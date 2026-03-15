يعامل معظم الناس OneNote كدفتر ملاحظات رقمي. يكتبون شيئًا ما، ثم ينسون مكانه، ولا يعثرون عليه أبدًا. هذه ليست قاعدة معرفية، بل مقبرة للأفكار الجيدة.

تعمل قاعدة المعرفة الحقيقية بطريقة مختلفة. فهي تربط بين ما تتعلمه، وتبرز ما تحتاجه، وتزداد فائدتها بمرور الوقت. يحتوي OneNote على كل ما تحتاجه لإنشاء قاعدة معرفة، إذا كنت تعرف كيفية إعدادها بشكل صحيح.

يقدم هذا الدليل نظامًا واضحًا ومفصلاً خطوة بخطوة ويشرح كيفية إنشاء قاعدة معرفية في OneNote. سنغطي أيضًا ClickUp كبديل قوي لأولئك الذين يرغبون في الارتقاء بإدارة معارفهم إلى مستوى أعلى.

ما هي قاعدة المعرفة في OneNote؟

عبر Microsoft

قاعدة المعرفة في OneNote هي نظام منظم وقابل للبحث تم إنشاؤه داخل OneNote حيث يمكنك تخزين كل ما يستحق الاحتفاظ به وتنظيمه وربطه ببعضه البعض.

اعتبرها بمثابة ويكيبيديا خاصة بك، مبنية حول عملك وتفكيرك وحياتك. على عكس الملاحظات العشوائية، فإن قاعدة المعرفة في OneNote لها هدف محدد. ترتبط ملاحظاتك ببعضها البعض، وتتبع هيكلًا متسقًا، وتكون منظمة بحيث يمكنك العثور على الأشياء بسهولة. هذا هو الفرق بين المكتبة وكومة من الكتب.

يمكن لقاعدة المعرفة في OneNote أن تحتوي على أي شيء: ملاحظات الاجتماعات، والأبحاث، وإجراءات التشغيل القياسية، ومراجع المشاريع، وسجلات التعلم، والأفكار، والمزيد.

قبل الخوض في تفاصيل OneNote، شاهد هذه النظرة العامة لفهم المبادئ الأساسية وأفضل الممارسات لإنشاء أي قاعدة معرفية داخلية سيستخدمها فريقك.

فوائد استخدام OneNote كقاعدة معرفية

يوفر OneNote طريقة سهلة للبدء في إدارة المعرفة. فيما يلي المزايا الرئيسية:

بدون أي تكلفة إضافية: إذا كان فريقك يمتلك بالفعل اشتراكات في Microsoft 365، فيمكنك البدء في إنشاء قاعدة المعرفة الخاصة بك على الفور دون أي نفقات جديدة

واجهة مألوفة: لقد تعامل معظم الموظفين مع OneNote من قبل، مما يقلل بشكل كبير من صعوبة التعلم ويشجع على اعتماده

الوصول عبر الأنظمة المختلفة: يمكن لفريقك عرض قاعدة المعرفة وتحريرها على أنظمة Windows وMac ومتصفحات الويب والأجهزة المحمولة، مع مزامنة جميع التغييرات تلقائيًا

أنواع محتوى مرنة: لست مقيدًا بالنص فقط. يمكنك تضمين الصور وإرفاق الملفات وإنشاء الجداول وتسجيل الملاحظات الصوتية وحتى تضمين الرسوم البيانية المكتوبة بخط اليد في صفحة واحدة

البحث المدمج: يمكن لوظيفة البحث في OneNote العثور على المحتوى في جميع دفاترك. كما أنها تستخدم تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) للعثور على النص داخل الصور ولقطات الشاشة

التعاون في الوقت الفعلي: يمكن لعدة أعضاء في الفريق المشاركة في يمكن لعدة أعضاء في الفريق المشاركة في التعاون في الوقت الفعلي، حيث يقومون بتحرير نفس الصفحة في نفس الوقت لتحديث المستندات معًا.

الوصول دون اتصال بالإنترنت: يمكنك عرض قاعدة المعرفة الخاصة بك وتحريرها حتى بدون اتصال بالإنترنت. ستتم مزامنة التغييرات التي تجريها تلقائيًا في المرة التالية التي تتصل فيها بالإنترنت

🧠 حقيقة ممتعة: أحد أقدم الأمثلة على دليل المستخدم هو آلية أنتيكيثيرا، وهي جهاز حاسوبي تناظري يوناني قديم يعود تاريخه إلى عام 100 قبل الميلاد. كان يحتوي بالفعل على تعليمات منقوشة مباشرة على لوحاته البرونزية. أوضحت هذه الأدلة كيفية استخدام التروس للتنبؤ بالكسوف ومسارات الكواكب، مما يجعلها أول واجهة مستخدم موثقة في العالم.

كيفية إنشاء قاعدة معرفية في OneNote

يعد إنشاء ويكي OneNote عمليًا أمرًا بسيطًا ولا يستغرق الإعداد الأولي أكثر من ساعة. تعمل الخطوات التالية عبر OneNote لنظامي التشغيل Windows وMac والويب، على الرغم من أن الواجهة قد تختلف قليلاً.

سنحرص على أن تكون هذه الإرشادات مباشرة وموجزة. 🛠️

الخطوة رقم 1: إنشاء دفتر ملاحظات جديد

أولاً، افتح OneNote واختر جديد. قم بتسمية دفتر ملاحظاتك باسم واضح ووصفياً يفهمه الجميع، مثل "قاعدة معارف الشركة" أو "ويكي [القسم]".

عبر Microsoft

بعد ذلك، ستختار مكان حفظها. هذا الاختيار مهم للمشاركة:

OneDrive: الأفضل لقواعد المعرفة الشخصية أو الفرق الصغيرة جدًا التي يدير فيها شخص واحد عملية المشاركة

SharePoint: الخيار الأمثل لقواعد المعرفة على مستوى القسم أو الشركة. ويضمن حفظها في موقع SharePoint أن يكون دفتر الملاحظات مملوكًا للفريق

🔍 هل تعلم؟ قبل أن يصبح ورق لب الخشب رخيصًا، كانت الوثائق الراقية تُكتب على ورق البرشمان. وكان هذا عبارة عن جلد عجل مشدود حرفيًا. ونظرًا لارتفاع تكلفته، كان الكتبة غالبًا ما يكشطون النص القديم لكتابة أشياء جديدة فوقه. وتُسمى هذه الوثائق "المعاد تدويرها" بالبالمبسيست.

الخطوة رقم 2: إعداد أقسام للفئات

الآن، قم بإنشاء أقسام لتكون بمثابة الفئات الرئيسية لقاعدة المعرفة الخاصة بك. اعتبر هذه الأقسام بمثابة الفصول الأساسية لويكي الخاص بك.

إذا كان لديك الكثير من الموضوعات، يمكنك تجميع الأقسام ذات الصلة في "مجموعة أقسام". على سبيل المثال، يمكن أن تحتوي مجموعة "الأقسام" على أقسام للتسويق والمبيعات والهندسة.

ابدأ بخمسة إلى ثمانية أقسام أساسية لتجنب إرباك المستخدمين. يمكنك دائمًا إضافة المزيد لاحقًا. استخدم أسماء واضحة وموجهة نحو العمل. على سبيل المثال، يعد "عملية التهيئة" أفضل بكثير من عنوان عام مثل "الموظفون الجدد".

إليك هيكل بسيط لتبدأ به:

البدء والتأهيل

السياسات والإجراءات

أدلة الأدوات والبرامج

جهات اتصال الفريق والأدوار

القوالب والموارد

الأسئلة الشائعة (FAQs)

💡 نصيحة للمحترفين: اعتد على وضع تاريخ "آخر تحديث" في أعلى كل صفحة. فهذا التفصيل البسيط يمنح القراء الثقة بأن المعلومات حديثة وموثوقة.

الخطوة رقم 3: إضافة الصفحات وتنظيمها

أنشئ داخل كل قسم صفحات للمقالات أو الأدلة أو الموضوعات الفردية.

لبناء هيكل منطقي، يمكنك تحويل الصفحات إلى صفحات فرعية. ما عليك سوى النقر بزر الماوس الأيمن على صفحة في جزء التنقل واختيار إنشاء صفحة فرعية. يؤدي ذلك إلى وضع مسافة بادئة للصفحة وربطها بصريًا بالصفحة الأصلية الموجودة فوقها.

عبر Microsoft

يعد اتباع قواعد تسمية متسقة أمرًا أساسيًا للحفاظ على سهولة التنقل في قاعدة المعرفة الخاصة بك. ومن الممارسات الجيدة أيضًا إنشاء صفحة جدول محتويات في أعلى كل قسم. يمكن أن تحتوي هذه الصفحة على روابط لأهم المقالات ضمن تلك الفئة، لتكون بمثابة دليل سريع لهذا الموضوع.

عبر Microsoft

الخطوة رقم 4: إنشاء المحتوى وتنسيقه

عبر Microsoft

عند كتابة المحتوى الخاص بك، أعط الأولوية للوضوح وسهولة القراءة. لا أحد يرغب في قراءة نص طويل. استخدم أدوات التنسيق المدمجة في OneNote لتسهيل فهم المعلومات التي تقدمها.

استخدم العناوين: قسّم المقالات الطويلة إلى أجزاء منطقية باستخدام العناوين والعناوين الفرعية (استخدم اختصارات مثل Ctrl+Alt+1 لعنوان 1)

أضف عناصر مرئية: يمكن أن تشرح لقطة شاشة أو رسم تخطيطي في المكان المناسب عملية معقدة بشكل أسرع بكثير من النص وحده

اجعل الفقرات قصيرة: احرص على أن تتكون كل فقرة من جملتين إلى ثلاث جمل لتسهيل قراءة المحتوى على أي جهاز

وضع علامات على العناصر المهمة: استخدم العلامات المدمجة مثل "مهام" أو "مهم" أو "سؤال" للفت الانتباه إلى المعلومات الأساسية أو بنود العمل

يمكنك أيضًا إنشاء قالب صفحة من صفحة موجودة، وهو أمر مفيد لأنواع المستندات المتكررة مثل ملاحظات الاجتماعات أو ملخصات المشاريع. ويضمن ذلك أن يكون لكل إدخال تخطيط متسق.

🔍 هل تعلم؟ خلال مهمة أبولو 11، انطلق إنذار 1202 لأن كمبيوتر المركبة القمرية كان مثقلًا بالبيانات. كادت المهمة أن تُلغى. لكن مهندسًا شابًا يُدعى جاك غارمان كان قد وثّق كل رموز الأخطاء المحتملة في "ورقة مرجعية" على مكتبه. تعرّف على الرمز على الفور وأخبر الفريق أنه يمكنهم المضي قدمًا بأمان، مما أنقذ المهمة.

الخطوة رقم 5: ربط الصفحات والأقسام ببعضها البعض

الروابط الداخلية هي ما يحول دفتر ملاحظات بسيط إلى ويكي OneNote حقيقي ومترابط. فهي تساعد المستخدمين على اكتشاف المعلومات ذات الصلة دون الحاجة إلى البحث عنها.

لإنشاء رابط، انقر بزر الماوس الأيمن فوق اسم أي صفحة أو قسم وحدد نسخ رابط الصفحة/القسم. بعد ذلك، قم بتمييز النص الذي تريد تحويله إلى رابط والصقه. لتسريع سير العمل، اكتب قوسين مربعين [[ متبوعين باسم الصفحة التي تريد الارتباط بها، وسيقترح OneNote صفحات للربط بها.

عبر Microsoft

أنشئ صفحة فهرس رئيسية في بداية دفتر الملاحظات الخاص بك تحتوي على روابط لكل قسم رئيسي. يمنحك ذلك نقطة انطلاق مركزية للتنقل في قاعدة المعرفة بأكملها.

الخطوة رقم 6: المشاركة والتعاون مع فريقك

تعتمد طريقة المشاركة والتعاون مع فريقك على المكان الذي قمت بحفظ قاعدة المعرفة فيه. إذا كان دفتر الملاحظات الخاص بك مخزّنًا في SharePoint، فيمكنك إدارة الوصول من خلال موقع SharePoint الخاص بك أو قناة Microsoft Teams المرتبطة به.

إذا كان الملف موجودًا في OneDrive، فانقر فوق الزر مشاركة في OneNote وادعُ أعضاء الفريق عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تعيين أذونات إما يمكن التحرير للمساهمين أو يمكن العرض للوصول للقراءة فقط.

موقع التخزين الأفضل لـ طريقة المشاركة OneDrive الاستخدام الشخصي أو للاستخدام ضمن فريق صغير شارك عبر دعوة عبر البريد الإلكتروني SharePoint على مستوى القسم أو الشركة شارك عبر موقع SharePoint أو Teams

تذكر أكبر قيود المشاركة في OneNote: يتم تعيين الأذونات على مستوى دفتر الملاحظات. لا يمكنك تقييد الوصول إلى صفحة أو قسم معين، لذا خطط لهيكل دفتر الملاحظات وفقًا لذلك.

🧠 حقيقة ممتعة: تأتي كلمة "ملف" من الكلمة اللاتينية filum ، والتي تعني "خيط". قبل ظهور المجلدات أو السحابة الرقمية، كان الموظفون يتتبعون المستندات عن طريق ثقب زاوية الورقة فعليًا وربطها معًا بقطعة من الخيط.

نصائح لتنظيم قاعدة المعرفة الخاصة بك في OneNote

لقد أنشأت قاعدة المعرفة الخاصة بك في OneNote، لكن العمل لم ينتهِ بعد. فبدون الصيانة المستمرة، يمكن حتى لأكثر مواقع الويكي تنظيماً أن تتحول إلى ساحة خردة رقمية. وهذا يؤدي إلى عودة أعضاء الفريق إلى العادات القديمة، مثل سؤال الزملاء عن المعلومات التي لا يمكنهم العثور عليها، مما يتعارض مع الغرض الأساسي من وجود مستودع مركزي.

لمنع حدوث ذلك، تحتاج إلى إنشاء إطار عمل قوي لإدارة المشاريع منذ البداية. ستحافظ هذه العادات على قاعدة المعرفة الخاصة بك كمورد حي وموثوق.

تعيين مسؤول: قاعدة المعرفة التي لا يوجد لها مسؤول هي قاعدة معزولة. عيّن شخصًا واحدًا (أو لجنة صغيرة) ليكون مسؤولاً عن صيانة الهيكل، وأرشفة المحتوى القديم، وضمان الالتزام بالمعايير

إنشاء دليل أسلوب: وثيقة بسيطة من صفحة واحدة تحدد قواعد التسمية وقواعد التنسيق وكيفية استخدام العلامات ستحافظ على اتساق المحتوى، بغض النظر عمن يقوم بإنشائه

استخدم قالب صفحة موحد: بالنسبة للمحتوى المتكرر مثل أدلة الإرشادات أو ملاحظات الاجتماعات، قم بإنشاء قالب واستخدمه. يضمن ذلك أن يكون لكل مقال هيكل يمكن التنبؤ به، مما يسهل على المستخدمين العثور على ما يحتاجون إليه

الأرشفة بدلاً من الحذف: عندما يصبح المستند قديمًا، انقله إلى قسم أرشيف مخصص بدلاً من حذفه. فهذا يحافظ على المعلومات في حالة الحاجة إليها في أي وقت في سياق تاريخي

💡 نصيحة للمحترفين: قم بجدولة مهمة متكررة كل ثلاثة أشهر لمراجعة قاعدة المعرفة. هذه هي فرصتك لتحديث المحتوى القديم، وإصلاح الروابط المعطلة، وتحديد أي ثغرات في المعلومات.

محدودية OneNote كقاعدة معرفية

كانت قاعدة المعرفة الخاصة بك في OneNote بداية رائعة، ولكن فريقك آخذ في النمو الآن. أصبح دفتر الملاحظات بطيئًا، ولا يستطيع الموظفون الجدد العثور على أي شيء، وأنت قلق بشأن سهولة الوصول إلى المعلومات الحساسة. الأداة التي كانت في يوم من الأيام حلاً أصبحت الآن جزءًا من المشكلة.

هذه رحلة شائعة. على الرغم من أن OneNote موثوق به عند البدء، إلا أن قيوده تصبح أكثر وضوحًا مع توسع فريقك وقاعدة المعرفة الخاصة بك.

لا توجد أذونات دقيقة: لا يمكنك تقييد الوصول إلى صفحة أو قسم معين. إذا كنت بحاجة إلى مشاركة سياسات الموارد البشرية مع المديرين دون الفريق بأكمله، فسيتعين عليك إنشاء دفتر ملاحظات منفصل تمامًا، مما يؤدي إلى زيادة لا يمكنك تقييد الوصول إلى صفحة أو قسم معين. إذا كنت بحاجة إلى مشاركة سياسات الموارد البشرية مع المديرين دون الفريق بأكمله، فسيتعين عليك إنشاء دفتر ملاحظات منفصل تمامًا، مما يؤدي إلى زيادة حجم العمل

سجل إصدارات محدود: يتتبع OneNote إصدارات الصفحات، لكن استعادة المحتوى أو مقارنة التغييرات بين نسختين ليست عملية سهلة. إذا حذف شخص ما فقرة مهمة عن طريق الخطأ، فقد يكون استعادتها تحديًا

لا توجد إجراءات موافقة: لا توجد إجراءات موافقة؛ يتم نشر المحتوى فور كتابته، مما قد يؤدي إلى مشاركة معلومات غير دقيقة

البحث غير المتسق: على الرغم من أن ميزة البحث في OneNote قوية، إلا أنها قد تصبح بطيئة وتُظهر نتائج غير ذات صلة في دفاتر الملاحظات الكبيرة جدًا، مما يجبر المستخدمين على البحث يدويًا عما يحتاجون إليه

تحديات التوسع: مع نمو دفتر الملاحظات ليشمل مئات الصفحات والملفات المضمنة، ستواجه تحديات كبيرة في التوسع: حيث يتدهور الأداء، وتصبح عملية التنقل البسيطة القائمة على علامات التبويب صعبة الاستخدام

لا توجد تحليلات: ليس لديك أي وسيلة لمعرفة المقالات التي يتم عرضها، أو المصطلحات التي يبحث عنها المستخدمون، أو الصفحات التي أصبحت قديمة. أنت تعمل على غير هدى عندما يتعلق الأمر بتحسين قاعدة المعرفة الخاصة بك

الربط المباشر: يتيح لك OneNote الربط بصفحات أخرى، لكنه لا يعرض لك الروابط العكسية (أي الصفحات الأخرى التي ترتبط بهذه الصفحة). وهذا يجعل من الصعب فهم كيفية ارتباط المعلومات أو تحديث أو حذف صفحة بأمان دون كسر الروابط في أماكن أخرى

🔍 هل تعلم؟ كانت مكتبة الإسكندرية الكبرى أول محاولة لتوثيق كل شيء في العالم المعروف. كانوا جادين للغاية في ذلك لدرجة أن أي سفينة ترسو في الميناء كان عليها تسليم مخطوطاتها. كانت المكتبة تنسخها وتحتفظ بالأصول وتعيد النسخ إلى أصحابها.

ClickUp كبديل لقاعدة المعرفة في OneNote

نظم مستنداتك في ClickUp Docs

غالبًا ما تعتمد الفرق أدوات تدوين الملاحظات لتخزين الأفكار والأبحاث والوثائق الداخلية. ومع مرور الوقت، تنفصل هذه الملاحظات عن العمل الفعلي الذي تدعمه. يبحث الأشخاص في تطبيقات متعددة، وينسخون الروابط في الدردشات، ويفقدون السياق أثناء أداء المهام اليومية.

يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي حيث توجد الوثائق جنبًا إلى جنب مع المشاريع والمهام والمناقشات. تظل المعرفة مرتبطة بالتنفيذ، مما يقلل من انتشار SaaS ويقضي على التبديل المستمر للسياق.

إنشاء معرفة منظمة باستخدام ClickUp Docs

تُعد ClickUp Docs الأساس لإدارة المعرفة داخل مساحة العمل. تقوم الفرق بتنظيم الوثائق جنبًا إلى جنب مع العمل الذي تدعمه، بحيث تظل المعلومات ذات صلة وسهلة العثور عليها.

لنفترض أن فريق منتج ما يحتفظ بقاعدة معرفية لتدريب المهندسين الجدد. يقوم الفريق بإنشاء مستند بعنوان "دليل تدريب المطورين" يتضمن تعليمات الإعداد ومعايير البرمجة وروابط للأدوات الداخلية. ويرتبط هذا المستند مباشرة بمهام التدريب في ClickUp، بحيث يرى كل موظف جديد الوثائق أثناء إكمال الخطوات المطلوبة.

تسهل أدوات تحرير النص المنسق داخل Docs تنظيم الوثائق ومسحها ضوئيًا. تقوم الفرق بتنسيق المعلومات بوضوح من خلال:

العناوين التي تنظم أقسامًا كبيرة من الوثائق

الجداول التي تسرد البيانات المنظمة مثل معلمات واجهة برمجة التطبيقات (API) أو الوصول إلى الأدوات

رموز تعبيرية تسلط الضوء على الملاحظات الرئيسية أو النصائح السريعة

كتل التعليمات البرمجية التي تخزن أمثلة تقنية أو نصوص برمجية

على سبيل المثال، قد يتضمن دليل المطور جدولاً يسرد بيئات الاختبار والإنتاج، بينما تخزن كتل التعليمات البرمجية نماذج لطلبات واجهة برمجة التطبيقات (API) التي ينسخها المهندسون أثناء الإعداد.

نظم المعلومات بشكل منطقي باستخدام الصفحات الفرعية

مع تزايد حجم الوثائق، تصبح البنية أمرًا بالغ الأهمية. تدعم ClickUp Docs الصفحات الفرعية المتداخلة التي تنشئ هرميات معرفية واضحة.

تنظيم هياكل المعرفة باستخدام الصفحات الفرعية في ClickUp Docs

على سبيل المثال، يقوم فريق التسويق بإنشاء مستند مركزي بعنوان "قاعدة معارف العلامة التجارية". وتقسم الصفحات الفرعية المحتوى إلى أقسام مثل إرشادات صوت العلامة التجارية، وقوالب وسائل التواصل الاجتماعي، وأطر تخطيط الحملات، وقوائم مراجعة المحتوى.

تركز كل صفحة فرعية على موضوع واحد، مما يجعل التنقل سهلاً حتى مع توسع الوثائق.

غالبًا ما تتطلب الوثائق توضيحات أو تحديثات. تدعم ClickUp Docs التعليقات والإشارات التي تربط تلك المحادثات بالمحتوى.

ناقش التغييرات في الوثائق باستخدام تعليقات ClickUp Docs

لنفترض أن مدير منتج يراجع مستند خطة العمل ويلاحظ تفاصيل قديمة عن الميزات.

يقومون بتمييز القسم، ووضع علامة على رئيس قسم الهندسة، وطلب جداول زمنية محدثة. يرد المهندس في نفس سلسلة التعليقات ويقوم بتحرير المستند على الفور. تقوم الفرق بحل الأسئلة دون الحاجة إلى فتح أدوات اتصال منفصلة في مكان العمل.

اسمع ذلك من مستخدم فعلي للتطبيق:

أستخدم ClickUp في كل شيء. إنه جزء أساسي من سير عملي اليومي وخطة المشاريع وقاعدة المعرفة الخاصة بي. أحب أن يكون كل شيء في مكان واحد. لقد استخدمت العديد من الأدوات على مر السنين لمساعدتي في تتبع العمل، لكن ClickUp يحل جميع المشاكل بالنسبة لي. أحب المرونة التي يوفرها ClickUp – لقد أنشأت العديد من القوائم بدءًا من إدارة المهام، والتجديدات، وإدارة المشاريع، ومشاريع البرمجيات، والاستثمار العقاري، ومحاضر الاجتماعات، ومعلومات التتبع. أشعر أنه أداة لا غنى عنها لأي عمل تجاري – من الأعمال الفردية إلى الشركات الكبيرة [كما وردت].

استرجع المعرفة على الفور باستخدام ClickUp Brain

مع توسع حجم الوثائق، يصبح البحث أمرًا ضروريًا. يساعد ClickUp Brain الفرق على استرجاع الإجابات من جميع الوثائق والمهام والمحادثات.

استرجع رؤى الوثائق باستخدام ClickUp Brain

لنفترض أن مدير نجاح العملاء يحتاج إلى سياسة التصعيد الحالية للحسابات المؤسسية. بدلاً من البحث في مستندات متعددة، يطرح سؤالاً على ClickUp Brain مباشرةً.

📌 جرب هذا السؤال: لخص عملية تصعيد المشكلات في المؤسسة واذكر الفرق المسؤولة.

يقوم ClickUp Brain بتحليل المستندات الموجودة ويقدم شرحًا موجزًا مع روابط إلى الوثائق ذات الصلة.

قلل من انتشار الذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Brain MAX

تعتمد العديد من الفرق على أدوات ذكاء اصطناعي منفصلة للكتابة والبحث وتلخيص المعلومات. يعمل ClickUp Brain MAX على تجميع هذه القدرات داخل مساحة العمل.

على سبيل المثال، يقوم رئيس فريق البحث بإملاء ملاحظات الاجتماع باستخدام ميزة "Talk to Text". ويقوم Brain MAX بتحويل المدخلات الصوتية إلى وثائق منظمة داخل مستند.

لاحقًا، يبحث النظام نفسه عبر المهام والمستندات ومناقشات المشروع لإظهار السياق ذي الصلة. تقلل الفرق من تجزئة الأدوات وتحافظ على طبقة معرفية ذكية واحدة عبر مساحة العمل.

ابحث عن المعرفة في مساحة العمل باستخدام ClickUp Brain MAX

يدعم ClickUp أيضًا الوصول عبر الأجهزة المحمولة، مما يجعل المعرفة متاحة خارج بيئة سطح المكتب. يتيح التطبيق المحمول الوصول إلى المستندات دون اتصال بالإنترنت، بحيث يمكن للفرق مراجعة الوثائق أثناء السفر أو العمل الميداني أو في حالة الاتصال المحدود.

بمجرد إعادة اتصال الجهاز، تتم مزامنة التحديثات تلقائيًا والحفاظ على التوافق عبر مساحة العمل.

أنشئ قاعدة معرفية تعمل معك باستخدام ClickUp

يُعد OneNote نقطة انطلاق عملية لإنشاء قاعدة معرفية، خاصةً للفرق التي تعمل بالفعل ضمن بيئة Microsoft. ويعتمد نجاحه بشكل أكبر على إنشاء هيكل واضح، وصيانة متسقة، وملكية واضحة؛ وهي مبادئ أساسية لأي عملية رئيسية، بدءًا من إدارة المعرفة وصولاً إلى تحديد أهداف التهيئة.

ولكن مع نمو فريقك، تزداد احتياجاتك في مجال إدارة المعرفة.

وهنا تبرز ClickUp كبديل أكثر قابلية للتوسع. بدلاً من فصل التوثيق عن التنفيذ، تربط ClickUp المعرفة مباشرةً بالعمل. باستخدام Docs، تقوم الفرق بإنشاء وثائق منظمة ومتداخلة تتواجد جنبًا إلى جنب مع المشاريع والمهام.

مع توسع نطاق التوثيق، يغير ClickUp Brain طريقة بحث الفرق عن المعلومات واسترجاعها. أضف التعليقات المدمجة والإشارات وسجل الإصدارات والقوالب والوثائق المرتبطة بالمهام، وستحصل على نظام ذكي يتطور مع سير عملك.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

1. هل يمكن لعدة أعضاء في الفريق تحرير قاعدة المعرفة في OneNote في نفس الوقت؟

نعم، يدعم OneNote التأليف المشترك في الوقت الفعلي، مما يعني أنه يمكن لعدة أشخاص تحرير نفس الصفحة في وقت واحد ورؤية التغييرات التي يجريها كل منهم فور حدوثها

2. كيف يقارن ويكي OneNote ببرامج قواعد المعرفة المخصصة؟

يعد OneNote رائعًا لتلبية الاحتياجات الأساسية، لكنه يفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل الأذونات التفصيلية، وسير عمل الموافقة، والتحليلات التي توفرها أدوات قواعد المعرفة المخصصة من أجل تحسين الحوكمة وقابلية التوسع

3. هل OneNote مناسب لإنشاء قاعدة معرفية على مستوى الشركة؟

يمكن أن ينجح هذا مع المؤسسات الصغيرة، لكن الشركات الكبيرة غالبًا ما تواجه مشكلات تتعلق بالأذونات والأداء وإدارة المحتوى، مما يجعل الحل المخصص خيارًا أكثر عملية

4. ماذا يحدث لقاعدة المعرفة الخاصة بي في OneNote إذا غادر أحد أعضاء الفريق؟

إذا تم تخزين دفتر الملاحظات في موقع SharePoint مشترك، فسيظل متاحًا. ومع ذلك، إذا تم تخزينه في OneDrive الشخصي لموظف مغادر، فسيتعين على المسؤول نقل الملكية قبل تعطيل الحساب لمنع فقدان البيانات.