Как да разширите вашата маркетингова агенция: 10 доказани съвета за успех

В маркетинга адаптивността и организацията са от ключово значение. През последните три години от основаването си Nantucket Island Marketing претърпя забележителен растеж, като работи с над 200 компании и разшири екипа си до над 20 членове.

Нашето пътуване към превръщането ни в водеща маркетингова агенция в Нова Англия стана възможно в голяма степен благодарение на гъвкавата и персонализирана платформа, която се превърна в нашето тайно оръжие: ClickUp.

Винаги сме разбирали, че разширяването като маркетингова агенция изисква не само амбиция, но и ефективен начин за управление на проекти, ресурси, комуникация и взаимоотношения с клиенти.

ClickUp се оказа основата на нашата стратегия, която ни позволява да постигаме целите си, да обслужваме клиентите си до най-малките детайли и да се придържаме към курса. Нека разгледаме практичните подходи, които са ни помогнали да използваме ClickUp за стимулиране на растежа на нашата агенция.

1. Определете и проследявайте целите за растеж

Първата стъпка в нашето развитие беше да си поставим ясни и амбициозни цели.

ClickUp предлага набор от инструменти за поставяне на цели, които са безценни за проследяване на напредъка на нашите маркетингови усилия и визуализиране на пътя ни към успеха. С функцията за проследяване на цели на ClickUp създадохме пътна карта за растеж, която поддържа екипа ни съгласуван и фокусиран както на индивидуално ниво, така и на ниво екип, като поставяме цели и сравняваме резултатите.

Проследявайте целите за предлагане на услуги, маркетингови кампании и други в ClickUp.

ClickUp Goals ви позволява да зададете ясни срокове за проектите и измерими цели, които помагат да организирате и проследявате вашите задачи – със или без вашите съществуващи клиенти. Функцията предоставя на агенциите за дигитален маркетинг ясен път към успеха, като помага на вашата маркетингова агенция да остане фокусирана върху наистина важните цели, за да ги постигнете още по-бързо.

2. Сегментирайте работните процеси, използвайки статуса на задачите

Ефективното управление на проекти е гръбнакът на агенциите за дигитален маркетинг. Инструментите за управление на задачи и проекти на ClickUp революционизираха начина, по който оптимизираме работните процеси за маркетингови услуги.

Ние използваме ClickUp, за да разделим сложните проекти на управляеми задачи, да разпределим отговорностите и да следим напредъка в реално време. Това не само поддържа всички в синхрон, но и повишава отчетността, така че всички, от стажантите до висшето ръководство, знаят точно какво се случва, 24/7.

Персонализирайте статусите в ClickUp, за да разграничавате различните услуги за дигитален маркетинг.

Например: нашите маркетинг стратези, копирайтъри и акаунт мениджъри си сътрудничат безпроблемно, като следят отблизо статуса на задачите. Като отдалечен екип, тези функции се оказват безценни, за да ни държат добре информирани, докато работим по нашия обширен списък с приоритети.

Прости, но ефективни функции, като преминаване от статус „Създаване на визуални елементи“ към „Създаване на текст“, сигнализират на екипа за копирайтинг, че е време да поеме нещата в свои ръце. Това е вид ефективност, която говори много за ежедневните ни операции.

В нашия отдалечен екип платформата подпомага вътрешната комуникация и сътрудничеството, особено като се има предвид различните часови зони, в които работим. Функцията за коментари към задачите в ClickUp улеснява гладкото протичане на дискусиите, като държи всички информирани, независимо от местоположението им или часовата зона, в която се намират.

Споменаванията позволяват директна и ефективна комуникация между членовете на екипа, което опростява координацията.

Получавайте обратна връзка, давайте одобрение, проследявайте бързите успехи и форматирайте съдържанието в коментарите на ClickUp.

Актуализациите в реално време играят ключова роля за поддържането на съгласуван работен процес въпреки физическото разстояние. Възможностите за споделяне и редактиране в ClickUp Docs са от основно значение за нашия процес на създаване на съдържание, като осигуряват безпроблемно сътрудничество по маркетинговите инициативи.

В контекста на дистанционната работа ClickUp се откроява като един от най-практичните инструменти за управление на проекти, който преодолява различията и насърчава ефективното сътрудничество в екипа ни. Колкото по-сътрудническа е нашата дигитална агенция, толкова повече клиенти можем успешно да управляваме.

Укрепете взаимоотношенията с тези идеи за подаръци за клиенти!

4. Оптимизирайте разпределението на ресурсите за продуктивност на целия екип

Производителността е ключова за всяка маркетингова агенция и с услуги като разпределение на ресурсите, тези функции променят правилата на играта в ClickUp. Това дава възможност на нашата дигитална агенция да разпределя членовете на екипа към проекти и задачи въз основа на техните специфични умения и текуща наличност.

Този стратегически подход гарантира, че задачите са съобразени с уникалните силни страни на всеки член на екипа, като по този начин се предотвратява преумората и изчерпването и се гарантира, че проектите се възползват от подходящата експертиза.

Преглеждайте индивидуалните и екипните натоварвания в реално време, за да разпределяте задачите

Като избягва ненужно натоварване на нашите екипи, функцията за разпределение на ресурсите на ClickUp допринася значително за намаляване на разходите на агенцията. Това е сценарий, от който всички печелят: максимизиране на ефективността на екипа, оптимизиране на резултатите от проектите и в крайна сметка минимизиране на оперативните разходи за маркетинговите агенции.

5. Опростете задачите по въвеждане и обучение с център за ресурси

За един екип, който непрекъснато се разраства, ClickUp играе ключова роля в оптимизирането на процесите по набиране и обучение на нови служители в Nantucket Island Marketing.

Създадохме автоматизации и персонализирани полета в ClickUp, които ни позволяват безпроблемно да включваме нови членове в екипа и да им предоставяме точно необходимите обучителни видеоклипове в зависимост от ролята им в рамките на секунди.

Използвайте ClickUp Docs, за да споделяте тенденции в бранша, да провеждате проучвания на пазара и др.

Всички материали за обучение, включително видеоклипове и текстови документи, са подредени в ClickUp, създавайки централизиран ресурсен център за лесен достъп – независимо дали става дума за съществуващи или нови клиенти.

6. Приложете автоматизация, за да подобрите оперативната ефективност

Функциите за автоматизация на платформата служат като надежден инструмент за рационализиране на повтарящи се задачи, което освобождава ценно време и ресурси. Тази ефективност се изразява в намаляване на ръчната работа, което позволява на нашия екип да работи по-динамично и да отговаря умело на изискванията на растежа.

Ангажиментът на ClickUp да опростява процесите, без да прави компромиси с качеството, е бил тиха, но влиятелна движеща сила зад подобрената ни мащабируемост.

Използвайте предварително създадени рецепти в ClickUp, за да автоматизирате процеса на привличане на клиенти.

В допълнение към гъвкавостта, постигната чрез автоматизацията, възможностите на ClickUp за спестяване на време се превърнаха в основен елемент от ежедневните ни операции. Чрез минимизиране на ръчния труд не само увеличихме ефективността, но и отбелязахме значително намаление на общите разходи в нашата агенция за дигитален маркетинг.

ClickUp служи като наш централен център за управление на клиенти, предоставяйки безпроблемно CRM решение за маркетинг за Nantucket Island Marketing. Чрез споделени задачи, файлове и интеграция на електронна поща, ние улесняваме комуникацията с клиентите без усилие.

Проследявайте нови и съществуващи клиенти в единен табло на ClickUp

Интеграцията на ClickUp с Google Drive подобрява сътрудничеството с нашите клиенти, като гарантира, че екипът ни има достъп до най-новите документи и информация на едно централизирано място. Тя служи и като „база“ за всички данни, свързани с клиентите, като насърчава прозрачността и достъпността сред членовете на екипа ни.

8. Изграждане и поддържане на взаимоотношения с клиенти

Освен професионалните познания, важни са и добре обмислените детайли. Nantucket Island Marketing поддържа отношенията си с клиентите, като използва функциите на ClickUp за настройване на напомняния за рождени дни и важни дати на клиентите.

Тези малки, но значими жестове засилват нашия ангажимент към персонализираната комуникация, като карат клиентите да се чувстват истински ценени и грижени.

Лесно настройвайте напомняния с клавишната комбинация „R“ в ClickUp.

Крайната цел е ясна: задържане на клиентите. И като поддържаме клиентите доволни и щастливи, не само насърчаваме дългосрочни партньорства, но и отваряме вратата за ценни препоръки.

9. Участвайте в PR инициативи

Участието в лекции, осигуряването на медийно присъствие, участието в интервюта за подкасти, кандидатстването за награди и поддържането на активна присъствие в местната общност са от решаващо значение за разширяване на нашата популярност и изграждане на солидна репутация.

ClickUp се включва в тази област като ценен съюзник, който ни помага да проследяваме систематично напредъка на всяка PR инициатива. Чрез интуитивните етикети и инструменти за категоризация на ClickUp виждаме, че всяка задача се наблюдава и оценява внимателно.

Добавете персонализирани етикети и използвайте опциите за филтриране в изгледа „Списък“ и „Табло“, за да идентифицирате задачите с най-висок приоритет.

Това не само улеснява стратегическия подход към PR, но и ни дава възможност да вземаме информирани решения, които допринасят за нашата обща цел за устойчиво развитие и по-голяма видимост.

10. Бъдете активни в социалните медии

Поддържането на активно присъствие в социалните медии е ключов принцип в стратегията за популяризиране на Nantucket Island Marketing. Споделянето на нашите проекти, успехи с клиенти, съобщения и вдъхновяващо съдържание с нашата целева аудитория спомага за създаването на значими връзки.

ClickUp играе ключова роля в това начинание, като действа като наш информационен център. Нашият централен клиентски табло консолидира данни, актуализации и събития, свързани с клиенти, на едно централизирано място.

Използвайте ClickUp AI, за да генерирате идеи за кампании, като имате предвид целевата аудитория и целите на кампанията.

Това не само рационализира нашата стратегия за социални медии, но и гарантира, че нашите съобщения остават последователни и съгласувани между платформите.

Повишете продуктивността на вашата маркетингова агенция с ClickUp

Когато анализираме пътя на растежа си, истината е ясна – ClickUp е незаменимият герой на NIM. Без излишни украшения, просто един изключително добър инструмент, който помогна на Nantucket Island Marketing да се превърне в амбициозната, ориентирана към резултатите агенция, която е днес.

С ClickUp в арсенала си, ние сме готови да се справим с непредсказуемите предизвикателства на маркетинговия свят, да постигнем впечатляващи резултати и да изведем NIM на нови висоти!

Гост автор:

Рене Перкинс е основател и главен изпълнителен директор на Nantucket Island Marketing, агенция за дигитален маркетинг с пълен набор от услуги, обслужваща Източното крайбрежие. NIM е работила с над 200 компании и разполага с екип от 20 души. През 2022 г. Рене беше включена в списъка „25 под 25“ на Boston Business Journals, в който се отличават млади, амбициозни личности и бъдещи лидери на стартъп сцената в Бостън.