كيفية استبدال عروض المنتجات الداخلية على Google Meet باستخدام ClickUp SyncUp

لا ينبغي أن تترك عروض المنتجات الداخلية الفرق في حيرة من أمرها.

ومع ذلك، في مجالات المبيعات والمنتجات والدعم، تستمر نفس الأسئلة في الظهور. يتم إعادة شرح الميزات، وإعادة النظر في الحالات الاستثنائية، وينتهي الأمر بالفرق إلى مشاهدة نفس العرض التوضيحي أكثر من مرة.

المشكلة ليست في العرض التوضيحي نفسه، بل في أن المعرفة تظل معزولة.

في هذا الدليل، سنوضح كيف يمكن لـ ClickUp SyncUp أن يحل محل Google Meet في العروض التوضيحية الداخلية ويحافظ على سياق المنتج متاحًا لفترة طويلة بعد انتهاء المكالمة.

لماذا تعتبر العروض التوضيحية الداخلية التقليدية للمنتجات مضيعة للوقت

تعزز عروض المنتجات الداخلية الرؤية المشتركة. فهي تضمن أن الجميع — من فرق المنتجات والتطوير إلى أصحاب المصلحة والمبيعات — يفهمون ميزات المنتج.

لذا، إذا كان موظفوك لا يمتلكون سوى معرفة جزئية بالمنتج، حتى بعد عقد اجتماعات منتظمة لعرض المنتج، فقد تكون المشكلة الأساسية هي التالية. 👇

تعارضات الجدولة

عندما تكون الفرق موزعة على مناطق زمنية مختلفة، فإن جدولة اجتماع يناسب جدول أعمال الجميع وساعات عملهم يمثل تحديًا. سيضطر أحد أعضاء فريقك إلى العمل لساعات إضافية بعد العمل لحضور العرض التوضيحي.

إذا كان العرض التوضيحي شيئًا يمكنك تسجيله وترك الفريق يشاهده على راحتهم، فلماذا تجبرهم على إجراء مكالمة واحدة؟

توفر العروض التوضيحية غير المتزامنة الوقت وتحمي إنتاجية مكان العمل.

👀 هل تعلم؟ يتعرض الموظف العادي الذي يعمل من 9 إلى 5 إلى مقاطعة كل دقيقتين بسبب الاجتماعات أو رسائل البريد الإلكتروني أو الإشعارات. إذا أخذنا في الاعتبار الأنشطة خارج ساعات العمل الأساسية، فإن المجموع يصل إلى 275 مقاطعة في اليوم. تخسر الشركات التي تتوقع اتصالات متزامنة مليارات الدولارات كل عام لأن موظفيها لا يملكون المجال الكافي للقيام بعمل مكثف ومركّز.

تشتت التركيز

إن فهم المنتج بعمق أمر بالغ الأهمية لنجاح الفريق. ومع ذلك، إذا كان موظفك يشارك في مكالمة عرض توضيحي بعد الانتهاء من أربعة اجتماعات متتالية، فلن يكون لديه بالتأكيد القدرة على فهم ميزة منتجك الجديد بشكل شامل.

والنتيجة؟

لن يكون لدى قسم المبيعات إجابات عندما يطرح العملاء أسئلة

لن يكون لدى أصحاب المصلحة مدخلات أو تعليقات لتحسين الميزات

هناك فهم غير متوافق للمنتج بين كل قسم

👀 هل تعلم؟ يقضي الموظفون 392 ساعة سنويًا في الاجتماعات. عند تقسيم هذا الرقم، فإنه يعادل أكثر من 16 يومًا كاملًا يقضونها في الاجتماعات سنويًا. مثل هذا الاستثمار الكبير في الوقت يؤكد على الحاجة إلى ضمان أن تكون الاجتماعات ضرورية وفعالة.

حلقات تعليقات غير متسقة

نادرًا ما توجد التعليقات الواردة من جلسة Google Meet في مكان واحد.

يقوم شخص ما بكتابة أفكاره في Slack. ويقوم شخص آخر بإضافة تعليقات إلى مستند Google بعد يومين. ويكتب مدير المشروع ملاحظات جزئية.

يتذكر أحد قادة تمكين المبيعات اقتراحًا شفهيًا ولكنه لا يستطيع تتبع مصدره. بحلول الوقت الذي يحاول فيه الفريق اتخاذ إجراء، تكون التعليقات مجزأة وغير كاملة.

نظرًا لأن Google Meet غير متصل بنظام عملك، فلا يوجد مصدر واحد موثوق به لما يلي:

ما هي التعليقات التي تمت مشاركتها

من شاركها

ما تم اتخاذه من قرارات مقابل ما تمت مناقشته فقط

ما هي المدخلات التي تحتاج فعلاً إلى اتخاذ إجراء

هنا تكمن المشكلة: إما أن تفرط الفرق في تقييم الآراء الصاخبة من المكالمة أو تقلل من تقييم التعليقات الأكثر هدوءًا ولكنها مهمة والتي لم يتم تدوينها في الملاحظات.

فقدان الرؤية

لنفترض أن أحد مندوبي المبيعات أثار مخاوف أثناء العرض التوضيحي، ووعد مدير المنتج بالرد في غضون 48 ساعة مع حل للمشكلة.

كيف يمكنك التأكد من أن العميل المحتمل سيحل الاستفسار بالفعل خلال تلك الفترة الزمنية؟

تكمن مشكلة اجتماعات العروض التوضيحية المنفصلة في أن المناقشات تختفي بعد انتهاء المكالمة. لا توجد طريقة لتحويل تلك المناقشات إلى مهام قابلة للتنفيذ وجعل الأشخاص مسؤولين عنها.

يواصل فريقك عمله اليومي ولن يتذكر أي استفسار حتى يتوقف عمله بسبب نفس المشكلة التي لم يتم حلها.

إذا كنت تواجه صعوبة في تنظيم ملاحظات الاجتماعات، فهذا الفيديو مناسب لك 👇

📮 ClickUp Insight: تُظهر بيانات استطلاع فعالية الاجتماعات لدينا أن 25٪ من الاجتماعات تضم 8 مشاركين أو أكثر في المتوسط. وجدنا أيضًا أن متوسط مدة الاجتماع يبلغ حوالي 51 دقيقة. يمكن أن تؤدي هذه الاجتماعات الكبيرة إلى قضاء ما لا يقل عن 6 إلى 8 ساعات من وقت الاجتماعات الجماعية أسبوعيًا على مستوى المؤسسة. ماذا لو كان بإمكانك تقليصها؟ ClickUp يغير طريقة تواصل الفرق! بدلاً من الاجتماعات المطولة، تعاون مباشرةً في المهام باستخدام التعليقات والمرفقات والملاحظات الصوتية ومقاطع الفيديو والمزيد — في مكان واحد. 💫 نتائج حقيقية: وفرت فرق STANLEY Security العالمية بالفعل أكثر من 8 ساعات أسبوعيًا في الاجتماعات والتحديثات باستخدام تطبيقنا الشامل للعمل!

ما هو ClickUp SyncUp وكيف يعمل على تجميع عروض المنتجات الداخلية في مكان واحد

تعاون مع فريقك بسلاسة باستخدام ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp هي أداة اجتماعات وتعاون مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك بدء مكالمات صوتية ومرئية فردية أو جماعية داخل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك.

إنه جزء من ClickUp Chat ويمكن تشغيله من الرسائل المباشرة أو القنوات أو العروض. استخدمه لتقديم عروض توضيحية حية للمنتج، وربط المناقشات بالمهام، والحصول على ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي للحصول على نظرة عامة سريعة.

SyncUp متاح في جميع خطط ClickUp، بما في ذلك الخطة المجانية.

إليك كيفية استخدام SyncUp لتجميع عروض المنتجات الخاصة بك في مكان واحد وجعلها قابلة للتنفيذ 👇

أنشئ عروض توضيحية مرئية للمنتجات باستخدام ClickUp Clips

استخدم ClickUp Clips لتسجيل عروض صوتية/مرئية لمنتجك.

شارك الشاشة وشرح كيفية عمل الميزة خطوة بخطوة. اعتبر هذا إعدادًا مشابهًا لـ Loom. يمكن الوصول إلى جميع المقاطع المسجلة من Clips Hub، ويمكنك أيضًا مشاركة رابط التسجيل في قنوات أو محادثات منتجات محددة لكي يراجعها الجميع.

تأتي المقاطع مع ميزات التحكم في السرعة والتشغيل. بهذه الطريقة، يمكنك الرجوع إلى الوراء وفهم شرح المنتج المعقد وفقًا لسرعتك الخاصة. اترك تعليقًا مزودًا بختم زمني لتوجيه محادثة معينة.

ما عليك سوى النقر على مقطع فيديو تريد ترك سؤال عليه، ثم تعيينه إلى شخص يمكنه الإجابة عليه نيابة عنك.

🚀 ميزة ClickUp: قم بربط حساب Google Calendar الخاص بك لعرض الأحداث في التقويم الخاص بك باستخدام تكامل Google Calendar. انقر على أي حدث مع مؤتمر فيديو للانضمام إليه مباشرة من ClickUp إليك كيفية استخدام هذا التكامل بفعالية: الوصول إلى أحداث التقويم والانضمام إليها من ClickUp: اعرض أحداث تقويم Google أو أنشئها أو انضم إليها مباشرة من ClickUp — دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب عندما تكون المناقشات المباشرة مطلوبة بالفعل.

إنشاء وتحديث أحداث التقويم باستخدام ClickUp AI: بمجرد إعداد التكامل، استخدم الذكاء الاصطناعي لجدولة أو تعديل أحداث تقويم Google بناءً على سياق المهمة أو نتائج العروض التوضيحية غير المتزامنة.

شاهد كل شيء في عرض تقويم واحد: تظهر أحداث تقويم Google داخل ClickUp، بحيث تظل العروض التوضيحية غير المتزامنة والمتابعات والجلسات الحية العرضية مرئية في مكان واحد.

جلسات مباشرة للأسئلة والاستفسارات

قم بتشغيل SyncUp لمعالجة جميع المخاوف المتعلقة بالمنتج دفعة واحدة. لجعل اجتماع الأسئلة والأجوبة منتجًا وتفاعليًا، اطلب من أعضاء فريقك مشاركة مخاوفهم مسبقًا في قناة الدردشة.

تأكد من إرسال جدول أعمال الاجتماع إلى جميع الحاضرين، فهذا يساعد الجميع على فهم السياق.

حتى إذا لم يتمكن شخص ما من حضور الاجتماع، فسيتم معالجة مخاوفه.

يمكنك إنشاء ملخص شامل بالذكاء الاصطناعي بعد انتهاء الاجتماع.

ضع هذا الملخص في ClickUp Doc وشاركه مع أي شخص، حتى يتمكنوا من رؤية عناصر العمل دون إعادة مشاهدة SyncUp.

احصل على ملخص سريع لبنود العمل الخاصة بالاجتماع باستخدام ClickUp Brain.

إذا كان لديك فريق متعدد اللغات، فيمكنهم استخدام ClickUp AI داخل مساحة العمل الخاصة بهم أو تطبيق ClickUp Brain لترجمة ملاحظات الاجتماع إلى اللغة المحلية.

حوّل ملاحظات اجتماعاتك إلى لغات متعددة باستخدام ClickUp AI

قم بتركيز اتصالات فريقك باستخدام ClickUp Chat

يوحد ClickUp Chat جميع اتصالات فريقك عبر سلاسل المحادثات والقنوات والرسائل المباشرة.

ملاحظة: SyncUp هو جزء من ClickUp Chat ولا يمكن استخدامه إلا عند تنشيط Chat.

تواصل مع الفريق من خلال سلاسل المحادثات والقنوات في ClickUp Chat

بالنسبة للمشاريع المشتركة بين الأقسام، أنشئ قناة مخصصة في ClickUp Chat كمركز رئيسي. إذا كان المشروع يحتوي بالفعل على قائمة أو مجلد مرتبط به، فاستخدم قناة الدردشة الخاصة بتلك القائمة أو المجلد! شارك جميع المناقشات والمهام والملفات والمكالمات المتعلقة بالمشروع في هذه القناة.

نظرًا لأن كل شيء مركزي، فإن ذلك يقلل من تبديل السياق.

سجل فيديو قابل للبحث

هل يمكن تحويل العروض التوضيحية المسجلة للمنتج إلى قاعدة معرفية قابلة للبحث؟

بالتأكيد. أنشئ مستند ClickUp ينظم هذه التسجيلات من ClickUp Clips كدورة تدريبية منظمة.

أضف روابط إلى عروض توضيحية محددة بالتسلسل — نظرة عامة على الميزات أولاً، ثم الوظائف المتقدمة، ثم الحالات الاستثنائية. يمكن لأي شخص اتباع المسار خطوة بخطوة بدلاً من التخمين بشأن الفيديو الذي يجب مشاهدته بعد ذلك.

عندما يشاهد المتدربون مقاطع الفيديو، يمكنهم ترك تعليقات مزودة بختم زمني مع أسئلتهم. ولكن يمكنهم أيضًا الرجوع إلى التعليقات السابقة التي أدلى بها أشخاص آخرون وعرض الردود.

إذا كان مصدر الالتباس شائعًا، فمن المحتمل أن يكون شخص ما قد أوضحه بالفعل. لا داعي للانتظار للحصول على رد أو مقاطعة عمل شخص ما للحصول على إجابات.

سياق متكامل

العروض التوضيحية في ClickUp SyncUp لا توجد بشكل منفصل. يمكنك مشاركة روابط التسجيل في ClickUp Tasks و Docs والقنوات والرسائل المباشرة. التسجيلات متاحة أيضًا لحضور الاجتماعات في Clips Hub.

يمكنك أيضًا ربط المهام مباشرةً بـ SyncUps من القناة أو الرسالة المباشرة التي بدأ فيها SyncUp. ما عليك سوى تمرير مؤشر الماوس فوق رسالة SyncUp، والنقر على أيقونة علامة الحذف ...، ثم تحديد Add relationship (إضافة علاقة).

📌 مثال: أنت تشرح للفريق طريقة دمج نظام دفع جديد. اربط مهمة التطوير الرئيسية بـ SyncUp حتى يتمكن الآخرون من الوصول بسهولة إلى الملفات والتعليقات والسياق ذي الصلة.

تظل كل مناقشة وسؤال ومتابعة مرتبطة بالمهمة التي يتم تنفيذ العمل فيها بالفعل. لا تضيع الفرق الوقت في البحث عبر المجلدات أو المحادثات أو الأدوات لإعادة بناء السياق لاحقًا. يتم الاحتفاظ بالعرض التوضيحي والتعليقات والتنفيذ في مكان واحد.

لخص العمل واستمر في المضي قدمًا

⭐ مكافأة: باستخدام ClickUp Enterprise Search، يمكنك استرداد المعلومات في غضون ثوانٍ باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية. على سبيل المثال، إذا كنت خارج المكتب لمدة أسبوع، يمكنك ببساطة أن تطلب من المساعد الذكي أن يطلعك على المهام التي يجب القيام بها والمناقشات المهمة التي جرت الأسبوع الماضي. اطلب من Clickup Brain إطلاعك على آخر المستجدات في قناة الدردشة الخاصة بك.

بالنسبة لجميع SyncUps المسجلة، يمكنك إنشاء ملخص مدعوم بالذكاء الاصطناعي للمكالمة يحدد العناصر والمهام الرئيسية.

احصل على ملخصات اجتماعات تراعي السياق من مهامك ووثائقك ومحادثاتك

كيفية استبدال عروض Google Meet التوضيحية باستخدام ClickUp SyncUp

إليك كيفية دمج ClickUp SyncUp في عروض منتجاتك:

الخطوة 1. راجع تقويم العروض التوضيحية الحالي

راجع أحداث تقويم Google الخاص بك وصنف عروض المنتجات الحالية إلى فئتين:

العروض التوضيحية التي يمكن أن تستفيد من المزامنة:

العروض التوضيحية التي تتطلب العصف الذهني أو اتخاذ قرارات استراتيجية

الجلسات التي يحتاج فيها أصحاب المصلحة إلى مناقشة المفاضلات أو الأولويات

اجتماعات انطلاق حيث يكون التوافق حول الرؤية أكثر أهمية من التفاصيل

أمثلة: اجتماعات OKR، جلسات التخطيط الاستراتيجي، ومناقشات العصف الذهني

العروض التوضيحية التي يمكن أن تكون غير متزامنة:

قم بعرض الميزات حيث يستمع الناس في الغالب ويطرحون الأسئلة لاحقًا

تحديثات التقدم التي لا تتطلب تعليقات فورية

العروض التوضيحية ذات الحضور المنخفض بسبب تضارب المناطق الزمنية أو مشاكل الجدولة

أمثلة: عرض تفصيلي للميزات حيث يستمع معظم الأشخاص، وتحديثات داخلية حول التقدم المحرز

بعد ذلك، قلل من وتيرة الاجتماعات التي لا تتطلب تفاعلًا في الوقت الفعلي.

كما يمكنك تحديد أهداف اتصال واضحة. يجب أن يكون لدى الفرق فهم واضح لمتى يجب استخدام SyncUp أو Clips أو Chats للرد في بيئة غير متزامنة.

👀 هل تعلم؟ استخدمت وكالة ناسا حلقات صوتية خلال بعثات أبولو. كانت هذه حلقات صوتية متعددة القنوات ومستمرة في الوقت الفعلي، حيث استمعت فرق مختلفة إلى محادثات متداخلة. كانت هذه واحدة من أقدم أشكال التنسيق المتزامن عبر التخصصات.

الخطوة 2. قم بتشغيل وتسجيل SyncUp

ابدأ SyncUp مباشرة من:

قناة

رسالة خاصة

المشاهدات في موقع مرتبط بقناة دردشة

انقر على أيقونة SyncUp (الهاتف) في شريط الأدوات أو العنوان لبدء مكالمتك.

💡 نصيحة احترافية: بالنسبة للعروض التوضيحية التي يحتاج جميع أعضاء الفريق إلى مشاهدتها، أنشئ قناة #Product Channel في ClickUp Chat. استضف جميع اجتماعات العروض التوضيحية للمنتجات على مستوى الشركة من هنا. يمكن الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بالمنتجات في مكان واحد.

بعد شرح المنتجات من خلال العروض التوضيحية المرئية والجلسات التفاعلية، ستحتاج أيضًا إلى وثائق عن هذا المنتج.

باستخدام ClickUp BrainGPT، وهو مساحة عمل موحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكنك معالجة وتحويل ملخصات تسجيلات العروض التوضيحية إلى أدلة مكتوبة كاملة تتضمن الخطوات والنقاط الرئيسية والإجراءات المطلوبة. إليك ما يمكنه القيام به:

الوصول إلى السياق من التطبيقات المتصلة : اسحب البيانات من Google Drive و Slack وأدوات أخرى لإنشاء وثائق شاملة عن المنتج دون الحاجة إلى التبديل بين المنصات.

التبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي : اختر Claude للكتابة الفنية، أو ChatGPT للتفسيرات الإبداعية، أو Gemini للتنسيق المنظم، حسب احتياجاتك التوثيقية.

أملي بدلاً من الكتابة : استخدم : استخدم Talk-to-Text لتوفير الوقت في طرح الأسئلة أو الرد على الرسائل، مما يجعل التعليقات غير المتزامنة أسرع وأكثر طبيعية.

استخدم Enterprise Search لعرض العروض التوضيحية السابقة: ابحث عن إرشادات مماثلة حول الميزات أو جلسات الأسئلة والأجوبة السابقة أو الأسئلة المتكررة في جميع التسجيلات والمستندات الخاصة بك. ابحث عن إرشادات مماثلة حول الميزات أو جلسات الأسئلة والأجوبة السابقة أو الأسئلة المتكررة في جميع التسجيلات والمستندات الخاصة بك.

👀 هل تعلم؟ كان Picturephone II من AT&T أول نظام مؤتمرات فيديو يتم طرحه تجاريًا. كان على الناس زيارة إحدى محطات Picturephone في الولايات المتحدة —نيويورك وواشنطن العاصمة وشيكاغو— ودفع ما لا يقل عن 16 دولارًا لإجراء مكالمة مدتها ثلاث دقائق في ذلك الوقت. لم تزدهر الخدمة، لكنها كانت بداية لتكنولوجيا الاتصالات الافتراضية التي أصبحت (الآن) سهلة الوصول.

الخطوة 3. قم بتضمين وجمع التعليقات غير المتزامنة

تظل مقاطع SyncUp و Clips المسجلة في Clips Hub بشكل دائم. لإغلاق حلقة التعليقات بكفاءة، اطلب من الفرق الاطلاع على مقاطع الفيديو التوضيحية الجديدة وتقديم تعليقاتهم في غضون فترة زمنية محددة.

يتم حل المشكلات بشكل أسرع، ويصبح فهم المنتج أكثر عمقًا عبر الأقسام عندما يكون هناك نافذة واضحة للردود.

📌 مثال: أنت تشرح للفريق طريقة دمج نظام دفع جديد. اربط مهمة التطوير الرئيسية بـ SyncUp حتى يتمكن الآخرون من الوصول بسهولة إلى الملفات والتعليقات والسياق ذي الصلة.

🚀 ميزة ClickUp: Super Agents هم زملاء فريق مدعومون بالذكاء الاصطناعي داخل ClickUp يعملون بشكل مستمر عبر مساحة العمل الخاصة بك. إنهم يفهمون المهام والمستندات والدردشات والأدوات المتصلة، ويمكنهم تشغيل سير عمل متعدد الخطوات دون الحاجة إلى مطالبات أو متابعات يدوية. قم بتسريع سير العمل باستخدام Super Agents في ClickUp يتفوق Super Agents في سير العمل مثل: الموجزات الإبداعية: صياغة موجزات إبداعية باستخدام سياق مهمة أو دردشة، بما في ذلك التحسينات القابلة للتنفيذ لتوحيد الاستيعاب وتسريع الموافقات

ملخصات الميزات: تحويل طلبات الميزات إلى ملخصات منظمة، مما يتيح لفرق Agile مواءمة النطاق وتقدير الوقت بكفاءة وتقليل إعادة العمل.

رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة: تحويل تحويل نتائج اجتماعات AI Notetaker إلى رسائل بريد إلكتروني للمتابعة جاهزة للعملاء، مع تسجيل القرارات والمسؤولين ومواعيد الاستحقاق لاتخاذ خطوات واضحة في المستقبل.

تصعيد المشكلات: الاحتفاظ بملف مركزي يلخص كل مهمة، مما يتيح للفرق حل المشكلات بشكل أسرع وأكثر وضوحًا.

مزايا استخدام ClickUp SyncUp بدلاً من Google Meet

Google Meet هو أداة اتصال صوتية ومرئية غنية بالميزات؛ ومع ذلك، فهي لا تزال أداة مستقلة لا تتوافق مع طبيعة عملك.

بعد نشر اجتماع العرض التوضيحي، تظل تسجيلاتك في Drive، وتنتشر التعليقات عبر رسائل البريد الإلكتروني أو سلاسل Slack. لا يوجد نظام لتحويل مناقشات الاجتماع إلى مهام فعلية.

يقضي SyncUp على العزلة من خلال العمل داخل مساحة العمل الخاصة بك. مزايا استخدام SyncUp بدلاً من Google Meet هي 👇

قاعدة معرفية دائمة: تظل جميع المناقشات والتعليقات والوثائق ذات الصلة في مكان واحد، مرتبطة بالعرض التوضيحي أو المقطع المرتبط بـ SyncUp. يمكن لأي شخص يشاهد التسجيل بعد أشهر من الآن أن يطلع على السياق الكامل دون الحاجة إلى البحث في تطبيقات مختلفة.

تقليل إجهاد الاجتماعات: يمكن للفرق معاينة العروض التوضيحية في الوقت الذي يناسبهم دون إزعاج سير العمل. يدعم نموذج الاتصال التفاعلي في ClickUp Chat يمكن للفرق معاينة العروض التوضيحية في الوقت الذي يناسبهم دون إزعاج سير العمل. يدعم نموذج الاتصال التفاعلي في ClickUp Chat إدارة الاجتماعات بشكل أفضل عبر المناطق الزمنية المختلفة.

تكامل أكثر إحكامًا: لا يتكامل SyncUp مع ClickUp فحسب، بل يتكامل أيضًا مع جميع الأدوات المرتبطة به. يمكن الوصول إلى كل شيء بدءًا من المستندات والتعليقات وسياق المهام، مما يوفر عليك عناء لا يتكامل SyncUp مع ClickUp فحسب، بل يتكامل أيضًا مع جميع الأدوات المرتبطة به. يمكن الوصول إلى كل شيء بدءًا من المستندات والتعليقات وسياق المهام، مما يوفر عليك عناء استخدام أدوات متعددة.

توفير التكاليف: SyncUp متاح للتجربة على جميع الخطط المجانية

جودة تعليقات أفضل: يمكن للفرق تسجيل مقاطع صوتية/فيديو لإبداء مخاوفهم أثناء مراجعة العرض التوضيحي وترك تعليقات مزودة بختم زمني. يتم تتبع جميع التعليقات ومعالجتها في حلقة مغلقة دون أن تضيع.

البحث والإجابات المدعومة بالذكاء الاصطناعي: ما عليك سوى أن تطلب من Brain "العثور على العرض التوضيحي الذي تمت فيه مناقشة حدود معدل API" أو "أخبرني إذا كانت أداة CRM الخاصة بنا يمكنها أتمتة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي"، وستحصل على إجابات فورية مستمدة من أسماء التسجيلات والملخصات والتعليقات ومواضيع الدردشة.

كيف تستخدم الفرق ClickUp SyncUp اليوم

العروض التوضيحية للمنتجات ليست موحدة. فالفرق المختلفة تحتاج إلى معلومات مختلفة، بدرجات عمق مختلفة، لأغراض مختلفة. فيما يلي بعض الأمثلة على استخدام SyncUps لتخصيص العروض التوضيحية للمنتجات:

1. تعرض فرق المنتج الميزات الجديدة على أصحاب المصلحة

✅ جرب هذا: قسّم شروحات الميزات إلى مقاطع فيديو قصيرة مدتها 2-5 دقائق يمكن للفرق مشاهدتها حسب رغبتهم.

قم بتضمين جميع العروض التوضيحية ذات الصلة في نفس المهمة أو المستند. من الأفضل بدءها من نفس القناة للحفاظ على السياق.

استضف جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة حيث تتناول مخاوف الفريق واحدة تلو الأخرى، بناءً على الأسئلة التي تم جمعها من خلال الاتصال غير المتزامن

2. فرق تمكين المبيعات تجهز مندوبي المبيعات لإطلاق المنتجات

✅ جرب هذا: اطلب من الممثلين التعليق بأسئلة بدلاً من جدولة مكالمات تمكين إقليمية

سجل SyncUp يشرح التغييرات التي تم إجراؤها، ومن تستهدف هذه الميزة، وكيفية وضعها في محادثات العملاء. قم بتضمين رابط تسجيل SyncUp في المهمة أو المستند الأكثر صلة.

أرفق ملاحظات معالجة الاعتراضات والطوابع الزمنية للعروض التوضيحية مباشرةً بنفس المهمة أو المستند.

✅ جرب هذا: تتبع المتابعات كمهام بدلاً من جدولة مكالمة تنسيق أخرى

سجل عرض SyncUp يوضح كيف تؤثر الميزة الجديدة على سير العمل الداخلي أو إعداد التقارير أو عمليات التسليم.

اطلب من قادة العمليات التعليق على المخاطر أو التبعيات النهائية

4. تنسيق الفرق متعددة الوظائف خلال فترات الإطلاق المزدحمة

✅ جرب هذا: دع الفرق تتواصل بشكل غير متزامن مع الحفاظ على التنسيق بينها

استخدم SyncUps لتسجيل التحديثات السريعة خلال أسبوع الإطلاق بدلاً من مكالمات المزامنة اليومية.

احتفظ بجميع التحديثات في قناة واحدة مرتبطة بالإطلاق

5. فرق التصميم التي تعرض النماذج الأولية والنماذج التجريبية

✅ جرب هذا: استخدم ClickUp Brain لتلخيص جميع التعليقات وتصنيفها حسب الأولوية قبل البدء في الإصدار التالي.

سجل مقطعًا يشرح التصميم مع تعليق صوتي حول القرارات والمفاضلات الرئيسية.

شارك ملف Figma ومهمة التصميم في سلسلة SyncUp.

الأخطاء الشائعة عند الانتقال من Google Meet إلى العروض التوضيحية غير المتزامنة

ومع ذلك، لم يكن الهدف أبدًا هو إلغاء الاجتماعات المتزامنة، بل إيجاد فرص يمكن أن تخدم فيها العروض التوضيحية غير المتزامنة الفرق بشكل أفضل.

إذا كنت تنتقل من عروض Google Meet إلى async، فإليك الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها:

خطأ ❌ الحل ✅ تعامل مع العروض التوضيحية غير المتزامنة كاجتماعات مسجلة قسّم العروض التوضيحية إلى مقاطع قصيرة موجهة نحو هدف معين مع فكرة واضحة لكل منها. عدم تحديد توقعات للتعليقات حدد نافذة استجابة واضحة واطلب تعليقات محددة، وليس تعليقات مفتوحة. استبدال الاجتماعات التي لا تزال تحتاج إلى مناقشة في الوقت الفعلي حافظ على OKRs والاستراتيجية وجلسات البدء مباشرة؛ انقل العروض التوضيحية المعلوماتية بشكل غير متزامن تعامل مع العروض التوضيحية غير المتزامنة على أنها عرض اختياري اربط العروض التوضيحية بالمهام أو القرارات أو النتائج المطلوبة حتى يكون لمشاهدتها هدف واضح. نسيان السياق متعدد الوظائف ابدأ كل عرض توضيحي بما تغير، ومن يتأثر به، ولماذا هو مهم. افتراض عدم التزامن يعني عدم وجود تسهيل استخدم الملخصات والمتابعات في ClickUp لإكمال الدورة.

👀هل تعلم؟ ما يقرب من 47٪ من الموظفين يشعرون بالانزعاج لأن مقدمي العروض غير مستعدين لقيادة الاجتماع بشكل استراتيجي. وأكثر من 55٪ من الموظفين يشعرون بالإحباط بسبب الاجتماعات التي كان من الممكن التعامل معها عبر البريد الإلكتروني.

قم بتجميع العروض الداخلية في مكان واحد باستخدام ClickUp SyncUp

يتطلب إنشاء ثقافة تعاونية غير متزامنة أن يتواصل أعضاء الفريق بعناية.

إذا كان من الممكن نقل فكرة أو عرض توضيحي بشكل مناسب دون إبعاد الأشخاص عن العمل المكثف، فاختر هذا الطريق.

اجعل الجلسات المباشرة اختيارية وقدم الموارد الكافية. لن يشعر الأشخاص الذين يشاهدون التسجيلات لاحقًا أنهم فاتتهم سياقات أو مناقشات مهمة.

أدخل: ClickUp SyncUps — أداة اتصال هجينة. تتكيف مع طريقة عمل الفرق.

بفضل الذكاء الاصطناعي السياقي، تتحول المناقشات إلى بنود عمل ومهام.

اشترك في ClickUp وقم بتجميع عروضك الداخلية في مكان واحد باستخدام SyncUp.

الأسئلة المتداولة

ClickUp SyncUp هي أداة اجتماعات وتعاون مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك بدء مكالمات صوتية ومرئية فردية أو جماعية داخل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك. وهي جزء من ClickUp Chat ويمكن بدءها من الرسائل المباشرة أو القنوات أو العروض.

SyncUp هي أداة اجتماعات تعاونية تعمل بالذكاء الاصطناعي مدمجة في ClickUp وترتبط بكامل نظام بيئة العمل لديك. تعمل بيئة العمل المتكاملة بالذكاء الاصطناعي على توحيد الأدوات وسير العمل، مما يقلل من توسع نطاق العمل. Google Meet هي أداة مستقلة لعقد مؤتمرات الفيديو ترتبط فقط بنظام Google الخاص بك، مع تخزين التسجيلات في Drive.

نعم. يمكنك تسجيل عروض المنتجات الصوتية أو المرئية باستخدام ClickUp Clips أو استضافة SyncUp مباشر وتوجيه أعضاء الفريق خلال المنتج. يمكن تسجيل SyncUps مع مشاركة الشاشة والتعليقات المباشرة. يمكن للأشخاص الذين يشاهدون التسجيل إنشاء ملخص للقاء باستخدام الذكاء الاصطناعي أو ترك تعليق مزود بختم زمني.

يمكن للفرق ترك تعليقات مزودة بختم زمني مباشرة على SyncUps المسجلة أو طرح أسئلة في الدردشة أو القناة التي تم استضافة SyncUp فيها. تظل التعليقات مرتبطة بالتسجيل لسهولة الرجوع إليها ومتابعتها.

نعم. SyncUp متاح للتجربة في جميع خطط ClickUp، بما في ذلك المستوى المجاني.