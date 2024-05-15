اختبرنا أفضل 10 بدائل لمايكروسوفت أوتلوك &؛ المنافسين في عام 2025

إن سلاسل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها، وصناديق البريد الوارد المكتظة، وفوضى التقويم - هذا يكفي لجعل أي شخص يتوق إلى الحمام الزاجل. ومع ذلك، فإن الحصول على أداة قوية لإدارة البريد الإلكتروني هو خيار أكثر عملية.

إن

نظام إدارة البريد الإلكتروني

يمكن أن يزيل الفوضى وينظم

التدفق المستمر لرسائل البريد الإلكتروني

في صندوق الوارد الخاص بك. ربما كنت تستخدم Microsoft Outlook لهذا الغرض.

وعلى الرغم من أنه خيار شائع للكثيرين، خاصةً مستخدمي Microsoft Office، إلا أن له قيودًا. إذ يجد مستخدمو Outlook أن واجهته صعبة وأحياناً ما تتأخر وتتعطل، مما يتسبب في تعطيل الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون وظيفة البحث فيه قاصرة.

أعلم أنك تبحث عن

خيارات أخرى للاتصالات التجارية

. لذا، قمت بالجزء الصعب وأنشأت القائمة المثالية لاحتياجاتك.

استكشف أفضل 10 بدائل لبرنامج Outlook في 2024. من الميزات إلى الأسعار إلى المراجعات ، لقد غطيت كل شيء حتى تتمكن من اختيار عميل البريد الذي يبسط إدارة بريدك الإلكتروني.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Microsoft Outlook؟

هل لديك فضول حول ما الذي يجب أن تبحث عنه في نظام إدارة البريد الإلكتروني؟ إليك بعض أهم الميزات التي يجب مراعاتها قبل اختيار مزود البريد الإلكتروني المناسب:

صناديق البريد الوارد الموحدة: يجب أن تجمع الأداة رسائل البريد الإلكتروني من جميع حساباتك وتصنفها بكفاءة

يجب أن تجمع الأداة رسائل البريد الإلكتروني من جميع حساباتك وتصنفها بكفاءة الردود المحفوظة: يجب أن تتيح لك إنشاء ردود معلبة لرسائل البريد الإلكتروني التي توفير الوقت وتسريع ردود العملاء. تساعد في الحفاظ على رسالة موحدة أثناء الأحداث مثل انقطاع الخدمة وإصدارات المنتجات الجديدة

يجب أن تتيح لك إنشاء ردود معلبة لرسائل البريد الإلكتروني التي توفير الوقت وتسريع ردود العملاء. تساعد في الحفاظ على رسالة موحدة أثناء الأحداث مثل انقطاع الخدمة وإصدارات المنتجات الجديدة مهام سير العمل الآلية: الأداة التي تنظم المهام تلقائيًا بدلاً من وضع علامات يدوية على رسائل البريد الإلكتروني أو تعيين المحادثات تجعل الفرق أكثر كفاءة

الأداة التي تنظم المهام تلقائيًا بدلاً من وضع علامات يدوية على رسائل البريد الإلكتروني أو تعيين المحادثات تجعل الفرق أكثر كفاءة ملفات تعريف العملاء: يجب أن تتيح لك الأداة الوصول إلى البيانات ذات الصلة بمرسلي البريد الإلكتروني للحصول على مساعدة فورية

يجب أن تتيح لك الأداة الوصول إلى البيانات ذات الصلة بمرسلي البريد الإلكتروني للحصول على مساعدة فورية عمليات التكامل: تساعدك البرامج التي تقدم عمليات تكامل مع المزيد من التطبيقات على التعاون في المهام مع العديد من أعضاء الفريق

تساعدك البرامج التي تقدم عمليات تكامل مع المزيد من التطبيقات على التعاون في المهام مع العديد من أعضاء الفريق أدوات الذكاء الاصطناعي: أدوات إدارة البريد الإلكتروني التي تساعدك في التهجئة والنحو والترجمة وحتى صياغة الردود الأولية تخفف من عبء العمل. ميزات مثل صندوق الوارد الذكي أو صندوق الوارد المقسم هي إضافات رائعة

أدوات إدارة البريد الإلكتروني التي تساعدك في التهجئة والنحو والترجمة وحتى صياغة الردود الأولية تخفف من عبء العمل. ميزات مثل صندوق الوارد الذكي أو صندوق الوارد المقسم هي إضافات رائعة الأمان: حماية المعلومات الحساسة من هجمات التصيد والتهديدات الأخرى أمر بالغ الأهمية في بديل لبرنامج Microsoft Outlook

حماية المعلومات الحساسة من هجمات التصيد والتهديدات الأخرى أمر بالغ الأهمية في بديل لبرنامج Microsoft Outlook إدارة المهام: يجب أن تقوم الأداة بإنشاء المهام وتتبعها وإدارتها باستخدام مدير مهام مدمج

يجب أن تقوم الأداة بإنشاء المهام وتتبعها وإدارتها باستخدام مدير مهام مدمج إدارة التقويم: يجب أن يقوم بجدولة المواعيد وتعيين التذكيرات ومساعدتك على عرض جدولك الزمني بسهولة

## أفضل 10 بدائل لمايكروسوفت أوتلوك لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي قائمتنا المنسقة لأفضل 10 بدائل لمايكروسوفت أوتلوك التي يمكنك استخدامها لإدارة اتصالات بريدك الإلكتروني.

1. ClickUp - الأفضل لإدارة البريد الإلكتروني

موثوق به من قبل فرق العمل في جميع أنحاء العالم,

ClickUp رسائل البريد الإلكتروني

هو تطبيق بريد إلكتروني أحادي المنصة يسمح لك بإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني دون مغادرة مساحة العمل التعاونية في ClickUp.

يمكنك إرفاق الملفات وقوائم المهام، وربط رسائل البريد الإلكتروني بالمهام، وتنظيم محادثاتك.

قم بإدارة صندوق الوارد الخاص بك بشكل أفضل من خلال إعداد أتمتة مخصصة على ClickUp Emails

عزز إنتاجيتك من خلال

أتمتة رسائلك الإلكترونية

والمهام من خلال مشغلات مخصصة تستند إلى الحقول أو عمليات إرسال النماذج أو أحداث المهام. إنشاء

عناصر الإجراء

من رسائل البريد الإلكتروني للعملاء، والتذاكر، والأخطاء، وغير ذلك، مما يوفر على الجميع الوقت والجهد.

ClickUp ليس مجرد صندوق وارد؛ إنه صندوق شامل أداة لإدارة البريد الإلكتروني . يمكن أن تتكامل مع عملاء البريد الإلكتروني الرئيسيين مثل Gmail و Office 365 و IMAP وتأتي مع أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص لتتبع جميع رسائلك وتنظيمها.

إذا كنت مرتاحًا أكثر مع القوالب، ففكر في استخدام

قالب التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص ب ClickUp

لسرعة الاستجابة وتحسين الاتساق. يمكنك الاعتماد على هذا القالب لجدولة الرسائل، وأتمتة رسائل البريد الإلكتروني، وتتبع التقدم المحرز.

وإذا كنت تتطلع إلى إنشاء حملة بريد إلكتروني,

قالب حملة البريد الإلكتروني الخاص ب ClickUp

يقوم بمعظم المهمة نيابةً عنك. فهو مصمم خصيصًا لمساعدتك في تخطيط وإنشاء حملات ناجحة، ومعرفة مدى جودة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، وتحسينها لتحقيق أقصى قدر من التأثير.

يساعدك هذا القالب على توفير الوقت من خلال منحك تصميمًا جاهزًا لحملتك عبر البريد الإلكتروني. ما عليك سوى إضافة المحتوى وتحديثه، وستكون جاهزًا للانطلاق.

الرد باستخدام ClickUp AI عندما تتلقى بريدًا إلكترونيًا

وإذا كنت تفضل عدم قضاء الوقت في صياغة وكتابة محتوى البريد الإلكتروني، دع

ClickUp

يقوم الذكاء الاصطناعي بالأعمال الشاقة وإنشاء رسائل البريد الإلكتروني والردود نيابةً عنك. قم بأتمتة إنشاء بريدك الإلكتروني وإنشاء الملخصات والمخططات التفصيلية وسلاسل رسائل البريد الإلكتروني والمحتويات الأخرى في ثوانٍ.

سيساعدك ClickUp AI أيضًا في أفكار التسويق عبر البريد الإلكتروني لحملتك القادمة.

ClickUp أفضل الميزات

استخدم أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص (بما في ذلك عرض الجدول في ClickUp ) لتتبع عملك وتنظيمه

تعيين المهام للعديد من أعضاء الفريق مباشرةً من رسائل البريد الإلكتروني وإدارة تفاعلات العملاء بشكل أفضل

توفير الوقت باستخدام قوالب البريد الإلكتروني والردود المحددة مسبقًا

إنشاء الملخصات وملاحظات الاجتماعات والمحتويات الأخرى بسرعة باستخدام ClickUp AI

دمج ClickUp مع تطبيقات البريد الإلكتروني المفضلة لديك، مثل Gmail وIMAP وOffice 365

قيود ClickUp

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى مساعدة أولية للتنقل في المنصة بشكل صحيح

قد يواجه المستخدمون تأخيرات فنية من حين لآخر مع بعض الميزات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار ClickUp AI متوفر لجميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

2. ثندربيرد - أفضل أداة بريد إلكتروني مفتوحة المصدر

عبر طائر الرعد ثندربيرد هو عميل بريد مجاني وبديل شائع لبرنامج Outlook. صممته مؤسسة Mozilla Foundation، وهو عميل بريد إلكتروني مفتوح المصدر مع واجهة سهلة الاستخدام. يساعد في إدارة رسائل البريد الإلكتروني بميزات مثل التصفية والتصنيف، ودعم الحسابات المتعددة، وتقويم مدمج.

يركز Thunderbird على الأمان مع ميزات رئيسية مثل التشفير وأدوات مكافحة التصيد الاحتيالي. يمكنك أيضًا تخصيصه بإضافات لمزيد من الوظائف.

وهو سهل الاستخدام ويعمل مع عملاء البريد الإلكتروني المشهورين مثل Gmail وYahoo، مما يجعله مفيدًا للاحتياجات الشخصية والتجارية.

ثندربيرد أفضل الميزات

دمج أدوات الإنتاجية مثل التقويم وإدارة المهام والدردشة داخل البريد الإلكتروني

التبديل بسهولة بين علامات التبويب لإدارة البريد الإلكتروني بكفاءة

تحديد موقع البريد الإلكتروني الذي تبحث عنه بالضبط باستخدام أدوات التصفية والجدول الزمني القوية

توفير الوقت من خلال إنشاء واستخدام قوالب البريد الإلكتروني

احصل على تحديثات تلقائية لمنصات مختلفة بأكثر من 40 لغة

قيود ثندربيرد

مقيّد للمستخدمين المعتادين على أنظمة البريد الإلكتروني السحابية

يفتقر إلى التكامل مع أدوات التواصل الشائعة مثل Slack

يستهلك الكثير من الوقت ويبطئ أداء الكمبيوتر الشخصي

تسعير Thunderbird

مجاني

تقييمات ومراجعات ثندربيرد #### تقييمات ومراجعات ثندربيرد

G2: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. BlueMail - الأفضل للبريد الإلكتروني عبر الأنظمة الأساسية

عبر البريد الأزرق BlueMail هو عميل بريد إلكتروني متعدد المنصات وتطبيق تقويم يمكنه إدارة عدد غير محدود من حسابات البريد من خلال دمجها في مجلدات موحدة.

إنه مزوّد بذكاء اصطناعي مدعوم بالدردشةGPT، ومجموعات لتجميع رسائل البريد الإلكتروني، وتقويم مدمج لـ الحفاظ على صندوق بريد خالٍ من الفوضى وتعزيز الإنتاجية .

وفي الوقت نفسه، تتيح ميزة المزامنة سهولة النسخ الاحتياطي والاستعادة والنقل الآمن للحسابات والإعدادات بين الأجهزة الجديدة والقديمة.

BlueMail أفضل الميزات

تجميع رسائل البريد الإلكتروني من حسابات متعددة في صندوق وارد موحد سهل الإدارة

تنظيم رسائل البريد الإلكتروني حسب المرسل، وإنشاء طريقة عرض تتمحور حول الأشخاص لتتبع أفضل

جدولة الأحداث مباشرة على تقويم البريد الإلكتروني

تحديد أولويات رسائل البريد الإلكتروني باستخدام اللوحة اللاحقة وتحسين إدارة المهام

قيود BlueMail

في بعض الأحيان تتعطل رسائل البريد الإلكتروني في صندوق الصادر وتفشل في الإرسال

يفتقر إلى تتبع البريد الإلكتروني وإيصالات القراءة

تسعير BlueMail

القياسي: مجاناً

مجاناً BlueMail Plus: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم محترف الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات بلو ميل

G2: 4.3/45 (أكثر من 40 تقييم)

4.3/45 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

4. Mailspring - الأفضل لمستخدمي IMAP و Office 365

عبر ميل سبرينغ إذا كنت تبحث عن بديل Outlook سريع وفعال يضع جميع حساباتك على IMAP و Office 365 في مكان واحد، فإن MailSpring سيكون مثاليًا. فهو يضيف ميزات مفيدة مثل الاختصارات وتتبع الروابط وإيصالات القراءة، حتى لو كان حسابك يفتقر إلى الدعم المدمج.

يتميز Mailspring عن البدائل الأخرى لـ Microsoft Outlook، فهو يعطي الأولوية لتوحيد رسائل البريد الإلكتروني. يقدم أدوات لـ

تنظيم صندوق الوارد الخاص بك

، بما في ذلك قوالب الرد السريع وملفات تعريفية مفصّلة لجهات الاتصال استناداً إلى سجل التواصل.

يوفر Mailspring أيضًا رؤى حول نشاط بريدك الإلكتروني من خلال علامة التبويب "نشاط"، حيث يقوم بتحليل رسائل البريد الإلكتروني المستلمة ويعرض أوقات الذروة ومعدلات النقر/فتح الرسائل التي تم تتبعها.

أفضل ميزات Mailspring

إدارة حسابات البريد الإلكتروني المتعددة وصناديق البريد الوارد الخاصة بها بسهولة في مكان واحد

استخدم وظيفة البحث القوية في Mailspring للعثور على ما تحتاج إليه بسرعة

عزز تواصلك من خلال خاصية التدقيق الإملائي للكشف التلقائي، والترجمة لأكثر من 60 لغة، والترجمة الآلية

تتبع وقت قراءة رسائلك للمتابعة في الوقت المناسب

قيود Mailspring

مشاكل المزامنة المتكررة تؤدي إلى تأخير، خاصةً عند التخلص من رسائل البريد الإلكتروني

تكامل محدود مع التطبيقات المتعلقة بالبريد الإلكتروني

تسعير Mailspring

مجاني

الإيجابي: 8 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات Mailpring

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

5. Helpwise - الأفضل للتواصل مع العملاء

عبر المساعدة Mailbird هو عميل بريد إلكتروني يعمل بنظام ويندوز ويساعد في إدارة حسابات بريد إلكتروني متعددة وتطبيقات الجوال، كل ذلك في مكان واحد.

وباستخدام Mailbird، يمكنك إنشاء مساحة عمل من خلال الجمع بين حسابات موفري البريد الإلكتروني الآخرين مثل Gmail و Yahoo Mail و Office 365. بالإضافة إلى أنه يتضمن وسائط التواصل الاجتماعي وتطبيقات الإنتاجية. وهذا يجعله بديل Outlook المثالي للعاملين المستقلين أو أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يتعاملون مع حسابات عمل أو قنوات اتصال متعددة.

كما يقدم Mailbird أيضاً تطبيق Mailbird المدعوم بالذكاء الاصطناعي

كتابة البريد الإلكتروني

باستخدام ChatGPT لإضافة السرعة والدقة في إنشاء الرسائل الصادرة.

أفضل ميزات Mailbird

تخصيص مظهر Mailbird ومظهره وتنظيمه ليتناسب مع تفضيلاتك

تحديد موقع رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات وجهات الاتصال باستخدام وظيفة البحث بسهولة

تتبع وقت فتح المستلمين لرسائلك الإلكترونية

ربط رسائلك الإلكترونية بالخدمات الشائعة مثل تقويم Google وDropbox

قيود Mailbird

أبلغ المستخدمون عن أن الإصدار الأخير به أخطاء وباهظ الثمن

يمكن أن يؤدي استخدام وحدة المعالجة المركزية كثيفة الاستخدام للموارد إلى أعطال عشوائية

تسعيرة Mailbird

الإصدار الأساسي: مجاني للاستخدام

مجاني للاستخدام شخصي: 49.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم (تُدفع لمرة واحدة)

49.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم (تُدفع لمرة واحدة) الشركات: 99.75 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم (تُدفع لمرة واحدة)

99.75 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم (تُدفع لمرة واحدة) الشخصي: 2.28 دولار شهرياً لكل مستخدم (تُدفع سنوياً)

2.28 دولار شهرياً لكل مستخدم (تُدفع سنوياً) الشركات: 4.03 دولار شهرياً لكل مستخدم (تُدفع سنوياً)

تقييمات ومراجعات Mailbird

G2: 3.8/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

3.8/5 (أكثر من 80 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 370 تقييم)

7. Shift - أفضل تطبيق لسطح المكتب

عبر تحويل بروتون ميل هو أفضل بديل لبرنامج Outlook للشركات التي تقدر الأمان والخصوصية في اتصالات البريد الإلكتروني. إنها خدمة بريد إلكتروني آمنة للغاية ومقرها سويسرا مع تشفير من طرف إلى طرف وتقنية مفتوحة المصدر، مما يمنحك المزيد من التحكم في بياناتك.

تركز الخدمة على الأمان وسهولة الاستخدام، وتتميز بسهولة التصفح والإضافات مثل النطاقات المخصصة، وخدمات الشبكة الافتراضية الخاصة، والتقويمات. تلتزم الخدمة بخصوصية المستخدم، فهي تتبع سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات وتتوافق مع قوانين الخصوصية السويسرية الصارمة.

يمكن الوصول إليه على منصات مختلفة، يمكنك استخدام Proton Mail من أي جهاز.

أفضل ميزات بروتون ميل

استخدام التشفير من طرف إلى طرف وشبكة افتراضية خاصة للحفاظ على خصوصية رسائلك الإلكترونية

تخصيص وأتمتة صندوق الوارد الخاص بك وفقًا لتفضيلاتك

حافظ على حمايتك من هجمات التصيد الاحتيالي والمراقبة الجماعية

منع الشركات من مراقبة أنشطة البريد الإلكتروني باستخدام أدوات تعقب غير مرئية

إلغاء الاشتراك من الرسائل الإخبارية بنقرة واحدة

جدولة الأحداث باستخدام تقويم بروتون المدمج

قيود بريد بروتون

لا توجد خوادم SMTP/IMAP للنطاقات المخصصة

لا توجد تصفية تلقائية لرسائل البريد الإلكتروني الترويجية في علامة تبويب منفصلة

تسعير بروتون ميل (للشركات)

أساسيات البريد : 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات: 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات بريد بروتون ميل

G2: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. Gmail - الأفضل لمستخدمي Google Workspace

عبر جيميل يُعد Gmail، وهو نظام إدارة البريد الإلكتروني من Google، حلاً معتمداً وآمناً على نطاق واسع ومعروف بموثوقيته وتصميمه سهل الاستخدام. يمكنك استخدام Gmail بمفرده أو كجزء من Google Workspace، الذي يوفر ميزات إضافية للأعمال.

Google Workspace (المعروف سابقًا باسم G Suite) هو نظام أساسي قائم على السحابة يخزِّن البيانات بأمان على خوادم Google، ويمكن الوصول إليه من أي جهاز متصل بالإنترنت.

تضمن باقة Business Starter وقت تشغيل بنسبة 99.9% من وقت تشغيله، كما أنها تحتوي على ميزات متقدمة مثل الرد الذكي والتركيب الذكي لتحسين التفاعلات مع البريد الإلكتروني.

يتكامل Gmail مع أدوات مثل Google Drive وتقويم Google ومحرّر مستندات Google، وتنشأ شعبية Gmail من إمكانية الوصول المجاني والميزات المفيدة مثل التصنيف، وفلاتر الرسائل غير المرغوب فيها، وإدارة جهات الاتصال، ومشاركة الملفات، والتواصل في الوقت الحقيقي من خلال الدردشة.

أفضل ميزات Gmail

استضافة رسائل البريد الإلكتروني لشركتك دون تعلم نظام جديد

تنظيم رسائل بريدك الإلكتروني بشكل استراتيجي من خلال تجميع المحادثات في Gmail

تحسين التركيز حيث يسلط Gmail الضوء تلقائيًا على الرسائل المهمة

الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالشركة دون عناء في تطبيق Gmail، وهو مثالي لمستخدمي نظام Google البيئي

استمتع بمساحة تخزين مضاعفة، وعدم وجود إعلانات، والوصول إلى الدعم، ورسائل بريد إلكتروني جماعية غير محدودة كجزء من الخطط المدفوعة

قيود Gmail

يمكن لأدوات التصفية تصنيف الرسائل المهمة على أنها رسائل غير مرغوب فيها بشكل خاطئ ونقل هذه الرسائل تلقائيًا إلى مجلد الرسائل غير المرغوب فيها

قد يكون من الصعب مزامنة رسائل البريد الإلكتروني مع أدوات الطرف الثالث

تسعير #### Gmail

المبتدئين من الشركات: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

6 دولارات شهرياً لكل مستخدم الأعمال القياسية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات الإضافية: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Gmail

G2: 4.6/5 (كجزء من Google Workspace، أكثر من 42,000 تقييم)

4.6/5 (كجزء من Google Workspace، أكثر من 42,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 11,700 تقييم)

10. الواجهة - أفضل صندوق وارد مشترك

عبر الواجهة تعيد Front تصور إدارة البريد الإلكتروني من خلال مزج فعالية مكتب المساعدة مع الطبيعة المألوفة للبريد الإلكتروني. يستخدم سير العمل الآلي و

التعاون في الوقت الفعلي

لمنع التخبط وتعزيز الاحتفاظ بالعملاء وزيادة نمو العملاء.

تجمع الواجهة الأمامية البريد الوارد المشترك وقنوات الاتصال المختلفة معاً في واجهة واحدة. الهدف الرئيسي هو جمع الرسائل الواردة، بما في ذلك المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني من حسابات بريد إلكتروني متعددة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية.

يمكنك أيضاً وضع علامة على أعضاء محددين، وتوجيه الرسائل بكفاءة، وتتبع الردود والمحادثات لتحسين خدمة العملاء والتواصل.

الجبهة أفضل الميزات

الاتصال بالتطبيقات الشائعة مثل Slack عبر أكثر من 50 تكاملاً

توفير الوقت من خلال أتمتة المهام المتكررة وإنشاء مهام سير عمل مخصصة

جعل قنوات الاتصال مركزية وتمكين التعاون في الوقت الفعلي للمهام

تتبُّع المقاييس الرئيسية وقياس الأداء من خلال رؤى Front

قيود الجبهة

بطء أداء التطبيق في ظل وجود عدد كبير من المحادثات

تفتقر خطة المبتدئين إلى عمليات التكامل المهمة لمعظم الشركات، مثل إدارة علاقات العملاء أو منصات إدارة المشاريع

التسعير الأمامي

المبتدئين: 19 دولارًا/مقعد/شهر (تُدفع سنويًا بما في ذلك 2 إلى 10 مقاعد)

19 دولارًا/مقعد/شهر (تُدفع سنويًا بما في ذلك 2 إلى 10 مقاعد) النمو: 59 دولارًا/مقعد/شهر (تُدفع سنويًا بما لا يقل عن 2 مقعد)

59 دولارًا/مقعد/شهر (تُدفع سنويًا بما لا يقل عن 2 مقعد) النطاق: 99 دولاراً/مقعد/شهرياً (تُدفع سنوياً بحد أدنى 20 مقعداً)

99 دولاراً/مقعد/شهرياً (تُدفع سنوياً بحد أدنى 20 مقعداً) الدرجة الممتازة: 229 دولارًا/مقعد/شهر (تُدفع سنويًا بحد أدنى 50 مقعدًا)

229 دولارًا/مقعد/شهر (تُدفع سنويًا بحد أدنى 50 مقعدًا) الإضافات: متوفرة لجميع الباقات مقابل رسوم إضافية

التقييمات والمراجعات الأمامية

G2: 4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 250 تقييم)

حوِّل تجربة بريدك الإلكتروني مع بدائل Outlook

رسائل البريد الإلكتروني ضرورية للتفاعلات التجارية المثمرة. ولكن في ظل وجود بضعة آلاف من رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة في صندوق بريدنا الوارد كل يوم، من الضروري إيجاد نظام لإدارة البريد الإلكتروني يمنحنا الثقة وليس القلق.

ولا يوجد أفضل من ClickUp - التطبيق الشامل الذي يمكنه إدارة كل شيء من رسائل البريد الإلكتروني إلى المشاريع إلى المهام، كل ذلك في نفس مساحة العمل.

وبفضل تصميمه البديهي ومجموعة أدواته الشاملة، يستطيع ClickUp مواكبة جميع أنواع الأعمال دون عناء.

اشترك مع ClickUp

اليوم مجانًا واحصل على Inbox Zero بشكل أسرع بكثير!