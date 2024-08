die 10 besten WordAI-Alternativen für das Schreiben mit KI im Jahr 2024

Im Jahr 2022 hat ChatGPT von OpenAI den Trend zur generativen KI-Technologie deutlich vorangetrieben. Trotz dieser Entwicklung stellen viele Content-Marketer die Effektivität dieser Tools in Frage, da sie isolierte, minderwertige und isolierte Ergebnisse liefern.

Der Mehrheit der KI-Software mangelt es in der Regel an branchenspezifischem Fachwissen und sie hat Schwierigkeiten, den Tonfall einer Marke zu übernehmen (Tone of Voice, ToV). Dennoch werden Sie erstaunt sein, wie einige dieser Online-Tools heute Ihre Erwartungen übertreffen.

WordAi ist ein Paraphrasierungstool, das für seine fortschrittlichen Fähigkeiten zur Wiederverwendung von Inhalten bekannt ist und somit ein Tool zur Modifizierung und Diversifizierung von Inhalten bei der Verteilung von Inhalten darstellt.

Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es kostengünstigere und noch ausgefeiltere Alternativen zu WordAI gibt?

Während wir uns andere Optionen wie WordAI ansehen, wollen wir uns die neueren Tools ansehen, die für die Erstellung von Inhalten mit künstlicher Intelligenz verfügbar sind. Es gibt einen ganzen Bereich innovativer Lösungen, die den unterschiedlichsten Vorlieben gerecht werden!

Worauf sollte man bei WordAI-Alternativen achten?

Jede effektive generative KI schreibassistent stützt sich auf große Sprachmodelle und ist so trainiert, dass es sich mit minimalem Aufwand selbst überwacht. Wenn Sie sich für eine der besten WordAI-Alternativen entscheiden möchten, sollten Sie die folgenden Features berücksichtigen:

Entwickelt auf LLMs : Erfolgreiche Tools für generative künstliche Intelligenz sind von Milliarden von systematisierten Wörtern in einem autarken Rahmen abhängig. Wählen Sie ein Tool mit einem großen Sprachmodell (LLM), um überzeugende und vielfältige Inhalte zu generieren

: Erfolgreiche Tools für generative künstliche Intelligenz sind von Milliarden von systematisierten Wörtern in einem autarken Rahmen abhängig. Wählen Sie ein Tool mit einem großen Sprachmodell (LLM), um überzeugende und vielfältige Inhalte zu generieren Flexibilität über Prompts : Prüfen Sie, obihre Prompts den Stil, den Ton und die Qualität des Ergebnisses beeinflussen

: Prüfen Sie, obihre Prompts den Stil, den Ton und die Qualität des Ergebnisses beeinflussen Benutzerfreundlichkeit : KI-Tools sollten benutzerfreundlich sein. Wenn es bei der Erstellung von Inhalten zu Verzögerungen, Ausfällen oder langsamen Reaktionen auf Eingabeaufforderungen kommt, ist es möglicherweise keine zuverlässige WordAI-Alternative

: KI-Tools sollten benutzerfreundlich sein. Wenn es bei der Erstellung von Inhalten zu Verzögerungen, Ausfällen oder langsamen Reaktionen auf Eingabeaufforderungen kommt, ist es möglicherweise keine zuverlässige WordAI-Alternative Erschwinglichkeit: Der Trend zur generativen KI steckt noch in den Kinderschuhen. Daher sollten die Preise für Tools zur Erstellung von Inhalten nicht zu hoch sein

Die 10 besten WordAI-Alternativen für das Jahr 2024

1. ClickUp

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben, Texte zusammenzufassen und zu verbessern, E-Mail-Antworten zu generieren und vieles mehr

Die ClickUp Produktivitätsplattform umfasst ClickUp AI ein integrierter KI-Schreibassistent. ClickUp AI bietet mehr als 100 gebrauchsfertige Vorlagen für verschiedene Marketing- und Inhaltsaufgaben, wie z. B. das Umschreiben, die Erstellung von Inhalten und das Schreiben von Produktbeschreibungen.

Fassen Sie lange Threads mit einem Klick auf eine Schaltfläche mit ClickUp AI zusammen

ClickUp AI zeichnet sich durch die Erstellung von Texten aus, zusammenfassen langer Notizen und die Organisation all Ihrer Dokumente an einem Ort. Verwenden Sie die KI mit ClickUp Notepad zum Brainstorming und zum Festhalten von Ideen innerhalb der ClickUp-Plattform.

Verwenden Sie ClickUp Docs, um wichtige Dokumente zu verwalten und die Zusammenarbeit im Team zu fördern ClickUp Docs verfügt über verschiedene Vorlagen und Formate, aus denen Sie wählen können. Benutzen Sie die benutzerdefinierten Dokumente und erkunden Sie die Funktionen für die Zusammenarbeit mit Ihren Team-Mitgliedern.

ClickUp beste Features

Multifunktionale Funktionen: Generieren Sie Artikel und Ideen automatisch oder schreiben Sie sie um, und wandeln Sie Ihre Ideen in Gliederungen um. Erstellen Sie hochwertige Inhalte und Fallstudien, erstellen Sie Texte für Landing Pages, Produktbeschreibungen und vieles mehr, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen

Generieren Sie Artikel und Ideen automatisch oder schreiben Sie sie um, und wandeln Sie Ihre Ideen in Gliederungen um. Erstellen Sie hochwertige Inhalte und Fallstudien, erstellen Sie Texte für Landing Pages, Produktbeschreibungen und vieles mehr, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen KI's Performance Review Generator : ClickUp AI wurde in Zusammenarbeit mit Arbeitsplatzexperten aus verschiedenen Branchen entwickelt und ist für praktisch jeden hochwertigen Anwendungsfall einfach zu verwenden

: ClickUp AI wurde in Zusammenarbeit mit Arbeitsplatzexperten aus verschiedenen Branchen entwickelt und ist für praktisch jeden hochwertigen Anwendungsfall einfach zu verwenden Vorlagen : Sparen Sie unzählige Stunden mit der robusten Bibliothek vonClickUp Vorlagen um Workflows und Karten in Rekordzeit zu erstellen

: Sparen Sie unzählige Stunden mit der robusten Bibliothek vonClickUp Vorlagen um Workflows und Karten in Rekordzeit zu erstellen Nachverfolgung: Behalten Sie den Fortschritt Ihres persönlichen oder Team-Projekts im Auge mitClickUp Aufgaben *Zusammenarbeit: Verwandeln Sie Ideen mit Ihrem Team in umsetzbare Pläne mit fortschrittlichen Features wie kollaborativen Whiteboards und Mindmaps

Binden Sie ClickUp-Dokumente direkt in Whiteboards ein, um auf wichtige Projektdokumente, Recherchen und Zusammenhänge zuzugreifen, ohne Ihr Board zu verlassen

1.000+ Integrationen:Schnelle Nachverfolgung, benutzerdefiniert und vereinfacht Ihre Workflows durch die Integration von vielen anderenproduktivität tools in Ihr ClickUp Dashboard integrieren, einschließlich Slack, Google Drive und viele mehr

ClickUp Limitierungen

Es gibt viele Features, so dass es eine Lernkurve geben kann (glücklicherweise gibt es ein detailliertes Hilfecenter, Webinare, Vorlagen, Leitfäden und Support, um Ihnen zu helfen, das Beste aus der Plattform zu machen)

Die Slack-Integrationen sind nicht perfekt - noch nicht

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Workspace verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Jasper

über Jasper Jasper ist eine Mehrzweck-KI-Kopie schreib-Tool nachahmung der menschlichen Sprache durch lernende Sprachmodelle (LLMs). Verwenden Sie Jasper zum Erstellen von Inhalten oder zum automatischen Umschreiben von Artikeln in über 25 Sprachen und mit einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen.

Jasper ist ein nützliches Tool mit Features der künstlichen Intelligenz, die Ihren Schreibprozess verbessern, z. B. die Erstellung von Inhalten im Stapelverfahren, die Anpassung des Tons und die Erkennung von Plagiaten. Auch als Paraphrasierungs-Tool ist es effizient.

Jasper beste Features

Erstellen Sie Marketingtexte mit Sprachanweisungen durch seine Spracherkennung

Artikel generieren marketingideen oder das Umschreiben von Inhalten in über 30 Sprachen und verschiedenen Formaten

Schreiben Sie Blogbeiträge, Facebook-Anzeigen, Marketingtexte und vieles mehr mit KI für mehrere Inhalte

Jasper Beschränkungen

Jasper ist im Vergleich zu anderen WordAI-Alternativen relativ teuer

Jasper produziert redundante Ausgaben fürtechnische Themen die eine subtile Argumentation erfordern

Jasper-Preise

7 Tage kostenlose Testversion

Ersteller Plan: $39/mo

$39/mo Teams Plan: $99/mo

$99/mo Business-Plan: Kontakt für Preise

Jasper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1000+ Bewertungen)

4.7/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1500+ Bewertungen)

3. Irgendein Wort

über Anyword Anyword ist eine KI-Software zum Verfassen von Aufsätzen, die Kundenforschung mit fortschrittlichen Algorithmen integriert, um Vorlieben, Feedback und Marktdaten zu analysieren. Die fortschrittliche KI-Integration hilft Ihnen bei der Erstellung von Inhalten, die den Bedürfnissen und Vorlieben Ihrer Zielgruppe entsprechen.

Anyword nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache und datengesteuerte Algorithmen, um Texte zu generieren, die für Ihr Einzelziel relevant sind, Medienmaterialien zu erstellen und doppelte Inhalte zu erkennen.

Es ist auch als automatischer Artikel-Spinner effizient und dient als Paraphrasierungs-Tool. Anyword ist nach wie vor eine der besten Essay-Rewriter-Software im Internet.

Anyword beste Features

Erstellen Sie Marketingtexte, mit denen sich Ihr Einzelziel identifizieren kann, indem Sie die Kundenforschung integrieren

Erzeugen Sie eine unbegrenzte Anzahl von Wörtern, wenn Sie Inhalte mit einem beliebigen Abonnement-Plan schreiben oder umschreiben

Sparen Sie Zeit mit dem Feature 'Erstellen Sie Ihren eigenen Anwendungsfall' und erstellen Sie einen qualitativ hochwertigen Blogbeitrag, der Ihren Vorstellungen und Ihrem Stil entspricht

Anyword Limitierungen

Anyword lässt sich nicht mit anderen SaaS- oder Cloud-basierten Programmen integrieren

Die Software verfügt weder über eine Desktop- noch über eine mobile Anwendung, so dass Sie nur über einen Online-Browser darauf zugreifen können

Dieses Tool für künstliche Intelligenz ist überteuert, und die kostenlose Testversion hat mehrere Einschränkungen

Anyword Preise

7 Tage kostenlose Testversion

Starter: $39/mo

$39/mo Datengesteuerte Teams: $79/mo

$79/mo Business: $349/mo

$349/mo Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Anyword Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (1000+ Bewertungen)

4.8/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (300+ Rezensionen)

4. Rytr

über Rytr Rytr ist ein kostenloses alternative zu WordAI die einzigartige Artikel und Neufassungen erstellt. Rytr eignet sich hervorragend für alle Arten von Material, auch für technische Themen, und verfügt über einen Grammatik-Checker, der fehlerfreies Schreiben garantiert.

Rytr erfüllt alle Anforderungen an einen KI-Schreibassistent ob für Autoren von Inhalten oder für Führungskräfte, die einen persönlichen Schreiber benötigen. Als Rewriter für Artikel hilft er bei der Erstellung verschiedener Qualitäten von gesponnenen Rewrites.

Rytr beste Features

Zugriff auf mehr als 20 Töne und Stile und Erstellung hochwertiger Inhalte in mehr als 30 Sprachen

Erstellen Sie benutzerdefinierte E-Mailsmarketing-Text, kurze Formulare und personalisierte Inhalte

Erstellung von drei Textversionen und Verwaltung der SERP-Analyse (Search Engine Results Page)

Erstellung von ansprechenden Beiträgen für soziale Medien und Webtexten

Rytr Beschränkungen

Der Saver Plan hat eine Beschränkung von 100k Zeichen, das kostenlose Programm hat ein Limit von 10k Zeichen

Die Funktion zur Keyword-Recherche ist nicht sehr ausgereift und es gibt keine klare Unterscheidung zwischen den einzelnen Plänen, außer dem Limit für Wörter

Gesponnene Artikel sind nicht gut organisiert und wiederholen sich manchmal

Rytr Preise

Free Forever-Plan kostenlos

Sparplan: $9/mo

$9/mo Unlimited Plan: $29/mo

Rytr Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (700+ Bewertungen)

4.7/5 (700+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. SudoWrite

über Sudowrite Sudowrite ist ein KI-gesteuertes Schreib-Tool, das bei der Erstellung von Gliederungen und ersten Entwürfen hilft und so Schreibblockaden beseitigt. Der KI-Schreibassistent hilft Ihnen bei der Erstellung von Inhalten mit Hilfe des natürlichen Sprachmodells von OpenAI.

Wenn Sie Belletristik oder ein anderes kreatives Formular schreiben möchten, ruft Sudowrite auf der Grundlage Ihrer Eingaben hervorragende Ideen für Geschichten ab.

Sudowrite beste Features

Sudowrite verwendet verschiedene Varianten von Transformationsmodellen, darunter GPT 3, GPT 3.5, GPT 4 und andere natürliche Sprachenverarbeitungsmodelle wie Claude 2 von Anthropic

Hervorragend geeignet für Ideenfindung, Gliederung, Erweiterung des Inhalts und Überwindung von Schreibblockaden

Erstellen Sie belletristische Artikel mit Hilfe der von Sudowrite generierten Geschichten und Ideen

Grenzen von Sudowrite

Jeder Plan für das Abonnement hat ein Limit an Zeichen. Außerdem bietet die kostenlose Testversion nur Zugriff auf 500 Wörter pro Anfrage und die grundlegenden Features

Unstimmigkeiten in den generierten Inhalten hängen stark von der menschlichen Bearbeitung ab. Außerdem könnte der Inhalt langweilig, klischeehaft oder unpassend klingen

Ungeeignet für Marketing-Blogs und -Texte

Sudowrite Preise

Hobby & Student: $19/mo

$19/mo Professionell: $29/mo

$29/mo Max: $100/mo

Sudowrite Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

6. KI kopieren

über Copy.ai Copy.ai ist eine KI-Tool zum Schreiben von Texten das GPT-4 verwendet, um hochwertige Artikel für verschiedene Zwecke zu erstellen. Copy.ai hilft Ihnen mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche, einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen und attraktiven Features. Dieser Artikel rewriter tool erstellt ansprechende Inhalte, E-Mail-Texte und Überschriften für soziale Medien.

Eine weitere interessante Funktion von Copy KI ist die Infobase, die Ihnen hilft, Schlüsselinformationen zu speichern, während Sie Ihre Ideen und Texte erstellen. Die Infobase zieht diese Informationen aus Ihren Inhalten, während Sie sie auf der Grundlage Ihrer Befehle generieren oder spinnen.

Fügen Sie Ihrer Infobase neue Elemente hinzu, rufen Sie einen neuen Tag auf und erwähnen Sie den Tag, wenn Sie ihn in Ihren Texten erwähnen möchten.

Copy.ai beste Features

Erkunden Sie die riesige Vorlagen-Bibliothek

Speichern und wiederverwenden Sie wichtige Informationen in der Infobase

Copy.ai bietet ein hohes Maß an Sicherheit

Automatische Korrektur von Grammatik- und Rechtschreibfehlern während des Korrekturlesens

Nutzen Sie das Translator Feature zum Übersetzen mit über 25 Sprachen zur Auswahl

Copy.ai Nachahmungen

Benutzer beschweren sich über Probleme mit der Qualität der Inhalte, da die KI während der Sitzungen oft von GPT4 zu GPT3 wechselt

In den meisten Berichten wird darauf hingewiesen, dass es schwierig ist, eine Mitgliedschaft zu kündigen, und dass der Kundenservice nicht reagiert

Copy.ai Preise

Free Plan: erlaubt bis zu 2000 Wörter pro Monat.

erlaubt bis zu 2000 Wörter pro Monat. Pro: $49/mo (nur ein Benutzer)

$49/mo (nur ein Benutzer) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

CopyAI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (170+ Bewertungen)

4.7/5 (170+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

7. SurferSEO

über Surfer SurferSEO ist ein Cloud-basiertes Tool, das Ihnen in erster Linie dabei hilft, Ihre Inhalte für Suchmaschinen zu optimieren. Es verfügt außerdem über ein generatives KI-Tool namens "Surfer AI"

Dieses Tool mit künstlicher Intelligenz erstellt qualitativ hochwertige, menschenähnliche Blog-Posts und optimiert Ihre Einzelziele ohne Qualitätseinbußen. Sie benötigen ein aktives SurferSEO Abonnement, um das tool zu nutzen.

Surfer AI ist eine fortschrittliche KI, die datengestützte Vorschläge zur Verbesserung Ihrer Inhalte macht. Surfer KI rationalisiert Ihren Schreibprozess mit nur wenigen Klicks, wenn Sie Werbetexte erstellen, Artikel schreiben oder hochwertige Inhalte produzieren möchten.

Beste Features von SurferSEO

Erkunden Sie eine erweiterte GPT-4-Engine mit einer Kontextgröße von 32k, die das Tool mit mehr Fakten füttert, während es Text generiert

Erstellen Sie einen menschenähnlichen Tonfall (Tone of Voice, ToV) mit minimalen Wiederholungen und erleben Sie deutliche Verbesserungen bei den Übergängen zwischen verschiedenen Abschnitten Ihrer Artikel

Integration mit anderen Tools zum Schreiben von Inhalten, einschließlich Jasper, zur Verbesserung der Bearbeitung von Inhalten

Nutzen Sie den SERP Analyzer von SurferSEO, um umfassende Einblicke in die Leistung Ihrer Einzelziele in Suchmaschinen zu erhalten. Greifen Sie auf Informationen über deren Leistung und Sichtbarkeit zu

Optimieren Sie Ihre generierten Inhalte für Suchmaschinen mit SurferSEO

SurferSEO Beschränkungen

Um Surfer KI nutzen zu können, müssen Sie die Premium Version von Surfer SEO abonniert haben, was für einige Unternehmen teuer sein kann

Preise für SurferSEO

Grundlegend: $89/mo (Beinhaltet 15 Content Editor Artikel)

$89/mo (Beinhaltet 15 Content Editor Artikel) Erweitert: $179/mo (Beinhaltet 45 Content Editor Artikel)

$179/mo (Beinhaltet 45 Content Editor Artikel) Max: $299/mo (Beinhaltet 90 Content Editor Artikel)

$299/mo (Beinhaltet 90 Content Editor Artikel) Enterprise: Preise auf Anfrage

SurferSEO Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (450+ Bewertungen)

4.8/5 (450+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (300+ Bewertungen)

8. Hypotenuse

Über Hypotenuse.ai Hypotenuse AI ist ein KI-Schreibassistent, der GPT 4 nutzt, um detaillierte Beiträge und Textentwürfe in mehreren Sprachen zu erstellen.

Generieren Sie themengerechte Inhalte für Unterhaltungen und Recherchevorgänge mit minimalen Fehlern. Sein integrierter Plagiatsdetektor bietet zudem mehr Flexibilität beim Erstellen oder Ändern von Texten.

Hypotenuse beste Features

Optimieren Sie den Schreibprozess von der Ideenfindung bis zur Erstellung von Inhalten mithilfe von künstlicher Intelligenz

Überprüfen Sie mühelos Ihre Inhalte, finden Sie Quellen für Ihre Artikel und garantieren Sie die Authentizität und Glaubwürdigkeit Ihrer Inhalte

Nutzen Sie die Inhaltsbewertung, um die Qualität Ihrer Inhalte zu verbessern

Erkunden Sie mehrere Sprachen mit über 25 verfügbaren Sprachen

Hypotenuse-Beschränkungen

Trotz eines breiten Arrays anpassbarer Vorlagen für verschiedene Inhaltstypen bietet es nur begrenzte Möglichkeiten zur Änderung von Inhalten

Da es in erster Linie auf die Erstellung von Inhalten für E-Commerce und soziale Medien zugeschnitten ist, ist es möglicherweise nicht so effektiv, wenn es für technische Inhalte oder lange Formulare verwendet wird

Hypotenuse Preise

Individual Plan: $29/mo (für 50000 Wörter monatlich)

$29/mo (für 50000 Wörter monatlich) Teams Plan: $59/mo (120000 Wörter Limit monatlich)

$59/mo (120000 Wörter Limit monatlich) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Hypotenuse Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. HyperWrite KI

über HyperWrite HyperWrite ist ein KI-Schreibassistent, der Ihnen hilft, individuellere und konsistentere Inhalte zu schreiben. Wenn Sie einen persönlichen Assistenten für die Beantwortung umfangreicher E-Mails benötigen, funktioniert diese Chrome-Erweiterung wie ein persönlicher Assistent, der mithilfe künstlicher Intelligenz E-Mail-Antworten generiert.

HyperWrite verfügt über mehrere interessante Funktionen, wie z. B. TypeAhead, das während des Schreibens Wörter und Phrasen vorhersagt. Die Funktion Universal Translation bietet außerdem präzise Übersetzungen in verschiedene Sprachen.

Hyperwrite beste Features

Nutzen Sie das Inline-Autocomplete Feature, um Ihre Inhalte mit einem einfachen Tastendruck zu vervollständigen

Greifen Sie auf Synonyme und Wortalternativen zu, um die Sprachqualität in Ihrem Blogbeitrag zu verbessern

Funktionen wie TypeAhead sagen während des Schreibens Wörter und Ausdrücke voraus

Fungiert als persönlicher Assistent für die effiziente Verwaltung längerer E-Mails

Hyperwrite Beschränkungen

Limitierte Anpassungsmöglichkeiten, da Sie keine persönlichen Vorlagen oder Formate für Ihre Inhalte erstellen können

Einige Benutzer berichten, dass HyperWrite zwar qualitativ hochwertige Ergebnisse liefert, es aber an der menschlichen Note fehlt, die Inhalte ansprechend macht

HyperWrite eignet sich für allgemeine Texte und Sachbücher, ist aber für andere Inhalte möglicherweise nicht so effektiv

Hyperwrite Preise

Free Plan: kostenlos für immer (15 Generationen monatlich und 500 Texte pro Tag)

kostenlos für immer (15 Generationen monatlich und 500 Texte pro Tag) Premium-Plan: $19.99/mo (unbegrenzte Generationen und 200 Assistenten-Guthaben)

$19.99/mo (unbegrenzte Generationen und 200 Assistenten-Guthaben) Ultra Plan: $44.99/mo (500 Guthaben für Assistenten)

Hyperwrite Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. Frase

über Frase.io Frase ist eine umfassende KI-Inhaltsgenerator und Optimierungs-Tool für die Integration von SEO-Recherche und KI-Inhaltserstellung. Es stimmt Ihre Inhalte auf die Absicht des Benutzers und den Suchalgorithmus ab, indem es die besten Ergebnisse analysiert, während Sie Inhalte in großem Umfang produzieren.

Frase verbindet die Schreibfähigkeiten von künstlicher Intelligenz mit SEO-Recherchefunktionen und ist damit ein multifunktionaler KI-Content-Generator und Optimierungsassistent.

Frase beste Features

SERP-Analysator und Feature zur Wettbewerbsbewertung

Passt Ihren Inhalt an die Absicht des Benutzers und den Suchalgorithmus an, indem es die Top-Ergebnisse für Ihre Keywords analysiert

Frase Einschränkungen

Keine kostenlose Version

Ständige Textwiederholungen, daher für Benutzer ungeeignet

Frase Preise

Solo: $14.99 monatlich (pro Benutzer)

$14.99 monatlich (pro Benutzer) Basic: $44.99 monatlich (pro Benutzer)

$44.99 monatlich (pro Benutzer) Team: $114.99 monatlich (3 Benutzer und $25/mo. Option für jedes weitere Mitglied des Teams)

Frase Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (290+ Bewertungen)

4.9/5 (290+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Die beste WordAI-Alternative KI-Generierung und Rewriting Tool

Wir alle haben einen Absturz von KI-generierten Artikeln erwartet, als Google das "Helpful Content Update" ankündigte. Aber zu unserer Überraschung unterstützte Google es sogar durch die Einführung seiner generativen KI-Technologie.

Jede der oben genannten besten WordAI-Alternativen bietet einzigartige, umwerfende Funktionen für Inhalte, also wählen Sie bitte eine UVP, die mit Ihren Bedingungen übereinstimmt. ClickUp AI ist die beste Alternative für Sie und eine der besten kostenlosen Alternativen. WordAI kann gute Rewrites produzieren, aber ClickUp AI generiert die besten Inhalte, wenn es mit anderen gepaart wird.

Wir empfehlen jedoch dringend, dass Sie die Bearbeitung jedes einzelnen Textes oder jeder einzelnen Generierung überwachen, um einen qualitativ hochwertigen Inhalt zu erhalten, der Ihre Zielgruppe anspricht. Unterschreiben heute kostenlos!