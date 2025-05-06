10 nejlepších alternativ SugarCRM pro správu a rozvoj vztahů se zákazníky

Stejně jako všechny ostatní mezilidské vztahy, i vztahy se zákazníky vyžadují čas a soustavné úsilí, aby se vybudovaly a udržely. Zahrnují řadu interakcí a kontaktních bodů, které je třeba sledovat a monitorovat po celou dobu zákaznické cesty.
V tomto případě se hodí nástroje pro správu vztahů se zákazníky (CRM) a jedním z nejznámějších jmen v této oblasti je SugarCRM. Poskytuje konsolidovanou platformu pro organizaci informací o zákaznících, sledování potenciálních zákazníků prostřednictvím prodejního trychtýře a automatizaci různých aktivit souvisejících s prodejem a marketingem.
SugarCRM je sice efektivní, ale velká část jeho funkčnosti spočívá v jeho komplexní povaze, takže je rozumné prozkoumat i jiné CRM softwary, než se rozhodnete pro jeden z nich.
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších alternativ SugarCRM a představili jejich klíčové funkce a několik nevýhod, abyste se mohli rozhodnout, která z nich vám nejlépe vyhovuje.
Co je SugarCRM?
SugarCRM je výkonný CRM nástroj, který pomáhá firmám spravovat vztahy se zákazníky, automatizovat prodejní procesy a získávat cenné informace o výkonnostních metrikách.
Platforma nabízí tři kategorie řešení – Sell, Serve a Market – pro zefektivnění různých operací od správy kampaní po prognózy prodeje a správu nabídek.
SugarCRM navíc využívá umělou inteligenci k poskytování informací a předpovědí o potenciálních zákaznících a analýze klíčových dat. To zvyšuje efektivitu a vede k vyšším konverzním poměrům a výnosům.
Co byste měli hledat v alternativách SugarCRM?
SugarCRM je bezpochyby skvělý nástroj, ale kvůli svým různým vlastnostem a funkcím má poměrně strmou křivku učení. Je také dražší, proto nemusí být nejlepší volbou pro nové nebo malé podniky.
S ohledem na výše uvedené omezení zde uvádíme některé funkce a vlastnosti, na které byste se měli zaměřit při hledání alternativ k SugarCRM:
- Snadné použití: Váš CRM nástroj by měl mít intuitivní rozhraní, které je snadno ovladatelné bez nutnosti rozsáhlého školení.
- Správa potenciálních zákazníků a kontaktů: Měl by vám umožnit efektivní správu potenciálních zákazníků a kontaktů pomocí funkcí, jako je automatická segmentace a bodování potenciálních zákazníků.
- Prodejní a marketingové funkce: Vaše alternativa k SugarCRM by měla disponovat funkcemi, jako je e-mailový marketing a automatizace prodeje, které vám pomohou komunikovat se zákazníky a rozvíjet vaše podnikání.
- Reporting a analytika: Robustní analytika pro sledování výkonu a přijímání rozhodnutí založených na datech jsou základní vlastnosti, které byste měli hledat.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Software by měl používat šifrovací opatření a dodržovat příslušné předpisy na ochranu zákaznických dat.
- Přizpůsobení: Měli byste mít možnost přizpůsobit nástroj tak, aby vyhovoval vašim konkrétním potřebám v oblasti CRM.
- Integrace: Software by měl být hladce integrovatelný do vašeho stávajícího ekosystému aplikací.
10 vynikajících alternativ SugarCRM, které můžete použít
Nyní, když jsme nastínili vlastnosti, které by měl mít CRM nástroj, aby byl hodnou alternativou SugarCRM, pojďme se podívat na náš seznam 10 vynikajících nástrojů pro správu potenciálních zákazníků a zákazníků. Prozkoumáme jejich hlavní funkce a cenové možnosti a upozorníme na několik nedostatků, takže zůstaňte naladěni!
1. ClickUp
ClickUp kombinuje své široce známé funkce pro správu projektů a spolupráci s robustními CRM řešeními, aby urychlil spokojenost zákazníků a růst.
Slouží jako komplexní řešení pro centrální správu a sledování zákaznických dat a zefektivnění pracovních postupů automatizací různých marketingových a prodejních procesů.
Pokud jde o prodej, ClickUp nabízí celou řadu funkcí, které vám pomohou vizualizovat pipeline, sledovat potenciální zákazníky a rozvíjet je, jak postupují vaším funnelem. Navíc ClickUp Sales usnadňuje mezifunkční spolupráci na účtech a obchodech díky funkcím pro vytváření úkolů, chatování a spolupráci na dokumentech. ?
A to nejlepší? Všechny funkce ClickUp můžete přizpůsobit potřebám svého týmu. Tento software má jednoduché a intuitivní rozhraní a široký výběr přizpůsobitelných šablon, které usnadňují začátek práce.
Jak váš tým roste, můžete přidávat nebo odebírat členy, upravovat oprávnění a využívat pokročilejší funkce, jako je pokročilé reportování prostřednictvím ClickUp Dashboards. Všechny tyto funkce jsou užitečné bez ohledu na vaše odvětví – realitní agenti, agentury, SaaS společnosti a mnoho dalších těží z používání CRM.
A konečně, ClickUp Automations může výrazně usnadnit život prodejním týmům tím, že minimalizuje zadávání dat a umožňuje rychlejší uzavírání obchodů. Můžete automaticky přiřazovat úkoly členům svého prodejního týmu na základě aktivity zákazníků a aktualizovat priority, aby váš tým věděl, na co se má dále zaměřit, aby dosáhl maximální efektivity.
Nejlepší funkce ClickUp
- Centralizované sledování a správa zákaznických dat
- Automatizace marketingových a prodejních procesů
- Vizualizace pipeline a přizpůsobení pracovních postupů pomocí více než 15 zobrazení ClickUp
- Různé nástroje pro spolupráci pro prodejní týmy
- Užitečné analytické funkce prostřednictvím ClickUp Dashboards s více než 50 kartami
- Bohatá knihovna šablon prodejních zpráv a CRM
- Vlastní formuláře pro kvalifikaci potenciálních zákazníků
- ClickUp AI pro shrnování poznámek z jednání, psaní propagačních e-mailů a další
- Integrace s více než 1 000 nástroji
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může být obtížné se zorientovat v mnoha funkcích.
- Omezené funkce v mobilní aplikaci
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Salesforce
Salesforce je výkonná platforma CRM, která poskytuje spolehlivá řešení, která uživatelům pomáhají spravovat prodej, marketing a vše mezi tím! ?
Jednou z funkcí, která odlišuje Salesforce od jeho alternativ, je Einstein, AI asistent, který zefektivňuje úkoly, jako je generování e-mailů. Můžete jej také použít k získání cenných informací a předpovědí, které vám pomohou zvýšit retenci zákazníků nebo identifikovat klíčové účty a odpovídajícím způsobem s nimi komunikovat.
Salesforce nabízí zejména marketingové produkty, které pomáhají realizovat marketingové kampaně a uchovávat záznamy o zákaznických datech, aby bylo možné každému zákazníkovi poskytnout personalizované služby.
Salesforce se navíc integruje s různými cloudovými, kolaborativními a projektovými nástroji, které vám pomohou zefektivnit prodejní proces. Patří mezi ně například Slack, Google Cloud a LinkedIn.
Nejlepší funkce Salesforce
- Široká škála CRM řešení pro týmy prodeje, marketingu a zákaznických služeb
- Správa pipeline, účtů a potenciálních zákazníků
- Zprávy a prognózy
- Analýza a asistence pomocí umělé inteligence prostřednictvím Einstein
- Robustní integrace se sociálními médii, nástroji pro spolupráci a marketingovými nástroji
Omezení Salesforce
- Rozhraní může být nepřehledné a obtížně ovladatelné.
- Náročná křivka učení pro nové uživatele
Ceny Salesforce
- Starter: 25 $/měsíc
- Professional: 80 $/měsíc
- Enterprise: 165 $/měsíc
- Neomezený: 330 $/měsíc
- Unlimited+: 500 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,3/5 (více než 18 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 000 recenzí)
3. LeadSquared
Jak již název napovídá, LeadSquared je platforma pro CRM a automatizaci prodeje, která vám pomůže pečlivě vyhodnotit a identifikovat slibné potenciální zákazníky, dohlížet na komunikaci se zákazníky a příležitosti a sledovat váš prodejní trychtýř.
Intuitivní a vysoce efektivní funkce Converse od LeadSquared vám umožňuje vést konverzace v reálném čase na platformách jako WhatsApp, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
AI Chatbot od LeadSquared jde ještě o krok dál, protože sám komunikuje se zákazníky a rychle odpovídá na jejich dotazy, čímž šetří drahocenný čas vašich agentů. Bot může také vytvořit centralizovanou knihovnu zákaznických dokumentů, ke které má váš tým přístup, kdykoli je to potřeba. ?
Nejlepší funkce LeadSquared
- Komplexní správa potenciálních zákazníků, bodování a vyhledávání
- Integrace aplikací s různými marketingovými nástroji CRM a online nástroji pro plánování
- Usnadňuje komunikaci s potenciálními zákazníky díky funkci Converse.
- Datově podložené poznatky a zprávy
- Chatbot pro komunikaci se zákazníky
- Inteligentní zobrazení a automatizace
Omezení LeadSquared
- Zprávy nejsou příliš optimalizované pro jednotlivé podniky.
- Někteří uživatelé hlásí technické chyby.
Ceny LeadSquared
- Lite: 25 $/měsíc
- Výhoda: 50 $/měsíc
- Super: 100 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze LeadSquared
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
4. Zoho CRM
Zoho CRM je výkonný nástroj, který pomáhá týmům v přímém kontaktu se zákazníky realizovat jejich strategie v oblasti prodeje, marketingu a zákaznických služeb. Zefektivněním procesů mohou podniky zlepšit vztahy se zákazníky a zvýšit celkovou produktivitu.
Platforma vám také pomůže vytvořit automatizaci pracovních postupů, která zajistí plynulý chod vašeho zákaznického řetězce. Pracovní postupy jsou založeny na specifických podmínkách nastavených tak, aby spouštěly akce, jako jsou kontakty s potenciálními zákazníky, následné kroky nebo upozornění. ?
Zia, AI asistentka Zoho, může optimalizovat vaše prodejní procesy analýzou zákaznických dat a vytvářením přehledných CRM reportů. Kromě toho můžete využít generativní schopnosti Zia k vytváření e-mailů, příspěvků a marketingových textů, které podpoří prodej.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Automatizace prodejního workflow
- AI marketingový asistent
- CommandCenter pro mapování zákaznické cesty
- Rozsáhlé analytické a reportovací funkce
- Nástroje pro týmovou spolupráci
Omezení Zoho CRM
- Náročné osvojení pro začínající uživatele
- Omezené integrace
Ceny Zoho CRM
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 23 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 40 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 52 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
5. Odoo
Odoo je open-source CRM platforma, která vám pomůže organizovat a sledovat zákaznické pipeline, abyste se mohli soustředit na lukrativní prodejní příležitosti.
Efektivní správa potenciálních zákazníků je klíčovou součástí prodejního procesu a Odoo vám nabízí funkce pro generování, hodnocení a prioritizaci potenciálních zákazníků, stejně jako pro správu kontaktů a dalších relevantních informací. Prediktivní hodnocení potenciálních zákazníků se používá k přiřazování potenciálních zákazníků členům týmu na základě pravděpodobnosti konverze.
Odoo vám navíc umožňuje vytvářet databáze zákazníků, ve kterých můžete ukládat a analyzovat jejich aktivity a historii korespondence. Prostřednictvím Partner Complete můžete tato data automaticky rozšiřovat a získávat tak relevantnější informace o společnosti/zákaznících.
Odoo usnadňuje vytváření mezifunkčních týmů díky funkci Sales Teams. Umožňuje vám vytvářet týmy pro různé zákaznické pipeline a konfigurovat je na základě e-mailů, fakturačních cílů a filtrů domén.
Nejlepší funkce Odoo
- Péče o potenciální zákazníky a jejich správa
- Budování mezifunkčních týmů
- Analýza zákazníků a příležitostí
- Databáze zákazníků
- E-mailové šablony a automatizace
Omezení Odoo
- Uživatelské rozhraní není optimalizováno pro snadnou navigaci.
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny Odoo
- Zdarma
- Standard: 31,10 $ měsíčně za uživatele
- Vlastní: 46,80 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Odoo
- G2: 4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 700 recenzí)
6. HubSpot
HubSpot je platforma CRM, která vám pomůže integrovat a centralizovat vaše marketingové, prodejní a zákaznické procesy. A nabízí řešení pro každý tým – od bezplatných nástrojů pro začátečníky až po sadu pokročilejších funkcí. ⚒️
Segmentační funkce platformy vám pomohou určit potenciální zákazníky a zákazníky na základě klíčových faktorů, jako je věk, úroveň příjmů, pohlaví a dokonce i segmenty chování, jako jsou návštěvy webových stránek. To vám zase pomůže lépe porozumět vašim zákazníkům a pomůže vám vyvinout cílené komunikační strategie pro ně.
Navíc můžete vytvářet platební odkazy a stránky pro platby, abyste mohli od svých zákazníků hladce přijímat platby. Platební údaje se také synchronizují s vaším CRM, abyste je mohli sledovat přímo v aplikaci.
Nejlepší funkce HubSpot
- Integruje prodejní, marketingové a zákaznické služby
- E-mailové šablony a integrace
- Personalizuje zprávy prostřednictvím různých kanálů, jako jsou SMS a WhatsApp.
- Integrovaný platební systém
- Funkce pro správu úkolů, které umožňují organizovat komunikaci s potenciálními zákazníky, plánovat schůzky a vytvářet pracovní postupy.
Omezení HubSpot
- Omezené funkce v mobilní aplikaci
- Funkce reportování nejsou optimalizovány
Ceny HubSpot
- Zdarma
- Starter: 20 $/měsíc
- Profesionální: 1 600 $/měsíc
- Enterprise: Od 5 000 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
7. Nimble
Nimble je řešení speciálně zaměřené na menší podniky, které nabízí funkce pro správu kontaktů, e-mailů a sledování sociálních médií. Poskytuje centrální platformu pro přístup a správu vašich e-mailových a sociálních médií kontaktů, abyste je mohli lépe optimalizovat pro účely prodeje a marketingu. ?
Nimble se integruje s aplikacemi Microsoft 365 a Google, aby vám pomohl sledovat vaše úkoly a plány a snadno přistupovat ke kontaktům, kalendářům a e-mailům na jednom místě.
Díky integraci se sociálními médii vám Nimble pomáhá spravovat vaše účty a sledovat interakce a aktivity v nich. Patří sem platformy jako Twitter, Instagram a LinkedIn.
Nejlepší funkce Nimble
- Více než 100 integrací se sociálními médii, e-mailem a nástroji pro zvýšení produktivity
- Pracovní postupy a šablony
- Komplexní správa účtů
- Podrobné zprávy a analýzy
- Podporuje týmovou spolupráci
Omezení Nimble
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Uživatelé hlásí potíže se slučováním kontaktů
Ceny Nimble
- 29,90 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Nimble
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
8. Pipedrive
Pipedrive je další oblíbená platforma CRM s řadou funkcí pro automatizaci prodeje a marketingu, které usnadňují obchodní operace a správu prodejního procesu.
Jednou z nejvýznamnějších funkcí Pipedrive jsou přizpůsobitelné dashboardy, které poskytují přehled o vaší výkonnosti prostřednictvím vizuálních reportů o průběhu obchodů, konverzích a prognózách tržeb.
A konečně, funkce Smart Contact Data od Pipedrive umožňuje shromažďovat informace o vašich potenciálních zákaznících z webu, což vám pomáhá identifikovat příležitosti a stanovit priority v oblasti prodeje.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Plynulé a intuitivní rozhraní
- Přizpůsobitelné ovládací panely
- AI prodejní asistent
- Automatizace prodeje
- Inteligentní kontaktní data
Omezení Pipedrive
- Uživatelé hlásí pády aplikace
- Integrace e-mailů není optimalizována
Ceny Pipedrive
- Essential: 9,90 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 19,90 $/měsíc na uživatele
- Professional: 39,90 $/měsíc na uživatele
- Cena: 49,90 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 59,90 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5 (více než 2 000 recenzí)
9. Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales je proprietární CRM software společnosti Microsoft, který poskytuje řešení pro prodej, marketing, finance a řízení dodavatelského řetězce založená na umělé inteligenci. Kombinuje tak produkty CRM a ERP (Enterprise Resource Planning).
Funkce Conversation Intelligence této platformy využívá umělou inteligenci k analýze a shromažďování poznatků z interakcí se zákazníky. To pomáhá prodejním týmům lépe porozumět konkrétním potřebám a preferencím zákazníků, efektivně reagovat a v konečném důsledku zlepšit celkovou zákaznickou zkušenost.
Dynamics 365 Sales se integruje s dalšími aplikacemi v sadě Office, jako je Microsoft Teams, což vám umožňuje sdílet data napříč platformami.
Nejlepší funkce Dynamics 365 Sales
- Nástroje pro správu a prioritizaci potenciálních zákazníků
- Informace a předpovědi založené na umělé inteligenci
- Automatizované pokyny pro prodej
- Integrace s dalšími aplikacemi Microsoft 365, jako jsou Teams a Copilot
Omezení Dynamics 365 Sales
- Novým uživatelům trvá nějakou dobu, než se naučí platformu používat.
- Přizpůsobení není snadné implementovat
Ceny Dynamics 365 Sales
- Microsoft Sales Copilot: 40 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 65 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 95 $/měsíc na uživatele
- Premium: 135 $/měsíc na uživatele
- Microsoft Relationship Sales: 162 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Dynamics 365 Sales
- G2: 4/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 5 000 recenzí)
10. Freshsales
Freshsales je CRM nástroj, který pomáhá firmám spravovat a zefektivňovat jejich prodejní procesy prostřednictvím správy potenciálních zákazníků, sledování komunikace a cenných informací.
Pro spojení s potenciálními zákazníky a stávajícími klienty nabízí Freshsales funkce volání a zasílání zpráv, ke kterým máte přístup přímo v aplikaci a které vám umožňují spravovat interakce a komunikaci na jednom místě.
IntelliAssign je funkce, která přiřazuje konverzace konkrétním členům týmu na základě jejich úrovně dovedností a pracovní zátěže. K dispozici jsou také analytické údaje o klíčových metrikách pro měření úspěchu a výkonu.
Nejlepší funkce Freshsales
- Nástroje pro správu prodeje a automatizaci
- Funkce pro stanovení a sledování cílů
- Vytváření faktur a nabídek
- Přizpůsobení účtu
- Podpora mobilních aplikací
Omezení Freshsales
- Uživatelé hlásí poruchy v systému oznámení
- Dlouhá doba zapracování
Ceny Freshsales
- Zdarma
- Růst: 15 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 69 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Freshsales
- G2: 4,5/5 (více než 7 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
Budujte skvělé vztahy se zákazníky pomocí nejlepší alternativy SugarCRM
ClickUp se od ostatních alternativ SugarCRM odlišuje svou komplexností, která vám umožní mnohem více než jen spravovat vztahy se zákazníky. Je navržen tak, aby zefektivnil jakýkoli typ práce a zvýšil produktivitu a spolupráci na jedné platformě.
Pokud tedy potřebujete nástroj pro optimalizaci svých CRM (nebo jiných) operací, vytvořte si bezplatný účet ClickUp a vyzkoušejte ho v praxi! ?