Airtable vs. Asana: Das Duell der Projektmanagement-Titanen

Projekte von Anfang bis Ende zu planen, Aufgaben zu jonglieren, das Team zusammenzuhalten, Zeit und Budget zu verwalten, Probleme spontan zu lösen, Besprechungen zu leiten, den Fortschritt zu überwachen und die Zufriedenheit der Beteiligten sicherzustellen - klingt nach viel, oder? Ob Sie es glauben oder nicht, das sind nur einige der vielen Hüte, die Projektmanager tragen!

Zum Glück gibt es Lösungen, die diese Aufgaben rationalisieren oder ganz übernehmen können: Projektmanagement-Tools. Die beiden Optionen, die unter anderen ihrer Art hervorstechen, sind Airtable und Asana.

Während Asana und Airtable beide darauf ausgelegt sind, die aufgaben- und Projektverwaltung haben sie ihre eigenen Stärken und Schwächen.

In diesem Artikel werden wir das Dilemma Airtable vs. Asana näher beleuchten, die Funktionen der Tools diskutieren und Ihnen helfen, die perfekte Lösung zu finden, um Ihre Produktivität zu steigern! 💪

Was ist Airtable?

Über: Airtable Airtable ist eine Plattform für die Erstellung, Verwaltung und gemeinsame Nutzung relationaler Datenbanken. Es handelt sich um einen Kalkulationstabellen-Datenbank-Hybrid, mit dem Sie Daten zentralisieren und verbinden, benutzerdefinierte Workflows erstellen und nahtlos mit Ihrem Team zusammenarbeiten können.

Wenn Sie "Tabellenkalkulation" hören, denken Sie wahrscheinlich an Excel. Warum sollten Sie eine weitere Plattform von Grund auf erlernen, wenn Sie das gute alte Excel für Ihre Projektmanagement-Anforderungen nutzen können? Weil Airtable viel mehr ist als eine Tabellenkalkulation!

Es bietet fortschrittliche Projektmanagement-Optionen wie mehrere Projektansichten, Automatisierungen, Berichtsfunktionen und die Erstellung von Anwendungen ohne Code. Es ist eine einzigartige Lösung, die ihre Arbeitsabläufe optimieren und beseitigen Sie Hindernisse auf Ihrem Weg zu qualitativ hochwertigen Projekten mit effektiven Aufgabenmanagement-Lösungen.

Airtable-Funktionen

Schauen wir uns die wichtigsten Funktionen an, die Airtable zu einer außergewöhnlichen Aufgaben- und Projektmanagementsoftware machen.

1. App-Erstellung

Über Airtable

Mit Airtable können Sie mit null Programmierkenntnissen benutzerdefinierte Anwendungen auf der Grundlage Ihrer Daten erstellen! 🧑‍💻

Dank der benutzerdefinierten Apps können Sie Ihre Arbeitsabläufe neu gestalten und sicherstellen, dass jedes Teammitglied in einer Umgebung arbeitet, die seinen Vorlieben entspricht.

Airtable bietet eine Option namens Interface Designer, mit der Sie die Oberfläche Ihrer Apps anpassen können. Die Funktion ist einfach per Drag-and-Drop zu bedienen. Passen Sie die Berechtigungsstufen an, um sicherzustellen, dass die richtigen Teammitglieder auf bestimmte Anwendungen und Oberflächen zugreifen können.

über Airtable

Mit Airtable können Sie eine einzige Quelle der Wahrheit für Ihr Unternehmen schaffen, was es zu einer erstklassigen relationalen Datenbankplattform macht. Bringen Sie wichtige Daten in Airtable ein und nutzen Sie sie als Grundlage für Ihre Arbeit.

Wann immer Sie die Daten aktualisieren, werden sie automatisch und in Echtzeit synchronisiert, so dass Sie sich keine Sorgen über Verwirrung oder Missverständnisse unter den Teammitgliedern machen müssen.

Aber das ist noch nicht alles! Airtable kann Daten aus anderen Anwendungen "übernehmen" wie Jira , Box und Salesforce, so dass Sie alle Arbeitsabläufe zusammenhalten und problemlos aktualisieren können.

3. Automatisierungen

Über Airtable

Vergessen Sie sich wiederholende Aufgaben, die Ihnen wertvolle Zeit rauben. Mit Airtable können Sie Automatisierungen mit Auslöser- und Aktionslogik erstellen und so Ihre Produktivität steigern und Ihren Fokus auf wertschöpfende Aufgaben lenken.

Airtable-Automatisierungen können so einfach oder komplex sein, wie Sie es wünschen. Sie können einzelne Benachrichtigungen oder Workflows mit mehreren Abläufen erstellen, je nachdem, was Sie für Ihr Projektmanagement benötigen, oder einzelnen Teammitgliedern Aufgaben zuweisen - selbst bei den komplexesten Projekten.

Das Festlegen von Auslösern und Aktionen erfordert nur wenige Klicks, und der Prozess ist codefrei. Wenn Sie sich mit Javascript auskennen, können Sie Ihre Kenntnisse nutzen und die Funktionalität der erweiterten Funktionen Ihrer Automatisierungen erweitern, indem Sie die Logik erweitern, um Ihre Projektdaten zu entsperren. 🥰

Da Airtable mit Apps wie Slack, Facebook und Google Workspace integriert ist, können Sie diese zu Ihren Automatisierungen hinzufügen und Ihre Arbeitsabläufe noch weiter optimieren.

Airtable-Preise

Kostenlos (für Einzelpersonen oder sehr kleine Teams)

(für Einzelpersonen oder sehr kleine Teams) Team : $20/Monat pro Platz

: $20/Monat pro Platz Geschäftskunden : $45/Monat pro Platz

: $45/Monat pro Platz Unternehmensskala: Kontakt für Preisgestaltung

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Was ist Asana?

Über: Asana Asana ist eine bekannte Projektmanagementsoftware, mit der Sie Aufgaben und Projekte verwalten können, während Ihre funktionsübergreifenden Teams wie eine gut geölte Maschine arbeiten. ⚙️

Die Plattform ermöglicht Ihnen ziele und Vorgaben zu setzen und zu verfolgen für jedes Projekt festzulegen und zu verfolgen, Silos zu beseitigen, um eine nahtlose Zusammenarbeit zu fördern, verbesserungswürdige Bereiche zu erkennen und alle Aspekte Ihrer Projekte in einer intuitiven und funktionalen Umgebung zusammenzufassen.

Nutzen Sie die wichtigsten Funktionen, um Arbeitsabläufe zu automatisieren, Ressourcen zu verwalten, Dashboards für umfangreiche Berichtsfunktionen zu aktivieren und die Zeit zu erfassen - alles unter einem Dach.

Und das Beste ist, dass Asana trotz der vielen fortschrittlichen Optionen erstaunlich einfach zu bedienen ist, selbst für diejenigen, die noch nie eine Projekt- oder Aufgabenmanagement-Plattform verwendet haben.

Asana-Funktionen

In der Schlacht zwischen Airtable und Asana hebt sich dieses Tool durch einige der wichtigsten Projektmanagement-Funktionen von anderen Plattformen ab:

1. Benutzerdefinierte Felder

Benutzerdefinierte Felder in Asana (über Asana)

Projektmanager haben oft eine Vielzahl von Aufgaben zu bewältigen, und die bloße Auflistung dieser Aufgaben reicht für eine effiziente Überwachung nicht aus. Asana ermöglicht es Ihnen, dieses Problem mit benutzerdefinierten Feldern zu entschärfen, mit denen Sie mehr Informationen über Ihre Aufgaben bereitstellen können.

Einfach ausgedrückt, beschreiben benutzerdefinierte Felder Ihre Aufgaben detaillierter, ermöglichen eine einfachere Organisation und Filterung und helfen Ihnen, den Überblick über Arbeitsbelastung und Fristen zu behalten. Asana bietet zwei Arten von benutzerdefinierten Feldern an: lokal (projektspezifisch) oder global (wird zu Ihrer Bibliothek hinzugefügt und kann innerhalb Ihrer Organisation wiederverwendet werden).

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder in Asana, um die Phase, die Priorität, das Team, das Budget oder die Zielgruppe einer Aufgabe zu bestimmen, und halten Sie Ihre Arbeit organisiert und einfach zu verfolgen.

2. Vorlagen

Asana bietet 80+ Projektmanagement-Vorlagen zur Standardisierung Ihrer betriebsstrategien halten Sie das Team über die neuesten Änderungen auf dem Laufenden und sorgen für Konsistenz. Die Vorlagen enthalten vorgefertigte Abschnitte, die Sie jedoch jederzeit an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen können.

Sie können nicht nur Vorlagen aus der Bibliothek nehmen, sondern auch mit wenigen Klicks eigene erstellen! Das ist eine gute Nachricht für alle, die individuelle Arbeitsabläufe erstellen und diese für künftige Projekte wiederverwenden möchten. Sie können auch ganze Projekte und Aufgaben in einzigartige Vorlagen verwandeln. ✨

3. Ziele

Über Asana

Jede Organisation hat ein übergeordnetes Ziel, und jedes Team und jedes Projekt innerhalb der Organisation dreht sich um dieses Ziel. Asana bietet Ihnen die Möglichkeit, die Ziele Ihrer Organisation mit den täglichen Aufgaben zu verknüpfen und deren Zusammenspiel im Laufe der Zeit zu verfolgen.

Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass Ihr Team zu jedem Zeitpunkt und bei unbegrenzten Projekten in die richtige Richtung steuert. 🧭

Verwenden Sie Asana Goals, um Ziele für sich selbst, Ihr Team und die gesamte Organisation festzulegen, sie mit Ihren Projekten zu verbinden, mehrere Ebenen im Auge zu behalten und sicherzustellen, dass Ihre Arbeit perfekt ausgerichtet ist.

Eine Übersicht über Ihre Ziele hilft Ihnen, Prioritäten zu setzen und Ihr Team auf dem gleichen Stand zu halten. Sobald Sie Fortschritte machen, wird Asana Goals automatisch aktualisiert und Sie erhalten einen detaillierten Einblick in das, was funktioniert und was nicht.

Nutzen Sie diese wichtigen Projektmanagement-Funktionen, um Ziele festzulegen, Ihr Team zu definieren, Zeitpläne zu erstellen und das große Ganze und die Details mit der gleichen Klarheit zu sehen.

Asana Preise

Basic : $0

: $0 Premium : $10.99/Monat pro Benutzer

: $10.99/Monat pro Benutzer Business : $24.99/Monat pro Benutzer

: $24.99/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Airtable vs. Asana: Funktionen im Vergleich

Sowohl Airtable als auch Asana verfügen über beeindruckende Projekt- und Aufgabenmanagement-Waffen in ihrem Arsenal. Die Frage ist jedoch, wie die beiden Tools gegeneinander abschneiden? Wir laden Sie zu einem dreirundigen Vergleich zwischen Asana und Airtable ein, bei dem wir sehen werden, wie die beiden Tools in wichtigen Aspekten abschneiden - Projektansichten, Integrationen und Berichte.

1. Projektansichten

Mehrere Projektansichten ermöglichen es Ihnen, Ihre Daten und Aufgaben aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen. Außerdem bieten sie Flexibilität und ermöglichen es den Teammitgliedern, ihre Arbeitsumgebung individuell zu gestalten.

Sowohl Airtable als auch Asana zeichnen sich in diesem Bereich aus. Airtable bietet acht Ansichten (Liste, Zeitleiste, Gantt, Kanban, Kalender, Formular, Raster und Galerie). Sie können zwischen ihnen wechseln, sie duplizieren, als CSV-Dateien herunterladen und die Benutzerrechte anpassen.

Asana hat fünf Ansichten - Liste, Zeitleiste, Kanban, Kalender und Gantt. Das Arbeiten in diesen Ansichten ist einfach, und der Wechsel zwischen den Ansichten erfolgt mit nur einem Klick.

Aufgrund der schieren Anzahl der verfügbaren Ansichten gewinnt Airtable in dieser Runde.

2. Integrationen

Integrationen mit anderen Anwendungen geben Ihnen mehr Leistung und minimieren die Notwendigkeit, zwischen Plattformen zu wechseln, um Aufgaben zu erledigen.

Airtable und Asana bieten eine Vielzahl von Integrationen mit anderen Tools für Aufgabenmanagement, Zeiterfassung, Organisation und Zusammenarbeit, mit denen Sie Ihre Arbeit zentralisieren und arbeitsabläufe rationalisieren .

Asana bietet über 200 native Integrationen mit Apps wie Slack, Google Calendar, Microsoft Teams, Canva und HubSpot. Neben den Integrationen können Sie die Vorteile von AsanaAPIs nutzen, um benutzerdefinierte Apps zu erstellen und die Produktivität und Effizienz in die Höhe zu treiben. 😎

Die Liste der nativen Integrationen von Airtable ist viel kürzer - sie umfasst weniger als 40 Optionen. Glücklicherweise verfügt das Tool auch über eine API für die Erstellung benutzerdefinierter Integrationen.

Nach der Anzahl der nativen Integrationen zu urteilen, ist Asana der klare Gewinner in dieser Kategorie. Aber wenn Sie ein paar zusätzliche Schritte über eine API nicht stören, bieten beide Tools viele Möglichkeiten, ihre Funktionalität zu erweitern.

3. Berichtsoptionen

Die Berichterstattung ist ein wichtiger Aspekt des Projektmanagements - Sie müssen in der Lage sein, den Fortschritt zu verfolgen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die Beteiligten auf dem Laufenden zu halten und Risiken einfach zu verwalten.

Asana und Airtable bieten beeindruckende Berichtsfunktionen. Sie werden sich nicht mehr fragen müssen, ob eine Aufgabe oder ein Projekt in die richtige Richtung geht.

Asana verfügt über erstklassige Berichts-Dashboards. Erstellen Sie diese mit wenigen Klicks und visualisieren Sie Ihre Daten, um mögliche Probleme aufzudecken und den Erfolg Ihres Teams zu messen. Sie können Asana-Berichtsvorlagen verwenden oder Ihre eigenen Diagramme und Grafiken erstellen, um Informationen darzustellen. 📊

Airtable steht Ihnen mit seinen Berichtsoptionen in nichts nach. Sie können Ihre Daten organisieren und anpassbare Dashboards erstellen, um den Fortschritt zu verfolgen. Airtable geht noch einen Schritt weiter: Wenn Sie sich mit Code auskennen, können Sie mit dem SDK Ihr eigenes Berichtssystem erstellen, um spezielle APIs zu entwickeln.

Diese Runde des Asana vs. Airtable Kampfes ist unentschieden. Wenn Sie nach fortschrittlicheren Berichtsoptionen suchen, sollten Sie zu Airtable tendieren.

Airtable vs. Asana auf Reddit

Was sagen die Reddit-Benutzer zum Vergleich Airtable vs. Asana? Zeigen Sie es uns!

Ein Benutzer erwähnt, dass er Asana mag, aber seine Teamkollegen oft Probleme damit haben in Bezug auf Kommunikation und Organisation:

_"Ich mag Asana, aber die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, tun sich manchmal schwer damit. Sie wollen, dass es eher eine Aufgabenliste ist als ein Überblick über den gesamten Projektzyklus und eine Karte, die zeigt, was jeder tut. Sie stören sich daran, dass es Unteraufgaben unter sich begräbt bzw. dass sie alles auf einer Ebene haben wollen, was nicht dem Design des Tools entspricht. Sie tun sich schwer damit, mit Asana zu kommunizieren und Dateien zu übertragen. Ich habe Schwierigkeiten, wenn Teammitglieder von mir erwarten, dass ich Inhalte (Teilaufgaben und Zuweisungen) eingebe, die sie selbst erledigen können und sollten, damit ich den Überblick über den Stand des Projekts behalte

Ein anderer Reddit-Benutzer meint Airtable ist brillant, aber es hat Sicherheitseinschränkungen aufgrund der Unterstützung von Mehrbenutzerzugriff:

"Lassen Sie mich hinzufügen, dass Sie, um die Brillanz von Airtable voll zu schätzen, entweder (a) mit seinen vielen Einschränkungen leben müssen oder (b) Hilfe bekommen, um diese Einschränkungen zu überwinden. Viele dieser Einschränkungen haben mit der Unterstützung von Airtable für den Multiuser-Zugriff zu tun.

die erste große Einschränkung ist eine, die ich im Grunde als einen Deal Breaker betrachte: Wenn Sie eine Airtable-App erstellen und sie für andere Benutzer freigeben, können Sie nicht verhindern, dass diese anderen Benutzer sie für Personen freigeben, die Sie nicht kennen und die die App vielleicht nicht sehen wollen. Ich verstehe immer noch nicht, wie Menschen mit dieser Einschränkung leben können, wenn sie Business-Apps erstellen. Ich kann nur vermuten, dass die meisten Benutzer von Airtable dies nicht wissen Dieser Reddit-Benutzer wechselte von Asana zu ClickUp weil das Tool erschwinglicher und mit mehr Funktionen ausgestattet ist :

"In den letzten Monaten habe ich meine Arbeit von Asana auf Clickup verlagert. Mir gefällt einfach, dass Clickup so viel mehr kann (vor allem bei der Automatisierung) und das zu einem vernünftigen Preis."

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Asana vs. Airtable

Sie können sich nicht zwischen Asana und Airtable entscheiden, weil Sie keine Kompromisse eingehen wollen? Was, wenn wir Ihnen sagen, dass Sie das nicht müssen? Lernen Sie ClickUp kennen, ein fantastisches Aufgaben- und Projektmanagement-Tool, das Ihre Arbeit revolutionieren und die Türen zu einer noch nie dagewesenen Produktivität öffnen kann!

Dieses Asana und Airtable-Alternative hat sich dank der sorgfältig entwickelten Funktionen für die einfache Erstellung, Verwaltung, Freigabe und Verfolgung von Projekten einen hervorragenden Ruf erworben. Es unterstützt die Zusammenarbeit im Team und maximale Transparenz damit wird sichergestellt, dass jeder über die neuesten Änderungen informiert ist, unabhängig davon, wie groß oder klein sie sind.

Brainstorming, Strategieentwicklung oder Arbeitsabläufe mit visuell kollaborativen ClickUp-Whiteboards

Von digitale Whiteboards für Brainstorming-Sitzungen zu Benutzerdefinierte Felder und optionen für die Dokumentenverwaltung clickUp bietet alles, was Projektmanager brauchen, um ihre Arbeit hervorragend zu erledigen. 💯

Noch nicht überzeugt? Lassen Sie uns einen Blick auf die wichtigsten Funktionen von ClickUp werfen, und Sie werden schnell erkennen, warum Sie es JETZT einsetzen sollten!

1. ClickUp-Projektmanagement

ClickUp-Projektmanagement-Software: Ein Blick auf die Benutzeroberfläche

ClickUp bietet eine ganze Reihe von Optionen, die das Segeln durch die Gewässer des Projektmanagements zu einem Kinderspiel machen ClickUp-Projektmanagement . ⛵

Mit diesen Funktionen können Sie Projekte aller Art und Größe planen, organisieren und verwalten, Ihr Team auf dem Laufenden halten und den Fortschritt überwachen.

In Bezug auf die Planung können Sie Folgendes verwenden ClickUp AI dem robusten Schreibassistenten der Plattform, zu erstellen projektpläne , Zeitpläne und Schriftsätze. Diese Funktion kann auch beim Verfassen und Zusammenfassen von Dokumenten, beim Brainstorming und bei der Erstellung von Besprechungsplänen hilfreich sein.

Mit ClickUp AI können Sie Vorlagen für verschiedene Ansichten und speziell für Ihr Team oder Ihre Abteilung erstellen

ClickUp bietet 15+ Ansichten die es Ihnen ermöglichen, Ihr Projekt aus jedem Blickwinkel zu betrachten. Neben den Klassikern wie der Listen- und der Kanban-Ansicht bietet die Plattform auch eine Chat-Ansicht (hervorragend für Kommunikation und Zusammenarbeit), eine Dokumentenansicht (zum Erstellen von Wikis und Dokumenten) und eine Whiteboard-Ansicht (ideal für Brainstorming).

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Projekte durch interaktive Dashboards mit über 50 Widgets , nutzen die Vorteile von projektmanagement-Vorlagen um Zeit zu sparen und Prozesse zu standardisieren, und clickUp mit mehr als 1.000 Tools verbinden für maximale Funktionalität.

2. ClickUp Tabellenansicht

Organisieren, sortieren und filtern Sie Aufgaben in der ClickUp 3.0-Tabellenansicht, um schneller einen Überblick über Ihre gesamte Arbeit zu erhalten

Die ClickUp Tabellenansicht ist das perfekte Haus für alle projektbezogenen Daten. Mit ihr können Sie Ihre Datenbanken wie Tabellenkalkulationen speichern und organisieren, Beziehungen zwischen Aufgaben herstellen und erweiterte Formatierungsoptionen nutzen.

Verwenden Sie die benutzerdefinierten Felder von ClickUp, um mehr Details über Ihre Aufgaben bereitzustellen und sie einfacher zu filtern und zu organisieren. Wählen Sie aus Dropdown-Listen, Kontrollkästchen, Datumsangaben, Dateien, Formeln und Geldfeldern, um Ihre Daten zu formatieren und Konsistenz zu gewährleisten.

Die ClickUp-Tabellenansicht bietet außergewöhnliche Funktionen, da Sie einzigartige Verbindungen zwischen Ihren Daten herstellen können. Wenn Sie beispielsweise Büroartikel verkaufen, können Sie Kunden mit ihren Bestellungen verknüpfen und eine detaillierte und zentrale Übersicht erstellen.

Geben Sie Ihre Tabelle für alle Beteiligten frei, passen Sie die Berechtigungsstufen an, und exportieren Sie Informationen, um Ihre Arbeit zu rationalisieren und zusammenarbeit zu fördern .

3. ClickUp Kanban-Tafeln

Verwenden Sie die Kanban-Boards von ClickUp, um Ihre Aufgaben als Karten darzustellen und sie per Drag-and-Drop zu verschieben Kanban-Tafeln geben Ihnen einen besseren Überblick über Ihre Aufgaben und deren Fortschritt und ermöglichen es Ihnen, Prioritäten zu setzen und die Arbeitslast gerecht zu verteilen. ClickUp Kanban-Tafeln heben diese Flexibilität auf eine neue Ebene - Sie können das Kriterium für die Gruppierung von Aufgaben mit nur wenigen Klicks auswählen.

Wenn es eine Aktualisierung gibt, ziehen Sie einfach eine Aufgabe in die entsprechende Kategorie auf der Tafel und halten Sie Ihre Arbeitsabläufe rationalisiert.

Mit ClickUp Kanban Boards können Sie Änderungen an mehreren Aufgaben auf einmal vornehmen. Wählen Sie einfach die gewünschten Aufgaben aus, und die Bulk Action Toolbar erscheint am oberen Rand des Bildschirms. Ändern Sie den Status, löschen Sie Aufgaben oder fügen Sie Beauftragte direkt in Ihrer Kanban-Tafel hinzu.

ClickUp bietet Ihnen dank der Alles-Ansicht eine Vogelperspektive auf eine unbegrenzte Anzahl von Projekten innerhalb einer einzigen Kanban-Tafel. So können Sie mehrere Arbeitsabläufe gleichzeitig sehen, verstehen, wo Ihre Projekte stehen, und, falls erforderlich, Ihren Plan entsprechend aktualisieren.

ClickUp: Der Projektmanagement-Assistent

ClickUp ist eine all-in-one-Plattform, die Ihnen hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und Stress aus der Arbeitsgleichung zu entfernen. Die Anpassbarkeit, Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und die vielen Optionen für die Planung, Organisation und Verwaltung von Projekten machen ClickUp zur ersten Wahl für alle, die eine erstklassiges Projektmanagement-Tool . Melden Sie sich für den kostenlosen ClickUp-Plan an an, probieren Sie die Funktionen aus und sehen Sie, warum ClickUp die perfekte Antwort auf den Streit zwischen Asana und Airtable sein kann. 😜