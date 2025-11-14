أفضل 10 برامج لإدارة مخزون البناء في عام 2025

وراء كل مبنى — من ناطحات السحاب الشاهقة إلى المنازل المريحة — تكمن قصة من التخطيط الدقيق وإدارة الموارد.

من ضمان وصول المواد في الوقت المحدد إلى الالتزام بالميزانية، يمكن لأدنى تأخير أن يعرقل مشروعًا في قطاع البناء. المخاطر كبيرة، وكذلك تعقيد إدارة كل شيء بدءًا من مستويات المخزون وحتى جداول الشراء.

اليوم، يواجه المتخصصون في مجال البناء تحديات مثل تقلبات أسعار المواد، واضطرابات سلسلة التوريد، والحاجة المتزايدة لتتبع الموارد عبر مواقع متعددة.

تتطلب هذه الصناعة إدارة دقيقة وفعالة، والتي لا يمكن تحقيقها إلا باستخدام برنامج إدارة نظام المخزون المناسب.

إليك قائمة بأفضل 10 برامج لإدارة مخزون مواد البناء لمساعدتك على تحسين العمليات وتقليل الهدر والحفاظ على مسار أحلامك.

⏰ ملخص 60 ثانية إليك اختيارنا لأفضل برامج إدارة المخزون للمهنيين في مجال البناء والتي ستساعدك على تحسين إدارة المخزون لديك: ClickUp : الأفضل لتبسيط وإدارة عمليات المخزون Buildertrend: الأفضل لتبسيط إدارة مشاريع البناء Procore: الأفضل لإدارة المشاريع الإنشائية الكبيرة الحجم مشرف المقاول: الأفضل للمقاولين الصغار والمتوسطين Xero: الأفضل للشركات الصغيرة التي تحتاج إلى حلول محاسبة قابلة للتطوير Sortly: الأفضل لشركات البناء الصغيرة التي لديها احتياجات بسيطة في مجال المخزون Zoho Inventory: الأفضل للشركات التي تتعامل مع طلبات متعددة القنوات Sage 50 Accounting: الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال البناء QuickBooks Online: الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال البناء AlignBooks: الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة مخزون البناء؟

الشركات متعطشة لتتبع المخزون في الوقت الفعلي، ولسبب وجيه.

وفقًا لت قرير Deloitte’s Engineering and Construction Industry Outlook، قامت بعض المؤسسات بتجربة استخدام الطائرات بدون طيار لتفتيش المواقع ومراقبة التقدم وإدارة المخزون في الوقت الفعلي. هل هذا مثير للإعجاب؟ نعم. هل هو عملي للجميع؟ ليس كثيرًا.

بالنسبة لمعظم شركات البناء، يؤدي برنامج جرد البناء الموثوق به مهمته على أكمل وجه من خلال تتبع مخزون البناء وتقييم أصول البناء. هل ترغب في تتبع المعدات عالية القيمة أو إدارة المخزون؟ سيساعدك البرنامج المثالي في إدارة ذلك.

🧠 هل تعلم: استخدمت الخوذات الصلبة لأول مرة في عام 1919 وكانت من أوائل معدات السلامة في العصر الحديث. كانت تصنع في البداية من القماش والغراء والطلاء الأسود. تخيل محاولة تتبع مخزون معدات السلامة في ذلك الوقت!

كل ما عليك فعله هو تحديد أولويات بعض الميزات. إليك ما يجب البحث عنه في برامج تحسين المخزون:

تحديثات المخزون المباشرة : تجنب حالات نفاذ المخزون أو زيادة المخزون المكلفة باستخدام برنامج يوفر تحديثات في الوقت الفعلي لمستويات المواد والمعدات.

أدوات تخطيط المواد : تبسيط تخطيط سلسلة التوريد من خلال مواءمة احتياجات المواد مع جدول أعمال البناء الخاص بك للحصول على جداول زمنية سلسة للمشروع

تصميم بسيط وسهل الاستخدام : ضمان قدرة جميع أفراد الفريق على إدارة المخزون بفعالية دون الحاجة إلى ساعات من التدريب التقني

الوصول عبر الهاتف المحمول والسحابة : احتفظ ببيانات المخزون في متناول يدك، سواء في الموقع أو في المكتب، باستخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية.

تتبع مواقع متعددة : إدارة المواد والمعدات بسهولة عبر مواقع عمل متعددة لضمان التوزيع والنقل المناسبين

خيارات قابلة للتخصيص والتوسعة : اختر برنامجًا يتطور مع نمو أعمالك ويتكيف مع احتياجاتك المتغيرة في مجال المخزون.

تقارير وتحليلات مفصلة: احصل على رؤى قابلة للتنفيذ من خلال تقارير حول اتجاهات المخزون والاستخدام والتكاليف لاتخاذ قرارات شراء أكثر ذكاءً.

أفضل 10 برامج لإدارة مخزون مواد البناء

1. ClickUp (الأفضل لتبسيط وإدارة عمليات المخزون)

أي شخص يعمل في مجال البناء يعرف جيدًا صعوبة إدارة المخزون:

تأخير المشاريع وإهدار الموارد بسبب سوء تتبع المخزون

تستهلك البضائع الزائدة عن الحاجة المساحة والمال، بينما يؤدي نقص المخزون إلى ضياع الفرص.

العمليات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً وتبطئ كل شيء

مخزونات قديمة منسية تتراكم في المستودعات

عادةً ما يتطلب حل هذه المشكلات استخدام أدوات متعددة، مثل لوحات المعلومات والأتمتة والإشعارات.

ولكن لماذا تعقيد الأمور؟ ClickUp يبسط كل شيء من خلال حل شامل لإدارة المخزون والتعاون بين أعضاء الفريق والإنتاجية.

نموذج إدارة المخزون من ClickUp

ابدأ باستخدام نموذج إدارة المخزون من ClickUp. فهو يركز على مستويات المخزون وإعادة الطلبات والموردين والتكاليف، ويحافظ على تنظيم جميع بيانات المخزون الخاصة بك وإمكانية الوصول إليها.

تعرف على المزيد تتبع مستويات المخزون وإعادة الطلبات وحالة الطلبات والموردين والتكاليف في مكان واحد باستخدام نموذج إدارة المخزون من ClickUp.

كما يساعدك تتبع الاتجاهات والتحركات على تجنب الإفراط في التخزين أو نفاد الإمدادات الأساسية.

مشاهدات ClickUp

مشاريع البناء هي مشاريع ديناميكية، وكل دور فيها —سواء كان مدير موقع أو مسؤول مشتريات أو مقاول— يتطلب رؤى مختلفة.

تتألق تعددية استخدامات ClickUp، خاصة من خلال ClickUp Views، التي تتكيف مع احتياجات المشاريع المختلفة. يوفر ClickUp أكثر من 15 عرضًا قابلاً للتخصيص بالكامل لتتناسب مع سير عملك.

باستخدام عرض الجدول في ClickUp، يمكنك تخصيص أعمدة لرموز SKU والكميات والمواقع، مما يسهل اكتشاف الثغرات ونقل الإمدادات إلى حيث تكون هناك حاجة إليها. تخيل أنك تعرف بالضبط عدد أكياس الأسمنت الموجودة في الموقع A مقابل الموقع B في غضون ثوانٍ.

نظم مخزونك لتكتشف التباينات على الفور باستخدام عرض الجدول في ClickUp

استخدم عرض قائمة ClickUp لترتيب أولويات أوامر الشراء، وعرض الجدول لتتبع الكميات واللوجستيات، وعرض التقويم لمواءمة تسليم المواد مع الجداول الزمنية للمشروع. بالنسبة للفرق الموجودة في الموقع، يبسط عرض اللوحة تتبع المهام الخاصة بالشحنات أو نقل المعدات.

يأخذ الأمور إلى أبعد من ذلك بالنسبة لفرق البناء من خلال نموذج ClickUp لإدارة البناء. إنه مركز شامل لتنظيم المشاريع وإدارة الجداول الزمنية وتنسيق الفرق.

تخيل ما يلي: يتصل بك رئيس العمال للاستفسار عن توفر معدات عالية القيمة لمهمة جديدة. بدلاً من تصفح سجلات لا حصر لها، يمكنك فتح عرض لوحة المعلومات، الذي يجمع جميع بيانات المخزون المهمة في واجهة واحدة سهلة القراءة. إليك مقطع فيديو يشرح ذلك بالتفصيل:

لوحات معلومات ClickUp

احصل على عرض شامل لمعلومات منتجك بفضل لوحات معلومات ClickUp القابلة للتخصيص

باستخدام لوحات معلومات ClickUp، يمكنك:

عرض بيانات المخزون على الأدوات المصغرة للوصول السريع إلى مستويات المخزون الهامة والاتجاهات

أتمتة مهام مثل تنبيهات انخفاض المخزون أو مشغلات تجديد الإمدادات لتوفير الوقت

هل تحتاج إلى إشعارات عند انخفاض المخزون؟ تقوم ClickUp Automations بمعالجة ذلك بسلاسة، حيث تقوم بتشغيل مهام إعادة الطلب قبل حدوث النقص.

🗣️آراء العملاء:

كنا نقضي ساعات إضافية في القيام بأعمال روتينية يدويًا، مثل تسليم المشاريع إلى فريقنا، وإنشاء المهام، ولصق الروابط. الآن، نستخدم هذا الوقت للتخطيط المسبق ونقل المزيد من سير عمل الفريق إلى ClickUp.

كما أشار إلى أن إخطار أعضاء الفريق بإنجاز مهمة ما كان يستغرق ما يصل إلى 36 ساعة قبل الأتمتة. أما الآن، مع ClickUp، تتم هذه التحديثات على الفور، مما يتيح للفرق التركيز على أولوياتها والالتزام بمواعيدها النهائية بكفاءة.

ClickUp Brain

عندما يكون الوقت ضيقًا، يقوم ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج، بتحليل الاتجاهات وصياغة طلبات عروض الأسعار وإنشاء تحديثات سريعة، مما يتيح لك التركيز على المهام ذات الأولوية العالية.

تعرف على المزيد قم بسرعة بصياغة طلبات عروض الأسعار باستخدام البيانات المتوفرة في نظامك البيئي باستخدام ClickUp Brain

📌 مثال: لنفترض أنك تستعد لصب كمية كبيرة من الخرسانة عند شروق الشمس غدًا، وفجأة أدركت أنك غير متأكد من أن جميع المواد قد تم طلبها. بدلاً من البحث في رسائل البريد الإلكتروني أو السجلات، يمكنك أن تطلب من ClickUp Brain تحليل أوامر الشراء الأخيرة والتأكد من مستويات المخزون. في غضون لحظات، يقوم بتوليد ملخص يوضح ما هو متوفر في المخزون، ويشير إلى العناصر المفقودة، وحتى يصوغ طلب عرض أسعار لموردك — مما يوفر لك ساعات من الوقت ويضمن التزام طاقمك بالجدول الزمني.

أفضل ميزات ClickUp

لوحات معلومات مخصصة : تحليل توفر المخزون، وتتبع حالات نفاد المخزون، ومراقبة الاتجاهات في عرض مخصص

نموذج إدارة المخزون : قم بتجميع جميع بيانات المخزون في مكان واحد لتتبع مستويات المخزون وإعادة الطلبات وتفاصيل الموردين في الوقت الفعلي باستخدام : قم بتجميع جميع بيانات المخزون في مكان واحد لتتبع مستويات المخزون وإعادة الطلبات وتفاصيل الموردين في الوقت الفعلي باستخدام نماذج المخزون

عرض الجدول في ClickUp : قم بإنشاء تخطيطات منظمة لإدارة الميزانيات والمخزونات وبيانات العملاء باستخدام الصفوف والأعمدة.

التقويمات والجداول الزمنية : قم بجدولة عمليات التسليم والمهام في الوقت الفعلي باستخدام الجداول الزمنية التعاونية وتقويمات الموارد.

أدوات إعداد التقارير: إنشاء تقارير مفصلة عن المخزون لتحديد الثغرات في الكفاءة والقيود والاتجاهات من أجل اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

قيود ClickUp

قد يحدث بطء في الأداء على بعض الأجهزة المحمولة

الميزات المعقدة قد تشكل منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

مجاني إلى الأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضفه إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل عضو

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

أنا أحب القوالب، ومنشئ لوحة التحكم، وجميع محتويات التدريب المتاحة. لقد جربت برامج أخرى مثل Asana و Monday.com و Trello، ولكن Click up هو الأفضل بالتأكيد لشركتنا الإنشائية.

2. Buildertrend (الأفضل لتبسيط إدارة مشاريع البناء)

عبر Buildertrend

إدارة مشاريع البناء ليست بالمهمة السهلة. بين الجداول الزمنية الضيقة ومتابعة الشؤون المالية وإبقاء العملاء على اطلاع دائم، من السهل أن تشعر بالإرهاق.

يبسط Buildertrend هذا الفوضى من خلال الجمع بين إدارة المشاريع وتتبع الشؤون المالية والتعاون مع العملاء في أداة واحدة قوية.

تخيل هذا: طاقمك في الموقع ينتظر تسليم المواد بينما فريق مكتبك يسارع لتحديث الميزانيات والجداول الزمنية. مع منصة Buildertrend الشاملة، يمكنك إدارة الجداول الزمنية وتتبع التكاليف وحتى التواصل مع العملاء في الوقت الفعلي من خلال بوابة العملاء.

أفضل ميزات Buildertrend

حافظ على توافق فريقك مع الجداول الزمنية وقوائم المهام وقوائم المخزون والسجلات اليومية

قارن بين التكاليف التقديرية والتكاليف الفعلية، وتتبع التدفق النقدي، وادمج مع QuickBooks و Xero

تزويد العملاء بتحديثات في الوقت الفعلي، وتوقيع العقود، ورؤية واضحة للمشروع من خلال لوحة تحكم مركزية

اطلب التغييرات واعتمدها وتتبعها بسهولة دون تعطيل سير العمل

مشاركة الملفات والرسائل والتحديثات مع أعضاء الفريق والمقاولين من الباطن

قيود Buildertrend

الأدوات المالية المتقدمة متاحة فقط في الخطط الأعلى مستوى

منحنى تعلم أكثر حدة لبعض الميزات مقارنة بالمنافسين

يمكن تحسين أداء تطبيق الهاتف المحمول

أسعار Buildertrend

أساسي : 399 دولارًا شهريًا

متقدم : 699 دولارًا شهريًا

كامل: 999 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Buildertrend

G2 : 4. 2/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Buildertrend؟

أستخدم Buildertrend لإدارة شركتنا للبناء السكني التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار سنويًا. أجده مفيدًا للغاية، خاصة في ما يتعلق بالتوثيق. نستخدمه للاختيارات والسجلات اليومية والتقديرات وحفظ السجلات. إنه رائع حقًا.

"أستخدم Buildertrend لإدارة شركتنا للبناء السكني التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار سنويًا. أجده مفيدًا للغاية، خاصة في ما يتعلق بالوثائق. نستخدمه في عمليات الاختيار، والسجلات اليومية، والتقديرات، وحفظ السجلات. إنه رائع حقًا." – مستخدم Reddit

💡 نصيحة احترافية: الاستثمار في نظام إدارة المخزون هو طريقة رائعة لتوفير المال وإدارة التكاليف. إليك كيفية إنشاء نظام مخزون لتلبية متطلبات العملاء المتزايدة.

3. Procore (الأفضل لإدارة المشاريع الإنشائية الكبيرة)

عبر Procore

تتضمن إدارة مشروع بناء واسع النطاق العديد من العناصر المتغيرة، مثل الجداول الزمنية والميزانيات والامتثال والكثير من الوثائق. تم تصميم Procore خصيصًا للمشاريع المعقدة، حيث يساعد المقاولين العامين والمالكين والمقاولين المتخصصين على تسهيل سير العمل من مرحلة ما قبل البناء وحتى الانتهاء.

بفضل منصة Procore المركزية، يمكنك الحصول على رؤية في الوقت الفعلي لكل جانب من جوانب مشروعك، مما يتيح اتخاذ قرارات أفضل والتعاون بين الأطراف المعنية.

أفضل ميزات Procore

برنامج مركزي لإدارة المشاريع والمهام يربط بين فرق العمل الميدانية والمكتبية لتوفير تحديثات في الوقت الفعلي وتتبع المهام.

تسهل إدارة المستندات تنظيم الملفات بفضل التحكم في الإصدارات والتخزين الآمن

تتكامل الإدارة المالية مع QuickBooks و Sage، مما يضمن دقة تتبع التكاليف ووضع الميزانية.

أدوات ما قبل البناء تبسط عمليات تقديم العطاءات والتقديرات وإدارة التصميم

تساعد أدوات إدارة المخزون الفعالة في الحفاظ على الامتثال لعمليات التفتيش وقوائم المراجعة وتتبع الحوادث في عمليات المستودعات.

قيود Procore

منحنى تعلم حاد للمستخدمين الجدد والفرق الصغيرة

الوظائف غير المتصلة بالإنترنت محدودة وتعتمد بشكل كبير على البيانات المخزنة مؤقتًا

قد تكون الأسعار المخصصة باهظة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

أسعار Procore

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Procore

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 3200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 2700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Procore؟

لقد أطلقت على مراجعتي عنوان "إنستغرام إدارة الإنشاءات" لأن استخدام Procore سهل للغاية. أنا محاسب مشاريع في شركة إنشاءات في نيوجيرسي وأقوم بجميع الأعمال المتعلقة بالفواتير. تعجبني حقًا وظائف جدول القيم والفواتير الخاصة بالمقاولين من الباطن في المشاريع.

اقرأ أيضًا: أفضل برامج وأدوات إدارة المشتريات

4. مقاول رئيسي (الأفضل للمقاولين الصغار والمتوسطين)

عبر مشرف المقاول

لا ينبغي أن تعني قيود الميزانية التضحية بالكفاءة. يوفر Contractor Foreman ميزات قوية لإدارة الإنشاءات بأسعار معقولة، وهو مخصص بشكل خاص للمقاولين الصغار الذين يحتاجون إلى أدوات شاملة دون إنفاق مبالغ طائلة.

تتوفر مجموعة واسعة من الوظائف - من تتبع الشؤون المالية إلى جدولة المشاريع - في منصة سهلة الاستخدام تنمو مع نمو أعمالك.

أفضل ميزات مقاول فورمان

يبسط إدارة المشاريع باستخدام مخططات جانت والجدولة والسجلات اليومية

تقدم أدوات مالية مدمجة، بما في ذلك الفواتير على غرار AIA وتتبع التكاليف في الوقت الفعلي

يتضمن نماذج وقوائم مراجعة قابلة للتخصيص للتفتيش واجتماعات السلامة والتقديمات

يوفر تحديد المواقع الجغرافية وتتبع الوقت باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لمراقبة القوى العاملة بدقة

يدعم تكامل QuickBooks والوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) لضمان سلاسة سير العمل

قيود رئيس العمال المتعاقدين

قد تبدو ميزات الجدولة مشتتة وتحتاج إلى تحسين

تكامل محدود مع الأطراف الثالثة مقارنة بالمنصات الأخرى

مشكلات في أداء التطبيق على الأجهزة المحمولة، خاصةً عند تحميل الصور

لا يوجد وضع غير متصل بالإنترنت للوصول إلى البيانات في المواقع البعيدة

أسعار مقاول رئيس العمال

الأساسي : 49 دولارًا شهريًا

قياسي : 79 دولارًا شهريًا

بالإضافة إلى : 125 دولارًا شهريًا

Pro : 166 دولارًا شهريًا

غير محدود: 249 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات مقاول رئيس العمال

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 260 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (690+ تقييم)

💡 نصيحة احترافية: البقاء على اطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية هو مفتاح إدارة المشاريع بكفاءة. إليك دليلك لاختيار برنامج جدولة الإنشاءات المناسب والمخصص لاحتياجاتك.

5. Xero (الأفضل للشركات الصغيرة التي تحتاج إلى حلول محاسبية قابلة للتطوير)

عبر Xero

إدارة الشؤون المالية في مجال البناء ليس بالأمر السهل — فالتوازن بين تكاليف العمل وتتبع النفقات ومطابقة الفواتير غالبًا ما يبدو وكأنه مشروع بحد ذاته. هنا يأتي دور Xero كحل محاسبة قائم على السحابة ومصمم خصيصًا لمساعدة شركات البناء على تبسيط هذه التحديات.

تكاملها مع تطبيقات خاصة بالبناء مثل WorkflowMax يجعل تتبع المشاريع وإدارة التكاليف أمراً سهلاً، في حين أن تطبيقها المحمول سهل الاستخدام يضمن لك القدرة على إنجاز المهام، حتى من موقع العمل.

أفضل ميزات Xero

وصول غير محدود للمستخدمين إلى جميع خطط الأسعار

يتصل بأكثر من 21,000 مؤسسة مالية لتسهيل استيراد المعاملات المصرفية

تطبيق جوال لإدارة النفقات أثناء التنقل مع إمكانية التقاط الإيصالات

التكامل مع أكثر من 1000 تطبيق، بما في ذلك WorkflowMax و Gusto

ميزات إعداد التقارير المالية مثل بيانات الأرباح/الخسائر والمستحقات المتأخرة

قيود Xero

الخطة الأساسية تحدد عدد الفواتير (20 و 5 على التوالي)

يدعم منظمة واحدة فقط لكل اشتراك

تتطلب الميزات المتقدمة مثل تتبع المشاريع ومطالبات النفقات الخطة الأغلى ثمناً.

لا يوجد دعم هاتفي مباشر، يعتمد فقط على المساعدة عبر الإنترنت

أسعار Xero

الباقة المبدئية : 29 دولارًا شهريًا

قياسي : 46 دولارًا شهريًا

مميز: 69 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Xero

G2 : 4. 3/5 (710+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 3100 تقييم)

اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لإدارة الإنشاءات

📮 رؤية: أظهر استطلاعنا أن العاملين في مجال المعرفة يحافظون على متوسط 6 اتصالات يومية في مكان عملهم. وهذا ربما يتطلب تبادل العديد من الرسائل عبر البريد الإلكتروني والدردشة وأدوات إدارة المشاريع. ماذا لو كان بإمكانك جمع كل هذه المحادثات في مكان واحد؟ مع ClickUp، يمكنك ذلك! إنها التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد — كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك أنت وفريقك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

6. Sortly (الأفضل لشركات البناء الصغيرة ذات الاحتياجات البسيطة في مجال المخزون)

عبر Sortly

يعد تتبع الأدوات والمعدات والإمدادات تحديًا شائعًا لشركات البناء. من الأدوات المفقودة إلى نفاد المواد الأساسية في منتصف المشروع، يمكن أن تؤدي إدارة المخزون إلى تعطيل الجداول الزمنية والميزانيات بسرعة.

تقدم Sortly حلاً بسيطًا لكنه فعال لإدارة المخزون، مصممًا خصيصًا للشركات الصغيرة العاملة في مجال البناء والتي تحتاج إلى مراقبة أصولها دون التعقيدات التي تنطوي عليها أنظمة الشركات الكبيرة.

يبسط Sortly عملية مراقبة المخزون بفضل ميزات مثل إنشاء رموز QR وتنبيهات المخزون والتتبع في الوقت الفعلي عبر الأجهزة.

أفضل ميزات Sortly

إنشاء رموز QR ورموز شريطية لتتبع الأدوات والمواد بسهولة

قم بتعيين تنبيهات الحد الأدنى للمخزون لتجنب التأخيرات المكلفة أو نفاد المخزون

تحميل صور عالية الدقة لفهرسة العناصر بصريًا

مزامنة في الوقت الفعلي عبر الأجهزة للحصول على تحديثات دقيقة من فرق العمل الميدانية

واجهة سهلة الاستخدام على الأجهزة المحمولة لإدارة المخزون في الموقع أو أثناء التنقل

قيود Sortly

يحدد البرنامج المجاني عدد الإدخالات بـ 100 عنصر ويوفر تخصيصًا محدودًا.

تتطلب الميزات المتقدمة مثل تكامل الماسح الضوئي الخارجي خططًا أعلى مستوى

غير مناسب للعمليات واسعة النطاق ذات الاحتياجات المعقدة في مجال المخزون

أسعار Sortly

مجاني

متقدم : 24 دولارًا شهريًا

Ultra : 74 دولارًا شهريًا

الاشتراك المميز : 149 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تصنيفات ومراجعات Sortly

G2 : 4. 4/5 (25 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (720+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sortly؟

Sortly سهل الاستخدام للغاية. إنه في متناول أيدينا ومتوفر أيضًا على الكمبيوتر حتى يتمكن مساعدنا من إدارة مخزوننا من الزي الرسمي والمعدات.

🧠 هل تعلم: تطلب بناء سور الصين العظيم، أحد أكبر مشاريع البناء في العالم، إدارة دقيقة للموارد على مدى قرون. تشير التقديرات إلى أنه تم استخدام أكثر من 100 مليون طن من الطوب والحجارة والتراب — دون استخدام أنظمة الجرد الحديثة!

7. Zoho Inventory (الأفضل للشركات التي تتعامل مع طلبات متعددة القنوات)

عبر Zoho Inventory

قد يكون إدارة المخزون عبر قنوات متعددة مع الحفاظ على الدقة أمراً صعباً، خاصة في قطاع البناء، حيث يعتبر تتبع المخزون وتنظيم المستودعات أمراً بالغ الأهمية.

يبسط Zoho Inventory هذه العملية من خلال توفير منصة مركزية لإدارة الطلبات وتتبع المخزون والتكامل السلس مع أدوات مثل Shopify و Amazon و Zoho CRM.

سواء كان ذلك لتتبع قطع الغيار أو مراقبة المخزون في المستودعات أو أتمتة الفواتير المتوافقة مع ضريبة السلع والخدمات (GST)، يوفر Zoho Inventory الأدوات اللازمة للحفاظ على كفاءة سير الأعمال.

أفضل ميزات Zoho Inventory

تتبع المخزون عبر عدة مستودعات مع رؤية مركزية

قم بإنشاء فواتير ومستندات تسليم متوافقة مع ضريبة السلع والخدمات (GST) دون عناء

التكامل السلس مع منصات التجارة الإلكترونية مثل Shopify و Etsy

استخدم مسح الباركود لتبسيط تتبع العناصر وتقليل الأخطاء

الوصول إلى تقارير المخزون في الوقت الفعلي لتحسين عملية اتخاذ القرار

قيود Zoho Inventory

قد تؤدي القدرات المحدودة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت إلى إعاقة العمليات في المناطق التي تعاني من ضعف اتصال الإنترنت.

تقدم الخطة الأساسية ميزات أساسية، مما يحد من قابلية التوسع للشركات النامية.

الميزات المتقدمة مثل العناصر المركبة وإدارة المستودعات المتعددة متاحة فقط في الخطط الأعلى مستوى

أسعار Zoho Inventory

الإصدار المجاني

الإصدار القياسي : 29 دولارًا شهريًا

الإصدار الاحترافي : 79 دولارًا شهريًا

الإصدار المميز: 129 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Zoho Inventory

G2 : 4. 3/5 (95+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: يعد برنامج CRM الفعال للبناء ضروريًا لمنع التأخير وتجاوز التكاليف ومشاكل الجودة. إليك دليل لتبسيط إدارة المشاريع باستخدام الأدوات المناسبة للحفاظ على توافق الأطراف المعنية وسير العمليات بسلاسة.

8. Sage 50 Accounting (الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال البناء)

عبر Sage

قد يكون تتبع الشؤون المالية المعقدة والرواتب وإدارة المخزون أمراً مرهقاً لشركات المقاولات. يوفر Sage 50 Accounting ميزات خاصة بالصناعة، مثل تتبع المخزون المتقدم وتكلفة المهام، لمحترفي المقاولات الذين يتعين عليهم إدارة الموارد بكفاءة ومراقبة الميزانيات.

💡 نصيحة احترافية: ستسهل قوالب تخطيط الموارد حياتك من خلال تحويل الأنماط المتكررة إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ. اطلع على هذا الدليل للحصول على رؤى وأمثلة لتبسيط عملية التخطيط دون عناء.

أفضل ميزات Sage 50 Accounting

إدارة المخزون باستخدام تتبع متقدم، بما في ذلك حساب التكلفة وفقًا لطريقة FIFO/LIFO والتتبع التسلسلي

تعامل مع ميزانيات المشاريع باستخدام أدوات مثل حساب تكاليف المهام المتقدم وإعداد التقارير على مستوى المراحل

أتمتة عمليات التسوية المصرفية وإدارة الفواتير لتقليل الجهد اليدوي

التكامل السلس مع أنظمة الرواتب لتبسيط إدارة الموظفين

إنشاء تقارير مالية قوية مع تتبع وتوقعات على مستوى الأقسام

قيود برنامج Sage 50 Accounting

قد تحد البرامج المكتبية من إمكانية الوصول مقارنة بالحلول السحابية الأصلية

تتطلب الميزات المتقدمة مثل دعم المستخدمين المتعددين خططًا أعلى مستوى، مما يزيد التكاليف

قد تبدو الواجهة قديمة بالنسبة للمستخدمين الذين اعتادوا على منصات السحابة الحديثة

أسعار برنامج Sage 50 Accounting

Pro Accounting : 61.92 دولارًا شهريًا

المحاسبة المميزة : 103.92 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المحاسبة الكمومية: 177.77 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Sage 50 Accounting

G2 : 3. 9/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

Capterra: 3. 9/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sage 50؟

تعد خدمة المحاسبة السحابية Sage 50 مفيدة جدًا لنا نحن المتخصصين في مجال المحاسبة؛ فهي تجعل عملنا سهل الاستخدام وسهل التنفيذ وسهل التكامل مع خدمة دعم العملاء التي تتميز بعدد من الميزات وتكرار الاستخدام.

9. QuickBooks Online (الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال البناء)

عبر QuickBooks Online

تحتاج شركات المقاولات إلى أدوات للتعامل بفعالية مع تكاليف المشاريع وربحيتها وإدارة المقاولين. QuickBooks Online يقوم بهذه المهمة نيابة عنهم.

يقدم حلاً محاسبيًا مصممًا لمحترفي البناء، مما يتيح لهم تبسيط العمليات وأتمتة الفواتير والحصول على رؤى مالية أعمق. كما أن تكامله مع تطبيقات الطرف الثالث مثل Buildertrend و Knowify يعزز إدارة المشاريع والتكاليف بشكل أكبر.

أفضل ميزات QuickBooks Online

أتمتة إصدار الفواتير وتحصيل المدفوعات لتحسين التدفق النقدي

يوفر أدوات لحساب تكاليف المهام لتتبع ربحية المشروع في الوقت الفعلي

يتضمن تقارير قابلة للتخصيص للحصول على رؤى حول النفقات والأرباح ومصادر الإيرادات

يوفر إدارة المقاولين مع إعداد نماذج ضريبية مبسطة وتتبع النفقات

تطبيق الهاتف المحمول يضمن الوصول إلى البيانات المالية من أي مكان

قيود QuickBooks Online

يتطلب اشتراكات منفصلة لإدارة عدة أعمال تجارية

الميزات المتقدمة مثل المخزون والفواتير المجمعة مقتصرة على الخطط الأعلى مستوى

غالبًا ما يلزم التدخل اليدوي للتكامل مع خدمات الرواتب غير التابعة لشركة Intuit.

أسعار QuickBooks Online

بداية بسيطة : 17.50 دولارًا شهريًا

الأساسيات : 32.50 دولارًا شهريًا

بالإضافة إلى : 49.50 دولارًا شهريًا

متقدم: 117.50 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات QuickBooks Online

G2 : 4. 0/5 (3,390+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (7,830+ تقييم)

اقرأ أيضًا: أفضل برامج إدارة مخزون التجارة الإلكترونية

10. AlignBooks (الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة)

عبر AlignBooks

سواء كنت تدير المخزون في متجر بقالة أو تعالج كشوف المرتبات في شركة خدمات، فإن AlignBooks تقدم برنامج ERP ومحاسبة قابل للتطوير وقائم على السحابة مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التي تبحث عن حل قابل للتخصيص ومناسب للميزانية.

بفضل الوحدات التي تغطي المبيعات والفواتير والمخزون والرواتب وغيرها، يساعد هذا البرنامج في تبسيط العمليات التجارية المعقدة في مختلف القطاعات، من البيع بالتجزئة إلى التصنيع. كما تضمن نسختهما غير المتصلة بالإنترنت والمتصلة بالإنترنت المرونة للشركات ذات الاحتياجات المتنوعة في مجال البنية التحتية.

أفضل ميزات AlignBooks

وحدات متكاملة للمبيعات والفواتير والمخزون والمالية والموارد البشرية والمزيد

لوحات معلومات وتقارير قابلة للتخصيص للحصول على رؤى مالية

أدوات آلية لإصدار فواتير ضريبة السلع والخدمات والامتثال الضريبي

دعم متعدد الشركات مع خيارات النشر عبر الإنترنت وبدون اتصال بالإنترنت

تكامل سلس مع أدوات الطرف الثالث مثل Razorpay و Shopify و Google Maps

قيود AlignBooks

قد يبدو تصميم واجهة المستخدم قديمًا بالنسبة للمستخدمين المعاصرين

قابلية توسع محدودة للمؤسسات الكبيرة ذات الاحتياجات المعقدة

قد تكون استجابة خدمة العملاء ووقت حل المشكلات غير متسقين

أسعار AlignBooks

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات AlignBooks

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

هل تبحث عن المزيد من الأدوات التي تساعدك؟ إليك بعض الأدوات التي لم تدخل قائمة العشرة الأوائل ولكنها تتميز بخصائص فريدة قد تكون مفيدة لك:

Fieldwire : يربط فرق العمل الميدانية بموظفي المكتب من خلال إدارة المهام في الوقت الفعلي، مما يتيح تحديثات سلسة ووضع علامات على الخطط وتتبع المواد مباشرة في الموقع.

Knowify : يتكامل مع QuickBooks ويوفر أدوات لتتبع تكاليف العمالة والميزانيات وتقدم العمل.

Buildxact: يبسط عملية التقدير للمقاولين، حيث يدمج تخطيط المواد، وكتالوجات الموردين، وتتبع المشاريع في منصة واحدة سهلة الاستخدام.

💡 نصيحة احترافية: تخطيط المخزون المبسط يعزز التدفق النقدي مع تحسين رضا العملاء عن طريق تقليل المخزون الزائد وضمان توفر المنتجات. إليك كيفية إتقان تخطيط المخزون في بضع خطوات سهلة.

لا يوجد مشروع كبير عندما يكون ClickUp موجودًا في الموقع

حظيت ClickUp بشرف العمل مع شركة مواد البناء الشهيرة CEMEX، حيث قامت بأتمتة عملياتها وتوفير ساعات ثمينة.

بفضل لوحات المعلومات في الوقت الفعلي والأتمتة والعروض القابلة للتخصيص، يزيل ClickUp العقبات ويحافظ على سير مشاريع البناء الخاصة بك بسلاسة.

بغض النظر عن مدى تعقيد عمليات البناء الخاصة بك، فإن ClickUp هو الأداة المثالية للتنظيم والأتمتة والتوسع.

سجل الآن في ClickUp وشاهد مشاريعك تتشكل بنفسها!