Claude Opus مقابل Sonnet: كيفية اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي المناسب

إذا كنت تتذكر فيلم "The Matrix"، فهذه هي لحظة "الحبة الحمراء أو الحبة الزرقاء"، باستثناء أن الاختيار هو بين نموذجين من Claude يتصرفان بشكل مختلف تمامًا بمجرد بدء العمل.

من المحتمل أن الذكاء الاصطناعي جزء من سير عملك بالفعل. في أحدث استطلاع أجرته Stack Overflow للمطورين، قال 84% من المشاركين إنهم يستخدمون أو يخططون لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في عملية التطوير. لكن الجزء الصعب هو اختيار النموذج المناسب للمهمة.

لذا فإن قرار الاختيار بين Claude Opus و Sonnet لا يتعلق بالضجة الإعلامية بقدر ما يتعلق بالملاءمة. هل تتعامل مع متطلبات طويلة وتصحيح أخطاء متعدد الخطوات؟ أم أنك تنجز مهام ترميز كبيرة الحجم حيث السرعة والتكلفة لا تقل أهمية عن جودة المخرجات؟

في هذا المدونة، سترى الاختلافات بين Claude Opus و Claude Sonnet في الاستدلال وتوليد الكود ومفاضلات نافذة السياق. ستحصل أيضًا على قواعد بسيطة تستند إلى تعقيد المهمة وسير عمل الفريق.

Claude Opus مقابل Sonnet في لمحة سريعة

فيما يتعلق بعمق الاستدلال وتوليد الكود وسير العمل في سياق طويل، إليك مقارنة بين Claude Opus و Claude Sonnet:

الميزة Claude Opus (4. 5) Claude Sonnet (4. 5) ClickUp Brain + Codegen (مكافأة) الاستدلال والمهام المعقدة مصمم لاتخاذ القرارات عالية المخاطر حيث يكون التفكير المتقدم والاتساق أمرين بالغين الأهمية قوي في مهام الاستدلال اليومية التي تتطلب السرعة والجودة الثابتة يستخدم النماذج الأكثر ملاءمة (بما في ذلك Claude) داخل سياق العمل المباشر، بحيث يستند الاستدلال إلى المهام والمواصفات والجداول الزمنية الحقيقية. ترميز متقدم وتوليد أكواد الأفضل للترميز المعقد وإعادة هيكلة الملفات المتعددة والتصحيح الصعب مع دورات مراجعة أقل مثالي لمهام الترميز سريعة الحركة مثل الميزات الصغيرة والإصلاحات ومسودات الوثائق يُنشئ الكود مباشرةً من المهام والمواصفات المتعقبة، مع الحفاظ على ارتباط التنفيذ بالتسليم والمراجعات والملكية. استخدام الأدوات والوكلاء طويلي الأمد مصمم لتقليل أخطاء استدعاء الأدوات في عمليات تشغيل الوكلاء الطويلة مُحسّن لاتباع التعليمات وتصحيح الأخطاء وكلاء أصليون يعملون داخل مساحة العمل، ويقومون بتشغيل التحديثات وعمليات التسليم وتغييرات سير العمل دون سلاسل أدوات هشة نافذة السياق والعمل في سياق طويل قوي عند التعامل مع المتطلبات الكبيرة والسجلات والقرارات أكثر عملية لسير العمل المتكرر ذي السياق الكبير على نطاق واسع السياق ليس موجهًا. يرى Brain وCodegen المهام والمستندات والتعليقات والسجل والتبعيات بشكل افتراضي. التكلفة والاستخدام بكميات كبيرة خيار أثقل عندما تكون الدقة أكثر أهمية من التكلفة أكثر فعالية من حيث التكلفة للأعمال اليومية ذات الحجم الكبير يحسن التكلفة عن طريق توجيه المهام إلى النموذج المناسب، مع تقليل إعادة العمل وتكاليف التنسيق. الأفضل لـ قادة الهندسة الذين يتعاملون مع استدلالات معقدة حيث يكون "الصواب شبه الكامل" مكلفًا الفرق التي تريد نموذجًا سريعًا ومتوازنًا للعمل اليومي الفرق التي تحتاج إلى التفكير → التنفيذ → التتبع في نظام واحد، وليس فقط إجابات أفضل

ما هو Claude Opus؟

Claude Opus هو الخيار الأكثر تقدمًا من Anthropic في مجموعة Claude، وهو مصمم للأعمال التي لا يمكن لفريقك فيها قبول "الصواب تقريبًا". إنه النوع من النماذج الذي تختاره عندما تحتاج إلى إجابات صالحة في مراجعة التصميم أو تصعيد شكوى العملاء أو تحليل حادث الإنتاج بعد وقوعه.

إذا كنت تقيّم نماذج Claude للعمل الإنتاجي، فإن Opus هو الخيار "الأعمق" في المجموعة.

في خط Opus الحالي، يعد Claude Opus 4. 5 أحدث نموذج، مع Claude Opus 4. 1 و Claude Opus 4 كنماذج سابقة قد تظل تراها مشار إليها في المستندات وعمليات النشر. يعد Claude Opus 4. 5 الأنسب عندما تحتاج إلى استدلال متقدم في المهام المعقدة.

يتولى كل شيء، بما في ذلك تحويل المتطلبات الفوضوية إلى خطة واضحة، واكتشاف التبعيات الخفية في وقت مبكر، وتقليل التردد قبل أن تبدأ الهندسة في البناء.

عبر الإصدارات المختلفة، يكون Claude Opus أقوى عندما يمتد العمل إلى العديد من الملفات أو مواصفات طويلة. تساعدك نافذة السياق الأكبر على الحفاظ على المعايير والحالات الاستثنائية والقرارات السابقة في متناول النظر، بحيث يظل إنشاء الكود متسقًا، وتصبح مراجعات الكود أكثر وضوحًا، وتقل عمليات إعادة العمل.

ميزات Claude Opus 4. 5

تم تصميم Claude Opus للحظات التي يكون فيها "الجيد بما فيه الكفاية" يخلق دورات إضافية لاحقًا. هذه الميزات مهمة للغاية عند التعامل مع مهام معقدة وترميز متقدم.

تدعم هذه الأداة الاستدلال متعدد الخطوات الذي يساعد فريقك على اكتشاف الثغرات في وقت مبكر، وإجراء تصحيحات أقل، والشحن بثقة أكبر. وتتمثل الفائدة العملية في تقليل إعادة العمل بعد مراجعة الكود، وتقليل المفاجآت المتأخرة في ضمان الجودة، وتسليم المهام بشكل أكثر سلاسة بين فرق هندسة البرمجيات.

الميزة رقم 1: التحكم في الجهد للحصول على إجابات أسرع أو تفكير أعمق

عبر Anthropic

يتيح لك Claude Opus 4. 5 التحكم في مقدار "جهد التفكير" الذي يطبقه، بحيث يمكنك المفاضلة بين السرعة والعمق دون الحاجة إلى تبديل نماذج الذكاء الاصطناعي أثناء المهمة. وهذا مفيد عندما تتراوح تعقيد المهمة بين عمليات التحقق السريعة والمهام المعقدة التي تتطلب تحليلاً أعمق.

بالنسبة للقيادات الفنية، يساعد ذلك في إدارة زمن الاستجابة والفعالية من حيث التكلفة مع الحصول على استدلال متقدم عند الحاجة. يمكنك الاستمرار في العمل الروتيني، ثم استخدام النموذج للمشكلات متعددة الخطوات التي تتطلب الدقة.

📌 مثال: يستخدم مدير الهندسة جهدًا أقل لفرز تقارير الأخطاء ومراجعة الاختلافات الصغيرة بسرعة. عندما تتطلب مشكلة في الإنتاج استدلالًا مستمرًا عبر السجلات وعمليات النشر الحديثة وتغييرات التكوين، فإنهم يزيدون الجهد لتقليل التردد وتسريع كتابة الأسباب الجذرية.

الميزة رقم 2: أداء ترميز أقوى في العالم الواقعي على SWE-bench Verified

عبر Anthropic

يُعد Claude Opus 4. 5 أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في اختبارات هندسة البرمجيات في العالم الواقعي، وهو الفرق بين "اقتراح جيد" و"PR مدمج". وهو مفيد عندما يحتاج فريقك إلى إنشاء كود موثوق به لأنماط الإنتاج، وليس أمثلة لعبة.

بالنسبة لمديري الهندسة، يعني ذلك عددًا أقل من دورات المراجعة ووقتًا أقل في إعادة شرح نفس القيود عبر سلاسل المحادثات. كما أنه يجعل أعمال الترميز المتقدمة مثل عمليات الترحيل وإعادة الهيكلة أسهل في التنفيذ، لأن النموذج أكثر احتمالًا للحفاظ على اتساق التغييرات عبر الملفات.

📌 مثال: يقوم أحد قادة القسم التقني بإدخال اختبار تكامل فاشل، والاختلاف الأخير، والسلوك المتوقع في Claude Opus 4. 5. بدلاً من إنشاء خمسة إصلاحات "محتملة"، يقترح مجموعة أصغر من التعديلات المستهدفة مع أسباب منطقية واضحة، بحيث يقضي الفريق وقتًا أقل في التجربة والخطأ ووقتًا أطول في التحقق من صحة الحل.

الميزة رقم 3: تقليل أخطاء استدعاء الأدوات في الوكلاء طويلي الأمد

عبر Anthropic

تم تصميم Claude Opus 4. 5 لسير عمل الوكلاء طويل الأمد حيث يتعين على النموذج استخدام الأدوات، وليس مجرد اقتراح الأفكار. وهذا أمر مهم إذا كان فريقك يستخدم Claude Code أو أي وكيل ترميز لإجراء الاختبارات وتحرير الملفات وفتح PRs دون الحاجة إلى مراقبة بشرية مستمرة.

في الاختبارات الأولية، أبلغت Anthropic عن انخفاض بنسبة 50% إلى 75% في أخطاء استدعاء الأدوات وانخفاض في أخطاء البناء أو lint. يمكن أن يوفر ذلك وقتًا حقيقيًا في الهندسة لأن انخفاض عدد عمليات التشغيل الفاشلة يعني انخفاض عدد المحاولات المتكررة وانخفاض عدد الأنابيب المعطلة وانخفاض عدد المقاطعات أثناء العمل المكثف.

📌 مثال: يقوم أحد قادة التقنية بإعداد سير عمل آلي لسحب مستودع، وتطبيق تصحيح أمني، وإجراء اختبارات، وتقديم طلب سحب. مع انخفاض عدد حالات فشل استدعاء الأدوات، يظهر المزيد من طلبات السحب هذه جاهزة للمراجعة.

أسعار Claude Opus 4. 5

الإدخال: 5 دولارات/MTok

الناتج: 25 دولارًا/MTok

التخزين المؤقت للطلبات (كتابة): 6.25 دولار/MTok

التخزين المؤقت للطلبات (قراءة): 0.50 دولار/MTok

💡 نصيحة احترافية: قم بتشغيل "سجل قرارات النموذج" باستخدام ClickUp BrainGPT، وهو تطبيق سطح مكتب مستقل (+ امتداد متصفح) من ClickUp. إذا كنت تقارن بين Claude Opus و Sonnet، فإن أسرع طريقة لإنهاء الجدل هي جعل المقارنة قابلة للتكرار. استخدم ClickUp BrainGPT لتسجيل كل اختبار بتنسيق متسق، ثم استعلم عنه لاحقًا كمعيار داخلي صغير: سجل الاختبارات السريعة باستخدام Talk to Text، حتى لا تفقد السياق في منتصف السباق.

اطرح أسئلة على ClickUp BrainGPT مثل "أي نموذج قدم تصحيحات أقل في مراجعات الكود هذا الأسبوع؟" أو "أين فشل Sonnet في المشكلات متعددة الخطوات؟"

ابحث في الإدخالات السابقة حسب نوع المهمة أو المستودع أو الحادث حتى تتمكن من سحب حالات مماثلة دون إعادة تشغيل نفس التجارب.

قم بتبديل النماذج داخل ClickUp BrainGPT، باستخدام Claude للتفكير المتقدم في المهام المعقدة، و GPT-4 للصياغة المنظمة، و Gemini للتحقق السريع عندما تحتاج إلى رأي ثانٍ.

ما هو Claude Sonnet؟

Claude Sonnet هو النموذج المتوازن في مجموعة Claude من Anthropic، وهو مصمم للفرق التي تحتاج إلى نتائج قوية في المهام اليومية دون دفع تكاليف "عالية" لكل مهمة. إنه خيار عملي عندما تريد السرعة والجودة الثابتة والفعالية من حيث التكلفة التي يمكن التنبؤ بها في المهام ذات الحجم الكبير.

في خط Sonnet، Claude Sonnet 4. 5 هو أحدث نموذج، مع Claude Sonnet 4 كنموذج سابق؛ قد تظل تراه في الأدوات والوثائق. يعمل Sonnet 4. 5 بشكل جيد عندما يمزج عملك بين مهام الاستدلال والتكرارات السريعة، حيث يكون أفضل نموذج هو النموذج الذي سيستخدمه فريقك بالفعل بشكل متسق.

غالبًا ما تجد فرق هندسة البرمجيات أن Sonnet هو النموذج المثالي للمهام المتكررة والحساسة من حيث الوقت. إذا كان فريقك يعتمد على Sonnet في صياغة المواصفات وملاحظات الإصدار، فإن إقرانه بأدوات الذكاء الاصطناعي المثبتة للكتابة التقنية يحافظ على اتساق المخرجات.

يمكنك أيضًا استخدامه للحصول على دعم متقدم في الترميز مثل تنفيذ ميزات صغيرة وإصلاح الاختبارات وصياغة المستندات مع الحفاظ على النفقات تحت السيطرة.

ميزات Claude Sonnet 4. 5

تم تصميم Claude Sonnet للفرق التي تحتاج إلى نموذج واحد يمكنها استخدامه طوال اليوم دون الحاجة إلى التفكير في التكلفة أو السرعة. هذه الميزات مهمة للغاية عندما تقوم بموازنة مهام الترميز ومهام الاستدلال واستخدام الأدوات عبر سير العمل ذي الحجم الكبير.

الميزة رقم 1: وكلاء طويلي الأمد مع اتباع تعليمات أقوى وتصحيح أخطاء

عبر Anthropic

تم تصميم Claude Sonnet 4. 5 للوكلاء الذين يعملون لفترات طويلة ويحتاجون إلى الاستمرار في العمل دون "التعثر" في التعليمات. وهذا يساعد فرق المنتجات والهندسة على أتمتة سير العمل المتكرر مع تدخلات يدوية أقل.

تدعو Anthropic إلى اتباع تعليمات أقوى واختيار أدوات أكثر ذكاءً وتصحيح أخطاء أفضل للوكلاء الذين يتعاملون مع العملاء وسير عمل الذكاء الاصطناعي المعقد. وهذا يعني عدد أقل من عمليات التشغيل المعطلة، وعدد أقل من المحاولات المتكررة، وعمليات تسليم أنظف عندما يمتد العمل إلى أدوات متعددة.

📌 مثال: يستخدم فريق هندسة الدعم وكيلًا لفرز التذاكر. يقوم بسحب الطلب، والتحقق من المشكلات المعروفة، وصياغة رد، وفتح خطأ عند الحاجة. عندما يتبع النموذج التعليمات بشكل أكثر موثوقية، يقضي الفريق وقتًا أقل في تنظيف مخرجات الوكيل.

🤔هل تعلم: تقول Anthropic أن Claude Sonnet 4.5 هو أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في SWE-bench Verified، وهو معيار مصمم لقياس قدرة الترميز في هندسة البرمجيات في العالم الحقيقي.

الميزة رقم 2: إنشاء كود يمتد على كامل دورة حياة تطوير البرمجيات

عبر Anthropic

تم تصميم Claude Sonnet لتوليد أكواد تتجاوز مجرد "كتابة وظيفة". يمكن أن يساعدك في الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ إلى الإصلاحات، وهو أمر مفيد عندما تقوم بمهام الترميز من خلال سباق سريع مع دورات مراجعة ضيقة.

تدعم هذه الأداة المخرجات الأطول، مما يتيح لها صياغة خطط أكثر ثراءً، والتعامل مع التغييرات المتعددة الملفات، وتقديم تطبيقات أكثر اكتمالاً في خطوة واحدة. وهذا يقلل من التردد الذي تراه عادةً عندما يتوقف النموذج في منتصف عملية إعادة الهيكلة أو ينسى القيود السابقة.

📌 مثال: يقوم أحد قادة التقنية بمشاركة موجز الميزات وهيكل الوحدة الحالية. يقوم Sonnet بصياغة خطة تفصيلية، وإنشاء الكود الأساسي، واقتراح الاختبارات التي يجب تحديثها، بحيث يقضي الفريق وقتًا أقل في تجميع النتائج الجزئية.

📮 ClickUp Insight: أظهر استطلاع ClickUp حول نضج الذكاء الاصطناعي أن 33% من الأشخاص يقاومون الأدوات الجديدة، وأن 19% فقط يتبنون الذكاء الاصطناعي ويوسعون نطاق استخدامه بسرعة. عندما تأتي كل إمكانية جديدة في شكل تطبيق آخر أو تسجيل دخول آخر أو سير عمل آخر يجب تعلمه، تصاب الفرق بإرهاق من الأدوات على الفور تقريبًا. يملأ ClickUp Brain هذه الفجوة من خلال العمل مباشرة داخل مساحة عمل موحدة ومتقاربة حيث تقوم الفرق بالفعل بالتخطيط والتتبع والتواصل. فهو يوفر نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي، وتوليد الصور، ودعم الترميز، والبحث العميق على الويب، والملخصات الفورية، والاستدلال المتقدم في المكان الذي يتم فيه العمل بالفعل.

الميزة رقم 3: استخدام المتصفح والكمبيوتر لسير العمل الفعلي

عبر Medium

يمكن لـ Claude Sonnet 4. 5 التعامل مع مهام استخدام المتصفح والكمبيوتر، وليس فقط الطلبات التي تتطلب الدردشة. وهذا يساعد عندما يحتاج فريقك إلى النموذج لتقدم العمل فعليًا عبر الأدوات. قد تكون هذه المهام مثل التحقق من صفحة البائع، أو سحب التفاصيل إلى مستند، أو إكمال سير عمل خطوة بخطوة.

هذه العملية مفيدة لفرق المنتجات والهندسة لأنها تقلل من الأعمال الروتينية المتمثلة في النسخ واللصق. يمكنك تسليم العمليات المتكررة إلى النموذج وترك البشر يركزون على اتخاذ القرارات.

📌 مثال: يطلب CTO في شركة ناشئة من Sonnet جمع تفاصيل الأسعار والامتثال من ثلاثة موردين، وإدراج النتائج في ورقة مقارنة، وصياغة توصية موجزة. بدلاً من قضاء ساعة في التنقل بين علامات التبويب، يقومون بمراجعة الملخص واتخاذ القرار.

أسعار Claude Sonnet 4. 5

مطالبات الإدخال ≤ 200 ألف رمز: 3 دولارات/MTok

مطالبات الإدخال > 200 ألف رمز: 6 دولارات/MTok

مطالبات الإخراج ≤ 200 ألف رمز: 15 دولارًا/MTok

مطالبات الإخراج > 200 ألف رمز: 22.50 دولارًا/MTok

تخزين مؤقت سريع ≤ 200 ألف رمز (كتابة): 3.75 دولار/MTok

التخزين المؤقت للطلبات ≤ 200 ألف رمز (قراءة): 0.30 دولار/MTok

التخزين المؤقت للطلبات > 200 ألف رمز (كتابة): 7.50 دولار/MTok

التخزين المؤقت للطلبات > 200 ألف رمز (قراءة): 0.60 دولار/MTok

Claude Opus مقابل Claude Sonnet: مقارنة الميزات

لقد رأيت الغرض من إنشاء كلود أوبوس وكلود سونيت. الآن دعنا نقارن الميزات التي تغير بالفعل النتائج لفرق هندسة البرمجيات، من استخدام الأدوات إلى سرعة الترميز إلى عمق الاستدلال.

إذا كنت لا تزال تبحث عن طريقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات، فستساعدك هذه المقارنة في اختيار النموذج المناسب لكل سير عمل.

الميزة رقم 1: استخدام الأدوات والوكلاء طويلي الأمد

يعد Opus الخيار الأكثر أمانًا عندما لا يمكن أن يفشل تشغيل الوكيل بهدوء. يضيف Opus 4. 5 التحكم في "الجهد"، بحيث يمكنك إنفاق المزيد من الحوسبة على سير العمل المعقد عندما تكون الدقة مهمة.

تم تصميم Sonnet لتشغيل الوكلاء طوال اليوم مع عدد أقل من المقاطعات. يركز Sonnet 4. 5 على اتباع التعليمات واختيار الأدوات وتصحيح الأخطاء، مما يساعد الفرق على أتمتة سير العمل المتكرر مع تقليل عمليات التنظيف اليدوية.

🏆 الفائز: Claude Sonnet لمعظم سير عمل الوكلاء اليومي، خاصةً عندما تحتاج إلى أداة موثوقة للاستخدام على نطاق واسع دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ كبيرة في كل عملية.

الميزة رقم 2: جودة الترميز المتقدم وتوليد الكود

Claude Opus هو النموذج المفضل عندما تكون مهمة الترميز معقدة. فكر في إعادة هيكلة الملفات المتعددة، والاختبارات الهشة، أو تصحيح الأخطاء حيث يؤدي افتراض خاطئ واحد إلى دخولك في حلقة مفرغة. يتيح لك Claude Opus 4. 5 التعمق في الاستدلال عندما يكون التغيير محفوفًا بالمخاطر.

Claude Sonnet مناسب تمامًا لمهام الترميز اليومية التي تتطلب السرعة والاتساق. يعمل Claude Sonnet 4. 5 بشكل جيد عند تنفيذ ميزات أصغر أو كتابة أدوات مساعدة أو صياغة وثائق أو تكرار الإصلاحات.

كما أنه نموذج فعال من حيث التكلفة للأعمال المتكررة. غالبًا ما تستخدم الفرق التي تعتمد على أدوات ترميز الذكاء الاصطناعي Sonnet للتكرارات السريعة وOpus للتغييرات عالية المخاطر.

🏆 الفائز: Claude Opus للترميز المتقدم وتوليد الكود عالي المخاطر حيث تتفوق الدقة على السرعة، وتريد مفاجآت أقل في مراجعات الكود.

الميزة رقم 3: نافذة السياق وسير العمل طويل السياق

Claude Opus

تم تصميم Claude Opus للعمل العميق حيث يحتفظ النموذج بالكثير من السياق في الاعتبار. يساعد ذلك عند تجميع مواصفات طويلة ووثيقة تصميم والعديد من مسارات الترميز ذات الصلة قبل اتخاذ قرار يجب أن يظل متسقًا عبر النظام بأكمله.

Claude Sonnet

يعد Claude Sonnet الخيار الأكثر عملية عندما تقوم بتشغيل سير عمل طويل السياق بشكل متكرر. فهو يدعم حالات استخدام سياق ضخمة بتكلفة أقل، بحيث يمكن للفرق إدخال مدخلات أكبر، والتكرار بشكل أسرع، مع الحفاظ على السيطرة على التكاليف.

🏆 الفائز: Claude Sonnet لسير العمل طويل السياق الذي تقوم بتشغيله كثيرًا، حيث تريد نموذجًا متوازنًا يتعامل مع المدخلات الكبيرة دون التضحية بالجودة أو زيادة الإنفاق.

💡 نصيحة احترافية: يمكن أن يساعدك ClickUp Brain في تصنيف جميع مهامك في Opus أو Sonnet بناءً على تعقيد المهمة والمخاطر واحتياجات السرعة. يمكنك طرح أسئلة على ClickUp Brain مثل: كيف يمكنك مساعدتي في الاختيار بين Claude Opus و Claude Sonnet بناءً على تعقيد المهمة ومتطلبات المخاطر والسرعة؟

ما هي بعض الأمثلة على المهام التي يجب أن أسندها إلى كل نموذج؟

هل يمكنك مساعدتي في تعيين مهمة محددة لأحد النماذج؟ بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأسئلة الأكثر تعقيدًا التي يمكن أن توفر لك فهمًا أوضح لكيفية المضي قدمًا في مهامك الحالية. يمكنك الوصول إلى العديد من نماذج اللغة الكبيرة (LLM) من واجهة واحدة!

Claude Opus مقابل Claude Sonnet على Reddit

عادةً ما يصور مستخدمو Reddit هذا الأمر على أنه مفاضلة بين "أفضل ناتج لكل عملية" و"أفضل ناتج لكل دولار ودقيقة".

يتم اختيار Claude Opus عندما تكون المهمة معقدة وتريد تقليل الأخطاء. يتم اختيار Claude Sonnet عندما يكون لديك مهام كبيرة الحجم وتحتاج إلى السرعة والفعالية من حيث التكلفة.

بالنسبة لـ Claude Opus، يذكر المستخدمون ما يلي:

لقد كنت أستخدم Claude Opus 4. 1 بالكامل في إعدادات جهازي الطرفي للترميز والاستدلال والمهام الشبيهة بوظائف الوكيل. وقد أثبت كفاءته في سير العمل المعقد.

لقد كنت أستخدم Claude Opus 4. 1 بالكامل في إعدادات جهازي الطرفي للترميز والاستدلال والمهام الشبيهة بوكيل. لقد كان فعالاً في سير العمل المعقد.

لكن مستخدمي Opus يواجهون أيضًا بعض التحديات، مثل:

في بعض الأحيان، عندما يفشل في التوصل إلى الحل الصحيح، يبدأ في التظاهر بأن كل شيء صحيح حتى لو لم يكن كذلك.

في بعض الأحيان، عندما يفشل في التوصل إلى الحل الصحيح، يبدأ في التظاهر بأن كل شيء صحيح حتى لو لم يكن كذلك.

بالنسبة لـ Claude Sonnet، يركز مستخدمو Reddit على السرعة والكفاءة واستخدام الأدوات:

حل Sonnet 4. 5 خطأً معقدًا في حالة توقف تام في خطوتين، بينما استغرق Opus 4. 1 وGemini 2. 5 Pro وCodex 5 CLI thinking أسابيع لحل هذا الخطأ.

حل Sonnet 4. 5 خطأً معقدًا في حالة توقف تام في خطوتين، بينما استغرق Opus 4. 1 وGemini 2. 5 Pro وCodex 5 CLI thinking أسابيع لحل هذا الخطأ.

وفي الوقت نفسه، سلط مستخدمو Reddit الضوء أيضًا على حدود الاستخدام غير العادلة لـ Sonnet:

في معظم الأحيان، لم يقم الدردشة حتى بإصلاح أو توصيل مكالماتي. أنا مستخدم خطة Pro، وهو أمر غير عادل للغاية بالنسبة لحدود الاستخدام هذه.

في معظم الأحيان، لم يقم الدردشة حتى بإصلاح أو توصيل مكالماتي. أنا مستخدم خطة Pro، وهو أمر غير عادل للغاية بالنسبة لحدود الاستخدام هذه.

🤔 هل تعلم: تقول Anthropic أنه يمكنك توفير ما يصل إلى 90٪ من التكاليف باستخدام التخزين المؤقت الفوري و 50٪ من التكاليف باستخدام المعالجة المجمعة (خصم Batch API) للتشغيلات ذات الحجم الكبير/غير المتزامنة.

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لـ Claude Opus و Sonnet

يبدأ اليوم كأي يوم ثلاثاء عادي. يقوم أحدهم بلصق ناتج النموذج في تذكرة، لكن لا أحد يعرف أي موجه أنتج هذا الناتج أو ما هو السياق الذي فاته.

لأن زملاء الفريق المختلفين يستخدمون نماذج مختلفة في أماكن مختلفة. يتم إعادة كتابة المطالبات من الصفر. يتم نسخ المخرجات دون إمكانية تتبعها، لذا تختلف الجودة، ويصعب شرح كيفية اتخاذ القرارات. ما ينتهي بك الأمر إليه، إذن، هو ما يُسمى توسع الذكاء الاصطناعي.

لهذا السبب يعتبر ClickUp بديلاً قوياً لأدوات الذكاء الاصطناعي في النقاش الدائر حول Claude Opus و Sonnet. ClickUp هو أول مساحة عمل متقاربة للذكاء الاصطناعي في العالم تحافظ على قرب العمل ومساعدة الذكاء الاصطناعي من العمل نفسه.

بعد ذلك، سنقوم بتفصيل كيف يبدو هذا المفهوم في الممارسة العملية لفرق البرمجيات. سنغطي كيف يساعدك ClickUp على استخدام الذكاء الاصطناعي في التخطيط والتوثيق والتسليم دون فقدان السياق.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

احتفظ بجميع تطبيقاتك ووثائقك والمزيد للحصول على مخرجات منظمة بشكل أفضل باستخدام ClickUp Brain

يحتفظ ClickUp Brain بالذكاء الاصطناعي في نفس مساحة العمل التي توجد بها مهامك ووثائقك. لذلك تظل جميع مخرجاتك مرتبطة بالسياق المصدر، مما يسهل إعادة استخدامها ومراجعتها. كما يتيح لك التبديل بين نماذج اللغة الكبيرة (LLM) في نفس سير العمل، بحيث يمكنك استخدام Claude للتفكير العميق ونموذج أسرع للمهام اليومية. يمكنك القيام بذلك دون نسخ ولصق السياق بين الأدوات.

بمجرد إدخال الذكاء الاصطناعي في سير العمل، فإن العقبة التالية هي المتابعة. تساعد ClickUp AI Super Agents في أتمتة الخطوات المتكررة في مساحة العمل، بحيث لا تعتمد التحديثات والتسليم والتوجيه على ذاكرة شخص ما. وهذا يعني عدد أقل من الخيوط المفقودة، وتنفيذ أسرع، وسير عمل أنظف لفرق هندسة البرمجيات.

تتبع جميع المطالبات المهمة بمساعدة Super Agents في ClickUp

ميزة ClickUp رقم 2: وكيل ClickUp Codegen

ضع علامة Codegen Agent في مهمتك واحصل على الإصلاحات على الفور

تساعدك معظم أدوات الترميز الخاصة بالذكاء الاصطناعي على كتابة مقتطفات أو شرح الوظائف أو إعادة هيكلة المنطق، ثم تترك الباقي للبشر. لا يزال العمل الحقيقي موجودًا في مكان آخر.

يختلف Codegen Agent من ClickUp لأنه يعمل داخل نظام التنفيذ. عند وضع علامة عليه في مهمة ما، يمكنه إنشاء كود جاهز للإنتاج مع معرفة كاملة بالمواصفات ومعايير القبول والتعليقات والأعمال المحيطة. فهو لا يقترح الكود فحسب، بل يساهم بشكل مباشر في التسليم المتتبع.

هذا أمر مهم لأن فرق البرمجيات لا تواجه صعوبة في كتابة الكود بشكل منفرد. بل تواجه صعوبة في ترجمة القرارات إلى تنفيذ، والحفاظ على توافق المواصفات مع التغييرات، وضمان تقدم العمل بالفعل.

من خلال ربط إنشاء الكود بالمهام والمراجعات وحالة سير العمل، يحول Codegen الذكاء الاصطناعي من مجرد مساعد إلى زميل في الفريق يشارك في التنفيذ. هذا هو الفرق الرئيسي بين ClickUp وأدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة مثل Claude.

ميزة ClickUp رقم 3: ClickUp Docs

حوّل النص إلى مهام قابلة للتتبع لتبقى على اطلاع على الأفكار باستخدام ClickUp Docs

تفشل المواصفات لأن الوثيقة وخطة التسليم تتباعدان بعد السباق الأول. عندئذ يبدأ المهندسون في البناء على قرارات قديمة، وتتحول مراجعات الترميز إلى "انتظر، متى قمنا بتغيير هذا؟"

ClickUp Docs يحافظ على ارتباط الوثائق بالعمل من خلال ربط المستندات والمهام في مكان واحد. يمكنك تحويل النص إلى مهام قابلة للتتبع، ووضع علامات على زملائك في الفريق مع التعليقات، وإضافة عناصر واجهة مستخدم في المستند لتحديث الحالات، وتعيين المالكين، وعرض التقدم المحرز دون مغادرة الصفحة.

إذا كان فريقك يحاول كتابة وثائق للكود دون التأخر في أعمال السبرينت، فإن الحفاظ على ارتباط الوثائق والمهام يجعل التحديثات أسهل بكثير.

💡 نصيحة احترافية: عندما تصبح عبارة "يجب أن نفعل X" جزءًا من المواصفات، لا تتركها معلقة في النص. أنشئ مهام ClickUp مباشرةً من ClickUp Docs، وقم بتعيين مالك لها، وأضف تاريخ استحقاق على الفور، بحيث يتم تتبع العمل لحظة الاتفاق عليه. يحافظ هذا الحل على تزامن التوثيق والتسليم، ويقلل من متابعة "من يقوم بذلك" لاحقًا.

ميزة ClickUp رقم 4: ClickUp لفرق البرمجيات

قم بتركيز دورة حياة الهندسة بالكامل، من خارطة الطريق إلى الإصدار، باستخدام ClickUp لفرق البرمجيات

معظم مشاكل التسليم ليست "هندسة سيئة". هناك سوء تواصل بين التخطيط والتنفيذ والرؤية. يتم تقسيم العمل بين الأدوات، ويتحول الوضع إلى تخمينات. عندها ينحرف النطاق، وتختفي العوائق، وتقضي الفرق وقتًا أطول في المزامنة بدلاً من التسليم.

يجمع ClickUp for Software Teams المهام والوثائق والتعاون في سير عمل واحد، بحيث يمكن تتبع التسليم من التذكرة الأولى إلى الإصدار النهائي. إذا كان فريقك يعمل بنظام السباقات السريعة، فإن ClickUp for Agile يساعدك على الحفاظ على الروتين والعمل في نفس النظام.

بهذه الطريقة، يصبح من السهل إدارة اجتماعاتك اليومية ومهامك المتأخرة وتقدمك في السباق دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات.

💡 نصيحة احترافية: إذا كان فريقك يواصل إعادة ابتكار نفس هيكل السباق، فاستخدم قالب تطوير البرامج ClickUp لبدء سير عمل جاهز للتخطيط والبناء والشحن. يساعدك هذا القالب في الاحتفاظ بالملاحم والمتأخرات والسباقات وعمليات تسليم ضمان الجودة في مكان واحد، بحيث يظل التقدم مرئيًا ولا يعتمد التسليم على شخص ما يقوم بصيانة متتبع منفصل. احصل على قالب مجاني احتفظ بالمهام المهمة والمهام المتأخرة وعمليات السباق وعمليات تسليم ضمان الجودة في مكان واحد باستخدام قالب تطوير البرامج من ClickUp.

ClickUp سير عملك، وليس ارتباكك

يعتمد الاختيار بين Claude Opus و Sonnet في النهاية على أيهما يناسب احتياجاتك بشكل أفضل. Opus هو الخيار الأكثر أمانًا للمهام المعقدة والترميز المتقدم حيث الدقة مهمة. Sonnet هو الخيار الأفضل عندما تحتاج إلى السرعة والإنتاجية الفعالة من حيث التكلفة في الأعمال المتكررة.

إذا كنت تريد طريقة أبسط للعمل مع أي من النموذجين، فإن ClickUp هو أفضل بديل مع إمكانات متقدمة لأنه يحافظ على التنفيذ ودعم الذكاء الاصطناعي في مكان واحد.

يدعم الذكاء الاصطناعي في ClickUp أيضًا قدرات الاستدلال المتقدمة والاستدلال البصري، بحيث يمكنك الانتقال من المواصفات والرموز إلى لقطات الشاشة والرسوم البيانية وتعليقات واجهة المستخدم دون فقدان السياق.

يتيح لك ClickUp Brain التبديل بين نماذج اللغة الكبيرة (LLM) دون تغيير السياق عبر الأدوات.

تحافظ ClickUp AI Super Agents على متابعة سير العمل المتكرر دون انزلاق.

تحافظ ClickUp Docs و ClickUp Tasks على المواصفات مرتبطة بالتسليم بدلاً من الانحراف بعد السباق الأول.

يتيح ClickUp for Software Teams و ClickUp for Agile تتبع السباقات والإصدارات والرؤية في سير عمل واحد.

اشترك في ClickUp وقم بتشغيل سير عمل البرامج من مساحة عمل واحدة.