Отключване на растежа на бизнеса: 10 полезни инструмента за сегментиране на клиенти [Ревюта и цени]

Не сте ли уморени да хвърляте широка мрежа на пазара с надеждата да уловите подходящите клиенти за вашата компания? 🕸️

Разбира се, че сте! Представете си, че можете да идентифицирате високоценни клиенти, да предвидите техните предпочитания и да създадете хиперперсонализирани кампании, които да резонират с тях. Това е обещанието на ефективната сегментация на клиентите!

Не става въпрос само за разделяне на клиентската ви база, а за спечелване на сърцата и умовете им с персонализирани преживявания. Според маркетинговите статистики за 2021 г., сегментираните кампании могат да увеличат растежа на приходите ви с цели 760%!

Ако целта ви е да бъдете винаги една крачка напред, има смисъл да потърсите инструменти за сегментиране на клиентите. Това са софтуерни решения, които позволяват на бизнеса да събира и анализира данни за подгрупите на аудиторията, като по този начин намалява натоварването на маркетинговите екипи.

В този наръчник ще ви помогнем да намерите най-добрия инструмент за сегментиране на клиенти и ще ви запознаем с цялостно маркетингово решение за маркетингови екипи! 😊

Ето разбивка на ключовите характеристики, които трябва да ви помогнат да изберете подходящия софтуер за сегментиране на клиенти според вашите нужди:

Интеграция на данни: Установете дали инструментът е съвместим и позволява агрегиране на данни от съществуващи системи, като инструменти Установете дали инструментът е съвместим и позволява агрегиране на данни от съществуващи системи, като инструменти за автоматизация на маркетинга , платформи за анализи и CRM софтуер , за да получите балансирана цялостна картина на потребителските групи. Удобен интерфейс: Простият интерфейс намалява времето за обучение, което позволява на вашия екип да се съсредоточи върху извличането на информация, вместо да се бори с усложненията. Гъвкавост на сегментацията: Инструментите, които са гъвкави в разработването на сегменти, позволяват по-голяма прецизност при адаптирането на Инструментите, които са гъвкави в разработването на сегменти, позволяват по-голяма прецизност при адаптирането на маркетинговите кампании към целевите групи. Точност и качество на данните: Добрата сегментация се основава на точни данни. Уверете се, че инструментът може да се справи с почистването, валидирането и обогатяването на данните, за да поддържа целостта на наличната информация. Мащабируемост: Уверете се, че избраният инструмент за сегментиране на клиенти е достатъчно мащабируем, за да се адаптира към разширяващата се база от клиенти и потенциални клиенти и да поддържа развиващите се ниши. Анализи и прозрения : Потърсете инструменти, които предоставят ценни отчети, позволяващи ви да наблюдавате представянето на сегментите, да проследявате поведението на потребителите и да идентифицирате тенденциите, които трябва да направляват вашите стратегии. Потърсете инструменти, които предоставят ценни отчети, позволяващи ви да наблюдавате представянето на сегментите, да проследявате поведението на потребителите и да идентифицирате тенденциите, които трябва да направляват вашите стратегии. Бюджет: Сравнете функциите на различните инструменти и преценете дали инвестицията съответства на стойността, която инструментът носи на вашия бизнес 🌺

Проучихме десетки софтуери за сегментиране на клиенти на пазара и съставихме списък с 10 продукта, които могат да революционизират начина, по който разбирате и взаимодействате с аудиторията си. Нашите мини ревюта по-долу ще ви помогнат да направите най-добрия избор за вашия бизнес и да подобрите удовлетвореността на клиентите! 💯

1. Userpilot

Ако търсите баланс между задържането и привличането на клиенти за вашия SaaS бизнес, Userpilot може да бъде чудесен инструмент за сегментиране на клиентите, който да използвате!

Тази платформа предлага разширени опции за сегментиране, базирани на анализ на използването на продуктите. Създайте прецизни групи клиенти въз основа на поведението в приложението, анкети и A/B тестове и използвайте данните, за да ускорите приемането на функциите.

Userpilot помага за създаването на персонализирани преживявания за потребителите без използване на код, което го прави мощна опция за подобряване на конверсиите. 🤩

Този инструмент не се ограничава само до проследяване на кликовете. Можете да зададете персонализирани събития за всяко взаимодействие, от подсказки до кликвания върху бутони, за да получите цялостно разбиране за ангажираността на потребителите. Сегментирайте клиентите въз основа на роли, случаи на употреба или етапи от пътуването, като посочите областите, които могат да причиняват конфликти.

Най-добрите функции на Userpilot

Информативни функции за проследяване на клиенти

Сегментиране въз основа на поведението на потребителите в приложението

Контролни списъци за въвеждане на нови потребители

Поддържа експерименти, базирани на данни, за оптимизиране на взаимодействията с потребителите

Ограничения на Userpilot

Може да представлява предизвикателна крива на обучение

Ограничени възможности за персонализиране

Цени на Userpilot

Стартово ниво: 249 $/месец

Растеж: 499 $/месец

Предприятие: Цена по поръчка

Оценки и рецензии за Userpilot

G2: 4. 6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 5/5 (50+ отзива)

2. Амплитуда

Amplitude се отличава като надежден инструмент за анализ на сегментацията на клиентите, подходящ за B2B, който предлага задълбочени прозрения в поведението на клиентите за подобряване на стратегиите за растеж и потребителско преживяване. Този инструмент позволява лесно оптимизиране на данните във вашия стек с вградена интеграция и поведенчески анализи.

Amplitude предоставя цялостен поглед, който надхвърля просто взаимодействията на уебсайта. Например, получавате детайлно разбиране за поведението на клиентите в приложението. То посочва често използваните функции, идентифицира точките на отпадане и подчертава областите, които причиняват конфликти.

Този подход, основан на данни, не само оценява текущото представяне, но и предвижда бъдещи тенденции. С няколко кликвания Amplitude ви позволява да прецените потенциалния успех на дадена функция. Подкрепени с данни от първа ръка, имате свободата да експериментирате със сегменти и да обмисляте персонализирани стратегии за потребителите. 💫

Най-добрите функции на Amplitude

Сегментиране в комбинация с поведенчески анализи

Експериментиране с продукти и функции

Тестване в различни сегменти на аудиторията

Открива заявки за функции с висока стойност

Ограничения на амплитудата

Някои потребители не харесват ограниченията за използване на сегменти, прегледи, събития и др.

Комплексни опции за филтриране

Ценообразуване на Amplitude

Starter: Безплатен

Плюс: От 49 $/месец

Растеж: Персонализирана цена

Предприятие: Цена по поръчка

Оценки и рецензии за Amplitude

G2: 4,5/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 60 отзива)

3. Baremetrics

Baremetrics ви помага да организирате клиентите си без усилие, като ви предоставя не само данни, но и значими и незабавни исторически сравнения на един клик разстояние.

Любопитни ли сте да разберете как се развиват вашите B2C клиенти или тези, които са се регистрирали през последното тримесечие? Baremetrics ще ви помогне! Богатите му функции за отчитане превръщат вашия табло в център на полезна информация.

С Baremetrics създаването и запазването на персонализирани групи клиенти отнема секунди, което ви дава несравнима гъвкавост. Можете бързо да оцените представянето на различните сегменти, като проследявате новите попълнения, разширенията и дори процента на отпадане с един поглед. Удобните функции за прогнозиране предлагат безценна информация за бъдещите бизнес прогнози, като използват показатели като паричен поток и месечни повтарящи се приходи (MRR) за информирани решения за планиране.

Най-добрите функции на Baremetrics

Филтри за анализ на конкретни клиентски сегменти

Проследява растежа, разширяването и отлива на клиенти

Прогнози за бъдещото развитие на бизнеса

Сравнения на исторически данни

Интеграция с популярни платформи като Shopify, Stripe и Slack

Ограничения на Baremetrics

Възможно е да има дълго време на изчакване за синхронизиране

Случайно неточно отчитане

Цени на Baremetrics

Показатели: От 108 $/месец

Recover: От 58 $/месец

Cancellation Insights: От 108 $/месец

Forecast+: Персонализирана цена

Оценки и рецензии на Baremetrics

G2: 4. 6/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 3. 4/5 (По-малко от пет рецензии)

4. Mixpanel

Искате да видите как вашият уебсайт и продукт се възприемат от потребителите? Mixpanel ви помага да разберете какво работи, къде и защо. 👀

Този инструмент може да сравнява групи потребители, за да разкрие модели на поведение и различия, като предоставя информация, която надхвърля повърхностното. Например, можете да свържете уебсайта си с продукта си и да анализирате поведението на потребителите в различни канали. На практика това означава да създадете отделни групи потребители, извлечени от социалните медии и органичните канали, което ви позволява да определите различията в приемането на продукта.

Платформата позволява доста прост процес на сегментиране. Започвате с определяне на цел, събиране на данни, избор на сегменти, проследяване на ангажираността, подбор на персонализирано съдържание и наслаждавате се на резултатите. Толкова е лесно!

Най-добрите функции на Mixpanel

Групирайте потребителите на всеки етап и в различните канали

Сравнение на кохорти за различни модели на поведение

Превърнете данните в полезни информации

Полезни интеграции като mParticle и Freshpaint

Ограничения на Mixpanel

Може да бъде скъпо за потребители с ограничен бюджет

Потенциално сложна настройка и конфигурация

Цени на Mixpanel

За начинаещи: Безплатно

Растеж: От 20 $/месец

Enterprise: От 833 $/месец

Оценки и рецензии за Mixpanel

G2: 4. 6/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4. 5/5 (над 100 рецензии)

5. Heap

Heap е като VIP билет, с който можете да наблюдавате всяка стъпка на вашите клиенти. Той автоматично проследява всички подробности – кликвания, плъзгания, докосвания, прегледи на страници и т.н. Вече не е нужно да решавате кои събития да проследявате. 🖱️

Heap ви предоставя наръчник за това как да оптимизирате сайта си, за да подобрите клиентското преживяване. А какво е още по-готино? Можете да се потопите в данните и да сегментирате потребителите си въз основа на техните действия. Идентифицирайте модели, групирайте хората според тяхното взаимодействие с приложението ви или дори ги сортирайте въз основа на маркетинговите канали, които са ги довели до сайта ви.

Голямо предимство е, че това е платформа с ниско ниво на кодиране . Така че, дори и кодирането да не е вашата суперсила, визуалните отчети на Heap превръщат данните в история, която всеки от вашия екип може да интерпретира.

Най-добрите функции на Heap

Автоматично проследяване на действията на потребителите

Сегментиране въз основа на действията, предприети на сайта или в приложението

Платформа с ниско ниво на кодиране

Вграден калкулатор на възвръщаемостта на инвестициите за проследяване на годишната възвръщаемост

Ограничения на Heap

Проследява само взаимодействия на фронтенда

Изпълнението на големи заявки може да бъде бавно

Цени на Heap

Безплатно

Растеж: Персонализирана цена

Предимство: Персонализирана цена

Premier: Персонализирана цена

Оценки и рецензии на Heap

G2: 4. 4/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 40 отзива)

6. Piwik PRO

Piwik PRO се отличава с това, че дава на бизнеса пълен контрол над данните и поверителността им, като позволява самостоятелно хостинг на техните сървъри. Това променя правилата на играта за компаниите, които се съобразяват със строгите правила за съхранение на данни или дават приоритет на надеждна сигурност. 🔒

Допълнителна атракция е Tag Manager, спасител за бизнеса, който иска да се справи без усилие с проследяващите кодове, без да се налага подкрепата на разработчици. Той опростява интеграцията на аналитични и маркетингови инструменти, от Google Analytics до AdWords и Facebook Pixel.

Consent Manager е друга звезда сред функциите, която гарантира безпроблемно спазване на регламентите за защита на личните данни като GDPR и CCPA чрез ефективно управление и проследяване на съгласията на потребителите за събиране на данни.

Като черешка на тортата, функцията Customer Data Platform (CDP) консолидира данни от различни източници, предлагайки цялостен преглед на поведението, предпочитанията и взаимодействията на клиентите с марката.

Най-добрите функции на Piwik PRO

Самостоятелно хостинг за контрол над данните

Проследяване на кода без помощта на разработчици

Съгласие на потребителите за събиране на данни в съответствие с изискванията

Събирайте, съхранявайте и управлявайте данни за клиенти от различни източници

Ограничения на Piwik PRO

Ограничено проследяване на електронната търговия

Скъпо за някои потребители

Цени на Piwik PRO

Core: Безплатен

Предприятие: Цена по поръчка

Оценки и рецензии за Piwik PRO

G2: 4. 5/5 (30+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (20+ отзива)

7. Kissmetrics

Kissmetrics е като доверен приятел за вашия уебсайт или приложение, който ви информира какво се случва и какво би могло да се подобри. Без технически термини, само добри стари съвети за успех с клиентите и маркетинг!

Ако се занимавате с SaaS, помислете как да разберете точно къде посетителите на вашия уебсайт се превръщат във фенове въз основа на това как са ви открили. За онлайн търговците на дребно, открийте кои са вашите най-големи клиенти, разберете как са ви открили и повторете успешната стратегия. 💃

Kissmetrics ви позволява да създавате персонализирани сегменти, съобразени с параметрите на клиентите, като по този начин гарантирате прецизно насочване. Инструментите за ангажираност ви позволяват да се свържете директно с потребителите чрез целеви имейли и съобщения в приложението, всичко това въз основа на тяхното поведение.

Искате да експериментирате? Започнете с A/B тестове, за да усъвършенствате стратегиите за съобщения и времето за тяхното изпращане в рамките на създадените от вас сегменти. Накрая, с отчетите и проследяването получавате подробни отчети въз основа на взаимодействията с клиентите и данните, което ви помага да вземете информирани решения.

Най-добрите функции на Kissmetrics

Анализ на поведението

Персонализирани групи за прецизно насочване

Експериментирайте със стратегии за изпращане на съобщения

Отчети в подкрепа на информирани решения

Ограничения на Kissmetrics

Крива на обучение за нови потребители

Ограничени интеграции с други платформи

Цени на Kissmetrics

Silver: 199 $/месец

Gold: 499 $/месец

Платина: Персонализирана цена

Оценки и рецензии на Kissmetrics

G2: 4. 1/5 (100+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (10+ отзива)

8. Google Analytics

Google Analytics се откроява като най-популярният инструмент за сегментиране на клиенти и това е с основание. Той е безплатен и може да обработва огромни обем клиентски данни, което го прави изключително мощен. Разработен от Google, той извлича информация за поведението на посетителите, покупките, местоположението, използването на устройства и др., като спазва правилата за поверителност. 🆓

Google Analytics използва модели за машинно обучение и автоматизация, предлагайки прогнози и полезни информации за подобряване на дигиталните преживявания. Функцията за отчитане в реално време ви позволява да наблюдавате незабавно активността на сайта или приложението, а проследяването на конверсиите предоставя важни информации за действията на клиентите.

Освен това, безпроблемната му интеграция с Google Ads свързва данните за ефективността на уебсайта за по-пълна картина.

Най-добрите функции на Google Analytics

Осъществено чрез машинно обучение и автоматизация

Подробна сегментация въз основа на демографски данни, интереси и поведение

Незабавно наблюдение на активността на сайта или приложението

Интеграция с Google Ads

Ограничения на Google Analytics

Скоростта на извличане на данни може да бъде значително подобрена

Ограничения при данните в реално време

Цени на Google Analytics

Безплатно

Google Analytics 360: План на базата на оферта

Оценки и рецензии в Google Analytics

G2: 4,5/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 7000 отзива)

9. Сегментиране

Основната мисия на Segment като инструмент за сегментиране на клиенти е кристално ясна: да демократизира добрите данни за всички екипи и да предложи единна визия за клиентите.

Той събира данни от мобилни и уеб приложения и се свързва с над 300 софтуера, за да създаде централизиран хъб за безпроблемен достъп и обработка.

Segment има способността да създава динамични сегменти въз основа на данни за клиентите в реално време, което проправя пътя за персонализирана комуникация, която наистина резонира. С този софтуер за сегментиране на клиенти не само достигате до клиентите, но и създавате персонализирани аудитории за маркетингови кампании, които изглеждат като създадени специално за тях.

Segment е отличен избор за всички бизнеси, от стартиращи до бързоразвиващи се компании, които искат да подобрят взаимодействието с клиентите, да усъвършенстват процеса на маркетингово планиране и да увеличат процента на конверсия. 📈

Най-добрите функции на Segment

Събиране на данни от всеки източник

Единна визия за клиентите

Динамични сегменти, базирани на данни в реално време

Персонализирани аудитории за целенасочено достигане

Ограничения на сегментацията

Процесът на създаване на изключващи аудитории може да бъде труден

С течение на времето става скъпо

Сегментиране на цените

Безплатно

Екип: От 120 $/месец

Бизнес: Персонализирана цена

Оценки и рецензии на сегменти

G2: 4. 6/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 7/5 (70+ отзива)

10. Optimove

Optimove предлага усъвършенстван процес на сегментиране, като използва анализ на клъстериране на клиенти и математически модели, за да открие групи от сходни клиенти. Тези микросегменти, които се обновяват ежедневно, са създадени въз основа на демографски данни, модели на поведение и действия в реално време.

Това, което прави Optimove наистина изключителен, е гъвкавостта в сегментирането – от предварително дефинирани групи до персонализирани сегменти, получавате много материал за задълбочен анализ на сегментирането на клиентите или целеви кампании. Този процес на сегментиране на клиентите се подхранва от вградения в платформата бот за оптимизация на маркетинга, Optibot, който неуморно претърсва данните в сегментите за тенденции и полезни прозрения. 🤖

Optimove също така проучва жизнения цикъл на клиентите, проследява промените между микросегментите, за да улови променящото се поведение, което го прави един от най-добрите инструменти за сегментиране на клиентите!

Най-добрите функции на Optimove

Информация от различни източници

Персонализирани сегменти за целеви кампании

Бот за оптимизация на нативния маркетинг

Улавя променящото се поведение на клиентите

Ограничения на Optimove

Не винаги е възможно да актуализирате данните в реално време

Ограниченията за персонализиране могат да бъдат подобрени

Цени на Optimove

Персонализирана цена за плановете Build, Grow, и Scale .

Оценки и рецензии за Optimove

G2: 4. 6/5 (100+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (По-малко от 5 рецензии)

Въпреки че инструментите, които представихме, са насочени към специализирана сегментация на клиентите, все пак се нуждаете от специален софтуер, за да реализирате вашите маркетингови планове и планове за генериране на потенциални клиенти. Тук е мястото, където ClickUp блести, предлагайки набор от маркетингови функции, които ще ви бъдат безценни! 😻

Много екипи харчат стотици долари всеки месец за различни видове инструменти за маркетинг и управление на проекти. Но с ClickUp получавате рационализирано и рентабилно решение, което подкрепя идеите ви за кампании, стартирането им и проследяването на дейностите от начало до край! Нека разгледаме как.

Обсъждайте, изработвайте стратегии и реализирайте маркетингови кампании в какъвто и да е мащаб с ClickUp.

Като един от най-високо оценените инструменти за управление на проекти, ClickUp е изключително ефективен при реализирането на мултиканални кампании. Неговата мащабируема работна среда и атрактивният пакет Marketing Teams Suite са насочени към прилагането на най-добрите стратегии за привличане на потенциални клиенти и конверсия в рамките на ограничените ресурси!

Необходими са координирани усилия от няколко отдела, за да се привлече вниманието на купувачите към новоразработен продукт. С помощта на над 15 изгледа на ClickUp можете лесно да управлявате и наблюдавате напредъка на маркетинговите задачи в различните екипи или клиентски сегменти.

Да предположим, че искате да разпределите или преразпределите задачи или да намалите излишния персонал в екипа – можете да използвате изгледа „Работна натовареност“, за да коригирате отговорностите на екипа по време на кампанията. По същия начин изгледите „Календар“ и „Диаграма на Гант“ са незаменими визуални инструменти, ако трябва да спазвате строги маркетингови графици.

Това е само малка част от възможностите! Платформата предлага пълен набор от функции за управление на маркетингови проекти – обсъждайте стратегии за сегментиране с помощта на Whiteboards или поддържайте маркетинговата документация организирана в ClickUp Docs! Свържете вашите маркетингови планове директно с задачите, като по този начин стратегическата документация и календарите на кампаниите ще бъдат част от ежедневната ви работа.

Започнете да организирате гладка кампания с ClickUp

Притеснявате се да стартирате нова кампания? С шаблона за маркетингов план на ClickUp можете да стартирате маркетинговата си инициатива за продукта си за минути! Той ви помага да определите конкретни цели и приоритети с постижими критерии. ClickUp разполага с галерия, пълна с други маркетингови шаблони, включително опции за дизайн брифинги, планове за пускане на продукти и карти на пътуването на клиентите.

Визуалните табла на ClickUp улесняват проследяването на напредъка – можете да зададете месечни или тримесечни маркетингови цели и да създадете джаджи, за да следите отблизо как се развиват вашите потенциални клиенти и потребители.

Ако планирате мащабна или сложна кампания, препоръчваме да използвате ClickUp Automations, за да спестите време от рутинни задачи, като актуализиране на статуса на потенциалните клиенти или изпращане на имейли.

Използвайте готови рецепти за автоматизация или ги персонализирайте според нуждите си, за да може екипът ви да се фокусира върху най-важните неща.

Използвайте безпроблемната интеграция на ClickUp с други аналитични и SEO инструменти, за да имате достъп до всички маркетингови данни, без да се налага да сменяте платформи. Имате няколко вградени и API-съвместими интеграции!

Така че, направете крачката, подредете маркетинговите си дейности и нека силата на ClickUp бъде с вас!

Разгледайте наличните приложения и интеграции в ClickUp, за да свършите работата си на една централизирана платформа.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Необходимо е време, за да се разбере напълно обхватът на функциите и възможностите

Мобилното приложение може да използва повече функции

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с компанията за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4. 7/5 (над 3000 отзива)

Нека вашите планове за сегментиране на клиенти се реализират с ClickUp

Вашите потенциални клиенти и групи клиенти имат различни нужди, а начинът, по който се отнасяте към тях, оказва голямо влияние върху приходите ви. Независимо от продукта, сегментирането на клиентите може значително да подобри възвръщаемостта на вашите маркетингови инвестиции с течение на времето.

ClickUp се очертава като надеждно решение за подобряване на маркетинговите планове с оптимизирано управление на работния процес. Възможностите му за сътрудничество и проследяване, както и лесният за използване дизайн, го правят идеалната платформа за усъвършенстване на стратегията ви за сегментиране на клиентите!

Регистрирайте се безплатно, за да разгледате разнообразните му функции!