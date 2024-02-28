10 nejlepších konferencí o UX designu, které si nesmíte nechat ujít [vydání 2025]

V této éře technologií a umělé inteligence je po designérech uživatelského prostředí (UX) a uživatelského rozhraní (UI) vysoká poptávka napříč odvětvími. Americký Úřad pro statistiku práce dokonce předpovídá 15% nárůst zaměstnanosti profesionálů v oblasti digitálního rozhraní a webového designu v letech 2022 až 2032. To je obrovský nárůst ve srovnání s jinými povoláními, u nichž je průměr pouze 3 %!
Témata UX/UI designu se však neustále vyvíjejí, ať už se jedná o výzkum uživatelů v oblasti interakce člověka s počítačem nebo o plány informační architektury (IA). Proto produktoví manažeři i odborníci na UX každoročně sledují nejvýznamnější konference o UX designu.
Tyto akce umožňují UX designérům sledovat nejnovější výzkumy a trendy v oblasti UX, objevovat nové nástroje a špičkové technologie a učit se od předních lídrů v oboru. ?
Podívejte se na náš seznam 10 nejlepších konferencí o UX designu v roce 2024 a využijte své oblíbené možnosti. Představíme také:
- Výhody, které můžete očekávat od těchto praktických workshopů a konferencí
- Tipy a nástroje, které vám pomohou se připravit
Výhody účasti na konferencích o UX
Stojí za to zúčastnit se konference o UX, zejména s ohledem na cenu a termín konání? Následující výhody vám pomohou se rozhodnout: ?
Držte krok s nejnovějšími trendy
Oblast výzkumu a designu UX se neustále vyvíjí. Znalosti, které jste získali před několika měsíci, už dnes nemusí být relevantní.
Ačkoli by se odborníci v oblasti UX měli celoročně informovat o trendech a výzkumu v oblasti designu, dostupné informace jsou spíše teoretické. Konference jsou skvělým způsobem, jak získat praktické znalosti přímo od předních odborníků a jejich zkušeností a případových studií.
Hledání inspirace
I když vás UX design baví a naplňuje, musíte přiznat, že každodenní rutina může časem vaši jiskru otupit. Poslechnout si na těchto konferencích příběhy o úspěchu a setkat se s kolegy je příjemným zpestřením, které znovu roznítí vaši vášeň a podpoří vaši kreativitu.
Příležitosti k navazování kontaktů
Konference o UX designu mohou být skvělým způsobem, jak navázat kontakty se zkušenými UX designéry, výzkumníky a produktovými manažery. Tyto kontakty jsou obzvláště cenné, pokud hledáte spolupracovníky pro nové projekty.
Většina konferencí nabízí po dlouhém dni pečlivého poslouchání a psaní poznámek relaxační sezení. Můžete sdílet své postřehy, ventilovat společné výzvy a spojit své intelektuální síly, abyste přišli s inovativními řešeními.
Setkání s vašimi vzory
Pokud na konferenci vystoupí vaši oblíbení designéři UX, nenechte si ujít příležitost poslechnout si jejich zkušenosti z první ruky a tajemství úspěchu. Někdy se s nimi můžete také setkat a popovídat si s nimi. ?
Neznáte žádného z přednášejících? I tak se vyplatí se zúčastnit, protože můžete objevit různé pohledy, o kterých jste dosud nevěděli. Tyto poznatky mohou změnit vaše designové myšlení a styl práce.
Zvyšování kvalifikace v oboru
Virtuální a osobní workshopy na konferencích o UX a designu vedou světoví lídři v oboru. Zaměřují se na praktické znalosti, které často nelze získat z kurzů a knih. Můžete se ponořit hlouběji do výzkumných metod, interakčních technik a dalších oblastí, které vás zajímají.
Tato zkušenost může být významným krokem vpřed ve vaší kariéře. Můžete se dokonce pochlubit svou účastí a upoutat pozornost – a možná se jednoho dne stanete přednášejícím! ?
Rozhodování, které konference o UX navštívit
Každý rok se konají desítky konferencí o UX a není možné zúčastnit se všech. Proveďte důkladný průzkum, abyste zjistili, které z nich stojí za váš čas a peníze. Při rozhodování zvažte následující faktory:
- Místo konání: Vyberte si akce ve vašem okolí, abyste se vyhnuli náročnému cestování. Ačkoli většina konferencí je hybridních a nabízí záznamy nebo umožňuje virtuální účast, je třeba se zúčastnit osobně, abyste mohli plně využít interaktivní a networkingové aspekty akce.
- Řečníci: Ačkoli jsou všechny znalosti cenné, měli byste upřednostnit akce, na kterých vystupují odborníci na UX z předních odvětví.
- Témata: Vyberte si konference, které se zabývají tématy z oblasti, která vás zajímá. Budou pro vás zajímavější a mohou změnit vaši kariéru tak, že přilákají lepší příležitosti.
- Náklady: Konference o UX mohou být drahé, proto hledejte zlevněné vstupenky v předprodeji nebo skupinové rezervace. Můžete dokonce přesvědčit svého zaměstnavatele, aby vám uhradil účastnický poplatek, pokud akce slouží jako příležitost k dalšímu vzdělávání. U mezinárodních konferencí počítejte s náklady na dopravu, ubytování a stravu.
Pokud se nemůžete rozhodnout, použijte šablonu srovnávací matice ClickUp, abyste si v jediném okně rozvrhli své možnosti a hodnotící kritéria a vše tak mohli zpracovat rychleji.
Nejlepší konference o UX pro odborníky v oboru UX
Zde jsou nejzajímavější akce v oblasti UX, které v roce 2024 zaujmou designéry – máme nabídku jak pro začínající, tak pro zkušené designéry UX ?
1. ConveyUX
Rozvoj umělé inteligence (AI) otevřel cestu novým poznatkům v oblasti UX. ConveyUX zaměřilo svou příští třídenní akci na nové koncepty AI v oblasti UX designu, výzkumu a strategie.
Budete mít možnost vyslechnout více než 30 odborníků z oboru a dozvědět se, jak přizpůsobují své procesy UX v nové éře řízené umělou inteligencí. Těšte se na přednášky nejlepších světových odborníků, mezi nimiž jsou například:
- Dona Sarkar, hlavní provokatérka programu Microsoft AI a Copilot Extensibility Program
- Dr. Natalie Petouhoff, generální ředitelka společnosti Competitive Consulting Advantage
- Luke Wroblewski, výkonný ředitel společnosti Sutter Hill Ventures
- Andrew Hogan, vedoucí oddělení Insights ve společnosti Figma
- Elizabeth Churchill, ředitelka pro uživatelské zkušenosti ve společnosti Google
Nemůžete se zúčastnit osobně? Naštěstí máte přístup k nahrávkám přednášek a workshopů, prezentacím a dalšímu obsahu z domova v reálném čase.
|Termíny
|27.–29. února
|Místo konání
|Seattle, Washington, USA (+online)
|Hlavní téma
|Umělá inteligence
|Webová stránka
|https://conveyux.com/
Bonusové čtení: Nejlepší nástroje AI pro prezentace!
2. Konference UXTH
Konference UXTH Conference Thailand 2024 slibuje skvělý program aktivit. Tato hybridní akce se bude konat během dvou víkendů a bude se skládat ze tří částí:
- Dvoudenní virtuální konference (vhodná pro mladé designéry s malými zkušenostmi v oboru)
- Jednodenní osobní konference
- Jednodenní workshop
Mezi předními odborníky, kteří na akci vystoupí, jsou například:
- Christopher Noessel, designový princip pro aplikovanou AI ve společnosti IBM
- Jonny Schneider, majitel a ředitel společnosti Humble Ventures
- Pete Chemsripong, poradce pro produktovou strategii ve společnosti ThoughtWorks
Součástí akce je také řada předkonferenčních komunitních aktivit, jako je týdenní živý podcast, LabMeet a měsíční setkání. ?
Akce se budou konat v angličtině a pro workshop bude k dispozici tlumočník. Videozáznamy z konference budou k dispozici po dobu tří měsíců.
|Termíny
|16.–24. března
|Místo konání
|Bangkok, Thajsko (+online)
|Hlavní téma
|Go Global With the Flow
|Webová stránka
|https://uxth.co/
3. UX Kodaň
Desátý ročník mezinárodní konference Copenhagen Human Experience bude zahrnovat panelové diskuze na téma degrowth a konzumerismus v oblasti UX. Očekávejte rozmanité UX profesionály diskutující o nadměrné spotřebě, klimatických změnách, odpadu a tolik potřebném odnaučení se škodlivých výrobních procesů. ?
Řečníci představí práci, kterou již odvedli v boji proti těmto problémům, a budou diskutovat o tom, co mohou mladí designéři udělat pro zajištění udržitelnější budoucnosti.
UX Copenhagen připravilo pro své účastníky různé aktivity, jako jsou praktické workshopy, živé diskuze s otázkami a odpověďmi, tomboly a autogramiády.
Těšit se můžete na kulaté stoly, kde budou přednášející diskutovat s profesionálními designéry v malých skupinách účastníků.
|Termíny
|20.–21. března
|Místo konání
|Kodaň, Dánsko (+online)
|Hlavní téma
|Degrowth a konzumní společnost
|Webová stránka
|https://uxcopenhagen.com/
4. UXDX
UXDX je konference věnovaná diskusi o nových postupech a výzvách v oblasti UX. Zaměřuje se na optimalizaci vývojového a designového procesu pro moderní dobu.
Květnová akce se bude konat v New Yorku a nabídne různé typy obsahu, včetně přednášek, interaktivních panelových diskusí, fór a workshopů.
Budete mít možnost vyslechnout odborníky ze známých společností, jako jsou Google, Glovo, Shopify, Figma, Asana a NASA. Mezi důležité diskuse pro produktové manažery a týmy zabývající se výzkumem UX patří:
- Zmenšování týmů
- Stanovení priorit
- Návrh služeb
- Přijměte nejistotu
- Udržitelné postupy v oblasti uživatelské zkušenosti
Uslyšíte také zakladatele UXDX, Roryho Maddena, který bude hovořit o umělé inteligenci, (de)centralizaci a vizích způsobu práce.
Pokud se nemůžete akce zúčastnit, podívejte se na další akce UXDX v roce 2024: UXDX APAC v srpnu (virtuální) a Dublin UXDX EMEA v říjnu (hybridní akce).
|Termíny
|15.–17. května
|Místo konání
|New York, USA (+online)
|Hlavní téma
|Přechod od projektových týmů k produktovým týmům
|Webová stránka
|https://www.uxdx.com/
5. UX360 Research Summit 2024, Evropa
Ačkoli se tato květnová akce koná teprve počtvrté, UX360 Research Summit je jednou z nejznámějších konferencí o UX na světě. Nadcházející akce je však první osobním setkáním, takže byste ji neměli propásnout.
Jedná se o konferenci věnovanou nejnovějším metodám hodnocení a výzkumu uživatelů, jakož i implementaci poznatků z oblasti UX prostřednictvím plánování a analýzy. Za podpory Merlien Institute, významného organizátora B2B akcí, můžete očekávat bohaté příležitosti k navazování kontaktů s více než 1 000 výzkumníky a odborníky v oblasti UX, kteří se této konference zúčastní.
Konference UX360 Research Summit 2024 se může pochlubit případovými studiemi a diskuzemi, které představí výzkumníci UX z prosperujících společností, jako jsou:
- Meta
- Dropbox
- Indeed
- Salesforce
- Skyscanner
Mezi další navrhované aktivity patří interaktivní panelové diskuse, individuální schůzky a setkání zaměřená na sociální sítě. ?
|Termíny
|16.–17. května
|Místo konání
|Berlín, Německo
|Hlavní téma
|Výzkum v oblasti UX designu
|Webová stránka
|https://www.ux360summit.com/
6. Mezinárodní konference o interakci člověk-počítač (HCI)
HCI International není jen jedna konference. Jedná se o soubor více než 21 akademických konferencí, kterých se můžete zúčastnit s jedinou registrací!
Letošní ročník se bude konat ve Washingtonu D. C. A připravte se, protože to bude velká událost – HCI slaví 40 let své existence.
Jako UX designér byste neměli minout některé z nejdůležitějších konferencí v ekosystému HCI:
- HCI: Tematická oblast interakce člověk-počítač (přední událost)
- DUXU: Konference o designu, uživatelské zkušenosti a použitelnosti
- UAHCI: Konference o univerzálním přístupu v interakci člověka s počítačem
- MOBILE: Konference o designu, provozu a hodnocení mobilních komunikací zaměřených na člověka
- HCI-Games: Zaměřte se na HCI ve hrách
Pokud jste student, můžete přihlásit svůj návrh do studentské soutěže Student Design Competition a zúčastnit se jedné z mnoha aktivit zaměřených na studenty. Patří mezi ně mentoringové sezení, networkingové akce zaměřené na UX a dokonce i grilování! ?
|Termíny
|29. června – 4. července
|Místo konání
|Washington DC, USA (+online)
|Hlavní téma
|Různá témata týkající se interakce člověka s počítačem
|Webová stránka
|https://www.hci.international/
7. UX Nordic
UX Nordic, jedna z největších konferencí o UX v Evropě, nabízí vysoce kvalitní a srozumitelný obsah, který můžete uplatnit v praxi.
Letošní ročník není výjimkou. Vystoupí na něm mezinárodní řečníci z předních společností, jako jsou BMW, Philips a IKEA.
Během hlavního konferenčního dne se můžete zúčastnit interaktivních seminářů na témata jako budoucnost UX, vliv AI na výzkum a designové systémy a UX v e-commerce. Další dva dny jsou věnovány uvolněnějším aktivitám. Poslední den, Xperience Day, zahrnuje workshopy o nejnovějším výzkumu UX a multisenzorickém designu.
K dispozici jsou jak virtuální, tak fyzické vstupenky, ale pokud přijdete osobně, můžete se setkat s podobně smýšlejícími lidmi a užít si předávání cen, vystoupení komiků a dokonce i DJ set. ?
|Termíny
|28.–30. srpna
|Místo konání
|Aarhus, Dánsko (+online)
|Hlavní téma
|Různé
|Webová stránka
|https://www.uxnordic.com/
8. UX Conf London
Pokud jste v oblasti UX designu nováčkem, tato konference je právě pro vás.
UX Conf London organizuje zábavné, ale poučné akce již od roku 2017. V roce 2024 se na konferenci představí řečníci z Meta, Sony, Microsoft, Tripadvisor a mnoha dalších známých společností.
Místo toho, aby vás bombardovali teoretickými znalostmi, se tato jednodenní akce zaměří na praktickou stránku tohoto odvětví. Řečníci často předvádějí špičkové nástroje pro UI a UX design, jako například:
Kromě přednášek se můžete zúčastnit rozhovorů, živých otázek a odpovědí a networkingových setkání o aktuálních aspektech psychologie UX a vedení designu. Pro odreagování si můžete užít jógu, kávu a exkluzivní kvíz Designer vs. AI.
|Datum
|13. září
|Místo konání
|Southbank Centre v Londýně (+online)
|Hlavní téma
|Používání oblíbených nástrojů pro design UX a UI
|Webová stránka
|https://theuxconf.com/
9. Světový kongres o použitelnosti
World Usability Congress je multidisciplinární konference o UX, která se zabývá různými podtématy UX a designu, jako jsou haptická a multimodální interakce a design služeb.
Díky formátu „zeptejte se mě na cokoli“ se tato mezinárodní konference více zaměřuje na interakci a umožňuje účastníkům čerpat znalosti od více než 50 mezinárodních odborníků.
Tato říjnová akce se skládá ze dvou částí. Hlavní konference zahrnuje úvodní projevy, přednášky a mistrovské kurzy, zatímco Focus Days se točí kolem průmyslových workshopů o UX. Očekávejte témata jako:
- Strategie UX
- UX výzkumné operace
- Vedení v oblasti designu
- Enterprise UX
- Přístupnost
Chcete-li prohloubit své znalosti v oblasti UX, nezapomeňte se zúčastnit workshopů věnovaných umělé inteligenci, testování použitelnosti a metrikám, mapování zákaznické zkušenosti, designovému myšlení a rozhodování.
|Termíny
|15.–17. října
|Místo konání
|Graz, Rakousko (+online)
|Hlavní téma
|Různé
|Webová stránka
|https://worldusabilitycongress.com/
10. PushUX
Konference PushUX, která se koná od roku 2012, zdokonalila svůj formát a vytvořila uvolněnou a zároveň profesionální atmosféru. Konference sdružuje více než 650 nadšenců do UX designu z celého světa, kteří zde mohou vést přátelské diskuse a zároveň čerpat cenné znalosti z oboru od svých kolegů.
Na většině konferencí si musíte vybrat, co chcete vidět, takže se musíte pohybovat po areálu a některé přednášky tak zmeškáte. PushUX je jiný.
Konference má pečlivě sestavený jednosměrný program s 18 prezentacemi a logickým vyprávěním. Stále si jej můžete přizpůsobit podle svých představ výběrem komunitních breakoutových sekcí, kterých se chcete zúčastnit.
Program konference zahrnuje několik interaktivních složek, včetně výstavy s více než 20 designovými projekty. Organizátoři také slibují, že se vrátí oblíbené diskuse Lean Coffee a Failure Slam.
|Termíny
|7.–8. listopadu
|Místo konání
|Mnichov, Německo (+online)
|Hlavní téma
|Informace zatím nejsou k dispozici.
|Webová stránka
|https://push-conference.com/
Jak se připravit na konference o UX: 5 tipů
Výběr konferencí o UX, kterých se letos zúčastníte, je skvělým krokem k posílení vaší kariéry – ale jak z těchto konferencí vytěžit maximum? Máme pro vás řešení!
Postupujte podle těchto pěti tipů, abyste se připravili na nejlepší konference o UX a zajistili si hladký průběh. Ukážeme vám také některé nástroje a funkce v rámci ClickUp , bezplatného vizuálního řešení pro správu projektů, které vám pomůže maximalizovat váš zážitek z konference. ⭐
1. Pečlivě plánujte
Většina profesionálů v oblasti UX má mnoho povinností a nakonec konference vynechává, aby splnila jiné pracovní závazky. Jediným řešením je plánovat s dostatečným předstihem a zajistit, aby váš rozvrh měl dostatek volného času na obohacující zážitek z konference.
Pokud se konference koná mimo vaše sídlo a je nutné cestovat, začněte plánovat své pracovní postupy s několikaměsíčním předstihem, abyste se během akce nemuseli zabývat důležitými úkoly.
Prvním krokem je zakoupit vstupenky v předstihu, kdy jsou ceny nižší. Zajistěte si dopravu a rezervujte si hotelový pokoj v blízkosti místa konání, abyste minimalizovali dojíždění.
Nejlepší způsob, jak optimalizovat svůj rozvrh, je pomocí ClickUp Tasks a jeho nativního kalendáře .
S ClickUp Tasks můžete navrhovat budoucí pracovní postupy s nastavitelnými závislostmi, značkami a štítky priorit. Vizualizujte všechny své úkoly a události pomocí zobrazení kalendáře – jeho rozhraní typu drag-and-drop vám umožňuje plynule upravovat časové úseky a udržovat flexibilní plán.
ClickUp se synchronizuje s vaším kalendářem Google, takže můžete snadno sledovat své schůzky, úkoly a události na jednom místě. Navíc díky vlastním polím můžete do svého konferenčního slotu přidat důležité podrobnosti, jako například:
- Téma konference
- Řečníci
- Mentori workshopů
2. Připravte se na úspěch
Na akci byste si měli připravit pohodlné, ale profesionálně vypadající oblečení. Většina konferencí vyžaduje obchodní nebo akademicky neformální dress code, nejlépe v tlumených nebo konzervativních barvách. Pro delší akce volte prodyšné materiály.
Nezapomeňte si vzít veškerou techniku a nabíječky. Pokud máte vizitky, vezměte si je s sebou, aby vám usnadnily networking.
Tip pro profesionály: U osobních akcí přidejte do ClickUp adresy hotelu, místa konání a dalších míst, která chcete navštívit. Díky interaktivnímu zobrazení mapy ClickUp můžete k úkolům a událostem přidávat lokality, které usnadní navigaci, a dokonce je sdílet pomocí zabezpečených odkazů. ?
3. Stanovte si priority v rámci svého konferenčního programu
Konference bývají často dlouhé, rychlé a vyčerpávající. Je důležité se dobře vyspat, jíst a pít dostatek vody, abyste měli energii konferenci vydržet. ?
Většina organizátorů zveřejňuje kompletní program konference předem, takže máte přehled o prezentacích a workshopech hodinu po hodině. Mnohé z těchto dílčích akcí jsou volitelné, proto si pečlivě prostudujte program, abyste si mohli stanovit priority a naplánovat si, které akce rozhodně nechcete zmeškat.
Pro vizualizaci svého konečného harmonogramu můžete použít Ganttův diagram ClickUp nebo zobrazení časové osy . Obě možnosti vám umožňují definovat svůj den po hodinách. Můžete zahrnout barevně odlišené sekce pro každou dílčí událost a přidat značky priority ke všemu, co nechcete zmeškat.
4. Vylepšete si své schopnosti psaní poznámek
Nebojte se klást otázky během diskuzí a kulatých stolů a pozorně poslouchejte, když ostatní sdílejí problémy specifické pro jejich obor a hledají řešení. Pečlivě si pořizujte poznámky během konferencí, aby vám nové poznatky o UX zůstaly dlouho v paměti.
Problémem je, že tyto akce jsou vizuálně i mentálně stimulující, takže je snadné zameškat si poznámky. Je rozumné si zvyknout používat ClickUp Notepad , abyste si mohli rychle zapsat důležité nápady a body k diskusi. Je k dispozici pro stolní počítače i mobilní zařízení.
K uspořádání poznámek z různých konferencí, kterých se zúčastníte, můžete také použít ClickUp Docs s podporou umělé inteligence. Vytvořte složky pro každou konferenci a udržujte své poznámky, plány a dokumenty s informacemi přehledně seřazené. Oceníte možnost shrnutí pomocí umělé inteligence, kdykoli budete chtít rychle zkontrolovat své poznámky.
Můžete také použít funkci Přeložit tohoto nástroje k lokalizaci svých poznámek, prezentací a diskusí na mezinárodních konferencích. Stačí vybrat část textu, kterou chcete přeložit, otevřít rozbalovací nabídku Přeložit a vybrat požadovaný jazyk.
5. Šablony jako vaši pomocníci při workshopu
Workshopy v rámci konferencí jsou velmi produktivním způsobem, jak se dozvědět o nových konceptech a osvědčených postupech v oblasti UX/UI. Tyto semináře však vyžadují aktivní zapojení a často je obtížné se v omezeném časovém rámci věnovat jim na 100 %.
Právě zde přicházejí na řadu šablony UX. Jedná se o předem strukturované dokumenty optimalizované tak, abyste v časové tísni mohli pracovat rychleji.
ClickUp má více než 1 000 šablon , které vám pomohou při různých úkolech v rámci workshopu. Pokud vás například lektor workshopu požádá, abyste připravili vzorový plán uživatelské zkušenosti, můžete rychle přejít na šablonu ClickUp UX Roadmap a pomocí její barevné mapy rychle vytvořit svůj příklad.
Pokud se vaše konference týká těchto témat, mohly by vás také zajímat šablony pro vytváření marketingových kalendářů, heuristické hodnocení a testování použitelnosti.
Využijte nové znalosti o UX v budoucích projektech s ClickUp
Díky ClickUp je implementace poznatků získaných na jakékoli akci snazší. Pro začátek máte k dispozici ClickUp Docs, kde můžete organizovat nový výzkum UX a zefektivnit svůj designový proces na jednom místě. Mezi další výhody platformy patří:
- Sběr požadavků na design pomocí formulářů ClickUp
- Hodnocení kapacity týmu v zobrazení Pracovní vytížení
- Sledování pokroku na přizpůsobených řídicích panelech
Díky ClickUp AI můžete v mžiku vytvořit uživatelské profily, uživatelské cesty a kreativní briefy!
Kromě toho, že vám ClickUp pomůže naplánovat práci, může být také výkonným nástrojem pro design. Vy a váš tým můžete pomocí ClickUp Whiteboards společně brainstormovat a vytvářet wireframy v reálném čase.
Jakmile jsou makety hotové, odešlete je ke schválení označením požadovaného spolupracovníka, který je může zkontrolovat, přidat poznámky a komentáře a poskytnout zpětnou vazbu.
ClickUp se integruje s více než 1 000 nástroji, včetně oblíbených nástrojů designérů, jako je Figma, softwaru pro výzkum uživatelů, jako je Hotjar, a dokonce i kalendářů obsahu a marketingových nástrojů, jako jsou Hootsuite a Hubspot.
Zlepšete své dovednosti díky konferencím o UX designu a ClickUp
Konference o UX designu jsou skvělým způsobem, jak držet krok s novými trendy, rozšiřovat své dovednosti v multidisciplinárních workshopech a navazovat kontakty s dalšími profesionály v oblasti uživatelské zkušenosti.
Díky našim promyšleným tipům na přípravu a nástrojům a šablonám ClickUp můžete z konferencí o UX vytěžit maximum.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a přizpůsobte si jej tak, aby vám sloužil jako spolehlivý pomocník na konferencích i při každodenní práci. ?