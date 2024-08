die 10 besten Twilio-Alternativen für eine bessere Kommunikation im Jahr 2024

Wenn Sie auf der Suche nach einem programmierbaren kommunikations-Tool für Ihre Web- oder Mobil-Apps suchen, haben Sie wahrscheinlich schon von Twilio gehört. Twilio ist zwar eine beliebte Wahl, aber möglicherweise nicht die perfekte Lösung für Ihre speziellen Anforderungen

Instanz, suchen Sie vielleicht nach anderen Optionen mit anderen Features, besseren Preismodellen und kostenlosem Zugang zum Kundensupport. 🙌

Um Ihnen die Suche zu erleichtern, haben wir diese Liste mit den 10 besten Twilio-Alternativen zusammengestellt, damit Sie alles haben, was Sie brauchen, um die richtige Wahl zu treffen.

Was ist Twilio?

Twilio ist eine Kommunikationsplattform als Service (CPaaS), die Entwicklertools für die Einbettung von Voice-, Text- und Video-Messaging-Features in Web- und Mobile-Apps bietet. Im Grunde hilft es Ihnen, die Kommunikation mit Clients und Kunden mithilfe von APIs zu vereinfachen.

Viele Benutzer lieben Twilio, weil es sich leicht in ihre Apps integrieren lässt und Software Development Kits (SDKs) in den wichtigsten Programmiersprachen wie Python, Java und PHP zur Verfügung stehen. Die ausführliche Dokumentation von Twilio hilft auch neuen Benutzern, schnell mit Projekten zu beginnen.

Allerdings benötigen Sie gute Code-Kenntnisse, um die Möglichkeiten von Twilio optimal zu nutzen. Außerdem können die Kosten mit steigendem Transaktionsvolumen schnell ansteigen - der Zugang zu zuverlässigem Kundensupport beginnt bei 250 US-Dollar pro Monat.

Worauf sollten Sie bei einer Twilio-Alternative achten?

Twilio ist zwar ein effektives Tool, das Endbenutzern hilft, in der von ihnen bevorzugten Form zu kommunizieren, wie z. B. Textnachrichten, Telefonanrufe oder E-Mail, aber es ist möglicherweise nicht die praktischste Lösung für die Kommunikation im Geschäft.

Wenn Sie sich nach Alternativen zu Twilio umsehen, suchen Sie nach Optionen, die:

Kostengünstige Preise, die Ihrem Budget entsprechen

Sich leicht in Ihre Web- und Mobilanwendungen integrieren lassen

Skalierbar sind, wenn Ihr Geschäft und Ihre Kommunikationsanforderungen wachsen

Programmiersprachen unterstützen, mit denen Sie vertraut sind

Übermittlung von Nachrichten in die Länder, in denen Ihre Zielgruppe ansässig ist

Bereitstellung der von Ihnen benötigten Kommunikationskanäle (Text, Anruf, Video, soziale Medien usw.)

Bieten Sie umfassende Dokumentation und reaktionsschnellen Support

Die 10 besten Twilio-Alternativen für das Jahr 2024

Sie haben keine Lust, sich durch unzählige Twilio-Alternativen zu wühlen? Wir haben sie. Unsere Software-Spezialisten haben die folgenden Top-Alternativen zu Twilio herausgesucht, die für Ihre Kunden und Mitarbeiter besser geeignet sein könnten ziele der Team-Kommunikation . Schauen wir uns an, was die einzelnen Optionen in der Tabelle bedeuten. 🕵️

1. Vonage

über Vonage Vonage ist eine CPaaS-Plattform, die es einfach macht, Kommunikationsfeatures zu Ihrer App hinzuzufügen, indem sie SMS-, Sprach- und Video-APIs bereitstellt. Sie verfügt auch über APIs zur Überprüfung von Benutzern per SMS, Sprache, E-Mail, WhatsApp und stiller Authentifizierung.

Vonage und Twilio haben unterschiedliche Preismodelle für Anrufe. Während Twilio die Gebühren auf die nächste Minute aufrundet, rechnet Vonage sekundengenau ab. Das bedeutet, dass Sie nur für das bezahlen, was Sie nutzen, und so Geld sparen. 💰

Die besten Features von Vonage:

Einrichten einer interaktiven Sprachsteuerung (IVR) in über 120 Sprachen, darunter Englisch, Französisch und Spanisch

Veranstalten Sie In-App-Videokonferenzen mit bis zu 16.000 Teilnehmern

Erstellen von virtuellen Assistenten ohne Code zur Beantwortung von Anfragen über Sprach-, SMS- und Social-Media-Plattformen

Verbindung mit über 40 externen Tools wie Microsoft Teams, Salesforce, HubSpot und Microsoft Dynamics

Vonage Limitierungen:

24/7-Support mit Priorität beginnt bei $750/Monat, was für kleine Geschäfte mit begrenztem Budget unerschwinglich sein kann 💸

Zusätzliche monatliche Gebühr für Integrationen wie Salesforce und SugarCRM im Starter Plan

Vonage-Preise:

SMS API: Beginnt bei $0,0076 pro ausgehender Nachricht und $0,0061 pro eingehender Nachricht

Beginnt bei $0,0076 pro ausgehender Nachricht und $0,0061 pro eingehender Nachricht Voice API: Ab 0,0043 $ pro Minute für ausgehende oder eingehende Anrufe

Ab 0,0043 $ pro Minute für ausgehende oder eingehende Anrufe Video API: Beginnt bei $0,00395 pro Minute und Teilnehmer

Beginnt bei $0,00395 pro Minute und Teilnehmer Verify API: Ab $0,053 pro erfolgreicher Überprüfung

Vonage Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (434 Bewertungen)

4.3/5 (434 Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (299 Bewertungen)

2. Sinch

über Sinch Sinch ist eine Omnichannel-Plattform, mit der Sie mit Kunden über SMS, MMS, RCS, E-Mail, WhatsApp, Facebook Messenger und Instagram in Verbindung treten können. Sie verfügt über SDKs in Node.js, Java, .NET, PHP und Python, mit denen sich diese Kommunikationskanäle leicht in Ihre App integrieren lassen. 📲

Neben Messaging unterstützt Sinch auch Sprach- und Videoanrufe innerhalb Ihrer App. Sie können Ihre Anrufe mit einer digitalen Signatur versehen, um das Vertrauen Ihrer Kunden zu gewinnen, und die Maskierung von Nummern für den Datenschutz sowohl bei Anrufen als auch bei SMS verwenden.

Sinch beste Features:

Verifizieren Sie Benutzer per SMS oder Telefonanruf

Verwalten Sie eine aktive Liste von Kontakten mit einem Feature zum Nachschlagen von Nummern

Personalisierung von Nachrichten auf der Grundlage von Kundenprofilen und Kommunikationspräferenzen

Verwenden Sie automatische Fallbacks, um fehlgeschlagene Nachrichtenzustellungen über einen anderen Kanal zu senden

Sinch Beschränkungen:

Wenige native Integrationen

Support-Team braucht unter Umständen eine Weile, um zu antworten

Sinch Preise:

SMS-Nachrichten: Beginnt bei $0,0078 pro ein- oder ausgehender Nachricht

Beginnt bei $0,0078 pro ein- oder ausgehender Nachricht MMS Nachrichten: Beginnt bei $0,010 pro eingehender Nachricht und $0,018 pro ausgehender Nachricht

Sinch Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.0/5 (28 Bewertungen)

4.0/5 (28 Bewertungen) Capterra: Keine Bewertungen

3. Podium

über Podium Podium ist eine Cloud-basierte Plattform für lokale Geschäfte, die ihre kundenbindung und Online-Reputation. Zahlung senden, Überprüfung und feedback-Anfragen an Kunden und beantworten ihre Anfragen über mehrere Online-Plattformen hinweg.

Sie können auch Leads für Ihre Marketing-Liste registrieren und Massen-Text-Kampagnen starten, um sie in Kunden zu verwandeln. Podium verfolgt Kundendaten, frühere Interaktionen und Unterhaltungen, um Sie bei der Optimierung zu unterstützen marketing-Kampagnen für bessere Ergebnisse. 📈

Podium beste Features:

Zugriff und Beantwortung von Texten, Website-Chats, Anrufen, E-Mails, DMs in sozialen Medien und Bewertungen an einem Ort

Benutzerdefinierte Weiterleitung von Nachrichten nach Thema oder Verfügbarkeit des Teams

Akzeptieren Sie persönliche Zahlungen mit Podium-Lesegeräten oder dem Tap-to-Pay Feature der mobilen App

Verbindung mit über 180 externen Tools wie Airtable, ActiveCampaign, BigCommerce, Gmail und Outlook

Podium-Einschränkungen:

Der Starter Plan ist auf drei Team Mitglieder und 1.000 Kontakte limitiert

Inkonsistenter Kundensupport

Podium-Preise:

Essentials: $249/Monat

$249/Monat Standard: $409/Monat

$409/Monat Professionell: $599/Monat

Podium Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (1,479 Bewertungen)

4.5/5 (1,479 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (485 Bewertungen)

4. Amazon SNS

über Amazon SNS Amazon SNS (Simple Notification Service) ist ein Push-Messaging-Dienst von Amazon Web Services (AWS). Er verwendet ein Publish/Subscribe-Modell für die Übertragung von Nachrichten an Kunden (per SMS, E-Mail und Push-Benachrichtigungen) und andere HTTP- und AWS-Anwendungen.

Amazon SNS zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit bei der Verarbeitung großer Nachrichtenmengen aus. Damit eignet es sich perfekt für das Versenden wichtiger Updates und die Koordinierung von Aktionen in verschiedenen Teilen Ihrer App.

Amazon SNS beste Features:

Zugriff auf eine Million Veröffentlichungen, 100.000 HTTP-Zustellungen und 1.000 E-Mail-Zustellungen - jeden Monat kostenlos

Erstellen Sie Regeln, um zu bestimmen, wer ein Thema veröffentlichen oder abonnieren darf

Erhalten Sie eine Übersicht über die Nummer der Themen, Abonnements und verbundenen Anwendungen auf Ihrem Dashboard 📊

Nahtlose Integration mit AWS-Services wie SQS (Simple Queue Service), Lambda und Kinesis Data Firehose

Amazon SNS Limitierungen:

Setup kann für Neulinge auf der AWS-Plattform komplex sein

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen für einzigartige Anwendungsfälle

Amazon SNS-Preise:

Mobile Push: $0,50 pro Million Benachrichtigungen

$0,50 pro Million Benachrichtigungen E-Mail: $2,00 pro 100.000 Benachrichtigungen

$2,00 pro 100.000 Benachrichtigungen HTTP/s: $0,60 pro eine Million Benachrichtigungen

Amazon SNS-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (87 Bewertungen)

4.3/5 (87 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (10 Rezensionen)

5. Plivo

über Plivo Plivo ist eine Cloud-Kommunikationsplattform, die SMS-APIs, Sprach-APIs und SIP-Trunking-Dienste anbietet. Es verfügt über SDKs in den Sprachen Node, Ruby, Python, PHP, C#, Go und Java.

Zu den Features für SMS gehören Berichterstellung und Nachrichtenwarteschlangen für Massenversand. Die Sprach-API ermöglicht benutzerdefinierte Anrufer-IDs, Anrufbeantwortererkennung und Voicemail-Transkription.

Wie Twilio verfügt auch Plivio über eine große Reichweite in über 190 Ländern, was von Vorteil ist, wenn Ihr Geschäft ein internationales Publikum hat. 🌍

Plivo beste Features:

Automatische Auswahl lokaler Nummern für den Versand von Massennachrichten, um Vertrauen aufzubauen und die Leseraten zu verbessern

Warnungen bei Nachrichtenfehlern mit Fehler Codes für die Fehlersuche erhalten

Verwendung von Vorlagen zur Erstellung von Flows für Anrufweiterleitung, Anrufweiterleitung, Sprach- und SMS-Umfragen

Zugriff auf umfassende Dokumentation und reaktionsschnellen Support

Plivo-Einschränkungen:

Unterstützt keine In-App- und Social-Media-Kommunikation

Prioritäts-Support über das Ticket-Portal ab $250/Monat

Plivo Preise:

SMS API: Beginnt bei $0.00550 für das Senden oder Empfangen einer Nachricht

Beginnt bei $0.00550 für das Senden oder Empfangen einer Nachricht Voice API: Beginnt bei $0.01000 pro Minute für ausgehende Anrufe und $0.00550 für eingehende Anrufe

Beginnt bei $0.01000 pro Minute für ausgehende Anrufe und $0.00550 für eingehende Anrufe SIP-Trunking: Beginnt bei $0,00650 pro Minute für ausgehende Anrufe und $0,00250 für eingehende Anrufe

Plivo Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (709 Bewertungen)

4.5/5 (709 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (85 Bewertungen)

6. MessageBird

über MessageBird MessageBird ist eine Kommunikations-API-Plattform für Kundeninteraktionen über Live-Chat, SMS, E-Mail, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram und Google Business.

Dank des vereinheitlichten Posteingangs können Sie Nachrichten von all diesen Plattformen in einem Space verwalten. Erstellen Sie automatisierte Workflows um Anrufe weiterzuleiten, SMS an E-Mail weiterzuleiten, Erinnerungen einzustellen und vieles mehr, entweder von Grund auf oder mit Vorlagen. ✨

MessageBirds beste Features:

Manuelles Hinzufügen von Kontakten oder Import aus TXT-, CSV- oder XLSX-Dateien

Zentralisieren Siecustomer Journeys von E-Commerce-Shops, CRM und App-Analysen für personalisierte Kampagnen

Exportieren Sie SMS-, Sprach- und Flow-Builder-Nutzungsstatistiken in CSV

Verbindung mit 15 Plug-ins, darunter Salesforce, Google Tabellen, Shopify, WooCommerce und Zapier

MessageBird-Einschränkungen:

APIs können manchmal langsam reagieren

Prioritäts-Support per E-Mail ab 500 US-Dollar pro Monat

MessageBird-Preise:

SMS: Beginnt bei $0,0069 pro Nachricht

Beginnt bei $0,0069 pro Nachricht Voice: Beginnt bei $0,015 pro Minute für ausgehende Anrufe und $0,0033 für eingehende Anrufe

MessageBird-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (66 Bewertungen)

4.2/5 (66 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (150 Bewertungen)

7. Bandbreite

über Bandbreite Bandwidth ist eine Entwicklerplattform, mit der Sie Ihren Apps Sprach- und Messaging-Features hinzufügen können. Dazu gehören Konferenzschaltungen für bis zu 20 Personen, Anrufaufzeichnung, Live-Transkription, Text-to-Speech und kostenlose SMS und MMS.

Ein Schlüssel-Feature von Bandwidth ist, dass Sie Ihren Apps eine Notruffunktion (auch bekannt als erweiterter 911) hinzufügen können. Dies ist sehr praktisch, um Polizei, Feuerwehr oder medizinische Dienste schnell zu Ihren Kunden zu bringen. Wenn es bei Ihrer App um Sicherheit, persönliche Sicherheit oder medizinische Fernbetreuung geht, könnte Bandwidth Ihr neuer bester Freund sein. 👫

Bandwidth beste Features:

Senden Sie SMS-Texte per E-Mail und empfangen Sie SMS-Antworten in Ihrem Posteingang

Nachverfolgung des Anrufvolumens, der Zustellungsrate von Nachrichten und der Kommunikationsleistung

Analysieren Sie die Stimmung Ihrer Kunden, damit Sie die richtigen Maßnahmen ergreifen können

Kostenloser Kundensupport über Kontaktformulare und Telefonanrufe

Bandbreitenbegrenzungen:

Einige APIs sind schwer zu nutzen

Keine Integration mit Zapier

Bandbreitenpreise:

Messaging API: Beginnt bei $0,004 pro ausgehender Nachricht

Beginnt bei $0,004 pro ausgehender Nachricht Voice API: Beginnt bei $0,010 pro Minute für ausgehende Anrufe und $0,0055 für eingehende Anrufe

Beginnt bei $0,010 pro Minute für ausgehende Anrufe und $0,0055 für eingehende Anrufe Authentifizierung API: $0,05 pro Authentifizierung

Bandwidth Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (374 Bewertungen)

4.5/5 (374 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (127 Bewertungen)

8. Infobip

über Infobip Infobip ist ein Tool zur Kundenbindung, mit dem Sie Marketingkampagnen, Erinnerungen und Antworten auf Anfragen an die von Ihren Kunden bevorzugten sozialen Kanäle senden können.

Benutzen Sie die benutzerdefinierten APIs, um Ihre Kunden per SMS, E-Mail, In-App-Nachrichten, Push-Benachrichtigungen und über verschiedene soziale Kanäle wie WhatsApp, Instagram, Telegram, Viber und Facebook Messenger zu erreichen.

Mit dieser Alternative zu Twilio erhalten Sie einen visuellen Builder, mit dem Sie automatisierte Nachrichten für Ereignisse wie Benutzeranmeldungen, Einkäufe oder Geburtstage einrichten können. Außerdem bietet Infobip KI CRM tools helfen bei der Empfehlung von Produkten, dem perfekten Timing von Nachrichten und der Identifizierung von Risikokunden.

Infobip beste Features:

Erfassen von Leads mit Online-Formularen 📝

Führen Sie A/B-Tests über mehrere Kanäle durch

Nachverfolgung der Kampagnenleistung und Export der Ergebnisse als CSV- und XLSX-Dateien

Integration mit E-Commerce- und CRM-Apps wie Salesforce, HubSpot, Shopify und BigCommerce

Infobip-Einschränkungen:

Der Kundensupport kann lange auf Antworten warten

Einige Benutzer sagen, dass die Pläne zu teuer sind

Infobip Preise:

Kontakt für Preise

Infobip-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (53 Bewertungen)

4.4/5 (53 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (13 Bewertungen)

9. Telnyx

über Telnyx Telnyx ist eine CPaaS-Lösung, die Sprach-, Messaging- und Benutzerüberprüfungs-APIs sowie SIP-Trunking-Dienste bietet. Im Gegensatz zu Twilio hat es günstigere Tarife und kostenlosen Zugang zum 24/7 Kundensupport. 📞

Außerdem verfügt diese Alternative zu Twilio über ein privates globales IP-Netzwerk. Dies gewährleistet eine qualitativ hochwertige Kommunikation weltweit und eine schnellere Lösung von Problemen bei Anrufen.

Telnyx beste Features:

Gelöschte und gleichbleibende Qualität der Sprachanrufe

SDKs sind in Python, Ruby, Node, PHP, Java und .NET verfügbar

Verfügt über ein Multi-Cloud-Netzwerk mit AWS, Google Cloud und Microsoft Azure für Redundanz und hohe Betriebszeit

Umfassende Dokumentation und Unterstützung von Geschäften durch ein reaktionsschnelles Support-Team

Telnyx Beschränkungen:

Für die Nutzung bestimmter Features ist eine fortgeschrittene Programmierung erforderlich

Das Setup der IoT-SIM-Karte kann im Vergleich zu anderen Kommunikationslösungen komplex sein

Telnyx-Preise:

Messaging API: Beginnt bei $0,004 pro ausgehender oder eingehender Nachricht

Beginnt bei $0,004 pro ausgehender oder eingehender Nachricht Sprach-API: Ab $0,007 pro Minute für ein- und ausgehende Anrufe

Ab $0,007 pro Minute für ein- und ausgehende Anrufe Video API: Ab $0,002 pro Minute und Teilnehmer

Ab $0,002 pro Minute und Teilnehmer Verify API: Ab $0,03 pro Überprüfung

Telnyx Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (328 Bewertungen)

4.7/5 (328 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (47 Bewertungen)

10. Wati

über Wati Wati (WhatsApp Team Posteingang) ist eine WhatsApp Messaging-Plattform mit fertigen Tools und APIs für die Kommunikation mit Interessenten und Kunden. Die Einstellung ist einfach, auch für Nicht-Entwickler. Verknüpfen Sie Ihr WhatsApp Business Konto, fügen Sie Ihre Kontakte hinzu, und starten Sie Ihre Marketingkampagnen. 🤹

Alle Kundenanfragen landen in einem einheitlichen Posteingang, in den Ihr Team schnell eingreifen und die Dinge klären kann. Und wenn Sie nicht da sind, richten Sie mit dem No-Code-Builder einen Chatbot ein, um die Unterhaltung am Laufen zu halten.

Wati beste Features:

Sehen Sie, wer in Ihrem Team online oder offline ist

Zeigen Sie eine Vorschau Ihrer Kampagnen an, bevor Sie sie versenden

Nachverfolgung des Nachrichtenvolumens, des Status der Nachrichten und der Mitarbeiter mit den schnellsten Antwortzeiten

Verbindung von Wati mit acht Apps: Zoho CRM, Shopify, WooCommerce, HubSpot, Pably Connect, Google Tabellen, Make und Zapier

Wati Limitierungen:

Benutzer sind in jedem Plan limitiert, ein zusätzlicher Benutzer kostet 30 $ pro Monat

Die Pläne sind auf 1.000 Unterhaltungen pro Monat begrenzt, Sie müssen also Guthaben für mehr kaufen

Wati Preise:

Standard: $39/Monat (5 Benutzer)

$39/Monat (5 Benutzer) Pro: 69 $/Monat (5 Benutzer)

69 $/Monat (5 Benutzer) Enterprise: Preise auf Anfrage (10 Benutzer)

Wati Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (205 Bewertungen)

4.6/5 (205 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (55 Bewertungen)

Während sich diese alternativen Twilio-Optionen auf die benutzerdefinierte Gestaltung von Kundeninteraktionen konzentrieren, bieten Tools wie ClickUp vorgefertigte Features zur Unterstützung Ihrer kommunikationsstrategien am Arbeitsplatz .

Von Projektdiskussionen über Kommentare zu Aufgaben bis hin zu Dokumenten - alles ist an einem Ort. Das macht es einfach, organisiert zu bleiben, den Kontext zu wahren und die Kommunikationshistorie mit jedem jederzeit nachzuverfolgen. 🎯

Entdecken Sie ClickUp, um Ihre Projekte mit der Kraft der KI, 15+ Ansichten und Automatisierung von Aufgaben zu verwalten

ClickUp ist eine projektmanagement tool mit unzähligen Features für die Kommunikation, um die Anforderungen Ihres Teams zu erfüllen.

Verwenden Sie ClickUp Chatten für abteilungs- oder projektspezifische Diskussionen. Zusätzlich zum Text können Sie Dateien von Ihrem Computer oder Cloud-Speicher direkt in den Chat hochladen oder Sprach- und bildschirm-Clips mit Ihrem Team.

Mit ClickUp Dokumente können Sie in Echtzeit an Geschäftsdokumenten zusammenarbeiten. Und dank der ClickUp AI können Sie in Sekundenschnelle ein Brainstorming durchführen und erste Entwürfe erstellen.

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben, Texte zusammenzufassen und zu verfeinern, E-Mail-Antworten zu generieren und vieles mehr

ClickUp AI hilft Ihnen auch dabei, Ihr Schreiben zu verbessern, lange Dokumente zusammenzufassen und sogar Ihre Notizen in action Elemente . ✅

Die Verwaltung dieser Elemente ist mit den Projektmanagement-Funktionen von ClickUp ein Kinderspiel. Weisen Sie Aufgaben zu, setzen Sie Fristen und überprüfen Sie den Fortschritt. Damit Ihre Workflows reibungsloser ablaufen, Die Automatisierungstools von ClickUp erledigen sich wiederholende Aufgaben, damit sich Ihr Team auf wichtigere Dinge konzentrieren kann.

ClickUp beste Features:

Visualisieren Sie Projekte in den Ansichten Liste, Tabelle, Kanban, Kalender und Gantt

Zugriff auf KI-Tools in Aufgabenbeschreibungen, Kommentaren, Chats und Dokumenten

Taggen Sie Mitglieder Ihres Teams mit @mentions, um sie über Ihren Kommentar zu informieren

Verbinden Sie ClickUp mit mehr als 1.000 Apps über seine nativen Integrationen, Zapier und ClickUp API

ClickUp Limitierungen:

Einige Web- und Desktop-Features sind auf dem Handy nicht verfügbar

ClickUp AI ist nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

ClickUp Preise:

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

It's Time to Level Up Your Customer Experience

Twilio bietet viele nützliche Features, aber es ist nicht die einzige Lösung für die Integration von Team und kundenkommunikation dienste in Ihre Apps zu integrieren. Mit dieser praktischen Liste von Twilio-Alternativen können Sie jede Plattform auf der Grundlage Ihrer Bedürfnisse bewerten und die beste Lösung finden.

Und wenn Sie bereit sind für ein Tool zur Rationalisierung von Geschäftsabläufen, projektmanagement und interne kommunikationspläne suchen Sie nicht weiter als ClickUp.

Dieser One-Stop-Shop sorgt dafür, dass Ihr Team auf der gleichen Seite steht, damit die Arbeit einfacher und schneller erledigt werden kann. Und mit mehr als 1.000 Integrationen arbeitet ClickUp mit Ihrem aktuellen technischen Stack zusammen, um eine erfolgreiche Kombination zu schaffen. 🏆 Anmeldung für ClickUp jetzt-es ist kostenlos!