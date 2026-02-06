أفضل 10 بدائل لـ Unframe AI في [السنة]

هل تعلم أن 47٪ من العاملين في المجال الرقمي يجدون صعوبة في العثور على المعلومات اللازمة لأداء مهامهم بفعالية؟ هذا يعني أن واحدًا من كل اثنين من الموظفين لا يؤدي عمله بكامل طاقته.

تساعد Unframe AI في البحث عن المعلومات واسترجاعها عبر مساحة العمل الخاصة بك. ولكن بالنسبة لمعظم الفرق، لا يزال البحث مجرد خطوة أولى. إن الاستنزاف الحقيقي للإنتاجية يأتي من الفجوة بين العثور على إجابة واتخاذ إجراء بناءً عليها، خاصةً عندما يكون العمل موزعًا على أدوات غير متصلة ببعضها.

لذلك قمنا بفحص 10 بدائل لـ Unframe AI — من أدوات البحث المخصصة للمؤسسات إلى منصات إدارة العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي — التي تساعد الفرق على العمل بسرعة أكبر من خلال ربط الإجابات مباشرة بالتنفيذ.

تتخصص بعض الأدوات في البحث. تركز أدوات أخرى على الاجتماعات أو الخصوصية أو وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين. وتجمع بعض الأدوات، مثل ClickUp، كل شيء في مكان واحد.

دعونا نلقي نظرة فاحصة.

لماذا تختار بدائل Unframe AI

تختار الفرق مثل فريقك بدائل Unframe AI عندما يتوقف البحث قبل التنفيذ. إذا كنت تنتقل باستمرار بين أداة البحث ومدير المشروع وتطبيق الدردشة لإنجاز العمل، فستعرف سبب شعورك بأن استخدام Unframe AI محدود:

تكامل محدود لسير العمل تريد الفرق التي تتطلع إلى ما هو أبعد من الاسترجاع تقنية ذكاء اصطناعي يمكنها تلخيص أو تحديث أو تشغيل العمل ضمن سير العمل الحالي لديها — وليس فقط توجيهها إلى مكان وجود المعلومات.

تحتاج الفرق المختلفة إلى مستويات مختلفة من دعم الذكاء الاصطناعي تريد بعض الفرق بحثًا خفيفًا. بينما تحتاج فرق أخرى إلى معلومات عن الاجتماعات، أو فهرسة محلية تضع الخصوصية في المقام الأول، أو وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين تريد بعض الفرق بحثًا خفيفًا. بينما تحتاج فرق أخرى إلى معلومات عن الاجتماعات، أو فهرسة محلية تضع الخصوصية في المقام الأول، أو وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين لإدارة المعرفة مدربين على البيانات الداخلية. لا تناسب طريقة واحدة للبحث بالذكاء الاصطناعي كل سير عمل.

أداة أخرى تضاف إلى مجموعة مزدحمة بالفعلبالنسبة للمؤسسات التي تدير بالفعل العشرات من أدوات SaaS، قد يبدو إدخال طبقة بحث مستقلة وكأنه يزيد من التعقيد بدلاً من تقليله، خاصةً عندما لا يحل محل أي شيء آخر.

تشمل البدائل أدناه كل شيء بدءًا من مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتكاملة إلى أدوات البحث المتخصصة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مما يساعدك في العثور على ما يناسب احتياجات فريقك.

📮ClickUp Insight: يؤدي التبديل بين السياقات إلى إضعاف إنتاجية فريقك بشكل خفي. تظهر أبحاثنا أن 42% من الانقطاعات في العمل تنجم عن التنقل بين المنصات وإدارة رسائل البريد الإلكتروني والتنقل بين الاجتماعات. ماذا لو كان بإمكانك التخلص من هذه الانقطاعات المكلفة؟ يجمع ClickUp عمليات سير العمل (والدردشة) في منصة واحدة مبسطة. قم بتشغيل وإدارة مهامك من خلال الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء والمزيد، بينما تحافظ الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على السياق متصلاً وقابلاً للبحث والإدارة!

نظرة عامة على بدائل Unframe AI

الأداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp الفرق التي ترغب في إدارة عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع بحث موحد عبر جميع الأعمال ClickUp Brain (الذكاء الاصطناعي المدرك للسياق)، ClickUp Enterprise Search، ClickUp Docs، ClickUp Automations مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات monday. com إدارة سير العمل المرئي باستخدام أتمتة الذكاء الاصطناعي مساعد monday AI، لوحات قابلة للتخصيص، أكثر من 200 تكامل تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 14 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا. Otter. ai تدوين محاضر الاجتماعات وتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي نسخ في الوقت الفعلي، ملخصات AI، تحديد المتحدث تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 16.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا. Glean بحث AI مخصص للمؤسسات بحث موحد عبر أكثر من 100 تطبيق، ونتائج مخصصة، ودردشة GenAI أسعار مخصصة Microsoft Copilot الفرق المدمجة في نظام Microsoft 365 البيئي التكامل مع تطبيقات Teams و Outlook و Office، وإنشاء المحتوى مضمن في Microsoft 365 E3/E5 الفضول بحث موحد على سطح المكتب عبر الملفات المحلية وتطبيقات السحابة البحث عبر التطبيقات، والفهرسة المحلية التي تركز على الخصوصية، ومساعد الذكاء الاصطناعي تتوفر نسخة تجريبية مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 500 يورو/مساحة عمل/شهر Dust مساعدون مخصصون يعملون بالذكاء الاصطناعي لمعرفة المؤسسة وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصون وموصلات البيانات وأمن المؤسسات تجربة مجانية متاحة؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 يورو/مستخدم/شهر Onyx بحث AI مفتوح المصدر للمؤسسات خيار الاستضافة الذاتية، موصلات المستندات، قابلة للتخصيص تتوفر نسخة تجريبية مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا. Dropbox Dash بحث شامل عبر التخزين السحابي والتطبيقات البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتكامل Dropbox، وتنظيم المحتوى مضمنة في خطط Dropbox Notion إدارة معرفة مرنة مع ميزات الذكاء الاصطناعي Notion AI وقواعد البيانات العلائقية والويكي والقوالب تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا.

أفضل بدائل Unframe AI للاستخدام

تم تقييم كل أداة في هذه القائمة بناءً على مدى جودة استخدامها للذكاء الاصطناعي، ومدى فعاليتها في مساعدتك في العثور على المعلومات، ومدى سهولة اندماجها في سير العمل الحالي لفريقك. بعض الأدوات رائعة في أداء مهمة واحدة بشكل جيد للغاية، بينما تتبع أدوات أخرى — مثل ClickUp — نهجًا أوسع نطاقًا من خلال الجمع بين إدارة العمل والمعرفة والتعاون في منصة ذكاء اصطناعي واحدة.

1. ClickUp (الأفضل للفرق التي ترغب في تنفيذ المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع بحث موحد)

جرب ClickUp مجانًا انتقل من العمل المتشتت والمجزأ إلى منصة AI متكاملة مع ClickUp

على عكس Unframe AI، ClickUp هو مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي : المشاريع والمهام والمستندات والدردشة والذكاء الاصطناعي، كلها موجودة في نظام واحد متصل. بدلاً من إضافة طبقات من الذكاء الاصطناعي فوق أدوات متفرقة، يبني ClickUp ذكاءً سياقيًا مباشرة في مكان العمل. لهذا السبب لا تتوقف الإجابات عند نتائج البحث.

باستخدام ClickUp Brain ، المساعد الأصلي للذكاء الاصطناعي، يمكنك

اطرح أسئلة باللغة الطبيعية حول مساحة عملك

لخص سلاسل المهام الطويلة

قم بإنشاء تحديثات باستخدام السياق الكامل من مشاريعك ووثائقك ومحادثاتك

حدد أولويات المهام التي يجب تنفيذها من مساحة العمل الخاصة بك باستخدام استجابات ClickUp Brain التي تراعي السياق.

يعمل كمدير معارف الذكاء الاصطناعي ومدير المشاريع لديك لضمان عدم تعطل أي مهمة، ولن تحتاج إلى التراسل مع زملائك للحصول على إجابات. يمكنك أيضًا كتابة @brain في أي تعليق أو سلسلة محادثات ClickUp Chat لتتمكن من الحصول على مساعدة الذكاء الاصطناعي عند الحاجة.

Brain MAX يوسع هذه الإمكانية أكثر مع تطبيق Super App للذكاء الاصطناعي على سطح المكتب. يمكنه الحصول على الإجابات ليس فقط من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك، ولكن أيضًا من التطبيقات المتصلة مثل Google Drive و Slack و Figma و GitHub والمزيد. ClickUp Enterprise Search، المصمم خصيصًا لتقديم النتائج الأكثر صلة بناءً على عملك الجاري.

العمل لا يقتصر دائمًا على استخدام لوحة المفاتيح. تتيح لك ميزة Talk to Text في Brain MAX تسجيل الأفكار أو التحديثات أو التعليمات باستخدام صوتك. يتم نسخها وتحويلها على الفور إلى مهام أو ملاحظات أو تعليقات منظمة دون مقاطعة سير العمل — بسرعة تزيد 4 أضعاف عن الكتابة!

من هناك، تتولى ClickUp Automations المهام المتكررة مثل تحديثات الحالة أو المهام أو الإشعارات. وعندما تكون الفرق جاهزة للمضي قدمًا، تعمل AI Super Agents كـ زملاء فريق AI مدركين للسياق. يمكنك إرسال رسائل إليهم وتعيين مهام لهم وتفويض سير عمل معقد من البداية إلى النهاية، تمامًا كما تفعل مع البشر. استرجع بسهولة أكثر من 8 ساعات كل أسبوع عن طريق السماح لـ Super Agents بتنفيذ العمل نيابة عنك!

أتمتة سير العمل المعقد من البداية إلى النهاية باستخدام وكلاء ClickUp Super Agents المخصصين

شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد عن Super Agents:

أفضل ميزات ClickUp

حافظ على ربط المعرفة بالتنفيذ من خلال إنشاء وتخزين الوثائق مباشرةً إلى جانب المهام والمشاريع ذات الصلة باستخدام من خلال إنشاء وتخزين الوثائق مباشرةً إلى جانب المهام والمشاريع ذات الصلة باستخدام ClickUp Docs . يمكن لـ ClickUp Brain البحث عنها والرجوع إليها في سياقها لأنها مدمجة في ClickUp.

املأ خصائص المهام تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي عن طريق إنشاء المكلفين والأولويات والحالات والأوصاف تلقائيًا بناءً على السياق

أنشئ المهام مباشرة من رسائل الدردشة بنقرة واحدة باستخدام الذكاء الاصطناعي

سجل نتائج الاجتماعات تلقائيًا باستخدام تلقائيًا باستخدام ClickUp AI Notetaker، الذي يلخص المناقشات ويستخرج بنود العمل

خطط لوقتك بذكاء باستخدام باستخدام تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعد في جدولة العمل بناءً على الأولويات والتوافر.

الوصول إلى نماذج AI متعددة، بما في ذلك أحدث النماذج من Claude و Gemini و ChatGPT، داخل ClickUp Brain نفسه

إيجابيات وسلبيات ClickUp

المزايا:

يقلل من تبديل السياق عن طريق الاحتفاظ بالإجابات والتنفيذ في نفس المكان

تفهم الذكاء الاصطناعي العلاقات بين الأعمال، وليس فقط الكلمات المفتاحية

مرونة كافية لدعم فرق من أي حجم أو وظيفة

يمكن توسيع نطاقه من حالات الاستخدام البسيطة إلى سير العمل المتقدم الذي يقوده الوكلاء دون الحاجة إلى ترحيل الأدوات.

العيوب:

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت لاستكشاف مجموعة الميزات الكاملة

تجربة التطبيق على الهاتف المحمول لا تزال أقل من إمكانيات سطح المكتب الكاملة.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,900 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول مستخدم سعيد من G2:

أجد ClickUp قيّماً للغاية لأنه يدمج الوظائف في منصة واحدة، مما يضمن تجميع جميع الأعمال والاتصالات في مكان واحد، مما يوفر لي سياقاً كاملاً. هذا التكامل يبسط إدارة المشاريع بالنسبة لي، ويعزز الكفاءة والوضوح. تعجبني بشكل خاص ميزة Brain AI، لأنها تعمل كوكيل ذكاء اصطناعي ينفذ أوامري، ويؤدي المهام بشكل فعال نيابة عني. هذا الجانب من الأتمتة مفيد للغاية لأنه يبسط سير عملي ويقلل من الجهد اليدوي.

2. monday. com (الأفضل لإدارة سير العمل المرئي باستخدام الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

هل يحب فريقك الأدوات المرئية؟ هل يتجنبون استخدام معظم المنصات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لأنهم يشعرون أنها غير سهلة الاستخدام وغير بديهية؟ إذا وجدت أن فريقك يعود إلى استخدام جداول البيانات والعمليات اليدوية، حتى في حالة توفر ميزات قوية، يمكن أن يساعدك monday.com.

يشتهر نظام التشغيل المرن Work OS بواجهته المرئية الملونة.

على الرغم من أنه لا يحل محل البحث المؤسسي بشكل مباشر، إلا أن الذكاء الاصطناعي القوي يساعد الفرق على أتمتة سير العمل وتقليل العمل اليدوي. يمكن لـ monday sidekick (مساعد الذكاء الاصطناعي) إنشاء أوصاف المهام وتلخيص التحديثات وإنشاء صيغ للوحاتك. يمكنك أيضًا إنشاء كتل أو أتمتة مخصصة للذكاء الاصطناعي باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية.

تتيح لك اللوحات القابلة للتخصيص مع أكثر من 30 نوعًا من الأعمدة تصور العمل بطرق متعددة، بما في ذلك طرق عرض Kanban و Gantt والتقويم. مع أكثر من 200 تكامل، يعد هذا خيارًا قويًا للفرق التي تريد طبقة إدارة مشاريع مرئية بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

monday. com أفضل الميزات

صنف البيانات واستخرج المعلومات الأساسية من النصوص أو الملفات واكتشف المشاعر وترجم المحتوى أو حسّن جودة النص مباشرةً داخل اللوحات باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي المتعددة.

ثري سير عمل CRM بوكلاء الذكاء الاصطناعي، مثل وكلاء المبيعات ووكلاء العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي، الذين يمكنهم إجراء عمليات اكتشاف وتخصيص التواصل وإثراء العملاء المحتملين وتلخيص تفاعلات البريد الإلكتروني لتسريع المشاركة في خط الأنابيب.

تصور العمل في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات بديهية ومميزة بالألوان وتحديثات الحالة في الوقت الفعلي، مما يساعد الفرق على اكتشاف العوائق أو التقدم المحرز في لمحة سريعة.

monday. com إيجابيات وسلبيات

المزايا:

تصميم ملون وسهل الاستخدام يجعل عملية الإعداد سريعة للفرق غير التقنية

تقدم منتجات منفصلة لإدارة علاقات العملاء والتطوير وإدارة الخدمات، مما يسمح للفرق بالتوسع داخل نفس المنصة.

مئات القوالب المعدة مسبقًا تسرع الإعداد لحالات الاستخدام الشائعة عبر الفرق

العيوب:

لا يمكن إضافة مستخدمين جدد إلا في شكل حزم (على سبيل المثال، 3 أو 5 أو 10 مقاعد في المرة الواحدة)؛ وقد يؤدي الحد الأدنى لعدد المقاعد إلى تعقيد عملية إعداد الميزانية للفرق الصغيرة.

نموذج الفوترة للضيوف قد يؤدي إلى تكاليف غير متوقعة

تختلف حدود إجراءات الأتمتة والتكامل حسب المستوى، لذا قد تحتاج إلى ترقية الخطط للحصول على الوظائف الكاملة.

أسعار monday.com

مجاني

قياسي: 14 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المزايا: 24 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات monday.com

G2: 4. 7/5 (أكثر من 14800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 5600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن monday.com؟

مقتبس مباشرة من مراجعة G2:

تتميز الواجهة بأنها واضحة ومرنة وسهلة التخصيص. بفضل اللوحات والأتمتة ولوحات المعلومات والقوالب، من السهل إنشاء سير عمل يعكس الطريقة التي يعمل بها الفريق بالفعل. يدعم التخطيط المنظم للمشاريع وتنسيق المهام اليومية، كما أن الرؤية الواضحة للملكية والمواعيد النهائية والتقدم المحرز تساعد في تقليل الاختناقات.

3. Otter. ai (الأفضل لنسخ الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأرشيفات المحادثات القابلة للبحث)

👀 هل تعلم؟ وجدت ClickUp أن 27٪ من المشاركين في الاستطلاع يعانون من اجتماعات تفتقر إلى المتابعة، مما يؤدي إلى فقدان بنود العمل والمهام غير المحسومة، وفي النهاية إلى إنتاجية أقل من المستوى المطلوب.

غالبًا ما تضيع المعلومات المهمة من اجتماعاتك في الملاحظات الفوضوية أو التسجيلات التي تستغرق ساعات. إذا كنت أنت وفريقك لا تزالون تضيعون الوقت في إعادة مشاهدة مقاطع الفيديو أو سؤال الزملاء "ماذا قررنا؟"، فقد حان الوقت لتجربة أداة مثل Otter. ai.

Otter. ai هي أداة نسخ مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومدير اجتماعات تجعل المحادثات المنطوقة قابلة للبحث مثل المستندات المكتوبة. يمكنك دمجها مع Zoom و Google Meet و Microsoft Teams للحصول على نسخ في الوقت الفعلي خلال اجتماعاتك.

بعد الاجتماع، يقوم الذكاء الاصطناعي لـ Otter بإنشاء ملخصات واستخراج بنود العمل وتحديد المتحدثين، مما يجعل مكالماتك أكثر قابلية للتنفيذ. على الرغم من تميزه في توفير معلومات عن الاجتماعات، إلا أنه لا يحل محل أدوات إدارة المعرفة الأوسع نطاقًا أو أنظمة تنفيذ المشاريع.

أفضل ميزات Otter. ai

التقط صوت الاجتماع تلقائيًا وحوّله إلى نص، مع التمييز بين المتحدثين لتسهيل متابعة النصوص.

احصل على ملخصات موجزة تسلط الضوء على القرارات الرئيسية وتقتطف بنود العمل المذكورة خلال المناقشة.

ابحث في الاجتماعات السابقة حسب الكلمة الرئيسية أو المتحدث أو التاريخ للعثور على مناقشات محددة دون الحاجة إلى البحث في الملفات الصوتية.

مزايا وعيوب Otter. ai

المزايا:

يتعامل جيدًا مع متحدثين متعددين ولهجات مختلفة ومصطلحات تقنية

انضم إلى الاجتماعات تلقائيًا (بعد الحصول على إذنك بالطبع!) مباشرة على Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams

يمكن لأعضاء الفريق تمييز النصوص وتعليقها وتحريرها معًا.

العيوب:

تركز فقط على محتوى الاجتماعات ولا تلبي احتياجات البحث الأوسع نطاقًا في المؤسسة

قد تتدهور جودة النسخ مع ضعف جودة الصوت

يحد المستوى المجاني من دقائق النسخ، لذا قد يحتاج المستخدمون الكثيفون إلى استكشاف خيارات إضافية.

أسعار Otter. ai

أساسي

المزايا: 16.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Otter.ai

G2: 4. 4/5 (أكثر من 450 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Otter. ai؟

يشارك أحد المستخدمين على Cap t erra:

استخدمنا Otter.ai لفترة طويلة وأعجبنا بقدراته الموثوقة في النسخ وتدوين الملاحظات. لقد خدمنا جيدًا في تسجيل الاجتماعات الأساسية، وأعجبنا بإمكانية تحميل الصوت واستخدام التطبيق المحمول للتسجيلات الشخصية. ومع ذلك، مع ازدياد تعقيد سير العمل لدينا، احتجنا إلى أداة لا تقتصر على النسخ فحسب، بل تفهم أيضًا سياق المحادثات وتساعدنا على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

📮ClickUp Insight: 21٪ من المشاركين في الاستطلاع يرغبون في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للتفوق مهنيًا من خلال تطبيقه على الاجتماعات والبريد الإلكتروني والمشاريع. على الرغم من أن معظم تطبيقات البريد الإلكتروني ومنصات إدارة المشاريع تتضمن الذكاء الاصطناعي كميزة، إلا أنه قد لا يكون سلسًا بما يكفي لتوحيد سير العمل عبر الأدوات. لكننا نجحنا في حل اللغز في ClickUp! بفضل ميزات إدارة الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp، يمكنك بسهولة إنشاء بنود جدول الأعمال وتدوين الملاحظات من الاجتماعات وإنشاء المهام وتعيينها من ملاحظات الاجتماعات ونسخ التسجيلات الصوتية والمزيد — باستخدام AI Notetaker و ClickUp Brain. وفر ما يصل إلى 8 ساعات من الاجتماعات أسبوعيًا، تمامًا مثل عملائنا في Stanley Security!

4. Glean (الأفضل للبحث المخصص بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات)

عبر Glean

👀 هل تعلم؟ حتى اليوم، يقضي العاملون في مجال المعرفة 60% من وقتهم في البحث عن المعلومات عبر أدوات غير متصلة ببعضها البعض.

مع توسع المؤسسات، تنتشر المعرفة بسرعة، ويصبح العثور على إجابة موثوقة أصعب من إنشاء محتوى جديد. توجد المستندات في Drive. وتوجد القرارات في سلاسل Slack. ويتم إخفاء السياق في التذاكر والبريد الإلكتروني والويكي. تم تصميم Glean خصيصًا لحل هذه المشكلة بالذات.

يركز Glean على شيء واحد: البحث على مستوى المؤسسة. يتصل بنظام بيئي كبير من أدوات مكان العمل ويخلق طبقة بحث واحدة تراعي الأذونات عبرها. يمكن للموظفين طرح الأسئلة بلغة طبيعية والحصول على إجابات مجمعة من مصادر متعددة، بدلاً من البحث في المجلدات أو التخمين أي تطبيق يحتوي على الحقيقة.

تتميز Glean بقدراتها في الاسترجاع والملاءمة. يتم تخصيص النتائج بناءً على الدور والأنشطة وحقوق الوصول، مما يساعد على تقليل الضوضاء في المؤسسات الكبيرة.

اكتشف أفضل الميزات

قم بتوحيد البحث عبر أكثر من 100 تطبيق باستخدام شريط بحث واحد لجميع معارف الشركة

احترم نماذج أمان المؤسسة من خلال فهرسة صارمة ومراعية للأذونات

اعرض المعرفة ذات الصلة بشكل استباقي بناءً على ما يعمل عليه المستخدمون

اكتشف الإيجابيات والسلبيات

المزايا:

سرعة بحث ممتازة وملاءمة على نطاق المؤسسة

توفر الإجابات المدعومة بالذكاء الاصطناعي معلومات مباشرة بدلاً من مجرد قائمة بالروابط

أمان قوي وامتثال صارم للمؤسسات الكبيرة

يعمل بشكل جيد في البيئات التي تحتوي على العديد من الأدوات الراسخة

العيوب:

إنه يضيف أداة أخرى إلى مجموعتك التقنية بدلاً من دمجها

لا يحتوي على ميزات أصلية لإدارة المشاريع أو التنفيذ

إنه الأنسب للشركات المتوسطة الحجم والشركات الكبيرة.

اطلع على الأسعار

أسعار مخصصة

اجمع التقييمات والمراجعات

G2: 4. 7/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Glean؟

يقول أحد المستخدمين على G2:

أستخدم Glean للبحث عن المعرفة في مكان العمل، مما يمنعني من البحث في موارد لا حصر لها من خلال توفير وصول سريع إلى المعلومات المطلوبة. إنه بديهي وسهل الاستخدام ويستخدم الموارد للتحقق من الدقة.

📮 ClickUp Insight: أكثر من نصف الموظفين (57٪) يضيعون الوقت في البحث في المستندات الداخلية أو قاعدة المعرفة الخاصة بالشركة للعثور على معلومات متعلقة بالعمل. وماذا يحدث عندما لا يتمكنون من العثور عليها؟ يلجأ 1 من كل 6 إلى حلول شخصية، مثل البحث في رسائل البريد الإلكتروني القديمة أو الملاحظات أو لقطات الشاشة لمجرد تجميع المعلومات. يلغي ClickUp Brain الحاجة إلى البحث من خلال توفير إجابات فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مستمدة من مساحة العمل بأكملها والتطبيقات الخارجية المدمجة، حتى تحصل على ما تحتاجه دون عناء.

5. Microsoft Copilot لـ Microsoft 365 (الأفضل للفرق المدمجة في نظام Microsoft البيئي)

عبر Microsoft

بدلاً من العمل كأداة بحث مستقلة، يعمل Microsoft Copilot داخل نظام Microsoft البيئي، مما يساعد المستخدمين على استخراج السياق من رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات والملفات والمحادثات دون مغادرة التطبيقات التي يستخدمونها بالفعل. وهو فعال بشكل خاص عندما يكون العمل معياريًا للغاية حول Word وExcel وPowerPoint وTeams، وعندما تتم إدارة الأمان والامتثال بشكل صارم من خلال طبقة الهوية من Microsoft.

يمكن لـ Copilot إنشاء عرض تقديمي من مستند Word أو تلخيص سلسلة رسائل بريد إلكتروني طويلة أو العثور على عناصر العمل من اجتماع Teams. إنه مناسب تمامًا للفرق التي تستخدم بالفعل أدوات Microsoft، ولكن قيمته تنخفض بسرعة إذا امتدت سير العمل لديك إلى ما وراء مجموعة أدوات Microsoft، باستخدام أدوات مثل Slack أو Figma أو Jira.

أفضل ميزات Microsoft Copilot لـ Microsoft 365

أنشئ محتوى عبر تطبيقات Microsoft عن طريق صياغة المستندات والشرائح وجداول البيانات باستخدام بيانات المؤسسة

استفد من الذكاء عبر التطبيقات لاستخراج المعلومات من بريد إلكتروني لإنشاء مهمة في Planner أو إنشاء عرض تقديمي بناءً على محضر اجتماع.

لخص الاجتماعات والمحادثات مباشرة داخل Teams و Outlook لإبراز النقاط الرئيسية والخطوات التالية.

قم بتحليل البيانات ومعالجتها في Excel باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية

مزايا وعيوب Microsoft Copilot لـ Microsoft 365

المزايا:

تبدو مألوفة ومألوفة للفرق التي تعتمد بالفعل على Microsoft 365

يرث نموذج الهوية والأمان والامتثال من Microsoft تلقائيًا

يقلل من الاحتكاك عن طريق الاحتفاظ بالذكاء الاصطناعي داخل الأدوات اليومية

إعداد بسيط مقارنة بمنصات الذكاء الاصطناعي المستقلة للمؤسسات

العيوب:

إنه أقل فائدة للفرق التي تستخدم مجموعة تقنيات متنوعة غير تابعة لـ Microsoft.

يتطلب ترخيصًا خاصًا بالمؤسسة للوصول إليه

قد يكون الاستجابة بطيئة وأحيانًا تعطي نتائج عامة أو غير دقيقة

أسعار Microsoft Copilot

Copilot Business: 21.00 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهر (يُدفع سنويًا)

Copilot Enterprise: 30.00 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهر (يُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Microsoft Copilot لـ Microsoft 365

G2: 4. 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Copilot؟

مقتبس مباشرة من مراجعة Capterra:

واجهة المستخدم سهلة الاستخدام للمبتدئين وسهلة التصفح. أفضل جزء هو إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام المطالبات! اختبر، وانشر، وشارك، ودمج، واستمتع بالعديد من الميزات الرائعة!

6. Curiosity (الأفضل للبحث الموحد على سطح المكتب الذي يركز على الخصوصية عبر التطبيقات المحلية وتطبيقات السحابة)

عبر Curiosity

تريد بعض الفرق البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ولكنها لا تستطيع إرسال بياناتها إلى السحابة. إذا كانت مؤسستك لديها قواعد صارمة لخصوصية البيانات، فهذا الخيار مناسب لك.

يتبع Curiosity نهجًا مختلفًا تمامًا عن Unframe AI من خلال التشغيل محليًا على جهازك، وفهرسة الملفات والبريد الإلكتروني والتطبيقات المتصلة دون توجيه البيانات عبر خوادم خارجية. وهذا يجعله جذابًا للأفراد أو الفرق الصغيرة التي تعمل مع معلومات حساسة أو بيانات خاضعة للتنظيم أو متطلبات خصوصية داخلية صارمة.

بدلاً من العمل كطبقة معرفية على مستوى المؤسسة، تعمل Curiosity بشكل أشبه بـ طبقة ذكاء شخصية. فهي تساعد المستخدمين على العثور على المعلومات وتجميعها بسرعة عبر المحتوى المحلي والمحتوى المستند إلى السحابة. وهي سريعة وسهلة الاستخدام دون اتصال بالإنترنت وتراعي الخصوصية من حيث التصميم.

أفضل ميزات Curiosity

فهرس المحتوى محليًا عبر الملفات والبريد الإلكتروني والتطبيقات المتصلة، واعمل دون اتصال بالإنترنت بمجرد اكتمال الفهرسة.

اربط بريدك الإلكتروني وتقويمك وتخزينك السحابي وملفاتك المحلية في واجهة واحدة قابلة للبحث

اطرح أسئلة بلغة طبيعية واحصل على إجابات مجمعة من المحتوى المفهرس لديك.

إيجابيات وسلبيات Curiosity

المزايا:

يلغي المخاوف بشأن معالجة البيانات الحساسة بواسطة خدمات السحابة التابعة لجهات خارجية

توفر الفهرسة المحلية نتائج شبه فورية دون تأخير في الشبكة

ابحث في ملفاتك وملاحظاتك دون اتصال بالإنترنت

العيوب:

إنه متاح فقط على أجهزة الكمبيوتر المكتبية، لذا لا يمكن الوصول إليه عبر الويب أو الهاتف المحمول.

يحتاج إلى سعة تخزين محلية وقدرة معالجة، مما قد يؤثر على الأداء على الأجهزة القديمة.

ميزات التعاون الجماعي ليست قوية مثل الأدوات السحابية الأصلية

أسعار Curiosity

المطور: مجاني

مساحة العمل السحابية: 500 يورو/مساحة عمل/شهر

مساحة عمل المؤسسة: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات الفضول

G2: لا توجد تقييمات كافية

AppSumo: 4. 0/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Curiosity؟

يقدر معظم المستخدمين البحث السريع والموثوق، مثل هذا البحث على G2:

سهل الاستخدام، يمكنه العثور على أي مستند من خلال: Outlook وSharepoint وOnedrive وTeams وغيرها (تقريبًا أي تطبيق). أوفر وقتي الثمين بدلاً من البحث عن المستندات/الملفات. تظل بياناتي آمنة على جهاز الكمبيوتر الخاص بي.

7. Dust (الأفضل لإنشاء مساعدين AI مخصصين باستخدام موصلات بيانات المؤسسة)

عبر Dust

بعض الفرق لا تريد أداة بحث عامة الغرض. إنها تريد مساعدين يعملون بالذكاء الاصطناعي يعكسون كيفية عمل أعمالهم.

تم تصميم Dust للشركات التي ترغب في تصميم مساعدين AI مخصصين، مدربين على البيانات الداخلية ومصممين خصيصًا لحالات استخدام محددة، مثل تمكين المبيعات أو دعم العملاء أو استفسارات المعرفة الداخلية. بدلاً من تقديم مساعد واحد مشترك، يتيح Dust للفرق إنشاء عدة وكلاء مصممين لغرض محدد مع تعليمات ووصول إلى البيانات وسلوكيات متميزة.

يتكامل Dust مع Notion و Slack و Google Drive و GitHub لمنح وكلائك المخصصين إمكانية الوصول إلى معرفة الشركة. وهو الأفضل للفرق التي تمتلك المهارات التقنية لتكوين هذه الوكلاء وصيانتها، لأنه ليس حلاً جاهزًا للاستخدام.

أفضل ميزات Dust

اضبط كيفية استجابة الوكلاء، والمصادر التي يعطونها الأولوية، وكيفية تعاملهم مع أنواع الاستفسارات المختلفة.

اتصل بأدواتك الحالية لتزويد وكلاء الذكاء الاصطناعي بمعرفة سياقية عن شركتك.

تحكم في البيانات التي يمكن لكل وكيل ذكاء اصطناعي الوصول إليها وأعضاء الفريق الذين يمكنهم استخدامها

إيجابيات وسلبيات Dust

المزايا:

تجنب قيود المساعدات ذات الحجم الواحد الذي يناسب الجميع

حوكمة قوية للوصول إلى بيانات المؤسسة

مناسب تمامًا للمؤسسات التي لديها خبرة داخلية في الذكاء الاصطناعي أو العمليات

العيوب:

ستحتاج إلى موارد مخصصة للإعداد الفني والتكوين المستمر

هناك منحنى تعلم حاد لبناء وتحسين الوكلاء المخصصين

يتميز بمجتمع ونظام بيئي أصغر مقارنة بأدوات الذكاء الاصطناعي المؤسسية الراسخة.

أسعار Dust

تجربة مجانية متاحة

المزايا: 29 يورو/مستخدم/شهر

المؤسسات: أسعار مخصصة (100+ مستخدم)

تقييمات ومراجعات Dust

G2: 4. 9/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Dust؟

تقول إحدى الآراء على G2:

يتيح لنا ذلك إنشاء ونشر وكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة كبيرة وتشغيل الفرق باستخدام الذكاء الاصطناعي مباشرةً داخل سير عملهم، بدلاً من التعامل مع الذكاء الاصطناعي كأداة تجريبية أو جانبية منفصلة. كانت سرعة تحقيق القيمة هذه عاملاً حاسماً في دفع عملية التبني الفعلي عبر المؤسسة... سيكون من الرائع أن نتمكن من منح المستخدمين الخارجيين (العملاء/العملاء المحتملين) وصولاً أسهل للتفاعل معهم.

8. Onyx (الأفضل للبحث الذكي مفتوح المصدر والمستضاف ذاتيًا للمؤسسات)

عبر Onyx

هل تحتاج إلى بحث AI على مستوى المؤسسات ولكنك تريد التحكم الكامل في بياناتك لأسباب تتعلق بالامتثال؟ قد تبدو الحلول السحابية الاحتكارية بالنسبة لك كصندوق أسود، وقد ترغب في تجنب الارتباط بمورد واحد.

وهنا يأتي دور Onyx (المعروف سابقًا باسم Danswer). إنه منصة بحث مفتوحة المصدر للمؤسسات يمكنك استضافتها بنفسك على البنية التحتية الخاصة بك. يوفر إجابات للأسئلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر الأدوات الداخلية، مع منح المؤسسات رؤية كاملة وتحكمًا تامًا في كيفية فهرسة البيانات ومعالجتها وتخزينها.

كبديل لـ Unframe AI، يعد Onyx مثاليًا للصناعات الخاضعة للتنظيم، حيث يمنح الشركات تحكمًا وشفافية لا يمكن أن تضاهيها الحلول السحابية.

أفضل ميزات Onyx

استضافة البحث بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات على البنية التحتية الخاصة بك

قم بتخصيص منطق الاسترجاع والترتيب ليناسب الاحتياجات الداخلية

يتصل بالعشرات من الأدوات لتعزيز البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والإجابة على الأسئلة

راجع قاعدة الكود، وساهم في التحسينات، أو قم بتخصيص الوظائف وفقًا لاحتياجاتك الخاصة.

إيجابيات وسلبيات Onyx

المزايا:

أقصى قدر من التحكم في مقر البيانات والامتثال

يمنع النموذج مفتوح المصدر ارتفاع التكاليف مع نمو فريقك.

تحديثات وتحسينات منتظمة من مجتمع المصادر المفتوحة

العيوب:

ستحتاج إلى فريق تقني للنشر والتكوين والصيانة

الدعم قائم على المجتمع ما لم تختر الدعم المؤسسي

الإعداد الأولي أكثر تعقيدًا من بدائل SaaS السحابية الأصلية

أسعار Onyx

تجربة مجانية متاحة

الأعمال: 20 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Onyx

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

9. Dropbox Dash (الأفضل للبحث الشامل عبر Dropbox والتطبيقات السحابية المتصلة)

عبر Dropbox

تم تصميم Dropbox Dash للفرق التي تدور أعمالها بالفعل حول Dropbox، ولكنها تريد طرقًا أكثر ذكاءً للعثور على المحتوى وتنظيمه خارج المجلدات.

يتيح لك Dash استخدام استعلامات اللغة الطبيعية وتنظيم المحتوى في "مجموعات" لتجميع المعلومات ذات الصلة.

مثل Unframe AI، يعمل Dash بشكل أفضل مع الفرق التي تركز على اكتشاف الملفات، وليس على المعرفة الأوسع أو سير عمل التنفيذ. فهو يحسن إمكانية العثور داخل نظام بيئي قائم، بدلاً من توحيد العمل عبر الأدوات.

أفضل ميزات Dropbox Dash

ابحث في Dropbox والتطبيقات المتصلة باستخدام اللغة الطبيعية للحصول على إجابات مركبة.

قم بتجميع الملفات والروابط والمحتويات ذات الصلة من مصادر مختلفة في مجموعات

يمكنك الوصول إلى Dash من أي مكان تعمل فيه باستخدام ملحق المتصفح وتطبيق سطح المكتب، للحصول على إمكانيات بحث سريعة.

إيجابيات وسلبيات Dropbox Dash

المزايا:

إضافة سهلة الاستخدام لمستخدمي Dropbox الحاليين

يركز على البحث والتنظيم دون تعقيد أدوات إدارة المشاريع الكاملة

تجربة بسيطة ومركزة مع الحد الأدنى من الإعدادات

جسر مفيد بين تخزين الملفات والبحث

العيوب:

إنه الأكثر قيمة للفرق التي تستخدم Dropbox بالفعل

لا يتمتع بقدرات قوية في إدارة المشاريع أو تنفيذ المهام

إنه منتج جديد نسبيًا ولا يزال قيد التطوير.

أسعار Dropbox Dash

مضمن في خطة Dropbox

تقييمات ومراجعات Dropbox Dash

G2: 4. 2/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Dropbox Dash؟

تقول مراجعة G2:

بدلاً من التنقل بين أدوات مختلفة، يمكنني استخدام البحث الشامل للعثور على الملفات والروابط والمستندات على الفور — سواء كانت موجودة في Dropbox أو Google Drive أو Slack أو في أي مكان آخر. توفر الاختصارات والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الكثير من الوقت أيضًا من خلال مساعدتي في الوصول إلى المعلومات الصحيحة بشكل أسرع والحفاظ على تركيزي.

10. Notion (الأفضل لإدارة المعرفة المرنة باستخدام البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإنشاء المحتوى)

عبر Notion

بالنسبة للفرق التي تتطور معارفها باستمرار، لا يقتصر التحدي على العثور على المعلومات فحسب، بل يتمثل أيضًا في الحفاظ على تحديثها وربطها وقابليتها للاستخدام. وهنا يأتي دور Notion كبديل لـ Unframe AI.

يعمل Notion بشكل أفضل كمركز معرفة حي. بدلاً من فهرسة المعلومات عبر الأدوات، يشجع الفرق على تجميع المستندات والملاحظات والويكي ومتتبعات المشاريع الخفيفة في مساحة عمل واحدة مرنة. مع Notion AI في المقدمة، يمكن للفرق طرح الأسئلة أو تلخيص المحتوى أو إنشاء مسودات مباشرة من ما تم توثيقه بالفعل.

هذه المرونة تعني أنك ستحتاج إلى قضاء بعض الوقت في إعداد مساحة العمل الخاصة بك لتتناسب مع هيكل أدوات إدارة المشاريع المخصصة.

أفضل ميزات Notion

قم بإنشاء المحتوى وصقله باستخدام الذكاء الاصطناعي للكتابة والتلخيص وتوليد الأفكار

أنشئ قواعد بيانات مترابطة واعرض البيانات نفسها في شكل جدول أو لوحة كانبان أو تقويم أو مخطط زمني.

اجمع بين النصوص وقواعد البيانات والتضمينات لإنشاء أنظمة مخصصة لأي حالة استخدام.

ابدأ بسرعة باستخدام قوالب الويكي والمستندات والأنظمة الداخلية

إيجابيات وسلبيات Notion

المزايا:

قم ببناء أي نظام تقريبًا، من أدوات تتبع المشاريع إلى أنظمة إدارة علاقات العملاء وقواعد المعرفة.

تتفوق في إنشاء قواعد معرفية مترابطة حيث ترتبط المعلومات بشكل طبيعي

العيوب:

هناك منحنى تعلم حاد للإعدادات المعقدة، مما قد يربك المستخدمين الجدد.

قد يتباطأ الأداء مع قواعد البيانات الكبيرة جدًا

ميزات إدارة المشاريع الأصلية ليست قوية مثل أدوات إدارة المشاريع المخصصة

أسعار Notion

مجاني

بالإضافة إلى : 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال : 24 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4. 6/5 (أكثر من 9500 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion؟

إليك ما تقوله مراجعة Capterra المختلطة:

من الواضح أن الجزء المفضل لدي في Notion هو سهولة الاستخدام حتى للمبتدئين... ومع ذلك، فإن ميزات الذكاء الاصطناعي تترك الكثير مما هو مرغوب فيه. الذكاء الاصطناعي في Notion أقل قدرة بكثير من ChatGPT، مع وظائف غير مقنعة. الذكاء الاصطناعي بطيء، وعند استخدامه على صفحات تحتوي على بيانات كثيرة، فإنه يعاني من تأخير شديد، وغالبًا ما يتجمد لعدة دقائق.

اعثر على الأداة المناسبة لربط الإجابات بالأفعال

لا يوجد بديل واحد "أفضل" لـ Unframe AI. وبصراحة، هذا هو بيت القصيد.

تحتاج بعض الفرق إلى معلومات أفضل عن الاجتماعات. بينما تهتم فرق أخرى بشدة بالخصوصية أو وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين أو الحفاظ على المعرفة نظيفة ومنظمة. تعتمد الأداة المناسبة على كيفية عمل فريقك فعليًا، وليس على شكل عرض المنتج التوضيحي.

لكن هناك بعض الأمور التي تظل صحيحة دائمًا.

البحث وحده لا يكفي. لا يكون العثور على المعلومات مهمًا إلا إذا أدى إلى اتخاذ قرارات أو متابعة أو إحراز تقدم.

المزيد من الأدوات لا يعني دائمًا المزيد من الإنتاجية. إضافة طبقة بحث أخرى يمكن أن يزيد من تبديل السياق بدلاً من تقليله

أقوى الحلول هي تلك التي تربط الرؤى بالتنفيذ. تساعد الأدوات التي تربط الإجابات مباشرة بالمهام والمستندات وسير العمل الفرق على العمل بسرعة أكبر وبأقل قدر من الاحتكاك.

الأسئلة المتداولة (FAQs)

Unframe AI هي أداة بحث وإدارة معرفة مؤسسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تساعد الفرق في العثور على المعلومات عبر التطبيقات ومصادر البيانات المتصلة من خلال عرض الإجابات من قواعد معرفة الشركة.

تركز أدوات الإنتاجية القائمة على الذكاء الاصطناعي على البحث الذكي وإنشاء المحتوى والرؤى الآلية. تركز برامج إدارة المشاريع التقليدية على تتبع المهام والجداول الزمنية وإدارة سير العمل، على الرغم من أن المنصات المتقاربة مثل ClickUp تجمع بين هاتين الميزتين.

نعم، توفر معظم البدائل إمكانية التكامل مع أدوات العمل الشائعة مثل Slack وGoogle Workspace وMicrosoft 365. ومع ذلك، تختلف درجة عمق هذه التكاملات، من الاتصالات الأساسية إلى المزامنة الثنائية العميقة أو البحث الموحد عبر جميع التطبيقات المتصلة.