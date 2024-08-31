كيفية حساب الوقت في Excel (برنامج تعليمي كامل وصيغ مفيدة)

إذا كنت تعتمد على برنامج Excel لإدارة مشاريعك وتحتاج إلى مساعدة في حسابات الوقت، فأنت لست وحدك. إن معرفة الوقت المنقضي لمشروع أو مهمة ما أمر بالغ الأهمية لقادة الفريق الذين يحتاجون إلى معرفة العمل الذي يجب أن تكون له الأولوية وكيفية تخصيص الموارد بشكل صحيح.

ببساطة، تعتبر قيم الوقت صعبة في Excel - خاصةً عند حساب فرق الوقت أو ساعات العمل أو الفرق بين موظفين اثنين.

لحسن حظك، لقد قمنا بكل العمل الشاق للمساعدة في تنسيق الخلايا وحساب الوقت المنقضي في Excel بشكل أسرع. لنكن واثقين من استخدام Excel من أجل تتبع وقت المشروع واكتشف الطرق المختلفة لحساب الوقت.

أنواع حسابات الوقت في Excel

لا توجد صيغة أو صيغة واحدة لحساب الوقت في Excel. يعتمد ذلك على مجموعة البيانات الخاصة بك والهدف الذي تريد تحقيقه. يستخدم معظمها تنسيقًا مخصصًا (رقم على دالة نصية) لفهم قيم الوقت والتاريخ، أو قيمة فرق الوقت.

لكن هناك نوعان من العمليات الحسابية لتبدأ بها، وهما

إضافة الوقت : إذا كنت بحاجة إلى الحصول على مجموع قيمتين زمنيتين للحصول على إجمالي أضف ما يصل إلى أقل من 24 ساعة : عندما تحتاج إلى معرفة عدد الساعات والدقائق التي ستستغرقها لإكمال مهمتين بسيطتين أضف ما يصل إلى أكثر من 24 ساعة : عندما تحتاج إلى إضافة الوقت المنقضي المقدر أو الفعلي لمهام متعددة بطيئة ومعقدة

: إذا كنت بحاجة إلى الحصول على مجموع قيمتين زمنيتين للحصول على إجمالي اطرح الوقت المنقضي : إذا كنت بحاجة إلى الحصول على الوقت الإجمالي بين وقتي البدء والانتهاء اطرح الأوقات التي يكون الفرق بينها أقل من 24 ساعة : عندما تحتاج إلى معرفة الساعات المنقضية منذ أن بدأ أحد أعضاء الفريق في تنفيذ مهمة بسيطة يطرح الأوقات التي يكون الفرق بينها أكثر من 24 ساعة : عندما تحتاج إلى معرفة الساعات التي انقضت منذ بدء مشروعك

: إذا كنت بحاجة إلى الحصول على الوقت الإجمالي بين وقتي البدء والانتهاء

كيفية حساب الوقت والساعات في Excel

دعنا نستعرض بعض الصيغ لحساب الوقت في Excel حتى تصل إلى الساعات والدقائق والثواني الدقيقة بتنسيق الوقت المخصص لك.

فرق الوقت في Excel

قبل أن نعلمك كيفية حساب الوقت في Excel، يجب أن تفهم ما هي القيم الزمنية في المقام الأول. القيم الزمنية هي الأرقام العشرية التي طبق عليها Excel تنسيق الوقت لجعلها تبدو كالأوقات (أي الساعات والدقائق والثواني).

ولأن أوقات Excel هي أرقام، يمكنك جمعها وطرحها. ويسمى الفرق بين وقت البدء ووقت الانتهاء "فرق الوقت" أو "الوقت المنقضي"

هذه هي خطوات طرح الأوقات التي يكون الفرق بينها أقل من 24 ساعة:

1. أدخل تاريخ البدء والوقت في الخلية A2 واضغط على Enter. لا تنسى كتابة "صباحًا" أو "مساءً" 2. أدخل وقت الانتهاء في الخلية B2 واضغط على Enter 3. أدخل الصيغة \=B2-A2 في الخلية C2 واضغط على Enter.

مثال على طرح الوقت في نفس اليوم في Excel

تحذير كما يتضح من الشكل، لا تعمل هذه الصيغة مع الأوقات التي تنتمي إلى أيام مختلفة. يوضح هذا المثال الفرق الزمني بين قيمتين زمنيتين خلال فترة زمنية مدتها 24 ساعة.

4. انقر بزر الماوس الأيمن على C2 وحدد تنسيق الخلايا.

يمكن إعداد القيمة المخصصة في خيارات تنسيق التاريخ المختلفة

5. اختر الفئة المخصصة واكتب "h:mm"

ملاحظة جانبية قد ترغب في الحصول على فرق الوقت معبراً عنه بالساعات أو الساعات والدقائق والثواني. إذا كان الأمر كذلك، اكتب "h" أو "h:mm:ss"، على التوالي. سيساعدك هذا على تجنب قيم الوقت السالبة.

6. انقر فوق "موافق" لرؤية التغيير الإجمالي إلى تنسيق يصف فقط عدد الساعات والدقائق في الوقت المنقضي بين A2 و B2.

مثال على تنسيق يوضح عدد الساعات والدقائق

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التاريخ والوقت في Excel

في القسم السابق، تعلمت في القسم السابق كيفية حساب الساعات في Excel. لكن الصيغة التي تعلمتها تنطبق فقط على الفروق الزمنية التي تقل عن 24 ساعة.

إذا كنت بحاجة إلى طرح الأوقات التي يزيد الفرق الزمني فيها عن 24 ساعة، فأنت بحاجة إلى العمل مع التواريخ إلى جانب الأوقات. افعل ذلك على النحو التالي (مربع حوار تنسيق الخلايا):

1. أدخل وقت البدء في الخلية A2 واضغط على Enter.

2. أدخل وقت الانتهاء في الخلية B2 واضغط على Enter.

3. انقر بزر الماوس الأيمن على A2 وحدد تنسيق الخلايا.

4. اختر الفئة مخصص واكتب "m/d/yyyyyyy h:mm AM/PM."

5. انقر فوق موافق لرؤية تغيير A2 إلى تنسيق يبدأ بـ "1\0\1900" وضبط التاريخ.

6. استخدم رسام التنسيق لنسخ تنسيق A2 إلى B2 وضبط التاريخ.

7. أدخل الصيغة \=(B2-A2)\24 في الخلية C2 واضغط على Enter لترى التغيير الإجمالي إلى تنسيق يصف عدد الساعات في الوقت المنقضي بين A2 و B2.

مثال على إجمالي التغيير لطرح الأوقات في Excel

تحذير يجب تطبيق تنسيق "عدد" على C2 للحصول على القيمة الصحيحة في الصيغة أعلاه.

مجموع الوقت في Excel

افترض أنك تريد جمع فرق الوقت بين أعضاء فريقك الذين يعملون على مهام متعددة في المشروع. إذا كانت هذه المدد مجموعها أقل من 24 ساعة، اتبع الخطوات التالية:

1. أدخل مدة واحدة في الخلية B2 (بالتنسيق h:mm) واضغط على Enter.

2. أدخل المدة الأخرى في الخلية B3 واضغط على Enter.

3. أدخل الصيغة \ = B2+B3 في الخلية B4 واضغط على Enter.

مثال لدمج الأوقات التي تساوي أقل من 24 ساعة في صيغ Excel (العمود ب)

نصيحة احترافية إذا كنت تفضل النقر فوق زر واحد بدلاً من إدخال صيغة، يمكنك وضع المؤشر في B4 والضغط على الزر Σ (أو AutoSum) في علامة التبويب الصفحة الرئيسية. سيطبق الزر الصيغة =SUM(B2:B3) على الخلية في المثال أعلاه.

إذا كانت المدة الإجمالية لمهام مشروعك تصل إلى أكثر من 24 ساعة، فاتبع هذه الخطوات بدلاً من ذلك:

1. أدخل مدة واحدة في الخلية B2 (بالتنسيق h:mm) واضغط على Enter. (تحذير: احذر من أن المدة القصوى هي 23 ساعة و59 دقيقة) 2. أدخل المدة الأخرى في الخلية B3 واضغط على Enter.

3. أدخل الصيغة =B2+B3 في الخلية B4 واضغط على Enter.

4. انقر بزر الماوس الأيمن على B4 وحدد تنسيق الخلايا.

5. اختر الفئة مخصص واكتب "[h]:mm;@"

6. انقر فوق موافق لرؤية B4 يعرض بشكل صحيح مجموع الأوقات في B2 و B3.

مثال على دمج القيم التي تساوي أكثر من 24 ساعة (العمود ب)

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القائمة الكاملة للصيغ لحساب الوقت في Excel

من المفيد معرفة الصيغ عند حساب فرق الوقت في Excel. ولإعداد فرق الوقت وقيمته بشكل صحيح، قدمنا لك قائمة بالصيغ لتسهيل عملياتك الحسابية.

المعادلة الوصف \ = \B2-A2 الفرق بين القيمتين الزمنيتين في الخليتين A2 و B2 يجب أيضًا تطبيق تنسيق "رقم" على الخلية التي تحتوي على صيغة فرق الوقت. =TIMEVALUE("8:02 مساءً") -TIMEVALUE("9:15 صباحًا") تحذير: يجب أن يكون الفرق أقل من 24 ساعة. \ \ = TEXT(B2-A2,"h") الساعات بين القيمتين في الخليتين A2 و B2 تحذير: يجب تطبيق التنسيق "مخصص" بالنوع "h" على الخانتين A2 و B2. أيضًا، لا يمكن أن تكون القيمة الموجودة في B2 أقل من A2 ويجب أن يكون الفرق أقل من 24 ساعة لتجنب القيمة السالبة. وتُرجع الدالة TEXT قيمة نصية. \ \ = TEXT(B2-A2,"h:mm") الدقائق والساعات بين القيم الزمنية في الخليتين A2 و B2. تحذير: يجب تطبيق التنسيق "مخصص" بالنوع "h:mm" على A2 و B2". أيضًا، لا يمكن أن تكون القيمة في B2 أقل من A2 ويجب أن يكون الفرق أقل من 24 ساعة. \ \ = TEXT(B2-A2,"h:mm:ss") الساعات والدقائق والثواني بين قيم الوقت في الخليتين A2 و B2. تحذير: يجب تطبيق التنسيق "مخصص" بالنوع "h:mm:ss" على A2 و B2". ولا يمكن أن تكون القيمة في B2 أقل من A2 ويجب أن يكون الفرق أقل من 24 ساعة. \ \ = int((b2-a2)\2)\ 24) عدد الساعات الكاملة بين القيمتين الزمنيتين في الخانتين A2 و B2 (24 هي الساعات في اليوم). تحذير: إذا كان الفرق أكثر من 24 ساعة، يجب تطبيق التنسيق "مخصص" بالنوع "m/d/yyyyyy h:mm AM/PM" على A2 و B2. ويجب تطبيق تنسيق "رقم" على الخلية التي تحتوي على صيغة فرق الوقت. \ \ = (B2-A2)\ \ 1440 \ دقائق بين القيم الزمنية في الخليتين A2 و B2 (1440 هي الدقائق في اليوم). *تحذير: إذا كان الفرق أكثر من 24 ساعة، يجب تطبيق التنسيق "مخصص" بالنوع "m/d/yyyyyy h:mm AM/PM" على A2 و B2. ويجب تطبيق تنسيق "رقم" على الخلية التي تحتوي على صيغة فرق الوقت. \ \ = (B2-A2)\ 86400 \ ثوانٍ بين القيم الزمنية في الخليتين A2 و B2 (86400 هي الثواني في اليوم).*تحذير: إذا كان الفرق 24 ساعة فأكثر، يجب تطبيق صيغة "مخصص" بالنوع "m/d/yyyyy h:mm AM/PM" على A2 و B2. ويجب تطبيق تنسيق "رقم" على الخلية التي تحتوي على صيغة فرق الوقت. \ = HOUR(B2-A2) الساعات بين قيم الوقت في الخليتين A2 و B2. تحذير: لا يمكن أن تكون القيمة في B2 أقل من القيمة في A2 ويجب أن يكون الفرق أقل من 24 ساعة. أيضًا، تُرجع الدالة HOUR قيمة رقمية. \ \ = دقيقة (B2-A2) دقائق بين القيم الزمنية في الخليتين A2 و B2. تحذير: لا يمكن أن تكون القيمة في B2 أقل من القيمة في A2 ويجب أن يكون الفرق أقل من 60 دقيقة. أيضًا، تُرجع الدالة MINUTE قيمة رقمية. \ = SECOND(B2-A2) الثواني بين القيم الزمنية في الخليتين A2 و B2. تحذير: لا يمكن أن تكون القيمة الموجودة في B2 أقل من القيمة الموجودة في A2 ويجب أن يكون الفرق أقل من 60 ثانية. أيضًا، تُرجع الدالة SECOND قيمة رقمية. \ = الآن()-A2 الوقت المنقضي بين التاريخ والوقت في الخلية A2 والتاريخ والوقت الحاليين. تحذير: إذا كان الوقت المنقضي أكثر من 24 ساعة، يجب تطبيق التنسيق "مخصص" بالنوع "د "أيام" h:mm:ss" على الخلية التي تحتوي على صيغة فرق الوقت. أيضًا، لا يقوم Excel بتحديث الوقت المنقضي في الوقت الفعلي. للقيام بذلك، يجب الضغط على Shift+F9. \ = الوقت (الساعة (الآن())، الدقيقة (الآن())، الثانية (الآن())، الثانية (الآن()))-A2 الوقت المنقضي بين القيمة الموجودة في الخلية A2 والتاريخ والوقت الحالي. تحذير: لا يقوم Excel بتحديث الوقت المنقضي في الوقت الفعلي. للقيام بذلك، يجب الضغط على Shift+F9. "" "" الأيام، و""" الساعات (B2-A2)&" أيام، و""الساعات (B2-A2)&" ساعات، و""الدقائق (B2-A2)&" دقائق، و""الثواني (B2-A2)&" ثوانٍ" " " الوقت المنقضي بين التاريخ والوقت أو قيم الوقت في الخليتين A2 و B2، معبراً عنه بالصيغة "dd أيام، و hh ساعات، و mm دقائق، و ss ثوانٍ." تحذير: تُرجع هذه الصيغة قيمة نصية. إذا كنت تريد أن تكون النتيجة قيمة، فاستخدم الصيغة = B2-A2 وطبّق التنسيق "مخصص" بالصيغة "d "أيام" و h "ساعات" و m "دقائق" و s "ثوانٍ"" على الخلية التي تحتوي على صيغة فرق الوقت. \=إذا كان (INT(B2-A2)>0,INT(B2-A2)&" أيام,",",""") &إذا كان (HOUR(B2-A2)>0,HOUR(B2-A2)&" ساعات,",","") &إذا كان (MINUTE(B2-A2)>0,MINUTE(B2-A2)&" دقائق,","") &إذا كان (SECOND(B2-A2)>0,SECOND(B2-A2)&" ثواني,""") الوقت المنقضي بين التاريخ والوقت أو القيم الموجودة في الخليتين A2 و B2، معبراً عنها بالصيغة "dd أيام، hh ساعات، mm دقائق، و ss ثوانٍ" مع إخفاء القيم الصفرية. تحذير: تُرجع هذه الصيغة قيمة نصية. إذا كنت تريد أن تكون النتيجة قيمة، فاستخدم الصيغة = B2-A2 وطبّق التنسيق "مخصص" بالصيغة "d "أيام" و h "ساعات" و m "دقائق" و s "ثوانٍ"" على الخلية التي تحتوي على صيغة فرق التوقيت. \ = A2 + الوقت (1،0،0) القيمة في الخلية A2 زائد ساعة واحدة. تحذير: هذه الصيغة تسمح فقط بإضافة أقل من 24 ساعة إلى القيمة. \ \ = A2+(30/24) القيمة في الخلية A2 زائد 30 ساعة (24 ساعة في اليوم). تحذير: تسمح هذه الصيغة بإضافة أي عدد من الساعات إلى القيمة. \ = A2-TIME(1,0,0,0) القيمة الزمنية في الخلية A2 ناقص ساعة واحدة. تحذير: تسمح هذه الصيغة فقط بطرح أقل من 24 ساعة من القيمة. \ \ = A2-(30/24) القيمة الزمنية في الخلية A2 ناقص 30 ساعة. تحذير: تسمح هذه الصيغة بطرح أي عدد من الساعات من القيمة. \ \ = A2+ الوقت (0,1,0) القيمة الزمنية في الخلية A2 زائد دقيقة واحدة. تحذير: تسمح هذه الصيغة فقط بإضافة أقل من 60 دقيقة إلى القيمة. \ \ = A2+(100/1440) القيمة الزمنية في الخلية A2 زائد 100 دقيقة (1440 هي الدقائق في اليوم). تحذير: تسمح هذه الصيغة بإضافة أي عدد من الدقائق إلى القيمة. \ \ = A2-TIME(0,1,0) قيمة الوقت في الخلية A2 ناقص دقيقة واحدة. تحذير: تسمح هذه الصيغة فقط بطرح أقل من 60 دقيقة من القيمة. \ \ = A2-(100/1440) قيمة الوقت في الخلية A2 ناقص 100 دقيقة. تحذير: تسمح هذه الصيغة بطرح أي عدد من الدقائق من القيمة. \ \ = A2 + الوقت (0,0,1) قيمة الوقت في الخلية A2 زائد ثانية واحدة. تحذير: تسمح هذه الصيغة فقط بإضافة أقل من 60 ثانية إلى القيمة. \ \ = A2 + (100/86400) القيمة الزمنية في الخلية A2 زائد 100 ثانية (86400 هي الثواني في اليوم). تحذير: تسمح هذه الصيغة بإضافة أي عدد من الثواني إلى قيمة ما. \ = A2-TIME(0,0,0,1) قيمة الوقت في الخلية A2 ناقص ثانية واحدة. تحذير: تسمح هذه الصيغة فقط بطرح أقل من 60 ثانية من القيمة. \ \ = A2-(100/86400) قيمة الوقت في الخلية A2 ناقص 100 ثانية. تحذير: تسمح هذه الصيغة بطرح أي عدد من الثواني من القيمة. \ = A2+B2=SUM(A2:B2) مجموع الساعات والساعات والدقائق، أو الساعات والدقائق والثواني في القيم الموجودة في الخليتين A2 و B2، اعتماداً على التنسيق الذي طبقته على هاتين الخليتين. تحذير: إذا كان الإجمالي يصل إلى أكثر من 24 ساعة، يجب عليك تطبيق التنسيق "مخصص" بالنوع "[h]:mm;@" على الخلية التي تحتوي على صيغة SUM.

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