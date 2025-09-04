10 KI-Tools für das Affiliate-Marketing im Jahr 2026 (kostenlos & kostenpflichtig)

Als Affiliate-Marketer bewerben Sie die Dienstleistungen oder Produkte anderer Anbieter im Austausch gegen eine Provision. Das ist eine großartige Vereinbarung, die es Ihnen ermöglicht, sich ganz auf die Marketingstrategie zu konzentrieren, anstatt auf Produktinnovation oder Kundensupport.

Und wenn Sie Ihre Karten richtig ausspielen, können Sie sich mit der Verbindung interessierter Käufer an Ihr Affiliate-Programm satte Empfehlungsprämien sichern. 💰

Der Nachteil ist, dass Sie sehr viele Inhalte erstellen müssen, um Affiliate-Marketing richtig zu erledigen – und das ist zeitaufwändig. Von E-Mail-Kampagnen über Social Media bis hin zu Landing Pages brauchen Sie jeden Vorteil, den Sie bekommen können, um Engagement, Conversions und Provisionen zu steigern.

Warum probieren Sie also nicht einmal ein KI-Tool für das Affiliate-Marketing aus? Diese Tools nutzen künstliche Intelligenz, um Inhalte zu generieren, Daten zu analysieren, Zielgruppen zu segmentieren und andere zeitaufwändige Aufgaben mit nur einem Mausklick zu erledigen. 🖱️

Aber nicht alle KI-gestützten Tools sind Ihre Zeit wert. In diesem Leitfaden untersuchen wir verschiedene wichtige Features erstklassiger KI-Tools für das Affiliate-Marketing, helfen Ihnen dabei, eine solide Option zu finden, und zeigen Ihnen 10 Beispiele, mit denen Sie Ihre Affiliate-Marketing-Kampagnen auf die nächste Stufe heben können.

Was ist ein KI-Tool für das Affiliate-Marketing?

Ein KI-Marketing-Tool kombiniert Algorithmen des maschinellen Lernens mit natürlicher Sprachverarbeitung (NLP), um mühsame Aufgaben mit nur wenigen Klicks zu automatisieren. Anstelle einer Auslöser-Automatisierung lernt dieses Tool im Laufe der Zeit dazu und übernimmt komplexere Aufgaben für Ihr Team, während Sie es mit Daten füttern. 💡

Starten Sie mit ClickUp Brain Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu optimieren

Die fortschrittliche Workflow-Automatisierung ist nur eine von vielen Möglichkeiten, wie KI das Affiliate-Marketing verändert. Über den minimierten Aufwand bei Ihren Marketingmaßnahmen hinaus nutzen Affiliate-Marketer KI-Tools heute insbesondere für:

Referral-Analyse: KI-Tools analysieren Daten, um festzustellen, welche Referral-Quellen mit höherer Wahrscheinlichkeit zu Conversions führen, sodass Sie sich nur auf vielversprechende Leads konzentrieren können

Werbekampagnen : Brauchen Sie Conversions für Facebook-Anzeigen? KI-Tools für Affiliate-Marketing optimieren Ihre Anzeigen in Echtzeit, um den Vorlieben Ihrer Zielgruppe Rechnung zu tragen.

Landingpages : KI analysiert das Verhalten der Benutzer und schlägt Änderungen an Landingpages vor, um die Konversionsrate zu steigern

Produktbeschreibungen im E-Commerce: KI eignet sich perfekt zum Verfassen ansprechender und fehlerfreier Produktbeschreibungen

Ihr Affiliate-Business hat keine Zeit zu verlieren. Nutzen Sie KI-Tools für das Affiliate-Marketing, um Ihre Workflows zu optimieren, die Erstellung von Inhalten zu personalisieren (und zu beschleunigen) und Ihre Kampagnen mühelos zu skalieren. 🏋️

Möglicherweise benötigen Sie eine Vielzahl verschiedener KI-Tools, um Ihre erfolgreiche Affiliate-Marketing-Strategie umzusetzen, doch dennoch empfehlen wir Ihnen, nach KI-Tools mit folgenden Features Ausschau zu halten:

Suchmaschinenoptimierung (SEO): Suchmaschinen sind das A und O für Affiliates. Suchen Sie nach tools, die Keyword-Recherche, Erstellung von Inhalt und Optimierung für eine intelligente interne Verlinkungsstrategie abdecken.

Benutzerfreundliche Plattform: Je einfacher die Bedienung, desto schneller erhalten Sie Wert von Ihrem KI-Affiliate-Marketing-Tool

Vorlagen : Klar, KI nimmt Ihnen viel Arbeit ab, aber Vorlagen sparen Ihnen noch mehr Zeit. Suchen Sie nach tools, die mit Vorlagen vollgepackt sind, damit die Erstellung von Inhalten so einfach wie ein Klick wird

KI-Tool zum Verfassen von Texten: Im Affiliate-Marketing ist Content König. Suchen Sie nach einem Tool mit Features zur Erstellung von Inhalten für Social-Media-Beiträge, Video-Skripte, E-Mail-Marketing und mehr. Ein Plagiatsprüfer ist ebenfalls von Vorteil.

Eine Kombination aus kostenpflichtigen und kostenlosen KI-Tools für das Affiliate-Marketing wird Ihren Affiliate-Marketing-Aufwand erheblich verbessern. Wenn es höchste Zeit ist, Ihre Konversionsraten zu steigern und Ihren E-Commerce-Umsatz zu erhöhen, sind dies die 10 besten KI-Tools für diese Aufgabe.

Nutzen Sie ClickUp, um Ihre Ansicht benutzerdefiniert anzupassen und Marketingmaterialien wie Inhalte und Medien unternehmensweit zu visualisieren und zu planen

Ist Ihr Marketing-Tech-Stack ziemlich umfangreich? Wenn Sie Ihr Team dazu auffordern, zwischen unzähligen verschiedenen Plattformen hin und her zu wechseln, führt das zwangsläufig zu Zeitverschwendung und schlechten Ergebnissen – insbesondere in einem schnelllebigen Affiliate-Marketing-Geschäft.

Lernen Sie ClickUp kennen, die Alleskönner-App für die Arbeit, die gleichzeitig das bevorzugte Projektmanagement-Tool aller ist. Sie vereint Whiteboards, Dokumente, Aufgaben, Kalender, Ziele und KI-Tools unter einem Dach.

Marketingteams nutzen ClickUp, um auf Whiteboards zusammenzuarbeiten, Inhalte in Dokumenten-Dateien zu prüfen und ihren Fortschritt in benutzerdefinierten Dashboards zu visualisieren. ClickUp bietet Ihnen sogar die weltweit leistungsstärkste und kontextbezogene Arbeits-KI für das Affiliate-Marketing.

Die KI-Funktionen von ClickUp machen es Marketingteams leicht, wichtige Dokumente wie Fallstudien schnell zu erstellen

Nutzen Sie ClickUp Brain, die native, kontextbezogene und leistungsstarke KI von ClickUp, überall auf der Plattform, um Folgendes zu generieren:

Kampagnenideen

Inhalt-Briefings

Blogs

Fallstudien

E-Mails und vieles mehr

Mit ClickUp AI können Vertriebsteams ihre Kommunikation sicherer gestalten, indem sie E-Mail-Texte durchlaufen, kürzen oder entwerfen

Sie können die KI sogar bitten, Inhalte zusammenzufassen oder Ihre E-Mail-Kampagnen auf Tippfehler zu überprüfen. Diese KI ist genau auf die Bedürfnisse von Marketingfachleuten zugeschnitten, sodass Sie hochspezifische Unterstützung erhalten, um Ihre Workload zu optimieren.

Der am meisten unterschätzte Trick?

ClickUp Brain ist nicht auf ein einziges KI-Modell beschränkt – je nach Anwendungsfall können Sie umschalten zwischen GPT, Claude, Gemini und anderen. Diese Flexibilität ist für Affiliate-Marketer Gold wert:

Inhalt-Optimierung (GPT) : Nutzen Sie diese Funktion, um lange Kampagnen-Blogbeiträge, Fallstudien von Partnern oder detaillierte E-Mail-Sequenzen in einem professionellen, überzeugenden Ton zu verfassen.

Schnelle Ideenfindung (Claude) : Ideal, um in Sekundenschnelle Ideen für Anzeigenansätze, Affiliate-Überschriften oder Variationen von Betreffzeilen zu entwickeln

Concise Analytics (Gemini): Lassen Sie das Tool Leistungsdaten aus ClickUp-Dashboards oder verbundenen Apps (wie Google Analytics) auswerten und in übersichtliche, leicht lesbare Stichpunkte für Ihr nächstes Strateg Meeting umwandeln.

Dank dieser „Multi-Modell-Toolbox“ können Sie das richtige KI-Modul für die jeweilige Aufgabe auswählen – kreatives Storytelling, schnelle Experimente oder Datenzusammenfassung – ohne ClickUp verlassen zu müssen

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp Brain MAX, Ihrer kontextbezogenen KI-Super-App, erhalten Sie nicht nur generische KI-Texte – Sie erhalten einen Assistenten, der Ihren gesamten Workspace versteht. Für Affiliate-Marketer, die Dutzende von Kampagnen unter einen Hut bringen müssen, bedeutet das, dass Sie Brain beispielsweise fragen können: „Fasse die Leistungstrends der Kampagnen des letzten Quartals zusammen“ oder „Erstelle eine Fallstudie anhand der Ergebnisse aus unserem Q3-Dashboard und des Feedbacks der Clients in Dokumenten.“ Da Brain MAX kontextbezogen arbeitet, extrahiert es die richtigen Details aus Ihren Aufgaben, Dokumenten und Dashboards – in ClickUp und verbundenen Apps –, um präzise, ausgefeilte und publikationsreife Inhalte zu erstellen, wodurch Sie sich stundenlange manuelle Arbeit sparen. ClickUp unterhält außerdem ein KI-Agentenverzeichnis für das Marketing mit Agenten, die für bestimmte Aufgaben wie SEO-Optimierung, Social-Media-Planung, E-Mail-Sequenzierung und die Wiederverwendung von Inhalten entwickelt wurden. Anstatt Prompts von Grund auf neu zu konfigurieren, können Sie einen spezialisierten Agenten aktivieren und ihn für Ihre nächste Kampagne einsetzen.

Teams mit 1 bis über 500 Mitgliedern, die ihre Dokumente, Aufgaben, Whiteboards, KI und Ziele in einem Tool zusammenführen möchten

Funktionsübergreifende Teams, Remote-Startups, PMOs in Unternehmen, Agenturen und Produktteams

Die besten Features von ClickUp

ClickUp Brain (KI): Generiert automatisch Aufgaben, entwickelt Ideen für Inhalte, verfasst Dokumente und fasst Meetings zusammen

Über 15 flexible Ansichten: Liste, Board, Gantt-Diagramm, Zeitleiste, Kalender und Mindmaps

Dokumente, Whiteboards & Chatten: Bereiche für Zusammenarbeit bei Inhalten und Kommunikation

Vorlagen: Vorgefertigte Systeme für CRM, Sprints, Content-Ops, OKRs und mehr

Benutzerdefinierte Automatisierungen und bedingte Logik

Ein zentrales, kontextreiches KI-Gehirn, das Ihre Kampagnen, Inhalte und Tools kennt – alles an einem Ort, damit Sie sich nicht mit einer unübersichtlichen KI-Landschaft herumschlagen müssen

Ersetzt mehrere Tools durch einen einzigen Arbeitsbereich – hochgradig anpassbar mit hervorragendem kostenlosen Tarif – End-to-End-Marketing und Projektmanagement an einem Ort

Hohe Lernkurve für neue Nutzer – Die mobile App ist weniger leistungsstark als die Desktop-Version

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 8.900 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.800 Bewertungen)

Ja – ClickUp ist die vielseitigste Lösung für Affiliate-Teams, die Marketinginhalte, Nachverfolgung von Aufgaben und KI-Automatisierung in einem Workspace zentralisieren möchten.

2. Anyword

KI-Tools wie ChatGPT spucken zwar Texte für Sie aus, aber diese Texte sind wahrscheinlich nicht auf Ihre Affiliate-Marketing-Ziele oder Markenrichtlinien zugeschnitten. Anyword löst dieses Problem. Geben Sie einfach Ihre Richtlinien, Kanäle und Ziele ein, und die Plattform nutzt prädiktive Analysen, um zu prüfen, ob Ihr Text ins Schwarze trifft. 🎯

Anyword verfügt über ein KI-Modell mit benutzerdefinierter Bewertung, das seine Ergebnisse an Ihre Trainingsvorgaben anpasst. Es zeigt Ihnen außerdem die Texte mit der besten Performance an, sodass Sie einfach Ihre Favoriten unter den Gewinnern auswählen können.

Marketer und Teams, die sich auf Conversions durch Werbetexte konzentrieren

Affiliate-Marketer, Texter und PPC-Teams

Die besten Features von Anyword

Vorausschauender Leistungswert für jede Variante

Steuerung der Markenstimme und Erstellung von Inhalten auf Basis von Personas

Plattformübergreifende Optimierung von Anzeigen und E-Mails

Performance-Boost-Erweiterung zur Verwendung in ChatGPT, Canva, Notion usw.

KI-Blog-Ideen und SEO-Vorschläge

Optimiert für leistungsstarke Anzeigen- und E-Mail-Texte – Benutzerdefinierte Bewertungs-Engine und Tools für den Markenton – Integriert sich in den gesamten MarTech-Stack

Nicht ideal für längere Texte oder technische Texte. Es fehlt an Projektmanagement oder Workflow.

Preise für Anyword

Free: 0 $/Monat

Starter: 49 $/Monat

Data‑Driven: 99 $/Monat

Geschäft: 499 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Anyword-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 1.100 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 380 Bewertungen)

Ja – Anyword ist perfekt für Affiliate-Marketer, die Texte erstellen und optimieren möchten, die zu Conversions führen. Es eignet sich gut als Ergänzung zu Ihrem Haupt-Projektmanagement-Tool

3. Frase

Frase ist ein tool für die Recherche und Erstellung von Inhalten, das besonders für Affiliates nützlich ist, die SEO-orientierte Blogbeiträge veröffentlichen. Während Wrike wenig Support bei der Content-Strategie oder beim Verfassen von Texten bietet, hilft Ihnen Frase dabei, Gliederungen zu erstellen, die Struktur zu optimieren und Inhalte anhand von Echtzeit-SERPs auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.

Es eignet sich am besten für Content-Ersteller, die auf organischen Traffic setzen und ihre Mitbewerber in Sachen Qualität des Inhalts übertrumpfen wollen.

Einzelne Content-Ersteller, Affiliate-Blogger und SEO-Teams

Affiliate-Marketer, die Langform-Inhalte und Leitfäden verfassen

Die besten Features von Frase

Erstellt Briefings zum Inhalt und SERP-basierte Gliederungen

Themenmodell als Leitfaden für On-Page-SEO-Optimierungen auf Seiten

Integration der Google Search Console zur Optimierung

KI-Textgenerator für Einleitungen, FAQs, Überschriften und Zusammenfassungen

Vergleich mit der Konkurrenz, um fehlende Themen aufzuzeigen

Hervorragend geeignet für die schnelle Erstellung von SEO-optimierten Inhalten

Hilft dabei, leistungsschwache Blogbeiträge zu verbessern

Einfache Benutzeroberfläche für Benutzer ohne technische Vorkenntnisse

Die automatische Speicherung ist ohne manuelle Backups unzuverlässig

Der Content-Editor kann bei umfangreichen Seiten an seine Limite stoßen

Preise für Frase

Basic (Solo): 45 $/Monat

Team (Professional): 115 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Frase

G2: 4,9/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 330 Bewertungen)

Ja – Frase ist eine hervorragende Option für contentorientierte Affiliates, die mit weniger manuellem SEO-Rechercheaufwand regelmäßig Beiträge erstellen möchten, die in den Suchergebnissen weit oben ranken.

4. Surfer SEO – SEO-Bewertung und -Optimierung in Echtzeit

Surfer SEO ist die erste Wahl für Affiliate-Marketer, die suchmaschinenorientierte Content-Strategien entwickeln. Im Gegensatz zu Wrike, dem Features zur Content-Bewertung oder -Optimierung fehlen, zeigt Surfer genau auf, was Ihre Inhalte benötigen, um ein gutes Ranking zu erzielen.

Nutzen Sie Surfer, um Gliederungen zu erstellen, Entwürfe zu bewerten, bestehende Beiträge zu verbessern und SEO-Lücken zu finden – alles über ein intuitives Dashboard, das sich in KI-Tools und CMS-Plattformen integrieren lässt.

Agenturen und Marketer, die SEO-Inhalte skalieren

Eigentümer von Affiliate-Websites, SEO-Inhalt-Teams und Agenturen

Die besten Features von Surfer SEO

Inhalt-Score basierend auf NLP- und SERP-Daten

Chrome-Erweiterung „Keyword Surfer“

Vorschläge für interne Verknüpfungen

KI-Integration mit Jasper und Google Docs

Integrierter Gliederungsgenerator mit Benchmarks der Konkurrenz

Optimierung und Bewertung in EchtzeitIdeal für die Aktualisierung und Verbesserung von InhaltenKlare Struktur und Optimierungshinweise

Erfordert die Zusammenarbeit mit einem Autor (KI oder Mensch) – Die Preise steigen mit zunehmender Nutzung schnell an

Preise für Surfer SEO

Essential: 99 $/MonatScale: 219 $/MonatEnterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Surfer SEO-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 Capterra: 4,7/5

Ja – Surfer ist ideal, wenn Ihr Affiliate-Traffic von SEO abhängt. Es ist kein tool zum Verfassen von Texten, verbessert aber Ihre Chancen auf ein gutes Ranking erheblich.

5. Sprout Social

Soziale Medien sind eines der besten kostenlosen KI-Tools für das Affiliate-Marketing. Sie sind Ihr Ticket zu Provisionen – vorausgesetzt, Sie erstellen ansprechende Inhalte.

Sprout Social ist eine intelligente Social-Media-Management-Plattform, die Marketinganalysen, Social Commerce, Link-Nachverfolgung und vieles mehr bietet. Die KI von Sprout nutzt zudem 10 Jahre an Verlaufsdaten, um Texte zu erstellen und zu optimieren.

Ideal für

Mittlere bis große Teams mit stark auf soziale Medien ausgerichteten Kampagnen

Affiliate-Marketer, die Twitter, Instagram, TikTok oder LinkedIn nutzen

Die besten Features von Sprout Social

KI-Unterstützung beim Verfassen von Texten und Stimmungsanalyse

Einheitlicher Posteingang plattformübergreifend

Beitragsplanung, Analysen und Nachverfolgung der Leistung

Spike-Benachrichtigungen zu Trendthemen

Social CRM und Influencer-Nachverfolgung

Detaillierte Berichte und Metriken zur Post-Performance

Alle großen Netzwerke werden unterstützt

Einblicke in Verlaufsdaten bis zu 10 Jahren

Teuer für Einzelbenutzer

Für einige Berichte sind zusätzliche Module erforderlich

Preise für Sprout Social

Standard: 249 $/Benutzer/Monat

Professional: 399 $/Benutzer/Monat

Advanced: 499 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Sprout Social

G2: 4,4/5 (über 2.600 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 560 Bewertungen)

Ja – insbesondere für Affiliate-Programme, die auf die Verteilung von Inhalten über soziale Plattformen setzen. Es eignet sich am besten für Teams mit einem Budget und einer gezielten Strategie.

6. LiveChat

Affiliate-Marketing ist keine leichte Aufgabe, besonders wenn Sie hochpreisige Produkte bewerben. LiveChat bietet Ihnen einen Chatbot, mit dem Sie Beziehungen zu Kunden aufbauen, Vertrauen schaffen und (hoffentlich) die Konversionsrate steigern können. 🏆

Es handelt sich um eine Kundenservice-Plattform, die E-Mail, SMS, Ihre Website und Social-Media-Nachrichten an einem Ort vereint. Wenn Ihre Zielgruppe häufig Fragen zu den von Ihnen beworbenen Produkten hat, nutzen Sie den KI-Assistenten von LiveChat, um Ihren Ton anzupassen und Tippfehler in allen Kundenchats zu vermeiden.

Affiliate-Marketer, die Landingpages oder Produktempfehlungsseiten verwalten

E-Commerce-Affiliates, SaaS-Rezensenten und auf Conversions ausgerichtete Marketer

Die besten Features von LiveChat

KI Assist: Erweitert, überarbeitet und überprüft Chats auf Rechtschreibung

Nach jeder Sitzung automatisch generierte Chat-Zusammenfassungen

Omnichannel-Posteingang (E-Mail, Social Media, Website)

Lässt sich in CRMs und Plattformen für Zahlungen integrieren

Unterstützt Live-Agenten mit Ressourcenvorschlägen

Steigert das Vertrauen und die Konversionsrate

Einfach einzubinden und benutzerdefiniert anzupassen

Unterstützt menschliche Mitarbeiter und KI-Fallback

Limitiert, wenn Sie sich nur auf asynchrones Marketing verlassen

Gemeldete Fehler und gelegentliche Verzögerungen beim Support

Preise für LiveChat

Starter: 24 $/Agent/Monat

Team: 49 $ pro Mitarbeiter pro Monat

Geschäft: 69 $/Agent/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

LiveChat-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 740 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1.600 Bewertungen)

Ja – insbesondere für Affiliates in Nischen, die von menschlicher Interaktion profitieren. Es handelt sich nicht um ein breit gefächertes Marketing-Tool, aber es steigert das Engagement auf Seiten mit hochwertigen Produkten.

7. AdCreative

Werbung ist teuer, aber sie ist der beste Weg, um schnell Affiliate-Leads zu generieren. AdCreative erstellt nicht nur Texte für Werbekampagnen, sondern entwirft mithilfe künstlicher Intelligenz sogar Werbebilder. Wenn Ihr Grafikdesigner keine Zeit hat, Grafiken zu benutzerdefinieren, ist dieses KI-Marketing-Tool eine großartige Ergänzung für Ihren MarTech-Stack. ✨

Affiliate-Marketer, die bezahlte Anzeigen in großem Umfang schalten

Performance-Marketer und kleine Teams, die schnell Werbematerialien benötigen

Die besten Features von AdCreative

KI-generierte Anzeigenbilder und Social-Media-Beiträge

Echtzeit-Bewertung von Anzeigenmotiven

Integrationen mit Meta Ads, Google Ads, Canva und Zapier

Bibliothek mit Vorlagen für hohe Konversionsraten

Benchmarking von Anzeigen der Konkurrenz

Optimiert die Produktion von WerbemittelnGroße Auswahl an exportfertigen FormatenNützliche Einblicke in das Verhalten der Konkurrenz

Grafiken können vorlagenhaft wirken, wenn Sie sie nicht anpassen. Keine vollständige Marketingplattform – konzentriert sich ausschließlich auf Anzeigen.

Preise für AdCreative

Starter: 39 $/Monat

Professional: 249 $/Monat

Ultimate: 599 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu AdCreative

G2: 4,3/5 (über 510 Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 120 Bewertungen)

Ja – für Affiliates, die bezahlten Traffic skalieren müssen, ohne einen Designer zu beauftragen. Nutzen Sie es zusammen mit einem Kampagnenmanager wie ClickUp für eine bessere Nachverfolgung.

8. GetResponse

Möchten Sie mehr E-Mail-Antworten erhalten? GetResponse hilft Ihnen dabei, Ihre Marketing-Projekte zu erreichen – und noch mehr. Es begann als E-Mail-Marketing-Plattform, aber heute erstellt es Websites, Landing Pages, SMS-Kampagnen, bezahlte Anzeigen und sogar Conversion-Trichter.

Nutzen Sie den KI-E-Mail-Generator, um mit wenigen Klicks optimierte Nachrichten und Betreffzeilen zu erstellen. Die Plattform bietet sogar KI-gestützte Produktempfehlungen, was sich hervorragend für den E-Commerce eignet.

Einzelne Ersteller und kleine Geschäfte, die E-Mail-Marketing nutzen

Affiliate-Marketer, die über E-Mail, Webinare und Landingpages verkaufen

Die besten Features von GetResponse

KI-E-Mail-Generator für Betreffzeilen und E-Mail-Text

Drag-and-Drop-Builder für Automatisierungen für Funnels

Landingpage- und Website-Baukasten ohne Programmierkenntnisse

Live-Webchatten und SMS-Integration

Produktempfehlungen für den E-Commerce

Umfassende Marketing-Suite in einem ToolHervorragende E-Mail-ZustellratenIdeal für den Aufbau von Affiliate-orientierten Funnels

Die Datengenauigkeit kann uneinheitlich sein. Einige Benutzer wünschen sich eine tiefere Integration von Drittanbietern.

Preise von GetResponse

Free

Starter: ab 19 $/Monat

Marketer: ab 59 $/Monat

Ersteller: ab 69 $/Monat

Enterprise (MAX): Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu GetResponse

G2: 4,2/5 (über 620 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 470 Bewertungen)

Ja – vor allem, wenn E-Mails eine große Rolle in Ihrer Affiliate-Strategie spielen. Es ist zwar nicht ideal für die Zusammenarbeit im Team, aber für Einzelkünstler ist es eines der umfassendsten Tools.

9. Jasper

Jasper AI ist ein beliebtes KI-Tool für das Affiliate-Marketing, da es sich für so viele Anwendungsfälle eignet. Nutzen Sie es für Texte im digitalen Marketing, Präsentationsskripte und vieles mehr – in dem Ton, der am besten zu Ihrer Markenidentität passt.

Die KI-Marketing-Tools von Jasper sind das, was diese Software wirklich auszeichnet. Sie sind in der Lage, verschiedene Assets für Affiliate-Marketing-Kampagnen zu generieren, insbesondere im Bereich der Content-Erstellung. Sie müssen lediglich ein Briefing einreichen, und die Software übernimmt den Rest. ✍️

Marketingteams, die Inhalte in großem Umfang produzieren

Affiliate-Inhalt-Ersteller, Texter und Growth-Marketer

Die besten Features von Jasper

Brand Voice Library für einen einheitlichen Tonfall

Jasper Chat für dialogorientiertes Schreiben

Integriert sich mit Surfer SEO, Webflow, Zapier und mehr

Vorlagenbibliothek für Dutzende von Inhaltstypen

Echtzeit-Zusammenarbeit und Kommentarsystem

Einfach skalierbare Langform-Inhalte

Ideal für Teams mit Genehmigungsworkflows

Passt sich gut an markenspezifische Schreibanforderungen an

Gelegentliche Wiederholungen in den Ausgaben

Die Erkennung des Tonfalls entwickelt sich noch weiter

Preise für Jasper

Pro: 69 $/Benutzer/Monat

Business: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper

G2: 4,7/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.800 Bewertungen)

Ja – für Affiliate-Teams, die viele schriftliche Inhalte erstellen, ist Jasper ein zeitsparendes tool, das sich gut mit SEO- und Kampagnen-Tools kombinieren lässt.

10. Gumloop – Intelligente Automatisierungen, speziell auf Marketing-Workflows zugeschnitten

Die Automatisierungen von Wrike sind leistungsstark, aber nicht KI-basiert. Gumloop verfolgt einen modernen Ansatz, indem es Zapier-ähnliche Automatisierungen mithilfe von KI erstellt, um Verbindungen zwischen Tools herzustellen und Auslöser für Workflows in Ihrem gesamten System zu aktivieren. Das ist ein echter Game-Changer für Affiliate-Marketer, die Zeit sparen und Systeme aufbauen möchten.

Nutzen Sie sie für die Automatisierung der Lead-Nachverfolgung, des E-Mail-Versands, der Link-Updates und der Kampagnenplanung – und das alles mit weniger manueller Arbeit.

Ideal für

Power-Benutzer und Marketer mit wiederholbaren Workflows

Für wen es am besten geeignet ist

Affiliate-Marketer, die Link-Management, Veröffentlichung oder Analysen automatisieren

Die besten Features von Gumloop

KI-gestützter Workflow-Builder

Unterstützt Hunderte von App-Integrationen

Vorlagen für Affiliate- und E-Commerce-Workflows

Funktioniert gut mit ClickUp, Shopify, Webflow und Airtable

Automatische Auslöser basierend auf Kampagnenaktivität, Zeit oder Benutzerereignissen

Vorteile

Benutzerdefinierte Automatisierungen ohne ProgrammieraufwandBeschleunigt die Veröffentlichung und NachverfolgungFlexibel für viele Anwendungsfälle

Nachteile

Noch eine relativ neue Plattform mit wenigen Tutorials; einige Integrationen befinden sich noch in der Beta-Phase

Preise für Gumloop

FreeStarter: 97 $/MonatPro: 297 $/MonatEnterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Gumloop-Bewertungen und Rezensionen

In mehreren Listen zu KI-Automatisierungstools für 2025 aufgeführt; vielversprechende erste Bewertungen in Wachstums-Communities

Empfehle ich dieses tool?

Ja – wenn Sie mehrere Tools verwalten und den Verwaltungsaufwand reduzieren möchten, ist Gumloop eine zukunftsorientierte Plattform für Automatisierung, die zu modernen Affiliate-Stacks passt.

Besondere Erwähnungen

Nr. 1: Systeme.io – All-in-One-Funnel-Builder für kleine Teams

Systeme.io ist ein kostengünstiges Tool, das für Ersteller, Solopreneure und kleine Affiliate-Teams entwickelt wurde. Es vereint Landingpages, E-Mail-Marketing, Sales-Funnels, Kurs-Hosting und sogar einen kostenlosen Affiliate-Programm-Manager – alles in einem Dashboard. Es ist zwar nicht so leistungsstark wie ClickUp für Projekt-Workflows oder GetResponse für E-Mails, aber wenn Sie gerade erst anfangen oder Ihren Tech-Stack vereinfachen möchten, ist Systeme.io ein guter Einstieg.

Warum es sich auszeichnet:

Der Free-Plan umfasst Funnels, E-Mails und eine Ein-Kurs-Website

Integrierte Nachverfolgung von Affiliate-Programmen und Auszahlungen

Funnel- und Seite-Builder per Drag-and-Drop

Kein externes Hosting oder Plugins erforderlich

Gut geeignet für: Affiliate-Marketing-Einsteiger, Online-Dozenten oder Nebenjobber, die eine kostengünstige Plattform ohne Code suchen.

Nr. 2: Notion KI – Einfache Erstellung von Inhalten und Wissensmanagement

Notion AI erweitert ein ohnehin schon flexibles Dokumentations- und Planungstool um leistungsstarke Schreibfunktionen. Zwar fehlt ihm die Automatisierung von ClickUp oder die Tiefe von Jasper bei der Tonfallsteuerung, doch eignet es sich hervorragend für die schnelle Ideenfindung, die Erstellung von Inhaltsgliederungen oder das Speichern von Recherchen. Sie können sogar benutzerdefinierte Affiliate-Tracking-Tabellen erstellen und KI nutzen, um Notizen zusammenzufassen, Skripte zu entwerfen oder Inhalte umzuformulieren.

Warum es sich auszeichnet:

KI-gestütztes Schreiben in einem leistungsstarken, minimalistischen Workspace

Ideal zum Verfassen von Affiliate-Blog-Inhalten oder zum Erstellen von Notizen

Vorlagen für Standardarbeitsanweisungen, Produktübersichten und Launch-Planung

Kooperationsfreundlich mit einfachen Berechtigungen und Funktionen zum Freigeben

Ideal für: Ersteller, Solopreneure und Marketer, die KI und Dokumentation an einem Ort benötigen.

Nr. 3: Pictory – KI-Videotool zur Umwandlung von Blogbeiträgen in Videoinhalte

Pictory verwandelt schriftliche Inhalte mithilfe von KI in kurze Videos. Es ist eine starke Alternative zu Lumen5 für Affiliates, die Videos zu Landingpages, TikTok, YouTube Shorts oder Instagram hinzufügen möchten, ohne selbst filmen zu müssen. Fügen Sie einfach die URL Ihres Blogs oder Ihren Text ein, und Pictory erstellt ein bearbeitbares Videoskript, ein Szenentiming und Stock-Bilder.

Warum es sich auszeichnet:

Wandelt Blogbeiträge oder Langform-Inhalte in Videos um

Fasst Inhalte automatisch zusammen und führt eine Auswahl an Bildmaterial durch

Inklusive KI-Sprecher und Untertiteln

Ideal, um beliebte Blogbeiträge in Traffic generierende Reels zu verwandeln

Ideal für: Affiliate-Blogger und Influencer, die Inhalte in Videos umwandeln möchten, aber keine Kenntnisse in der Bearbeitung von Videos haben oder keine Zeit im Studio verbringen können.

Holen Sie sich einen KI-Schreibassistenten, der alles kann

Affiliate-Marketing muss nicht stundenlangen manuellen Aufwand bedeuten. Mit einem KI-Tool wie ClickUp war es noch nie so einfach, Ihr Marketingteam auf einen Nenner zu bringen, Zeit zu sparen und die Konversionsraten Ihrer Werbekampagnen zu steigern. 🙌

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von ClickUp-Automatisierungen, KI, Vorlagen und mehr für Ihr nächstes Affiliate-Programm: Erstellen Sie jetzt kostenlos Ihren ClickUp-Workspace.