أفضل 10 بدائل لـ Copient AI للفرق في عام 2026

تم تصميم Copient AI لغرض واحد: مساعدة البائعين على ممارسة المحادثات من خلال لعب الأدوار المدعوم بالذكاء الاصطناعي. هذا الأمر فعال في التدريب، ولكنه لا يلبي احتياجات معظم فرق المبيعات في العمل اليومي.

التدريب لا يوجد بمعزل عن غيره. يجب أن يرتبط بصفقات حقيقية ومحتوى حقيقي وتنفيذ حقيقي.

يستعرض هذا الدليل 10 بدائل لـ Copient AI، من أدوات التدريب والتمكين التي تركز على المبيعات إلى المنصات التي تنقل التعلم إلى سير العمل المباشر. إذا كنت تبحث عن خيارات تتجاوز المحادثات المحاكاة وتدعم طريقة عمل فرق المبيعات الفعلية، فأنت في المكان الصحيح.

لماذا تختار بدائل Copient AI؟

بدائل Copient AI مخصصة لفرق المبيعات التي تبحث عن أساليب تدريب مختلفة، والمسوقين الذين يحتاجون إلى أدوات كتابة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، أو المؤسسات التي ترغب في الحصول على قدرات سير عمل أوسع نطاقًا تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

المشكلة الأساسية هي أن Copient AI تركز بشكل ضيق على سيناريوهات لعب الأدوار في المبيعات. يمكنك استكشاف خيارات أخرى لعدة أسباب رئيسية:

احتياجات التدريب المتخصصة: تحتاج بعض الفرق إلى تحليلات أعمق أو منهجيات تدريب مختلفة أو سيناريوهات خاصة بالصناعة من أجل تمكين المبيعات بشكل أكثر فعالية وممارسة افتراضية.

تكامل أوسع لسير العمل: قد ترغب المؤسسات في الحصول على أداة تدريب تعتمد على الذكاء الاصطناعي تتصل بأدوات إدارة المشاريع قد ترغب المؤسسات في الحصول على أداة تدريب تعتمد على الذكاء الاصطناعي تتصل بأدوات إدارة المشاريع وتوثيق المبيعات الحالية لديها لوقف تبديل السياق.

قدرات إنشاء المحتوى: غالبًا ما تحتاج فرق التسويق والمحتوى إلى مساعدة الكتابة بالذكاء الاصطناعي لتدريبات العروض الترويجية ونصوص التعامل مع الاعتراضات، إلى جانب أو بدلاً من التدريب على لعب الأدوار.

ميزات التعاون الجماعي: توفر العديد من البدائل توفر العديد من البدائل ميزات تعاون جماعي أفضل لمشاركة التعليقات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتتبع التقدم المحرز عبر الأقسام، ودمج ذكاء المحادثة في سير العمل اليومي.

📖 اقرأ المزيد: كيفية اختيار برنامج تمكين المبيعات الذي يزيد الإيرادات

إليك ملخص سريع لتبدأ:

نظرة عامة على بدائل Copient AI

إليك ملخص سريع لتبدأ:

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار ClickUp ClickUp Brain للعب الأدوار والكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي السياقي، AI Notetaker، تكامل Docs، CRM، Automations، Super Agents الفرق التي ترغب في سير عمل مبيعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومتصل بالتنفيذ الفعلي (الأفراد إلى المؤسسات) مجاني إلى الأبد؛ تتوفر خطط مدفوعة Second Nature أفاتار AI للعب الأدوار المباشر، وسيناريوهات يتم إنشاؤها تلقائيًا، وتحليلات الأداء، وتكامل CRM، ودعم متعدد اللغات فرق المبيعات في المؤسسات التي تحتاج إلى تدريب واقعي على لعب الأدوار مدعوم بالذكاء الاصطناعي أسعار مخصصة Luster. ai شخصيات AI مخصصة، ملاحظات تدريب في الوقت الفعلي، تحليل تنبؤي للفجوة في المهارات، تفرع السيناريوهات منظمات المبيعات التي تركز على التدريب المخصص على نطاق واسع أسعار مخصصة Pitch Monster لعب الأدوار بأسلوب الألعاب، وممارسة العروض التفاعلية، ولوحات المتصدرين، ووحدات تعليمية صغيرة الحجم. الفرق التي ترغب في تدريب مبيعات عالي التفاعل ومبني على الألعاب مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Yoodli تحليل الكلام، وكشف الكلمات الملء، وتقييم السرعة، ولعب الأدوار متعددة الشخصيات الأفراد والفرق الذين يعملون على تحسين مهارات التحدث والعرض التقديمي مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 11 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا الذكاء الاصطناعي المقيس تحليلات السلوك، واختبار الرسائل، والمحاكاة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومقارنة الأداء فرق المؤسسات التي تحتاج إلى رؤى حول أداء المبيعات تستند إلى البيانات أسعار مخصصة Copy. ai إنشاء محتوى بالذكاء الاصطناعي، وتخصيص صوت العلامة التجارية، وأتمتة سير العمل، وتكامل CRM فرق التسويق و GTM التي تحتاج إلى سير عمل للمحتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 29 دولارًا شهريًا Jasper تدريب صوت العلامة التجارية، وإدارة الحملات، وإنشاء محتوى متعدد التنسيقات فرق تسويق المحتوى التي تتطلب كتابة AI متسقة مع العلامة التجارية على نطاق واسع خطط مدفوعة تبدأ من 69 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا الكاتب تطبيق دليل الأسلوب وإدارة المصطلحات وأمن المؤسسة والامتثال فرق المؤسسات التي تعطي الأولوية لإدارة العلامة التجارية والامتثال أسعار مخصصة Writesonic إنشاء محتوى مُحسّن لـ SEO، ودعم متعدد اللغات، وميزات GEO المسوقون والمبدعون الذين يركزون على النمو المدفوع بالبحث مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 15 دولارًا شهريًا

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

أفضل بدائل Copient AI للاستخدام

تتضمن هذه القائمة أدوات لعب الأدوار بالذكاء الاصطناعي التي تعتبر منافسة مباشرة لـ Copient AI ومنصات سير العمل بالذكاء الاصطناعي للفرق التي تبحث عن إمكانات أوسع. يعتمد الاختيار الصحيح على ما إذا كنت بحاجة إلى منصة تدريب مبيعات متخصصة أو حل أكثر تكاملاً.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع إنشاء محتوى مدمج)

قم بإدارة جميع مستنداتك ومشاريعك ومحادثاتك والمزيد على منصة شاملة واحدة باستخدام ClickUp.

باعتباره أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، يستبدل ClickUp الأدوار المنعزلة بالذكاء الاصطناعي السياقي الذي يعمل داخل سير عمل المبيعات الحقيقي.

للبدء، يمكن لـ ClickUp Brain، المساعد المدمج للذكاء الاصطناعي، تشغيل سيناريوهات لعب الأدوار باستخدام بيانات الصفقات الحية والمستندات المرتبطة وملاحظات المكالمات السابقة والمهام وحقول CRM. يمكن للممثلين أن يطلبوا منه محاكاة مشترٍ أو طرح اعتراضات محتملة بناءً على المحادثات السابقة أو تحسين عرضهم باستخدام سياق الحساب الدقيق الذي يعملون به، وليس نصًا عامًا.

احصل على رؤى واقتراحات وتوصيات فورية من مساعد الذكاء الاصطناعي السياقي هذا.

تُترجم هذه التفاعلات على الفور إلى عمل منظم. يمكن تحويل مخرجات لعب الأدوار إلى مهام ClickUp أو تعليقات أو تحديثات مستندات في خطوة واحدة.

ثم تنسق الأتمتة والوكلاء الفائقون التنفيذ من خلال تعيين المالكين وتحديث مراحل الصفقات وإنشاء المتابعات وفرض اتفاقيات مستوى الخدمة. بدلاً من أن تكون رؤى التدريب معزولة، تصبح جزءًا من سير عمل مبيعات منظم وقابل للتتبع.

أنشئ Super Agents في ClickUp لأتمتة المهام من البداية إلى النهاية، دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

بعد ذلك، يتم تخزين كتيباتك ونصوصك وموقعك التنافسي ومحتوى التمكين في ClickUp Docs كوثائق حية، مرتبطة مباشرة بالمهام والفرص. نظرًا لأن Docs ترث أذونات مساحة العمل وتظل متصلة بالتنفيذ، فإن تحديثات الرسائل تنتشر على الفور عبر الصفقات النشطة ومواد التدريب.

يمكن البحث عن كل محادثة وعنصر عمل ومهمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في ClickUp.

وهذا يقودنا إلى التعلم المستمر، حيث يكمل AI Notetaker في ClickUp الدورة بعد المكالمات الحية. فهو يلتقط النصوص، ويلخص المناقشات، ويستخرج الاعتراضات وإشارات الشراء، ويولد عناصر عمل منظمة.

تُغذي هذه الملاحظات ClickUp Brain، مما يثري الأدوار المستقبلية والتدريب بلغة العملاء الحقيقية مع تقدم الصفقات تلقائيًا من خلال المهام والأتمتة ولوحات معلومات المبيعات. يظل التدريب والتنفيذ والرؤية متصلين تمامًا من البداية إلى النهاية.

أفضل ميزات ClickUp

تعاون عبر ClickUp Chat : ناقش أسئلة الاكتشاف أو التعامل مع الاعتراضات مباشرة في سلاسل الدردشة المرتبطة بالصفقات، مع الحفاظ على محادثات التدريب مرتبطة بالفرص الحقيقية. : ناقش أسئلة الاكتشاف أو التعامل مع الاعتراضات مباشرة في سلاسل الدردشة المرتبطة بالصفقات، مع الحفاظ على محادثات التدريب مرتبطة بالفرص الحقيقية.

هيكلة سياق المبيعات باستخدام الحقول المخصصة: التقط تفاصيل مثل شخصية المشتري وحجم الصفقة والاعتراضات المثارة ومستوى المخاطرة أو تركيز التدريب باستخدام الحقول المخصصة حتى يظل لعب الأدوار والمتابعة قائمين على واقع خط الأنابيب. التقط تفاصيل مثل شخصية المشتري وحجم الصفقة والاعتراضات المثارة ومستوى المخاطرة أو تركيز التدريب باستخدام الحقول المخصصة حتى يظل لعب الأدوار والمتابعة قائمين على واقع خط الأنابيب.

دفع الصفقات إلى الأمام باستخدام الحالات: ترجم نتائج لعب الأدوار إلى خطوات تالية واضحة من خلال دفع المهام إلى الأمام من خلال حالات مبيعات مخصصة تعكس مراحل التأهيل والمتابعة والتفاوض أو الإغلاق.

إدارة الفرص في ClickUp CRM: تتبع الحسابات والصفقات والأنشطة والملكية في عروض ClickUp CRM بحيث تؤثر رؤى التدريب على الفور على تنفيذ خطط العمل. تتبع الحسابات والصفقات والأنشطة والملكية في عروض ClickUp CRM بحيث تؤثر رؤى التدريب على الفور على تنفيذ خطط العمل.

توحيد التدريب باستخدام القوالب: استخدم قوالب المهام والوثائق وقوائم المراجعة لإعداد المكالمات وجلسات لعب الأدوار ومراجعات ما بعد المكالمات لضمان تنفيذ المبيعات بشكل متسق عبر الفريق. استخدم قوالب المهام والوثائق وقوائم المراجعة لإعداد المكالمات وجلسات لعب الأدوار ومراجعات ما بعد المكالمات لضمان تنفيذ المبيعات بشكل متسق عبر الفريق.

مواءمة التدريب عبر SyncUps: قم بتشغيل SyncUps المبيعات المنظم لمراجعة نتائج لعب الأدوار، ورؤى المكالمات الحقيقية، ومخاطر الصفقات معًا، ثم قم بتثبيت القرارات في المهام قبل انتهاء الاجتماع. قم بتشغيل SyncUps المبيعات المنظم لمراجعة نتائج لعب الأدوار، ورؤى المكالمات الحقيقية، ومخاطر الصفقات معًا، ثم قم بتثبيت القرارات في المهام قبل انتهاء الاجتماع.

إيجابيات وسلبيات ClickUp

المزايا:

اعمل من بيئة واحدة حيث يتم ربط الذكاء الاصطناعي والمستندات والمهام بشكل أصلي للقضاء على توسع السياق.

احصل على مخرجات أكثر صلة بفضل المساعدة السياقية للذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain، الذي يفهم محتوى مساحة عملك.

تكيف مع مختلف سير العمل للمبيعات أو التسويق أو العمليات بفضل مرونة ClickUp لتلبية احتياجات الفرق المتنوعة.

العيوب:

منحنى التعلم للمستخدمين الجدد بسبب مجموعة الميزات الشاملة

تختلف تجربة تطبيقات الأجهزة المحمولة عن وظائف أجهزة الكمبيوتر المكتبية

تتطلب بعض الميزات المتقدمة وقتًا لتكوينها بشكل مثالي.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

يوفر ClickUp جميع الأدوات اللازمة لإدراج الأعمال وتحديدها وتتبعها والإبلاغ عنها في كل مرحلة من مراحل عملية التسليم. وينطبق هذا سواء كنت تعمل بشكل فردي أو كجزء من فريق أو عبر قسم بأكمله. يمكن أن تكون منحنى التعلم قصيرًا نسبيًا، إذا بقيت على المسار الصحيح، لأن المجموعة الواسعة من الميزات يمكن أن تكون مربكة. بالإضافة إلى ذلك، أعجبتني الدعم المقدم من فرق المبيعات والحلول، التي ساعدتنا في توجيهنا إلى الأمام ومساعدتنا عندما واجهنا تحديات.

يوفر ClickUp جميع الأدوات اللازمة لإدراج الأعمال وتحديدها وتتبعها والإبلاغ عنها في كل مرحلة من مراحل عملية التسليم. وينطبق هذا سواء كنت تعمل بشكل فردي أو كجزء من فريق أو عبر قسم بأكمله. يمكن أن تكون منحنى التعلم قصيرًا نسبيًا، إذا بقيت على المسار الصحيح، لأن المجموعة الواسعة من الميزات يمكن أن تكون مربكة. بالإضافة إلى ذلك، أعجبتني الدعم المقدم من فرق المبيعات والحلول، التي ساعدتنا في توجيهنا إلى الأمام ومساعدتنا عندما واجهنا تحديات.

🚀 ميزة ClickUp: ClickUp BrainGPT هو رفيق ذكاء اصطناعي مستقل يعتمد على الصوت أولاً، تم تصميمه ليتناسب مع طريقة تفكير فرق المبيعات واستعدادها. يمكن للممثلين التحدث خلال العرض التقديمي، أو التدرب على التعامل مع الاعتراضات بصوت عالٍ، أو التمرين شفهياً على مكالمة اكتشافية باستخدام Talk-to-Text، بينما يرد BrainGPT باقتراحات تستند إلى بيانات الصفقات الحية ووثائق Docs وسجل المكالمات الأخيرة. يمكن إدراج كل ما يتم إنشاؤه مباشرة في المهام أو سجلات CRM أو كتيبات الإرشادات، مما يحول الممارسة الشفوية إلى إجراءات منظمة. إنها لعبة أدوار وتدوين ملاحظات وتحضير يتحرك بسرعة المحادثة، وليس الكتابة. ادمج جميع أعمالك للحصول على نتائج أسرع مع ClickUp BrainGPT

2. Second Nature (الأفضل لتدريب المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات باستخدام الصور الرمزية)

عبر Second Nature

توفر Second Nature "مدربًا مخصصًا للذكاء الاصطناعي" يستخدم شخصيات افتراضية واقعية ومتحركة لإجراء جلسات لعب أدوار حية مع مندوبي المبيعات. قامت المنصة بتوسيع "مساعد الذكاء الاصطناعي" الخاص بها لإنشاء سيناريوهات معقدة تلقائيًا بمجرد إدخال رابط المنتج وعنوان URL للمشتري المستهدف وموقع المنافس.

وهي تتميز عن Copient AI من خلال قابليتها للتوسع عالميًا، حيث تدعم الممارسة بـ 27 لغة مع الفروق الثقافية واللهجات المحلية. تتوافق الأداة تمامًا مع HIPAA، مما يجعلها الخيار المفضل لفرق المبيعات في مجال الرعاية الصحية والعلوم الحياتية.

أفضل ميزات Second Nature

أفاتار الذكاء الاصطناعي المتحركة: تدرب باستخدام شخصيات واقعية تتميز بحركات وتعبيرات واقعية، وتستجيب بشكل ديناميكي لنبرة صوت الممثل واعتراضاته.

منشئ السيناريوهات التلقائي: قم بإنشاء تمارين لعب الأدوار بسرعة من خلال توفير عناوين URL لعروضك ومنافسيك؛ حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بفحص البيانات لإنشاء محاكاة سياقية في غضون دقائق.

دعم اللغات العالمية: أنشئ سيناريو تدريب واحد يتكيف معه الذكاء الاصطناعي تلقائيًا لفرق العمل بـ 27 لغة مختلفة، مما يضمن اتساق الرسائل على مستوى العالم.

إيجابيات وسلبيات Second Nature

المزايا

تخلق الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي تجارب تدريبية تعكس بشكل دقيق المكالمات الفعلية للمبيعات.

قدم تدريبًا متسقًا عبر الفرق الموزعة دون الحاجة إلى تخصيص وقت المدير لكل جلسة.

تساعد التحليلات التفصيلية في تحديد الفجوات في المهارات وتتبع التحسن بالنسبة للممثلين والفرق.

السلبيات

تركز بشكل خاص على حالات استخدام المبيعات، مما يحد من قابلية التطبيق في الأقسام الأخرى.

يتطلب وقتًا أوليًا لإعداد السيناريوهات التي تتناسب مع عملية المبيعات الخاصة بك.

قد لا تلتقط تفاعلات الأفتار جميع الفروق الدقيقة في سلوك المشتري البشري

أسعار Second Nature

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Second Nature

G2: 4. 8/5 (أكثر من 280 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Second Nature؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أنا ممتن لأنني تمكنت من التدرب على الذكاء الاصطناعي بقدر ما أحتاج. لقد ساعدني ذلك على فهم النصوص.

أنا ممتن لأنني تمكنت من التدرب على الذكاء الاصطناعي بقدر ما أحتاج. لقد ساعدني ذلك على فهم النصوص.

3. Luster. ai (الأفضل للتدريب الشخصي على الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع)

تضع Luster.ai نفسها كمنصة "تمكين تنبؤي" تحدد الفجوات في المهارات قبل أن تؤثر على الإيرادات. بينما تركز العديد من أدوات المبيعات على لعب الأدوار العامة، تستخدم Luster محركًا خاصًا لإنشاء محاكاة فائقة الواقعية مصممة خصيصًا لحجم الصفقات المحددة والصناعات وشخصيات المشترين.

تشمل قدراته "EchoIQ"، الذي يحلل سلوك العملاء الحقيقي أثناء المكالمات لاكتشاف ما إذا كان التدريب يتم تطبيقه بالفعل في الميدان. يتجاوز Luster. ai الممارسة البسيطة إلى التدريب "الوصفية" الاستباقية، حيث يقترح تدريبات محددة بناءً على الاجتماعات القادمة في تقويم مندوب المبيعات.

أفضل ميزات Luster. ai

شخصيات AI مخصصة: قم ببناء شخصيات AI تمثل أنواع المشترين المحددة لديك، مع معرفة كاملة بالصناعة وأنماط محادثة واقعية.

تغذية راجعة للتدريب في الوقت الفعلي: يتلقى مندوبو المبيعات إرشادات أثناء المحادثات حول وتيرة الكلام واختيار الكلمات، مما يسرع عملية التعلم.

منطق تفرع السيناريو: تتكيف المحادثات بناءً على ردود الممثلين، مما يخلق مسارات متعددة محتملة للحفاظ على جاذبية التدريب.

إيجابيات وسلبيات Luster. ai

المزايا:

سيناريوهات تدريب قابلة للتخصيص بدرجة عالية: قم بإنشاء تجارب تدريبية تتوافق بدقة مع منهجية المبيعات الخاصة بك

التعليقات الفورية تسرع من تطوير المهارات: يساعد التدريب في الوقت الفعلي الممثلين على التحسن بشكل أسرع من المراجعات بعد الجلسة.

الصعوبة التكيفية: يقوم الذكاء الاصطناعي بضبط تعقيد السيناريو بناءً على أداء مندوب المبيعات.

العيوب:

يتطلب إنشاء سيناريوهات مخصصة استثمارًا مسبقًا للوقت والخبرة

قد يتطلب تحسينًا مستمرًا مع تطور المنتجات والأسواق

مجتمع مستخدمين أصغر مقارنة بالمنصات الأكثر شهرة

أسعار Luster. ai

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Luster. ai

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Luster. ai؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

مع Luster، يمكن للممثلين ممارسة مهارات جديدة ومحادثات وردود على الاعتراضات في بيئة واقعية للغاية ومنخفضة المخاطر. يتيح لهم ذلك الحصول على المزيد من "الفرص" والحصول على تعليقات في الوقت الفعلي من الذكاء الاصطناعي. اكتسب الممثلون الثقة وأعربوا عن تقديرهم للطبيعة الواقعية للسيناريوهات. يحب قادة المبيعات لدينا Luster أيضًا لأنه يتيح لهم تقييم مهارات فريقهم بسرعة وتوجيه تدريبهم دون تحميلهم عبئًا كبيرًا للاستماع إلى عدد كبير من المكالمات الحية أو المسجلة.

مع Luster، يمكن للممثلين ممارسة مهارات جديدة ومحادثات وردود على الاعتراضات في بيئة واقعية للغاية ومنخفضة المخاطر. يتيح لهم ذلك الحصول على المزيد من "الفرص" والحصول على تعليقات في الوقت الفعلي من الذكاء الاصطناعي. اكتسب الممثلون الثقة وأعربوا عن تقديرهم للطبيعة الواقعية للسيناريوهات. يحب قادة المبيعات لدينا Luster أيضًا لأنه يتيح لهم تقييم مهارات فريقهم بسرعة وتوجيه تدريبهم دون تحميلهم عبئًا كبيرًا للاستماع إلى عدد كبير من المكالمات الحية أو المسجلة.

📮ClickUp Insight: يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن المعلومات المتعلقة بالعمل، أي ما يزيد عن 120 ساعة سنويًا تضيع في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات Slack والملفات المتناثرة. يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي الذكي المدمج في مساحة عملك تغيير ذلك. أدخل ClickUp Brain. يقدم رؤى وإجابات فورية من خلال عرض المستندات والمحادثات وتفاصيل المهام المناسبة في ثوانٍ معدودة — حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العمل. 💫 نتائج حقيقية: استعادت فرق مثل QubicaAMF أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp — أي أكثر من 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال القضاء على عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن لفريقك إنجازه بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

4. Pitch Monster (الأفضل لتجارب التدريب على المبيعات القائمة على الألعاب)

عبر Pitch Monster

يركز Pitch Monster على فلسفة أن "النشاط لا يساوي القدرة". بدلاً من التدريب الطويل غير المنتظم، يوفر بيئة لعب أدوار عالية التردد حيث يمكن للممثلين الفشل بأمان والتكرار بسرعة.

طورت المنصة الذكاء الاصطناعي الخاص بها ليكون بمثابة "Sales Grammarly"، حيث يقدم اقتراحات لغوية في الوقت الفعلي لمساعدة مندوبي المبيعات على التخلص من الكليشيهات وتحسين وتيرة محادثاتهم أثناء التدريب.

بالمقارنة مع Copient AI، يوفر هذا البرنامج تخصيصًا عميقًا لشخصيات المشترين، مما يسمح للمديرين بمحاكاة مستويات "صعوبة" محددة وملفات تعريف العملاء المثاليين (ICP) غير الصبورة. يساعد هذا التحول نحو المحاكاة شديدة الواقعية والغنية بالسياق على سد الفجوة بين "الممارسة" وواقع المكالمات المباشرة عالية المخاطر.

أفضل ميزات Pitch Monster

تجربة تعليمية قائمة على الألعاب: تحول قوائم المتصدرين والشارات التدريب إلى نشاط تنافسي يحفز الممثلين على التدرب بشكل أكثر تكرارًا.

وحدات تدريبية قصيرة: جلسات تدريب قصيرة ومركزة تتناسب مع فترات الفراغ في يوم المبيعات، مما يتيح ممارسة مفيدة في دقائق معدودة.

تدريب تفاعلي على العروض الترويجية: يسجل الممثلون أنفسهم أثناء تقديم عناصر العرض الترويجي ويتلقون تعليقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي حول الأداء والرسائل

إيجابيات وسلبيات Pitch Monster

المزايا:

مشاركة تدريبية أعلى: تحفز الألعاب فرق المبيعات على التدريب بشكل أكثر انتظامًا

جدولة مرنة: تتيح الوحدات القصيرة للممثلين التدريب خلال فترات الراحة الطبيعية دون تعطيل وقت البيع.

الدافع التنافسي: تخلق قوائم المتصدرين والتحديات الجماعية مسؤولية اجتماعية

العيوب:

قد لا تروق الألعاب لجميع أنواع الشخصيات أو الثقافات التنظيمية.

أقل شمولية من المنصات التي تركز على محاكاة المحادثات الكاملة

يتطلب جهدًا من المدير للحفاظ على الزخم التنافسي بمرور الوقت

أسعار Pitch Monster

مجاني

الاشتراك المميز: 19 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Pitch Monster

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Pitch Monster؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

يجهز الموظفين الجدد للاتصال الهاتفي بحلول الأسبوع الثالث. نستخدم سيناريوهات قصيرة وواقعية ومدربًا يعمل بالذكاء الاصطناعي ولوحة نتائج (الآن أفضل 10) لتعزيز الممارسة. الإدارة سهلة: نربط من نظام إدارة التعلم (LMS) الخاص بنا ونستضيف صفحة هبوط SharePoint بسيطة ونتتبع الاستخدام/التحسين. تم تحسين واجهة المستخدم بشكل مطرد، والخدمة مستقرة، ونجاح/الدعم سريع ومفيد.

يجهز الموظفين الجدد للاتصال الهاتفي بحلول الأسبوع الثالث. نستخدم سيناريوهات قصيرة وواقعية ومدربًا يعمل بالذكاء الاصطناعي ولوحة نتائج (الآن أفضل 10) لتعزيز الممارسة. الإدارة سهلة: نربط من نظام إدارة التعلم (LMS) الخاص بنا، ونستضيف صفحة هبوط SharePoint بسيطة، ونتتبع الاستخدام/التحسين. تم تحسين واجهة المستخدم بشكل مطرد، والخدمة مستقرة، ونجاح/الدعم سريع ومفيد.

⚡️ أرشيف القوالب: قوالب مجانية لدليل المبيعات لتبسيط عملية المبيعات لديك

5. Yoodli (الأفضل لتدريب الأفراد على مهارات التحدث والقدم العروض)

عبر Yoodli

Yoodli هو مدرب خطاب يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويركز على آليات التواصل والسرعة والكلمات الملء ولغة الجسد، بدلاً من التركيز على نص المبيعات فقط.

تتميز هذه الأداة بتكاملها العميق مع Salesforce، مما يتيح للممثلين إطلاق تمارين لعب الأدوار مباشرة من فرصة مفتوحة. كما أدخلت الأداة أيضًا "تمارين لعب الأدوار متعددة الشخصيات"، مما يتيح للمستخدمين التدرب أمام لجنة من أصحاب المصلحة من الذكاء الاصطناعي لمحاكاة قرارات الشراء المعقدة التي تتخذها اللجان.

كبديل لـ Copient AI، يعمل Yoodli كـ "قفص تدريب" خاص حيث يمكن للممثلين التجربة دون إشراف المدير. بينما غالبًا ما يستخدم Copient للحصول على شهادة من أعلى إلى أسفل، غالبًا ما يتم اعتماد Yoodli من قبل المساهمين الأفراد كأداة للتطوير الشخصي لتحسين حضورهم التنفيذي وأدائهم أثناء مكالمات Zoom أو Google Meet الحية.

أفضل ميزات Yoodli

تحليل الكلام والتعليقات: تحلل الذكاء الاصطناعي التسجيلات لتحديد الكلمات الملء ومشاكل السرعة ومشاكل الوضوح.

تتبع الكلمات الملء: يساعد التتبع التفصيلي للكلمات الملء المحددة بمرور الوقت المستخدمين على رؤية التحسن وتحديد العادات المستمرة.

تحليل السرعة والتوقيت: تساعد التعليقات على سرعة التحدث المقدمين على إيجاد الإيقاع المناسب لمحتواهم.

إيجابيات وسلبيات Yoodli

المزايا:

تقديم ملاحظات موضوعية: يزيل تحليل الذكاء الاصطناعي الذاتية من الملاحظات البشرية حول أسلوب التحدث.

إمكانية الوصول إلى المستوى المجاني: يمكن للمستخدمين الأفراد الوصول إلى الميزات الأساسية دون الحاجة إلى موافقة ميزانية المؤسسة.

قابل للتطبيق خارج نطاق المبيعات: مفيد في أي موقف يتطلب التحدث، بما في ذلك العروض التقديمية والاجتماعات

العيوب:

يركز على آليات التسليم بدلاً من استراتيجية المحادثة أو جودة المحتوى

لا تحاكي المحادثات التفاعلية أو ردود فعل المشترين

أقل فائدة للفرق التي تحتاج إلى تدريب على سيناريوهات محددة في مجال المبيعات

أسعار Yoodli

مجاني

المزايا: 11 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

متقدم: 28 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الفريق والمؤسسة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Yoodli

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Yoodli؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

يتيح Yoodli للبائعين إجراء محادثات في الوقت الفعلي مع شخصيات افتراضية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تم إنشاؤها بناءً على شخصياتنا الحقيقية واعتراضاتنا. لقد كان مفيدًا للغاية في اعتماد مندوبي المبيعات على العروض التقديمية الجديدة ومسارات المحادثات وإطلاق المنتجات. تبدو هذه الممارسة حقيقية، وتحصل فرق التمكين على بيانات دقيقة حول الأداء والسرعة والكلمات الملء والوضوح، بالإضافة إلى معايير النجاح/الفشل وخطوط الاتجاهات للتركيز على التدريب في المجالات المهمة.

يتيح Yoodli للبائعين إجراء محادثات في الوقت الفعلي مع شخصيات افتراضية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تم إنشاؤها بناءً على شخصياتنا الحقيقية واعتراضاتنا. لقد كان مفيدًا للغاية في اعتماد مندوبي المبيعات على العروض التقديمية الجديدة ومسارات المحادثات وإطلاق المنتجات. تبدو هذه الممارسة حقيقية، وتحصل فرق التمكين على بيانات دقيقة حول الأداء والسرعة والكلمات الملء والوضوح، بالإضافة إلى معايير النجاح/الفشل وخطوط الاتجاهات للتركيز على التدريب في المجالات المهمة.

6. Quantified AI (الأفضل للحصول على رؤى حول أداء المبيعات المستندة إلى البيانات)

عبر Quantified AI

تستفيد Quantified AI من تحليلات السلوك لفك شفرة أنماط الاتصال المحددة التي تؤدي إلى نتائج مبيعات ناجحة.

على عكس Copient AI، التي تركز على توفير منصة للممارسة العامة، تستخدم Quantified نهج "خطة النجاح"، حيث تحلل أفضل أداءاتك لإنشاء محاكاة لتدريب بقية الفريق على تكرار تلك السلوكيات الناجحة.

قامت المنصة مؤخرًا بدمج مقاييس "الذكاء العاطفي" المتقدمة التي تقيّم مندوبي المبيعات من حيث التعاطف وبناء الثقة والعلاقات.

تحظى الذكاء الاصطناعي المقيس بشعبية خاصة في الصناعات الخاضعة لرقابة صارمة مثل الأدوية والخدمات المالية، لأنه يوفر دليلاً موضوعياً مدعومًا بالبيانات على "الاستعداد" الذي يزيل تحيز المديرين من عملية الاعتماد.

أفضل ميزات Quantified AI

التحليلات السلوكية: تستخدم المنصة التحليلات السلوكية لتحديد ما يميز الموظفين الأفضل أداءً عن الموظفين العاديين.

اختبار الرسائل: اختبر طرق عرض مختلفة وعروض قيمة لتحديد الإصدارات الأفضل أداءً.

المحاكاة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تولد سيناريوهات التدريب بيانات أداء مفصلة يتم إدخالها في تحليلات المؤسسة.

إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي المقيس

المزايا:

قرارات التدريب المستندة إلى البيانات: تساعد التحليلات المديرين على تركيز وقت التدريب على السلوكيات التي تؤثر على نتائج المبيعات.

تحسين الرسائل: تساعد قدرات الاختبار المؤسسات على تحسين نهج المبيعات الخاص بها استنادًا إلى الأدلة

رؤى على نطاق المؤسسة: تكشف البيانات المجمعة عن أنماط قد تفوت جلسات التدريب الفردية.

العيوب:

قد لا يناسب تركيز المؤسسة فرق المبيعات الأصغر حجمًا

يتطلب حجم بيانات كافٍ لتوليد رؤى مفيدة

قد يتطلب التنفيذ بذل جهود كبيرة لإدارة التغيير.

أسعار الذكاء الاصطناعي المقيسة

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات AI المقيسة

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Quantified AI؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أطلقت Quantified، وهي شركة ناشئة تركز على تكنولوجيا تعلم المبيعات، منصة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمحاكاة محادثات المبيعات وتوفير التدريب للممثلين. الهدف من منصة Quantified هو جعل تدريب المبيعات أكثر كفاءة وفعالية. تتيح قدرات البرنامج القوية في مجال تحليل الأعمال والمبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أداءً عالي التأثير ومرونة كبيرة.

أطلقت Quantified، وهي شركة ناشئة تركز على تكنولوجيا تعلم المبيعات، منصة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمحاكاة محادثات المبيعات وتوفير التدريب للممثلين. الهدف من منصة Quantified هو جعل تدريب المبيعات أكثر كفاءة وفعالية. تتيح قدرات البرنامج القوية في مجال تحليل الأعمال والمبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أداءً عالي التأثير ومرونة كبيرة.

7. Copy. ai (الأفضل لتوليد المحتوى بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير عمل التسويق)

Copy. ai هي "منصة GTM AI" شاملة تتجاوز مجرد كتابة النصوص الإعلانية لتنسيق سير عمل كامل لطرح المنتجات في السوق.

وهي تركز على التنفيذ بكميات كبيرة لدورة المبيعات — من البحث الآلي عن العملاء المحتملين إلى إنشاء تواصل مخصص للغاية على نطاق واسع. يتيح "Content Agent Studio" المخصص للأداة للفرق إنشاء وكلاء مستقلين يمكنهم البحث عن جولات التمويل الأخيرة للعميل المحتمل أو نشاطه على LinkedIn وصياغة عرض مخصص قبل أن يفتح الممثل صندوق بريده الوارد.

بدلاً من العمل كبرنامج تدريب مستقل، يتكامل Copy.ai مباشرة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل Salesforce و HubSpot لأتمتة "الأعمال التمهيدية" و"الأعمال اللاحقة" للصفقة. وهذا يجعله الخيار المفضل للفرق التي ترغب في القضاء على المهام الإدارية اليدوية والحفاظ على صوت متسق للعلامة التجارية عبر كل نقطة اتصال رقمية.

أفضل ميزات Copy.ai

قوالب محتوى معدة مسبقًا: احصل على قوالب للبريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ومخططات المدونات لتسريع إنشاء المحتوى.

تخصيص صوت العلامة التجارية: درب الذكاء الاصطناعي على درب الذكاء الاصطناعي على أمثلة صوت العلامة التجارية وأسلوبها بحيث يبدو المحتوى الذي يتم إنشاؤه متسقًا.

أتمتة سير العمل: أنشئ سير عمل آليًا للمحتوى للتعامل مع المهام المتكررة مثل إنشاء تنويعات اجتماعية أو مسودات بريد إلكتروني.

مزايا وعيوب Copy.ai

المزايا:

إنشاء المحتوى بسرعة: أنتج المسودات الأولى بسرعة لمجموعة متنوعة من أنواع المحتوى

تنوع القوالب: مكتبة قوالب واسعة تغطي معظم احتياجات المحتوى التسويقي الشائعة

توفر المستوى المجاني: يمكن للفرق اختبار المنصة وإنشاء محتوى محدود دون التزام مالي.

العيوب:

عادةً ما يتطلب المحتوى الذي يتم إنشاؤه تحريرًا وصقلًا بشريًا.

غير مصمم لممارسة المحادثات المبيعية أو سيناريوهات لعب الأدوار

يتطلب تدريب صوت العلامة التجارية استثمارًا أوليًا في الإعداد

أسعار Copy.ai

مجاني

المزايا: 29 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Copy.ai

G2: 4. 8/5 (أكثر من 190 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (65+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Copy.ai؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

– أداة ذكاء اصطناعي رائعة لإنشاء المحتوى مثل المدونات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني وما إلى ذلك – سهلة الاستخدام للمبتدئين وواجهة مستخدم بسيطة بشكل عام مع مكتبة ضخمة من القوالب – تدعم لغات متعددة – محرر نصوص أساسي ولكنه فعال، مشابه لـ Google doc، يبقيك داخل نظام Copy.ai – مفيد للمسوقين

– أداة ذكاء اصطناعي رائعة لإنشاء المحتوى مثل المدونات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني وما إلى ذلك – سهلة الاستخدام للمبتدئين وواجهة مستخدم بسيطة بشكل عام مع مكتبة ضخمة من القوالب – تدعم لغات متعددة – محرر نصوص أساسي ولكنه فعال، مشابه لـ Google doc، يبقيك داخل نظام Copy.ai – مفيدة للمسوقين

8. Jasper (الأفضل للمحتوى الذي يتوافق مع العلامة التجارية على نطاق واسع)

عبر Jasper AI

يبدو المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي عامًا وغير متوافق مع العلامة التجارية، مما يتطلب تعديلات كبيرة لتتناسب مع صوت شركتك. الوقت الذي يوفره الذكاء الاصطناعي يضيع في عملية التحرير، كما أن عدم اتساق العلامة التجارية يربك العملاء.

Jasper هي منصة محتوى تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة لفرق التسويق التي تحتاج إلى الحفاظ على اتساق العلامة التجارية عبر كميات كبيرة من المحتوى. وهي واحدة من أفضل بدائل ChatGPT للمسوقين. بفضل تدريب صوت العلامة التجارية، يتوافق المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي مع أسلوبك من المسودة الأولى، مما يضمن الاتساق ويوفر وقتًا كبيرًا في التحرير.

على عكس Copient AI، التي تركز على التدريب اللفظي والمحاكاة لممثلي المبيعات، تركز Jasper على توصيل رسالة العلامة التجارية عبر "قنوات متعددة"، مما يضمن أن كل جزء من مواد المبيعات، من سلاسل البريد الإلكتروني إلى عروض البيع، يتماشى مع صوت موحد.

هناك أيضًا "Jasper IQ"، وهو مركز سياق يمتص بيانات شركتك المحددة وأدلة الأسلوب الخاصة بها للتخلص من النتائج العامة "الآلية" التي غالبًا ما توجد في نماذج اللغة الكبيرة القياسية.

أفضل ميزات Jasper

تدريب صوت العلامة التجارية: قم بتحميل المحتوى الحالي وأدلة الأسلوب لتدريب Jasper على الصوت الفريد لعلامتك التجارية.

إدارة الحملات: قم بإنشاء قم بإنشاء خطة مبيعات ومحتوى لحملات تسويقية كاملة ضمن مساحة عمل موحدة.

إنشاء محتوى متعدد التنسيقات: أنشئ محتوى للمقالات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وحملات البريد الإلكتروني من نفس المنصة.

إيجابيات وسلبيات Jasper

المزايا:

اتساق قوي للعلامة التجارية: ينتج التدريب الصوتي محتوى يبدو أكثر أصالة وتماشياً مع العلامة التجارية.

ميزات التعاون الجماعي: مصممة خصيصًا لسير عمل فرق التسويق مع إمكانيات المشاركة والموافقة

تغطية شاملة للمحتوى: يتعامل مع معظم أنواع المحتوى التسويقي ضمن منصة واحدة

العيوب:

التركيز على محتوى التسويق بدلاً من تدريب المبيعات أو ممارسة المحادثات

منحنى التعلم لتعظيم قدرات المنصة

أسعار Jasper

المزايا: 69 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jasper

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1260 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 1850 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jasper؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

Jasper هي أداة سهلة الاستخدام وفعالة للغاية عندما يتعلق الأمر بإنشاء محتوى إعلاني جذاب من سطر واحد يمكن أن يعزز التسويق عبر البريد الإلكتروني ورسائل LinkedIn. هذه الأداة قادرة على إنشاء محتوى أصلي ذي طابع شخصي أكثر. ميزة تحسين المحتوى في Jasper مفيدة في إعادة كتابة النصوص وفقًا للنتائج المتوقعة.

Jasper هي أداة سهلة الاستخدام وفعالة للغاية عندما يتعلق الأمر بإنشاء محتوى إعلاني جذاب من سطر واحد يمكن أن يعزز التسويق عبر البريد الإلكتروني ورسائل LinkedIn. هذه الأداة قادرة على إنشاء محتوى أصلي ذي طابع شخصي أكثر. ميزة تحسين المحتوى في Jasper مفيدة في إعادة كتابة النصوص وفقًا للنتائج المتوقعة.

⚡️ أرشيف القوالب: قوالب عروض مبيعات مجانية لإبرام الصفقات بشكل أسرع

9. Writer (الأفضل لإدارة العلامة التجارية للشركات والامتثال)

عبر Writer

يعمل Writer كبديل لـ Copient AI للفرق التي تهتم أقل باللعب الأدوار وأكثر بالتحكم. في المؤسسات الكبيرة الخاضعة للتنظيم، غالبًا ما يتعطل محتوى المبيعات والتمكين في دورات المراجعة القانونية، حيث تقوم الفرق يدويًا بفحص اللغة والادعاءات والنبرة وفقًا لقواعد العلامة التجارية. يؤدي ذلك إلى إبطاء التدريب، وظهور المخاطر، وصعوبة توسيع نطاق الرسائل المتسقة.

بصفتها منصة كتابة AI للمؤسسات، تم تصميم Writer حول الحوكمة. فهي تفرض صوت العلامة التجارية والمصطلحات وقواعد الامتثال تلقائيًا أثناء إنشاء المحتوى، مما يساعد الفرق على إنشاء نصوص مبيعات ومواد تمكينية ونصوص موجهة للعملاء تكون متوافقة وجاهزة للمراجعة بشكل افتراضي.

بالنسبة للمؤسسات التي تهتم بسرعة الموافقة واتساقها أكثر من ممارسة المحادثة، يقدم Writer بديلاً لـ Copient AI يركز على الامتثال أولاً.

أفضل ميزات Writer

تطبيق دليل الأسلوب: تقوم المنصة تلقائيًا بمقارنة المحتوى بدليل الأسلوب الخاص بمؤسستك، وتضع علامة على أي تناقضات.

إدارة المصطلحات: حدد المصطلحات المعتمدة والعبارات المحظورة التي يتم تطبيقها في جميع المحتويات

أمن المؤسسات: يتوافق مع SOC 2 ويتضمن ضوابط وصول على مستوى المؤسسات، مما يجعله مناسبًا للمؤسسات التي لديها متطلبات أمنية صارمة.

مزايا وعيوب الكاتب

المزايا:

قدرات حوكمة قوية: يضمن تطبيق الأسلوب والمصطلحات تلقائيًا الاتساق

متوافقة مع اللوائح: شهادات الأمان وممارسات معالجة البيانات تناسب الصناعات الخاضعة للتنظيم

قابل للتطوير على مستوى المؤسسة: مصمم للمؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى إنشاء محتوى موزع

العيوب:

تركيز المؤسسة أقل ملاءمة للفرق الصغيرة أو المستخدمين الأفراد

غير مصمم للتدريب على المبيعات أو ممارسة المحادثات

تتطلب ميزات الحوكمة استثمارًا مسبقًا في التكوين

أسعار الكاتب

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الكتّاب

G2: 4. 3/5 (أكثر من 105 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Writer؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه :

أكثر ما أقدره في Writer هو كيف يحافظ على اتساق كتاباتي دون أن أشعر أنني أقاتل الأداة. بمجرد إعداد دليل الأسلوب، يرشدني بلطف نحو النبرة المناسبة والمصطلحات المفضلة وصوت العلامة التجارية أثناء الكتابة، كما لو كان هناك محرر جالس بجواري. الاقتراحات في الوقت الفعلي واضحة ومفيدة، ولا أضطر إلى التبديل بين التطبيقات لتصحيح الأخطاء اللغوية أو أخطاء الوضوح. يوفر الوقت، ويقضي على الحاجة إلى التحرير المتكرر، ويجعل كتابة الفريق تبدو أكثر تماسكًا واحترافية.

أكثر ما أقدره في Writer هو كيف يحافظ على اتساق كتاباتي دون أن أشعر أنني أقاتل الأداة. بمجرد إعداد دليل الأسلوب، يرشدني بلطف نحو النبرة المناسبة والمصطلحات المفضلة وصوت العلامة التجارية أثناء الكتابة، كما لو كان هناك محرر جالس بجواري. الاقتراحات في الوقت الفعلي واضحة ومفيدة، ولا أضطر إلى التبديل بين التطبيقات لتصحيح الأخطاء اللغوية أو أخطاء الوضوح. يوفر الوقت، ويقضي على الحاجة إلى التحرير المتكرر، ويجعل كتابة الفريق تبدو أكثر تماسكًا واحترافية.

🎥 تعرف على كيفية استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في المبيعات. شاهد هذا الفيديو.

10. Writesonic (الأفضل للكتابة المتنوعة باستخدام الذكاء الاصطناعي مع التركيز على تحسين محركات البحث)

عبر Writesonic

Writesonic هي أداة كتابة متعددة الاستخدامات تعمل بالذكاء الاصطناعي وتتميز بقدرة خاصة على إنشاء محتوى محسّن لمحركات البحث. باستخدام هذه الأداة، يتم إنشاء المحتوى الخاص بك مع مراعاة تصنيفات البحث منذ البداية، مما يحسن الأداء العضوي دون الحاجة إلى أداة SEO منفصلة.

بينما تركز Copient AI على التطوير الداخلي لمهارات المبيعات، تركز Writesonic على نمو السوق الخارجية والهيمنة على البحث. كانت المنصة رائدة في "تحسين محرك التوليد" (GEO)، الذي يساعد العلامات التجارية على مراقبة كيفية ذكرها في أدوات البحث بالذكاء الاصطناعي مثل Perplexity و ChatGPT و Google’s AI Overviews.

وهذا يجعله الخيار المفضل لفرق التسويق والمبيعات التي تحتاج إلى إنشاء محتوى عالي الجودة وقابل للاكتشاف عبر واجهات النص والصوت والمحادثة دون الحاجة إلى إدارة اشتراكات متعددة غير متصلة.

أفضل ميزات Writesonic

إنشاء مقالات محسّنة لـ SEO: أنشئ محتوى طويلًا مع اعتبارات SEO مدمجة مثل دمج الكلمات المفتاحية وتحسين الهيكل.

إنشاء محتوى متعدد اللغات: أنشئ محتوى بعدة لغات للمؤسسات التي تخدم الأسواق الدولية.

أنواع محتوى متنوعة: تعامل مع كل شيء بدءًا من منشورات المدونة والصفحات المقصودة وحتى أوصاف المنتجات ضمن منصة واحدة.

إيجابيات وسلبيات Writesonic

المزايا:

تكامل SEO: يساعد تحسين البحث المدمج على تحسين أداء المحتوى دون الحاجة إلى خبرة منفصلة في SEO.

مرونة اللغة: الدعم متعدد اللغات يبسط إنشاء المحتوى الدولي

إمكانية الوصول إلى المستوى المجاني: يمكن للفرق اختبار القدرات وإنشاء محتوى محدود دون التزام بميزانية

العيوب:

قد لا تتطابق اقتراحات تحسين محركات البحث (SEO) مع جميع استراتيجيات المحتوى أو الجماهير المستهدفة.

غير مصمم لتدريب المحادثات المبيعية أو لعب الأدوار

تختلف جودة المحتوى الذي يتم إنشاؤه ويتطلب عادةً تحريرًا

أسعار Writesonic

Lite (فريق صغير): 15 دولارًا شهريًا

القياسي: 99 دولارًا شهريًا

المحترفون: 249 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وردود فعل Writesonic

G2: 4. 7/5 (2,029+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (2,102+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Writesonic؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أحب سهولة الوصول إلى هذه المنصة. الميزات التي توفرها هذه المنصة مناسبة جدًا لأعمال التسويق والمبيعات. فهي تساعد في العناية بالمحتوى. يساعد مساعد الذكاء الاصطناعي في الكتابة كثيرًا في تحسين جودة العمل، كما أنه فعال في إنجاز المهام. ميزة تحسين محركات البحث (SEO) وسير عمل المحتوى مذهلة.

أحب سهولة الوصول إلى هذه المنصة. الميزات التي توفرها هذه المنصة مناسبة جدًا لأعمال التسويق والمبيعات. فهي تساعد في العناية بالمحتوى. يساعد مساعد الذكاء الاصطناعي في الكتابة كثيرًا في تحسين جودة العمل، كما أنه فعال في إنجاز المهام. ميزة تحسين محركات البحث (SEO) وسير عمل المحتوى مذهلة.

جرب ClickUp: البديل الأمثل لـ Copient AI

فكر فيما إذا كنت بحاجة إلى تمثيل أدوار مبيعات متخصص، أو قدرات محتوى AI أوسع، أو مساحة عمل متقاربة تجمع بين AI وإدارة المشاريع والتوثيق مثل ClickUp.

يعتمد اختيار البديل المناسب لـ Copient AI على ما إذا كنت بحاجة إلى معالجة أحد الأعراض — مثل ممارسة المحادثات أو كتابة المحتوى — أو المرض الأساسي المتمثل في توسع العمل، والذي تم تصميم Converged AI Workspace لحله. مع تقدم الذكاء الاصطناعي، ستكون الأدوات الأكثر قيمة هي تلك التي تدمج المساعدة مباشرة في مكان العمل، مما يقلل من توسع السياق الذي يبطئ عمل الفرق.

يمكن للفرق المستعدة لإدخال الذكاء الاصطناعي في سير عمل إدارة العمل بالكامل البدء مجانًا باستخدام ClickUp.

الأسئلة المتداولة حول بدائل Copient AI

Copient AI هي منصة تدريب مبيعات تستخدم محادثات لعب الأدوار المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة مندوبي المبيعات على ممارسة العروض الترويجية وتحسين مهارات الاتصال في تفاعلات محاكاة مع المشترين.

تركز أدوات لعب الأدوار بالذكاء الاصطناعي بشكل خاص على محاكاة المحادثات للتدريب، بينما تدمج منصات سير العمل بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp قدرات الذكاء الاصطناعي مباشرة في إدارة المشاريع والتوثيق، وربط المساعدة بالذكاء الاصطناعي بالعمل الفعلي.

نعم، تدعم منصات سير عمل الذكاء الاصطناعي التدريب من خلال مساعدتك في إنشاء وثائق مثل كتيبات الإرشادات وأدلة التدريب، وإنشاء محتوى لمواد التدريب، والتعاون مع فريقك، على الرغم من أنها لا توفر محاكاة مخصصة لأدوار لعب الأدوار.