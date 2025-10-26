15 nejlepších plánovacích nástrojů pro organizaci projektů, cílů a pracovních postupů (2025)

Máte někdy pocit, že vás váš seznam úkolů sleduje? Nebo že se váš projektový harmonogram vydal vlastní cestou – někde mezi chaosem a optimismem poháněným kávou?
K tomu slouží moderní plánovací nástroje, jako jsou kolaborativní platformy ClickUp, Asana a monday.com. Nejedná se pouze o digitální seznamy úkolů. Pomáhají vám mapovat cíle, sledovat úkoly, vytvářet časové osy a spravovat pracovní postupy, a to vše s podporou umělé inteligence.
Ať už vedete uvedení produktu na trh nebo provádíte revizi interních operací, správný nástroj může eliminovat rozptýlení práce a přinést jasnost a kontrolu.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na 15 plánovacích nástrojů, které pomáhají projektovým manažerům, vedoucím týmů a profesionálům v oblasti provozu plánovat chytřeji, lépe se koordinovat a dosahovat svých cílů. 🎯
Přehled nejlepších plánovacích nástrojů
Zde je krátký přehled všech těchto softwarů pro správu projektů. 📊
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Přizpůsobitelné cíle, úkoly, časové osy, šablony a návrhy AI v jednom společném prostoru Velikost týmu: Ideální pro jednotlivce, střední firmy a velké podniky
|ClickUp Views, asistent s umělou inteligencí (ClickUp Brain), dashboardy, cíle, pokročilé reportování, předem připravené šablony, tabule, dokumenty
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Wrike
|Vizuální správa pracovních postupů pro kreativní a provozní týmy Velikost týmu: Ideální pro marketingové týmy a PMO
|Žádosti o formuláře, dynamické panely, grafy pracovní zátěže, kontrola v reálném čase a plánování marketingových projektů
|Zdarma; od 10 $/měsíc na uživatele
|Jira
|Agilní plánování projektů a sledování problémů pro softwarové týmy Velikost týmu: Ideální pro týmy inženýrů a DevOps
|Pokročilé plány, sledování sprintů, propojování problémů a správa verzí pro informované rozhodování.
|Zdarma; od 7,53 $/měsíc na uživatele
|Trello
|Organizace úkolů pomocí karet pro jednoduché osobní nebo týmové projekty Velikost týmu: Ideální pro freelancery a malé týmy
|Kanbanové tabule, e-mail-to-task, Power-Ups, sledování pokroku pomocí kontrolního seznamu
|Zdarma; od 6 $/měsíc na uživatele
|Microsoft Project
|Strukturované plánování a správa zdrojů v ekosystému Microsoft Velikost týmu: Ideální pro projektové manažery a středně velké agentury
|Ganttovy diagramy, vyrovnávání zdrojů, sledování nákladů, integrace MS 365
|Zdarma; od 10 $/měsíc na uživatele
|Týmová práce
|Realizace projektů pro klienty s přesným vyúčtováním a využíváním zdrojů Velikost týmu: Ideální pro agentury a firmy poskytující profesionální služby
|Sledování času, portál pro klienty, plánovač pracovní zátěže a přehledy ziskovosti
|Zdarma; od 13,99 $/měsíc na uživatele
|Toggl Plan
|Lehké vizuální plánování pro rychle se měnící projektová prostředí Velikost týmu: Ideální pro malé týmy a kreativní studia
|Plány týmů, barevně označené milníky, plánovač s funkcí drag-and-drop a přehledy dostupnosti v reálném čase.
|Zdarma; od 6 $/měsíc na uživatele
|Todoist
|Osobní produktivita a základní spolupráce s minimalistickým uživatelským rozhraním Velikost týmu: Ideální pro samostatné podnikatele a malé pracovní skupiny
|Zadávání v přirozeném jazyce, vnořené úkoly, štítky a filtry, připomenutí napříč platformami
|Zdarma; od 2,5 $/měsíc na uživatele
|MindMeister
|Vizuální brainstorming a plánování pomocí kolaborativních myšlenkových map Velikost týmu: Ideální pro inovační týmy a produktové designéry
|Spolupracující myšlenkové mapy, přiřazování úkolů, režim prezentace, integrace MeisterTask
|Zdarma; od 4,5 $ za měsíc na uživatele
|Asana
|Koordinace práce a sladění cílů napříč obchodními funkcemi Velikost týmu: Ideální pro střední až velké distribuované týmy
|Zobrazení časové osy, sledování cílů, vlastní pravidla, šablony projektů
|Zdarma; od 13,49 $/měsíc na uživatele
|Monday
|Automatizace pracovních postupů a sledování projektů v modulárním vizuálním formátu Velikost týmu: Ideální pro mezifunkční podnikové týmy
|Nástroj pro automatizaci, přizpůsobitelné tabule, přehledy projektových dat
|Zdarma; od 12 $/měsíc na uživatele
|Zoho Projects
|Komplexní realizace projektů s přizpůsobitelnou logikou úkolů Velikost týmu: Ideální pro týmy v oblasti IT, stavebnictví a provozu
|Ganttovy diagramy, plány úkolů, sledování času, integrace ekosystému Zoho
|Zdarma; od 5 $/měsíc na uživatele
|TeamGantt
|Intuitivní plánování pomocí Ganttova diagramu a spolupráce v reálném čase Velikost týmu: Ideální pro malé až střední projektové týmy
|Závislosti, základní linie, plánování zdrojů, přepínání mezi kalendářem/seznamem/Kanbanem
|Zdarma; od 59 $/měsíc na uživatele
|Airtable
|Strukturované plánování projektů s flexibilními databázemi a zobrazeními Velikost týmu: Ideální pro týmy zabývající se obsahem a produktové plánovače
|Vlastní tabulky, rozhraní, typy polí, aplikace Airtable
|Zdarma; od 20 $/měsíc na uživatele
|Miro
|Whiteboarding a plánování v reálném čase pro brainstorming a sladěníVelikost týmu: Ideální pro produktové týmy a facilitátory
|Nekonečné plátno, poznámkové lístky, hlasování, šablony pro agilní plánování
|Zdarma; od 10 $/měsíc na uživatele
Co byste měli hledat v plánovacích nástrojích?
Výběr plánovacího nástroje není jen o výběru nejhezčího dashboardu – jde o to najít druhé mozek vašeho týmu. Takový, který si pamatuje termíny, sleduje cíle a nezmizí uprostřed projektu. Zde je několik věcí, na které se zaměřit, než se rozhodnete pro konkrétní plánovací nástroj:
- Flexibilní možnosti plánování: Naplánujte práci na jednotlivé dny, týdny nebo čtvrtletí pomocí časových os, kalendářů nebo Ganttových diagramů, které se přizpůsobují změnám.
- Jasnost a struktura úkolů: Podporuje vnořené úkoly, závislosti, milníky a termíny, díky čemuž jsou rozsáhlé plány přehledné a menší úkoly v souladu s celkovými cíli.
- Plánování pracovní zátěže a kapacity: Poskytuje integrovanou viditelnost zdrojů a zajišťuje, že nikdo není přetížen ani nevyužívá svůj čas neefektivně.
- Inteligentní automatizace a spouštěče: Šetří čas automatickým přiřazováním úkolů, zasíláním připomínek nebo posunováním termínů na základě pravidlových pracovních postupů.
- Viditelnost a spolupráce týmu: Umožňuje komentáře, sdílení souborů, aktualizace a schvalování společně s úkoly, což snižuje počet kontrol stavu a udržuje všechny v synchronizaci.
- Kontrola dat a oprávnění: Plánování na podnikové úrovni nabízí robustní nastavení správy, uživatelské role, auditní protokoly a bezpečnostní funkce připravené pro dodržování předpisů.
Pokud váš plánovací nástroj splňuje tyto požadavky, gratulujeme – našli jste ten pravý. Nyní se podívejme, které nástroje skutečně splňují tyto požadavky.
Nejlepší plánovací nástroje
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Zde je náš výběr nejlepších nástrojů pro plánování projektů. 👇
1. ClickUp (nejlepší pro přizpůsobitelné cíle, časové osy a úkoly v jednom společném prostoru)
Software pro správu projektů ClickUp je prvním konvergovaným pracovním prostorem s umělou inteligencí na světě. Eliminuje roztříštěnost práce tím, že kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – díky umělé inteligenci, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Začněte výběrem toho, jak chcete zobrazit svou práci, pomocí čtyř flexibilních plánovacích zobrazení ClickUp.
Pomocí zobrazení seznamu můžete organizovat úkoly ClickUp s vazbami a termíny v podrobném formátu. Přepněte do zobrazení tabule pro rozložení Kanban s vlastními kartami, přiřazenými osobami a body Sprint. Zobrazení kalendáře vám pomůže odhalit mezery, překrývání a problémy s pracovní zátěží v jednotlivých dnech nebo týdnech. A zobrazení časové osy vám umožní přetahovat a měnit velikost úkolů, aniž by došlo k narušení vazeb v týmu.
Sledujte cíle jako šampión
Plánování toho, jak se práce vykonává, je jedna věc, sledování dopadu je věc druhá.
Pomocí ClickUp Tasks můžete přímo nastavit strategické cíle a řešit je v rámci své každodenní práce. Vytvořte úkol s cílem, rozdělte jej na cíle, jako jsou podúkoly, nebo vlastní pole ClickUp, jako jsou číselné hodnoty nebo podmínky true/false, a automaticky sledujte pokrok při plnění úkolů.
Například vedoucí týmu, který řídí výkonnost týmu, může vytvořit individuální dashboardy s týdenními cíli pro jednotlivé zaměstnance. Jedná se o malé úkoly, jako je vyřízení 10 žádostí o podporu, účast na třech hovorech s klienty a předložení týdenní zprávy o projektu.
Integrovaná podpora AI
Jakmile je struktura na místě, ClickUp Brain urychluje proces strategického plánování. Je zabudován přímo do vašeho pracovního prostoru a rozumí celému kontextu vašich složitých projektů.
Řekněme, že vytváříte nový proces. Místo ručního navrhování kroků můžete zadat ClickUp Brain: „Vytvořte plán pro zapracování nových zaměstnanců na dálku během prvních 30 dnů.“ Okamžitě vygeneruje fázový kontrolní seznam s navrhovanými přidělenými osobami, časovými harmonogramy a závislostmi.
A když nastane čas jednat, ClickUp Brain může generovat nové úkoly, podúkoly a dokonce i dokumenty. Propojí je se správným umístěním a automaticky vyplní pole jako stav, přiřazená osoba a priorita.
🎥 Podívejte se: Jak vytvořit projektový plán na vysoké úrovni?
⚙️ Bonus: Využijte šablonu ClickUp pro plánování projektů k mapování cílů, priorit a časových harmonogramů, když potřebujete zmobilizovat tým a udržet věci v pohybu.
Podrobné reporty s přizpůsobitelnými dashboardy
Jakmile jsou plány v pohybu, pomohou vám panely ClickUp sledovat jejich realizaci, aniž byste museli shromažďovat aktualizace z více nástrojů pro správu projektů.
Zajímá vás, jak sledují průběh projektu?
Tyto nástroje shromažďují živá data z úkolů, cílů, sledování času, vlastních polí a dalších zdrojů do jednoho vizuálního rozhraní. Sledujete průběh náboru, kontrolujete rychlost sprintu nebo sledujete milníky v oblasti dodržování předpisů? Dashboardy vám umožňují vytvořit si to, co potřebujete, pomocí grafů, tabulek, zobrazení pracovní zátěže nebo seznamů úkolů.
Například spravujete smlouvu s klientem. Nastavte si dashboard s kartami Timesheet pro sledování fakturovatelných hodin na klienta, grafem Workload pro sledování kapacity týmu a widgetem Calculation pro odhad přesahů na základě aktuálního tempa.
🚀 Výhoda ClickUp: Použijte šablonu příkladového projektového plánu ClickUp pro přehledné a strukturované rozvržení, které vám umožní naplánovat fáze, milníky a termíny. Šablona ClickUp OKR Framework vám zase umožní stanovit celofiremní cíle a měřitelné klíčové výsledky.
Nejlepší funkce ClickUp
- Propojte práci se znalostmi: Využijte ClickUp Docs k vytváření a organizování SOP, poznámek z jednání, projektových briefů a projektových plánů a poté je přímo propojte s úkoly k provedení.
- Proměňte nápady v realitu: Pomocí nástroje ClickUp Whiteboards můžete vizuálně brainstormovat pracovní postupy, přidělovat odpovědnosti a přeměňovat nápady v úkoly.
- Zůstaňte na správné cestě: Sledujte fakturovatelné hodiny, stanovujte odhady času a prohlížejte si údaje o čase podle projektu nebo přidělené osoby pomocí ClickUp Time Tracking.
- Automatizujte rutinní procesy: Nastavte pravidla pro automatické přiřazování úkolů, přesun stavů nebo odesílání aktualizací pomocí ClickUp Automations, čímž snížíte počet ručních předávek v rámci obchodních operací.
- Okamžité shrnutí schůzek: Nechte ClickUp AI Notetaker nahrávat vaše hovory, zaznamenávat klíčové body a extrahovat akční položky.
- Najděte, co potřebujete: Prohledávejte úkoly, komentáře, dokumenty a integrace pomocí ClickUp Connected Search, abyste se vyhnuli zpožděním a přepínání kontextu.
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí a možností přizpůsobení ClickUp může být zpočátku trochu matoucí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze na G2 říká opravdu vše:
ClickUp je páteří naší agentury. Používáme ho na všechno – řízení projektů, plánování sprintů, sledování času, dokumentaci a dokonce i aktualizace pro klienty. Jeho přizpůsobitelnost je bezkonkurenční. Díky automatizaci, přizpůsobitelným polím, dashboardům, AI odpovědím a chatu propojenému s úkoly jsme eliminovali potřebu používat Slack, Notion a desítky dalších nástrojů. Je vzácné najít platformu, která je dostatečně výkonná pro vývojáře, ale zároveň dostatečně intuitivní pro klienty.
ClickUp je páteří naší agentury. Používáme ho na všechno – řízení projektů, plánování sprintů, sledování času, dokumentaci a dokonce i aktualizace pro klienty. Jeho přizpůsobitelnost je bezkonkurenční. Díky automatizaci, přizpůsobitelným polím, dashboardům, AI odpovědím a chatu propojenému s úkoly jsme eliminovali potřebu používat Slack, Notion a desítky dalších nástrojů. Je vzácné najít platformu, která je dostatečně výkonná pro vývojáře, ale zároveň dostatečně intuitivní pro klienty.
💡 Bonus: Pokud chcete:
- Okamžitě prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a VŠECHNY vaše připojené aplikace + web, abyste našli soubory, dokumenty a přílohy.
- Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, diktovat a ovládat svou práci hlasem – bez použití rukou, kdekoli.
- Využijte prémiové externí modely umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini , s jediným kontextovým řešením připraveným pro podnikové použití, které přináší kontext a inteligenci pro vaše potřeby plánování.
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX – super aplikaci s umělou inteligencí, která skutečně rozumí vašemu plánovacímu procesu, protože zná vaši práci. Zbavte se nepřehledné nabídky nástrojů s umělou inteligencí, používejte svůj hlas k vykonávání práce, vytváření dokumentů, přidělování úkolů členům týmu a mnohem více.
2. Wrike (nejlepší pro vizuální správu pracovních postupů)
prostřednictvím Wrike
Wrike je flexibilní platforma pro správu práce a spolupráci, která byla vytvořena s cílem zvýšit efektivitu týmů a zjednodušit složité pracovní postupy. Díky své přizpůsobivosti je spolehlivou volbou pro snížení manuální práce.
Od rezervace zdrojů po dynamické formuláře žádostí – umožňuje podrobné plánování bez ztráty rychlosti. Modulární přístup platformy vám umožňuje spravovat příjmy, přidělovat zdroje a sledovat provádění.
Nejlepší funkce Wrike
- Přizpůsobte pracovní postupy pomocí vlastních typů položek, které odrážejí strukturu, terminologii a procesy vašeho týmu.
- Zefektivněte přijímání projektů pomocí dynamických formulářů žádostí založených na podmíněné logice a automatickém směrování.
- Udržujte propojení mezi funkcemi pomocí křížového značkování, aby se úkoly zobrazovaly napříč více projekty bez duplicit.
- Převádějte hrubé poznámky nebo nápady na projekty do strukturovaných plánů pomocí umělé inteligence, která automaticky generuje dílčí úkoly.
Omezení Wrike
- Omezené možnosti přizpůsobení zobrazení, polí a pracovních postupů
- Uživatelé hlásí pomalé načítání při práci s velkými projekty nebo nahráváním velkých souborů.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají o Wrike skuteční uživatelé?
Přímo z recenze G2:
Ačkoli je Wrike snadné nastavit, možnosti přizpůsobení jsou omezené. Integrace s naším systémem DAM Bynder funguje skvěle, ale nastavení integrace s naším systémem pro správu ticketů (ServiceDesk Now) bylo náročné.
Ačkoli je Wrike snadné nastavit, možnosti přizpůsobení jsou omezené. Integrace s naším systémem DAM Bynder funguje skvěle, ale nastavení integrace s naším systémem pro správu ticketů (ServiceDesk Now) bylo náročné.
🔍 Věděli jste? Motivace lidí k dodržování termínů často slábne, jak se termín blíží, protože jejich vnímání nákladů a odměn se v průběhu času mění. Úsilí se jeví jako mnohem větší a nadšení slábne. Vědci tomu říkají hyperbolické časové diskontování, což je tahanice mezi současnou pokušením a budoucím přínosem.
3. Jira (nejlepší pro agilní plánování projektů a sledování problémů)
prostřednictvím Atlassian
Jira se přizpůsobí stylu plánování vašeho týmu, od časových os založených na sprintech až po plány pro více týmů. Tento nástroj pro plánování projektů vám pomůže rozdělit velké cíle, zmapovat závislosti a přizpůsobit kapacitu.
Živé aktualizace se automaticky promítají do synchronizace plánů v reálném čase, takže vedoucí pracovníci a zainteresované strany mají vždy k dispozici nejnovější informace. Pro urychlení realizace nabízí Jira širokou škálu předem připravených šablon pro plánování strategických projektů, mezifunkčních programů nebo agilních pracovních postupů.
Nejlepší funkce Jira
- Rozčleňte iniciativy pomocí pokročilých plánů, které sladí více týmů, sledují kapacitu a odhalí závislosti mezi projekty.
- Předcházejte překážkám pomocí mapování závislostí napříč týmy a poté plány vložte do Confluence pro lepší přehlednost.
- Plánujte sprinty podle dostupnosti pomocí plánování kapacity týmu, aby práce zůstala realistická a dosažitelná.
- Modelujte různé výsledky pomocí plánování scénářů a porovnávejte časové osy, potřeby zdrojů a úrovně rizika.
Omezení Jira
- Některé konfigurace vyžadují odborné znalosti v oblasti správy, což činí nastavení časově náročným.
- Nativní funkce pro spolupráci jsou omezené a často vyžadují externí software pro řízení projektů pro komunikaci v reálném čase.
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: 7,53 $/měsíc na uživatele
- Premium: 13,53 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 6 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 15 000 recenzí)
Co říkají o Jira skuteční uživatelé?
Podívejte se, co na to říká recenzent:
Líbí se mi, že uchovává verze aktualizací projektu a můžete vidět, kdo co změnil a jaké komentáře byly přidány v různých časech. Možnost snadného přetahování pro plánování sprintů je velmi jednoduchá a také méně časově náročná. Nelíbí se mi však, že to může být příliš složité pro kreativní pracovní postupy, a přál bych si, aby to bylo stejně plynulé jako vývojové pracovní postupy.
Líbí se mi, že uchovává verze aktualizací projektu a můžete vidět, kdo co změnil a jaké komentáře byly přidány v různých časech. Možnost snadného přetahování pro plánování sprintů je velmi jednoduchá a také méně časově náročná. Nelíbí se mi však, že to může být příliš složité pro kreativní pracovní postupy, a přál bych si, aby to bylo stejně plynulé jako vývojové pracovní postupy.
4. Trello (nejlepší pro organizaci úkolů na kartách pro osobní projekty)
prostřednictvím Trello
Trello promění každodenní plánování ve vizuální a flexibilní zážitek. Je postaveno na tabulkách, seznamech a kartách a nabízí přehledný způsob, jak organizovat své každodenní činnosti, aniž by proces zbytečně komplikoval.
Vstupy můžete okamžitě proměnit v akce tím, že e-maily přepošlete přímo do Trella pomocí Email Magic nebo přesunete zprávy ze Slacku a Teams do své schránky Trello. Zde je Atlassian Intelligence přemění na strukturované úkoly s přehledy a odkazy.
Nejlepší funkce Trello
- Vytvořte si denní strukturu synchronizací kalendáře a vyhrazením času na úkoly pomocí integrovaného zobrazení Plánovač.
- Automatizujte opakující se akce pomocí Butler pro nastavení pravidel, spouštěčů a naplánovaných pracovních postupů.
- Zrcadlete karty napříč více tabulemi pomocí funkce Card Mirroring a sledujte sdílenou práci v různých kontextech bez duplicit.
- Rozšiřte funkčnost pomocí Power-Ups a propojte Trello s nástroji jako Google Calendar, Jira a Confluence.
Omezení Trella
- Přístup k funkcím, jako je Gantt View, vyžaduje placený upgrade nebo doplněk.
- Při používání více tabulek dochází k výraznému zpomalení výkonu.
Ceny Trello
- Zdarma pro 10 uživatelů
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 500 recenzí)
Co říkají o Trello skuteční uživatelé?
Jeden recenzent to shrnul takto:
Obzvláště se mi líbí uživatelská přívětivost Trella – jeho funkce drag-and-drop je intuitivní a díky ní je správa úkolů jednoduchá a přehledná. Ačkoli Trello nabízí řadu funkcí, jejich počet někdy ustupuje do pozadí za jinými aplikacemi pro správu projektů, které umožňují sledování projektů na vyšší úrovni.
Obzvláště se mi líbí uživatelská přívětivost Trella – jeho funkce drag-and-drop je intuitivní a díky ní je správa úkolů jednoduchá a přehledná. Ačkoli Trello nabízí řadu funkcí, jejich počet někdy ustupuje do pozadí za jinými aplikacemi pro správu projektů, které umožňují sledování projektů na vyšší úrovni.
🔍 Věděli jste, že... „Iluze pokroku“ urychluje chování a zvyšuje loajalitu. V praxi to znamená, že rozdělení velkých cílů na viditelné kroky nebo dokonce poskytnutí náskoku může výrazně zvýšit motivaci a míru dokončení.
5. Microsoft Project (nejlepší pro správu zdrojů v rámci ekosystému Microsoft)
prostřednictvím Microsoftu
Microsoft Planner, dříve známý jako Microsoft Project, přináší nové pojetí řízení projektů s intuitivnějším rozhraním podporujícím spolupráci. Je plně integrován do ekosystému Microsoft 365 a strukturalizuje sledování úkolů, koordinaci týmů a realizaci projektů na známých platformách, jako jsou Teams, Outlook a SharePoint.
Pokud již používáte Microsoft, tento software pro správu úkolů je spolehlivý pro onboardovací procesy, mezifunkční iniciativy nebo IT operace.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Project
- Pracujte přímo v aplikacích Teams, Outlook a SharePoint, kde můžete přiřazovat úkoly, nastavovat termíny a sledovat průběh projektů.
- Proměňte konverzace v akci pomocí vložení plánovacích tabulek do kanálů Microsoft Teams.
- Mějte přehled o časových plánech díky integrovaným grafům a zobrazením harmonogramů, které zobrazují pracovní zatížení a milníky.
- Získejte náskok díky šablonám pro stanovení cílů v oblasti lidských zdrojů, provozu a vývoje softwaru.
Omezení aplikace Microsoft Project
- Planner nenabízí robustní reportovací panely ani prognózy pracovní zátěže pro sledování klíčových ukazatelů výkonnosti.
- Funkce jako Ganttovy diagramy, sledování času a závislosti úkolů vyžadují integraci s dalšími plánovacími nástroji.
Ceny produktu Microsoft Project
- Zdarma
- Planner Plan 1: 10 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Planner a Project Plan 3: 30 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Planner a Project Plan 5: 55 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Microsoft Project
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Project?
Jedna recenze na Capterra to vyjadřuje takto:
Microsoft Planner je skrytý poklad, je zcela v cloudu, takže ho můžete vzít kamkoli a je skvělým nástrojem pro osobní použití nebo pro firmy, které chtějí mít přehled o všech záležitostech. Jedinou nevýhodou Planneru je, že dokončené úkoly zůstávají zaznamenány v rozevíracím seznamu dokončených úkolů, takže při intenzivním používání po určitou dobu se může zaplnit a přestat přijímat nové zadání.
Microsoft Planner je skrytý poklad, je zcela v cloudu, takže ho můžete vzít kamkoli a je skvělým nástrojem pro osobní použití nebo pro firmy, které chtějí mít přehled o všech záležitostech. Jedinou nevýhodou Planneru je, že dokončené úkoly zůstávají zaznamenány v rozevíracím seznamu dokončených úkolů, takže při intenzivním používání po určitou dobu se může zaplnit a přestat přijímat nové zadání.
6. Teamwork (nejlepší pro realizaci projektů pro klienty s přesným vyúčtováním a využíváním zdrojů)
prostřednictvím TeamWork
TeamWork, navržený pro týmy poskytující služby, kombinuje plánování projektů a správu zdrojů. Vizualizujte pracovní zátěž, sledujte čas a předpovídejte kapacitu, abyste nikdy nepřijímali žádný projekt, aniž byste znali kapacitu svého týmu.
Zjistěte, kteří členové týmu jsou nedostatečně nebo nadměrně vytíženi, pomocí živých přehledů dostupnosti a teplotních map zdrojů. Poté můžete okamžitě přesouvat pracovní zátěž pomocí vizuálního plánovače, který v přehledném dashboardu zvýrazňuje mezery, kapacitu a volný čas.
Nejlepší funkce TeamWork
- Využijte sledování fakturovatelného využití k odhalení neefektivnosti a ochraně ziskových marží ve všech projektech pro klienty.
- Získejte souhrny využití generované umělou inteligencí a prediktivní návrhy zdrojů, abyste měli vždy přehled o personálních potřebách.
- Předpovídejte poptávku po zdrojích pro předběžné nebo připravované projekty pomocí zástupných symbolů a naplánovaných úkolů.
- Vyvažte dlouhodobou a krátkodobou práci pomocí plánování časových bloků s ovládáním drag-and-drop a vestavěnými vyrovnávacími paměťmi.
Omezení TeamWork
- Finanční a výkonnostní zprávy nejsou pro agentury dobře přizpůsobené, což omezuje strategické plánování.
- Uživatelé si stěžují, že potřebují pokročilé nástroje pro kontrolu a lepší integraci s designovým softwarem.
Ceny TeamWork
- Zdarma
- Cena: 13,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 25,99 $/měsíc na uživatele
- Rozsah: Ceny na míru
Hodnocení a recenze TeamWork
- G2: 4,4/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TeamWork?
Podívejte se na tuto recenzi G2:
Několik mých klientů z agentury začalo používat Teamwork.com a jsou s ním velmi spokojeni. Dříve používali k řízení projektů Excel (nebo e-mail). Nyní mohou snadno sledovat úkoly, termíny, přidělené práce atd. Většina mých klientů zatím nevyužívá funkce fakturace, protože mají přirozený strach z implementace něčeho, co se tak přímo dotýká jejich podnikání.
Několik mých klientů z agentury začalo používat Teamwork.com a jsou s ním velmi spokojeni. Dříve používali k řízení projektů Excel (nebo e-mail). Nyní mohou snadno sledovat úkoly, termíny, přidělené práce atd. Většina mých klientů zatím nevyužívá funkce fakturace, protože mají přirozený strach z implementace něčeho, co se tak přímo dotýká jejich podnikání.
📮 ClickUp Insight: 78 % respondentů našeho průzkumu vytváří podrobné plány jako součást procesu stanovování cílů. Překvapivých 50 % však tyto plány nesleduje pomocí specializovaných nástrojů. 👀
S ClickUpem můžete cíle hladce převést na proveditelné úkoly, které můžete postupně plnit. Naše dashboardy bez nutnosti programování navíc poskytují přehledné vizuální znázornění vašeho pokroku, díky čemuž získáte větší kontrolu a přehled nad svou prací. Protože „doufat v to nejlepší“ není spolehlivá strategie.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp tvrdí, že zvládnou o ~10 % více práce, aniž by se vyčerpali.
7. Toggl Plan (nejlepší pro jednoduché vizuální plánování v rychle se měnících projektových prostředích)
prostřednictvím Toggl Plan
Toggl Plan je nástroj, který přemění neohrabané tabulky na elegantní časové osy projektů s funkcí drag-and-drop, díky čemuž je plánování intuitivní.
Přepínejte mezi časovými osami projektů a týmů, včas odhalte problémy s kapacitou a přesuňte pracovní zátěž během několika sekund. Díky sdíleným časovým osám a mobilnímu přístupu zůstává plánování přehledné i v případě překrývajících se projektů.
Nejlepší funkce Toggl Plan
- Odhalte a vyřešte konflikty v plánování pomocí informací o dostupnosti týmu v reálném čase napříč projekty, dovolenými a svátky.
- Přepínejte z denních detailů na čtvrtletní přehledy a dlouhodobé prognózy zdrojů pomocí úrovní přiblížení.
- Zůstaňte informováni prostřednictvím e-mailů a oznámení v aplikaci pokaždé, když dojde k přesunu úkolu, aktualizaci nebo když vás někdo označí.
Omezení nástroje Toggl Plan
- Synchronizace kalendáře Outlooku a správa úkolů nejsou v bezplatném tarifu k dispozici, což omezuje užitečnost pro některé freelancery nebo malé týmy.
- Rozdělení času mezi více projektů může být obtížné, zejména pro uživatele, kteří spravují překrývající se úkoly.
Ceny Toggl Plan
- Zdarma
- Kapacita: 6 $/měsíc na uživatele
- Starter: 9 $/měsíc na uživatele
- Premium: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Toggl Plan
- G2: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
🧠 Zajímavost: Termín „Hawthorneův efekt“ poprvé použil Henry A. Landsberger v roce 1958 po přezkoumání experimentů z 20. a 30. let 20. století v elektrárně Hawthorne Works Electric Company. Produktivita se zvýšila bez ohledu na to, zda bylo osvětlení zesíleno nebo zeslabeno, a po skončení studie opět poklesla. To znamená, že pracovníci nereagovali na lepší osvětlení, ale na to, že byli pozorováni. Tento psychologický jev funguje i při sledování času.
8. Todoist (nejlepší pro osobní produktivitu a základní spolupráci s minimalistickým uživatelským rozhraním)
prostřednictvím Todoist
Todoist omezuje plánování na to podstatné: jasné priority, soustředěné provedení a nulové tření. Přidávejte úkoly během několika sekund pomocí přirozeného jazyka, organizujte je podle projektu nebo priority a přesně vidíte, co je kdy splatné.
Platforma se odlišuje tím, jak kombinuje osobní produktivitu s jednoduchou koordinací týmu. Můžete si udržet efektivní individuální plány nebo zapojit spolupracovníky pomocí přiřazování úkolů, komentářů a sdílení souborů.
Nejlepší funkce Todoist
- Seskupujte a upřednostňujte úkoly podle projektu, štítku nebo úrovně priority a získejte tak úplnou kontrolu nad tím, co je třeba řešit jako další.
- Pomocí sekcí a dílčích úkolů rozdělte velké projekty na proveditelné kroky.
- Stanovte a sledujte cíle projektu pomocí denních/týdenních úkolů a vestavěného skóre produktivity, které vizualizuje dynamiku.
Omezení Todoist
- Zrušení akcí na mobilních zařízeních, jako je například omylem označení úkolu za dokončený, je v porovnání s alternativami Todoist neintuitivní.
- Nastavení víkendů je nepružné a integrace kalendářů často vede k nepřehlednému nebo nekonzistentnímu zobrazení.
Ceny Todoist
- Zdarma
- Pro: 2,5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 560 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Začněte s identitou, abyste omezili prokrastinaci ve svém týmu. Pychyl a Shanahan zjistili, že lidé, kteří jsou si jisti svou identitou, mnohem méně prokrastinují. Je to proto, že neztrácejí energii přemýšlením o tom, kdo jsou, ale využívají ji k dokončování úkolů.
9. MindMeister (nejlepší pro vizuální brainstorming a plánování pomocí společných myšlenkových map)
prostřednictvím MindMeister
MindMeister je cloudový nástroj pro tvorbu myšlenkových map, který mění způsob, jakým zachycujete, rozvíjíte a prezentujete nápady. Ať už brainstormujete sami nebo vytváříte projektový plán na vysoké úrovni, může být vaším pomocníkem při strukturování myšlenek pomocí intuitivních vizuálních map, které jsou přístupné z jakéhokoli prohlížeče nebo zařízení.
Každá myšlenková mapa začíná ústřední myšlenkou a rozšiřuje se do propojených větví, což je skvělé pro nastižení strategií, řízení projektů nebo studium složitých témat.
Nejlepší funkce MindMeister
- Vytvářejte plány na míru pomocí tabulek, sloupců a zobrazení, které lze přetahovat myší a které jsou přizpůsobené vašemu pracovnímu postupu.
- Okamžitě měňte perspektivy pomocí zobrazení Tabulka, Kanban, Časová osa a Gantt pro různé potřeby plánování.
- Obohaťte úkoly o přílohy souborů, odkazy, závislosti a vlastní pole.
- Spolupracujte v kontextu pomocí komentářů, zmínek a propojených aktualizací v rámci každého úkolu nebo položky.
Omezení MindMeister
- Není určen k vizualizaci pracovních postupů jako tradiční nástroje pro plánování pomocí vývojových diagramů.
- Výkon může klesnout, když se tabule zvětší nebo obsahují velké přílohy a více závislostí.
Ceny MindMeister
- Zdarma
- Osobní: 4,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Pro: 5,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnikání: 8,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze MindMeister
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 290 recenzí)
🧠 Zajímavost: Myšlenkové mapy aktivují analytickou i kreativní část mozku, čímž zlepšují paměť, vnímání a porozumění. Tato aktivace obou hemisfér odlišuje myšlenkové mapy od tradičních metod pořizování poznámek.
10. Asana (nejlepší pro koordinaci práce a sladění cílů napříč obchodními funkcemi)
prostřednictvím Asana
Asana vám umožňuje navrhovat pracovní postupy, které odrážejí procesy vašeho týmu, přiřazovat úkoly s jasným vlastnictvím a propojovat každodenní práci s cíli na vysoké úrovni.
Díky automatizaci bez nutnosti programování a flexibilním šablonám projektových plánů je snadné standardizovat způsob, jakým se práce provádí v jednotlivých týmech. Vizuální Work Graph® propojuje úkoly s celofiremními cíli, takže každý ví nejen to, co dělá, ale také proč je to důležité.
Nejlepší funkce Asany
- Navrhujte opakovatelné pracovní postupy pomocí balíčků, které sdružují šablony, pravidla a formuláře do opakovaně použitelných systémů.
- Vyvažujte pracovní zátěž týmu pomocí zobrazení pracovní zátěže, vizualizace kapacity a přesunu úkolů před vyhořením.
- Sladěte každodenní provádění s dlouhodobou strategií pomocí cílů, které sledují pokrok v reálném čase.
- Předvídejte potřeby personálu pomocí plánování kapacit, abyste zajistili, že prioritní projekty budou mít dostatek zdrojů.
Omezení Asany
- Chybí podrobné plánování kapacity podle hodin, což má vliv na přesné přidělování zdrojů.
- Pokročilé nástroje strategického plánování, jako jsou Ganttovy diagramy a zobrazení pracovní zátěže, jsou omezeny na vyšší úrovně plánů.
Ceny Asany
- Zdarma
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilé: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 11 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 400 recenzí)
Co říkají o Asaně skuteční uživatelé?
Zde je recenze tohoto nástroje na G2:
Centralizované úložiště pro ukládání projektů a zjednodušení správy, centrální koordinaci a vytváření reportů. Má potenciál propojit projekty, ale u složitých projektů s více týmy, významným přezkoumáváním, schvalováním a převodem mezi více vlastníky způsobuje komplikace.
Centralizované úložiště pro ukládání projektů a zjednodušení správy, centrální koordinaci a vytváření reportů. Má potenciál propojit projekty, ale u složitých projektů zahrnujících více týmů, významné revize, schvalování a převody mezi více vlastníky může způsobit komplikace.
11. Monday (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů a sledování projektů v modulárním vizuálním formátu)
prostřednictvím Monday
Od zahájení projektu po sledování termínů – barevně odlišené tabule a přizpůsobitelné pracovní postupy s flexibilními sloupci od Monday poskytují týmům sdílený prostor pro plánování, přidělování úkolů a jejich provádění.
Platforma nabízí intuitivní rozhraní s prvky drag-and-drop, šablonami pro správu projektů a automatizacemi, které snižují manuální práci. Jak vaše potřeby v oblasti plánování rostou, Monday se přizpůsobuje vrstvenými strukturami úkolů, sledováním času a přizpůsobenými projektovými dashboardy, které se přizpůsobují vašemu týmu.
Nejlepší funkce Monday
- Sledujte výkonnost pomocí integrovaného sledování času pro úkoly a členy týmu.
- Přidávejte přílohy souborů, komentáře a vestavěné dokumenty přímo na tabule úkolů.
- Integrujte více než 200 nástrojů, včetně ClickUp, Google Drive, Zapier a dalších.
Omezení pondělí
- Automatizované akce jsou omezeny úrovněmi plánů, které mohou omezovat rozsah.
- Nelze odesílat hromadné e-maily s více než 500 položkami najednou.
Ceny Monday
- Zdarma
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Pro: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday
- G2: 4,7/5 (více než 13 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Monday?
Recenzent G2 sdílel tuto zpětnou vazbu:
O Monday mohu říci mnoho pozitivního, ať už jde o snadné vytváření pracovních postupů nebo automatizaci tvorby podle jakýchkoli požadavků, nebo o superrychlou integraci pro vlastní aplikaci... Někdy jsem potřeboval pracovat s pod položkami, ale kvůli omezeným možnostem, které s nimi můžeme provádět, jsem musel najít jiné řešení.
O Monday mohu říci mnoho pozitivního, ať už jde o snadné vytváření pracovních postupů nebo automatizaci tvorby podle jakýchkoli požadavků, nebo o superrychlou integraci pro vlastní aplikaci... Někdy jsem potřeboval pracovat s pod položkami, ale kvůli omezeným možnostem, které s nimi můžeme provádět, jsem musel najít jiné řešení.
🎥 Podívejte se: Jak používat tabule ClickUp pro plánování projektů?
12. Zoho Projects (nejlepší pro komplexní realizaci projektů s přizpůsobitelnou logikou úkolů)
prostřednictvím Zoho Projects
Zoho Projects je určen pro plánovače, kteří mají rádi přehlednost, automatizaci a praktickou spolupráci. Ganttovy diagramy vám pomohou odhalit zpoždění úkolů, než se stanou neřešitelnými. Časové rozvrhy zaznamenávají fakturovatelné hodiny v reálném čase a synchronizují se s Zoho Invoice, takže se váš tým může soustředit na práci, nikoli na administrativu.
Pomáhá také synchronizovat týmy po celém světě pomocí umělé inteligence a vyhledávání v přirozeném jazyce, které najde cokoli. Zia Translate odstraňuje jazykové bariéry díky automatickému překladu do více než 70 jazyků, což je skvělé pro skutečně globální týmy.
Nejlepší funkce Zoho Projects
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy pomocí Blueprints, které umožňují podmíněné automatizace, akce založené na rolích a oznámení.
- Získejte návrhy a aktualizace stavu založené na umělé inteligenci od Zia, vestavěného asistenta pro metriky, přehledy a inteligentní vyhledávání.
- Zjednodušte předávání práce přiřazením schvalovacích fází a automatizací aktualizací v terénu pomocí logiky přechodu úkolů.
Omezení Zoho Projects
- Přizpůsobení šablon je omezené, zejména při správě více podobných projektů.
- Vyžaduje rozsáhlé školení týmů, aby mohly všechny funkce plně přijmout a efektivně využívat.
Ceny Zoho Projects
- Zdarma
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Projects?
Jeden uživatel Zoho na G2 k tomu řekl:
Zoho Projects vyniká přehledným rozhraním a širokou škálou přizpůsobitelných funkcí. Sledování úkolů, časové záznamy a nástroje pro spolupráci v týmu jsou dobře integrovány, díky čemuž je řízení projektů organizovanější a efektivnější. Nicméně, zejména pro nové uživatele je třeba se trochu naučit, jak plně využít všechny funkce. Některé integrace vyžadují více nastavení nebo pokynů.
Zoho Projects vyniká přehledným rozhraním a širokou škálou přizpůsobitelných funkcí. Sledování úkolů, časové záznamy a nástroje pro spolupráci v týmu jsou dobře integrovány, díky čemuž je řízení projektů organizovanější a efektivnější. Nicméně, zejména pro nové uživatele je třeba se trochu naučit, jak plně využít všechny funkce. Některé integrace vyžadují více nastavení nebo pokynů.
13. TeamGantt (nejlepší pro intuitivní plánování podle Ganttova diagramu a spolupráci v reálném čase)
prostřednictvím TeamGantt
Rozhraní TeamGantt s funkcí drag-and-drop vám pomůže vytvořit propracované časové osy projektů během několika minut, včetně závislostí úkolů, milníků a srovnání základních hodnot.
Můžete přepínat mezi Ganttovými diagramy, Kanbanovými tabulemi, kalendáři nebo seznamy. Integrované vyvažování pracovní zátěže, sledování nákladů a analýza kritické cesty vám pomohou dodržovat realistické termíny dodání a udržet týmy soustředěné.
Nejlepší funkce TeamGantt
- Porovnávejte prognózy se skutečnými výsledky pomocí základních zpráv a odhalte zpoždění dříve, než se zhorší.
- Udržujte finanční kurz i při vývoji úkolů díky plánování s ohledem na náklady, které umožňuje sledovat rozpočty.
- Sledujte dostupnost týmu a přidělujte úkoly bez vyhoření pomocí karty živých zdrojů.
- Vytvářejte plně strukturované plány WBS pomocí AI Project Plan Generator a nahrajte je přímo do svého pracovního prostoru.
Omezení TeamGantt
- Omezená kontrola závislostí ztěžuje automatizaci aktualizací mezi volně propojenými úkoly.
- Přetížení funkcemi pro malé týmy, což může vést k nedostatečnému využití během zapracování ve srovnání s alternativami TeamGantt.
Ceny TeamGantt
- Zdarma
- Pro: 59 $/měsíc na uživatele
- Neomezené vše: Ceny na míru
Hodnocení a recenze TeamGantt
- G2: 4,8/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Vložte fiktivní úkoly (například „Testovací polštář“ nebo „Kontrola Slacku“) bez přiřazených osob, abyste zohlednili nepředvídatelná zpoždění. Tímto způsobem můžete absorbovat drobné zpoždění, aniž byste narušili celý časový plán.
14. Airtable (nejlepší pro strukturované plánování projektů s flexibilními databázemi a zobrazeními)
prostřednictvím Airtable
Airtable přináší strukturu a flexibilitu do plánování díky hybridnímu použití tabulek a databází. Umožňuje vám plánovat projekty, spravovat přidělování zdrojů a organizovat pracovní postupy vytvářením základen složených z propojených tabulek, propojujících úkoly, týmy, klienty nebo milníky.
Vlastní pole, vztahy mezi záznamy a aktualizace v reálném čase usnadňují vytvoření spolehlivého zdroje informací pro jakýkoli typ projektového plánu.
Nejlepší funkce Airtable
- Proměňte projektové plány v aplikace pomocí AI App Builder, který převádí strukturovaná data na interaktivní plánovací nástroje.
- Automatizujte rozhodování pomocí AI agentů, kteří spouštějí akce nebo aktualizace na základě podmínek v reálném čase.
- Zpracovávejte rozsáhlé datové sady pro plánování pomocí HyperDB, který propojuje miliony záznamů z platforem jako Snowflake a Databricks.
Omezení Airtable
- Výkon může být nižší u velkých nebo složitých databází s velkým množstvím dat a více propojenými tabulkami.
- Export dat je neohrabaný, zejména při slučování polí nebo exportu strukturovaných dat.
Ceny Airtable
- Zdarma
- Tým: 20 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Podnikání: 45 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Airtable?
Krátký výňatek od skutečného uživatele:
Airtable je vynikající úložiště dat, které kombinuje jednoduchost tabulkového procesoru s funkcemi podobnými aplikacím, díky čemuž je velmi flexibilní pro různé případy použití. Airtable však nemusí být nejvhodnější pro projekty zahrnující velké datové soubory, protože omezení počtu záznamů může být v závislosti na vašich potřebách překážkou.
Airtable je vynikající úložiště dat, které kombinuje jednoduchost tabulkového procesoru s funkcemi podobnými aplikacím, díky čemuž je velmi flexibilní pro různé případy použití. Airtable však nemusí být nejvhodnější pro projekty zahrnující velké datové soubory, protože omezení počtu záznamů může být v závislosti na vašich potřebách překážkou.
15. Miro (nejlepší pro brainstorming a koordinaci v reálném čase pomocí whiteboardu)
prostřednictvím Miro
Miro je software pro plánování projektů, který transformuje organizaci do dynamického, vizuálního a kolaborativního procesu. Je to skvělý nástroj pro vzdálené a mezifunkční týmy.
Jeho nekonečné plátno vám umožní mapovat nápady, organizovat pracovní postupy a koordinovat zúčastněné strany v reálném čase. Nástroje typu drag-and-drop, šablony a asistence AI usnadňují strukturování plánů, propojování konceptů a rychlejší přechod od nápadu k realizaci.
Nejlepší funkce Miro
- Během plánovacích schůzek automaticky propojujte související nápady pomocí návrhů založených na umělé inteligenci.
- Vyberte si ze stovek šablon určených pro agilní plánování projektů, retrospektivy, mindmapping a sladění týmu.
- Okamžitě shrňte složité plánovací tabule pomocí AI zvýraznění a akčních položek.
- Spolupracujte živě s členy týmu prostřednictvím komentářů, reakcí a úprav v reálném čase.
Omezení Miro
- Přístup k souborům v systému macOS může být neintuitivní, což ztěžuje vyhledávání nebo správu lokálních prostředků.
- Odkazy na obrázky nelze dynamicky aktualizovat, což je omezení při používání často se měnících vizuálních prvků v plánech.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7/5 (více než 7 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 600 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... Mind mapping, který v roce 1995 popularizoval Tony Buzan, využívá přirozený způsob uvažování mozku, díky čemuž je snazší si informace vybavit než při tradičním psaní poznámek. Používání barev, obrázků a vizuálních podnětů může posílit paměť a pomoci vám na první pohled vidět souvislosti mezi myšlenkami.
Rozšiřte své podnikání 10x s ClickUp
Každý tým má svůj vlastní rytmus a správný plánovací nástroj vám pomůže synchronizovat vaše činnosti. Každý nástroj na tomto seznamu má své silné stránky, ale ClickUp vyniká jako komplexní platforma, která zvládne vše.
Díky ClickUp Brain pro souhrny úkolů a pomoc při psaní založené na umělé inteligenci a Dashboards pro přehledy v reálném čase budete přesně vědět, co máte dělat.
Navíc obsahuje více než 20 přizpůsobitelných zobrazení, díky kterým uvidíte svou práci tak, jak chcete, cíle pro sladění týmů na měřitelné výsledky a funkce pro spolupráci v reálném čase.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma! ✅