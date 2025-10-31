طريقة التجزئة: كيف تتذكر وتسترجع المزيد

كيف يتذكر الحمام العودة إلى شرفتك في كل مرة؟

كيف تعرف الفئران أي ذراع يجب أن تسحب لتخرج من القفص؟ أو كيف يحفظ لاعب الشطرنج المحترف أكثر من 50,000 نمط من القطع على الرقعة؟

إجابة بسيطة (مستندة إلى أبحاث علم النفس): التجزئة.

قبل 70 عامًا، شاع عالم النفس الأمريكي جورج أ. ميلر مفهوم التجزئة كطريقة لفهم وتوسيع الذاكرة قصيرة المدى.

لننتقل سريعًا إلى يومنا هذا.

تجمع أجهزتك الحسية، البصر والسمع والذوق واللمس وغيرها، حوالي مليار بت من البيانات في الثانية الواحدة في الوقت الحالي. لذا، قد يكون التجزئة هو ما نحتاجه لتنظيم أفكارنا.

ما هي طريقة التجزئة؟

التجزئة هي عملية تجميع أجزاء المعلومات الفردية في تسلسل أو نمط يسهل استيعابها في ذاكرتنا العاملة وتخزينها في الذاكرة طويلة المدى لاسترجاعها لاحقًا.

حتى لو لم تكن قد سمعت عن تقسيم المعلومات إلى أجزاء من قبل، فمن المؤكد أنك قمت بذلك.

فكر في الطريقة التي يتم بها تمثيل رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك: XXX-XX-XXXX، مع مجموعات من ثلاثة ورقمين وأربعة أرقام. لتذكر أسماء قططي السبعة، أقوم بتقسيمهم إلى مجموعات من القطط التي ولدت في نفس الدفعة: ثلاثة أزواج وقطة واحدة، مما يسهل تذكرهم.

وهذا يحدث في المجال المهني أيضًا.

يقوم أمين المكتبة بترتيب الكتب حسب الترتيب الأبجدي. يستخدم الأطفال الصغار تقسيم المعلومات إلى أجزاء لتذكر دمىهم! إدارة المشاريع، وتقسيم الوقت، وتقنية بومودورو هي جميعها طرق لتقسيم المعلومات إلى أجزاء.

تحظى تقسيم المعلومات إلى أجزاء بشعبية كبيرة في مختلف جوانب الحياة اليومية، مما يطرح السؤال عن سبب ذلك.

ما المشكلة التي تحلها طريقة التجزئة؟

الذاكرة العاملة للإنسان محدودة.

يمكنها تخزين عدد قليل من المعلومات، حوالي سبع معلومات، واسترجاعها بدقة لاحقًا.

ومع ذلك، فإن طموح الإنسان هائل. والتقسيم إلى أجزاء يسد هذه الفجوة.

على سبيل المثال، تطمح هيئة النقل في لندن إلى ضمان أن "جميع سائقي سيارات الأجرة يعرفون أسرع الطرق عبر شبكة الطرق المعقدة في لندن".

يُقيّم الاختبار الخاص بذلك، والمعروف باسم "المعرفة"، ذاكرة السائقين في نطاق ستة أميال من شارينغ كروس، والذي يشمل 25000 شارع، واتجاهاتهم، والشوارع ذات الاتجاه الواحد، والطرق المسدودة، والمطاعم، والحانات، والمتاجر، والمعالم.

ما الذي يجب أن يكون سائق التاكسي في لندن على دراية به، كما يوضح ذلك Google Maps

يستخدم "أولاد المعرفة"، وهو مصطلح عامي يطلق على المرشحين للعمل كسائقي سيارات أجرة، عدة تقنيات للذاكرة، إحداها نظام يسمونه "القمر الصناعي"، حيث يقسمون المواقع في نطاق ربع ميل حول نقطتي البداية والنهاية للرحلة، ليحفظوها في ذاكرتهم.

تتراكم كل قطعة من هذه القطع لتشكل قطعًا أكبر، مما يؤدي إلى تكوين هرمية للذاكرة عن مشهد لندن.

عندما درست إليانور ماجواير، عالمة الأعصاب في كلية لندن الجامعية، سائقي سيارات الأجرة في لندن، وجدت أن الحصين الخلفي لديهم، وهو جزء من الدماغ مهم للذاكرة، أكبر من المتوسط. كما أثبتت أن أجزاء الدماغ التي تتحكم في الذاكرة قابلة للتشكيل ويمكن أن تتغير حتى في مرحلة البلوغ. 👀

في جوهرها، تساعد تقسيم المعلومات إلى أجزاء، وطريقة Loci، المعروفة أيضًا باسم قصر الذاكرة، الأفراد على التغلب على محدودية الذاكرة. مع الممارسة المستمرة على المدى الطويل، تعمل أيضًا على إعادة تشكيل الدماغ الفعلي لتوسيع قدرات الإنسان لتقترب من طموحاته.

مفهوم قصر الذاكرة موضح عبر ClickUp Brain

على الرغم من أن تقسيم المعلومات إلى أجزاء صغيرة هو أسلوب فعال للغاية، إلا أنك لست بحاجة إلى تسلق جبل إيفرست الذهني لاستخدامه.

أنا أستخدمها لتقسيم روتين العناية بالبشرة الكوري المكون من 14 خطوة إلى مراحل يمكن التحكم فيها. في العمل، يخطط الكثير منا للقيام بالأعمال المكثفة في الصباح وتقسيم الاجتماعات إلى فترات بعد الظهر لتسهيل إدارة الوقت.

في الواقع، لقد قسمت هذا المقال إلى أقسام وأقسام فرعية وفقرات وجمل. وهو ما يفعله الكتّاب طوال الوقت!

تاريخ وأصول تقسيم المعلومات إلى أجزاء

على الرغم من وجود دراسات سابقة حول الذاكرة والتذكر ومجموعات المعلومات، إلا أن ورقة جورج أ. ميلر لعام 1956 بعنوان " الرقم السحري سبعة ± اثنان: بعض القيود على قدرتنا على معالجة المعلومات " تمثل نقطة تحول في دراسة التجزئة.

بالإضافة إلى تقديم فكرة التجزئة كطريقة للتغلب على عائق الذاكرة العاملة، يفترض أيضًا أن سبعة (± 2) هو عدد الأجزاء التي يمكن للمرء حفظها بسهولة. ويكتب:

ماذا عن عجائب الدنيا السبع، والبحار السبعة، والخطايا السبع المميتة، وبنات أطلس السبع في برج الثريا، وأعمار الإنسان السبعة، ومستويات الجحيم السبعة، والألوان الأساسية السبعة، والنوتات الموسيقية السبع، وأيام الأسبوع السبعة؟

منذ ذلك الحين، تمت دراسة تقسيم المعلومات إلى أجزاء وتطورت هذه الطريقة بشكل كبير في مختلف المجالات.

يستخدم الأطباء النفسيون تقسيم المعلومات إلى أجزاء لمساعدة الذاكرة العاملة اللفظية لدى المرضى المصابين بمرض الزهايمر في مراحله المبكرة. يجد المعلمون والمربون أن تقسيم المعلومات إلى أجزاء مفيد للطلاب في المدارس والجامعات، خاصة لتعلم اللغات. يستخدم طلاب الطب تقسيم المعلومات إلى أجزاء، وغيرها من أساليب حفظ المعلومات، لتذكر أسماء مئات الأدوية.

يستخدمها الطيارون الخبراء، مثل سائقي سيارات الأجرة في لندن، للذاكرة المكانية لتتبع الأجزاء المتحركة المختلفة للطائرة. يستخدم الموسيقيون والمغنون وعازفو الجيتار وعازفو الطبول وغيرهم التجزئة كوسيلة لتعلم النوتات الموسيقية والأغاني أو حتى قراءة النوتات الموسيقية.

في كتاب Music Practice: The Musician’s Guide To Practicing And Mastering Your Instrument Like A Professional (التدريب الموسيقي: دليل الموسيقي للتدريب وإتقان العزف على آلتك الموسيقية كالمحترفين)، يكتب ديفيد د

قسّم موسيقاك إلى أجزاء لتبسيطها. قسّمها إلى عبارات وعبارات فرعية. افعل ما يلزم لتبسيطها!

🤔 تحقق من هذا: إذا كان لدى رجال الكهوف قائمة مهام في ذلك الوقت، فماذا كانت ستتضمن؟

لماذا تعمل طريقة التجزئة

يعمل التجزئة في جميع أنواع مهام الذاكرة بسبب بساطته.

فكر في الأمر على أنه حمل حقيبة ظهر واحدة بدلاً من حاسوب محمول وشاحن وهاتف وقميصين وسروالين وزوجين من الجوارب وأحذية وأدوات النظافة الشخصية، فأنت تفهم ما أعنيه.

تخفي هذه البساطة بذكاء داخلها الطريقة المعقدة التي يعمل بها الدماغ البشري.

تشرح ماليكا مارشال، دكتورة في الطب ومحررة مساهمة في Harvard Health Publishing، مفهوم الذاكرة، وتسرد الأجزاء المختلفة من الدماغ التي تعمل معًا على التخزين والاسترجاع.

أجزاء الدماغ المرتبطة بالذاكرة (عبر اكتشاف الدماغ )

تكتب أن الذاكرة يتم تصنيفها في الحصين. عندما تكون الذاكرة قوية عاطفياً، تقوم اللوزة الدماغية بتمييزها. يتم توزيع بعض المكونات على القشرة الدماغية. للتذكر، نقوم بتنشيط الفص الجبهي، الذي يقوم بعد ذلك بجلب المعلومات من أجزاء مختلفة من الدماغ.

على سبيل المثال، لتذكر مشهد من فيلمك المفضل، قد يتطلب الأمر استخراج بيانات من المنطقة البصرية في الدماغ لتذكر الخلفية ووجوه الممثلين، ولكن أيضًا معلومات من المنطقة اللغوية لتذكر الحوار، وربما حتى المنطقة السمعية لتذكر الموسيقى التصويرية أو المؤثرات الصوتية. تشكل هذه المكونات معًا نمطًا عصبيًا فريدًا يظل خاملاً حتى تبدأ في تذكره، وعندها يتم تنشيطه مرة أخرى.

يعمل التجزئة على تجريد هذه التعقيدات، مما يقلل من عبء معالجتها وحفظها وتخزينها في الدماغ، والمعروف باسم الحمل المعرفي. ونتيجة لذلك، يتحرر الدماغ للقيام بالمزيد وتعزيز الخبرة.

حتى في الرياضات عالية السرعة، التي يُنظر إليها تقليديًا على أنها مهمة بدنية، تظهر الأبحاث أن تقسيم المعلومات إلى أجزاء يمكن أن يكون مفيدًا للغاية للمتسابقين في إدارة المعلومات الحسية المتباينة التي يتلقونها في بيئات عالية الضغط.

يساعدك التجزئة على إيجاد المعنى ويجعل الفوضى قابلة للإدارة!

نمر جميعًا بأيام نفكر فيها: "ما الذي أفعله هنا مع هذه المهمة؟"

يساعد التجزئة هنا من خلال تنظيم المعلومات بطريقة مفيدة للشخص الذي يقوم بها.

تخيل أنك طُلب منك حفظ أسماء اثني عشر حيوانًا: قطة، شمبانزي، كوالا، كنغر، نمر، قطة بنغالية، ذئب، فأر، أرنب، ثعلب، بطريق، ودالماتي.

التقسيم البسيط يعني تنظيمها على النحو التالي:

الحيوانات الأليفة : قطة، قطة بنغالية، أرنب، فأر، كلب دالماتي

الحيوانات البرية : الشمبانزي، الأفعى، النمر، الثعلب، الذئب

الأستراليون: دب الكوالا والكنغر

في هذه الحالة، يعتمد التجزئة على أفكار مألوفة لدينا (الحيوانات الأليفة والغابات وأستراليا) للمساعدة في وضع الأشياء في سياقها من خلال بناء الارتباطات. وبهذه الطريقة، تساعدك على الاستفادة من الروابط العصبية الموجودة وتوسيع المرونة العصبية.

وبالتالي، ماذا لو لم تكن الذاكرة هي الهدف النهائي؟ يمكن أن يساعد التجزئة في ذلك أيضًا.

يمكنك تقسيم المهام (أو تجميع العادات، إذا كنت تقسم العادات)، وتجميع المهام المتشابهة معًا، حتى يتمكن عقلك من البقاء في السياق والتركيز على المعلومات ذات الصلة.

تقسيم الوقت يتضمن تقسيم يوم عملك (عادةً 8 ساعات) إلى أجزاء أصغر مع مهام محددة، مما يتيح لك الحصول على يوم أكثر إنتاجية . التخطيط المرن يتضمن تقسيم خرائط طريق المنتج طويلة الأجل إلى أجزاء قابلة للإدارة والتسليم لكل سباق، وهي عملية تُعرف أيضًا باسم تحديد الأولويات بلا هوادة.

في جميع هذه الأمثلة، تعمل تقسيم المعلومات إلى أجزاء لأنها تجعل الفوضى قابلة للإدارة.

فهي تساعد الأفراد على استيعاب المزيد من المعلومات دون أن يصابوا بالصداع. كما يكتب ديفيد إبستين في كتابه Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World:

يساعد التجزئة في تفسير حالات الذاكرة التي تبدو خارقة للعادة في مجالات معينة، من الموسيقيين الذين يعزفون مقطوعات طويلة عن ظهر قلب إلى لاعبي كرة القدم الذين يتعرفون على أنماط اللاعبين في جزء من الثانية ويتخذون قرارًا بالرمي.

التطبيقات العملية لطريقة التجزئة

التقسيم إلى أجزاء هو مهارة عملية في جوهرها. كلما قمنا بتجميع الأجزاء بشكل أفضل، كلما تذكرنا أكثر.

على سبيل المثال، أستطيع تذكر كلمات عدد لا بأس به من الأغاني التي كنت أستمع إليها في مراهقتي لأن لحن الأغنية يساعد على تقسيم النص إلى أجزاء ذات معنى.

وهذا مجرد مثال واحد. فيما يلي أمثلة أخرى على المواقف اليومية التي يمكن أن يساعد فيها التجزئة بشكل فعال:

1. دراسة أو تعلم معلومات جديدة

لنفترض أنك تدرس دورة في الإسعافات الأولية. بدلاً من محاولة حفظ 15 خطوة منفصلة، قسّمها إلى ثلاث فئات: تقييم الموقف، ومساعدة الشخص، وإخطار المتخصصين. ضمن كل فئة، يمكنك تذكر 3-5 إجراءات. تظهر الأبحاث التي أجراها Sweller (1988) حول نظرية الحمل المعرفي أن هذه الطريقة تقلل من الإرباك وتحسن الاحتفاظ بالمعلومات. لأنك الآن تعمل في سياق أفضل وبفهم أفضل.

2. تذكر الاتجاهات

لا داعي لتتبع جميع المنعطفات التسعة للوصول إلى موقع جديد. قسّم رحلتك إلى أجزاء. "قد إلى الشارع الرئيسي" (الجزء 1)، "انعطف يسارًا في المنعطف الثاني واستمر حتى محطة الوقود" (الجزء 2)، "انعطف يمينًا وقم بالوقوف بجوار المبنى الأحمر" (الجزء 3).

3. تعلم وصفة جديدة

إذا كنت تحاول طهي شيء جديد، فلا تعامل كل تعليمات على أنها مهمة منفصلة.

قسّم الخطوات إلى التحضير والطهي والإنهاء. على سبيل المثال، "التقطيع والتتبيل والتخليل" هي خطوات التحضير. "الشوي والطهي على نار هادئة والتقليب" هي خطوات الطهي. يعكس تقسيم المهام إلى أجزاء طريقة عمل الطهاة ويساعد على تجنب نسيان أي خطوة.

4. حزم الأمتعة للسفر

بدلاً من محاولة تذكر 25 عنصرًا فرديًا، قسّم قائمة حزم الأمتعة إلى أجزاء: الملابس، وأدوات النظافة الشخصية، والأجهزة الإلكترونية، ووثائق السفر، والوجبات الخفيفة. هذا يقلل من الشعور بالفوضى ويجعل من السهل التحقق من أنك قد أحضرت كل شيء.

5. تعليم الأطفال أو مساعدتهم في واجباتهم المدرسية

غالبًا ما يشعر الأطفال بالارتباك عند تلقي التعليمات. إذا قلت لهم: "اغسلوا أسنانكم، وحزموا حقائبكم، وأحضروا أحذيتكم، وأطفئوا الأنوار"، فقد ينسون نصف ما قلت.

بدلاً من ذلك، قسّم المهام إلى أجزاء: "استعد في الحمام" (الأسنان والوجه والشعر)، ثم "احزم حقيبة المدرسة" (الحقيبة والغداء والماء)، ثم "اخرج من المنزل" (الأحذية والأضواء والسترة). سيكون من الأسهل عليهم النجاح، ومن الأسهل عليك الحفاظ على هدوئك.

تنظيم المعدات العسكرية: مثال واقعي على تطبيق تقسيم المعلومات إلى أجزاء غالبًا ما ينظم الأفراد العسكريون معداتهم بطرق تتجاوز مجرد الترتيب البسيط. تتضمن هذه الطريقة التصنيف والتوسيم والتقسيم. هذه الاستراتيجيات الثلاث الرئيسية تخدم غرضًا محددًا: تمكين الاسترجاع السريع والدقيق للمعدات الأساسية تحت الضغط. دعونا نحلل ذلك: ✅ التصنيف: يتم تجميع العناصر حسب الوظيفة أو نوع المهمة. فكر في المستلزمات الطبية أو أدوات الاتصال أو معدات البقاء على قيد الحياة أو مجموعات صيانة الأسلحة. بدلاً من حزم المعدات بشكل عشوائي، يتم تدريب الجنود على تخزين واسترجاع العناصر حسب مجموعات منطقية. هذا يعني أنه في المواقف العصيبة، لا يتعين عليهم تذكر كل عنصر على حدة، بل عليهم فقط معرفة "الفئة" التي يجب الوصول إليها. → لماذا تنجح: تعكس هذه الطريقة عملية التجزئة في الذاكرة. وفقًا لنظرية الحمل المعرفي (Sweller، 1988)، فإن تجميع المعلومات ذات الصلة يقلل من الضغط العقلي، مما يجعل التذكر أسرع وأكثر موثوقية. ✅ التوسيم: يتم توسيم كل كيس أو حاوية أو مقصورة بوضوح، أحيانًا باللون أو الرمز أو النص. تعمل التوسيمات كإشارات بصرية تحفز التعرف، وليس فقط التذكر، وهو أسرع وأقل إجهادًا ذهنيًا. → لماذا تعمل: غالبًا ما تعتمد تقسيم المعلومات إلى أجزاء على الإشارات والارتباطات. تعمل التسميات كـ "مرساة" تساعد دماغك على تحديد الجزء الصحيح دون الحاجة إلى البحث في جميع المعلومات دفعة واحدة. ✅ التقسيم إلى أقسام: يتم تخزين المعدات في أقسام منفصلة ومخصصة، غالبًا في حقائب معيارية أو سترات تكتيكية. هذا يمنع اختلاط العناصر ويسمح للجنود بالوصول فقط إلى ما يحتاجونه في تلك اللحظة، دون الحاجة إلى البحث بين الأدوات غير ذات الصلة. → لماذا تعمل: في علم النفس المعرفي، يعكس هذا التقسيم المكاني أو إبقاء العناصر ذات الصلة قريبة من بعضها جسديًا، مما يقوي الارتباطات العقلية ويسرع عملية اتخاذ القرار.

يعمل التجزئة لأنه يجعل أدمغتنا تشعر بأنها أقل تحميلًا. كلما زاد استخدامك لها، أصبحت أكثر تلقائية.

سواء كنت تتعلم شيئًا جديدًا أو تدير يومك أو تساعد شخصًا آخر على تنظيم أموره، فإن تقسيم المعلومات إلى أجزاء صغيرة يحول المعلومات المتناثرة إلى شيء يمكن لعقلك التعامل معه بسهولة.

كيفية تطبيق طريقة التجزئة خطوة بخطوة

التقسيم الجيد هو تقسيم أي شيء يبدو معقدًا أو يحتوي على أكثر من "7 ± 2" عناصر إلى أجزاء منطقية. عندما يتم بشكل صحيح، يمكن أن يكون أداة استثنائية في ترسانتك.

الخطوة 1: حدد هدفك

قبل أن تبدأ في تطبيق تقسيم المعلومات إلى أجزاء، حدد هدفًا.

اختر ما تريد تبسيطه. يمكن أن يكون ذلك أي شيء بدءًا من تنظيم مكتبك المزدحم باستخدام طريقة KonMari وحتى بناء الذكاء الاصطناعي الفريد من نوعه.

الخطوة 2: رسم خريطة الرحلة نحو هذا الهدف

في هذه المرحلة، لا تقلق بشأن تسلسل أو حجم كل خطوة.

قم بعمل قائمة شاملة بكل ما تحتاج إلى القيام به. يمكنك ببساطة تدوينها على ورقة أو استخدام تطبيق قائمة المهام. قد تساعدك بعض قوالب العصف الذهني هذه أيضًا.

على سبيل المثال، إذا كنت تريد تنظيم مكتبك، فستبدو القائمة كما يلي:

تخلص من الأقلام التي لا تكتب

ضع العلامات بالقرب من السبورة البيضاء

احتفظ فقط بالمفكرة اليومية على المكتب

امسح سطح الطاولة

تنظيف عميق للوحة المفاتيح والماوس

إفراغ سلة المحذوفات

أرشفة الرسائل والوثائق

سقي نبات المال

أزل أكواب القهوة

إتلاف المستندات غير المرغوب فيها

تخلص من الأدوات المكتبية المستعملة

تنظيم الأسلاك

كنس الكرسي

انتقل إلى الملاحظات اللاصقة عبر الإنترنت

💡 نصيحة احترافية: قم بإعداد تلك القائمة. لا تحكم. إذا كنت تعمل ضمن فريق، فإن تقسيم المهام باستخدام ClickUp Tasks وتقنية القبعات الستة للتفكير هي طريقة رائعة لتغطية جميع جوانب عملك.

الخطوة 3: إنشاء القطع

بناءً على جميع العناصر التي قمت بإدراجها، قم بإنشاء عدد قليل من القطع التي يمكنك إدارتها.

يمكن تصنيف القائمة أعلاه إلى تنظيف الغبار، وتنظيم الأدوات المكتبية، وإدارة المستندات، وما إلى ذلك. لا تقلق إذا لم تنجز كل شيء بعد. يمكنك إضافة أجزاء في الخطوة التالية أيضًا.

الخطوة 4: أضف أجزاء المعلومات إلى القطع

أضف المعلومات أو المهام التي حددتها تحت كل جزء. قد تبدو مجموعة الأجزاء المذكورة أعلاه كما يلي.

التنظيف والترتيب تنظيم الأدوات المكتبية إدارة المستندات المهام الرقمية جماليات سطح الطاولة امسح سطح الطاولة تخلص من الأقلام التي لا تكتب أرشفة الرسائل والوثائق إفراغ سلة المحذوفات احتفظ فقط بالمفكرة اليومية على المكتب تنظيف عميق للوحة المفاتيح والماوس ضع العلامات بالقرب من السبورة البيضاء إتلاف المستندات غير المرغوب فيها رقمنة الملاحظات اللاصقة سقي نبات المال قم بتنظيف الكرسي وتنظيم الأسلاك تخلص من الأدوات المكتبية المستعملة أزل أكواب القهوة

الخطوة 5: ركز على جزء واحد في كل مرة

الهدف من تقسيم المهام إلى أجزاء هو تبسيط المهام المعقدة. لذا، تعامل مع المهمة، وقم بتنفيذ جزء واحد في كل مرة.

تعمل هذه الطريقة أيضًا كأسلوب للحفظ.

لنفترض أنك تريد حفظ الجدول الدوري. يمكنك تقسيمه إلى معادن، غير معادن، معادن انتقالية، لانثانيدات، أكتينيدات، شبه معادن، وغازات نبيلة.

ابدأ بواحد، على سبيل المثال المعادن، وحفظها جميعًا. بمجرد أن تشعر بالراحة، انتقل إلى التالي.

الخطوة 6: كرر العملية

على الرغم من أن تقسيم المعلومات إلى أجزاء هو أسلوب رائع لتحسين الذاكرة والتنظيم، إلا أنه عرضة لمنحنى النسيان.

لذا، راجع وكرر العملية لضمان التذكر على المدى الطويل. عندما تقسم المهام التي تريد القيام بها، ولكنك لا تقوم بها عمومًا، مثل ممارسة الرياضة أو التأمل، يمكن أن يساعد تقسيم المهام في تكوين حلقات عادات أيضًا.

تقسيم الأفكار للمبتدئين

إذا لم تكن قد مارست تقسيم المعلومات إلى أجزاء من قبل، فقد يبدو الأمر وكأنه عملية معقدة. لكنه ليس كذلك بالضرورة.

👉🏽 ابدأ بخطوات صغيرة: ابدأ بمحاولة حفظ رقم بطاقة الائتمان أثناء وقوفك في طابور الدفع أو أرقام تسجيل المركبات أثناء وقوفك في زحام المرور. إن القيام بمهام ضخمة في البداية يعني أنك ستفقد الإحساس بالوقت، ولكنك لن تحفظ سوى القليل.

👉🏽 جرب قصر الذاكرة: اشتهر قصر الذاكرة بفضل شيرلوك هولمز، وهو طريقة لتصور المعلومات كما لو كانت غرفًا في دماغك يمكنك التجول فيها. استخدم هذه التقنية لتنظيم المعلومات بشكل مكاني.

👉🏽 إنشاء أساليب تذكر: لجميع أجزاء الهدف أو للأجزاء داخل كل جزء، قم بإنشاء أنظمة تذكر، مثل الاختصارات أو القصص أو حتى الأناشيد.

👉🏽 ضع إشارات تذكير: هل سبق لك أن أكملت الحوارات في فيلمك المفضل في اللحظة التي بدأ فيها أحد الشخصيات في التحدث؟ بداية هذا الحوار هي إشارة تذكير، شيء يثير ذكرى الباقي. ضع إشارات تذكير خاصة بك لما تريد أن تتذكره.

🌷هل تعلم: كان يُعتقد أن التجزئة هي تقنية ذاكرة تحافظ على المعلومات كما هي. كان يُنظر إلى الموسيقيين على أنهم "مسجلات بشرية" يمكنهم إعادة تشغيل ما يسمعونه بالضبط. ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال عندما طُلب منهم تشغيل موسيقى غير نغمية. أظهر هذا أن التجزئة لا تتعلق بأي مجموعة من العناصر. كتب ديفيد إبستين أن الأنماط والهياكل المألوفة كانت ضرورية للتذكر.

طريقة التجزئة مقابل تقنيات التعلم الأخرى

على الرغم من بساطتها الشديدة وفعاليتها الكبيرة، فإن تقسيم المعلومات إلى أجزاء ليس التقنية الوحيدة المتاحة للتعلم.

دعونا نرى كيف يقارن مع الطرق الشائعة الأخرى.

التقسيم مقابل التكرار المتباعد

التكرار المتباعد هو عملية مراجعة المواد التي تم تعلمها على مدار فترات زمنية مختلفة.

على سبيل المثال، إذا تعلمت مفهومًا جديدًا في الصباح، فإن التكرار المتباعد يوصي بمراجعته مرة واحدة كل بضع ساعات، أو يومًا، أو أسبوعًا، أو أسبوعين، وهكذا.

التقسيم التكرار المتباعد تقنية الترميز تقنية الاسترجاع يساعد في الحفظ يساعد في التذكر مصمم للتغلب على حدود سعة الذاكرة قصيرة المدى مصممة للتغلب على آثار منحنى النسيان

التجزئة مقابل الخرائط الذهنية

خريطة العقل هي بالضبط ما يوحي به المصطلح: خريطة بصرية للأفكار التي تدور في ذهنك.

بشكل أساسي، كنت تستخدم خريطة ذهنية لتنظيم المعلومات بطريقة هرمية وغير خطية.

إذن، كل من التجزئة والتخطيط الذهني هما تقنيتان للترميز.

تستخدم الخرائط الذهنية الجيدة أيضًا التجزئة، حيث تنظم المعلومات عبر العقد والعقد الفرعية. يساعد الجمع بين التجزئة والخرائط الذهنية على توسيع فهم الأفكار المعقدة.

التقسيم التخطيط الذهني ينظم المعلومات كوحدات مستقلة ينظم المعلومات كوحدات مترابطة التركيز على تجميع أجزاء المعلومات المتشابهة يركز على تمثيل الارتباطات والصلات بين المعلومات ليس دائمًا هرميًا دائمًا هرمي

التقسيم إلى أجزاء مقابل تلخيص الملاحظات

تلخيص الملاحظات هو عملية انتقاء النقاط الرئيسية من محاضرة أو عرض تقديمي أو مفهوم وتدوينها لتذكرها لاحقًا. عندما تلخص الملاحظات بكلماتك الخاصة، فمن المرجح أن تتذكرها وتسترجعها.

التقسيم ملخص الملاحظة تُستخدم لحفظ جميع المعلومات تُستخدم لفهم المفاهيم وتذكر النقاط البارزة يساعد على التذكر كما هو يشجع على تدوين الملاحظات بكلماتك الخاصة التركيز على دقة التذكر التركيز على فهم الأفكار

بطريقة ما، التجزئة هي ملخص أيضًا. إنها قائمة بالمعلومات من المستوى الأول. ومع ذلك، ليست كل الملخصات هي تجزئة.

مع كل هذا الفهم لطريقة التجزئة، إذا شعرت أن ممارستها صعبة للغاية، فلا تقلق. سنقوم بتفصيلها في القسم التالي.

💡 نصيحة احترافية: التجزئة والتكرار المتباعد والخرائط الذهنية وتلخيص الملاحظات هي تقنيات متكاملة يمكن أن تعزز التعلم عند استخدامها معًا.

أهم خطوة في نجاح استخدام طريقة التجزئة هي تحديد الهدف الصحيح.

هناك طرق مختلفة يمكنك من خلالها تحديد أهدافك وإدارتها. على سبيل المثال، طريقة الأهداف الذكية (SMART) هي الأكثر فعالية وشعبية.

تحديد الأهداف الصحيحة

ClickUp Goals هي طريقة رائعة لتصور أهدافك وتحقيق التقدم فيها.

حدد أهداف المهام (إكمال تصميم واجهة المستخدم للصفحة الرئيسية بحلول نهاية الأسبوع)، والأهداف الرقمية (إجراء 12 مكالمة مبيعات كل يوم)، والأهداف النقدية (تحقيق 250,000 دولار من عائدات العملاء الجدد)، أو حتى الأهداف بنعم/لا (هل لدينا درجة NPS أعلى من 4؟)

بناء القطع

بمجرد أن تحدد هدفًا، قم بإعداد قائمة بكل ما تحتاج إلى القيام به لتحقيقه.

إذا كانت كبيرة بما يكفي، قسّمها إلى مشاريع. وإلا، تتيح لك قوائم ClickUp وتسلسل المشاريع إضافة أي عدد تريده من المهام.

نظم كل ملف بسهولة باستخدام ClickUp Project Hierarchy، مما يضمن سهولة الوصول إليه متى احتجت إليه.

يمكنك استخدام قوائم ClickUp لتقسيم المعلومات بالطريقة التي تريدها.

على سبيل المثال، أنشئ معالم ClickUp باستخدام مجموعات من المهام. أضف حالات مخصصة لتجميعها حسب مدى تقدمك. واستخدم علامات مخصصة مثل مصدر العميل المحتمل لتجميعها بهذه الطريقة. يمكنك أيضًا إنشاء تقييمات وجمع جميع حساباتك ذات الخمس نجوم معًا!

إليك كيفية استخدام عرض القائمة في ClickUp لتصور قائمة المهام الخاصة بي لتخطيط الحفلات

🌷هل تعلم: لا ينظر لاعب الشطرنج المحترف إلى الرقعة على أنها 64 مربعًا فرديًا. بل يتعلمون التعرف على المجموعات أو التشكيلات التكتيكية الشائعة، مثل "تشكيل فيانشيتو" أو "تشكيل بيدق الملكة المعزول". إن التعرف على هذه التشكيلات المعقدة والمخزنة مسبقًا سيسمح لهم بفهم الوضع الاستراتيجي للرقعة على الفور.

عرض القطع

عرض القائمة هو مجرد البداية. توفر ClickUp Views مجموعة واسعة من الخيارات القابلة للتخصيص.

إذا كنت تريد شيئًا أكثر وضوحًا، فإن لوحة ClickUp Kanban تساعدك على رؤية تقسيم عمودي لمجموعاتك والعناصر الموجودة في كل منها.

يعد نموذج مصفوفة تحديد الأولويات في ClickUp ونموذج مصفوفة الأولويات في ClickUp طريقتين أخريين يمكنك من خلالهما النظر إلى العمل الذي بين يديك. من خلال تقسيم العمل إلى أجزاء بناءً على الأولوية، يمكنك تنظيم قائمة المهام والتركيز على ما يهم.

المساعدة في التذكر

بمجرد أن تتعلم مفهومًا ما، هناك عدة طرق يمكنك من خلالها ممارسة التكرار المتباعد والمراجعة من أجل تذكر أفضل.

✅ المراجعة باستخدام الذكاء الاصطناعي: قم بإعداد شريكك الشخصي في التدريب باستخدام ClickUp Brain. قم بتزويده بالمعلومات التي تحاول تعلمها واطلب منه:

لخص النقاط الرئيسية

إعادة صياغة الأفكار المعقدة

إنشاء عناصر مرئية

إنشاء اختبارات

✅ أجب عن الاختبارات: لا شيء يساعد على التعلم أكثر من أن يُطلب منك شرحه. قم بإعداد اختبارات لنفسك لمراجعة ما تعلمته بشكل فعال. أدوات مثل Quizlet رائعة لهذا الغرض.

✅ استخدم البطاقات التعليمية: منذ قديم الأزل، ساعدت البطاقات التعليمية في تحسين الذاكرة والتذكر. استخدمها رقميًا واحملها معك إلى أي مكان باستخدام أدوات مثل Anki المجانية والمفتوحة المصدر.

إليك بعض النصائح الإضافية لتحسين الإنتاجية لمساعدتك:

فوائد طريقة التجزئة

توصلت دراسة إلى أن 230 ساعة من التدريب تزيد مدى الذاكرة من 7 إلى 79 رقمًا.

مع نظام تذكر مناسب، يبدو أنه لا يوجد حدود لأداء الذاكرة مع الممارسة.

التقسيم هو أحد هذه الأنظمة. فهو يساعد البشر على حفظ وتنظيم أي شيء، مهما كان معقدًا، وتذكره لاحقًا بشكل كامل.

ولكن هناك المزيد.

كما أنها توفر طريقة لإدارة المعلومات الزائدة التي تتلقاها. ويشمل ذلك وضع المعلومات المتباينة في صناديق صغيرة مرتبة مع ملصق حتى تتمكن من الوصول إليها حسب حاجتك.

وبالتالي، يمكنك أيضًا وضع الأشياء التي لا تحتاجها في الوقت الحالي جانبًا، مما يقلل بشكل كبير من التوتر. اعتمادًا على المهام التي تقوم بها، ستراجع أجزاءك مرارًا وتكرارًا. أقل توترًا، أقل عبءًا معرفيًا، أقل إرهاقًا.

عندما تجمع بين تقسيم المعلومات إلى أجزاء والتكرار المتباعد والمراجعة النشطة، يمكنك أن ترى بنفسك مدى معرفتك. وبطبيعة الحال، هذا يبني الثقة.

بالإضافة إلى الاستخدامات الفردية، يساعد التجزئة أيضًا في وضع معايير للأشياء في المجتمع. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، من المعتاد تجزئة أرقام الهواتف إلى 3-3-4 أرقام. عادةً ما يتم تجزئة قوائم مواقع الويب إلى خدمات وحلول وصناعات وموارد وما إلى ذلك.

في هذا السياق، لن يكون من المبالغة القول إن التجزئة المدروسة تخلق عالماً يسهل حفظه والعيش فيه.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

التقسيم إلى أجزاء هو إحدى التقنيات التي تبدو مضمونة النجاح، إلى أن يتبين عكس ذلك.

يبدأ الكثير من الناس في التفكير بأنهم يبسطون عملهم، ليجدوا أنفسهم في النهاية في فوضى من المهام الصغيرة المربكة أو "الأجزاء" الضخمة التي لا يزال من المستحيل البدء فيها.

الحيلة لا تكمن فقط في تقسيم عبء العمل، بل في تقسيمه بحكمة. فيما يلي الأخطاء الكلاسيكية التي يجب تجنبها عند تقسيم المهام.

❌ عدد كبير جدًا من القطع

يفترض ميلر أن 7 ± 2 هو عدد القطع التي يمكن أن تحتفظ بها الذاكرة البشرية. وقد أظهر العديد من الباحثين منذ ذلك الحين أن هذا صحيح إلى حد ما. ولتوخي الحذر، لا تنشئ أكثر من سبع قطع لكل مفهوم. إذا كنت مبتدئًا، فقد ترغب في البدء بعدد أقل بكثير من القطع.

❌ عدد العناصر في كل جزء كبير جدًا

ماذا لو تذكرت المجموعة ولكن لا تتذكر العناصر الموجودة فيها؟ سيكون ذلك عديم الفائدة. لذا، انتبه إلى عدد العناصر التي تضعها في كل مجموعة. تظهر الدراسات أن العدد الأمثل للعناصر في كل مجموعة هو 3-4.

❌ التجميع التعسفي

التقسيم إلى أجزاء مفيد فقط إذا كان منطقيًا بالنسبة لك. على سبيل المثال، إذا قسمت مشترياتك من البقالة إلى أجزاء تحت العلامات A و B و C و D، وأضفت عناصر عشوائية إليها، فمن غير المرجح أن تتذكر أيًا منها.

للحصول على أفضل نتائج في الحفظ والاسترجاع:

أضف العناصر ذات الصلة إلى مجموعة (الحليب والجبن والزبادي في مجموعة واحدة)

أعطها تسمية ذات معنى (الألبان)

❌ نسيان الصورة الكبيرة

في بعض الأحيان، تحفظ أشياء لمجرد حفظها، مثل أسماء جميع الأنهار في الولايات المتحدة. غالبًا ما تفعل ذلك لتحقيق هدف ما. أثناء إنشاء المجموعات، تأكد من أنك تعمل من أجل تحقيق هذا الهدف.

على سبيل المثال، تقسيم قائمة التسوق إلى أجزاء يساعد في التسوق، لذا فإن اختيار كل ممر في السوبر ماركت كجزء هو فكرة جيدة. في المناهج الدراسية، يتم تقسيم الفصول ذات الصلة إلى أجزاء حتى يتمكن الأطفال من بناء روابط عصبية أثناء حفظ دروسهم.

❌ لا توجد تقييمات كافية

يمر الجميع بمنحنى النسيان. سواء كنت تستخدم طريقة التجزئة أم لا، فسوف تنسى المعلومات بمرور الوقت. الطريقة الوحيدة لتجنب ذلك هي من خلال المراجعات المنهجية.

حدد مواعيد للمراجعة على فترات زمنية تتراوح بين بضع ساعات ويوم واحد وبضعة أيام وبضعة أسابيع، إلخ. إذا كانت المعلومات غير مرجحة للاستخدام لفترات طويلة، فراجعها كل ثلاثة أشهر/سنة.

💡 نصيحة احترافية: إذا شعرت بالملل، جرب ممارسة تدوين الملاحظات لتجعلها أكثر متعة وأقل إرهاقًا.

على الرغم من أن تقسيم المعلومات إلى أجزاء صغيرة قد درس لفترة طويلة كطريقة لمساعدة البشر على تحسين الذاكرة، إلا أنه يمكن أن يغير الآلات أيضًا. وإليك كيف.

طريقة التجزئة في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات

التجزئة هي عملية حاسمة وشائعة للغاية في الدماغ البشري.

الذكاء الاصطناعي، الذي يحاول في جوهره محاكاة عمليات التفكير البشري، لديه الكثير ليتعلمه من التجزئة.

✅ تحديد حجم الرموز: يتضمن تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP) توفير مصادر الإدخال. غالبًا ما يكون هناك حد لحجم الرموز لهذه المدخلات. على سبيل المثال، يبلغ الحد الأقصى لطول النص المدخل في نموذج Azure OpenAI text-embedding-ada-002 8000 رمز. تساعد تقنية التجزئة في تقسيم المستندات إلى أجزاء لتتم معالجتها بفعالية بواسطة نماذج اللغة الكبيرة (LLM).

✅ التقسيم في بيانات السلاسل الزمنية: من السهل تقسيم النص. اقطع حيث تنتهي الجملة أو الفقرة وستحصل على جزء منطقي. ماذا لو كان لديك تدفق مستمر من البيانات الرقمية، مثل أسعار الأسهم أو قراءات الطقس؟ عادةً ما يتم ذلك بشكل زمني، أي إنشاء أجزاء لـ "آخر 30 يومًا" أو "القراءات اليومية".

تجزئة صور TIFF (عبر Github )

✅ التجزئة في بيانات الصور: يتم تجزئة الصور الكبيرة عن طريق تقسيمها إلى أجزاء مستطيلة أصغر حجماً ومتجانسة تسمى البقع أو المربعات، وهي تقنية شائعة في نماذج الرؤية الحاسوبية الحديثة، مثل Vision Transformers (ViT)

✅ التقسيم إلى أجزاء بناءً على الأهداف: تخيل أنك في اجتماع وتحتاج إلى ملاحظات. لن تكون الأجزاء التي تنشئها مفيدة إذا تم تنظيمها حسب الشخص الذي تحدث أو الوقت الذي تحدث فيه. تحتاج هنا إلى تقسيم سياقي إلى نقاط بارزة وتعليقات وقرارات وإجراءات وما إلى ذلك. وهذا بالضبط ما يفعله AI Notetaker من ClickUp Brain.

✅ حجم القطع: على عكس الدماغ البشري، يمكن أن تتمتع أجهزة الكمبيوتر بذاكرة عمل أكبر. وهذا يعني أن نماذج الذكاء الاصطناعي يمكن أن تحتوي على أي عدد من القطع ذات الحجم الثابت أو المتغير. هناك إيجابيات وسلبيات لكلا الأمرين

الجوانب التقسيم الثابت التجزئة المتغيرة التعريف يقسم البيانات إلى أجزاء متساوية الطول يقسم البيانات إلى أجزاء منطقية أو ذات معنى التقنيات طول البيانات بغض النظر عن السياق التقسيم التكراري، التجزئة الدلالية، وما إلى ذلك بناءً على السياق الأفضل لـ البساطة والسرعة الدقة والتماسك المزايا كفاءة حسابية عالية وأداء يمكن التنبؤ به تكامل دلالي عالٍ وثراء سياقي العيوب احتمال تجزئة السياق وفقدان التماسك زيادة التعقيد وارتفاع تكلفة الحوسبة

✅ التداخل: التجزئة هي تقنية ضغط وليست تقنية علائقية، مما يعني احتمال فقدان السياق. في التعلم الآلي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنتاج نتائج دقيقة إحصائيًا ولكنها منفصلة عن السياق. يتغلب العلماء على هذا التحدي من خلال مفهوم يسمى التداخل. من خلال مشاركة جزء من البيانات من الجزء السابق إلى الجزء الحالي، يتيح التداخل لـ LLM تحديد الاستمرارية في السياق والارتباط بها.

قيود التجزئة وانتقاداتها

غالبًا ما يُعامل التجزئة على أنه بطل تقنيات الذاكرة، حيث ينقذ الموقف عند حدوث فائض في المعلومات.

ولكن بقدر ما نود أن يكون التجزئة بمثابة شريط لاصق للذاكرة (يصلح كل شيء إلى الأبد)، فإنه بالتأكيد لا يمكنه تحمل وزن جميع عيوبنا المعرفية على أكتافه المدمجة والمجمعة بدقة.

لذا، قبل أن نسلم التجزئة مفاتيح مملكتنا العقلية، دعونا نلقي نظرة فاحصة على الأماكن التي تتعثر فيها، وتخفق، وتتعثر أحيانًا:

❗️صعوبة التعامل مع البيانات المرئية الجديدة: يعد التجزئة طريقة رائعة للمعلومات المتسلسلة أو اللفظية أو شديدة التنظيم (مثل الأرقام). وهي أقل فعالية في معالجة كميات كبيرة من المعلومات المرئية أو المكانية المعقدة، مثل خريطة مناطق غير مألوفة أو رسم تخطيطي معقد.

❗️النقاش حول 7±2: يفترض عالم النفس الإدراكي نيلسون كوان أن السعة المتوسطة لمخزن الذاكرة المركزي لا تتجاوز أربع قطع تقريبًا. في عالم اليوم الذي يزخر بمصادر التشتيت، قد تكون هذه السعة أقل من ذلك.

❗️خصوصية المجال: حتى مع التجزئة، ليس من السهل على غراند ماستر حفظ مئات الأغاني. أو على أي شخص حفظ جميع الأنهار في بلد ليس على دراية به. يعتمد نجاح التجزئة بشكل كبير على خبرة المتعلم في مجاله.

❗️لا توجد طرق مختصرة: التجزئة هي طريقة أبسط لمعالجة كميات كبيرة من المعلومات، نعم. ولكنها ليست طريقة مختصرة بأي حال من الأحوال. لا يمكن إتقانها إلا من خلال الممارسة المكثفة والمتفانية، والتي تستغرق وقتًا طويلاً.

مستقبل تقسيم المعلومات إلى أجزاء

في عالم الرقمنة والذكاء الاصطناعي والأتمتة، لم تعد الذاكرة مهارة قيّمة كما كانت في السابق.

لا يتذكر الكثيرون سوى رقم هاتفهم ورقم هاتف زوجهم. فكل المعلومات متاحة بنقرة واحدة، في جيوبنا. هذا لا يعني أن تقسيم المعلومات إلى أجزاء أصبح أمراً قديماً.

لقد لاحظت أن العمل على ذاكرتي باستخدام طريقة التجزئة يحسن تركيزي.

على سبيل المثال، أخطط لكتاباتي حول خمسة أجزاء: ماذا، متى/أين، لماذا، من، وكيف. هذا يساعدني على الاستمرار في العمل والتركيز على الفكرة التي أعمل عليها. والأهم من ذلك، أن هذه الأجزاء تسهل عليّ العودة إلى العمل بعد تشتيت الانتباه.

يجد الباحثون الذين يحاولون إعادة إنتاج الذكاء البشري في الآلات أن الأبحاث حول التجزئة ذات قيمة كبيرة. في نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، يساعد التجزئة في معالجة كميات هائلة من البيانات بشكل أكثر كفاءة. فهو يضمن أن النماذج تحافظ على السياق وتسترجع المعلومات الدقيقة دون تجاوز حدود الرموز، والمعروف أيضًا باسم التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG). يبحث علماء الأعصاب الحسابيون في التجزئة في سياق المفاضلة بين السرعة والدقة، مما يمهد الطريق بشكل أساسي لتجزئة أكثر فعالية بناءً على أهدافك.

في علم الأعصاب الإدراكي والنمذجة، يوفر "التجزئة الأنانية" فهمًا أفضل لكيفية عمل الدماغ التنبئي. في علم الأعصاب، تبحث "تجزئة الأفعال" في كيفية تنظيم الدماغ للمهارات الحركية المعقدة (مثل ربط الحذاء أو عزف مقطوعة موسيقية) في تسلسلات عصبية، مما يوفر مسارات لتحسين التعلم الحركي وإعادة التأهيل.

يدرس الباحثون أيضًا " التعزيز المشبكي"، وهو قدرة الدماغ على قمع مجموعات من العناصر مؤقتًا دون محوها نهائيًا من الذاكرة العاملة.

الاحتمالات لا حصر لها حقًا.

كيف تأكل فيلًا؟ قطعة قطعة!

يقول هذا المثل القديم (الذي غالبًا ما يُنسب إلى ديزموند توتو) إن حتى المهام الأكثر صعوبة وضخامة يمكن إنجازها إذا قمت بها خطوة بخطوة.

تقدم طريقة التجزئة تحسينًا على ذلك.

في الأوقات التي نسعى فيها إلى تحسين قدراتنا البيولوجية وتحقيق إنتاجية خارقة، يوفر التجزئة طريقة إنسانية حقيقية لتجربة العالم من خلال الذاكرة. فهي تساعدنا على فهم النفس البشرية بشكل أفضل، وتُظهر لنا ما يميز الأساتذة الكبار والرياضيين ذوي الأداء العالي عن البقية.

أو، كما أود أن أرى الأمر، فإن التقسيم إلى أجزاء يوضح لنا أننا قادرون على تحقيق نفس الإنجازات التي يحققها الأساتذة الكبار والرياضيون ذوو الأداء العالي.

نتمنى لكم تجزئة سعيدة، أيها الأصدقاء!

الأسئلة المتداولة

التقسيم هو تقنية للاحتفاظ بالذاكرة تقوم فيها بتقسيم جزء كبير من المعلومات إلى أجزاء أصغر يمكن التحكم فيها.

التقسيم هو استراتيجية ترميز تُستخدم لتنظيم المعلومات الجديدة وإعدادها للتخزين طويل الأمد. التكرار المتباعد هو استراتيجية استرجاع تُستخدم لتعزيز وتقوية تلك الأجزاء المُشكلة حديثًا بمرور الوقت. وهما تقنيتان متكاملتان.

التقسيم موجود في كل مكان. بعض الأمثلة الواقعية على التقسيم هي: – حفظ رقم هاتف في أجزاء 3-3-4 – تنظيم المشاريع في أجزاء من المهام عبر المراحل – تعلم لغة باستخدام أجزاء من الكلمات ذات الصلة – التدريب على قيادة طائرة عن طريق تقسيم التعليمات معًا – تذكر أكثر من 100 دواء من خلال أجزاء من الأدوية المماثلة/المكملة

لا تحتاج إلى أي شيء — حتى القلم والورقة — لتنفيذ تقسيم المعلومات بنجاح. ومع ذلك، هناك العديد من الأدوات التي يمكن أن تساعدك. وتشمل هذه الأدوات طرق تدوين الملاحظات مثل نظام كورنيل، وتطبيقات البطاقات الرقمية مثل Anki، وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ClickUp.

نعم، تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة مثل ClickUp بطرق مختلفة، مثل إنشاء هياكل هرمية عن طريق تقسيم الأهداف الكبيرة إلى مجلدات وقوائم ومهام متداخلة، أو تلخيص النصوص الطويلة إلى أجزاء أقصر وأسهل في التذكر. كما يمكنها المساعدة في تحديد النقاط البارزة (التي يمكنك استخدامها كأجزاء).

يعتمد اختيار الطريقة الصحيحة على نوع المعلومات التي تريد حفظها. فقط تأكد من أنها ذات مغزى بالنسبة لك وللمهمة التي تقوم بها. – إذا كنت تقوم بإعداد قائمة، فاختر فئات منطقية (مثل ممرات السوبر ماركت لقائمة البقالة) – أثناء دراسة التاريخ أو حفظ جدول زمني، اختر التسلسل الزمني (مثل البحث عن الحروب العالمية أو التخطيط لحضور كأس العالم) – عند التخطيط لمشروع، اختر أجزاء أو مراحل منطقية (مثل تحديد الهدف، وتخطيط القنوات، وإنشاء الإعلانات، وإطلاق الحملات، والإبلاغ عن الأداء، وما إلى ذلك، لحملة تسويقية) – في الكتابة، قد يقسم قالب كتابة المحتوى المقالة إلى أقسام، وأقسام فرعية، وفقرات، وجمل

يساعد التجزئة على استيعاب المعلومات والاحتفاظ بها بشكل فعال. كما أنه يقلل من العبء المعرفي والضغط الناتج عن الحاجة إلى تذكر الأشياء. ومع ذلك، فإنه لا يكون فعالاً ما لم يتم تنفيذه بالطريقة الصحيحة. إذا قمت بإنشاء عدد كبير جداً من الأجزاء أو قمت بتجميع العناصر بشكل عشوائي، فقد تشعر أن العبء أصبح أكبر من ذي قبل.