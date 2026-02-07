أفضل 10 أدوات لتتبع الماكرو لتبسيط نظامك الغذائي

من المتوقع أن يصل حجم سوق تطبيقات الحمية والتغذية العالمية إلى حوالي 6.94 مليار دولار.

هذا النمو لا يحدث فقط لأن الناس أصبحوا فجأة يحبون تسجيل طعامهم. معظمنا يريد ببساطة نظامًا غذائيًا يمكن التنبؤ به وعمليًا وكافيًا.

لذا، إذا كنت تتساءل عن كيفية الوصول إلى هدفك، فابدأ بتتبع الماكرو. عندما ترى البروتينات والكربوهيدرات والدهون بأرقام حقيقية، تبدأ في إجراء تغييرات صغيرة تتراكم.

يقدم هذا الدليل تحليلاً لأفضل 10 برامج لتتبع الماكرو، وأقوى نقاط كل منها، ومن يسهل حياته.

نظرة عامة على برامج تتبع الماكرو

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp تسجيل المهام اليومية أو الوجبات، حقول مخصصة للماكرو مع صيغ، لوحات معلومات للتقارير الأسبوعية والشهرية، مستندات للوصفات وخطط الوجبات، تذكيرات لضمان الاتساق الأشخاص الذين يرغبون في متتبع ماكرو مرن يمكنهم تخصيصه ليصبح نظامًا كاملاً لتخطيط الوجبات والعادات، مدعومًا بالذكاء الاصطناعي مجاني إلى الأبد؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Cronometer قواعد بيانات غذائية معتمدة، تتبع دقيق للمغذيات الدقيقة إلى جانب الماكرو، أهداف مخصصة، تسجيل الوصفات والوجبات، تكامل الأجهزة تتبع يركز على البيانات باستخدام الماكرو والمغذيات الدقيقة (الفيتامينات والمعادن والصوديوم والألياف) تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر خطط مدفوعة MacroFactor أهداف أسبوعية قابلة للتكيف من حيث الماكرو والسعرات الحرارية بناءً على اتجاه الوزن والاستهلاك وتقدير الإنفاق وأنماط التسجيل المرنة الأشخاص الذين يرغبون في أهداف ماكرو مدربة تتكيف تلقائيًا مع تغير التقدم تبدأ الخطط المدفوعة من 71.99 دولارًا في السنة. MyFitnessPal قاعدة بيانات ضخمة للأطعمة، تسجيل سريع للباركود، استيراد الوصفات من عناوين URL، تسجيل الصوت، تكامل واسع النطاق تسجيل يومي سريع مع قاعدة بيانات ضخمة وإدخال سريع للوجبات تجربة مجانية متاحة؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 24.99 دولارًا شهريًا. Lose It! تسجيل الصور، تسجيل الصوت، الأهداف والسلسلة، عرض التقدم، والتحديات تسجيل خفيف الوزن مع إدخال الصور والصوت أولاً أسعار مخصصة FatSecret يوميات طعام مع عروض التقويم، وتسجيل قائم على الصور، ومنشئ وصفات، وميزات المجتمع، وتكاملات الأجهزة القابلة للارتداء تتبع الماكرو مع سير عمل قوي لتكرار الوجبات وتغطية غذائية عالمية أسعار مخصصة Carb Manager تتبع الكربوهيدرات الصافية، مكتبة وصفات منخفضة الكربوهيدرات وكيتو، متتبع الصيام، تسجيل الجلوكوز والكيتون تتبع الكيتو والكربوهيدرات المنخفضة حيث الكربوهيدرات الصافية هي الأهم تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 5.50 دولارات شهريًا. Nutritionix Track تسجيل الوجبات باللغة الطبيعية، وقاعدة بيانات قوية للمطاعم في الولايات المتحدة، والتصدير، ومشاركة المدربين الأشخاص الذين يرغبون في تسجيل سريع للوجبات المنزلية المختلطة وأطعمة المطاعم أسعار مخصصة Yazio تتبع الماكرو بالإضافة إلى مؤقت الصيام وأفكار الوصفات وتحليلات التقدم والقياسات تتبع الماكرو مع روتين الصيام المتقطع تجربة مجانية؛ أسعار مخصصة Samsung Health تسجيل الطعام إلى جانب النوم والتمارين والخطوات والتوتر؛ مزامنة الأجهزة؛ تحديات لتحفيزك مستخدمو Samsung الذين يرغبون في الحصول على الماكرو داخل لوحة تحكم صحية شاملة مجاني (مضمن في أجهزة Samsung)

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

ما هو متتبع الماكرو؟

أداة تتبع الماكرو هي أداة رقمية، مثل تطبيق أو برنامج، تساعدك على تسجيل ومراقبة استهلاكك اليومي من المغذيات الكبيرة، مثل البروتينات والكربوهيدرات والدهون. على عكس عداد السعرات الحرارية البسيط، تركز أداة تتبع الماكرو على تكوين طعامك.

بشكل عام، تقوم بتسجيل ما تأكله في متتبع الماكرو، ويحسب إجمالي عدد الجرامات من كل ماكرو تناولته مقارنة بهدفك اليومي. مثال على الهدف:

البروتين: 140 جم

الكربوهيدرات: 200 غرام

الدهون: 60 جم

يعرض متتبع الماكرو تقدمك على النحو التالي: "لقد تناولت حتى الآن 95 جرامًا من البروتين و130 جرامًا من الكربوهيدرات و40 جرامًا من الدهون".

ما الذي تبحث عنه في أداة تتبع الماكرو

أساس أي متتبع ماكرو هو قاعدة بيانات الطعام الخاصة به. لا يكون المتتبع مفيدًا إلا بقدر قدرته على التعرف على ما تأكله، لذا ابحث عن التطبيقات التي تحتوي على بيانات غذائية تم التحقق منها. توفر أفضل متتبعات الماكرو طرقًا متعددة لتسجيل طعامك لجعل العملية سريعة وسهلة قدر الإمكان.

مسح الباركود: يسحب بسرعة معلومات غذائية دقيقة عن الأطعمة المعبأة — وهو أمر رائع للوجبات الخفيفة والصلصات وأي شيء يحمل ملصقًا.

الإدخال الصوتي: يتيح لك تسجيل وجباتك عن طريق التحدث بشكل طبيعي ("بيضتان، توست، قهوة") حتى لا تضطر إلى كتابة كل مكون.

التعرف على الصور: يستخدم الكاميرا لتحديد الأطعمة وتقدير الحصص - وهو أمر مفيد للتسجيل السريع، على الرغم من أنك قد تحتاج إلى إعادة التحقق من الدقة.

خيارات الإضافة السريعة: احفظ الوجبات الشائعة والوجبات الخفيفة أو الوصفات المخصصة حتى تتمكن من تسجيل التكرارات بنقرة واحدة — وهو أمر مهم للغاية لتحقيق الاتساق.

منشئ الوصفات: قم بإنشاء وصفة مرة واحدة (مثل وجبة الشوفان أو الدجاج المفضلة لديك)، ثم أعد استخدامها مع الماكرو الصحيحة في كل مرة.

إعدادات الأهداف + الماكرو: تتيح لك تحديد أهداف البروتين/الكربوهيدرات/الدهون (وتعديلها حسب اليوم أو أيام التدريب مقابل أيام الراحة إذا لزم الأمر)

رؤى حول التقدم: تعرض الاتجاهات بمرور الوقت — وليس فقط الإجماليات اليومية — للتأكد من أنك تحقق أهدافك من البروتينات وتجنب الإفراط في تناول الدهون، إلخ.

أفضل 10 برامج لتتبع الماكرو

الآن، دعنا نبدأ ونلقي نظرة على أفضل عشرة اختيارات ⬇️

1. ClickUp (الأفضل لتتبع الماكرو، وتخطيط الوجبات، والحفاظ على الاتساق مع التذكيرات والوثائق والذكاء الاصطناعي في مكان واحد)

بسّط عملية شراء البقالة وتنظيم الوصفات وإعداد الوجبات باستخدام ClickUp

يوفر لك ClickUp، أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، موقعًا مركزيًا لتتبع الماكروات وتخطيط الوجبات والحفاظ على عاداتك المرتبطة بنظامك الغذائي.

للبدء، أنشئ مساحة ClickUp مخصصة واسمها "Macro Tracker" أو "Nutrition Tracker". ستصبح هذه المساحة قاعدتك الأساسية لكل ما يتعلق بالنظام الغذائي، بعيدًا عن مشاريع عملك.

من هنا، يمكنك:

سجل كل يوم أو وجبة كمهمة

أنشئ مهام ClickUp لكل يوم إذا كنت تريد إعدادًا بسيطًا (على سبيل المثال، "ماكرو يوم 1 فبراير")، أو أنشئ مهمة لكل وجبة إذا كنت تريد مزيدًا من التفاصيل (الإفطار، الغداء، العشاء، الوجبات الخفيفة). إذا كنت تريد التعمق أكثر، فاستخدم المهام الفرعية للأطعمة الفردية، أو أضف قائمة مرجعية للحصول على قائمة سريعة بها دون تعقيدات تذكر.

تتبع تقدمك وأهدافك في إعداد الوجبات باستخدام ClickUp Tasks

علاوة على ذلك، أضف حقول ClickUp المخصصة للسعرات الحرارية والبروتين والكربوهيدرات والدهون. يمكنك أيضًا إضافة حقل صيغة لحساب الكميات (على سبيل المثال، البروتين والكربوهيدرات والدهون اليومية) باستخدام الحقول الرقمية، بحيث يتم تحديث الإجماليات تلقائيًا أثناء تسجيل الدخول.

إذا كانت قيم البروتين معقدة، فاستخدم حقول الصيغة عبر حقول ClickUp المخصصة

قم بإنشاء نظرة عامة على الماكرو باستخدام لوحات معلومات ClickUp

بمجرد أن تصبح الماكروات الخاصة بك متسقة، سترغب على الأرجح في التراجع قليلاً ورؤية الصورة الأكبر. إذا كنت ترغب في تتبع أهدافك الأسبوعية والشهرية وتحديد ما إذا كنت تحققها بسهولة، فاستخدم ClickUp Dashboards.

في هذا الحل، يمكنك إضافة بطاقات حسب احتياجاتك، مثل:

بطاقات الحساب لحساب إجمالي أو متوسط حقول الماكرو الخاصة بك خلال فترة زمنية (على سبيل المثال، إجمالي البروتين الأسبوعي أو متوسط السعرات الحرارية اليومية). يمكن لبطاقات الحساب أن تستمد البيانات من المهام والمستندات والحقول المخصصة، وبشكل أساسي من مساحة العمل الإجمالية الخاصة بك.

بطاقة مخطط دائري ، إذا كنت تريد عرضًا سريعًا لتقسيم الماكروات (البروتين مقابل الكربوهيدرات مقابل الدهون)

تقوم المرشحات الزمنية باستخدام حقول التاريخ، بحيث يمكنك التبديل بين آخر 7 أيام أو هذا الشهر أو أي نطاق مخصص.

قم بتخزين الوصفات وقوائم مراجعة إعداد الوجبات في ClickUp Docs

ولكل ما يتعلق بالنظام الغذائي، استخدم ClickUp Docs كمكتبة للوصفات ومركز لإعداد الوجبات.

قم بتخزين وتوحيد جميع وصفاتك ووجباتك المعدة مسبقًا وقوائم المهام باستخدام ClickUp Docs

ما عليك سوى إنشاء مستند، ثم تنظيمه بصفحات مثل "وجبات إفطار غنية بالبروتين" أو "مكونات أساسية لإعداد الوجبات" أو "خطة أسبوعية". إذا وجدت هيكلًا يعجبك، احفظه كقالب مستند حتى تتبع كل صفحة وصفة جديدة نفس التنسيق.

والأفضل من ذلك، يمكنك تضمين مراجع وصفات مفيدة (مثل فيديو توضيحي على YouTube أو قائمة بالمكونات) مباشرة في المستند حتى يبقى كل شيء في مكان واحد أثناء التحضير.

احصل على مساعدة ClickUp Brain للتخطيط والمضي قدمًا في مسارك

بالإضافة إلى الهيكل، يوفر لك ClickUp أيضًا طبقة من الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain. يمكنك استخدامه لوضع خطط وجبات أو كتيبات وصفات بناءً على خططك الغذائية الشخصية وأهدافك طويلة المدى.

احصل على مساعدة ClickUp Brain لإنشاء خطط وجبات مخصصة

وهذا ليس كل شيء. يمكن أن يساعدك أيضًا على البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك من خلال تلخيص التقدم المحرز نحو أهدافك، والإشارة إلى الحالات التي تظهر فيها سجلاتك أنك تنحرف عن المسار الصحيح.

أفضل ميزات ClickUp

التقاط التحديثات بدون استخدام اليدين: استخدم استخدم ClickUp BrainMAX ClickUp Talk-to-Text لتحويل الصوت إلى ملاحظة مسجلة أو خطة مسودة أو إدخال وجبة سريعة عندما يكون الكتابة غير ملائمة.

خطط روتينك قبل الالتزام به: استخدم ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار حول روتين الوجبات، وتدفق التحضير، ودورات العادات، ثم حوّلها إلى مهام وقوائم مراجعة.

أتمتة المتابعة: استخدم استخدم ClickUp Super Agents لإنشاء مهام سجل يومية متكررة، وتذكيرك عند فقدان إدخالات، وتجميع ملخص أسبوعي للمغذيات الكبيرة في مستند.

تابع عاداتك تلقائيًا: اضبط اضبط تذكيرات ClickUp للوجبات والماء وقياس الوزن وتسجيل نهاية اليوم حتى يظل التتبع متسقًا حتى في الأيام المزدحمة

حدد نقاط التحقق الرئيسية: استخدم استخدم ClickUp Milestones لتحقيق أهداف أكبر مثل 30 يومًا من الاستمرارية، أو هدف أسبوعي للسعرات الحرارية، أو تاريخ الانتقال إلى مرحلة التخفيف والحفاظ على الوزن.

قيود ClickUp

منحنى التعلم للمستخدمين الجدد لواجهة ClickUp

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد مستخدمي G2:

استخدمت ClickUp سابقًا لإدارة عملي المتعلق بالعيادة والتعليم. بصفتي أخصائية تغذية ومديرة عيادة المعالجة المثلية، كان لدي العديد من المهام الصغيرة ولكن المهمة مثل متابعة المرضى ومراجعة خطط النظام الغذائي ومراجعة التقارير وتخطيط المحتوى. ساعدني ClickUp في تنظيم كل هذه المهام في مكان واحد، مما سهّل التعامل مع العمل اليومي. كان من السهل البدء في استخدامه ولم يتطلب الكثير من الإعداد. تمكنت بسرعة من إنشاء مهام لمراجعة النظام الغذائي للمرضى، وتعيين تذكيرات للمتابعة، وتتبع الأعمال المعلقة. استخدمته بانتظام خلال تلك الفترة لتخطيط أنشطة العيادة وتنظيم موضوعات التثقيف الصحي. كانت الميزات عملية لاحتياجاتي، مثل قوائم المهام وتواريخ الاستحقاق وتتبع التقدم. كما أنه يتناسب جيدًا مع سير عملي اليومي وساعدني على البقاء على دراية بما يحتاج إلى اهتمام. بشكل عام، ساعدني ClickUp على تنظيم أفضل وإدارة أكثر سلاسة للعمل عندما كنت أستخدمه.

2. Cronometer (الأفضل لتتبع الماكرو بدقة مع تحليلات عميقة للمغذيات الدقيقة)

عبر Cronometer

Cronometer هو تطبيق لتتبع التغذية يتيح لك تسجيل الطعام والتمارين الرياضية مع التركيز بشكل كبير على جودة البيانات. يستمد التطبيق معلوماته من قواعد بيانات تغذوية تم التحقق منها وتحليلها مخبريًا، ويميز مصادر البيانات في البحث، مما يساعدك عندما تريد أرقامًا أكثر موثوقية للمغذيات الكبيرة.

بالإضافة إلى الماكرو، يتتبع Cronometer مجموعة واسعة من المغذيات الدقيقة ويحولها إلى لقطات يومية ومخططات واتجاهات بمرور الوقت. يمكنك أيضًا تخصيص أهداف المغذيات مباشرة في الإعدادات أو من اليوميات. هذا مفيد عادةً عندما تتتبع نطاقات محددة للبروتين أو الألياف أو الصوديوم أو الفيتامينات.

للتسجيل اليومي، يدعم الماسح الضوئي المجاني للباركود، بالإضافة إلى وجبات مخصصة ووصفات للأطعمة المتكررة. إذا كنت ترغب في أن تكون التغذية والنشاط في مكان واحد، فإن Cronometer يتزامن أيضًا مع أجهزة ومنصات مثل Fitbit و Garmin و Apple Health.

أفضل ميزات Cronometer

تتبع أكثر من 80 عنصرًا غذائيًا، بما في ذلك جميع الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية، لتحديد الثغرات في نظامك الغذائي.

صف وجبتك بلغة بسيطة ودع الذكاء الاصطناعي يحللها إلى بيانات غذائية دقيقة.

تتبع فترات الصيام باستخدام مؤقت الصيام المدمج عندما تتبع روتين الصيام المتقطع.

قيود Cronometer

قد يكون مسح الباركود غير موثوق به في بعض أجهزة Android، مما يجبر المستخدم على الإدخال اليدوي عندما يفشل الماسح الضوئي في التعرف على الرموز.

قد يكون إضافة الأطعمة المجمعة أو الوجبات المتكررة أقل سهولة مما هو متوقع، مما يبطئ عملية التسجيل حتى تبنى روتينًا.

أسعار Cronometer

أساسي: مجاني

ذهبي: أسعار مخصصة

احترافي: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Cronometer

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Cronometer؟

يقول أحد مستخدمي Reddit:

أريد أن أظل على اطلاع على العناصر الغذائية التي أتناولها، لأنني أمارس الكثير من التمارين الرياضية، وقد فقدت 105 أرطال (على مدار عامين) باستخدام Cronometer. لقد حافظت على وزني لمدة عام، ويعد الحفاظ على وزني وصحتي أمرًا في غاية الأهمية بالنسبة لي. أقوم بتسجيل كل ما آكله وأشربه.

أريد أن أظل على اطلاع على العناصر الغذائية التي أتناولها، لأنني أمارس الكثير من التمارين الرياضية، وقد فقدت 105 أرطال (على مدار عامين) باستخدام Cronometer. لقد حافظت على وزني لمدة عام، ويعد الحفاظ على وزني وصحتي أمرًا في غاية الأهمية بالنسبة لي. أقوم بتسجيل كل ما آكله وأشربه.

3. MacroFactor (الأفضل للأهداف الماكرو المدربة التي تتكيف مع تقدمك كل أسبوع)

عبر MacroFactor

MacroFactor هو تطبيق متميز لتتبع الماكرو ومدرب التغذية مبني على حلقة أساسية واحدة: قم بتسجيل طعامك ووزنك باستمرار، ثم احصل على أهداف محدثة للسعرات الحرارية والماكرو بناءً على تقدمك الفعلي. بدلاً من حبسك في خطة ثابتة، يعيد حساب تقدير استهلاكك للطاقة من استهلاكك للسعرات الحرارية واتجاه وزنك، ثم يضبط أهدافك خلال عمليات الفحص الأسبوعية.

تحلل خوارزمية الإنفاق في التطبيق الطعام والوزن المسجلين لتحديد احتياجاتك الحقيقية من الطاقة. كل أسبوع، يعيد حساب أهدافك من السعرات الحرارية والمغذيات بناءً على تقدمك. هذا يزيل التخمين من تعديل نظامك الغذائي.

يعد MacroFactor مثاليًا إذا كنت قد وصلت إلى مرحلة ركود مع أهداف ثابتة.

أفضل ميزات MacroFactor

تتبع اتجاه الوزن لتسوية التقلبات اليومية في الميزان وتسهيل تفسير التقدم المحرز أسبوعًا بعد أسبوع

سجل وجباتك عن طريق مسح الباركود أو البحث باللغة الطبيعية أو ميزة "الوصف" التي تحلل الوجبات المعقدة.

يمكن للمدربين عرض بيانات العملاء وتعديل الأهداف وترك تعليقاتهم في التطبيق.

قيود MacroFactor

تم إيقاف استخدام تكامل Fitbit ومن المقرر إزالته، مما يحد من الخيارات المتاحة للفرق أو المستخدمين الذين يستخدمون سير عمل Fitbit القياسي.

مدخلات غير متسقة أو يصعب العثور عليها للأطعمة الشائعة في البحث، مما قد يسبب صعوبة عند تسجيل الأطعمة الأساسية البسيطة

أسعار MacroFactor

يبدأ السعر السنوي من 71.99 دولارًا في السنة.

تقييمات ومراجعات MacroFactor

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

4. MyFitnessPal (الأفضل لقاعدة بيانات ضخمة للأطعمة وتسجيل يومي سريع)

عبر MyFitnessPal

MyFitnessPal هو تطبيق لتتبع التغذية مبني على قاعدة بيانات ضخمة للأطعمة ونظام عمل يعتمد على اليوميات لتسجيل الوجبات والسعرات الحرارية والمغذيات.

تسمح مجموعة البيانات الضخمة لماسح الباركود بسحب البيانات على الفور للأطعمة المعبأة، بينما يقوم مستورد الوصفات بتحليل الوصفات من عناوين URL لحساب الماكرو لكل حصة. كما أنه يتزامن مع تطبيقات اللياقة البدنية والأجهزة القابلة للارتداء لضبط السعرات الحرارية اليومية المسموح بها بناءً على النشاط.

كما يدعم ميزات مثل تتبع الصيام المتقطع والأهداف اليومية المحددة، وهي ميزات رائعة للأهداف التي تتغير بين أيام التدريب وأيام الراحة.

أفضل ميزات MyFitnessPal

مع أكثر من 14 مليون نوع من الأطعمة، يتعرف ماسح الباركود على معظم المنتجات على الفور.

الصق عنوان URL من أي موقع ويب للوصفات، وسيقوم التطبيق بحساب التوزيع الغذائي لكل حصة

سجل وجباتك باستخدام ميزة التسجيل الصوتي لإدخالها بسرعة أكبر عندما يكون الكتابة بطيئة.

قيود MyFitnessPal

قد تكون إدخالات قاعدة بيانات الأطعمة غير دقيقة لأن العديد من العناصر يتم إرسالها من قبل المستخدمين، مما يتطلب التحقق اليدوي للحصول على أعداد موثوقة للمكونات الغذائية.

عدم استقرار التطبيق مثل التقارير التي تفيد بتجميد عرض اليوميات أثناء الاستخدام

أسعار MyFitnessPal

تجربة مجانية متاحة

الخطة السنوية: 8.34 دولارًا شهريًا (99.99 دولارًا تُفوتر سنويًا)

الخطة الشهرية: 24.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات MyFitnessPal

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن MyFitnessPal؟

يقول أحد مستخدمي Google Playstore:

يساعد تطبيق MFP حقًا في تناول الطعام بوعي. في البداية، يستغرق الأمر بعض الوقت للتعود على تتبع ما تتناوله، ولكن هذه العادة تبني عادات غذائية صحية وبديهية. أحب هذا التطبيق وأوصي به بشدة! حصلت أيضًا على الإصدار المتميز، وماسح الباركود هو ميزة رائعة.

يساعد تطبيق MFP حقًا في تناول الطعام بوعي. في البداية، يستغرق الأمر بعض الوقت للتعود على تتبع ما تتناوله، ولكن هذه العادة تبني عادات غذائية صحية وبديهية. أحب هذا التطبيق وأوصي به بشدة! حصلت أيضًا على الإصدار المتميز، وماسح الباركود هو ميزة رائعة.

5. Lose It! (الأفضل لتتبع الماكرو الخفيف مع تسجيل الصور والصوت)

Lose It! هو متتبع للسعرات الحرارية والمغذيات المصمم لمساعدتك على تسجيل بياناتك بانتظام، ثم تحويل هذا السجل إلى تقدم. بمعنى آخر، يمكنك تحديد هدف، وتتبع وجباتك في يوميات طعام، واستخدام عروض التقدم المدمجة للبقاء على المسار الصحيح نحو أهدافك، سواء كانت سعرات حرارية أو مغذيات أو جدول صيام متقطع.

بصرف النظر عن ذلك، يشتهر تطبيق Lose It! بسرعة الإدخال. يتيح لك تسجيل الصوت بالذكاء الاصطناعي تسجيل وجباتك على الفور، مع ميزات لتخطيط الوجبات وأهداف الوجبات.

Lose It! هو الأفضل للمتعلمين البصريين والمستخدمين الذين يستجيبون للألعاب.

Lose It! أفضل الميزات

التقط صورة لطعامك باستخدام "Snap It"، ثم يستخدم التطبيق التعرف على الصور لتحديد العناصر وتقدير الحصص.

اربح شارات، وحافظ على سلسلة إنجازاتك، وشارك في التحديات لتبقى متحمسًا.

اربط نتائج الاختبارات الجينية لتلقي توصيات مخصصة

Lose It! القيود

تصفح تغييرات واجهة المستخدم التي تجعل عملية "إضافة الطعام" أقل إزدحامًا، حيث تعرض عددًا أقل من العناصر في وقت واحد أثناء البحث والاختيار.

قم بتصحيح أخطاء التسجيل اليومية عندما تتقدم أو تتأخر الإدخالات بيوم واحد، مما قد يؤدي إلى اختلال إجمالي الماكرو اليومي.

أسعار Lose It!

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Lose It!

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Lose It!?

يقول أحد مستخدمي Trustpilot:

مثل التطبيق، يمكن تحسينه في بعض النواحي، ولكن بخلاف ذلك، فهو رائع للتتبع.

مثل التطبيق، يمكن تحسينه في بعض النواحي، ولكن بخلاف ذلك، فهو رائع للتتبع.

6. FatSecret (الأفضل لتتبع الماكرو مع قاعدة بيانات غذائية دولية وإدخال مخصص للأطعمة/الوصفات)

عبر FatSecret

FatSecret هو متتبع للسعرات الحرارية والمغذيات الكبيرة يجمع بين يوميات طعام منظمة وميزة التعرف على الصور المدمجة للوجبات والمنتجات. بدلاً من البحث في كل مرة، يمكنك تسجيل وجبة من صورة وتخزينها في ألبوم صور، مما يسهل عليك الحفاظ على اتساق نظامك الغذائي عند تكرار أنماط الأكل.

توفر الأداة رؤية واضحة على مستوى اليوم. يتضمن FatSecret تقويمًا للنظام الغذائي ومتعقبًا للوزن وتقارير مفصلة وأهدافًا للسعرات الحرارية والمغذيات الكبيرة، مما يساعدك على مراجعة الأنماط على مدار الأيام، بما يتجاوز الوجبات الفردية فقط.

إذا كنت تتابع نشاطك إلى جانب استهلاكك الغذائي، فإن FatSecret يدعم المزامنة مع تطبيقات مثل Samsung Health وFitbit وApple Health وGoogle Health وGarmin.

أفضل ميزات FatSecret

عناوين وجبات مخصصة مع أنواع وجبات إضافية لتنظيم يومك بشكل أكثر تفصيلاً

أدخل المكونات وحجم الحصص لتحسب التوزيع الغذائي للوجبات المنزلية

تتيح لك المنتديات والمجتمعات الاجتماعية التواصل مع مستخدمين آخرين للحصول على الدعم وأفكار للوصفات.

قيود FatSecret:

تواجه أحيانًا صعوبة في إدخال الأطعمة، خاصة قبل تكوين قائمة الأطعمة والوجبات التي تتناولها بشكل متكرر.

تفتقد أحيانًا بعض الأطعمة المحددة في قاعدة البيانات، مما يبطئ عملية التسجيل عندما لا تتوفر مطابقات دقيقة

أسعار FatSecret

تنزيل مجاني

المستويات المميزة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات FatSecret

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن FatSecret؟

يقول أحد مستخدمي Google Playstore:

أحب هذا التطبيق. إنه أكبر وأكثر انفتاحًا. أسهل في القراءة والتصفح، خاصة بالنسبة لكبار السن أو أولئك الذين يجدون صعوبة في استخدام التكنولوجيا. قد تكون المعلومات اليومية كثيرة بعض الشيء، ولكن يمكنك قراءتها أو حذفها حسب رغبتك. يمكن حفظ قائمة بالأطعمة التي تتناولها بانتظام، حتى لا تضطر إلى البحث عنها في كل مرة. يجعلني هذا التطبيق أشعر بالمسؤولية عندما أرى تتبعي وتقدمي أمامي. فهو يوضح لي عدد السعرات الحرارية المهدرة التي كنت أتناولها يوميًا وسبب زيادة وزني. جربه. لن تخسر سوى الوزن الزائد.

أحب هذا التطبيق. إنه أكبر وأكثر انفتاحًا. أسهل في القراءة والتصفح، خاصة بالنسبة لكبار السن أو أولئك الذين يجدون صعوبة في استخدام التكنولوجيا. قد تكون المعلومات اليومية كثيرة بعض الشيء، ولكن يمكنك قراءتها أو حذفها حسب رغبتك. يمكن حفظ قائمة بالأطعمة التي تتناولها بانتظام، حتى لا تضطر إلى البحث عنها في كل مرة. يجعلني هذا التطبيق أشعر بالمسؤولية عندما أرى تتبعي وتقدمي أمامي. فهو يوضح عدد السعرات الحرارية المهدرة التي كنت أتناولها يوميًا وسبب زيادة وزني. جربه. لن تخسر سوى الوزن الزائد.

7. Carb Manager (الأفضل لتتبع الماكرو منخفض الكربوهيدرات والكيتو مع الكربوهيدرات الصافية المدمجة)

عبر Carb Manager

تتعامل أدوات تتبع الماكرو القياسية مع جميع الكربوهيدرات على قدم المساواة، ولكن بالنسبة لمن يتبعون حمية الكيتو، فإن الكربوهيدرات الصافية هي ما يهم. تم تصميم Carb Manager لهذا الغرض، حيث يحسب تلقائيًا الكربوهيدرات الصافية ويوفر ميزات مصممة خصيصًا لأنماط الحياة منخفضة الكربوهيدرات.

يعرض التطبيق الكربوهيدرات الصافية بشكل بارز. تساعدك مكتبة الوصفات الخاصة بنظام كيتو في العثور على وجبات تناسب ماكرواتك، ويمكن أن يساعدك نموذج تخطيط الوجبات المرن في تتبعها. يمكنك أيضًا تسجيل قراءات السكر والكيتون في الدم لربطها بنظامك الغذائي.

Carb Manager هو خيار مفيد لأي شخص يتبع نظام كيتو أو أتكينز أو أي نظام غذائي آخر منخفض الكربوهيدرات.

أفضل ميزات Carb Manager

يحسب ويعرض تلقائيًا الكربوهيدرات الصافية (إجمالي الكربوهيدرات مطروحًا منها الألياف والسكريات الكحولية)

الآلاف من الوصفات منخفضة الكربوهيدرات والكيتو مع تحليلات غذائية كاملة

سجل فترات الصيام المتقطع وفترات تناول الطعام داخل التطبيق، إلى جانب استهلاكك اليومي.

قيود Carb Manager

تناقضات في قاعدة البيانات حيث يمكن أن يظهر نفس الطعام بإجمالي كربوهيدرات مختلف اعتمادًا على من أضاف الإدخال

مشاكل في إنشاء الوصفات حيث يصعب العثور على إجراء الحفظ، مما يؤدي إلى فقدان العمل بعد إدخال المكونات

أسعار Carb Manager

الأساسي: مجاني

بريميوم: 5.50 دولار شهريًا (يتم الدفع كل ثلاثة أشهر)

تقييمات ومراجعات Carb Manager

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Carb Manager؟

يقول أحد مستخدمي Google Playstore:

هذا تطبيق رائع إذا كنت تحاول اتباع نظام غذائي صارم. إنه سهل الاستخدام للغاية، ما عليك سوى البحث عن الطعام الذي تناولته وإضافته إلى وجبتك (الإفطار والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة)، ويقوم التطبيق بحساب المعلومات الغذائية لك ويحتفظ بسجل يومي. يحتوي على جميع أنواع الأطعمة مع جميع معلوماتها الغذائية، ويمكنك إضافتها حسب الوزن أو القطعة (القطع)، كما أنه يحتوي على أجزاء من 1/8 إلى 7/8. يمكنك إدخال أهدافك، وتخطيط وجباتك، والبحث عن وصفات، وإضافة تمارين، وحتى كمية المياه التي تتناولها يوميًا!

هذا تطبيق رائع إذا كنت تحاول اتباع نظام غذائي صارم. إنه سهل الاستخدام للغاية، ما عليك سوى البحث عن الطعام الذي تناولته وإضافته إلى وجبتك (الإفطار والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة)، ويقوم التطبيق بحساب المعلومات الغذائية لك ويحتفظ بسجل يومي. يحتوي على جميع أنواع الأطعمة مع جميع معلوماتها الغذائية، ويمكنك إضافتها حسب الوزن أو القطعة (القطع)، كما أنه يحتوي على أجزاء من 1/8 إلى 7/8. يمكنك إدخال أهدافك، وتخطيط وجباتك، والبحث عن وصفات، وإضافة تمارين، وحتى كمية المياه التي تتناولها يوميًا!

8. Nutritionix Track (الأفضل لتسجيل الماكرو بسرعة بفضل قاعدة بيانات واسعة النطاق للأطعمة والمطاعم في الولايات المتحدة)

عبر Nutritionix Track

لا يزال البحث في قواعد بيانات الأطعمة ومسح الباركود يتطلب جهدًا. يوفر Nutritionix Track تسجيلًا باللغة الطبيعية — ما عليك سوى كتابة أو نطق ما تناولته باللغة الإنجليزية البسيطة، ويقوم التطبيق بتحليله إلى بيانات غذائية دقيقة. تجعل هذه الواجهة التخاطبية عملية التسجيل أكثر طبيعية.

تقبل ميزة "Track" مدخلات مثل "بيضتان مع توست وكوب من عصير البرتقال" وتسجل تلقائيًا التحليل الغذائي. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم التطبيق قاعدة بيانات تجارية توفر بيانات غذائية لسلسلة مطاعم كبرى.

يعمل Nutritionix Track بشكل جيد للمستخدمين الذين يجدون تسجيل الطعام التقليدي مملًا. معالجة اللغة الطبيعية مفيدة وتتعامل جيدًا مع أوصاف الوجبات المعقدة.

أفضل ميزات Nutritionix Track

قم بتصدير بيانات التغذية والتقدم في شكل جدول بيانات باستخدام ميزة "تصدير".

شارك سجلات الطعام مع مدرب أو أخصائي تغذية من خلال بوابة المدربين

راجع اتجاهات التقدم في عرض الإحصائيات لتحديد الأنماط عبر السعرات الحرارية والمغذيات والوزن.

Nutritionix قيود التتبع

تغلب على قيود منشئ الوصفات التي تمنع اختيار علامات تجارية أو أحجام أو عناصر محددة عند إنشاء وصفة، مما قد يقلل من الدقة

تواجه مشكلات في الاستقرار عند إضافة أطعمة مخصصة، بما في ذلك التحميل الطويل وتعطل التطبيق أثناء الحفظ

Nutritionix تتبع الأسعار

أسعار مخصصة

Nutritionix تتبع التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Nutritionix Track؟

يقول أحد مستخدمي Google Playstore:

ساعدني هذا التطبيق في تحديد المدخول المرتفع من العناصر الضارة التي قد لا تتوقعها. كان من السهل تتبع مصدر المدخول الزائد من الصوديوم، وبالتالي تصحيحه بسهولة. قد تفاجأ بكمية الصوديوم والكوليسترول في طعامك بمجرد بدء استخدام التطبيق. ماسح الباركود ضروري للاستخدام، فهو يجعل التطبيق سهل الاستخدام حقًا. في بعض الأحيان، قد تلاحظ بعض الأخطاء الطفيفة في البيانات، ولكنها ليست كبيرة ولا تحدث بكثرة.

ساعدني هذا التطبيق في تحديد المدخول المرتفع من العناصر الضارة التي قد لا تتوقعها. كان من السهل تتبع مصدر المدخول الزائد من الصوديوم، وبالتالي تصحيحه بسهولة. قد تفاجأ بكمية الصوديوم والكوليسترول في طعامك بمجرد بدء استخدام التطبيق. ماسح الباركود ضروري للاستخدام، فهو يجعل التطبيق سهل الاستخدام حقًا. في بعض الأحيان، قد تلاحظ بعض عدم الدقة في البيانات، ولكنها ليست كبيرة ولا تحدث كثيرًا.

9. Yazio (الأفضل لتتبع السعرات الحرارية والمغذيات الكبيرة مع خطط صيام ووصفات مدمجة)

عبر Yazio

يجمع الكثير من الناس بين تتبع الماكرو والصيام المتقطع، ولكن العديد من هذه التطبيقات منفصلة. يدمج Yazio كلا التجربتين. وهذا يعني وجود مؤقت صيام مدمج إلى جانب تتبع الماكرو.

يقوم مؤقت الصيام بتتبع فترات تناول الطعام والصيام، مع إرسال إشعارات لتذكيرك ببدء أو انتهاء فترة الصيام. علاوة على ذلك، تقترح خطط الوجبات المخصصة وجبات تناسب أهدافك الغذائية وجدولك الزمني لتناول الطعام.

يعد Yazio مثاليًا للمستخدمين الذين يمارسون الصيام المتقطع ويرغبون أيضًا في تتبع الماكرو بالتفصيل. يعد النهج المدمج أكثر ملاءمة من استخدام تطبيقات منفصلة.

أفضل ميزات Yazio

تتبع السعرات الحرارية والمغذيات في يوميات واحدة، إلى جانب تحليلات وإحصائيات مفصلة توضح أنماط التقدم بمرور الوقت.

استخدم أدوات تتبع الصيام المتقطع مثل 16:8 أو 5:2 مع مؤقتات مدمجة ودعم التخطيط

سجل وزنك ونسبة الدهون في الجسم والقياسات الأخرى لتصور الاتجاهات

قيود Yazio

تواجه أحيانًا مشكلات في موثوقية البحث والإدخال، حيث قد لا يعمل البحث عن الأطعمة المكتوبة بشكل متسق لبعض المستخدمين

لاحظ أن مسح الباركود يكون بطيئًا في بعض الأحيان، مما قد يسبب بعض الصعوبات عند تسجيل عدة عناصر معبأة بسرعة.

أسعار Yazio

أساسي

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Yazio

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Yazio؟

يقول أحد مستخدمي Google Playstore:

حتى الآن، أنا أحبها. إذا كان أي شخص يواجه صعوبة في اتباع نظام غذائي مقيد، فإن هذا التطبيق رائع حقًا. في العام الماضي، فقدت ما يقرب من 100 رطل، وكان من الصعب جدًا الحفاظ على هذا الوزن، لدرجة أنني أحيانًا أخشى أن آكل كثيرًا، ولا أحسب السعرات الحرارية، لذلك لا آكل كثيرًا طوال اليوم، ثم قد أتناول طعامًا بكثرة في اليوم التالي. لم يعد الأمر كذلك! ميزة أخرى كبيرة هي أن قاعدة البيانات الخاصة بهم تحتوي على كل شيء. لم يكن هناك أي طعام بحثت عنه ولم أجده! أحببته

حتى الآن، أنا أحبها. إذا كان أي شخص يواجه صعوبة في اتباع نظام غذائي مقيد، فإن هذا التطبيق رائع حقًا. في العام الماضي، فقدت ما يقرب من 100 رطل، وكان من الصعب جدًا الحفاظ على هذا الوزن، لدرجة أنني أحيانًا أخشى أن آكل كثيرًا، ولا أحسب السعرات الحرارية، لذلك لا آكل كثيرًا طوال اليوم، ثم قد أتناول طعامًا بكثرة في اليوم التالي. لم يعد الأمر كذلك! ميزة أخرى كبيرة هي أن قاعدة البيانات الخاصة بهم تحتوي على كل شيء. لم يكن هناك أي طعام بحثت عنه ولم أجده! أحببته

10. Samsung Health (الأفضل لتتبع الماكرو للأشخاص الموجودين بالفعل في نظام Galaxy البيئي)

عبر Samsung Health

يوفر Samsung Health تتبع الماكرو كجزء من منصة صحية شاملة موجودة بالفعل على جهازك.

تتضمن ميزة تسجيل الطعام قاعدة بيانات قابلة للبحث وماسح ضوئي للباركود. لكن القيمة الحقيقية تكمن في التكامل، حيث يتم تخزين بيانات التغذية الخاصة بك جنبًا إلى جنب مع سجلات النوم والتوتر والتمارين الرياضية من ساعة Galaxy Watch، ويتم مزامنتها جميعًا تلقائيًا.

تطبيق Samsung Health مناسب لمالكي أجهزة Samsung الذين يرغبون في تجربة تتبع صحي موحدة. تتبع الماكرو وظيفي ولكنه أساسي مقارنة بتطبيقات التغذية المخصصة.

أفضل ميزات Samsung Health

سجل وجباتك ووجباتك الخفيفة ومقدار الماء والكافيين الذي تتناوله في جدول زمني يومي واحد إلى جانب سجلاتك الصحية.

تتبع السعرات الحرارية المحروقة من التمارين والأنشطة داخل نفس التطبيق للحصول على عرض أكثر شمولاً لمقارنة المدخول بالإنفاق.

انضم إلى التحديات من خلال Samsung Health Together للحصول على دوائر تحفيزية ترافق تتبعك للتغذية والنشاط.

قيود Samsung Health

تحديد مسح الباركود لتسجيل الطعام في مناطق معينة

قد لا تحتوي نسخة iOS على جميع الميزات الموجودة في نسخة Android.

أسعار Samsung Health

مضمنة في أجهزة Samsung

تقييمات ومراجعات Samsung Health

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

تتبع الماكرو الخاص بك مع ClickUp

أفضل أداة تتبع الماكرو ليست الأكثر تقدمًا. إنها الأداة التي تتناسب بهدوء مع روتينك ولا تجعل التتبع يبدو وكأنه وظيفة ثانية.

وهنا يكمن الاختلاف في ClickUp. فبدلاً من إجبارك على استخدام تطبيق تغذية صارم، يتيح لك هذا التطبيق إنشاء نظام بسيط حول الطريقة التي تخطط بها أسبوعك بالفعل، والتحقق من التقدم المحرز، وتعديل خططك عندما تصبح حياتك مزدحمة. يتم جمع وجباتك وأهدافك وتذكيراتك وملاحظاتك في مكان واحد، حتى لا يفوتك أي شيء.

بمرور الوقت، يصبح من السهل اكتشاف الأنماط، وتصبح التعديلات مقصودة بدلاً من أن تكون رد فعل، ويتوقف التتبع عن كونه شيئًا "تحاول مواكبته". يصبح جزءًا من طريقة اعتنائك بنفسك.

ابدأ مجانًا مع ClickUp وقم ببناء نظام ماكرو يناسب حياتك بالفعل. ✨

الأسئلة المتداولة

يقوم عداد السعرات الحرارية بتتبع إجمالي استهلاكك للطاقة فقط. أما متتبع الماكرو فيقسم تلك السعرات الحرارية إلى بروتينات وكربوهيدرات ودهون، ويُظهر لك تكوين نظامك الغذائي.

تتيح لك معظم أدوات تتبع الماكرو حفظ الوجبات أو نسخ الإدخالات من الأيام السابقة. وهذا يحول الأكل المتكرر إلى ميزة تتبع، حيث لا تحتاج سوى إلى تسجيل الوجبة مرة واحدة ثم يمكنك إعادة استخدام الإدخال.

نعم، يمكن أن تكون التطبيقات التي لا تتطلب اشتراكات مدفوعة دقيقة بما يكفي لمعظم المستخدمين. غالبًا ما يكون المصدر الرئيسي لعدم الدقة هو البيانات التي يقدمها المستخدمون في قاعدة بيانات الأطعمة، لذا من الأفضل التحقق من المدخلات بمقارنتها بملصقات التغذية.

تعد ميزات الذكاء الاصطناعي مثل التعرف على الصور ملائمة للتقديرات السريعة، ولكنها عادةً ما تكون أقل دقة من التسجيل اليدوي باستخدام بيانات تم التحقق منها. وهي رائعة للتتبع العادي، ولكن لتحقيق أهداف دقيقة، يجب عليك التحقق من إدخالات الذكاء الاصطناعي.