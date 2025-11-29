أفضل 10 أدوات دردشة متوافقة مع HIPAA للاتصال الآمن

وصلت رسالة من مريض في الساعة 11:42 مساءً. "مرحبًا، أعتقد أنني نسيت شيئًا مهمًا خلال موعد اليوم. هل يمكنني إخبارك الآن؟"

إنها لحظة يدركها الجميع، حيث تريد الرد دون تردد. على الرغم من أن ذلك يبدو أمراً طبيعياً، إلا أن القيام بذلك من شأنه أن يفتح الباب أمام انتهاك محتمل لقانون HIPAA. في الواقع، في العام الماضي فقط، أبلغت مؤسسات الرعاية الصحية عن 725 انتهاكاً للبيانات، مع تعرض أكثر من 275 مليون سجل طبي للخطر. وللأسف، فإن هذا النوع من الأزمات الشاملة لا يتباطأ.

لهذا السبب تعتبر أدوات الدردشة المتوافقة مع HIPAA مهمة. ليس لأن اللوائح تنص على ذلك، ولكن لأن هناك أشخاصًا حقيقيين على الجانب الآخر من كل محادثة.

الخبر السار هو أن هناك منصات مصممة خصيصًا لهذا النوع من الاتصالات. أدوات تحمي البيانات الحساسة دون تعطيل طريقة عملك. لذا، دعونا نلقي نظرة على عشرة من أفضل الخيارات التي تستحق الدراسة.

الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp –دردشة ومستندات ومهام ولوحات بيضاء ولوحات معلومات متوافقة مع HIPAA–تضمين بيانات EHR والتحكم في الوصول وسجل الإصدارات–تلخيص مدعوم بالذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Brain الأفراد والفرق الصغيرة والمؤسسات التي تحتاج إلى مساحة عمل شاملة ومتوافقة تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات TigerConnect – الوصول القائم على الأدوار، والمراسلة الآمنة، والمكالمات من السجلات – تكامل أداة EHR وأداة استدعاء الممرضات – تنبيهات تصعيد صامتة مقدمو الرعاية الصحية الذين يحتاجون إلى اتصالات سريرية في الوقت الفعلي أسعار مخصصة OhMD –رسائل نصية آمنة متوافقة مع HIPAA عبر أرقام الهواتف الحالية–أكثر من 85 تكاملًا مع سجلات الصحة الإلكترونية (EHR) والدردشة الحية والطيار الآلي–الدردشة الجماعية والزيارات عبر الفيديو العيادات الصغيرة التي تحتاج إلى اتصالات وتذكيرات نصية مع المرضى تبدأ الخطط المدفوعة من 250 دولارًا شهريًا Updox –صندوق وارد موحد للفاكس والبريد الإلكتروني والفيديو–رسائل آمنة مباشرة، سجلات تدقيق، تسجيل الملاحظات أثناء المكالمة الممارسات متعددة المواقع التي تحتاج إلى اتصالات مركزية ومعالجة مستندات أسعار مخصصة Paubox –بريد إلكتروني سلس متوافق مع HIPAA–مرشحات مدمجة للتصيد الاحتيالي/البرامج الضارة من أجل أمن البيانات DLP للبريد الإلكتروني، والتحليلات، ولوحة التحكم الآمنة مقدمو الخدمات الذين يحتاجون إلى تسويق آمن عبر البريد الإلكتروني والتواصل مع المرضى تبدأ الخطط المدفوعة من 38 دولارًا شهريًا Luma Health – رسائل SMS آلية، اتصالات صوتية، تواصل عبر البريد الإلكتروني – استقبال الأجهزة المحمولة، تحليلات الذكاء الاصطناعي، مزامنة السجلات الطبية الإلكترونية فرق إشراك المرضى تستفيد من الذكاء الاصطناعي في الأتمتة والتحليلات أسعار مخصصة SimplePractice –رسائل بوابة آمنة–متكاملة مع الفواتير والملاحظات والفيديو–قوالب ودردشة أثناء الجلسة مقدمو الخدمات الفرديون والممارسات الصغيرة التي تحتاج إلى رعاية صحية عن بُعد وتوثيق متكاملين تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا شهريًا Klara –فرز رسائل المرضى باستخدام الذكاء الاصطناعي–دردشة مستمرة عبر الرسائل القصيرة والمكالمات والدردشة عبر الإنترنت–صندوق بريد مشترك وخدمة الرعاية الصحية عن بُعد داخل التطبيق الفرق متعددة الأقسام التي تحتاج إلى اتصالات ذكية مع المرضى وتوجيههم أسعار مخصصة Spruce Health –VoIP آمن، SMS، فاكس، شجرة هاتفية–وضع علامات، توجيه المكالمات، أتمتة بعد ساعات العمل العيادات التي تحتاج إلى صناديق بريد واردة مرنة مع اتصالات هاتفية ورسائل آمنة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Rocket. Chat –حل مراسلة آمن في الموقع/مستضاف ذاتيًا–تحكم كامل في البيانات، واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة، مراسلة موحدة المنظمات والمؤسسات التي تعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات وتحتاج إلى اتصالات قابلة للتخصيص ومستضافة ذاتيًا تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة الدردشة المتوافقة مع HIPAA؟

بينما تدعي العديد من منصات الدردشة أنها توفر الأمان، إلا أن القليل منها فقط يفي بالمعايير الصارمة اللازمة لحماية بيانات المرضى والالتزام بلوائح HIPAA.

إليك ما يجب التحقق منه قبل اختيار إحداها:

التشفير من طرف إلى طرف ومسارات التدقيق : استخدم تشفيرًا قويًا للحفاظ على أمان الرسائل والمرفقات أثناء النقل والتخزين. مسارات التدقيق مهمة بنفس القدر، حيث تسجل من قام بالوصول إلى البيانات ومتى ومن أي جهاز.

مشاركة الملفات الآمنة وتكامل السجلات الصحية الإلكترونية: قم بتمكين نقل الملفات المشفرة والاتصال بمنصات السجلات الصحية الإلكترونية (EHR) أو أنظمة إدارة الممارسات للحفاظ على سلاسة سير العمل وحمايته.

دعم اتفاقية الشراكة التجارية (BAA) : وقّع اتفاقية شراكة تجارية (BAA) مع المورد الخاص بك لحماية المعلومات الصحية المحمية (PHI) بشكل قانوني والامتثال لمعايير HIPAA. تأكد دائمًا من توفر BAA قبل الالتزام

إعدادات الاحتفاظ بالرسائل وحذفها: تأكد من أن المنصة تسمح بالتحكم في فترات الاحتفاظ بالرسائل وتدعم الحذف الآمن للمعلومات الصحية المحمية (PHI) عندما لا تكون هناك حاجة إليها.

👀 هل تعلم؟ كشف خرق Anthem لعام 2015 عن بيانات ما يقرب من 78.8 مليون شخص، مما يجعله أحد أكبر خروقات بيانات الرعاية الصحية على الإطلاق.

لذا، إذا كنت مستعدًا للتخلي عن الحلول المؤقتة المحفوفة بالمخاطر وبناء نظام اتصال يمكنك الوثوق به، فإليك أفضل أدوات البرامج المتوافقة مع HIPAA التي يمكنك أخذها في الاعتبار 👇

1. ClickUp (أفضل مساحة عمل شاملة متوافقة مع HIPAA مع دردشة وإدارة المهام والتوثيق)

في مجال الرعاية الصحية، التواصل هو جوهر رعاية المرضى. من تنسيق الرعاية إلى التحديثات الإدارية، كل رسالة تحمل معلومات حساسة تحتاج إلى الحماية بموجب معايير HIPAA.

وهنا يأتي دور ClickUp for Health + ClickUp Chat لتغيير طريقة تواصل الفرق الطبية وتعاونها. إنه أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، تجمع جميع تطبيقات العمل والبيانات وسير العمل في منصة واحدة آمنة.

ClickUp متوافق مع SOC 2، وخطة Enterprise Plan الخاصة به متوافقة مع HIPAA (من خلال BAA موقّع)، وتتميز بأدوار مخصصة توفر عناصر تحكم متقدمة في أذونات المستخدمين والوصول.

حافظ على توافق جميع الاتصالات والوثائق والمواعيد والمهام مع HIPAA في ClickUp

بدلاً من إدارة أدوات الدردشة وأدوات تتبع المهام وأنظمة إعداد التقارير بشكل منفصل، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية والإداريين تبسيط الاتصالات والعمليات من مساحة عمل واحدة. في بيئات الرعاية الصحية، قد يبدو ذلك مثل قيام مقدم الرعاية بتحديث الوثائق أو قيام منسق الرعاية بمتابعة حالة المريض، مع الحفاظ على التنسيق بشأن الخطوات التالية ومتطلبات الوصول. وبالتالي، يقضي ClickUp على جميع أشكال توسع العمل ليوفر سياقًا كاملاً ومكانًا موحدًا للعمل المشترك بين البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي. دعونا نستكشف المزيد.

ضمان اتصال آمن وسريع مع ClickUp Chat

لحماية بيانات المرضى مع الحفاظ على اتصال الفرق، تتيح ClickUp Chat (أفضل منصة مراسلة شاملة ) إجراء محادثات في الوقت الفعلي تخضع لقواعد امتثال صارمة. وبشكل أكثر دقة، يتم حماية البيانات أثناء النقل والتخزين باستخدام معايير تشفير قوية.

احتفظ بالدردشات والمهام والتفاصيل الحساسة معًا في ClickUp Chat

تتضمن الدردشة @mentions والردود المترابطة. على سبيل المثال، يمكن لفريق الرعاية الذي يدير مرضى القلب إنشاء قناة دردشة مخصصة لـ "أمراض القلب" حيث تقوم الممرضات بتحديث العلامات الحيوية في الوقت الفعلي، ويقوم الصيدلي بإدخال تعديلات على الأدوية، ويتم إخطار طبيب القلب المناوب على الفور بـ @Mention لإجراء استشارة سريعة.

ابدأ الاجتماعات بنقرة واحدة مع SyncUps

هل ترغب في تحسين التواصل الطبي من خلال تمكين التعاون المباشر في الوقت الفعلي بين المتخصصين في الرعاية الصحية، بغض النظر عن مكان وجودهم؟

تعاون وجهًا لوجه مع زملائك في ثوانٍ باستخدام ClickUp SyncUps

إليك كيفية دعم ClickUp SyncUps للفرق الطبية:

التعاون الفوري: يمكن للفرق الطبية بدء أو الانضمام إلى SyncUps مباشرة من أي قناة أو رسالة مباشرة، مما يسمح للأطباء والممرضات والمتخصصين بمناقشة حالات المرضى وخطط العلاج أو التحديثات العاجلة دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

مشاركة الشاشة وربط المهام: أثناء SyncUp، يمكن للمشاركين مشاركة شاشاتهم لمراجعة نتائج المختبر أو الصور أو السجلات الطبية معًا. يمكنك أيضًا ربط مهام محددة بـ SyncUp مباشر، مما يضمن توافق الجميع على الخطوات والمسؤوليات التالية.

إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة: تعمل SyncUps بسلاسة على الأجهزة المحمولة، بحيث يمكن لمتخصصي الرعاية الصحية الانضمام إلى المناقشات المهمة من أي مكان في المستشفى أو العيادة، حتى أثناء قيامهم بجولاتهم.

التواصل المتسلسل: تتضمن SyncUps دردشة متسلسلة، مما يسهل توثيق القرارات الرئيسية ومشاركة الموارد ومتابعة بنود العمل بعد المكالمة.

تواصل بشكل غير متزامن مع Clips

إذا كان التواصل في الوقت الفعلي صعبًا، يمكنك تسجيل ومشاركة تحديثات الفيديو والتفسيرات والتحديثات بشكل غير متزامن باستخدام ClickUp Clips.

وهذا يعني أن الأطباء والممرضات والإداريين يمكنهم شرح سير العمل المعقد وتقديم الملاحظات أو إرسال تحديثات عن المرضى وفقًا لجدولهم الزمني الخاص. وهذا مثالي للعمل بنظام الورديات والتعاون بين الفرق أو عندما لا يكون من الممكن عقد اجتماعات فورية.

قم بتضمين مقاطع ClickUp في المهام والمستندات والدردشات لتعاون أكثر سلاسة

إليك كيفية عمل Clips و SyncUp معًا لجعل الاتصالات الطبية أكثر أمانًا وقوة:

وصول محمي: يتم تخزين كل مقطع في مساحة عمل ClickUp الآمنة، مع أذونات دقيقة ومسارات تدقيق. يمكن للمستخدمين المصرح لهم فقط عرض التسجيلات أو مشاركتها، مما يضمن سرية بيانات المرضى والاتصالات الداخلية.

قابلية التدقيق: يتم تسجيل المقاطع تلقائيًا مع طوابع زمنية وتفاصيل المستخدم، مما يدعم متطلبات HIPAA لتتبع الوصول وضوابط التدقيق.

اتصالات موحدة: يتكامل Clips بسلاسة مع ميزات الدردشة والمستندات وإدارة المهام في ClickUp. وهذا يعني أن جميع اتصالاتك - سواء كانت نصية أو مرئية أو صوتية - مركزة وقابلة للبحث ومحمية تحت نفس مظلة الامتثال لقانون HIPAA.

قم بإنشاء ومشاركة وتحرير معلومات الرعاية الصحية في Docs

لتوسيع نطاق هذا التوافق ليشمل التوثيق، يوفر ClickUp Docs للفرق مساحة آمنة ومتعددة الاستخدامات لإنشاء ومشاركة وتحديث كل شيء بدءًا من إجراءات التشغيل القياسية وبروتوكولات العلاج وحتى ملاحظات الاجتماعات وسير عمل الاستقبال.

قم بإنشاء ومشاركة وثائق متنوعة مثل إجراءات التشغيل القياسية والكتيبات باستخدام ClickUp Docs

يعمل برنامج التعاون في المستندات المعزز هذا مباشرة داخل مساحة العمل الخاصة بك ويرتبط بالمشاريع أو المهام أو المجلدات بحيث لا تظل عالقة في مكان ما أو مدفونة في سلاسل البريد الإلكتروني.

يمكنك تعيين المهام من داخل مستند، والإشارة إلى زملائك في الفريق، والتحكم في الوصول إلى كل مشاهد أو محرر على حدة. يمكنك أيضًا تضمين مراجع PubMed أو Scopus للتعاون في المنشورات أو البيانات التجريبية.

شارك المستندات وقم بإدارة أدوار المتعاونين باستخدام أذونات ClickUp

يمكن مشاركة كل مستند داخليًا أو خارجيًا، مع خيارات لدعوة المتعاونين كمشاهدين أو معلقين أو محررين كاملين. يتم تشغيل سجل الإصدارات في الخلفية بحيث يمكن دائمًا تتبع التعديلات، ويمكنك الرجوع إلى الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر.

تعمل تعليقات المهام على توسيع نطاق هذا التعاون بشكل أكبر. بدلاً من تقسيم التعليقات عبر تطبيقات الدردشة، يتم وضعها في المكان الذي يتم فيه العمل بالضبط. يمكن لمقدم الخدمة ترك سياق حول مهمة تنسيق الرعاية، أو يمكن لمسؤول الامتثال الإشارة إلى شيء يحتاج إلى متابعة. يمكنك أيضًا وضع علامات على زملائك في الفريق أو تضمين ملفات أو تحويل تعليق إلى مهمة جديدة إذا تحول إلى شيء قابل للتنفيذ.

💡 نصيحة احترافية: بسّط عملية استقبال المرضى وتحديث الطلبات عن طريق إنشاء نماذج مخصصة في ClickUp. يمكنك أيضًا التكامل مع Cognito Forms لتحويل عمليات إرسال النماذج تلقائيًا إلى مهام قابلة للتنفيذ، مما يقلل من إدخال البيانات يدويًا ويسرع سير العمل السريري.

حافظ على ترابط كل التفاصيل عبر مساحة العمل الخاصة بالرعاية الصحية

عندما يبدأ السياق في التوسع عبر عدة سلاسل محادثات، يقوم ClickUp Brain بدمجها معًا. من خلال موجه سريع، يمكن لهذا الحل القوي للرعاية الصحية القائم على الذكاء الاصطناعي تلخيص تعديلات المستندات الطويلة أو سجلات المحادثات، واستخراج عناصر الإجراءات من التعليقات، أو المساعدة في صياغة رد ضمن مهمة ما.

قم بإنشاء ملخصات على الفور وبأمان باستخدام ClickUp Brain

تم تدريبه على مساحة عملك، لذا فهو يفهم كيفية تواصل فريقك وعمله. بالنسبة للفرق التي تتعامل مع مهام حساسة وكبيرة الحجم، يوفر دعم الذكاء الاصطناعي لهذه المهام الوقت مع الحفاظ على التركيز على الصورة الأكبر.

على سبيل المثال، يمكن لفريق مكافحة العدوى في المستشفى استخدام ClickUp Brain لمعالجة تقارير الحوادث اليومية واستخلاص الاتجاهات الرئيسية (مثل مصادر العدوى المتكررة).

📌 جرب هذه المطالبات: قدم مرجعًا سريعًا لإرشادات CDC بشأن الامتثال لقواعد نظافة اليدين واربطه بوثيقة مكافحة العدوى الخاصة بنا.

لخص ملاحظات اجتماع الفريق متعدد التخصصات اليوم وقم بإدراج بنود العمل لفرق أمراض القلب والتمريض والصيدلة بشكل منفصل.

قم بإنشاء قائمة مراجعة للمتابعة للمرضى بعد الجراحة بناءً على بروتوكول الخروج من المستشفى هذا وقم بتعيين المهام لوحدة التعافي.

سلط الضوء على المشكلات المتكررة من تقارير حوادث مكافحة العدوى لهذا الأسبوع واقترح ثلاثة إجراءات ذات أولوية للاجتماع الاستعراضي التالي.

أفضل ميزات ClickUp

أتمتة المهام: أتمتة مهام الرعاية المتكررة وسير عمل المواعيد باستخدام أتمتة مهام الرعاية المتكررة وسير عمل المواعيد باستخدام ClickUp Automations باستخدام مشغلات وشروط محددة مسبقًا.

تصور البيانات: تتبع حجم عمل الفريق وعمليات رعاية المرضى على تتبع حجم عمل الفريق وعمليات رعاية المرضى على لوحات معلومات ClickUp باستخدام مخططات قابلة للتخصيص وأدوات تتبع الوقت وتخطيط السعة.

تنسيق الرعاية المركزية: نظم المواعيد والمتابعات في الوقت الفعلي باستخدام نظم المواعيد والمتابعات في الوقت الفعلي باستخدام تقويم ClickUp

تضمين البيانات بشكل آمن: أضف بيانات السجلات الصحية الإلكترونية (EHR) أو نماذج التأمين أو نتائج المختبرات مباشرة إلى ClickUp Docs لاتخاذ إجراءات أسرع على مستوى الفريق.

تكامل سلس ومتوافق: اتصل بأمان مع أكثر من 1000 أداة مثل Zoom و Google Workspace و Slack لإنشاء نظام رعاية صحية مترابط مع اتصل بأمان مع أكثر من 1000 أداة مثل Zoom و Google Workspace و Slack لإنشاء نظام رعاية صحية مترابط مع تكاملات ClickUp.

قيود ClickUp

قد تبدو مجموعة الميزات الواسعة مربكة للممارسات الصغيرة أثناء عملية التهيئة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك تقييم G2:

أكثر ما أحبه في ClickUp هو كيفية عمل كل شيء معًا بسلاسة. يتيح لنا الجمع بين الدردشة واللوحات البيضاء والمساحات إجراء العصف الذهني وتعيين المهام وتتبع العمل في مكان واحد. إنه مرن ومرئي وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة، مما يجعله مثاليًا لإدارة فرق ومشاريع متعددة عبر الأقسام. ساعدتنا ميزة Wiki أيضًا في استبدال إجراءات التشغيل القياسية المتفرقة ووثائق التهيئة بمصدر واحد موثوق.

💡 نصيحة احترافية: Brain MAX يغير طريقة التواصل في مجال الطب والرعاية الصحية من خلال دمج جميع المعلومات الهامة وسير العمل في مساحة عمل واحدة آمنة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. إليك كيفية القيام بذلك: جرب ClickUp Brain MAX لإجراء بحث أعمق والحصول على سياق أوسع. ابحث على الفور في ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint وجميع تطبيقاتك المتصلة، بالإضافة إلى الويب، للعثور على ملفات المرضى أو وثائق البحث أو سجلات الامتثال.

بالنسبة للأطباء والموظفين المتنقلين، تتيح لك Talk to Text طرح الأسئلة أو إملاء ملاحظات المرضى أو إصدار أوامر العمل بصوتك دون استخدام اليدين وفي أي مكان.

بدلاً من الاعتماد على مجموعة متنوعة من أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة مثل ChatGPT وClaude وGemini، يوفر Brain MAX حلاً واحدًا وسياقيًا وجاهزًا للاستخدام في المؤسسات يفهم بيئة الرعاية الصحية الخاصة بك. جرب ClickUp Brain MAX — التطبيق الفائق الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يفهم حقًا سير عملك الطبي. تخلص من أدوات الذكاء الاصطناعي المتعددة واستمتع بتواصل سلس وآمن وذكي في مجال الرعاية الصحية.

2. TigerConnect (الأفضل للاتصالات السريرية في الوقت الفعلي)

عبر TigerConnect

TigerConnect هي منصة مراسلة متوافقة مع HIPAA تخصص الاتصالات لمقدمي الرعاية الصحية، وتوفر وصولاً قائماً على الأدوار للأطباء والممرضات والإداريين. تتميز بواجهة قابلة للتكيف تعمل على ضبط الإشعارات والتصميمات ديناميكياً بناءً على أدوار المستخدمين، مما يضمن توجيه التنبيهات إلى الأفراد المعنيين.

كما توفر ميزة "التصعيد الصامت" التي تقوم بإشراك المشرفين في حالة تأخر الردود. تتيح الأداة أيضًا للمستخدمين بدء الدردشات أو المكالمات مباشرة من سجلات المرضى وتدعم سير العمل المخصص، مثل قوائم المراجعة قبل الجراحة، المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الرعاية المحددة.

أفضل ميزات TigerConnect

لوحة إدارة مركزية مع توفير المستخدمين (استيراد CSV، LDAP/AD)، ومزامنة جدولة الأدوار، وإلغاء فوري للوصول إلى الجهاز

ادمجها مع أنظمة EHR وأدوات استدعاء الممرضات للوصول في الوقت الفعلي إلى بيانات المرضى أثناء الاستشارات

تواصل حسب الدور (على سبيل المثال، "طبيب القلب المناوب") بدلاً من البحث عن الأسماء

قيود TigerConnect

يذكر بعض المستخدمين أن النظام يبدو قديمًا ويتطلب إغلاق شاشة للوصول إلى أخرى، مما يبطئ سير العمل.

أسعار TigerConnect

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات TigerConnect

G2: 4. 5/5 (أكثر من 190 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن TigerConnect؟

يقول أحد المراجعين في G2:

تعد TigerConnect مفيدة للغاية في نشر تنبيهات المعلومات على مستوى الشركة (الطقس، حركة المرور، حالات الطوارئ)، فضلاً عن كونها أداة رائعة للتواصل الداخلي مع الموظفين، مما يتيح إعداد تقارير المرضى ومعلومات الإحالة ومعلومات HIPAA دون خوف من انتهاك HIPAA.

👀 هل تعلم؟ لا تزال فئة انتهاكات HIPAA للانتهاكات غير المقصودة تؤدي إلى غرامات تتراوح بين 100 و50,000 دولار لكل انتهاك، بحد أقصى سنوي قدره 25,000 دولار للمخالفات المتكررة.

3. OhMD (الأفضل للتواصل مع المرضى عبر الرسائل النصية وتذكيرهم بمواعيدهم)

عبر OhMD

تأسست OhMD في عام 2016 على يد مجموعة من المبتكرين في مجال الرعاية الصحية الذين سعوا إلى سد فجوة التواصل بين الأطباء والمرضى. طوروا منصة يمكن لمقدمي الخدمات من خلالها استخدام أرقام هواتفهم الحالية لإرسال رسائل آمنة. مما أدى إلى التخلص من الحاجة إلى تطبيقات إضافية.

ترتبط الأداة بأكثر من 85 نظامًا من أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية (EHR)، مما يسهل إدخال تفاصيل المريض في المحادثة. كما تتيح للممارسين مشاركة رابط آمن بنقرة واحدة للزيارات عبر الفيديو، ودمجها بسلاسة في سلسلة الرسائل.

بالنسبة لفرق الرعاية، يوفر OhMD دعمًا متعدد المستأجرين وتسجيل دخول واحد وتدقيق المستخدمين وخيارات الدردشة الجماعية للحفاظ على تنسيق كل شيء. يساعد هذا الإعداد العيادات الصغيرة على إدارة رعاية المرضى بشكل أكثر فعالية.

أفضل ميزات OhMD

استخدم Autopilot لجدولة المتابعات التي تبقي المرضى على اطلاع بالخطوات التالية بعد الزيارات

استفد من الدردشة المباشرة لفتح مساحة ترحيبية للمرضى الجدد للتواصل عبر موقعك الإلكتروني

استفد من النماذج الإلكترونية لجمع المعلومات الصحية المحمية قبل المواعيد من خلال تبادل رسائل نصية بسيطة

قيود OhMD

أبلغ بعض المستخدمين أن رسائل المرضى تختفي أحيانًا، مما يؤدي إلى إجراء عمليات بحث يدوية للعثور عليها.

أسعار OhMD

Reach : يبدأ من 300 دولار شهريًا

تطوير: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات OhMD

G2: 4. 8/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: التقييمات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن OhMD؟

يقول أحد المراجعين في G2:

أحب سهولة الاستخدام ودعم العملاء. كما أنهم يقدمون ردودًا سريعة عندما أواجه مشكلة. بشكل عام، أحب النظام والإشعارات الفورية التي أتلقىها عبر البريد الإلكتروني عندما يكون لدي رسالة نصية جديدة.

4. Updox (الأفضل للممارسات متعددة المواقع مع تبادل المستندات والاتصال المركزي)

عبر Updox

تجمع Updox رسائل البريد الإلكتروني والفاكسات والمكالمات المرئية في صندوق بريد موحد، مما يركز الاتصالات لمقدمي الخدمات. تتيح ميزة Direct Secure Messaging (DSM) للأطباء مشاركة سجلات المرضى بأمان مع زملائهم عبر شبكة موثوقة.

صُمم Updox خصيصًا لمقدمي الخدمات خارج المستشفيات، مثل الأطباء والصيادلة، ويوفر أيضًا لوحة تحكم يمكن للفرق من خلالها تتبع حالة الرسائل وردود المرضى في الوقت الفعلي. علاوة على ذلك، يدمج معالجة الدفع في الدردشات، مما يسمح للموظفين بتحصيل الرسوم دون الحاجة إلى تبديل الشاشات.

يتلقى المرضى تذكيرات بالمواعيد مباشرة في صندوق بريدهم الوارد، بينما يتم تصعيد الحالات العاجلة بنقرة واحدة من أي عضو في الفريق. وهذا يضمن بيئة امتثال أكبر للفرق والأقسام على حد سواء.

أفضل ميزات Updox

استضف مكالمات جماعية للرعاية الصحية عن بُعد تضم ما يصل إلى 19 مشاركًا، مع غرف انتظار افتراضية ومشاركة الشاشة وتسجيل الملاحظات أثناء المكالمة.

قم بتحرير المستندات وتوقيعها وحجبها وتمييزها مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك دون الحاجة إلى تصديرها إلى أداة أخرى.

قم بتوجيه الفاكسات تلقائيًا باستخدام مهام قائمة على القواعد واحتفظ بسجل تدقيق متوافق مع HIPAA لكل مستند.

قيود Updox

أبلغ بعض المستخدمين عن تجديد العقود تلقائيًا دون خيار الإنهاء أو الشراء، مما أدى إلى فرض رسوم غير مرغوب فيها.

أسعار Updox

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Updox

G2: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 1/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Updox؟

يقول أحد المراجعين في G2:

واجهة Updox وتكاملها مع EHR (Practice Fusion) سهلة للغاية وبديهية. كعيادة طبية، كنا نتلقى الكثير من الفاكسات الزائدة عن الحاجة، مما أدى إلى إهدار الكثير من الورق، والأهم من ذلك، إهدار الكثير من الوقت في استلام الفاكسات ومسحها ضوئيًا ثم نقلها إلى ملفات المرضى. مع Updox، بنقرة واحدة يتم نقل الفاكس إلى ملف المريض. هذا يجعل حياة الجميع أسهل بكثير، ونوفر الكثير من المال على الورق.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، ينتج المستشفى العادي حوالي 50 بيتابايت من البيانات كل عام. وهذا يزيد عن ضعف البيانات المخزنة في مكتبة الكونغرس بأكملها!

5. Paubox (الأفضل للتسويق عبر البريد الإلكتروني المتوافق مع HIPAA والتواصل مع المرضى)

عبر Paubox

بدلاً من الاعتماد على البوابات أو كلمات المرور أو النقرات الإضافية، يقوم Paubox بتشفير كل بريد إلكتروني صادر خلف الكواليس حتى يتمكن المستلمون من قراءة الرسائل مباشرة في صندوق الوارد الخاص بهم، سواء كانوا يستخدمون Gmail أو Outlook أو عميل جوال.

يتكامل مع مزود البريد الإلكتروني الحالي الخاص بك ويضمن تلقائيًا الامتثال لقانون HIPAA دون الحاجة إلى تغييرات في سير العمل. يمكن للمسؤولين مراجعة التحليلات وإدارة التهديدات المعزولة وفرض السياسات من خلال لوحة تحكم آمنة.

بينما تعمل الحماية المدمجة من التهديدات الواردة على حظر التصيد الاحتيالي والتزوير والبرامج الضارة باستخدام مرشحات مثل ExecProtect و DomainAge.

أفضل ميزات Paubox

قم بتضمين وظيفة البريد الإلكتروني المشفر مباشرة في التطبيقات باستخدام RESTful Email API مع أمان معتمد من HITRUST

استخدم Email DLP لفحص الرسائل الصادرة وحماية المحتوى الحساس قبل إرساله

يكتشف ويحظر رسائل البريد الإلكتروني الواردة أو الصادرة التي تحتوي على معلومات صحية محمية (PHI) حساسة أو بيانات أخرى خاضعة للتنظيم (أرقام الضمان الاجتماعي، بطاقات الائتمان)

قيود Paubox

يجد بعض المستخدمين صعوبة في التنقل في Paubox Forms ويشيرون إلى نقص خيارات التخصيص.

أسعار Paubox

قياسي : 38 دولارًا شهريًا

بالإضافة إلى : 77 دولارًا شهريًا

بريميوم: 90 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Paubox

G2: 4. 9/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Paubox؟

يقول أحد المراجعين في G2:

أقدر الطريقة التي تضمن بها Paubox اتصالات بريد إلكتروني آمنة ومتوافقة مع HIPAA، مما يسهل إرسال المعلومات الحساسة مع الحفاظ على السرية. كما تعمل الواجهة سهلة الاستخدام على تبسيط عملية إدارة بيانات المرضى، مما يعزز الكفاءة العامة وسير العمل.

📮ClickUp Insight: ما يقرب من 20٪ من المشاركين في استطلاعنا يرسلون أكثر من 50 رسالة فورية يوميًا. قد يشير هذا الحجم الكبير إلى أن الفريق يتبادل الرسائل بسرعة باستمرار، وهو أمر رائع من حيث السرعة ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى إرهاق في التواصل. بفضل أدوات التعاون المدمجة في ClickUp، مثل ClickUp Chat و ClickUp Assigned Comments، ترتبط محادثاتك دائمًا بالمهام ذات الصلة، مما يعزز الرؤية ويقلل من الحاجة إلى المتابعة غير الضرورية.

6. Luma Health (الأفضل للمشاركة الآلية للمرضى والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Luma Health

Luma Health هي منصة نجاح المرضى الأصلية القائمة على الذكاء الاصطناعي والمصممة لتبسيط رحلة الرعاية من البداية إلى النهاية. قبل الزيارات، يتلقى المرضى نماذج استقبال عبر الهاتف المحمول، ويقومون بتحميل هوياتهم ومعلومات التأمين الخاصة بهم، ويملئون الموافقات، ويتم تسجيل كل ذلك رقميًا ومزامنته تلقائيًا مع سجلات الصحة الإلكترونية.

تكاملها العميق مع أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية مثل Epic و eClinicalWorks و Athenahealth وغيرها يدعم سير العمل الآلي الذي يقوم بمزامنة البيانات بين المنصات. كما أنه يعمل على أتمتة التواصل من خلال الرسائل النصية القصيرة ثنائية الاتجاه متعددة اللغات والصوت والبريد الإلكتروني والدردشة الآمنة. وبهذه الطريقة، يمكنه التعامل مع عمليات التأكيد والإلغاء وإعادة الجدولة والإحالة والاستدعاء (باستخدام NLP لفهم الاستجابات الطبيعية والرموز التعبيرية). تتتبع التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مقاييس مثل انخفاض حالات عدم الحضور، وتحويل الإحالات، وإكمال الاستقبال، ونمو الإيرادات، ورضا المرضى، مما يساهم في وضع جداول زمنية أكثر ذكاءً.

أفضل ميزات Luma Health

تقوم بإخطار المرضى تلقائيًا عند توفر مواعيد مفضلة بسبب الإلغاءات، مع المطابقة حسب النوع والمزود والموقع

استخدم Spark AI + Navigator Concierge للتعامل مع مكالمات المرضى ورسائلهم النصية من خلال فهم اللغة الطبيعية.

حوّل الفاكسات الواردة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتصنيفها واستخراج البيانات منها وتوجيهها على الفور دون الحاجة إلى الفرز اليدوي.

قيود Luma Health

يحتاج بعض المستخدمين إلى التحديث بشكل متكرر لرؤية الرسائل الجديدة، ويبلغون أن الروابط المرسلة لا تصل أبدًا إلى المستلمين.

أسعار Luma Health

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Luma Health:

G2: 4. 8/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (80+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Luma Health؟

يقول أحد المراجعين في G2:

أنا أحب تمامًا سهولة وسرعة إرسال رسائل آمنة إلى مرضانا تحتوي على معلومات الإحالة/الموعد. يمكنك تضمين كل التفاصيل لهم دون الحاجة إلى الاتصال الهاتفي. ويمكنني الانتقال إلى المهمة التالية، مع الاستمرار في التحدث مع المريض إذا لزم الأمر.

💡 نصيحة احترافية: درب الموظفين على استخدام الأحرف الأولى من اسم المريض والأرقام الأربعة الأخيرة من رقم السجل الطبي بدلاً من الأسماء الكاملة في الدردشة. سيظل ذلك قابلاً للتعرف عليه من قبل فريقك، ولكنه يضيف طبقة إضافية من الحماية في حالة مشاركة لقطات الشاشة عن طريق الخطأ.

7. SimplePractice (الأفضل لمقدمي الخدمات الفرديين والممارسات الصغيرة التي تحتاج إلى خدمات الرعاية الصحية عن بُعد والفوترة المتكاملة)

عبر SimplePractice

SimplePractice هو نظام إدارة الممارسات والملفات الطبية الإلكترونية المتوافق مع HIPAA. وهو مصمم لمجموعة من مقدمي الرعاية، بما في ذلك المعالجون وأخصائيو أمراض النطق واللغة والمعالجون المهنيون والأطباء النفسيون.

تتكامل ميزة المراسلة الآمنة بشكل وثيق مع بوابة العميل، مما يساعد المعالجين على البقاء على اتصال بين الجلسات دون المساس بالخصوصية. ما يميزها هو كيفية تكامل المراسلة بسلاسة مع الأدوات السريرية الأخرى، مثل جلسات الفيديو وملاحظات التقدم وجدولة المواعيد.

بالنسبة للممارسات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، يدعم SimplePractice الدردشة الآمنة أثناء الجلسات خلال الزيارات المرئية المباشرة. وهذا مفيد بشكل خاص لمشاركة الروابط والموارد المكتوبة أو للتحقق عند انقطاع الصوت. يمكنك أيضًا تعيين رسائل التوافر وإرسال تحديثات البث إلى عملاء محددين والتأكد من أن جميع الاتصالات تظل مشفرة وموثقة.

أفضل ميزات SimplePractice

قم بالوصول إلى Wiley Treatment Planner لوضع خطط رعاية مفصلة مع خيارات محددة مسبقًا ومصممة خصيصًا لتشخيصات محددة.

استفد من قوالب الملاحظات المخصصة وخطط العلاج والتقييمات التي تملأ مسبقًا بيانات العملاء من أجل توثيق سريري فعال.

قم بالوصول إلى لوحات معلومات التقارير والتحليلات حول الحضور واتجاهات الدخل ومصادر الإحالة وحجم العمل لدى مقدمي الخدمات للحصول على رؤى أكثر ذكاءً حول الممارسة.

قيود SimplePractice

لاحظ عدد قليل من المستخدمين عدم وجود ميزة الحفظ التلقائي، مما يتطلب الحفظ اليدوي المتكرر لتجنب فقدان التقدم المحرز في الملاحظات.

أسعار SimplePractice

مبتدئ : 49 دولارًا شهريًا

Essential : 79 دولارًا شهريًا

بالإضافة إلى: 99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات SimplePractice

G2: 4. 1/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SimplePractice؟

يقول أحد المراجعين في G2:

تجعل التنسيقات المتاحة للملاحظات مثل "Wiley" إنشاء خطة العلاج تجربة أسهل بكثير مما كانت عليه بالنسبة لي في الماضي. يعجبني تصميم SimplePractice؛ فهو سهل التصفح للغاية. يمكن للعملاء الاتصال بك عبر الرسائل، ويمكنك إجراء جلسات رعاية صحية عن بُعد افتراضية معتمدة من HIPAA.

8. Klara (الأفضل لتبسيط التواصل مع المرضى بين الأقسام المختلفة والتوجيه الذكي)

عبر Klara

Klara هي منصة أخرى متوافقة مع HIPAA لتفاعل المرضى توفر تجربة سلسة تشبه الرسائل النصية عبر جميع قنوات الاتصال. سواء كان المريض يرسل رسائل عبر SMS أو موقع الويب أو الدردشة عبر الإنترنت أو مكالمة هاتفية، يتم توجيه جميع الاتصالات إلى سلسلة رسائل واحدة مشفرة يمكن للموظفين إدارتها مركزيًا. من أبرز ميزاتها طبقة التوجيه الذكي وأتمتة سير العمل. يستخدم Klara Assistant الذكاء الاصطناعي لتفسير احتياجات المرضى — حتى من الرسائل الحرة — ويقوم تلقائيًا بتمييزها أو تخصيصها أو توجيهها إلى عضو الفريق المناسب (للفواتير أو الجدولة أو الأسئلة السريرية، إلخ). وهذا يقلل من وقت الفرز ويقلل من الازدحام في مكتب الاستقبال.

تتعامل Klara أيضًا مع أنماط الاتصال المختلطة بسلاسة. إذا اتصل مريض، فيمكنه اختيار تحويل المكالمة إلى سلسلة رسائل آمنة.

أفضل ميزات Klara

قم بتمكين الطب عن بُعد داخل التطبيق من خلال غرف الانتظار الافتراضية والزيارات عبر الفيديو ومواضيع الدردشة المستمرة التي يتم أرشفتها تلقائيًا مع المحادثة.

ادعم التعاون الداخلي من خلال صناديق البريد المشتركة و@mentions والملاحظات الداخلية وإعادة تخصيص الرسائل عبر فرق الجدولة والسريرية والفوترة.

قم ببث التحديثات أو رسائل السياسة بأمان إلى مجموعات المرضى باستخدام الرسائل النموذجية داخل Klara

قيود Klara

يرغب المستخدمون في إرسال النماذج أو الطلبات أو النتائج مباشرة من ملفات المرضى إلى Klara بدلاً من حفظها وتحميلها بشكل منفصل.

أسعار Klara

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Klara

G2: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Klara؟

يقول أحد المراجعين في G2:

أحب أن أتمكن من مراسلة المرضى، لأن ذلك أسرع من الاتصال الهاتفي. كما أنه يتيح لنا التواصل مع الموظفين الآخرين بشأن مريض معين في سلسلة رسائل واحدة بحيث يمكن الرجوع إلى المعلومات. أستخدمه كل يوم في عملي، وأستخدمه كثيرًا كمرضى. البدء في استخدامه سهل للغاية وبسيط، سواء كطاقم طبي أو كمريض.

💡 نصيحة احترافية: قم بتكوين الدردشة لتستبدل تلقائيًا أنماط PHI الشائعة بعلامات نجمية بعد 24 ساعة. يتم استبدال أرقام الهواتف بـ "–-1234" والتواريخ بـ "//2024"، مع الحفاظ على قابلية قراءة سياق المحادثة.

9. Spruce Health (الأفضل لـ VoIP والرسائل وتكوينات صندوق الوارد المخصص)

عبر Spruce Heath

Spruce Health، وهو مركز تعاون آمن آخر، يتميز بالمصادقة الثنائية، وتدقيق SOC 2، وشهادة HITRUST، وتسجيل التدقيق التلقائي لكل إجراء قراءة وكتابة وعرض.

باستخدامها، يمكنك إرسال رسائل SMS آمنة ثنائية الاتجاه، وإدارة eFax، والتعامل مع مكالمات الرعاية الصحية عن بُعد، أو رقمنة نظام هاتفك بميزات مثل شجرة الهاتف، والخطوط المتعددة، ونسخ البريد الصوتي، وتوجيه المكالمات. هذه الأدوات مزودة أيضًا بوظائف أتمتة، مما يتيح لك جدولة الرسائل، وتشغيل الردود التلقائية، أو أتمتة سير العمل بعد ساعات العمل بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، استخدم تكوينات البريد الوارد المخصصة، وقم بتطبيق العلامات على لوحات الاتصال، أو قم بتعيين الرسائل إلى عضو الفريق أو المجموعة المناسب. تضمن الملاحظات الداخلية والمراسلة الجماعية و@-paging تنسيق المحادثات وتتبعها، دون المساس بخصوصية المرضى.

أفضل ميزات Spruce Heath

استخدم واجهة برمجة تطبيقات الفاكس من Spruce لإرسال فاكسات متوافقة مع HIPAA مع منطق إعادة المحاولة وخيارات الصفحة الأولى وسجلات التسليم.

ادمج جهات الاتصال المكررة وقم بتعيين أرقام مشتركة للعائلات للحفاظ على سجلات المرضى نظيفة ودقيقة.

تبادل الرسائل بأمان بين العيادات التي تدعم Spruce لتنسيق الإحالات ومشاركة رعاية المرضى

قيود Spruce Heath

لا توجد ملاحظة فرعية أسفل أسماء المرضى تظهر خلال التفاعلات لتحديد تفاصيل مثل الوالد أو الوصي أو الاسم المستعار.

أسعار Spruce Heath

تجربة مجانية: 14 يومًا

أساسي : 24 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر

Communicator: 49 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Spruce Heath

G2: 4. 7/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (30+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Spruce Heath؟

يقول أحد المراجعين في G2:

سهولة استخدام Spruce، ليس فقط بالنسبة لي وللمقدمين الآخرين، ولكن بشكل خاص بالنسبة لمرضاي الذين يواجهون صعوبات تقنية، هي أكثر ما أحبه. إن وجود جميع اتصالاتي في مكان واحد يجعلني منظمًا. أحب ميزة وضع العلامات لتعيين مقدمين آخرين.

👀 هل تعلم؟ ساهمت حالات فشل الاتصال في 7149 حالة من حالات سوء الممارسة الطبية (30٪ من جميع المطالبات بين عامي 2009 و 2013)، مما أدى إلى 1744 حالة وفاة وكلف المستشفيات مبلغًا مذهلاً قدره 1.7 مليار دولار، وفقًا لـ CRICO Strategies.

10. Rocket. Chat (الأفضل للمؤسسات التي تعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات وتحتاج إلى تحكم كامل في البيانات وحلول ذاتية الاستضافة)

Rocket. Chat هي منصة مراسلة مفتوحة المصدر ومتوافقة مع HIPAA. يمكنك نشرها محليًا أو في سحابة آمنة أو حتى في بيئات معزولة، مما يمنح مؤسستك تحكمًا كاملاً في مكان وجود البيانات ومن يمكنه الوصول إليها.

بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الأدوات إمكانية المراسلة في الوقت الفعلي وقنوات المجموعات والمناقشات المترابطة وإمكانيات الصوت والفيديو. وتتميز جميعها بتشفير من طرف إلى طرف ومصادقة متعددة العوامل وأذونات قائمة على الأدوار. يمكنك حتى تخصيص شجرة الهاتف أو سير العمل الخاص بك من خلال واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة بحيث تتناسب المراسلة بشكل طبيعي مع طريقة عمل مؤسستك. تتيح لك التقاط رسائل المرضى من قنوات مختلفة وتشغيل سير عمل ذكي، مثل توجيه الاستفسارات أو بث الإخطارات أو إدخال البيانات في منصات الرعاية وCRM.

Rocket. أفضل ميزات الدردشة

قم بتضمين الدردشة مباشرة في تطبيقك الخاص أو بوابة المرضى باستخدام SDKs ذات العلامة البيضاء، ودعم iframe، وواجهات برمجة التطبيقات، وأدوات التخصيص.

قم بإنشاء تطبيقات وأتمتة مخصصة باستخدام مجموعة أدوات App Engine من Rocket. Chat وقم بتخصيص سير العمل أو منطق الرسائل أو عمليات التكامل.

استخدم بروتوكول Matrix مفتوح المصدر للرسائل الموحدة، مما يتيح إجراء محادثات آمنة وقابلة للتشغيل البيني عبر خوادم Rocket. Chat المختلفة بين العيادات والمختبرات وشركات التأمين.

Rocket. قيود الدردشة

أفاد المستخدمون أن مرفقات الملفات لا يتم دعمها دائمًا، وأن تعطل الخادم من حين لآخر قد يتسبب في انقطاع مؤقت للخدمة وفقدان الوصول إلى الدردشة.

أسعار Rocket. Chat

مجاني إلى الأبد

المزايا: 8 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر (تُفوتر سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Rocket. Chat:

G2: 4. 2/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rocket. Chat؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

أحد أهم المزايا هو حماية البيانات، فأنت تعلم أن جميع المعلومات التي يتم الكشف عنها من خلال الرسائل مؤمنة. يمكن تنزيله على أجهزة مختلفة: Android وiOS وWindows وLinux. التطبيق سهل الاستخدام للغاية، ويحتوي على الكثير من الميزات المفيدة للحفاظ على اتصال جيد.

اتصالات آمنة من البداية إلى النهاية مع ClickUp

لا يوجد نقص في أدوات الدردشة المصممة لإجراء محادثات سريعة. ولكن عندما يتعلق الأمر بمعلومات المرضى والامتثال والتنسيق الداخلي، فإن القائمة تصبح أقصر بكثير.

من بين هذه القائمة، تعمل بعض الأدوات على تبسيط الامتثال للرسائل النصية للمرضى وتوجيه المكالمات. بينما توفر أدوات أخرى الذكاء الاصطناعي وإدارة المهام والأتمتة الذكية. ثم هناك ClickUp. الأداة التي تمزج الدردشة في الوقت الفعلي مع سير العمل التشغيلي العميق بحيث تظل المحادثات وعناصر العمل والوثائق مترابطة في مكان واحد، محمية بأمان على مستوى المؤسسات.

إذا كنت تبني نظامًا يتناسب مع حجم الرعاية التي تقدمها، فإن ClickUp يوفر لك المساحة اللازمة للقيام بذلك. بأمان. بكفاءة. ودون الحاجة إلى التبديل بين حلول متعددة. سجل الآن على ClickUp.