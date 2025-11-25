قوالب Twitter Thread المجانية لمنشئي المحتوى والمسوقين

كل منشور على تويتر يحمل إيقاعًا، نبضًا يحدد ما إذا كان سيثير محادثة بين متابعيك أم سيختفي في ضجيج المنشورات الأخرى. ونحن نعلم أن مستخدمي تويتر يتصفحون بسرعة. لذا، نادرًا ما تحقق تغريدة واحدة التأثير الذي تريده.

مع وجود العديد من الأصوات على المنصة، فإن التميز يعني إتقان فن سلسلة التغريدات: قصة تُروى في تغريدات متصلة تجعل القراء يستمرون في التمرير. ولكن لكي تكون متسقًا، تحتاج إلى أدوات تتوافق مع خطتك منذ التغريدة الأولى.

على سبيل المثال، يمكن أن تكون قوالب تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي جزءًا من سير عملك لتخطيط ونشر سلاسل تويتر. يمكنك استخدامها لإنشاء سلاسل، وتحديد توقيت منشوراتك، وجذب القراء بما يكفي لبناء علاقات طويلة الأمد.

دعنا نلقي نظرة على قوالب سلسلة تغريدات تويتر المجانية التي يمكنها القيام بالمهام الصعبة نيابة عنك.

أفضل قوالب سلسلة تغريدات تويتر في لمحة

فيما يلي جدول موجز سريع لـ ClickUp المجاني والقوالب الأخرى في المدونة:

ما هي قوالب سلاسل التغريدات على تويتر؟

قوالب سلاسل التغريدات على تويتر هي مخططات مسبقة التنظيم وقابلة لإعادة الاستخدام تساعدك على كتابة سلاسل تغريدات متعددة بوضوح واتساق. توفر لك هذه القوالب تنسيقًا محددًا مسبقًا لكيفية تدفق كل تغريدة، مثل العناوين الجذابة والنقاط الرئيسية والأمثلة والانتقالات والدعوات إلى اتخاذ إجراء.

وغالبًا ما تتضمن:

تنسيق جذاب لجذب الانتباه في التغريدة الأولى

هيكل متسلسل لتقسيم الأفكار إلى تغريدات سهلة الفهم

مطالبات لرواية القصص أو أمثلة أو نصائح أو نقاط بيانات

قالب تغريدة ختامية للملخصات أو عبارات الحث على اتخاذ إجراء

إرشادات حول طول الأحرف لتتناسب مع حدود تويتر

🧠 حقيقة ممتعة: أظهرت تجربة صغيرة أجرتها Buffer لمقارنة 10 سلاسل منشورات مستندة إلى مدونات أن هذه السلاسل حققت زيادة بنسبة 63% في عدد مرات الظهور و54% في التفاعل مقارنة بالتغريدات ذات الرابط الواحد.

ما الذي يجعل قالب سلسلة تغريدات تويتر جيدًا؟

إذا كنت ترغب في تحويل أفكارك إلى قصص جذابة تتدفق بشكل طبيعي، فأنت بحاجة إلى قالب سلسلة تغريدات على تويتر يتميز بما يلي:

يساعدك على تخطيط المواضيع وجدولتها ، ومراقبة التفاعل، وضبط ما يلقى أكبر صدى لدى جمهورك.

يمنحك صيغة جذابة لبدء سلسلة التغريدات بوضوح أو إثارة الفضول أو التناقض أو حتى رأي مثير للجدل يجذب الانتباه.

يتيح استخدام كتل التغريدات المعيارية بحيث تكون كل تغريدة مستقلة، ولكنها تساهم في تكوين خيط كامل من خلال خلق زخم دون تكرار.

يعمل ك أداة تتبع الاتساق تتيح لك تسجيل الأداء أو وقت النشر أو فئة سلسلة التغريدات لتكرار أسرع.

يمنحك إدراكًا لعدد الأحرف، مما يجعل كل تغريدة موجزة (أقل من 260 حرفًا)

💡 نصيحة احترافية: استخدم وكيل الذكاء الاصطناعي لإدارة تويتر من ClickUp لأتمتة التفاعل وجدولة المنشورات ومراقبة الاتجاهات، ولكن لا تنسَ مراجعة الردود بشكل دوري للحفاظ على صوت علامتك التجارية متميزًا وإنسانيًا.

قوالب سلاسل التغريدات على تويتر

يمكنك التعرف على سلسلة تغريدات رائعة على تويتر بمجرد رؤيتها — فالجملة الأولى تجذب انتباهك، وكل تغريدة تضيف زخمًا، وتصل إلى النهاية وأنت تشعر أنك تعلمت شيئًا ذا قيمة. ولكن كيف تصنع سلاسل تغريدات ناجحة؟ هذا هو المكان الذي يواجه فيه معظم منشئي المحتوى عقبة. عندما تكون أفكار سلاسل التغريدات الخاصة بك موجودة في تطبيقات الملاحظات، والمسودات في تويتر، وبيانات الأداء مخفية في أدوات التحليل، فإنك تقوم باستمرار بتبديل السياق بدلاً من الإنشاء.

يجمع ClickUp سير عمل سلسلة التغريدات بالكامل في مكان واحد باعتباره أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم.

وهذا يعني أنك ستتمكن من:

خطط لمواضيع المواضيع في تقويم المحتوى الخاص بك باستخدام الذكاء الاصطناعي

صياغة وترتيب التغريدات مع السياق الكامل

تعاون مع فريقك في التعديلات وتتبع الأداء

بشكل أساسي، يمكن القيام بكل هذا وأكثر دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات! ودّع التشتت في العمل من خلال ربط الأفكار والإبداع وجداول النشر وتحليل الأداء في مساحة عمل واحدة.

لذا، إذا كنت تريد تعزيز نشاطك على تويتر أو غيره من وسائل التواصل الاجتماعي، فإن قوالب ClickUp هذه ستساعدك على تحقيق النجاح:

1. قالب تقويم محتوى تويتر من ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط وجدول وتتبع جميع سلاسل التغريدات والحملات على تويتر في مساحة عمل منظمة واحدة باستخدام قالب تقويم محتوى تويتر من ClickUp.

يغير قالب تقويم محتوى تويتر من ClickUp طريقة تخطيطك وإدارتك للتغريدات. بدلاً من الملاحظات المتفرقة أو المسودات النصف مكتوبة، تحصل على مساحة عمل نظيفة وجاهزة للاستخدام مصممة لتحقيق الاتساق.

تتيح لك الحقول المخصصة تسجيل الهدف من كل تغريدة (مثل الوعي بالعلامة التجارية أو التفاعل أو التحويلات) وتتبع الإنفاق مقابل التأثير. تمنحك طريقة عرض القائمة نظرة عامة سريعة على حالة التغريدات الموجودة في قائمة الانتظار وأداء التغريدات التي تم نشرها بالفعل. يمكنك من خلال بطاقات المهام التفصيلية الاطلاع على نشاط كل سلسلة تغريدات وكيفية انتقالها من الفكرة إلى النشر.

لماذا ستحب هذا النموذج:

أنشئ وجدول واعمل على تعديل مسار تويتر الخاص بك مع رؤية كاملة

تتبع أهداف الحملة ومقاييس الأداء وتأثير الميزانية مباشرة من مساحة عمل التغريدات الخاصة بك.

تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي من خلال تعيين محتوى سلسلة التغريدات وتحريره والموافقة عليه دون مغادرة القالب.

✅ مثالي لـ: فرق التواصل الاجتماعي والمبدعين والمؤسسين الذين يديرون عدة حسابات على تويتر

2. قالب ClickUp Social Media Advanced

احصل على قالب مجاني اجمع جميع المنصات الاجتماعية في سير عمل واحد واضح باستخدام قالب ClickUp Social Media Advanced Template

تم تصميم قالب ClickUp Social Media Advanced Template للمسوقين والمبدعين الذين يرغبون في تحويل سلاسل التغريدات على تويتر من تجارب عرضية إلى قناة نمو قابلة للتكرار.

تتبع مقاييس أداء سلسلة التغريدات، واختبر مختلف العناوين الجذابة، وقم بإدارة عدة أعمدة محتوى، واكتشف أي تنسيقات سلسلة التغريدات تحقق أكبر قدر من التفاعل. يمكن تحويل كل منشور إلى مهمة عن طريق إضافة المكلفين بالمهمة والمرئيات والمواعيد النهائية والروابط.

تعد طريقة عرض اللوحة على غرار كانبان مثالية لتتبع تدفق كل سلسلة، حيث يمكنك ببساطة سحب بطاقات التغريدات أثناء انتقالها من الفكرة → المسودة → المجدولة → المنشورة.

لماذا ستحب هذا النموذج:

استخدم ClickUp Docs لكتابة مسودة سلسلة التغريدات بالكامل وتضمين الموارد ذات الصلة (الصور والروابط المرجعية).

شاهد جميع سلاسل التغريدات القادمة والسابقة في صف واحد في عرض القائمة ، مع عرض جميع التفاصيل.

انتقل إلى عرض التقويم لمعرفة موعد نشر كل سلسلة.

✅ مثالي لـ: الوكالات التي تدير محتوى متعدد القنوات والفرق الداخلية التي تدير حملات إطلاق دون الحاجة إلى جداول بيانات

📮 ClickUp Insight: هل تعلم أن 45٪ من الناس يتفقدون هواتفهم كل بضع دقائق - غالبًا للحصول على إجابات سريعة أو للاستراحة الذهنية؟ ومع ذلك، فإن عمليات التحقق المستمرة من الهاتف، مثل إلقاء نظرة على البريد الإلكتروني أثناء كتابة تقرير، تؤدي في الواقع إلى تشتيت انتباهك وتقويض عملك المكثف. 🖤وهنا يأتي دور ClickUp Brain MAX . باعتباره رفيقك على سطح المكتب المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتيح لك Brain MAX الدردشة والتخطيط وإنشاء المهام والبحث في تطبيقات الطرف الثالث دون مغادرة مساحة العمل أو اللجوء إلى هاتفك. هل تحتاج إلى شرارة إبداعية؟ استخدم صوتك لكتابة هايكو، أو إنشاء محتوى باستخدام نماذج AI متعددة، أو التعامل مع المهام الإدارية — مما يمنح عينيك (وتركيزك) استراحة تشتد الحاجة إليها.

3. قالب منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

احصل على قالب مجاني استخدم قالب منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعتها وجدولتها مع رؤية كاملة من المسودة إلى النشر.

باستخدام قالب منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp، توفر لفرقك مساحة لإدارة حملات متعددة المنصات دون الحاجة إلى البحث في عشرات الأوراق والموافقات.

يمكن أن تتضمن كل مشاركة علامات مراحل (الفكرة → كتابة المحتوى → التصميم → المراجعة → النشر) وروابط المحتوى وبيانات التفاعل والهاشتاغات. يمكن لعرض مكتبة المحتوى تجميع المشاركات حسب القناة (مثل تويتر أو إنستغرام) أو نوع الحملة (ميزة المنتج أو الاستطلاع أو دراسة الحالة أو الهبة).

لماذا ستحب هذا النموذج:

قم ببناء قائمة انتظار المنشورات الأسبوعية والشهرية حسب القناة أو الحملة أو الموضوع في مساحة عمل واحدة مباشرة.

قم بتعيين المهام وإدراج الملفات الإبداعية ووضع علامات على المراجعين للحفاظ على تقدم كل الأصول نحو النشر.

تتبع مدى الوصول والحفظ والنقرات والتعليقات لتحديد نوع المحتوى الذي يجذب الانتباه بالفعل.

قم بالتبديل بين عروض القائمة واللوحة والتقويم لتخطيط المنشورات وتحريرها وجدولتها عبر جميع القنوات.

✅ مثالي لـ: فرق التسويق أو المبدعين أو الوكالات التي تدير حسابات متعددة للعلامات التجارية عبر المنصات

📚 اقرأ المزيد: أفضل القوالب المجانية لوسائل التواصل الاجتماعي للنشرات والحملات والمحتوى

4. قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط لمنشوراتك على مواقع التواصل الاجتماعي بوضوح واتساق باستخدام قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp.

قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp هو نظام شامل لتصور الأفكار وجدولتها وتتبع كل منشور عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة. استخدمه لتخطيط سلاسل التغريدات على تويتر حتى تتمكن من معرفة وقت نشر السلاسل بالضبط، وكيف تتناسب مع استراتيجيتك الأوسع للمحتوى، والمواضيع التي تغطيها كل أسبوع. يعمل هذا القالب بشكل جيد كمساحة تعاونية لتبادل الأفكار والحصول على تعليقات حول التصميمات وإنشاء حملات مجدولة.

لماذا ستحب هذا النموذج:

استخدم عرض نموذج اقتراح المحتوى لجمع أفكار المواضيع من أعضاء الفريق أو أصحاب المصلحة.

أنشئ مكتبة من العناوين الجذابة ومواضيع المواضيع الناجحة في عرض مكتبة المحتوى حتى تتمكن من إعادة استخدام التنسيقات الناجحة.

تعرف على حالة كل سلسلة في عرض اللوحة ، حيث يمكنك أيضًا الاطلاع على التسميات والأولويات ومواعيد الاستحقاق والمكلفين بنظرة واحدة.

حلل أداء الحملة من لوحة تحكم واحدة

✅ مثالي لـ: فرق وسائل التواصل الاجتماعي ومديري التسويق الذين يخططون لحملات متعددة القنوات، وينسقون مع الكتّاب والمصممين.

💡 نصيحة احترافية: عند تصميم تقويم وسائل التواصل الاجتماعي، اتبع قاعدة 80/20. وهذا يعني أن 80% من المحتوى الخاص بك يجب أن يوفر قيمة من خلال تثقيف المستخدمين أو ترفيههم أو حل مشاكلهم. أما الـ 20% المتبقية فيجب استخدامها للترويج لمنتجاتك أو خدماتك.

🎥 شاهد: هل تواجه صعوبة في مواكبة إنشاء المحتوى؟ في هذا الفيديو، سنوضح لك بالضبط كيفية استخدام ChatGPT كمساعد ذكاء اصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي: ✅ تبادل الأفكار بسرعة

✅ اكتب التعليقات والتغريدات والمنشورات

✅ أنشئ موجزات إبداعية للحملات

5. قالب خطة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

احصل على قالب مجاني قم ببناء وتحديد استراتيجية المحتوى بالكامل من خلال خطة واحدة باستخدام قالب خطة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp.

يوفر لك قالب خطة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي إطارًا واضحًا لرسم استراتيجية سلسلة تغريداتك على تويتر جنبًا إلى جنب مع محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

بدلاً من التعامل مع سلاسل التغريدات على أنها منشورات فردية، يمكنك التخطيط لها كجزء من جدول المحتوى الأوسع نطاقًا — بجدولة سلاسل التغريدات حول إطلاق المنتجات أو الأحداث الصناعية أو الموضوعات الشائعة التي تهم جمهورك.

لماذا ستحب هذا النموذج:

احصل على لمحة سريعة عن المهام والتعليقات والتذكيرات المخصصة لك مع تواريخ استحقاقها في عرض "عملي" .

اتصل بالتقويمات الخارجية (مثل Google أو Outlook) للاطلاع على أعمال اليوم والأحداث والاجتماعات وجدول النشر وما إلى ذلك.

استخدم الحقول المخصصة لضمان احتواء كل سلسلة على جميع البيانات الوصفية ذات الصلة (العنوان، الطول، الوقت، الرابط) حتى لا تفوتك أي تفاصيل مهمة.

استخدم قوائم مهام المهام في ClickUp لإدارة سير عمل سلاسل التغريدات على تويتر.

✅ مثالي لـ: الفرق التي تدير منشورات أو حملات متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي عبر منصات متعددة

💡 نصيحة احترافية: ClickUp Brain هو مساعدك المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمصمم لتسهيل تخطيط سلاسل التغريدات على تويتر وتنظيمها ونشرها. إليك كيف يمكن أن يساعدك: سير عمل سلس: نظم أفكار سلسلة التغريدات والمسودات وجدول النشر في مكان واحد

مخططات سريعة للسلسلة : ما عليك سوى مشاركة موضوعك أو فكرتك، وسيقوم Brain بإنشاء مخطط واضح وجذاب لسلسلة تغريداتك على تويتر — مع اقتراحات للموضوعات الرئيسية والموضوعات الفرعية والدعوات إلى اتخاذ إجراء.

صياغة المحتوى: يمكن لـ Brain صياغة كل تغريدة في سلسلة التغريدات الخاصة بك، مما يضمن تدفق رسالتك بشكل طبيعي ويبقي جمهورك متابعًا من البداية إلى النهاية.

تخصيص القوالب: سواء كنت تريد تنسيقًا لرواية القصص أو دليلًا تفصيليًا أو قائمة، فإن Brain يكيّف القوالب لتناسب صوت علامتك التجارية وأهدافك.

نصائح حول تحسين محركات البحث والتفاعل: احصل على اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للهاشتاغات والكلمات المفتاحية ومحفزات التفاعل لتعظيم وصول سلسلة التغريدات الخاصة بك وزيادة عدد المتابعين.

نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي: احصل على ChatGPT و Gemini 3 والمزيد من واجهة واحدة متصلة

6. قالب التقويم الترويجي لـ ClickUp

احصل على قالب مجاني كن على اطلاع دائم على كل إطلاق منتج وعطلة وموعد نهائي للحملة باستخدام تقويم ديناميكي واحد.

يربط قالب التقويم الترويجي ClickUp سلاسل تويتر الخاصة بك بحملاتك الترويجية الأكبر. عندما تطلق منتجًا أو تجري عملية بيع، تتم مزامنة سلاسل إعلاناتك مع حملات البريد الإلكتروني وإطلاق الصفحات المقصودة. بهذه الطريقة، تظل رسائلك متسقة عبر القنوات. تتيح لك طريقة العرض "الأعياد القادمة أو التواريخ المهمة" رؤية التواريخ المهمة على التقويم حتى تتمكن من تخصيص المحتوى وتخطيط السلاسل حولها. يتم صياغة كل شيء ومراجعته قبل أسابيع، حتى لا تضطر إلى كتابة سلاسل الإطلاق في منتصف الليل قبل نشرها.

لماذا ستحب هذا النموذج:

أضف العطلات والتواريخ الخاصة بموقعك المستهدف عن طريق مزامنة تقويم Google مع ClickUp.

احصل على تقويم مركزي واحد لجميع الأنشطة الترويجية مع عرض شهري/أسبوعي وقائمة عامة.

تساعدك طريقة عرض اللوحة و طريقة عرض الجدول المدمجتان في تحديد موعد نشر كل سلسلة منشورات ومدى توافقها مع الحملات الأخرى.

استخدمها لتتبع التواريخ المهمة، وتعيين المالكين، وإرفاق الرموز الترويجية، وتعيين مدة العروض، ومعاينة كل منها. إطلاق

✅ مثالي لـ: فرق وسائل التواصل الاجتماعي وفرق التسويق الأخرى التي تحتاج إلى التنسيق بشأن العروض الموسمية والمبيعات السريعة والترويج للعلامة التجارية عبر القنوات المختلفة.

📚 اقرأ المزيد: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء وإدارة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي

7. قالب جدول نشر الوسائط الاجتماعية من ClickUp

احصل على قالب مجاني حافظ على ظهورك ونمواً على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال النشر المستمر باستخدام قالب جدول النشر على وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp.

امنح فريق وسائل التواصل الاجتماعي لديك مركز تحكم كامل لكل سلسلة منشورات ومنشور ومنصة وحملة باستخدام قالب جدول نشر وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp.

يمكنك معرفة سلاسل التغريدات التي سيتم نشرها هذا الأسبوع وتلك التي لا تزال قيد الإعداد. يعرف فريقك بالضبط من يعمل على كل تغريدة، وأي سلاسل التغريدات تحتاج إلى موافقة نهائية، وأين توجد الثغرات في جدول المحتوى الخاص بك.

لماذا ستحب هذا النموذج:

راقب جميع تفاصيل المنشورات، بما في ذلك التكرار والقناة والوسائط، في لوحة تحكم واحدة منظمة.

ضع نسختك والصور والروابط المرجعية مباشرة في المهمة حتى يظل المصمم والكاتب والمراجع والمدير على اتصال دائم.

تتبع الموضوعات الشائعة وأدرجها في الأيام القادمة حتى يظل موجزك محدثًا دون الإخلال بالخطة.

✅ مثالي لـ: استراتيجيي وسائل التواصل الاجتماعي، والوكالات التي تدير حسابات متعددة العلامات التجارية، والفرق التي تدير جداول نشر ذات حجم كبير.

📚 اقرأ المزيد: أفضل أدوات برامج تقويم المحتوى

8. قالب حملة وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

احصل على قالب مجاني يتيح لك قالب جدول نشر وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp إدارة كل حملة بدءًا من العصف الذهني وحتى مراجعة الأداء دون عناء.

يجمع قالب حملة وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp سير عمل الحملة بالكامل في مساحة عمل واحدة. تحصل كل حملة على قائمتها الخاصة. يصبح كل سلسلة تغريدات على تويتر مهمة. التغريدات الفردية داخل تلك السلسلة؟ تلك مهام فرعية يمكنك صياغتها وتحريرها وإنهائها بشكل منفصل قبل نشر السلسلة بالكامل.

علاوة على ذلك، مع ClickUp Automations، يتم تخصيص المهام تلقائيًا إلى عضو الفريق المناسب، ويتم تحديث التقدم تلقائيًا مع انتقال المنشورات من مرحلة الفكرة إلى مرحلة المراجعة ثم النشر.

لماذا ستحب هذا النموذج:

أنشئ مهام ومهام فرعية لكل تغريدة/سلسلة تغريدات، وقم بتعيين مؤلف ومصمم ومراجع مع تحديد مواعيد التسليم والتبعيات.

تتبع وأحلل أداء الحملة باستخدام لوحات معلومات ClickUp وحسّن استراتيجيتك بناءً على رؤى قيّمة.

انقل المهام عبر المراحل والحالات، وأرفق العناصر المرئية، واستخدم العلامات المرمزة بالألوان لحقول مثل المنصة ونوع الحملة.

✅ مثالي لـ: فرق التسويق، أو قادة وسائل التواصل الاجتماعي، أو الوكالات التي تدير حملات عبر منصات متعددة

9. قالب إعلان سلسلة تغريدات تويتر من Type.ai

يوفر لك قالب سلسلة تغريدات الإعلانات على تويتر من Type. ai تنسيقًا منظمًا لإطلاق المنتجات أو الميزات أو الأخبار على تويتر. يرشدك هذا القالب إلى الأجزاء الأساسية: مقدمة جذابة، وسياق يبني المصداقية، ومزايا واضحة، ودعوة قوية لاتخاذ إجراء.

قم بتحميل الملفات أو لصق عناوين URL أو إضافة مصادر المعرفة مباشرة إلى مساحة العمل الخاصة بك بحيث تستمد كل مسودة من مراجع دقيقة ومباشرة.

لماذا ستحب هذا النموذج:

استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء سلاسل مخصصة وتحرير النتائج لتحسين النبرة وتعزيز قابلية القراءة وإضافة عناصر مرئية وهاشتاغات وما إلى ذلك.

اكتب بصوت علامتك التجارية عن طريق حفظ قواعد الأسلوب مرة واحدة وتطبيقها على كل سلسلة إعلانات.

قدم روابط إلى البيانات الصحفية ومنشورات المدونة لتزويد الذكاء الاصطناعي بسياق لما هو مطلوب.

✅ مثالي لـ: المبدعين ومسوقي وسائل التواصل الاجتماعي الذين ينشغلون بمشاركة التحديثات وإطلاق المنتجات أو الإنجازات المهمة على تويتر.

10. قالب نموذج سلسلة تغريدات بتصميم مسطح من Freepik

قالب مفهوم واجهة تويتر من Freepik هو نموذج تجريبي واضح وقابل للتعديل مصمم لتصور سلاسل التغريدات وتخطيطات الملفات الشخصية ومعاينات الإعلانات. يمكن فتح ملف vecto/PSD في أداة تصميم مثل Adobe Illustrator أو Photoshop أو Figma.

يمكن للمصممين والمسوقين استخدامها لإنشاء مفاهيم تويتر أو عرض أفكار الحملات قبل نشرها فعليًا على تويتر.

لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بتحرير النص وتعديل الأنماط وإضافة عناصر العلامة التجارية قبل النشر.

شارك النماذج المعدلة في مواد تسويقية أخرى للإعلان عن المواضيع.

✅ مثالي لـ: مصممي وسائل التواصل الاجتماعي، ومنشئي نماذج واجهة المستخدم، والمسوقين الذين يعرضون صورًا أو مقاطع فيديو للحملات الترويجية لمفاهيم سلاسل التغريدات.

💡 نصيحة احترافية: يقترح Buffer إعادة تغريد تغريداتك القديمة الأفضل أداءً لتمديد عمرها وتحقيق أقصى قدر من الأداء.

اجذب المزيد من مستخدمي تويتر باستخدام ClickUp

يهدف معظم الناس إلى نشر الكثير من المحتوى، لكنهم غالبًا ما يفتقرون إلى الوضوح بشأن السبب والجمهور المستهدف والطريقة. ولهذا، تحتاج إلى أدوات تربط الأفكار وتتحرك بإيقاع وتجذب القراء.

لهذا السبب تحدثنا عن قوالب سلاسل التغريدات على تويتر! فهي موجودة لفتح الباب أمام إمكانية تحقيق المزيد من تويتر واستراتيجية أكبر لوسائل التواصل الاجتماعي. استخدم هذه القوالب كأحد أصدقائك الذين يقدمون التوجيهات دون إبطاء وتيرة إنشاء سلاسل التغريدات على تويتر.

جرب ClickUp لإنشاء هذا النظام. يوفر لك مساحة عمل واحدة تجمع بين استراتيجيتك وتقويمك وتحليلاتك، بحيث تكون كل مشاركة مدروسة.

سجل في ClickUp اليوم واستكشف المزيد من القوالب لتبسيط وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك.