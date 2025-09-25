ما هي مبادئ التصميم الجشطالتية؟ (+أمثلة)

هل تساءلت يومًا عن سبب تعرفنا الفوري على شعار WWF للباندا، على الرغم من أنه يتكون من بضع أشكال سوداء على خلفية بيضاء؟

تكمن الإجابة في مبادئ جستالت؛ وهي مجموعة من القواعد النفسية التي تشرح كيف ندرك العناصر المرئية بشكل طبيعي ككل متكامل، وليس مجرد أجزاء متفرقة.

فهم نظرية جستالت يشبه كشف النقاب عن المخطط الكامن وراء التصميم البديهي والقوي.

توجه هذه المبادئ كل شيء بدءًا من كيفية قيام المستخدمين بمسح تصميم الويب وحتى كيفية تواصلهم عاطفيًا مع شعار العلامة التجارية.

دعونا نحلل كل مبدأ من مبادئ جستالت باستخدام أمثلة عملية ومرئية حتى تتوقف عن التخمين وتبدأ في التصميم بهدف محدد.

ما هي مبادئ التصميم الجشطالتية؟

تم تقديم مبادئ جستالت للتصميم في عشرينيات القرن الماضي من قبل علماء النفس الألمان ماكس فيرتايمر وكورت كوفكا وولفغانغ كولر. كلمة "جستالت" تأتي من اللغة الألمانية وتعني "الشكل" أو "الكل"

تصف هذه المبادئ كيف يدرك الدماغ البشري العناصر المرئية بشكل طبيعي. تشير علم النفس الجشطالت إلى أننا نميل إلى رؤية الصور المعقدة كأنماط منظمة أو ككل موحد، بدلاً من رؤية أجزاء منفصلة.

هذه المبادئ مفيدة بشكل خاص في التصميم الجرافيكي وواجهة المستخدم/تجربة المستخدم وتصميم المواقع الإلكترونية وواجهات المنتجات والعلامات التجارية. فهي تساعد المستخدمين على فهم تصميمك بشكل غريزي دون الحاجة إلى الكثير من التفكير.

🌟قالب مميز قالب ClickUp Design Brief Whiteboard هو أداة تفاعلية للغاية مصممة لمساعدة فرق التصميم على التخطيط البصري والتنظيم والتعاون والحفاظ على توافق الأطراف المعنية في المشاريع. في مساحة السبورة الرقمية هذه، يمكنك: قم بإعداد مناطق أو إطارات محددة لمبادئ جستالت ذات الصلة، وإرشادات العلامة التجارية، والأهداف الرئيسية، والسوق المستهدف

استخدم الملاحظات اللاصقة والمربعات والأسهم لرسم مخططات أو نماذج أولية

ادعُ أعضاء الفريق إلى ترك تعليقات أو ردود فعل بالرموز التعبيرية أو اقتراحات حول مدى جودة تطبيق النموذج الأولي لأحد المبادئ أو نقاط قصوره

استخدم الملاحظات اللاصقة والمربعات والأسهم لرسم مخططات أو نماذج أولية

ادعُ أعضاء الفريق إلى ترك تعليقات أو ردود فعل بالرموز التعبيرية أو اقتراحات حول مدى جودة تطبيق النموذج الأولي لأحد المبادئ أو نقاط قصوره

مبادئ جستالت الأساسية مع أمثلة من العالم الواقعي

دعونا نلقي نظرة على مبادئ جستالت الأساسية:

1. القرب: تجميع العناصر ذات الصلة

عندما تكون الأشياء قريبة من بعضها، فإننا ندركها على أنها مترابطة أو جزء من نفس المجموعة. وهذا يساعد المصممين على تنظيم المعلومات بطريقة تبدو طبيعية وسهلة الفهم.

أين يمكن استخدامها: قوائم التنقل على مواقع الويب، وجداول الأسعار، وحقول الإدخال في النماذج، وأدوات لوحة التحكم، وما إلى ذلك.

مثال: يعرض ClickUp خطط الأسعار في أعمدة، مع تجميع ميزات كل خطة تحت عنوانها. المسافة بين الخطط أكبر من المسافة بين ميزات الخطة. 👇🏼

لماذا ينجح هذا الأسلوب: يمكن للمستخدمين التمييز بسهولة بين الخطط الفردية وتفاصيلها، وتحديد الخطة التي تناسب احتياجاتهم على أفضل وجه.

2. التشابه: خلق الاتساق في التصميم

يشرح مبدأ التشابه كيف يقوم دماغنا بتجميع الأشياء المتشابهة. عندما تشترك العناصر في ألوان أو أشكال أو أحجام أو أنماط متشابهة، فإننا نراها بشكل طبيعي على أنها متصلة أو جزء من "العائلة" نفسها

يستخدم المصممون هذه الحيلة لخلق نظام وتعزيز التسلسل الهرمي البصري. إنهم يوجهون انتباهك دون أن تدرك ذلك!

أين تستخدمها: أشرطة التنقل العلوية والجانبية، عناوين الأقسام، التسميات التوضيحية/الملصقات، خطوات البرامج التعليمية، أزرار CTA، إلخ.

مثال: تطبق LinkedIn على نطاق واسع مبدأ التشابه في جستالت لتجميع العناصر ذات الصلة في شريط القائمة العلوي وبطاقات التغذية وبطاقات الاتصال ولوحات الوظائف وما إلى ذلك، مما يخلق اتساقًا بصريًا في الهيكل والوظيفة.

لماذا ينجح ذلك: التجميع البصري والأنماط المتسقة تقلل من الحمل المعرفي، وتعزز فهم المحتوى، وتشجع مشاركة المستخدم من خلال الإلمام.

عبر freepik

📮 ClickUp Insight: 24٪ من العمال يقولون إن المهام المتكررة تمنعهم من القيام بأعمال أكثر أهمية، و 24٪ آخرون يشعرون أن مهاراتهم غير مستغلة بالشكل الكافي. هذا يعني أن ما يقرب من نصف القوى العاملة تشعر بأنها مقيدة إبداعياً ومُقَدَّرة بأقل من قيمتها.

3. الاستمرارية: توجيه عين المشاهد بشكل طبيعي

يشرح مبدأ الاستمرارية كيف يقود الإدراك البصري أدمغتنا إلى اتباع مسارات سلسة ومتصلة.

عندما تصطف عناصر التصميم على طول منحنى أو خط مستقيم، نراها متصلة، حتى لو كانت متداخلة أو متقطعة. تنزلق عيناك بشكل طبيعي على طول المسار الأسهل.

أين تستخدمها: عروض الصور/المحتوى، قوائم العقارات، عمليات الدفع، تخطيطات المحافظ، قوائم منتجات التجارة الإلكترونية، جولات المنتجات، إلخ.

مثال: يعرض نموذج توصيات المنتجات على موقع Amazon الإلكتروني منتجات بديلة وثيقة الصلة بالمنتج الذي تشاهده حاليًا. يتم عرض المنتجات بتصميمات موحدة (صورة، سعر، تقييم بالنجوم) ويتم تجميعها بصريًا للإشارة إلى أنها قابلة للمقارنة.

لماذا ينجح هذا التصميم: على الرغم من أن العناصر الفردية موجودة في مربعاتها، فإن المحاذاة الأفقية تجذب عينيك إلى الجانبين، كما لو كنت تتبع أثرًا. تشير الأسهم الصغيرة الموجودة على الجانبين إلى أن هناك المزيد لاستكشافه. يستخدم هذا التصميم الاستمرارية لجعل التمرير سهلاً وطبيعيًا.

عبر أمازون

🎯 نصيحة سريعة: هل تريد توجيه انتباه المستخدم؟ استخدم مبدأ النقطة البؤرية لإبراز عنصر واحد باستخدام التباين أو الحجم أو اللون. فهذا يجذب الانتباه بسرعة ويحفز على اتخاذ إجراء (مثل النقر على زر CTA!).

هل تبحث عن أداة لتسهيل التعاون بين الفرق الإبداعية؟ اكتشف ما تقدمه ClickUp Whiteboards!

4. الإغلاق: تشجيع الدماغ على ملء الفجوات

يشير مبدأ الإغلاق إلى ميل عقولنا إلى ملء الأجزاء المفقودة من الصور الغامضة أو المعقدة لإدراك كائن كامل ومتكامل. وهو يتيح للمصممين اقتراح أشكال بدلاً من توضيحها بالكامل، بالاعتماد على إدراك المشاهد لـ"إغلاق الشكل" ذهنيًا

أين تستخدمها: شعارات العلامات التجارية، والأيقونات، والرموز، ومؤشرات التقدم، والإعلانات التشويقية للمنتجات، وما إلى ذلك.

مثال: يستخدم شعار IBM خطوطًا أفقية للإشارة إلى الحروف I و B و M، مستفيدًا من الإغلاق لإثارة الاهتمام البصري.

لماذا ينجح هذا الأسلوب: يتيح الإغلاق للمصممين تحقيق المزيد بأقل جهد. الاستخدام الذكي للمساحة السلبية يستخدم الحد الأدنى من التفاصيل، ويوفر الجهد البصري، ويبقى عالقًا في الذاكرة.

عبر IBM

هل تريد أن ترى المزيد من الأمثلة الشهيرة على "الإغلاق" في العلامات التجارية للشركات؟ شعارات FedEx و NBC و Adobe و Unilever و Major League Baseball هي أفضل الأمثلة على ذلك.

5: الشكل/الخلفية: التمييز بين الموضوع والخلفية

تتمحور فكرة الشكل/الخلفية حول خلق تباينات دقيقة. يحاول دماغنا بشكل طبيعي فصل ما هو مهم (الشكل) عن كل شيء آخر (الخلفية)، وهذه هي الطريقة التي نعرف بها على الفور أين ننظر أولاً في التصميم. يضمن هذا المبدأ بروز العناصر المهمة، حتى في التصميمات المعقدة أو المزدحمة.

أين تستخدمها: أقسام Hero على مواقع الويب، وأزرار الدعوة إلى العمل، والنماذج، وحقول الإدخال، ولوحات المعلومات، ومربعات البحث، وما إلى ذلك.

مثال: في صفحة البحث الرئيسية على Google، يمثل شريط البحث الأبيض العنصر المركزي على خلفية بسيطة. هذا التباين الشديد يجذب الانتباه فورًا إلى حقل الإدخال.

لماذا ينجح هذا: لا يوجد فوضى بصرية، وتنتقل عينك على الفور إلى المكان الذي تتوقع أن تحدث فيه الحركة. عندما تبرز الصورة بوضوح، لا يكون هناك أي لبس بشأن ما يجب التركيز عليه، وهذا هو المفتاح لتجربة مستخدم سلسة.

عبر Google

6. التناظر والترتيب: تعزيز التوازن والانسجام

يحب دماغنا الأشياء التي تبدو نظيفة ومنظمة. يمنحنا التناسق والنظام إحساسًا بالتوازن عندما تكون الأشياء مرتبة بشكل متساوٍ أو تتبع هيكلًا واضحًا.

أين تستخدمها: شبكات وتصميمات المنتجات، النماذج، النشرات الإخبارية، خطوات التسجيل، أدوات لوحة التحكم، العروض ثنائية الأجزاء، إلخ.

مثال: تعرض صفحة قائمة منتجات Nike الأحذية مرتبة في صفوف مرتبة، متجهة في نفس الاتجاه. يتم عرض كل حذاء في مربع بنفس الحجم على خلفية متناسقة. يساعدك هذا التصميم المتماثل على استعراض الخيارات دون الشعور بالارتباك.

لماذا ينجح ذلك: التصميمات المتناظرة أسهل في المعالجة بالنسبة للدماغ، مما يؤدي إلى تفاعل أسرع. يقلل التصميم المتوازن من القلق البصري، مما يساعد المستخدمين على الشعور براحة أكبر أثناء استكشاف الخيارات أو إتمام عملية الشراء.

عبر Nike

7. المصير المشترك: الإشارة إلى الحركة والاتجاه

يبدأ مبدأ المصير المشترك عندما تتحرك الأشياء أو تتغير معًا، ونقوم على الفور بتجميعها على أنها متصلة. إنها طريقة ذكية لإظهار العلاقات أو توجيه شخص ما خلال عملية ما.

أين يمكن استخدامها: لوحات كانبان، تأثيرات التمرير على الرموز، الرسوم المتحركة في عناصر القائمة المنسدلة، الصور المنزلقة أو كتل المحتوى، مؤشرات التحميل، أشرطة التقدم متعددة الخطوات، إلخ.

مثال: في عرض لوحة ClickUp، عندما تنقل بطاقة مهمة من عمود إلى آخر، تنتقل البطاقة مع جميع العناصر المرفقة بها مثل التسميات وتواريخ الاستحقاق وقوائم المراجعة كوحدة واحدة.

لماذا ينجح هذا الأسلوب: الحركة من اليسار إلى اليمين أو من الأعلى إلى الأسفل تخلق سردًا اتجاهيًا واضحًا يعكس تقدم المهمة. يقلل هذا التصميم من الارتباك عن طريق تجميع العناصر ذات الصلة من خلال الحركة، مما يسمح للمستخدمين بتتبع ما يتم تحريكه أو العمل عليه بسهولة.

قسّم مشاريع التطوير المعقدة بصريًا إلى أعمدة، وحدد الأولويات والتبعيات، وراقب التقدم المحرز باستخدام Board View في ClickUp

🧠 هل تعلم؟ تتم معالجة العناصر المرئية بسرعة تزيد 60,000 مرة عن الكلمات. تساعد مبادئ جستالت في تنظيم تلك العناصر المرئية حتى يتمكن دماغك من فهمها في أجزاء من الثانية.

كيف تعمل مبادئ جستالت على تحسين تصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم

مبادئ جستالت هي قواعد نفسية حول كيفية إدراك الناس للعناصر المرئية وتجميعها بشكل طبيعي. التصميمات التي تتبع إرشادات جستالت تعزز الوضوح والاتساق، وتوجه الانتباه، وتقلل الحمل المعرفي، وتحسن قابلية الاستخدام.

إليك كيفية استخدام مصممي تجربة المستخدم لها بطرق عملية وذات مغزى:

يجعل الواجهات أكثر سهولة في الاستخدام

تستفيد مبادئ الجشطالت من الطريقة التي يعمل بها دماغنا لفهم العناصر المرئية. عندما تستخدمها بشكل جيد، يصبح تصميمك منطقيًا. يمكن للمستخدمين معرفة ما يتناسب معًا وأين يتجهون بعد ذلك بسرعة، حتى دون قراءة كل تسمية على حدة.

📌 مثال: في صفحة الدفع على موقع Amazon، يتم تقسيم كل شيء إلى خطوات واضحة: المجموعة، معلومات الشركة، عنوان التسليم، طريقة الدفع، إلخ. لا داعي للتساؤل عما سيحدث بعد ذلك أو أين أنت في العملية. التصميم يفكر نيابة عنك.

عبر أمازون

يخفف الضغط عن دماغ المستخدم

يجب أن يكون التصميم الرائع سهلاً. تساعد مبادئ جستالت في تنظيم المعلومات بطريقة يسهل فهمها وتكون مفهومة على الفور، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على ما جاءوا من أجله، بدلاً من التركيز على كيفية استخدام الواجهة.

مثال: توجه إلى الصفحة الرئيسية لموقع PUMA وسترى على الفور خيارين واضحين وجريئين: للرجال وللنساء. * لا حاجة للبحث أو التمرير. مجرد خيارات سريعة وواضحة تساعدك على الوصول إلى ما تريد بسرعة.

عبر Puma

يساعد في توجيه انتباه المستخدم

من خلال التجميع الذكي والتباعد والتباين والمحاذاة، يمكنك توجيه المستخدمين برفق من المعلومات الأكثر أهمية (مثل العنوان) وصولاً إلى الإجراء التالي (مثل الزر) دون أن يدركوا أنهم يتم توجيههم.

📌 مثال: ألقِ نظرة على الصفحة الرئيسية لموقع Forrester. تبرز عناصر CTA الصفراء بتباين عالٍ على خلفية ناعمة. تتحرك عيناك بشكل طبيعي على طول المسار البصري السلس من ماهيتها وأهميتها إلى كيفية التصرف.

عبر Forrester

يضفي الاتساق ويجعل الأمور أكثر وضوحًا

من خلال تطبيق قواعد التخطيط نفسها على عناصر متشابهة، مثل الرموز أو النصوص أو الصور، يبدو التصميم منظمًا ومرتبًا. تعرف عيناك أين تذهب، حتى لو كان هناك الكثير مما يحدث على الشاشة.

توجه الاتساق المستخدمين بسلاسة خلال التجربة، مما يجعل التنقل يبدو طبيعيًا وخاليًا من التوتر.

📌 مثال: في قائمة أفضل الأغاني العالمية على Spotify، تتبع كل أغنية نفس التنسيق بالضبط: رقم الأغنية على اليسار، وعنوان الأغنية واسم الفنان معروضان، ومدة الأغنية على اليمين. يساعدك التصميم المتسق على العثور بسرعة على أغانيك المفضلة أو اكتشاف أغاني جديدة دون أي ارتباك.

عبر Spotify

🎯 نصيحة سريعة: استخدم مبدأ المنطقة المغلقة نفسها لتجميع العناصر. ما عليك سوى وضعها داخل مربع أو دائرة أو منطقة مظللة. سيرى المستخدمون على الفور أنها مترابطة، حتى لو كانت تبدو مختلفة!

تطبيق مبادئ جستالت في سير عمل التصميم الخاص بك

من خلال تطبيق جميع المبادئ بترتيب مدروس، يمكنك إنشاء تصميمات واضحة ومترابطة وجذابة بصريًا وسهلة الاستخدام.

إليك كيفية تطبيقها خطوة بخطوة بطريقة تتطور بشكل طبيعي من خطوة إلى أخرى:

ابدأ بالتجميع: استخدم مبدأ التشابه لتجميع العناصر ذات الصلة حسب اللون أو الشكل أو الحجم

توجيه العين بالقرب والاستمرارية: رتب العناصر بالقرب من بعضها البعض للإشارة إلى العلاقات واستخدم المحاذاة لإنشاء مسارات بصرية سلسة

إنشاء تسلسل هرمي من خلال التباين والشكل والخلفية: استخدم التباين في اللون أو الحجم أو التباعد لإبراز المعلومات المهمة وإبراز المحتوى الرئيسي

استخدم الإغلاق لتشجيع المشاركة: صمم شعارات أو أيقونات تستخدم المساحة السلبية بذكاء لإثارة الفضول وتحسين تذكر العلامة التجارية

اختبر وكرر مع مستخدمين حقيقيين: اختبر كيف ينظر الناس إلى تصميمك، مما يساعدك على ضبط التجميعات والمحاذاة والتباينات لتحقيق أقصى قدر من الوضوح والتأثير

ولكن، كيف يمكنك تطبيق مبادئ التصميم هذه؟ دعنا نحللها:

1. حلل تصميماتك الحالية باستخدام جستالت

قبل الشروع في إعادة التصميم، خذ لحظة للتراجع وتقييم ما قمت ببنائه بالفعل. استخدم مبادئ جستالت كعدسة لتكتشف ما الذي يعمل وما الذي لا يعمل.

اسأل نفسك:

القرب: هل العناصر ذات الصلة موضوعة بالقرب من بعضها البعض بحيث تبدو متصلة؟

التشابه: هل العناصر المتشابهة تشترك في الشكل أو اللون أو الحجم أو الحجم؟

الشكل/الخلفية: هل هناك نقطة تركيز واضحة، أم أن العناصر تتنافس على جذب الانتباه؟

الاستمرارية: هل يوجه التصميم العين بشكل طبيعي أم أنه يبدو مشتتًا؟

الإغلاق: هل لا تزال الأشكال غير المكتملة تشكل صورة كاملة في ذهن المشاهد؟

يرتبط كل سؤال من هذه الأسئلة بكيفية معالجة الإدراك البشري للبنية والترتيب.

💡 نصيحة احترافية: راجع شاشة واحدة في كل مرة لتقييم وظائف العناصر الفردية. هل ما زلت عالقًا؟ اعرضها باللون الرمادي للتركيز على الهيكل، وليس اللون.

القرارات الجمالية مهمة، لكنها لا تنجح إلا عندما تستند إلى هيكل ونية.

يتطلب تطبيق مبادئ جستالت في مشروع ما أكثر من مجرد أصول ثابتة أو أدوات متفرقة. فهو يتطلب نظامًا يلتقط الأفكار، وينظم العمل، ويتطور مع التعليقات.

إليك ما يجب أن تبحث عنه في الأداة:

ميزات التخطيط الذكي : اختر أداة مزودة بميزات التخطيط التلقائي أو التباعد الذكي لتجميع العناصر ذات الصلة والحفاظ على محاذاة نظيفة ومتسقة

المكونات والأساليب القابلة لإعادة الاستخدام : اختر أداة تسمح لك بإعادة استخدام المكونات (مثل الأزرار والبطاقات وحقول الإدخال) لمساعدة المستخدمين على التعرف على الأنماط بشكل أسرع

النماذج الأولية والرسوم المتحركة : اختر الأدوات التي تتيح لك تحريك الانتقالات بين الشاشات ومحاكاة رحلات المستخدمين من خلال سرد القصص المرئية

التعاون وتوثيق التصميم: اختر أداة تدعم مشاركة الأفكار والتعليقات والملاحظات والمستندات المشتركة والتحكم في الإصدارات والتعاون في الوقت الفعلي

برنامج إدارة مشاريع التصميم ClickUp ممتاز لتنظيم عملية التصميم الخاصة بك بطريقة تعكس مبادئ جستالت، خاصة عند التعاون مع الفرق أو إدارة سير عمل واجهة المستخدم/تجربة المستخدم. فهو يربط بين العصف الذهني والتنفيذ والتعليقات والتوثيق في مكان واحد، بحيث يمكن للمصممين الحفاظ على إبداعهم مع الحفاظ على الهيكل والزخم.

إليك كيفية استخدامها في إدارة مشاريع التصميم:

تنظيم العناصر المرئية وتخطيطها

تعد ClickUp Whiteboards نقطة انطلاق رائعة لتنظيم الأفكار بصريًا وتخطيط واجهتك قبل الانتقال إلى التصميم التفصيلي.

يمكن أن تشير الأشكال المرمزة بالألوان أو الملاحظات اللاصقة أو العلامات أو الملاحظات إلى مكونات أو فئات متشابهة، مثل جميع عناصر التنقل باللون الأزرق وجميع عناصر CTA باللون الأخضر. تساعد الأسهم والموصلات في تخطيط التدفق وتخطيط كيفية انتقال المستخدمين عبر واجهتك بطريقة منطقية وسلسة.

قم بالعصف الذهني والتخطيط والتنفيذ بشكل تعاوني في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Whiteboards

🧩 نصيحة التصميم: هل توجد عناصر متباينة على الصفحة؟ استخدم المعلومات المرئية مثل التباعد والحدود أو أشكال الخلفية لخلق الترتيب. على سبيل المثال، ضع المحتوى ذي الصلة داخل خلفية أو حدود مشتركة (مثل بطاقة أو حاوية). حتى لو كانت تبدو مختلفة، سوف ينظر إليها المستخدمون على أنها مجموعة، مما يحسن الوضوح والتدفق على الفور.

هل تبحث عن إطار عمل جاهز للاستخدام لتسريع عملية تحويل الأفكار إلى تنفيذ؟

استخدم ClickUp Docs للحصول على سياق يتطور مع المشروع. أضف موجزات التصميم، وأبحاث المستخدمين، وتحليل المنافسين، أو أساس التصميم، مرتبة ومرتبطة بالمهام التي تدعمها. هذا يضمن أن الجميع، من المصممين إلى أصحاب المصلحة، يرون ما يجب القيام به ولماذا.

تعاون في الوقت الفعلي على المستندات المشتركة باستخدام ClickUp Docs

العصف الذهني وتصور التخطيطات

يمكن أن تمر فرق التصميم بفترات ركود إبداعي، وهذا ما يحدث بالفعل. وعندما يحدث ذلك، يساعد ClickUp Brain في الحفاظ على الزخم من خلال اقتراح عناصر مرئية لتصميمات الصفحة الرئيسية وعينات واجهة المستخدم ولوحات الألوان وإلهامات الأنماط والأيقونات والصور المصغرة وما إلى ذلك.

إليك كيفية قيام Brain بإنشاء نموذج أولي لصفحة رئيسية

هل تحتاج إلى اقتراحات من الذكاء الاصطناعي بشأن تصميمك؟ قم بتحميل ملف تصميم موجود واطلب من Brain تقديم ملاحظات، واقتراح تحسينات، ومراجعة أفكار التخطيط، أو إعادة تصميم أقسام معينة لتتناسب مع الموضوع العام المحدد في الملخص الإبداعي.

شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد عن إنشاء الصور باستخدام ClickUp Brain:

التعاون في تقديم الملاحظات وتكرار التصميم

بمجرد بدء العمل على التصميمات، يمكن أن تؤدي التعليقات إلى تعزيز الزخم أو إضعافه. مهام ClickUp هي مراكز مخصصة لكل أصل، مثل صورة الصفحة الرئيسية، وقوائم التنقل، وعرض المنتجات، وحقول الإدخال في النماذج، وما إلى ذلك. قم بإرفاق ملفات التصميم، وتعيين المراجعين، والاحتفاظ بالتعليقات المترابطة في المكان المناسب.

يمكن للمراجعين ترك تعليقات سياقية على التصميمات أو الإشارة إلى زملائهم في الفريق لإجراء إصلاحات سريعة باستخدام التعليقات المخصصة و@mentions.

قم بتعيين وتنظيم وتتبع عناصر العمل عبر المشاريع في مكان واحد باستخدام ClickUp Tasks

توثيق إرشادات التصميم وأدلة الأسلوب

مع تطور تصميمك، يصبح الحفاظ على الاتساق أمرًا بالغ الأهمية. استخدم ClickUp Docs لإنشاء إرشادات مركزية للعلامة التجارية، تشمل أنظمة الطباعة والألوان ومكتبات المكونات وما يجب فعله وما يجب تجنبه.

يمكن للمصممين الذين يعملون على ميزات منفصلة الرجوع إلى نفس المستند المشترك، سواء كانوا يختارون مجموعات الرموز أو يوحدون نبرة النصوص الصغيرة. نظرًا لأن المستندات ترتبط مباشرة بسير عملك، يمكن لمهمة مثل "تحديث تذييل صفحة "حول" أن ترتبط على الفور بقوالب دليل الأنماط ذات الصلة أو مواصفات الطباعة أو لوحة الألوان.

قم بتضمين ClickUp Docs في Whiteboards للوصول الفوري إلى سياق المشروع الرئيسي مباشرة على اللوحة الخاصة بك

تتبع المراجعات ومراحل التصميم

أضف وضوحًا إلى كل مرحلة من مراحل دورة التصميم باستخدام لوحات ClickUp Kanban. أنشئ سير عمل مخصصًا باستخدام أعمدة مثل "التصور" و"التصميم" و"المراجعة الداخلية" و"مراجعة العميل" و"النهائي"

إذا كنت تدير وكالة تصميم تدير العديد من مشاريع العلامات التجارية، فيمكن تجميع اللوحات حسب العميل أو المصمم، مما يسهل موازنة أعباء العمل وتحديد أولويات الجداول الزمنية الهامة.

عزز عملية الإبداع لديك باستخدام ClickUp

تحافظ مبادئ الجشطالت على تماسك تصميمك بطريقة تبدو صحيحة. عندما يبدو شيء ما بديهياً، لا يلاحظه المستخدمون فحسب، بل يتذكرونه أيضاً.

ومع ذلك، فإن تطبيق هذه المبادئ بشكل متسق عبر المشاريع يتطلب أكثر من مجرد النظرية. فأنت بحاجة إلى الأدوات المناسبة لإنشاء سير عمل تصميمي حقيقي وعملي.

باستخدام ClickUp Whiteboards، يمكنك رسم خرائط مرئية لأفكار التصميم مثل القرب والمحاذاة والاستمرارية. تساعد المستندات في توثيق قرارات التصميم وشرح "سبب" اختياراتك وإنشاء أدلة تصميم داخلية لفريقك. وباستخدام ClickUp Brain، يمكنك توليد أفكار إبداعية وتلخيص ملاحظات التصميم.

اشترك في ClickUp اليوم لتطبيق مبادئ جستالت على سير عملك.