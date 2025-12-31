أفضل 10 أدوات لإدارة استمرارية الأعمال

وفقًا لاستطلاع Aon لعام 2025 حول إدارة المخاطر العالمية، احتلت انقطاعات الأعمال المرتبة الثانية في قائمة المخاطر العالمية التي تواجهها المؤسسات في عام 2025. ومع ذلك، تعامل معظم الفرق تخطيط استمرارية الأعمال على أنه مجرد بند يجب الالتزام به. فهي تقوم بتحديثه مرة واحدة في السنة، ثم تنساه.

يمكن أن تساعد أداة إدارة استمرارية الأعمال في ذلك. فبدلاً من ترك الخطط تغبر، تعمل هذه الأداة على أتمتة تقييمات المخاطر وتحديثها في الوقت الفعلي.

يغطي هذا الدليل 10 أدوات لإدارة استمرارية الأعمال لمساعدتك على الاستعداد للاضطرابات والاستجابة لها والتعافي منها. سواء كنت بحاجة إلى منصة مخصصة لإدارة استمرارية الأعمال أو مساحة عمل مرنة تدمج تخطيط الاستمرارية في عملياتك اليومية، ستجد ما يناسبك هنا.

ما هو برنامج إدارة استمرارية الأعمال؟

يساعد برنامج إدارة استمرارية الأعمال (BCM) مؤسستك على التخطيط والاستجابة والتعافي من أي اضطراب، سواء كان كارثة طبيعية أو هجومًا إلكترونيًا أو فشلًا في سلسلة التوريد.

تعمل هذه الأدوات على توحيد خطط الاستجابة للأزمات من خلال:

أتمتة الاتصالات

تتبع مهام التعافي، و

تمنحك رؤية في الوقت الفعلي لمدى مرونة مؤسستك

أنواع برامج إدارة استمرارية الأعمال

تأتي حلول إدارة استمرارية الأعمال الحديثة في نوعين رئيسيين. بعضها عبارة عن منصات مؤسسية متخصصة مزودة بأطر عمل مدمجة لتقييم المخاطر مثل ISO 22301.

لكن العديد من الفرق — خاصة في مجالات المنتجات والهندسة والعمليات — تحصل على قيمة أكبر من أداة إدارة العمل المرنة. يساعد دمج تخطيط الاستمرارية مباشرة في سير العمل اليومي هذه الفرق على البقاء على أهبة الاستعداد دون بذل جهد إضافي.

سنغطي كلا النوعين من الأدوات في هذا المنشور.

👀 هل تعلم؟ أصبح الطقس المتطرف السبب الرئيسي لتعطل الأعمال في عام 2025، متجاوزًا الهجمات الإلكترونية.

فيما يلي مقارنة سريعة بين أفضل أدوات إدارة المرونة قبل أن نستكشفها بعمق:

الأداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp الفرق التي ترغب في إدارة عمل موحدة مع سير عمل BCM قابل للتخصيص ClickUp Docs لتوثيق الخطط، ClickUp Automations لمشغلات الحوادث، ClickUp Dashboards لتتبع الحالة في الوقت الفعلي، ClickUp Brain للملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. مجانية إلى الأبد؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات إدارة مخاطر الاندماج المؤسسات التي تحتاج إلى إدارة استمرارية الأعمال المخصصة مع معلومات عن المخاطر إدارة المخاطر المتكاملة، تحليل تأثير الأعمال، إدارة الأزمات، مراقبة مخاطر الأطراف الثالثة أسعار مخصصة LogicManager الشركات المتوسطة الحجم التي تبحث عن نهج BCM قائم على المخاطر أساس إدارة المخاطر المؤسسية، سير عمل تحليل تأثير الأعمال، أدلة الاستعادة، إدارة التدريبات أسعار مخصصة Everbridge المنظمات التي تعطي الأولوية للإخطار الجماعي والتواصل في حالات الأزمات إدارة الأحداث الحرجة، الإخطار الجماعي، تنبيهات تكنولوجيا المعلومات، مركز القيادة المرئي أسعار مخصصة Archer الشركات التي تتطلب استمرارية الأعمال المدمجة مع GRC إدارة المخاطر المتكاملة، وإدارة السياسات، والامتثال التنظيمي، ومرونة الأعمال أسعار مخصصة Riskonnect المؤسسات التي ترغب في الحصول على خدمات إدارة استمرارية الأعمال المدارة باستخدام البرامج منصة BC in the Cloud، الخدمات المدارة، تطوير الخطط، تيسير التدريبات أسعار مخصصة ServiceNow المؤسسات التي تركز على تكنولوجيا المعلومات مع نظام ServiceNow البيئي الحالي تكامل ITSM، BIA الآلي، تخطيط الاستعادة، إدارة التدقيق أسعار مخصصة Quantivate المؤسسات المالية والصناعات الخاضعة للتنظيم إدارة استمرارية الأعمال التي تركز على الامتثال، وإدارة الموردين، ومسارات التدقيق، وإعداد التقارير التنظيمية أسعار مخصصة ParaSolution المنظمات الكندية وتلك التي تحتاج إلى دعم ثنائي اللغة واجهة ثنائية اللغة، إدارة الخطط، جدولة التدريبات، مراقبة المستندات أسعار مخصصة SAI360 الشركات العالمية التي تحتاج إلى إدارة متكاملة للصحة والسلامة والبيئة والمخاطر منصة مشتركة للصحة والسلامة والبيئة والمخاطر، وإدارة التعلم، والمحتوى التنظيمي، والامتثال العالمي أسعار مخصصة

هل سبق لك أن اعتمدت أداة جديدة انتهى بها الأمر إلى زيادة التوتر؟ العديد من أدوات إدارة استمرارية الأعمال تفعل ذلك بالضبط. توجد الخطط في تطبيق واحد، والتحديثات في تطبيق آخر، ومهام الاستعادة في مكان آخر.

يقول 73% من الموظفين أن التبديل بين التطبيقات يضر بإنتاجيتهم. هذا النوع من التشتت في العمل يبطئ الاستجابة في الأوقات الحاسمة.

تزيل أفضل أدوات استمرارية الأعمال هذه العوائق، مما يوفر للفرق مصدرًا واحدًا موثوقًا للخطط والمهام والاتصالات.

إليك كيفية اختيار الأداة المناسبة:

توثيق الخطة والتحكم في الإصدارات: يجب أن تكون قادرًا على إنشاء خطط الاستمرارية وحفظها وتحديثها في مكان واحد. يجب أن يعرف الجميع من يملك الخطة وأن يعملوا دائمًا من أحدث إصدار.

قدرات تحليل تأثير الأعمال: يجب أن تساعدك الأداة في إجراء يجب أن تساعدك الأداة في إجراء تحليل تأثير الأعمال لتحديد أهم العمليات لديك، ومعرفة ما تعتمد عليه، وتحديد ما يجب استعادته أولاً.

الإخطار والتصعيد الآليان: ابحث عن ابحث عن الإخطارات والتنبيهات الآلية . يجب أن تقوم الأداة بتعيين المهام تلقائيًا بمجرد الإعلان عن وقوع حادث، حتى يتمكن الأشخاص المناسبون من التصرف بسرعة.

لوحات المعلومات والتقارير في الوقت الفعلي: توفر توفر لوحات المعلومات في الوقت الفعلي للقيادة نظرة عامة على حالة التعافي وإنجاز المهام وتخصيص الموارد دون الحاجة إلى طلب تحديثات يدوية.

إدارة التدريبات والاختبارات: يجب أن تساعدك أداتك في جدولة وتتبع وإنشاء يجب أن تساعدك أداتك في جدولة وتتبع وإنشاء وثائق خطط للتدريبات النظرية والمحاكاة لضمان فعالية خططك.

التكامل مع سير العمل الحالي: تحقق من مدى جودة اتصال أداة BCM بأنظمة إدارة المشاريع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي يستخدمها فريقك بالفعل.

قابلية التوسع والتحكم في الوصول: يجب أن تدعم الأداة الفرق البعيدة، وتوفر وصولاً قائماً على الأدوار، وتعمل على الأجهزة المحمولة حتى يتمكن الأشخاص من الحصول على المعلومات في أي وقت ومن أي مكان.

فيما يلي نظرة متعمقة على أفضل أدوات إدارة استمرارية الأعمال التي يمكنك تجربتها هذا العام.

1. ClickUp (الأفضل للفرق التي تريد سير عمل BCM قابل للتخصيص + إدارة العمل في مكان واحد)

احصل على ClickUp مجانًا اجمع خطط استمرارية الأعمال ومهام الاستجابة للحوادث وتوصيات المرونة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أداة واحدة مع ClickUp.

في العديد من المؤسسات، توجد خطط الاستمرارية في مستندات منفصلة عن مهام الاستجابة الموجودة في أدوات المشروع. وتتم التحديثات في أداة أخرى، عادةً ما تكون البريد الإلكتروني أو الدردشة.

باعتباره أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم، يجمع ClickUp كل هذا معًا. توجد خططك ومهامك ومحادثاتك وتقاريرك في نفس مساحة العمل التي يستخدمها فريقك بالفعل. وهذا يعني أنه عند وقوع حادث ما، لن يكون هناك تدافع لـ"تحضير" استجابة. فالجميع يعرف إلى أين يتوجه وماذا يفعل.

خطط الاستمرارية في ClickUp هي مستندات ClickUp حية يمكن لفريقك التعاون عليها. وهي تتصل مباشرة بمهام ClickUp، التي تأتي مع تقدم قابل للتتبع ومالكين مخصصين وجداول زمنية محددة.

قم بإنشاء وربط مهام ClickUp قابلة للتنفيذ داخل ClickUp Docs

بفضل ClickUp Automations، عندما يتم الإعلان عن وقوع حادث، يمكن أن تبدأ سير العمل تلقائيًا — بتعيين مهام الاستعادة، وإخطار الأشخاص المعنيين، وتصعيد المشكلات دون الحاجة إلى متابعة يدوية.

تجعل تقنية الذكاء الاصطناعي السياقي الأصلي من ClickUp الاستجابات أسرع. يقدم مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك، ClickUp Brain، المعرفة من مساحة العمل الخاصة بك على الفور. يمكن للفرق طرح أسئلة بسيطة مثل "ما هو خطة الاستجابة للانقطاع؟" أو "من المسؤول عن استعادة الموردين؟" والحصول على إجابات فورية مستمدة من الخطط والمهام المعتمدة.

احصل على إجابات فورية حول خطط استمرارية الأعمال والسياسات وأطر المرونة والاستجابات باستخدام ClickUp Brain.

يمكن لـ AI Super Agents في ClickUp أيضًا مراقبة المخاطر والخطوات الفائتة أو الأعمال المتوقفة واتخاذ إجراءات سريعة قبل أن تتفاقم المشكلات الصغيرة.

مع ClickUp، تصبح استمرارية الأعمال جزءًا لا يتجزأ من كيفية سير العمل يوميًا — وليست وثيقة تقوم بتحديثها مرة واحدة في السنة وتأمل ألا تحتاج إليها أبدًا.

أفضل ميزات ClickUp

قم بتخطيط سيناريوهات المخاطر والتبعيات وتدفقات التعافي بصريًا من أجل مواءمة أسرع باستخدام ClickUp Whiteboards

تتبع مستوى التأثير وأهداف وقت الاستعادة (RTO) وأهمية النظام في عرض واحد باستخدام الحقول المخصصة

امنح فريق القيادة لديك رؤية فورية لتقدم عملية التعافي والعقبات التي تواجهها من خلال لوحات معلومات ClickUp في الوقت الفعلي.

قم بتوحيد خطط الاستجابة للحوادث وسير عمل الاستمرارية عبر الفرق والمناطق باستخدام قوالب الاستجابة للمخاطر.

قيود ClickUp

لا توجد قوالب مسبقة الصنع لتحليل تأثير الأعمال الخاصة بـ BCM

تتطلب تكوينًا أوليًا لإعداد سير عمل خاص بإدارة استمرارية الأعمال

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يؤكد أحد مستخدمي G2 على أهمية ClickUp في استمرارية العمليات التشغيلية:

نحن نعمل مع العديد من عملائنا على أساس ساعي، مما يخلق دائمًا حاجة إلى تتبع الساعات التي تم قضاؤها في مشروع ما في أي وقت معين. لذا، فإن تسجيل الساعات والقدرة على متابعة أي مشاريع جارية أو سابقة يخلق استمرارية عمل رائعة. يتيح لنا ClickUp تدريب الأعضاء الجدد بكفاءة من خلال السماح لهم ببساطة بالاطلاع على قاعدة بيانات مشاريعنا السابقة والوصول إلى جميع المواد المنتجة للعملاء الفرديين، من الأقدم إلى الأحدث. ببساطة، نختار ClickUp لأنه يخدم شعارنا: التدريب والقابلية للتوسع والاستمرارية!

نحن نعمل مع العديد من عملائنا على أساس ساعي، مما يخلق دائمًا حاجة إلى تتبع الساعات التي تم قضاؤها في مشروع ما في أي وقت معين. لذا، فإن تسجيل الساعات والقدرة على متابعة أي مشاريع جارية أو سابقة يخلق استمرارية عمل رائعة. يتيح لنا ClickUp تدريب الأعضاء الجدد بكفاءة من خلال السماح لهم ببساطة بالاطلاع على قاعدة بيانات مشاريعنا السابقة والوصول إلى جميع المواد المنتجة للعملاء الفرديين، من الأقدم إلى الأحدث. ببساطة، نختار ClickUp لأنه يخدم شعارنا: التدريب والقابلية للتوسع والاستمرارية!

2. Fusion Risk Management (الأفضل للمؤسسات التي تحتاج إلى إدارة استمرارية الأعمال المخصصة مع معلومات عن المخاطر)

عبر Fusion Risk Management

Fusion Risk Management هي منصة مخصصة لإدارة استمرارية الأعمال والمخاطر للمؤسسات. يربط نظام Fusion Framework System بين استمرارية الأعمال واستعادة البيانات بعد الكوارث وإدارة الأزمات ومخاطر الأطراف الثالثة.

تكمن ميزة هذه الأداة في الأطر وسير العمل المعدة مسبقًا لمتخصصي إدارة استمرارية الأعمال. كما أنها تتميز في تحليل تأثير الأعمال (BIA). استخدمها لتحديد العمليات الحيوية، ورسم خرائط التبعيات، وتحديد أولويات التعافي بسهولة.

أفضل ميزات Fusion Risk Management

يمكنك الوصول إلى سير عمل BIA المنظم الذي يرشدك خلال تحديد العمليات الحيوية وتوثيق التبعيات وتحديد أهداف وقت الاستعادة (RTOs).

حدد أولويات ما يجب استعادته أولاً ونسق إجراءات الاستجابة بشكل أكثر وضوحًا.

استخدم وحدة إدارة الأزمات للحصول على عرض مركز القيادة مع تخصيص المهام وتتبع الحالة والتواصل مع الأطراف المعنية أثناء وقوع الحادث.

تتكامل بسهولة مع منصات إدارة الأعمال الحالية مثل ServiceNow وWorkday HR وSalesPoint iQ وغيرها.

قيود إدارة مخاطر الاندماج

قد تكون الأسعار المخصصة للمؤسسات كبيرة جدًا بالنسبة للمؤسسات الصغيرة.

يتطلب التنفيذ تكوينًا كبيرًا وإدارة التغيير

أسعار Fusion Risk Management

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Fusion Risk Management

G2: 4. 4/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fusion Risk Management؟

يقول أحد المستخدمين السعداء:

يعمل برنامج Infusion Uploader القائم على الذكاء الاصطناعي على تقليل العمل اليدوي بنسبة 30٪، مما يعزز الكفاءة في وضع خطط استمرارية الأعمال واستعادة البيانات بعد الكوارث.

يعمل برنامج Infusion Uploader القائم على الذكاء الاصطناعي على تقليل العمل اليدوي بنسبة 30٪، مما يعزز الكفاءة في وضع خطط استمرارية الأعمال واستعادة البيانات بعد الكوارث.

3. LogicManager (الأفضل للشركات المتوسطة الحجم التي تبحث عن نهج BCM قائم على المخاطر)

عبر LogicManager

يقدم LogicManager نهجًا قائمًا على المخاطر لإدارة استمرارية الأعمال. يبدأ بمساعدة الفرق على تحديد وتقييم المخاطر التنظيمية، ثم يستخدم هذه الرؤى لتوجيه تحليل تأثير الأعمال وتخطيط الاستمرارية. من خلال ربط خطط التعافي مباشرة بالمخاطر والتبعيات الحقيقية، يحافظ LogicManager على تركيز BCM على ما يمكن أن يعطل الأعمال فعليًا — وليس فقط تلبية متطلبات الامتثال.

يمكنك تخصيص فئات المخاطر ومقاييس التأثير وفقًا لاحتياجاتك. كما تحصل على تقارير جاهزة للامتثال مع سجلات تدقيق لكامل دورة حياة برنامج إدارة استمرارية الأعمال.

أفضل ميزات LogicManager

قم ببناء استمرارية الأعمال حول مبادئ إدارة المخاطر المؤسسية، مع ضمان أن الخطط تعالج أهم التهديدات

يمكنك الوصول إلى سير العمل خطوة بخطوة لإجراء تحليلات تأثير الأعمال (BIA) وتوثيق العمليات الحيوية ووضع استراتيجيات التعافي.

استخدم الأدوات المدمجة لتخطيط تمارين الاستعادة وتنفيذها وتوثيقها، بما في ذلك جدولة عمليات المحاكاة النظرية وتتبع أنشطة الإصلاح.

قيود LogicManager

قد يبدو النهج الذي يركز على المخاطر غير مألوف للفرق التي اعتادت على استخدام أدوات تركز على التخطيط.

للحصول على القيمة الكاملة، يلزم الالتزام بمنهجية LogicManager.

قد تكون واجهة المستخدم مربكة ومحبطة

أسعار LogicManager

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات LogicManager

G2: 4. 3/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LogicManager؟

شارك أحد المستخدمين على G2:

أقدر أن LogicManager يضم جميع مخاطرنا في نظام واحد، مما يجعله مفيدًا للغاية ويوحد إدارة المخاطر في جميع أنحاء مؤسستنا... إن سهولة التواصل والتعاون التي يعززها بين الأقسام من خلال مشاركة المعلومات المحدثة أمر يستحق الثناء.

أقدر أن LogicManager يضم جميع مخاطرنا في نظام واحد، مما يجعله مفيدًا للغاية ويوحد إدارة المخاطر في جميع أنحاء مؤسستنا... إن سهولة التواصل والتعاون التي يعززها بين الأقسام من خلال مشاركة المعلومات المحدثة أمر يستحق الثناء.

📚 اقرأ أيضًا: برامج إدارة المخاطر المؤسسية

4. Everbridge 360 (الأفضل للمؤسسات التي تعطي الأولوية للاتصالات في حالات الأزمات)

عبر Everbridge 360

Everbridge هي منصة لإدارة الأحداث الحرجة. تركز على التواصل والتنسيق في أوقات الأزمات في الوقت الفعلي. في حين تركز العديد من أدوات إدارة استمرارية الأعمال على التخطيط، تتميز Everbridge بإدارة الحوادث بشكل فعال.

يمكن لنظام الإخطار الجماعي الخاص بها الوصول إلى مجموعات كبيرة بسرعة عبر الرسائل القصيرة والصوت والبريد الإلكتروني، مما يساعد الفرق على مشاركة التحديثات وإعطاء التعليمات والبقاء على اتصال عندما تكون السرعة هي الأهم. أثناء الأزمات، يمكن أن يكون هذا التواصل السريع هو الفارق بين الاستجابة المنسقة والفوضى التامة.

أفضل ميزات Everbridge 360

تواصل مع العديد من الأشخاص عبر قنوات متعددة، مع تتبع التأكيدات والتواصل الثنائي

ابق على اطلاع دائم من خلال لوحة معلومات في الوقت الفعلي تعرض حالة الحادث ومواقع فرق الاستجابة وإنجاز المهام أثناء الأزمات النشطة.

تكامل مع أدوات مراقبة تكنولوجيا المعلومات لتنبيه المهندسين المناوبين تلقائيًا عند تعطل الأنظمة الهامة

قيود Everbridge 360

تركز أكثر على التواصل الاستجابي أكثر من التخطيط والتوثيق

تعكس الأسعار المتميزة القدرات على مستوى المؤسسات

أسعار Everbridge 360

أسعار مخصصة بناءً على عدد المستخدمين والوحدات النمطية

تقييمات ومراجعات Everbridge 360

G2: 4. 5/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Everbridge 360؟

أشاد أحد المراجعين في G2 بهذه الأداة قائلاً:

أكثر ما أقدره في Everbridge، بالإضافة إلى ميزات الاستجابة السريعة للأحداث الحرجة والرسائل الجماعية، هو قدراتها في التجزئة والتوجيه. فهي تعمل بشكل مثالي، مما يسمح لي بإخطار الموظفين المعنيين فقط كلما تلقينا تنبيهًا.

أكثر ما أقدره في Everbridge، بالإضافة إلى ميزات الاستجابة السريعة للأحداث الحرجة والرسائل الجماعية، هو قدراتها في التجزئة والتوجيه. فهي تعمل بشكل مثالي، مما يسمح لي بإخطار الموظفين المعنيين فقط كلما تلقينا تنبيهًا.

5. Archer (الأفضل للمؤسسات التي تتطلب استمرارية الأعمال المتكاملة مع GRC)

عبر Archer

توفر Archer منصة متكاملة للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) مع قدرات قوية لاستمرارية الأعمال. وهي مصممة للمؤسسات الكبيرة التي ترغب في أن يكون التخطيط للاستمرارية جزءًا من برنامج أوسع نطاقًا للمخاطر والامتثال.

يربط Archer استمرارية الأعمال بمجالات مثل المخاطر التشغيلية ومخاطر الأطراف الثالثة والامتثال التنظيمي. وهذا يمنح الفرق رؤية موحدة لكيفية تأثير الاضطرابات على المشهد الأوسع للمخاطر، بدلاً من إدارة الاستمرارية بشكل منفصل.

أفضل ميزات Archer

إنشاء تقارير يومية وأسبوعية وشهرية عن الامتثال للمخاطر

قم بإعداد إطار عمل مرئي للامتثال باستخدام إجراءات التشغيل القياسية وخرائط العمليات

قم بتوثيق سياسات الاستمرارية وإصدارها وتوزيعها باستخدام سير عمل الموافقة وتتبع الشهادات.

قيود Archer

أفاد المستخدمون أن بعض الوحدات النمطية قد تكون صعبة الإعداد والاستخدام.

الأكثر ملاءمة للمؤسسات الكبيرة التي لديها فرق GRC مخصصة

أسعار Archer

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Archer

G2: 3. 6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Archer؟

يشارك أحد المستخدمين على Capterra:

كما هو الحال مع تقييمات الأمان، يمكن تخصيصها لتضم وحدة تقييم وتؤدي مهام مثل إرسال البريد الإلكتروني وإرسال التنبيهات بسهولة. بشكل عام، إنها أداة مفيدة للغاية، وتتميز بقدرتها على التخصيص لتناسب احتياجات المؤسسة.

كما هو الحال مع تقييمات الأمان، يمكن تخصيصها لتضم وحدة تقييم وتؤدي مهام مثل إرسال البريد الإلكتروني وإرسال التنبيهات بسهولة. بشكل عام، إنها أداة مفيدة للغاية، وتتميز بقدرتها على التخصيص لتناسب احتياجات المؤسسة.

6. Riskonnect (الأفضل للمؤسسات التي ترغب في الحصول على خدمات إدارة استمرارية الأعمال المدارة باستخدام البرامج)

عبر Riskonnect

تقدم Riskonnect مزيجًا فريدًا من برامج BCM والخدمات المدارة. توفر منصة BC in the Cloud التكنولوجيا اللازمة. ويساعدك فريق الاستشارات التابع لها في إنشاء برنامج الاستمرارية وصيانته واختباره.

هذا النهج المختلط مثالي للمؤسسات التي تحتاج إلى برنامج BCM ناضج ولكنها تفتقر إلى الخبرة أو الموارد الداخلية اللازمة لإنشائه. تعمل Riskonnect بشكل أساسي كامتداد لفريقك.

أفضل ميزات Riskonnect

يمكنك الوصول إلى جميع بيانات تعرض مؤسستك للمخاطر في مكان واحد

احصل على لوحات معلومات تفصيلية ورؤى قابلة للتنفيذ لمعالجة مخاطر اضطراب الأعمال بشكل أسرع.

قم بإنشاء نماذج مخصصة وأتمتة إدخال البيانات يدويًا

قيود Riskonnect

يمكن أن يكون التخصيص الشامل ميزة وعيبًا في الوقت نفسه لهذه الأداة.

تخلق الخدمات المدارة تكاليف مستمرة تتجاوز ترخيص البرامج

أسعار Riskonnect

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Riskonnect

G2: 4. 1/5 (30+ تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Riskonnect؟

يشارك أحد مستخدمي G2 تعليقات متباينة:

كان الجمع بين IRM + تحليلات البيانات منصة رائعة تجمع بين بيانات المطالبات والأعمال لزيادة القيمة للمساهمين الخارجيين والداخليين... كان تخصيص المنصة مفيدًا وعائقًا في الوقت نفسه أمام سهولة إيجاد الحلول.

كان الجمع بين IRM + تحليلات البيانات منصة رائعة تجمع بين بيانات المطالبات والأعمال لزيادة القيمة للمساهمين الخارجيين والداخليين... كان تخصيص المنصة مفيدًا وعائقًا في الوقت نفسه أمام سهولة إيجاد الحلول.

7. ServiceNow Business Continuity Management (الأفضل للمؤسسات التي تركز على تكنولوجيا المعلومات والتي لديها نظام ServiceNow قائم)

عبر ServiceNow إدارة استمرارية الأعمال

تستند إدارة استمرارية الأعمال من ServiceNow إلى منصة ServiceNow. وهذا يجعلها مناسبة بشكل طبيعي للمؤسسات التي تستخدم ServiceNow بالفعل لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM). يعني التكامل الوثيق أن خطط استعادة البيانات بعد الكوارث الخاصة بتكنولوجيا المعلومات تتصل مباشرة بقاعدة بيانات إدارة التكوين (CMDB) وسير عمل إدارة الحوادث.

يمكنك أتمتة تحليل تأثير الأعمال بسهولة عن طريق سحب البيانات من تطبيق ServiceNow الحالي لديك. حدد تلقائيًا التطبيقات التي تدعم العمليات التجارية الهامة واحسب تأثير عدم توفرها.

أفضل ميزات إدارة استمرارية الأعمال من ServiceNow

قم ببناء سير عمل آلي لاستمرارية الأعمال، وسير عمل لاستعادة تكنولوجيا المعلومات، والمزيد في منصة واحدة مترابطة.

قم بتشغيل مهام الاستعادة ودفاتر التشغيل تلقائيًا عند اكتشاف الحوادث

استخدم الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات ذكية في متناول يدك

قيود إدارة استمرارية الأعمال في ServiceNow

تتطلب منصة ServiceNow، والتي قد لا تكون مناسبة إذا لم تكن عميلاً بالفعل.

تركز بشكل أكبر على استعادة البيانات بعد الكوارث في مجال تكنولوجيا المعلومات أكثر من استمرارية الأعمال على مستوى المؤسسة

أسعار إدارة استمرارية الأعمال من ServiceNow

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات إدارة استمرارية الأعمال من ServiceNow

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

8. Quantivate (الأفضل للمؤسسات المالية والصناعات الخاضعة للتنظيم)

عبر Quantivate

Quantivate هي منصة لإدارة استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر للمؤسسات المالية وغيرها من الصناعات الخاضعة لرقابة صارمة. وهي تسهل تلبية متطلبات الامتثال، من خلال سير عمل مهيأ مسبقًا لإعداد التقارير التنظيمية وإدارة التدقيق.

وهي قوية بشكل خاص في إدارة الموردين وتقييم مخاطر الأطراف الثالثة. وهذه مخاوف بالغة الأهمية بالنسبة للبنوك والاتحادات الائتمانية الخاضعة للرقابة التنظيمية على سلاسل التوريد الخاصة بها.

أفضل ميزات Quantivate

قم بإجراء تقييم شامل لمخاطر الأطراف الثالثة والتحقق من استمرارية الأعمال للموردين

احتفظ بسجلات تدقيق مفصلة وقم بالوصول إلى قوالب التقارير التنظيمية

قم بإنشاء وتخزين وتحديث خطط استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات في مكان واحد

حدود الكميات

قد يحد التركيز على قطاعات معينة من جاذبية هذه الأدوات للمؤسسات خارج القطاعات الخاضعة للتنظيم.

أسعار Quantivate

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Quantivate

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

9. ParaSolution (الأفضل للمؤسسات التي تحتاج إلى دعم ثنائي اللغة)

عبر premiercontinuum

ParaSolution هي شركة كندية مزودة لبرامج إدارة استمرارية الأعمال (BCM) توفر منصة ثنائية اللغة (الإنجليزية/الفرنسية). وهي مناسبة تمامًا للشركات التي تعمل في كندا أو في بيئات متعددة اللغات أخرى.

وهي تتبع نهجًا مباشرًا لإدارة استمرارية الأعمال، مع التركيز على إدارة الخطط، وجدولة التدريبات، ومراقبة المستندات — دون التعقيدات التي تتسم بها منصات المؤسسات الكبيرة.

أفضل ميزات ParaSolution

احصل على قوالب منظمة لتوثيق خطط استمرارية الأعمال، مع التحكم في الإصدارات وسير عمل الموافقة.

جدولة وتتبع وتوثيق تمارين واختبارات التعافي

قيود ParaSolution

مجموعة ميزات أصغر مقارنة بالمنصات المؤسسية

توفر خيارات تكامل أقل

أسعار ParaSolution

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ParaSolution

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

10. SAI360 (الأفضل للمؤسسات العالمية التي تحتاج إلى إدارة متكاملة للصحة والسلامة والبيئة والمخاطر)

عبر SAI360

SAI360 هي منصة شاملة للبيئة والصحة والسلامة (EHS) وإدارة المخاطر تتضمن قدرات استمرارية الأعمال. وهي مصممة للمؤسسات العالمية التي تحتاج إلى إدارة BCM جنبًا إلى جنب مع مجالات المخاطر التشغيلية الأخرى.

تكمن قوة منصة GRC هذه في اتساع نطاقها، حيث يمكنك إدارة كل شيء بدءًا من الإبلاغ عن الحوادث إلى إدارة التدريب إلى تخطيط استمرارية الأعمال في نظام واحد.

أفضل ميزات SAI360

اجمع بين استمرارية الأعمال والامتثال البيئي وإدارة السلامة والمخاطر التشغيلية

قم بنشر وحدات تدريبية لضمان معرفة فريقك لأدواره في خطط الاستمرارية الخاصة بك.

الوصول إلى المحتوى التنظيمي وتتبع الامتثال لعدة ولايات قضائية

قيود SAI360

أفاد المستخدمون أن الصفحات والتقارير الثقيلة قد تستغرق وقتًا طويلاً للتحميل.

يتشارك العديد من المستخدمين تجربة غير مثالية مع خدمة دعم العملاء

أسعار SAI360

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SAI360

G2: 4. 1/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SAI360؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

تحتوي على لوحة تحكم تحليلية وتقارير بديهية تعزز الوعي بالمخاطر. وهي قابلة للتطوير ومرنة للغاية، مما يجعلها مثالية لأي حجم من الشركات، حيث تضمن عائدًا مرتفعًا على الاستثمار.

تحتوي على لوحة تحكم تحليلية وتقارير بديهية تعزز الوعي بالمخاطر. وهي قابلة للتطوير ومرنة للغاية، مما يجعلها مثالية لأي حجم من الشركات، حيث تضمن عائدًا مرتفعًا على الاستثمار.

أدمج استمرارية الأعمال في سير عملك اليومي باستخدام ClickUp

أفضل خطة لاستمرارية الأعمال هي تلك التي يستخدمها فريقك بالفعل. وليست وثيقة منسية. وبالتأكيد ليست نظامًا متخصصًا لا يفتحه فريقك إلا أثناء التدريبات.

تجلب ClickUp إدارة استمرارية الأعمال إلى مساحة العمل التي تعمل فيها فرقك بالفعل كل يوم. يمكنك توثيق خططك في ClickUp Docs. يمكنك تعيين مهام التعافي باستخدام ClickUp Tasks. يمكنك أتمتة الاستجابة للحوادث باستخدام ClickUp Automations. ويمكنك تتبع تقدم التعافي باستخدام ClickUp Dashboards.

عندما يحدث اضطراب، لا يحتاج فريقك إلى تعلم أداة جديدة تحت الضغط. فهم يستجيبون باستخدام نفس المنصة التي يستخدمونها في كل مشروع، مع توفر كل السياق الذي يحتاجونه في متناول أيديهم.

توقف عن التعامل مع استمرارية الأعمال على أنها مجرد بند يجب الالتزام به. اجعلها جزءًا من طريقة عمل فريقك.

قم بإنشاء برنامج لاستمرارية الأعمال يكون جاهزًا بالفعل عندما تحتاج إليه. ابدأ في استخدام ClickUp اليوم.

الأسئلة المتداولة

يركز برنامج استمرارية الأعمال على الاستعداد للاضطرابات والاستجابة لها. وهو يساعد الفرق على التخطيط لما يجب فعله عندما تسوء الأمور. تركز أدوات إدارة المشاريع على الأعمال اليومية مثل المهام والمواعيد النهائية والتعاون. تم تصميم أدوات BCM لحالات الطوارئ، بينما تم تصميم أدوات المشاريع للعمليات العادية.

نعم. غالبًا ما تكون الفرق الصغيرة أكثر عرضة للاضطرابات لأنها تضم عددًا أقل من الأشخاص والاحتياطيين. تساعد برامج إدارة استمرارية الأعمال (BCM) هذه الفرق على التخطيط المسبق وتوزيع المسؤوليات بوضوح والتعافي بشكل أسرع دون حدوث فوضى. حتى الخطط البسيطة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا عند حدوث شيء غير متوقع.

يشمل تخطيط استمرارية الأعمال كيفية استمرار عمل الشركة بأكملها أثناء حدوث اضطراب. تركز استعادة البيانات بعد الكوارث بشكل أساسي على استعادة أنظمة تكنولوجيا المعلومات والبيانات. تعد استعادة البيانات بعد الكوارث جزءًا من استمرارية الأعمال، ولكن تخطيط الاستمرارية يراعي أيضًا الأفراد والعمليات والموردين والاتصالات.

يجب على معظم المؤسسات اختبار خططها مرة واحدة على الأقل في السنة. قد تحتاج الأنظمة الحيوية أو الفرق المعرضة لمخاطر عالية إلى إجراء اختبارات أكثر تكرارًا. تساعد الاختبارات المنتظمة الفرق على اكتشاف الثغرات وتحديث الخطط والتأكد من أن الجميع يعرف ما يجب فعله قبل وقوع حادث حقيقي.