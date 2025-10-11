أفضل 13 بديلاً لـ Timetap لتخطيط المواعيد بسهولة

منذ وقت ليس ببعيد، كان جدولة المواعيد تعني تبادل رسائل البريد الإلكتروني التي لا تنتهي، وخطوط الهاتف المشغولة، والملاحظات المكتوبة بخط اليد على الملاحظات اللاصقة. كان هذا النظام يستغرق وقتًا طويلاً وعرضة للكثير من الالتباس.

ثم ظهرت أدوات مثل TimeTap، التي بسطت عملية الجدولة من خلال الأتمتة وسهولة الحجز عبر الإنترنت. بالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة ومقدمي الخدمات، استبدلت الفوضى بالوضوح.

ولكن مع تطور توقعات العملاء، تطورت أيضًا الحاجة إلى حلول أكثر مرونة وغنية بالميزات. على الرغم من أن TimeTap لا يزال موثوقًا، إلا أنه يعاني من بعض القيود، مثل خيارات التخصيص المحدودة ونقص ميزات إدارة العمل المتقدمة.

إذا كنت تبحث عن تجربة جدولة أكثر سلاسة وذكاءً، فستساعدك قائمة بدائل TimeTap هذه في العثور على منصة تناسب سير عمل شركتك تمامًا.

13 بديلاً لـ TimeTap في لمحة

دعنا نلقي نظرة سريعة على كل أداة لنرى ما الذي يجعلها تستحق الاهتمام.

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp سير عمل آلي، إدارة مهام ومشاريع متكاملة، تعاون في الوقت الفعلي، تذكيرات، تقاويم مشتركة فرق من جميع الأحجام تبحث عن تطبيق شامل لإدارة العمل وجدولة المواعيد مع وكلاء الذكاء الاصطناعي والأتمتة تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Calendly جدولة آلية، تكامل التقويم، أنواع الاجتماعات (فردية، جماعية، جماعية، بالتناوب) المستقلون والفرق الصغيرة الذين يرغبون في تبسيط جدولة الاجتماعات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا Acuity Scheduling صفحات حجز مخصصة، تذكيرات ومتابعات آلية، نماذج استقبال، إدارة العملاء الشركات القائمة على الخدمات التي تبحث عن تطبيق حجز سهل الاستخدام للعملاء تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا Setmore صفحة الحجز عبر الإنترنت، جدولة الدروس والمجموعات، التأكيدات التلقائية، إدارة تقويم الموظفين، التكامل مع Zoom الشركات الصغيرة والشركات الناشئة التي تقدم دروسًا أو خدمات تحتاج إلى حل بسيط ومجاني لجدولة المواعيد تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا SimplyBook. me موقع حجز مخصص، وإدارة العضوية والحزم، والمدفوعات عبر الإنترنت، وتذكيرات عبر الرسائل القصيرة/البريد الإلكتروني الشركات التي ترغب في نظام حجز مخصص للعملاء مع خيارات تخصيص تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9.90 دولارًا شهريًا TidyCal روابط اجتماعات بسيطة، ومزامنة التقويم، وحجوزات لمرة واحدة ومتكررة، ودفعات متكاملة الأفراد العاملون لحسابهم الخاص والفرق الصغيرة التي تبحث عن أداة فعالة لتنظيم التقويم تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا Doodle جدولة المجموعات، والاستطلاعات، وصفحات الحجز الفردية، وتكامل التقويمات الفرق والمهنيون الذين يحتاجون إلى تنسيق الاجتماعات أو الأحداث بكفاءة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 14.95 دولارًا شهريًا Square Appointments نظام نقاط البيع المتكامل، الحجز عبر الإنترنت، التذكيرات التلقائية، جدولة الموظفين صالونات التجميل والمنتجعات الصحية ومقدمو الخدمات الذين يحتاجون إلى ميزات جدولة مع دفعات مدمجة تتوفر خطط مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا vCita جدولة المواعيد، إدارة علاقات العملاء، الفواتير والمدفوعات، التذكيرات التلقائية الشركات الصغيرة والمستشارون الذين يرغبون في الجمع بين أدوات الجدولة وأدوات إدارة العملاء تبدأ الخطط المدفوعة من 35 دولارًا شهريًا Vagaro جدولة المواعيد، نقاط البيع ومعالجة المدفوعات، أدوات التسويق، إدارة العملاء صالونات التجميل والمنتجعات الصحية وصالات اللياقة البدنية ومتخصصو العناية بالصحة الذين يبحثون عن منصة للحجوزات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 23.99 دولارًا شهريًا Mindbody الحجز عبر الإنترنت، وإدارة العملاء، وجدولة الدروس، والعضويات، وأتمتة التسويق شركات الصحة واللياقة البدنية والعافية التي تدير الدورات والعضويات والمواعيد المتكررة أسعار مخصصة تسجيل الدخول الجدولة تذكيرات تلقائية عبر الرسائل القصيرة/البريد الإلكتروني، صفحة حجز عبر الإنترنت، إدارة العملاء، جدولة الفريق الفرق والمؤسسات التي تحتاج إلى جدولة موثوقة مع اتصالات قوية وإدارة الحضور تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 600 دولار/موقع (تُفوتر سنويًا) YouCanBookMe صفحات حجز مخصصة، ومزامنة التقويم، واكتشاف المنطقة الزمنية، والإشعارات التلقائية المهنيون والفرق البعيدة التي تحدد مواعيد الاجتماعات عبر المناطق الزمنية تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9 دولارات شهريًا

لماذا تختار بدائل TimeTap؟

هل تتساءل عما إذا كان الوقت قد حان لتجاوز ما يقدمه TimeTap؟ إليك أسباب حقيقية وواقعية للنظر في التبديل، لمساعدتك على تحديد الأماكن التي قد تؤثر فيها القيود على سير عملك بسرعة.

يتطلب وقتًا وجهدًا إضافيين للإعداد، لأنه يستهلك موارد أكثر

يتيح لك تخصيص النماذج وسير العمل وقواعد الجدولة بشكل متعمق، ولكن هذه المرونة قد تعني منحنيات تعلم حادة

تجربة الهاتف المحمول بطيئة وغير سلسة ، مما يجعل إدارة المواعيد أثناء التنقل أقل كفاءة

تغطية التكامل غير كافية إذا كان إعدادك يعتمد على منصات متخصصة أو سير عمل أتمتة متقدم

يحد من إعادة الجدولة ؛ لا يوجد مجال كبير لسياسات دقيقة تتكيف مع احتياجات العملاء أو الأعمال المحددة

تواجه صعوبات في تتبع حجم عمل الموظفين أو أداء أنواع المواعيد أو أنماط الإيرادات

يقوم بإجراء نسخ احتياطي كل ساعة، ولكنها لا تكون متاحة دائمًا للمستخدمين. بدون عملية نسخ احتياطي يدوية قوية، فإنك تخاطر بحدوث فجوات في استعادة البيانات

يفتقر إلى العمق اللازم لتلبية احتياجات الجدولة المعقدة مثل التسلسلات الهرمية متعددة المستويات للعملاء أو وضع العلامات المتقدمة أو التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)

أفضل بدائل TimeTap

الآن، دعنا نلقي نظرة فاحصة على ميزات كل أداة وقيودها وتقييمات المستخدمين.

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. إليك ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. ClickUp (الأفضل لسير عمل المواعيد القابل للتخصيص بدرجة عالية)

ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، يقلل من انتشار العمل من خلال دمج نماذج الاستقبال والحجوزات وتقويمات الفريق وإدارة عبء العمل والتذكيرات التلقائية في واجهة واحدة سهلة الاستخدام.

قم بتخصيص عملية الاستقبال الخاصة بك باستخدام الميزات القوية لنماذج ClickUp

من خلال نماذج ClickUp، يمكنك الحصول على تفاصيل مثل الاسم ومعلومات الاتصال والتاريخ والوقت المفضلين ونوع الخدمة وموقع الفرع وما إلى ذلك. يمكن تخصيص تخطيط النموذج والألوان والموضوعات والحقول والأزرار بالكامل لتناسب احتياجات خدماتك المهنية.

علاوة على ذلك، يمكن تحويل ردود النموذج إلى مهام فردية داخل ClickUp Tasks لضمان تخزين جميع المعلومات في نظامك دون الحاجة إلى الإدخال اليدوي.

خطط الجدول الزمني المثالي بناءً على حجوزاتك وتوافر فريقك باستخدام تقويم ClickUp

يتيح ClickUp Calendar لفريقك رؤية الحجوزات في عروض يومية وأسبوعية وشهرية مرمزة بالألوان. من خلال العرض المتجاور لجدول كل عضو، يصبح من السهل توزيع المواعيد بالتساوي وتحديد الأوقات المتاحة للمواعيد الجديدة بسرعة.

يمكنك تعيين أوقات التوافر وحظر ساعات العمل غير الرسمية، ثم مشاركة رابط التقويم مع العملاء لمساعدتهم في العثور على موعد مناسب.

يوصي ClickUp Brain، الذي يتكامل تمامًا مع التقويم، بأفضل الأوقات المتاحة، ويقوم تلقائيًا بحجز الأوقات، ويخصص الحجوزات لأعضاء الفريق، ويضمن توازن جدولك الزمني — لا مزيد من الحجوزات المزدوجة أو المواعيد الفائتة.

لتقليل حالات عدم الحضور، تقوم ClickUp Reminders بإخطار العملاء وأعضاء الفريق في أوقات محددة قبل الحجز.

استخدم ClickUp Reminders لضمان عدم تفويت أي موعد أو اجتماع فريق

على سبيل المثال، يمكنك ضبط تذكير قبل 30 دقيقة من موعد الاستشارة أو قبل ساعة من اجتماع الفريق. يمكن تخصيص هذه التذكيرات لتشمل رسائل أو مرفقات أو روابط محددة لضمان نقل جميع المعلومات المتعلقة بالموعد.

هل تحتاج إلى إجابات سريعة حول جدولك الزمني دون الحاجة إلى مراجعة التقويم؟ ما عليك سوى سؤال ClickUp Brain أو وكيل الإجابات المُعد مسبقًا.

أفضل ميزات ClickUp

جدولة مبسطة: ادمج تقويمي Google و Outlook مع ClickUp Calendar للحصول على عرض شامل لجميع مهامك واجتماعاتك والتزاماتك

عمليات آلية: قم بإعداد تذكيرات تلقائية للمواعيد القادمة، أو رسائل بريد إلكتروني للمتابعة بعد الاجتماعات، أو تحديثات الحالة للعملاء باستخدام قم بإعداد تذكيرات تلقائية للمواعيد القادمة، أو رسائل بريد إلكتروني للمتابعة بعد الاجتماعات، أو تحديثات الحالة للعملاء باستخدام ClickUp Automations

توثيق مركزي: قم بتخزين العقود والإرشادات وملاحظات العملاء في مستندات تعاونية مرتبطة بكل موعد باستخدام قم بتخزين العقود والإرشادات وملاحظات العملاء في مستندات تعاونية مرتبطة بكل موعد باستخدام ClickUp Docs

سير عمل الوكلاء : استخدم : استخدم الوكلاء المسبقين في ClickUp أو صمم وكلاء مخصصين للإجابة على أسئلة العملاء الشائعة، وتعيين المهام إلى الشخص المناسب، أو التعامل مع إعادة الجدولة أو الإلغاء تلقائيًا

تخطيط السعة: انتقل إلى انتقل إلى عرض ClickUp Workload للتحقق من توفر فريقك قبل تخصيص المواعيد

اجتماعات قابلة للتنفيذ: ركز بشكل أفضل في اجتماعاتك عبر الإنترنت، مع العلم أن ركز بشكل أفضل في اجتماعاتك عبر الإنترنت، مع العلم أن ClickUp AI Notetaker سيقوم تلقائيًا بمشاركة النصوص والمتابعات على الفور

قيود ClickUp

بالنسبة للمستخدمين الجدد، قد تستغرق عملية الإعداد والتسجيل بعض الوقت قبل أن تصبح الأمور سلسة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك تقييم G2:

أكثر ما يعجبني في ClickUp هو قابليته للتخصيص ومرونته. يمكنني إعداده بالطريقة التي أريدها تمامًا، سواء كان ذلك باستخدام قوائم مهام بسيطة أو إنشاء سير عمل مفصل مع أتمتة وتبعيات ولوحات معلومات. فهو يحافظ على كل شيء في مكان واحد — المشاريع والمستندات والاتصالات وحتى تتبع الوقت — لذلك لا أحتاج إلى التنقل بين أدوات متعددة. أنا أقدر أيضًا الواجهة البديهية والتحديثات المستمرة التي تضيف ميزات جديدة دون تعقيد الأمور. إنه قوي بما يكفي للمشاريع المعقدة ولكنه لا يزال سهل الاستخدام لفريقي.

أكثر ما يعجبني في ClickUp هو قابليته للتخصيص ومرونته. يمكنني إعداده بالطريقة التي أريدها تمامًا، سواء كان ذلك باستخدام قوائم مهام بسيطة أو إنشاء سير عمل مفصل مع أتمتة وتبعيات ولوحات معلومات. فهو يحفظ كل شيء في مكان واحد — المشاريع والمستندات والاتصالات وحتى تتبع الوقت — لذلك لا أحتاج إلى التنقل بين أدوات متعددة. أنا أقدر أيضًا الواجهة البديهية والتحديثات المستمرة التي تضيف ميزات جديدة دون تعقيد الأمور. إنه قوي بما يكفي للمشاريع المعقدة ولكنه لا يزال سهل الاستخدام لفريقي.

2. Calendly (الأفضل لجدولة سهلة تعتمد على الروابط)

عبر Calendly

Calendly هي منصة جدولة تتيح لك تحديد الوقت والطريقة التي يمكن للأشخاص من خلالها حجز موعد معك. يمكنك اختيار ساعات العمل، وتحديد مدة كل اجتماع، وحتى إنشاء مناطق عازلة. قبل إظهار التوافر، تتحقق المنصة من جميع التقويمات المرتبطة بحسابك، مثل Google وOutlook وiCloud وExchange.

يمكنك إعداد أنواع مختلفة من المواعيد، مثل تسجيل وصول سريع لمدة 15 دقيقة، أو محادثة مع العميل لمدة 45 دقيقة، أو جلسة استراتيجية للفريق. هل تخطط لاستضافة حدث جماعي؟ يتولى Calendly عملية التسجيل ويحدد عدد الحضور.

تتيح لك هذه الأداة إنشاء جداول زمنية مختلفة لأنواع مختلفة من الأحداث، مثل مكالمات العملاء في أيام الأسبوع واجتماعات الفريق في الصباح فقط. بفضل ميزة الأتمتة المدمجة، يمكنك إرسال تذكيرات (بالبريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة) قبل الاجتماع وإرسال ملاحظات شكر أو طلبات تعليقات بعده.

أفضل ميزات Calendly

استخدم "استطلاعات الاجتماعات" للسماح للمشاركين بالتصويت على الأوقات المفضلة قبل التأكيد

ادمج "Calendly Routing" لإرسال الزوار إلى صفحات محددة بناءً على إجابات النموذج أو روابط المصدر

يمكنك الوصول إلى الأداة من أي مكان باستخدام ملحق متصفح Calendly

اجمع توفر فريقك لتقديم المزيد من خيارات الحجز

قم بإدارة جدولك الزمني وتعديل التوافر أثناء التنقل باستخدام تطبيق مخصص للأجهزة المحمولة

قيود Calendly

يتطلب أداة خارجية لعقد الاجتماع الفعلي، لأنه لا يحتوي على ميزة مؤتمرات مدمجة

أسعار Calendly

مجاني

قياسي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفرق: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Calendly

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (3,900+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Calendly؟

إليك تقييم G2:

إنه سهل الاستخدام للغاية، مما يجعل من السهل إعداد جدولك الزمني وإدارته. يمكنك تخصيص توفر وقتك وأنواع الاجتماعات وحتى إضافة أوقات فاصلة بين الاجتماعات.

إنه سهل الاستخدام للغاية، مما يجعل من السهل إعداد جدولك الزمني وإدارته. يمكنك تخصيص توفر وقتك وأنواع الاجتماعات وحتى إضافة أوقات فاصلة بين الاجتماعات.

3. Acuity Scheduling (الأفضل للشركات التي تقدم خدمات ذات احتياجات حجز معقدة)

عبر Acuity Scheduling

عندما يتعلق الأمر بإدارة الحجوزات، يتيح لك Acuity Scheduling ضبط التوافر بدقة عالية من خلال تعديل المناطق الزمنية، وتخصيص الجلسات لموظفين معينين، أو حجز وقت لأنواع معينة من المواعيد.

بالإضافة إلى إضافة التوافر لكل نوع من أنواع المواعيد، يمكنك أيضًا تعيين عناصر تحكم لمدى تقدم العملاء في الحجز أو مدى تأخرهم في الإلغاء/إعادة الجدولة.

بالنسبة للشركات العاملة في قطاع الصحة والعناية الصحية، يضمن الجدولة المتوافقة مع HIPAA التعامل الآمن مع المعلومات الحساسة. تتيح لك نماذج تسجيل العملاء القابلة للتخصيص تسجيل ما تحتاجه بالضبط، من التاريخ الطبي إلى الأسئلة، قبل بدء الجلسة.

أفضل ميزات Acuity Scheduling

اسمح للعملاء بحجز عدة جلسات في عملية دفع واحدة

قم بتضمين أداة الحجز مباشرة في موقعك الإلكتروني أو صفحتك على Facebook

اقبل المدفوعات في وقت الحجز من خلال تكامل Stripe أو Square أو PayPal

قم بإنشاء تقارير مفصلة عن الإيرادات والجدولة لتتبع الأداء

قم بإدارة العملاء وتتبع التقويم وقبول المدفوعات باستخدام تطبيق جوال

قيود Acuity Scheduling

في حين توجد عمليات حجز قياسية وتقارير إيرادات، إلا أن التحليلات المتقدمة مثل تتبع المجموعات أو مقاييس التحويل العميقة غير متوفرة

أسعار Acuity Scheduling

تجربة مجانية

المبتدئ: 20 دولارًا شهريًا

قياسي: 34 دولارًا شهريًا

بريميوم: 61 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Acuity Scheduling

G2: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 5700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Acuity Scheduling؟

إليك تقييم G2:

من السهل على العملاء استخدام واجهة العميل لاختيار أوقات مواعيدهم. تعجبني إمكانية قيام Acuity بمحاولة تجميع المواعيد معًا. كما يتيح لنا ذلك تحديد أننا نريد عددًا معينًا فقط من نوع معين من المواعيد في أسبوع معين (على سبيل المثال، ما لا يزيد عن 4 استشارات لعملاء جدد في الأسبوع).

من السهل على العملاء استخدام واجهة العميل لاختيار أوقات مواعيدهم. تعجبني إمكانية قيام Acuity بمحاولة تجميع المواعيد معًا. كما يتيح لنا ذلك تحديد أننا نريد عددًا معينًا فقط من نوع معين من المواعيد في أسبوع معين (على سبيل المثال، ما لا يزيد عن 4 استشارات لعملاء جدد في الأسبوع).

4. Setmore (الأفضل للشركات الصغيرة التي ترغب في معالجة الدفع المدمجة)

عبر Setmore

يوفر لك Setmore واجهة سهلة الاستخدام لترتيب جلساتك وتجميعها في فئات منظمة وإعادة ترتيبها كلما طرأت تغييرات. يحصل كل عضو في الفريق على تقويمه الخاص ورابط الحجز الخاص به حيث يمكنه إدراج جميع خدماته مع تفاصيل مثل المدة والسعر وما إلى ذلك.

لتسهيل الحجز عبر الإنترنت، يمكنك إضافة زر "احجز الآن" إلى صفحاتك على وسائل التواصل الاجتماعي أو إنشاء رموز QR للنشرات الإعلانية أو الملصقات أو الإيصالات.

يمكن استخدام الأداة في مجموعة متنوعة من بيئات العمل: يمكن لمؤسسات التدريب جدولة الدروس الجماعية وورش العمل، بينما يمكن للمستشارين الخاصين حجز جلسات فردية عبر الإنترنت أو وجهًا لوجه.

أفضل ميزات Setmore

استضف اجتماعات فيديو على الفور من خلال الاتصال بـ Zoom أو Teleport أو Google Meet

قم ببيع الدورات التدريبية وورش العمل عبر الإنترنت مع دعم الحجز الجماعي لعدد كبير من المشاركين

احصل على دعم متعدد المواقع للامتيازات التجارية أو الشركات التي لديها عدة فروع

اقبل المدفوعات عبر الإنترنت من خلال التكامل مع Square و Stripe و PayPal

قم بالمزامنة مع تقويم Google للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي على جهازك المحمول

قيود Setmore

قد يستغرق تخصيص الموظفين والموارد لفروع معينة وقتًا طويلاً بالنسبة للمؤسسات الكبيرة

أسعار Setmore

مجاني

المزايا: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Setmore

G2: 4. 5/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (950+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Setmore؟

إليك تقييم Capterra:

أحب أن أتمكن من إرسال رابط سهل إلى عملائي للحجز من خلاله، فهو يحفظ جميع بياناتهم لي ويرسل لي ولعملائي تذكيرات بالمواعيد. أسعار Setmore معقولة جدًا لأصحاب الأعمال الصغيرة.

أحب أن أتمكن من إرسال رابط سهل إلى عملائي للحجز من خلاله، فهو يحفظ جميع بياناتهم لي ويرسل لي ولعملائي تذكيرات بالجدولة. أسعار Setmore معقولة جدًا لأصحاب الأعمال الصغيرة.

مع SimplyBook. me، يمكنك استضافة موقع الحجز الخاص بك والمُحسّن للأجهزة المحمولة أو تضمين أدوات الحجز في موقعك الحالي.

يحتوي على أدوات تسويق مدمجة تساعد في الاحتفاظ بالعملاء وزيادة الإيرادات بما يتجاوز المواعيد البسيطة من خلال القسائم والبطاقات الهدايا والعضويات وأنظمة الولاء.

يمكنك أيضًا الاستفادة من ميزة "الموافقة على الحجز" المفيدة التي تتيح لك مراجعة الحجوزات يدويًا والموافقة عليها قبل تأكيدها. عندما تتطلب الخدمة معدات وموظفين وغرفًا، لا يتم تأكيد المواعيد إلا عند توفر جميع الموارد المطلوبة.

أفضل ميزات SimplyBook.me

أتمتة رسائل البريد الإلكتروني والتذكيرات عبر الرسائل القصيرة ورسائل الإلغاء وإعادة الجدولة لتقليل حالات عدم الحضور

اقبل المدفوعات والودائع عبر الإنترنت لتأمين الحجوزات

احصل على تكامل أصلي مع أدوات المحاسبة، مثل QuickBooks و FreshBooks و Xero، لمزامنة المعاملات

قم بتمكين الحجوزات الجماعية (دروس أو أحداث) حيث يمكن لعدة عملاء حجز نفس الموعد، مع التحكم في السعة

قيود SimplyBook. me

يفتقر إلى التكامل الأصلي مع أدوات المؤتمرات عبر الإنترنت، مما قد يمثل عائقًا للشركات التي تتطلب إمكانيات عقد اجتماعات افتراضية

أسعار SimplyBook.me

مجاني

الأساسي: 11.5 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

قياسي: 34.75 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

بريميوم: 69 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

(الأسعار محولة من اليورو إلى الدولار الأمريكي)

تقييمات ومراجعات SimplyBook.me

G2: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SimplyBook.me؟

إليك تقييم Capterra:

أنا سعيد جدًا بـ Simplybook. me. إنها منصة حجز بسيطة وهي ما كنت أبحث عنه. كما أنها تحتوي على معظم الميزات التي أردتها.

أنا سعيد جدًا بـ Simplybook. me. إنها منصة حجز بسيطة وهي ما كنت أبحث عنه. كما أنها تحتوي على معظم الميزات التي أردتها.

6. TidyCal (الأفضل من حيث التكلفة، وإمكانية الوصول مدى الحياة)

عبر TidyCal

إذا كنت تبحث عن برنامج جدولة عبر الإنترنت بتصميم سهل الاستخدام يبقي الأمور بسيطة دون إرباكك بميزات غير ضرورية، فإن TidyCal يمكن أن يكون خيارًا جيدًا.

الفكرة بسيطة: حدد توفر وقتك، وشارك الرابط الخاص بك، ودع العملاء أو الزملاء يختارون موعدًا. يمكن لهذه المنصة ربط ما يصل إلى 10 تقاويم (Google و Outlook و Apple). تتيح لك مرونتها إنشاء أنواع مختلفة من الاجتماعات، مثل عمليات تسجيل الوصول السريعة أو الاستشارات الأطول، وتعيين مدة مخصصة لها.

يمكنك أيضًا إنشاء روابط اجتماعات لـ Zoom و Google Meet و Microsoft Teams. إذا كنت تعمل مع عملاء عالميين، فإن ميزة TidyCal الذكية لاكتشاف المنطقة الزمنية ستكون مفيدة لك.

أفضل ميزات TidyCal

أضف فترات راحة بين الاجتماعات وحدد حدود الحجز اليومية لتجنب الإفراط في الالتزامات

استخدم طريقة التناوب لتوزيع الاجتماعات الواردة على مندوبي المبيعات أو وكلاء الدعم تلقائيًا

أنشئ أنواعًا منفصلة من الأحداث (استشارة لمدة 15 دقيقة، مكالمة استراتيجية لمدة ساعة)، لكل منها مدتها الخاصة، وأوقات التخزين المؤقت، والحدود، وما إلى ذلك.

قدم خيارات متنوعة لمواقع الاجتماعات حسب نوع الحجز

قم بتصدير بيانات الحجز في ملفات CSV لاستخدامها في أدواتك الأخرى

قيود TidyCal

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في مزامنة التقويم، خاصةً عند تداخل الأحداث

أسعار TidyCal

مجاني

الخطة الفردية: 29 دولارًا (دفعة واحدة)

خطة الوكالة: 79 دولارًا (دفعة واحدة)

تقييمات ومراجعات TidyCal

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن TidyCal؟

إليك تقييم Capterra:

كان TidyCal سهل الإعداد. كما كان من السهل جدًا دمج معالج الدفع ليتمكن من إجراء اجتماعات مدفوعة الأجر. أداة رائعة بشكل عام.

كان TidyCal سهل الإعداد. كما كان من السهل جدًا دمج معالج الدفع ليتمكن من إجراء اجتماعات مدفوعة الأجر. أداة رائعة بشكل عام.

7. Doodle (الأفضل لتنسيق اجتماعات المجموعات والاستطلاعات)

عبر Doodle

يساعد Doodle في تنسيق الاجتماعات، من المكالمات الفردية السريعة إلى الجلسات الجماعية الأكبر حجمًا. تتيح لك المنصة تحديد توفر وقتك ومشاركة رابط بسيط حتى يتمكن المدعوون من اختيار الوقت الذي يناسبهم.

تحافظ أداة الاجتماعات عبر الإنترنت هذه على مزامنة تقويمك، بحيث يتم تحديث توفر وقتك تلقائيًا بمجرد حجز موعد. تساعد هذه الأداة في تجنب التضارب والارتباك حتى في حالة الاجتماعات المتكررة أو المؤسسات المزدحمة عبر مناطق زمنية مختلفة.

هناك أيضًا ميزة "الحجز نيابة عن" التي تتيح للمساعدين ومسؤولي التوظيف جدولة الاجتماعات نيابة عن شخص آخر دون انتظار موافقته.

أفضل ميزات Doodle

اضبط الأوقات تلقائيًا للمشاركين في مناطق زمنية مختلفة، مما يقلل من أخطاء التحويل اليدوي

أضف علامة تجارية مخصصة، مثل الشعار والخلفية والألوان وما إلى ذلك، لصفحات الحجز والاستطلاعات الخاصة بك

قم بالمزامنة مع Google Calendar و Microsoft Outlook / Office 365 و iCloud وغيرها للحفاظ على دقة التوافر وتجنب الحجوزات المزدوجة

بسّط جدولة المجموعات من خلال السماح للمشاركين بالتصويت على أوقات الاجتماعات المفضلة

قيود Doodle

لا يوجد نظام CRM مدمج أو أتمتة عميقة لسير العمل مقارنة ببعض بدائل Doodle

أسعار Doodle

مجاني

المزايا: 14.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 19.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Doodle

G2: 4. 4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Doodle؟

إليك تقييم G2:

يعجبني أن Doodle يتيح للعديد من الأشخاص التعاون والتجمع معًا بغض النظر عن جداولهم الزمنية المتنوعة.

يعجبني أن Doodle يتيح للعديد من الأشخاص التعاون والتجمع معًا بغض النظر عن جداولهم الزمنية المتنوعة.

8. Square Appointments (الأفضل للشركات التي تحتاج أيضًا إلى تكامل نقاط البيع)

عبر Square Appointments

Square Appointments هو برنامج جدولة مصمم للشركات التي تريد أداة بسيطة وموثوقة لإدارة عملياتها. تحافظ المنصة على مزامنة التقويمات وجداول عمل الموظفين ومعلومات العملاء. يحصل كل موظف على تقويمه الخاص، ولكن كل شيء يظل متزامنًا تلقائيًا.

يمكنك أيضًا الحصول على رؤية واضحة لعملائك، بحيث تعرف دائمًا من سيأتي وما هي الخدمات التي استخدموها، مما يسهل عليك تخطيط التوظيف والأسعار والعروض الترويجية.

عندما يلغي شخص ما موعدًا أو يتغيب عنه، يمكنك إعداد قوائم انتظار لملء الفراغ بسرعة.

أفضل ميزات Square Appointments

اجمع بين الجدولة ومعالجة الدفع لإدارة المواعيد والمعاملات في مكان واحد

اسمح للعملاء بالحجز مباشرة من موقعك الإلكتروني باستخدام أداة الحجز

أتمتة رسائل التذكير عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية لتقليل حالات عدم الحضور وتحسين الالتزام بالمواعيد

قم بتعيين أذونات محددة للموظفين للسماح/تقييد الوصول إلى الميزات والمعلومات داخل المنصة

قم بإدارة الجداول الزمنية عبر مواقع متعددة وتقويمات ومناطق زمنية مختلفة

قيود Square Appointments

على الرغم من أن Square Appointments يتكامل جيدًا مع خدمات Square الأخرى، إلا أنه قد يكون تكامله محدودًا مع تطبيقات الجهات الخارجية خارج نظام Square

أسعار Square Appointments

مجاني

بالإضافة إلى: 49 دولارًا شهريًا لكل موقع

بريميوم: 149 دولارًا شهريًا لكل موقع

Pro: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Square Appointments

G2: 4. 3/5 (30+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 230 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Square Appointments؟

إليك تقييم Capterra:

كانت تجربتي العامة مع Square Appointments رائعة للغاية بسبب سهولة حجز عملائي لي مباشرة على Google. إذا كنت صاحب عمل جديد، فاستخدم Square Appointments لتسهيل حياتك كثيرًا.

كانت تجربتي العامة مع Square Appointments رائعة للغاية بسبب سهولة حجز عملائي لي مباشرةً على Google. إذا كنت صاحب عمل جديد، فاستخدم Square Appointments لتسهيل حياتك كثيرًا.

9. vCita (الأفضل لدمج الجدولة مع إدارة العملاء)

عبر vcita

إذا كنت تعتمد على التواصل المنتظم مع العملاء، فإن vcita تساعدك على توحيد التواصل مع العملاء والمواعيد والوثائق وسجل الدفعات.

يمكن لبرنامج الأعمال الصغيرة هذا أتمتة تأكيدات المواعيد والتذكيرات والمتابعات، بالإضافة إلى تذكيرات الدفع للفواتير غير المسددة. من السهل أيضًا إعداد عمليات أتمتة قائمة على المشغلات (على سبيل المثال، عروض أعياد الميلاد) لإشراك العملاء وتشجيعهم على تكرار التعامل معك.

تتعمق التحليلات المدمجة أكثر من تقارير الجدولة الأساسية. يمكنك معرفة الخدمات الأكثر حجزًا والعملاء العائدين وكيفية تدفق الإيرادات بمرور الوقت.

بالنسبة للشركات في القطاعات الخاضعة للتنظيم، توفر الأداة الامتثال لقانون HIPAA واتفاقيات الشركاء التجاريين (BAA)، والتي تعتبر ضرورية للخصوصية والامتثال القانوني.

أفضل ميزات vcita

أنشئ قوائم انتظار للمواعيد المشغولة واستخدم ميزات RSVP للأحداث التي تشهد إقبالًا كبيرًا

أضف أداة الجدولة عبر الإنترنت إلى موقعك الإلكتروني لتسهيل حجز المواعيد والدفع

قم بتحميل ومشاركة الملفات أو العقود أو الاستبيانات أو المستندات مع العملاء من خلال بوابة العملاء

أنشئ حسابات متعددة للموظفين، لكل منها جداولها ومواعيدها ورسائلها وأذوناتها الخاصة

التقط العملاء المحتملين مباشرة من Facebook Messenger وادمجهم في نظام CRM الخاص بك

قيود vcita

يفتقر إلى ميزات إدارة التقويم المتقدمة للجداول المعقدة

أسعار vcita

الأساسي: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

بلاتينيوم: 110 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات vcita

G2: 4. 6/5 (70+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (270+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن vcita؟

إليك تقييم G2:

بصفتي شخصًا يضطلع بالعديد من المهام في إدارة أعمالي، من المفيد للغاية أن تتوفر أدوات الجدولة وإدارة العملاء والفوترة والتسويق في مكان واحد. لقد فاجأتني ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة بمدى سهولة استخدامها، وأحب الطريقة التي تقترح بها الردود وتساعدني في كتابة محتوى تسويقي جذاب بسرعة.

بصفتي شخصًا يضطلع بالعديد من المهام في إدارة أعمالي، من المفيد للغاية أن تتوفر أدوات الجدولة وإدارة العملاء والفوترة والتسويق في مكان واحد. لقد فاجأتني ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة بمدى سهولة استخدامها، وأحب الطريقة التي تقترح بها الردود وتساعدني في كتابة محتوى تسويقي جذاب بسرعة.

10. Vagaro (الأفضل لشركات التجميل والعافية واللياقة البدنية)

عبر Vagaro

Vagaro هي منصة لإدارة الأعمال تجمع بين حجز المواعيد وإدارة التقويم وقواعد بيانات العملاء والمدفوعات وتتبع المخزون والتسويق في واجهة واحدة.

بالنسبة للشركات التي لديها عدة منافذ بيع، يمكن مشاركة بيانات العملاء والعضويات وبطاقات الهدايا والحزم عبر المواقع المختلفة لتوفير تجربة سلسة للعملاء. يمكن للمالكين أيضًا تتبع أداء الموظفين والعمولات والجداول الزمنية عبر الفروع بسهولة.

تحتوي الأداة أيضًا على نقطة بيع مدمجة لقبول المدفوعات، وبنية تحتية للدفع تدعم خيارات تقسيط المدفوعات والشراء الآن والدفع لاحقًا.

أفضل ميزات Vagaro

احصل على أدوات تسويقية مثل حملات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الآلية، والعروض الترويجية المخصصة، والصفقات اليومية، وأكواد الخصم، وما إلى ذلك.

قم بتضمين أدوات الحجز مباشرة في مواقع الويب أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك لجدولة المواعيد عبر الإنترنت

ادمج مع QuickBooks و Xero و Gusto لإدارة المحاسبة والرواتب بسلاسة

أرسل تذكيرات إلى فريقك وعملائك لتقليل حالات عدم الحضور

قيود Vagaro

لا تقدم الأداة دعمًا متعدد اللغات، ويمكن أن تكون واجهة المستخدم مربكة للغاية للمبتدئين

أسعار Vagaro

مجاني

موقع واحد: 23.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مواقع متعددة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Vagaro

G2: 4. 6/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 3400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Vagaro؟

إليك تقييم G2:

أحب الطريقة التي يمزج بها Vagaro بين الوظائف وسلاسة الاستخدام — فهو يحافظ على جدولة المواعيد وملاحظات SOAP وسجلات العملاء في مكان واحد دون أن يبدو معقدًا.

أحب الطريقة التي يمزج بها Vagaro بين الوظائف وسلاسة الاستخدام — فهو يحافظ على جدولة المواعيد وملاحظات SOAP وسجلات العملاء في مكان واحد دون أن يبدو ثقيلًا.

11. Mindbody (الأفضل لإدارة الفصول الدراسية والعضويات)

عبر Mindbody

صُمم Mindbody خصيصًا لخدمات العافية واللياقة البدنية والجمال، ويتولى كل شيء بدءًا من أعداد المواعيد الكبيرة إلى جداول الدروس المعقدة والعضويات وورش العمل والفعاليات.

كما أنه يساعد في التعريف بعملك من خلال تطبيق Mindbody وأدوات المواقع الإلكترونية وClassPass وشبكات الشركاء مثل Google ووسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يمكن للعملاء الجدد العثور عليك بسهولة.

يتعامل المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي للأداة مع المكالمات الفائتة وطلبات المواعيد واستفسارات العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وهذا يضمن عدم فقدان أي حجز أو عميل محتمل، حتى خارج ساعات العمل.

أفضل ميزات Mindbody

قم بتحميل جلسات العافية الآمنة والمسجلة مسبقًا وشاركها مباشرة مع العملاء باستخدام أدوات العافية الافتراضية من Mindbody

قم بتمكين حجز الدروس على أساس أسبقية الحضور باستخدام Pick-a-Spot، مما يتيح للعملاء اختيار المكان المفضل لديهم في جلسات اللياقة البدنية الجماعية

أتمتة التسويق باستخدام الرسائل النصية والبريد الإلكتروني الجماعي

احصل على عناصر تحكم على غرار الامتياز التجاري للشركات التي تعمل في عدة مواقع

احصل على رؤى حول عملك من خلال التقارير والتحليلات الشاملة

قيود Mindbody

خيارات تخصيص محدودة على الحجوزات التي يواجهها العميل دون دعم متقدم من المطورين

أسعار Mindbody

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Mindbody

G2: 3. 6/5 (أكثر من 440 تقييمًا)

Capterra: 4/5 (أكثر من 2900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Mindbody؟

إليك تقييم G2:

كل شيء منظم ومن السهل جدًا إجراء التحديثات بسرعة وكفاءة. من السهل إضافة عملاء جدد وتحديث جداولهم حسب الحاجة. إنها أداة فعالة جدًا بالنسبة لي ولعملائي.

كل شيء منظم ومن السهل جدًا إجراء التحديثات بسرعة وكفاءة. من السهل إضافة عملاء جدد وتحديث جداولهم حسب الحاجة. إنها أداة فعالة جدًا بالنسبة لي ولعملائي.

12. تطبيق Sign In (الأفضل لتقليل حالات عدم الحضور من خلال التذكيرات التلقائية)

عبر تطبيق Sign In App

بالنسبة للشركات التي تريد برنامجًا شاملاً لجدولة المواعيد لأتمتة الحجوزات وتحسين التواصل مع العملاء، فإن Sign In App يعد خيارًا جيدًا.

يمكن لخدمة Smart Messaging، المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي على غرار ChatGPT، الإجابة تلقائيًا على أسئلة العملاء وإرسال روابط إعادة الحجز وحتى التعامل مع حالات الإلغاء.

تُعطي المنصة الأولوية لإمكانية الوصول؛ حيث تتوافق صفحات الحجز مع معايير WCAG، وتدعم برامج قراءة الشاشة، وتشمل نظام حجز صوتي آلي، مما يسهل على جميع العملاء جدولة المواعيد.

تتيح لك التقارير المخصصة تتبع الخدمات الشائعة وتوافر الموظفين وأداء الموقع، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الجدولة والتوظيف.

تسجيل الدخول أفضل ميزات التطبيق

أنشئ صفحات حجز مخصصة لعلامتك التجارية وفقًا لاحتياجاتك

احصل على رؤى قيّمة حول اتجاهات المواعيد لاتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات

قم بتنفيذ سير عمل المواعيد باستخدام المنطق الشرطي، مثل إرسال تنبيهات مختلفة بناءً على نوع الموعد أو حالة العميل

توفير وصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) للمطورين لإنشاء تكاملات مخصصة أو أتمتة العمليات بما يتجاوز الخيارات القياسية

تسجيل الدخول قيود التطبيق

يتطلب تكاملًا مع تطبيقات خارجية لإجراء المواعيد الافتراضية، حيث لا توجد أدوات مدمجة لعقد مؤتمرات الفيديو

أسعار تطبيق Sign In

مجاني

الأساسي: 600 دولار/موقع (يتم الفوترة سنويًا)

محسّن: 1200 دولار/موقع (يتم الفوترة سنويًا)

المزايا: 1800 دولار/موقع (يتم الفوترة سنويًا)

تسجيل الدخول تقييمات وتصنيفات التطبيق

G2: 4. 6/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن تطبيق Sign In App؟

إليك تقييم G2:

أحب استخدام هذا النظام لأنه بسيط للغاية ويجعل العمل سهلاً وممتعًا. يمكنني التركيز على مهام أخرى مهمة وأنا على ثقة من أن احتياجاتي في مجال الجدولة والمواعيد يتم تلبية بدقة في كل مرة!

أحب استخدام هذا النظام لأنه بسيط للغاية ويجعل العمل سهلاً وممتعًا. يمكنني التركيز على مهام أخرى مهمة مع العلم أن احتياجاتي المتعلقة بالجدولة والمواعيد يتم تلبيةها بدقة في كل مرة!

13. YouCanBookMe (الأفضل للتكامل مع تقويمات Google و Microsoft)

عبر YouCanBookMe

بفضل واجهته سهلة الاستخدام ووظائفه المتقدمة، يمنحك YouCanBookMe الرؤية التي تحتاجها لاتخاذ قرارات ذكية حول كيفية قضاء وقتك واستخدام مواردك.

تتيح لك ميزة التوافر الديناميكي للمنصة تعيين ساعات مختلفة لكل نوع من أنواع الخدمات، بحيث يرى العملاء دائمًا خيارات دقيقة. توفر لوحة التحليلات المحسّنة رؤى حول حجوزاتك، مما يتيح لك تتبع الاتجاهات وقياس أداء جلساتك بمرور الوقت.

يمكن تخصيص تجربة العميل من خلال رسائل مخصصة في وضع عدم الاتصال ورسائل تاريخ الانتهاء، بحيث يعرف أي شخص يزور صفحة الحجز الخاصة بك سبب عدم توفر فترة زمنية معينة.

أفضل ميزات YouCanBookMe

حدد فترات الإشعار الدنيا والقصوى للتحكم في الوقت الذي يمكن للعملاء فيه حجز المواعيد

قم بتضمين موقع الحجز الخاص بك مباشرة في موقعك الإلكتروني باستخدام خيار التضمين المضمن

أنشئ جداول زمنية وحجوزات قابلة للتعديل باستخدام واجهة السحب والإفلات

أضف زرًا عائمًا "جدولة موعد" يظل مرئيًا أثناء تصفح العملاء لموقعك

ادمج مع آلاف الأدوات من خلال Zapier لأتمتة سير عملك

قيود YouCanBookMe

يفتقر إلى القدرة على تسمية المواعيد بشكل مختلف، مثل "الموعد الثاني" أو "الموعد الشخصي"، لدعم تحليل البيانات بدقة

أسعار YouCanBookMe

مجاني

فردية: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 13 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفرق: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات YouCanBookMe

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1900 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن YouCanBookMe؟

إليك تقييم G2:

صفحة الحجز قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة وتتميز بواجهة سهلة الاستخدام لتغيير أوقات التوافر. كما أن إشعار البريد الإلكتروني بالاجتماعات الجديدة مفيد للغاية أيضًا.

صفحة الحجز قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة وتتميز بواجهة سهلة الاستخدام لتغيير أوقات التوافر. كما أن إشعار البريد الإلكتروني بالاجتماعات الجديدة مفيد للغاية أيضًا.

