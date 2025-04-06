11 nejlepších nástrojů pro tvorbu prezentací s umělou inteligencí v roce 2025

Čtyřicet pět sekund. Tolik času máte, než vaše publikum přestane vnímat a začne přemýšlet o tom, co bude k večeři. Před dvaceti lety jste měli luxusních dvě a půl minuty – prakticky věčnost!
Díky internetu, sociálním médiím a naší kolektivní posedlosti multitaskingem se však pozornost lidí zkrátila.
Jak se tedy bránit? Zbavte se nudných, textově přetížených snímků a nechte těžkou práci na AI. Tvůrci prezentací využívající AI dokážou během několika minut vygenerovat poutavé, profesionální snímky, díky čemuž se můžete soustředit na svůj příběh, místo abyste se trápili s fonty a rozvržením.
Prozkoumejme nejlepší nástroje AI, které vám pomohou vytvořit prezentace, které si lidé skutečně zapamatují – než se znovu začnou rozptylovat.
⏰ 60sekundové shrnutí:
Podle našeho výzkumu je zde 11 nejlepších AI nástrojů pro prezentace:
- ClickUp : Nejlepší pro integraci prezentací do pracovních postupů projektů
- Beautiful. ai: Nejlepší pro okamžitou optimalizaci profesionálního designu
- Canva: Nejlepší pro design založený na AI s rozsáhlými šablonami
- Prezi: Nejlepší pro dynamické, nelineární vyprávění příběhů
- Zoho Show: Nejlepší pro obchodní prezentace s velkým množstvím dat
- Tome: Nejlepší pro prodejní a marketingové prezentace využívající umělou inteligenci
- SlidesAI: Nejlepší pro převod dokumentů do prezentací
- Pitch: Nejlepší pro společné vytváření prezentací
- Gamma: Nejlepší pro interaktivní webové prezentace
- Mentimeter: Nejlepší pro zapojení publika
- Slidebean: Nejlepší pro prezentace pro investory
Co byste měli hledat v nástroji pro tvorbu prezentací s umělou inteligencí?
Neurovědecký výzkum z Princetonu ukazuje, že když posloucháme příběh, náš mozek se synchronizuje s mozkem mluvčího v jevu zvaném neurální propojení. Právě proto je vyprávění příběhů tak účinné.
Tradiční prezentační nástroje nás však nutí rozdělit poutavé příběhy na fragmentární body a statické snímky, což rozhodně není nejlepší způsob, jak zaujmout publikum.
Moderní nástroje pro tvorbu prezentací s umělou inteligencí tento přístup mění, ale výběr toho správného vyžaduje pečlivé zvážení několika faktorů:
- Flexibilita formátu: Lze je přizpůsobit různým formátům prezentací a způsobům přednesu?
- Funkce pro vyprávění příběhů: Pomáhá nástroj pro tvorbu obsahu s umělou inteligencí a tvůrce obrázků udržet plynulost vyprávění a emocionální spojení?
- Inteligence obsahu: Dokáže porozumět kontextu a efektivně strukturovat vaši zprávu?
- Automatizace designu: Dokáže nástroj pro tvorbu prezentací s umělou inteligencí transformovat obsah do vizuálně poutavých rozvržení s interaktivními snímky?
- Funkce pro spolupráci: Podporuje týmovou práci, zpětnou vazbu a úpravy v reálném čase?
- Možnosti integrace: Lze je hladce propojit s vašimi stávajícími nástroji?
- Konzistence značky: Umožňuje vám zachovat identitu vaší značky napříč prezentacemi?
Nejlepší nástroj pro tvorbu prezentací s umělou inteligencí nejen usnadňuje vytváření snímků, ale také vám pomáhá vytvářet prezentace, které odpovídají přirozenému způsobu zpracování informací lidským mozkem, a udržují tak pozornost publika od začátku do konce.
Přečtěte si také: Jak ukončit prezentaci (tipy + příklady)
11 nejlepších nástrojů pro tvorbu prezentací s umělou inteligencí
Každý nástroj v naší nabídce přináší něco jedinečného.
Ať už jste projektový manažer, který potřebuje data v reálném čase, zakladatel startupu, který připravuje prezentaci pro klienta, nebo vedoucí týmu, který podporuje spolupráci, nástroje AI pro prezentace vám mohou pomoci. Podívejme se, jak mohou tato řešení vylepšit vaše prezentace.
1. ClickUp (nejlepší pro integraci prezentací do pracovních postupů projektů)
„Jsou tato čísla stále aktuální?“
Otázka přijde právě ve chvíli, kdy se dostanete k nejdůležitější části prezentace. Data vašeho týmu se mění každý den, ale vaše snímky jsou zamrzlé v čase z minulého týdne. Přesnost prezentací pro týmy řídící dynamické projekty často připomíná snahu trefit se do pohyblivého terče.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, mění tuto výzvu tím, že integruje všechny fáze pracovního postupu prezentace do jediného dynamického prostředí.
Od přidělování úkolů až po dodání finálních snímků – vše je propojené a přístupné. Šablony prezentací této platformy vám pomohou snadno strukturovat snímky, abyste se mohli soustředit na obsah místo na formátování.
Šablona prezentace ClickUp
Nechcete začínat od nuly? Práce s šablonou prezentace ClickUp může změnit způsob, jakým váš tým přistupuje k tvorbě prezentací. Tato komplexní šablona neposkytuje pouze strukturu, ale nabízí kompletní systém správy prezentací, který provází týmy od počátečního konceptu až po finální dodání.
Díky kombinaci přizpůsobitelných pracovních postupů a funkcí pro spolupráci zajišťuje šablona, že prezentace zůstanou přehledné, konzistentní a poutavé, přičemž všechny zúčastněné strany budou během celého procesu tvorby v souladu.
- Strukturovejte a rozvrhněte prezentace pomocí vlastních stavů
- Sledujte pokrok pomocí předdefinovaných pracovních postupů
- Spravujte tvorbu snímků pomocí vlastních polí
- Přístup k několika zobrazením pro různé fáze tvorby
- Spolupracujte se zúčastněnými stranami projektu pomocí integrovaných systémů zpětné vazby.
ClickUp Whiteboards
Tato šablona využívá funkci Whiteboard od ClickUp, aby oživila vaše prezentace bohatými vizuálními prvky. Představte si ji jako svůj kreativní motor – prostor, kde se rodí nové nápady, ožívají vývojové diagramy a roztříštěné myšlenky se mění v dobře strukturovanou prezentaci.
Váš tým může vizualizovat průběh prezentace, experimentovat s různými rozvrženími, přidávat obrázky a spolupracovat na designových prvcích před finálním dokončením snímků.
Ať už se účastníte brainstormingu nebo sestavujete nejnovější data pro svou prezentaci, ClickUp Docs vám umožní centralizovat váš obsah na jednom místě. Navíc může celý váš tým spolupracovat na vytvoření dokonalého návrhu v reálném čase.
ClickUp Brain
Pokud vás zajímá, jak může AI vdechnout život vašim dokumentům a prezentacím, seznamte se s ClickUp Brain.
Váš osobní AI asistent ClickUp Brain vám pomůže vytáhnout relevantní data z vašich pracovních prostorů a na základě těchto informací připraví návrh obsahu prezentace, poznámky pro řečníka a další.
Představte si, že se blíží termín odevzdání vaší čtvrtletní prezentace a čas se krátí. Místo toho, abyste se honili za nejnovějšími čísly, nechte těžkou práci na ClickUp Brain. Ten načte data v reálném čase z vašeho pracovního prostoru a uspořádá je do strukturovaných přehledů v Docs.
Vložte je do svých snímků a získáte propracovanou prezentaci podloženou daty – bez stresu na poslední chvíli!
Ale to není vše, s předplatným ClickUp Brain si můžete vybrat mezi několika LLM, které vám pomohou s prezentací, včetně ChatGPT, Gemini a Claude.
Nejlepší funkce ClickUp
- Převádějte data projektu do prezentačních snímků v reálném čase
- Spolupracujte na obsahu pomocí integrované kontroly verzí
- Vytvářejte osnovy prezentací s pomocí Brain
- Automaticky aktualizujte více prezentací, když se změní zdrojová data.
- Sledujte zájem o prezentaci pomocí integrovaných analytických nástrojů.
Omezení ClickUp
- Počáteční fáze učení pro nové uživatele, kteří objevují všechny možnosti platformy
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
„ClickUp je výjimečný nástroj vhodný pro každého díky svým univerzálním možnostem prezentace dat. Vyniká schopností konsolidovat téměř vše do jedné platformy a díky své přizpůsobitelnosti, doplněné širokou škálou šablon, je neuvěřitelně adaptabilní.“
Přečtěte si také: Jak efektivně zaujmout publikum při prezentaci
2. Beautiful. ai (nejlepší pro okamžitou optimalizaci profesionálního designu)
Jste unaveni z toho, že trávíte hodiny laděním designu prezentace, zatímco obsah zůstává v pozadí? Tento čas byste mohli lépe využít k vylepšení svého sdělení nebo k nácviku, nikoli k úpravám rozvržení a zarovnávání prvků.
Beautiful. ai zjednodušuje proces díky svým inteligentním návrhovým nástrojům. AI automaticky optimalizuje vaše rozvržení při přidávání obsahu a zajišťuje tak elegantní a profesionální vzhled. Šablony Smart Slide se přizpůsobují vašemu obsahu a zachovávají vizuální harmonii, zatímco vy se můžete soustředit na sdělení své zprávy.
Nejlepší funkce Beautiful.ai
- Použijte inteligentní návrhy rozvržení na základě typu obsahu.
- Automaticky formátujte vizualizace dat pro větší přehlednost
- Udržujte jednotný branding na všech snímcích
- Změňte velikost prezentací pro různé formáty zobrazení
- Automaticky generujte doplňkové barevné schémata
Omezení Beautiful.ai
- Omezená flexibilita pro vlastní úpravy designu
Ceny Beautiful.ai
- Zdarma: Omezené funkce
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Team: 50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Beautiful.ai
- G2: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Beautiful. ai
„Líbí se mi AI Bot, který vytváří krásné snímky s vynikajícími vizuálními prvky. Díky tomu lze vytvořit celou prezentaci v krátkém čase. Je lepší než jiné platformy díky četným dostupným šablonám a přesnosti. Navíc je výhodou i možnost zkrátit nebo změnit tón textu.“
👀 Věděli jste? PechaKucha, která vznikla v Tokiu v roce 2003, je rychlý formát vyprávění příběhů, který diváky udrží v napětí. Řečníci procházejí 20 snímky, z nichž každý je na obrazovce pouze 20 sekund, takže každé slovo – a každá vteřina – se počítá. Za pouhých 6 minut a 40 sekund musí informovat, inspirovat nebo pobavit, než jim vyprší čas!
3. Canva (nejlepší pro design založený na AI s rozsáhlými šablonami)
„Mohli byste to udělat, aby to vypadalo více… profesionálně?“
Tato zpětná vazba dorazí do vaší schránky v 16:00. Design není vaší silnou stránkou jako odborníka na obsah, přesto se od vás očekává, že vytvoříte vynikající prezentace. Tento rozpor mezi vaší odborností a očekáváními v oblasti designu často vede k tomu, že profesionálové se ocitají mezi nevýraznými snímky a nákladnými designérskými službami.
Canva tuto mezeru vyplňuje pomocí AI a snadno použitelné designové platformy. Ať už začínáte od nuly nebo používáte šablonu, Magic Design promění vaše nápady v propracované prezentace. Generuje návrhy na základě textových podnětů a poskytuje vám přístup k milionům designových prvků, generátorům umění AI a mediálním souborům.
Nejlepší funkce Canva
- Přeměňte psaný obsah na vizuální příběhy
- Získejte přístup k milionům prémiových designových prvků
- Vytvářejte vlastní sady značky pro zachování konzistence
- Automaticky generujte poutavé animace
- Exportujte do více formátů jedním kliknutím
Omezení Canva
- Omezené pokročilé animační funkce
Ceny Canva
- Zdarma: Základní funkce
- Pro: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Teams: 29,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Canva
„Týmy marketingu, zákaznické podpory a zákaznického vzdělávání zde používají Canva – v desítkách různých případů použití. Neexistuje jediný případ, ve kterém bychom Canva nemohli použít.“
4. Prezi (nejlepší pro dynamické, nelineární vyprávění příběhů)
Zkuste procházet tradiční prezentaci, když vaše publikum klade otázky k různým tématům. Snímek 47… zpět na snímek 15… vpřed na snímek 32. Zní vám to povědomě? Lineární prezentace se rozpadají v momentě, kdy začne skutečný dialog.
Prezi přetváří prezentace na dynamické prostory, kde se nápady přirozeně propojují. Jeho přibližovací plátno vám umožňuje přecházet mezi tématy tak přirozeně, jako myšlenky plynou v konverzaci, takže každá prezentace se přizpůsobí zájmům publika.
Vynikající funkcí je Prezi Present, která umožňuje plynulé přechody mezi tématy na základě zájmu publika.
Nejlepší funkce Prezi
- Vytvářejte prostorové vztahy mezi tématy prezentace
- Procházejte obsah podle zájmů publika
- Prezentujte na dálku s virtuálním pohybem
- Automatické generování souvislostí mezi tématy
- Sledujte pozornost publika během prezentací
Omezení Prezi
- Zvládnutí rozhraní založeného na přiblížení vyžaduje čas.
Ceny Prezi
- Zdarma: Základní funkce
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Plus: 15 $/měsíc na uživatele
- Premium: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Prezi
- G2: 4,2/5 (více než 5 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 200 recenzí)
📮 ClickUp Insight: Přepínání mezi kontexty tiše snižuje produktivitu vašeho týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce pochází z přecházení mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami. Co kdybyste mohli tyto nákladné přerušení eliminovat?
ClickUp sjednocuje vaše pracovní postupy (a chat) pod jednou efektivní platformou. Spouštějte a spravujte své úkoly z chatu, dokumentů, tabulek a dalších míst, zatímco funkce založené na umělé inteligenci udržují kontext propojený, prohledávatelný a spravovatelný!
5. Zoho Show (nejlepší pro obchodní prezentace s velkým množstvím dat)
Obchodní analytik strávil tři dny vytvářením perfektní prezentace čtvrtletní revize. Než ji dokončil, 40 % metrik se již změnilo. Pokud se vaše prezentace opírá o živá obchodní data, statické snímky zastarají ještě předtím, než je vůbec předvedete.
Zoho Show vyniká integrací živých obchodních dat do prezentací díky propojení s obchodní sadou Zoho.
Umožňuje vizualizaci dat v reálném čase a automatické aktualizace grafů během prezentací. Robustní funkcí je schopnost udržovat živé připojení k obchodním datovým zdrojům během prezentace.
Nejlepší funkce Zoho Show
- Automaticky převádějte data z tabulek do grafů
- Spolupracujte na snímcích s poznámkami týmu
- Prezentujte na dálku pomocí vestavěného vysílání
- Vytvářejte vlastní motivy podle firemní identity
Omezení Zoho Show
- Nejvýkonnější funkce vyžadují integraci do ekosystému Zoho.
Ceny Zoho Show
- Zdarma: pro jednotlivce
- Professional: 2,50 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Zoho Show
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
6. Tome (nejlepší pro prezentace v oblasti prodeje a marketingu využívající umělou inteligenci)
Váš prodejní tým tráví hodiny shromažďováním informací a přípravou prezentací, zatímco tři obchody čekají na personalizované prezentace. Čas běží a čas vašeho týmu by mohl být lépe využit jinde.
Právě pro řešení tohoto až příliš známého scénáře byl vytvořen Tome. Jako výzkumná a prezentační platforma pro prodejní a marketingové týmy založená na umělé inteligenci jde Tome nad rámec jednoduché tvorby snímků.
Pomáhá to při průzkumu trhů, analýze konkurence a přeměně poznatků o prodeji na přesvědčivé prezentace při zachování konzistence značky ve všech materiálech určených zákazníkům.
Nejlepší funkce Tome
- Automaticky generujte souhrny průzkumů trhu
- Vytvářejte variantu prezentace přizpůsobenou konkrétnímu zákazníkovi v požadovaném rozsahu
- Rychle vytvářejte prezentace s analýzou konkurence
- Navrhujte responzivní prodejní prezentace, které fungují na všech zařízeních.
- Spolupracujte na prezentacích kampaní v reálném čase
Omezení Tome
- Většina funkcí je optimalizována pouze pro použití v oblasti prodeje/marketingu.
Ceny Tome
- Základní: zdarma
- Pro: 20 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Tome
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. SlidesAI (nejlepší pro převod dokumentů na prezentace)
Převod dlouhých dokumentů do prezentací často znamená ruční extrahování klíčových bodů, restrukturalizaci obsahu a přeformátování všeho pro snímky. Tento proces je časově náročný a hrozí při něm ztráta důležitého kontextu a sdělení. Zde přichází na řadu Slides AI.
Systém Document Intelligence od SlidesAI, vytvořený speciálně pro Google Slides, analyzuje strukturu, kontext a klíčová sdělení vašeho zdrojového materiálu a automaticky vytváří rámce prezentací, které zachovávají základní narativ vašeho dokumentu.
Nejlepší funkce SlidesAI
- Extrahujte klíčové statistiky a poznatky přímo do Google Slides.
- Vytvářejte vlastní shrnutí
- Vytvářejte podpůrné vizualizace
- Vytvářejte srovnávací rozvržení snímků
- Přizpůsobte obsah různým cílovým skupinám
Omezení SlidesAI
- Nejlepších výsledků dosáhnete s dobře strukturovanými zdrojovými dokumenty.
- Funguje pouze s platformou Google Slides.
Ceny SlidesAI
- Základní: zdarma
- Pro: 10 $/měsíc pro jednotlivce a 8 $/měsíc na uživatele pro týmy
- Premium: 20 $/měsíc pro jednotlivce a 15 $/měsíc na uživatele pro týmy
Hodnocení a recenze SlidesAI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Hudebník David Byrne využil PowerPoint jako umělecké médium a vytvořil multimediální prezentace, které kombinují hudbu a videa, aby prozkoumal jeho tvůrčí potenciál nad rámec tradičního použití.
8. Pitch (nejlepší pro společné vytváření prezentací)
Marketing vytváří kalendář obsahu. Design upravuje rozvržení. Prodej aktualizuje čísla. Do čtvrtka tak žonglujete se čtyřmi různými verzemi stejné prezentace. Když se prezentace stanou týmovými projekty, často následuje chaos s verzemi.
Díky systému CollabFlow modernizuje Pitch tvorbu týmových prezentací pomocí funkcí pro spolupráci podporovaných umělou inteligencí. Platforma umožňuje více členům týmu pracovat současně a zachovat přitom jednotný styl. Díky inteligentním pracovním prostorům pomáhá Pitch týmům efektivně spolupracovat a zároveň dodržovat pokyny pro značku.
Nejlepší funkce
- Přiřaďte vlastnictví snímků a role
- Vytvářejte vlastní schvalovací pracovní postupy
- Automatické generování zpráv o postupu
- Vytvořte knihovny opakovaně použitelných komponent
- Sledujte metriky výkonu prezentace
Omezení prezentace
- Pokročilé funkce vyžadují přijetí celým týmem
- Ačkoli jsou prezentace generované umělou inteligencí vizuálně přitažlivé, nástroje pro úpravy snímků mohou být těžkopádné.
Ceny
- Základní: zdarma
- Pro: 25 $/měsíc na uživatele
- Business: 100 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Pitch
Pitch se mi líbí proto, že je snadné vytvořit chytrou a propracovanou prezentaci. Prvky lze snadno přetahovat a všechny dostupné možnosti vypadají skvěle a ladí k sobě.
9. Gamma (nejlepší pro interaktivní webové prezentace)
„Skvělá prezentace! Můžete sdílet snímky?“
Uvědomíte si, že bez vašeho vyprávění a kontextu vypovídají statické snímky pouze polovinu příběhu. Vaše pečlivě připravené sdělení se při překladu ztrácí. Tato běžná výzva poukazuje na zásadní nedostatek tradičních prezentací: jsou navrženy pro živé přednesy, ale často jsou konzumovány asynchronně.
Gamma řeší tento nesoulad přímo. Její engine Adaptive Experience transformuje tradiční snímky na interaktivní webové zážitky, které provádějí diváky vaším obsahem a zachovávají plynulost vyprávění, ať už je obsah sledován živě nebo asynchronně.
Nejlepší funkce Gamma
- Vytvářejte responzivní webové prezentace
- Přidejte do snímků interaktivní prvky
- Vytvářejte osnovy prezentací pomocí AI
- Zahrňte živý kód a vložte úryvky
- Povolte asynchronní sdílení prezentací
Omezení gama
- Pro plnou funkčnost je nutné připojení k internetu.
- Přizpůsobitelné šablony nabízejí široké možnosti barev, ale postrádají rozmanitost v rozložení a designu.
Ceny Gamma
- Zdarma: Základní funkce
- Plus: 10 $/měsíc na uživatele
- Pro: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Gamma
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Některé nástroje AI vám umožňují nahrát předchozí prezentace, pokyny pro značku a datové soubory, abyste mohli generovat snímky, které odpovídají tónu, barvám a sdělením vaší společnosti, aniž byste museli provádět další formátování.
10. Mentimeter (nejlepší pro zapojení publika)
Rozhlédněte se po jakékoli prezentační místnosti. I přes vaše nejlepší úsilí někteří lidé kontrolují své telefony, zatímco jiní sní s otevřenýma očima. Ve světě neustálé interakce je pro jednostranné prezentace obtížné udržet pozornost.
Mentimeter Response Engine promění prezentace v interaktivní zážitky s účastí publika v reálném čase.
Tato platforma kombinuje prezentační funkce s živým hlasováním a funkcemi zpětné vazby. Díky schopnosti integrovat reakce publika přímo do prezentace se Mentimeter odlišuje od jiných prezentačních aplikací.
Nejlepší funkce Mentimeteru
- Vytvářejte možnosti odpovědí ve více formátech
- Vytvářejte okamžité vizualizační souhrny
- Vytvářejte vlastní sekvence pro zaujetí publika
- Exportujte podrobné analýzy účasti
- Navrhujte interaktivní kvízy a ankety
Omezení Mentimeteru
- Zaměřeno především na funkce interakce s publikem
- Účastníci potřebují přístup k chytrému telefonu nebo notebooku připojenému k internetu, aby se mohli plně zapojit, což může být v některých situacích omezením.
Ceny Mentimeteru
- Zdarma: Omezené funkce
- Základní: 11,99 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Pro: 24,99 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Enterprise: Vlastní
Hodnocení a recenze Mentimeter
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Mentimeteru
Použili jsme ji jako interaktivní platformu během workshopů, na kterých jsme vytvářeli výzkumné prostředí. Jednalo se o virtuální akci, která umožnila všem účastníkům zůstat zapojeni tím, že se anonymně účastnili a sdíleli své odpovědi.
💡 Tip pro profesionály: Použijte nástroje AI k vytvoření vlastních obrázků a zajistěte si tak přizpůsobené vizuální prvky, které dokonale ladí s tónem a poselstvím vaší prezentace.
11. Slidebean (nejlepší pro prezentace pro investory)
Na přesvědčení investorů máte jen krátkou dobu; i skvělé nápady mohou přijít o financování, pokud nejsou dobře prezentovány.
Engine Investor Insights od Slidebean analyzuje úspěšné vzorce prezentací a strukturová váš obsah tak, aby odpovídal očekáváním investorů. Je navržen pro startupy a firmy hledající investice a jeho AI je trénována na vítězných prezentacích a šablonách proof-of-concept.
Odlišuje se svým online editorem, který klade důraz na obsah. Pomáhá vytvářet poutavé příběhy pro investory a zajišťuje, že vaše prezentace bude jasná, přesvědčivá a strategicky strukturovaná.
💡 Tip pro profesionály: Stačí zadat adresu své webové stránky a nástroj AI vytvoří prezentaci. Můžete dokonce kopírovat motivy ze své stávající webové stránky, abyste zachovali konzistenci značky.
Nejlepší funkce Slidebean
- Strukturovejte prezentační materiály pomocí osvědčených formátů
- Navrhujte snímky s automatizovanými rozvrženími
- Vytvářejte snímky pro vizualizaci finančních údajů
- Sledujte metriky zapojení investorů
- Exportujte do více formátů prezentací
- Získejte zpětnou vazbu k vaší prezentaci tím, že ji odešlete k posouzení umělou inteligencí.
Omezení Slidebean
- Funkce speciálně přizpůsobené pro prezentační materiály
- Uživatelské rozhraní může být nepohodlné a někteří uživatelé mohou mít potíže s úpravami grafiky a generátorem obrázků AI.
Ceny Slidebean
- Zdarma: Základní funkce
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Accelerate: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Slidebean
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Slidebean?
„Oceňuji intuitivní rozhraní Slidebean a způsob, jakým zjednodušuje proces vytváření profesionálních prezentací. Šablony jsou dobře navržené a šetří spoustu času, zejména uživatelům, kteří nejsou zběhlí v designu.“
Proměňte své prezentace ze statických na spektakulární pomocí AI
V dnešní ekonomice pozornosti záleží na každé vteřině a tradiční prezentační nástroje prostě nestačí.
Výzvou není jen vytvoření snímků, ale také upoutání pozornosti v prostředí plném rozptýlení. Právě zde přicházejí na řadu prezentace generované umělou inteligencí, které mění způsob, jakým oslovujeme publikum.
Nástroje AI pro tvorbu prezentací promění hodiny práce na minuty propracovaného obsahu. Ačkoli mnoho nástrojů nabízí hodnotu, ClickUp vyniká integrací celého vašeho pracovního postupu do procesu tvorby prezentací.
Jste připraveni změnit způsob prezentace? Zaregistrujte se na ClickUp a podívejte se, jak AI funguje v praxi.