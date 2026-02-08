10 قوالب لتخطيط عيد الشكر يمكنك تجربتها

يقلل معظم مضيفو عيد الشكر من حجم عبء التنسيق حتى يجدوا أنفسهم يتنقلون بين جداول الفرن والقيود الغذائية وتسوق البقالة في اللحظة الأخيرة عبر خمسة تطبيقات مختلفة.

ترشدك هذه المقالة عبر 10 قوالب لتخطيط عيد الشكر - من عشاء عائلي بسيط إلى حفلات طعام جماعية كبيرة - وتوضح لك كيفية استخدام ميزات ClickUp مثل ClickUp Timeline View و ClickUp Automations و ClickUp Brain لتركيز تخطيطك والقضاء على الفوضى والاستمتاع بالعيد.

أفضل قوالب تخطيط عيد الشكر

تختلف احتياجات عشاء بسيط لأربعة أشخاص عن احتياجات حفل عشاء جماعي لـ 30 شخصًا، وقد يؤدي استخدام الأداة الخاطئة إلى إغفال بعض التفاصيل أو خلق عمل غير ضروري. تم اختيار القوالب أدناه لمرونتها وسهولة تخصيصها وقدرتها على التعامل مع كل من العشاء العائلي البسيط والأحداث المنسقة الأكبر حجمًا. احصل على اقتراحات مهام مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتذكيرات آلية وإنشاء محتوى ذكي من خلال تحسين أي قالب باستخدام ClickUp Brain لجعل التخطيط أكثر سلاسة.

قبل الغوص في قوالب عيد الشكر المحددة، شاهد هذا العرض العام لفهم كيفية عمل قوالب تخطيط المشاريع في ClickUp وكيف يمكنك تخصيصها لتناسب احتياجاتك الفريدة:

1. قالب مخطط العطلات من ClickUp

تم تصميم قالب ClickUp Holiday Planner للمضيفين الذين يتعاملون مع أكثر من مجرد الوجبات، مثل الزينة وتنسيق الهدايا ولوجستيات السفر.

تم تصميم قالب ClickUp Holiday Planner للمضيفين الذين يتعاملون مع أكثر من مجرد الوجبات، مثل الزينة وتنسيق الهدايا ولوجستيات السفر. يوفر إطارًا شاملاً لتنسيق جميع أحداث العطلات، مع فئات مهام مسبقة الصنع يمكنك تكييفها مع وليمة عيد الشكر. إنه الأفضل لمن يريدون مركز قيادة واحدًا لجميع موسم العطلات.

تتيح لك قوائم المهام المعدة مسبقًا البدء بفئات منظمة للوجبات والديكورات وإدارة الضيوف بدلاً من البدء من الصفر. تتيح لك طرق العرض المتعددة تصور خطتك من زوايا مختلفة باستخدام عرض القائمة للمهام التفصيلية، وعرض اللوحة لتتبع التقدم، وعرض التقويم لجدولة التواريخ المهمة.

تتيح لك الحقول المخصصة في ClickUp إضافة تفاصيل محددة مثل المبالغ لتتبع الميزانية والملاحظات الغذائية لكل ضيف وحالة الرد على الدعوة للحفاظ على المعلومات المهمة منظمة ومرئية. يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain لتبادل الأفكار حول موضوعات الديكور وإنشاء قائمة مهام عيد الشكر أو صياغة رسائل شكر مخصصة لإرسالها بعد الحدث.

2. قالب ClickUp لتخطيط الأحداث والتعاون

احصل على قالب مجاني قم بإدارة المهام بكفاءة باستخدام قالب تخطيط الأحداث من ClickUp.

إن تنسيق حفل عيد الشكر مع الأصدقاء أو حفل عشاء جماعي في المكتب من خلال الدردشة الجماعية هو وصفة لكارثة. تم تصميم قالب ClickUp لتخطيط الأحداث والتعاون للمجموعات والفرق، حيث يوفر ميزات مدمجة للاتصال وتوزيع المهام للحفاظ على تنسيق الجميع. إنه الحل المثالي لأي عيد شكر تساهم فيه عدة أسر بأطباق أو تساعد في الإعداد.

تقضي حقول "المكلف" على الالتباس من خلال تعيين مالكين واضحين لكل مهمة، بحيث يعرف الجميع من سيقوم بإعداد الحشو ومن سيحضر الكراسي الإضافية. تتيح لك التعليقات و@mentions ممارسة التواصل التعاوني الفعال من خلال ترك التعليقات مباشرة على المهام بدلاً من فقدانها في سلسلة رسائل نصية فوضوية.

يُظهر تتبع التقدم في لمحة ما تم تأكيده مقابل ما لا يزال معلقًا، حتى تتمكن من متابعة الأطباق التي لم يتم تخصيصها بعد. يمكن لـ ClickUp Brain صياغة رسائل التخصيص، وتلخيص من التزم بماذا، والإشارة إلى أي ثغرات في تغطية قائمتك.

3. قالب تخطيط الأحداث من ClickUp

بالنسبة للمضيفين الذين يتعاملون مع عيد الشكر كحدث رسمي، يغطي قالب تخطيط الأحداث من ClickUp كل شيء بدءًا من المكان والجدول الزمني وحتى المهام وتنسيق الموردين.

بالنسبة للمضيفين الذين يتعاملون مع عيد الشكر كحدث رسمي، يغطي قالب تخطيط الأحداث من ClickUp كل شيء بدءًا من المكان والجدول الزمني وحتى المهام وتنسيق الموردين. إذا كان تخطيطك يتضمن ترتيبات الجلوس أو استئجار المعدات أو مكونات تقديم الطعام، فإن هذا القالب يوفر لك الهيكل الذي تحتاجه لإدارة اللوجستيات المعقدة دون ضغوط.

تمنحك طريقة عرض الجدول الزمني نظرة شاملة على كامل مسار الحدث، بدءًا من التخطيط الأولي والتحضير وحتى يوم التنفيذ والتنظيف. تتيح لك ميزة تتبع البائعين والموردين إدارة الطلبات الخاصة بالديك الرومي الجاهز أو الطاولات المستأجرة أو المساعدة المستأجرة في مكان واحد منظم.

تقسم المهام الفرعية في قائمة المهام المهام الكبيرة مثل "تزيين غرفة الطعام" إلى خطوات أصغر وقابلة للتنفيذ مثل "كي مفرش المائدة" و"وضع بطاقات المقاعد". تتيح لك أتمتة ClickUp إعداد تذكيرات تلقائية للمواعيد النهائية المهمة، مثل موعد شراء الديك الرومي أو موعد بدء تسخين الفرن.

📮 ClickUp Insight: 83٪ من العاملين في مجال المعرفة يعتمدون بشكل أساسي على البريد الإلكتروني والدردشة للتواصل مع الفريق. ومع ذلك، فإن ما يقرب من 60٪ من يوم عملهم يضيع في التبديل بين هذه الأدوات والبحث عن المعلومات. مع تطبيق شامل للعمل مثل ClickUp، تتجمع إدارة المشاريع والرسائل والبريد الإلكتروني والدردشات في مكان واحد! حان الوقت للتركيز وتنشيط العمل!

4. قالب ClickUp لتخطيط الحفلات

تم تصميم قالب ClickUp لتخطيط الحفلات للمناسبات الاجتماعية مع التركيز على تجربة الضيوف والترفيه والأجواء.

إن نجاح عيد الشكر لا يقتصر على الطعام فحسب، بل يتعلق بالتجربة أيضًا. تم تصميم قالب ClickUp لتخطيط الحفلات للمناسبات الاجتماعية مع التركيز على تجربة الضيوف والترفيه والأجواء. إنه مثالي لمضيفي Friendsgiving أو أي شخص يرغب في التخطيط لاحتفال لا يُنسى من البداية إلى النهاية.

تتيح لك إدارة قائمة الضيوف تتبع الردود على الدعوات وتدوين الملاحظات حول القيود الغذائية أو المرافقين باستخدام حقول مخصصة لكل ضيف. تساعدك أقسام الترفيه وتخطيط الأنشطة على تخطيط أنشطة ما بعد العشاء وقوائم تشغيل الموسيقى والأشياء التي تشغل الأطفال في قوائم منظمة.

تضمن قائمة مراجعة الديكور والأجواء تغطية كل التفاصيل من خلال قائمة مفصلة لجميع مهام إعداد الأجواء. يمكن لـ ClickUp Brain اقتراح مواضيع لبدء المحادثات على مائدة العشاء، أو إنشاء قائمة تشغيل موسيقية ذات طابع خاص، أو إنشاء جدول أنشطة للأطفال.

5. قالب الجدول الزمني ClickUp لتخطيط الأحداث

غالبًا ما يكون التحدي الأكبر في عيد الشكر هو جدول استخدام الفرن. تساعدك قالب الجدول الزمني ClickUp لتخطيط الأحداث على تخطيط كل مهمة وفقًا لجدول مرئي، مع إظهار التبعيات والتسلسل حتى تتمكن من معرفة الوقت المحدد الذي يجب أن يتم فيه طهي كل طبق.

غالبًا ما يكون التحدي الأكبر في عيد الشكر هو جدول استخدام الفرن. تساعدك قالب الجدول الزمني ClickUp لتخطيط الأحداث على تخطيط كل مهمة وفقًا لجدول مرئي، مع إظهار التبعيات والتسلسل حتى تتمكن من معرفة الوقت المحدد الذي يجب أن يتم فيه طهي كل طبق. إنه مثالي للمخططين المهتمين بالتفاصيل والذين يرغبون في تجنب أي أخطاء في التوقيت.

يعرض عرض Gantt مدة المهام وترابطاتها لفهم المسار الحرج — تسلسل المهام التي يجب إكمالها في الوقت المحدد. يمكن ضبط تواريخ البدء والتسليم بحيث يتم تعديلها تلقائيًا في حالة تغيير مهمة سابقة، بحيث يظل جدولك الزمني بأكمله متزامنًا. تظهر رؤية المسار الحرج على الفور المهام التي لا مجال للتلاعب بها، مما يساعدك على تحديد أولويات الأمور الأكثر أهمية للحفاظ على سير العملية على المسار الصحيح. يعمل الترميز اللوني حسب الفئة على تنظيم المهام حسب التحضير والطهي والتقديم والتنظيف لتمكينك من فحص جدولك الزمني بسرعة وفهم سير العمل.

6. قالب مخطط التقويم ClickUp

إذا كنت من المخططين البصريين الذين يفكرون من منظور التواريخ بدلاً من القوائم، فإن قالب مخطط التقويم ClickUp مناسب لك.

إذا كنت من المخططين البصريين الذين يفكرون من منظور التواريخ بدلاً من القوائم، فإن قالب مخطط التقويم ClickUp مناسب لك. يعرض القالب جميع مهام التخطيط الخاصة بك في عرض شهري أو أسبوعي أو يومي مألوف، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص لإدارة التحضيرات التي تستغرق عدة أيام ومعرفة مدى توافقها مع التزاماتك الأخرى.

تتيح لك واجهة السحب والإفلات جدولة المهام وإعادة جدولتها بسهولة عن طريق سحبها إلى التاريخ الصحيح. تتيح لك طرق العرض المتعددة للتقويم استخدام عرض الشهر للحصول على نظرة عامة عالية المستوى على الجدول الزمني للتخطيط والتبديل إلى عرض اليوم للحصول على تفاصيل تركز على التنفيذ.

تتيح لك إمكانية المزامنة مع التقويمات الخارجية ربط تقويم Google أو Outlook الخاص بك لمشاهدة مهام التحضير لعيد الشكر جنبًا إلى جنب مع اجتماعات العمل والمواعيد الشخصية. يمكن إعداد المهام المتكررة للتقاليد السنوية، مثل "إرسال دعوات عيد الشكر"، لتظهر تلقائيًا في تقويمك كل عام.

7. قالب التقويم السنوي ClickUp

يساعدك قالب التقويم السنوي من ClickUp على رؤية عيد الشكر في سياق جدولك السنوي الكامل، مما يسهل عليك تأسيس التقاليد وتتبع التحسينات من عام إلى آخر.

يعرف المضيفون المتميزون أن التخطيط للعام المقبل يبدأ فور انتهاء وجبة هذا العام. يساعدك قالب التقويم السنوي من ClickUp على رؤية عيد الشكر في سياق جدولك السنوي الكامل، مما يسهل عليك تأسيس التقاليد وتتبع التحسينات من عام إلى آخر.

تتيح لك الرؤية الشاملة على مدار العام تحديد المعالم الرئيسية للعطلات على مدار 12 شهرًا حتى تتمكن من التخطيط مسبقًا. تسجل أقسام الملاحظات ما نجح وما لم ينجح - مثل حقيقة أن الديك الرومي الذي يزن 12 رطلاً لم يكن كافيًا لـ 15 شخصًا - للرجوع إليها في المستقبل. يربط التكامل مع مساحات عمل ClickUp الأخرى بين تخطيط عطلتك ومشاريعك الشخصية أو العملية للحصول على رؤية شاملة لجدولك الزمني.

يمكن لـ ClickUp Brain تحليل ملاحظاتك من السنوات الماضية واقتراح تحسينات لتجمع هذا العام.

8. قالب ClickUp لتخطيط الأحداث الكبيرة

احصل على قالب مجاني تم تصميم قالب ClickUp لتخطيط الأحداث الكبيرة لمساعدتك في إدارة وتتبع تقدم الأحداث الكبيرة.

عندما تقوم بإطعام حشد كبير من الناس، لن تكفيك قائمة مراجعة بسيطة لوجبة عيد الشكر. تم تصميم قالب ClickUp لتخطيط الأحداث الكبيرة ليلائم التجمعات المعقدة التي تتضمن العديد من مسارات العمل والفرق واللوجستيات، مما يجعله مثاليًا للمناسبات العائلية الكبيرة أو الأحداث المجتمعية أو حفلات العشاء للشركات التي تضم 25 ضيفًا أو أكثر (26 بالمائة من الأمريكيين يخططون لعشاء عيد الشكر مع أكثر من 10 ضيوف إضافيين).

تنظم مراحل المشروع المتعددة عملك إلى مراحل متميزة مثل التخطيط والتحضير والتنفيذ والتنظيف بعد الحدث. تتيح إمكانات تخصيص المهام للفريق واللجنة تفويض المهام إلى مجموعات مختلفة، مثل فريق الإعداد أو لجنة التنظيف، مع تحديد المسؤولية بوضوح.

تتبع الميزانية يستخدم حقول ClickUp المخصصة لتصنيف النفقات، ولوحات معلومات ClickUp تعرض الإنفاق بشكل مرئي. ClickUp Brain يمكنه إنشاء رسائل بريد إلكتروني لتنسيق المتطوعين، وإنشاء جداول المناوبات، أو تلخيص حالة الحدث لأصحاب المصلحة.

9. ورقة عمل تخطيط عيد الشكر من Canva

تم تصميم ورقة عمل تخطيط عيد الشكر للمضيفين الذين يحتاجون إلى طريقة مباشرة لتنظيم الضيوف والوجبات والتحضير دون الحاجة إلى التوفيق بين قوائم متعددة.

عندما تريد الوضوح دون تعقيد، يمكن أن تكون ورقة العمل البسيطة أفضل أداة تخطيط لك. تم تصميم ورقة عمل تخطيط عيد الشكر للمضيفين الذين يحتاجون إلى طريقة مباشرة لتنظيم الضيوف والوجبات والتحضير دون الحاجة إلى التوفيق بين قوائم متعددة. وهي مناسبة بشكل خاص للتجمعات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم حيث يكون الهيكل أكثر أهمية من التنسيق المكثف.

يتيح لك تخطيط مركزي تنظيم عدد الضيوف ومخطط الوجبات وملاحظات التحضير في مكان واحد حتى لا يتم إغفال أي شيء. تقسم الأقسام المنظمة تخطيطك إلى فئات واضحة مثل القائمة وقائمة التسوق وتذكيرات المهام لتقليل التوتر في اللحظات الأخيرة.

يمنحك التنسيق القابل للطباعة ورقة تخطيط مادية يمكنك الاحتفاظ بها في المطبخ للرجوع إليها بسرعة أثناء الطهي. يمكن لـ ClickUp Brain تحويل ورقة العمل الخاصة بك إلى خطة قابلة للتنفيذ من خلال إنشاء قائمة تسوق كاملة، واقتراح جداول زمنية للتحضير، وتحديد أي أطباق مفقودة قبل اليوم الكبير.

10. ورقة عمل تخطيط قائمة عيد الشكر من Canva

تجنب مشكلة التنسيق الكلاسيكية لحفلات الطعام الجماعية — خمسة أطباق من الفاصوليا الخضراء ولا يوجد خبز — باستخدام نموذج تسجيل مخصص لحفلات الطعام الجماعية في عيد الشكر.

تجنب مشكلة التنسيق الكلاسيكية لحفلات الطعام الجماعية — خمسة أطباق من الفاصوليا الخضراء ولا يوجد خبز — باستخدام نموذج تسجيل مخصص لحفلات الطعام الجماعية في عيد الشكر. تم تصميم هذا النوع من القوالب لتنسيق من سيحضر ماذا إلى وجبة مشتركة، مما يضمن حصولك على مائدة متوازنة ولذيذة.

تنظم الفئات أقسامًا للمقبلات والأطباق الرئيسية والأطباق الجانبية والحلويات والمشروبات حتى تتمكن من معرفة الأماكن التي توجد بها فجوات. تقترح إرشادات الكمية أحجامًا للتقديم للتأكد من وجود طعام كافٍ للجميع دون بقايا زائدة (تضيع الأسر الأمريكية حوالي 320 مليون رطل من الطعام في كل عيد شكر).

تضيف علامات القيود الغذائية عمودًا للمساهمين لوضع علامة إذا كان طبقهم نباتيًا أو خاليًا من الغلوتين أو خاليًا من المكسرات. تسهل حقول معلومات الاتصال على المساهمين التنسيق مع بعضهم البعض إذا لزم الأمر.

كيفية التخطيط لعشاء عيد الشكر باستخدام القوالب

ابدأ بتحديد المعلمات الأساسية قبل أن تفتح القالب: اعرف عدد ضيوفك، وأي قيود غذائية، والوقت المستهدف لتقديم الطعام. ستشكل هذه القيود كل قرار آخر تتخذه. بعد ذلك، اختر قالبًا يتناسب مع تعقيد الحدث الخاص بك — قائمة مراجعة بسيطة مناسبة لعشاء صغير، ولكن حفل عشاء جماعي لـ 30 شخصًا يتطلب ميزات تعاون قوية.

يبدأ جدول الطهي الخالي من التوتر بتخطيط الجدول الزمني من خلال العمل بشكل عكسي من وقت تقديم الطعام. يبدأ أفضل مخططو عيد الشكر بـ "تقديم الطعام على المائدة في الساعة 3 مساءً" ثم يعملون بشكل عكسي على كل موعد نهائي من هناك. تجعل القوالب مع عرض الجدول الزمني في ClickUp هذه العملية مرئية وسهلة التعديل. إذا كان هناك عدة أشخاص معنيين، فقم بتعيين المهام على الفور لإزالة الغموض. تصبح المهمة الغامضة "يجب أن يتولى شخص ما أمر الخبز" مهمة واضحة: "أمي - الخبز - اشتريه يوم الأربعاء بحلول الساعة 5 مساءً"، بفضل حقول ClickUp Assignee Fields.

احرص دائمًا على تخصيص وقت إضافي — فقد تؤدي الأعمال التحضيرية والتأخيرات غير المتوقعة وتضارب أوقات استخدام الفرن إلى إضافة 30 دقيقة أو أكثر إلى جدولك الزمني. قم بتسريع عملية التخطيط باستخدام ClickUp Brain من خلال إنشاء قوائم التسوق من قائمتك، واقتراح أوقات الطهي، وحتى صياغة رسائل الاتصال بضيوفك. أخيرًا، قم بإنشاء قائمة مهام يومية منفصلة ومبسطة للتنفيذ، وخذ خمس دقائق بعد الوجبة لتدوين الدروس المستفادة. ستسعد لأنك فعلت ذلك عندما يحل شهر نوفمبر المقبل.

📮 ClickUp Insight: يستخدم 1 من كل 4 موظفين أربعة أدوات أو أكثر فقط لإنشاء سياق في العمل. قد تكون التفاصيل المهمة مخبأة في رسالة بريد إلكتروني، أو موضحة في سلسلة محادثات على Slack، أو موثقة في أداة منفصلة، مما يجبر الفرق على إضاعة الوقت في البحث عن المعلومات بدلاً من إنجاز العمل. يجمع ClickUp سير عملك بالكامل في منصة واحدة موحدة. بفضل ميزات مثل ClickUp Email Project Management و ClickUp Chat و ClickUp Docs و ClickUp Brain، يظل كل شيء متصلاً ومتزامناً ويمكن الوصول إليه على الفور. قل وداعاً لـ "العمل حول العمل" واستعد وقتك الإنتاجي. لا يجب أن تشعر أن التخطيط لعيد الشكر يشبه القيام بعشر مهام في وقت واحد بينما يرن مؤقت الفرن في الخلفية. باستخدام القالب المناسب، يمكنك تحويل الملاحظات المتناثرة والتسوق في اللحظة الأخيرة والارتباك في الدردشة الجماعية إلى خطة واضحة وسهلة الإدارة. سواء كنت تستضيف عشاءً هادئًا لأربعة أشخاص أو تنسق حفلة كبيرة، فإن التنظيم هو ما يحول التوتر إلى ثقة. ابدأ ببساطة. اختر قالبًا يتناسب مع حجم تجمعك، وخطط قائمة الطعام، وحدد الجدول الزمني مبكرًا. قم بتوزيع المهام إذا كان هناك من يساعدك، وخصص وقتًا إضافيًا في جدول الطهي، واحتفظ بقائمة مهام يومية واضحة حتى يكون التنفيذ هادئًا ومنظمًا. الهدف ليس الكمال. الهدف هو مائدة دافئة وطعام جيد ويوم تستمتع به حقًا. إذا كنت ترغب في المضي قدمًا في التخطيط، انقل القالب إلى ClickUp لتجميع كل شيء في مكان واحد. استخدم ClickUp Brain لإنشاء قوائم التسوق وتحسين قائمة الطعام وإنشاء خطة طهي خطوة بخطوة. تصور تحضيراتك باستخدام عرض الجدول الزمني، وأتمتة التذكيرات باستخدام الأتمتة، وحافظ على التنسيق المثالي بين الضيوف والأطباق والمهام دون فوضى. خطط مرة واحدة، واسترخِ مبكرًا، وقضِ عيد الشكر في المكان الأهم، على المائدة، وليس في التوتر. جربها مجانًا في ClickUp!

أضف الهدوء إلى الفوضى في عيد الشكر هذا

لا يجب أن تشعر أن التخطيط لعيد الشكر يشبه التوفيق بين عشر مهام في وقت واحد بينما يرن مؤقت الفرن في الخلفية. باستخدام القالب المناسب، يمكنك تحويل الملاحظات المتناثرة والتسوق في اللحظة الأخيرة والارتباك في الدردشة الجماعية إلى خطة واضحة وسهلة الإدارة. سواء كنت تستضيف عشاءً هادئًا لأربعة أشخاص أو تنسق حفلة كبيرة، فإن التنظيم هو ما يحول التوتر إلى ثقة.

ابدأ ببساطة. اختر قالبًا يتناسب مع حجم تجمّعك، وخطط قائمة الطعام، وحدد الجدول الزمني مبكرًا. قم بتوزيع المهام إذا كان هناك من يساعدك، وخصص وقتًا إضافيًا في جدول الطهي، واحتفظ بقائمة مهام يومية واضحة حتى يكون التنفيذ هادئًا ومنظمًا. الهدف ليس الكمال. الهدف هو مائدة دافئة وطعام جيد ويوم تستمتع به حقًا.

إذا كنت ترغب في المضي قدمًا في التخطيط، انقل القالب إلى ClickUp لتجميع كل شيء في مكان واحد. استخدم ClickUp Brain لإنشاء قوائم التسوق وتحسين قائمة الطعام وإنشاء خطة طهي خطوة بخطوة. تصور تحضيراتك باستخدام عرض الجدول الزمني، وأتمتة التذكيرات باستخدام الأتمتة، وحافظ على التنسيق المثالي بين الضيوف والأطباق والمهام دون فوضى.

خطط مرة واحدة، واسترخِ مبكرًا، وقضِ عيد الشكر في المكان الأهم، على المائدة، وليس في التوتر. جربها مجانًا في ClickUp!

الأسئلة المتداولة

يحتاج قالب عيد الشكر الذي يركز على الفريق إلى تخصيص مهام واضحة مع أسماء المالكين، وإمكانية رؤية المواعيد النهائية، وقناة اتصال مثل التعليقات، وتتبع الحالة حتى يتمكن الجميع من رؤية ما تم تأكيده مقابل ما هو معلق.

أنشئ فئات لأنواع الأطباق، وشارك رابط القالب مع جميع المساهمين، ودعهم يختارون الأطباق التي يريدونها. تأكد من تضمين إرشادات حول الكميات وعلامات النظام الغذائي لضمان الحصول على مأدبة متوازنة.

تركز قائمة مراجعة الوجبات بشكل ضيق على الطعام والوصفات والمكونات وأوقات الطهي. يغطي نموذج مخطط العطلة الكامل إدارة الضيوف والديكورات والمقاعد والأنشطة والتنظيف.