10 nejlepších knih o UX designu, které by měl každý designér přečíst v roce 2025

UX design se stal ústředním tématem technologických podniků a často se používá jako synonymum pro dobrý obchod. Například společnost Airbnb připisuje dobrý UX design své transformaci z neúspěšného startupu na miliardový podnik.
Z kariérních stránek, které jsou plné volných míst pro UX designéry, je zřejmé, že společnosti mohou propojit své ziskové marže s designem uživatelské zkušenosti (UX).
Jako UX designér musíte být informováni o nových trendech a osvědčených postupech, abyste si vybudovali svou konkurenční výhodu. Jedním ze způsobů, jak se stát efektivním v UX designu, je číst knihy napsané odborníky z oboru. Investice do knih o UX designu vám dodá kreativní sebevědomí a udrží vás odhodlané a motivované k dosažení vašich kariérních cílů.
Zde představujeme 10 knih o UX, které byste si měli přečíst, aby vám pomohly rozvíjet vaše dovednosti. Ať už jste začínající designér nebo zkušený profesionál, principy popsané v těchto knihách vám pomohou na vaší cestě za poznáním.
10 nejlepších knih o UX designu, které by měli designéři přečíst
1. Lean UX: Aplikace principů Lean pro zlepšení uživatelské zkušenosti
O knize
- Autoři: Josh Seiden a Jeff Gothelf
- Rok vydání: 2013
- Odhadovaná doba čtení: 3 hodiny
- Doporučená úroveň: začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí
- Počet stran: 148
- Hodnocení 4,3/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
- 4. 3/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
- 4. 3/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
Tato kniha pokrývá tři hlavní oblasti: úvod do Lean UX a jeho základních principů, proces designu Lean UX a integraci Lean UX do organizací.
Seznamte se se základními principy tvorby designu zaměřeného na uživatele, jako je mezioborová spolupráce, učení se prostřednictvím růstu a povolení k selhání. Kniha se v následujících částech podrobně zabývá procesem designu uživatelské zkušenosti na základě agilních principů a designového myšlení.
Kniha poskytuje vhled do UX designu prostřednictvím „štíhlého“ přístupu, který identifikuje, co je podstatné a co lze odstranit nebo nahradit.
Celkově je Lean UX praktickým zdrojem informací pro designéry UX, vývojáře softwaru, produktové manažery, podnikatele a všechny, kteří se zajímají o vytváření úspěšných technologických produktů.
„Naším cílem není vytvořit produkt, ale změnit něco ve světě – dosáhnout výsledku. Často se stává, že týmy pracující v agilních procesech se ve skutečnosti nevracejí k vylepšování uživatelského rozhraní softwaru. “ – Josh Seiden
Hlavní body
- Sladění principů UX designu s designovým procesem prostřednictvím rychlých iterací a neustálé zpětné vazby v průběhu dlouhého, předem naplánovaného procesu.
- Designové týmy by se měly zaměřit na vytváření hypotéz o chování uživatelů, navrhování experimentů k ověření těchto hypotéz a validování svých předpokladů.
Co říkají čtenáři
„Obvykle mi u tohoto typu knih o UX designu chybí dostatek příkladů, ale v tomto případě autoři uvedli konkrétní příklady ze své vlastní pracovní praxe.“
2. UX pro začátečníky: Intenzivní kurz ve 100 krátkých lekcích
O knize
- Autor(ři): Joel Marsh
- Rok vydání: 2016
- Odhadovaná doba čtení: 4 hodiny 15 minut
- Doporučená úroveň: začátečníci a mírně pokročilí
- Počet stran: 255
- Hodnocení 4,4/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
Kniha „UX pro začátečníky: Intenzivní kurz ve 100 krátkých lekcích“ od Joela Marsha je komplexní a srozumitelný průvodce, který zjednodušuje UX design pro osoby, které jsou v této oblasti nováčky.
Prostřednictvím 100 stručných lekcí o zdrojích UX poskytuje Marsh praktický a poutavý přehled klíčových univerzálních principů UX pro začátečníky.
Kniha začíná základním vysvětlením UX designu a toho, co každý designér potřebuje vědět o tvorbě úspěšných produktů zaměřených na uživatele a kreativních aplikací.
Dalšími tématy jsou psychologie uživatelů, výzkum uživatelů, persony a význam empatie vůči uživatelům na příkladech z reálného života.
„Všechno má svou uživatelskou zkušenost. Vaším úkolem není vytvářet uživatelskou zkušenost. Vaším úkolem je vylepšovat ji. ” – Joel Marsh
Hlavní body
- UX design je iterativní. Vezměte si jakýkoli reálný příklad UX projektu, který prochází neustálým vylepšováním na základě zpětné vazby od uživatelů. Tento iterativní přístup je v souladu s dynamickou a vyvíjející se povahou digitálních zážitků a zdůrazňuje potřebu flexibility a schopnosti reagovat v UX designu.
Co říkají čtenáři
„V dnešní době je těžké najít knihy o UX designu, které jdou přímo k věci a nenutí nás číst životní příběh autora nebo poslouchat všechny jeho osobní anekdoty. Tato kniha o UX je fantastická pro začátečníky, kteří se chtějí naučit základy navrhování rozhraní.“
3. The User Experience Team of One: A Research and Design Survival Guide (Tým pro uživatelský zážitek: Průvodce přežitím v oblasti výzkumu a designu)
O knize
- Autor(ři): Leah Buley
- Rok vydání: 2013
- Odhadovaná doba čtení: 4 hodiny 20 minut
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí
- Počet stran: 246
- Hodnocení 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
V knize The User Experience Team of One se Buley zabývá výzvami, kterým čelí designéři UX při samostatné práci v organizacích bez specializovaných týmů UX.
Autor radí samostatným UX designérům, aby přijali strategické myšlení a naučili se být vynalézaví, proaktivní a odolní zároveň.
Tato kniha je vynikajícím zdrojem informací pro ty, kteří hledají praktické rady, jak dosáhnout významných výsledků i při omezených zdrojích nebo podpoře týmu.
„V éře rostoucí digitalizace nám design produktů s ohledem na skutečné lidi pomáhá zajistit, aby se technologie integrovala do našich životů lidským způsobem. Je to hlas rozumu, který tvrdí, že produkty a technologie mohou podporovat a dokonce obohacovat naši základní lidskost.“ – Leah Buley
Hlavní body
- Sladěte své úsilí v oblasti UX designu s obchodními cíli, abyste přesvědčivě zdůraznili hodnotu uživatelské zkušenosti při navrhování uživatelských rozhraní a nastartovali svůj designový proces.
Co říkají čtenáři
„Jako někdo, kdo se snaží zahájit svou kariéru v oblasti UX výzkumu a/nebo designu, se mi velmi líbí sekce „Pokud uděláte jen jednu věc“ na konci každé kapitoly. !”
4. Refactoring UI od Adama Wathana a Steva Schogera
O knize
- Autoři: Adam Wathan a Steve Schoger
- Rok vydání: 2018
- Odhadovaná doba čtení: 4 hodiny 11 minut
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí
- Počet stran: 252
- Hodnocení 4,7/5 (Goodreads)
- 4. 7/5 (Goodreads)
- 4. 7/5 (Goodreads)
Refactoring UI poskytuje praktické rady pro zlepšení designu uživatelského rozhraní i s omezenými technickými znalostmi. Kniha pokrývá různé aspekty designu uživatelského rozhraní, včetně barevných schémat, typografie, rozestupů a rozvržení.
Ať už jste produktový manažer nebo UX designér, tato kniha se zabývá principy psaní UX a lidským chováním, které ovlivňuje rozhodnutí kupujících. Autoři provádějí čtenáře příklady před a po, které ilustrují, jak malé, záměrné změny významně zlepšují vizuální přitažlivost a použitelnost uživatelského rozhraní.
Kniha se zabývá základními principy UX designu, jako jsou uživatelské testování, produktový management, základní vizuální aspekty a metodou cílově orientovaného designu.
Hlavní body
- Zaměřte se na výjimečné uživatelské zážitky a design. Konzistentní sladění, přesnost a pozornost věnovaná drobným prvkům pozvednou váš design a přispějí k jeho propracovanějšímu a profesionálnějšímu vzhledu.
Co říkají čtenáři
„Vynikající příručka o tom, jak činit jednoduchá rozhodnutí v oblasti designu, která mohou výrazně zlepšit vaše návrhy. Žádné zbytečnosti, 100 % signál, 0 % šumu.“
5. Rozhovory s uživateli: Jak odhalit zajímavé poznatky
O knize
- Autor(ři): Steve Portigal
- Rok vydání: 2013
- Odhadovaná doba čtení: 2 hodiny 55 minut
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí
- Počet stran: 176
- Hodnocení 4,4/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
Považujte tuto knihu za svého komplexního průvodce designovými projekty. Poskytne vám návod, jak provádět rozhovory s uživateli, abyste rozšířili perspektivu designéra.
Kniha pokrývá celý proces rozhovoru, od plánování a přípravy až po vedení rozhovorů a analýzu dat. Designéři uživatelských zkušeností by se měli seznámit s lidskou psychologií rozhovorů, významem empatie a aktivního naslouchání a vytvořit příjemné prostředí pro účastníky.
Na závěr autor vysvětluje, že většina UX designérů musí rozvíjet schopnost převádět surová data z rozhovorů do poutavých příběhů, které osloví zainteresované strany a usnadní jim lepší porozumění a rozhodování.
„Příběhy jsou zdrojem nejbohatších poznatků a vaším cílem je dostat se k tomuto bodu v každém rozhovoru.“ – Steve Portigal
Hlavní body
- UX designéři nové generace by měli ovládat univerzální principy empatie, aktivního naslouchání při provádění uživatelského výzkumu a vyprávění příběhů, aby mohli sdělovat poznatky o uživatelích.
Co říkají čtenáři
„Je velmi praktický, inspirativní a doporučím ho všem, s nimiž se na své cestě setkám. Chtěl jsem to jen sdělit, protože jsem přečetl spoustu knih o „UX“ a „výzkumu“ a tato je nyní na prvním místě mého seznamu.“
6. Don’t Make Me Think (Revisited)
O knize
- Autor(ři): Steve Krug
- Rok vydání: 2015
- Odhadovaná doba čtení: 3 hodiny 19 minut
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí a pokročilí
- Počet stran: 216
- Hodnocení 4,4/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
Tato kniha o UX designu je nadčasovým průvodcem po použitelnosti webových stránek. V této revidované edici Krug aktualizuje a rozšiřuje své klasické dílo a nabízí neocenitelné postřehy a lepší pochopení navrhování uživatelsky přívětivých webových stránek, které upřednostňují jednoduchost a přehlednost.
Autor se domnívá, že dobře navržené webové stránky by měly být intuitivní a vyžadovat od uživatelů minimální kognitivní úsilí. Krug klade důraz na odstranění zbytečných složitostí z digitálního rozhraní, aby uživatelé rychle našli to, co hledají.
Dalšími tématy jsou design navigace, rozvržení stránky a význam jasných vizuálních podnětů. Autor představuje koncept „happy talk“ – zbytečné pokyny a informace, které uživatelé obvykle ignorují – a radí, jak zjednodušit obsah pro optimální zapojení uživatelů.
Klíčovým aspektem principů UX je zhodnotit, zda vaše publikum rozpozná účel webové stránky do pěti sekund od jejího zobrazení.
„Nezáleží na tom, kolikrát musím kliknout, pokud je každý klik bezmyšlenkovitou a jednoznačnou volbou.“ – Steve Krug
Hlavní body
- Vytvořte jednoduchý a přehledný design, který minimalizuje kognitivní zátěž uživatele. Upřednostněte intuitivnost, aby se uživatelé naučili navigovat na webu bez zbytečné složitosti.
Co říkají čtenáři
„Je to opravdu kniha, která obstojí ve zkoušce času. I přes tři vydání si zachovává stejný tón a poselství: dobrý webový design začíná instinktem uživatele.“
7. Design každodenních věcí: revidované a rozšířené vydání
O knize
- Autor(ři): Don Norman
- Rok vydání: 2013
- Odhadovaná doba čtení: 5 hodin 30 minut
- Doporučená úroveň: pokročilá
- Počet stran: 368
- Hodnocení 4,6/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 3. 8/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 3. 8/5 (Goodreads)
Jako UX designér víte, že některé zásady použitelnosti se neustále vyvíjejí. Autor se podrobně zabývá kognitivní psychologií uživatelské zkušenosti, současnými výzvami v oblasti designu a tím, jak úspěšné UX designy poskytují jasné informace o své funkčnosti.
Zkušení designéři se od začátečníků liší schopností rozlišit mezi „chybou uživatele“ a „chybou designu“. Klíčem k navrhování intuitivních a uživatelsky přívětivých produktů je minimalizace chyb uživatelů a snížení pravděpodobnosti špatného interaktivního designu.
„Design je ve skutečnosti akt komunikace, což znamená mít hluboké porozumění osobě, se kterou designér komunikuje.“ – Don Norman
Hlavní body
- Když uživatelé dělají chyby, je to často spíše důsledkem špatného designu než jejich nekompetentnosti. Designéři jsou zodpovědní za vytváření produktů, které odpovídají mentálním modelům a očekáváním uživatelů, čímž se snižuje pravděpodobnost chyb.
Co říkají čtenáři
„Rozhlédněte se kolem sebe. Je tragické, že zařízení, na kterém čtete tuto recenzi, pravděpodobně nese stopy deformací generace designérů, kteří se nikdy nedostali k přečtení této knihy nebo jejího původního vydání. Kdybych byl na jeden den králem, všichni designéři by byli nuceni odložit tužky a stylusy, dokud by nepřečetli MAGNUM OPUS pana Normana od začátku do konce. Poté by mohli pokračovat ve své práci a všichni by se radovali.“
8. Hooked: Jak vytvářet produkty, které si uživatelé zvyknou používat
O knize
- Autor(ři): Nir Eyal
- Rok vydání: 2014
- Odhadovaná doba čtení: 2 hodiny 30 minut
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí a pokročilí
- Počet stran: 256
- Hodnocení 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
Via Amazon
Kniha Hooked od Nira Eyala je biblí UX, která zkoumá psychologii stojící za vytvářením produktů, které formují návyky. Eyal představuje „Hook Model“, čtyřfázový proces navržený pro vytváření produktů, se kterými se uživatelé opakovaně zabývají. Model se skládá z Trigger (spouštěč), Action (akce), Variable Reward (proměnlivá odměna) a Investment (investice), aby bylo možné porozumět potřebám uživatelů a vyhovět jim.
Autor svůj model podkládá praktickými příklady a případovými studiemi, které ilustrují, jak společnosti jako Facebook a Instagram využívají výše uvedený model k vytváření produktů, kterým uživatelé nemohou odolat. Kniha je praktickým průvodcem pro produktové marketéry, UX a produktové designéry a podnikatele, kteří chtějí vyvíjet produkty, které vytvářejí trvalé návyky.
„Všichni lidé jsou motivováni k hledání potěšení a vyhýbání se bolesti, k hledání naděje a vyhýbání se strachu a nakonec k hledání společenského přijetí a vyhýbání se odmítnutí.“ – Nir Eyal
Hlavní body
- Místo toho, abyste poskytovali stále stejnou odměnu, zavádějte variabilitu, abyste udrželi zájem a zvědavost uživatelů. Tato variabilita aktivuje centra potěšení v mozku a posiluje návyková schémata, díky čemuž se uživatelé k produktu pravděpodobněji vrátí.
Co říkají čtenáři
„Jedna z nejlepších knih, které jsem za poslední dobu četl, o tom, jak technologické společnosti vytvářejí své návykové produkty. Nirův model vám umožní vytvořit produkt, který přiláká uživatele, a poradí vám, co dělat, abyste si je udrželi.“
9. Rocket Surgery Made Easy
O knize
- Autor(ři): Steve Krug
- Rok vydání: 2009
- Odhadovaná doba čtení: 2 hodiny a 40 minut
- Doporučená úroveň: začátečníci až mírně pokročilí
- Počet stran: 161
- Hodnocení 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
Rocket Surgery Made Easy je uživatelsky přívětivý průvodce, který umožňuje designérům a vývojářům hladce začlenit testování použitelnosti webových a mobilních rozhraní do jejich pracovního postupu.
Autor se podrobně zabývá základními principy testování použitelnosti, plánováním a prováděním testů a překonáváním běžných úskalí.
„Ano, některé věci se můžete naučit pouze tím, že budete sledovat, jak cílová skupina používá web. Ale mnoho věcí se můžete naučit i tím, že budete sledovat, jak jej používá téměř kdokoli. Když začnete provádět testování použitelnosti, váš web bude pravděpodobně obsahovat mnoho závažných problémů, na které „téměř kdokoli“ narazí, takže na začátku můžete nábor provádět mnohem volněji.“ – Steve Krug
Hlavní body
- Stanovte jasný rámec pro plánování a provádění testů použitelnosti bez nutnosti složitých příprav. Je to skvělý způsob, jak povzbudit všechny UX designéry ve vašem týmu, aby prováděli pravidelné testy v malém měřítku s reálnými uživateli a získávali tak cenné poznatky.
Co říkají čtenáři
„Stejně jako „Don’t Make Me Think“ je i tato kniha stručná, snadno čitelná a cenná, kterou by si měl přečíst každý, kdo se zabývá produktovým managementem a vývojem softwaru. Nemohl jsem ji odložit, dokud jsem ji nedočetl před přistáním po šestihodinovém letu.“
10. Paradox volby: Proč více znamená méně
O knize
- Autoři: Barry Schwartz a Ken Kliban
- Rok vydání: 2010
- Odhadovaná doba čtení: 3 hodiny 41 minut
- Doporučená úroveň: začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí
- Počet stran: 265
- Hodnocení 4,3/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)
- 4. 3/5 (Amazon)
- 3. 8/5 (Goodreads)
- 4. 3/5 (Amazon)
- 3. 8/5 (Goodreads)
Tato kniha o UX zkoumá psychologický dopad mnoha možností na lidské rozhodování a pohodu. Schwartz tvrdí, že ačkoli je možnost volby obecně považována za pozitivní aspekt moderního života, nadbytek možností vede k rozhodovací paralýze, úzkosti a nespokojenosti.
Paradox volby vede k únavě z rozhodování, lítosti a neustálému hledání dokonalých možností. Vaši uživatelé pravděpodobně potřebují pomoc při rozhodování a čelení různým možnostem.
Omezení výběru a přijetí mentality „dostatečně dobré“ může zmírnit negativní účinky nadměrného množství možností.
Kniha Paradox volby zpochybňuje představu, že více možností vede k většímu štěstí, a nabízí pohled na to, jak se lze vyznat ve složitosti rozhodování ve světě hojnosti.
„Naučit se vybírat je těžké. Naučit se vybírat dobře je ještě těžší. A naučit se vybírat dobře ve světě neomezených možností je ještě těžší, možná až příliš těžké.“ – Barry Schwartz
Hlavní body
- Při navrhování produktů zjednodušte výběr a omezte počet možností. Přijměte fakt, že neexistuje jediná nejlepší volba a že dobré výsledky jsou výsledkem rozumných rozhodnutí.
Co říkají čtenáři:
„Povinná četba pro všechny, kteří se zajímají o „rozhodování“. Fantastická kniha o tom, proč více znamená méně (nebo méně znamená více).“
ClickUp: Nejlepší nástroj pro designéry UX
Čtení nejlepších knih o UX designu vám pomůže osvojit si základy UX designu, sladit UX design s chováním a očekáváními uživatelů a poskytne vám kreativní sebevědomí k vyzkoušení nových teorií.
Správné nástroje pro UX design vám zároveň pomohou zvládnout umění vytvářet plynulý a bezproblémový uživatelský zážitek v rámci vývoje produktu. Od výzkumu a testování uživatelů po tvorbu wireframů, testování a další činnosti vám zajistí všechny prvky potřebné k dosažení cíle.
ClickUp je nástroj pro UX design vhodný pro začátečníky, který zefektivní vaši práci a pomůže vám dosáhnout lepších výsledků.
Klíčové vlastnosti, díky kterým je ClickUp nejlepším softwarem pro návrh pracovních postupů, jsou:
Tabule
Tabule umožňují designérům brainstormovat, plánovat a vytvářet wireframy, vývojové diagramy, prototypy a retrospektivy. Vkládání komentářů, poznámek a mediálních souborů usnadňuje sdílení nápadů.
To, co z něj dělá nejlepší software pro bílé tabule, je snadné použití a spolupráce. Díky jednoduchému uživatelskému rozhraní mohou vaši designéři rychle přidávat obrázky a odkazy pro referenci a přesouvat projekty ze fáze nápadu do fáze akčních položek.
Sledujte, kdo provádí úpravy v reálném čase, a mapujte projekty současně, jako byste byli ve stejné místnosti.
Předem připravené šablony pro vizualizaci pracovních postupů a vytváření návrhových zadání
Správná šablona UX je klíčová pro úspěšné uvedení produktu na trh, jeho vylepšení nebo redesign, aby produkt vypadal skvěle a fungoval bezchybně.
ClickUp obsahuje předem připravené šablony UX designu pro vizualizaci pracovních postupů během vývoje, vytváření plánů, které pomáhají designérům plánovat časové harmonogramy, a návrhů, které sjednocují všechny zaměstnance napříč odděleními.
Šablona projektu UX od ClickUp vám umožní nastínit cestu uživatele, vytvořit a upřednostnit úkoly pro tým a jednotlivé uživatele a koordinovat zdroje tak, aby byla zajištěna hladká implementace.
Vaši UX designéři mohou zdůraznit definice rozsahu, vyvinout uživatelské persony, vytvořit wireframy a prototypy a podrobit je testování a validaci.
Tuto šablonu použijte pro iterativní a inkrementální designy. Pro dosažení nejlepších výsledků ji integrujte s nástroji třetích stran, jako jsou nástroje pro designové myšlení a nástroje pro webový design.
Šablona UX Roadmap od ClickUp vám pomůže vizualizovat pokrok produktu, sjednotit týmy kolem milníků a upřednostnit nápady na základě obchodních potřeb a chování uživatelů.
Tato šablona se integruje s vaší nástěnkou nápadů a nástroji pro mapování procesů, což z ní činí ideální nástroj pro vytváření úžasných uživatelských zážitků.
UX designéři používají šablonu roadmapy ke sledování uživatelské zkušenosti a vizualizaci časových harmonogramů dodávek v průběhu celého procesu vývoje funkcí.
Vylepšete svůj design a spolupracujte s komplexní platformou pro produktivitu ClickUp.
Produktivní platforma ClickUp pro designérské týmy vám pomůže spolupracovat, organizovat a vytvářet vynikající UX designy.
UX designéři a kreativní týmy používají ClickUp ke správě designových projektů, plánování zdrojů, kreativní spolupráci, testování a ověřování, zpětné vazbě a schvalování.
Než začnete vytvářet wireframy a funkční prototypy, použijte Whiteboards k brainstormingu a vypracování produktových plánů.
Šablony UX designu vám umožňují podrobně popsat projektový plán, přidělit úkoly týmu a vytvořit prostředí pro spolupráci, aby všichni pracovali synchronizovaně.
S centralizujte všechny potřeby svého designérského týmu, rozdělte složité úkoly na zvládnutelné cíle a vylepšete uživatelský zážitek s ClickUp.
Pokud chcete zefektivnit všechny aspekty svého procesu UX a UI, zaregistrujte se zdarma na ClickUp.