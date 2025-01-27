Odemkněte růst svého podnikání: 10 užitečných nástrojů pro segmentaci zákazníků [recenze a ceny]

Nejste unaveni z toho, jak se snažíte oslovit co nejširší trh v naději, že najdete ty správné zákazníky pro vaši společnost? 🕸️
Jistěže ano! Představte si, že byste byli schopni identifikovat zákazníky s vysokou hodnotou, předvídat jejich preference a vytvářet hyperpersonalizované kampaně, které u nich najdou odezvu. To je příslib efektivní segmentace zákazníků!
Nejde jen o rozdělení vaší zákaznické základny, ale o to, abyste si získali jejich srdce a mysli pomocí zážitků šitých na míru. Podle marketingových statistik z roku 2021 mohou segmentované kampaně zvýšit růst vašich tržeb až o neuvěřitelných 760 %!
Pokud chcete udržet náskok před konkurencí, má smysl poohlédnout se po nástrojích pro segmentaci zákazníků. Jedná se o softwarová řešení, která firmám umožňují shromažďovat a analyzovat data pro podskupiny publika, čímž se snižuje pracovní zátěž marketingových týmů.
V tomto průvodci vám pomůžeme najít nejlepší nástroj pro segmentaci zákazníků a představíme vám také komplexní marketingové řešení pro marketingové týmy! 😊
Co byste měli hledat v nástrojích pro segmentaci zákazníků?
Zde je přehled klíčových charakteristik, které by vám měly pomoci vybrat správný software pro segmentaci zákazníků podle vašich potřeb:
- Integrace dat: Zjistěte, zda je nástroj kompatibilní se stávajícími systémy, jako jsou nástroje pro automatizaci marketingu, analytické platformy a CRM software, a zda umožňuje agregaci dat z těchto systémů, aby vám poskytl vyvážený celkový přehled o skupinách uživatelů.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Přehledné rozhraní minimalizuje náročnost osvojení, takže se váš tým může soustředit na získávání poznatků, místo aby se potýkal s komplikacemi.
- Flexibilita segmentace: Nástroje, které jsou flexibilní při vývoji segmentů, umožňují přesnější přizpůsobení marketingových kampaní cílovým skupinám.
- Přesnost a kvalita dat: Dobrá segmentace závisí na přesných datech. Ujistěte se, že nástroj dokáže zpracovat čištění, ověřování a obohacování dat, aby byla zachována integrita dostupných informací.
- Škálovatelnost: Ujistěte se, že vybraný nástroj pro segmentaci zákazníků je dostatečně škálovatelný, aby vyhovoval vaší rozšiřující se zákaznické a potenciální zákaznické základně a podporoval rozvíjející se tržní segmenty.
- Analýzy a poznatky : Hledejte nástroje, které poskytují cenné zprávy, umožňují sledovat výkon segmentů, sledovat chování spotřebitelů a identifikovat trendy, které by měly být vodítkem pro vaše strategie.
- Rozpočet: Porovnejte funkce různých nástrojů a zhodnoťte, zda investice odpovídá hodnotě, kterou nástroj přináší vašemu podnikání 🌺
10 nejlepších nástrojů pro segmentaci, které posílí vaši strategii pro zákazníky
Prozkoumali jsme desítky softwarů pro segmentaci zákazníků na trhu a sestavili seznam 10 produktů, které mohou revolučním způsobem změnit způsob, jakým rozumíte svému publiku a komunikujete s ním. Naše mini recenze níže vám pomohou vybrat to nejlepší pro vaši firmu a zvýšit spokojenost zákazníků! 💯
1. Userpilot
Pokud hledáte rovnováhu mezi udržením stávajících zákazníků a získáváním nových pro svůj SaaS byznys, Userpilot může být skvělým nástrojem pro segmentaci zákazníků, který můžete využít!
Tato platforma se pyšní pokročilými možnostmi segmentace založenými na analýze využití produktu. Vytvářejte přesné skupiny zákazníků na základě chování v aplikaci, průzkumů a A/B testování a využijte data k urychlení přijetí funkcí.
Userpilot pomáhá vytvářet personalizované onboardingové zážitky pro uživatele bez nutnosti programování, což z něj činí výkonnou možnost pro zvýšení konverzí. 🤩
Tento nástroj nesleduje pouze kliknutí. Můžete nastavit vlastní události pro každou interakci, od popisků až po kliknutí na tlačítka, a získat tak komplexní přehled o zapojení uživatelů. Segmentujte zákazníky podle rolí, případů použití nebo fází cesty a identifikujte oblasti, které mohou způsobovat tření.
Nejlepší funkce Userpilot
- Přehledné funkce pro sledování zákazníků
- Segmentace na základě chování uživatelů v aplikaci
- Kontrolní seznamy pro nové uživatele
- Podporuje experimenty založené na datech za účelem optimalizace interakcí s uživateli.
Omezení Userpilot
- Může představovat náročnou učební křivku
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny Userpilot
- Starter: 249 $/měsíc
- Růst: 499 $/měsíc
- Podnik: Cena na míru
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Userpilot
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
2. Amplitude
Amplitude vyniká jako robustní nástroj pro analýzu segmentace zákazníků vhodný pro B2B, který nabízí hluboké poznatky o chování zákazníků pro zlepšení strategií růstu a uživatelské zkušenosti. Tento nástroj umožňuje snadné zefektivnění dat napříč vaším stackem díky nativní integraci a analýze chování.
Amplitude poskytuje komplexní pohled, který přesahuje pouhé interakce na webových stránkách. Získáte například detailní přehled o chování zákazníků v rámci aplikace. Určuje často používané funkce, identifikuje body, kde dochází k odchodu uživatelů, a zdůrazňuje oblasti, které způsobují tření.
Tento datově orientovaný přístup nejen hodnotí aktuální výkonnost, ale také předpovídá budoucí trendy. Amplitude vám umožní několika kliknutími odhadnout potenciální úspěch dané funkce. Díky údajům z první ruky máte svobodu experimentovat se segmenty a vymýšlet personalizované strategie pro uživatele. 💫
Nejlepší funkce Amplitude
- Segmentace v kombinaci s analýzou chování
- Experimentování s produkty a funkcemi
- Testování napříč různými segmenty publika
- Určuje požadavky na funkce s vysokou hodnotou
Omezení amplitudy
- Někteří uživatelé nemají rádi omezení použití segmentů, náhledů, událostí atd.
- Komplexní možnosti filtrování
Ceny Amplitude
- Starter: Zdarma
- Plus: Od 49 $/měsíc
- Růst: Cena na míru
- Podnik: Cena na míru
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Amplitude
- G2: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
3. Baremetrics
Baremetrics vám pomůže snadno organizovat zákazníky a poskytne vám nejen data, ale také smysluplná a okamžitá historická srovnání.
Zajímá vás růst vašich B2C zákazníků nebo těch, kteří se zaregistrovali v uplynulém čtvrtletí? Baremetrics vám pomůže! Díky jeho bohatým funkcím pro vytváření reportů se váš dashboard stane centrem praktických informací.
S Baremetrics vytvoření a uložení vlastních skupin zákazníků trvá jen několik sekund, což vám poskytuje bezkonkurenční flexibilitu. Můžete rychle posoudit výkonnost různých segmentů sledováním nových přírůstků, expanzí a dokonce i míry odchodu zákazníků na první pohled. Jeho praktické funkce pro předpovídání nabízejí neocenitelné informace o budoucích obchodních prognózách a využívají metriky, jako je cash flow a měsíční opakující se výnosy (MRR), pro informovaná rozhodnutí o plánování.
Nejlepší funkce Baremetrics
- Filtry pro analýzu konkrétních segmentů zákazníků
- Sleduje růst, expanzi a odchod zákazníků
- Nahlédněte do budoucích obchodních prognóz
- Porovnání historických dat
- Integrace s oblíbenými platformami, jako jsou Shopify, Stripe a Slack
Omezení Baremetrics
- Synchronizace může trvat dlouho.
- Příležitostné nepřesné reportování
Ceny Baremetrics
- Metriky: Od 108 $/měsíc
- Recover: Od 58 $/měsíc
- Cancellation Insights: Od 108 $/měsíc
- Forecast+: Cena na míru
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Baremetrics
- G2: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 3,4/5 (méně než pět recenzí)
4. Mixpanel
Chcete vědět, jak vaše webové stránky a produkty působí na vaše uživatele? Mixpanel vám pomůže zjistit, co funguje, kde a proč. 👀
Tento nástroj umožňuje porovnávat skupiny uživatelů, odhalovat vzorce chování a rozdíly a získávat tak hlubší vhled. Můžete například propojit svůj web s produktem a analyzovat chování uživatelů napříč různými kanály. V praxi to znamená vytvořit samostatné skupiny uživatelů z sociálních médií a organických kanálů, což vám umožní přesně určit rozdíly v přijetí produktu.
Tato platforma umožňuje velmi jednoduchý proces segmentace. Začnete stanovením cíle, shromážděním dat, výběrem segmentů, sledováním zapojení, kurátorováním personalizovaného obsahu a radostí z výsledků. Je to tak snadné!
Nejlepší funkce Mixpanelu
- Seskupujte uživatele v každé fázi a napříč kanály
- Srovnání kohort pro odlišné vzorce chování
- Proměňte data v praktické poznatky
- Užitečné integrace jako mParticle a Freshpaint
Omezení Mixpanelu
- Může být nákladné pro uživatele s omezeným rozpočtem
- Potenciálně složité nastavení a konfigurace
Ceny Mixpanel
- Začátečník: Zdarma
- Růst: Od 20 $/měsíc
- Enterprise: Od 833 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Mixpanel
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
5. Heap
Heap je jako VIP vstupenka, díky které můžete sledovat každý krok svých zákazníků. Automaticky sleduje všechny podrobnosti – kliknutí, přejetí prstem, klepnutí, zobrazení stránek, cokoli vás napadne. Už nemusíte rozhodovat, které události sledovat. 🖱️
Heap vám poskytne návod, jak vylepšit svůj web a zlepšit tak zákaznickou zkušenost. A co je ještě lepší? Můžete se ponořit do dat a segmentovat své uživatele na základě jejich akcí. Identifikujte vzorce, seskupujte lidi podle jejich interakce s vaší aplikací nebo je dokonce třídějte podle marketingových kanálů, které je přivedly na váš web.
Velkou výhodou je, že se jedná o platformu s nízkými nároky na kódování . Takže i když kódování není vaší silnou stránkou, vizuální reporty Heapu promění data v příběh, který dokáže interpretovat kdokoli z vašeho týmu.
Nejlepší funkce Heap
- Automatické sledování akcí uživatelů
- Segmentace na základě akcí provedených na webu nebo v aplikaci
- Low-code platforma
- Integrovaná kalkulačka ROI pro sledování ročních výnosů
Omezení Heap
- Sleduje pouze interakce na frontendu
- Provádění rozsáhlých dotazů může být pomalé.
Ceny Heap
- Zdarma
- Růst: Cena na míru
- Výhoda: Cena na míru
- Premier: Cena na míru
Hodnocení a recenze Heap
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
6. Piwik PRO
Piwik PRO vyniká tím, že umožňuje firmám úplnou kontrolu nad jejich daty a soukromím díky možnosti samostatného hostingu na jejich serverech. To je zásadní změna pro společnosti, které se potýkají s přísnými předpisy pro uchovávání dat nebo upřednostňují robustní zabezpečení. 🔒
Jeho přitažlivost ještě zvyšuje Tag Manager, který je spásou pro firmy, které chtějí snadno zpracovávat sledovací kódy bez nutnosti podpory vývojářů. Zjednodušuje integraci analytických a marketingových nástrojů, od Google Analytics po AdWords a Facebook Pixel.
Další vynikající funkcí je Consent Manager, který zajišťuje hladké dodržování předpisů o ochraně osobních údajů, jako jsou GDPR a CCPA, díky efektivní správě a sledování souhlasů uživatelů se shromažďováním údajů.
Jako třešnička na dortu slouží funkce Customer Data Platform (CDP), která konsoliduje data z různých zdrojů a nabízí komplexní přehled o chování zákazníků, jejich preferencích a interakcích se značkou.
Nejlepší funkce Piwik PRO
- Vlastní hosting pro kontrolu dat
- Sledování kódu bez pomoci vývojářů
- Souhlas uživatelů se shromažďováním údajů v souladu s předpisy
- Shromažďujte, ukládejte a spravujte údaje o zákaznících z různých zdrojů
Omezení Piwik PRO
- Omezené sledování elektronického obchodování
- Pro některé uživatele drahé
Ceny Piwik PRO
- Jádro: Zdarma
- Podnik: Cena na míru
Hodnocení a recenze Piwik PRO
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
7. Kissmetrics
Kissmetrics je jako důvěryhodný přítel pro váš web nebo aplikaci, který vám řekne, co se děje a co by mohlo potřebovat trochu vylepšit. Žádné technické řeči, jen staré dobré poznatky pro úspěch zákazníků a marketing!
Pokud se zajímáte o SaaS, zamyslete se nad tím, kde přesně se návštěvníci vašeho webu stávají fanoušky na základě toho, jak vás našli. Pro online prodejce platí, že je třeba najít ty, kteří utrácejí nejvíce, zjistit, jak vás našli, a zopakovat tento úspěšný postup. 💃
Kissmetrics vám umožňuje vytvářet vlastní segmenty přizpůsobené parametrům zákazníků, což zajišťuje přesné zacílení. Jeho nástroje pro interakci vám umožňují přímo komunikovat s uživateli prostřednictvím cílených e-mailů a zpráv v aplikaci, a to vše na základě jejich chování.
Máte chuť experimentovat? Vyzkoušejte A/B testování, abyste doladili strategie komunikace a načasování v rámci vašich vytvořených segmentů. A konečně, díky reportování a sledování získáte podrobné zprávy založené na interakcích a datech zákazníků, které vám pomohou činit informovaná rozhodnutí.
Nejlepší funkce Kissmetrics
- Analýza chování
- Skupiny šité na míru pro přesné zacílení
- Experimentujte se strategiemi zasílání zpráv
- Zprávy na podporu informovaných rozhodnutí
Omezení Kissmetrics
- Naučná křivka pro nové uživatele
- Omezená integrace s jinými platformami
Ceny Kissmetrics
- Stříbro: 199 $/měsíc
- Gold: 499 $/měsíc
- Platinum: Cena na míru
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Kissmetrics
- G2: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)
8. Google Analytics
Google Analytics vyniká jako nejoblíbenější nástroj pro segmentaci zákazníků, a to z dobrého důvodu. Je zdarma a dokáže zpracovat obrovské množství zákaznických dat, což z něj dělá velmi výkonný nástroj. Byl navržen společností Google a získává informace o chování návštěvníků, nákupech, poloze, používání zařízení a dalších údajích, přičemž respektuje pravidla ochrany soukromí. 🆓
Google Analytics využívá modely strojového učení a automatizaci a nabízí předpovědi a praktické informace pro vylepšení digitálních zážitků. Funkce reportování v reálném čase vám umožňuje okamžitě sledovat aktivitu na webu nebo v aplikaci, zatímco sledování konverzí poskytuje důležité informace o akcích zákazníků.
Navíc je díky hladké integraci s Google Ads propojen s údaji o výkonu webových stránek, což umožňuje komplexní přehled.
Nejlepší funkce Google Analytics
- Využívá strojové učení a automatizaci.
- Podrobná segmentace na základě demografických údajů, zájmů a chování
- Okamžité sledování aktivity na webu nebo v aplikaci
- Integrace s Google Ads
Omezení služby Google Analytics
- Rychlost extrakce dat by mohla být výrazně zlepšena.
- Omezení v reálném čase
Ceny Google Analytics
- Zdarma
- Google Analytics 360: Plán založený na cenové nabídce
Hodnocení a recenze Google Analytics
- G2: 4,5/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7 000 recenzí)
9. Segment
Hlavní poslání nástroje Segment jako nástroje pro segmentaci zákazníků je zcela jasné: demokratizovat kvalitní data pro všechny týmy a nabídnout jednotný pohled na zákazníky.
Shromažďuje data z mobilních a webových aplikací a propojuje se s více než 300 softwarovými aplikacemi, čímž vytváří centralizované centrum pro plynulý přístup a zpracování.
Segment má schopnost vytvářet dynamické segmenty na základě zákaznických dat v reálném čase, což otevírá cestu k personalizované komunikaci, která skutečně rezonuje. S tímto softwarem pro segmentaci zákazníků nejen oslovujete zákazníky, ale také vytváříte vlastní publikum pro marketingové kampaně, které působí jako šité na míru.
Segment je skvělou volbou pro všechny podniky, od startupů po rychle rostoucí společnosti, které chtějí zlepšit interakci se zákazníky, zdokonalit proces marketingového plánování a zvýšit míru konverze. 📈
Nejlepší funkce segmentace
- Sběr dat z jakéhokoli zdroje
- Jednotný pohled na zákazníky
- Dynamické segmenty založené na datech v reálném čase
- Vlastní publikum pro cílené oslovení
Omezení segmentace
- Proces vytváření exkluzivních cílových skupin může být složitý.
- S postupem času bývá dražší
Segmentové ceny
- Zdarma
- Tým: Od 120 $/měsíc
- Podnikání: Cena na míru
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze segmentů
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
10. Optimove
Optimove nabízí sofistikovaný segmentační proces, který využívá analýzu shlukování zákazníků a matematické modely k odhalení skupin podobných zákazníků. Tyto mikrosegmenty, aktualizované každý den, jsou vytvářeny na základě demografických údajů, vzorců chování a akcí v reálném čase.
Optimove vyniká zejména svou všestranností v oblasti segmentace – od předdefinovaných klastrů po přizpůsobené segmenty získáte spoustu materiálu pro hloubkovou analýzu segmentace zákazníků nebo cílené kampaně. Tento proces segmentace zákazníků podporuje vestavěný bot pro optimalizaci marketingu Optibot, který neúnavně prohledává data v rámci segmentů a hledá trendy a praktické poznatky. 🤖
Optimove se také zabývá životním cyklem zákazníků a sleduje změny mezi mikrosegmenty, aby zachytil měnící se chování, což z něj činí jeden z nejlepších nástrojů pro segmentaci zákazníků!
Nejlepší funkce Optimove
- Informace z různých zdrojů
- Segmenty přizpůsobené pro cílené kampaně
- Nativní bot pro optimalizaci marketingu
- Zachycuje měnící se chování zákazníků
Omezení Optimove
- Nelze vždy aktualizovat data v reálném čase
- Omezení přizpůsobení lze zlepšit
Ceny Optimove
- Individuální cena pro plány Build, Grow, a Scale .
Hodnocení a recenze Optimove
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (méně než 5 recenzí)
Další marketingové nástroje
Ačkoli nástroje, které jsme představili, se zaměřují na specializovanou segmentaci zákazníků, stále potřebujete specializované softwarové řešení pro implementaci svých marketingových plánů a plánů generování potenciálních zákazníků. Právě v tomto ohledu vyniká ClickUp, který nabízí sadu marketingových funkcí, které pro vás budou neocenitelné! 😻
Mnoho týmů utrácí každý měsíc stovky dolarů za různé typy marketingových a projektových nástrojů. Ale s ClickUp získáte efektivní a nákladově efektivní řešení, které podpoří vaše kampaně od nápadu přes spuštění až po sledování výsledků! Podívejme se, jak to funguje.
ClickUp
Jako špičkový nástroj pro řízení projektů je ClickUp velmi účinný při realizaci multikanálových kampaní. Jeho škálovatelný pracovní prostor a atraktivní sada Marketing Teams Suite jsou zaměřeny na implementaci nejlepších strategií pro získávání potenciálních zákazníků a konverze v rámci omezených zdrojů!
Aby se nově vyvinutý produkt dostal do povědomí kupujících, je zapotřebí koordinované úsilí několika oddělení. Pomocí více než 15 zobrazení ClickUp můžete snadno spravovat a sledovat průběh marketingových úkolů napříč týmy nebo segmenty zákazníků.
Řekněme, že chcete přidělit nebo přeřadit úkoly nebo snížit nadbytečnost v týmu – můžete využít zobrazení Pracovní zátěž k úpravě odpovědností týmu v průběhu kampaně. Podobně jsou zobrazení Kalendář a Ganttův diagram neocenitelnými vizuálními nástroji, pokud potřebujete udržet přehled o náročných marketingových harmonogramech.
Tím jsme ale zdaleka nekončíme! Platforma nabízí kompletní balíček funkcí pro řízení marketingových projektů – vymýšlejte segmentační strategie pomocí tabulek Whiteboards nebo udržujte marketingovou dokumentaci přehlednou v ClickUp Docs! Propojte své marketingové plány přímo s úkoly, aby dokumentace strategií a kalendáře kampaní byly součástí vaší každodenní práce.
Začněte organizovat hladký průběh kampaně s ClickUp
Máte obavy z zahájení nové kampaně? S šablonou marketingového plánu ClickUp můžete svou produktovou marketingovou iniciativu spustit během několika minut! Pomůže vám stanovit konkrétní cíle a priority s dosažitelnými měřítky. ClickUp má galerii plnou dalších marketingových šablon, včetně možností pro návrhové briefy, plány uvedení produktu na trh a mapy zákaznické cesty.
Vizuální panely ClickUp usnadňují sledování pokroku – můžete nastavit měsíční nebo čtvrtletní marketingové cíle a vytvořit widgety, abyste mohli pečlivě sledovat, jak se vyvíjejí vaši potenciální zákazníci a uživatelé.
Pokud plánujete rozsáhlou nebo komplexní kampaň, doporučujeme použít ClickUp Automations, abyste ušetřili čas na rutinních úkolech, jako je aktualizace stavu potenciálních zákazníků nebo odesílání e-mailů.
Využijte hladkou integraci ClickUp s dalšími analytickými a SEO nástroji a získejte přístup ke všem marketingovým datům bez nutnosti přecházet na jiné platformy. Máte k dispozici několik nativních integrací a integrací podporujících API!
Tak se do toho pusťte, dejte své marketingové aktivity do pořádku a nechte sílu ClickUp být s vámi!
Nejlepší funkce ClickUp
- Komplexní řešení pro správu marketingových procesů
- Přiřazování úkolů a monitorování
- Integrované nástroje pro vizuální spolupráci při tvorbě návrhů a procesů
- Centralizované úložiště marketingové dokumentace
- Kontrolní seznamy, komentáře, chat v reálném čase a přílohy pro doplnění kontextu úkolů
- Vlastní panely pro sledování pokroku
- Více než 1 000 snadno použitelných šablon pro marketing, spolupráci s influencery atd.
- Více než 1 000 možností integrace s jejich marketingovými a komunikačními nástroji
- Sledování cílů s ClickUp Goals
- Přizpůsobitelné úrovně přístupu k datům s ClickUp Hierarchy
- Zákaznická podpora 24/7
- AI asistent pro psaní marketingových briefů a případových studií
Omezení ClickUp
- Vyžaduje čas, abyste plně pochopili šíři funkcí a možností.
- Mobilní aplikace by mohla mít více funkcí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny si vyžádejte přímo u společnosti.
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Nechte své plány segmentace zákazníků fungovat s ClickUp
Vaši potenciální zákazníci a skupiny zákazníků mají odlišné potřeby a to, jak s nimi zacházíte, má velký vliv na vaše tržby. Bez ohledu na to, o jaký produkt se jedná, segmentace zákazníků může v průběhu času výrazně zlepšit návratnost vašich investic do marketingu.
ClickUp se jeví jako spolehlivé řešení pro posílení marketingových plánů díky optimalizované správě pracovních postupů. Díky svým funkcím pro spolupráci a sledování a snadno použitelnému designu je ideální platformou pro rozvoj vaší strategie segmentace zákazníků!
Zaregistrujte se zdarma a prozkoumejte jeho rozmanité funkce!