10 nejlepších alternativ Webflow pro vytváření vynikajících webových stránek

Ještě nedávno, pokud jste chtěli vytvořit webové stránky a neměli jste ponětí, jak programovat, řekněme, že jste měli problém! ?
Vytváření webových stránek bývalo složitým procesem, který vyžadoval hluboké znalosti HTML, CSS a JavaScriptu. Dnes se však situace drasticky změnila. Moderní nástroje pro tvorbu webových stránek bez nutnosti programování, jako je Webflow, demokratizovaly tvorbu webových stránek a zpřístupnily ji i digitálním vizionářům bez technických znalostí.
I přes své výkonné funkce a možnosti designu však Webflow není ideální volbou pro každého. V tomto článku se podrobně zabýváme 10 nejfunkčnějšími alternativami Webflow, které jsou dnes k dispozici, a zkoumáme jejich možnosti, omezení a ceny.
Ale to není vše! Zůstaňte s námi až do konce, protože vám představíme užitečný nástroj, který může vnést pořádek do často chaotického procesu tvorby webových stránek! ?
Co je Webflow?
Webflow je strukturován hlavně jako systém pro správu obsahu (CMS), což jej odlišuje od běžných softwarů pro tvorbu webových stránek typu drag-and-drop.
Je však třeba poznamenat, že Webflow zaujímá jedinečné střední postavení. Kombinuje rozsáhlé možnosti přizpůsobení, které jsou běžné u tradičních platforem CMS, jako je WordPress, s některými uživatelsky přívětivými funkcemi typickými pro moderní webové stránky bez kódu.
Tato kombinace nabízí úroveň kontroly, která může být ideální pro zkušené uživatele a vývojáře, ale pro nováčky může být příliš složitá. ?
Webflow vyniká v oblasti designu a SEO (optimalizace pro vyhledávače), což z něj činí atraktivní volbu pro digitální marketéry. Pokud však jde o e-commerce, platforma nemusí nabízet škálovatelné řešení, což je jedno z hlavních omezení tvůrců webových stránek.
Jak vybrat nejlepší alternativu Webflow
Tyto pokyny vám pomohou najít alternativu k Webflow, která nejen splní, ale možná dokonce překročí vaše požadavky na tvorbu webových stránek:
- Snadné použití: Platforma by měla být intuitivní pro uživatele s vaší úrovní znalostí.
- Flexibilita designu a přizpůsobení: Hledejte rozmanitost v možnostech designu a přizpůsobení. Možná budete chtít šablony pro formáty jako podnikání, portfolio a blog.
- Mobilní responzivita: Vzhledem k rostoucímu počtu uživatelů mobilních zařízení potřebujete nástroj pro tvorbu webových stránek, který se přizpůsobí různým velikostem obrazovky.
- Funkce SEO: Integrované funkce SEO mohou vašemu webu pomoci dosáhnout lepšího umístění ve vyhledávačích a přivést tak více organického provozu.
- Funkce elektronického obchodování: Pokud provozujete internetový obchod, budete se také zajímat o správu skladových zásob, funkce objednávání zaměřené na uživatele a nastavení možností dopravy.
- Integrovaná analytika: Analytika v reálném čase může poskytnout neocenitelné informace o chování uživatelů, které vám pomohou provádět úpravy webových stránek na základě dat (např. propojení s Google Analytics).
- Škálovatelnost: Rostoucí firmy možná budou chtít prozkoumat možnosti rozšíření úložného prostoru nebo šířky pásma svých webových stránek.
Vytvořte si web svých snů: 10 nejlepších alternativ Webflow
Ať už chcete vytvořit jakýkoli web, můžete si být jisti, že existuje perfektní nástroj pro tvorbu webových stránek právě pro vás.
Spouštíte internetový obchod? Blog s miliony návštěv? Nebo potřebujete zachovat svou značku pomocí stylového průvodce? Možná máme pro vás ten správný výběr – podívejte se na 10 nejlepších platforem, díky kterým se váš sen o vlastních webových stránkách stane skutečností! ?
1. WordPress
Pokud hledáte systém pro správu obsahu, který vám umožní doladit každý detail vaší vlastní webové stránky, WordPress je tou správnou volbou. Díky plnému přístupu k jeho kódu můžete přizpůsobit nastavení designu a SEO pluginy tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním cílům. ?️
Platforma podporuje různé typy obsahu, včetně dlouhých příspěvků a rozhovorů. Navíc máte možnost přidat funkci hlasového vyhledávání, která zlepší zážitek z používání webových stránek pro mobilní uživatele.
Nejlepší na WordPressu je, že jeho základní verze je zcela zdarma! Jako open-source platforma vyzývá všechny, aby přispívali tématy a pluginy – někteří tvůrci je nabízejí zdarma, zatímco jiní si za své produkty účtují poplatky. Mějte na paměti, že pokud se rozhodnete pro bezplatný plán WordPress, budete stále muset platit za hostingové služby.
Nejlepší funkce WordPressu
- Open-source platforma pro tvorbu populárních webových stránek
- Plná kontrola nad kódem webových stránek
- Více než 59 000 pluginů a 11 000 šablon
- Flexibilita integrace služeb třetích stran
Omezení WordPressu
- Při aktualizacích mohou nastat problémy s nekompatibilitou.
- Ve srovnání s jinými nástroji pro tvorbu webových stránek zde není k dispozici specializovaná zákaznická podpora, protože je provozována dobrovolníky.
Ceny WordPress
- Zdarma
- Osobní: 4 $/měsíc
- Premium: 8 $/měsíc
- Podnikání: 25 $/měsíc
- Commerce: 45 $/měsíc
- Enterprise: od 25 000 $/rok
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze WordPressu
- G2: 4,4/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 14 500 recenzí)
2. Shopify
Shopify je komplexní řešení pro vytváření e-commerce webových stránek, které slouží širokému spektru prodejců – od nováčků až po zkušené podnikatele. Prostřednictvím Shopify si můžete zakoupit doménové jméno nebo připojit již existující. Hosting je součástí služby.
Díky neomezenému úložišti, šířce pásma a seznamům produktů je Shopify vysoce škálovatelným řešením pro rostoucí podniky. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní typu drag-and-drop je ideálním nástrojem pro webdesign. Využijte předem připravené šablony Shopify a generování textu pomocí umělé inteligence a vytvořte plně funkční online obchod během několika hodin! ?
Nejlepší funkce Shopify
- Tvorba webových stránek pomocí drag-and-drop a umělé inteligence
- Více než 100 bezplatných a prémiových šablon
- Integrované zpracování plateb
- Správa zásob
- Neomezená šířka pásma, díky které tato platforma vyniká v našem seznamu alternativ k Webflow.
Omezení Shopify
- Může být drahé pro malé podniky kvůli vysokým nákladům na pluginy nebo webové aplikace.
- Omezené možnosti reklamy, protože nelze vytvořit mnoho variant produktů
Ceny Shopify
- Starter: 5 $/měsíc
- Základní: 24 $/měsíc
- Shopify: 69 $/měsíc
- Maloobchod: 79 $/měsíc
- Pokročilá: 299 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Shopify
- G2: 4,4/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 6 000 recenzí)
3. Wix
Díky třem odlišným editorům webových stránek, které vyhovují různým požadavkům na složitost, Wix zajišťuje, že si webové stránky může vytvořit kdokoli, bez ohledu na své technické znalosti. K tomu přidejte sbírku více než 800 designových šablon – s možnostmi přizpůsobení pro mobilní zařízení! ?
Wix sice nabízí některé funkce pro elektronický obchod, jako jsou online platby a správa zásob, ale je vhodnější pro vytváření osobních nebo firemních webových stránek a blogů.
Wix SEO Wiz nabízí nástroje jako meta a kanonické tagy a okamžité indexování Google, které vám pomohou přizpůsobit vaše webové stránky pro vyhledávače!
Nejlepší funkce Wix
- Tři jednoduché editory pro tvorbu webových stránek
- Více než 800 designových šablon pro rychlejší tvorbu webových stránek
- Pokročilé nástroje SEO
- Více než 500 integrací aplikací (analytika, pokročilé marketingové nástroje atd.)
- Mobilní aplikace pro správu vašich webových stránek na cestách
Omezení Wix
- Omezené možnosti přizpůsobení pro pokročilé vývojáře
- Navigace by mohla být lepší
Ceny Wix
- Light: 16 $/měsíc
- Základní verze: 27 $/měsíc
- Business: 32 $/měsíc
- Business Elite: 159 $/měsíc
- Enterprise: K dispozici po domluvě
Hodnocení a recenze Wix
- G2: 4,2/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 9 000 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Wix!
4. Squarespace
Ať už chcete vytvořit vizuálně působivé online portfolio, publikovat stylový průvodce, který vám pomůže spravovat vaše značkové aktiva, nebo spustit maloobchodní webové stránky, Squarespace vám pomůže. Squarespace je jednou z nejlepších alternativ Webflow díky svému intuitivnímu editoru typu drag-and-drop, který umožňuje přizpůsobení pro různé případy použití, jako je merchandising, rezervace schůzek a platby při vytváření webových stránek.
Jednou z vynikajících funkcí této platformy je její optimalizace pro mobilní zařízení. Šablony Squarespace jsou navrženy tak, aby dobře vypadaly a fungovaly na všech zařízeních. Navíc získáte podporu pro Accelerated Mobile Pages (AMP), technologii, která vytváří odlehčené verze webových stránek, aby se zrychlilo načítání na mobilních zařízeních. ⚡
Nejlepší funkce Squarespace
- Šablony designu optimalizované pro mobilní zařízení
- Integrované funkce elektronického obchodování
- Podpora AMP
- Integrované nástroje SEO (není třeba psát kód ani upravovat značky)
Omezení Squarespace
- Není zcela vhodný pro vytváření rozsáhlých webových stránek.
- Omezené integrace třetích stran
Ceny Squarespace
- Osobní: 16 $/měsíc
- Business: 23 $/měsíc
- Commerce (Basic): 27 $/měsíc
- Commerce (Advanced): 49 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Squarespace
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
5. SITE123
SITE123 je ideální bránou pro ty, kteří se poprvé pouštějí do světa tvorby webových stránek. Jeho zjednodušené rozhraní nabízí 16 přizpůsobitelných šablon pro použití v oblastech jako Podnikání, Blog a Zdraví a wellness. Svou webovou stránku můžete zprovoznit ve třech krocích:
- Vyberte si typ své webové stránky
- Nahrajte nebo upravujte svůj obsah pomocí editoru drag-and-drop.
- Publikovat
SITE123 vám umožňuje zdarma vytvořit vlastní subdoménu nebo za poplatek připojit svou doménu.
SITE123 nabízí řadu možností pro elektronický obchod, ale pokročilá platební řešení, jako jsou PayPal a Stripe, jsou dostupná pouze s předplatným Premium.
Nejlepší funkce SITE123
- 16 přizpůsobitelných šablon pro různé oblasti
- Flexibilní tvorba e-commerce webových stránek s možností přizpůsobení kategorií a produktů
- Bezplatná dočasná subdoména
- Podporuje struktury jednostránkových webových stránek
Omezení SITE123
- Omezený počet znaků v uživatelském kódu a omezený počet stránek
- Žádná telefonická podpora
Ceny SITE123
- Zdarma
- Premium: 12,80 $/měsíc
Hodnocení a recenze SITE123
- G2: 4,3/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 250 recenzí)
6. Weebly
Weebly (nyní ve vlastnictví Square, Inc. ) nabízí základní funkce pro tvorbu webových stránek bez nutnosti programování. Díky intuitivnímu editoru typu drag-and-drop můžete navrhnout webovou stránku nebo internetový obchod během chvilky nebo přepnout na editor HTML/CSS pro větší kontrolu nad vzhledem a funkčností vaší stránky. ?
Platforma nabízí více než 40 šablon pro běžné webové stránky a 15 šablon pro online obchody – všechny jsou přizpůsobené pro mobilní zařízení. Umožňuje také odesílat e-maily vašim odběratelům.
V oblasti SEO umožňuje Weebly snadnou integraci meta tagů, alt tagů a popisů konkrétních stránek, mimo jiné, aby vaše stránky dosáhly lepšího umístění ve výsledcích vyhledávání.
Nejlepší funkce Weebly
- Podporuje jak drag-and-drop, tak úpravy HTML/CSS.
- Témata webových stránek a online obchodů přizpůsobená pro mobilní zařízení
- Integrované nástroje pro e-mailový marketing a SEO
- Podporováno společností Square pro bezpečné zpracování plateb
Omezení Weebly
- Omezené možnosti přizpůsobení kódu
- Někteří uživatelé mají pocit, že po akvizici společností Square byly opomíjeny aspekty vývoje.
Ceny Weebly
- Zdarma
- Osobní: 10 $/měsíc
- Profesionální: 12 $/měsíc
- Výkon: 26 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Weebly
- G2: 4,1/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 1 500 recenzí)
7. HubSpot CMS Hub
CMS Hub od HubSpot zefektivňuje proces tvorby obsahu a nejvíce vyniká v oblasti funkcí zaměřených na marketing. Umožňuje vám například dohlížet na vaše účty na sociálních médiích a plánovat příspěvky tak, abyste optimalizovali dosah vaší cílové skupiny, a to vše z jediného ovládacího panelu.
HubSpot pomáhá sledovat klíčové ukazatele výkonnosti v reálném čase, jako je webový provoz, zapojení zákazníků a úroveň spokojenosti. Jeho funkce A/B testování umožňují doladit váš web tak, aby se zvýšila míra konverze. Dalším prodejním argumentem je zjednodušené vytváření blogů pomocí bezplatného nástroje Hubspot pro psaní s umělou inteligencí, který je založen převážně na generativní technologii umělé inteligence OpenAI.
Nejlepší funkce HubSpot CMS Hub
- Funkce zaměřené na marketing, jako jsou A/B testování a e-mailové kampaně
- Správa sociálních médií z centralizovaného ovládacího panelu
- Integrovaná analytika
- AI asistent pro psaní
- Integrované SSL pro zvýšenou bezpečnost webových stránek
Omezení HubSpot CMS Hub
- Hodil by se vám systém pro správu verzí
- Funkce reportování může být obtížná k použití.
Ceny HubSpot CMS Hub
- Zdarma
- Starter: 23 $/měsíc
- Profesionální: 360 $/měsíc
- Enterprise: 1 200 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze HubSpot CMS Hub
- G2: 4,5/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (70+ recenzí)
8. Hostinger
Hostinger, původně webhostingová služba, nedávno rozšířil své pole působnosti zavedením integrovaného plánu Website Builder & Web Hosting. Platforma nabízí více než 140 stylových šablon, které lze přizpůsobit pomocí intuitivního editoru typu drag-and-drop.
Platforma je zaměřena na začátečníky a její AI builder vám usnadní práci tím, že připraví základ pro váš web. Kromě tvorby webových stránek rozšiřuje platforma své služby i na generování obsahu pomocí umělé inteligence a nabízí funkce jako tvorba loga a psaní obsahu.
Pokud jde o e-commerce, Hostinger vyhovuje malým a středním podnikům tím, že podporuje prodej až 500 produktů.
Nejlepší funkce Hostingeru
- Více než 140 předem navržených šablon
- Nástroje pro tvorbu webových stránek a generování obsahu založené na umělé inteligenci
- Podpora e-commerce
- Doména zdarma na první rok
Omezení Hostingeru
- Odpovědi od chatové podpory mohou být pomalé.
- Žádná možnost nahrávání souborů pro klienty uživatele
Ceny Hostingeru
- Premium: 2,99 $/měsíc (6,99 $/měsíc při obnovení)
- Business: 3,99 $/měsíc (8,99 $/měsíc při obnovení)
- Cloud Startup: 8,99 $/měsíc (19,99 $/měsíc při obnovení)
Hodnocení a recenze Hostingeru
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
9. Softr
Softr se zaměřuje na tvorbu softwarových aplikací pomocí předem připravených šablon – bez nutnosti programování. Sestavte si svou aplikaci během několika minut pomocí rozhraní drag-and-drop a předem připravených bloků, jako jsou seznamy, grafy a formuláře. ?
Softr vám umožňuje propojit vaši aplikaci se stávajícími databázemi a zdroji dat, jako jsou Airtables nebo Google Sheets, pro automatickou synchronizaci dat. Členové vašeho týmu mohou aplikaci prohlížet, upravovat nebo s ní interagovat, což z ní činí ideální řešení pro vytvoření soukromé týmové intranetové sítě, vlastního systému CRM (řízení vztahů se zákazníky) nebo přizpůsobeného klientského portálu.
Nejlepší funkce Softr
- Rozhraní typu drag-and-drop s předem připravenými bloky
- Hladká integrace databáze a zdroje dat
- Automatizace pracovních postupů prostřednictvím Zapier nebo Make
- Přizpůsobitelná uživatelská oprávnění a úrovně přístupu
Omezení Softr
- Omezený výběr šablon pro dashboard
- Mobilní responzivita by mohla být lepší
Ceny Softr
- Zdarma
- Základní: 49 $/měsíc
- Profesionální: 139 $/měsíc
- Business: 269 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Softr
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
10. Big Cartel
Big Cartel, známý svou uživatelsky přívětivou obsluhou a důrazem na jednoduchost, je e-commerce řešení speciálně navržené pro kreativní komunitu. Můžete si vybrat z 16 bezplatných mobilních responzivních šablon a poté vyplnit vlastní stránky údaji specifickými pro vaše podnikání. ?️
Big Cartel sice není nabitý pokročilými funkcemi, ale snadno vám pomůže začít s možnostmi, jako jsou:
- Stripe nebo PayPal pro zpracování plateb
- Základní funkce pro zasílání
- Nástroje pro analýzu výkonu webu
Poskytuje klíčové integrace, jako jsou Mailchimp a Instagram, pro marketing a propagaci. Svůj obchod můžete také propojit s řadou dalších aplikací prostřednictvím Zapier.
Nejlepší funkce Big Cartel
- Intuitivní uživatelský panel
- 16 bezplatných témat přizpůsobených pro mobilní zařízení
- Integrovaná řešení pro platby, dopravu a analýzu výkonu
- Nativní integrace s Mailchimpem a Instagramem
- Žádné další transakční poplatky
Omezení Big Cartel
- Méně funkcí než konkurence
- Integrace s Instagramem by mohla být lepší
Ceny Big Cartel
- Gold: Zdarma
- Platinum: 9,99 $/měsíc
- Diamond: 19,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Big Cartel
- G2: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)
Další nástroje
Tvůrce webových stránek je jen jedním z mnoha dílků skládačky zvané budování efektivní online přítomnosti. Velká část vašeho úspěchu závisí na klíčových prvcích, jako je kvalita obsahu, který vytváříte, a to, jak dobře spravujete své webové stránky. Proto odborníci doporučují používat kromě tvůrce webových stránek také specializované nástroje pro správu projektů, jako je ClickUp! ?
ClickUp
Elegantní, vizuálně působivý web vzbuzuje zájem návštěvníků, ale pouze poutavý, informativní a dobře zpracovaný obsah je udrží na stránce. Dobrá zpráva: ClickUp AI vám pomůže vytvořit takový obsah rychleji než kdykoli předtím!
ClickUp AI je váš osobní korektor, který vylepší vaše texty a učiní je svižnými a poutavými v závislosti na vašich cílových čtenářích. Díky okamžitému shrnutí, funkcím kontroly gramatiky a výzvám specifickým pro danou roli můžete zvládnout vše od psaní obsahu až po jeho strukturování pomocí předformátovaných záhlaví a tabulek.
Přitáhněte zákazníky elegantním a přesvědčivým obsahem webových stránek nebo si je udržte pomocí přizpůsobených e-mailů – ClickUp AI vám pomůže. Posune vaši kreativitu na vyšší úroveň tím, že vám pomůže snadno plánovat a brainstormovat nápady – vytvářet nové obsahové briefy, vkládat přehledné průzkumy nebo odhalit poutavý marketingový slogan, který osloví vaše publikum. ?
Od vize k realizaci: zefektivněte práci svého týmu s ClickUp
Sada nástrojů pro správu projektů ClickUp je ideální pro správu webových stránek s plnou důvěrou. Ať už pracujete samostatně nebo v rámci velkého týmu, můžete vytvářet specializované seznamy úkolů pro vývoj a údržbu webových stránek.
Sledujte pokrok a pracovní vytížení na panelech ClickUp. Konsolidujte klíčové ukazatele, jako je pokrok týmu, stav úkolů a sledování času, abyste získali ucelený přehled o svém webovém projektu. Spolupráce v reálném čase je také hračkou díky funkcím, jako jsou:
- ClickUp Whiteboards pro vaše designové a vývojové týmy
- Přiřazení komentářů
- Okamžitý chat s podporou emodži
- Akční oznámení
ClickUp nabízí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení – seznam, Ganttův diagram, tabule a další –, díky nimž je vizualizace pracovních postupů snadná a intuitivní.
S ClickUp Goals můžete nastavit konkrétní milníky a propojit je s měřitelnými cíli, čímž vytvoříte jasnější plán pro tvorbu webových stránek. Zaneprázdněným vedoucím týmů doporučujeme používat seznamy úkolů a kontrolní seznamy platformy, díky kterým bude správa úkolů hračkou.
Potřebujete rychle začít? Využijte jednu z více než 1 000 šablon na ClickUp a dejte svému projektu strukturu. Mezi špičkové možnosti patří:
ClickUp také vyniká v podpoře cyklů vývoje softwaru s podrobným sledováním chyb. Vyzkoušejte jeho vizuální plány, abyste mohli sledovat pokrok, závislosti a překážky a objasnit priority všem zúčastněným.
Pro ty, kteří spoléhají na nástroje Git, nabízí ClickUp plně integrovaný Git pipeline, doplněný o přizpůsobitelné release trainy a check listy pro spuštění. Ty se automaticky synchronizují v rámci ClickUp, aby se zjednodušila správa release.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Docs s podporou AI pro vytváření a správu obsahu
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení projektů pro plánování vývoje webových stránek
- Spolupráce týmu v reálném čase
- Milníky projektu pro označení klíčových fází vývoje webových stránek
- Funkce pro sledování času k monitorování termínů dodání
- Podpora agilního pracovního postupu
- Vizuální plány pro sladění týmů pro design, obsah a vývoj
- Integrované nástroje Git pro zjednodušenou správu verzí
- Zjednodušené sledování chyb a problémů pomocí vlastních polí a stavů
Omezení ClickUp
- Funkce AI jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
- Pokročilé funkce vyžadují určitou dobu na osvojení
Ceny ClickUp
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
Vyberte si alternativu k Webflow a začněte tvořit s ClickUp!
Vytvořit webové stránky je jedna věc, ale vytvořit skvělé webové stránky je něco úplně jiného. A právě v tom vyniká ClickUp. ?
Díky bezkonkurenční asistenci umělé inteligence a funkcím pro správu webových projektů budete mít k dispozici všechny nástroje, které potřebujete k zvládnutí složitosti tvorby špičkového webu. Zaměřte se tedy na mimořádné výsledky – začněte svou cestu s ClickUp ještě dnes s bezplatným účtem!