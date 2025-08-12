أفضل أدوات إنشاء الحملات التسويقية باستخدام الذكاء الاصطناعي التي يمكنك تجربتها في عام 2025

لا ينبغي أن يكون تنفيذ حملة تسويقية عالية الأداء أمرًا فوضويًا. ولكن بالنسبة للعديد من الفرق، لا يزال الأمر كذلك. وإليك السبب: يتم دفن الملخصات الإبداعية في المستندات، وتنتشر أصول الحملة عبر الأدوات، وتبقى تحديثات الحالة في محادثات منفصلة. وهذا يؤدي إلى إبطاء كل شيء، وتأثر النتائج سلبًا.

أدوات إنشاء الحملات التسويقية بالذكاء الاصطناعي تغير ذلك. تستخدم العلامات التجارية الرائدة مثل Coca-Cola و Nestlé بالفعل الذكاء الاصطناعي لتسريع الإنتاج الإبداعي واختبار الاختلافات بشكل أسرع وإطلاق الحملات في غضون أيام بدلاً من أسابيع. تجمع هذه الأدوات بين السرعة والأتمتة والاقتراحات الذكية لمساعدتك في إنشاء نصوص إعلانية وتصميم الأصول وتخطيط حملات تسويقية شاملة في بضع نقرات فقط.

النتيجة؟ سير عمل أكثر وضوحًا، وإطلاق أسرع، وحملات تحقق أداءً أفضل عبر جميع القنوات.

في هذا الدليل، سنتعرف على أفضل أدوات إنشاء الحملات التسويقية باستخدام الذكاء الاصطناعي المتوفرة حاليًا، ونقارن ميزاتها، ونساعدك في اختيار الأداة التي تناسب احتياجات فريقك.

🔎 هل تعلم؟ أصبح الذكاء الاصطناعي جيدًا جدًا في كتابة الإعلانات ولا مثيل له في السرعة. شهدت JPMorgan Chase ارتفاعًا في معدلات النقر بنسبة 450٪ بعد التحول إلى نصوص إعلانية مكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

أفضل أدوات إنشاء الحملات التسويقية باستخدام الذكاء الاصطناعي في لمحة سري

الأداة أفضل الميزات الأفضل لـ *الأسعار ClickUp • ملخصات الحملات ونصوص الإعلانات والمفاهيم الإبداعية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي • الذكاء الاصطناعي لتخطيط الحملات على نطاق واسع ووضع الاستراتيجيات • وكلاء لأتمتة سير العمل والنشر وإعداد التقارير فرق التسويق التي ترغب في تخطيط الحملات وإنشائها وتنفيذها في منصة واحدة مجاني؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات مساعد حملات HubSpot • إنشاء نصوص إعلانية ورسائل بريد إلكتروني وصفحات مقصودة في دقائق • اتصال مدمج بـ HubSpot CRM المسوقون الذين يستخدمون بالفعل HubSpot CRM والذين يرغبون في إنشاء محتوى سريع ومتوافق مع العلامة التجارية مجانًا ActiveCampaign تريد الشركات حملات تسويقية مخصصة وقائمة على البيانات مع أتمتة الشركات التي ترغب في حملات تسويقية مخصصة وقائمة على البيانات مع أتمتة تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا AdCreative. ai • إعلانات وإعلانات بانر ومنشورات مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ معدودة • تقييم تنبؤي للإعلانات عالية الأداء الفرق التي تحتاج إلى صور إعلانية ونصوص تركز على التحويل على نطاق واسع تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولارًا شهريًا StoryLab. ai • نصوص إعلانية ومنشورات مدونة ومحتوى اجتماعي من إنشاء الذكاء الاصطناعي • إعادة استخدام الأفكار في صيغ متعددة الفرق الصغيرة أو المسوقون الفرديون الذين يرغبون في إنشاء محتوى سريع ومتعدد القنوات يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا Creatify • إعلانات فيديو من إنشاء الذكاء الاصطناعي من مطالبات • قوالب مدمجة لتنسيقات مختلفة العلامات التجارية التي ترغب في إطلاق إعلانات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة دون تكاليف إنتاج باهظة تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا Quickads • نصوص إعلانية وإبداعات في أقل من 60 ثانية • خيارات تصدير متعددة المنصات المسوقون الذين يحتاجون إلى إعلانات سريعة وجاهزة للاستخدام على منصات متعددة تبدأ الخطط المدفوعة من 79 دولارًا شهريًا Pencil AI • نصوص إعلانية وإبداعات مطابقة للعلامة التجارية • تقييم تنبؤي للأداء الفرق التي تدير حملات إعلانية مستمرة وترغب في الحصول على خيارات إبداعية مدعومة بالبيانات تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا بذكاء • اختبار الإبداع والتحسين التلقائي • التكامل مع منصات الإعلانات الرئيسية فرق على مستوى المؤسسات تدير حملات واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي أسعار مخصصة Predis. ai • إعلانات ومقاطع فيديو ومنشورات من إنشاء الذكاء الاصطناعي • اقتراحات للتعليقات والهاشتاغات العلامات التجارية التي تركز على وسائل التواصل الاجتماعي وتحتاج إلى إبداعات سريعة ومخصصة للمنصات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 23 دولارًا شهريًا

ما هو مولد الحملات التسويقية بالذكاء الاصطناعي؟

مُنشئ الحملات التسويقية بالذكاء الاصطناعي هو أداة تسويقية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتخطيط الحملات متعددة القنوات وإنشائها وتحسينها، وغالبًا ما تستغرق جزءًا بسيطًا من الوقت الذي تستغله الطرق التقليدية.

هل أثار ذلك اهتمامك؟ إليك إجابات على بعض الأسئلة التي قد تطرحها كمتخصص جديد في مجال التسويق القائم على الذكاء الاصطناعي.

⭐️ كيف يغير الذكاء الاصطناعي طريقة قيام المسوقين بإنشاء الحملات وإدارتها؟ يحول الذكاء الاصطناعي عملية إنشاء الحملات من عملية يدوية متسلسلة إلى سير عمل آلي وديناميكي. ويمكنه:

أنشئ العديد من الإعلانات المتنوعة والمصممة خصيصًا لجمهور مختلف، في ثوانٍ معدودة

اقترح نصوص إعلانية ومفاهيم تصميمية عالية التحويل

حسّن توقيت الحملات وموضعها عبر منصات التواصل الاجتماعي

تعلّم باستمرار من بيانات الأداء لضبط الاستراتيجيات

مثال على ذلك: 75% من المسوقين يشعرون أن الذكاء الاصطناعي يمنحهم ميزة تنافسية.

⭐️ لماذا يؤدي الجمع بين الأتمتة والتخصيص إلى نتائج أفضل؟ بفضل الذكاء الاصطناعي الذي يتولى المهام الصعبة في إنشاء الإعلانات وجدولتها، يمكن للمسوقين التركيز على الاستراتيجية وسرد القصص. تعمل الأتمتة على تسريع التنفيذ، بينما يضمن التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن كل جزء من المحتوى يلقى صدى لدى الجمهور المناسب، مما يعزز معدلات المشاركة والتحويل.

⭐️ الذكاء الاصطناعي مقابل الأساليب التقليدية: ما الفرق/القيمة المضافة؟ تتطلب الحملات التقليدية البحث اليدوي وإنشاء المحتوى والتنسيق بين المنصات المختلفة. تدمج أدوات الذكاء الاصطناعي هذه الخطوات، مما يوفر تكاملاً سلسًا بين تخطيط الحملة وإنشاء المحتوى وتتبع الأداء. وهذا يقلل من التعقيد ويمنح الفرق مزيدًا من الوقت للتركيز على استراتيجيات التسويق الشاملة. أبرز 79% من المسوقين دور الذكاء الاصطناعي في تبسيط العمليات وزيادة الإنتاجية.

🧠 تحقق من صحة المعلومات: تستخدم العديد من أدوات إنشاء الحملات التسويقية القائمة على الذكاء الاصطناعي التعلم الآلي للتعلم المستمر من كل حملة، مما يعني أن حملتك التالية ستكون دائمًا أكثر ذكاءً من الحملة السابقة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة إنشاء حملات التسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

يتم اختيار أداة إنشاء الحملات التسويقية بالذكاء الاصطناعي المناسبة من خلال العثور على أداة تتوافق مع أهدافك وسير عملك وميزانيتك. على الأقل، ابحث عن:

دعم متعدد القنوات حتى تتمكن من إنشاء إعلانات وإعلانات فيديو ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لعدة منصات في مكان واحد

إمكانيات التخصيص لتخصيص الإعلانات الإبداعية والرسائل لجمهور مستهدف محدد

ميزات الأتمتة مثل الجدولة واختبار A/B والتحسين استنادًا إلى المقاييس الرئيسية

أدوات التعاون لتنسيق فرق التسويق والتصميم والمحتوى

قوالب إعلانية وأصول إبداعية لتسريع إنشاء المحتوى دون المساومة على الجودة

التحليلات والتقارير لتتبع الأداء وقياس عائد الاستثمار مقارنة بأهداف الحملة

💡 نصيحة للمحترفين: إذا كنت تدير حملات على نطاق واسع، فاختر أداة إنشاء حملات تسويقية بالذكاء الاصطناعي تتكامل بسلاسة مع مجموعة أدوات التسويق الحالية لديك، حتى يقضي فريقك وقتًا أقل في التبديل بين الأدوات ووقتًا أطول في تحسين الحملات.

من إنشاء إعلانات إبداعية وإعلانات فيديو إلى جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، تساعد أدوات إنشاء الحملات التسويقية بالذكاء الاصطناعي اليوم في إنشاء إعلانات وإطلاق حملات تسويقية متعددة القنوات ببضع نقرات فقط.

فيما يلي أفضل الأدوات التي يمكنها تعزيز أداء حملتك:

1. ClickUp (الأفضل لتنفيذ الحملات والتعاون بشكل مبسط)

جرب ClickUp للتسويق الآن سرّع حملاتك التسويقية وإنشاء المحتوى باستخدام ClickUp

إذا كنت ترغب في إدارة حملتك التسويقية بالكامل من مكان واحد، مع قيام الذكاء الاصطناعي بالمهام الصعبة، فإن ClickUp مصمم خصيصًا لك.

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع والتعاون في المستندات والدردشة الجماعية للفريق والذكاء الاصطناعي من الجيل التالي في منصة واحدة موحدة. وهذا يعني أن ملخصات حملاتك وأصولك الإبداعية ومحادثاتك وتحليلاتك كلها موجودة في مكان واحد، مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

من الفكرة إلى التنفيذ والتحسين، تتيح لك الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp العمل بسرعة أكبر والتعاون بشكل أفضل وتحقيق نتائج قابلة للقياس، مما يجعلها حلاً شاملاً لفرق التسويق.

لماذا يعد الذكاء الاصطناعي من ClickUp عاملاً مغيرًا لقواعد اللعبة في إنشاء الحملات

تغرق معظم فرق التسويق في أدوات غير متصلة ومعلومات متناثرة. يعالج ClickUp هذه المشكلة من خلال التكامل الحقيقي — حيث يجمع كل أعمالك ومعارفك واتصالاتك ويزودها بذكاء اصطناعي قوي وعملي.

تعرف على ClickUp Brain ، شريكك في الحملات

ملخصات وأفكار فورية للحملات: ما عليك سوى كتابة هدف حملتك أو موجهك، وسيقوم ClickUp Brain بإنشاء ملخص مفصل أو مخطط أو أفكار محتوى مخصصة لجمهورك وقنواتك

اقتراحات ذكية في كل مكان: هل تحتاج إلى عنوان جذاب أو زاوية إعلانية جديدة أو ملخص سريع لاجتماع؟ ClickUp Brain دائمًا في متناول يدك لمساعدتك، أينما كنت تعمل، مع إمكانية الوصول إلى العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل ChatGPT وClaude وGemini

سير عمل كامل للحملة: اطلب من ClickUp Brain التعلم من الحملات السابقة وإنشاء مهام سياقية ومهام فرعية وتعيين مسؤولين لأحدث حملاتك التسويقية

📌 مثال: هل تخطط لحملة العودة إلى المدارس؟ ما عليك سوى إدخال موجهك في ClickUp Brain، وسيقوم على الفور بإنشاء موجز شامل للحملة — جاهز لتحويله إلى مهام ومشاركته مع فريقك.

إليك مثال على ClickUp Brain أثناء العمل👇

ضاعف حملاتك 10 مرات مع ClickUp Brain MAX : الرفيق المثالي للمسوقين على سطح المكتب بفضل الذكاء الاصطناعي

أتمتة كاملة للحملات: أنشئ خطط الحملات والمحتوى وحتى تحليل ما بعد الحملة ببضع نقرات. لا داعي للتبديل بين أدوات الذكاء الاصطناعي لتلبية الاحتياجات المختلفة

توصيات قابلة للتنفيذ: لا يقتصر دور Brain MAX على الإنشاء فحسب، بل يساعدك أيضًا على التحسين. احصل على اقتراحات لتحسين حملتك، بدءًا من التوقيت وحتى الرسائل ومزيج القنوات

إنشاء المهام الصوتية: استخدم صوتك لتسجيل ملاحظاتك وإنشاء مهام الحملة (والمهام الفرعية) وإجراء عمليات بحث عبر مساحة العمل المتصلة والمزيد، وذلك بـ 40 لغة! مع استخدم صوتك لتسجيل ملاحظاتك وإنشاء مهام الحملة (والمهام الفرعية) وإجراء عمليات بحث عبر مساحة العمل المتصلة والمزيد، وذلك بـ 40 لغة! مع ميزة "تحويل الكلام إلى نص" ، أصبح إنشاء الحملات وتوليد الأفكار (بدون كلمات رئيسية) وإنجاز العمل أسهل من أي وقت مضى

سجل الأفكار وشارك التعليمات وأنجز المهام 4 مرات أسرع باستخدام Talk to Text في ClickUp Brain MAX

📌 مثال: هل تنظم حملة متعددة القنوات بمناسبة يوم الجمعة السوداء؟ باستخدام Brain MAX، يمكنك إنشاء خطة حملة مفصلة، وتعيين المهام لفريقك، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني الترويجية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى تلقي توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي حول أفضل الأوقات لإطلاق الحملة والقنوات التي يجب إعطاؤها الأولوية، كل ذلك في سير عمل واحد سلس.

شاهد هذا الفيديو لتتعرف على طريقة أكثر ذكاءً وسرعة لإنجاز المهام. 🧠✨

وكلاء الذكاء الاصطناعي: مساعدو حملاتك الدائمون

أتمتة الأعمال الروتينية: يتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي المهام المتكررة مثل توزيع المهام وإرسال التذكيرات وتحديث الحالات وإنشاء الملخصات

حافظ على سير الحملات على المسار الصحيح: يقوم الوكلاء بإرسال تذكيرات بالمواعيد النهائية، وسحب تقارير الأداء، والتأكد من عدم إغفال أي شيء

احصل على خطة كاملة مع المهام والمهام الفرعية: يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي إنشاء إطار عمل وسير عمل كاملين لحملتك.

📌 مثال: قم بالموافقة على موجز الحملة، وسيقوم وكيل الذكاء الاصطناعي على الفور بتعيين المهام لفريقك، وجدولة اجتماعات المراجعة، وإعداد التذكيرات — دون الحاجة إلى متابعة يدوية. شاهد كيف يتم ذلك. 👇🏼

محتوى وسير عمل وجدولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

ClickUp Calendar. يعمل على تحسين الجداول الزمنية وإرسال تذكيرات ذكية حتى لا يفوتك أي شيء قم بجدولة مهام الحملة والاجتماعات والمواعيد النهائية تلقائيًا باستخداميعمل على تحسين الجداول الزمنية وإرسال تذكيرات ذكية حتى لا يفوتك أي شيء

سجل اجتماعات الحملة ولخصها، ثم أنشئ مهام قابلة للتنفيذ تلقائيًا لمواصلة تقدم المشاريع باستخدام ClickUp AI Notetaker

دع الذكاء الاصطناعي يتولى المهام الروتينية — المهام وتحديثات الحالة والإشعارات باستخدام ClickUp Automations — حتى يتمكن فريقك من التركيز على الاستراتيجية والإبداع

استرجع على الفور أصول الحملة أو الإعلانات الفائزة أو أحدث المسودات - لا داعي بعد الآن للبحث في المجلدات أو رسائل البريد الإلكتروني مع Enterprise AI Search

التحليلات والتقارير والتحسين — مدعومة بالذكاء الاصطناعي

لوحات معلومات ClickUp القابلة للتخصيص والمدعومة بالذكاء الاصطناعي راقب أداء الحملات في الوقت الفعلي باستخدامالقابلة للتخصيص والمدعومة بالذكاء الاصطناعي

تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: قم بقياس عائد الاستثمار وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية واكتشف رؤى قابلة للتنفيذ من أجل التحسين المستمر

مساحة عمل موحدة لإنجاح الحملات

منصة متكاملة : تعمل إدارة المشاريع والمستندات والدردشة والذكاء الاصطناعي معًا، مما يتيح لك إنشاء الحملات وإطلاقها وتحسينها بشكل أسرع وبأقل قدر من الصعوبات وبتأثير أكبر

التعاون في الوقت الفعلي: ClickUp Chat ، الدردشة المدمجة والتعليقات وملفات ClickUp Docs المشتركة تحافظ على تماسك الفريق وتفاعله، سواء كان في المكتب أو يعمل عن بُعد

بفضل الذكاء الاصطناعي في صميمه وإدارة كل شيء في مكان واحد، يحول ClickUp تنفيذ الحملات إلى عملية استراتيجية ومبسطة تحقق النتائج.

قوالب وتكامل وقابلية للتوسع

قالب خطة حملة ClickUp هو قالب شامل وجاهز للاستخدام لتنظيم وجدولة وتتبع كل جانب من جوانب حملتك من البداية إلى النهاية.

احصل على نموذج مجاني حافظ على تنظيمك وحقق النتائج التي تريدها باستخدام نموذج تخطيط الحملات من ClickUp

تتيح لك ميزات ClickUp مثل الحالات المخصصة والحقول المخصصة والعروض المخصصة تتبع تقدم الحملة وتنظيم التفاصيل الأساسية مثل الميزانية والملكية وتصور سير العمل بالكامل بتنسيقات مثل القائمة وجانت وعبء العمل والتقويم.

تساعدك القوالب مثل قالب إدارة حملات التسويق من ClickUp وقالب ملخص الحملة من ClickUp على تخطيط الحملات وإطلاقها وتتبعها بسهولة، مع ضمان أن يكون كل ملخص واضحًا ومتسقًا وقابل للتنفيذ من قبل الفرق وأصحاب المصلحة.

اربط ClickUp بـ Google Ads ومنصات البريد الإلكتروني وأنظمة إدارة علاقات العملاء والمزيد للحصول على مجموعة تسويقية موحدة، مع تكاملات ClickUp

ضوابط خصوصية قوية وقابلية للتوسع لفرق من أي حجم مع أمان ClickUp على مستوى المؤسسات

تقول سارة ليفلي، مديرة وسائل التواصل الاجتماعي في Cartoon Network، عن ClickUp باعتباره المصدر الوحيد للمعلومات الموثوقة للفريق:

يمكننا العمل بسرعة فائقة لأن لدينا مصدر واحد موثوق يحتوي على جميع التفاصيل التي نحتاجها. كما يمكننا أن نكون دقيقين للغاية في ما ننشره على وسائل التواصل الاجتماعي لأننا نستخدم حالات المهام التي تمنع حدوث الأخطاء.

يمكننا العمل بسرعة فائقة لأن لدينا مصدر واحد موثوق يحتوي على جميع التفاصيل التي نحتاجها. كما يمكننا أن نكون دقيقين للغاية في ما ننشره على وسائل التواصل الاجتماعي لأننا نستخدم حالات المهام التي تمنع حدوث الأخطاء.

أفضل ميزات ClickUp

ملخصات الحملات الإعلانية ونصوص الإعلانات والمفاهيم الإبداعية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من أفضل نماذج الذكاء الاص

وكلاء الذكاء الاصطناعي للمهام التي لا تتطلب تدخلًا يدويًا والموافقات والجدولة وإعداد التقارير

تقويم مدعوم بالذكاء الاصطناعي لجدولة ذكية وإدارة المواعيد النهائية

لوحات تحليلات وتحليلات في الوقت الفعلي مرتبطة مباشرة بأهداف الحملة

منصة متكاملة لإدارة الحملات والتعاون في إنشاء المحتوى والتواصل

AI Notetaker لتلخيص الاجتماعات وإنشاء المهام الفورية

قوالب وقوائم حالات وحقول وعروض قابلة للتخصيص

تكامل عميق مع أدوات التسويق وأنظمة إدارة علاقات العملاء

قيود ClickUp

قد يؤدي اتساع نطاق الميزات إلى طول فترة التعلم للفرق الجديدة على المنصات الكاملة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد مستخدمي G2:

لقد عززت Brain MAX الجديدة إنتاجيتي بشكل كبير. إن القدرة على استخدام نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نماذج الاستدلال المتقدمة، بسعر مناسب تجعل من السهل تجميع كل شيء في منصة واحدة. ميزات مثل تحويل الصوت إلى نص وأتمتة المهام والتكامل مع التطبيقات الأخرى تجعل سير العمل أكثر سلاسة وذكاءً.

لقد عززت Brain MAX الجديدة إنتاجيتي بشكل كبير. إن القدرة على استخدام نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نماذج الاستدلال المتقدمة، بسعر مناسب تجعل من السهل تجميع كل شيء في منصة واحدة. تعمل ميزات مثل تحويل الصوت إلى نص وأتمتة المهام والتكامل مع التطبيقات الأخرى على جعل سير العمل أكثر سلاسة وذكاءً.

2. HubSpot Campaign Assistant (الأفضل لإنشاء أصول الحملات داخل نظام CRM)

عبر HubSpot

HubSpot Campaign Assistant هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مدمجة مباشرة في منصة HubSpot تساعد فرق التسويق على إنشاء نصوص للإعلانات والصفحات المقصودة ورسائل البريد الإلكتروني التسويقية. ما عليك سوى إدخال بعض التفاصيل، مثل منتجك وجمهورك ونبرة صوتك، وستقوم الأداة بإنشاء نص مخصص وجاهز للاستخدام في غضون دقائق.

تعمل هذه الأداة عبر إعلانات Google Search وFacebook وLinkedIn، بالإضافة إلى محتوى البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة، بحيث يمكنك إعداد العديد من أصول الحملة في مكان واحد. تزيل هذه الأداة مشكلة الصفحة الفارغة وتسرع من إنشاء الأصول للحملات متعددة القنوات.

ومن المزايا الرئيسية لهذه الأداة تكاملها العميق مع أدوات CRM والتسويق من HubSpot. يمكنك إرسال المحتوى الذي تم إنشاؤه مباشرة إلى حملاتك، وربطه ببيانات عملائك، وتتبع الأداء دون الحاجة إلى التبديل بين المنصات.

وهذا يجعلها مثالية للفرق التي تستخدم HubSpot بالفعل لإدارة العملاء المحتملين والأتمتة، حيث تحافظ على إنشاء الحملات وتنفيذها وإعداد التقارير في مساحة عمل واحدة متصلة. لمزيد من المرونة، يمكنك أيضًا نسخ المحتوى لاستخدامه خارج HubSpot.

أفضل ميزات HubSpot Campaign Assistant

أنشئ نصوص الصفحات المقصودة ونصوص البريد الإلكتروني التسويقي ونصوص الإعلانات في دقائق

أنشئ العديد من الإعلانات المتنوعة والمصممة خصيصًا لتناسب مختلف المنصات أو الجماهير المستهد

احتفظ بالمسودات السابقة وراجعها للمقارنة والتحسين

واجهة سهلة الاستخدام مع إعداد بسيط ولا تتطلب خبرة في الذكاء الاصطناعي أو البرمجة

قيود مساعد حملات HubSpot

يعمل بشكل أفضل للمسوقين الذين يستخدمون بالفعل CRM و Marketing Hub من HubSpot

تركز بشكل أساسي على النصوص وقد تتطلب تحريرًا يدويًا للحصول على لمسة إبداعية كاملة

أسعار HubSpot Campaign Assistant

مجانًا

تقييمات ومراجعات HubSpot Campaign Assistant

G2: 4. 4/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HubSpot Campaign Assistant

يشارك أحد المراجعين في G2 :

من التسويق عبر البريد الإلكتروني وإنشاء الصفحات المقصودة إلى جدولة وسائل التواصل الاجتماعي وتحسين محركات البحث (SEO) وتكامل CRM، يوفر HubSpot حلاً شاملاً يغطي كل مرحلة من مراحل رحلة العميل.

من التسويق عبر البريد الإلكتروني وإنشاء الصفحات المقصودة إلى جدولة وسائل التواصل الاجتماعي وتحسين محركات البحث (SEO) وتكامل CRM، يوفر HubSpot حلاً شاملاً يغطي كل مرحلة من مراحل رحلة العميل.

3. ActiveCampaign (الأفضل لحملات البريد الإلكتروني الآلية ورحلات العملاء)

عبر ActiveCampaign

يجمع ActiveCampaign بين إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومنصته القوية لأتمتة التسويق، مما يسهل تصميم حملات مستهدفة عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات. يمكنك إنشاء سطور الموضوع ونصوص الإعلانات أثناء تخصيص الرسائل لمختلف شرائح جمهورك.

وهي تدعم الحملات متعددة القنوات، حيث تستقي بيانات سلوك العملاء لتخصيص العروض والدعوات لاتخاذ إجراءات. تساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين المحتوى لزيادة التفاعل، بينما تضمن الأتمتة وصول الرسائل إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب.

تكمن قوة ActiveCampaign في قدرتها على ربط إنشاء الحملات مباشرةً بتخطيط رحلة العملاء. يمكنك إنشاء تسلسلات، وتشغيل الاتصالات بناءً على التفاعلات، وتتبع الأداء، كل ذلك في نفس المنصة.

هذا المزيج بين إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي والأتمتة يجعله خيارًا مناسبًا للفرق التي تريد حملات أكثر ذكاءً ومدعومة بالبيانات دون الحاجة إلى استخدام أدوات منفصلة للكتابة والتجزئة والتسليم.

📮ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لاستخدام أكثر من 15 أداة، بينما تحافظ الفرق عالية الأداء على كفاءتها من خلال قصر أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ووثائقك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ ClickUp يناسب جميع الفرق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

أفضل ميزات ActiveCampaign

محتوى تنبؤي مدعوم بالذكاء الاصطناعي وتحسين وقت الإرسال

أتمتة متعددة القنوات للبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات

تقسيم متقدم لحملات التسويق المخصصة

نظام CRM مدمج لتنسيق المبيعات والتسويق بسلاسة

قيود ActiveCampaign

تتطلب الأتمتة الكاملة خططًا أعلى مستوى

تتزايد التكاليف بسرعة مع نمو قائمة جهات الاتصال الخاصة بك

أسعار ActiveCampaign

المبتدئين: 15 دولارًا شهريًا

بالإضافة إلى: 49 دولارًا شهريًا

احترافي: 79 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 145 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات وتقييمات ActiveCampaign

G2: 4. 5/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ActiveCampaign

يشارك أحد المراجعين في G2:

من السهل جدًا تكوين جهات الاتصال وحملات البريد الإلكتروني والأتمتة في ActiveCampaign للوصول إلى جمهوري بشكل فعال. من السهل معرفة أداء حملاتي وتعديلها عند الحاجة.

من السهل جدًا تكوين جهات الاتصال وحملات البريد الإلكتروني والأتمتة في ActiveCampaign للوصول إلى جمهوري بشكل فعال. من السهل معرفة أداء حملاتي وتعديلها عند الحاجة.

4. AdCreative. ai (الأفضل لإنشاء إعلانات إبداعية عالية التحويل باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر AdCreative

AdCreative.ai هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المسوقين على إنتاج إعلانات إبداعية ومرئيات لوسائل التواصل الاجتماعي تركز على التحويل بسرعة. يمكنك إنشاء العديد من الإعلانات المتنوعة في دقائق عن طريق إدخال تفاصيل منتجك والجمهور المستهدف وأصول علامتك التجارية.

تستخدم الأداة التعلم الآلي المدرب على ملايين الإعلانات عالية الأداء لاقتراح تخطيطات وعناوين رئيسية وعبارات تحث على اتخاذ إجراء، والتي تم تحسينها لتحقيق النقرات والتحويلات.

وهو يدعم القنوات الشهيرة مثل Facebook و Instagram و Google و LinkedIn، مما يسهل إنشاء مواد إبداعية خاصة بالمنصة دون الحاجة إلى البدء من الصفر في كل مرة. يمكنك أيضًا تحميل مجموعة العلامة التجارية الخاصة بك، بما في ذلك الألوان والخطوط والشعارات، بحيث تظل جميع المخرجات متوافقة مع العلامة التجارية.

يتكامل AdCreative. ai مع أدوات مثل Google Ads و Facebook Ads Manager، مما يتيح لك إرسال المواد الإبداعية مباشرة إلى حملاتك الإعلانية لاختبارها وتتبع أدائها.

وهذا يجعلها مفيدة بشكل خاص للفرق التي تدير حملات إعلانية ضخمة وترغب في توفير الوقت في أعمال التصميم المتكررة مع تحسين الأداء الإبداعي من خلال توصيات مدعومة بالبيانات.

أفضل ميزات AdCreative. ai

إعلانات إبداعية وبانرات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من إنشاء الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ معدودة

تقييم تنبؤي لتحديد أولويات المتغيرات الإعلانية عالية الأداء

تنويعات إعلانية متعددة لاختبار الانقسام والتحسين

التكامل مع منصات الإعلانات الرئيسية لنشر سلس

قيود AdCreative. ai

خيارات التخصيص محدودة لتلبية احتياجات العلامات التجارية أو التخطيط المتقدمة

تعتمد أفضل النتائج على الاتصال بحسابات إعلانية نشطة للحصول على تعليقات حول الأداء

أسعار AdCreative. ai

المبتدئين: 39 دولارًا شهريًا

احترافي: 249 دولارًا أمريكيًا في الشهر

السعر النهائي: 599 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات AdCreative. ai

G2: 4. 3/5 (782 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن AdCreative. ai

يشارك أحد المراجعين في G2:

أفضل ما يعجبني في AdCreative. ai هو الوقت الذي يوفره. باستخدام هذه الأداة، يمكنني إنشاء عشرات من لافتات الإعلانات ذات المظهر الاحترافي ببضع نقرات فقط.

أفضل ما يعجبني في AdCreative. ai هو الوقت الذي يوفره. باستخدام هذه الأداة، يمكنني إنشاء عشرات من لافتات الإعلانات ذات المظهر الاحترافي ببضع نقرات فقط.

5. StoryLab. ai (الأفضل لإنشاء نصوص إعلانية ومحتوى اجتماعي باستخدام الذكاء الاصطناعي)

StoryLab.ai هي أداة إنشاء محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة المسوقين على إنشاء نصوص حملات إعلانية لقنوات متعددة في مكان واحد. وهي تدعم تنسيقات مثل تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي ونصوص الإعلانات وتسلسلات البريد الإلكتروني ومخططات المدونات ونصوص الفيديو، مما يسهل الحفاظ على اتساق الرسائل عبر المنصات.

تبدأ بإدخال وصف موجز لحملتك أو منتجك، واختيار نبرة الصوت، وتحديد نوع المحتوى، ثم يقوم StoryLab.ai بإنشاء مسودة للمحتوى يمكنك تحريرها أو تحسينها.

تكمن قوة المنصة في مجموعة القوالب التي تغطي كل شيء بدءًا من إعلانات Facebook و LinkedIn إلى وصف YouTube وعناوين الصفحات المقصودة. كما تتضمن ميزة "إعادة الإنشاء" التي تمنحك عدة أشكال مختلفة لفكرة واحدة، بحيث يمكنك إجراء اختبار A/B للرسائل بسرعة. بالنسبة للحملات المستمرة، يمكنك حفظ وتنظيم المطالبات أو المخرجات المفضلة لديك، مما يسهل الحفاظ على مكتبة من أفكار المحتوى القابلة لإعادة الاستخدام.

أفضل ميزات StoryLab. ai

نصوص إعلانية ومنشورات مدونات ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي من إنشاء الذكاء الاصطناعي

إعادة استخدام المحتوى للتسويق متعدد القنوات

مطالبات إبداعية لإلهام أفكار الحملات

واجهة بسيطة وتعاونية

قيود StoryLab. ai

ميزات تنسيق أو تصميم متقدمة محدودة

يعمل بشكل أفضل مع المحتوى النصي، وليس المرئي

أسعار StoryLab. ai

خطة مجانية

المحترف: 15 دولارًا شهريًا

غير محدود: 19 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات StoryLab. ai

G2: لا توجد تقييمات

Capterra: لا توجد تقييمات

6. Creatify (الأفضل لتحويل معلومات المنتج إلى إعلانات فيديو جاهزة للاستخدام)

عبر Creatify

Creatify هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تركز على إنشاء إعلانات فيديو قصيرة يمكن استخدامها عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook و Instagram و TikTok و YouTube. ما عليك سوى تقديم تفاصيل عن منتجك أو حملتك، مثل نقاط البيع الرئيسية والجمهور المستهدف والأسلوب المطلوب، وستقوم Creatify تلقائيًا بإنشاء إعلانات فيديو كاملة مع عناصر مرئية وتراكبات نصية وموسيقى.

تتمثل إحدى ميزاته الرئيسية في القدرة على إنشاء عدة نسخ مختلفة من الإعلان بسرعة، مما يسهل اختبار زوايا إبداعية مختلفة ومعرفة ما يلقى صدى أكبر لدى جمهورك. تدعم الأداة أيضًا سهولة التحرير، بحيث يمكنك تعديل النص أو استبدال العناصر المرئية أو ضبط التوقيت دون البدء من الصفر.

نظرًا لأن Creatify يتولى العملية بأكملها — من إنشاء مفاهيم الإعلانات إلى إنتاج مقاطع فيديو جاهزة للاستخدام — فهو مناسب تمامًا للشركات الصغيرة وفرق التسويق أو العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية التي ترغب في الحصول على إعلانات فيديو ذات مظهر احترافي دون الاستثمار في برامج تحرير معقدة أو فرق إنتاج فيديو مخصصة.

أفضل ميزات Creatify

إعلانات فيديو من إنشاء الذكاء الاصطناعي من مطالبات بسيطة

قوالب مدمجة لمختلف تنسيقات الإعلانات والمنصات

خيارات تخصيص العلامة التجارية والرسائل

تصدير سريع لمنصات مثل Facebook و Instagram و TikTok

قيود Creatify

ميزات تحرير متقدمة محدودة مقارنة ببرامج الفيديو الاحترافية

يعمل بشكل أفضل مع المحتوى التسويقي القصير

أسعار Creatify

مجانًا

المبتدئين: 39 دولارًا شهريًا

المحترف: 99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Creatify

G2: 4. 5/5 (485+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Creatify

يشارك أحد المراجعين في G2:

أنا أقدر حقًا سهولة استخدام Creatify AI. تبدو المنصة سهلة الاستخدام، حتى لو لم تكن خبيرًا في التكنولوجيا، مما يجعل عملية إنشاء الفيديو بأكملها خالية من التوتر.

أنا أقدر حقًا سهولة استخدام Creatify AI. تبدو المنصة سهلة الاستخدام، حتى لو لم تكن خبيرًا في التكنولوجيا، مما يجعل عملية إنشاء الفيديو بأكملها خالية من التوتر.

7. Quickads (الأفضل لتوليد أشكال مختلفة من الإعلانات تلقائيًا لوسائل التواصل الاجتماعي)

عبر Quickads

Quickads هي منصة إنشاء إعلانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة المسوقين وأصحاب الأعمال الصغيرة على إنتاج إعلانات لعدة قنوات في دقائق. تبدأ بإدخال المعلومات الأساسية عن منتجك والجمهور المستهدف وأهداف الحملة، ثم تقوم المنصة بإنشاء إعلانات إبداعية ونصوص وإصدارات مختلفة مخصصة وفقًا لمدخلاتك.

وهي تدعم مجموعة واسعة من تنسيقات الإعلانات، بما في ذلك منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات البانر ونصوص الفيديو، مما يجعلها متعددة الاستخدامات للفرق التي تدير حملات متعددة القنوات. تتيح الأداة أيضًا التخصيص السريع حتى تتمكن من ضبط النص والألوان والعناصر المرئية لتتناسب مع أسلوب علامتك التجارية قبل النشر.

بفضل تركيزه على السرعة والبساطة، يعد Quickads مفيدًا بشكل خاص للشركات التي تحتاج إلى إنشاء العديد من إصدارات الإعلانات واختبارها دون قضاء أيام في التصميم أو كتابة النصوص. إنه خيار عملي للفرق التي تسعى إلى إطلاق الحملات بشكل أسرع مع الحفاظ على الإنتاج الإبداعي داخل الشركة.

أفضل ميزات Quickads

نصوص إعلانية وإبداعات إعلانية من إنشاء الذكاء الاصطناعي في أقل من 60 ثانية

خيارات تصدير متعددة المنصات لـ Facebook و Instagram و Google والمزيد

تنويعات إعلانية تلقائية لاختبار الانقسام

واجهة بسيطة لغير المصممين

قيود Quickads

خيارات تخصيص أقل مقارنة بأدوات التصميم المتقدمة

الأكثر ملاءمة للحملات قصيرة المدى أو سريعة التحويل

أسعار Quickads

المبتدئين: 79 دولارًا شهريًا

المحترف: 99 دولارًا شهريًا

الوكالة: 149 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Quickads

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Quickads

يشارك أحد المراجعين في G2:

ميزة إنشاء إعلانات الصور بنقرة واحدة من QuickAds.ai هي ميزة ثورية. فهي فعالة للغاية وتقدم نتائج احترافية في ثوانٍ معدودة. لقد وفرت الكثير من الوقت والمال في التصميم منذ أن بدأت استخدام هذه الأداة. الإعلانات جذابة وفعالة، مما يجعل حملاتي التسويقية مميزة.

ميزة إنشاء إعلانات الصور بنقرة واحدة من QuickAds.ai هي ميزة ثورية. فهي فعالة للغاية وتقدم نتائج احترافية في ثوانٍ معدودة. لقد وفرت الكثير من الوقت والمال في التصميم منذ أن بدأت استخدام هذه الأداة. الإعلانات جذابة وفعالة، مما يجعل حملاتي التسويقية مميزة.

8. Pencil AI (الأفضل لاختبار وتحسين الإعلانات الإبداعية باستخدام رؤى الذكاء الاصطناعي)

عبر Pencil

يستخدم Pencil AI الذكاء الاصطناعي لمساعدة فرق التسويق على إنشاء إعلانات إبداعية لمنصات مثل Facebook و Instagram و YouTube و TikTok. تبدأ بتحميل أصول علامتك التجارية —الشعارات وصور المنتجات ومقاطع الفيديو الموجودة— ثم يقوم Pencil بإنشاء العديد من الإعلانات المتنوعة المصممة لتتناسب مع نبرة صوتك وأسلوبك.

ما يميز Pencil هو نهجها "التنبؤي". لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على إنشاء الإعلانات فحسب، بل إنه يحلل بيانات أداء الحملات السابقة لاقتراح الإعلانات الإبداعية الأكثر نجاحًا. بمرور الوقت، يتعلم الذكاء الاصطناعي أي العناصر المرئية والعناوين والدعوات إلى اتخاذ إجراء هي الأكثر فعالية لعلامتك التجارية، بحيث تصبح الإعلانات المستقبلية أكثر استهدافًا.

يتم تخزين جميع حملاتك وأصولك في لوحة تحكم واحدة، مما يسهل اختبار الاختلافات وتتبع النتائج. وهذا يجعل Pencil ذا قيمة خاصة للفرق التي تدير حملات إعلانية متكررة وترغب في تقليل وقت الإنتاج مع الحفاظ على بيانات الأداء في صميم قراراتها الإبداعية.

أفضل ميزات Pencil AI

نصوص إعلانية وأصول إبداعية مولعة بالذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصًا لعلامتك

تقييم الأداء التنبئي لمختلف الإعلانات

تكامل مجموعة أدوات العلامة التجارية للحصول على صور متسقة

تنويعات متعددة لاختبار A/B

قيود Pencil AI

يتطلب حسابات إعلانية متصلة للحصول على أفضل نتائج تنبؤية

يعمل بشكل أفضل مع الفرق التي تدير حملات إعلانية مستمرة

أسعار Pencil AI

الأساسي: 14 دولارًا شهريًا

النمو: 55 دولارًا شهريًا

المزايا: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Pencil AI

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Pencil AI

يشارك أحد المراجعين في G2 :

هذه منصة ثورية. جدير بالذكر: جميع أفضل نماذج GenAI في مكان واحد، وبيانات أداء متكاملة لتحسين إنتاج الإعلانات، وتغييرات في موجز الأخبار لتوسيع نطاق المحتوى، ومكتبة علامات تجارية مدمجة، وميزة الدردشة إلى الإعلانات!

هذه منصة ثورية. جدير بالذكر: جميع أفضل نماذج GenAI في مكان واحد، وبيانات أداء متكاملة لتحسين إنتاج الإعلانات، وتغييرات في التغذية لتوسيع نطاق المحتوى، ومكتبة علامات تجارية مدمجة، وميزة الدردشة إلى الإعلانات!

9. Smartly (الأفضل لأتمتة الإعلانات على نطاق واسع ومتعدد المنصات)

عبر Smartly

Smartly هي منصة إبداعية للأتمتة وشراء الوسائط مصممة لمساعدة العلامات التجارية على تشغيل حملات مدفوعة عبر منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بما في ذلك Facebook وInstagram وTikTok وPinterest وSnapchat. تجمع بين إنشاء الإعلانات واختبارها وتحسينها في مساحة عمل واحدة، مما يتيح للفرق تصميم إعلانات إبداعية وإعداد الاستهداف وإطلاق الحملات دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات.

تتيح ميزات الأتمتة في المنصة للمسوقين تحديث الإعلانات الإبداعية والاستهداف بشكل ديناميكي بناءً على موجزات المنتجات أو شرائح الجمهور أو بيانات الأداء. وهذا يساعد في الحفاظ على ملاءمة الإعلانات وتوقيتها المناسب، سواء كنت تنفذ عروضًا ترويجية موسمية أو تقوم بتحديث الرسائل المستندة إلى المخزون. يمكن للفرق أيضًا إجراء اختبارات إبداعية على نطاق واسع لمعرفة أي الاختلافات تحقق أفضل أداء قبل تخصيص الميزانية

نظرًا لأن Smartly. io يتكامل مباشرة مع منصات الإعلانات الاجتماعية، فإن بيانات الأداء تعود إلى الأداة لإعداد تقارير في الوقت الفعلي. وهذا يسهل اكتشاف الاتجاهات وتعديل الإنفاق وتكرار الحملات عالية الأداء. غالبًا ما تستخدم العلامات التجارية الكبرى Smartly. io لإدارة حملات وأسواق متعددة في وقت واحد، مما يؤدي إلى تبسيط سير العمل وتقليل إدارة الإعلانات يدويًا.

أفضل الميزات الذكية

اختبار الإبداع والتحسين التلقائي عبر المنصات

التكامل مع جميع شبكات الإعلانات الرئيسية على وسائل التواصل الاجتماعي

تخصيص الميزانية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق عائد استثمار أفضل

أدوات تعاون لفرق الإبداع والتسويق

قيود ذكية

أسعار أعلى مخصصة للعملاء من الشركات

ليس مثاليًا للشركات الصغيرة ذات الإنفاق الإعلاني المحدود

تسعير ذكي

أسعار مخصصة بناءً على الإنفاق الإعلاني واحتياجات الحملة

تقييمات ومراجعات ذكية

G2: 4. 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Smartly

يشارك أحد المراجعين في G2:

وهي تدعم تقريبًا جميع ميزات Meta Ads الأصلية – DPA و DCO و Instant Experience و Instant Form و Placement Customization وغيرها. يمكن إدارة هيكل الحملة بالكامل من خلال موجزات أتمتة Google Sheets سهلة الاستخدام. الميزانية والإبداع والنصوص والاستهداف وغيرها – كل ذلك يُدار مباشرة من Google Sheets!

وهي تدعم تقريبًا جميع ميزات Meta Ads الأصلية – DPA و DCO و Instant Experience و Instant Form و Placement Customization وغيرها. يمكن إدارة هيكل الحملة بالكامل من خلال موجزات أتمتة Google Sheets سهلة الاستخدام. الميزانية والإبداع والنصوص والاستهداف وغيرها – كل ذلك يُدار مباشرة من Google Sheets!

10. Predis. ai (الأفضل لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتخطيط الأفكار)

Predis.ai هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على إنشاء منشورات كاملة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك العناصر المرئية والتعليقات والهاشتاقات، من خلال موجه نصي بسيط. يمكنك إدخال وصف موجز لمنتجك أو عرضك أو حملتك، ويقوم Predis تلقائيًا بإنشاء محتوى جاهز للنشر ومخصص لمنصات مثل Instagram وFacebook وLinkedIn وغيرها.

تأتي الأداة مزودة بمولد صور بالذكاء الاصطناعي وقوالب قابلة للتخصيص ومجدول حتى تتمكن من تصميم المحتوى ونشره دون الحاجة إلى التبديل بين عدة تطبيقات. كما توفر تحليلات للمنافسين ورؤى حول الأداء، مما يمنحك البيانات اللازمة لتحسين استراتيجيتك على مواقع التواصل الاجتماعي.

يعمل Predis بشكل جيد للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والوكالات التي ترغب في الحفاظ على وجود نشط ومهني على وسائل التواصل الاجتماعي دون الاستثمار بكثافة في موارد التصميم أو كتابة النصوص. من خلال الجمع بين الأفكار والإبداع والجدولة في مكان واحد، يساعد هذا البرنامج الفرق على الحفاظ على اتساق الحملات وتسيرها على الطريق الصحيح.

أفضل ميزات Predis. ai

نصوص إعلانية ومقاطع فيديو ومنشورات ثابتة على وسائل التواصل الاجتماعي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاص

توصيات إبداعية خاصة بالمنصات لمختلف القنوات

اقتراحات للتعليقات والهاشتاغات لتعزيز الظهور

دعم متعدد اللغات للحملات العالمية

قيود Predis. ai

قدرات محدودة لتحرير الفيديو المتقدم

يعمل بشكل أفضل مع استراتيجيات التسويق التي تركز على الشبكات الاجتماعية

أسعار Predis. ai

مجانًا

بالإضافة إلى: 39 دولارًا شهريًا

Edge: 79 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: 249 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Predis. ai

G2: 4. 7/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Predis. ai

يشارك أحد المراجعين في G2:

تطبيق رائع لجميع أنواع إنشاء المحتوى مثل الفيديو والصور والعرض الدوار.

تطبيق رائع لجميع أنواع إنشاء المحتوى مثل الفيديو والصور والعرض الدوار.

مزايا استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء الحملات التسويقية

🔎 هل تعلم؟ تستخدم الغالبية العظمى من المسوقين — بنسبة تصل إلى 85٪ — أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي أو أدوات إنشاء المحتوى لتحسين تسويقهم.

تخفف أدوات إنشاء الحملات التسويقية باستخدام الذكاء الاصطناعي الكثير من العبء عن كاهلك، فهي توفر لك الوقت وتزيد من دقة استهدافك وتولد أفكارًا إبداعية يمكنك استخدامها عبر جميع القنوات. بفضل الأتمتة والبيانات المتاحة لك، يصبح تخطيط الحملات التسويقية وإنشاؤها وتحسينها أسهل بكثير وأكثر فعالية.

1. إنشاء حملات أسرعيمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء نصوص إعلانية وإعلانات فيديو ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وقوالب إعلانية في دقائق، مما يقلل الوقت المستغرق من الفكرة إلى الإطلاق.

⭐ ماذا يعني ذلك: يحقق المسوقون فوائد مباشرة في كفاءتهم وإنتاجيتهم من خلال تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي. 83. 82% من المشاركين في الاستطلاع أفادوا بزيادة الإنتاجية منذ اعتماد الذكاء الاصطناعي.

2. رسائل متسقة للعلامة التجاريةتضمن الإرشادات المدمجة الخاصة بالعلامة التجارية والتحكم في نبرة الصوت أن جميع الإعلانات الإبداعية تتوافق مع هوية علامتك التجارية، بغض النظر عن المنصة.

3. التحسين المستند إلى البياناتيقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل بيانات الأداء التاريخية وسلوك الجمهور لضبط استراتيجيات الإعلانات وتحسين معدلات النقرات وتحقيق أقصى عائد على الاستثمار.

4. التخصيص على نطاق واسعيساعد تخصيص المحتوى تلقائيًا في تكييف الرسائل وفقًا للجمهور المستهدف المختلف دون الحاجة إلى إنشاء العديد من الإعلانات المتنوعة يدويًا.

5. تنفيذ متعدد القنوات بسلاسةتتكامل العديد من أدوات إنشاء حملات التسويق بالذكاء الاصطناعي مع منصات التواصل الاجتماعي وشبكات الإعلانات وأدوات إدارة علاقات العملاء، مما يسهل تنسيق الحملات عبر القنوات المختلفة.

6. الكفاءة من حيث التكلفةمن خلال تقليل الاعتماد على الموارد الإبداعية الخارجية وتقليل التجربة والخطأ، يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعدة في خفض تكاليف إنتاج الحملات.

التحديات التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء الحملات

على الرغم من أن أدوات إنشاء الحملات التسويقية باستخدام الذكاء الاصطناعي يمكنها تبسيط عملية إنشاء الإعلانات وتحسين الأداء، إلا أنها تنطوي أيضًا على تحديات يتعين على المس

1. مراقبة الجودةقد تتطلب الإعلانات الإبداعية والنصوص التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مراجعة بشرية قبل النشر لضمان الدقة والملاءمة والتوافق مع العلامة التجارية.

📊 حقيقة واقعة: 39% من المسوقين يقولون إنهم لا يعرفون كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بأمان. ويثيرون مخاوف بشأن دقته ويشيرون إلى الحاجة إلى الإشراف البشري، فضلاً عن التدريب المناسب وبيانات العملاء الموثوقة، للاستفادة من هذه التكنولوجيا بفعالية في العمل.

2. الاعتماد المفرط على الأتمتةالاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى قد يؤدي إلى رسائل عامة أو متكررة، مما قد يقلل من تفاعل الجمهور بمرور الوقت.

3. سياق إبداعي محدودتعمل أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل عندما يتم تزويدها بمعلومات وبيانات مفصلة. بدون المدخلات المناسبة، قد تفتقر النتائج إلى الدقة اللازمة لتحقيق أهداف الحملة المحددة.

4. خصوصية البيانات والامتثاليتطلب استخدام بيانات العملاء للتخصيص باستخدام الذكاء الاصطناعي الالتزام الصارم بلوائح الخصوصية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)،

🔍 تظهر الأبحاث: 40.44% من المسوقين أشاروا إلى مخاوفهم بشأن خصوصية البيانات باعتبارها تحديًا كبيرًا في التكامل الكامل للذكاء الاصطناعي والتحسين. وهذا يعكس الحساسية المتزايدة حول التعامل مع البيانات والاعتبارات الأخلاقية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

5. تعقيد التكاملقد لا تتكامل بعض أدوات إنشاء حملات التسويق بالذكاء الاصطناعي بسلاسة مع البنية التكنولوجية الحالية لديك، مما يتطلب إعدادات إضافية أو عمليات يدوية.

6. تكاليف الاشتراك والتوسععلى الرغم من أن أدوات الذكاء الاصطناعي توفر الوقت، إلا أن الميزات المتقدمة ومستويات الاستخدام الأعلى أو دعم العلامات التجارية المتعددة قد تزيد التكاليف، خاصة بالنسبة للفرق الكبيرة.

كيف تختار أداة إنشاء الحملات التسويقية بالذكاء الاصطناعي المناسبة؟

يعتمد اختيار أداة إنشاء حملات التسويق بالذكاء الاصطناعي المناسبة على أهداف فريقك وميزانيتك وسير العمل. يجب أن يتوافق الاختيار الصحيح مع أهداف حملتك وأن يتكامل بسلاسة مع مجموعة أدوات التسويق الخاصة بك.

1. حدد أهداف حملتكحدد ما إذا كانت أولويتك هي إنشاء إعلانات، أو تحسين الاستهداف، أو إنشاء إعلانات فيديو، أو إنتاج منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو إدارة الحملات من البداية إلى النهاية.

2. تحقق من إمكانات الذكاء الاصطناعيابحث عن ميزات مثل قوالب الإعلانات، والتباينات المتعددة للإعلانات، والتحليلات التنبؤية، والتخصيص لتلبية احتياجات حملتك.

3. تقييم خيارات التكاملاختر أداة تعمل بسلاسة مع منصات التواصل الاجتماعي وأدوات CRM والتحليلات لتبسيط سير العمل.

4. تقييم سهولة الاستخدامتأكد من أن المنصة تتمتع بواجهة سهلة الاستخدام حتى يتمكن فريقك من البدء في إنشاء الإعلانات والمواد الإبداعية بسرعة دون الحاجة إلى تعلم معقد.

5. قارن بين مستويات الأسعارراجع جميع الخطط المتاحة وضع في اعتبارك تكاليف التوسع المحتملة في حالة نمو حملاتك أو فريقك.

6. اقرأ تعليقات المستخدمين الحقيقيةاطلع على تقييمات G2 و Capterra لفهم الأداء وجودة دعم العملاء والقيود المحتملة من منظور المستخدم.

تنفيذ الحملات بشكل أسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي

تغير أدوات إنشاء الحملات التسويقية باستخدام الذكاء الاصطناعي قواعد اللعبة بالنسبة للمسوقين. فهي تساعدك على تخطيط الحملات الإعلانية وإنشائها وتحسينها بشكل أسرع، واستهدافها بشكل أكثر ذكاءً، وإنفاق أقل في ذلك. هل تحتاج إلى إعلانات إبداعية جديدة؟ متغيرات متعددة؟ تعديلات خاصة بالمنصات الاجتماعية؟ تخلصك هذه الأدوات من الأعمال الروتينية في عملية إنشاء الإعلانات حتى تتمكن من التركيز على تحقيق المكاسب الكبيرة.

وإذا كنت تريد مكانًا واحدًا لتشغيل كل ذلك، فإن ClickUp يوفر لك كل ما تحتاجه. إنه التطبيق الشامل للعمل، حيث يجمع بين إدارة المشاريع وإنشاء المحتوى والتعاون والذكاء الاصطناعي في منصة واحدة. باستخدام ClickUp Brain وBrain MAX وAI Agents، يمكنك تنفيذ حملتك التسويقية من البداية إلى النهاية دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب.

الأسئلة الشائعة

يمكن للذكاء الاصطناعي تسريع عملية إنشاء الحملات بشكل كبير من خلال إنشاء نصوص إعلانية وإعلانات فيديو ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وقوالب إعلانية في غضون دقائق. كما يستخدم الرؤى المستندة إلى البيانات لتحسين الاستهداف وتخصيص الإعلانات الإبداعية وتحسين معدلات النقرات بمرور الوقت.

على عكس الأدوات التقليدية التي تعتمد بشكل كبير على الإدخال اليدوي، تعمل أدوات إنشاء حملات التسويق بالذكاء الاصطناعي على أتمتة إنشاء المحتوى، واقتراح العديد من الأشكال المختلفة للإعلانات، واستخدام بيانات الأداء لضبط الحملات عبر المنصات

يمكن للذكاء الاصطناعي دعم أنواع مختلفة من الحملات، بما في ذلك إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات العرض وحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وإعلانات الفيديو والعروض الترويجية متعددة القنوات لإطلاق المنتجات أو التخفيضات الموسم

ستحصل على أفضل النتائج من خلال توفير موجز واضح للحملة وتفاصيل الجمهور المستهدف وإرشادات العلامة التجارية وأي بيانات أداء ذات صلة من الحملات السابقة.

تتبع المقاييس مثل معدلات التحويل ومعدلات النقر ومعدل التكلفة لكل اكتساب ومستويات التفاعل قبل وبعد اعتماد أداة الذكاء الاصطناعي لقياس تأثيرها على أداء الحملة.