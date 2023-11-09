Jak rozšířit svou marketingovou agenturu: 10 osvědčených tipů pro úspěch

V marketingu jsou klíčové přizpůsobivost a organizace. Za poslední tři roky od svého založení prošla společnost Nantucket Island Marketing pozoruhodným růstem, spolupracovala s více než 200 podniky a rozšířila se na více než 20 členů týmu.
Naše cesta k tomu, abychom se stali přední marketingovou agenturou v Nové Anglii, byla z velké části umožněna díky všestranné a přizpůsobitelné platformě, která se stala naší tajnou zbraní: ClickUp.
Vždy jsme chápali, že škálování jako marketingová agentura vyžaduje nejen ambice, ale také efektivní způsob řízení projektů, zdrojů, komunikace a vztahů s klienty.
ClickUp se osvědčil jako základ naší strategie, který nám umožňuje dosahovat našich cílů, poskytovat zákazníkům služby do nejmenších detailů a držet se stanoveného kurzu. Pojďme se podívat na praktické přístupy, které se nám osvědčily při využívání ClickUp k podpoře růstu naší agentury.
1. Definujte a sledujte cíle růstu
Prvním krokem k našemu růstu bylo stanovení jasných a ambiciózních cílů.
ClickUp nabízí sadu nástrojů pro stanovení cílů, které jsou neocenitelné při sledování pokroku našich marketingových aktivit a vizualizaci naší cesty k úspěchu. Díky funkci sledování cílů ClickUp jsme vytvořili plán růstu, který udržuje náš tým sjednocený a soustředěný, a to jak na individuální úrovni, tak na úrovni celého týmu, včetně stanovení cílů a benchmarkingu.
ClickUp Goals vám umožňuje stanovit jasné časové harmonogramy projektů a měřitelné cíle, které vám pomohou organizovat a sledovat vaše cíle – s vašimi stávajícími klienty i bez nich. Tato funkce poskytuje digitálním marketingovým agenturám jasnou cestu k úspěchu tím, že pomáhá vaší marketingové agentuře soustředit se na skutečně významné cíle, abyste je dosáhli ještě rychleji.
2. Segmentujte pracovní procesy pomocí stavů úkolů
Efektivní projektový management je základem digitálních marketingových agentur. Nástroje pro správu úkolů a projektů ClickUp revolučním způsobem změnily způsob, jakým optimalizujeme pracovní postupy pro marketingové služby.
Pomocí ClickUp rozdělujeme složité projekty na zvládnutelné úkoly, přidělujeme odpovědnosti a sledujeme pokrok v reálném čase. Díky tomu jsou všichni na stejné vlně a zároveň se zvyšuje odpovědnost, takže všichni, od stážistů až po vrcholový management, přesně vědí, co se děje, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Například: Naši marketingoví stratégové, copywriteři a account manažeři hladce spolupracují díky pečlivému sledování stavu úkolů. Jako tým pracující na dálku jsou tyto funkce neocenitelné, protože nám umožňují být dobře informovaní při práci na našem rozsáhlém seznamu priorit.
Jednoduché, ale účinné funkce, jako je přepnutí stavu úkolu z „Vytvořit vizuály“ na „Vytvořit text“, signalizují týmu copywriterů, že je na řadě. Právě taková efektivita má v našich každodenních operacích velký význam.
3. Posilte komunikaci pomocí nástrojů pro vzdálenou spolupráci
V našem vzdáleném týmu pomáhá tato platforma s interní komunikací a spoluprací, zejména s ohledem na různé časové pásmo, ve kterém pracujeme. Funkce komentářů k úkolům v ClickUp usnadňuje plynulou diskusi a udržuje všechny informované, bez ohledu na jejich umístění nebo časové pásmo, ve kterém se nacházejí.
Zmínky umožňují přímou a efektivní komunikaci mezi členy týmu, což zjednodušuje koordinaci.
Aktualizace v reálném čase hrají klíčovou roli v udržování soudržného pracovního toku navzdory fyzickým vzdálenostem. Funkce sdílení a úprav v ClickUp Docs jsou zásadní pro náš proces tvorby obsahu a zajišťují hladkou spolupráci na marketingových iniciativách.
V kontextu práce na dálku vyniká ClickUp jako jeden z nejpraktičtějších nástrojů pro řízení projektů, který pomáhá překlenout mezery a podporuje efektivní spolupráci v rámci našeho týmu. Čím více spolupracuje naše digitální agentura, tím více klientů můžeme úspěšně spravovat.
Posilte vztahy s těmito nápady na dárky pro klienty!
4. Optimalizujte přidělování zdrojů pro produktivitu celého týmu
Produktivita je klíčová pro každou marketingovou agenturu a díky nabídce služeb, jako je alokace zdrojů, jsou tyto funkce v ClickUp přelomové. Umožňuje naší digitální agentuře přidělovat členům týmu projekty a úkoly na základě jejich konkrétních dovedností a aktuální dostupnosti.
Tento strategický přístup zajišťuje, že úkoly jsou v souladu s jedinečnými silnými stránkami každého člena týmu, čímž se předchází přepracování a vyhoření a zároveň se zaručuje, že projekty těží z odpovídající odbornosti.
Funkce přidělování zdrojů v ClickUp významně přispívá ke snížení režijních nákladů agentury, protože zabraňuje zbytečnému zatěžování našich týmů. Je to scénář, z něhož mají prospěch všechny strany: maximalizace efektivity týmu, optimalizace výsledků projektů a v konečném důsledku minimalizace provozních nákladů marketingových agentur.
5. Zjednodušte úkoly spojené s přijímáním nových zaměstnanců a školením pomocí centra zdrojů
Pro tým, který neustále roste, hraje ClickUp klíčovou roli při zefektivňování našich procesů zapracování a školení v Nantucket Island Marketing.
V ClickUp jsme vytvořili automatizace a vlastní pole, která nám umožňují hladce zapojit nové členy týmu a během několika sekund jim poskytnout přesně ty školicí videa, která potřebují na základě jejich role.
Všechny školicí materiály, včetně videí a textových dokumentů, jsou přehledně uspořádány v ClickUp, čímž vzniká centralizované centrum zdrojů pro snadný přístup – ať už se jedná o stávající nebo nové klienty.
6. Využijte automatizaci ke zvýšení provozní efektivity
Automatizační funkce platformy slouží jako spolehlivý nástroj k zefektivnění opakujících se úkolů, čímž uvolňují cenný čas a zdroje. Tato efektivita se promítla do snížení manuální práce, což našemu týmu umožňuje pracovat dynamičtěji a pružněji reagovat na požadavky růstu.
Závazek ClickUp zjednodušit procesy bez snížení kvality byl tichým, ale účinným motorem našeho zlepšeného škálování.
Kromě flexibility získané díky automatizaci se časově úsporné funkce ClickUp staly základním kamenem našich každodenních operací. Minimalizací manuálních úkonů jsme nejen zvýšili efektivitu, ale také dosáhli výrazného snížení režijních nákladů v celé naší digitální marketingové agentuře.
7. Organizujte detaily pomocí výkonných nástrojů pro správu klientů a CRM
ClickUp slouží jako naše centrální centrum pro správu klientů a poskytuje hladké marketingové CRM řešení pro Nantucket Island Marketing. Díky sdíleným úkolům, souborům a integraci e-mailů zjednodušujeme komunikaci s klienty.
Integrace ClickUp s Google Drive zlepšuje spolupráci s našimi klienty a zajišťuje, že náš tým má přístup k nejnovějším dokumentům a informacím na jednom centrálním místě. Funguje také jako „domovská základna“ pro všechny podrobnosti týkající se klientů, což podporuje transparentnost a přístupnost mezi členy našeho týmu.
8. Budujte a pečujte o vztahy s klienty
Kromě odborných poznatků jsou důležité i promyšlené detaily. Společnost Nantucket Island Marketing pečuje o vztahy se svými zákazníky pomocí funkcí ClickUp, které nastavují připomenutí narozenin klientů a významných dat.
Tyto malé, ale významné gesty posilují náš závazek k personalizované komunikaci, díky čemuž se klienti cítí skutečně oceňováni a hýčkáni.
Konečný cíl je jasný: udržení klientů. A tím, že udržujeme klienty spokojené a šťastné, nejenže podporujeme dlouhodobá partnerství, ale také otevíráme dveře k cenným doporučením.
9. Zapojte se do PR iniciativ
Účast na přednáškách, zajištění mediální pozornosti, účast v podcastových rozhovorech, ucházení se o ocenění a aktivní přítomnost v místní komunitě jsou klíčové pro rozšíření naší viditelnosti a vybudování silné reputace.
ClickUp vstupuje do této oblasti jako cenný spojenec, který nám pomáhá systematicky sledovat pokrok každé PR iniciativy. Díky intuitivním značkám ClickUp a nástrojům pro kategorizaci vidíme, že každý úkol je pečlivě sledován a vyhodnocován.
To nejen usnadňuje strategický přístup k PR, ale také nám umožňuje činit informovaná rozhodnutí, která přispívají k našemu celkovému cíli, jímž je udržitelný růst a zvýšená viditelnost.
10. Buďte aktivní na sociálních médiích
Aktivní přítomnost na sociálních médiích je klíčovým principem strategie společnosti Nantucket Island Marketing. Sdílení našich projektů, úspěchů klientů, oznámení a inspirativního obsahu s naší cílovou skupinou podporuje smysluplné vztahy.
ClickUp hraje v tomto úsilí klíčovou roli, protože funguje jako naše informační centrum. Náš centrální klientský dashboard konsoliduje data, aktualizace a události související s klienty na jednom centralizovaném místě.
To nejen zefektivňuje naši strategii pro sociální média, ale také zajišťuje, že naše sdělení zůstávají soudržná a jednotná napříč platformami.
Zvyšte produktivitu své marketingové agentury pomocí ClickUp
Když analyzujeme naši cestu k růstu, je jasné, že ClickUp je neopěvovaným hrdinou společnosti NIM. Žádné zbytečnosti, jen sakra dobrý nástroj, který pomohl společnosti Nantucket Island Marketing vyvinout se v odhodlanou agenturu zaměřenou na výsledky, jakou je dnes.
S ClickUp v našem arzenálu jsme připraveni plout po nepředvídatelných vodách marketingového světa, dosahovat působivých výsledků a posunout NIM na novou úroveň!
Hostující autor:
Renee Perkins je zakladatelkou a generální ředitelkou společnosti Nantucket Island Marketing, digitální marketingové agentury poskytující komplexní služby na východním pobřeží. NIM spolupracovala s více než 200 podniky a má tým 20 zaměstnanců. V roce 2022 byla Renee zařazena do seznamu Boston Business Journals 25 Under 25, který oceňuje mladé, ambiciózní osobnosti a budoucí lídry bostonské startupové scény.