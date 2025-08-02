قوالب Asana CRM المجانية لتبسيط إدارة علاقات العملاء

ماذا لو تمكنت من التوقف عن فقدان العملاء بسبب سوء المتابعة؟

بالنسبة لمعظم الشركات، المشكلة ليست في المنتج، بل في العملية الفوضوية. فالمحادثات المهمة تضيع في جداول البيانات المجزأة وصناديق البريد الإلكتروني المليئة بالرسائل، وتضيع العلاقات القيمة.

🧠 حقيقة ممتعة: 70% من مندوبي المبيعات يعتقدون أن أدوات CRM تساعد في إبرام المزيد من الصفقات.

هنا يظهر الفرق الحقيقي الذي يحدثه نهج CRM، عند دمجه مع أداة مرنة مثل Asana. على الرغم من أن Asana تشتهر في المقام الأول بإدارة المشاريع، إلا أن قوالب CRM الخاصة بها تتيح للفرق إنشاء سير عمل منظم لإدارة تفاعلات العملاء بفعالية.

في هذا المدونة، سنشارك بعض قوالب Asana الشائعة لإدارة علاقات العملاء. وإذا كنت تريد حلاً أكثر قوة وشمولاً، فلدينا ما تبحث عنه.

ما هي قوالب Asana CRM؟

قوالب Asana CRM هي تخطيطات مشاريع معدة مسبقًا ومصممة لمساعدة الفرق على إدارة علاقات العملاء مباشرةً داخل Asana. تنظم قوالب CRM هذه المهام والمراحل والمسؤوليات عبر مسار المبيعات، مما يسهل تتبع العملاء المحتملين والمحادثات والمتابعات دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

على سبيل المثال، قد يتضمن القالب أعمدة مثل "العملاء المحتملون الواردون" و"تم الاتصال بهم" و"تم إرسال العرض" و"مغلق"، مع تعيين مالكيها وتواريخ استحقاقها تلقائيًا.

على عكس قوائم المهام العامة، تركز قوالب CRM في Asana على الحفاظ على التواصل المنظم مع العملاء وتقليل التراسل المتكرر بين الفرق. وهي تعمل بشكل جيد بشكل خاص للشركات التي تتعامل مع حسابات متعددة أو لديها دورات مبيعات طويلة.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أمثلة برامج CRM وحالات استخدامها لزيادة الإنتاجية

ما الذي يجعل قالب Asana CRM جيدًا؟

أفضل قالب Asana CRM واضح ومرن ومصمم لتقليل العمل اليدوي. يجب أن يساعد فريقك على العمل بشكل أسرع دون تفويت أي تفاصيل مهمة عن العملاء أو المتابعات. فيما يلي بعض الميزات التي تدعم الرؤية والعمل عبر الفرق:

بيانات العملاء المركزية : ابحث عن القوالب التي تحفظ جميع معلومات العملاء في مكان واحد دون الحاجة إلى البحث في رسائل البريد الإلكتروني

سير عمل تتبع العملاء المحتملين: ضع في اعتبارك قوالب Asana CRM التي تتعقب كل عميل محتمل من الاتصال الأولي إلى التحويل باستخدام أعمدة تستند إلى الحالة

أتمتة المهام وتذكيرات المتابعة: استخدم قالب Asana CRM الذي يخصص المهام تلقائيًا بناءً على مرحلة العمل أو النشاط، واحصل على إشعارات عند حان وقت المتابعة حتى لا يفوتك أي شيء

جدول زمني للاتصال: احصل على قوالب تتيح لك عرض سجل كامل لجميع التفاعلات للحصول على سياق كل محادثة

حقول مخصصة لـ CRM: حدد قوالب Asana CRM التي تحتوي على حقول مخصصة مثل حجم الصفقة أو مصدر العميل المحتمل أو الأولوية لتصفية البيانات وفرزها بشكل أسرع

أدوات التعاون: اختر قالبًا يتيح لك وضع علامات على زملائك في الفريق والتعليق على التحديثات وإشراك قسم المبيعات أو التسويق على الفور

تواريخ الاستحقاق المدمجة: اختر القوالب التي تضمن المساءلة من خلال إرفاق مواعيد نهائية لكل مهمة

عرض التقارير: اختر قالب Asana CRM الذي يراقب التقدم عبر خط الإنتاج باستخدام أوضاع Kanban أو التقويم أو القائمة

تنسيق قابل لإعادة الاستخدام: اختر قالبًا يتيح لك تطبيق نفس الهيكل على العملاء الجدد أو الصفقات الجديدة بنقرة واحدة

6 قوالب Asana CRM مجانية

يعد وجود الهيكل المناسب أمرًا بالغ الأهمية لإدارة علاقات العملاء ومتابعة الصفقات في وقت واحد. تساعدك قوالب CRM هذه في Asana على تنظيم العملاء المحتملين وتعيين المهام وتعزيز التعاون بين الأقسام المختلفة دون الفوضى المعتادة.

1. قالب دعم صفقات ما قبل البيع من Asana

عبر Asana

يركز قالب دعم صفقات ما قبل البيع من Asana على المراحل الأولى من الصفقات التي غالبًا ما تتعثر فيها التنسيق. وهو مصمم لدعم دورات المبيعات سريعة الحركة من خلال تنسيق فرق التسويق والمنتجات والمبيعات.

لا تحصل فقط على قائمة، بل تحصل على نظام متصل حيث يتم تتبع كل مرحلة من مراحل الصفقة، مع حقول مخصصة وتكامل مع أدوات مثل Salesforce وZoom.

⭐ لماذا ستعجبك هذه القالب:

قم بتعيين مسؤوليات واضحة باستخدام المهام ومواعيد الاستحقاق

قم بتشغيل إنشاء المشاريع من خلال تكامل CRM و Salesforce

أشرك أصحاب المصلحة في كل مرحلة من مراحل الصفقة

🔑 مثالي لـ: فرق المبيعات التي تعمل مع عدة أقسام وترغب في تقليل عمليات التسليم وتحسين الرؤية عبر مسار المبيعات

💡 نصيحة احترافية: استخدم أدوات تتبع البريد الإلكتروني لمراقبة ما إذا كان العملاء المحتملون يفتحون رسائلك الإلكترونية ومتى يفتحونها، مما يتيح لك متابعة العملاء بدقة بدلاً من التخمين.

2. قالب مسار مبيعات Asana

يعد قالب Asana Sales Pipeline مثاليًا لفرق المبيعات التي تحتاج إلى نظام مبسط وخفيف الوزن لتتبع معلومات العملاء والعملاء المحتملين والمتابعات في مكان مركزي واحد. وتكمن أكبر قوته في مرونته.

على عكس قوالب CRM التقليدية، يتكامل هذا القالب بسلاسة مع سير عملك، بدلاً من أن يكون منفصلاً عنه. يمكنك تضمين تفاصيل مثل حالة العميل المحتمل وحجم الفرصة وما إلى ذلك، باستخدام الحقول المخصصة، وتصفية الفرص حسب حجم الصفقة أو المالك أو المرحلة.

⭐ لماذا ستعجبك هذه القالب:

أتمتة العمليات من خلال ربط قناتك المبيعية بقواعد Asana لتحديث الحقول تلقائيًا وتعيين المهام وما إلى ذلك.

حلل العملاء المحتملين الجدد والفرص المعرضة للخطر والمزيد باستخدام أوضاع القائمة أو اللوحة أو التقويم أو الجدول الزمني

قم بتخزين الملاحظات ومهام المتابعة تحت كل حساب

🔑 مثالي لـ: مندوبي المبيعات الذين يرغبون في الحصول على خطوط إنتاج مرئية وسير عمل متكامل دون الحاجة إلى التبديل بين منصات متعددة.

3. قالب تتبع حساب Asana

تم تصميم قالب تتبع حساب Asana لفرق نجاح العملاء التي تحتاج إلى طريقة مباشرة لإدارة العلاقات بعد البيع. يتجاوز هذا القالب تتبع خطوط الإنتاج من خلال التركيز على العملاء الحاليين، وتسجيل نقاط الاتصال، والمشكلات المفتوحة، وجداول تجديد الاشتراكات.

قم بفرز الحسابات حسب الأولوية أو المرحلة أو درجة الصحة، وقم بتصفية كل شيء عبر طرق عرض متعددة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك التكامل مع Salesforce وHubSpot وZendesk مزامنة التحديثات الرئيسية بسلاسة، مما يوفر لك الوقت.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

قم بتخزين ملاحظات العملاء ومهام المتابعة في مكان واحد

تصور الجداول الزمنية والتجديدات القادمة

تعاون بين أقسام المبيعات والدعم والعمليات في الوقت الفعلي

🔑 مثالي لـ: مديري نجاح العملاء الذين يركزون على الاحتفاظ بالعملاء وزيادة المبيعات والحفاظ على تفاعل العملاء من خلال التفاعل المستمر.

💡 نصيحة احترافية: أنشئ قائمة "عدم الاتصال" للعملاء المحتملين الذين لم يتفاعلوا بعد عدة محاولات. يساعد ذلك في الحفاظ على نظافة قناتك ويوفر لفريق المبيعات لديك وضوحًا بشأن المجالات التي يجب التركيز عليها دون إثقال التقارير.

4. قالب Asana لتسليم ما بعد البيع

كما يوحي الاسم، يركز قالب Asana Post-Sales Handoff على ما يحدث بعد إبرام الصفقة، مما يضمن عدم إغفال أي جزء من تجربة انضمام العميل.

يربط مباشرة Salesforce و Zendesk و HubSpot بسير عمل المهام، مما يتيح للفرق التصرف فورًا عند وضع علامة "مغلقة-فازت" على الصفقة

يتم التعامل مع كل شيء، من تخصيص المهام إلى سلاسل الرسائل، في مكان واحد، مما يوفر الوضوح لكل من الفرق الداخلية والعملاء منذ اليوم الأول.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

قم بتشغيل مهام التسجيل على الفور من خلال تحديثات CRM

قم بتعيين المالكين ومواعيد الاستحقاق لكل خطوة في عملية التسليم

حدد المسؤوليات بين الفرق وحافظ على تماسك الجميع باستخدام ميزة المراسلة المدمجة

🔑 مثالي لـ: الفرق التي تتعامل مع العملاء وتدير عمليات ما بعد البيع والتشغيل وإعداد الخدمات عبر الأدوات والأقسام المختلفة.

5. قالب تنفيذ Asana للعملاء

الحصول على عميل جديد هو مكسب كبير! ومع ذلك، فإن التسليم المتعثر أو البطيء من فريق المبيعات إلى فريق نجاح العملاء يمكن أن يؤدي بسرعة إلى إفساد الانطباع الأول الجيد.

يضمن قالب تنفيذ خدمة العملاء من Asana حصول عملائك الجدد على الرعاية الفورية والاهتمام الذي يستحقونه، دون الحاجة إلى مضاعفة جهود فريقك.

يضمن هذا القالب انتقالًا سلسًا وأتمتة سير العمل وتحديد الأدوار بوضوح، بحيث يتوافق فريقك وعملاؤك تمامًا من اليوم الأول.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

ابق على اطلاع على عملية تنفيذ العملاء من خلال لوحات معلومات التقارير والحقول المخصصة

حدد ملكية واضحة وحدد مواعيد نهائية محددة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ

حافظ على اتساق العمليات من خلال حفظ وإعادة استخدام سير العمل المخصص للتسليم

🔑 مثالي لـ: فرق المبيعات ونجاح العملاء والخدمة المكرسة لتقديم خدمات ما بعد البيع سلسة وفعالة عبر مختلف الأدوات والأقسام.

➡️ اقرأ المزيد: استراتيجيات CRM لإدارة أعمالك

6. قالب سجل المكالمات من Asana

هل سبق لك أن حاولت فك رموز ملاحظات مكالمات مكتوبة على قطعة ورق طائشة، أو أسوأ من ذلك، فقدتها تمامًا؟ قالب سجل المكالمات من Asana هو الحل المناسب لك.

يوفر هذا الإطار القابل لإعادة الاستخدام الاتساق في جميع عمليات تسجيل المكالمات، مما يقلل بشكل كبير من العمل المسبق المطلوب لكل تفاعل.

أفضل ما في الأمر؟ إن إنشاء سجل مكالمات رقمي قابل للتحرير داخل أداة إدارة المشاريع مثل Asana يقلل من مخاطر ضياع الملاحظات أو إساءة تفسيرها، ويوفر سياقًا فوريًا حول الغرض من المكالمة والخطوات التالية والتفاصيل المحددة.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

عزز علاقاتك مع العملاء من خلال مراجعة سجلات المكالمات السابقة لفهم احتياجات العملاء المشتركة بشكل أفضل وتوقع متطلباتهم المستقبلية

حدد الإجراءات الفورية مباشرة من المكالمات

أرفق المستندات ذات الصلة (مثل Google Docs أو Google Sheets) مباشرة بملاحظات المكالمات

🔑 مثالي لـ: فرق المبيعات، ودعم العملاء، ومديري الحسابات، وأي شخص يحتاج إلى نهج رقمي منظم لتسجيل وتتبع وتحليل تفاعلات العملاء من أجل تحسين ممارسات CRM ورؤى أداء الفريق.

قيود قوالب Asana CRM

على الرغم من أن قوالب Asana CRM تساعد في تنظيم سير العمل وتحسين الرؤية، إلا أنها لا تحل محل أنظمة CRM الشاملة. هناك ثغرات حقيقية يجب الانتباه إليها، خاصة إذا كان فريقك يتعامل مع أحجام كبيرة أو تتبع مبيعات متقدم.

لا يوجد نظام تقييم العملاء المحتملين : لا تتوفر في Asana ميزة تقييم العملاء المحتملين، مما يستلزم تتبع المقاييس يدويًا، مثل مستويات التفاعل وإمكانية إبرام الصفقات، من خلال حقول مخصصة. هذه الطريقة أقل كفاءة بكثير مقارنة بأدوات التقييم الآلي المتوفرة في : لا تتوفر في Asana ميزة تقييم العملاء المحتملين، مما يستلزم تتبع المقاييس يدويًا، مثل مستويات التفاعل وإمكانية إبرام الصفقات، من خلال حقول مخصصة. هذه الطريقة أقل كفاءة بكثير مقارنة بأدوات التقييم الآلي المتوفرة في حلول CRM المتخصصة

إدارة جهات الاتصال المحدودة : لم يتم تصميم Asana لتخزين كميات كبيرة من بيانات جهات الاتصال. يمكنك تتبع أسماء العملاء والمعلومات الأساسية، ولكن لا توجد قاعدة بيانات منظمة لجهات الاتصال تحتوي على السجلات التاريخية والتفضيلات أو سجلات الاتصالات متعددة القنوات

لا يوجد تكامل مدمج للبريد الإلكتروني : لا توفر Asana مزامنة بريد إلكتروني أصلية لإرسال أو استقبال الرسائل داخل المنصة. بدون المكونات الإضافية، ستضطر إلى التبديل بين Asana وأدوات مثل Microsoft Outlook أو Gmail لإدارة الاتصالات

التقارير ليست خاصة بـ CRM: لوحات معلومات التقارير في Asana مصممة للاستخدام العام. وهي لا تقدم تحليلات تركز على المبيعات مثل مسارات التحويل أو تقارير التوقعات أو تتبع سرعة الصفقات دون تخصيص مكثف

15 بديلاً مجانياً لقوالب Asana CRM

بالطبع، توفر منصات مثل Asana أساسًا متينًا، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مجموعة أوسع من أدوات الإنتاجية وميزات CRM أكثر تكاملًا، فإن البدائل مثل ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، هي خيار أفضل.

يجمع حل CRM من ClickUp جميع عمليات المبيعات في مساحة عمل واحدة قابلة للتخصيص، مع تتبع خطوط الإنتاج والتواصل والأتمتة ولوحات المعلومات والتوثيق.

مدعوم بـ ClickUp Brain المدمج ووكلاء AI مسبقًا وأكثر من 50 أداة لوحة معلومات، يتيح لك تتبع الصفقات وتحليل الأداء والتنسيق بين الفرق دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

تعرف على كيفية إنشاء قوالب مخصصة في ClickUp:

1. قالب ClickUp Simple CRM

احصل على قالب مجاني نظم جهات الاتصال وتتبع تقدم المبيعات باستخدام قالب ClickUp Simple CRM

لا يجب أن تكون إدارة العلاقات معقدة. يركز قالب ClickUp Simple CRM على الأساسيات: تفاصيل الاتصال وتتبع الحالة وسجل الأنشطة.

تعد هذه الحلول المبسطة مثالية للمستقلين والفرق الصغيرة، فهي تحافظ على تنظيم الأمور وسهولة إدارتها دون إرباك المستخدمين بميزات غير ضرورية.

يمكن تحديث العملاء المحتملين من خلال سير عمل Kanban، وتصفيتهم حسب الحالة (جديد، تم الاتصال به، متابعة، مغلق)، وتتبعهم باستخدام قوائم المراجعة والعلامات. على الرغم من بساطته، يدعم القالب تصور التقدم المحرز ومواعيد الاستحقاق والتكامل.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

احتفظ بجميع معلومات الاتصال الأساسية في عرض واحد

تتبع العملاء المحتملين من خلال واجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات

حافظ على ملاحظات الاتصال والجداول الزمنية لرؤية سياقية

قم بتعيين التذكيرات وأتمتة المتابعة

🔑 مثالي لـ: الفرق التي تريد نظام CRM سهل الاستخدام للمبتدئين داخل بيئة إدارة المهام دون الحاجة إلى وقت طويل للإعداد.

إليك ما قالته كاترينا جوليا، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة FIT Life Creation، عن استخدام ClickUp:

ClickUp هو أفضل نظام لإدارة المشاريع ولوحة التحكم و CRM + التوسع الذي صادفته! لقد ساعدني في توفير مئات الآلاف من الساعات، وتحديد الأولويات + التركيز على تطوير الأعمال في عملية تبلغ قيمتها 500 ألف دولار إلى ملايين الدولارات يوميًا. نحن ننتقل الآن إلى تتبع التحويلات + النتائج! أحب ClickUp!

ClickUp هو أفضل نظام لإدارة المشاريع ولوحة التحكم و CRM + التوسع الذي صادفته! لقد ساعدني في توفير مئات الآلاف من الساعات، وتحديد الأولويات + التركيز على تطوير الأعمال في عملية تبلغ قيمتها 500 ألف إلى ملايين الدولارات يوميًا. نحن ننتقل الآن إلى تتبع التحويلات + النتائج! أحب ClickUp!

2. قالب ClickUp المتقدم لـ CRM

احصل على قالب مجاني قم بإدارة علاقات العملاء على مدار دورة كاملة باستخدام قالب ClickUp CRM

يوفر قالب ClickUp Advanced CRM حلاً شاملاً لكل مرحلة من مراحل تفاعل العملاء، بدءًا من البحث عن العملاء المحتملين وحتى تجديد العقد. بفضل 22 حالة مخصصة وعلامات الأولوية وتكامل البريد الإلكتروني ومجلدات المهام الخاصة بالعملاء، يمنحك هذا القالب نظرة عامة عالية الدقة على آلية المبيعات لديك.

بفضل نظام تقييم العملاء المحتملين وسجلات الاتصال وسير العمل الجاهز للتشغيل التلقائي، لا يقتصر دور هذا القالب على تخزين البيانات فحسب، بل يحولها إلى إجراءات يومية.

يمكن لفرق المبيعات تقسيم العملاء المحتملين وتعيين المتابعات وتتبع سجل الاجتماعات وإنشاء جداول زمنية للصفقات، كل ذلك من خلال مساحة عمل مركزية واحدة.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

قم بتخزين وإدارة بيانات العملاء التفصيلية باستخدام حقول مخصصة مثل "الصناعة" و"المسمى الوظيفي"

تتبع الصفقات حسب الحالة عبر عملية المبيعات، والقائمة، و عرض المهام

أتمتة التذكيرات والبريد الإلكتروني والإجراءات التالية باستخدام سير العمل المدمج

قم بتعيين المهام ومراقبة الملكية عبر رحلة المبيعات

🔑 مثالي لـ: فرق المبيعات والتسويق التي تبحث عن نظام CRM منظم ومرن في نفس الوقت، يمكن دمجه في نظام إدارة المهام الحالي.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء CRM خاص بك في ClickUp

3. قالب ClickUp لمسار المبيعات

احصل على قالب مجاني تتبع العملاء المحتملين وتوقع الصفقات باستخدام قالب ClickUp Sales Pipeline

تم تصميم قالب ClickUp Sales Pipeline لمساعدة الفرق على إدارة كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات بوضوح وتحكم.

بفضل 30 حالة ووظيفة السحب والإفلات وعروض منظمة مثل Sales SOP و Box View، يبسط هذا البرنامج تتبع خطوات العمل ويحافظ على تركيز فريقك على المضي قدمًا في الصفقات.

يستخدم القالب مزيجًا من عروض القوائم ولوحات Kanban ولوحات المعلومات لتتبع توليد العملاء المحتملين وتأهيلهم وعروضهم وتحويلاتهم. كما يتميز بتسجيل البريد الإلكتروني ومشغلات الأتمتة للحفاظ على الزخم في كل مرحلة من مراحل مسار التحويل.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

تتبع الصفقات من البداية إلى النهاية باستخدام حالات مرمزة بالألوان

قم بتعيين مهام تلقائية للمتابعة وتقديم العروض

احسب الإيرادات المحتملة ومعدل إتمام الصفقات باستخدام لوحات المعلومات

حسّن جداول التحويل باستخدام تحليلات خط الأنابيب المدمجة

🔑 مثالي لـ: فرق المبيعات التي تريد نظامًا قابلًا للتكيف وذو رؤية عالية مع أدوات مدمجة لإدارة المهام وتتبع العملاء المحتملين.

📮 ClickUp Insight: وفقًا لاستطلاعنا، لا يزال ما يقرب من 88٪ من القادة يعتمدون على عمليات التحقق اليدوية أو لوحات المعلومات أو الاجتماعات للحصول على التحديثات. التكلفة؟ الوقت الضائع، وتغيير السياق، وغالبًا ما تكون المعلومات قديمة. كلما زادت الطاقة التي تبذلها في متابعة التحديثات، قلّت الطاقة المتاحة لديك للتصرف بناءً عليها. تُظهر ميزة Autopilot Agents من ClickUp، المتوفرة في القوائم والدردشات، تغييرات الحالة ومواضيع المناقشة المهمة على الفور. لن تضطر أبدًا إلى مطالبة فريقك بإرسال "تحديثات سريعة". 👀 💫 نتائج حقيقية: حسّنت Pigment كفاءة التواصل بين أعضاء الفريق بنسبة 20% باستخدام ClickUp، مما ساعد على تحسين التواصل والتناسق بين أعضاء الفريق.

4. قالب إدارة قنوات المبيعات من ClickUp

احصل على قالب مجاني نسق بين مديري الحسابات وممثلي تطوير الأعمال باستخدام قالب إدارة قنوات المبيعات من ClickUp

يأخذ قالب إدارة خط أنابيب المبيعات من ClickUp تنظيم خط الأنابيب خطوة إلى الأمام بفضل منطق العمليات المدمج ومؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بكل مرحلة.

وهي مصممة لمساعدة مديري الحسابات (AEs) وممثلي تطوير الأعمال (BDRs) على التعاون في مراحل الصفقات دون فقدان الرؤية.

مع 25 حالة و18 حقلًا مخصصًا بما في ذلك إيرادات الشركة وعدد الموظفين ودعم الأتمتة، يوفر نظامًا قويًا لتتبع العملاء المحتملين من الاتصال الأولي حتى إتمام الصفقة.

وتتضمن طرق عرض مخصصة لكل مندوب على حدة، تقارير عن مدة التعامل مع الصفقات، ومؤشرات عن العقبات. وتساعد الإشعارات والأتمتة على تنسيق عمل الفرق وإشراك العملاء المحتملين في كل خطوة.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

قم بتعيين الفرص إلى AEs و BDRs مع سياق كامل للصفقة

حافظ على تماسك الفريق من خلال الأتمتة المدمجة والعروض المشتركة

تتبع أداء الممثلين من خلال مقاييس عبء العمل الفردي من خلال Box View

أنشئ بروتوكولات التصعيد وتنبيهات الإغلاق

🔑 مثالي لـ: فرق المبيعات المتوسطة إلى الكبيرة التي تتطلب إدارة مهيكلة للمشاريع قيد التنفيذ مع أدوار واضحة ورؤية مشتركة بين أعضاء الفريق.

💡 نصيحة احترافية: أنشئ نموذجًا مخصصًا لتقييم العملاء المحتملين استنادًا إلى البيانات الفعلية، وليس فقط استمارات التسجيل. يمكن إعطاء وزن أكبر للسلوكيات مثل زيارة صفحات الأسعار أو حضور العروض التوضيحية مقارنة بالإجراءات العامة، مثل فتح رسائل البريد الإلكتروني.

5. قالب ClickUp Sales CRM

احصل على قالب مجاني تتبع العملاء المحتملين وتفاعلات العملاء باستخدام قالب ClickUp Sales CRM

يساعد قالب ClickUp Sales CRM فرق المبيعات على تنظيم عملهم وتتبع الأداء وإدارة كل محادثة مع العملاء. وهو يدعم مسار المبيعات بالكامل، من أول اتصال إلى التحويل، بفضل التحليلات والأتمتة المدمجة لتوفير الوقت.

يحتوي القالب على أدوات لتتبع الحسابات وملاحظات العملاء وتعيين المهام والجداول الزمنية للصفقات، وكلها مرتبطة بلوحة تحكم تفاعلية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص خطوط الإنتاج، وجدولة التواصل، ومتابعة البريد الإلكتروني مباشرةً من داخل ClickUp، مما يجعله مساحة عمل شاملة حقًا لعمليات المبيعات الحديثة.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

إدارة المحادثات والصفقات عبر مراحل خط الأنابيب المخصصة

راقب نشاط الفريق من خلال طرق العرض اللوحة والقائمة والملخص

ادمجها مع Slack والبريد الإلكتروني وأدوات المبيعات الأخرى

الوصول إلى سجل الصفقات والاتصالات مع العملاء في مكان واحد

🔑 مثالي لـ: فرق المبيعات التي تحتاج إلى CRM قابل للتطوير وسهل الاستخدام لإدارة العملاء المحتملين وتتبع التفاعلات وتحسين عملية اتخاذ القرار باستخدام رؤى تستند إلى البيانات.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب ملفات تعريف العملاء لفرق المبيعات والتسويق

6. قالب ClickUp Client Hub

احصل على قالب مجاني قم بإدارة أعمال العملاء والعلاقات معهم باستخدام قالب ClickUp Client Hub

يجمع قالب ClickUp Client Hub بين إدارة المشاريع الخفيفة ووظائف CRM، مما يوفر للفرق التي تتعامل مع العملاء منصة مركزية لتتبع الاتصالات والنتائج المتوقعة والمهام الجارية.

وهي بمثابة مركز مركزي لجميع بيانات العملاء، بما في ذلك ملاحظات الاجتماعات وسجل الحساب وتحديثات الفواتير وجهات الاتصال الرئيسية.

تدعم البنية البديهية الاسترجاع السريع والتوثيق السهل والتعاون الداخلي السلس. هذا القالب المركزي مفيد للوكالات والفرق القانونية أو شركات الاستشارات التي تتعامل مع علاقات عالية القيمة وتتطلب الشفافية في كل نقطة اتصال.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

نظم مشاريع العملاء واتصالاتهم في مساحة عمل موحدة واحدة

أتمتة التحديثات الروتينية وتسليم المهام والتذكيرات

تتبع المخرجات من خلال تحديثات حالة مفصلة طوال دورة حياة العميل

حافظ على الرؤية عبر المتعاونين الداخليين والخارجيين

🔑 مثالي لـ: الوكالات أو الاستشاريين أو مديري الحسابات الذين يرغبون في مساحة عمل مركزية لإدارة تنفيذ المشاريع وسير عمل علاقات العملاء.

7. قالب مركز حساب ClickUp

احصل على قالب مجاني تتبع العملاء ورؤى العلاقات مع قالب ClickUp Account Hub

يوفر قالب ClickUp Account Hub نظرة عامة شاملة على حسابات العملاء الاستراتيجية ويدعم تخطيط الحسابات واكتشاف الفرص وسير عمل التجديد.

يمكن للمستخدمين تعيين مديري حسابات وتسجيل التفاعلات السابقة وإنشاء مسارات لزيادة المبيعات، كل ذلك من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص.

بفضل سبع حالات وحقول مخصصة مثل إجمالي قيمة العقد (TCV) ورأي العملاء والأتمتة المدمجة، تساعد القالب الفرق على مركزية بيانات الحسابات ومراقبة نقاط الاتصال والبقاء في صدارة المتابعة المهمة.

سواء كنت تتابع العلاقات على مستوى المؤسسة أو عملاء الشركات الناشئة، يضمن هذا القالب تنظيم البيانات وقابلية قياس الأداء.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

قم بإدارة تحديثات حالة الحساب باستخدام مراحل مرئية بسيطة

نظم المعالم الرئيسية والاجتماعات وشروط التجديد

قم بمواءمة استراتيجية الحساب مع أهداف التسويق والمنتجات

أتمتة التحديثات والتذكيرات الشائعة باستخدام ثلاثة سير عمل ذكية

🔑 مثالي لـ: مديري الحسابات أو فرق الخدمة التي تحتاج إلى نظام سهل الاستخدام لتتبع معلومات العملاء والحفاظ على الرؤية وإدارة العلاقات اليومية مع العملاء.

💡 نصيحة احترافية: أضف لوحة معلومات كعرض لتتبع الأهداف وتحديد الاتجاهات والحفاظ على تماسك فريقك، كل ذلك في مساحة واحدة قابلة للتخصيص.

8. قالب ClickUp لتسجيل العملاء الجدد

احصل على قالب مجاني قم بتوجيه العملاء الجدد باستخدام قالب ClickUp Customer Onboarding Template

يساعد قالب ClickUp لدمج العملاء الفرق على إنشاء تجارب دمج سلسة وقابلة للتكرار للعملاء دون الفوضى الناتجة عن الخطوات المتفرقة.

فهي تتيح للفرق وضع جداول التدريب وقوائم المراجعة الترحيبية وإرشادات استخدام المنصة وتتبع تحديثات التقدم المحرز.

ترتبط كل مهمة بنتائج واضحة، بينما تساعد التكاملات مع البريد الإلكتروني وأدوات الدعم على تسهيل التواصل السلس. يمكن لمديري التمكين أيضًا مراقبة الوقت المستغرق لكل عميل ومؤشرات الأداء الرئيسية للنجاح والتعليقات من أجل التحسينات المستقبلية.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

خطط لكل خطوة من خطوات العملية باستخدام جداول زمنية مخصصة للتأهيل

اجمع بيانات العملاء من خلال نماذج التسجيل والحقول المخصصة

نظم العملاء في حزم خدمات مختلفة باستخدام عرض حزمة الخدمات

راقب رضا العملاء ومشاركتهم في الوقت الفعلي باستخدام استبيانات التقييم

تتبع تقدم عملية التسجيل عبر ست مراحل تفصيلية

🔑 مثالي لـ: مديرو نجاح العملاء وفرق التمكين وبدء التشغيل SaaS التي ترغب في تقديم تجربة تمكين مخصصة وقياس التفاعل في كل نقطة اتصال.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب مجانية لتسجيل العملاء الجدد لتبسيط تجارب العملاء الجدد

9. قالب إدارة حساب ClickUp

احصل على قالب مجاني تتبع الحسابات الرئيسية والتجديدات باستخدام قالب إدارة الحسابات من ClickUp

يساعد قالب إدارة الحسابات ClickUp الشركات على الحفاظ على تنظيمها أثناء إدارة العملاء ذوي القيمة العالية من خلال عرض كامل لدورة حياة الحسابات الاستراتيجية.

بفضل العروض المدمجة مثل الحسابات ذات الأولوية والحسابات المعرضة للخطر ودليل نجاح العملاء، يتيح لك هذا القالب تجميع بيانات العملاء في مكان واحد ومنع فقدان الحسابات الأكثر أهمية.

يتضمن كل ملف تعريف حساب سجلات الاجتماعات والعقود والمهام المفتوحة والمستندات المرتبطة بها. تساعد هذه المصادر المركزية للمعلومات على تعزيز العلاقات وزيادة القيمة على المدى الطويل. لوحات المعلومات المدمجة تسلط الضوء على مساهمة الإيرادات ومخاطر التجديد وعوامل الرضا.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

تتبع تواريخ التجديد ومعلومات الاتصال والتفاعل باستخدام حقول مخصصة مثل التفاعل عبر البريد الإلكتروني و تاريخ الإغلاق

اكتشف فرص البيع الإضافي باستخدام طرق عرض التقييم المخصصة

تنسيق مع قسم التسويق والمنتجات بشأن ملاحظات الحسابات

الوصول إلى العروض الهامة مثل الحسابات المعرضة للخطر و الحسابات ذات الأولوية لاتخاذ قرارات سريعة

🔑 مثالي لـ: فرق نجاح العملاء ومديري الحسابات والمبيعات المؤسسية التي تحتاج إلى مراقبة حالة العملاء ومنع توقفهم عن استخدام الخدمة والحفاظ على إمكانية وصول الفريق بأكمله إلى بيانات العملاء.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب خدمة العملاء لتنظيم عمليات الدعم

10. خطوات ClickUp لإنشاء قالب مسار المبيعات

احصل على قالب مجاني أنشئ مسارات منظمة باستخدام قالب ClickUp Steps to Create Sales Funnel (خطوات إنشاء مسار المبيعات)

يتطلب تخطيط مسار مبيعات فعال الوضوح والتوجيه. يرشد نموذج ClickUp لخطوات إنشاء مسار المبيعات الفرق خلال كل مرحلة من مراحل المسار — من الوعي إلى الاحتفاظ — من خلال تحديد الأنشطة والمحتوى والرسائل الرئيسية لكل مرحلة.

كل قسم مقسم إلى أهداف قابلة للتتبع ونقاط فحص التحويل. تساعد القالب فرق المبيعات والتسويق على التعاون بشكل أكثر فعالية، مما يقلل من عدم التوافق ويحسن جودة العملاء المحتملين من خلال استراتيجيات رعاية أكثر استهدافًا وفعالية.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

تصور مسار المبيعات بالكامل باستخدام طرق عرض القائمة وجانت واللوحة

قم بتعيين المهام الخاصة بالمحتوى والتواصل والتتبع في كل مرحلة

اربط المهام وخطط التواصل ومحتوى الحملات

حسّن التعاون من خلال المهام الفرعية والأولويات والتعليقات والأتمتة المدمجة

🔑 مثالي لـ: قادة المبيعات والمسوقين والمؤسسين الذين يصممون استراتيجيات مبيعات قابلة للتطوير ويرغبون في تتبع العملاء المحتملين وجهود المحتوى وأداء التحويل في نظام واحد.

💡 نصيحة احترافية: تعامل مع CRM كمصدر وحيد للمعلومات من خلال ربط جميع الاتصالات والوثائق والقرارات المهمة مباشرة بسجلات جهات الاتصال. هذا يضمن تماسك فريقك بالكامل ويقضي على الفوضى الناتجة عن تشتت المعلومات عبر أدوات متعددة.

11. قالب خطة المبيعات ClickUp

احصل على قالب مجاني حافظ على تركيزك على الأهداف باستخدام قالب خطة المبيعات من ClickUp

يساعد قالب خطة المبيعات من ClickUp الفرق على تحديد أهداف مبيعات واضحة ومواءمة الاستراتيجيات وتتبع الأداء دون فوضى. وهو يحدد الأهداف الاستراتيجية وتكتيكات المبيعات وتخطيط المناطق والأهداف الفصلية في وثيقة واحدة منظمة.

صُممت كقالب قائمة جاهز للاستخدام، وتوفر طرق عرض منظمة مثل الجدول الزمني ومخطط جانت ومكونات خطة المبيعات، مما يضمن أن فريقك يعرف دائمًا الخطوة التالية وكيف ترتبط بالأهداف الأكبر.

يدعم القالب أيضًا تتبع الأداء والمواءمة بين الوظائف المختلفة. يمكنك إنشاء طرق عرض لمختلف خطوط الإنتاج أو قنوات البيع أو الفرق.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

حلل التقدم المحرز وحسّن الاستراتيجية عبر لوحات المعلومات لتنسيق الأهداف مع التسويق والعمليات

تتبع تقدم كل استراتيجية CRM باستخدام طرق عرض Gantt والتقويم

تعاون مع أعضاء الفريق من خلال المهام الفرعية والمهام الموكلة إليهم

استخدم ملخصات المشاريع لمراقبة الأداء والتغيير عند الحاجة بسرعة

🔑 مثالي لـ: مديري المبيعات والمديرين التنفيذيين والمسؤولين التنفيذيين الذين يخططون لنمو منظم يوائم بين الفرق والجداول الزمنية والنتائج المطلوبة داخل مساحة عمل CRM تعاونية واحدة.

12. قالب تقرير مبيعات ClickUp

احصل على قالب مجاني تتبع الأداء والرؤى باستخدام قالب تقرير المبيعات من ClickUp

يعد تحليل اتجاهات الأداء والتواصل الفعال بشأنها أمرًا ضروريًا لنجاح المبيعات. يحتوي قالب تقرير المبيعات من ClickUp على تخطيطات مسبقة الإعداد لإعداد تقارير الأداء اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية للمبيعات.

تساعد المخططات والجدول والحقول الديناميكية على تصور التقدم المحرز وإبراز مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).

سواء كنت تقيس معدلات التحويل أو تتابع أداء مندوبي المبيعات أو تراجع اتجاهات الفوز/الخسارة، فإن هذا القالب يحول البيانات الأولية إلى ملخصات مقنعة وجاهزة للتنفيذ

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

تتبع المناطق والإنجازات والفصول وغيرها باستخدام حقول مخصصة مثل فصل المبيعات و منطقة المبيعات

يمكنك الوصول إلى طرق عرض متعددة لإعداد التقارير حسب السنة أو الشهر أو نوع المنتج/الخدمة

قم بتمييز مؤشرات الأداء الرئيسية مثل معدل الفوز وسرعة خط الأنابيب والإيرادات

حسّن التعاون بين الأقسام المختلفة باستخدام لوحات معلومات وجدول زمني منظمين

🔑 مثالي لـ: محللي المبيعات والمديرين وفرق العمليات الذين يقدمون تقارير عن الأداء ويسعون إلى إنشاء تقارير مبيعات متسقة ومدعومة بالبيانات عبر دورات وفرق مختلفة.

🔎 هل تعلم؟ شهدت منصات CRM المحمولة ارتفاعًا كبيرًا، حيث حققت الشركات التي تستخدمها نموًا بنسبة 150٪ في تحقيق أهدافها المبيعات.

13. قالب ClickUp Sales Tracker

احصل على قالب مجاني تتبع الأداء وأنشطة خط الأنابيب باستخدام قالب ClickUp Sales Tracker

تحتاج أنشطة المبيعات اليومية إلى مراقبة مستمرة، خاصة في البيئات سريعة الوتيرة. يراقب قالب ClickUp Sales Tracker بيانات المبيعات من جميع الزوايا: من حيث المنتج، ومن حيث الفريق، وعلى مدار الوقت.

تسهل طرق العرض مثل حجم المبيعات الشهري وحالة المبيعات لكل منتج متابعة خط أنابيب المبيعات مع الحفاظ على نظافة البيانات وتحديثها وجاذبيتها البصرية.

تتضمن القالب سجلات المكالمات وعلامات الحالة وملاحظات الصفقات والإجراءات الموسومة بالوقت لضمان التتبع الكامل. يمكن للفرق تخصيص الحقول لتتوافق مع بيانات CRM وإنشاء تنبيهات للمتابعة وتصور مقاييس الأداء اليومية من خلال الرسوم البيانية أو الأدوات المصغرة.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

تتبع تكاليف الوحدات والمرتجعات والشحن وهوامش الربح باستخدام حقول مخصصة مثل رسوم الشحن و هدف الربح

حدد حالات التسرب والتأخير في العمليات بسرعة

سجل وراقب أنشطة المبيعات اليومية مع طوابع زمنية

حلل الاتجاهات وطلبات العملاء دون الحاجة إلى تبديل الأدوات

🔑 مثالي لـ: فرق المبيعات الداخلية ومديري SDR والفرق التي تسعى إلى رؤية سير العمل مع إدارة أداء الأفراد والفرق وقياس النتائج وتحسين جهود المبيعات من خلال التتبع المستند إلى البيانات.

14. قالب مكالمات المبيعات من ClickUp

احصل على قالب مجاني بسّط التواصل مع قالب مكالمات المبيعات من ClickUp

كل مكالمة لها قيمتها، إذا تم تسجيلها بشكل صحيح. يتيح قالب مكالمات المبيعات من ClickUp للممثلين تسجيل نتائج المحادثات وإرفاق ملاحظات المكالمات وتعيين إجراءات المتابعة. تحافظ الحقول المخصصة لجهات الاتصال وتواريخ المكالمات على وضوح عملية CRM بأكملها ومسؤوليتها وسهولة اتخاذ الإجراءات اللازمة، بحيث لا تفقد أي فرصة.

يمكن تصنيف المكالمات حسب الغرض (مقدمة، عرض توضيحي، تفاوض) وربطها بالصفقات أو جهات الاتصال. إن تنظيم هذه البيانات يعني تحسين التدريب وتقليل التكرار وتسريع الحركة عبر مسار التحويل.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

احصل على نظرة عامة على مكالمات المبيعات وتتبع التقدم المحرز باستخدام عرض الملخص

تتبع المكالمات المبيعية حسب الحالة باستخدام قنوات مهيكلة وسجلات المكالمات

قم بتخزين تفاصيل الاتصال وملاحظات المكالمات وجداول المتابعة في مكان واحد

قم بتعيين المتابعات وإدارة النتائج باستخدام الحالات المخصصة

نظم اتصالاتك باستخدام طرق عرض مصممة لضمان الرؤية والزخم

🔑 مثالي لـ: مندوبي تطوير المبيعات وفرق المبيعات الخارجية والمدربين الذين يحللون بيانات المكالمات ويرغبون في تتبع جهودهم في التواصل وتنظيم المتابعة وتحسين النتائج من كل مكالمة مع العملاء.

💡 نصيحة احترافية: إن بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء يعتمد بشكل أساسي على دورة CRM مبسطة. اتبع هذه الخطوات الأساسية لتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء أوفياء: تحديد العملاء المحتملين: حدد العملاء المحتملين الذين يتناسبون مع ملفك الشخصي المثالي ✅

تأهيل العملاء المحتملين: حدد العملاء المحتملين الجاهزين حقًا والذين من المرجح أن يتحولوا إلى عملاء فعليين ✅

رعاية العملاء المحتملين: بناء علاقات جيدة وتقديم قيمة مضافة حتى يصبحوا مستعدين للشراء ✅

إبرام الصفقات: توجيه العملاء المحتملين خلال المراحل النهائية لتحقيق تحويل ناجح ✅

تقديم الدعم للعملاء: تقديم خدمة استثنائية بعد الشراء لتعزيز الولاء والدعم ✅

15. قالب عملية المبيعات ClickUp

احصل على قالب مجاني نظم سير عمل المبيعات باستخدام قالب عملية المبيعات من ClickUp

ينظم قالب عملية المبيعات ClickUp كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات في تخطيط واحد قائم على المهام يحدد عملية البيع خطوة بخطوة — من تأهيل العملاء المحتملين إلى إتمام الصفقة.

تنظم الأنشطة في حالات وحقول مخصصة، مع سير عمل مرئي يسهل تتبع الأداء والتعاون بين الأدوار.

كل مرحلة مزودة بقوائم مهام ونقاط موافقة وروابط موارد لتسهيل إدارة سير العمل بكفاءة. وهذا يساعد على تدريب الموظفين الجدد بشكل أسرع ويحافظ على توافق الموظفين القدامى مع التغييرات الاستراتيجية.

تعمل عمليات الأتمتة على تبسيط المهام الشائعة، مثل المتابعة وتحديثات الحالة.

⭐ لماذا ستحب هذا القالب:

قسّم مراحل المبيعات إلى تفاصيل على مستوى المهام مع تحديد مسؤولية المكلفين

استخدم طرق عرض Gantt وBoard وCalendar لتتبع الجداول الزمنية والمتابعات

قم بتخزين معلومات الاتصال والبريد الإلكتروني ونتائج العملاء المحتملين وسجلات المكالمات باستخدام حقول مخصصة

حدد الاختناقات في خط الإنتاج وراجع تقدم المهام في لوحة تحكم واحدة

🔑 مثالي لـ: قادة المبيعات ومتخصصي التمكين والفرق التي تبني سير عمل قابل للتطوير لتوحيد عملية البيع وتوضيح كل مرحلة من مراحل الصفقة بدءًا من الاكتشاف وحتى الإغلاق.

حسّن مسار مبيعاتك باستخدام ClickUp

إذا كنت تدير أدوات متعددة لإدارة علاقات العملاء وتحديثات المشاريع وإعداد التقارير والتواصل مع العملاء، فأنت تضيع وقتك. بينما توفر Asana قوالب CRM التي تشكل نقطة انطلاق جيدة، توفر ClickUp منصة واحدة لإدارة كل جانب من جوانب عمليات المبيعات.

سواء كنت تبني من الصفر أو تحسن إعداداتك الحالية، فإن ClickUp يجعل من السهل إبرام الصفقات والاحتفاظ بالعملاء وتوسيع نطاق محرك إيراداتك.

أتمتة المهام المتكررة، وتعيين العملاء المحتملين، وتتبع مراحل الصفقات، ومراقبة الأداء من لوحات معلومات قابلة للتخصيص. وبالتالي، يتم الاحتفاظ بكل سير عمل وكل جهة اتصال وكل عملية بيع في مكان واحد.

ابدأ مجانًا اليوم وشاهد كيف يقوم ClickUp بعمل رائع في إدارة CRM الخاص بك!