استراتيجيات التسويق للجامعات: كيفية زيادة معدلات الالتحاق في عام 2025

مع انخفاض معدلات التسجيل في الجامعات باستمرار، أنت تعلم مدى صعوبة مواكبة أهداف التسجيل في جامعتك.

بين تقلص عدد المتقدمين، وتزايد المخاطر المالية، وتزايد الشكوك حول قيمة الشهادة الجامعية، أصبح التسويق في مجال التعليم العالي أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

إذا كنت تعمل في مجال تسويق التعليم العالي وتبحث عن طرق لتحويل هذا التحدي إلى ميزة تنافسية، فهذا المنشور مخصص لك.

نشارك استراتيجيات تسويق عملية للكليات والجامعات لزيادة عدد المسجلين وتوفير تعرض أكبر للعلامة التجارية.

⭐ نموذج مميز

أهمية التسويق للجامعات

تتنافس جميع المؤسسات الأكاديمية بشكل أساسي على نفس الفرص.

لذا، إذا لم يتمكن الطالب المحتمل من تذكر مؤسستك التعليمية العليا أو حتى التفكير فيها أثناء البحث، فأنت تخسر بالفعل فرصة التسجيل.

إليك الأسباب التي تجعل مؤسستك التعليمية العليا بحاجة إلى استراتيجيات تسويق تقليدية ورقمية على حد سواء:

دورات قرار أطول : عند اختيار الجامعة (عادة ما تستغرق من 6 إلى 18 شهرًا)، يقارن الطالب المحتمل بين البرامج، ويزور الحرم الجامعي، ويتحدث إلى الطلاب الحاليين، ويبحث عن نتائج التخرج المهنية. تحتاج إلى نقاط اتصال متسقة طوال رحلتهم لتبقى في مقدمة اهتماماتهم.

العلامة التجارية المتسقة من قبل المنافسين : تكرس كل كلية وجامعة جهودها لبناء هوية علامة تجارية موثوقة عبر المنصات الرقمية (وكذلك يجب أن تفعل أنت) — من خلال الإعلانات المدفوعة والمحتوى العضوي والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي والحملات المستهدفة.

تغيير سلوك البحث : يشكل العملاء المحتملون آراءهم من خلال مناقشات Reddit ومقاطع فيديو TikTok والبودكاست ومشاركتك على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى من خلال التعرض للتسويق التقليدي قبل الاتصال بقسم القبول أو تنزيل الكتيب الخاص بك.

تأثير مباشر على أعداد المسجلين : يختار الطلاب الجامعات التي يثقون بها ويتواصلون معها عاطفيًا. يعمل التسويق على بناء هذه الثقة من خلال سرد القصص الحقيقية وتقديم رسائل متسقة عبر جميع القنوات.

فرصة محدودة لإحداث انطباع: يختار الطلاب المحتملون 5-8 جامعات في مرحلة مبكرة من بحثهم. إذا لم تكن مرئيًا خلال تلك الفترة الحاسمة، فلن تصل حتى إلى قائمة طلبات الالتحاق الخاصة بهم.

👀 هل تعلم؟ يبلغ متوسط ميزانية التسويق لوحدات التعليم عبر الإنترنت والتعليم المهني 1.18 مليون دولار، ولكن المتوسط هو 644,000 دولار فقط، وهو ما يعد دليلًا واضحًا على اتساع الفجوة بين المؤسسات. في مجال تسويق التعليم العالي، تزداد ثروات المؤسسات الكبيرة، بينما تكافح المؤسسات الصغيرة من أجل جذب الانتباه.

أفضل استراتيجيات التسويق للجامعات

سواء كنت مسوقًا للتعليم العالي في كلية مجتمعية أو جامعة خاصة أو قسم تعليم عبر الإنترنت، فإن هدفك يظل كما هو. وهو جذب الطلاب المحتملين وإشراكهم وتحويلهم في بيئة تزداد ازدحامًا.

ستساعدك استراتيجيات التسويق الرقمي هذه للمؤسسات التعليمية على تعزيز الاعتراف بالعلامة التجارية، وبالتالي جذب الطلاب وزيادة معدلات التسجيل.

1. أنشئ موقعًا إلكترونيًا غنيًا بالمعلومات

قد يسمع الطلاب المحتملون عن مؤسستك الأكاديمية من خلال توصيات أقرانهم. أو قد يكتشفونك من خلال بحث على Google أو حملة تسويقية على وسائل التواصل الاجتماعي.

عندما يصلون إلى موقعك الإلكتروني، مهما كانت الوسيلة، يجب أن يترك الموقع انطباعًا أوليًا قويًا.

ماذا يعني ذلك؟ بالنسبة للمبتدئين، يجب أن تنقل رسالة العلامة التجارية. ومن العناصر الأساسية الأخرى كيفية تمييزك عن مؤسسات التعليم العالي الأخرى.

لجعل موقعك الإلكتروني قناة رقمية لاتخاذ القرارات بالنسبة للطلاب المحتملين، إليك ما يجب أن توفره كجزء من التسويق للتعليم العالي:

تصميم المواقع الإلكترونية وبنيتها

يتم تصفح موقعك الإلكتروني من قبل جمهور مختلف في وقت واحد.

على سبيل المثال، يبحث طلاب المدارس الثانوية عن تفاصيل حول برامج البكالوريوس، ويبحث المهنيون العاملون عن دورات دراسية مسائية للخريجين، بينما قد يرغب الطلاب الدوليون في الحصول على توضيح بشأن معايير القبول.

يجب أن تقسم بنية موقعك هذه المسارات بوضوح من الصفحة الرئيسية نفسها.

مثال على ذلك: جامعة ولاية أريزونا، التي تتيح لك اختيار برنامج دراستك.

عبر جامعة ولاية أريزونا

بالإضافة إلى سهولة التصفح، فيما يلي العناصر الأساسية (التي من الجيد توفرها) في موقعك الإلكتروني:

تصميم يركز على الأجهزة المحمولة : قم بإنشاء تصميم يتيح للعملاء المحتملين البحث أثناء تنقلاتهم أو بين الحصص الدراسية أو أثناء تصفح هواتفهم في وقت متأخر من الليل.

أدوات البحث عن البرامج : اطرح على العملاء المحتملين 3-4 أسئلة سريعة حول اهتماماتهم وأهدافهم المهنية وتفضيلاتهم الدراسية، ثم اقترح عليهم البرامج ذات الصلة.

روبوتات الدردشة الآلية: استخدم روبوتات الدردشة الآلية التي يمكنها الإجابة على الاستفسارات الشائعة حول المواعيد النهائية والمتطلبات ومرافق الحرم الجامعي وحالة الطلبات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

أنشئ صفحات مقصودة خاصة بالبرامج

يبحثون عن استفسارات محددة، مثل "أفضل برامج ماجستير في المالية في الولايات المتحدة"، ويصلون مباشرة إلى صفحات البرامج من خلال محركات البحث أو الإعلانات المستهدفة. تعمل صفحات البرامج هذه كأداة تحويل مستقلة، وتحتوي على العناصر الأساسية التالية:

معايير الأهلية : ضع قسمًا يحدد متطلبات الطلاب المحليين والدوليين، ونتائج الاختبارات الموحدة، والمقررات الدراسية المطلوبة، والحد الأدنى لمعدل التقدير العام (GPA).

دعوات واضحة لاتخاذ إجراء : اجعل دعواتك لاتخاذ إجراء واضحة للعملاء المحتملين في مختلف جوانب رحلة اتخاذ القرار، مثل ملء نموذج الطلب، وتحديد موعد مكالمة مع مستشار القبول، وتنزيل الكتيب.

كتيبات قابلة للتنزيل : أنشئ ملفات PDF قابلة للتنزيل تتضمن تفاصيل حول هيكل المناهج الدراسية، ورسوم الدورات، والمنح الدراسية المتاحة، ومتطلبات الاعتماد، ومؤهلات أعضاء هيئة التدريس، والنتائج المهنية.

شهادات الطلاب : اقتباسات موجزة أو مقاطع فيديو قصيرة من طلاب حاليين وخريجين جدد

مواعيد القبول التالية: مواعيد نهائية واضحة وجداول زمنية لتقديم الطلبات لخلق شعور بالإلحاح

صفحات ويب أخرى

قد لا يزال العميل المحتمل يقارن بين الجامعات أو يضع اللمسات الأخيرة على اختياره عند زيارته لموقعك الإلكتروني. أنشئ صفحات ويب جذابة توفر للسوق المستهدف إمكانية الوصول إلى تفاصيل مثل:

نبذة عنا : تأسيس الكلية، تاريخها، الاعتمادات والتصنيفات، الخريجون المشهورون، التنوع الثقافي، القيم الأساسية، وأي معلومات أخرى يمكن أن تساعد في تحسين مشاركة الطلاب وتساعدهم على فهم مؤسستك بشكل أفضل.

التغطية الصحفية والأخبار : التغطية الإعلامية الأخيرة، والإنجازات البحثية، وإنجازات الخريجين البارزين، والمعالم المؤسسية الهامة.

مرافق الحرم الجامعي : جولات افتراضية، تفاصيل عن السكن الجامعي، موارد المكتبة، المختبرات، المجمعات الرياضية، أماكن الدراسة، والحياة الطلابية داخل الحرم الجامعي.

خدمات دعم الطلاب: الاستشارات المهنية، وموارد الصحة العقلية، والدروس الخصوصية الأكاديمية، وتسهيلات الإعاقة

قم بتركيز محتوى موقعك الإلكتروني ومعلومات البرامج باستخدام ClickUp Docs.

يمكن لفريقك صياغة محتوى الكتيبات وإرشادات البرامج ومعايير الأهلية ونبذة عنا وصفحات الويب الأخرى باستخدام المساعد الذكي المدمج.

يمكن لعدة مساهمين (كتاب تسويق، عمداء أكاديميون، فرق شؤون الطلاب) التعديل في وقت واحد، وترك تعليقات مضمنة، ووضع علامات على المراجعين قبل نشر الصفحات.

بسّط عمليات المحتوى الخاص بك باستخدام ClickUp Docs

يحفظ كل مستند تلقائيًا الإصدارات، لذلك لن تفقد أبدًا الإصدارات القديمة من صفحات الدورات التدريبية أو تفاصيل الاعتماد.

يمكنك أيضًا تخزين أدلة الأنماط وإرشادات الهوية المرئية في مستند مشترك لضمان تماسك جميع النصوص على الويب عبر الأقسام.

👀 هل تعلم؟ يفضل ما يقرب من 79٪ من الطلاب الحصول على معلومات عن الجامعات من الموقع الرسمي للجامعة، بينما يستخدم 26٪ منهم روبوت الدردشة الجامعي أو ChatGPT لتعزيز بحثهم عن المعلومات.

2. قم ببناء علامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي

ليس كل جامعة بحاجة إلى التواجد على TikTok.

ولكن إذا تجاهلت وسائل التواصل الاجتماعي، فستفوتك فرصة بناء مجتمع ومشاركة قيم مؤسستك ورسالتها.

علاوة على ذلك، تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا مهمًا في إقامة العلاقات والحفاظ عليها وتقويتها طوال فترة دراسة الطلاب.

ببساطة، هذا هو المكان الذي يتشكل فيه الانطباع الأول لدى الطلاب المحتملين، ويجد فيه الطلاب الحاليون شعورًا بالانتماء، ويبقى فيه الخريجون على اتصال لفترة طويلة بعد التخرج.

يجب أن تعلم أيضًا أن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون للجمهور المستهدف يبني ثقة أكبر من أي مواد تسويقية أو استراتيجيات ترويجية أخرى.

تمنحك كل منصة مرحلة مختلفة:

تتيح لك Instagram وFacebook وTikTok عرض الحياة الجامعية وتجارب الطلاب والثقافة اليومية.

LinkedIn يسلط الضوء على التميز الأكاديمي وأبحاث أعضاء هيئة التدريس وإنجازات الخريجين

YouTube هو بمثابة محرك لرواية القصص عن جولات الحرم الجامعي والندوات عبر الإنترنت وقصص نجاح الطلاب.

للحصول على الإلهام، تحقق من صفحة جامعة ميشيغان على Instagram. ينشرون كل شيء بدءًا من جلسات الدراسة في وقت متأخر من الليل إلى تقاليد مباريات كرة القدم.

بالنظر إلى أن 73% من الطلاب الطموحين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن الجامعات، فإن وجودك على وسائل التواصل الاجتماعي يسهل عليهم تصور مستقبلهم في جامعتك.

عبر جامعة ميشيغان

تنجح العديد من الجامعات الأخرى في تحقيق ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

على سبيل المثال، تحتوي قناة يوتيوب الخاصة بجامعة نورث إيسترن على الكثير من مقاطع الفيديو التي تغطي الحرم الجامعي والمواضيع الشائعة وما إلى ذلك. وهذا يعكس أن استراتيجية الاتصال التسويقي الخاصة بك لا يجب أن تدور فقط حول جولات الحرم الجامعي أو مقاطع الفيديو الترويجية اللامعة.

عبر جامعة نورث إيسترن

من ناحية أخرى، تخدم صفحة LinkedIn الخاصة بالتعليم التنفيذي في كلية هارفارد للأعمال جمهوراً متعدداً (المشاركين المحتملين، والعملاء من الشركات، وأعضاء هيئة التدريس، والخريجين).

عبر كلية هارفارد للأعمال

جوهر هذه الأمثلة هو أن استراتيجياتك على وسائل التواصل الاجتماعي ستستند إلى مجموعة واسعة من الموضوعات والأنشطة والاهتمامات والتجارب.

إلى جانب استراتيجية قوية على وسائل التواصل الاجتماعي، تذكر استخدام القناة المناسبة لاستهداف جمهورك. وهذا يعني أن جمهورك سيشمل:

الطلاب والطلاب المحتملون

الآباء

الشركاء من الشركات

مؤسسات أخرى

الموظفون وأعضاء هيئة التدريس المحتملون

كيف يساعدك ClickUp؟

استخدم نموذج خطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقبول الطلاب في الجامعات من ClickUp لتتبع جهودك على وسائل التواصل الاجتماعي عبر قنوات التسويق المختلفة.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك تخطيط مهامك على وسائل التواصل الاجتماعي وتوزيعها وجدولتها من مكان واحد.

يمكنك أيضًا استخدام هذا النموذج لتصور المواعيد النهائية لمختلف المنشورات (في عرض التقويم)، وإدارة المهام باستخدام لوحة كانبان بالسحب والإفلات، وتتبع تقدم كل مهمة (باستخدام الحالات المخصصة). النموذج سهل الإعداد وأسهل في الاستخدام للعمل.

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام نموذج خطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقبول الطلاب في الجامعات من ClickUp.

لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بتجميع جميع حملاتك في لوحة منظمة مع عروض مخصصة لكل منصة

تتبع المواعيد النهائية لدورات القبول والأحداث والعطلات باستخدام حالات وتذكيرات مرمزة بالألوان.

أضف حقولًا مخصصة لمقاييس مثل معدل المشاركة والوصول والنقرات لمراقبة ما يلقى أكبر صدى لدى الطلاب المحتملين.

🎺 ميزة ClickUp:

يجب أن تقوم أقسام المبيعات والتسويق ومختبر التصميم واللوجستيات والهندسة والدعم بمهامها بترتيب معين لكي ينجح مشروع العميل — وكان ذلك أمرًا صعبًا للغاية قبل استخدام ClickUp. بدون القدرة على تتبع الجدول الزمني للمشروع والأهداف ومهام الفرق العالمية في مكان واحد، كنا نواجه صعوبة في تجهيز جميع العناصر اللازمة للفعاليات في الوقت المحدد.

3. استثمر في تسويق المحتوى

استثمر في إنشاء محتوى عالي الجودة يتجاوز تقديم معلومات عن القبول. عندما تنشر باستمرار موارد قيّمة، يبدأ الطلاب المحتملون في النظر إلى مؤسستك على أنها مصدر مرجعي للحصول على التوجيه.

إليك ما يمكنك القيام به لبناء أصول قيّمة:

أنشئ مجموعات محتوى حول نقاط القرار الرئيسية

يواجه الطلاب المحتملون أسئلة معقدة ومتعددة الاتجاهات أثناء اختيار مساراتهم المهنية. قم بتحليل ما يبحثون عنه بالفعل وقم ببناء مجموعات محتوى مترابطة تعالج هذه الاستفسارات بشكل شامل.

على سبيل المثال، عندما يبحث الطالب عن "هل علم الحاسوب يستحق العناء"، فإنه يحتاج إلى وجهات نظر متعددة قبل اتخاذ قرار. للإجابة على مثل هذه الاستفسارات، يمكنك إنشاء سلسلة من المنشورات على المدونة مثل:

هل شهادة علوم الكمبيوتر ضرورية للعمل في مجال التكنولوجيا؟

مسارات وظيفية في علوم الكمبيوتر تتجاوز هندسة البرمجيات

ما هو متوسط راتب خريج علوم الكمبيوتر؟

ما هي المهارات اللازمة لتصبح خريجًا في علوم الكمبيوتر؟

هذه مجرد مجموعة مواضيع واحدة يمكنك إضافتها إلى خطتك التسويقية. يمكن لمؤسستك إنشاء محتوى موثوق حول العديد من الجوانب الحاسمة في اتخاذ القرار:

فئة المحتوى المواضيع التي يجب تناولها عملية التقديم كيفية كتابة بيانات شخصية مقنعة خطابات التوصية: من تطلبها ومتى الأخطاء الشائعة في طلبات الالتحاق التي يجب تجنبها التحضير للمقابلة للقبول في الجامعة نتائج مهنية ما يكسبه الخريجون حسب التخصص بعد 5 سنوات الصناعات التي توظف من برامج معينة المهارات التي يطلبها أرباب العمل من خريجي الجامعات معدلات تحويل التدريب الداخلي إلى وظيفة المساعدة المالية كم تبلغ تكلفة برنامج الماجستير في المالية في الولايات المتحدة؟ ما هي تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة للطالب الدولي؟ ما هي خيارات القروض الطلابية المتاحة للطالب الدولي؟ ما هي المنح والمنح الدراسية المتاحة لمتقدمي طلبات الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا في المالية؟ الشمولية الثقافية ما هو التكوين العرقي لكلية XYZ؟ هل بوسطن آمنة للطلاب الآسيويين؟

استفد من خبرة أعضاء هيئة التدريس لتعزيز الريادة الفكرية

تمتلك الجامعات أحد أكثر الموارد التسويقية غير المستغلة، ألا وهو الخبراء المعتمدين.

ليس كل فكرة قيادية يجب أن تكون ورقة بحثية خاضعة لمراجعة الأقران أو مقالًا أكاديميًا مطولًا.

حتى المنشورات القصيرة والمتاحة للجميع مثل "ثلاثة دروس مستفادة من مشروع الاستدامة لطلاب ماجستير إدارة الأعمال لدينا" يمكن أن تبني مصداقية هائلة.

شجع أعضاء هيئة التدريس على مشاركة شروحات سريعة حول الموضوعات الشائعة، وتقديم رؤى من وراء الكواليس (BTS) حول مشاريع الفصول الدراسية، والتعاون مع الطلاب أو الخريجين حول نتائج التعلم.

في الواقع، لدى MIT Labs سلسلة بودكاست. وفقًا للموقع الرسمي، الهدف من البودكاست هو مشاركة أعمال MIT مع جمهور عالمي. وعادةً ما يغطي محادثات رئيس MIT مع الأشخاص الذين يعملون في مختبراته.

عبر بودكاست MIT المفتوح

كيف يساعدك ClickUp؟

يساعد ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج، فرقك على العمل بشكل أكثر ذكاءً في كل مرحلة من مراحل إدارة تسويق المحتوى.

يوضح Brain استخدام مؤسستك المتقدم للذكاء الاصطناعي لخدمة الطلاب والموظفين على حد سواء.

يساعدك Brain في إنشاء مقدمات وإعادة كتابة فقرات أو تلخيص مقاطع طويلة من المحتوى مباشرةً في مكان عمل فريقك. ويضمن اتساق الأسلوب والوضوح، وهما أمران ضروريان للمواد الموجهة للطلاب مثل أدلة القبول والرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني أو الأسئلة الشائعة حول الوظائف.

أنشئ المحتوى الخاص بك باستخدام ClickUp Brain

يمكنك حتى استخدام ClickUp Brain لإعادة استخدام المحتوى الحالي في صيغ جديدة. يمكن أن يتحول ندوة عبر الإنترنت مدتها ساعة واحدة حول القبول إلى ملخص مدونة ومنشور متكرر وأسئلة وأجوبة للكلية داخل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك.

أو إذا نشر أحد أعضاء هيئة التدريس ورقة بحثية، فيمكنه أن يطلب من Brain إعادة استخدامها في شكل رسم بياني وسلسلة صور متتالية لمنصات التواصل الاجتماعي.

إليك كيفية إنشاء صورة باستخدام ClickUp Brain.

ونظرًا لأن الإلهام لا يأتي دائمًا وأنت جالس على مكتبك، فإن ميزة Talk-to-Text في ClickUp Brain MAX تتيح لك تسجيل أفكارك أثناء التنقل.

يمكن لأعضاء هيئة التدريس تدوين أفكارهم عن المحاضرات، ويمكن للطلاب تسجيل انطباعاتهم عن المشاريع، ويمكن للمسوقين التعبير عن أفكارهم السريعة حول المحتوى. ثم يقوم ClickUp Brain بنسخها وتنظيمها وتحويلها إلى ملاحظات قابلة للتنفيذ أو مسودات جاهزة للتحرير داخل ClickUp Docs.

💡 نصيحة احترافية:

صنف مهامك حسب الأولوية، مثل عالية، متوسطة، ومنخفضة.

أنشئ مهام ClickUp مع التبعيات وقم بتعيينها لأعضاء الفريق

أضف تفاصيل شاملة عن كل استراتيجية تسويق محتوى من خلال الحقول المخصصة

4. استخدم التسويق عبر البريد الإلكتروني

لا يزال البريد الإلكتروني هو القناة الأكثر موثوقية للتواصل، حيث يفضله 77% من الطلاب المحتملين للحصول على آخر أخبار الجامعات ومعلومات عنها.

بصفتك مسوقًا جامعيًا شاملًا، سيكون لديك نقاط اتصال لا حصر لها لجمع عناوين البريد الإلكتروني للطلاب المحتملين. على سبيل المثال، عندما يقدم الطلاب نماذج الاستفسار، أو يقومون بتنزيل الكتيبات، أو يسجلون في جولات الحرم الجامعي، أو يحضرون ندوات عبر الإنترنت، أو يتفاعلون مع موقعك الإلكتروني.

استخدم المعلومات التي تم جمعها من العملاء المحتملين لتقسيمهم حسب العمر والموقع والاهتمام بالبرنامج وحالة الطلب ومرحلة اتخاذ القرار. أنشئ سلسلة رسائل بريد إلكتروني مخصصة توجه المستلمين نحو التسجيل مع توفير موارد مفيدة في كل خطوة.

إليك كيفية استخدام البريد الإلكتروني للتواصل مع الطلاب في مراحل مختلفة:

مرحلة التوقعات نوع المحتوى الوعي نظرة عامة على البرامج، أبرز ملامح الحياة الجامعية، قصص نجاح الطلاب، إعلانات المنح الدراسية الاعتبار تفاصيل مفصلة عن المناهج الدراسية، ومقدمات عن أعضاء هيئة التدريس، وأدلة المساعدة المالية، وتذكيرات بمواعيد التقديم النهائية. القرار خطابات قبول مخصصة، قائمة مراجعة للخطوات التالية، معلومات عن السكن، مواعيد التسجيل النهائية التسجيل جداول التوجيه، أدلة التسجيل في الدورات، موارد الحرم الجامعي، حزم الترحيب الاحتفاظ بالطلاب دعوات لحضور الفعاليات، وموارد الدعم الأكاديمي، وفرص التدريب، والوصول إلى شبكة الخريجين

كيف يساعدك ClickUp؟

بالإضافة إلى تنسيق حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك عبر عمليات التكامل، يتيح لك ClickUp الآن إدارة رسائل البريد الإلكتروني كجزء من سير عمل مشروعك.

باستخدام ClickUp لإدارة مشاريع البريد الإلكتروني، يمكنك إرسال واستقبال الرسائل مباشرة في ClickUp، وربطها بالمهام، وتشغيل الأتمتة، وتحويل سلاسل الرسائل الإلكترونية إلى عناصر عمل منظمة.

لنأخذ مثالاً على ذلك.

يمكن تحويل البريد الإلكتروني الذي يرسله طالب محتمل للاستفسار عن مواعيد تقديم المنح الدراسية تلقائيًا إلى مهمة لفريق القبول، وترتيبها وجدولتها وتعيينها. ونظرًا لأنك تدير هذه الرسائل الإلكترونية داخل ClickUp، فإن فريقي التسويق والقبول يظلان متزامنين ويتجنبان فقدان أي خيوط.

باستخدام نقاط الاستفسار الشائعة، يمكنك تطوير تسلسلات بريد إلكتروني يتم تشغيلها عندما يرسل العميل المحتمل نموذجًا أو ينتقل إلى مرحلة أخرى. قم بتعيين أتمتة ClickUp القائمة على القواعد والتي يتم تشغيلها عند استيفاء شروط معينة.

قم بتعيين محفزات قائمة على القواعد باستخدام ClickUp Automations

على سبيل المثال:

المحفز : عندما يقدم العميل المحتمل النموذج لطلب مكالمة استشارية

الشرط : مجال الاهتمام بالبرنامج يساوي "برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال"

الإجراء: إرسال بريد إلكتروني مع رابط التقويم لتحديد موعد المكالمة وتعيين المهمة لمستشار القبول

تستغرق أتمتة سير العمل باستخدام ClickUp بعض الوقت للإعداد، ولكنها توفر لك أكثر من 5 ساعات من العمل كل أسبوع.

⭐ مكافأة:

5. استضافة فعاليات حضورية

يرغب الطلاب في رؤية الحرم الجامعي الذي سيقضون فيه السنوات القليلة المقبلة. امنحهم فرصة لتجربة ذلك من خلال فتح أبواب الحرم الجامعي أمامهم للمشاركة في الفعاليات المقامة فيه.

قم بتنظيم أيام مفتوحة للتسجيل خلال عطلات نهاية الأسبوع، والمهرجانات السنوية، والمباريات الرياضية الكبرى، أو حتى المحاضرات الضيفية. تظهر زيارات الحرم الجامعي للطلاب طاقة وثقافة جامعتك.

بالنسبة للعملاء المحتملين المحليين والإقليميين، قم بجدولة جولات جماعية في الحرم الجامعي في عطلات نهاية الأسبوع. سيوفر ذلك الوقت الذي تستغرقه الجولات الفردية، وستتاح للعملاء المحتملين أيضًا فرصة مقابلة آخرين يفكرون في الالتحاق بنفس البرامج.

أثناء جولات الحرم الجامعي، يمكن للطلاب السفراء مشاركة تجاربهم أثناء الإجابة على الأسئلة التي تطرأ أثناء الجولة.

بالنسبة للطلاب المحتملين في جميع أنحاء البلاد أو على الصعيد الدولي، قم بتسجيل جولات افتراضية للحرم الجامعي ودمجها في موقعك على الويب. قم بإنشاء تجارب تفاعلية بزاوية 360 درجة تتيح للمستخدمين التنقل بين مباني الحرم الجامعي وفقًا لسرعتهم الخاصة.

كيف يساعدك ClickUp؟

يحافظ نموذج تسويق الأحداث من ClickUp على تنظيم كل التفاصيل، بدءًا من التخطيط وجدولة المتطوعين وحتى تتبع الردود على الدعوات والمتابعة بعد الحدث.

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج تسويق الأحداث من ClickUp لتخطيط الأحداث وتنفيذها.

يمكنك تخطيط كل مرحلة من مراحل اليوم المفتوح أو جولة الحرم الجامعي في ClickUp Views، وتتبع التسجيلات من خلال الحقول المخصصة، وتعيين مهام التحضير عبر الأقسام.

بمجرد وضع سير عمل الحدث، يضيف تقويم ClickUp طبقة أخرى من التحكم. تصبح كل جزء من أحداث الحرم الجامعي خارطة طريق محددة زمنياً.

يمكنك أيضًا مزامنة التقويم مع أدواتك الخارجية، مثل تقويم Google أو Outlook، للحفاظ على التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس والمتطوعين والموظفين.

قم بجدولة التحضير للفعاليات والمتابعة باستخدام تقويم ClickUp.

6. استثمر في البحث المحلي وإدارة السمعة عبر الإنترنت

بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي، تبدأ الرؤية قبل وقت طويل من زيارة الطالب لموقعك على الويب. عندما يبحث الطلاب المحتملون (وأولياء أمورهم) عن "أفضل كليات إدارة الأعمال بالقرب مني" أو "أفضل برامج التمريض في بوسطن"، فإن وجود جامعتك على الإنترنت هو الذي يحدد ما إذا كنت ستظهر على رادارهم أم لا.

يعد تحسين البحث المحلي وإدارة السمعة عبر الإنترنت من أهم ركائز التسويق الجامعي اليوم. فهما يساعدانك معًا في الوصول إلى الطلاب المناسبين، في المناطق المناسبة، بالرسالة المناسبة.

ابدأ بتحسين ملفك الشخصي على Google Business Profile (GBP). اعتبره بمثابة الانطباع الأول الذي تتركه جامعتك. تأكد من أن كل موقع من مواقع الحرم الجامعي لديه ملف شخصي محدث بتفاصيل دقيقة، بما في ذلك العنوان ورقم الاتصال وساعات العمل وصور عالية الجودة للحرم الجامعي.

أضف منشورات حول الأيام المفتوحة ومواعيد القبول القادمة والفعاليات الجامعية. شجع الطلاب الحاليين والخريجين على ترك تعليقات صادقة ومفصلة حول تجاربهم. فهذه التعليقات لها تأثير أكبر على الطلاب المحتملين من أي إعلان مدفوع.

بالإضافة إلى قوائم البحث، تمتد إدارة السمعة إلى كيفية تفاعل جامعتك عبر القنوات الرقمية.

استجب بسرعة للتعليقات الإيجابية والسلبية على حد سواء بتعاطف وشفافية. تعامل معها على أنها مرآة تعكس للطلاب مدى تقدير مؤسستك للتعليقات.

كيف يساعدك ClickUp؟

تحول مهام ClickUp الأهداف العامة إلى خطوات واضحة وقابلة للتنفيذ يسهل تتبعها وإدارتها. ابدأ بإنشاء مهام لكل مؤشر أداء رئيسي يتعلق بالسمعة أو التسويق ترغب في تحسينه، مثل زيادة تقييمات Google أو تعزيز التقييمات بالنجوم أو توسيع وجودك في الدلائل المحلية.

تجعل مهام ClickUp العمل الجماعي قابلاً للتنفيذ — حدد الأولويات، وعيّن المسؤولين، وأضف التفاصيل، وحافظ على تماسك الجميع من خلال التعليقات والتحديثات، كل ذلك في مكان واحد.

يمكن تقسيم كل مهمة إلى مهام فرعية أصغر أو بنود قائمة مرجعية، مما يجعل حتى الجهود غير الملموسة، مثل السمعة والظهور، قابلة للقياس والإدارة. يمكنك تعيين المهام لأعضاء فريق معينين، وتحديد مواعيد الاستحقاق، وإضافة الأولويات، وتتبع التقدم من البداية إلى النهاية.

يمكن تجميع المهام حسب الفريق أو القسم أو المبادرة — مثل "تحسين محركات البحث المحلية" أو "إدارة السمعة" أو "ملاحظات الطلاب" — حتى يعرف الجميع ما يجب التركيز عليه وكيف يساهم عملهم في الصورة الأكبر.

باستخدام ClickUp Tasks، يمكنك تحويل الأفكار والأهداف إلى إجراءات ملموسة، مما يسهل قياس النتائج والحفاظ على تماسك فريقك.

📮 ClickUp Insight: 55٪ من المديرين يشرحون "سبب" المشاريع من خلال ربط المهام بالتحديات أو الأهداف الأكبر. وهذا يعني أن 45٪ من التخلف عن العمل على الأهداف يمكن أن يؤدي إلى نقص في الحافز والدافع بين أعضاء الفريق. حتى الموظفون ذوو الأداء العالي يحتاجون إلى رؤية أهمية عملهم وإيجاد معنى لما يفعلونه. حان الوقت لسد الفجوة. اربط المهام الفردية بالأهداف والغايات الشاملة في ClickUp. استخدم العلاقات والتبعيات المدمجة لإظهار كيف يساهم كل جهد في الصورة الأكبر، مما يجعل المهام أكثر أهمية لجميع أفراد فريقك. 💫 نتائج حقيقية: استخدمت شبكة كارتون نتورك ميزات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي في ClickUp لإنهاء نشر المحتوى قبل 4 أشهر من الموعد المحدد وإدارة ضعف عدد القنوات الاجتماعية بنفس حجم الفريق.

📚 اقرأ المزيد: أفضل أدوات برامج إدارة الحرم الجامعي

7. الإعلان الرقمي القائم على البيانات

تستخدم الإعلانات الرقمية القائمة على البيانات رؤى الجمهور وتحليلات السلوك ومقاييس التحويل لتوضيح كيف وأين ومتى تنفذ جامعتك حملات عبر الإنترنت.

باستخدام Google Ads وMeta (Facebook + Instagram) وLinkedIn وYouTube، يمكنك الترويج للأيام المفتوحة وإطلاق البرامج والمنح الدراسية ومواعيد التقديم النهائية للجمهور المؤهل.

ولكن لماذا هذا مهم؟

من خلال تتبع عدد مرات الظهور والنقرات والتحويلات، يمكنك معرفة الحملات التي تجذب أكثر العملاء المحتملين تأهيلاً وتلك التي لا تحقق النتائج المرجوة.

من الناحية المثالية، تريد تتبع عدد العملاء المحتملين الذين أصبحوا متقدمين بالفعل. عندما تتمكن من ربط البيانات على مستوى الحملة (نقرات الإعلانات وزيارات الصفحة المقصودة وإرسال النماذج) بنتائج التسجيل الفعلية، تصبح إعلاناتك استراتيجية تسويق للنمو.

ابدأ بربط مصادر البيانات الخاصة بك. قم بمزامنة منصات الإعلانات وبرامج إدارة علاقات العملاء وبرامج التسويق المؤسسي وأدوات التحليلات الخاصة بك حتى تتدفق أنشطة العملاء المحتملين إلى نظام مركزي.

بعد ذلك، قم ببناء شرائح طلابية تعكس مسار التسجيل لديك. قد تكون هذه الشرائح من طلاب الصف الثالث الثانوي الذين يستكشفون خيارات الدراسة الجامعية. أو طلاب دوليين يبحثون عن معلومات حول التأشيرات والسكن. أو أي شيء آخر.

قم بتخصيص محتوى إعلاناتك ليعكس دوافع كل شريحة. قد يستجيب طالب الثانوية العامة للصور الحيوية للحياة الجامعية. قد يتفاعل المتعلم المحترف بشكل أفضل مع الرسائل التي تركز على عائد الاستثمار حول الرواتب أو المرونة.

كيف يساعدك ClickUp؟

توفر لوحات معلومات ClickUp رؤية واضحة لأداء حملتك التسويقية. راقب مقاييس إنتاجية التسويق ذات الصلة للتأكد من تحقيق أهدافك.

راقب أداء حملتك التسويقية باستخدام لوحات معلومات ClickUp.

⭐ مكافأة:

8. حوّل طلابك إلى سفراء لعلامتك التجارية

طلابك هم فريق التسويق الأكثر فعالية لديك.

السؤال هو: هل تسمح لهم بذلك؟

عندما يشارك الطالب مدونة فيديو عن انتقاله إلى السكن الجامعي، أو صورة من المهرجان السنوي، أو منشور قصير عن كيف ساعده أحد الأساتذة في الحصول على تدريب داخلي، فهذا هو التسويق الذي لا يمكن شراؤه.

تساعد هذه القصص الأصيلة وغير المكتوبة على بناء روابط عاطفية لا يمكن لأي إعلان مدفوع أن يضاهيها. فهي تعرض الحياة الحقيقية في حرمك الجامعي، مما يساعد الطلاب المحتملين على تخيل أنفسهم هناك.

كما أن العديد من الجامعات والكليات تجعله جزءًا من خطتها التسويقية.

تدير جامعة جنوب كاليفورنيا (USC) أحد أكثر برامج سفراء الطلاب تنظيماً ونجاحاً في مجال التعليم العالي.

يتم اختيار كل سفير من خلال عملية تقديم طلبات صارمة ويتم تدريبه على آداب السلوك الرقمي وصوت العلامة التجارية وأساسيات إنشاء المحتوى، بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي والفيديو القصير ورواية القصص.

يشارك سفراؤك وجهات نظر متنوعة، قادمة من خلفيات مختلفة، بما في ذلك الطلاب الدوليين والطلاب المنقولين والرياضيين والفنانين. يرى المتقدمون المحتملون نسخًا متعددة من تجربة الكلية.

كيف يساعدك ClickUp؟

تتطلب إدارة برنامج سفراء الطلاب التنسيق بين أقسام التسويق والقبول والوسائط الاجتماعية وشؤون الطلاب. يساعد ClickUp for Education في تبسيط كل جزء من هذه العملية.

قم بإعداد مساحة عمل مخصصة للسفراء في ClickUp حيث يدير فريق التسويق التابع لك عمليات التوظيف والتدريب وتخطيط المحتوى وتتبع الأداء.

يمكن لفريق التسويق الخاص بك إضافة كل سفير كضيف يمكنه إرسال منشورات للموافقة عليها أو تتبع مواعيد الحملات التسويقية.

يتم تخزين موارد التهيئة، مثل إرشادات العلامة التجارية وسياسات وسائل التواصل الاجتماعي، في ClickUp Docs.

تساعدك طريقة عرض التقويم في ClickUp على تخطيط محتوى السفراء حول اللحظات المهمة في العام الدراسي، مثل التوجيه، والأحداث الرياضية، وتجنيد الطلاب، وأسبوع التخرج.

التحديات الشائعة في تسويق الجامعات وكيفية التغلب عليها

حتى مع وجود أفضل الاستراتيجيات، يطرح التسويق في مجال التعليم العالي مجموعة من التحديات الخاصة به. وتشمل هذه التحديات ما يلي:

❗التميز في سوق مشبعة

تضم قائمة وزارة التعليم الأمريكية ما يقرب من 4000 مؤسسة أكاديمية تمنح درجات علمية في الولايات المتحدة. ولا يشمل هذا العدد المدارس المهنية أو غير التقليدية.

أصبح السوق أكثر تنافسية من أي وقت مضى، وهناك تغيير كبير في طريقة نظر الطلاب إلى التعليم التقليدي.

✅ الحل: تجنب التموضع العام الذي يستخدمه الجميع.

بدلاً من القول "فرص عالمية"، ركز على الرسائل المستهدفة. يمكن أن يكون ذلك بالتأكيد على معدل التوظيف بعد التخرج لمدة 6 أشهر.

أو بدلاً من "أبحاث عالمية المستوى"، سلط الضوء على كيفية مساهمة طلابك في المشاريع الممولة بحلول السنة الثانية.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب حملات تسويقية مجانية لتنفيذ أهدافك التسويقية

❗مواءمة الأقسام المختلفة

اسأل أي مؤسسة تعليم عالي، وستجد أنها تستخدم العديد من الأدوات المختلفة. CRM للقبول، ومنصة بريد إلكتروني للتسويق، ونظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) قديم للأكاديميين، وجداول بيانات للتواصل مع الخريجين.

ونتيجة لذلك، تعمل أقسام التسويق والقبول والخريجين والأقسام الأكاديمية بشكل منفصل.

والنتيجة هي عدم التوافق بين هذه الأقسام. وبدون دليل تسويقي، يترتب على ذلك تجربة طلابية غير مترابطة.

✅ الحل: شجع التخطيط متعدد الوظائف من خلال التقويمات المشتركة، والمزامنة المنتظمة للاستراتيجيات، وملخصات الحملات الموحدة. ضع إرشادات واضحة للعلامة التجارية وسير العمل حتى يساهم كل قسم في سردية واحدة ومتماسكة.

📚 اقرأ المزيد: كيفية استخدام ClickUp للطلاب

❗ميزانيات تسويقية محدودة

إذا كنت تمثل كلية أو جامعة صغيرة ذات ميزانية وموارد تسويقية محدودة، فلا يمكنك ببساطة القيام بـ 10 أشياء في وقت واحد.

أنت أيضًا تتنافس مع مؤسسات لديها ميزانيات تسويقية بملايين الدولارات ووكالات خدمات كاملة وموظفين داخليين للتعامل مع كل ذلك.

✅ الحل: لا تطلق كل ما لديك. ركز على 2-3 قنوات يتواجد عليها جمهورك. شارك المحتوى الخاص بك باستمرار. لا ضير من استخدام الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق أنشطة التسويق الرقمي الخاصة بك. على سبيل المثال، عند إنشاء المحتوى أو إعادة استخدامه أو العصف الذهني، إلخ.

💡 نصيحة احترافية:

قم بتركيز جهودك التسويقية للجامعة باستخدام ClickUp

سيؤدي التسويق الشامل عبر قنوات التسويق الرقمي إلى زيادة أعداد الطلاب المسجلين. لكنك لا تريد أن يضطر فريقك إلى بذل جهد كبير في إدارة الفوضى، خاصةً عندما يكون وقتهم مقسمًا بالفعل بين آلاف المهام المختلفة.

ClickUp يوفر الوقت في هذا المجال.

هذا التطبيق الشامل للعمل يركز أعمالك. تحصل على مساحة عمل حيث يوجد المحتوى جنبًا إلى جنب مع ذكاء اصطناعي مدرك للسياق، وأتمتة تتعامل مع المهام المتكررة، وقوالب مصممة للتسويق التعليمي، وميزات تعاون تحافظ على تماسك فريقك.

باختصار، كل ما يساعدك على تحويل أفكارك التسويقية من مرحلة التصور إلى التنفيذ دون مغادرة منصة واحدة.

سجل في ClickUp مجانًا لبدء التخطيط لاستراتيجيات التسويق الخاصة بكلياتك.