أكثر من 20 من أفضل مطالبات Krea AI لتحويل النص إلى صورة وفيديو

لا يوجد نقص في أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها تحويل أفكارك الجامحة التي لا تصدق إلى صور مذهلة. عندما أطلقت Krea نموذجها الداخلي، Krea 1، في يونيو 2025، كان من السهل تجاهله باعتباره مجرد نموذج آخر للصور بالذكاء الاصطناعي.

بعد كل شيء، ما الذي يمكن أن يكون أفضل من ذلك؟ التعامل مع المطالبات؟ الطباعة؟ أم نقل الأنماط الذكية؟

حسنًا، كل هذا، و كما أنه يعالج مشكلة "مظهر الذكاء الاصطناعي" المتكررة من خلال إنشاء صور تتجنب العيوب المعتادة للذكاء الاصطناعي والأنسجة الغريبة.

لقد أثار ذلك فضولنا. لذلك قررنا اختبار Krea بأنفسنا، وفي أثناء ذلك، أنشأنا مكتبة من مطالبات Krea AI التي يمكنك استخدامها مع تعديلاتك وتغييراتك الخاصة.

Krea مقابل البدائل الشائعة

أداة الأفضل لـ نقاط القوة القيود الأسعار Krea AI تكرار بصري في الوقت الفعلي؛ صورة + فيديو مدخلات متعددة الوسائط، رسم على قماش، أكثر من 50 نموذجًا، إنشاء مقاطع فيديو خيارات مربكة، حوسبة مجانية محدودة، لا تزال في مرحلة تجريبية مجاني (50 توكن)، ترقيات مدفوعة ClickUp سير عمل إبداعي شامل إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى إدارة سير العمل والأتمتة ومكتبة المطالبات أكثر توجهاً نحو سير العمل من كونها مدفوعة بالأسلوب مضمنة في خطط ClickUp Leonardo AI أصول الألعاب، والأنسجة ثلاثية الأبعاد، وأنماط العلامات التجارية توليد نسيج OBJ، تدريب نموذج مخصص، التزام عالٍ بالمطالبات تحتاج الأشياء غير العضوية إلى عدة محاولات مستوى مجاني + 10-48 دولارًا شهريًا Midjourney أنماط فنية متميزة أفضل جمالية فنية، مجتمع ضخم، اتساق المراجع لا توجد خطة مجانية؛ واجهة مستخدم Discord؛ لا يوجد فيديو 8-96 دولارًا شهريًا إيديوغرام الرسومات + الطباعة أفضل عرض للنصوص؛ مخرجات بجودة الملصقات ليست مثالية للواقعية الفوتوغرافية مستويات مجانية + مدفوعة Runway Gen-4 واقعية الشخصيات واللقطات السينمائية الأفضل للأشخاص وجماليات الحركة الحية تحكم أقل في الرسومات المنمقة المستويات المدفوعة فقط

فهم Krea AI

Krea AI هي أداة إنشاء تكرارية تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي (AI) الخاصة بها ونماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بأطراف ثالثة لإنشاء مقاطع فيديو وصور عالية الجودة وتحسينها وتحريرها وتحريكها.

تقوم بإدخال موجه نصي (أو صورة/فيديو موجود)، ويستخدم Krea AI نماذج متقدمة لإنتاج مخرجات عالية الجودة وغنية بصريًا، تتراوح من الصور الواقعية إلى الفن المنمق ومقاطع الفيديو أو الإصدارات المحسنة/المطورة من العناصر المرئية الموجودة.

تبتعد Krea AI عن النهج القائم على الأوامر لتتجه نحو شراكة تعاونية في الوقت الفعلي.

👀 هل تعلم؟ في يونيو 2022، نشرت مجلة Cosmopolitan أول غلاف مجلة على الإطلاق تم إنشاؤه بالكامل بواسطة DALL·E 2. تعاون فريق التحرير مع فنان رقمي لتحسين العمل الفني النهائي. كانت المطالبة النهائية التي استخدموها هي "لقطة واسعة الزاوية من أسفل لرائدة فضاء ذات جسم رياضي وهي تسير عبر المريخ في كون لامتناهي، وموجات مركبة، وفن رقمي". عبر كوزموبوليتان

ما هي مطالبات Krea AI؟

مطالبات Krea AI هي تعليمات تخبر المنصة بنوع الصورة التي تريد إنشاؤها. هنا، يمكنك وصف الصورة التي تريدها نصيًا، وتحميل الصور ومراجع الأنماط لكي تفسرها Krea، وحتى تقديم إرشادات مباشرة من خلال مشاركة شاشتك وكاميرا الويب.

توفر Krea أيضًا لوحة رسم في الوقت الفعلي حيث يمكنك رسم الأشكال أو كتابة التعليقات التوضيحية لتحفيز إنشاء الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. بشكل عام، يمكن للأداة تفسير الإشارات النصية والمرئية لإنشاء صور وفقًا لخيالك.

كيف تكتب مطالبات تحقق نتائج جيدة مع Krea AI؟

تعتمد جودة مخرجات Krea بشكل كبير على بنية وشكل موجهاتك. كلما وصفت خيالك بشكل أكثر تحديدًا ووضوحًا، كلما حصلت على تمثيل أكثر تميزًا.

ومع ذلك، قد تكون الكلمات محدودة في وصف أنماط معينة. وهذا أحد الأسباب التي تجعل نماذج الإدخال المتعددة في Krea مفيدة في الحصول على النتائج التي تريدها.

إليك كيفية تصميم مطالباتك نصيًا ومرئيًا للحصول على أفضل نتائج من Krea AI:

1. استخدم كلمات وصفية

ابدأ بموضوع واضح، أي النقطة المحورية المركزية لصورتك. الآن قم بوصفها باستخدام كلمات وصفية حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من فهم أكثر بديهية لما تريد إنشاؤه.

لا تعرف كيف تصف موضوعك أو خيالك؟

قسّمها إلى أربع طبقات:

المظهر المادي : فكر في سمات الموضوع مثل القوام والألوان والمواد والحجم.

الفعل أو الحالة : فعل يصف الحركة أو السكون أو تفاعل موضوع ما

الجو : الجودة العاطفية أو الحسية للموضوع

السياق أو الإعداد: البيئة، الفترة الزمنية، الطقس

📌 احفظ هذه المطالبة: الموضوع: عازف كمان المظهر الجسدي: عباءة مطرزة بالفضة، بشرة ناعمة كالخزف، عيون كهرمانية متوهجة، كمان خشبي معقد، شعر أسود كالليل مجدول، حذاء معدني عاكس الفعل أو الحالة: العزف بقوة في منتصف الأداء، والكمان يقطع الهواء مع ضبابية الحركة الجو: مثير، روحاني، مشحون بالكهرباء السياق أو الإعداد: على مسرح عائم في قاعة حفلات موسيقية خالية من الجاذبية ومحاطة بشظايا ضوئية معلقةالموجه الكامل: عازف كمان يرتدي عباءة مطرزة بالفضة، وبشرة ناعمة كالخزف، وعينان كهرمانيتان متوهجتان، وشعر أسود كالليل مضفر، وحذاء معدني عاكس، يعزف بحدة في منتصف العرض بينما يقطع القوس الهواء. جو درامي، روحاني، مشحون بالكهرباء داخل قاعة حفلات موسيقية عديمة الجاذبية مليئة بشظايا ضوئية عائمة.

إذا كنت تقيّم أدوات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي، فقد أجرينا تحليلاً مفصلاً لتوفير وقتك. شاهد أدناه 👇

2. كن محددًا بشأن تفاصيل التكوين

ركز على الصورة ككل. فكر في الإضاءة، وإعداد المزاج، ونوع الصورة، وكيف تريد ترتيب العناصر في الصورة.

تمنح المعدلات في مطالبات الصور الخاصة بك AI لمولد الصور إطارًا بصريًا ليتبعه.

إليك ما يجب تحديده:

نوع الصورة : صورة فوتوغرافية، لوحة مائية، رسم رقمي، عرض ثلاثي الأبعاد، رسم بالقلم الرصاص، لوحة زيتية، رسم متجه

أسلوب فني : الواقعية الفائقة، الأنيمي، جمالية استوديو جيبلي، الفن الحديث، السايبربانك، الفن الخطي البسيط، الباروك، التصميم المسطح

الإضاءة : ضوء طبيعي ناعم من خلال النوافذ، إضاءة استوديو قوية مع ظلال عميقة، وهج نيون من اللافتات، إضاءة حواف، إضاءة خلفية في الساعة الذهبية، ضوء منتشر غائم

الزاوية الفنية : لقطة ماكرو مقربة، منظور عين الطائر، شبكة متساوية القياس، زاوية مائلة هولندية، عمق مجال ضحل، عدسة عين السمكة، منظور زاوية منخفضة

التكوين : قاعدة الثلث، التمركز المتماثل، الخطوط الرائدة، طبقات المقدمة والوسط والخلفية، المساحة السلبية، الإطار داخل الإطار

الدقة: 4K فائقة الدقة، 8K بجودة سينمائية، أو اختر من بين مرشحات الدقة المعدة مسبقًا

يوفر Krea أيضًا إمكانية الوصول إلى أكثر من 1000 قالب نمط، سواء من تصميمه أو من تصميم أعضاء المجتمع. يمكنك تطبيق هذه الأنماط مباشرةً إذا كنت تواجه صعوبة في شرح مفهومك، أو حتى تدريب نموذج النمط المخصص الخاص بك للحصول على صور متسقة عبر أجيال متعددة.

💡 نصيحة احترافية: قم ببناء مطالباتك تدريجياً باستخدام تقنية تسلسل المطالبات لمساعدة الذكاء الاصطناعي على عرض تركيبات صور معقدة. ابدأ بالعناصر الأساسية ثم أضف التفاصيل الثانوية مثل الإضاءة والتأثيرات الجوية والحدة. هذا يمنع الذكاء الاصطناعي من الارتباك بسبب كثرة التعليمات في وقت واحد ويمنحك تحكمًا دقيقًا في كل عنصر بصري.

3. اختر نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بك

يجمع Krea بين عدة نماذج من الذكاء الاصطناعي في واجهة واحدة، مما يمنحك المرونة في اختيار الأداة المناسبة لاحتياجاتك الإبداعية. ولكن هذا يعني أيضًا أنك بحاجة إلى فهم نقاط القوة والقيود لكل نموذج لتحقيق أفضل النتائج. إليك جدول سريع لمساعدتك في اختيار أفضل النماذج لاحتياجاتك الخاصة:

النموذج الأفضل لـ نقاط القوة الرئيسية الناتج والدقة Krea 1 الواقعية الفوتوغرافية يحل مشكلة "مظهر الذكاء الاصطناعي" 4 صور، 4096 Flux الاستخدام العام مراجع الأنماط 4 صور، 1024 نانو بانانا الالتزام بالمطالبات التفكير المنطقي، المعرفة بالعالم، المطالبات المعقدة 2 صورة، 1024 صورة ChatGPT مشاهد معقدة التفكير المتقدم 2 صورة، 1024 إيديوغرام الرسومات أنماط مسطحة وجمالية، طباعة 2 صورة، 1024 Runway Gen-4 الشخصيات جودة سينمائية 2 صورة، 1024

4. مراجع التغذية

أحيانًا يكون لديك رؤية محددة، ولكن الكلمات لا تكفي. تريد ذلك التوهج النيوني المحدد من زقاق سايبربانك، أو النسيج الدقيق للخشب المتآكل من صورة التقطتها الصيف الماضي. لا يمكن للنص وحده أن يسد هذه الفجوة دائمًا.

داخل Krea، أدخل المراجع المرئية مباشرة في عملية الإنشاء. تقرأ المنصة صورك وتستخرج حمضها النووي المرئي، أي أنظمة الألوان، وأجواء الإضاءة، وهياكل التكوين، وخصائص النسيج، وتطبقها على ناتجك.

ما هو الأسهل؟ وصف غروب الشمس الذي صورته العام الماضي أم تحميل الصورة فحسب؟

الأخير. إليك كيفية توسيع المدخلات متعددة الوسائط لما يمكنك إنشاؤه:

تحميل الصور : قم بتحميل ما يصل إلى ثلاث صور كمرجع للأسلوب أو الألوان أو الشخصيات أو التكوين. يمكن لـ Krea مزج سمات كل صورة أو استخراج عناصر محددة من كل منها لتقديمها في الناتج النهائي.

إدخال كاميرا الويب : وجه الكاميرا نحو الأشياء أو الرسومات أو حتى نفسك. تتعرف المنصة على الأشكال والألوان والحركة في الوقت الفعلي وتولد تفسيرات في الوقت الفعلي لما تراه.

الرسم على القماش : ارسم أشكالًا تقريبية مباشرة على قماش Krea للتأثير على تكوين العناصر ووضعها في صورتك النهائية.

مشاركة الشاشة: اعرض مباشرةً لمحة عن لوحات Pinterest أو لوحات المزاج الخاصة بك ودع الذكاء الاصطناعي يولد تفسيرات من الإشارات المرئية.

5. استمر في التكرار

تم تصميم Krea لعملية تكرارية. يمكنك إنشاء وتعديل وإعادة إنشاء وتحسين مخرجات الذكاء الاصطناعي حتى تصل إلى ما يناسبك.

هل تريد تغيير زاوية الكاميرا؟

إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الإطار؟

تغيير الإضاءة في الصورة؟

هل تريد تحويل رسم تخطيطي إلى صورة فوتوغرافية؟

اختر الأصل الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي من المجلد وأدخل موجه نصي بسيط مثل: "أعد إضاءة المشهد. اجعله أكثر إشراقًا، مع تدفق ضوء النهار من خلال النوافذ".

تقوم المنصة بمعالجة تعليماتك وتحديث الصورة وفقًا لذلك. يمكنك أيضًا التحكم في مدى تغيير المنصة لصورتك عن طريق ضبط قوة الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، إليك صيغة موثوقة لتنظيم مطالباتك:

نوع الصورة + موضوع وصفي محدد + تفاصيل تركيب محددة + صورة أو نمط مرجعي + اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي

تذكر أن أي عدد من أدلة هندسة المطالبات لن يحل محل التجربة العملية. عليك اختبار نماذج مختلفة وإنشاء صور بنفسك لفهم ما الذي يعمل.

تصفح مجتمع Krea لترى ما أنشأه الآخرون، وادرس مطالباتهم، واقتدِ بتجاربهم.

انضم إلى خادم Discord الخاص بالمنصة لطرح الأسئلة والتعلم من المستخدمين الذين اكتشفوا بالفعل خصائص كل نموذج.

👀 هل تعلم: تم إنشاء أول برنامج فني رئيسي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، AARON، في أوائل السبعينيات من قبل الفنان وعالم الكمبيوتر البريطاني المولد هارولد كوهين. في إطار هذا البرنامج، تم تعليم الروبوتات كيفية إنشاء رسومات كان كوهين يلونها لاحقًا يدويًا.

أفضل مطالبات Krea AI لحالات استخدام مختلفة

يحول Krea سير العمل الإبداعي من خلال توفير الوصول إلى أكثر من 50 نموذجًا من نماذج الذكاء الاصطناعي. جربه واستخدم مزيجًا من المطالبات النصية ومراجع الأنماط ونسب العرض إلى الارتفاع وحتى الرسومات التخطيطية لوصف ما تريد إنشاؤه.

على الرغم من أن استخدامه يتطلب بعض الوقت للتعلم، إلا أنه سهل الاستخدام. ستمنحك قائمة Krea AI التي تضم أكثر من 30 موجهًا ما يكفي من الإلهام لإنشاء موجهاتك الخاصة وتجربتها.

حان الوقت لإطلاق العنان لمهندس المطالبات بداخلك.

مطالبات Krea للرسامين والمصممين الجرافيكيين

1. قم بإنشاء عرض واقعي لبرغر نباتي شاهق مع خبز متعدد الحبوب وجبن شيدر حاد وفطيرة فطر مشوية وفلفل أحمر مشوي وأوراق سبانخ مقرمشة، كلها تطفو على خلفية غنية باللون البرتقالي الذهبي. تحوم الأعشاب الطازجة وفتات الخبز والطماطم الكرزية الحمراء في تعليق ديناميكي حول المكونات، كما لو كانت عالقة في عاصفة من الرياح اللذيذة. الإضاءة دافئة وموجهة، وتسلط الضوء على قطرات الرطوبة والأنسجة واللمعان عبر كل طبقة. قم بتضمين تدرج ألوان عضوي نابض بالحياة يثير الإحساس بوجبة طازجة وشهية.

عبر Krea AI

2. ثعبان أزرق غامق يلتف حول وجه الفتاة، مع تفاصيل دقيقة وملمس واضح لحراشفه. شفاه الفتاة حمراء زاهية ولامعة ومعبرة. شعرها وحاجباها ورموشها بيضاء نقية، تنسجم تمامًا مع الخلفية البيضاء النقية. تخلق الصورة بشكل عام تباينًا مذهلاً بين درجات الأزرق والأحمر والأبيض.

عبر Krea AI

3. تتميز بوتيك Dior بواجهة بيضاء منحوتة متدفقة. تتدلى فراشات معدنية من الجزء المنحني فوق المدخل. تضيء الإضاءة الذهبية الدافئة القوس والكتابة الخاصة بالعلامة التجارية. تكشف نوافذ العرض الزجاجية عن التصميم الداخلي. تلتقط صورة الساعة الزرقاء المنظر من مستوى الشارع. هندسة معمارية عضوية حديثة بتفاصيل واقعية.

4. امرأة ترتدي بدلة رمادية تجلس القرفصاء على غطاء سيارة قديمة. المشهد أبيض وأسود باستثناء زجاجات مستحضرات التجميل الملونة باللونين الوردي والأرجواني. زجاجة عطر كبيرة من الكريستال تحيط بشكلها. أوراق نباتية خضراء وسيقان لافندر أرجوانية تتشابك في التكوين. تظهر السيارة القديمة تفاصيل كروم ومصابيح أمامية كلاسيكية. تصوير منتجات سريالي بأسلوب الكولاج المختلط.

💡 نصيحة احترافية: هل النتيجة قريبة بما يكفي ولكنك لست راضياً عنها بعد؟ جرب ميزة معلمة إعادة الاستخدام في Krea. فهي تجلب الموجه والنموذج والإعدادات الدقيقة من ذلك الجيل إلى مربع الموجه، مما يتيح لك إعادة التشغيل والتحرير بسرعة. إذا لم ينجح ذلك، فاستخدم تسلسل الموجهات للحصول على النتيجة المرجوة.

5. ملصق سفر على طراز الستينيات يظهر مدينة ساحلية عند غروب الشمس. تهيمن كتل الألوان المسطحة باللون البرتقالي والأزرق المخضر. تظهر صور ظلية معمارية مبسطة على الأفق. تموجات هندسية تتدحرج تحت الشمس الغاربة. تضفي نسيج الطباعة الحريرية مزيدًا من الأصالة.

عبر Krea AI

6. ملمع شفاه Kiko باللون الوردي اللامع يقف منتصبًا على العشب الأخضر النضر. قطرات ندى الصباح تغطي حبات العشب. ضوء بوكيه يتلألأ في الخلفية. أشعة الشمس الدافئة تتدفق من الزاوية اليمنى العليا. المنتج التجميلي يعكس الضوء الطبيعي. تصوير ماكرو بعمق مجال ضحل. جمالية تصوير المنتجات الطبيعية والطازجة.

إذا كنت تستخدم الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية، فإن هذا الفيديو يقدم بعض النصائح الموفرة للوقت 👇

💡 نصيحة احترافية: هل تتساءل عما إذا كان عليك استخدام ChatGPT أو Meta AI image generator لإنتاج صور أفضل؟ إليك دليل سريع: استخدم ChatGPT من أجل: صور منتجات واقعية، صور شخصيات مفصلة، تركيبات معقدة تتضمن عناصر متعددة، ومرئيات دقيقة خاصة بالعلامة التجارية. استخدم Meta AI من أجل: رسومات مفاهيمية سريعة، أنماط فنية تجريدية، لوحات ألوان تجريبية، وتكرار سريع خلال المراحل الأولى من العصف الذهني.

مطالبات صور Krea لفرق التسويق والإعلان

7. وجه امرأة يرتاح بهدوء بين زهور الأقحوان البيضاء والزهور الخضراء. عيناها مغلقتان ومكياجها طبيعي. تنتشر النمش على أنفها وخديها. تلمس يدها ذقنها برفق، وتظهر خاتم ذهبي. تحدد الأزهار وجهها بالكامل. الإضاءة الطبيعية الناعمة تبرز جمال بشرتها. صورة جمالية مقربة مع تركيبة زهرية عضوية.

عبر Krea AI

💡 نصيحة احترافية: هل تريد أن تولد Krea مخرجات تشبه إلى حد كبير صورك/أسلوبك المرجعي؟ اضبط مقياس التشابه على قيمة أعلى ليقترب لونه من الصورة الأصلية.

8. خوذة رائد فضاء مملوءة بالزهور، تصوير ضوئي ميداني. يتم التقاط كل مستوى بؤري ممكن في وقت واحد، مما يسمح بإعادة التركيز بعد الالتقاط، مما يخلق القدرة المميزة على رؤية الأشياء من حولها مع تحولات طفيفة في المنظر. تظهر جمالية التصوير الحسابي المميزة معلومات عمق مستحيلة مع كل بتلة حادة، بغض النظر عن الموضع.

عبر Krea AI

👀 هل تعلم؟ يتم إنشاء أكثر من 34 مليون صورة يوميًا عبر منصات الذكاء الاصطناعي مثل Adobe Firefly و Midjourney و Stable Diffusion و DALL-E. على الرغم من أن الفنانين قد يكون لديهم انطباعات سلبية عن الفن القائم على الذكاء الاصطناعي، فإن هذا العدد الهائل يوضح ببساطة كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في إتاحة إنشاء الصور للجميع.

9. ملصقة فوضوية من قصاصات المجلات والصحف، بما في ذلك وجوه بشرية وكاميرات مراقبة وإعلانات وملصقات منتجات وأدوات غريبة وشعارات ونصوص مجزأة متراكبة فوق بعضها البعض دون أي مساحة فارغة. أضف حوافًا خشنة وزوايا ملتوية للورق وظلالًا من القصاصات المتداخلة وتجاعيد صغيرة لإضفاء الواقعية.

عبر Krea AI

10. هاتف ذكي يطفو على خلفية متدرجة نابضة بالحياة من الأزرق الكهربائي إلى الأرجواني. أشكال هندسية مجردة تدور حول الجهاز. صورة واضحة للمنتج مع إضاءة دراماتيكية من الأسفل. أسلوب إعلان تقني حديث بألوان جريئة وتكوين ديناميكي.

11. مشهد إفطار مسطح على سطح رخامي. كرواسون طازج بجانب فنجان قهوة دافئ. ضوء الصباح الطبيعي من النافذة يخلق ظلالًا ناعمة. حبوب القهوة المتناثرة تضيف ملمسًا. تصوير نمط الحياة بألوان دافئة وجذابة ومساحة بيضاء واسعة لتراكب النص.

عبر Krea AI

12. عارضة أزياء تسير في شارع حضري مرتدية سترة كبيرة الحجم. يوحي التمويه بالحركة والطاقة. تخلق إضاءة الساعة الذهبية ظلالًا درامية. تحيط المباني الخرسانية بالخلفية. صور أزياء شوارع عالية التباين مع تدرج ألوان سينمائي.

عبر Krea AI

💡 نصيحة احترافية: هل لديك صور رقمية منخفضة الجودة أو صور أصلية مضغوطة بشكل مفرط؟ استخدم ميزة Enhancer من Krea لإعادة ابتكار صورة أكثر وضوحًا وعالية الدقة للمشهد.

13. ساحران مسنان ذوو لحى بيضاء طويلة يلعبان الشطرنج على طاولة خشبية في مكتبة مضاءة بإضاءة خافتة. يرتديان قبعات طويلة مدببة مرقعة وأردية غنية بالنسيج بألوان جواهرية. تملأ الكتب القديمة المجلدة بالجلد الرفوف خلفهما. تخلق الإضاءة المحيطة الدافئة ظلالًا ناعمة على وجوههما المتجعدة.

عبر Krea AI

مطالبات صور Krea للذكاء الاصطناعي وفناني المفاهيم

14. مشهد فضائي نابض بالحياة من الكواكب الموسيقية والسدم، وإضاءة درامية خافتة، وفن رقمي، و 8K IMAX، ودقة سينمائية واقعية.

عبر Krea AI

👀 هل تعلم؟ فازت إحدى الأعمال الفنية التي أنشأتها Midjourney بجائزة في معرض ولاية كولورادو 2022، مما يمثل واحدة من أولى الحالات التي تفوقت فيها الفنون المدعومة بالذكاء الاصطناعي على الأعمال الفنية البشرية في مسابقة تقليدية.

15. تتدفق الشلالات من الحواف وتذوب في ضباب قبل أن تصل إلى القاع. توجد آثار قديمة على كل جزيرة، متصلة بجسور ضوئية متلألئة. تدور سدم أرجوانية وذهبية في السماء فوقها، وتلقي بألوان سريالية على كل شيء.

16. حمامة بيضاء ذات أجنحة بلون الخوخ تحلق في سماء ليلية مرصعة بالنجوم. تترك الطيور وراءها بريقًا ذهبيًا يشبه غبار النجوم، مكونة مسارًا مضيئًا في الظلام. تظهر الخلفية الكونية نجومًا متناثرة وسحبًا سديمية خفيفة. تنتشر أجنحة الحمامة على نطاق واسع أثناء الطيران، وكل ريشة مفصلة ومتوهجة بألوان برتقالية دافئة.

عبر Krea AI

💡 نصيحة احترافية: استخدم المطالبات السلبية لتحديد العناصر غير المرغوب فيها في الصورة. على سبيل المثال، "ريش ضبابي" و"توهج مفرط" لضمان عدم إخفاء التفاصيل الواضحة لتأثير غبار النجوم. استخدم أيضًا نموذج Krea 1 بقوة AI بنسبة 75٪ للحصول على أفضل عرض واقعي للريش الفردي.

16. شخصان ظاهران كظلال يقفان في قوس ضخم يطل على منظر مستقبلي غريب. ترتفع هياكل كروية ضخمة ومباني أسطوانية شاهقة من التضاريس الصحراوية تحت سماء ضبابية. تجمع الهندسة المعمارية بين المنحنيات العضوية والعناصر الصناعية. يتسلل ضوء الشمس الدافئ عبر الغبار الجوي، مما يخلق إضاءة خلفية دراماتيكية وظلال طويلة عبر الأرض الرملية.

عبر Krea AI

17. يقف حصان بيغاسوس أبيض بأجنحة ممدودة على منحدر جزيرة عائمة عند شروق الشمس. تغطي الأطلال القديمة المغطاة بالطحالب والشلالات السحب الضبابية أدناه. يخترق الضوء الذهبي السماء بينما يغطي العشب الخصب التضاريس. تظهر الخلفية عمقًا جويًا مع انتقال اللون الكهرماني الدافئ إلى السماء الفيروزية.

18. تظهر إلهة الغابة ذات البشرة المزخرفة باللحاء والكتفين المغطاة بالطحالب من بين أوراق الشجر الزمردية. تعلو رأسها قرون متشابكة مع الأغصان والزهور البيضاء. تخلق أشعة الشمس المتناثرة إضاءة محيطية على القوام العضوي. تعبر تعابير وجهها الهادئة عن الحكمة القديمة على خلفية النباتات الخضراء المتعددة الطبقات.

🧠 حقيقة ممتعة: هل للفن الذي تنتجه الآلة أي قيمة؟ في عام 2018، تم بيع لوحة بورتريه أنتجتها الذكاء الاصطناعي بعنوان "بورتريه إدموند دي بيلامي" في مزاد كريستيز بمبلغ 432,500 دولار. أثار هذا الحدث نقاشًا عالميًا حول إبداع الآلة.

مطالبات Krea للتحرير وتحسينات الذكاء الاصطناعي

19. أعد إضاءة المشهد واجعله أكثر إشراقًا بضوء الشمس المتدفق عبر النوافذ.

عبر Krea AI

💡 نصيحة احترافية: عند إدخال الصور المرجعية، استخدم لغة وصفية مطابقة. على سبيل المثال، بدلاً من القول ببساطة "حوّل هذه الصورة إلى رسم مثل الصورة المرجعية"، قل "حوّل هذه الصورة إلى رسم رقمي، بخلفية وردية مسطحة، وخطوط تفصيلية، بحيث تتطابق مع الصورة المرجعية".

20. أعد تأطير اللقطة. قم بالتصغير بنسبة 100٪ بحيث لا نرى سوى الجزء العلوي من جسم الرجل.

عبر Krea AI

21. قم بتغيير زاوية الكاميرا. قم بتدوير الكاميرا/زاوية التصوير بحيث يمكننا رؤية المرأة من الجانب.

عبر Krea AI

22. تخلص من العناصر غير المرغوب فيها من المشهد. على سبيل المثال، تخلص من جميع الأشخاص من الشارع بحيث يبدو فارغًا.

عبر Krea AI

23. لتغيير الملابس، قم بتحرير هذه الصورة وتغيير لون السترة من الأسود إلى الأصفر.

24. قم بتبديل الأنماط وحوّل الرسومات والمفاهيم البسيطة إلى أعمال أكثر تفصيلاً، مثل الصور أو الصور الفوتوغرافية.

عبر Krea AI

*ملاحظة: جميع الصور في هذا القسم مأخوذة من Krea.

💡 نصيحة احترافية: عند تحرير الصور، لا تخبر الذكاء الاصطناعي بما يجب تغييره، بل صِف النتيجة النهائية التي تريدها. بدلاً من "إزالة الخلفية وإضافة ضبابية"، جرب "إنشاء صورة بخلفية بوكيه ناعمة وموضوع بؤري واضح".

استمر في التجريب وابحث عن الإلهام من زملائك المبدعين الآخرين لترى كيف يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء أفضل الإبداعات البصرية.

ما هي الأخطاء الشائعة عند استخدام المطالبات في Krea AI؟

يقدم Krea ميزات واسعة النطاق. ويستغرق الأمر بعض الوقت للتعود على طرق استخدامه ومجموعات ميزاته.

إذا كنت تواجه صعوبات في الحصول على الصور التي تريدها، فإليك بعض الأخطاء التي قد تكون ترتكبها.

خطأ لماذا يحدث ذلك الحل القيام بكل شيء بنموذج واحد هناك أكثر من 50 نموذجًا من نماذج الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور وأكثر من 10 نماذج لإنشاء الفيديوهات. عندما تقوم بإنشاء جميع أنواع الصور الفنية أو المجردة أو المتحركة أو الرسومية دون تغيير نموذج الذكاء الاصطناعي، قد تحصل على نتائج مخيبة للآمال إلى حد ما. جرب. تعرف على نقاط تميز النماذج المختلفة، مثل runway-4 لمرجع الشخصيات، وNano Banana وChatGPT للمطالبات النصية والرسمية. عدم استخدام الوضع الخام تم تدريب نماذج Krea على إنشاء مخرجات "رائعة المظهر" بشكل افتراضي. هذا التحيز الجمالي يتعارض مع بعض الأساليب الفنية أو العروض التقنية. قم بتمكين الوضع الخام عندما تريد أن ينتج النموذج صورًا أقل فنية. تجاهل إعدادات قوة الذكاء الاصطناعي يتحكم شريط تمرير قوة الذكاء الاصطناعي في مدى تأثير المنصة على تفسير مراجعك مقابل موجه النص الخاص بك. عندما لا تقوم بضبط المقياس، تحصل على مخرجات غير مرتبطة إلى حد كبير. اختر قوة AI أقل عندما تريد أن تعطي Krea الأولوية لمطالبات النص وتلتزم بشكل وثيق بالمراجع. تحميل المطالبات بشكل زائد إن حشو المطالبات بأكثر من 50 وصفًا يربك عملية الإنشاء. اتبع عملية الإنشاء خطوة بخطوة إذا كان هناك العديد من التفاصيل الدقيقة والمتنوعة التي يجب الاهتمام بها. استخدام أدوات اللوحة بشكل سلبي تم تصميم لوحة Krea (الأشكال، الفرشاة، أدوات الريشة) للتحسين المستمر، وليس للمحاولات الفردية. ارسم أشكالًا تقريبية، واستخدم العصا السحرية لإجراء تحديدات ذكية، وكرر العملية 3-5 مرات للحصول على نتائج متقنة. إساءة استخدام مدخلات كاميرا الويب ومشاركة الشاشة يتوقع المستخدمون أن تضعهم الكاميرا حرفيًا في المشاهد أو يفترضون أن مشاركة الشاشة تخلق نسخًا طبق الأصل. يقوم الذكاء الاصطناعي بتفسير الأشكال والألوان والحركة - وليس النسخ المباشر. استخدم كاميرا الويب للحصول على تأثيرات الأشكال/الألوان المجردة ومشاركة الشاشة للرجوع إلى لوحات المزاج أو مجموعات المراجع. تجاهل النماذج المخصصة المدربة من قبل المجتمع تقدم Krea أكثر من 1000 قالب نمط من المجتمع. يستخدم المستخدمون النماذج الأساسية بشكل افتراضي ويفوتون الأنماط المتخصصة التي تتناسب مع احتياجاتهم بالضبط. تصفح أنماط المجتمع قبل إصدار مطالبات معقدة. العديد من الجماليات المتخصصة (نيون السايبربانك، استوديو جيبلي، فن الآرت نوفو) مدربة مسبقًا وجاهزة للتطبيق.

قيود استخدام Krea AI

Krea مذهلة، لكنها ليست أداة خالية من العيوب. فيما يلي بعض الحالات التي قد يقصر فيها عملية Krea الإبداعية التكرارية:

رموز حسابية محدودة : تحتاج إلى خطط مدفوعة لأن الخطة المجانية توفر 50 وحدة حسابية فقط شهريًا، والتي تنفد بسرعة عندما تقوم بتكرار المفاهيم أو اختبار نماذج AI متعددة لمشروع واحد.

خيارات مربكة : على الرغم من أن وجود أكثر من 50 نموذجًا يبدو مثيرًا للإعجاب، إلا أنه يربك المبتدئين الذين يحتاجون فقط إلى إنشاء صور أساسية ولا يحتاجون إلى تحكم متقدم في نقل الأنماط أو محركات العرض المتخصصة. كل ما يحتاجونه هو : على الرغم من أن وجود أكثر من 50 نموذجًا يبدو مثيرًا للإعجاب، إلا أنه يربك المبتدئين الذين يحتاجون فقط إلى إنشاء صور أساسية ولا يحتاجون إلى تحكم متقدم في نقل الأنماط أو محركات العرض المتخصصة. كل ما يحتاجونه هو مطالبات إنشاء الصور للبدء.

صعوبات في الفروق الدقيقة : يسيء الذكاء الاصطناعي تفسير المفاهيم المجردة أو الأوصاف المفرطة في التفاصيل أو الطلبات التي تجمع بين أنماط فنية متعددة — جرب : يسيء الذكاء الاصطناعي تفسير المفاهيم المجردة أو الأوصاف المفرطة في التفاصيل أو الطلبات التي تجمع بين أنماط فنية متعددة — جرب سلسلة من المطالبات الفكرية، خاصة في الإنشاء في الوقت الفعلي، حيث تتغير النتائج باستمرار أثناء تعديل عناصر اللوحة.

لا توجد وظائف دون اتصال بالإنترنت : تحتاج إلى اتصال إنترنت مستقر للوصول إلى أي ميزة لأن Krea يعتمد كليًا على الويب.

لا تزال في مرحلة تجريبية نشطة : بينما تقوم Krea بطرح الميزات بشكل تدريجي، تظل بعض ميزاتها تجريبية، مع وجود أخطاء عرضية ووظائف غير مكتملة.

لا يدعم المحتوى الطويل: يمكنك فقط إنشاء مقاطع فيديو مدتها 10-12 ثانية كحد أقصى، مما يعني أنه سيتعين عليك إنشاء عدة مقاطع ودمجها معًا في برنامج تحرير فيديو خارجي للحصول على مقاطع أطول.

بدائل Krea AI التي يمكنك استكشافها

تحقق من بدائل Krea التي تعوض عن قيودها أو توفر ميزات أكثر شمولية للعمل لتناسب سير عملك:

1. ClickUp

يتعامل Krea جيدًا مع جزء إنشاء الصور. وينطبق الأمر نفسه على الأدوات الأخرى في القائمة. ومع ذلك، فإن هذه الأدوات لم تصمم لإدارة العمليات الإبداعية.

يجلب ClickUp الذكاء الاصطناعي إلى سير عملك الأوسع نطاقًا من خلال Brain وAutomations والأدوات التعاونية التي تساعدك على تحويل مخرجات الصور إلى أصول إبداعية نهائية.

أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم تجمع بين العديد من الأدوات والنماذج وسير العمل في منصة موحدة.

فيما يلي، نرى كيف تدمج الذكاء الاصطناعي السياقي الذكاء مباشرة في كل سير عمل:

الذكاء الاصطناعي الذي يفهمك ويفهم عملك

ClickUp Brain يفهم سياق عملك عبر المهام والوثائق والتعليقات والمرفقات.

عندما يسأل المدير الإبداعي: "ما الذي يؤخر إطلاق الصور المرئية لحملة الربيع؟" يقوم ClickUp Brain بمسح الملخصات وطلبات الأصول ومواضيع التعليقات والتعليقات التصحيحية، ثم يرد:

تنقيحات مفقودة على رسومتين بيانيتين رئيسيتين

مهمة تصوير فوتوغرافي متوقفة في انتظار الموافقة على المعدات

تؤثر التحديثات المتأخرة للنسخ على تصدير التخطيط النهائي

ملفات التصميم عالقة خلف حلقات التغذية الراجعة غير المحلولة

يبرز ClickUp Brain أصحاب الإجراءات وتأثير كل عقبة على الوقت

بفضل هذه الأفكار، سيقضي فريقك وقتًا أطول في إزالة العقبات بدلاً من التعامل مع تراكم العمل.

أنشئ مكتبة المطالبات الخاصة بك

بالنسبة للمشاريع الإبداعية الجارية، قم بإنشاء مكتبة مشتركة من المطالبات الناجحة في ClickUp Docs.

وثق كيف أثرت الصياغة المحددة أو تفاصيل التكوين أو مراجع الأسلوب في الموجه على النتائج.

يمكن لفريقك الرجوع إلى قوالب المطالبات هذه للبناء على تجاربك دون البدء من الصفر.

استخدم مجموعة ClickUp Docs + ClickUp Brain لإنشاء مكتبات مطالبات

أنشئ صورًا باستخدام ClickUp Brain

إذا كنت من مستخدمي ClickUp، فإليك كيفية إنشاء ما يصل إلى 10 صور مصقولة على الفور وإرسالها مباشرة إلى فريقك – داخل مساحة عمل ClickUp.

قم بإنشاء صور لتوضيح المفاهيم، وتصميم الإعلانات أو الرسوم البيانية، وإنشاء قصص مصورة أو نماذج أولية - كل ذلك من خلال مطالبات نصية بسيطة أو تعليمات موجزة.

أنشئ صورًا قوية باستخدام مطالبات بسيطة في ClickUp Brain

يمكنك استخدام إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي من العديد من نقاط الدخول في ClickUp: مهمة، سلسلة تعليقات، مستند، أو لوحة بيضاء.

بعد الإنشاء، تحصل على صور يمكنك إرفاقها على الفور بالمهام أو تضمينها في المستندات أو السبورات البيضاء أو مشاركتها في الدردشات.

لا حاجة للتصدير والاستيراد، فكل شيء موجود في ClickUp.

بالإضافة إلى ذلك، توجد جميع النماذج التي تحتاجها في نفس النظام البيئي. يمكنك التبديل بينها حسب متطلباتك.

يمكنك اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يناسب المهمة التي تقوم بها. على سبيل المثال،

Claude للتفكير طويل المدى والتفكير المنظم ووضع الاستراتيجيات

ChatGPT (OpenAI) لتنقيح الكتابة الموجهة للعملاء والتكرار السريع

Gemini للمطالبات التي تتطلب الكثير من البحث والتحليلات الفنية والتوليفات الواقعية

اختر نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يناسب احتياجاتك

أو ربما يمكنك أيضًا استخدام طاقتك الإبداعية ومشاركة الصور الرائعة مع زملائك في العمل.

انقل جميع أعمالك إلى تطبيق AI فائق — رفيقك على سطح المكتب AI

ClickUp BrainGPT هو مساحة عمل موحدة للذكاء الاصطناعي على سطح المكتب. إنه ClickUp في تطبيق ذكاء اصطناعي فائق حيث توجد أعمالك وأدواتك وذكائك في مكان واحد. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: تحدث بشكل طبيعي، وستقوم ميزة Talk to Text بتحويل أفكارك إلى كتابة منظمة أو موجزات أو خطط عمل أو مطالبات. إنها تلتقط الفروق الدقيقة وتنظم الأفكار وتحول الملاحظات الصوتية الفوضوية إلى عمل قابل للاستخدام على الفور.

قم بإنشاء صور AI تحتوي على كل السياق من مساحة العمل والتطبيقات المتصلة، باستخدام ClickUp Brain MAX

استخدم Enterprise Search للعثور على أي شيء عبر المهام والمستندات والتعليقات والمرفقات والأدوات المتصلة مثل Google Drive أو Figma.

أتمت العمليات الإبداعية باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يفسرون سير عملك ويقرؤون سياق المهام ويتصرفون نيابة عنك. يقوم الوكلاء بتحديث الحالات وتوجيه العمل وتعيين المالكين وإنشاء الأصول وإلغاء حظر المهام دون الحاجة إلى قواعد خطوة بخطوة.

اكتب المطالبات بلغة طبيعية باستخدام ClickUp Brain وقم ببناء سير عمل ذكي.

إذا كنت تستخدم بالفعل عددًا كبيرًا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فإن هذا الفيديو يوضح لك كيفية إصلاح ذلك قبل أن تتفاقم الأمور.

الميزات الرئيسية لـ ClickUp

تعاون في الوقت الفعلي على المفاهيم الإبداعية: استخدم استخدم ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار المرئية مع فريقك، وتثبيت المراجع، وتحويل المفاهيم إلى مهام قابلة للتنفيذ على الفور.

تتبع أداء الصور عبر الحملات: أنشئ أنشئ لوحات معلومات ClickUp مخصصة لمراقبة الأداء والتفاعل مع صورك واستخدم بطاقات AI لتلخيص تقدم المهام أو ظهور الأنماط في التعليقات تلقائيًا.

حوّل المكالمات إلى خطوات تالية واضحة: استخدم استخدم ClickUp AI Notetaker لتسجيل القرارات الإبداعية من مكالمات العملاء أو مزامنات الفريق وتعيين المتابعات مباشرة في المهام حتى لا يضيع أي شيء.

تعاون فوري بين الصوت والفيديو: قم بتشغيل قم بتشغيل ClickUp SyncUp مباشرة من مساحة العمل الخاصة بك لمناقشة التوجيه البصري، ومشاركة التعليقات على الصور التي تم إنشاؤها، أو استعراض المراجعات في الوقت الفعلي.

شارك الأفكار من خلال المقاطع: سجل شاشتك لعرض الاختلافات في المطالبات، أو سرد ملاحظات التصميم، أو شرح المفاهيم المرئية باستخدام سجل شاشتك لعرض الاختلافات في المطالبات، أو سرد ملاحظات التصميم، أو شرح المفاهيم المرئية باستخدام ClickUp Clips —كلها مخزنة داخل المهمة ذات الصلة.

توجيه الموافقات الإبداعية تلقائيًا: قم بإعداد ClickUp Automations لإعلام أصحاب المصلحة عندما تكون التصميمات جاهزة للمراجعة ونقل الأصول المعتمدة إلى الإنتاج دون متابعة يدوية.

قيود ClickUp

قد تربك مجموعة ميزاتها وخيارات التخصيص الخاصة بها المستخدمين الجدد.

أسعار ClickUp

2. ليوناردو AI

عبر Leonardo AI

Leonardo AI (التي استحوذت عليها Canva) هي منصة ذكاء اصطناعي توليدية تستخدم خوارزميات تعلم آلي متقدمة لتحويل المطالبات النصية إلى صور عالية الجودة. يتيح نموذج الأساس الخاص بالأداة، Leonardo Phoenix، للمستخدمين إنشاء مجموعة واسعة من الأصول المرئية، من الفن المفاهيمي وأصول الألعاب إلى الرسومات التسويقية ونماذج المنتجات.

معها، تحصل على مكتبة كبيرة من نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة مسبقًا والمُحسّنة لأنماط فنية محددة، وحتى فرصة لتدريب نماذجك المخصصة. واجهة Leonardo البديهية القائمة على المتصفح تجعلها في متناول كل من المبتدئين والمحترفين.

أفضل ميزات Leonardo AI

أنشئ صورًا واقعية مع الاحتفاظ بالتفاصيل الدقيقة والالتزام الثابت بالمطالبات، حتى عند إضافة تراكبات نصية إلى الصور.

قم بتحميل ملفات OBJ وقم بإنشاء مواد ذكية سياقياً للأصول ثلاثية الأبعاد

ارسم مفاهيمك باستخدام Realtime Canvas وشاهد تلك الرسومات تتحول إلى مفاهيم تفصيلية للشخصيات والبيئة.

قم بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة على مجموعة البيانات الخاصة بك للحفاظ على جماليات العلامة التجارية وتصميمات الشخصيات المتسقة عبر أجيال متعددة.

قيود Leonardo AI

قد يتطلب إنشاء كائنات غير عضوية واقعية مثل السيارات والآلات عدة محاولات مقارنة بالكائنات العضوية.

يواجه المستخدمون المجانيون قوائم انتظار أبطأ خلال ساعات الذروة، حيث تُعطى الأولوية للمشتركين المدفوعين.

أسعار Leonardo AI

مجاني : 150 توكن يوميًا

المبتدئ : 10 دولارات شهريًا

Artisan : 24 دولارًا شهريًا

Maestro: 48 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Leonardo AI

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Leonardo AI؟

إليك مراجعة G2:

يوفر Leonardo. Ai ملكية كاملة للمحتوى الذي تم إنشاؤه، مع احتفاظ المستخدم بكامل الحقوق. تدعم أرصدة API غير القابلة للانتهاء التخطيط طويل الأجل. كما أنها تتيح تدريب النماذج المخصصة وأذونات المشاريع الدقيقة، مما يجعل التعاون بين الفرق ذات احتياجات الوصول المختلفة أكثر سلاسة.

يوفر Leonardo. Ai ملكية كاملة للمحتوى الذي تم إنشاؤه، مع احتفاظ المستخدم بكامل الحقوق. تدعم أرصدة API غير القابلة للانتهاء التخطيط طويل الأجل. كما أنها تتيح تدريب النماذج المخصصة وأذونات المشاريع الدقيقة، مما يجعل التعاون بين الفرق ذات احتياجات الوصول المختلفة أكثر سلاسة.

3. Midjourney

عبر Midjourney

تتميز Midjourney بإنتاج صور فنية عالية الأناقة وذات جمالية مميزة يعتبرها الكثيرون المعيار الذهبي للمحترفين المبدعين.

تعمل المنصة بشكل أساسي من خلال Discord، حيث تقوم بإنشاء أعمال فنية ورسوم توضيحية مفصلة من الأوصاف النصية. تصبح كل عملية إنشاء جزءًا من معرض مجتمعي قابل للبحث حيث يمكنك تصفح ملايين الصور مع عرض مطالباتها بالضبط.

على عكس نهج Krea القائم على التكرار في الوقت الفعلي، يركز Midjourney على تقديم نتائج فنية متقنة ومتماسكة لا تتطلب سوى تعديلات طفيفة في الغالب.

أفضل ميزات Midjourney

يوفر إلهامًا لا نهائيًا وفرصًا تعليمية من خلال موجز المجتمع المفتوح الخاص به.

وضع الاسترخاء لإنشاء صور غير محدودة بوتيرة أبطأ

قم بتحميل الصور المرجعية للحفاظ على الاتساق بين الإبداعات أو تطبيق أنماط فنية محددة مع الحفاظ على ملامح الشخصيات.

قم بتشغيل عدة مهام إنشاء متزامنة في وقت واحد

وضع التخفي للحفاظ على خصوصية الصور ومقاطع الفيديو عندما لا ترغب في عرضها في معرض المجتمع

قيود Midjourney

لا تتوفر حاليًا نسخة تجريبية مجانية، مما يتطلب التزامًا فوريًا بالاشتراك لاختبار المنصة.

غالبًا ما ينتقد المستخدمون نقص دعم العملاء وغياب قنوات الاتصال المباشرة.

يتم حساب وقت GPU بناءً على وقت المعالجة الفعلي للخادم، وليس وقت الانتظار في قائمة الانتظار، مما يجعل تقدير التكلفة غير قابل للتنبؤ بالنسبة للمطالبات المعقدة.

أسعار Midjourney

أساسي : 8 دولارات شهريًا

قياسي : 24 دولارًا شهريًا

Pro : 48 دولارًا شهريًا

Mega: 96 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Midjourney

G2: 4. 5/5 (100 تقييم)

Capterra:

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Midjourney؟

إليك مراجعة G2:

أستمتع بأن Midjourney، إذا تم استخدامه بشكل صحيح، يمكن أن يساعد في إنشاء صور تبدو واقعية للغاية ويمكن أن يوفر الكثير من الوقت. إنه سهل الاستخدام بمجرد أن تتعلم كيفية إعطائه المطالبات الصحيحة.

أستمتع بأن Midjourney، إذا تم استخدامه بشكل صحيح، يمكن أن يساعد في إنشاء صور تبدو واقعية للغاية ويمكن أن يوفر الكثير من الوقت. إنه سهل الاستخدام بمجرد أن تتعلم كيفية إعطائه المطالبات الصحيحة.

بسّط عملياتك الإبداعية باستخدام ClickUp

قبل الاشتراك في أداة أخرى للذكاء الاصطناعي أو تجربة نماذج أخرى، توقف قليلاً وفكر فيما تحتاجه بالفعل.

إذا كانت متطلباتك البصرية لا تتطلب اختيارًا واسعًا للنماذج أو تحكمًا شديد التخصص في الأسلوب، فقد لا تحتاج إلى منصة مخصصة مثل Krea.

باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء صور مذهلة مباشرةً داخل مساحة العمل الخاصة بك. والأفضل من ذلك، أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد.

يساعدك ClickUp على إدارة سير عملك الإبداعي من البداية إلى النهاية. بفضل الأتمتة المدمجة بالذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي والبحث السياقي والمستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك الانتقال بسرعة من الفكرة إلى التنفيذ.

هل أنت مستعد لجمع سير العمل الإبداعي تحت سقف واحد؟ قم بالتسجيل في ClickUp —مساحة العمل المتصلة الخاصة بك.

الأسئلة المتداولة

قم بتدريب نموذج AI مخصص عن طريق تحميل ما لا يقل عن 3 صور موجودة من الأصول المرئية لعلامتك التجارية. ثم يقوم Krea بتعيين رمز نمط فريد يمكنك تطبيقه على الأجيال المستقبلية. استخدم هذه الخطوة للحفاظ على جماليات متسقة عبر جميع المخرجات دون الحاجة إلى إعادة إنشاء المطالبات في كل مرة.

لا. تتطلب الصور ومقاطع الفيديو سير عمل منفصل. يمكنك إنشاء صورة أولاً، ثم استخدامها كإطار بداية لإنشاء مقطع فيديو عن طريق تحميلها إلى المخطط الزمني للإطار الرئيسي. لا تدعم المنصة إنشاء الصور ومقاطع الفيديو في وقت واحد من موجه واحد.

استهدف مطالبات غنية ومفصلة تتضمن تفاصيل حول الأسلوب والأنسجة والإضاءة وإعدادات الكاميرا والبيئة. يمكنك أيضًا إدخال مراجع أو الرسم على اللوحة القماشية لتوجيه الناتج الدقيق.

استخدم مربع المطالبات السلبية أثناء الترقية أو إنشاء الأنماط لاستبعاد العناصر غير المرغوب فيها من النتيجة النهائية. حدد أشياء مثل الصور غير الواضحة أو التشوهات أو التشويهات أو عدم الدقة التشريحية لتحسين جودة المخرجات. يساعد ذلك الذكاء الاصطناعي على التركيز على العناصر المطلوبة مع تجنب مشكلات الإنشاء الشائعة.

تقدم Krea سير عمل متكامل لإنشاء الصور ومقاطع الفيديو في الوقت الفعلي. كما تركز على التحسينات والتعديلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. أما Midjourney، فهي تتفوق في إنشاء الصور المنمقة ذات التناسق الجمالي الاستثنائي، ولكنها تركز فقط على إنشاء الصور. اختر بناءً على ما إذا كنت بحاجة إلى التنوع أو الناتج الفني الخالص.

نعم. يوفر البرنامج المجاني 50 رمزًا حاسوبيًا يوميًا. اعتمادًا على النموذج الذي تختاره، يمكنك اختبار ما بين 6 إلى 25 موجهًا كل يوم.