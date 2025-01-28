10 nejlepších softwarů pro správu nabídek k uzavření obchodů v roce 2025

Spoléhá se váš prodejní tým na ruční vytváření nabídek?
Tráví hodiny navrhováním nabídek a získáváním schválení od vedení místo toho, aby prodávali a řešili dotazy zákazníků?
Pokud jste na obě otázky odpověděli ano, poslouchejte.
Software pro tvorbu nabídek pomáhá maximalizovat každou příležitost tím, že umožňuje vašemu týmu vytvářet profesionální nabídky během několika minut a současně sledovat více obchodů.
Už se nemusíte potýkat s každodenními problémy, které doprovázejí tradiční nabídky. Překážky, jako je konfigurace produktů a služeb, chyby v cenách, nadměrné slevy, pomalá odezva nebo špatná uživatelská zkušenost, se stanou minulostí.
Automatizace nabídek a návrhů je prvním krokem k rychlému prodejnímu cyklu. Pokud tak neučiníte, je to jako držet dveře otevřené pro potenciální klienty, aby mohli odejít.
Provedeme vás funkcemi, které byste měli hledat v softwaru pro tvorbu nabídek, a představíme vám nejlepší dostupné softwary pro správu nabídek, jejich funkce, omezení a ceny.
Co je to software pro tvorbu nabídek?
Software pro správu nabídek je automatizační nástroj pro zefektivnění procesu vytváření nabídek. Eliminujte zdlouhavé procesy vytváření nabídek pomocí vestavěných šablon, které mohou prodejní týmy upravit podle svých požadavků a odeslat zákazníkům.
Jinými slovy, software pro tvorbu nabídek je trumfem pro váš prodejní tým.
Považujte svůj software pro správu nabídek za úložiště, které vašemu týmu poskytuje informace o produktech a cenách. Tým shromáždí relevantní data, přidá je do prodejní nabídky a sdílí je se zákazníkem. Sledujte průběh nabídek a cenových nabídek, včetně toho, zda si je zákazník prohlédl.
Vaše nabídky budou působit profesionálněji, protože každá šablona nabídky dodržuje standardizovaný formát a pokyny.
Díky spolupráci v reálném čase a integraci s vaším CRM systémem bude celý váš prodejní cyklus plynulý.
Funkce spolupráce umožňuje ostatním týmům sdílet své nápady a integrace CRM zajišťuje plynulý přechod mezi procesem vytváření nabídek a prodejními aktivitami.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu nabídek?
Zde jsou klíčové funkce, které byste měli hledat ve svém softwaru pro správu nabídek.
- Integrace s CRM a dalšími nástroji: Hledejte software pro tvorbu nabídek, který se integruje s CRM a softwarem pro správu projektů. Váš prodejní tým by měl mít přístup k informacím o postupu potenciálního zákazníka v prodejním cyklu. Navíc můžete na jednotné platformě sledovat komunikaci jiných skupin, například generování poptávky. Váš tým tak snadno nastaví plynulý pracovní postup, místo aby se musel vracet k nesourodým systémům.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Díky rozhraní přizpůsobenému pro mobilní zařízení se vaši prodejci budou při práci s tímto nástrojem cítit pohodlně a budou moci sami vytvářet nabídky a návrhy.
- Možnosti přizpůsobení: Vyberte si cloudové řešení pro tvorbu nabídek, které vám umožní personalizovat nabídky. Přidejte své logo, barvy značky a písmo, abyste zachovali stejný profesionální standard pro každého zákazníka.
- Pracovní postupy schvalování nabídek: Pracovní postupy stanovují standardní proces schvalování nabídek a zajišťují konzistentnost a soulad s firemními zásadami. Hledejte online software pro tvorbu nabídek, který automaticky odesílá oznámení nadřízeným a schvalovatelům, aby zkontrolovali nabídku před jejím odesláním zákazníkům.
- Funkce pro spolupráci: Spolupráce a týmová práce tvoří základ pro všechny zúčastněné strany, aby mohly sdílet své nápady a zpětnou vazbu a být na stejné vlně v procesu vytváření nabídek. Software pro automatizaci nabídek by měl účastníkům umožňovat sdílet komentáře, poznámky, videa a emodži, aby byla zajištěna jasná komunikace mezi všemi zúčastněnými stranami projektu.
- Náklady a návratnost investic: Analyzujte celkovou cenu, kterou platíte za používání softwarového řešení, včetně poplatků za předplatné, nákladů na údržbu a dalších opakujících se nákladů. Porovnejte celkové výdaje s nárůstem počtu uzavřených obchodů. Pozitivní návratnost investic nastane, když dojde k nárůstu prodejních čísel.
10 nejlepších softwarů pro správu nabídek, které můžete použít v roce 2024
Při výběru správného řešení pro tvorbu nabídek je zásadní znát klíčové funkce. Vzhledem k velkému množství možností je analýza všech dostupných softwarů pro správu nabídek zdlouhavá.
Zjednodušili jsme vám práci. Zde je náš seznam 10 nejlepších softwarů pro správu nabídek, které byste měli v roce 2024 vyzkoušet.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní nástroj pro správu nabídek, který centralizuje celý váš prodejní proces.
Když váš prodejní tým používá ClickUp, nemusí se potýkat s různými nástroji pro vytváření nabídek, získávání informací o potenciálních zákaznících přes CRM nebo dokumentování cesty prodejním procesem přes nástroj pro správu projektů.
Plně přizpůsobitelné šablony nabídek ClickUp jim umožňují udržovat konzistentnost a přesnost cen pro různé zákazníky.
Ať už se zabýváte poskytováním služeb nebo softwarovými produkty, ClickUp vám umožní zasílat přizpůsobitelné faktury a podrobné nabídky s jasným přehledem produktů nebo služeb.
Odesílejte online nabídky na více kanálech nebo na kanálu preferovaném zákazníkem v mnoha formátech souborů. Šablony nabídek ClickUp mají vlastní pravidla pro sledování pokroku a vlastní pole, tagy a varování o závislostech.
ClickUp je komplexní řešení pro správu nabídek a projektů, které vám umožňuje odesílat nabídky a spravovat jejich průběh na jedné platformě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Organizujte a vizualizujte údaje o zákaznících pomocí responzivních a intuitivních tabulek. Vytvářejte vztahy mezi úkoly propojením zákazníků s nabídkami a objednávkami.
- Zobrazte si celý svůj prodejní proces na jednom místě, od sledování potenciálních zákazníků po zapojení zákazníků a spolupráci na obchodech. Automaticky přiřazujte úkoly členům týmu k jednotlivým nabídkám a návrhům, spouštějte aktualizace stavu a upřednostňujte nejžhavější potenciální zákazníky.
- Vytvářejte obchodní nabídky a smlouvy pomocí ClickUp Docs. Propojte je se svými pracovními postupy, spolupracujte s kolegy v reálném čase a bezpečně je sdílejte se svými zákazníky.
- ClickUp AI generuje obsah pro vaše nabídky a prodejní dokumenty na základě kontextu úkolu.
- Pomocí kalendáře zdrojů zjistěte, kolik hodin mají členové vašeho týmu na dokončení projektu v daném čase, a s jistotou sdílejte termíny s vašimi klienty.
- Vytvářejte kontrolní seznamy v rámci úkolů, abyste se ujistili, že váš tým při přípravě nabídky dodržuje všechny kroky a eliminujete chyby v cenách.
- Nastavte si připomenutí, abyste nezmeškali termíny pro předložení nabídek nebo následné kontaktování zákazníků.
Omezení ClickUp
- ClickUp má omezené offline funkce.
- V bezplatném tarifu jsou k dispozici pouze základní analytické funkce.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3800 recenzí)
2. Správa životního cyklu výnosů Salesforce
Správa životního cyklu výnosů Salesforce sjednocuje všechny operace související s prodejem pod jednou střechou, aby maximalizovala potenciál výnosů. Integrované kontroly vám pomohou vyhnout se chybám v nabídkách.
Software pro tvorbu nabídek doporučuje kompatibilní doplňky a aktualizace, které mohou zvýšit objem obchodu. Díky jednotnému katalogu produktů mají váš marketingový tým a partneři snadný přístup k návrhům a nabídkám na jednom místě.
Únik příjmů je běžným problémem v prodejním procesu. Nastavte si prahovou cenu několika kliknutími, abyste zabránili nadměrným slevám.
Když obchodní tým jedná s mezinárodními zákazníky, podpora více měn usnadňuje stanovení cen produktů v jakékoli měně pro jednorázové platby, předplatné nebo modely použití.
Nejlepší funkce Salesforce
- Obnova nabídek a oznámení o změnách v polovině období snižují fluktuaci zákazníků.
- Sjednoťte prodejní, finanční a právní týmy, abyste mohli spravovat celý prodejní cyklus.
- Právní týmy vytvářejí šablony a spravují knihovnu klauzulí, aby obchodní zástupci mohli rychle obnovovat nebo aktualizovat smlouvy.
- Podpora více měn prostřednictvím různých platebních bran
Omezení Salesforce
- Implementace je náročná, pokud nemáte předchozí zkušenosti.
- Funkce fakturace vypadá nevýrazně.
- Žádná bezplatná verze
- Potřebuje lepší proces od nabídky po platbu zabudovaný do procesních toků
Ceny za správu životního cyklu výnosů Salesforce
- Starter: 25 $/uživatel/měsíc
- Profesionální: 80 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: 165 $/uživatel/měsíc
- Neomezený: 330 $/uživatel/měsíc
- Unlimited +: 500 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze správy životního cyklu výnosů Salesforce
- G2: 4,2/5 (1224 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. QuoteWerks
QuoteWerks je snadno použitelný cloudový software pro malé podniky, který umožňuje vytvářet profesionálně vypadající nabídky a návrhy během několika minut. Zvyšte transparentnost prodejního procesu sledováním vytváření, doručování a postupu nabídek.
Díky elektronickému podpisu mohou vaši klienti přijmout nabídky během několika sekund. Už nemusí stahovat PDF, tisknout, fyzicky podepisovat dokument, skenovat ho a posílat kopii e-mailem. Jakmile je obchod uzavřen, vyberte si platbu v plné výši nebo částečně z jedné z 80 platebních bran, se kterými je QuoteWerks integrován.
Nejlepší funkce Quotewerks
- Nechte si zasílat upozornění, když si zákazníci prohlížejí vaše nabídky
- Ukládejte všechny své dokumenty do centrální knihovny, abyste k nim měli přístup, kdykoli je budete potřebovat. Přidejte filtry, jako je datum, název společnosti a informace o klientovi, aby obchodní zástupci mohli rychle najít to, co hledají.
- Vytvářejte seznamy položek a balíčky, abyste měli standardizovanou nabídku produktů.
- Schvalovací pracovní postupy snižují počet chyb v nabídkách při vytváření prodejních nabídek.
Omezení QuoteWerks
- Žádná bezplatná verze
- Nastavení přizpůsobených formulářů někdy zabere více času.
- Uživatelské rozhraní vypadá zastarale.
Ceny QuoteWerks
- Standard: 15 $/uživatel/měsíc
- Profesionální: 21 $/uživatel/měsíc
- Firemní: 30 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze QuoteWerks
- G2: 4,3/5 (181 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (169 recenzí)
4. Software HubSpot Quote
Software HubSpot pro tvorbu nabídek vám pomůže začít s automatizací, pokud váš prodejní tým vytváří nabídky ručně. Díky nativní integraci HubSpot CRM tento software pro tvorbu nabídek, který je vhodný i pro začátečníky, generuje nabídky s vaší značkou během několika sekund, protože většina údajů, včetně informací o zákaznících a produktech, se vyplňuje automaticky.
Jakmile obdržíte od zákazníka žádost o nabídku (RFQ), okamžitě s ním sdílejte předem připravené šablony nabídek s minimálním ručním zásahem.
Nejlepší funkce HubSpot Quote
- Vlastní branding pro zasílání krásných nabídek, které odpovídají vzhledu a stylu vaší značky
- Vložte do nabídek platební odkazy, abyste mohli přijímat platby
- Shromažďujte elektronické podpisy přidělením podepisujících a spolupodepisujících osob.
Omezení nástroje HubSpot Quote
- Omezené možnosti designu
- Nedostatek analytických údajů a informací o zákaznících
Ceny nabídek HubSpot
- Profesionální: 450 $/měsíc
- Enterprise: 1 500 $/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot Quote
- G2: 4,4/5 (10 880 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (349 recenzí)
5. Responsive. io (dříve RFPIO)
Responsive.io lze shrnout do tří slov – informace, spolupráce a automatizace. Na rozdíl od HubSpotu tento komplexní software pro správu práce zvládá více než jen žádosti o nabídky.
Strategický nástroj pro správu odpovědí je určen pro různé žádosti o informace, jako jsou RFI, DSG, EEQ, bezpečnostní dotazníky a další.
Zlepšuje spolupráci tím, že centralizuje veškerý obsah a dokumenty důležité pro plnění úkolů. Jakmile je do systému importována žádost o nabídku, umělá inteligence ji shrne, což vašemu týmu usnadní rozhodnutí, zda chce pokračovat.
Pomocí knihovny obsahu navrhuje softwarové řešení odpovědi na složité otázky a související data spolu s odborníky na dané téma, kteří jsou k dispozici pro spolupráci. Vestavěný překladač a vícejazyčné rozhraní zajišťují, že jazyk není překážkou.
Nejlepší funkce Responsive.io
- Funkce založená na umělé inteligenci reaguje na požadavky nejvhodnějším obsahem, což umožňuje rychlou odpověď.
- Přiřazujte úkoly a automatizujte pracovní postupy prodejních procesů, abyste měli přehled o všech projektech.
- Poskytněte přístup celému svému týmu z prodejních nebo produktivních nástrojů, jako jsou Slack, Salesforce, Teams a další.
- Dělejte inteligentnější a datově podložená rozhodnutí díky analytickým nástrojům a přizpůsobeným reportům.
Omezení Responsive.io
- Rozhraní není uživatelsky přívětivé a vyžaduje určitou dobu na osvojení.
- Knihovna obsahu postrádá funkci třídění.
Ceny Responsive.io
- Vlastní ceny
Hodnocení a recenze Responsive.io
- G2: 4,6/5 (632 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (120 recenzí)
6. MonetizeNow
MonetizeNow integruje tvorbu nabídek, fakturaci a využití pro B2B SaaS podniky. Software pro správu nabídek pro B2B SaaS umožňuje obchodním zástupcům zpracovávat složité obchody, dodatky a obnovení.
Vícestupňové schvalování na úrovni týmu zajišťuje konzistentnost rozhodnutí, zejména proto, že do prodejních cyklů podniků jsou zapojeny finanční a právní týmy. Zainteresované strany schvalují nabídky z centralizovaného řídicího panelu, aby se věci daly rychle do pohybu.
Zajímavou funkcí je fakturační modul SaaS, který automatizuje celý proces od nabídky až po fakturaci. Aktualizace cen v reálném čase v katalogu produktů a pravidla pro stanovení cen zajišťují, že obchodní zástupci mají k dispozici nejaktuálnější informace o cenách.
Nejlepší funkce MonetizeNow
- Experimentujte s cenami a balíčky v reálném čase
- Vytvářejte dobropisy, zpracovávejte vrácení plateb a řešte složité operace související s fakturací.
- Naplánujte změny v nabídkách, abyste mohli nabídnout přizpůsobení i v polovině období.
Omezení MonetizeNow
- Žádná znalostní báze pro začínající uživatele
- Chybí integrace s DocuSign a Stripe pro online podpisy a inkaso plateb.
Ceny MonetizeNow
- Vlastní ceny
Hodnocení a recenze MonetizeNow
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. PandaDoc
PandaDoc zefektivňuje proces správy dokumentů, ať už se jedná o nabídky, návrhy, smlouvy nebo formuláře. Vytvářejte personalizované návrhy pro své klienty během několika minut pomocí knihovny obsahu s funkcí drag-and-drop, předem připravených šablon a dat z CRM.
Online podpisy v softwaru pro návrhy zajišťují bezproblémový proces podepisování pro vaše klienty, zejména pokud jste nová firma s omezenými lidskými zdroji.
Získejte podrobný přehled o vašich nabídkách. Zjistěte, kdy byla nabídka otevřena, zobrazena a podepsána. Pokud si váš potenciální zákazník není jistý produktem a množstvím, přidá do nabídky a návrhu komentář, čímž se eliminují chyby v komunikaci.
Nejlepší funkce PandaDoc
- Automatizujte tvorbu, úpravy a spolupráci při přípravě smluv a vytvářejte přizpůsobené smlouvy bez chyb.
- Získejte přehled všech smluv s podrobnostmi a analýzou dokumentů na jednom místě, aniž byste museli každou z nich otevírat.
- Shoda s normami ESIGN, UETA a HIPAA a certifikace SOC 2 typu II pro podnikovou bezpečnost
Omezení PandaDoc
- Žádné možnosti úpravy obrázků v dokumentech
- Žádná bezplatná zkušební verze
- Absence řádné technické podpory a žádné e-mailové aktualizace během technických potíží
Ceny PandaDoc
- Essentials: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze PandaDoc
- G2: 4,7/5 (2 261 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (1 066 recenzí)
8. Scoro
Scoro je komplexní software pro správu práce určený pro poradenské a profesionální služby, který zvyšuje přehlednost projektů a maximalizuje výnosy.
Odhadněte rozsah práce, sledujte výsledky, vystavujte faktury a kombinujte prodej a finance, abyste získali přehled o výkonu v reálném čase.
Optimalizujte přidělování zdrojů sledováním dostupnosti a přiřazováním úkolů pro včasné dodání projektu. Vizualizujte dodání projektu pomocí Ganttových diagramů a sdílejte je se zainteresovanými stranami, abyste stanovili jasná očekávání.
Nejlepší funkce Scoro
- Analyzujte výsledky v rámci celého projektového portfolia a rozhodněte, které služby je třeba vylepšit, aby se zvýšila přesnost stanovení rozsahu.
- Převádějte potvrzené nabídky na faktury a umožněte přizpůsobitelné faktury
- Předvyplňte pracovní výkazy individuálními seznamy úkolů, abyste sladili celý tým ohledně výsledků.
Omezení Scoro
- Omezené množství přizpůsobitelných šablon PDF pro nabídky, objednávky a faktury
- Nedostatečná flexibilita při stanovování cen pro malé podniky
Ceny Scoro
- Essential: 26 $/uživatel/měsíc
- Standard: 37 $/uživatel/měsíc
- Pro: 63 $/uživatel/měsíc
- Ultimate: Vlastní ceny
Hodnocení a recenze Scoro
- G2: 4,5/5 (391 recenzí)
- Capterra: 4,6 (230 recenzí)
9. Proposify
Proposify automatizuje šablony nabídek a umožňuje vám soustředit se na rychlé a snadné uzavření více obchodů. Použijte předem připravené profesionální šablony a za pár minut odešlete působivé nabídky.
Používejte ve svých nabídkách písmo a barvy vaší značky, abyste dosáhli jednotného vzhledu. Přidejte obrázky a videa tak, že je vložíte do svých dokumentů. Nastavte oprávnění ke schvalování, aby žádné nabídky nebyly zasílány zákazníkům bez náležité péče.
Nejlepší funkce Proposify
- Funkce ochrany soukromí na podnikové úrovni a uživatelská oprávnění s možnostmi zabezpečení dat
- Uspořádejte popisy produktů, případové studie a grafiku pomocí složek a filtrů, aby je každý mohl snadno najít.
- Synchronizujte kontakty a použijte vlastní proměnné k předvyplnění polí v dokumentech.
Omezení Proposify
- Několik uživatelů nahlásilo případy selhání a neopravené chyby.
- Navrhování nabídek na základě vašeho rozvržení může trvat déle, než jste očekávali.
Ceny Proposify
- Tým: 49 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Proposify
- G2: 4,6/5 (942 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (273 recenzí)
10. Quoter
Quoter je online cloudový a mobilní software pro tvorbu nabídek, který optimalizuje proces od nabídky po platbu pro prodejní týmy v oblasti IT. Alternativa ConnectWise Sell má intuitivní nastavení a obsahuje inteligentní šablony, které může prodejní tým znovu použít k vytvoření nabídek během několika sekund.
Konfigurátor produktů splňuje požadavky CPQ (Configure, Price, Quote), protože umožňuje prodejním týmům vytvářet konfigurovatelné produkty a automatizovat výpočet cen na základě individuálních potřeb zákazníků.
Nejlepší funkce nástroje Quoter
- Seskupte produkty, služby a práci dohromady a pomocí funkce drag-and-drop je přeskupte.
- Kombinujte více produktů a služeb do balíčků a snadno je přidávejte do svých šablon a nabídek.
- Přidávejte produkty do nabídek přímo ze svého CRM nebo účetního softwaru, abyste se vyhnuli duplicitám a chybám v datech.
Omezení nástroje Quoter
- Omezené možnosti brandingu
- Šablony e-mailů nejsou k dispozici
Ceny nástroje Quoter
- Základní: 99 $/měsíc
- Standard: 199 $/měsíc
- Pro: 299 $/měsíc
- Enterprise: 399 $/měsíc
Hodnocení a recenze nástrojů pro tvorbu nabídek
- G2: 4,7/5 (43 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (52 recenzí)
Jste připraveni začít používat software pro správu nabídek? ?️
Software pro tvorbu nabídek je pro progresivní týmy zásadní pro uzavření více obchodů a dosažení cílů v oblasti tržeb.
Výběr správného řešení je náročný; vyberte si software pro tvorbu nabídek, který vašemu týmu umožní rychle a snadno začít s vytvářením nabídek. Trávte méně času přípravou šablon nabídek a více času uzavíráním obchodů a budováním vztahů se zákazníky.
ClickUp pro správu nabídek je nejlepší volbou pro malé podniky, organizace poskytující profesionální služby a velké společnosti. Intuitivní rozhraní, funkce vhodné pro začátečníky i pokročilé, webové stránky přizpůsobené pro mobilní zařízení a možnost přetahovat části nabídky pomocí drag-and-drop z něj dělají ideální softwarové řešení pro tvorbu nabídek.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma, abyste mohli bleskově odesílat nejlepší nabídky ve své třídě a uzavřít více obchodů.