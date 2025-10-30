نموذج جدول القيم: تنظيم. فوترة. تكرار.

تتبع ما قمت به. معرفة التكاليف. التأكد من حصول الجميع على مستحقاتهم. يبدو الأمر بسيطًا، ولكنه نادرًا ما يكون كذلك.

بين تغيير المواعيد النهائية وأوامر التغيير والفواتير التي لا تنتهي، قد يبدو من المستحيل الحفاظ على كل شيء منظمًا. مثل محاولة تجميع أثاث IKEA بدون دليل الاستخدام أو مفتاح ألين الصغير.

وهنا يأتي دور نموذج جدول القيم. فهو يحافظ على تنظيم الفواتير وشفافية التقدم. وبه، يثق مالكو المشروع في أن كل شيء يسير على ما يرام.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على أفضل قوالب جداول القيم!

ما هي قوالب جدول القيم؟

قالب جدول القيم (SOV) هو مستند يستخدم في إدارة مشاريع البناء لتقسيم القيمة الإجمالية للعقد إلى بنود محددة، مع تخصيص قيمة إجمالية لكل مرحلة أو جزء من المشروع بأكمله. هذا المستند المنظم هو مفتاح لتتبع الأعمال المنجزة، والفوترة مقابل الإنجازات، وضمان تدفق نقدي دقيق عبر ميزانية المشروع.

يستخدم هذا النموذج بشكل أساسي من قبل المقاولين العامين ومديري الإنشاءات وفرق الشؤون المالية، ويحدد الأعمال المنجزة والتكاليف المرتبطة بها والمواد المخزنة لحساب قيم الدفعات المرحلية.

تعد قوالب جدول القيم مطلوبة في معظم جداول البناء وتساعد أصحاب المصلحة في المشروع على مراقبة تقدم المشروع بطريقة متسقة وفي الوقت المناسب. فكر في الأمر على أنه مخطط مالي يحافظ على حساب كل مكون من مكونات العمل وكل دولار.

أفضل قوالب جداول القيم في لمحة سريعة

فيما يلي ملخص سريع لأفضل قوالب جداول القيم:

ما الذي يجعل نموذج جدول القيم جيدًا؟

يعمل نموذج القيم عالي الجودة على تبسيط الفوترة ودعم الرقابة المالية طوال فترة مشروع البناء. فيما يلي ما يتضمنه نموذج القيم الجيد:

وصف تفصيلي لكل بند

تعريف واضح لاسم المشروع ورقم المهمة ورقم المشروع

تفصيل دقيق للتكاليف لكل مرحلة

تحديثات الحالة بشأن الأعمال المنجزة والأعمال غير المنجزة والمواد المخزنة

حقول لإدخال التكاليف التقديرية والقيمة المجدولة والنسبة المئوية للإنجاز

ملخصات تكاليف المشروع، بما في ذلك تكاليف المواد وهامش الربح

تقسيم الأعمال المنجزة حسب المرحلة الحالية

تتبع تاريخ طلبات الدفع السابقة

تنسيق يضمن بقاء جميع الفرق على نفس الصفحة

يساعد النموذج الجيد على تجنب تجاوزات الميزانية والوفاء بالالتزامات التعاقدية وتعزيز الإدارة المالية.

13 نموذج جدول القيم

1. قالب إدارة الإنشاءات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط لمهام البناء وتابعها وقم بإدارتها بسهولة باستخدام نموذج إدارة البناء من ClickUp.

قالب ClickUp لإدارة الإنشاءات هو حل شامل مصمم لإدارة مشاريع الإنشاءات من أي حجم. بدءًا من تخطيط نطاق المشروع وحتى تتبع الجوانب المالية، يدعم القالب مراقبة المشروع، ويوزع المهام حسب مهام العمل أو البنود، ويتكامل مباشرة مع ميزات برامج إدارة المشاريع، مثل مخططات جانت والجداول الزمنية.

يمكنك تتبع تكاليف المشروع وإدارة المواد المخزنة وحتى أتمتة دورات الفوترة باستخدام الأتمتة المدمجة في ClickUp. تتيح لك الحقول المخصصة إدخال تفاصيل مثل اسم المشروع ورقم المشروع والقيمة الإجمالية المجدولة. كما تحصل على لوحات معلومات عالية المستوى تعرض الأعمال المنجزة والأعمال غير المنجزة وحالة المرحلة الحالية.

تتبع المهام والبنود والنسبة المئوية المكتملة عبر القائمة وجانت والجدول الزمني

أضف حقول مخصصة لاسم المشروع ورقم المشروع والقيمة المجدولة

أتمتة تغييرات الحالة والتذكيرات لتطبيقات الدفع والمراجعات

✨ مثالي لـ: مديري الإنشاءات الذين يتعاملون مع مشاريع معقدة ويحتاجون إلى رقابة مالية صارمة.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد تبسيط عملية تقديم العطاءات؟ قم بتخصيص نموذج عطاءات البناء الخاص بك لتضمين حالات طارئة للتكاليف غير المتوقعة وتجنب تجاوزات الميزانية.

2. نموذج فاتورة المقاول المستقل من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أتمتة الفوترة وإدارة البنود وتبسيط مراحل الدفع باستخدام نموذج فاتورة المقاول المستقل من ClickUp.

قالب فاتورة المقاول المستقل من ClickUp مثالي للمقاولين من الباطن أو العاملين المستقلين الذين يعملون في جدول بناء أكبر. يتيح هذا القالب للمستخدمين تفصيل كل بند، ووضع علامة على العمل المنجز، وتضمين المعلومات ذات الصلة بالمشروع، مثل اسم المشروع ورقم الوظيفة وقيمة العقد المرتبطة به.

يمكنك أيضًا حساب هامش الربح، ومراعاة تكاليف المواد، وتصنيف المواد المخزنة ببضع نقرات. سواء كنت تقوم بالفوترة بالساعة أو حسب المراحل، فإن هذا النموذج يجعل سير عمل الفوترة خاليًا من الإجهاد بفضل رؤية واضحة لهيكل توزيع التكاليف.

قسّم الأعمال المنجزة إلى بنود فرعية ومراحل رئيسية

احسب تلقائيًا الإجماليات والضرائب وهامش الربح

قم بتصدير ملفات PDF نظيفة وسجل سجل الفواتير

✨ مثالي لـ: المقاولين المستقلين الذين يتعاملون مع مشاريع متعددة وتحتاج إلى فواتير مفصلة.

💡 نصيحة احترافية: اجعل عملية الفوترة سهلة! قم بأتمتة عملية الفوترة باستخدام نموذج جدول القيم لضمان سداد الدفعات المرحلية في الوقت المحدد، في كل مرة.

📮 ClickUp Insight: 45٪ من العمال يقولون إنهم فكروا في استخدام الأتمتة ولكنهم لم يتخذوا هذه الخطوة. لماذا؟ بسبب كثرة الأدوات وقلة الوقت وعدم معرفة من أين يبدأون. ClickUp يقلب السيناريو. بفضل الأوامر اللغوية الطبيعية ووكلاء الذكاء الاصطناعي سهلي الإنشاء، تبدو الأتمتة أقل شبهاً بمشروع تقني وأكثر شبهاً بتوفير للوقت. قم بتعيين المهام تلقائياً، أو تلخيص المشاريع، أو إنشاء وكيلك الخاص، كل ذلك في دقائق معدودة، دون الحاجة إلى خبرة. كشف أحد عملاء ClickUp أنهم خفضوا وقت إعداد التقارير بنسبة 40٪، وحولوا العمل اليدوي إلى رؤى فورية باستخدام لوحات المعلومات الآلية من ClickUp.

3. نموذج ميزانية البناء من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع مراحل الميزانية والتقدم المحرز والوضع المالي في الوقت الفعلي باستخدام نموذج ميزانية البناء من ClickUp.

صُمم قالب ميزانية البناء من ClickUp لمساعدة المتخصصين في مجال البناء على متابعة الشؤون المالية للمشروع، وهو الخيار الأمثل لتتبع تكاليف المشروع والأعمال المنجزة. يوفر هذا القالب حقولًا للقيمة المجدولة والبنود والقيمة الإجمالية لكل مرحلة، مما يضمن تسجيل جميع الجوانب المالية لمشروع البناء الخاص بك بشكل واضح وموجز.

ما يجعل هذا النموذج قويًا بشكل خاص هو تكامله مع مجموعة إدارة المشاريع من ClickUp. أثناء تتبع تكاليف المواد والتكاليف التقديرية والمواد المخزنة، يتزامن النموذج تلقائيًا مع مهام المشروع الأوسع نطاقًا.

تتبع القيمة المجدولة والتكاليف التقديرية والمواد المخزنة والقيم الفعلية للحفاظ على سلامة الميزانية.

قم بمزامنة حقول التكلفة مع المهام والمراحل حتى يقرأ مالكو ومديرو المشاريع نفس الأرقام

اعرض لوحات المعلومات ومخطط جانت لاكتشاف التجاوزات في وقت مبكر وتعديل النطاق أو التوقيت بوضوح.

✨ مثالي لـ: فرق المشاريع والمالية التي تعمل بشكل متعدد الوظائف عبر المشاريع.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل قوالب تقديرات المقاولين لأعمالك

4. ميزانية مشروع ClickUp باستخدام نموذج WBS

احصل على نموذج مجاني قسّم ميزانيتك حسب المهام والمراحل باستخدام نموذج WBS لميزانية المشروع من ClickUp.

قالب ميزانية المشروع ClickUp مع WBS هو قالب قوي يضفي هيكلية وتفاصيل على عملية إعداد الميزانية باستخدام طريقة WBS — وهو مثالي لمشاريع البناء الكبيرة. يتم تعيين كل مهمة عمل إلى فئة رئيسية، مما يجعل قيمك قابلة للتطوير وبديهية.

يوفر النموذج حقولًا للقيمة المجدولة والقيمة الإجمالية والتكاليف المقدرة والنسبة المئوية المكتملة لتزويد مديري المشاريع برؤية في الوقت الفعلي للأداء المالي والتشغيلي. باستخدام عروض الجدول الزمني و Gantt والتقويم في ClickUp، يمكنك تتبع التقدم على مستوى المهام والمرحلة والمعالم.

قسّم التكاليف حسب حزم العمل والمراحل

سجل القيمة المجدولة والقيمة الإجمالية والنسبة المئوية المكتملة لكل عقدة

قم بالتبديل بين طرق عرض قائمة التبديل والجدول الزمني والتقويم لتخطيط المراجعات وفترات الدفع.

✨ مثالي لـ: الفرق التي تدير مشاريع بناء كاملة تتضمن عدة مراحل للفوترة.

💡 نصيحة احترافية: تتبع كل دقيقة! استخدم برنامج الفوترة بالوقت لتعيين فترات زمنية للمهام والتأكد من أن عملائك لا يدفعون سوى مقابل العمل الفعلي المنجز.

📣 ميزة ClickUp: تقويم ClickUp هو أداة ثورية لإدارة الجداول الزمنية لمشاريع البناء وتفاصيل المهام في مكان واحد! يتيح لك هذا التقويم رسم خريطة مرئية لكل مرحلة من مراحل مشروع البناء الخاص بك — من وضع حجر الأساس إلى الفحص النهائي — مما يضمن أن تكون المواعيد النهائية والمراحل المهمة والتبعيات واضحة تمامًا لجميع المعنيين. يمكن جدولة كل مهمة، سواء كانت تحضير الموقع أو توصيل المواد أو عمليات التفتيش، وتعيينها وتتبعها مباشرة على التقويم، مما يسهل اكتشاف التداخلات وتجنب الاختناقات والحفاظ على تنسيق فريقك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التبديل بين عروض التقويم وجانت والجدول الزمني للتخطيط المرن، وإرفاق المستندات أو الصور أو قوائم المراجعة بكل مهمة لضمان الشفافية الكاملة للمشروع.

5. قالب إدارة مشاريع البناء من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة الجداول الزمنية والمهام والتكاليف في مكان واحد باستخدام نموذج ClickUp لإدارة مشاريع البناء.

تم تصميم قالب إدارة مشاريع البناء من ClickUp ليمنح مديري المشاريع رؤية شاملة لمشروعهم بأكمله. هذا القالب هو مقر قيادتك التكتيكي لإدارة كل جزء متحرك.

فهو يجمع بين لوحات معلومات ClickUp عالية المستوى وعروض تفصيلية للمهام لضمان أنك لن تغيب عن أي شيء.

استخدمه لتقسيم نطاق البناء حسب كل بند على حدة، وتتبع القيمة المجدولة، وتوثيق الأعمال المنجزة في الوقت الفعلي. يدعم هذا النموذج تكاليف المواد والمواد المخزنة وعروض متعددة للمرحلة الحالية لتتوافق بشكل أفضل مع طريقة عمل فرقك. كما يتكامل مع ClickUp Docs و ClickUp Chat لتعزيز التعاون السلس بين الأقسام والأطراف المعنية.

تمنحك الأدوات المرئية مثل مخططات جانت وعرض التقويم نظرة شاملة على جدول المشروع، بينما تساعد مخططات عبء العمل على تحقيق التوازن بين الفرق وتجنب الإرهاق.

قم بتركيز النطاق وحقول التكلفة والجداول الزمنية للحفاظ على توافق المهام والميزانيات والفواتير.

استخدم عبء العمل والتنبيهات لتحقيق التوازن بين فرق العمل والالتزام بمواعيد الدفع قبل فوات الأوان.

أرفق المستندات والرسومات والموافقات بالمهام للحفاظ على تحديثات الميدان وسجلات المكتب مخططة

✨ مثالي لـ: مديري المشاريع الذين يشرفون على عمليات بناء متعددة المراحل ويحتاجون إلى رؤية واضحة للتكاليف والمهام والجداول الزمنية.

💡 نصيحة احترافية: احتفظ بتعليقات العملاء في مكان واحد! استخدم برنامج تعاون العملاء لتركيز الاتصالات وإبقاء أصحاب المصلحة في المشروع على نفس الصفحة.

6. نموذج إدارة الإنشاءات من ClickUp (بديل)

احصل على نموذج مجاني قم بمواءمة الأدوار والنطاق وشروط الدفع بوضوح باستخدام نموذج اتفاقية المقاول من ClickUp.

إذا كان فريقك يعمل بشكل متكرر في الميدان، فإن هذا النموذج البديل يوفر المرونة والهيكلية دون تعقيد. يوفر نموذج إدارة الإنشاءات من ClickUp للمشرفين ومراقبي المواقع كل ما يحتاجونه للبقاء على اطلاع على تقدم المشروع والأعمال المنجزة.

سجل الأعمال المنجزة يوميًا، وقم بتحديث المواد المخزنة، وقم بتمييز الأعمال غير المكتملة في الوقت الفعلي. ترتبط كل مهمة باسم المشروع ومرحلته بشكل عام، مع حقول تكلفة محددة للقيمة المجدولة والتكاليف المقدرة والقيمة الإجمالية.

سجل الأعمال اليومية والمواد المخزنة والعناصر غير المكتملة

قم بتمييز كل إدخال بالمرحلة والبند والقيمة المجدولة

أضف قوائم مهام وصور للتحقق، حتى تتم الموافقات بشكل أسرع.

✨ مثالي لـ: الفرق الميدانية التي تحتاج إلى تسجيل وإدارة العمليات اليومية مع مزامنتها مع البيانات المالية المركزية.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل قوالب ميزانية المشاريع للتخطيط الناجح

7. نموذج اتفاقية المقاول من ClickUp

احصل على نموذج مجاني هل تحتاج إلى ربط الجوانب القانونية والتنفيذية؟ استخدم هذا النموذج لمواءمة النطاقات والمهام والعقود في مكان واحد.

على الرغم من أن هذا النموذج ليس نموذجًا نموذجيًا لجدول القيم، إلا أنه يلعب دورًا محوريًا في إدارة المشاريع. يساعد نموذج اتفاقية المقاول من ClickUp على تحديد الالتزامات التعاقدية بوضوح ومواءمة جميع المتعاونين في المشروع بشأن النتائج المتوقعة وتوقعات الفوترة ونطاق المشروع من اليوم الأول.

يمكنك إرفاق هذا النموذج مباشرةً بسير عمل الفوترة وعروض المهام. كما تتوفر لك ميزة إضافة ملاحظات وتحديد محفزات الدفع بناءً على معالم المشروع، ووضع شروط حول المواد المخزنة والأعمال المنجزة والجداول الزمنية.

حدد المخرجات ومحفزات الدفع والنطاق في مستند واحد

اربط البنود بالمهام والمراحل حتى يظل الامتثال والتنفيذ متصلين

سجل التوقيعات والأدوار والتواريخ للتأكد من أن عمليات التدقيق والتسليم تتم بشكل مباشر.

✨ مثالي لـ: المقاولين الذين يرغبون في تحقيق الشفافية القانونية والمالية في كل خطوة من خطوات دورة حياة البناء.

8. Template.net نموذج جدول القيم

هل تحتاج إلى خيار بسيط وعملي؟ نموذج جدول القيم القابل للتنزيل من Excel من Template.net SOV Template يغطي جميع احتياجاتك الأساسية. مع صفوف منظمة حول بنود السطر، يمكنك إدخال القيمة المجدولة والنسبة المئوية المكتملة وإجمالي الأعمال المكتملة المحسوبة.

وهو الأنسب للفرق الصغيرة أو المشاريع الإنشائية الفردية التي قد تبدو فيها الأدوات الرقمية مبالغة. يتيح لك نموذج جدول القيم المجاني هذا تسجيل أنشطة فترة الفوترة الحالية وتحديث تكاليف المشروع يدويًا لكل مهمة.

أدخل القيمة المجدولة والنسبة المئوية للإنجاز وإجمالي الأعمال المنجزة

أضف أعمدة للمواد المخزنة والتطبيقات السابقة

قم بتخصيص العناوين باستخدام اسم المشروع ورقم المهمة

✨ مثالي لـ: محترفي البناء الذين يبحثون عن حل قابل للطباعة وقائم على جداول البيانات لتوثيق تفاصيل القيم بسرعة.

👀 حقيقة ممتعة: يعود مفهوم "القيمة المجدولة" إلى أوائل القرن العشرين عندما بدأ المقاولون في إضفاء الطابع الرسمي على التكاليف لتأمين القروض المصرفية. اتضح أن جداول البيانات لها جذور أقدم من Excel.

9. Template.net جدول القيم للمقاول العام

تم إنشاء جدول القيم المجاني للمقاولين العامين، المصمم للمقاولين العامين الذين يديرون العديد من الموردين والمقاولين من الباطن، لتسهيل تتبع تقدم المشروع ومواءمة الفواتير. يوفر كل صف مساحة لعناصر السطر وتكاليف المشروع المرتبطة وتفاصيل مثل القيمة المجدولة والعمل المنجز.

إنه أداة رائعة للتواصل مباشرة مع مالكي المشاريع، حيث يتيح تحديثات شفافة لكل مرحلة حالية وإمكانية الاطلاع على الأعمال المنجزة. تضمن الأعمدة الخاصة بالمواد المخزنة والعمالة والملاحظات حول طلبات الدفع السابقة حساب كل جزء من العمل.

تتبع بنود المقاولين من الباطن والتكاليف والملاحظات للحفاظ على شفافية تحديثات أصحاب المصلحة.

قسّم المشاريع حسب المراحل والعمالة/المواد حتى تركز المراجعات على التغييرات التي طرأت.

سجل طلبات الدفع السابقة للتأكد من أن السحب الحالي مرجع تاريخ تم التحقق منه

✨ مثالي لـ: المقاولين الذين يحتاجون إلى تنسيق منظم ومرن للتوافق مع الأطراف المعنية بشأن الفواتير.

يمكن لحقول الذكاء الاصطناعي في ClickUp أن تغير طريقة تسجيلك وإدارتك للقيم في نموذج جدول القيم لمشاريع البناء. من خلال الاستفادة من الحقول المدعومة بالذكاء الاصطناعي — مثل تلك المتوفرة في الحقول المخصصة للنصوص القصيرة والنصوص الطويلة والقوائم المنسدلة — يمكنك أتمتة استخراج وتصنيف وتلخيص نقاط البيانات الرئيسية مثل البنود والتكاليف وتحديثات التقدم. على سبيل المثال، يمكن لحقول الذكاء الاصطناعي تلخيص تفاصيل المهام تلقائيًا، وإنشاء تحديثات للتقدم بناءً على الأنشطة الحديثة، أو تصنيف الإدخالات وفقًا لتعليماتك المخصصة. وهذا لا يقلل من إدخال البيانات يدويًا ومخاطر الأخطاء فحسب، بل يضمن أيضًا أن يظل جدول القيم محدثًا وقابلًا للتنفيذ، مما يتيح لفريقك التركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى.

10. Template.net جدول القيم الخاص بـ Builder

قالب جدول القيم الخاص بالبناء هو حليفك الخفيف الوزن لتنظيم القيم حسب البنود وتتبع العمل.

يساعد نموذج القيم البسيط هذا في إدارة عمليات البناء والتجديد متوسطة الحجم. تتبع العمل الذي يتضمن تقسيم المهام إلى بنود وتوثيق تكاليف المشروع عبر المراحل.

على الرغم من أنه غير مدمج مع أي برنامج لإدارة المشاريع، إلا أنه مثالي للتقديم اليدوي. يمكنك تضمين بيانات عن الأعمال المنجزة والمواد المخزنة وحتى تتبع هامش الربح يدويًا مقارنة بالتكاليف التقديرية الأولية.

قم بإدراج البنود وإجماليات المراحل لمساعدة البنائين على ربط القيمة بالتقدم بسرعة.

سجل الأعمال المنجزة والمواد المخزنة حتى تكون اجتماعات العملاء مزودة بأرقام واضحة

قم بتكرار علامات التبويب لكل مرحلة واطبع نسخًا واضحة لتسهيل عملية التقديم.

✨ مثالي لـ: شركات البناء المستقلة التي تبحث عن نموذج ورقي لتخطيط القيم مقابل التقدم المحرز.

👀 حقيقة مثيرة للاهتمام: أكبر مشروع بناء في العالم —مدينة NEOM في المملكة العربية السعودية بتكلفة 500 مليار دولار. سيتطلب الأمر آلاف من مستندات جدول القيم لمجرد تتبع من يحصل على أجر مقابل ماذا!

11. قالب جدول القيم في Excel من CrewCost

عبر CrewCost

نموذج CrewCost SO V هو نموذج جدول قيم قائم على Excel ومصمم مع مراعاة الدقة المالية. تم تصميم النموذج خصيصًا لتتبع التكاليف، ويشتمل على صيغ مدمجة تحسب تلقائيًا القيمة الإجمالية والنسبة المئوية المكتملة والميزانية المتبقية.

قم بتوثيق كل بند، من السباكة إلى أعمال النجارة النهائية، وقم بتضمين الإجماليات الجارية للأعمال المنجزة والمواد المخزنة. هذه البنية مثالية للفوترة الشهرية وتتوافق مع الممارسات القياسية لحساب مدفوعات التقدم.

استخدم الصيغ المدمجة لإجمالي التكاليف والنسبة المئوية المكتملة والميزانية المتبقية.

حافظ على إجماليات متراكمة عبر البنود والشهور للحفاظ على اتساق الفواتير الشهرية

أضف علامات تبويب للتطبيقات السابقة والمراحل المهمة حتى تتبع المراجعات مسارًا واضحًا.

✨ مثالي لـ: المديرين الماليين وفرق الإدارة الذين يحتاجون إلى جدول بيانات مسبق الإعداد لتتبع جدول القيم.

12. نموذج جدول القيم من PDFfiller

عبر PDFfiller

هذا النموذج الإلكتروني مثالي للفرق التي تحتاج إلى التحول الرقمي دون تثبيت أدوات إضافية. يمكن ملء نموذج PDFfiller SOV عبر الإنترنت وتوقيعه إلكترونيًا وتصديره كجدول قيم مكتمل.

استخدمه لتوثيق البنود، ووضع علامة على اسم المشروع، وإضافة القيمة المجدولة، وتتبع الأعمال المنجزة والمواد المخزنة. على الرغم من أنه يفتقر إلى التتبع الديناميكي أو إعداد التقارير، إلا أن قوته تكمن في سهولة الوصول إليه.

املأ نموذج جدول القيم وقم بتوقيعه ومشاركته عبر الإنترنت لتمكين الفرق من تقديمه دون الحاجة إلى برامج إضافية.

سجل البنود الفردية والقيمة المجدولة والمواد المخزنة حتى يتم تلبية المتطلبات.

قم بتصدير نسخة نهائية للسجلات لضمان سهولة إثبات الامتثال

✨ مثالي لـ: الفرق التي تحتاج إلى نموذج جدول القيم (SOV) متوافق قانونيًا وسهل الاستخدام ولا يتطلب تعلمًا.

13. قالب جدول القيم من TemplateLab

عبر TemplateLab

قالب Schedule of Values من TemplateLab هو قالب جدول قيم قابل للتنزيل مجانًا بتنسيق Excel ومصمم ليكون واضحًا وبسيطًا. إنه طريقة سهلة لتتبع تكاليف المشروع وتسجيل الأعمال المنجزة وتصور هامش الربح دون الحاجة إلى استخدام برامج معقدة.

يتيح لك كل صف تحديد بند، وقيمته المجدولة، ونسبة الإنجاز. هناك مساحة لتسجيل الأعمال غير المكتملة، وحساب القيمة الإجمالية، وتدوين المواد المخزنة لكل مرحلة حالية. يمكنك أيضًا توثيق اسم المشروع، ومرجع العمل، وقيمة العقد في الأعلى.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج

تتبع البنود مع القيمة المجدولة والنسبة المئوية المكتملة

قم بتدوين الأعمال غير المكتملة والمواد المخزنة

أعد استخدام الورقة وقم بتخصيصها حسب كل مهمة لبدء مشاريع جديدة بسرعة

✨ مثالي لـ: المقاولين والمنسقين الذين يديرون مهام صغيرة ويرغبون في نموذج تتبع Excel واضح وسهل الاستخدام.

📖 اقرأ أيضًا: قائمة مراجعة نهائية لتسليم مشاريع البناء

بناء النجاح، قالبًا تلو الآخر

وفقًا لبحث أجرته شركة McKinsey، فإن 98% من المشاريع الضخمة تتجاوز تكاليفها المحددة بنسبة تزيد عن 30%، و77% منها تتأخر بنسبة 40% على الأقل. غالبًا ما تنشأ هذه التحديات بسبب الافتقار إلى الرقابة المالية المنظمة، وعدم فعالية تتبع التكاليف، والاعتماد على العمليات اليدوية.

من قوالب إدارة الإنشاءات في ClickUp إلى الحلول المستندة إلى Excel، هناك قالب لكل احتياج، سواء كنت تشرف على مشاريع واسعة النطاق أو مهام أصغر يتم التعاقد عليها من الباطن. تعزز كل أداة تتبع تقدم المشروع، وتزيد من الشفافية لأصحاب المصلحة في المشروع، وتضمن بقاء السيطرة المالية في يديك.

هل أنت مستعد لتولي مسؤولية مشروع البناء التالي؟ قم بالتسجيل في ClickUp وقم بتبسيط إدارة المدفوعات والقيم المجدولة ونطاق العمل لتحقيق أقصى قدر من النجاح.

الأسئلة المتداولة

لإنشاء جدول القيم، تبدأ بإدراج جميع المكونات أو المراحل أو المهام الرئيسية التي ينطوي عليها مشروع البناء. يتم تعيين قيمة نقدية محددة لكل عنصر بناءً على المبلغ الإجمالي للعقد ونطاق العمل. يتيح هذا التفصيل تتبع التقدم والمدفوعات بوضوح مع تقدم المشروع، مما يضمن حساب كل جزء من العمل وفوترته بشكل مناسب.

قالب جدول القيم (SOV) هو نموذج أو جدول بيانات موحد مصمم لتنظيم تقسيم التكلفة الإجمالية للمشروع إلى بنود فردية. يوفر القالب تنسيقًا منظمًا لإدخال كل بند عمل والقيمة المخصصة له والتفاصيل الأخرى ذات الصلة، مما يسهل مراجعة الجوانب المالية لمشروع البناء وتحديثها وإدارتها.

عادةً ما يتم إعداد جدول القيم من قبل المقاول العام أو مدير البناء المشرف على المشروع. في كثير من الحالات، تتضمن هذه العملية التعاون مع المقاولين من الباطن ومالك المشروع لضمان دقة توزيع التكاليف وموافقة جميع الأطراف المعنية عليها.

جدول القيم هو تمثيل مرئي أو جدولي لتفاصيل تكاليف المشروع. يعرض كل بند من بنود العمل والقيمة المقابلة له والإجماليات التراكمية، مما يوفر نظرة عامة واضحة على كيفية توزيع مبلغ العقد. يساعد هذا الجدول أصحاب المصلحة على مراقبة فواتير المشروع وتتبع حالة الإنجاز وإدارة المدفوعات بكفاءة طوال عملية البناء.