أسعار Otter AI: الخطط والميزات والبدائل

أكسبت Otter AI شهرة واسعة بين الفرق والطلاب والمهنيين المستقلين بفضل ميزة النسخ الفوري والتعليقات التوضيحية في الوقت الفعلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وهي سهلة الاستخدام وبديهية. بالإضافة إلى ذلك، توفر ملاحظات اجتماعات قابلة للبحث.

ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى نسخ المحاضرات والاجتماعات يوميًا، فقد تشعر بالإحباط بسبب قيوده، مثل حدود النسخ وعدم وجود تكامل مناسب في الخطط الأقل مستوى.

يجب عليك اختيار خطة تناسب احتياجاتك وميزانيتك لتحقيق أقصى استفادة من ميزاتها.

في هذه المقالة، سنقوم بتفصيل خطط أسعار Otter AI — من الخطة المجانية إلى خطط الأعمال والمؤسسات — وبديل أكثر قوة لدمج اجتماعاتك وسير عملك في أداة واحدة. نعم، هذا هو ClickUp — التطبيق الشامل للعمل

🧠 حقيقة ممتعة: يعود تاريخ النسخ إلى مصر القديمة، حيث كان الكتبة يوثقون الأحداث على الألواح والجدران. كان هؤلاء الكتبة شخصيات مرموقة، معفاة من العمل البدني والضرائب.

ClickUp مقابل Otter AI لأتمتة الاجتماعات

فيما يلي مقارنة مباشرة بين إمكانات Otter AI و AI Notetaker من ClickUp قبل أن ندرس أسعار كل أداة.

ميزة Otter. ai ClickUp نسخ المحاضرات ✅ نسخ في الوقت الفعلي عبر OtterPilot عبر Zoom وGoogle Meet وTeams بدقة تصل إلى ~95٪؛ تسمية المتحدثين؛ التقاط الشرائح ✅ نسخ تلقائية لملاحظات الاجتماعات وتسجيلاتها من اجتماعات Zoom وGoogle Meet وTeams إلى ClickUp Docs عبر AI Notetaker من ClickUp استخراج العناصر القابلة للتنفيذ ✅ "Takeaways" تكتشف تلقائيًا القرارات والمواضيع الرئيسية والإجراءات المطلوبة؛ وتسلط الضوء على العناصر التي تستحق الاهتمام ✅ ClickUp AI Notetaker يلخص الاجتماعات، ويحدد بنود العمل، ويقوم تلقائيًا بإنشاء مهام من الاجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي تكامل المهام ❌ لا يوجد نظام إدارة مهام أصلي ✅ أصلي: قم بتحويل عناصر الإجراءات من النصوص/الملخصات المباشرة إلى مهام ClickUp وأرفقها بسير العمل على الفور مساحة عمل مركزية ❌ منصة تركز بشكل أساسي على النسخ والملخصات؛ تفتقر إلى إدارة العمل الكاملة (المستندات، لوحات المعلومات، المهام) ✅ منصة عمل متكاملة تمامًا (المهام، المستندات، لوحات المعلومات، Brain، الاجتماعات) كل ذلك في تطبيق واحد تطبيق شامل للعمل سياق الاجتماع في المهام ❌ النصوص والموجزات موجودة في مساحة عمل Otter. ai؛ يجب تصديرها يدويًا لربطها بالمهام ✅ أنشئ علاقات ثنائية لربط مهام ClickUp بملاحظات الاجتماعات مباشرةً داخل ClickUp قاعدة معرفية قابلة للبحث ✅ بحث قوي: حسب الكلمة المفتاحية والمتحدث والتاريخ؛ يدعم المجلدات وقنوات الفريق ✅ بحث موحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر مهامك ووثائقك وملاحظاتك وتسجيلاتك داخل ClickUp (حتى البحث في التطبيقات الخارجية المتصلة) ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ✅ إنشاء ملخصات مباشرة وبعد الاجتماعات؛ مزامنة الشرائح؛ سحب الكلمات المتكررة واستخراج الكلمات المفتاحية ✅ ملخصات المهام، والخطوات التالية، والتعليقات والإجابات التي تراعي سياق المحادثة عبر ClickUp Brain و Autopilot Agents مثالي لـ الفرق التي تحتاج إلى نسخ مباشرة موثوقة، ونصوص قابلة للبحث، وملخصات؛ معلومات مستقلة عن الاجتماعات الفرق التي تريد اجتماعات + مهام + تنفيذ في منصة واحدة مع ذكاء اصطناعي يربط نتائج الاجتماعات بالعمل في مكان واحد

ما هو Otter AI؟

عبر Otter AI

Otter AI هي أداة ذكية لتدوين الملاحظات وتحويلها إلى نص يمكن البحث فيه في الوقت الفعلي. وهي تستخدم على نطاق واسع من قبل المهنيين والطلاب والصحفيين والفرق التي ترغب في التركيز على المحادثة دون الحاجة إلى تدوين الملاحظات.

يقوم برنامج النسخ وإدارة الاجتماعات هذا تلقائيًا بتسجيل الكلمات المنطوقة وأسماء المتحدثين وأهم النقاط، مما يسهل الرجوع إلى التفاصيل الأساسية. كما أنه يُنشئ ملخصات تتضمن بنودًا للعمل، بحيث تقضي وقتًا أطول في العمل الفعلي بدلاً من البحث عن شيء قاله أحدهم في الاجتماع الأخير.

تتكامل الأداة مع منصات الاجتماعات مثل Zoom و Google Meet، مما يجعلها رفيقًا مفيدًا للعمل عن بُعد والتعاون الافتراضي.

تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

نسخ في الوقت الفعلي مع تحديد المتحدث: انسخ المقابلات والاجتماعات والمحاضرات بدقة عالية وتحديد المتحدث

ملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي: الوصول إلى أداة الوصول إلى أداة تلخيص المستندات بالذكاء الاصطناعي لملاحظات اجتماعاتك

مزامنة الصوت مع النص: تابع ملفات الصوت والفيديو المباشرة التي يتم تشغيلها بشكل متزامن مع النص حتى تتمكن من فهم كل كلمة في سياقها

ملاحظات تعاونية: قم بتمييز النصوص وتعليقها ومشاركتها مع فريقك، وتحويل المحادثات إلى مستندات قابلة للتنفيذ

التكامل: اربط Otter بـ Zoom و Google Meet و Dropbox وأدوات أخرى لتبسيط سير عملك

الوصول عبر الأنظمة الأساسية: استخدم Otter على الويب أو iOS أو Android لتسجيل النصوص والوصول إليها من أي مكان

👀 هل تعلم؟ لتعظيم المشاركة، يجب أن تكون الاجتماعات الشخصية قصيرة، أقل من 45 دقيقة، أو نصف ساعة في الحالة المثالية. المتحدثون الذين يقدمون عروضهم بشكل موجز (حوالي 15 دقيقة) هم أكثر قدرة على جذب انتباه الجمهور.

خطط أسعار Otter AI

تأتي خطط أسعار Otter AI مع مزايا مختلفة، ومعرفة ما تدفع مقابله يحدث فرقًا كبيرًا. هل تحتاج إلى جميع الميزات الإضافية، أم أن الإصدار المجاني الأساسي يكفيك؟ هل هناك أي إضافات تساعدك في الحصول على أفضل ما يقدمه Otter AI دون الإفراط في الإنفاق على خطة باهظة الثمن؟

دعنا نحللها لك حتى تحصل على أفضل قيمة دون أي مفاجآت غير سارة.

الخطة الأساسية

تقدم Otter AI خطة أساسية مجانية مع نصوص متعددة اللغات، وتحديد المتحدث، والمزيد.

الميزات الرئيسية

نسخ محادثات الاجتماعات باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية

تحديد المتحدثين ومدة حديثهم والكلمات الرئيسية في المحادثات

دوّن ملاحظات مباشرة عن محاضر الاجتماعات في Google Meet

الوصول إلى سجل المحادثات والمفردات المخصصة المشتركة والبحث المتقدم

القيود

تسمح هذه الخطة بحد أقصى خمسة أعضاء في مساحة العمل

يمكنك نسخ محادثة واحدة فقط في كل مرة والوصول إلى 20 محادثة Otter AI فقط

يمكنك الوصول إلى 25 محادثة فقط من أحدث محادثاتك في السجل

لا يمكن ترحيل حد 300 دقيقة للنسخ الشهري ويأتي مع حد أقصى 30 دقيقة للنسخ لكل محادثة

لا تتوفر ميزة البحث المتقدم في النصوص وميزة تدوين الملاحظات المباشرة المدمجة للاجتماعات الافتراضية على Zoom

لا يمكنك ضبط سرعة تشغيل تسجيلات الاجتماعات

الأسعار

مجاني إلى الأبد

🔑 لمن هذا المنتج: سيجد هذا المنتج مفيدًا الطلاب والمستقلون وأصحاب المشاريع الفردية الذين يعقدون اجتماعات من حين لآخر ويحتاجون فقط إلى خدمات نسخ موثوقة.

الباقة الاحترافية

تقدم خطة Pro من Otter AI دقائق نسخ أكثر بكثير من الخطة الأساسية. ومع ذلك، فهي لا تتضمن وظيفة تدوين الملاحظات في Zoom في الوقت الفعلي، من بين ميزات متقدمة أخرى.

الميزات الرئيسية

بالإضافة إلى الاستمتاع بميزات الخطة الأساسية، يمكنك:

أتمتة ملخص الاجتماع مع بنود العمل والمخطط التفصيلي

الوصول إلى أدوات Android أو iOS ودعم اختصارات Siri

شارك الملاحظات، وقم بتعيين مفردات مخصصة، ووضع علامات على المتحدثين، وتعيين مهام لزملائك في الفريق

نسخ اجتماعين متزامنين

احصل على سجل محادثات غير محدود

اضبط سرعات التشغيل وتخطي الصمت عند إعادة مشاهدة تسجيلات الاجتماعات

القيود

لا يزال بإمكانك الحصول على خمسة أعضاء فقط لكل مساحة عمل أو حساب، وتحتاج إلى الدفع لكل عضو على حدة

لا يمكنك استيراد ونسخ ملفات صوتية أو فيديو غير محدودة من أطراف ثالثة

تفتقر الخدمة إلى ميزات تحليل الاستخدام ورموز الوقت القابلة للتعديل

على الرغم من أن الحد الأقصى الشهري للترجمات أعلى من الخطة الأساسية، إلا أنه لا يزال ثابتًا عند 1200 دقيقة دون إمكانية الترحيل

الأسعار

16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

🔑 لمن هي مخصصة: ستجد الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والوكالات التي لديها فريق صغير وعدد محدود من الاجتماعات الافتراضية هذه الخطة مفيدة.

خطة الأعمال

هذه الخطة السعرية مثالية للفرق الكبيرة التي تعقد اجتماعات افتراضية بشكل متكرر وتحتاج إلى ميزات أكثر تقدمًا إلى جانب مجرد النصوص في أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للاجتماعات.

الميزات الرئيسية

بالإضافة إلى الاستمتاع بكل ما تقدمه الخطة Pro، ستحصل على:

استيراد ونسخ ملفات الصوت أو الفيديو بشكل تلقائي وبلا حدود من Dropbox

يمكنك الوصول إلى النسخ المباشر عبر RTMP مقابل رسوم إضافية

الوصول إلى تحليلات الاستخدام مع دعم ذي أولوية

قم بمزامنة التسجيلات السحابية تلقائيًا والوصول إلى الملاحظات المباشرة المتكاملة والترجمة من Zoom

القيود

الحد الأقصى الشهري للترجمة هو 6000 دقيقة

يمكنك تسجيل ثلاثة اجتماعات متزامنة فقط

لا يمكنك إعادة تسمية مساعد الاجتماعات Otter AI في الاجتماعات الافتراضية أو الوصول إلى تسجيل الدخول الأحادي (SSO)

الأسعار

30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

🔑 لمن هي مخصصة: يمكن للشركات الناشئة والشركات المتوسطة الحجم التي تعقد اجتماعات أسبوعية ومناقشات افتراضية مع العملاء وتحتاج إلى مساعد اجتماعات ذكي قابل للتخصيص بشكل أكبر أن تفكر في هذه الخطة.

خطة المؤسسات

يقدم Otter AI خطة قابلة للتخصيص للشركات الكبيرة. تتضمن هذه الخطة ميزات متقدمة مثل التكامل مع Salesforce وHubSpot، وأمان على مستوى المؤسسات، والتوافق مع HIPAA، والمزيد.

الميزات الرئيسية

استيراد ونسخ ملفات صوتية أو فيديو مسجلة مسبقًا بشكل غير محدود

أعد تشغيل ملفات الفيديو من Zoom وGoogle Meet وMS Teams

استيراد رؤى المبيعات ومزامنة ملاحظات مكالمات العملاء مع Salesforce باستخدام وكيل مبيعات Otter

استخدم تسجيل الدخول الأحادي (SSO) لمزيد من الأمان

قم بتصدير النصوص بتنسيقات MP3 و TXT و PDF و DOCX و SRT بشكل مجمّع

احصل على إمكانية النشر على مستوى المؤسسة ومدير مخصص لإنجاح العملاء

القيود

تحصل على 6000 دقيقة فقط شهريًا للتدوين الصوتي ويمكنك تدوين ثلاثة اجتماعات متزامنة فقط، مثل خطة الأعمال

المفردات المخصصة المشتركة محدودة أيضًا

تحتاج إلى ترخيص لـ 100 مستخدم على الأقل للوصول إلى ميزة تسجيل الدخول الأحادي (SSO)

الأسعار

أسعار مخصصة

🔑 لمن هي مخصصة: الشركات التي لديها فرق عمل كبيرة ومتنوعة وتحتاج إلى خدمات نسخ شاملة مع أدوات تعاون جماعي

📮ClickUp Insight: وفقًا لاستطلاعنا حول فعالية الاجتماعات، يرى 12% من المشاركين أن الاجتماعات مزدحمة، ويقول 17% إنها تستغرق وقتًا طويلاً، ويعتقد 10% أنها غير ضرورية في الغالب. في استطلاع آخر أجرته ClickUp، اعترف 70% من المشاركين بأنهم سيكونون سعداء بإرسال بديل أو وكيل إلى الاجتماعات إذا أمكنهم ذلك. يمكن أن يكون Notetaker المدمج في ClickUp وكيلك المثالي في الاجتماعات! دع الذكاء الاصطناعي يسجل كل النقاط المهمة والقرارات والإجراءات بينما تركز أنت على الأعمال الأكثر قيمة. بفضل الملخصات التلقائية للاجتماعات وإنشاء المهام بمساعدة ClickUp Brain، لن تفوتك أي معلومات مهمة، حتى عندما لا تتمكن من حضور الاجتماع. 💫 نتائج حقيقية: أفادت الفرق التي تستخدم ميزات إدارة الاجتماعات في ClickUp عن انخفاض هائل بنسبة 50% في المحادثات والاجتماعات غير الضرورية!

هل Otter AI يستحق سعره؟

لا يوجد نقص في أدوات النسخ الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي في السوق. لذا، هل Otter AI تستحق وقتك ومالك وجهدك؟

إنه يوفر توازنًا قويًا بين الدقة وميزات التعاون والتكاملات المفيدة. دعنا نرى مدى قيمته الحقيقية.

مزايا أسعار Otter AI

فيما يلي الميزات التي تجعل Otter AI منصة نسخ صوتي جديرة بالاهتمام:

تتوفر خطة مجانية: يمكن للأفراد والفرق الصغيرة (حتى خمسة أعضاء) الوصول إلى ميزات النسخ الأساسية مجانًا

مستويات أسعار متعددة: اختر من بين الباقات المصممة للطلاب والمهنيين والشركات الكبيرة

مثالي للنسخ متعدد اللغات: انسخ اجتماعاتك باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية باستخدام دردشة Otter AI

التعاون في الوقت الفعلي: قم بالتعليق على النصوص ومشاركتها مع فريقك

إمكانية الوصول عبر الأنظمة الأساسية: استخدم Otter على الويب وiOS وAndroid مع تطبيق جوال للوصول أثناء التنقل

ملخصات تلقائية وإجراءات مطلوبة: احصل على ملخصات فورية للاجتماعات وأهم النقاط والمهام المتابعة

مفردات مخصصة: أضف مصطلحات وأسماء خاصة بالصناعة للحصول على نسخ أكثر دقة

البحث المتقدم: ابحث عن اللحظات المهمة حسب المتحدث أو الطابع الزمني أو الكلمة المفتاحية في أرشيف النصوص الخاصة بك

👀 هل تعلم؟ قد يستغرق نسخ ساعة واحدة من الصوت يدويًا ما يقرب من ثلاث إلى ثماني ساعات، مما يبرز مكاسب الكفاءة التي توفرها أدوات النسخ الآلي.

سلبيات أسعار Otter AI

يحتوي Otter AI على بعض العيوب المهمة التي تؤثر على قيمته مقابل المال. فيما يلي أبرزها:

قيود الخطة المجانية: 300 دقيقة فقط من النسخ الشهري و30 دقيقة كحد أقصى لكل محادثة — وهو أمر مقيد للغاية بالنسبة للاجتماعات المتكررة أو المحاضرات اليومية؛ كما تنخفض الدقة في البيئات الصاخبة

وقت النسخ محدود في الخطط الأعلى: حتى خطة Enterprise تحدد الاستخدام بـ 6000 دقيقة شهريًا و 4 ساعات لكل محادثة، دون إمكانية الترحيل

تكلفة أعلى لميزات أفضل: تتوفر ميزة النسخ المباشر من Zoom، والتحميل غير المحدود، والملخصات التلقائية فقط في خطط Business أو Enterprise

عدم وجود تحكم إداري: أدوات الإدارة وخيارات التخصيص محدودة في المستويات الأعلى، مما يجبر الفرق الصغيرة على الترقية للحصول على حق الوصول

الميزات المتقدمة غير المتوفرة: رموز الوقت القابلة للتعديل وأدوات الذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات وتكامل CRM (مثل Salesforce و HubSpot) متوفرة فقط في خطة Enterprise

عدد محدود من الاجتماعات المتزامنة: يمكن عقد ثلاثة اجتماعات فقط في وقت واحد، مما قد لا يناسب الفرق الكبيرة التي تتداخل جداولها الزمنية

لماذا تفكر في بدائل Otter AI

تحظى Otter AI بشعبية كبيرة لأنها سهلة الاستخدام للغاية وتقدم بعض خدمات النسخ الصوتي الجيدة حتى في الخطة المجانية. ومع ذلك، فإنها تعاني من بعض العيوب، والتي يمكن أن تعوضها بعض البدائل لـ Otter AI.

فيما يلي أربعة قيود يجب مراعاتها قبل النشر على مستوى المؤسسة:

قيود الميزانية

لا توفر خطة Otter AI المجانية نسخًا متكاملة من Zoom أو مزامنة Dropbox أو تحليلات الاستخدام. كما لا توجد خيارات إضافية، لذا لا يمكنك اختيار الميزات التي تريد إضافتها إلى خطتك.

الميزات المتميزة ليست رخيصة، وحتى مع ذلك، فإن بعض الميزات المتقدمة مثل التصدير بالجملة والتقاط النطاق والتقاط الشرائح تلقائيًا متاحة فقط في خطط Business و Enterprise.

إذا كنت مستخدمًا فرديًا أو فريقًا صغيرًا، فقد ينتهي بك الأمر إلى دفع ثمن ميزات نادرًا ما تستخدمها، أو تتمنى أن تمنحك الخطة المجانية مزيدًا من المرونة.

كما قال أحد المراجعين على G2:

... بدون الإصدار المدفوع، ستكون مقيّدًا من حيث عدد ساعات التسجيل التي يمكنك نسخها.

... بدون الإصدار المدفوع، ستكون مقيّدًا من حيث عدد ساعات التسجيل التي يمكنك نسخها.

نسخ محدود

ربما تكون خدمة نسخ المحادثات المجانية لمدة 300 دقيقة والحد الأقصى للدردشة البالغ 30 دقيقة من أهم العوامل التي تمنعك من الانضمام إلى Otter AI.

حتى الخطط المدفوعة لها حدود. قد يبدو الحد الأقصى لنسخ Otter AI البالغ 6000 دقيقة لخطط Business و Enterprise فقط مقيدًا للمؤسسات الكبيرة، خاصة إذا كنت تعقد اجتماعات متعددة بانتظام.

لا توجد طريقة لزيادة هذا الحد باستخدام إضافة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تسجيل ثلاثة اجتماعات كحد أقصى في وقت واحد. لذلك، يجب عليك التسجيل في عدة حسابات مدفوعة لتنفيذ عملية النسخ في أكثر من ثلاثة اجتماعات.

📮ClickUp Insight: تُظهر بيانات استطلاع فعالية الاجتماعات أن 25% من الاجتماعات تضم 8 مشاركين أو أكثر في المتوسط. كما وجدنا أن متوسط مدة الاجتماع يبلغ 51 دقيقة تقريبًا. يمكن أن تؤدي هذه الاجتماعات الكبيرة إلى قضاء ما لا يقل عن 6 إلى 8 ساعات من وقت الاجتماعات الجماعية أسبوعيًا على مستوى المؤسسة. ماذا لو كان بإمكانك تقليص التكاليف؟ ClickUp يغير طريقة تواصل الفرق! بدلاً من الاجتماعات المطولة، يمكنك التعاون مباشرةً في المهام باستخدام التعليقات والمرفقات والملاحظات الصوتية ومقاطع الفيديو والمزيد، كل ذلك في مكان واحد. 💫 نتائج حقيقية: وفرت فرق STANLEY Security العالمية بالفعل أكثر من 8 ساعات أسبوعيًا في الاجتماعات والتحديثات باستخدام تطبيقنا الشامل للعمل!

ميزات مصادقة ضعيفة في المستويات الأدنى

51% من المؤسسات تخطط لزيادة استثماراتها في مجال الأمن بسبب تزايد حوادث اختراق البيانات.

يجب أن يمتد هذا الاستثمار إلى أدوات النسخ الخاصة بك، حيث من المحتمل أن تناقش معلومات حساسة خلال الاجتماعات الافتراضية.

ومع ذلك، إذا قمت بالتسجيل في الخطة الأساسية أو الاحترافية، فستحصل فقط على تطبيق مصادقة لتأمين بيانات النسخ. أضافت الخطة التجارية والمؤسسية أمان المصادقة عبر الرسائل القصيرة.

ومع ذلك، فإن أكبر عيب فيما يتعلق بميزات الأمان هو أن SSO أو عناصر التحكم الإدارية المتقدمة متاحة فقط في خطة Enterprise. بالنسبة للفرق الصغيرة، فإن دفع تكاليف الأمان المتقدم يكاد يكون مستحيلاً.

تكامل محدود في الخطط المجانية والمحترفة

يعمل Otter AI بشكل جيد مع بعض المنصات الرئيسية، مثل Google Meet وZoom وDropbox، ولكن هناك بعض القيود. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم الخطة الأساسية أو الاحترافية، فلا يمكنك الوصول إلى الترجمة المباشرة المدمجة لاجتماعات Zoom.

هل تريد ربط Otter ببرنامج CRM الخاص بك مثل HubSpot أو Salesforce؟ سيتعين عليك الاشتراك في خطة Enterprise. قد يمثل هذا عائقًا حقيقيًا للفرق التي تسعى إلى دمج Otter في مجموعة تقنية أكبر. سينتهي بك الأمر إلى التبديل بين الأدوات يدويًا، مما يتعارض مع الغرض من النسخ التلقائي.

كما أشار أحد المراجعين في G2 إلى عدم تكاملها في خطة الأعمال:

أتمنى أن تتكامل خطة الأعمال مع HubSpot.

أتمنى أن تتكامل خطة الأعمال مع HubSpot.

🧠 حقيقة ممتعة: في المتوسط، يتحدث الناس بسرعة 150-170 كلمة في الدقيقة، أي أسرع بأربع مرات من متوسط سرعة الكتابة. هذا التفاوت يؤكد على أهمية خدمات النسخ في التقاط المحتوى المنطوق بكفاءة.

أفضل البدائل لـ Otter AI

لماذا تلتزم بحدود النسخ والتكاليف المرتفعة بينما توفر أدوات الأعمال الأخرى مزيدًا من المرونة والميزات والقيمة؟

تعرف على ClickUp،التطبيق الشامل للعمل. إنه نظام أساسي مركزي يعمل على أتمتة تدوين محاضر الاجتماعات، ويوفر مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي لتلخيص ملاحظات اجتماعاتك وتحويل بنود العمل إلى مهام، وتنظيم جدول أعمال اجتماعات ك ومحاضرها في مساحة عمل تعاونية.

يشرح أحد العملاء لماذا يعد ClickUp رائعًا لإدارة اجتماعاتك:

نستخدمه للمساعدة في تسريع اجتماعاتنا اليومية من خلال طقوس Scrum. يساعدني في التعرف على تقدم سباقي، وتقدم مهامي، والحفاظ على قائمة مهام منظمة لجميع مهامي.

نستخدمه للمساعدة في تسريع اجتماعاتنا اليومية من خلال طقوس Scrum. يساعدني في التعرف على تقدم سباقي، وتقدم مهامي، والحفاظ على قائمة مهام منظمة لجميع مهامي.

الميزات الرئيسية

بينما تركز Otter AI بشكل ضيق على النسخ والملخصات، توسع ClickUp التجربة من خلال تحويل اجتماعاتك إلى نتائج منظمة وقابلة للتتبع.

فيما يلي بعض من أفضل ميزاته:

ClickUp AI Notetaker

احصل على نصوص دقيقة مع تسميات المتحدثين والملخصات والتسجيلات وعناصر العمل المدرجة بشكل منظم في مستند واحد باستخدام ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker هو برنامج ذكي لتدوين الملاحظات ينضم إلى مكالماتك لتسجيل الاجتماعات ونسخها ومعالجتها (بناءً على أذوناتك بالطبع!). سواء كنت طالبًا تتنقل بين المحاضرات المتتالية أو فريقًا يدير مكالمات متعددة للعملاء، يضمن لك Notetaker الحصول على ملاحظات دقيقة ومنظمة دون الحاجة إلى رفع قلمك.

يوفر التعرف على المتحدثين، والطوابع الزمنية، والكشف التلقائي عن بنود العمل والقرارات المهمة، ويقدم ملخصات واضحة ومنظمة للاجتماعات إلى صندوق الوارد في ClickUp بعد كل جلسة. يمكنك البحث بسهولة في هذه الملاحظات — التي تتم إضافتها كملفات ClickUp Docs منفصلة لكل اجتماع — لإعادة النظر في النقاط المهمة أو تتبع ما يحتاج إلى متابعة.

إليك سبب توصية مستخدم Reddit باستخدام AI Notetaker من ClickUp:

عبر Reddit

على عكس الأدوات التقليدية التي تتطلب جهدًا يدويًا أو ترقيات مدفوعة مقابل الميزات الأساسية، يتوفر ClickUp AI Notetaker كإضافة ميسورة التكلفة. يوفر نسخًا احترافيًا بدون أسعار باهظة، مما يجعل توثيق الاجتماعات ليس فقط سهلاً، بل وميسور التكلفة للغاية.

ClickUp Brain

ClickUp Brain هو الذكاء الاصطناعي الأكثر شمولاً في العالم في مجال العمل، وهو جوهر ClickUp.

يربط بين الرؤى في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك، ويحول المعلومات المتفرقة إلى معرفة قابلة للتطبيق. اعتبره مساعدًا في الكتابة ومساعدًا في المشاريع ومساعدًا في المعرفة ومساعدًا في الاجتماعات، كل ذلك في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتدرك السياق.

على عكس Otter AI، حيث يتم حظر الميزات المتقدمة مثل الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبحث الذكي خلف مستويات أسعار معقدة وباهظة الثمن، فإن Brain هو إضافة منخفضة التكلفة لأي خطة مدفوعة، ويمكنك تجربتها مجانًا.

استخرج الإجابات والقرارات والإجراءات من ملاحظات اجتماعاتك باستخدام ClickUp Brain

يقوم تلقائيًا بتلخيص ملاحظات اجتماعاتك ومواضيع المناقشات غير المتزامنة، ويحدد القرارات الرئيسية، ويستخرج المتابعات ضمن نفس المنصة التي تدير فيها عملك.

ما عليك سوى تمييز أي نص في محضر اجتماعك على ClickUp Docs، وسيقوم Brain على الفور بتحويله إلى مهام ClickUp. يمكنك حتى استخدام ميزة AI Assign لتعيين قواعد لأتمتة تخصيص هذه المهام بناءً على نقاط قوة زملائك في الفريق ومجالات خبرتهم.

📮ClickUp Insight: 92% من العاملين في مجال المعرفة معرضون لخطر فقدان قرارات مهمة مبعثرة عبر الدردشات والبريد الإلكتروني وجداول البيانات. بدون نظام موحد لتسجيل القرارات وتتبعها، تضيع الرؤى التجارية المهمة في ضجيج العالم الرقمي. بفضل إمكانات إدارة المهام في ClickUp ، لن تقلق بشأن هذا الأمر أبدًا. أنشئ المهام من الدردشة وتعليقات المهام والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني بنقرة واحدة!

هل تحتاج إلى العثور على قرار محدد من اجتماع الأسبوع الماضي؟ ما عليك سوى سؤال ClickUp Brain. يمكنه الإجابة على الأسئلة بناءً على محتوى مساحة العمل الخاصة بك، وتحديد الثغرات في جداول أعمال اجتماعاتك، وإنشاء قاعدة معرفية مركزية عبر المهام والمستندات والمناقشات.

لم تعد بحاجة إلى البحث في النصوص الطويلة للعثور على تفصيلة واحدة يدويًا، فكل شيء قابل للبحث والوصول إليه في ثوانٍ.

علاوة على ذلك، يمكن لـ ClickUp Brain تحليل أنماط التواصل بين أعضاء الفريق واقتراح تحسينات لمساعدتك على التعاون بشكل أكثر فعالية في الاجتماعات المستقبلية. يمكن لهذه الميزة وحدها تنظيم جميع اتصالاتك، سواء داخل الاجتماعات أو خارجها، بأقل جهد وأقصى تأثير.

💡 نصيحة احترافية: ClickUp Brain ليس مفيدًا فقط بعد الاجتماعات. استخدمه في ClickUp Calendar لجدولة الاجتماعات باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية وصياغة جدول أعمال الاجتماع. هل أنت مستعد لمزيد من المغامرة؟ جرب جدولة الاجتماعات باستخدام الأوامر الصوتية عبر تطبيق ClickUp Brain MAX لسطح المكتب! جدول اجتماعاتك بلغة طبيعية باستخدام التقويم المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ClickUp

ClickUp Docs

تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي على ClickUp Docs

بمجرد أن يلتقط AI Notetaker ملاحظاتك، يمكنك تخطيط خططك ومناقشتها وتحريرها وتنفيذها في ClickUp Docs.

توفر المستندات مساحة ديناميكية وتعاونية حيث يمكن لفريقك بأكمله بسهولة فهم مناقشات الاجتماعات وتخطيط استراتيجيات التنفيذ. يمكنك وضع علامات على زملائك في الفريق باستخدام ClickUp Assign Comments وتحويل القرارات إلى مهام قابلة للتنفيذ ببضع نقرات فقط.

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج محضر اجتماعات ClickUp لتتبع تفاصيل اجتماعاتك بسهولة

هل تريد طريقة سهلة لتحويل النصوص التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى شيء يمكن لفريقك بأكمله استخدامه بالفعل؟ قالب محاضر اجتماعات ClickUp هو الحل الأمثل لك.

يوفر لك مساحة نظيفة وتعاونية لتدوين كل شيء بدءًا من أسماء الحاضرين وجداول الأعمال وحتى النقاط الرئيسية والعناصر التي يجب اتخاذ إجراء بشأنها، كل ذلك داخل مستند ClickUp Doc.

أفضل ما في الأمر؟ نظرًا لأنه مدمج في ClickUp، يمكنك على الفور تعيين مهام متابعة، والربط بالوثائق ذات الصلة، والتأكد من أن الجميع على دراية بمسؤولياتهم. لا داعي بعد الآن للتشويش في محاولة تذكر من وافق على القيام بماذا. إنها طريقة بسيطة لجعل اجتماعاتك أكثر إنتاجية ومسؤولية.

مقاطع ClickUp

لا تكفي النصوص المكتوبة دائمًا. للفرق التي تحتاج إلى سياق كامل، توفر ClickUp Clips تسجيلًا بالفيديو لاجتماعاتك وأنشطة الشاشة مباشرةً داخل المنصة. فقط تأكد من إرسال AI Notetaker إلى الاجتماع الذي تريد تسجيله.

سجل الاجتماعات باستخدام ClickUp Clips

يمكن تضمين مقاطع الفيديو هذه في مهام ClickUp ووثائقك ومحادثاتك، مما يوفر مرجعًا مرئيًا كاملاً إلى جانب النصوص، وهو أمر لا يدعمه Otter AI بشكل أساسي.

تكامل ClickUp

تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في Otter AI في أنه يوفر تكاملًا محدودًا، وحتى هذه الميزات غير متوفرة في الخطط الأقل مستوى. مع ClickUp، لن تواجه مثل هذه المشكلات.

قم بمزامنة جميع أجهزتك التقنية مع تكاملات ClickUp

تضمن تكاملات ClickUp إمكانية مزامنة عملك مع أكثر من 1000 أداة شائعة، بما في ذلك Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams، حتى إذا كنت تستخدم خطتنا المجانية. تتكامل المنصة أيضًا مع HubSpot وSalesforce وأنظمة إدارة علاقات العملاء الأخرى بحيث يتم تسجيل الرؤى المستخلصة من اجتماعات المبيعات تلقائيًا في أداة المبيعات الخاصة بك.

بهذه الطريقة، سيكون لديك مركز مركزي لإدارة كل شيء في سير عملك.

💡 نصيحة احترافية: استخدم نماذج ClickUp لجمع التعليقات بعد كل اجتماع لفهم رأي فريقك حول مدى فائدة الاجتماع وما الذي كان يمكن فعله لجعله أكثر كفاءة.

لماذا ClickUp أفضل من Otter AI لمعظم الفرق

ClickUp هو بديل جذاب لـ Otter AI لأنه يركز ملاحظات الاجتماعات والمهام وإدارة المشاريع في منصة واحدة.

على عكس Otter، يتيح لك تسجيل ملاحظات الاجتماعات وتدوينها وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ، دون الحاجة إلى استخدام أدوات متعددة أو إنفاق أموال طائلة. بفضل الإضافات منخفضة التكلفة للذكاء الاصطناعي والخطة المجانية التي تتيح عقد اجتماعات غير محدودة والتكامل، يقدم ClickUp قيمة لا تضاهى مقارنة بخطط أسعار Otter AI المعقدة.

نظرة عامة على الأسعار

تقدم ClickUp خطط أسعار متعددة لتناسب مختلف أحجام الفرق والميزانيات. فيما يلي تفاصيل الاشتراكات:

انسخ اجتماعاتك بدقة وبدون حدود مع ClickUp

يعد Otter AI رائعًا لنسخ الاجتماعات وتلخيصها، ولكن فقط إذا لم تكن بحاجة إلى استخدامه بشكل متكرر. قد تدفعك القيود المفروضة على مدة النسخ والميزات المتقدمة المخفية وراء المستويات العالية والتكاملات المحدودة إلى البحث عن بديل.

يتجاوز ClickUp هذه القيود بفضل الإضافات المرنة والنصوص الدقيقة ومساحات العمل التعاونية. إنه بديل ممتاز لـ Otter AI للفرق التي ترغب في أتمتة ملاحظات الاجتماعات ودمجها مباشرة في سير العمل.

تتجاوز ميزات AI Notetaker و ClickUp Brain مجرد النسخ البسيط، حيث توفر رؤى قابلة للتنفيذ وإدارة مهام سلسة. كما أنها قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة مع العديد من القوالب وطرق العرض، وتوفر تكاملاً سلسًا مع أدوات الاجتماعات والإنتاجية الشائعة.

ماذا تنتظر؟ تخلص من قيود المفردات والنسخ واشترك في ClickUp مجانًا اليوم!