كيفية إضافة Outlook إلى تقويم Google

يصبح التبديل بين Outlook وتقويم Google أمرًا متعبًا. ربما يستخدم مكتبك Outlook، ولكن تذكيرات هاتفك تأتي من Google. أو لديك اجتماعات في أحدهما وخطط شخصية في الآخر. في كلتا الحالتين، يبدو التحقق من كليهما عملاً إضافيًا.

حل هذه المشكلة مرة واحدة وإلى الأبد عن طريق مزامنة تقويم Outlook مع تقويم Google، بحيث تظهر جميع الالتزامات في مكان واحد. هذا يوفر الوقت ويقلل من الالتباس ويضمن أنك دائمًا على المسار الصحيح.

في هذا الدليل، نوضح لك خطوات إضافة Outlook إلى تقويم Google. وإذا لم يعجبك ذلك، فلدينا ClickUp كأحد أفضل بدائل Outlook وتقويم Google لك.

لماذا تزامن تقويم Google مع Outlook؟

قد تصبح إدارة عدة تقاويم أمرًا مزعجًا بسرعة. تضيف شيئًا إلى Microsoft Outlook، وتنسى نسخه إلى تقويم Google، فتصبح جدولك غير متزامن.

تتعارض الاجتماعات مع المهام، وتأتي التذكيرات من التطبيق الخطأ، وتضطر إلى تنظيم يومك بدلاً من التركيز على المهام الفعلية. هذا الأمر ليس مزعجًا فحسب، بل يجعل تنظيم أمورك أصعب مما ينبغي.

إليك الأسباب التي تجعل مزامنة Outlook مع تقويم Google مفيدة:

يمكنك رؤية جميع أحداث Outlook وتقويم Google في تقويم إدارة مشروع واحد

يوفر الوقت لأنك لست مضطرًا إلى التحقق من كليهما

ستقل احتمالية تفويتك للاجتماعات

من الأسهل تخطيط التزاماتك الشخصية والمهنية في مكان واحد

يمكنك تعيين تذكير واحد بدلاً من اثنين

يظل هاتفك وجهاز الكمبيوتر المحمول متزامنين

🧠 حقيقة ممتعة: كان التقويم الروماني الأول يتكون من 10 أشهر فقط، تبدأ في مارس وتنتهي في ديسمبر. لاحقًا، أضاف الملك نوما بومبيليوس شهري يناير وفبراير لتتوافق بشكل أفضل مع السنة الشمسية.

كيفية إضافة تقويم Google إلى Outlook (دليل تفصيلي)

الآن بعد أن تعرفت على مزايا مزامنة تقويم Google مع Outlook، إليك الخطوات اللازمة للقيام بذلك:

الخطوة 1: افتح إعدادات تقويم Outlook

عبر Microsoft

انتقل إلى Outlook وقم بتسجيل الدخول

انقر على أيقونة التقويم في القائمة اليسرى

عبر Microsoft

حدد الإعدادات من شريط القائمة العلوي

عبر Microsoft

انتقل إلى التقويم ، ثم انقر على التقويمات المشتركة

تحت " نشر تقويم "، اختر التقويم الذي تريد مزامنته وقم بتعيين الأذونات على " يمكن عرض جميع التفاصيل "

انقر على نشر، ثم انسخ رابط ICS

💡 نصيحة للمحترفين: قم بترميز التقويمات بالألوان في Google. قم بتعيين لون فريد لتقويم Outlook في Google لفصل الأحداث الشخصية عن الأحداث العملية بصريًا. هذا يجعل الجدولة أسهل بكثير.

الخطوة 2: انتقل إلى تقويم Google

عبر تقويم Google

افتح تقويم Google في متصفحك

عبر تقويم Google

في الشريط الجانبي الأيسر، انقر على علامة + بجوار "تقويمات أخرى"

اختر من عنوان URL

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الخطوة 3: أضف تقويم Outlook إلى Google

عبر تقويم Google

الصق رابط ICS الذي نسخته من Outlook في حقل URL

انقر على "إضافة تقويم"

عبر تقويم Google

سيظهر تقويم Outlook الآن ضمن تقويمات أخرى في تقويم Google

يمكنك تنزيل تطبيق Microsoft Outlook لسطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول واتباع نفس الخطوات لمزامنة التقويمين أيضًا.

👀 هل تعلم؟ 70% من الأشخاص يستخدمون التقويم الرقمي كأداة أساسية لإدارة حياتهم، حيث يعتمد 46.7% منهم بشكل أساسي على التقويم المحمول، بينما يفضل 23.3% استخدام التقويم المكتبي.

قيود مزامنة تقويم Google مع Outlook

قد تكون مزامنة تقويمي Google و Outlook مفيدة، ولكنها ليست مثالية. فيما يلي بعض القيود التي يجب مراعاتها قبل البدء في استخدام التقويم المتزامن كمخطط أساسي:

قد تستغرق التغييرات ساعات حتى تظهر في التقويم الآخر

المزامنة أحادية الاتجاه فقط، لذا سترى أحداث Outlook في Google، ولكن لن تراها في Outlook

تتطلب المزامنة ثنائية الاتجاه عادةً أدوات خارجية أو تطبيقات تقويم مشتركة

إذا توقفت عن استخدام رابط ICS، فستتوقف المزامنة في النهاية دون أي تحذير

قد لا يتم نقل التذكيرات والإشعارات بين التقويمات

بالإضافة إلى ذلك، حتى مع تكامل Outlook، قد لا تحصل على مزامنة ثنائية الاتجاه مناسبة. وحتى إذا قمت بتنزيل تطبيق Microsoft Outlook للجوال أو تطبيق سطح المكتب، فستظل هذه القيود قائمة. لذلك، إذا كنت تعتمد على هذا للتنظيم، فقد تتسبب هذه الثغرات الصغيرة في حدوث أخطاء جسيمة في الجدولة.

🧠 حقيقة ممتعة: سجلات الفلك السومرية القديمة أو MUL.APIN كانت تتتبع الأبراج مثل سيريوس وأركتوروس لتنظيم تقويمهم، وهو أحد أقدم أنظمة الوقت المعروفة القائمة على النجوم.

ClickUp كبديل أكثر ذكاءً لإدارة التقويم

ليس من المثالي تعديل إعدادات التقويم لمجرد الحصول على مزامنة أحادية الاتجاه. فأنت لا تزال تتحقق من عدة تطبيقات، على أمل أن تظهر التحديثات بالفعل.

بدلاً من ربط أداتين معًا، غالبًا ما يكون من الأسهل والأسرع التبديل إلى بدائل Google و Microsoft Outlook المصممة لجدولة أكثر ذكاءً، والتي لا تحتاج إلى حلول بديلة أو تأخير أو إصلاحات من جهات خارجية.

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل — للمشاريع والمستندات والمهام ونعم التقويمات. يوفر لك تقويمًا مدمجًا مع مزامنة ثنائية الاتجاه، بحيث يمكنك الجدولة والتحرير وإعادة الجدولة دون التنقل بين الأدوات.

تدعم هذه المنصة تكامل Outlook، وتتيح لك الاشتراك في أي تقويم إنترنت، وتوفر ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقوالب جدولة، وتجمع كل شيء في عرض واحد واضح ومرن.

سواء كنت تدير المواعيد النهائية أو الاجتماعات أو أسبوع فريقك بأكمله، فإن ClickUp يجعل من السهل عليك البقاء على اطلاع على كل شيء، دون الحاجة إلى نسخ ولصق روابط ملفات ICS.

يشارك كارتيكيا ثابليال، مدير المنتجات في smallcase، تجربته:

يعد استخدام التقويمات لإنجاز المهام قبل المواعيد النهائية أمرًا بالغ الأهمية. مع ClickUp، أصبح ذلك سهلاً للغاية، حيث تظهر المواعيد النهائية على التقويمات جنبًا إلى جنب مع المهام، مما يجعل تخطيط يومك/أسبوعك أمرًا سهلاً وسريعًا للغاية.

يعد استخدام التقويمات لإنجاز المهام قبل المواعيد النهائية أمرًا بالغ الأهمية. مع ClickUp، أصبح ذلك سهلاً للغاية، حيث تظهر المواعيد النهائية على التقويمات جنبًا إلى جنب مع المهام، مما يجعل تخطيط يومك/أسبوعك أمرًا سهلاً وسريعًا للغاية.

تكامل تقويم شامل: قم بمزامنة عدة تقويمات في مكان واحد

ابق على اطلاع على جميع مهامك ومواعيدك النهائية واجتماعاتك باستخدام تقويم ClickUp

ClickUp Calendar هو مركز تحكم لجدولة المواعيد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجمع كل التقويمات والمهام والأحداث في عرض واحد قابل للتعديل. سواء كنت تدير المواعيد النهائية أو تتنقل بين الاجتماعات، فإن ClickUp يحافظ على مزامنة كل شيء عبر المنصات تلقائيًا.

لكن الأمر لا يقتصر على المزامنة. إليك بعض الأشياء التي يمكنك تحقيقها باستخدام ClickUp

حوّل أي مهمة لها موعد نهائي إلى حدث في التقويم وحجّز الوقت دون الحاجة إلى نسخ الأشياء يدويًا، بفضل المزامنة التلقائية للمهام

تلقى تلقائيًا بنود العمل والملخصات من الاجتماعات المجدولة في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp AI Notetaker

قم بالتبديل بين التخطيطات اليومية والأربعة أيام والأسبوعية والشهرية مع عروض التقويمات المتعددة، أو قم بالتصفية حسب الفريق أو المشروع أو الحالة

أرسل روابط الجدولة مباشرة من التقويم وانضم إلى Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams من حدث التقويم

احصل على رؤية فورية لما هو مجدول، ومن يعمل على ماذا، وما هي المواعيد النهائية، على الفور

قم بمزامنة التقويمات العامة والخاصة واشترك في التقويمات الخارجية أو تقويمات الإنترنت، مثل العطلات الرسمية أو جداول الفريق المشتركة

الوصول إلى قوالب المخطط اليومي وقوالب إدارة المشاريع الأخرى لتسهيل الجدولة

يتمثل التحدي الأكبر في مزامنة تقويم Outlook مع تقويم Google في أنه لا يمكنك عرض أحداث Outlook إلا في تقويم Google، وليس العكس. وهذا يعني أنه لا يزال عليك إدارة تقويمين إلى حد ما.

ادمج تقويم Outlook الخاص بك مع مزامنة ثنائية الاتجاه مع تقويم ClickUp

يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال التكامل الكامل مع Outlook في اتجاهين، مما يعني أن التحديثات التي يتم إجراؤها في Outlook تنعكس على الفور في تقويم ClickUp، والعكس صحيح. لا داعي للانتظار لساعات حتى تظهر التغييرات، ولا تفوتك أي تعديلات، ولا تضطر إلى إدخال البيانات مرتين.

يمكنك:

أعد جدولة مهمة في ClickUp وشاهدها تنتقل إلى تقويم Outlook

قم بإجراء التغييرات على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر المكتبي، وستبقى جميع المعلومات محدثة على جميع الأجهزة

تجنب التضارب من خلال عرض الأحداث الشخصية وأحداث العمل في عرض تقويم واحد

اربط تقويماتك ببضع نقرات باستخدام تكامل Outlook المدمج في ClickUp ودعم تقويم الإنترنت

ثق في أن تذكيراتك وأحداثك ومواعيدك النهائية ستكون متزامنة دائمًا

يتيح لك ClickUp أيضًا إنشاء تكامل مع تقويم Google مع مزامنة ثنائية الاتجاه. وهذا يجعل المنصة مفيدة بشكل خاص لإدارة مهام العمل والحياة الشخصية، دون الحاجة إلى التساؤل عما إذا كان التقويم الخاص بك يعرض كل الأحداث.

📮 ClickUp Insight: 18% من المشاركين في استطلاعنا يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم حياتهم من خلال التقويمات والمهام والتذكيرات. ويرغب 15٪ آخرون في أن يتولى الذكاء الاصطناعي المهام الروتينية والأعمال الإدارية. للقيام بذلك، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على: فهم مستويات الأولوية لكل مهمة في سير العمل، وتنفيذ الخطوات اللازمة لإنشاء المهام أو تعديلها، وإعداد سير العمل التلقائي. تحتوي معظم الأدوات على خطوة أو خطوتين من هذه الخطوات. ومع ذلك، ساعد ClickUp المستخدمين على دمج ما يصل إلى 5+ تطبيقات باستخدام منصتنا! جرب جدولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تخصيص المهام والاجتماعات بسهولة إلى فترات زمنية متاحة في تقويمك بناءً على مستويات الأولوية. يمكنك أيضًا إعداد قواعد أتمتة مخصصة عبر ClickUp Brain للتعامل مع المهام الروتينية. ودّع العمل المزدحم!

جدولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي: حسّن الاجتماعات والمهام باستخدام توصيات الذكاء الاصطناعي

اعثر على الأوقات المناسبة دون الإضرار بالتزاماتك الحالية باستخدام ClickUp Brain المدمج

ClickUp يزيل التخمين من تخطيط يومك. بفضل ClickUp Brain المدمج، يعالج التقويم أولوياتك ومواعيدك النهائية وتوافرك ليوصي بأفضل الأوقات لمهامك واجتماعاتك.

بدلاً من إعادة ترتيب المهام يدويًا، يمكنك السماح لـ ClickUp باقتراح موعد إنجاز العمل، سواء كان ذلك تخصيص وقت للتركيز العميق أو إدراج اجتماع فريق بين مكالمتين.

على عكس Google و Outlook، يمكن لـ ClickUp Calendar:

اقترح فترات زمنية ذكية بناءً على مدى الاستعجال والتوافر

احترم الأحداث الموجودة في تقويم Google أو Outlook

أجب عن أسئلتك المتعلقة بجدولك الزمني باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج

اضبط تلقائيًا عند تغيير المواعيد النهائية

يقترح أوقاتًا مثالية للاجتماعات مع تقليل تعارضات الجدولة بين الفرق

👀 هل تعلم؟ يحافظ العاملون في مجال المعرفة على متوسط 6 اتصالات يومية في مكان عملهم. وهذا ربما يتطلب تبادل العديد من الرسائل عبر البريد الإلكتروني والدردشة وأدوات إدارة المشاريع.

بسّط إدارة التقويم الخاص بك باستخدام ClickUp

يمكن أن تعمل مزامنة Outlook وتقويم Google إذا كنت لا تمانع في التأخير والقيود والتبديل بين علامات التبويب. ولكن إذا كنت تريد أن تكون جداولك ومهامك واجتماعاتك في مكان واحد، مع تحديثات في الوقت الفعلي وجدولة ذكية، فإن ClickUp هو الخيار الأبسط.

يوفر مزامنة ثنائية الاتجاه حقيقية، وجدولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحتى قوالب Outlook وتقويم Google لتوفير الوقت. أضف دعمًا لأي تطبيق تقويم عبر الإنترنت، وملاحظات اجتماعات مدمجة، وأتمتة مهام ذكية، وستحصل على تقويم سهل الإدارة ويساعدك فعليًا على إنجاز مهامك.

سجل في ClickUp اليوم وابدأ التخطيط على تقويم يسهل عليك إدارة التزاماتك الشخصية والمهنية.