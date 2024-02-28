ClickUp blog
10 nejlepších konferencí o UX designu, které si nesmíte nechat ujít [vydání 2025]

10 nejlepších konferencí o UX designu, které si nesmíte nechat ujít [vydání 2025]

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
28. února 2024

V této éře technologií a umělé inteligence je po designérech uživatelského prostředí (UX) a uživatelského rozhraní (UI) vysoká poptávka napříč odvětvími. Americký Úřad pro statistiku práce dokonce předpovídá 15% nárůst zaměstnanosti profesionálů v oblasti digitálního rozhraní a webového designu v letech 2022 až 2032. To je obrovský nárůst ve srovnání s jinými povoláními, u nichž je průměr pouze 3 %!

Témata UX/UI designu se však neustále vyvíjejí, ať už se jedná o výzkum uživatelů v oblasti interakce člověka s počítačem nebo o plány informační architektury (IA). Proto produktoví manažeři i odborníci na UX každoročně sledují nejvýznamnější konference o UX designu.

Tyto akce umožňují UX designérům sledovat nejnovější výzkumy a trendy v oblasti UX, objevovat nové nástroje a špičkové technologie a učit se od předních lídrů v oboru. ?

Podívejte se na náš seznam 10 nejlepších konferencí o UX designu v roce 2024 a využijte své oblíbené možnosti. Představíme také:

  • Výhody, které můžete očekávat od těchto praktických workshopů a konferencí
  • Tipy a nástroje, které vám pomohou se připravit

Výhody účasti na konferencích o UX

Stojí za to zúčastnit se konference o UX, zejména s ohledem na cenu a termín konání? Následující výhody vám pomohou se rozhodnout: ?

Držte krok s nejnovějšími trendy

Oblast výzkumu a designu UX se neustále vyvíjí. Znalosti, které jste získali před několika měsíci, už dnes nemusí být relevantní.

Ačkoli by se odborníci v oblasti UX měli celoročně informovat o trendech a výzkumu v oblasti designu, dostupné informace jsou spíše teoretické. Konference jsou skvělým způsobem, jak získat praktické znalosti přímo od předních odborníků a jejich zkušeností a případových studií.

Hledání inspirace

I když vás UX design baví a naplňuje, musíte přiznat, že každodenní rutina může časem vaši jiskru otupit. Poslechnout si na těchto konferencích příběhy o úspěchu a setkat se s kolegy je příjemným zpestřením, které znovu roznítí vaši vášeň a podpoří vaši kreativitu.

Příležitosti k navazování kontaktů

Konference o UX designu mohou být skvělým způsobem, jak navázat kontakty se zkušenými UX designéry, výzkumníky a produktovými manažery. Tyto kontakty jsou obzvláště cenné, pokud hledáte spolupracovníky pro nové projekty.

Většina konferencí nabízí po dlouhém dni pečlivého poslouchání a psaní poznámek relaxační sezení. Můžete sdílet své postřehy, ventilovat společné výzvy a spojit své intelektuální síly, abyste přišli s inovativními řešeními.

Setkání s vašimi vzory

Pokud na konferenci vystoupí vaši oblíbení designéři UX, nenechte si ujít příležitost poslechnout si jejich zkušenosti z první ruky a tajemství úspěchu. Někdy se s nimi můžete také setkat a popovídat si s nimi. ?

Neznáte žádného z přednášejících? I tak se vyplatí se zúčastnit, protože můžete objevit různé pohledy, o kterých jste dosud nevěděli. Tyto poznatky mohou změnit vaše designové myšlení a styl práce.

Zvyšování kvalifikace v oboru

Virtuální a osobní workshopy na konferencích o UX a designu vedou světoví lídři v oboru. Zaměřují se na praktické znalosti, které často nelze získat z kurzů a knih. Můžete se ponořit hlouběji do výzkumných metod, interakčních technik a dalších oblastí, které vás zajímají.

Tato zkušenost může být významným krokem vpřed ve vaší kariéře. Můžete se dokonce pochlubit svou účastí a upoutat pozornost – a možná se jednoho dne stanete přednášejícím! ?

Rozhodování, které konference o UX navštívit

Každý rok se konají desítky konferencí o UX a není možné zúčastnit se všech. Proveďte důkladný průzkum, abyste zjistili, které z nich stojí za váš čas a peníze. Při rozhodování zvažte následující faktory:

  1. Místo konání: Vyberte si akce ve vašem okolí, abyste se vyhnuli náročnému cestování. Ačkoli většina konferencí je hybridních a nabízí záznamy nebo umožňuje virtuální účast, je třeba se zúčastnit osobně, abyste mohli plně využít interaktivní a networkingové aspekty akce.
  2. Řečníci: Ačkoli jsou všechny znalosti cenné, měli byste upřednostnit akce, na kterých vystupují odborníci na UX z předních odvětví.
  3. Témata: Vyberte si konference, které se zabývají tématy z oblasti, která vás zajímá. Budou pro vás zajímavější a mohou změnit vaši kariéru tak, že přilákají lepší příležitosti.
  4. Náklady: Konference o UX mohou být drahé, proto hledejte zlevněné vstupenky v předprodeji nebo skupinové rezervace. Můžete dokonce přesvědčit svého zaměstnavatele, aby vám uhradil účastnický poplatek, pokud akce slouží jako příležitost k dalšímu vzdělávání. U mezinárodních konferencí počítejte s náklady na dopravu, ubytování a stravu.

Pokud se nemůžete rozhodnout, použijte šablonu srovnávací matice ClickUp, abyste si v jediném okně rozvrhli své možnosti a hodnotící kritéria a vše tak mohli zpracovat rychleji.

Nejlepší konference o UX pro odborníky v oboru UX

Zde jsou nejzajímavější akce v oblasti UX, které v roce 2024 zaujmou designéry – máme nabídku jak pro začínající, tak pro zkušené designéry UX ?

1. ConveyUX

Rozvoj umělé inteligence (AI) otevřel cestu novým poznatkům v oblasti UX. ConveyUX zaměřilo svou příští třídenní akci na nové koncepty AI v oblasti UX designu, výzkumu a strategie.

Budete mít možnost vyslechnout více než 30 odborníků z oboru a dozvědět se, jak přizpůsobují své procesy UX v nové éře řízené umělou inteligencí. Těšte se na přednášky nejlepších světových odborníků, mezi nimiž jsou například:

  1. Dona Sarkar, hlavní provokatérka programu Microsoft AI a Copilot Extensibility Program
  2. Dr. Natalie Petouhoff, generální ředitelka společnosti Competitive Consulting Advantage
  3. Luke Wroblewski, výkonný ředitel společnosti Sutter Hill Ventures
  4. Andrew Hogan, vedoucí oddělení Insights ve společnosti Figma
  5. Elizabeth Churchill, ředitelka pro uživatelské zkušenosti ve společnosti Google

Nemůžete se zúčastnit osobně? Naštěstí máte přístup k nahrávkám přednášek a workshopů, prezentacím a dalšímu obsahu z domova v reálném čase.

Termíny27.–29. února
Místo konáníSeattle, Washington, USA (+online)
Hlavní témaUmělá inteligence
Webová stránkahttps://conveyux.com/

Bonusové čtení: Nejlepší nástroje AI pro prezentace!

2. Konference UXTH

Konference UXTH Conference Thailand 2024 slibuje skvělý program aktivit. Tato hybridní akce se bude konat během dvou víkendů a bude se skládat ze tří částí:

  1. Dvoudenní virtuální konference (vhodná pro mladé designéry s malými zkušenostmi v oboru)
  2. Jednodenní osobní konference
  3. Jednodenní workshop

Mezi předními odborníky, kteří na akci vystoupí, jsou například:

  • Christopher Noessel, designový princip pro aplikovanou AI ve společnosti IBM
  • Jonny Schneider, majitel a ředitel společnosti Humble Ventures
  • Pete Chemsripong, poradce pro produktovou strategii ve společnosti ThoughtWorks

Součástí akce je také řada předkonferenčních komunitních aktivit, jako je týdenní živý podcast, LabMeet a měsíční setkání. ?

Akce se budou konat v angličtině a pro workshop bude k dispozici tlumočník. Videozáznamy z konference budou k dispozici po dobu tří měsíců.

Termíny16.–24. března
Místo konáníBangkok, Thajsko (+online)
Hlavní témaGo Global With the Flow
Webová stránkahttps://uxth.co/

3. UX Kodaň

Desátý ročník mezinárodní konference Copenhagen Human Experience bude zahrnovat panelové diskuze na téma degrowth a konzumerismus v oblasti UX. Očekávejte rozmanité UX profesionály diskutující o nadměrné spotřebě, klimatických změnách, odpadu a tolik potřebném odnaučení se škodlivých výrobních procesů. ?

Řečníci představí práci, kterou již odvedli v boji proti těmto problémům, a budou diskutovat o tom, co mohou mladí designéři udělat pro zajištění udržitelnější budoucnosti.

UX Copenhagen připravilo pro své účastníky různé aktivity, jako jsou praktické workshopy, živé diskuze s otázkami a odpověďmi, tomboly a autogramiády.

Těšit se můžete na kulaté stoly, kde budou přednášející diskutovat s profesionálními designéry v malých skupinách účastníků.

Termíny20.–21. března
Místo konáníKodaň, Dánsko (+online)
Hlavní témaDegrowth a konzumní společnost
Webová stránkahttps://uxcopenhagen.com/

4. UXDX

UXDX je konference věnovaná diskusi o nových postupech a výzvách v oblasti UX. Zaměřuje se na optimalizaci vývojového a designového procesu pro moderní dobu.

Květnová akce se bude konat v New Yorku a nabídne různé typy obsahu, včetně přednášek, interaktivních panelových diskusí, fór a workshopů.

Budete mít možnost vyslechnout odborníky ze známých společností, jako jsou Google, Glovo, Shopify, Figma, Asana a NASA. Mezi důležité diskuse pro produktové manažery a týmy zabývající se výzkumem UX patří:

  • Zmenšování týmů
  • Stanovení priorit
  • Návrh služeb
  • Přijměte nejistotu
  • Udržitelné postupy v oblasti uživatelské zkušenosti

Uslyšíte také zakladatele UXDX, Roryho Maddena, který bude hovořit o umělé inteligenci, (de)centralizaci a vizích způsobu práce.

Pokud se nemůžete akce zúčastnit, podívejte se na další akce UXDX v roce 2024: UXDX APAC v srpnu (virtuální) a Dublin UXDX EMEA v říjnu (hybridní akce).

Termíny15.–17. května
Místo konáníNew York, USA (+online)
Hlavní témaPřechod od projektových týmů k produktovým týmům
Webová stránkahttps://www.uxdx.com/

5. UX360 Research Summit 2024, Evropa

Ačkoli se tato květnová akce koná teprve počtvrté, UX360 Research Summit je jednou z nejznámějších konferencí o UX na světě. Nadcházející akce je však první osobním setkáním, takže byste ji neměli propásnout.

Jedná se o konferenci věnovanou nejnovějším metodám hodnocení a výzkumu uživatelů, jakož i implementaci poznatků z oblasti UX prostřednictvím plánování a analýzy. Za podpory Merlien Institute, významného organizátora B2B akcí, můžete očekávat bohaté příležitosti k navazování kontaktů s více než 1 000 výzkumníky a odborníky v oblasti UX, kteří se této konference zúčastní.

Konference UX360 Research Summit 2024 se může pochlubit případovými studiemi a diskuzemi, které představí výzkumníci UX z prosperujících společností, jako jsou:

  • Google
  • Meta
  • Dropbox
  • Indeed
  • LinkedIn
  • Salesforce
  • Skyscanner

Mezi další navrhované aktivity patří interaktivní panelové diskuse, individuální schůzky a setkání zaměřená na sociální sítě. ?

Termíny16.–17. května
Místo konáníBerlín, Německo
Hlavní témaVýzkum v oblasti UX designu
Webová stránkahttps://www.ux360summit.com/

6. Mezinárodní konference o interakci člověk-počítač (HCI)

HCI International není jen jedna konference. Jedná se o soubor více než 21 akademických konferencí, kterých se můžete zúčastnit s jedinou registrací!

Letošní ročník se bude konat ve Washingtonu D. C. A připravte se, protože to bude velká událost – HCI slaví 40 let své existence.

Jako UX designér byste neměli minout některé z nejdůležitějších konferencí v ekosystému HCI:

  • HCI: Tematická oblast interakce člověk-počítač (přední událost)
  • DUXU: Konference o designu, uživatelské zkušenosti a použitelnosti
  • UAHCI: Konference o univerzálním přístupu v interakci člověka s počítačem
  • MOBILE: Konference o designu, provozu a hodnocení mobilních komunikací zaměřených na člověka
  • HCI-Games: Zaměřte se na HCI ve hrách

Pokud jste student, můžete přihlásit svůj návrh do studentské soutěže Student Design Competition a zúčastnit se jedné z mnoha aktivit zaměřených na studenty. Patří mezi ně mentoringové sezení, networkingové akce zaměřené na UX a dokonce i grilování! ?

Termíny29. června – 4. července
Místo konáníWashington DC, USA (+online)
Hlavní témaRůzná témata týkající se interakce člověka s počítačem
Webová stránkahttps://www.hci.international/

7. UX Nordic

UX Nordic, jedna z největších konferencí o UX v Evropě, nabízí vysoce kvalitní a srozumitelný obsah, který můžete uplatnit v praxi.

Letošní ročník není výjimkou. Vystoupí na něm mezinárodní řečníci z předních společností, jako jsou BMW, Philips a IKEA.

Během hlavního konferenčního dne se můžete zúčastnit interaktivních seminářů na témata jako budoucnost UX, vliv AI na výzkum a designové systémy a UX v e-commerce. Další dva dny jsou věnovány uvolněnějším aktivitám. Poslední den, Xperience Day, zahrnuje workshopy o nejnovějším výzkumu UX a multisenzorickém designu.

K dispozici jsou jak virtuální, tak fyzické vstupenky, ale pokud přijdete osobně, můžete se setkat s podobně smýšlejícími lidmi a užít si předávání cen, vystoupení komiků a dokonce i DJ set. ?

Termíny28.–30. srpna
Místo konáníAarhus, Dánsko (+online)
Hlavní témaRůzné
Webová stránkahttps://www.uxnordic.com/

8. UX Conf London

Pokud jste v oblasti UX designu nováčkem, tato konference je právě pro vás.

UX Conf London organizuje zábavné, ale poučné akce již od roku 2017. V roce 2024 se na konferenci představí řečníci z Meta, Sony, Microsoft, Tripadvisor a mnoha dalších známých společností.

Místo toho, aby vás bombardovali teoretickými znalostmi, se tato jednodenní akce zaměří na praktickou stránku tohoto odvětví. Řečníci často předvádějí špičkové nástroje pro UI a UX design, jako například:

Kromě přednášek se můžete zúčastnit rozhovorů, živých otázek a odpovědí a networkingových setkání o aktuálních aspektech psychologie UX a vedení designu. Pro odreagování si můžete užít jógu, kávu a exkluzivní kvíz Designer vs. AI.

Datum13. září
Místo konáníSouthbank Centre v Londýně (+online)
Hlavní témaPoužívání oblíbených nástrojů pro design UX a UI
Webová stránkahttps://theuxconf.com/

9. Světový kongres o použitelnosti

World Usability Congress je multidisciplinární konference o UX, která se zabývá různými podtématy UX a designu, jako jsou haptická a multimodální interakce a design služeb.

Díky formátu „zeptejte se mě na cokoli“ se tato mezinárodní konference více zaměřuje na interakci a umožňuje účastníkům čerpat znalosti od více než 50 mezinárodních odborníků.

Tato říjnová akce se skládá ze dvou částí. Hlavní konference zahrnuje úvodní projevy, přednášky a mistrovské kurzy, zatímco Focus Days se točí kolem průmyslových workshopů o UX. Očekávejte témata jako:

  • Strategie UX
  • UX výzkumné operace
  • Vedení v oblasti designu
  • Enterprise UX
  • Přístupnost

Chcete-li prohloubit své znalosti v oblasti UX, nezapomeňte se zúčastnit workshopů věnovaných umělé inteligenci, testování použitelnosti a metrikám, mapování zákaznické zkušenosti, designovému myšlení a rozhodování.

Termíny15.–17. října
Místo konáníGraz, Rakousko (+online)
Hlavní témaRůzné
Webová stránkahttps://worldusabilitycongress.com/

10. PushUX

Konference PushUX, která se koná od roku 2012, zdokonalila svůj formát a vytvořila uvolněnou a zároveň profesionální atmosféru. Konference sdružuje více než 650 nadšenců do UX designu z celého světa, kteří zde mohou vést přátelské diskuse a zároveň čerpat cenné znalosti z oboru od svých kolegů.

Na většině konferencí si musíte vybrat, co chcete vidět, takže se musíte pohybovat po areálu a některé přednášky tak zmeškáte. PushUX je jiný.

Konference má pečlivě sestavený jednosměrný program s 18 prezentacemi a logickým vyprávěním. Stále si jej můžete přizpůsobit podle svých představ výběrem komunitních breakoutových sekcí, kterých se chcete zúčastnit.

Program konference zahrnuje několik interaktivních složek, včetně výstavy s více než 20 designovými projekty. Organizátoři také slibují, že se vrátí oblíbené diskuse Lean Coffee a Failure Slam.

Termíny7.–8. listopadu
Místo konáníMnichov, Německo (+online)
Hlavní témaInformace zatím nejsou k dispozici.
Webová stránkahttps://push-conference.com/

Jak se připravit na konference o UX: 5 tipů

Výběr konferencí o UX, kterých se letos zúčastníte, je skvělým krokem k posílení vaší kariéry – ale jak z těchto konferencí vytěžit maximum? Máme pro vás řešení!

Postupujte podle těchto pěti tipů, abyste se připravili na nejlepší konference o UX a zajistili si hladký průběh. Ukážeme vám také některé nástroje a funkce v rámci ClickUp , bezplatného vizuálního řešení pro správu projektů, které vám pomůže maximalizovat váš zážitek z konference. ⭐

1. Pečlivě plánujte

Většina profesionálů v oblasti UX má mnoho povinností a nakonec konference vynechává, aby splnila jiné pracovní závazky. Jediným řešením je plánovat s dostatečným předstihem a zajistit, aby váš rozvrh měl dostatek volného času na obohacující zážitek z konference.

Pokud se konference koná mimo vaše sídlo a je nutné cestovat, začněte plánovat své pracovní postupy s několikaměsíčním předstihem, abyste se během akce nemuseli zabývat důležitými úkoly.

Prvním krokem je zakoupit vstupenky v předstihu, kdy jsou ceny nižší. Zajistěte si dopravu a rezervujte si hotelový pokoj v blízkosti místa konání, abyste minimalizovali dojíždění.

Nejlepší způsob, jak optimalizovat svůj rozvrh, je pomocí ClickUp Tasks a jeho nativního kalendáře .

S ClickUp Tasks můžete navrhovat budoucí pracovní postupy s nastavitelnými závislostmi, značkami a štítky priorit. Vizualizujte všechny své úkoly a události pomocí zobrazení kalendáře – jeho rozhraní typu drag-and-drop vám umožňuje plynule upravovat časové úseky a udržovat flexibilní plán.

Zobrazení kalendáře ClickUp a Google Kalendář
Propojte ClickUp s Google Kalendářem a snadno si prohlížejte naplánované schůzky a události v ClickUp.

ClickUp se synchronizuje s vaším kalendářem Google, takže můžete snadno sledovat své schůzky, úkoly a události na jednom místě. Navíc díky vlastním polím můžete do svého konferenčního slotu přidat důležité podrobnosti, jako například:

  • Téma konference
  • Řečníci
  • Mentori workshopů

2. Připravte se na úspěch

Na akci byste si měli připravit pohodlné, ale profesionálně vypadající oblečení. Většina konferencí vyžaduje obchodní nebo akademicky neformální dress code, nejlépe v tlumených nebo konzervativních barvách. Pro delší akce volte prodyšné materiály.

Nezapomeňte si vzít veškerou techniku a nabíječky. Pokud máte vizitky, vezměte si je s sebou, aby vám usnadnily networking.

Tip pro profesionály: U osobních akcí přidejte do ClickUp adresy hotelu, místa konání a dalších míst, která chcete navštívit. Díky interaktivnímu zobrazení mapy ClickUp můžete k úkolům a událostem přidávat lokality, které usnadní navigaci, a dokonce je sdílet pomocí zabezpečených odkazů. ?

ClickUp 3.0 Zjednodušené zobrazení mapy
Pomocí zobrazení ClickUp Map přiřaďte úkoly k jednotlivým lokalitám a lépe spravujte pracovní postupy specifické pro danou lokalitu.

3. Stanovte si priority v rámci svého konferenčního programu

Konference bývají často dlouhé, rychlé a vyčerpávající. Je důležité se dobře vyspat, jíst a pít dostatek vody, abyste měli energii konferenci vydržet. ?

Většina organizátorů zveřejňuje kompletní program konference předem, takže máte přehled o prezentacích a workshopech hodinu po hodině. Mnohé z těchto dílčích akcí jsou volitelné, proto si pečlivě prostudujte program, abyste si mohli stanovit priority a naplánovat si, které akce rozhodně nechcete zmeškat.

Pro vizualizaci svého konečného harmonogramu můžete použít Ganttův diagram ClickUp nebo zobrazení časové osy . Obě možnosti vám umožňují definovat svůj den po hodinách. Můžete zahrnout barevně odlišené sekce pro každou dílčí událost a přidat značky priority ke všemu, co nechcete zmeškat.

ClickUp 3.0 Zobrazení časové osy Podrobné informace o místním pracovním vytížení
Vytvořte si detailní přehled svého programu konferencí o UX pomocí časových os v ClickUp.

4. Vylepšete si své schopnosti psaní poznámek

Nebojte se klást otázky během diskuzí a kulatých stolů a pozorně poslouchejte, když ostatní sdílejí problémy specifické pro jejich obor a hledají řešení. Pečlivě si pořizujte poznámky během konferencí, aby vám nové poznatky o UX zůstaly dlouho v paměti.

Problémem je, že tyto akce jsou vizuálně i mentálně stimulující, takže je snadné zameškat si poznámky. Je rozumné si zvyknout používat ClickUp Notepad , abyste si mohli rychle zapsat důležité nápady a body k diskusi. Je k dispozici pro stolní počítače i mobilní zařízení.

Funkce ClickUp Notepad pro zaznamenávání nápadů
Snadno pořizujte poznámky, upravujte je pomocí bohatého formátování a převádějte je na sledovatelné úkoly přístupné odkudkoli v ClickUp Notepad.

K uspořádání poznámek z různých konferencí, kterých se zúčastníte, můžete také použít ClickUp Docs s podporou umělé inteligence. Vytvořte složky pro každou konferenci a udržujte své poznámky, plány a dokumenty s informacemi přehledně seřazené. Oceníte možnost shrnutí pomocí umělé inteligence, kdykoli budete chtít rychle zkontrolovat své poznámky.

Funkce ClickUp Summarize pro poznámky
Shrňte si poznámky z konference během několika vteřin pomocí ClickUp AI.

Můžete také použít funkci Přeložit tohoto nástroje k lokalizaci svých poznámek, prezentací a diskusí na mezinárodních konferencích. Stačí vybrat část textu, kterou chcete přeložit, otevřít rozbalovací nabídku Přeložit a vybrat požadovaný jazyk.

Přeložte akci pomocí ClickUp AI
Vytvořte téměř dokonalé interpretace svého obsahu ve více než 10 jazycích pomocí akce Přeložit v ClickUp AI.

5. Šablony jako vaši pomocníci při workshopu

Workshopy v rámci konferencí jsou velmi produktivním způsobem, jak se dozvědět o nových konceptech a osvědčených postupech v oblasti UX/UI. Tyto semináře však vyžadují aktivní zapojení a často je obtížné se v omezeném časovém rámci věnovat jim na 100 %.

Právě zde přicházejí na řadu šablony UX. Jedná se o předem strukturované dokumenty optimalizované tak, abyste v časové tísni mohli pracovat rychleji.

ClickUp má více než 1 000 šablon , které vám pomohou při různých úkolech v rámci workshopu. Pokud vás například lektor workshopu požádá, abyste připravili vzorový plán uživatelské zkušenosti, můžete rychle přejít na šablonu ClickUp UX Roadmap a pomocí její barevné mapy rychle vytvořit svůj příklad.

Šablona plánu UX ClickUp
S touto šablonou můžete v mžiku vytvořit podrobný plán uživatelského testování, výzkumu a iterací designu.

Pokud se vaše konference týká těchto témat, mohly by vás také zajímat šablony pro vytváření marketingových kalendářů, heuristické hodnocení a testování použitelnosti.

Využijte nové znalosti o UX v budoucích projektech s ClickUp

Díky ClickUp je implementace poznatků získaných na jakékoli akci snazší. Pro začátek máte k dispozici ClickUp Docs, kde můžete organizovat nový výzkum UX a zefektivnit svůj designový proces na jednom místě. Mezi další výhody platformy patří:

Díky ClickUp AI můžete v mžiku vytvořit uživatelské profily, uživatelské cesty a kreativní briefy!

ClickUp AI
Využijte sílu pečlivě vyvinutého AI nástroje ClickUp k rychlému vytváření briefů a uživatelských cest.

Kromě toho, že vám ClickUp pomůže naplánovat práci, může být také výkonným nástrojem pro design. Vy a váš tým můžete pomocí ClickUp Whiteboards společně brainstormovat a vytvářet wireframy v reálném čase.

Jakmile jsou makety hotové, odešlete je ke schválení označením požadovaného spolupracovníka, který je může zkontrolovat, přidat poznámky a komentáře a poskytnout zpětnou vazbu.

Pracovní postup mapování uživatelů na tabulkách
Použijte ClickUp ke spolupráci se svým týmem v reálném čase a vytvářejte poutavé wireframy a uživatelské mapy.

ClickUp se integruje s více než 1 000 nástroji, včetně oblíbených nástrojů designérů, jako je Figma, softwaru pro výzkum uživatelů, jako je Hotjar, a dokonce i kalendářů obsahu a marketingových nástrojů, jako jsou Hootsuite a Hubspot.

Zlepšete své dovednosti díky konferencím o UX designu a ClickUp

Konference o UX designu jsou skvělým způsobem, jak držet krok s novými trendy, rozšiřovat své dovednosti v multidisciplinárních workshopech a navazovat kontakty s dalšími profesionály v oblasti uživatelské zkušenosti.

Díky našim promyšleným tipům na přípravu a nástrojům a šablonám ClickUp můžete z konferencí o UX vytěžit maximum.

Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a přizpůsobte si jej tak, aby vám sloužil jako spolehlivý pomocník na konferencích i při každodenní práci. ?

ClickUp Logo

Jedna aplikace, která nahradí všechny ostatní

© 2026 ClickUp