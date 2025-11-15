كيف يمكنني دمج أدوات إدارة المشاريع مع منصات المراسلة

إليك رأي جريء: العمل اليوم معطل.

نخسر أكثر من 60% من وقتنا في مشاركة بيانات المشاريع والبحث عنها وتحديثها عبر أدوات غير متصلة ببعضها البعض. والنتيجة؟ ضياع الوقت وانخفاض الإنتاجية.

ومع ذلك، من خلال دمج أدوات إدارة المشاريع مع منصات المراسلة الفورية، يمكنك إنشاء مساحة عمل متصلة تركز التحديثات والمهام والمحادثات.

تخيل أنك قادر على الحصول على تحديثات حول الجداول الزمنية للمشروع أو حالته أو العوائق التي تواجهه بمجرد طرح سؤال. هذا هو الراحة الحقيقية!

في هذه المقالة، سنتعرف على كيفية دمج أدوات إدارة المشاريع مع منصات المراسلة ونلخص الخطوات التي يتضمنها هذا العملية.

يُبرز التبادل التالي على Reddit بين مؤسس شركة ناشئة ومحترف العيوب في إدارة المشاريع الحديثة.

نعم، المهام في الرسائل تضيع. لكن السؤال هو كيف يمكنك تجنب ذلك بسهولة. على سبيل المثال، أتلقى رسالة iMessage تحتوي على مهمة ما. ما هو سير عملك لنقل هذه المهمة من iMessages إلى أحد التطبيقات؟

هذه هي الفجوة اليومية التي يحددها مديرو المشاريع بين أدوات الاتصال وبرامج إدارة المشاريع، والتي تؤدي إلى حبس الإجراءات المهمة في سلاسل المحادثات.

الحل لهذه المشكلة هو دمج أداة إدارة المشاريع الخاصة بك مع منصات المراسلة، مما يحل ثلاث مشاكل كبيرة:

✅ قم بتركيز جميع الاتصالات في قنوات مخصصة، مما يسهل تتبع التقدم المحرز والحفاظ على التنسيق.

✅ قلل من تبديل السياق عن طريق إدارة التحديثات وإنشاء خطط المشاريع وتعيين المهام والوصول إلى الملفات دون مغادرة منصة الاتصال الخاصة بك.

✅ قم بتوجيه الإشعارات التلقائية من برنامج إدارة المشاريع الخاص بك إلى تطبيقات المراسلة للبقاء على اطلاع بالمواعيد النهائية، وتقليل المهام المتكررة، والعوائق، أو تغييرات المهام.

✅ حسّن مشاركة أصحاب المصلحة من خلال تزويدهم بإمكانية الاطلاع على تقدم المشروع وإدارة تحديثات المشروع مباشرةً من خلال القنوات المألوفة

✅ عزز التعاون في مكان العمل من خلال منح الفريق بأكمله إمكانية الوصول إلى التحديثات والمستندات المشتركة في مكان واحد

📮 ClickUp Insight: يفضل حوالي 41٪ من المهنيين المراسلة الفورية للتواصل مع الفريق. على الرغم من أنها توفر تبادلًا سريعًا وفعالًا للمعلومات، إلا أن الرسائل غالبًا ما تنتشر عبر قنوات متعددة أو سلاسل محادثات أو رسائل مباشرة، مما يجعل من الصعب استرداد المعلومات لاحقًا. مع حل متكامل مثل ClickUp Chat، يتم ربط سلاسل المحادثات الخاصة بك بمشاريع ومهام محددة، مما يحافظ على سياق محادثاتك ويجعلها متاحة بسهولة. شاهده أثناء العمل هنا. 👇🏼

منصات المراسلة الشائعة التي يمكن دمجها

تحمل المحادثات قيمة أكبر مما نعتقد في كثير من الأحيان.

هذه هي المساحات التي تتغير فيها الخطط وتتطور الأولويات ويتم إعادة تحديد أهداف المشروع. عندما لا يتم تسجيل هذه المحادثات، ينشأ انفصال بين الفرق والقيادة.

لهذا السبب، يعد دمج منصات المراسلة الأكثر فعالية أمرًا مهمًا للتنسيق في الوقت الفعلي. فيما يلي المنصات الأكثر شيوعًا التي يجب التركيز عليها:

1. Microsoft Teams (الأفضل لسير عمل Microsoft 365 الموحد)

عبر Microsoft Teams

بالنسبة للشركات التي تعمل في بيئة Microsoft، يوفر Teams أعلى مستوى من التكامل. للتكامل مع أدوات مثل Project for the web أو Planner، ما عليك سوى إضافتها كعلامة تبويب جديدة مباشرةً داخل قناة Team.

وهذا يحول القناة إلى مركز حقيقي للمشروع حيث يتم عرض تخزين الملفات (OneDrive/SharePoint) والمحادثات وقائمة المهام الرسمية على نفس الشاشة. الهدف هو الوحدة التامة: لن تضطر أبدًا إلى مغادرة واجهة Teams لتحديث حالة المهمة أو التحقق من خارطة الطريق.

أفضل ميزات Microsoft Teams

تكامل عميق مع M365 لتحرير الملفات بشكل سلس ومزامنة التقويم مع Outlook

ميزات الأمان والامتثال على مستوى المؤسسات المطلوبة من قبل الصناعات الخاضعة للتنظيم

اتصالات موحدة تجمع بين الدردشة المستمرة والمؤتمرات المرئية وحلول الاتصالات الهاتفية الكاملة القائمة على السحابة (مع Teams Phone)

إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر Microsoft Copilot لتلخيص الاجتماعات واستخراج بنود العمل تلقائيًا

قيود Microsoft Teams

منحنى تعلم حاد بسبب البنية المعقدة متعددة المستويات لفرق العمل والقنوات والمحادثات

قد يستهلك التطبيق موارد كثيرة، مما يؤدي إلى إبطاء الأداء وزيادة استخدام الذاكرة.

غالبًا ما تتطلب أفضل تجربة استخدام تطبيق سطح المكتب، حيث قد تكون وظائف إصدار المتصفح محدودة.

تتضمن الخدمة المجانية قيودًا زمنية صارمة على اجتماعات المجموعات وحدود تخزين أقل.

أسعار Microsoft Teams

متوفر كجزء من اشتراك Microsoft 365

تقييمات ومراجعات Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 6000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Teams؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

باستخدام هذه المنصة، يمكنك إجراء مكالمات فيديو وعقد اجتماعات للعمل والمدرسة. كما تتيح لك مشاركة الملفات وإدارة المهام وتنسيق التقويمات مع زملائك، كل ذلك من خلال تطبيق واحد. في رأيي، إنها مناسبة بشكل خاص لجدولة مؤتمرات العمل عندما يحتاج الفريق إلى الاجتماع عن بُعد، مما يلغي الحاجة إلى السفر إلى المكتب. وهي مفيدة بشكل خاص عندما يكون المشاركون موجودين في أجزاء مختلفة من العالم، لأنها توفر الوقت والمال. Microsoft Teams سهل الاستخدام للغاية، ويتميز بمظهر جيد.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد تحسين طريقة تواصل فريقك وتعاونه؟ يشرح مدونة Microsoft Teams Pros and Cons ما الذي ينجح وما الذي يجب الانتباه إليه لمساعدتك في اختيار المنصة المناسبة بثقة.

2. Slack (الأفضل لتحويل المحادثات إلى مهام)

عبر Slack

يحظى Slack بشعبية كبيرة بفضل إمكانيات التكامل التي يوفرها، حيث تم تصميم هذه الأداة لتكون بمثابة النظام العصبي المركزي لجميع تطبيقاتك المنفصلة. عادةً ما يتم التكامل مع أدوات إدارة المشاريع مثل Asana أو ClickUp أو Jira من خلال دليل التطبيقات، والذي لا يتطلب سوى بضع نقرات.

أفضل حالة استخدام هي تحويل الدردشة إلى إجراء: يمكن لأحد أعضاء الفريق استخدام أمر اختصار أو رد فعل رمز تعبيري لتحويل رسالة ("هل يمكن لأحد متابعة عرض أسعار العميل؟") على الفور إلى بطاقة مهمة، مما يضمن تسجيل كل عنصر إجراء دون مغادرة سلسلة المحادثة.

أفضل ميزات Slack

قنوات ومواضيع لمناقشات منظمة ومركزة حول المشاريع والمواضيع

تكاملات واسعة النطاق مع آلاف التطبيقات الخارجية ومنشئ سير عمل قوي للأتمتة

يتيح Slack Connect قنوات آمنة ومخصصة للتعاون بسلاسة مع الشركاء الخارجيين.

تتيح Huddles و Clips إجراء اجتماعات صوتية عفوية وتسجيل رسائل فيديو/صوتية سريعة.

قيود Slack

يحدد البرنامج المجاني تاريخ الرسائل بـ 90 يومًا ، مما يجعل المحادثات القديمة غير قابلة للوصول دون الترقية.

يمكن أن يؤدي الحجم الكبير للرسائل في القنوات النشطة إلى تشبع المعلومات وتشتت الانتباه

تعتبر جودة المكالمات الصوتية والمرئية الأصلية أحيانًا أقل قوة من الأدوات المخصصة مثل Zoom.

أسعار Slack

مجاني: 0 دولار لكل مستخدم/شهر

المزايا: 8.75 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Business+: 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Enterprise Grid: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Slack

G2: 4. 5/5 (أكثر من 30,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 25,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Slack؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

يوفر Slack وسيلة اتصال متطورة وحديثة وتعاونية تربط أي مجموعة/فريق من أي حجم يحتاج إلى منصة سهلة الوصول للاتصال اليومي عبر الدردشة. كان سهولة التكامل سببًا رئيسيًا في اختيارنا لـ Slack، فنحن نتصل بـ Asana لتنسيق التعاون في المشاريع وتتبع إنجاز المهام وإدارة الجدول الزمني للمشاريع. يوفر دعم العملاء إرشادات مفيدة لتنفيذ البرنامج على عدة أجهزة مثل الكمبيوتر في العمل والهاتف الشخصي، مما يوفر مرونة في الوصول من أي مكان. يوفر استخدام Slack يوميًا العديد من المزايا مثل مشاركة الأخبار والمعلومات بدقة، ونقل الملفات بأمان، وتسليم الاتصالات بشكل أسرع.

📖 اقرأ أيضًا: إيجابيات وسلبيات استخدام Slack في العمل

3. Zoom Chat (الأفضل لرؤية حالة المشروع بين الاجتماعات)

عبر Zoom

على الرغم من أن Zoom معروف بالفيديو، إلا أن ميزة الدردشة فيه مصممة للحفاظ على الزخم بعد الاجتماع. يتم التكامل مع أدوات إدارة المشاريع من خلال Zoom App Marketplace.

أبسط طريقة للتكامل هي استخدام Zoom Chat كمركز إعلام: يمكنك ربط تطبيقات مثل Trello أو Asana بحيث تظهر تحديثات المهام (على سبيل المثال، "تم الانتهاء من المهمة X" أو "تم تغيير الموعد النهائي") كإعلامات في الوقت الفعلي مباشرة في قناة الدردشة الخاصة بمشروعك. وهذا يبقي حالة المشروع مرئية في المكان الذي يتحادث فيه فريقك بالفعل.

أفضل ميزات Zoom Chat

تكامل سلس للاجتماعات لتحويل أي محادثة فورية إلى اجتماع فيديو أو مكالمة هاتفية

دردشة وقنوات مستمرة لإجراء محادثات منظمة مع إمكانية البحث الكامل والردود المترابطة

تكامل AI Companion للحصول على ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لسلسلة المحادثات الطويلة وعناصر الإجراءات التلقائية

التكامل مع Zoom Docs و Tasks، مما يسمح بتحويل رسائل الدردشة مباشرة إلى عناصر مشروع تعاونية

قيود Zoom Chat

تكون وظيفة المراسلة أقوى وأكثر فعالية من حيث التكلفة عندما يتم تجميعها أو استخدامها جنبًا إلى جنب مع أدوات Zoom Workplace الأخرى.

نظام التطبيقات أقل شمولاً وأقل نضجاً مقارنة بالمكتبات التي تقدمها الشركات المنافسة مثل Slack و Teams.

لا تزال تُعتبر في المقام الأول أداة مؤتمرات فيديو، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات استخدام وظيفة الدردشة فيها.

أسعار Zoom Chat

أساسي (مجاني)

المزايا: 13.33 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 18.32 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Business Plus / Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zoom Chat

G2: 4. 5/5 (أكثر من 40,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoom Chat؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

داخل مؤسستنا، جعلنا Zoom Workplace جوهر جهودنا للتعاون الرقمي. تتيح لنا المنصة الانتقال بسلاسة بين اجتماعات الفيديو ومساحات العمل المشتركة ومهام إدارة المشاريع، مع الحفاظ على سياق مناقشاتنا. بفضل هذا التكامل، لم نعد نواجه مشكلة تجزئة الأدوات التي كانت تعيق إنتاجيتنا في السابق.

👋🏾 هل تريد معرفة كيفية تتبع المهام بشكل أفضل؟ شاهد هذا الفيديو!

4. Discord (الأفضل لإرسال تنبيهات حالة بسيطة وفورية إلى الفرق الموزعة)

عبر Discord

Discord هو تطبيق غير رسمي ولكنه قوي للاتصال السريع، وعادة ما يعتمد مسار تكامله على أدوات أتمتة مثل Zapier أو Webhooks المخصصة.

نظرًا لعدم وجود دليل التطبيقات الأصلي الضخم لـ Slack، غالبًا ما يعني التكامل إعداد اتجاه أحادي: عندما يتم تحديث مهمة في أداة المشروع (مثل ProjectManager أو Trello)، يتم إرسال رسالة إعلام بسيطة تلقائيًا إلى قناة Discord محددة.

هذا مثالي للفرق اللامركزية التي تحتاج إلى تنبيهات حالة خفيفة الوزن وفورية على منصة الاتصال المفضلة لديها.

أفضل ميزات Discord

تتيح قنوات الصوت التي تعمل دائمًا للمستخدمين الدخول على الفور للتعاون أو طرح أسئلة سريعة.

سجل رسائل غير محدود في الخطة المجانية، وهي ميزة رئيسية على المنافسين

أدوات تركز على المجتمع وتستخدم نظام أدوار متطور لإدارة المجموعات الكبيرة وتعيين أذونات دقيقة

مشاركة وسائط عالية الجودة تدعم البث عالي الدقة ومشاركة الشاشة بزمن انتقال منخفض

قيود Discord

عدم التركيز على الأعمال يعني أن علامتها التجارية ومصطلحاتها وأجواءها غالبًا ما تكون غير مناسبة للأجواء الرسمية.

تكاملات أعمال رسمية محدودة مع أدوات CRM الأساسية والموارد البشرية وإدارة المشاريع

قيود حجم الملفات منخفضة في الخطة المجانية (25 ميجابايت) ومحدودة حتى في الخطط المدفوعة

لا تصل عروض الأمان والامتثال إلى مستوى أدوات المؤسسات مثل Slack وTeams.

أسعار Discord

مجاني

Nitro basic: 2.99 دولار شهريًا

Nitro: 9.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Discord

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Discord؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

Discord هو بوابة إلى إمكانيات لا حصر لها. هناك الآلاف والآلاف من الخوادم التي يمكنك الانضمام إليها، ويعد البرنامج هو النقطة المركزية لكل ذلك. أضمن لك أن هناك خادمًا لكل شيء تهتم به. الألعاب، الرياضة، الموسيقى، هناك خادم لكل ذلك. هذا هو بالفعل الخلف الروحي للرسائل الفورية! يمكنك ربط حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك ربط بريدك الإلكتروني. يقدم Discord الدعم لمن يحتاجونه وهو سهل الاستخدام. كل هذا مجاني تمامًا! لا يتعين عليك دفع أي شيء لاستخدام Discord!

5. Google Chat (الأفضل لإنشاء المهام السياقية داخل Google Workspace)

عبر Google Workspace

يكون التكامل مع Google Chat أقوى عند الاستفادة من ميزات الأتمتة المتوفرة في Google Workspace الأوسع نطاقًا أو الاتصال عبر أدوات مثل Zapier. والهدف من ذلك هو الحفاظ على ارتباط مناقشات المشروع بوثائقك ومهامك. يمكنك إعداد "مساحات" (محادثات جماعية) لمشاريع محددة ودعوة "روبوتات" لإدارة عمليات التكامل.

الوظيفة الرئيسية هي مزامنة البيانات: يمكن للروبوت تحديث مهمة في Asana تلقائيًا كلما صدر أمر في مساحة الدردشة، أو يمكنه نشر إشعار عند تغيير مستند مهم في Google Drive، مما يضمن أن المحادثة والعمل مرتبطان دائمًا.

أفضل ميزات Google Chat

تكامل Google Workspace الأصلي للاتصال الفوري بـ Drive و Docs و Meet

تجربة Gmail الموحدة تعني أنه يمكن تضمين الدردشة مباشرة في علامة تبويب Gmail على الويب

يوفر سجل الرسائل الدائم سجل محادثات غير محدود وقابل للبحث دون أي تكلفة إضافية.

تستخدم البحث والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي Gemini AI لتوفير ملخصات للمحادثات وتحسين وظائف البحث.

قيود Google Chat

قيمة محدودة بحد ذاتها، حيث أن إمكاناتها الكاملة تعتمد بشكل كبير على استخدام المستخدم لمنتجات Google Workspace الأخرى أيضًا.

نظام التطبيقات أقل حجماً وأقل نضجاً مقارنةً بما يقدمه Slack و Teams .

غالبًا ما تُعتبر الواجهة أكثر فائدة وأقل قابلية للتخصيص أو جاذبية من الناحية البصرية مقارنة بـ Slack .

يجب أن يتم التعاون مع الضيوف الخارجيين في "مساحة" منفصلة بدلاً من قسم الدردشة الرئيسي.

أسعار Google Chat

مجاني

Business Starter: 6 دولارات لكل مستخدم شهريًا

معيار الأعمال: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Business Plus: 18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Google Chat

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 350 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Chat؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه :

أحب حقًا كيف أن كل شيء في Google Workspace متصل ببعضه البعض وسهل الاستخدام. إن وجود Gmail وDrive وDocs وGoogle Meet وCalendar في منصة واحدة يجعل التعاون أكثر سلاسة. أكثر ما يعجبني هو أنه يمكن لعدة أشخاص تحرير الملفات في الوقت الفعلي، ويتم حفظ كل شيء تلقائيًا في السحابة. كما أنه يساعدني في التنظيم عند العمل مع فريقي.

💡 نصيحة احترافية: إذا كان التبديل بين Google Chat والتطبيقات الأخرى يبطئ عمل فريقك، فإن بدائل Google Chat لتوسيع نطاق اتصالات الفريق تقدم أدوات أسرع وأكثر تكاملاً تساعد الفرق البعيدة على إدارة التحديثات والتعليقات والملفات في مكان واحد.

6. RingCentral (الأفضل لربط مكالمات العملاء + السياق بالمهام الداخلية)

عبر RingCentral

تكمن قوة RingCentral في توحيد جميع الاتصالات الخارجية والداخلية (الهاتف والفيديو والدردشة). ويتمثل هدف التكامل في ضمان عدم انقطاع الاتصال بالعملاء أو العملاء المحتملين عبر الهاتف أو الرسائل القصيرة عن إدارة المهام الداخلية.

يمكنك ربط RingCentral بأدوات المشروع وCRM مثل Jira أو ClickUp بحيث يتم تسجيل الإجراءات تلقائيًا: على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي البريد الصوتي المتعلق بالمشروع إلى تشغيل مهمة جديدة في Jira، أو يمكن تسجيل ملاحظة تم تدوينها أثناء مكالمة مع العميل كتعليق على مهمة في ClickUp. وهذا يربط بين الحوار الخارجي وإجراءات العمل الداخلية.

أفضل ميزات RingCentral

اتصالات موحدة حقيقية تجمع بين نظام هاتف أعمال كامل ( VoIP ) ومراسلة الفريق واجتماعات الفيديو HD في منصة واحدة

ميزات الهاتف المؤسسي بما في ذلك معالجة المكالمات المتقدمة و IVR ومراقبة المكالمات وتحليلات الأعمال الكاملة

إدارة مهام وملاحظات متكاملة لإنشاء المهام وتعيينها مباشرةً داخل محادثات الفريق

فيديو عالي الجودة وميزات الذكاء الاصطناعي مثل النسخ المباشر والرؤى في الوقت الفعلي واللوحة البيضاء

قيود RingCentral

تكلفة بدء أعلى حيث لا يوجد خطة مجانية حقيقية، وتبدأ المستويات المدفوعة عمومًا بسعر أعلى لكل مستخدم

غالبًا ما تُعتبر واجهة الدردشة أقل دقة وبديهية من واجهة منصات الدردشة المخصصة مثل Slack .

الوصول المتدرج إلى الميزات يعني أن الميزات الأساسية للأعمال مثل تكامل CRM محجوزة حصريًا للخطط المتقدمة والفائقة الأعلى سعرًا.

أسعار RingCentral

الأساسي: 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

متقدم: 25 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهر

Ultra: 35 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات RingCentral

G2: 4. 4/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن RingCentral؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

يتيح لي مدير المهام مراقبة سير العمل عبر مختلف الأقسام والفرق بفعالية. ميزات الاجتماعات هي بالضبط ما نحتاجه للحفاظ على الزخم في الجانب التجاري. أنا أستمتع حقًا بوظيفة الدردشة، وتضيف صور GIF لمسة مرحة وممتعة. يتيح لنا الوصول إلى مجموعة واسعة من خيارات الهاتف و IVR الاستمرار في النمو دون تفويت أي مكالمة. يمكن الحصول على دعم العملاء بمجرد مكالمة هاتفية أو تذكرة. دائمًا ودودون ودقيقون.

ملاحظة: جميع المنصات المذكورة أعلاه مدعومة ضمن أكثر من 1000 تكامل في ClickUp، مما يسهل ربط المحادثات والاجتماعات وبيانات المشاريع في مكان واحد. يساعد برنامج ClickUp الشامل فرق المشروع على تعزيز التعاون بين أعضاء الفريق وتحويل أي رسالة إلى مهمة مع تعيين مسؤول عنها وموعد نهائي وسياق مباشرة من Slack أو Microsoft Teams أو أدوات أخرى.

من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نتمتع برؤية واضحة للمشروع بطرق تلائم جميع أنماط التعلم والتفضيلات. كما أتاح ClickUp إمكانية التكامل مع Slack و Gmail، مما يساعدنا على تبسيط عملنا من منصة إلى أخرى.

من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نتمكن من رؤية المشاريع بطرق تلائم جميع أنماط التعلم والتفضيلات. كما سمح ClickUp بالدمج مع Slack و Gmail، مما يجعل عملنا أكثر سلاسة من منصة إلى أخرى.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل تطبيقات المراسلة الشاملة

يمكنك ربط المحادثات بالإجراءات والحفاظ على التعاون في الوقت الفعلي بين جميع أعضاء فريقك في بضع خطوات ذكية. إليك كيفية دمج أداة إدارة المهام مع منصة المراسلة دون الحاجة إلى إجراء تعديل تقني شامل.

الخطوة 1: اختر أداة إدارة المشاريع المناسبة

قبل التفكير في عمليات الدمج، فإن الخطوة الأولى هي اختيار أداة فعالة لإدارة المشاريع تهيئ فريقك لتحقيق النجاح على المدى الطويل. هذا القرار يحدد مدى قدرة فريقك على التعاون والتكيف مع تغير الأولويات.

وفقًا لتقرير Pulse of the Profession الصادر عن معهد إدارة المشاريع، تركز الفرق عالية الأداء باستمرار على ثلاثة أمور: ممارسات إدارة المشاريع القوية، وتأييد الإدارة التنفيذية، وتخطيط الموارد المرن 🏆.

كيف يبدو ذلك في الواقع؟

مديرو المشاريع لديك مزودون بأدوات تدعم اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي

يمكن لأصحاب المصلحة الاطلاع على بيانات المشروع والتحديثات والمخاطر

يمكن للفريق بأكمله إعادة تخصيص الموارد أو تحديث الأولويات بسرعة دون فقدان السياق

يبدأ كل هذا باختيار أداة تتيح هذا النوع من النضج. يجب أن يوفر برنامج إدارة المشاريع الجيد ما يلي:

✅ اتصالات في الوقت الفعلي وتنبيهات عند تغيير الجداول الزمنية للمشروع أو عند إتمام مهمة ما

✅ القدرة على تعيين المهام وترك التعليقات ووضع علامات على أعضاء الفريق مباشرةً داخل المهام

✅ تكامل أصلي مع الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل، مثل Microsoft Teams و Slack و Google Chat

✅ عمليات الأتمتة التي تقلل من الحاجة إلى المتابعة اليدوية والتحقق من الحالة

كيف يمكنك القيام بذلك باستخدام ClickUp؟ تم تصميم ClickUp مع مراعاة هذه المرونة. يتيح لك تكامل ClickUp-Slack إنشاء مهام مباشرة من رسالة، وإرسال تحديثات حالة المهام تلقائيًا إلى قنوات Slack، وربط المحادثات بالمهمة المحددة التي تتم مناقشتها.

نشر تحديثات المهام تلقائيًا من ClickUp مباشرةً إلى Slack

بالنسبة لمستخدمي Microsoft، عند دمج ClickUp في Microsoft Teams، يمكنك عرض تفاصيل المهام ونشر التحديثات وحتى سحب قائمة بالمهام المخصصة لك دون مغادرة الدردشة. بفضل دمج ClickUp مع Google Chat، تتلقى الفرق إشعارات المشروع مباشرة في مساحة العمل الخاصة بهم، مما يضمن عدم تفويت أي تحديث للمشروع.

حوّل Google Chat إلى موجز مشاريع في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp

👀 حقيقة ممتعة: فقدت وكالة ناسا ذات مرة مركبة فضائية بقيمة 125 مليون دولار كانت تدور حول المريخ لأن أحد الفرق استخدم الوحدات الإمبراطورية بينما استخدم فريق آخر الوحدات المترية، مما يثبت أن حتى الفرق ذات المخاطر العالية يمكن أن تنهار دون التنسيق في التواصل.

الخطوة 2: إعداد التكامل

تعد بساطة عمليات الدمج الأصلية، مثل ربط أداة إدارة المشاريع بمنصة المراسلة، واحدة من أكثر ميزاتها جاذبية. تتبع عملية الإعداد الأساسية بضع خطوات عامة، بغض النظر عن الأدوات التي تقوم بربطها:

المزامنة والتفعيل: بمجرد تعيين القواعد، يمكنك تفعيل التكامل، وستبدأ المزامنة بين المنصات.

قم بتفويض الاتصال: يجب عليك أولاً الانتقال إلى قسم التكامل أو سوق التطبيقات في منصتك الأساسية (على سبيل المثال، أداة إدارة المشاريع الخاصة بك) واختيار منصة المراسلة التي ترغب في ربطها.

منح الأذونات: يمكنك تفويض المنصتين لمشاركة البيانات عن طريق تسجيل الدخول إلى المنصة الثانوية (على سبيل المثال، Slack أو Teams). يمنح هذا الإذن لإجراء عمليات مثل إنشاء المهام أو إرسال الإشعارات.

تحديد النطاق (اختيار القناة): يمكنك اختيار القنوات أو مساحات العمل المحددة التي تريد أن تظهر فيها تحديثات المهام أو التذكيرات أو الإجراءات.

تحديد الإجراءات (تطبيق الوظائف): أنت تقرر ما تريد أن تفعله منصة المراسلة. على سبيل المثال، هل تريد إنشاء مهمة جديدة عندما تحتوي رسالة على رمز تعبيري معين؟ أم تريد فقط تلقي إشعار عند تجاوز الموعد النهائي؟

لنلقِ نظرة على الخطوات بالتفصيل من خلال مثال: على سبيل المثال، إذا كنت تريد دمج ClickUp مع Slack:

انتقل إلى صفحة التكاملات في ClickUp واختر Slack

قم بتفويض مساحة العمل التي تريد الاتصال بها

اختر قنوات Slack التي تريد أن تظهر فيها تحديثات المهام أو الإجراءات

حدد ما تريد أن يفعله Slack (إنشاء مهام جديدة أو إرسال تذكيرات أو عرض تحديثات المشروع)

قم بمزامنة نشاطك بين المنصات

بمجرد التكامل، يمكنك كتابة /clickup new في أي قناة Slack لاختيار أنواع الأنشطة التي يجب مزامنتها: عند إنشاء مهمة، أو عند إضافة تعليق، أو عند تأخر شيء ما. أنت تقرر ما هو مهم. وهذا يعني تقليل الضوضاء، وزيادة التركيز، وفريق دائمًا على اطلاع.

ابق على اطلاع دون فوضى من خلال تعيين تحديثات ذكية باستخدام تكامل ClickUp-Slack

تظهر الفائدة الحقيقية عند تكوين المشغلات.

لا تحتاج إلى إرسال كل تحديث إلى الدردشة. بدلاً من ذلك، يمكنك اختيار محفزات محددة، مثل:

يتم إنشاء مهمة جديدة في مشروع

تم تحديث تاريخ الاستحقاق أو فات الموعد

أحدهم يضيف تعليقًا أو ملفًا جديدًا

تنتقل المهمة إلى حالة جديدة (على سبيل المثال، "قيد المراجعة" أو "محظورة")

اضبط مشغلات ذكية لعرض التحديثات التي يحتاجها فريقك فقط باستخدام ميزات الأتمتة في ClickUp

تساعد هذه المحفزات فريقك على البقاء على اطلاع دون إغراق الدردشة بالضوضاء الخلفية. على سبيل المثال، في عمليات إطلاق المنتجات، قد تؤدي العوائق العاجلة أو المهام المتأخرة فقط إلى تشغيل التنبيهات في قناة #launch مخصصة.

قم بتعيين القنوات لأنواع المشاريع لمزيد من التحكم

لتجنب الحمل الزائد من الإشعارات، يمكنك ربط قنوات Slack بمساحات مشاريع أو أنواع مهام محددة.

يمكن لشركة واحدة توجيه جميع التعليقات الإبداعية إلى قناة #design-review مخصصة، بينما يتم توجيه التحديثات المهمة للعملاء بشكل خاص إلى #client-x. بهذه الطريقة، يرى كل فريق ما يهمه فقط.

تتيح لك هذه الميزة إدارة المشاريع المعقدة والتنسيق بين الأقسام والحفاظ على تنظيم اتصالات المشروع وإمكانية البحث فيها.

💡 نصيحة احترافية: إذا كان عدم وجود ميزة تتبع المهام المدمجة في Slack يؤدي إلى إبطاء عمل فريقك، فراجع أفضل منافسي Slack للعثور على أدوات تتيح لك الدردشة وتعيين المهام وتتبع التقدم.

الخطوة 3: تخصيص الإشعارات وسير العمل

قد يؤدي وجود عدد كبير من الإشعارات إلى إبطاء عمل الفريق. ففي اللحظة التي تصبح فيها منصة المراسلة الخاصة بك مصدرًا مستمرًا للإشعارات، يتوقف الناس عن الاهتمام.

أتمتة إجراءات الاتصال للحصول على رؤية في الوقت الفعلي

تتطلب إدارة المشاريع الفعالة أن يتمتع الفريق برؤية في الوقت الفعلي دون تشتيت انتباهه بالضوضاء المستمرة. تحتاج إلى تكوين التكامل الخاص بك للتعامل مع التحديثات الروتينية تلقائيًا.

على سبيل المثال، عند إدارة التخطيط الأسبوعي للسبرينت، فإن أفضل الممارسات الشائعة هي ضمان أن يكون لدى المطورين رؤية واضحة لتغيرات الحالة دون الحاجة إلى تبديل علامات التبويب. باستخدام ClickUp، يمكنك بسهولة تكوين المنصة لنشر تغيرات حالة المهام مباشرة في قناة Slack أو Teams مشتركة، مما يضمن حصول المطورين على هذه الرؤية في الوقت الفعلي تلقائيًا.

هل تريد تذكيرًا كل يوم اثنين صباحًا للتحضير لاجتماعك اليومي؟ يجب أن تتولى أداة إدارة المشاريع القوية هذه المهمة. في ClickUp، ما عليك سوى إضافة أتمتة تنشئ قائمة مراجعة، وتعيّن المالكين، وترسل رسالة إلى #sprint-planning قبل بدء الاجتماع اليومي.

إليك شرح مرئي سريع حول كيفية تسهيل ClickUp لأتمتة سير العمل:

تتجاوز هذه التكاملات مجرد التحديثات — فهي تفاعلية أيضًا. تتيح لك أفضل الأدوات إدارة العمل من خلال المحادثة. في Slack أو Teams، يمكنك استخدام أوامر بسيطة مثل /clickup new لإنشاء مهام أو تعيين مالكين أو تحديد تواريخ استحقاق — كل ذلك من خلال نافذة الدردشة.

👀 حقيقة ممتعة: مشروع "بيغ ديغ" في بوسطن هو مثال كلاسيكي على سوء إدارة نطاق المشروع. استغرق إنشاء الطريق السريع تحت الأرض في المدينة 9 سنوات إضافية، وتكلف 12 مليار دولار أكثر من المتوقع، وأصبح دراسة حالة في إدارة المشاريع حول كيفية عدم التعامل مع طلبات التغيير.

حوّل التعليقات إلى عمل منظم

بالنسبة للفرق الإبداعية أو الوكالات، غالبًا ما تكون تعليقات العملاء مبعثرة عبر الدردشات والبريد الإلكتروني والمكالمات. التحدي العام هو تحويل التواصل العفوي إلى مهمة منظمة وذات أولوية. على سبيل المثال، تستخدم العديد من الفرق Discord للحصول على أفكار منتجات مدفوعة بالمجتمع.

الحل هو تسجيل المحادثات وتحويلها إلى عمل منظم.

من خلال ربط الروبوتات المخصصة بـ ClickUp، يمكنك تحويل رسائل Discord المحددة إلى مهام منظمة، لكل منها تواريخ استحقاق وسياق وأولوية. يساعد ذلك في الحفاظ على تماسك فرقك حول الأمور الأكثر أهمية.

التقط محادثات Discord وحوّلها إلى عمل منظم في ClickUp

اجمع العمل والدردشة في مكان واحد موحد

الهدف النهائي من التكامل هو التخلص من الحاجة إلى التبديل بين سياقين مختلفين، أي الحاجة إلى التنقل بين تطبيق الدردشة وتطبيق العمل.

يمكنك دمج المهام المتعلقة بمشروعك وتحديثات الفريق والاتصالات في منصة واحدة باستخدام ClickUp Chat .

باستخدام ClickUp Chat، يمكنك إدارة المهام المتعلقة بالعمل والتواصل في واجهة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بدلاً من التنقل بين الدردشة والعمل، يمكنك جمع كل شيء في مكان واحد، مما يجعل تجربة ClickUp مقابل Slack تبدو أقل كحل وسط وأكثر كترقية.

أفضل ما في ClickUp Chat؟ يمكنك تحويل أي رسالة إلى مهمة بنقرة واحدة.

اجمع المهام المتعلقة بمشروعك وتحديثات الفريق والاتصالات في منصة واحدة باستخدام ClickUp Chat

تخيل ما يلي: يبلغ فريق المنتج الخاص بك عن خطأ فادح أثناء الدردشة. باستخدام ClickUp Chat، يمكنك تحويل هذه الرسالة على الفور إلى مهمة إصلاح خطأ وإرسال تحديثات تلقائية مباشرة إلى قناة Teams QA الخاصة بك.

يساعد ذلك المختبرين على البقاء على اطلاع دون الحاجة إلى نسخ التحديثات ولصقها عبر الأدوات. إنه تغيير بسيط يزيل الأعمال الروتينية ويحافظ على تماسك الجميع، كل ذلك في مساحة عمل واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ربط سلاسل المحادثات بالمهام، ووضع علامات على أعضاء الفريق، وحتى السماح لـ ClickUp Brain باقتراح متابعات، وتلخيص المحادثات، وإنشاء عناصر إجراءات تلقائيًا.

حقق التقدم من خلال مناقشات الفريق عن طريق تلخيص بنود العمل باستخدام ClickUp Brain

يمكنك أيضًا تنظيم الدردشات حسب الفرق أو المساحات، مع الاحتفاظ بالمناقشات والوثائق ذات الصلة في مكان واحد. إذا ذكر شخص ما ملفًا أو موعدًا نهائيًا فات في الدردشة، يمكنك على الفور سحب المهمة ذات الصلة وتحديث حالتها.

قم بإعداد وكلاء الذكاء الاصطناعي للتعامل مع العمليات المتكررة

هل تريد أتمتة جميع العمليات المذكورة أعلاه بشكل أكبر؟ تستخدم أدوات المشاريع الأكثر تقدمًا الآن الذكاء الاصطناعي للمضي قدمًا في العمل دون تدخل بشري.

تم تصميم وكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp خصيصًا للتعامل مع هذا الأمر وغيره:

تلخيص المحادثات والمستندات : احصل على الفور على خلاصة المواضيع الطويلة أو المستندات.

إنشاء عناصر الإجراءات تلقائيًا : حوّل ملاحظات الاجتماعات أو رسائل الدردشة إلى مهام قابلة للتنفيذ بنقرة واحدة

اقتراحات المتابعة : يوصي ClickUp Brain بالخطوات التالية بناءً على محادثاتك

أتمتة سير العمل المتكرر : يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تعيين المهام وتحديث الحالات وإرسال الإشعارات تلقائيًا.

أجب عن أسئلة مساحة العمل: اسأل ClickUp Brain عن حالة المشروع والمواعيد النهائية أو حتى أفضل ممارسات مساحة العمل

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام Slack لإدارة المشاريع

التحديات الشائعة وكيفية التغلب عليها

قد يكون لدمج أدوات إدارة المشاريع مع منصات المراسلة التجارية ، مثل Slack أو Microsoft Teams، بعض الجوانب السلبية. قد تؤدي هذه المشكلات إلى إبطاء عمل الفرق إذا لم يتم معالجتها.

إليك كيفية اكتشاف المشكلات.

فرط المعلومات

عندما يؤدي كل تعليق على مهمة أو تغيير في الحالة أو إكمال مشروع إلى إرسال إشعار في قناة الدردشة الرئيسية، ينتهي الأمر بأعضاء الفريق العاديين بتلقي مئات الإشعارات غير ذات الصلة يوميًا. وهذا يؤدي إلى إرهاق الإشعارات، حيث يتم تجاهل التنبيهات المهمة حول المهام المحجوبة أو المواعيد النهائية الفائتة تمامًا.

✅ الحل: قم بإعداد إشعارات مفلترة واستخدم قنوات مخصصة لتحديثات المشروع فقط، مما يحافظ على تركيز الاتصال ويقلل من الضوضاء.

فقدان السياق

إذا تم اتخاذ قرار بشأن تغيير التصميم في رسالة مباشرة، وتم مشاركة الملفات في بريد إلكتروني منفصل، فإن مدير المشروع يفقد 15-20 دقيقة من وقت الإنتاجية في محاولة إعادة بناء سلسلة المحادثة. وهذا يؤدي إلى عزل المعرفة وتأخير كبير في انضمام أعضاء جدد إلى الفريق لا يمكنهم العثور بسهولة على السياق التاريخي.

✅ الحل: ادمج سلاسل المحادثات مباشرة مع مهام المشروع ذات الصلة، باستخدام برنامج إدارة المهام مثل ClickUp لربط المناقشات بالمهام والملفات والمستندات. على سبيل المثال، Brain MAX هو رفيقك على سطح المكتب الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويجعل من السهل إدارة التكامل بين أدوات إدارة المشاريع ومنصات المراسلة والتفاعل معها. استخدم Talk-to-Text لالتقاط التعليمات بسرعة، أو طلب تحديثات المشروع، أو صياغة الرسائل، وسيقدم Brain MAX اقتراحات تراعي السياق، ويلخص التحديثات، ويساعدك على أتمتة الإشعارات الروتينية أو المتابعات. بفضل التكامل العميق والدعم لعدة نماذج من الذكاء الاصطناعي، يعمل Brain MAX على تبسيط سير عملك، والحفاظ على تماسك فريقك، وضمان تزامن الاتصالات وتتبع المشاريع — كل ذلك من خلال تطبيق سطح مكتب موحد. ابحث عن كل شيء، واسأل عن أي شيء: يضع ClickUp Brain MAX الجديد جميع أعمالك وتطبيقاتك ونماذج الذكاء الاصطناعي في متناول يدك.

تركيز أقل

تشير الدراسات إلى أن إشعارًا واحدًا يمكن أن يقطع التركيز لمدة تصل إلى 23 دقيقة. عندما تتعرض الأعمال الهندسية أو الإبداعية الهامة للمقاطعة المستمرة بسبب رسائل الدردشة غير الضرورية، تتضرر بشدة قدرة الفريق على إنتاج عمل عالي الجودة في فترات زمنية مركزة، مما يؤدي إلى أخطاء وتأخيرات.

✅ الحل: استخدم الاتصال غير المتزامن وقم بجدولة التنبيهات خلال اللحظات المهمة مثل تغييرات الحالة أو مراحل المشروع الرئيسية.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لخطة اتصالات المشروع

تعقيد التكامل

الاعتماد على التعليمات البرمجية المخصصة أو سير عمل Zapier المعقد لسد فجوات الاتصال يخلق "هشاشة التكامل". عندما تقوم إحدى المنصات بتحديث API الخاص بها، ينقطع الاتصال المخصص، مما يتطلب وقتًا من المطور لإصلاحه ويترك الفريق غير متزامن لساعات أو أيام. وهذا يحول التكامل من عامل توفير للوقت إلى عبء.

✅ الحل: اختر أداة إدارة مشاريع مثل ClickUp التي تضم أكثر من 1000 تكامل ودعم مسبق لـ Slack و Teams و Discord لتجنب مشاكل الإعداد. شاهد كيف يتم تنفيذ المشاريع بسلاسة داخل ClickUp. 👇🏼

مخاوف أمنية

إذا لم يتم التحكم في أذونات الوصول بشكل صارم، فإن مزامنة مهمة مع قناة دردشة عامة قد يؤدي إلى كشف أسماء العملاء السرية أو أرقام الميزانية الداخلية أو البيانات الخاصة للمستخدمين غير المصرح لهم. وهذا يمثل خطرًا كبيرًا على الامتثال، خاصة بالنسبة للصناعات التي تخضع للوائح مثل HIPAA أو GDPR.

✅ الحل: قم بتطبيق ضوابط الوصول، وقلل الأذونات، واستخدم تطبيقات اتصال موثوقة للفريق تضع الأمن في المقام الأول.

👀 حقيقة ممتعة: تم إساءة توصيل خبر استسلام اليابان رسميًا في الحرب العالمية الثانية إلى بعض القوات، التي لم تتلق المذكرة واستمرت في القتال لعدة أيام. التواصل الواضح ينقذ الأرواح بالفعل.

عدم وجود مساءلة

عندما يوافق مدير المنتج على بند عمل في سلسلة محادثة، ولكن هذا البند لا يتم تحويله على الفور إلى مهمة مع شخص مكلف بها، فإن احتمالية إنجاز هذا العمل قد تنخفض بشكل كبير. وهذا يؤدي إلى عدم إنجاز المهام المطلوبة، ودورات اللوم، وإضاعة الوقت خلال اجتماعات المتابعة في محاولة لمعرفة من الذي أخطأ.

✅ الحل: قم بتعيين المهام وتتبع التقدم مباشرة من الرسائل، مع ضمان أن يكون لكل عنصر مالك وموعد استحقاق ووضوح داخل أداة إدارة المشاريع.

بيانات غير متسقة

إذا قام مدير المشروع بتحديث حالة مهمة في ClickUp، ولكن الإشعار الذي يصل إلى Slack متأخر أو غير كامل، فإن أعضاء الفريق يبدأون في العمل بناءً على معلومات قديمة. وهذا يؤدي إلى قيام المطورين بالعمل على مهمة تم الانتهاء منها بالفعل أو قيام المديرين بالإبلاغ عن تأخر المشروع في حين أن الحالة قد تم إصلاحها بالفعل، مما يؤدي إلى فوضى داخلية وسوء توزيع الموارد.

✅ الحل: استخدم عمليات التكامل التي توفر مزامنة في الوقت الفعلي بين المنصات حتى يتمكن مديرو المشاريع والفرق من الوصول دائمًا إلى أحدث معلومات المشروع.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل تكاملات تطبيق Slack

حافظ على تواصل فريقك، على طريقة ClickUp

الأدوات غير المتصلة تبطئ عمل الفرق. عندما لا تتواصل تطبيقات المراسلة وأدوات إدارة المشاريع مع بعضها البعض، فإن الكثير يكون على المحك.

من خلال دمج منصات المراسلة مثل Slack أو Teams أو Discord مع سير عمل إدارة المشاريع، تمنح فريقك الوضوح والسرعة والتوافق الذي يحتاجونه للتحرك بشكل أسرع.

تم تصميم ClickUp لتسهيل عملية التكامل هذه. مع أكثر من 1000 عملية تكامل، بما في ذلك الدعم الأصلي لجميع تطبيقات المراسلة الرئيسية، يتيح لك ClickUp إدارة المشاريع والتواصل مع فريقك وأتمتة سير العمل.

سواء كان ذلك إنشاء مهام من الدردشة، أو مزامنة تحديثات المشروع، أو استخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص وتعيين عناصر العمل، يساعدك ClickUp على الانتقال من الفوضى إلى التنظيم.

هل أنت مستعد لدمج عملك واتصالاتك معًا؟ اشترك في ClickUp اليوم!

الأسئلة المتداولة (FAQs)

أفضل الأدوات لدمج Slack هي تلك التي توفر تحديثات في الوقت الفعلي وإدارة المهام المرئية وميزات تفاعلية مباشرة داخل الدردشة. ClickUp هو خيار متميز لأنه يتيح لك إنشاء المهام وإدارتها دون مغادرة Slack. يساعد في تقليل التبديل بين علامات التبويب ويحافظ على تماسك فريقك في مساحة عمل واحدة.

باستخدام ClickUp، يمكنك تحويل أي رسالة إلى مهمة عن طريق كتابة الأمر المائل /clickup new في Slack. يتيح لك ذلك تعيين المالكين وتحديد المواعيد النهائية وإضافة التفاصيل دون مغادرة الدردشة. يمكنك أيضًا القيام بنفس الشيء في ClickUp Chat بنقرة واحدة.

نعم، يتيح لك ClickUp ربط عدة قنوات Slack أو مساحات مراسلة بمشاريع وأنواع مهام مختلفة. يمكنك ربط قنوات معينة بعمل العملاء أو التحديثات الداخلية أو الفرق متعددة الوظائف. تضمن هذه الطريقة وصول المعلومات الصحيحة إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب.

أفضل منصة هي تلك التي تجمع بين الاتصالات والمهام والوثائق والأهداف في مكان واحد. يجمع ClickUp كل شيء بدءًا من تخطيط المشاريع إلى المراسلة في الوقت الفعلي حتى تظل الفرق على اتصال وبكفاءة إنتاجية عالية. كما أنه يدعم التكامل مع Slack و Teams و Discord ليناسب طريقة عمل فريقك.