10 nejlepších softwarových nástrojů pro tvorbu diagramů swimlane, které vám pomohou dostat věci do pořádku

Diagramy swimlane jsou diagramy činností, které představují mezifunkční pracovní procesy jako dráhy v plaveckém bazénu. Pomáhají manažerům zobrazit organizační činnosti v horizontálních nebo vertikálních drahách, což procesům dodává sekvenci a přehlednost.
Zvažme následující situaci: X požádá Y, aby shromáždil data pro prezentaci na příštím zasedání zainteresovaných stran, ale Y si není jistý, komu má podat zprávu, jaký schvalovací kanál má použít a jaký formát zprávy má použít.
Diagram swimlane vizualizuje celou tuto transakci v diagramu, kde X přidělil Y, aby prezentoval data ve formátu liniového grafu, nechal je zkontrolovat Z a podal zprávu X až po schválení Z. 🧑💼
Vymýšlení a vytváření funkčního diagramu swimlane může být složité a časově náročné, proto se zkušení manažeři spoléhají na software pro tvorbu diagramů swimlane, který jim práci usnadňuje. Dnes se podíváme na 10 nejlepších nástrojů pro tvorbu diagramů swimlane a prozkoumáme jejich funkce, cenovou strukturu a celkovou hodnotu!
Co je software pro tvorbu diagramů s plaveckými drahami?
Diagramy swimlane jsou podobné ledovcům: na povrchu jednoduché, ale ve skutečnosti složité. 🧊
Pro uživatele jsou jednoduché, ale ti, kdo diagramy vytvářejí, mají často potíže se zpracováním neuspořádaných organizačních dat a zakreslováním pracovních postupů – a právě v tom se hodí nástroj pro tvorbu diagramů.
Software pro tvorbu diagramů swimlane vám umožňuje navrhnout proces nebo diagram swimlane od nuly. Obvykle nabízí knihovnu prvků, která vám pomůže přidat tvary swimlane a označit každý z nich podle pozice, pro kterou se používá. Mezi standardní tvary a symboly patří:
|Položka diagramu
|Renderováno prostřednictvím
|Počáteční a koncové body (tok)
|Obdélník se zaoblenými rohy
|Rozhodnutí
|Diamant/Kosočtverec
|Aktivita
|Obdélník
|Zpracujte vstupy nebo výstupy
|Paralelogram
|Procesní dokument
|Obdélník s vlnovkou
Většina softwarových nástrojů pro tvorbu diagramů vám umožňuje snadno upravovat a aktualizovat procesy, což usnadňuje komunikaci a implementaci změn v pracovních postupech. V ideálním případě by také měly podporovat přizpůsobení barev a stylu tak, aby odpovídaly vaší značce.
Co dělá dobrý software pro tvorbu diagramů s plaveckými drahami?
Podívejme se na faktory, které odlišují kvalitní software pro tvorbu diagramů swimlane od standardních platforem pro tvorbu vývojových diagramů:
- Snadné použití: Hledejte software s jednoduchou funkcí drag-and-drop, která vám umožní snadno přesouvat tvary a vytvářet profesionálně vypadající diagramy s minimálním úsilím.
- Knihovna prostředků: Nástroj by měl mít bohatou sbírku tvarů a spojovacích prvků pro vytváření krásných diagramů swimlane.
- Šablony: Měl by nabízet předem připravené šablony aktivit nebo diagramů swimlane, které vašemu týmu pomohou ušetřit čas při navrhování procesních toků.
- Spolupráce v reálném čase: Hledejte platformu, která podporuje spolupráci. Hledejte nástroje pro vytváření úkolů, jako jsou digitální tabule a myšlenkové mapy, které umožňují více uživatelům sdílet stejné plátno a plynule je upravovat.
- Integrace: Široká škála aplikací a softwaru, které se integrují s vaším nástrojem pro tvorbu diagramů swimlane, usnadňuje rychlou výměnu dat mezi platformami.
- Cena: Dobrý nástroj pro tvorbu diagramů swimlane by měl být alespoň na úrovni průměrné ceny (pokud ne nižší) za požadovanou sadu funkcí.
10 nejlepších softwarů pro tvorbu diagramů swimlane pro plánování společných úkolů
Nyní, když máme základy, pojďme prozkoumat 10 nejlepších nástrojů pro tvorbu diagramů swimlane, které můžete zvážit. Naše mini recenze vám pomohou najít ideální řešení! ❣️
1. ClickUp
Nástrojem číslo jedna na našem seznamu je ClickUp, přední nástroj pro řízení projektů, který vám pomůže vytvářet profesionální diagramy swimlane pomocí ClickUp Whiteboard nebo Mind Maps. 💗
Nekonečná tabule platformy podporuje všechny druhy brainstormingu, mapování aktivit a tvorby vývojových diagramů. Ať už pracujete na jednoduchém nebo složitém diagramu swimlane, máte k dispozici sadu nástrojů, díky nimž vytvoříte soudržné pracovní postupy během několika minut!
Popusťte uzdu své kreativitě s rozsáhlou knihovnou zdrojů ClickUp! Najděte jakýkoli tvar nebo symbol, který potřebujete k přiřazení rolí a oddělení, nakreslete schvalovací toky a přidělte body pro výměnu dat ve svém diagramu swimlane. Zde je podrobný průvodce, který vám ukáže, jak na to!
Pracujete sami? Žádný problém! Bohatá lišta nástrojů pro úpravy Whiteboardu vám pomůže zvládnout práci pěti lidí. 💪
Pokud spolupracujete na vzájemném propojení procesů s vedoucími oddělení, je to stejně snadné! Stačí je pozvat, aby s vámi pracovali na plátně – díky intuitivnímu rozhraní drag-and-drop může každý provádět úpravy v reálném čase, ať už se jedná o umístění tvarů, přidávání textu nebo přesun spojovacích prvků.
ClickUp Mind Maps je další plnohodnotný nástroj, který vám pomůže rozmotat složité pracovní postupy. Je ideální pro práci s více pracovními prostory s již existujícími pracovními postupy – propojte úkoly ClickUp ve své myšlenkové mapě, upravujte závislosti a přizpůsobujte své obchodní procesy během chvilky!
Nechce se vám začínat od nuly? S šablonou diagramu ClickUp Swimlane Flowchart Template a jejími přednastavenými tvary a spojkami bude vaše struktura pro realizaci projektů napříč odděleními hotová během chvilky!
Doporučujeme prozkoumat Docs v ClickUp a vytvořit podrobné osnovy pro váš vývojový diagram. Jakmile bude váš diagram swimlane připraven, zkontrolujte jej a aktualizujte pomocí nástrojů, jako je ClickUp Kanban Board nebo Workload view.
Nejlepší funkce ClickUp
- Interaktivní tabule a myšlenkové mapy vhodné pro spolupráci, které umožňují podrobně znázornit složité procesy.
- Integrovaná funkce chatu a komentářů pro diskuse
- Rozsáhlá knihovna prostředků pro navrhování procesních toků k vytvoření diagramu swimlane nebo mezifunkčního vývojového diagramu
- Bezplatné šablony swimlane, které vám ušetří čas
- Více než 15 různých zobrazení pro vizualizaci procesů
- Uživatelsky přívětivá funkce drag-and-drop a jednoduché značkování pro přiřazování úkolů přímo v tabulkách a myšlenkových mapách.
- Funkce kontroly pro rychlé schválení diagramů
- Plynulé aktualizace a exporty diagramů
- Integruje se s více než 1 000 platformami, jako jsou Slack, Google Drive atd.
- Umožňuje přidávat k diagramům poznámky pro další kontext.
- Do vývojových diagramů lze přidat všechny typy médií.
- Podporuje správu projektů a úkolů jednotlivých oddělení.
- K dispozici na všech zařízeních (včetně Mac, Linux, Windows, iOS a Android)
Omezení ClickUp
- Vytváření diagramů swimlane je snazší v desktopové verzi ClickUp než v mobilní verzi.
- Bezplatný tarif podporuje použití pouze tří tabulek najednou.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
📮ClickUp Insight: Myslíte si, že váš seznam úkolů funguje? Zamyslete se znovu. Náš průzkum ukazuje, že 76 % profesionálů používá pro správu úkolů svůj vlastní systém priorit. Nedávný výzkum však potvrzuje, že 65 % pracovníků se bez efektivního stanovení priorit soustředí spíše na snadné úkoly než na úkoly s vysokou hodnotou. Funkce Task Priorities (Priority úkolů) v ClickUp mění způsob, jakým vizualizujete a řešíte složité projekty, a snadno zvýrazňuje kritické úkoly. Díky pracovním postupům ClickUp založeným na umělé inteligenci a vlastním značkám priorit budete vždy vědět, co řešit jako první.
2. Lucidchart
Lucidchart je cloudový software pro tvorbu vývojových diagramů, který nabízí organizační funkce, jako je vizualizace procesů a systémů pomocí přehledných diagramů. Chcete-li nakreslit diagram swimlane, stačí spustit nový diagram a přidat tvary procesního toku, abyste navrhli propojení úkolů.
Jakmile to uděláte, Lucidchart vám pomůže označit všechny související členy týmu přímo v pracovním postupu pomocí vizuálních reprezentací. Jeho editor s funkcí drag-and-drop vám pomůže provést jakékoli rychlé úpravy na poslední chvíli, které potřebujete, a změnit barevná schémata, tvary a spojovací prvky ve vaší šabloně nebo diagramu swimlane. 🎨
Kromě snadno použitelného rozhraní nabízí Lucidchart také různé šablony diagramů swimlane pro vytváření organizačních schémat, diagramů vztahů mezi entitami (ER) a dalších diagramů pracovních postupů.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Rozhraní typu drag-and-drop usnadňuje vytváření diagramů swimlane.
- Editor s podporou chatu
- Na výběr z mnoha šablon
- Více než 50 integrací (včetně Microsoft Teams a Google Workspace)
- Kompatibilní s Visio
Omezení Lucidchart
- Import dat nebo offline úpravy mohou být náročné.
- Procházení knihovny obrázků může být zdlouhavé.
Ceny Lucidchart
- Bezplatný tarif: 0 $
- Jednotlivec: 11,93 $
- Tým: Od 13,50 $ za uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,5/5 (více než 4 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 900 recenzí)
3. Plavecké dráhy
Swimlanes. io je specializovaný webový nástroj pro tvorbu diagramů swimlane. Má jednoduchý formát pro vytváření a sdílení sekvenčních diagramů. Namísto bohatých knihoven assetů nebo přizpůsobení tvarů získáte jednoduchý syntaktický kód pro vytvoření základního vývojového diagramu. Diagramy se vykreslují přímo ve webovém prohlížeči.
Tato platforma nabízí bezpečnost díky možnosti chránit jakýkoli diagram heslem nebo jej sdílet prostřednictvím odkazu. Díky jednoduché navigaci můžete vytvořené diagramy vložit do webové stránky nebo je exportovat jako obrázky ke stažení.
Abyste mohli platformu používat, musíte se zaregistrovat pomocí svého účtu Google nebo GitHub.
Nejlepší funkce swimlane diagramů
- Snadno použitelný nástroj pouze pro swimlane diagramy
- Diagramy mohou být veřejné, soukromé nebo chráněné heslem.
- Umožňuje úpravy na celé obrazovce
- Podporuje stahování obrázků nebo souborů PDF.
Omezení swimlane diagramů
- Pro uživatele bez technických znalostí může být navigace složitá.
- Žádné funkce pro spolupráci v reálném čase
Ceny swimlane
- Zdarma
Hodnocení a recenze swimlane diagramů
- Zatím nejsou k dispozici žádné recenze.
4. Visual Paradigm Online
Visual Paradigm (VP) Online je bezplatný softwarový nástroj pro tvorbu diagramů založený na prohlížeči. Platforma je podobná Lucidchart a nabízí snadno ovladatelné rozhraní s funkcemi pro spolupráci v týmu.
Začněte navrhovat diagram plaveckých drah úpravou dostupných tvarů a symbolů a vytvořte požadované pracovní postupy. Pomocí vestavěného vodítka pro zarovnání přesně umístěte každý tvar a pomocí konektoru drag-and-drop vytvořte vztahy.
Díky neomezenému přístupu k diagramům a tvarům může být tato platforma vaším ideálním pomocníkem pro agilní vývoj a reengineering pracovních postupů. Tento cloudový pracovní prostor nabízí integraci s Microsoft Office, což vám umožňuje vkládat libovolné diagramy do dokumentů a prezentací Microsoft.
Nejlepší funkce Visual Paradigm Online
- Podporované formáty exportu: PNG, SVG, PDF a další
- Integrace s Microsoft Office
- Integrovaný nástroj pro zarovnání
- Bezplatné použití pro nekomerční uživatele
Omezení Visual Paradigm Online
- Nepodporuje import souborů .vsd nebo .vsdm.
- Na přenosných zařízeních není příliš uživatelsky přívětivý.
Ceny Visual Paradigm Online
- Bezplatný plán navždy
- Starter: 4 $/měsíc na uživatele
- Advance: 9 $/měsíc na uživatele
- Kombinace: 15 $/měsíc na uživatele
*Všechny ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Visual Paradigm Online
- G2: 4,3/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 15 recenzí)
5. Businessmap
Businessmap, dříve známý jako Kanbanize, je platforma pro mapování podnikových procesů určená k optimalizaci a vizualizaci pracovních postupů. Díky funkci Kanban Board mohou uživatelé vytvářet plavecké dráhy založené na systému Kanban, které rozdělují roztříštěné aktivity do přehlednějších úkolových karet.
Plavecké dráhy Businessmap obvykle probíhají horizontálně přes přizpůsobitelné sekce, jako jsou oddělení, priority, funkce nebo pracovní postupy. Rozdělte všechny pracovní položky na karty a roztřiďte je do sítě propojených tabulek, abyste se spojili s lidmi v celé organizaci.
Rozdělte každý procesní pracovní postup na menší segmenty pro přiřazení konkrétních úkolů. Můžete také sloučit sloupce a pruhy, abyste znázornili nuance v rámci pracovních postupů vašeho oddělení.
Nejlepší funkce Businessmap
- Praktický nástroj pro digitální tabuli s přizpůsobitelným pozadím
- Umožňuje integraci s více než 1 000 aplikacemi, jako je Zapier.
- Pro větší přehlednost lze pruhy a sloupce sloučit.
- Škálovatelné pro jednotlivé týmy i větší oddělení
Omezení Businessmap
- Žádný bezplatný tarif
- Může být matoucí, a to i pro zkušené uživatele Kanban tabule.
Ceny Businessmap
- Roční plán: Od 149 $/měsíc
- Měsíční plán: Od 179 $/měsíc
*Všechny ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Businessmap
- G2: 3,8/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 130 recenzí)
6. Office Timeline
Jak název napovídá, Office Timeline je software zaměřený na funkce pro vytváření časových os a plánů, které zahrnují také diagramy swimlane. Díky funkci Timeline Wizard vám platforma umožňuje začít od nuly nebo využít okamžitě přizpůsobitelné šablony.
Platforma je k dispozici jako doplněk pro PowerPoint. Můžete ji použít k vytváření programů nebo projektů s víceúrovňovými plaveckými drahami a dokonce i k prezentaci kritických cest. Přidejte poddráhy do stávajících plaveckých drah a vytvořte tak podrobnější procesní tok.
U projektů závislých na plánování harmonogramu můžete přidat milníky a vizualizovat trvání v rámci jediného diagramu, abyste pochopili požadavky na plánování. To vám umožní prezentovat zainteresovaným stranám průběh každého projektu, aniž byste museli neustále přepínat mezi snímky!
Nejlepší funkce Office Timeline
- Možnost přidat dílčí plavecké dráhy do stávajících plaveckých drah
- Možnost přidávat milníky a kritické cesty
- K dispozici jsou předem navržené šablony.
- Neomezené bezplatné vylepšení a aktualizace produktu
Omezení Office Timeline
- Plugin pro MS Office a webová aplikace se prodávají samostatně.
- Může být obtížné implementovat složité návrhy.
Ceny Office Timeline
- Desktop Pro Edition: 149 $/rok na uživatele
- Desktop Pro+ Edition: 199 $/rok na uživatele
- Online verze pro prohlížeč: 149 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze Office Timeline
- G2: 4,3/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
7. Microsoft Visio
Microsoft Visio je oblíbený nástroj pro transformaci složitých myšlenek do jednoduchých vizuálů! Můžete vytvořit vývojový diagram výběrem některé z dostupných šablon, startovacích diagramů a šablon a přizpůsobit jej podle svých představ pomocí více než 1 000 tvarů, symbolů a dalších prvků.
Zapojte členy svého týmu do spolupráce na diagramu plaveckých drah v reálném čase a sdílejte jej s ostatními odděleními přímo v Microsoft Teams. Vždy můžete přizpůsobit stylový vzhled vizuálů pro prezentaci.
Pokud jste fanouškem panelu nástrojů aplikace Microsoft Word, pak si přijdete na své. Visio má nahoře stejnou klasickou modrou kartu, která zobrazuje všechny možnosti pro úpravu tvarů a současnou spolupráci s týmem. 🧑🤝🧑
Nejlepší funkce Microsoft Visio
- Podporuje mezifunkční týmy
- Funguje dobře s Microsoft Teams.
- Snadná integrace s interními nástroji, jako jsou Word, Excel a PowerPoint.
- Šablony a vzory pro vytváření profesionálních vývojových diagramů s nezbytnými prvky
Omezení programu Microsoft Visio
- Uživatelé MacOS mohou považovat tuto aplikaci za omezující (protože desktopová aplikace je dostupná pouze pro Windows).
- Menším podnikům se nemusí líbit jeho nákladová struktura.
Ceny Microsoft Visio
Předplatné:
- Visio Plan 1: 5 $/měsíc na uživatele
- Visio Plan 2: 15 $/měsíc na uživatele
Jednorázový plán:
- Visio Standard 2021: 309,99 $
- Visio Professional 2021: 579,99 $
Hodnocení a recenze Microsoft Visio
- G2: 4,2/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
8. Creately
Creately je kolaborativní platforma založená na SaaS, která vám umožňuje snadno navrhovat procesní mapy a grafy. Samozřejmě, swimlane diagramy jsou také součástí! 🎉
Platforma se pyšní nekonečnou bílou tabulí, která je ideální pro správu více swimlane pod jednou střechou. Creately vám navíc poskytuje tři připravené pruhy, které můžete přetahovat a měnit jejich velikost. Levý panel nástrojů obsahuje tvary, které můžete přidat do tří pruhů.
Po přidání můžete jednoduše přejít na libovolnou stranu tvaru a pokračovat v budování pracovních postupů ve stejném diagramu a směru. Po úpravách vylepšete výstup přidáním různých barev pro písma a tvary. Týmy mohou také pozvat další členy, aby pracovali na stejném plátně.
Nejlepší funkce Creately
- Přístupnost pomocí drag-and-drop
- Široká škála tvarů a spojovacích prvků
- Připravené pruhy
- Podporuje horizontální a vertikální plavecké dráhy s přesným ovládáním.
- Využijte šablonu diagramu swimlane z knihovny více než 1 000 šablon připravených k použití.
Omezení Creately
- Startupy mohou považovat obchodní plán za cenově náročnější.
- Mobilní aplikace by mohla být uživatelsky přívětivější.
Ceny Creately
- Bezplatný tarif
- Starter: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 89 $/měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Creately
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
9. Gliffy
Další na řadě je Gliffy, aplikace HTML5, která se zaměřuje výhradně na to, aby uživatelé mohli vytvářet různé diagramy. Swimlane, který je jedním z nich, lze navrhnout na whiteboardu pro začátečníky s předem vytvořenými horizontálními/vertikálními pruhy. Tyto pruhy můžete skrýt, abyste získali přehlednější prezentaci. 🔎
Jakmile vytvoříte hlavní pruhy, přetáhněte libovolný tvar na plátno, upravte barvu a velikost a definujte jeho pozici ve workflow vašeho produktu nebo služby. Najednou můžete vytvořit až 13 pruhů.
Gliffy se hladce integruje s Confluence, oblíbeným týmovým pracovním prostorem vhodným pro práci na dálku. To umožňuje týmům Confluence přímý přístup k editačním funkcím bez nutnosti přecházet na jiné platformy.
Gliffy Nejlepší funkce
- Intuitivní funkce drag-and-drop
- Vhodné pro týmy Confluence
- K dispozici jsou různé předem připravené šablony a tvary.
- Umožňuje uživatelům přidávat vrstvy a skrývat pruhy.
Omezení Gliffy
- Uživatelské rozhraní by mohlo být intuitivnější.
- Omezené možnosti exportu souborů
Ceny Gliffy
Profesionální plán:
- 1 až 9 uživatelů: 8 $ za uživatele/měsíc
- 10 až 50 uživatelů: 6 $ za uživatele/měsíc
Plán pro podniky:
- Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
*Všechny ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Gliffy
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (70+ recenzí)
10. SmartDraw
Náš seznam uzavíráme dalším spolehlivým nástrojem pro tvorbu diagramů a whiteboardů: SmartDraw. Toto řešení vhodné pro podniky je určeno pro brainstormingové procesy a tvorbu diagramů pro všechny druhy scénářů, ať už se jedná o plánování podlahové plochy nebo mapování podnikových procesů.
Se SmartDraw si můžete vybrat z řady šablon, včetně šablon diagramů swimlane a projektových grafů, nebo začít úplně od začátku.
Pokud jde o vytváření diagramů, je to většinou docela jednoduché, protože nástroj vám umožňuje přidávat tvary za běhu kliknutím na libovolnou směrovou šipku. Místo přidávání nového textového pole můžete dvakrát kliknout a napsat, co chcete. Po dokončení můžete svůj finální diagram swimlane sdílet, exportovat nebo uložit! 🏊
Nejlepší funkce SmartDraw
- Snadno použitelné rozhraní
- Integruje se s různými aplikacemi, vizualizátory a úložnými platformami.
- Umožňuje týmům sdílet, prohlížet nebo komentovat diagramy.
- Exportujte do platforem jako Google Drive a DropBox.
Omezení SmartDraw
- Někteří uživatelé považují omezený seznam symbolů SmartDraw za omezující ve srovnání s jinými platformami.
- Umožňuje přesouvat pouze jeden tvar najednou.
Ceny SmartDraw
- Individuální: 9,95 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Tým: 8,25 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Web: 2 995 $/rok
Hodnocení a recenze SmartDraw
- G2: 4,6/5 (více než 230 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 110 recenzí)
S ClickUpem jde diagramování jako po másle!
Nástroje pro tvorbu diagramů swimlane, o kterých jsme hovořili, zjednodušují pracovní postupy a pomáhají bojovat proti špatnému řízení tím, že poskytují jasný obraz o tom, kdo je za co zodpovědný. Zaměstnanci mohou tento nástroj také využít k předávání nápadů, proaktivnímu brainstormingu a zvyšování produktivity.
Nemůžete se rozhodnout, který je nejlepší? Doporučujeme vyzkoušet ClickUp! Nejenže usnadňuje a zrychluje tvorbu diagramů, ale také podpoří vaše podnikání díky komplexním nástrojům pro správu úkolů a výkonu! 😊