هيكل العمليات لفرق العمل التي تضم 20 إلى 50 موظفًا

عادةً ما لا تظهر الثغرات في هيكل العمليات بشركتك إلا بعد أن يصل عدد الموظفين إلى 35 شخصًا، وتصبح كل قرار مشترك بين الفرق يتطلب دعوة عبر التقويم.

أفاد مؤشر اتجاهات العمل من Microsoft أن 48% من الموظفين يجدون عملهم فوضوياً ومجزأً—وهذه المشكلة تتفاقم فقط مع زيادة عدد الموظفين دون وجود هيكل واضح.

يشرح هذا الدليل شكل هيكل العمليات لفرق العمل التي تضم ما بين 20 إلى 50 موظفًا. ويغطي النماذج التنظيمية التي تناسب أنواع الأعمال المختلفة وكيفية تحديد نسب المديرين إلى الموظفين التي لا تؤدي إلى إرهاق الموظفين. كما يشرح كيفية منع النظام بأكمله من أن يصبح رتيبًا مع ارتفاع عدد الموظفين.

ما هي هيكلية العمليات؟

هيكل العمليات هو النظام الذي يحدد من يملك ماذا، ومن يقدم تقاريره إلى من، وكيف يتنقل العمل بين الأفراد والفرق. إنه مجموعة القواعد الحية التي تحكم كيفية اتخاذ شركتك للقرارات، ومشاركة المعلومات، ومساءلة الأفراد.

وهذا يختلف عن المخطط التنظيمي. فالمخطط التنظيمي هو لقطة سريعة — صورة مرئية للهرم الهرمي لشركتك في لحظة معينة. أما هيكل العمليات فهو النظام الحي الذي يقف وراءه: كيف تُتخذ القرارات، وكيف تتدفق المعلومات، وكيف يتم فرض المساءلة. وهو الذي يحدد ما يحدث فعليًا عندما يختلف قسمان، أو عندما تحتاج مهمة ما إلى التسليم، أو عندما ينضم شخص جديد إلى الفريق.

في الشركات التي تضم ما بين 20 إلى 50 موظفًا، لا توجد هذه الهيكلية عادةً في أي شكل موثق. فهي موجودة في ذهن المؤسس أو تنتقل كمعرفة ضمنية أثناء عملية تأهيل الموظفين الجدد.

هذه الفجوة هي السبب الجذري لمعظم الصعوبات التي تواجه التوسع في الشركات من هذا الحجم. 👀

لماذا يعتبر عدد الموظفين الذي يتراوح بين 20 و50 موظفًا نقطة تحول في هيكل الشركة؟

عندما يصل عدد الموظفين إلى حوالي 20 شخصًا، لا يمكن للمؤسس أن يشارك في كل قرار. وعندما يصل العدد إلى 30، تتوقف عبارة "اسأل سارة" عن العمل كنظام لإدارة المعرفة. وبحلول الوقت الذي يقترب فيه العدد من 50، ستحتاج إلى طبقة من الإدارة الوسطى، وتصبح عمليات تسليم المهام بين الأقسام المختلفة أحداثًا يومية.

إليك ما يحدث عادةً:

التكاليف الإضافية للاتصالات: تنمو العلاقات بين الأفراد بشكل أسي مع زيادة عدد الموظفين — ففريق مكون من 10 أفراد لديه 45 مسارًا للتواصل، بينما فريق مكون من 50 فردًا لديه 1,225 مسارًا

عقبة المؤسس: لا يمكن لمدير أو اثنين مراجعة كل قرار دون أن يصبحا الحلقة الأبطأ في السلسلة

الغموض في الأدوار: يضطلع الموظفون بمهام متعددة عندما يبلغ عدد الموظفين 15 موظفًا، ولكن عندما يصل العدد إلى 40 موظفًا، يؤدي يضطلع الموظفون بمهام متعددة عندما يبلغ عدد الموظفين 15 موظفًا، ولكن عندما يصل العدد إلى 40 موظفًا، يؤدي تداخل المسؤوليات إلى إهمال المهام

حدود الامتثال: تنطبق بعض اللوائح ومتطلبات الإبلاغ — مثل قانون إجازة الأسرة والطبية (FMLA)، الذي يسري عند بلوغ عدد الموظفين 50 موظفًا — مع اقترابك من هذا الحد أو تجاوزه

انحراف الثقافة: بدون هيكل موثق، يستوعب الموظفون الجدد توقعات غير متسقة من مختلف المديرين

يجب أن يبدو الهيكل التشغيلي الجيد في هذه المرحلة وكأنه يزيل العقبات، لا يضيف المزيد من الإجراءات الروتينية.

أفضل أنواع الهياكل التنظيمية للشركات التي تضم ما بين 20 إلى 50 موظفًا

لا يوجد هيكل تنظيمي "صحيح" واحد في هذه المرحلة. يعتمد اختيارك على كيفية سير العمل لديك وما الذي تسعى إلى تحسينه. قبل أن ندخل في تفاصيل كل منها، إليك نظرة عامة سريعة:

نوع الهيكل الأفضل لـ سرعة اتخاذ القرار المخاطر الرئيسية وظيفي فرق متخصصة متوسط الصوامع مسطح فرق صغيرة من كبار الموظفين مرتفع غموض القرار مصفوفة العمل متعدد الوظائف متوسط الالتباس في الأدوار الهيكل المختلط/القسمي إعدادات متعددة المنتجات متوسط-عالي تكاليف التنسيق

الهيكل التنظيمي الوظيفي

يجمع الهيكل التنظيمي الوظيفي الفرق حسب التخصص، مثل الهندسة والتسويق والمبيعات والعمليات والمالية. لكل قسم رئيس يقدم تقاريره إلى المؤسس أو الرئيس التنفيذي. هذا هو النموذج الافتراضي الأكثر شيوعًا في الشركات بهذا الحجم لأنه يعكس الطريقة التي تتجمع بها الشركات بشكل طبيعي مع توظيفها للمتخصصين.

متى يكون ذلك أكثر فعالية:

تخصص واضح: يعمق كل فريق خبرته في مجاله

تسلسل إداري بسيط: يعرف كل موظف مديره وقسمه

تسهيل عملية التوظيف: تتوافق الوصف الوظيفي بشكل واضح مع كل قسم

القيد الرئيسي هو العزلة الوظيفية. عندما تتطلب مشكلة أحد العملاء التنسيق بين أقسام التسويق والمنتجات والدعم، لا يكون هناك من "يتولى" سير العمل المشترك بين الأقسام.

هيكل تنظيمي مسطح

الهيكل المسطح يعني الحد الأدنى من مستويات الإدارة، ونطاقات رقابة واسعة (عدد الأشخاص الذين يتبعون مديرًا واحدًا)، واستقلالية فردية عالية. تبدأ العديد من الشركات الناشئة بهيكل مسطح بشكل افتراضي — وليس عن قصد.

متى يكون ذلك فعالاً:

فرق إدارية تتمتع بثقة عالية: معظم الموظفين من ذوي الخبرة وذوي التوجيه الذاتي

دورات تكرار سريعة: تكلفة انتظار الموافقة تفوق مخاطر اتخاذ قرار خاطئ

الأعمال الإبداعية أو التي تعتمد بشكل كبير على البحث والتطوير: الهيكل الهرمي الصارم يعيق الإنتاجية التي تحتاجها

تصبح الهياكل المسطحة غير فعالة عندما يتجاوز عدد الموظفين 30 شخصًا تقريبًا. فبدون تحديد المسؤوليات بوضوح، تتعثر القرارات لأن الجميع يساهم في اتخاذها ولا أحد له الكلمة الأخيرة — وهو ما يُعرف بشلل التوافق.

هيكل تنظيمي مصفوفي

في الهيكل المصفوفي، يقدم الموظفون تقاريرهم إلى كل من المدير الوظيفي ومدير المشروع أو المنتج. من النادر وجود مصفوفة كاملة في الشركات التي تضم ما بين 20 إلى 50 موظفًا، لكن النسخة المبسطة أكثر شيوعًا مما تعتقد. في أي وقت يتم فيه "دمج" أحد أفراد فريق التسويق في فريق منتج، فإن ذلك يعتبر قريبًا من الهيكل المصفوفي.

متى يكون ذلك أكثر فعالية:

الشركات التي تعتمد بشكل كبير على المشاريع: الوكالات، وشركات الاستشارات، أو شركات المنتجات التي تدير عدة مبادرات في وقت واحد

التنفيذ متعدد الوظائف: عندما يتطلب العمل تنسيقًا يوميًا بين الأقسام

الخطر هو حدوث ارتباك. فبدون تعريفات واضحة للأدوار، يؤدي التبعية المزدوجة إلى خلافات حول الأولويات والمسؤولية.

الهياكل التنظيمية القسمية والمختلطة

تنظم الهيكلية القسمية الفرق حول خط إنتاج أو شريحة عملاء أو منطقة جغرافية بدلاً من الوظيفة.

الهياكل التنظيمية القائمة على الأقسام البحتة غير شائعة في الشركات التي تضم ما بين 20 إلى 50 موظفًا، لأنه لا يمكن تكرار الوظائف عبر الأقسام. ومع ذلك، تزداد شعبية الهياكل المختلطة، مثل فريق العمليات المشترك الذي يدعم فرقتين تركزان على المنتجات.

متى يكون ذلك أكثر فاعلية:

الشركات متعددة المنتجات: تتطلب العروض المختلفة استراتيجيات تسويق متميزة

التوزيع الجغرافي: تحتاج الفرق الإقليمية إلى استقلالية محلية للتحرك بسرعة

يتمثل الخطر الرئيسي في ازدواجية الموارد. لا يمكنك تحمل تكلفة وجود عدة فرق متكاملة في هذه المرحلة، لذا فإن الفرق المختلطة تزيد من تعقيد التنسيق.

كيفية بناء هيكل عمليات للشركات التي تضم ما بين 20 إلى 50 موظفًا

إن بناء هيكل العمليات ليس مشروعًا يتم مرة واحدة. إنه نظام مستمر. الترتيب مهم: حدد الهيكل أولاً، ثم قم بمواءمة التوظيف واتخاذ القرارات وسير العمل حوله. ✨

حدد الأدوار ومسارات الإبلاغ قبل زيادة عدد الموظفين

الخطأ الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة هو التعيين لشغل وظيفة قبل تحديد مكانها في الهيكل التنظيمي. إن تحديد مسارات الإبلاغ أولاً يجبرك على الإجابة عن أسئلة صعبة — هل يقدم الموظف الجديد تقاريره إلى نائب رئيس قسم المنتجات أم إلى رئيس قسم الهندسة؟

جرب ما يلي: ارسم المخطط التنظيمي الذي تحتاجه عند وصول عدد الموظفين إلى 50 موظفًا، ثم اعمل بشكل عكسي حتى تصل إلى الوضع الحالي. حدد الثغرات. سيصبح ذلك خطة التوظيف والهيكل التنظيمي الخاصين بك.

تحديد النسبة المناسبة بين المديرين والموظفين

النطاق العام الذي يناسب معظم الفرق بهذا الحجم هو ما بين خمسة إلى ثمانية مرؤوسين مباشرين لكل مدير. إذا كان العدد أقل من ذلك، فمن المحتمل أن تكون الإدارة مفرطة في الهرم. وإذا كان العدد أكبر من ذلك، فلن يتمكن المديرون من تقديم ملاحظات بناءة أو إزالة العقبات بالسرعة الكافية.

ما الذي يؤثر على النسبة الصحيحة:

تعقيد العمل: العمل المعرفي المستقل يتحمل نطاقات أوسع، بينما تحتاج الفرق التشغيلية أو المبتدئة إلى نطاقات أضيق

تجربة المدير: إن تولي منصب الإدارة لأول مرة مع تسعة مرؤوسين مباشرين هو وصفة مؤكدة للإرهاق

التوزيع الجغرافي: غالبًا ما تحتاج الفرق التي تعمل عن بُعد إلى نطاقات إدارية أضيق قليلاً لأن عمليات المتابعة غير الرسمية لا تحدث بشكل طبيعي

إذا كان عدد موظفيك يقترب من 50 موظفًا وكان كل مدير مسؤولاً عن 2-3 موظفين فقط، فمن المحتمل أن تكون هيكلية شركتك ثقيلة في القمة.

حدد كيفية اتخاذ القرارات المشتركة بين الأقسام

يتخطى العمل حدود الفرق باستمرار. تتطلب الميزة الجديدة التنسيق بين أقسام التصميم والهندسة والتسويق. ويؤثر تصعيد مشكلة العميل على أقسام المبيعات والدعم والمنتج. وبدون إطار عمل موثق، فإن زمام الأمور في مثل هذه اللحظات يقع في يد من يرفع صوته أعلى.

يجب أن يحدد كل سير عمل متكرر ما يلي:

من يتخذ القرار: شخص واحد يتمتع بالسلطة النهائية

من يتم استشارته: المساهمون الذين يلزم الحصول على آرائهم قبل اتخاذ القرار

من يتم إخطاره: أصحاب المصلحة الذين يحتاجون إلى الاطلاع على المعلومات ولكن ليس لديهم حق النقض

عندما يعرف الجميع من يتخذ القرار، تصبح الاجتماعات أقصر وتهدأ المحادثات غير المتزامنة.

مراجعة الهيكل بانتظام

الهيكل الذي ينجح مع 25 موظفاً سيظهر فيه التصدعات عند بلوغ عدد الموظفين 40. راجع هيكل العمليات كل ثلاثة أشهر خلال فترات النمو السريع، وعلى الأقل مرتين في السنة خلال الفترات المستقرة.

يجب أن تتضمن كل مراجعة الأسئلة التالية:

أين تتعثر القرارات؟ إذا كان الشخص نفسه يعرقل خمسة مسارات عمل، فإن تسلسل التبعية يحتاج إلى تعديل

أين تتسرب المهام؟ عادةً ما يعني عادةً ما يعني إهمال عمليات التسليم أن المسؤولية غير واضحة عند الحدود

هل المديرون فعالون في نطاق مسؤولياتهم الحالي؟ إذا تضاعف حجم فريق أحد المديرين في غضون ستة أشهر، تحقق مما إذا كان لا يزال لديه إذا تضاعف حجم فريق أحد المديرين في غضون ستة أشهر، تحقق مما إذا كان لا يزال لديه القدرة على القيادة بشكل جيد

الشركات التي تتوسع بسلاسة تعامل الهيكل كنظام حي، وليس كقرار يتم اتخاذه مرة واحدة.

لا يقتصر هيكل العمليات لشركة تضم 20 إلى 50 موظفًا على اختيار نموذج "صحيح" للهيكل التنظيمي. بل يتعلق الأمر بخلق الوضوح — أدوار واضحة، وصلاحيات اتخاذ قرار واضحة، وعمليات تسليم المهام واضحة — حتى تتمكن من النمو دون أن يصبح المؤسس عائقًا أمام كل شيء.

حدد الهيكل الذي تحتاجه عند بلوغ عدد الموظفين 50 موظفًا واعمل من هناك إلى الوراء. حدد نسبًا معقولة بين عدد المديرين وعدد الموظفين. حدد بشكل واضح من يتخذ القرارات التي تشمل عدة أقسام.

قم بمراجعتها بانتظام، لأن الهيكل الذي لا يتطور مع الفريق يصبح أكبر عائق أمام الأداء. الشركات التي تتعامل مع مرحلة النمو هذه بشكل جيد تعامل الهيكل التشغيلي كنظام حي.

يُجعل ClickUp إيقاع عملياتك قابلاً للتنفيذ لأن البيانات — عبء العمل، والاختناقات، والثغرات في المسؤولية، وسجلات القرارات — كلها في مكان واحد. لن تضطر إلى تجميع تقرير ربع سنوي من ستة أدوات مختلفة وتأمل أن تتطابق البيانات. بل ستقرأ ما تم تسجيله بالفعل أثناء عمل فرقك. 🙌

الأسئلة الشائعة حول هيكل العمليات لفرق العمل التي تضم من 20 إلى 50 موظفًا

كيف تختلف هيكلية العمليات عن المخطط التنظيمي؟

الهيكل التنظيمي هو صورة مرئية لأسماء الموظفين ومسارات الإبلاغ. أما هيكل العمليات فيشمل القواعد المستمرة لكيفية اتخاذ القرارات، وكيفية انتقال العمل بين الفرق، وكيفية توزيع المسؤوليات.

متى يجب على الشركة النامية تعيين أول مدير متوسط المستوى؟

تحتاج معظم الشركات إلى أول طبقة من الإدارة الوسطى عندما يكون لدى قادة الفرق أكثر من ثمانية مرؤوسين مباشرين. ويحدث هذا عادةً عندما لا يعود المؤسس قادراً على المشاركة في القرارات اليومية للأقسام — أي عند وجود حوالي 20 إلى 25 موظفاً.

هل يمكن لشركة تضم 40 موظفًا استخدام أكثر من نوع واحد من الهياكل التنظيمية في الوقت نفسه؟

نعم، تتبع العديد من الشركات في هذا الحجم نهجًا مختلطًا. على سبيل المثال، يمكن الجمع بين هيكل وظيفي للفرق المشتركة مثل المالية والموارد البشرية وفرق عمل قائمة على المشاريع لتسليم المنتجات.