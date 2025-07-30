أفضل 10 أدوات برمجية لإدارة الحرم الجامعي (2025)

إدارة مدرسة أو جامعة عملية معقدة ومستمرة. فأنت تدير القبول والالتحاق والحضور وجداول أعضاء هيئة التدريس والرسوم الدراسية ومشاركة الطلاب ودعم الخريجين... وغير ذلك الكثير.

كما أنك تتعامل مع عشرات الأدوات المختلفة لمجرد إنجاز مهام يوم واحد.

المشكلة هي أن معظمها لا تتواصل مع بعضها البعض. لذا، ما ينبغي أن يكون مبسطًا ينتهي به المطاف مدفونًا في رسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات والمتابعات المفقودة.

لهذا السبب، تعيد المزيد من المدارس والكليات والجامعات التي توفر التعليم من مرحلة الروضة حتى الثانوية التفكير في طريقة إدارة عملياتها على مستوى الحرم الجامعي.

إذا كنت تبحث عن حلول برمجية لإدارة الحرم الجامعي تجمع بين كل العناصر المهمة، مثل بيانات الطلاب والأكاديميين والعمليات والاتصالات، فأنت في المكان الصحيح. في هذا الدليل، نقدم لك أفضل الأدوات التي يمكنك أخذها في الاعتبار هذا العام، مع مزاياها وعيوبها الحقيقية ومعلومات عن أسعارها لمساعدتك في العثور على ما يناسب مؤسستك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة الحرم الجامعي؟

يجب أن تساعدك برامج إدارة الحرم الجامعي على توحيد سير العمل الأكاديمي والإداري والتشغيلي في مكان واحد. فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب إعطاؤها الأولوية:

بيانات الطلاب المركزية: في المتوسط ، يستهلك تحافظ برامج إدارة الحرم الجامعي المركزية على السجلات الأكاديمية والحضور والمعلومات الشخصية وسجل الاتصالات في نظام واحد آمن في المتوسطيستهلك 60% من وقت الفريق في البحث عن المعلومات وتحديثها ومشاركتها عبر أنظمة غير متصلة.تحافظ برامج إدارة الحرم الجامعي المركزيةعلى السجلات الأكاديمية والحضور والمعلومات الشخصية وسجل الاتصالات في نظام واحد آمن

إجراءات القبول وتسجيل الطلاب: هل ترغب في أتمتة المهام المتكررة والمزمنة مثل تقديم النماذج وجمع المستندات والموافقات؟ تم تصميم معظم أدوات إدارة الحرم الجامعي اليوم لضمان تجربة انضمام سلسة

التخطيط الأكاديمي والجدولة: اختر الأدوات التي تساعدك على إدارة الجداول الزمنية وتقويمات الدورات الدراسية وجداول أعضاء هيئة التدريس والواجبات الصفية بأقل جهد يدوي ممكن

أدوات الاتصال: بفضل ميزة الدردشة المدمجة والإعلانات والبوابات التفاعلية، تساعدك هذه التطبيقات على تحقيق التنسيق السلس بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والموظفين

تتبع الأداء والتحليلات: يمكن أن تكون لوحات المعلومات والتقارير المرئية ميزة إضافية كبيرة لأنها تتيح لك مراقبة الدرجات والحضور والمشاركة ومؤشرات الأداء الرئيسية للمؤسسة دون الحاجة إلى أدوات تحليل منفصلة

الوصول عبر الأجهزة المحمولة وبوابات الخدمة الذاتية: امنح الطلاب وأعضاء هيئة التدريس إمكانية الوصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى الموارد الأساسية من خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة أو لوحات التحكم على الويب

التكامل وقابلية التوسع: تأكد من أن البرنامج يتصل بأدوات مثل LMS (نظام إدارة التعلم) و SIS (نظام معلومات الطلاب) لتتوافق مع نمو مؤسستك

أفضل برامج إدارة الحرم الجامعي في لمحة سريعة

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp المؤسسات التعليمية المتوسطة إلى الكبيرة التي تدير سير العمل الأكاديمي والإداري مساحات مشاريع قابلة للتخصيص لكل قسم، وأكثر من 15 عرضًا (قوائم، كانبان، إلخ)، ونماذج ClickUp، ولوحات بيضاء، وتقويم AI، ومركز المستندات، ووكلاء Autopilot، وClickUp Brain للحصول على رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي يتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Alma SIS المؤسسات التعليمية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تركز على سهولة الاستخدام ومشاركة أولياء الأمور بوابات قائمة على الأدوار، جدولة آلية، لوحات معلومات في الوقت الفعلي، نصوص وتحليلات قابلة للتخصيص، تكامل سلس (Google Classroom، Canvas) أسعار مخصصة Campus 365 المدارس الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تحتاج إلى نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) قابل للتكوين وشامل أكثر من 80 وحدة (أكاديمية، سكن، مالية، نقل)، دروس مباشرة باللغة الأصلية، دعم عبر الهاتف المحمول، مساعدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لوحات تحكم في الوقت الفعلي أسعار مخصصة Ellucian الجامعات المتوسطة إلى الكبيرة التي تحتاج إلى ERP + SIS مخصص للتعليم العالي بيانات متكاملة عن دورة حياة الطلاب، ولوحات معلومات أكاديمية وتشغيلية، وإدارة الموارد البشرية/الرواتب/تخطيط موارد المؤسسات، وبوابات استشارية أسعار مخصصة PowerSchool المناطق التعليمية للمدارس الابتدائية والثانوية التي تحتاج إلى نظام معلومات طلابية قابل للتطوير مع امتث مزامنة في الوقت الفعلي مع أنظمة إدارة التعلم (LMS) وقوالب الامتثال والمكونات الإضافية القابلة للتخصيص وخيارات الهجين/السحابة/المحلية أسعار مخصصة Fedena المؤسسات التعليمية الصغيرة والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة الأمريكية التي توفر التعليم من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر وتتمتع بدعم محدود في مجال تكنولوجيا القبول إلى أتمتة الرسوم، والبوابات الملائمة للجوال، والتكامل (Zoom، Teams)، والتقارير المخصصة تبدأ الخطط المدفوعة من 999 دولارًا أمريكيًا في السنة؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Blackbaud SIS المدارس الخاصة من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر في الولايات المتحدة التي ترغب في الحصول على نظام إدارة التعلم (LMS) ونظام معلومات الطلاب (SIS) متكاملين بوابات موحدة، ونماذج مرنة للتقدير/الشهادات، ومزامنة في الوقت الفعلي، ولوحات تحكم للامتثال والتتبع الأكاديمي أسعار مخصصة أكاديميا ERP المؤسسات التي لديها عمليات متعددة الحرم الجامعي وتحتاج إلى نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) معياري وحدات قابلة للتكوين (من القبول إلى الموارد البشرية)، تنبيهات في الوقت الفعلي، بوابات آمنة، تقارير متعددة الجامعات أسعار مخصصة Workday Student الجامعات الكبيرة التي تبحث عن بيانات موحدة للطلاب والموارد البشرية والشؤون المالية بوابات الخدمة الذاتية، وأدوات المناهج الدراسية/الاستشارات/الفوترة، والتحليلات التنبؤية، وقابلية التوسع عبر الحرم الجامعي الكبير أسعار مخصصة Skyward المقاطعات الأمريكية التي تحتاج إلى أنظمة موثوقة ومستقرة مع مشاركة قوية من الأسر سجلات مركزية (الحضور، الشؤون المالية، الموارد البشرية)، بوابات في الوقت الفعلي، تصدير بيانات الامتثال، نماذج مخصصة أسعار مخصصة

أفضل برامج إدارة الحرم الجامعي لمؤسستك

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص تفصيلي لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

الآن بعد أن أصبح لديك قائمة مرجعية مفيدة لإرشادك، ضع في اعتبارك هذه التوصيات لأدوات إدارة الحرم الجامعي التي يجب أن تجربها:

1. ClickUp (أفضل نظام شامل لإدارة سير العمل الأكاديمي والإداري)

جرب ClickUp مجانًا قم بتخصيص طرق العرض والمهام والمستندات واللوحات البيضاء والأتمتة في ClickUp لتناسب طريقة عمل مؤسستك

باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يوفر ClickUp للمؤسسات التعليمية منصة موحدة لإدارة كل جانب من جوانب الحياة الجامعية، دون الحاجة إلى التنقل بين أنظمة متفرقة. سواء كنت تشرف على عمليات القبول أو تدير مهام أعضاء هيئة التدريس أو تتابع تقدم الطلاب، يمكنك تخصيص ClickUp للقيام بكل ذلك، بما يتناسب مع هيكل مؤسستك.

تصور كل شيء بدءًا من ملفات تعريف الطلاب إلى جرد المعدات في مكان واحد باستخدام أكثر من 15 عرضًا من ClickUp، بما في ذلك القوائم والجداول ولوحات Kanban.

يمكن لكل قسم في مؤسستك العمل من خلال مساحات مشاريع قابلة للتخصيص في ClickUp والتي تحتوي على بياناتهم الأساسية. وبذلك يمكنك الحصول على سير عمل منفصل للأكاديميين والعمليات والموارد البشرية والفعاليات، مع إمكانية مراقبة كل ذلك من خلال أداة واحدة. هذا هو الكفاءة!

وبما أننا نتحدث عن هذا الموضوع، دعنا نريك كيف توفر لك ClickUp Automations المزيد من الوقت.

لنفترض أن أحد الطلاب قدم طلبه خلال موسم القبول من خلال نموذج ClickUp مخصص أرسلته أنت. يقوم هذا النموذج تلقائيًا بإنشاء مهمة ClickUp في قائمة "Admissions Pipeline" (قائمة القبول) مع ملء جميع التفاصيل الخاصة به.

بعد ذلك، يتم تخصيص المهمة تلقائيًا لمسؤول القبول، مع تحديد موعد نهائي للتحقق من المستندات.

💡 نصيحة احترافية: يعمل وكلاء ClickUp Autopilot كزملاء فريق عمل ذوي ذكاء اصطناعي يراقبون المهام ويتخذون الإجراءات بناءً على تعليماتك. للتحقق من المستندات، يمكنك تدريب وكيل ClickUp مخصص للتحقق من ملء الحقول المخصصة المطلوبة في نماذج الإرسال (مثل "تحميل النص" أو "إثبات الهوية"). إذا كان هناك أي مستندات مفقودة، يمكن للوكيل تغيير حالة المهمة تلقائيًا إلى "مستندات مفقودة" وإرسال تذكير عبر البريد الإلكتروني إلى مقدم الطلب. بمجرد استلام جميع المستندات، يتم تحديث الحالة إلى "جاهز للمراجعة" — دون الحاجة إلى إجراء أي فحوصات يدوية. استخدم وكلاء ClickUp Autopilot لتسهيل مهامك اليومية

بحلول نهاية الأسبوع، يكون فريق القبول على دراية كاملة بالطلبات المعلقة أو المكتملة أو المتوقفة، ولن يضطر أحد إلى البحث في جداول البيانات أو سلاسل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها.

التعاون سلس بين جميع الأدوار. يمكن لأعضاء هيئة التدريس والموظفين وفرق دعم الطلاب ترك تعليقات على المهام لمتابعتها. يمكنهم أيضًا العمل معًا على ClickUp Whiteboards و ClickUp Docs في الوقت الفعلي لصياغة خطط الدروس أو تحديث وثائق السياسات أو إعداد مواد الفعاليات.

تساعدك أدوات الجدولة المدمجة مثل تقويم AI من ClickUp على إدارة كل شيء بدءًا من جداول الحصص الدراسية وحتى الاجتماعات بين الأقسام. وبفضل القنوات المخصصة للمشاريع أو المهام في ClickUp Chat، يمكن للفرق إجراء مناقشات سريعة أو مشاركة التحديثات السياقية، بحيث تظل كل محادثة مرتبطة بالعمل الذي تتناوله.

هل تريد معرفة الأقسام التي تعاني من عبء عمل زائد أو الطلاب المعرضين للخطر باستمرار؟ جرب البطاقات المخصصة والرسوم البيانية والتقارير في لوحات معلومات ClickUp. أو اطلب ببساطة من مساعدك الذكي ClickUp Brain أن يجلب لك هذه البيانات من مساحة العمل الخاصة بك.

قم بتقييم أداء الطلاب والموظفين واكتشف الاتجاهات باستخدام ClickUp Brain

أخيرًا، تظل المعرفة المؤسسية محفوظة وسهلة الوصول إليها مع ClickUp Docs Hub وقاعدة المعرفة الآمنة. من سياسات المدرسة إلى كتيبات الطلاب وأدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها في تكنولوجيا المعلومات، يمكنك إنشاء المستندات وتخزينها ومشاركتها، كل ذلك ضمن نفس المنصة.

أفضل ميزات ClickUp

أنشئ مستندات منظمة وتعاونية مع صفحات متداخلة وتحرير في الوقت الفعلي وتعليقات الفريق باستخدام ClickUp Docs

اجمع بيانات الطلاب أو الموظفين بسهولة من خلال نماذج ClickUp القابلة للتخصيص والتي يتم إدخالها مباشرة في قوائم المهام

تتبع الأهداف والنتائج الرئيسية عبر الأقسام باستخدام ClickUp Goals المدمج ولوحات معلومات التقدم

خصص مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickApps —قم بتشغيل الميزات أو إيقافها حسب احتياجات مؤسستك

لخص المواضيع الطويلة أو رسائل البريد الإلكتروني، وقم بتحديث المهام على الفور، واستخرج الأفكار من مساحة العمل الخاصة بك باستخدام الأوامر الصوتية عبر تطبيق ClickUp Brain MAX للكمبيوتر المكتبي

قيود ClickUp

قد تشعر بالارتباك بسبب المرونة الكبيرة التي توفرها هذه البرامج للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 5000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد المراجعين في G2:

أقدر أن جميع أعمال المدرسة متاحة لفريق الإدارة بالكامل.

أقدر أن جميع أعمال المدرسة متاحة لفريق الإدارة بالكامل.

📮 ClickUp Insight: لا ينبغي أن يكون العمل لعبة تخمين، ولكنه غالبًا ما يكون كذلك. أظهر استطلاعنا حول إدارة المعرفة أن الموظفين غالبًا ما يضيعون الوقت في البحث في المستندات الداخلية (31٪) وقواعد المعرفة الخاصة بالشركة (26٪) أو حتى الملاحظات الشخصية ولقطات الشاشة (17٪) لمجرد العثور على ما يحتاجون إليه. بفضل ميزة البحث المتصل من ClickUp، يمكنك الوصول إلى كل ملف ووثيقة ومحادثة على الفور من صفحتك الرئيسية، بحيث يمكنك العثور على الإجابات في ثوانٍ وليس دقائق. 💫 نتائج حقيقية: تستطيع الفرق استعادة أكثر من 5 ساعات كل أسبوع باستخدام ClickUp، أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص، من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن أن يحققه فريقك بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

2. Alma SIS (أفضل نظام معلومات طلابية صممه معلمون ويتميز بمشاركة عميقة من أولياء الأمور)

Alma SIS هو نظام معلومات طلابية سحابي يتم استخدامه على نطاق واسع في مدارس الولايات المتحدة الأمريكية من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر والمدارس المستقلة. وهو مصمم لتبسيط الحضور والتقدير والجدولة والامتثال للوائح الحكومية في واجهة واحدة سهلة الاستخدام.

ما الذي يميزه؟ تم تصميمه من قبل معلمين يدركون أهمية سهولة الاستخدام وسرعة التكيف مع برامج إدارة الحرم الجامعي. غالبًا ما ينجح المعلمون والإداريون وحتى العائلات في التعود على الأداة في غضون دقائق.

تكاملها في الوقت الفعلي مع Google Classroom و Canvas و Schoology و Microsoft Teams يزيل ازدواجية البيانات — حيث تتم مزامنة الدرجات والحضور تلقائيًا عبر الأنظمة.

أفضل ميزات Alma SIS

بسّط تفاعل أولياء الأمور والطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال بوابات حديثة قائمة على الأدوار

أتمتة جدولة الحصص الدراسية وتتبع الحضور وإصدار التقارير الدراسية

تصور الاتجاهات الأكاديمية من خلال لوحات المعلومات في الوقت الفعلي وتقارير الامتثال للقوانين واللوائح

قم بتخصيص بطاقات التقييم والكشوفات والتحليلات لتلبية الاحتياجات الخاصة بالمدرسة

قيود Alma SIS

تحصل أدوات مشاركة الملفات والتعاون على تقييمات أقل في التقييمات عبر الإنترنت مقارنة بالمنافسين

يتم التعامل مع أداة إنشاء الجدول الرئيسي عبر أداة خارجية، والتي يجدها بعض المسؤولين أقل سهولة في الاستخدام

أسعار Alma SIS

أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Alma SIS

G2: 4. 2/5 (160+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (430+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Alma SIS؟

مباشرة من مراجعة Capterra:

SIS ALMA سهل الاستخدام للمسؤولين والطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. عندما أحتاج، بصفتي مسؤولًا في ALMA، إلى المساعدة، يسهل الوصول إلى خدمة دعم العملاء التي تقدمها الشركة، والتي تستجيب دائمًا في غضون لحظات. وعندما أستخدمه بصفتي معلمًا، أعلم أن درجات طلابي آمنة ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إليها بسهولة لمتابعة تحصيلهم الدراسي.

SIS ALMA سهل الاستخدام للمسؤولين والطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. عندما أحتاج، بصفتي مسؤولًا في ALMA، إلى المساعدة، يسهل الوصول إلى خدمة دعم العملاء التي تقدمها الشركة، والتي تستجيب دائمًا في غضون لحظات. وعندما أستخدمه بصفتي معلمًا، أعلم أن درجات طلابي آمنة ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إليها بسهولة لمتابعة تحصيل أبنائهم الدراسي.

🧠 حقيقة ممتعة: في جامعة IU الدولية للعلوم التطبيقية، أدى استخدام برنامج Syntea للتدريس بالذكاء الاصطناعي إلى تقليل وقت التعلم بنسبة 27٪ تقريبًا بعد حوالي ثلاثة أشهر مقارنةً بالمجموعات التي لم تستخدم الذكاء الاصطناعي. ما هو العامل الرئيسي الذي يميز هذا البرنامج؟ التعلم المخصص!

3. Campus 365 (الأفضل للوحدات القابلة للتكوين بدرجة عالية)

يقدم Campus 365 أحد أكثر كتالوجات الوحدات النمطية شمولاً في هذا المجال، حيث يضم أكثر من 80 وحدة نمطية تغطي القبول والأكاديميات والمالية والنقل والمكتبة والسكن والصفوف الحية، ويمكن الوصول إليها جميعًا عبر الويب وتطبيقات الهاتف المحمول.

وهي مصممة لمساعدة المدارس على التوسع من خلال لوحات تحكم مركزية توفر للمسؤولين رؤية في الوقت الفعلي للعمليات، بدءًا من تحصيل الرسوم وحتى مقاييس الأداء الأكاديمي.

سهولة الاستخدام هي إحدى المزايا الرئيسية لنظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بالمدارس. أفاد المستخدمون بأنهم تمكنوا من تدريب الموظفين في غضون دقائق بفضل واجهته البسيطة وسير العمل البديهي، حتى في البيئات التي لا تتوفر فيها تقنيات متطورة. يعد الدعم من المزايا البارزة الأخرى، حيث يتوفر الدعم عبر الدردشة والهاتف والمساعدة المباشرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى التدريب عبر الندوات عبر الإنترنت والجلسات في الموقع.

أفضل ميزات Campus 365

قم بإدارة أكثر من 80 وحدة أكاديمية وإدارية من لوحة تحكم واحدة

استضف دروسًا مباشرة عبر الإنترنت بشكل أصلي دون الحاجة إلى أدوات أو مكونات إضافية من جهات خارجية

دعم أولياء الأمور والطلاب والموظفين من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والوصول متعدد اللغات

أتمتة تحصيل الرسوم وتتبع الحضور والجدولة الأكاديمية

قيود Campus 365

قد تواجه وحدة الفصول الدراسية الحية صعوبات في التعامل مع الفصول الدراسية الافتراضية الكبيرة

تختلف درجة التخصيص حسب الوحدة النمطية — قد تتطلب سير العمل المعقدة دعمًا للتخصيص

أسعار Campus 365

أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Campus 365

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Campus 365؟

يقول أحد المستخدمين على G2:

البرنامج سهل الاستخدام وبديهي، وأنا أقدر حقيقة أنه يتيح لي تخصيص الإعدادات المختلفة لتلبية أي احتياجات.

البرنامج سهل الاستخدام وبديهي، وأنا أقدر حقيقة أنه يتيح لي تخصيص الإعدادات المختلفة لتلبية أي احتياجات.

4. Ellucian (أفضل مجموعة برامج ERP + SIS قابلة للتطوير ومخصصة للتعليم العالي)

تقدم Ellucian خدماتها للكليات والجامعات العامة والخاصة في الولايات المتحدة من خلال تقارير قوية ونظام CRM ونظام SIS ونظام ERP مصممة خصيصًا لسير العمل في مجال التعليم العالي. يمكن للطلاب التقدم عبر الإنترنت وتتبع التقدم المحرز والتخطيط للحصول على الدرجات العلمية؛ ويحصل المستشارون والموظفون على لوحات معلومات وتقارير قابلة للتنفيذ لتحديد الطلاب المعرضين للخطر وتبسيط عملية التوظيف.

تتيح أدوات التحليل من Ellucian للمؤسسات اكتشاف الاتجاهات، مثل انخفاض معدلات التسجيل أو نقاط الضعف في الاحتفاظ بالطلاب، واتخاذ إجراءات استباقية. وهي مصممة لتتناسب مع الحجم الكبير، كما تدعم الامتثال للوائح المساعدات المالية في الولايات المتحدة.

أفضل ميزات Ellucian

دمج بيانات دورة حياة الطلاب بدءًا من التوظيف وحتى تفاعل الخريجين

قم بإدارة الموارد البشرية والرواتب وعمليات تخطيط موارد المؤسسات إلى جانب البيانات الأكاديمية

أنشئ بوابات مستشارين سلسة ولوحات تحكم لمراجعة الشهادات

قيود Ellucian

يتطلب فريقًا متخصصًا في تكنولوجيا المعلومات وتدريبًا رسميًا للتنفيذ

قد يكون تنفيذها أكثر تكلفة من منصات SIS الخفيفة

أسعار Ellucian

أسعار مخصصة

تقييمات Ellucian وتعليقات المستخدمين

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 3. 6/5 (80+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Ellucian؟

تقول إحدى تقييمات Capterra:

أثني على Ellucian للتحديثات الأخيرة التي أجرتها على شكل المنتج ومظهره. أجده الآن أسهل في الاستخدام وأسهل في الدعم (لم يعد هناك حاجة إلى Java من جانب الإدارة!).

أثني على Ellucian للتحديثات الأخيرة التي أجرتها على شكل المنتج ومظهره. أجده الآن أسهل في الاستخدام وأسهل في الدعم (لم يعد هناك حاجة إلى Java من جانب الإدارة!).

5. PowerSchool (أفضل نظام معلومات طلابية للمرحلة الابتدائية والثانوية مع انتشار واسع في الولايات المتحدة وتكاملات متعددة)

يستخدم PowerSchool على نطاق واسع في جميع أنحاء الولايات المتحدة في المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، ويوفر نظامًا أساسيًا لإدارة المعلومات الطلابية (SIS) ودفتر الدرجات وتتبع الحضور والجدولة ودعمًا قويًا للامتثال لتقارير الولاية من خلال فرق إقليمية مخصصة. يتكامل مع أنظمة إدارة التعلم (LMS) مثل Canvas و Schoology، ويدعم بوابات الأسر والطلاب، ويعمل على بنية أساسية آمنة قائمة على ISO-27001/Azure.

تكمن قوتها الأكبر في محرك التخصيص الشامل. يمكن للمقاطعات إنشاء حقول وصفحات وتقارير وأتمتة مخصصة، وحتى استخدام المكونات الإضافية لتلبية متطلبات سير العمل الفريدة.

بينما تستمتع المدارس بمرونتها، فإنها تشير أيضًا إلى أن عملية التهيئة والتصفح وتعقيد قاعدة البيانات القديمة تتطلب موارد إدارية ماهرة.

أفضل ميزات PowerSchool

استفد من قوالب التقارير المعتمدة من الدولة وسير عمل الامتثال

قم بمزامنة الحضور والدرجات والجداول الزمنية عبر البوابات في الوقت الفعلي

يمكنك دمجها بسهولة مع Canvas و Schoology و Ed‑Fi و SIF وأدوات الجهات الخارجية الأخرى

استضف البرنامج في مقر المؤسسة أو على السحابة أو في بيئة مختلطة، مع أوضاع إدارة مدارة أو ذاتية

قيود PowerSchool

تحتاج إلى خبرة فنية ودعم من الموظفين لإجراء التخصيصات الداخلية

قد تكون أوقات الاستجابة للدعم والوثائق غير متسقة

أسعار PowerSchool

أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات PowerSchool

G2: 4. 2/5 (730+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (180+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن PowerSchool؟

تقرير مستخدم G2 منذ فترة طويلة:

تستخدم منطقتنا PS SIS منذ 9 سنوات، دائمًا كنسخة مستضافة. لم تواجه أي مشكلات في التوقف عن العمل طوال هذه السنوات، ولم تفقد أي بيانات. التدريب المقدم للمسؤولين رائع.

تستخدم منطقتنا PS SIS منذ 9 سنوات، دائمًا كنسخة مستضافة. لم تواجه أي مشكلات في التوقف عن العمل طوال هذه السنوات، ولم تفقد أي بيانات. التدريب المقدم للمسؤولين رائع.

👀 هل تعلم؟ يستخدم Ivy Tech Community College Google Cloud والتعلم الآلي للتنبؤ بأداء الطلاب بدقة تصل إلى 80٪، حيث يعالج أكثر من 12 مليون نقطة بيانات يوميًا! حددت منصتهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي 16000 طالب معرض للخطر في فصل دراسي واحد فقط وساعدت الآلاف على تحسين درجاتهم. بفضل تحليلات الخدمة الذاتية المتاحة لنحو نصف موظفيها، تحولت Ivy Tech من تقديم التقارير التفاعلية إلى تقديم الدعم الاستباقي للطلاب على نطاق واسع.

6. Fedena (أفضل نظام SIS/ERP معياري وفعال من حيث التكلفة للمؤسسات التعليمية الصغيرة والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة الأمريكية التي توفر التعليم من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر)

صُمم Fedena للمؤسسات ذات الدعم التقني المحدود، ويوفر أدوات أتمتة وإعداد تقارير ومشاركة على مستوى تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للمؤسسات التعليمية من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يمكنك استخدامه لإدارة كل شيء بدءًا من القبول والحضور وحتى النقل والسكن.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسعار المعقولة وواجهة المستخدم البديهية تجعلها أكثر سهولة في الوصول إلى المدارس الصغيرة مقارنة ببعض الأدوات الأخرى في هذه القائمة.

يتكامل مع Google Workspace وZoom وMicrosoft Teams، ويدعم ملحقات المكونات الإضافية والوحدات القابلة للتخصيص لتوفير سير عمل مرن.

أفضل ميزات Fedena

أتمتة سير عمل القبول والدفعات من خلال وحدات التسجيل والدفع

انشر بوابات إلكترونية سهلة الاستخدام للآباء/الطلاب مع تحديثات فورية للحضور والدرجات

دمج الدورات التدريبية عبر الإنترنت والمحاضرات المسجلة والاختبارات وأدوات التعاون

قم بإنشاء تقارير ولوحات معلومات مخصصة حول الحضور والأداء والعمليات

قيود Fedena

قابلية توسع أقل للمناطق الكبيرة مقارنة بأنظمة المؤسسات مثل PowerSchool

تختلف جودة الدعم حسب المنطقة؛ ويشير بعض المراجعين إلى بطء تحديث الميزات

أسعار Fedena

القياسي: 999 دولارًا أمريكيًا في السنة

Premium : 1,399 دولارًا أمريكيًا في السنة

Ultimate: 1,699 دولارًا أمريكيًا في السنة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Fedena

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fedena؟

إليك رأي أحد مستخدمي G2:

بشكل عام، إنها منصة جيدة لإدارة الطلاب. سهلة الاستخدام، ولكنها تتطلب تدريبًا أوليًا للكثيرين. تجمع بين جميع الوظائف الضرورية مثل إدارة الحضور والمعلومات الشخصية وإدارة الامتحانات والدرجات والتقارير، وتجعلها سهلة الوصول لجميع الأطراف المعنية.

بشكل عام، إنها منصة جيدة لإدارة الطلاب. سهلة الاستخدام، ولكنها تتطلب تدريبًا أوليًا للكثيرين. تجمع بين جميع الوظائف الضرورية مثل إدارة الحضور والمعلومات الشخصية وإدارة الامتحانات والدرجات والتقارير، وتجعلها سهلة الوصول لجميع الأطراف المعنية.

7. نظام معلومات الطلاب Blackbaud (أفضل نظام معلومات طلابية للمدارس الخاصة المستقلة من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر في الولايات المتحدة)

👀 هل تعلم؟ منذ عام 2023، قامت 54% من المؤسسات بدمج نظام المعلومات الطلابية (SIS) مع نظام إدارة التعلم (LMS) ومنصات إدارية أخرى.

هل تريد أيضًا تجربة موحدة تجمع بين وظائف نظام إدارة التعلم (LMS) وبوابات الطلاب والفوترة وإدارة التسجيل تحت تسجيل دخول واحد؟ Blackbaud هو الخيار الأمثل لك.

يستخدمه أعضاء هيئة التدريس والإداريون للوصول إلى رؤية شاملة بزاوية 360 درجة لمسار كل طالب بالكامل — من السجلات الأكاديمية إلى الواجبات والأنشطة اللامنهجية.

أفضل ما في الأمر؟ تقلل طلبات الدورات التدريبية الآلية وقوائم الانتظار وسير عمل التقييم والموافقات القابلة للتكوين بناءً على الأدوار من الاحتكاك الإداري وتدعم الامتثال لمتطلبات إعداد التقارير والاعتماد في الولايات المتحدة.

أفضل ميزات Blackbaud SIS

استفد من ميزة تسجيل الدخول الفردي للآباء والأمهات والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين من خلال لوحات التحكم القائمة على الأدوار

بسّط عملية التقدير وتكوين السجلات الأكاديمية باستخدام نماذج تقييم مرنة

تمكين الجدولة الموحدة والموافقة على طلبات الدورات الدراسية ومزامنة قوائم الحضور في الوقت الفعلي

استخدم لوحات المعلومات المشتركة بين الأقسام لمساعدة المسؤولين على مراقبة الحضور والاتجاهات الأكاديمية والامتثال

قيود Blackbaud SIS

أفاد بعض المستخدمين أن الوحدات النمطية غالبًا ما تبدو وكأنها إضافات مكتسبة وليست نظامًا موحدًا وسلسًا

أسعار Blackbaud SIS

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Blackbaud SIS

G2 : 4. 2/5 (20+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Blackbaud SIS؟

إليك تقييم G2:

منصة رائعة لإدارة الطلاب وأولياء الأمور والفصول الدراسية والمعلمين والاستشاريين والطلاب المقيمين وجميع البيانات المتعلقة بالطلاب. لدينا جدول يومي معقد للغاية، ولكن البرنامج قادر على التكيف مع احتياجاتنا.

منصة رائعة لإدارة الطلاب وأولياء الأمور والفصول الدراسية والمعلمين والاستشاريين والطلاب المقيمين وجميع البيانات المتعلقة بالطلاب. لدينا جدول يومي معقد للغاية، ولكن البرنامج قادر على التكيف مع احتياجاتنا.

8. Academia ERP (الأفضل للمؤسسات التي تحتاج إلى نظام ERP مرن ومعياري قابل للتطوير عبر الحرم الجامعي)

إذا كانت مدرستك أو كليتك قد سئمت من تكييف سير العمل لتناسب برامجك، فقد يكون Academia ERP تغييرًا منعشًا. فهو مصمم للتعامل مع كل شيء بدءًا من القبول والأكاديميين إلى الموارد البشرية والمالية وحتى إدارة السكن. سواء كنت تدير حرمًا جامعيًا واحدًا أو عشرين، فإن الإعداد المعياري لـ Academia يتكيف بسلاسة ويتيح لك تخصيص كل شيء تقريبًا، دون الحاجة إلى الاتصال بقسم تكنولوجيا المعلومات في كل مرة.

ما الذي يحبه المستخدمون؟ أدوات الاتصال المدمجة. يحصل الطلاب وأولياء الأمور على تحديثات في الوقت الفعلي عبر التطبيق أو البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة، بينما تساعد لوحات المعلومات الموظفين على متابعة الحضور والدرجات والرسوم وغير ذلك.

أفضل ميزات Academia ERP

أتمتة سير العمل المهم من الاستفسارات إلى القبول إلى إدارة الرسوم عبر وحدات قابلة للتكوين

أرسل تنبيهات في الوقت الفعلي وإشعارات مخصصة باستخدام الرسائل القصيرة المدمجة والبريد الإلكتروني والتراسل عبر التطبيقات

قم بتمكين بوابات الطلاب/الآباء/أعضاء هيئة التدريس التي يمكن الوصول إليها عبر الأجهزة المحمولة مع عرض آمن للكشوف الدراسية والحضور والدرجات

أنشئ لوحات معلومات وتقارير عن الحضور والمالية والأداء الأكاديمي وبيانات الحرم الجامعي المتعددة

قيود Academia ERP

تشير بعض المؤسسات إلى أن التوثيق والدعم قد يختلفان حسب المنطقة، خاصة في عمليات النشر خارج الولايات المتحدة

أسعار Academia ERP

أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Academia ERP

G2 : 4. 7/5 (20+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Academia ERP؟

تقول إحدى مراجعات G2:

لقد جعل النظام عملية القبول لدينا أكثر كفاءة، وقلل من الأخطاء اليدوية في اتخاذ قرارات القبول، وحسّن نظام إدارة الطلاب لدينا بشكل عام.

لقد جعل النظام عملية القبول لدينا أكثر كفاءة، وقلل من الأخطاء اليدوية في اتخاذ قرارات القبول، وحسّن نظام إدارة الطلاب لدينا بشكل عام.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: 72٪ من أنظمة SIS توفر الآن إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة، مما يحسن المرونة للموظفين والطلاب.

9. Workday Student (الأفضل للجامعات الكبيرة التي تبحث عن عمليات موحدة للطلاب والموارد البشرية والشؤون المالية)

تم تصميم Workday Student لمؤسسات التعليم العالي التي تتعامل بالفعل مع العديد من الأنظمة وترغب في أن تعمل جميعها معًا. إذا كنت تستخدم Workday بالفعل في الموارد البشرية والمالية، فإن إضافة وحدة الطلاب ستجمع مؤسستك بأكملها تحت سقف واحد. فهي تتولى عمليات القبول وتقديم المشورة وتخطيط المناهج الدراسية والفوترة وغير ذلك، مع تزويد الموظفين والطلاب بأدوات الخدمة الذاتية الفعالة.

ومع ذلك، فإن هذا ليس حلاً جاهزًا للاستخدام. يتطلب التنفيذ وقتًا وتخطيطًا، ولكن بمجرد تشغيله، ستحصل على عرض في الوقت الفعلي لكل شيء — تقدم الطلاب، واتجاهات التسجيل، وحالة المساعدات المالية — كل ذلك متزامن مع بيانات الموارد البشرية والمالية.

أفضل ميزات Workday Student

نسق عمليات القبول والمساعدات المالية والمناهج الدراسية وسير عمل الفوترة

قدم تحليلات تنبؤية وتقارير عن معدلات الاحتفاظ بالطلاب والتسجيل والأداء الأكاديمي

وفر بوابات الخدمة الذاتية للطلاب والمستشارين والموظفين

قم بالتوسع بسهولة ليشمل عشرات الآلاف من الطلاب في جامعات الأبحاث الكبيرة

قيود Workday Student

قد لا تغطي التقارير الجاهزة جميع الاحتياجات

قد يتطلب التنفيذ فريقًا مؤسسيًا متطورًا في مجال تكنولوجيا المعلومات وفترة طويلة للتجهيز

أسعار Workday Student

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Workday Student

G2 : 4. 0/5 (50+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (20+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Workday Student؟

على G2، يشارك أحد المستخدمين:

Workday هي منصة رائعة للأساتذة لنشر الإعلانات والواجبات. وهي سهلة الاستخدام وتتميز بإشعارات رائعة، خاصة على الأجهزة المحمولة. كما أن الاستشارات الأكاديمية هي ميزة إضافية رائعة.

Workday هي منصة رائعة للأساتذة لنشر الإعلانات والواجبات. وهي سهلة الاستخدام وتتميز بإشعارات رائعة، خاصة على الأجهزة المحمولة. كما أن الاستشارات الأكاديمية هي ميزة إضافية رائعة.

10. Skyward (الأفضل لمدارس الولايات المتحدة الأمريكية من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر التي تضع الاستقرار والامتثال والمشاركة الأسرية على رأس أولوياتها)

Skyward هو الخيار المفضل للعديد من المناطق التعليمية للمدارس الابتدائية والثانوية في الولايات المتحدة، ولأسباب وجيهة. فهو موجود منذ عقود، ويظهر ذلك في عمق الميزات المصممة مع مراعاة التحديات الحقيقية التي تواجهها المناطق التعليمية. سواء كنت تتابع الحضور أو تدير كشوف المرتبات أو تنشئ تقارير حكومية أو تساعد أولياء الأمور على البقاء على اطلاع، فإن Skyward يقوم بذلك بموثوقية تامة.

بوابات الوصول للعائلات والطلاب بسيطة ولكنها فعالة، حيث تساعد في تقليل حجم المكالمات وتوفر للعائلات خطًا مباشرًا لمعرفة ما يحدث يوميًا. وبالنسبة لفرق تكنولوجيا المعلومات، يوفر Skyward استضافة مرنة (سحابية أو محلية)، بالإضافة إلى خيارات تصدير بيانات قوية للمناطق التي تحب التحكم. قد تبدو الواجهة قديمة بعض الشيء في بعض الأماكن، ولكن المقابل هو نظام يعمل بشكل جيد، حتى في أيام الدراسة الأكثر ازدحامًا.

أفضل ميزات Skyward

قم بمركزية سجلات الطلاب والتقديرات والمالية والموارد البشرية والجدولة في نظام واحد

مكّن أولياء الأمور والطلاب من الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي عبر بوابات Family Access أو Student Access

دعم إعداد تقارير البيانات الحكومية باستخدام Ed-Fi وتصدير ملفات CSV/API مخصصة

قم بتسهيل النماذج المخصصة وحقول البيانات لتتبع الاحتياجات الفريدة للمنطقة

قيود Skyward

تبدو الواجهة قديمة؛ أفاد العديد من المستخدمين بصعوبة التنقل وبطء سير العمل بالنسبة للمعلمين

أسعار Skyward

أسعار مخصصة

تقييمات Skyward وتعليقات المستخدمين

G2 : 3. 8/5 (170+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Skyward؟

إليك تقييم Capterra:

سهّل Skyward العثور على معلومات الطلاب وإدخال الدرجات ونسخ الواجبات. كما كان من السهل إدخال الحضور. يعجبني أيضًا كيف يمكن للمدارس المختلفة تغيير تخطيط Skyward لتناسب احتياجاتها.

سهّل Skyward العثور على معلومات الطلاب وإدخال الدرجات ونسخ الواجبات. كما كان من السهل إدخال الحضور. يعجبني أيضًا كيف يمكن للمدارس المختلفة تغيير تخطيط Skyward لتناسب احتياجاتها.

الفصول الدراسية، والتواصل، والامتثال — قم بإدارة كل ذلك باستخدام ClickUp

إذا كان هناك شيء واحد يجب أن تستفيد منه من هذا المنشور، فهو: سواء كنت تدير مدرسة صغيرة من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر أو نظامًا جامعيًا مترامي الأطراف، فهناك حل لإدارة الحرم الجامعي يناسبك. لكن الكثير من الأدوات المتوفرة لا تفعل سوى إضافة المزيد من علامات التبويب إلى متصفحك دون أن تخفف العبء فعليًا.

ClickUp مختلف. فهو يجمع كل شيء — المشاريع والأشخاص والعمليات — في مكان واحد سهل الاستخدام. هل تحتاج إلى نموذج لتعليقات الطلاب؟ لوحة تحكم للقبول؟ ذكاء اصطناعي يساعدك على الكتابة بشكل أسرع أو تلخيص التقارير؟ يمكنك الحصول على كل ذلك دون الحاجة إلى إدارة أنظمة متعددة ومتفرقة.

إذا كان نظامك الحالي يبدو وكأنه من بقايا عصر السبورة، فقد حان الوقت للترقية. يحصل ClickUp على درجات ممتازة في سهولة الاستخدام وقابلية التوسع والابتكار. اشترك في حساب ClickUp مجاني اليوم!