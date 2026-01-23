كيفية استخدام Grok لوضع استراتيجية للمبدعين

هل أنت منشئ محتوى وتشعر بالضغط لمواكبة الاتجاهات باستمرار؟

قد يكون ذلك صعبًا، وأنت لست وحدك! إذا كنت تعمل في مجال إنشاء المحتوى، فعليك النشر بانتظام مع الحفاظ على صوت علامتك التجارية سليمًا. وهذا أمر صعب عندما يقضي مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في المتوسط 2 ساعة و 23 دقيقة يوميًا على المنصات الاجتماعية.

يمكن أن تساعدك أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Grok AI على مواكبة هذا التكرار دون تحويل سير عملك الإبداعي إلى مهمة روتينية، وذلك من خلال مساعدتك في استراتيجية المبدعين.

في هذا الدليل، سنناقش كيفية استخدام Grok في استراتيجية المبدعين ونستعرض بعض التلميحات والحيل لاستخدام Grok بفعالية.

ما هو Grok ولماذا هو مفيد للمبدعين؟

Grok هو مساعد ذكاء اصطناعي جزء من xAI التابع لإيلون ماسك. يمكنك استخدامه على X (المعروف سابقًا باسم Twitter) وعلى تجارب Grok على الويب والهاتف المحمول. غالبًا ما يستخدم Grok لتلخيص منشورات X وتوفير معلومات إضافية للمستخدمين.

يقدم Grok أيضًا إجابات للأسئلة، ويطرح أفكارًا، ويساعدك في معالجة الموضوعات المعقدة. كما يمكنه إجراء تحليل للمشاعر وإنشاء محتوى لك بأسلوب فكاهي.

الميزة الحقيقية لـ Grok بالنسبة للمبدعين هي سرعته وسياقه. يمكن لـ Grok البحث في X منشورات عامة وإجراء بحث على الويب في الوقت الفعلي. ولهذا السبب، فإن Grok مفيد عندما تخطط للمحتوى حول الموضوعات والمواضيع الشائعة.

بالنسبة لمنشئي المحتوى، هذا أمر مهم لأن عملية إنشاء المحتوى غالبًا ما تبدأ بسؤال واحد: "ما الذي يلفت انتباه الناس هذا الأسبوع؟"

🧠 هل تعلم؟ كلمة " Grok " جاءت في الأصل من رواية خيال علمي صدرت عام 1961، حيث كانت تعني فهم شيء ما بعمق وبشكل حدسي.

⭐ قالب مميز يساعدك نموذج خطة المحتوى من ClickUp على تنظيم إنشاء المحتوى والترويج له وتحديد أولوياته وتتبعه في مكان واحد، حتى لا تفوتك أي فرصة أو موعد نهائي. يمكنك تحديد أهداف المحتوى، وتقسيم كل أصل إلى مهام، وتتبع التقدم باستخدام الحالات المدمجة (مثل "متأخر"، و"قيد المراجعة"، و"منشور"). احصل على قالب مجاني استخدم نموذج خطة المحتوى من ClickUp لتصور وتخطيط استراتيجية المحتوى الخاصة بك.

فوائد استخدام Grok في استراتيجية المحتوى

فيما يلي بعض مزايا استخدام Grok في استراتيجية المحتوى الخاصة بك:

اكتشاف الاتجاهات : اكتشف الموضوعات الشائعة بشكل أسرع باستخدام Grok AI مع البيانات في الوقت الفعلي والبحث على الويب في الوقت الفعلي.

زوايا الجمهور : حوّل المحادثات الحالية إلى زوايا تناسب جمهورك المستهدف وأهداف تفاعل الجمهور.

توليد الأفكار بشكل أسرع : قم بتوليد أفكار لمدوناتك ومنشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي ونصوص إعلاناتك دون إعاقة عملية إنشاء المحتوى.

تفسيرات أوضح : اشرح الموضوعات المعقدة بعبارات بسيطة، حتى لا يترك جمهورك الموقع.

سرعة في الصياغة : اكتب المسودات الأولى بشكل أسرع، ثم استخدم المتابعات لتعزيز صوت علامتك التجارية وهيكلها.

نتائج أكثر صلة : احصل على إجابات Grok بناءً على ما ينشره الأشخاص على منصة X (المعروفة سابقًا باسم Twitter)، وليس فقط المعلومات العامة.

التقاط بدون استخدام اليدين: استخدم الوضع الصوتي عندما تريد إجابات سريعة أثناء المشي أو التنقل أو تجميع الأفكار. : استخدم الوضع الصوتي عندما تريد إجابات سريعة أثناء المشي أو التنقل أو تجميع الأفكار.

💡 نصيحة احترافية: احصل على مسودتين عن قصد. اطلب من Grok كتابة نسخة بأسلوب "ممتع" يضيف روح الدعابة، ثم نسخة بأسلوب "عادي" يبقى مباشرًا. احتفظ بنفس الفكرة. اختبر أي النسختين تناسب علامتك التجارية وجمهورك بشكل أفضل.

كيف تستخدم Grok لتخطيط المحتوى؟

التخطيط والاستراتيجية هما مجالان توفر فيهما أدوات الذكاء الاصطناعي أكبر قدر من الوقت. إذا كنت ترغب في الحصول على أقصى قيمة من Grok AI، فيجب عليك استخدام الأداة لبدء تخطيط المحتوى الخاص بك قبل البدء في الكتابة. فيما يلي بعض الطرق لاستخدام Grok لتخطيط المحتوى:

1) حدد مدخلاتك (حتى لا يضطر Grok إلى التخمين)

قدم لـ Grok موجزًا موجزًا:

مجال تخصصك وجمهورك

المنصة (حساب X، Instagram، LinkedIn، YouTube، إلخ)

هدف المحتوى الخاص بك (الوصول، العملاء المحتملون، المجتمع، المبيعات)

قواعد علامتك التجارية (النبرة، الكلمات التي يجب تجنبها، أسلوب CTA)

📌 مثال على الموجه "Grok، أنا منشئ محتوى فردي في مجال التعليم المالي التكنولوجي. جمهوري المستهدف هو المحللون في بداية حياتهم المهنية في الهند. قم بإنشاء استراتيجية محتوى لمدة 14 يومًا باستخدام الاتجاهات الحالية، مع محتوى طويل واحد كل أسبوع ومنشورات يومية على وسائل التواصل الاجتماعي. حافظ على أسلوب مباشر وفضولي وعملي. "

عبر Grok

📖 اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء سير عمل لإنشاء المحتوى

2) استخدم Grok لاكتشاف الاتجاهات، ثم قم بتصفية نتائج البحث حسب مجال تخصصك

يمكن لـ Grok استخدام البيانات في الوقت الفعلي من المنشورات العامة على X وعمليات البحث على الويب. وهذا مفيد عندما تحتاج إلى مسح سريع لما يناقشه الناس حاليًا. اطلب من Grok سحب الموضوعات الشائعة، ثم فرض الأولويات:

"ما هي الاتجاهات الخمسة الأكثر صلة بمجال تخصصي ولماذا؟"

"ما هي الاتجاهات التي يمكنني الاستفادة منها من خلال وجهة نظر فريدة؟"

عبر Grok

3) حوّل الاتجاهات إلى تقويم يمكنك تنفيذه

بمجرد أن يسرد Grok الموضوعات الشائعة، اطلب منه:

أنشئ موضوعات أساسية

اقترح موضوعات أسبوعية

أنشئ أنواع المنشورات (سلسلة منشورات، كاروسيل، فيديو قصير، بث مباشر، نشرة إخبارية)

ضع جدولًا زمنيًا بسيطًا

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في اقتصاد المبدعين

كيف تستخدم Grok لإنشاء المحتوى؟

عند إنشاء المحتوى، يعمل Grok بشكل أفضل عندما تعامله كشريك تعاوني وتعمل معه من خلال العمليات الصحيحة. فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها لإنشاء مسودات أولية جيدة باستخدام Grok:

1. استخدم Grok لكتابة المسودات الأولى التي يمكنك تشكيلها

اطلب من Grok إنشاء:

الخطافات وموانع التمرير لوسائل التواصل الاجتماعي

مسودات "3 زوايا" حتى تتمكن من اختيار الأفضل

نصوص قصيرة وتعليقات

أفكار ومخططات مدونة للمحتوى الطويل

تنويعات نصوص الإعلانات للعروض أو عوامل جذب العملاء المحتملين أو عمليات الإطلاق

📌 مثال على سير العمل (قابل للتكرار): اطلب من Grok 10 أفكار اختر فكرتين واطلب 3 عناوين جذابة لكل منهما اختر عنصر جذب واحد واطلب من Grok كتابة مسودة منشور اطلب المتابعة: خيارات CTA، وعلامات التجزئة (إذا كان ذلك مناسبًا)، ونغمات بديلة.

📖 اقرأ أيضًا: إدارة سير العمل الإبداعي

2. الوضع الترفيهي مقابل الوضع العادي (استخدمه كتعليمات سريعة)

وهذا يتوافق مع مكانة Grok كمساعد يمكنه الحفاظ على روح الدعابة مع الاستمرار في تقديم المساعدة. حتى إذا لم تظهر واجهة المستخدم الخاصة بك زر تبديل، فلا يزال بإمكانك توجيه النبرة:

"رد في وضع المرح وأضف روح الدعابة." (مثالي للعبارات الجذابة والميمات وصوت العلامة التجارية المرح)

"أجب في الوضع العادي بإجابات سريعة وبدون مزاح." (مثالي لملخصات الأبحاث والهيكل والوضوح)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي للحفاظ على الإنتاجية

كيفية استخدام Grok لتحسين الأداء

لن يعرف Grok تحليلاتك بطريقة سحرية ما لم تزوده بالبيانات.

ولكن بمجرد لصق المقاييس، يمكنه القيام بالتخطيط الاستراتيجي الحقيقي بسرعة. فيما يلي بعض العمليات التي يمكنك اتباعها لمساعدة Grok في حساب وتحسين أداء استراتيجية المحتوى الخاصة بك:

1) الصق آخر 10 منشورات لك والنتائج

قم بتضمين ما يلي:

نشر النص

الموضوع

التنسيق

الانطباعات، الإعجابات، التعليقات، الحفظ، النقرات

ملاحظاتك الخاصة (ما شعرت أنه سهل مقابل ما شعرت أنه صعب)

📌 مثال على الموجه "Grok، إليك آخر 10 منشورات لي مع المقاييس. قم بتحليل استراتيجي: حدد الأنماط، ووضح ما الذي دفع الجمهور إلى التفاعل، واقترح 5 تجارب للأسبوع المقبل."

عبر Grok

📖 اقرأ أيضًا: قوالب الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية

2) اطلب تحسينات خاصة بالمنصة

على X : اطلب من Grok صياغة أكثر دقة، وعبارات افتتاحية أفضل، ومتابعات أقوى.

على Instagram: اطلب بنية كاروسيل ونسخة شريحة تلو الأخرى

على LinkedIn: اطلب صياغة أقوى لوجهة النظر وإشارات مصداقية

عبر Grok

📮 ClickUp Insight: 47٪ من الفرق لا تقيس تأثير الذكاء الاصطناعي، و 10٪ فقط تتابع النتائج بمقاييس حقيقية. في كثير من الحالات، لا يتمكن القادة في الغالب من رؤية المجالات التي توفر فيها أدوات الذكاء الاصطناعي قيمة، إن وجدت. يغير ClickUp Brain ذلك من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل موحدة حيث يتم ربط كل إجراء وتحديث ومخرجات. والتأثير واضح: أكثر من 150,000 شركة، بما في ذلك Booking.com و T-Mobile و Logitech و IBM و Fortinet، تستخدم ClickUp Brain لتحقيق نتائج قابلة للقياس. تشير التقارير إلى أن الفرق حققت وفورات في التكاليف بنسبة تصل إلى 88٪، ووفرت 1.1 يومًا في الأسبوع، وأنجزت المهام بسرعة أكبر بثلاث مرات، لأن Brain يستبدل عشرات الأدوات غير المتصلة ببعضها البعض بذكاء اصطناعي واحد يعمل عبر سير العمل بأكمله. يمكن تخصيص Super Agents ويمكنها القيام بمهام محددة للغاية نيابة عنك، مع الحد الأدنى من التهيئة

3) استخدم Grok لتحديد "ما الذي يجب اختباره بعد ذلك"

اطلب ما يلي:

نسختان من نفس المنشور (مثيرة للجدل مقابل محايدة)

تجارب CTA

نشر فرضيات التوقيت

أفكار تجميع الموضوعات

عبر Grok

📖 اقرأ أيضًا: أمثلة على هندسة المطالبات وتطبيقاتها العملية

أفضل مطالبات Grok للمبدعين

يمكنك استخدام هذه المطالبات كقوالب محتوى قابلة لإعادة الاستخدام. استبدلها بمجال تخصصك وصوت علامتك التجارية ومنصتك.

⏭️ الموجه 1: "Grok، اذكر 15 موضوعًا شائعًا في مجال تخصصي، ثم صنفها حسب قيمتها المحتملة لجمهوري."

عبر Grok

الميزة: باستخدام هذه الميزة، يمكنك الحصول على نظرة سريعة على الموضوعات الشائعة. ثم يقدم لك Grok AI قائمة مرتبة لتختار المنشورات التي تناسب جمهورك المستهدف واستراتيجية المحتوى الخاصة بك.

⏭️ الموجه 2: "اشرح هذا الاتجاه بعبارات بسيطة، ثم أعطني 5 زوايا معاكسة يمكنني نشرها على X."

عبر Grok

الميزة: يساعدك هذا على اكتشاف ما يكرره الناس وأين توجد الثغرات. كما تحصل على زوايا يمكنك تحويلها إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبر منصات متعددة.

⏭️ الموجه 3: "توليد الأفكار: 20 فكرة منشور للـ 30 يومًا القادمة، مقسمة حسب التعليم والرأي ووراء الكواليس."

عبر Grok

الميزة: يوفر لك Grok أيضًا مدخلات واضحة للمحتوى الطويل.

⏭️ الموجه 4: "اكتب 5 عناوين جذابة لهذا الموضوع. اكتب 2 في الوضع المرح، و3 في الوضع العادي."

عبر Grok

الميزة: تحصل على المزيد من الخيارات للاختبار، بحيث يمكنك تحسين تفاعل الجمهور بجهد أقل.

الموجه 5: "ضع استراتيجية محتوى لعدة منصات: X و Instagram و LinkedIn. نفس الفكرة الأساسية، بتنسيقات ملائمة."

عبر Grok

الميزة: تحافظ على اتساق علامتك التجارية أثناء اختبار النبرة. وهذا مفيد عندما تريد التنوع دون تحويل سير عملك إلى فوضى.

⏭️ الموجه 6: "حوّل هذه الملاحظة الأولية إلى سلسلة من 7 منشورات. حافظ على اتساق صوت العلامة التجارية."

عبر Grok

الميزة: ستحصل أيضًا على هيكل بسيط يمكنك إعادة استخدامه كل أسبوع.

⏭️ الموجه 7: "اكتب مسودة نص إعلاني لهذا العرض. قدم لي 10 صيغ مختلفة: مباشرة، قائمة على قصة، مرحة، متميزة."

عبر Grok

الميزة: يدعم هذا أهداف التسويق الرقمي مثل العملاء المحتملين والمشتركين أو العملاء.

⏭️ الموجه 8: "حوّل هذا الموضوع المعقد إلى 3 أمثلة يمكن للمبتدئين فهمها، ثم أضف خلاصة في سطر واحد."

عبر Grok

الميزة: يساعدك هذا على الحفاظ على الاتساق عبر منصات متعددة دون الحاجة إلى إعادة الكتابة من البداية.

⏭️ الموجه 9: "أنا صاحب عمل أبيع خدمة. اكتب 5 منشورات تجذب العملاء دون أن تبدو وكأنها ترويجية."

عبر Grok

الميزة: تحصل على رؤى سريعة يمكنك العمل على أساسها. إنها طريقة عملية لتحسين الأداء وسير العمل الإبداعي.

⏭️ الموجه 10: "أجب عن الأسئلة التي من المحتمل أن يطرحها جمهوري حول هذا الموضوع، ثم اقترح تنسيقات منشورات لكل إجابة."

عبر Grok

الميزة: غالبًا ما يكون التفاعل المستمر مع الجمهور أكثر أهمية من نشر المزيد من المحتوى.

⏭️ الموجه 11: "أعد كتابة هذا المنشور لتحسين تفاعل الجمهور. اجعله أقصر وأكثر وضوحًا وتفصيلًا."

عبر Grok

الميزة: هذا مفيد للشركات الصغيرة وأي صاحب عمل يختبر وسائل التواصل الاجتماعي المدفوعة.

⏭️ الموجه 12: "أنشئ لوحة مزاجية واضحة للعلامة التجارية لمبدع في مجال [المجال المتخصص]. استخدم لوحة [لوحة الألوان]، [2-3] مواد، و[3] أنماط أيقونات. أضف مربعًا رئيسيًا مع "[شعار العلامة التجارية]" كمنطقة حجز (بدون نص قابل للقراءة). أضف مساحة للشعار في أعلى اليمين. النمط: محتوى عصري وبسيط وعالي الجودة. نسبة العرض إلى الارتفاع 1:1."

عبر Grok

الميزة: يساعدك هذا على تثبيت مظهر متسق للعلامة التجارية قبل إنشاء محتوى على نطاق واسع. يمكنك إعادة استخدام نفس الألوان ونمط الرموز في منشورات الوسائط الاجتماعية والقوالب، حتى يبدأ جمهورك في التعرف على عملك بشكل أسرع. كما أنه يسرع سير عملك الإبداعي من خلال التخلص من الحاجة إلى اتخاذ قرارات التصميم من الصفر في كل مرة.

⏭️ الموجه 13: "صمم صورة غلاف جريئة لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي حول "[الموضوع]". اعرض استعارة بصرية بسيطة (بدون كلمات). اترك مساحة كبيرة فارغة للعنوان. استخدم أسلوبًا متسقًا للعلامة التجارية: [صفات]، [لوحة ألوان]. أضف إشارات حركة خفية، مثل الأسهم أو الأشكال. نسبة العرض إلى الارتفاع 4:5."

عبر Grok

الميزة: يمنحك هذا شريحة أولى تجذب الانتباه وتحسن تفاعل الجمهور. يسهل الفراغ في العنوان إعادة استخدام التصميم لمواضيع جديدة، بينما تساعدك الاستعارة البصرية على توصيل الموضوعات المعقدة بعبارات بسيطة. يمكنك أيضًا الحفاظ على اتساق استراتيجية المحتوى باستخدام نفس النظام البصري لكل كاروسيل.

⏭️ الموجه 14: "أنشئ رسمًا جذابًا لمنصة X يشير إلى "موضوع شائع" دون استخدام نص. استخدم شكل مخطط تجريدي واضح وعلامات لفت الانتباه ونقطة تركيز قوية. حافظ على طابع العلامة التجارية للمبدعين [المتخصصين]. الأسلوب: واضح، عالي التباين، غير مزدحم. نسبة العرض إلى الارتفاع 16:9."

عبر Grok

الميزة: يساعدك هذا على الاستجابة للاتجاهات دون الاعتماد على المنشورات التي تحتوي على نصوص كثيرة. وهو مفيد عندما تريد صورة واضحة تشير إلى "هذا يتعلق بالاتجاهات الحالية" وتناسب علامتك التجارية، حتى إذا كنت تنشر بسرعة. يمكنك أيضًا إعادة استخدام نفس التصميم كنمط قابل للتكرار لمنشورات اكتشاف الاتجاهات.

⏭️ الموجه 15: "أنشئ خلفية مصغرة على YouTube لمقطع فيديو حول "[موضوع]". اعرض مكتب المبدع مع [الدعامة الرئيسية 1] و[الدعامة الرئيسية 2] وموضوع AI خفي (أشكال واجهة مستخدم عائمة). اجعل الموضوع على اليسار وحافظ على الجانب الأيمن نظيفًا لتراكب النص (بدون نص قابل للقراءة). الإضاءة: استوديو، تركيز حاد. نسبة العرض إلى الارتفاع 16:9."

عبر Grok

الميزة: يساعدك هذا على إنتاج محتوى عالي الجودة بشكل أسرع من خلال تزويدك بقاعدة مصغرة معدة مسبقًا لتراكب النص. يجعل تخطيط الموضوع الأيسر/المساحة اليمنى عنوانك قابلاً للقراءة ويحافظ على نظافة الصورة المصغرة.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة التسويق

نصائح لاستخدام Grok بفعالية

ستمنحك أداة الذكاء الاصطناعي نتائج جيدة بقدر جودة المطالبات التي تدخلها فيها. فيما يلي بعض النصائح لاستخدام Grok بفعالية:

نصيحة 1: اكتب مطالبات مثل موجز المبدع

يعمل Grok بشكل أفضل عندما تشارك المزيد من التفاصيل حول علامتك التجارية والجمهور المستهدف والهدف وخطة المحتوى طويلة المدى. أخبر Grok من أنت وماذا تصنع ومن تخدم. ثم اشرح ما يعنيه "الإنجاز".

📌 مثال على الموجه: "Grok، أنا أنشئ محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لمؤسسي الشركات الفردية. جمهوري المستهدف هو الشركات الصغيرة في مراحلها الأولى. قم بتوليد أفكار لـ 10 منشورات. حافظ على نبرة عملية. أضف دعوة واضحة للعمل لكل منشور."

عبر Grok

نصيحة 2: استخدم المعلومات في الوقت الفعلي، ثم قم بتضييق نطاقها لتناسب مجال تخصصك

اطلب من Grok مسح المحادثات الحالية أولاً. ثم اطلب من Grok البحث في المنشورات العامة X وإجراء بحث على الويب في الوقت الفعلي. ضع مرشحًا لضمان أن تكون النتائج مركزة وذات صلة بك وبجمهورك.

📌 مثال على الموجه: "استخدم Grok للعثور على 10 مواضيع شائعة في مجال تخصصي. ثم اختر ثلاثة منها تناسب علامتي التجارية. اشرح السبب."

عبر Grok

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات إنشاء المحتوى

نصيحة 3: اطلب الهيكل قبل أن تطلب من Grok الكتابة

ابدأ بتنسيقات المحتوى التي تحتاجها الآن. ثم اطلب من Grok إنشاء المحتوى.

يمكنك تجربة هذا الترتيب:

"أعطني 5 زوايا." "أعطني 3 عناوين جذابة لكل زاوية." "اكتب المنشور للحصول على أفضل جذب." "أعطني متابعات: أقصر، وأكثر تأثيرًا، وأكثر أمانًا للعلامة التجارية."

هذا يحافظ على دقة عملية إنشاء المحتوى ويؤدي إلى مخرجات أكثر تركيزًا وأكثر صلة بجمهورك المستهدف واستراتيجية المحتوى.

عبر Grok

نصيحة 4: استخدم "الوضع الترفيهي" و"الوضع العادي" كإشارات توجيهية

تعامل مع الوضع الترفيهي كإرشادات أسلوب

اطلب من Grok إضافة روح الدعابة عندما يتناسب ذلك مع علامتك التجارية.

استخدم الوضع العادي عندما تريد إجابات سريعة وهيكل واضح.

📌 مثال على الموجه: "اكتب هذا المنشور بأسلوب مرح وأضف بعض الفكاهة، ولكن حافظ على الحقائق كما هي. ثم أعد كتابته بأسلوب عادي."

عبر Grok

نصيحة 5: التقط الأفكار بسرعة باستخدام الإدخال الصوتي

عندما تخطر ببالك فكرة، عليك حفظها

استخدم الوضع الصوتي في تطبيق Grok iOS لتلاوة مسودتك الأولية

ثم اطلب من Grok تحويله إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو سلسلة مناقشات أو مخطط محتوى طويل.

🧠 هل تعلم؟ تُظهر بيانات GWI أن المستخدم العادي يزور 6.75 منصة اجتماعية كل شهر. لهذا السبب، فإن التخطيط لـ"منصات متعددة" أمر مهم. يتنقل جمهورك أكثر مما تعتقد.

قيود Grok لاستراتيجية المبدعين

Grok هو أداة مفيدة لتوليد الأفكار وصياغة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والاستجابة للاتجاهات.

كما أنه يبدو أكثر ارتباطًا بمنصة X من معظم روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. ولكن هناك بعض القيود على استخدام Grok. دعونا نناقشها أدناه:

قد يبدو Grok واثقًا من نفسه، لكنه قد يخطئ في الحقائق

لا يزال Grok في مرحلة مبكرة في بعض السياقات. تحذر X صراحةً من أنه قد "يقدم معلومات غير صحيحة بشكل واضح"، أو يلخص بشكل خاطئ، أو يغفل السياق. وهذا أمر مهم عند إنشاء محتوى حول الاتجاهات الحالية أو الموضوعات الشائعة أو الموضوعات المعقدة.

لذلك، عند استخدام Grok لأي شيء واقعي، قم بإجراء خطوة تحقق سريعة للتأكد من دقة جميع المعلومات.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل البدائل لـ Grok

قد تكون "البيانات في الوقت الفعلي" مزعجة وليست مفيدة دائمًا

تبدو البيانات في الوقت الفعلي مثالية لاكتشاف الاتجاهات. ولكن في الواقع، قد تؤدي إلى إغراقك بمحتوى غير ذي صلة. وهذا صحيح بشكل خاص على منصة X، حيث تتغير الاتجاهات بسرعة ويتغير السياق بسرعة.

يمكن لـ Grok البحث في المنشورات العامة على X وإجراء عمليات بحث على الويب في الوقت الفعلي، وهو أمر رائع من حيث السرعة، ولكنك لا تزال بحاجة إلى تصفية ما هو مهم بالفعل لمجال تخصصك وجمهورك المستهدف.

إذا كنت تتابع كل اتجاه، فقد تفقد استراتيجية المحتوى تركيزها. ستنشر المزيد، ولكن صوت علامتك التجارية قد يبدأ في الشعور بعدم الاتساق عبر منصات متعددة.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى

قد يتم استخدام مطالباتك وتفاعلاتك للتدريب، اعتمادًا على الإعدادات.

إذا كنت تستخدم Grok على X، فإن xAI تقول إنها قد تشارك بياناتك العامة على X وتفاعلاتك ومدخلاتك ونتائجك مع Grok لتدريب النماذج وصقلها، وتشرح الضوابط التي يمكنك استخدامها (مثل الدردشة الخاصة، حيثما كانت متاحة) لتجنب ذلك. هذا أمر يجب أخذه في الاعتبار إذا كنت تكتب مسودات للعملاء أو ملاحظات حساسة عن الحملات داخل الدردشة.

الخلاصة بسيطة: لا تعامل Grok كدفتر ملاحظات خاص إلا إذا قمت بالتحقق من إعداداتك وكنت مرتاحًا للسياسة.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل مطالبات الكتابة بالذكاء الاصطناعي للمسوقين والكتاب

لا تدخل معلومات شخصية أو حساسة في Grok

تنصحك X صراحةً بعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المعلومات الحساسة والسرية في المحادثات مع Grok. تطلب منك سياسة الخصوصية الخاصة بـ xAI أيضًا عدم تضمين معلومات شخصية في المطالبات والمدخلات.

إذا كنت صاحب عمل أو تدير عملاء، فاحرص على أن تكون مسودات المستندات عامة. احذف الأسماء والميزانيات وأي تفاصيل تعريفية. لا يزال بإمكانك الحصول على المساعدة في التخطيط الاستراتيجي والمخططات والأفكار دون الكشف عن أي معلومات سرية.

تختلف الميزات وإمكانية الوصول باختلاف المكان الذي تستخدم فيه Grok.

يمكنك استخدام Grok من خلال X كتطبيق مستقل وعلى Grok.com. قد تختلف الميزات حسب الموقع والخطة. لذا، قد لا يتطابق سير العمل الذي يعمل على هاتفك مع ما تراه داخل حساب X الخاص بك، أو العكس.

لهذا السبب يجب أن تحافظ على مرونة مجموعة أدوات استراتيجية المبدعين الخاصة بك. يمكن أن يكون Grok أداة قوية، ولكنك ستظل بحاجة إلى أدوات أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي للتخطيط والإنتاج والنشر عندما تحتاج إلى الاتساق.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لاستراتيجية المحتوى للتسويق

أفضل البدائل لـ Grok للمبدعين

نادرًا ما تفشل استراتيجية المبدعين بسبب "نفاد الأفكار". إنها تفشل بسبب توسع نطاق العمل: حيث تظهر تحليلات الاتجاهات في علامة تبويب واحدة، والمسودات في علامة تبويب أخرى، وتدفن التعليقات في الرسائل المباشرة، ويكون جدول المحتوى الخاص بك في مكان آخر تمامًا.

ثم يبدأ انتشار الذكاء الاصطناعي ، حيث يستخدم فريقك أدوات ذكاء اصطناعي متعددة لتصور الأفكار وإنشاء المحتوى.

وهنا يأتي دور ClickUp كبديل أكثر ذكاءً لـ Grok.

بدلاً من إضافة روبوت دردشة آخر يعمل بالذكاء الاصطناعي، تم تصميم ClickUp كمساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن أن تعمل مهامك ووثائقك ودردشاتك ولوحات المعلومات ومساعديك/وكلائك الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي معًا في سياق كامل. وبذلك، يتوقف "محرك الأفكار" ونظام التنفيذ لديك عن كونهما أدوات منفصلة.

لماذا لا يبدو ClickUp Brain "مجرد روبوت دردشة آخر"؟

تم تصميم ClickUp Brain للعمل في سياق عملك الفعلي (المهام والمستندات والمحادثات والاجتماعات) ويضمن دمج جميع المحتويات والبيانات في سير العمل الإبداعي حيث تقوم بالتخطيط والتنفيذ.

يدعم ClickUp أيضًا الوصول متعدد النماذج (إلى نماذج من ChatGPT و Gemini و Claude) مع ضوابط خصوصية وأمان موحدة، بحيث لا تضطر إلى التنقل بين منصات متعددة للحصول على أنماط كتابة مختلفة أو عمق تفكير مختلف.

إليك كيفية الاستفادة من ClickUp Brain عندما تحاول مواكبة اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء المحتوى:

تقليل التنقل بين الأدوات : احتفظ باستراتيجية المحتوى والمهام والمسودات معًا حتى لا تضطر إلى لصق إجابات Grok في ثلاثة أماكن مختلفة.

تخطيط ومتابعة أسرع : لخص سلاسل المهام : لخص سلاسل المهام وملفات ClickUp Docs عندما تحتاج إلى الانتقال من الأفكار إلى خطة قابلة للنشر.

مساعدة سريعة عبر التعليقات المترابطة و ClickUp Chat : يمكنك أن تطلب من ClickUp Brain البحث عن المناقشات القديمة أو الخطوات التالية أو ملخص واضح أثناء عملك.

إليك مقطع فيديو يوضح كيف يمكنك كتابة أي شيء تقريبًا باستخدام ClickUp Brain:

💡نصيحة احترافية: تم تصميم ClickUp Super Agents لاتخاذ إجراءات بناءً على المحفزات والشروط باستخدام التعليمات التي تحددها. وهذا يضمن استمرار عملية إنشاء المحتوى حتى عندما تكون مشغولاً فقط بتصور المحتوى الخاص بك. احصل على إجابات وملخصات آلية من وكلاء الذكاء الاصطناعي القائمين على المحفزات باستخدام ClickUp Agents بالنسبة للمبدعين ومديري وسائل التواصل الاجتماعي، قد يكون الإجراء المثالي كما يلي: قم بإنشاء مجموعة مهام "حزمة إعادة الاستخدام" تلقائيًا عندما يتم وضع علامة "منشور" على المنشور.

قم بصياغة مسودة أولية للتعليق وتغييرات CTA عندما تدخل المهمة في مرحلة المراجعة.

لخص تعليقات المعلقين في خطوات واضحة عندما تصبح الموافقات معقدة.

قم بإنشاء ملخص أسبوعي لما تم شحنه وما تم حظره وما يحتاج إلى متابعة.

تنبيهات ClickUp Brain التي يمكن للمبدعين إعادة استخدامها لاستراتيجية المحتوى

إليك بعض المطالبات التي يمكنك تجربتها في ClickUp Brain لتطوير استراتيجية المحتوى الخاصة بك وتحسينها:

"حوّل هذه الموضوعات الخمسة إلى 3 ركائز محتوى لجمهوري المستهدف، مع وجهة نظر واضحة لكل منها."

"قم بوضع خطة محتوى لمدة 14 يومًا عبر X و Instagram و LinkedIn باستخدام صوت علامتي التجارية: [الصق إرشادات الصوت]."

"أعطني 10 أفكار لمنشورات من نقطة ضعف هذه الفئة من الجمهور: [نقطة الضعف]، مقسمة إلى تعليم، رأي، وكواليس."

عبر ClickUp Brain

"اكتب 5 عناوين جذابة لهذه الفكرة، ثم أعد كتابة أفضلها بنبرة قوية وهادئة."

"أعد استخدام هذا المخطط الطويل في: سلسلة منشورات على تويتر، ومنشور على LinkedIn، ونص فيديو قصير."

"أنشئ موجزًا إبداعيًا بسيطًا لهذا المنشور: الهدف، الرسالة، CTA، نقاط الإثبات، وقائمة مراجعة الأصول."

عبر ClickUp Brain

"لخص التعليقات في هذا الموضوع وحوّلها إلى مجموعة واضحة من الخطوات التالية مع المالكين."

"بناءً على هذه المقاييس، اقترح 5 تجارب للأسبوع المقبل وشرح ما يحاول كل اختبار معرفته."

عبر ClickUp Brain

احصل على إجابات أكثر موثوقية باستخدام ClickUp Enterprise Search

ابحث في مساحة العمل بأكملها والتطبيقات المتصلة باستخدام ClickUp’s Enterprise Search

أحد أكبر قيود Grok بالنسبة للمبدعين هو الثقة: فقد يبدو الأمر مؤكدًا ولكنه قد يكون خاطئًا، خاصةً عندما تتحرك بسرعة في الموضوعات الشائعة.

تم تصميم ClickUp’s Enterprise Search لتقديم "إجابات موثوقة" داخل مساحة العمل الخاصة بك، حيث يستخرج البيانات من المهام والمستندات والمحادثات والاجتماعات، ويقدم الإجابات مع السياق (والاقتباسات، اعتمادًا على الخبرة). كما أنه يقوم بالفهرسة بشكل متكرر، بحيث تظل نتائج البحث محدثة مع تغير عملك.

أفضل للفرق: Enterprise Search يراعي الأذونات، لذا لا يرى المستخدمون سوى ما لديهم حق الوصول إليه بالفعل في الأدوات المتصلة (مفيد عند إدارة مجلدات العملاء أو أصول العلامة التجارية أو مستندات الشركاء).

التقط الأفكار بشكل أسرع باستخدام ClickUp BrainGPT + Talk to Text

استخدم صوتك لتسجيل الملاحظات والملخصات، ثم اعرض جميع النصوص باستخدام ميزة Talk to Text في ClickUp BrainGPT

إذا أعجبك وضع الصوت في Grok لالتقاط سريع، فإن ClickUp BrainGPT، التطبيق المستقل للذكاء الاصطناعي من ClickUp، ووظيفة Talk to Text هي نسخة "عمليات المبدعين" من سير العمل هذا.

باستخدام Talk to Text، يمكنك إملاء الأفكار وتحويلها على الفور إلى نص مصقول. هذا مفيد بشكل خاص للعبارات الجذابة، ونصوص الإعلانات، أو مخطط محتوى طويل تقريبي عندما تكون في منتصف المشي أو بين جلسات التصوير.

يمكنك الوصول إلى ClickUp BrainGPT من خلال تطبيق سطح المكتب المخصص له أو استخدام ملحق BrainGPT Chrome، الذي يتيح لك البحث في ClickUp والويب والملفات المتصلة (مثل Drive/SharePoint/GitHub) مباشرة من متصفحك.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام Grok AI لزيادة الإنتاجية

عزز استراتيجية المحتوى الخاصة بك باستخدام ClickUp

يحقق استخدام Grok AI في استراتيجية المبدعين أفضل النتائج عندما تعامله كمحرك لأفكارك.

يمكنك استخدام Grok لتوليد الأفكار واستكشاف الموضوعات الشائعة والحصول على إجابات سريعة من المعلومات في الوقت الفعلي. ثم تنقل العمل إلى نظام يساعدك على التخطيط والكتابة والمراجعة والنشر دون أن تفقد صوت علامتك التجارية أو تقويمك.

وهنا يأتي دور ClickUp كبيئة عمل متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتتيح لك ابتكار الأفكار والتخطيط وإنشاء وتنفيذ استراتيجية المحتوى الخاصة بك على منصة واحدة.

باستخدام ClickUp Brain، يمكنك تحويل المسودات إلى عمل قابل للتتبع، وتلخيص الملاحظات، والتأكد من توافق فريقك مع أهداف المحتوى طويلة المدى.

اشترك في ClickUp مجانًا وارتقِ باستراتيجية المحتوى الخاصة بك إلى المستوى التالي.