10 KI-Tools für das Affiliate-Marketing im Jahr 2026 (kostenlos & kostenpflichtig)

Als Affiliate-Marketer bewerben Sie die Dienstleistungen oder Produkte anderer Anbieter im Austausch gegen eine Provision. Das ist eine großartige Vereinbarung, die es Ihnen ermöglicht, sich ganz auf die Marketingstrategie zu konzentrieren, anstatt auf Produktinnovation oder Kundensupport.
Und wenn Sie Ihre Karten richtig ausspielen, können Sie sich mit der Verbindung interessierter Käufer an Ihr Affiliate-Programm satte Empfehlungsprämien sichern. 💰
Der Nachteil ist, dass Sie sehr viele Inhalte erstellen müssen, um Affiliate-Marketing richtig zu erledigen – und das ist zeitaufwändig. Von E-Mail-Kampagnen über Social Media bis hin zu Landing Pages brauchen Sie jeden Vorteil, den Sie bekommen können, um Engagement, Conversions und Provisionen zu steigern.
Warum probieren Sie also nicht einmal ein KI-Tool für das Affiliate-Marketing aus? Diese Tools nutzen künstliche Intelligenz, um Inhalte zu generieren, Daten zu analysieren, Zielgruppen zu segmentieren und andere zeitaufwändige Aufgaben mit nur einem Mausklick zu erledigen. 🖱️
Aber nicht alle KI-gestützten Tools sind Ihre Zeit wert. In diesem Leitfaden untersuchen wir verschiedene wichtige Features erstklassiger KI-Tools für das Affiliate-Marketing, helfen Ihnen dabei, eine solide Option zu finden, und zeigen Ihnen 10 Beispiele, mit denen Sie Ihre Affiliate-Marketing-Kampagnen auf die nächste Stufe heben können.
Was ist ein KI-Tool für das Affiliate-Marketing?
Ein KI-Marketing-Tool kombiniert Algorithmen des maschinellen Lernens mit natürlicher Sprachverarbeitung (NLP), um mühsame Aufgaben mit nur wenigen Klicks zu automatisieren. Anstelle einer Auslöser-Automatisierung lernt dieses Tool im Laufe der Zeit dazu und übernimmt komplexere Aufgaben für Ihr Team, während Sie es mit Daten füttern. 💡
Die fortschrittliche Workflow-Automatisierung ist nur eine von vielen Möglichkeiten, wie KI das Affiliate-Marketing verändert. Über den minimierten Aufwand bei Ihren Marketingmaßnahmen hinaus nutzen Affiliate-Marketer KI-Tools heute insbesondere für:
- Referral-Analyse: KI-Tools analysieren Daten, um festzustellen, welche Referral-Quellen mit höherer Wahrscheinlichkeit zu Conversions führen, sodass Sie sich nur auf vielversprechende Leads konzentrieren können
- Werbekampagnen: Brauchen Sie Conversions für Facebook-Anzeigen? KI-Tools für Affiliate-Marketing optimieren Ihre Anzeigen in Echtzeit, um den Vorlieben Ihrer Zielgruppe Rechnung zu tragen.
- Landingpages: KI analysiert das Verhalten der Benutzer und schlägt Änderungen an Landingpages vor, um die Konversionsrate zu steigern
- Produktbeschreibungen im E-Commerce: KI eignet sich perfekt zum Verfassen ansprechender und fehlerfreier Produktbeschreibungen
Ihr Affiliate-Business hat keine Zeit zu verlieren. Nutzen Sie KI-Tools für das Affiliate-Marketing, um Ihre Workflows zu optimieren, die Erstellung von Inhalten zu personalisieren (und zu beschleunigen) und Ihre Kampagnen mühelos zu skalieren. 🏋️
Worauf sollten Sie bei KI-Tools für das Affiliate-Marketing achten?
Möglicherweise benötigen Sie eine Vielzahl verschiedener KI-Tools, um Ihre erfolgreiche Affiliate-Marketing-Strategie umzusetzen, doch dennoch empfehlen wir Ihnen, nach KI-Tools mit folgenden Features Ausschau zu halten:
- Suchmaschinenoptimierung (SEO): Suchmaschinen sind das A und O für Affiliates. Suchen Sie nach tools, die Keyword-Recherche, Erstellung von Inhalt und Optimierung für eine intelligente interne Verlinkungsstrategie abdecken.
- Benutzerfreundliche Plattform: Je einfacher die Bedienung, desto schneller erhalten Sie Wert von Ihrem KI-Affiliate-Marketing-Tool
- Vorlagen: Klar, KI nimmt Ihnen viel Arbeit ab, aber Vorlagen sparen Ihnen noch mehr Zeit. Suchen Sie nach tools, die mit Vorlagen vollgepackt sind, damit die Erstellung von Inhalten so einfach wie ein Klick wird
- KI-Tool zum Verfassen von Texten: Im Affiliate-Marketing ist Content König. Suchen Sie nach einem Tool mit Features zur Erstellung von Inhalten für Social-Media-Beiträge, Video-Skripte, E-Mail-Marketing und mehr. Ein Plagiatsprüfer ist ebenfalls von Vorteil.
Die 10 besten KI-Tools für das Affiliate-Marketing
Eine Kombination aus kostenpflichtigen und kostenlosen KI-Tools für das Affiliate-Marketing wird Ihren Affiliate-Marketing-Aufwand erheblich verbessern. Wenn es höchste Zeit ist, Ihre Konversionsraten zu steigern und Ihren E-Commerce-Umsatz zu erhöhen, sind dies die 10 besten KI-Tools für diese Aufgabe.
1. ClickUp
Ist Ihr Marketing-Tech-Stack ziemlich umfangreich? Wenn Sie Ihr Team dazu auffordern, zwischen unzähligen verschiedenen Plattformen hin und her zu wechseln, führt das zwangsläufig zu Zeitverschwendung und schlechten Ergebnissen – insbesondere in einem schnelllebigen Affiliate-Marketing-Geschäft.
Lernen Sie ClickUp kennen, die Alleskönner-App für die Arbeit, die gleichzeitig das bevorzugte Projektmanagement-Tool aller ist. Sie vereint Whiteboards, Dokumente, Aufgaben, Kalender, Ziele und KI-Tools unter einem Dach.
Marketingteams nutzen ClickUp, um auf Whiteboards zusammenzuarbeiten, Inhalte in Dokumenten-Dateien zu prüfen und ihren Fortschritt in benutzerdefinierten Dashboards zu visualisieren. ClickUp bietet Ihnen sogar die weltweit leistungsstärkste und kontextbezogene Arbeits-KI für das Affiliate-Marketing.
Nutzen Sie ClickUp Brain, die native, kontextbezogene und leistungsstarke KI von ClickUp, überall auf der Plattform, um Folgendes zu generieren:
- Kampagnenideen
- Inhalt-Briefings
- Blogs
- Fallstudien
- E-Mails und vieles mehr
Sie können die KI sogar bitten, Inhalte zusammenzufassen oder Ihre E-Mail-Kampagnen auf Tippfehler zu überprüfen. Diese KI ist genau auf die Bedürfnisse von Marketingfachleuten zugeschnitten, sodass Sie hochspezifische Unterstützung erhalten, um Ihre Workload zu optimieren.
Der am meisten unterschätzte Trick?
ClickUp Brain ist nicht auf ein einziges KI-Modell beschränkt – je nach Anwendungsfall können Sie umschalten zwischen GPT, Claude, Gemini und anderen. Diese Flexibilität ist für Affiliate-Marketer Gold wert:
- Inhalt-Optimierung (GPT): Nutzen Sie diese Funktion, um lange Kampagnen-Blogbeiträge, Fallstudien von Partnern oder detaillierte E-Mail-Sequenzen in einem professionellen, überzeugenden Ton zu verfassen.
- Schnelle Ideenfindung (Claude): Ideal, um in Sekundenschnelle Ideen für Anzeigenansätze, Affiliate-Überschriften oder Variationen von Betreffzeilen zu entwickeln
- Concise Analytics (Gemini): Lassen Sie das Tool Leistungsdaten aus ClickUp-Dashboards oder verbundenen Apps (wie Google Analytics) auswerten und in übersichtliche, leicht lesbare Stichpunkte für Ihr nächstes Strateg Meeting umwandeln.
Dank dieser „Multi-Modell-Toolbox“ können Sie das richtige KI-Modul für die jeweilige Aufgabe auswählen – kreatives Storytelling, schnelle Experimente oder Datenzusammenfassung – ohne ClickUp verlassen zu müssen
💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp Brain MAX, Ihrer kontextbezogenen KI-Super-App, erhalten Sie nicht nur generische KI-Texte – Sie erhalten einen Assistenten, der Ihren gesamten Workspace versteht.
Für Affiliate-Marketer, die Dutzende von Kampagnen unter einen Hut bringen müssen, bedeutet das, dass Sie Brain beispielsweise fragen können: „Fasse die Leistungstrends der Kampagnen des letzten Quartals zusammen“ oder „Erstelle eine Fallstudie anhand der Ergebnisse aus unserem Q3-Dashboard und des Feedbacks der Clients in Dokumenten.“
Da Brain MAX kontextbezogen arbeitet, extrahiert es die richtigen Details aus Ihren Aufgaben, Dokumenten und Dashboards – in ClickUp und verbundenen Apps –, um präzise, ausgefeilte und publikationsreife Inhalte zu erstellen, wodurch Sie sich stundenlange manuelle Arbeit sparen.
ClickUp unterhält außerdem ein KI-Agentenverzeichnis für das Marketing mit Agenten, die für bestimmte Aufgaben wie SEO-Optimierung, Social-Media-Planung, E-Mail-Sequenzierung und die Wiederverwendung von Inhalten entwickelt wurden.
Anstatt Prompts von Grund auf neu zu konfigurieren, können Sie einen spezialisierten Agenten aktivieren und ihn für Ihre nächste Kampagne einsetzen.
Teams mit 1 bis über 500 Mitgliedern, die ihre Dokumente, Aufgaben, Whiteboards, KI und Ziele in einem Tool zusammenführen möchten
Funktionsübergreifende Teams, Remote-Startups, PMOs in Unternehmen, Agenturen und Produktteams
Die besten Features von ClickUp
- ClickUp Brain (KI): Generiert automatisch Aufgaben, entwickelt Ideen für Inhalte, verfasst Dokumente und fasst Meetings zusammen
- Über 15 flexible Ansichten: Liste, Board, Gantt-Diagramm, Zeitleiste, Kalender und Mindmaps
- Dokumente, Whiteboards & Chatten: Bereiche für Zusammenarbeit bei Inhalten und Kommunikation
- Vorlagen: Vorgefertigte Systeme für CRM, Sprints, Content-Ops, OKRs und mehr
- Benutzerdefinierte Automatisierungen und bedingte Logik
- Ein zentrales, kontextreiches KI-Gehirn, das Ihre Kampagnen, Inhalte und Tools kennt – alles an einem Ort, damit Sie sich nicht mit einer unübersichtlichen KI-Landschaft herumschlagen müssen
Ersetzt mehrere Tools durch einen einzigen Arbeitsbereich – hochgradig anpassbar mit hervorragendem kostenlosen Tarif – End-to-End-Marketing und Projektmanagement an einem Ort
Hohe Lernkurve für neue Nutzer – Die mobile App ist weniger leistungsstark als die Desktop-Version
Preise für ClickUp
Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp
- G2: 4,7/5 (über 8.900 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 3.800 Bewertungen)
Ja – ClickUp ist die vielseitigste Lösung für Affiliate-Teams, die Marketinginhalte, Nachverfolgung von Aufgaben und KI-Automatisierung in einem Workspace zentralisieren möchten.
2. Anyword
KI-Tools wie ChatGPT spucken zwar Texte für Sie aus, aber diese Texte sind wahrscheinlich nicht auf Ihre Affiliate-Marketing-Ziele oder Markenrichtlinien zugeschnitten. Anyword löst dieses Problem. Geben Sie einfach Ihre Richtlinien, Kanäle und Ziele ein, und die Plattform nutzt prädiktive Analysen, um zu prüfen, ob Ihr Text ins Schwarze trifft. 🎯
Anyword verfügt über ein KI-Modell mit benutzerdefinierter Bewertung, das seine Ergebnisse an Ihre Trainingsvorgaben anpasst. Es zeigt Ihnen außerdem die Texte mit der besten Performance an, sodass Sie einfach Ihre Favoriten unter den Gewinnern auswählen können.
Marketer und Teams, die sich auf Conversions durch Werbetexte konzentrieren
Affiliate-Marketer, Texter und PPC-Teams
Die besten Features von Anyword
- Vorausschauender Leistungswert für jede Variante
- Steuerung der Markenstimme und Erstellung von Inhalten auf Basis von Personas
- Plattformübergreifende Optimierung von Anzeigen und E-Mails
- Performance-Boost-Erweiterung zur Verwendung in ChatGPT, Canva, Notion usw.
- KI-Blog-Ideen und SEO-Vorschläge
Optimiert für leistungsstarke Anzeigen- und E-Mail-Texte – Benutzerdefinierte Bewertungs-Engine und Tools für den Markenton – Integriert sich in den gesamten MarTech-Stack
Nicht ideal für längere Texte oder technische Texte. Es fehlt an Projektmanagement oder Workflow.
Preise für Anyword
- Free: 0 $/Monat
- Starter: 49 $/Monat
- Data‑Driven: 99 $/Monat
- Geschäft: 499 $/Monat
- Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Anyword-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,8/5 (über 1.100 Bewertungen)
- Capterra: 4,8/5 (über 380 Bewertungen)
Ja – Anyword ist perfekt für Affiliate-Marketer, die Texte erstellen und optimieren möchten, die zu Conversions führen. Es eignet sich gut als Ergänzung zu Ihrem Haupt-Projektmanagement-Tool
3. Frase
Frase ist ein tool für die Recherche und Erstellung von Inhalten, das besonders für Affiliates nützlich ist, die SEO-orientierte Blogbeiträge veröffentlichen. Während Wrike wenig Support bei der Content-Strategie oder beim Verfassen von Texten bietet, hilft Ihnen Frase dabei, Gliederungen zu erstellen, die Struktur zu optimieren und Inhalte anhand von Echtzeit-SERPs auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.
Es eignet sich am besten für Content-Ersteller, die auf organischen Traffic setzen und ihre Mitbewerber in Sachen Qualität des Inhalts übertrumpfen wollen.
Einzelne Content-Ersteller, Affiliate-Blogger und SEO-Teams
Affiliate-Marketer, die Langform-Inhalte und Leitfäden verfassen
Die besten Features von Frase
- Erstellt Briefings zum Inhalt und SERP-basierte Gliederungen
- Themenmodell als Leitfaden für On-Page-SEO-Optimierungen auf Seiten
- Integration der Google Search Console zur Optimierung
- KI-Textgenerator für Einleitungen, FAQs, Überschriften und Zusammenfassungen
- Vergleich mit der Konkurrenz, um fehlende Themen aufzuzeigen
- Hervorragend geeignet für die schnelle Erstellung von SEO-optimierten Inhalten
- Hilft dabei, leistungsschwache Blogbeiträge zu verbessern
- Einfache Benutzeroberfläche für Benutzer ohne technische Vorkenntnisse
- Die automatische Speicherung ist ohne manuelle Backups unzuverlässig
- Der Content-Editor kann bei umfangreichen Seiten an seine Limite stoßen
Preise für Frase
- Basic (Solo): 45 $/Monat
- Team (Professional): 115 $/Monat
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Frase
- G2: 4,9/5 (über 290 Bewertungen)
- Capterra: 4,8/5 (über 330 Bewertungen)
Ja – Frase ist eine hervorragende Option für contentorientierte Affiliates, die mit weniger manuellem SEO-Rechercheaufwand regelmäßig Beiträge erstellen möchten, die in den Suchergebnissen weit oben ranken.
4. Surfer SEO – SEO-Bewertung und -Optimierung in Echtzeit
Surfer SEO ist die erste Wahl für Affiliate-Marketer, die suchmaschinenorientierte Content-Strategien entwickeln. Im Gegensatz zu Wrike, dem Features zur Content-Bewertung oder -Optimierung fehlen, zeigt Surfer genau auf, was Ihre Inhalte benötigen, um ein gutes Ranking zu erzielen.
Nutzen Sie Surfer, um Gliederungen zu erstellen, Entwürfe zu bewerten, bestehende Beiträge zu verbessern und SEO-Lücken zu finden – alles über ein intuitives Dashboard, das sich in KI-Tools und CMS-Plattformen integrieren lässt.
Agenturen und Marketer, die SEO-Inhalte skalieren
Eigentümer von Affiliate-Websites, SEO-Inhalt-Teams und Agenturen
Die besten Features von Surfer SEO
- Inhalt-Score basierend auf NLP- und SERP-Daten
- Chrome-Erweiterung „Keyword Surfer“
- Vorschläge für interne Verknüpfungen
- KI-Integration mit Jasper und Google Docs
- Integrierter Gliederungsgenerator mit Benchmarks der Konkurrenz
Optimierung und Bewertung in EchtzeitIdeal für die Aktualisierung und Verbesserung von InhaltenKlare Struktur und Optimierungshinweise
Erfordert die Zusammenarbeit mit einem Autor (KI oder Mensch) – Die Preise steigen mit zunehmender Nutzung schnell an
Preise für Surfer SEO
Essential: 99 $/MonatScale: 219 $/MonatEnterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Surfer SEO-Bewertungen und Rezensionen
G2: 4,8/5 Capterra: 4,7/5
Ja – Surfer ist ideal, wenn Ihr Affiliate-Traffic von SEO abhängt. Es ist kein tool zum Verfassen von Texten, verbessert aber Ihre Chancen auf ein gutes Ranking erheblich.
5. Sprout Social
Soziale Medien sind eines der besten kostenlosen KI-Tools für das Affiliate-Marketing. Sie sind Ihr Ticket zu Provisionen – vorausgesetzt, Sie erstellen ansprechende Inhalte.
Sprout Social ist eine intelligente Social-Media-Management-Plattform, die Marketinganalysen, Social Commerce, Link-Nachverfolgung und vieles mehr bietet. Die KI von Sprout nutzt zudem 10 Jahre an Verlaufsdaten, um Texte zu erstellen und zu optimieren.
Ideal für
Mittlere bis große Teams mit stark auf soziale Medien ausgerichteten Kampagnen
Affiliate-Marketer, die Twitter, Instagram, TikTok oder LinkedIn nutzen
Die besten Features von Sprout Social
- KI-Unterstützung beim Verfassen von Texten und Stimmungsanalyse
- Einheitlicher Posteingang plattformübergreifend
- Beitragsplanung, Analysen und Nachverfolgung der Leistung
- Spike-Benachrichtigungen zu Trendthemen
- Social CRM und Influencer-Nachverfolgung
- Detaillierte Berichte und Metriken zur Post-Performance
- Alle großen Netzwerke werden unterstützt
- Einblicke in Verlaufsdaten bis zu 10 Jahren
- Teuer für Einzelbenutzer
- Für einige Berichte sind zusätzliche Module erforderlich
Preise für Sprout Social
- Standard: 249 $/Benutzer/Monat
- Professional: 399 $/Benutzer/Monat
- Advanced: 499 $/Benutzer/Monat
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Sprout Social
- G2: 4,4/5 (über 2.600 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 560 Bewertungen)
Ja – insbesondere für Affiliate-Programme, die auf die Verteilung von Inhalten über soziale Plattformen setzen. Es eignet sich am besten für Teams mit einem Budget und einer gezielten Strategie.
6. LiveChat
Affiliate-Marketing ist keine leichte Aufgabe, besonders wenn Sie hochpreisige Produkte bewerben. LiveChat bietet Ihnen einen Chatbot, mit dem Sie Beziehungen zu Kunden aufbauen, Vertrauen schaffen und (hoffentlich) die Konversionsrate steigern können. 🏆
Es handelt sich um eine Kundenservice-Plattform, die E-Mail, SMS, Ihre Website und Social-Media-Nachrichten an einem Ort vereint. Wenn Ihre Zielgruppe häufig Fragen zu den von Ihnen beworbenen Produkten hat, nutzen Sie den KI-Assistenten von LiveChat, um Ihren Ton anzupassen und Tippfehler in allen Kundenchats zu vermeiden.
Affiliate-Marketer, die Landingpages oder Produktempfehlungsseiten verwalten
E-Commerce-Affiliates, SaaS-Rezensenten und auf Conversions ausgerichtete Marketer
Die besten Features von LiveChat
- KI Assist: Erweitert, überarbeitet und überprüft Chats auf Rechtschreibung
- Nach jeder Sitzung automatisch generierte Chat-Zusammenfassungen
- Omnichannel-Posteingang (E-Mail, Social Media, Website)
- Lässt sich in CRMs und Plattformen für Zahlungen integrieren
- Unterstützt Live-Agenten mit Ressourcenvorschlägen
- Steigert das Vertrauen und die Konversionsrate
- Einfach einzubinden und benutzerdefiniert anzupassen
- Unterstützt menschliche Mitarbeiter und KI-Fallback
- Limitiert, wenn Sie sich nur auf asynchrones Marketing verlassen
- Gemeldete Fehler und gelegentliche Verzögerungen beim Support
Preise für LiveChat
- Starter: 24 $/Agent/Monat
- Team: 49 $ pro Mitarbeiter pro Monat
- Geschäft: 69 $/Agent/Monat
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
LiveChat-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,5/5 (über 740 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 1.600 Bewertungen)
Ja – insbesondere für Affiliates in Nischen, die von menschlicher Interaktion profitieren. Es handelt sich nicht um ein breit gefächertes Marketing-Tool, aber es steigert das Engagement auf Seiten mit hochwertigen Produkten.
7. AdCreative
Werbung ist teuer, aber sie ist der beste Weg, um schnell Affiliate-Leads zu generieren. AdCreative erstellt nicht nur Texte für Werbekampagnen, sondern entwirft mithilfe künstlicher Intelligenz sogar Werbebilder. Wenn Ihr Grafikdesigner keine Zeit hat, Grafiken zu benutzerdefinieren, ist dieses KI-Marketing-Tool eine großartige Ergänzung für Ihren MarTech-Stack. ✨
Affiliate-Marketer, die bezahlte Anzeigen in großem Umfang schalten
Performance-Marketer und kleine Teams, die schnell Werbematerialien benötigen
Die besten Features von AdCreative
- KI-generierte Anzeigenbilder und Social-Media-Beiträge
- Echtzeit-Bewertung von Anzeigenmotiven
- Integrationen mit Meta Ads, Google Ads, Canva und Zapier
- Bibliothek mit Vorlagen für hohe Konversionsraten
- Benchmarking von Anzeigen der Konkurrenz
Optimiert die Produktion von WerbemittelnGroße Auswahl an exportfertigen FormatenNützliche Einblicke in das Verhalten der Konkurrenz
Grafiken können vorlagenhaft wirken, wenn Sie sie nicht anpassen. Keine vollständige Marketingplattform – konzentriert sich ausschließlich auf Anzeigen.
Preise für AdCreative
- Starter: 39 $/Monat
- Professional: 249 $/Monat
- Ultimate: 599 $/Monat
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu AdCreative
- G2: 4,3/5 (über 510 Bewertungen)
- Capterra: 4,1/5 (über 120 Bewertungen)
Ja – für Affiliates, die bezahlten Traffic skalieren müssen, ohne einen Designer zu beauftragen. Nutzen Sie es zusammen mit einem Kampagnenmanager wie ClickUp für eine bessere Nachverfolgung.
8. GetResponse
Möchten Sie mehr E-Mail-Antworten erhalten? GetResponse hilft Ihnen dabei, Ihre Marketing-Projekte zu erreichen – und noch mehr. Es begann als E-Mail-Marketing-Plattform, aber heute erstellt es Websites, Landing Pages, SMS-Kampagnen, bezahlte Anzeigen und sogar Conversion-Trichter.
Nutzen Sie den KI-E-Mail-Generator, um mit wenigen Klicks optimierte Nachrichten und Betreffzeilen zu erstellen. Die Plattform bietet sogar KI-gestützte Produktempfehlungen, was sich hervorragend für den E-Commerce eignet.
Einzelne Ersteller und kleine Geschäfte, die E-Mail-Marketing nutzen
Affiliate-Marketer, die über E-Mail, Webinare und Landingpages verkaufen
Die besten Features von GetResponse
- KI-E-Mail-Generator für Betreffzeilen und E-Mail-Text
- Drag-and-Drop-Builder für Automatisierungen für Funnels
- Landingpage- und Website-Baukasten ohne Programmierkenntnisse
- Live-Webchatten und SMS-Integration
- Produktempfehlungen für den E-Commerce
Umfassende Marketing-Suite in einem ToolHervorragende E-Mail-ZustellratenIdeal für den Aufbau von Affiliate-orientierten Funnels
Die Datengenauigkeit kann uneinheitlich sein. Einige Benutzer wünschen sich eine tiefere Integration von Drittanbietern.
Preise von GetResponse
- Free
- Starter: ab 19 $/Monat
- Marketer: ab 59 $/Monat
- Ersteller: ab 69 $/Monat
- Enterprise (MAX): Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu GetResponse
- G2: 4,2/5 (über 620 Bewertungen)
- Capterra: 4,2/5 (über 470 Bewertungen)
Ja – vor allem, wenn E-Mails eine große Rolle in Ihrer Affiliate-Strategie spielen. Es ist zwar nicht ideal für die Zusammenarbeit im Team, aber für Einzelkünstler ist es eines der umfassendsten Tools.
9. Jasper
Jasper AI ist ein beliebtes KI-Tool für das Affiliate-Marketing, da es sich für so viele Anwendungsfälle eignet. Nutzen Sie es für Texte im digitalen Marketing, Präsentationsskripte und vieles mehr – in dem Ton, der am besten zu Ihrer Markenidentität passt.
Die KI-Marketing-Tools von Jasper sind das, was diese Software wirklich auszeichnet. Sie sind in der Lage, verschiedene Assets für Affiliate-Marketing-Kampagnen zu generieren, insbesondere im Bereich der Content-Erstellung. Sie müssen lediglich ein Briefing einreichen, und die Software übernimmt den Rest. ✍️
Marketingteams, die Inhalte in großem Umfang produzieren
Affiliate-Inhalt-Ersteller, Texter und Growth-Marketer
Die besten Features von Jasper
- Brand Voice Library für einen einheitlichen Tonfall
- Jasper Chat für dialogorientiertes Schreiben
- Integriert sich mit Surfer SEO, Webflow, Zapier und mehr
- Vorlagenbibliothek für Dutzende von Inhaltstypen
- Echtzeit-Zusammenarbeit und Kommentarsystem
- Einfach skalierbare Langform-Inhalte
- Ideal für Teams mit Genehmigungsworkflows
- Passt sich gut an markenspezifische Schreibanforderungen an
- Gelegentliche Wiederholungen in den Ausgaben
- Die Erkennung des Tonfalls entwickelt sich noch weiter
Preise für Jasper
- Pro: 69 $/Benutzer/Monat
- Business: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Jasper
- G2: 4,7/5 (über 1.200 Bewertungen)
- Capterra: 4,8/5 (über 1.800 Bewertungen)
Ja – für Affiliate-Teams, die viele schriftliche Inhalte erstellen, ist Jasper ein zeitsparendes tool, das sich gut mit SEO- und Kampagnen-Tools kombinieren lässt.
10. Gumloop – Intelligente Automatisierungen, speziell auf Marketing-Workflows zugeschnitten
Die Automatisierungen von Wrike sind leistungsstark, aber nicht KI-basiert. Gumloop verfolgt einen modernen Ansatz, indem es Zapier-ähnliche Automatisierungen mithilfe von KI erstellt, um Verbindungen zwischen Tools herzustellen und Auslöser für Workflows in Ihrem gesamten System zu aktivieren. Das ist ein echter Game-Changer für Affiliate-Marketer, die Zeit sparen und Systeme aufbauen möchten.
Nutzen Sie sie für die Automatisierung der Lead-Nachverfolgung, des E-Mail-Versands, der Link-Updates und der Kampagnenplanung – und das alles mit weniger manueller Arbeit.
Ideal für
Power-Benutzer und Marketer mit wiederholbaren Workflows
Für wen es am besten geeignet ist
Affiliate-Marketer, die Link-Management, Veröffentlichung oder Analysen automatisieren
Die besten Features von Gumloop
- KI-gestützter Workflow-Builder
- Unterstützt Hunderte von App-Integrationen
- Vorlagen für Affiliate- und E-Commerce-Workflows
- Funktioniert gut mit ClickUp, Shopify, Webflow und Airtable
- Automatische Auslöser basierend auf Kampagnenaktivität, Zeit oder Benutzerereignissen
Vorteile
Benutzerdefinierte Automatisierungen ohne ProgrammieraufwandBeschleunigt die Veröffentlichung und NachverfolgungFlexibel für viele Anwendungsfälle
Nachteile
Noch eine relativ neue Plattform mit wenigen Tutorials; einige Integrationen befinden sich noch in der Beta-Phase
Preise für Gumloop
FreeStarter: 97 $/MonatPro: 297 $/MonatEnterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Gumloop-Bewertungen und Rezensionen
In mehreren Listen zu KI-Automatisierungstools für 2025 aufgeführt; vielversprechende erste Bewertungen in Wachstums-Communities
Empfehle ich dieses tool?
Ja – wenn Sie mehrere Tools verwalten und den Verwaltungsaufwand reduzieren möchten, ist Gumloop eine zukunftsorientierte Plattform für Automatisierung, die zu modernen Affiliate-Stacks passt.
Besondere Erwähnungen
Nr. 1: Systeme.io – All-in-One-Funnel-Builder für kleine Teams
Systeme.io ist ein kostengünstiges Tool, das für Ersteller, Solopreneure und kleine Affiliate-Teams entwickelt wurde. Es vereint Landingpages, E-Mail-Marketing, Sales-Funnels, Kurs-Hosting und sogar einen kostenlosen Affiliate-Programm-Manager – alles in einem Dashboard. Es ist zwar nicht so leistungsstark wie ClickUp für Projekt-Workflows oder GetResponse für E-Mails, aber wenn Sie gerade erst anfangen oder Ihren Tech-Stack vereinfachen möchten, ist Systeme.io ein guter Einstieg.
Warum es sich auszeichnet:
- Der Free-Plan umfasst Funnels, E-Mails und eine Ein-Kurs-Website
- Integrierte Nachverfolgung von Affiliate-Programmen und Auszahlungen
- Funnel- und Seite-Builder per Drag-and-Drop
- Kein externes Hosting oder Plugins erforderlich
Gut geeignet für: Affiliate-Marketing-Einsteiger, Online-Dozenten oder Nebenjobber, die eine kostengünstige Plattform ohne Code suchen.
Nr. 2: Notion KI – Einfache Erstellung von Inhalten und Wissensmanagement
Notion AI erweitert ein ohnehin schon flexibles Dokumentations- und Planungstool um leistungsstarke Schreibfunktionen. Zwar fehlt ihm die Automatisierung von ClickUp oder die Tiefe von Jasper bei der Tonfallsteuerung, doch eignet es sich hervorragend für die schnelle Ideenfindung, die Erstellung von Inhaltsgliederungen oder das Speichern von Recherchen. Sie können sogar benutzerdefinierte Affiliate-Tracking-Tabellen erstellen und KI nutzen, um Notizen zusammenzufassen, Skripte zu entwerfen oder Inhalte umzuformulieren.
Warum es sich auszeichnet:
- KI-gestütztes Schreiben in einem leistungsstarken, minimalistischen Workspace
- Ideal zum Verfassen von Affiliate-Blog-Inhalten oder zum Erstellen von Notizen
- Vorlagen für Standardarbeitsanweisungen, Produktübersichten und Launch-Planung
- Kooperationsfreundlich mit einfachen Berechtigungen und Funktionen zum Freigeben
Ideal für: Ersteller, Solopreneure und Marketer, die KI und Dokumentation an einem Ort benötigen.
Nr. 3: Pictory – KI-Videotool zur Umwandlung von Blogbeiträgen in Videoinhalte
Pictory verwandelt schriftliche Inhalte mithilfe von KI in kurze Videos. Es ist eine starke Alternative zu Lumen5 für Affiliates, die Videos zu Landingpages, TikTok, YouTube Shorts oder Instagram hinzufügen möchten, ohne selbst filmen zu müssen. Fügen Sie einfach die URL Ihres Blogs oder Ihren Text ein, und Pictory erstellt ein bearbeitbares Videoskript, ein Szenentiming und Stock-Bilder.
Warum es sich auszeichnet:
- Wandelt Blogbeiträge oder Langform-Inhalte in Videos um
- Fasst Inhalte automatisch zusammen und führt eine Auswahl an Bildmaterial durch
- Inklusive KI-Sprecher und Untertiteln
- Ideal, um beliebte Blogbeiträge in Traffic generierende Reels zu verwandeln
Ideal für: Affiliate-Blogger und Influencer, die Inhalte in Videos umwandeln möchten, aber keine Kenntnisse in der Bearbeitung von Videos haben oder keine Zeit im Studio verbringen können.
Holen Sie sich einen KI-Schreibassistenten, der alles kann
Affiliate-Marketing muss nicht stundenlangen manuellen Aufwand bedeuten. Mit einem KI-Tool wie ClickUp war es noch nie so einfach, Ihr Marketingteam auf einen Nenner zu bringen, Zeit zu sparen und die Konversionsraten Ihrer Werbekampagnen zu steigern. 🙌
Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von ClickUp-Automatisierungen, KI, Vorlagen und mehr für Ihr nächstes Affiliate-Programm: Erstellen Sie jetzt kostenlos Ihren ClickUp-Workspace.