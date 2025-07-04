أفضل 17 قاعدة بيانات اتصال B2B لتحسين توليد العملاء المحتملين

إذا كنت تعمل في مجال المبيعات أو التسويق، فربما شعرت بصعوبة البحث عن جهات اتصال جيدة. فقد جفت مصادر العملاء المحتملين، وظلت رسائل البريد الإلكتروني غير مردودة، ولم تتجاوز المكالمات الهاتفية بوابة الحراسة. هذا أمر محبط، أليس كذلك؟

قد تكون قاعدة بيانات جهات الاتصال B2B الموثوقة هي ما تحتاجه تمامًا. فهي تساعدك على الوصول إلى صانعي القرار المناسبين بسرعة، مما يعزز معدلات التحويل ويجعل التواصل أكثر سلاسة.

لكن قاعدة البيانات الجيدة لا تقتصر على الحصول على الأسماء والأرقام. فهي توفر لك معلومات موثوقة ومحدثة حتى تتمكن من التواصل مع الأشخاص المناسبين والمتابعة في الوقت المناسب.

هل تريد الاستفادة من هذه المزايا؟ تحقق من أفضل قواعد بيانات جهات الاتصال B2B للحصول على عملاء محتملين أفضل!

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp CRM + إدارة المشاريع في أداة واحدة، قوالب إدارة جهات الاتصال، مساعد الذكاء الاصطناعي وسير العمل الآلي، أكثر من 1000 تكامل الفرق الصغيرة والمؤسسات التي تحتاج إلى إدارة مخصصة للعملاء المحتملين وأتمتة يتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات Apollo. io أكثر من 275 مليون سجل اتصال، والتواصل عبر البريد الإلكتروني، والتجزئة، وأتمتة المبيعات فرق المبيعات الصغيرة والكبيرة التي تدير حملات توليد العملاء المحتملين وحملات التسويق الخارجي الغنية بالبيانات يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 59 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Cognism معلومات مبيعات، إثراء متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، تكامل CRM، محفزات المشتري الفرق المتوسطة إلى الكبيرة التي تحتاج إلى بيانات B2B متوافقة وإثراء أسعار مخصصة فقط LinkedIn Sales Navigator أكثر من 45 فلترًا متقدمًا وإشارات نوايا المشتري وتنبيهات العملاء المحتملين في الوقت الفعلي فرق المبيعات المتوسطة إلى الكبيرة التي تجري أبحاثًا معمقة عن العملاء المحتملين على LinkedIn تجربة مجانية متاحة؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 99 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Lusha بيانات البريد الإلكتروني والهاتف من LinkedIn وملحق Chrome وإثراء البيانات بالجملة فرق المبيعات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تسعى إلى إثراء بيانات الاتصال بسرعة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29.90 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Kaspr تصدير بيانات LinkedIn، والتحقق من البريد الإلكتروني، ومزامنة CRM، والأتمتة يقوم فريق SDR وفريق المبيعات باستخراج جهات اتصال LinkedIn بالجملة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 65 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات UpLead بيانات اتصال تم التحقق منها، وإشارات النوايا، والتحقق من البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستهدف العملاء المحتملين المؤهلين ببيانات غنية تجربة مجانية متاحة؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 99 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Clearbit إثراء قاعدة البيانات، ومزامنة CRM، والتحديثات التلقائية، وبيانات الشركات فرق التسويق والمبيعات تثري العملاء المحتملين بالبيانات في الوقت الفعلي تبدأ الخطط المدفوعة من 890 دولارًا أمريكيًا في الشهر (عبر HubSpot)؛ أسعار مخصصة للمؤسسات ZoomInfo محرك رؤى AI، ومزامنة CRM، واستخراج البيانات من LinkedIn، وتحديث البيانات المستمر فرق المبيعات المتوسطة إلى الكبيرة التي تحتاج إلى معلومات مبيعات وأدوات استكشاف أسعار مخصصة فقط RocketReach اكتشاف جهات الاتصال العالمية، امتداد Chrome، البريد الإلكتروني/الهاتف المعتمد، تكامل CRM فرق المبيعات والتسويق التي تبني قوائم جهات اتصال دولية تبدأ الخطط المدفوعة من 99 دولارًا شهريًا Adapt. io أكثر من 250 مليون جهة اتصال، وإثراء CRM، وامتداد LinkedIn، وفلاتر firmographic فرق المبيعات التي تحتاج إلى ذكاء بيانات قابل للتطوير والتكامل يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Hunter. io التحقق من البريد الإلكتروني، والبحث عن النطاقات، وجدولة الاتصالات الباردة، والأدوات الجماعية الشركات الصغيرة والمستقلون الذين يقومون بالتواصل عبر البريد الإلكتروني المستهدف يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Seamless. ai البحث عن العملاء المحتملين باستخدام الذكاء الاصطناعي، والبيانات في الوقت الفعلي، وتتبع نوايا المشترين فرق العمل الصغيرة والمؤسسات الكبيرة التي تعمل على أتمتة توليد العملاء المحتملين على نط يتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة: أسعار مخصصة فقط Lead411 بيانات موثوقة، تكامل CRM، أدوات الحملات، ترحيل الائتمان فرق المبيعات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تراعي الميزانية تبدأ الخطط المدفوعة من 99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات 6sense تنبؤ نوايا المشتري باستخدام الذكاء الاصطناعي، رؤى CRM، تتبع الكلمات المفتاحية، التحقق فرق المؤسسات التي تدير ذكاء المبيعات التنبئي و ABM يتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة: أسعار مخصصة فقط SalesIntel جهات اتصال تم التحقق منها بواسطة البشر، وبيانات النوايا، والبحث حسب الطلب، ومزامنة CRM الفرق المتوسطة إلى الكبيرة التي تعطي الأولوية لدقة بيانات B2B أسعار مخصصة فقط Snov. io البحث عن النطاق/البريد الإلكتروني، أتمتة التسويق بالتنقيط، امتداد Chrome، التواصل متعدد القنوات فرق المبيعات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تدير عمليات البحث عن عملاء محتملين عبر قنوات متعددة تبدأ الخطط المدفوعة من 39 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة لمستويات Pro

تساعد قاعدة بيانات جهات الاتصال B2B الشركات في العثور على العملاء المحتملين والوصول إليهم من خلال توفير تفاصيل اتصال مؤكدة لصانعي القرار في الشركات المستهدفة. اعتبرها دفتر عناوين رقمي مليء بمعلومات تجارية يمكن الاستفادة منها لتوليد عملاء محتملين ، معززة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

يجمع أفضل مزودي قواعد بيانات جهات الاتصال B2B بين عدة تقنيات لإنشاء قوائم دقيقة ومحدثة والحفاظ عليها. فهم يستخدمون تقنية استخراج البيانات من الويب لجمع البيانات المتاحة للجمهور، ويتحققون مباشرة من جهات الاتصال عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، ويقومون بتنظيف قواعد البيانات بانتظام لإزالة المعلومات القديمة.

كما يتكامل العديد منها مع منصات CRM، مما يسهل نقل البيانات ويضمن حصول فرق التسويق والمبيعات دائمًا على تفاصيل اتصال حديثة وموثوقة للتواصل مع العملاء المستهدفين.

💡 نصيحة احترافية: تضيع المؤسسات 21% من إنفاقها على وسائل الإعلام بسبب رداءة جودة البيانات. يمكن أن يؤدي استخدام قاعدة بيانات جهات الاتصال B2B إلى تحسين كفاءة مبيعاتك من خلال أتمتة عملية جمع البيانات والتحقق منها. كما يتيح لفريقك التركيز على المهام عالية القيمة مثل رعاية العملاء المحتملين وتحويلهم إلى عملاء فعليين.

توفر قاعدة بيانات جهات الاتصال B2B المتميزة خمس مزايا رئيسية:

تواصل موجه يربطك بالأشخاص المناسبين

توفير الوقت والموارد من خلال تبسيط عملية البحث عن العملاء المحتملين

زيادة معدلات التحويل من خلال الوصول إلى العملاء المحتملين المؤهلين

يوفر تحديثات في الوقت الفعلي للحفاظ على بياناتك محدثة

توفر رؤى عميقة عن السوق لتحسين استراتيجياتك والبقاء في صدارة المنافسة

🧠 حقيقة ممتعة: يقضي مندوبو المبيعات الأفضل أداءً حوالي 18٪ من وقتهم في تحديث نظام CRM مقارنةً بمندوبي المبيعات الذين يقدمون أداءً أقرب إلى المتوسط.

يمكن أن يؤدي اختيار قاعدة بيانات جهات الاتصال المناسبة للشركة إلى تحسين الكفاءة بشكل كبير وزيادة عائد الاستثمار بشكل كبير، ولكن هذا ليس قرارًا يمكن اتخاذه باستخفاف.

إليك ما ستقدمه لك قاعدة بيانات جهات الاتصال B2B الجيدة:

حافظ على دقة بياناتك وتحديثها، مما يضمن أنك تعمل دائمًا بأحدث المعلومات

تأكد من أنها تتوافق مع جمهورك المستهدف، حتى لا تضيع الوقت في الاتصال بالأشخاص الخطأ

دمج سلس مع أدواتك الحالية، مما يعزز الكفاءة

قدم تجربة مستخدم بديهية — لأن سهولة الاستخدام مهمة!

تلبية جميع معايير الامتثال والأمان لحماية أعمالك

قدم دعمًا قويًا للعملاء وموارد تدريبية

مساعدتك في موازنة التكلفة مقابل القيمة الفعلية التي ستحصل عليها

إن تخصيص الوقت لتقييم هذه العوامل بعناية الآن يمكن أن يوفر عليك الكثير من المتاعب في المستقبل!

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

الآن بعد أن تعرفت على كيفية تمييز قاعدة بيانات جهات الاتصال الجيدة عن الأفضل، إليك أفضل 17 اختيارًا لدينا:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة العملاء المحتملين وتحسين سير العمل)

جرب ClickUp CRM مجانًا قم بإدارة قاعدة بيانات جهات الاتصال B2B باستخدام ClickUp CRM

هل تحتاج إلى مركز مركزي حيث يمكن لفريقك تتبع جهات الاتصال وإدارة العملاء المحتملين ومواصلة سير العمل؟ ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، هو خيارك الأفضل.

إن حقيقة أن ClickUp ليست قاعدة بيانات اتصال B2B تقليدية هي أكبر نقاط قوتها. بدلاً من حصرك في هيكل صارم، يمنح ClickUp CRM فرق المبيعات المرونة اللازمة لبناء نظام إدارة جهات الاتصال بالطريقة التي تناسبهم، مع توفير إدارة المشاريع والأتمتة وإعداد التقارير والتعاون بين أعضاء الفريق، كل ذلك في نفس مساحة العمل.

باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء مسارات مخصصة لجهات الاتصال الخاصة بك باستخدام حالات المهام المخصصة، مما يضمن تنظيمها ووجودها في المرحلة الصحيحة من عملية المبيعات — من العميل المحتمل إلى الحساب الفائز المغلق. اعرضها باستخدام قوائم مفصلة أو لوحات Kanban، وخصص الحقول لبيانات الاتصال (مثل مصدر العميل المحتمل أو الحالة أو حجم الشركة)، وتتبع التفاعلات عبر مسار المبيعات.

تتبع مراحل العملاء المحتملين والصفقات من خلال تكييف حالات المهام المخصصة في ClickUp مع سير عملك

يمكنك أيضًا تعيين مالكي المهام وتحديد مواعيد الاستحقاق وربط المستندات أو الاتصالات السابقة مباشرةً بكل إدخال من إدخالات جهات الاتصال، حتى لا يفوتك أي شيء. سواء كنت تتعقب العملاء المحتملين أو استفسارات العملاء أو مهام الفريق، يساعدك ClickUp for Sales Teams في الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد.

يوفر ClickUp أيضًا قوالب مفيدة لتبسيط التنظيم. على سبيل المثال، يساعدك قالب قائمة جهات الاتصال في ClickUp على تخزين معلومات الاتصال وتصنيفها.

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج قائمة جهات الاتصال من ClickUp لتنظيم جهات الاتصال الخاصة بك

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

تخزين جميع جهات الاتصال في مكان واحد : قم بتجميع جميع تفاصيل جهات الاتصال الخاصة بك في مكان واحد لسهولة الوصول إليها وتنظيمها

تحديث معلومات الاتصال بسهولة : قم بتحرير معلومات الاتصال وتحديثها بسرعة

تتبع جهات الاتصال وتصنيفها : استخدم الحقول المخصصة مثل الموقع والملفات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والتقييمات لتنظيم جهات الاتصال وتصنيفها

البحث عن جهات الاتصال حسب الكلمات المفتاحية أو الفئات : اعثر على جهة الاتصال المناسبة بسرعة بفضل خيارات البحث والتصفية الفعالة

ابق على اطلاع دائم : قم بتعيين حالات مخصصة (على سبيل المثال، نشط، عميل محتمل، غير نشط) لتتبع تفاعلات جهات الاتصال وإدارة علاقات العملاء

أتمتة التذكيرات والتحديثات: قم بتعيين المهام المتكررة والإشعارات التلقائية لضمان عدم إغفال أي جهة اتصال

يمكنك أيضًا استخدام نموذج إدارة حساب ClickUp ونموذج ClickUp CRM لضمان تفاعلات أفضل مع العملاء وتتبعهم. تأتي هذه النماذج مزودة بعلامات أولوية مدمجة للتركيز على العملاء المحتملين المهمين وأتمتة مدمجة لتقليل التحديثات اليدوية.

تعد هذه القوالب مثالية للفرق التي تحتاج إلى بديل مجاني مع ميزات سير عمل CRM متقدمة.

💡 نصيحة احترافية: يمكن أن يكون ClickUp Brain مساعد المبيعات الذكي الخاص بك داخل ClickUp. يمكنه تلخيص ملاحظات الصفقات على الفور، وإنشاء رسائل بريد إلكتروني للمتابعة، والإجابة على أسئلة مثل "ما هو وضع أفضل 10 عملاء محتملين لدينا؟" — من خلال استخراج رؤى في الوقت الفعلي من إعدادات CRM الخاصة بك. احصل على رؤى في الوقت الفعلي من بيانات المبيعات الخاصة بك داخل ClickUp (والتطبيقات المتصلة) باستخدام ClickUp Brain

ما يميز ClickUp عن أنظمة CRM التقليدية هو طريقة دمجها لإدارة جهات الاتصال مع أدوات قوية للمهام والمشاريع. على سبيل المثال:

ClickUp Docs يمكنه تخزين كتيبات التوجيه أو نصوص المكالمات المرتبطة مباشرة بمهام العملاء

ClickUp Chat يحافظ على جميع المناقشات الداخلية في سياقها، مما يلغي الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات

تتيح لوحات معلومات ClickUp المخصصة لمديري المبيعات مراقبة الصفقات والأنشطة وأعباء عمل مالكي جهات الاتصال في الوقت الفعلي

وهذا يجعل ClickUp خيارًا متعدد الاستخدامات لفرق المبيعات التي تحتاج إلى دمج كل شيء في منصة واحدة للمعلومات التجارية حتى تكون جهود المبيعات أكثر تنظيمًا وتركيزًا وفعالية.

أفضل ميزات ClickUp

أنشئ طرق عرض CRM مخصصة بسهولة السحب والإفلات لتنظيم جهات الاتصال بمرونة

قم بمزامنة بيانات الاتصال عبر مجموعة التقنيات الخاصة بك من خلال تكاملات مثل Salesforce وHubSpot وZapier

تتبع المقاييس الرئيسية، وقم بإدارة المهام، والوصول إلى جهات الاتصال، واحصل على رؤى في الوقت الفعلي من خلال لوحات معلومات ClickUp

قم بفرز جهات الاتصال وتصفيتها باستخدام العلامات للعثور على العملاء المحتملين المناسبين بسهولة

أتمتة إنشاء المهام والإشعارات للمتابعة في الوقت المناسب، مما يعزز إنتاجية المبيعات

قيود ClickUp

قد يكون التعلم صعبًا في البداية

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

مباشرة من مراجعة G2:

ClickUp هو أفضل أداة لإدارة المشاريع واكتساب العملاء وإدارة علاقات العملاء المتاحة بسهولة. لقد جربت Monday و Asana، إلى جانب العديد من الأدوات الخاصة بالصناعة، ولم أجد ما يضاهيها. يمكنك استخدامها على الفور كما هي مع قوالب وفيرة أو تخصيصها لتناسب كل احتياجاتك الممكنة. حتى أقل الأشخاص خبرة في مجال التكنولوجيا في شركتنا يمكنهم استخدامها بسهولة، بل إن معظمنا يضع حياته الشخصية في ClickUp لأنها حقًا الأداة الوحيدة التي تقوم بكل شيء.

ClickUp هو أفضل أداة لإدارة المشاريع واكتساب العملاء وإدارة علاقات العملاء المتاحة بسهولة. لقد جربت Monday و Asana، إلى جانب العديد من الأدوات الخاصة بالصناعة، ولم أجد ما يضاهيها. يمكنك استخدامها على الفور كما هي مع قوالب وفيرة أو تخصيصها لتناسب كل احتياجاتك الممكنة. حتى أقل الأشخاص خبرة في مجال التكنولوجيا في شركتنا يمكنهم استخدامها بسهولة، بل إن معظمنا نضع حياتنا الشخصية في ClickUp لأنها حقًا الأداة الوحيدة التي تقوم بكل شيء.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج إدارة جهات الاتصال للخدمات المهنية

2. Apollo. io (الأفضل لتوليد العملاء المحتملين الغنيين بالبيانات)

إذا كنت تبحث عن حل يجمع بين أتمتة المبيعات وتوليد العملاء المحتملين، فإن Apollo. io يستحق الاهتمام. يوفر الوصول إلى أكثر من 275 مليون سجل اتصال الأدوات اللازمة لإنشاء قوائم اتصال عالية الاستهداف وإدارتها من خلال التجزئة المتقدمة.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك Apollo. io تشغيل حملات البريد الإلكتروني مباشرة من المنصة، مما يبسط عملية التواصل لتحقيق كفاءة أكبر.

أفضل ميزات Apollo. io

أنشئ بيانات اتصال دقيقة وقم بإدارتها باستخدام التجزئة الذكية

أتمتة المهام لزيادة الكفاءة والسماح لفريق المبيعات بالتركيز على الأنشطة عالية القيمة

حافظ على تحديث بيانات B2B من خلال مركز صحة البيانات

قيود Apoll. io

قد تتأخر دقة البيانات في بعض الأحيان عن تلك الموجودة في LinkedIn

أبلغ المستخدمون عن حدوث بطء في بعض الأحيان خلال أوقات الذروة

أسعار Apollo. io

مجانًا

الأساسي : 59 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي : 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المنظمة: 149 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Apollo. io

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 8000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (360+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Apollo.io؟

تقول إحدى تقييمات G2:

في غضون شهرين فقط، تم بالفعل جذب أعمال جديدة. تم دمجها في سير عملي بسهولة شديدة وكان لها تأثير فوري. جميع المعلومات قابلة للبحث والاستخدام. أستخدمها يوميًا، وأعضاء الفريق متحمسون لاستخدامها في سير عملهم أيضًا. تقدر شركتي أنها تتكامل جيدًا مع Salesforce وبرامج أخرى، ونظرًا لأننا نخطط لنشرها على نطاق واسع في جميع أنحاء المؤسسة، فإنها ستجعل هذه العملية أسهل.

في غضون شهرين فقط، تم بالفعل جذب أعمال جديدة. تم دمجها في سير عملي بسهولة شديدة وكان لها تأثير فوري. جميع المعلومات قابلة للبحث والاستخدام. أستخدمها يوميًا، وأعضاء الفريق متحمسون لاستخدامها في سير عملهم أيضًا. تقدر شركتي أنها تتكامل جيدًا مع Salesforce وبرامج أخرى، ونظرًا لأننا نخطط لنشرها على نطاق واسع في جميع أنحاء المؤسسة، فسوف تسهل هذه العملية.

3. Cognism (الأفضل في مجال المعلومات التجارية)

عبر Cognism

Cognism هي قاعدة بيانات جهات اتصال B2B توفر معلومات مبيعات دقيقة ومحدثة في متناول يدك. ما يميز هذه المنصة هو قدراتها القوية في إثراء البيانات، والتي تتجاوز مجرد توفير تفاصيل الاتصال لفرق المبيعات والتسويق.

من خلال إثراء بياناتك الحالية بمعلومات إضافية، مثل المسميات الوظيفية وحجم الشركة وصناع القرار الرئيسيين، تساعدك Cognism على إنشاء ملفات تعريف أكثر اكتمالاً وقابلة للتنفيذ. وهذا يضمن لك استهداف العملاء المحتملين المناسبين والتفاعل معهم بثقة، مما يزيد من فرص إقامة علاقات مفيدة وتحقيق معدلات تحويل أعلى.

أفضل ميزات Cognism

تتبع التغييرات المهمة في سجلات الشركة من خلال مشغلات أحداث المبيعات

اربط بيانات B2B الخاصة بك بسلاسة مع أنظمة برامج CRM الرئيسية

حافظ على الامتثال القانوني بفضل إجراءات الحماية المدمجة في اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خ

قيود Cognism

قد تكون مستويات الأسعار مرتفعة

تنطبق حدود الاتصال الشهرية حتى على الخطط عالية المستوى

أسعار Cognism

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Cognism

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Cognism؟

إليك ما شاركه أحد المستخدمين على G2:

أكثر ما يعجبني في Cognism هو دقة بيانات جهات الاتصال B2B المتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، مما يجعل عملية البحث عن العملاء المحتملين أكثر كفاءة. يضمن إثراء البيانات في الوقت الفعلي للمنصة حصول فرق المبيعات والتسويق على أحدث المعلومات، مما يحسن معدلات نجاح التوعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكامل CRM السلس وواجهة المستخدم سهلة الاستخدام تجعل من السهل التنقل ودمجها في سير العمل الحالي، مما يوفر الوقت ويزيد الإنتاجية.

أكثر ما يعجبني في Cognism هو دقة بيانات جهات الاتصال B2B المتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، مما يجعل عملية البحث عن العملاء المحتملين أكثر كفاءة. يضمن إثراء البيانات في الوقت الفعلي للمنصة حصول فرق المبيعات والتسويق على أحدث المعلومات، مما يحسن معدلات نجاح التوعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكامل CRM السلس وواجهة المستخدم سهلة الاستخدام تجعل من السهل التنقل ودمجها في سير العمل الحالي، مما يوفر الوقت ويزيد الإنتاجية.

👀 هل تعلم؟ في عام 1987، كان ACT! أول برنامج CRM متاح تجاريًا. صُمم في الأصل للمساعدة في إدارة جهات الاتصال والتقويمات، وساعد في تحديد مفهوم CRM. جعلت واجهة البرنامج سهلة الاستخدام وقدرته على تتبع تفاعلات العملاء منه رائدًا في هذا المجال. اليوم، يواصل ACT! خدمة فرق تطوير الأعمال في جميع أنحاء العالم كحل CRM قائم على السحابة.

4. LinkedIn Sales Navigator (الأفضل للبحث المتقدم عن العملاء المحتملين)

عبر Sales Navigator

إذا كنت ترغب في توسيع نطاق البحث عن العملاء المحتملين على LinkedIn، فإن LinkedIn Sales Navigator هنا لمساعدتك. تيسر هذه الأداة تحديد العملاء المحتملين وتتبعهم طوال رحلة البيع.

مع إمكانية الوصول إلى ما يصل إلى 2500 نتيجة بحث لكل عملية بحث - أكثر بكثير من 1000 نتيجة متاحة على LinkedIn الأساسي - يمكنك الوصول إلى مجموعة أكبر من العملاء المحتملين. إنه مثل الحصول على بطاقة VIP للدخول إلى شبكة LinkedIn المهنية الواسعة.

أفضل ميزات LinkedIn Sales Navigator

قم بإجراء عمليات بحث غير محدودة باستخدام 45 عامل تصفية بحث متقدم

احصل على إشارات نوايا المشتري التي تحلل أكثر من 180 عاملاً لتحديد العملاء المحتملين المؤهلين

تتبع أنشطة العملاء المحتملين وتحديثات بيانات الشركة من خلال تنبيهات في الوقت الفعلي

قيود LinkedIn Sales Navigator

سعر أعلى قد يزيد من ميزانية الفرق الصغيرة

منحنى تعلم أكثر حدة، خاصة للمستخدمين الجدد

أسعار LinkedIn Sales Navigator

الأساسي : 99 دولارًا شهريًا

متقدم : 149 دولارًا شهريًا

متقدم Plus: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات LinkedIn Sales Navigator

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 1900 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LinkedIn Sales Navigator

إليك رأي أحد المراجعين في Capterra:

تعد سهولة البحث وقدرة مندوبينا على إنشاء قوائم العملاء المحتملين وإدارة العملاء المحتملين مباشرة من خلال الأداة عاملاً أساسيًا في عملية GTM لدينا

تعد سهولة البحث وقدرة مندوبينا على إنشاء قوائم العملاء المحتملين وإدارة العملاء المحتملين مباشرة من خلال الأداة عاملاً أساسيًا في عملية GTM لدينا

📚 اقرأ أيضًا: كيفية تتبع مقاييس مسار المبيعات الصحيحة لتحقيق النمو

📮 ClickUp Insight: يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن معلومات متعلقة بالعمل، أي ما يزيد عن 120 ساعة سنويًا في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات Slack والملفات المتناثرة. يمكن لمساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي مدمج في مساحة العمل الخاصة بك تغيير ذلك. تعرّف على ClickUp Brain. يوفر رؤى وإجابات فورية من خلال عرض المستندات والمحادثات وتفاصيل المهام المناسبة في ثوانٍ معدودة، حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العمل. 💫 نتائج حقيقية: استعادت فرق مثل QubicaAMF أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن أن يحققه فريقك بإنتاجية إضافية لمدة أسبوع كل ثلاثة أشهر!

عبر Lusha

إذا كنت قد استخدمت بالفعل LinkedIn Sales Navigator لتحديد وتتبع العملاء المحتملين، فيمكن أن تساعدك Lusha في المضي قدمًا. استخدمها للحصول على أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني مباشرة من ملفات LinkedIn. وأفضل ما في الأمر؟ يسهل الوصول إلى تفاصيل الاتصال، بحيث يمكن لفريق المبيعات الانتقال بسرعة من البحث عن العملاء المحتملين إلى التواصل معهم.

أفضل ميزات Lusha

اعثر على عملاء محتملين محددين باستخدام عوامل تصفية متقد

احصل على تفاصيل الاتصال المحدثة من خلال ملحقات متصفح Chrome و Firefox

أضف تفاصيل الاتصال إلى عدة عملاء محتملين في وقت واحد باستخدام إثراء البيانات المجمعة

قم بتصدير العملاء المحتملين مباشرة إلى نظام CRM الخاص بك من خلال التكاملات المدمجة

قيود Lusha

قد تكون دقة البيانات غير مضمونة

لا يوجد تطبيق جوال للبحث عن عملاء محتملين أثناء التنقل

أسعار Lusha

مجانًا

Pro : يبدأ من 29.90 دولارًا شهريًا

Premium : يبدأ من 69.90 دولارًا شهريًا

الحجم: أسعار مخصصة

تقييمات Lusha وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 1400 تقييم)

Capterra: 4/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Lusha؟

يشارك أحد ممثلي مبيعات SDR على Reddit:

...في كثير من الأحيان عندما لا تجد ZI ما تبحث عنه، تجده Lusha (خاصة أرقام الهواتف الدقيقة). أنا أستخدم كليهما (تستخدم الشركة ZI، لكنني أستخدم حساب Lusha المجاني كنسخة احتياطية).

...في كثير من الأحيان عندما لا تجد ZI ما تبحث عنه، تجده Lusha (خاصة أرقام الهواتف الدقيقة). أنا أستخدم كليهما (تستخدم الشركة ZI، لكنني أستخدم حساب Lusha المجاني كنسخة احتياطية).

6. Kaspr (الأفضل لتصدير بيانات LinkedIn بالجملة)

عبر Kaspr

يتيح لك Kaspr سحب معلومات الاتصال الخاصة بالعملاء المحتملين مباشرة من ملفات LinkedIn. وتتميز هذه الخدمة بخاصية التصدير الجماعي، التي تتيح لك الحصول على التفاصيل من قوائم LinkedIn والمجموعات والأحداث بالكامل دفعة واحدة، مما يساعد فرق المبيعات على توفير الوقت وبناء قوائم التواصل بكفاءة.

أفضل ميزات Kaspr

قم بإعداد رسائل البريد الإلكتروني التلقائية للمتابعة والتذكير للتفاعل مع جهات الاتصال

قم بتصدير آلاف جهات الاتصال التجارية مباشرة من LinkedIn

ادمج بسلاسة مع أدوات مثل HubSpot و Salesforce

تحقق من تفاصيل الاتصال في الوقت الفعلي للحصول على بيانات دقيقة وموثوقة

قيود Kaspr

تبدو لوحة التحكم مزدحمة ويصعب التنقل فيها

أبلغ المستخدمون عن حدوث مشكلات فنية متكررة

أسعار Kaspr

مجانًا

مبتدئ : 65 دولارًا شهريًا

الأعمال : 95 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Kaspr

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Kaspr

تقرير SDR على G2:

واجهة المستخدم سهلة الفهم للغاية، كما أعجبتني طريقة عرض البيانات في نموذج واحد.

واجهة المستخدم سهلة الفهم للغاية، كما أعجبتني طريقة عرض البيانات في نموذج واحد.

7. UpLead (الأفضل لإثراء البيانات)

عبر UpLead

هل تبحث عن التواصل مع صناع القرار المناسبين؟ قد يكون UpLead هو الأداة المناسبة لك. يوفر بيانات اتصال تم التحقق منها ونظام تحقق من البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي يضمن لك العمل بمعلومات دقيقة قبل تنزيل أي تفاصيل اتصال.

ما يميزها هو قدرة المنصة على تصفية جهات الاتصال بناءً على مجموعة واسعة من المعايير، مما يضمن أنك تستهدف دائمًا العملاء المحتملين الأكثر صلة.

أفضل ميزات UpLead

الوصول إلى عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المباشرة للشركات التي تم التح

ابحث عن العملاء المحتملين المؤهلين باستخدام عوامل تصفية البحث المتقدمة للعثور على من تحتاجهم بالضبط

احصل على إشارات نوايا المشترين لتحديد الشركات التي تبحث بنشاط عن حلول

قيود UpLead

قد يصبح النظام القائم على الائتمان مكلفًا إذا كنت بحاجة إلى الكثير من جهات الاتصال التجارية

تجربة خطة المبيعات المجانية محدودة أكثر مقارنة بالأدوات الأخرى في القائمة

أسعار UpLead

تجربة مجانية (7 أيام)

الأساسيات : 99 دولارًا شهريًا

إضافة : 199 دولارًا أمريكيًا في الشهر

احترافي: أسعار مخصصة

تقييمات UpLead وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 7/5 (780+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (70+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن UpLead؟

تقول إحدى تقييمات G2:

تتيح عملية التصفية للمستخدمين التعمق في المحتوى الذي تبحث عنه لإنشاء قوائم عالية الجودة وموثوقة لجهودك التسويقية.

تتيح عملية التصفية للمستخدمين التعمق في المحتوى الذي تبحث عنه لإنشاء قوائم عالية الجودة وموثوقة لجهودك التسويقية.

8. Clearbit (الأفضل لتعزيز العملاء المحتملين في الوقت الفعلي)

عبر Clearbit

من خلال الاستفادة من قاعدة بيانات ضخمة، تعزز Clearbit — التي أصبحت الآن جزءًا من Hubspot’s Breeze — المعلومات الأساسية مثل الأسماء والبريد الإلكتروني، وتضيف تفاصيل مهمة مثل المسميات الوظيفية وحجم الشركة والإيرادات وحتى الملفات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. يمنحك ذلك رؤية كاملة وقابلة للتنفيذ لعملائك المحتملين، مما يساعدك على التواصل بشكل أكثر فاعلية مع الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب.

أفضل ميزات Clearbit

اعثر على صانعي القرار المناسبين بسرعة من خلال البحث المستهدف

تحقق من دقة البريد الإلكتروني واعثر على تفاصيل الاتصال لأشخاص محددين

قم بتشغيل عملية إثراء البيانات تلقائيًا وفي الوقت الفعلي لتحديث جهات اتصال CRM الخاصة بك

قيود Clearbit

تتميز المنصة بمنحنى تعلم حاد

قد يكون النظام القائم على الائتمان لإثراء السجلات مكلفًا

أسعار Clearbit

Hubspot Marketing Hub Professional: 890 دولارًا أمريكيًا شهريًا لثلاثة مقاعد

Hubspot Marketing Hub Enterprise: 3600 دولار شهريًا لخمسة مقاعد

تقييمات Clearbit وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (30+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Clearbit؟

يشارك أحد مستخدمي G2:

علينا العثور على العديد من تفاصيل مالكي الشركات من أجل المبيعات، وهذه الأداة تساعدنا في العثور على تلك التفاصيل. معدل الدقة عالٍ جدًا ويمكننا بسهولة العثور على تفاصيل غير محدودة من هذه الأداة. لا يقتصر الأمر على مالكي الشركات، بل يمكننا أيضًا العثور على عناوين البريد الإلكتروني لجميع كبار المديرين التنفيذيين بمساعدة هذه الأداة.

علينا العثور على العديد من تفاصيل مالكي الشركات من أجل المبيعات، وهذه الأداة تساعدنا في العثور على تلك التفاصيل. معدل الدقة عالٍ جدًا ويمكننا بسهولة العثور على تفاصيل غير محدودة من هذه الأداة. لا يقتصر الأمر على مالكي الشركات، بل يمكننا أيضًا العثور على عناوين البريد الإلكتروني لجميع كبار المديرين التنفيذيين بمساعدة هذه الأداة.

9. ZoomInfo (الأفضل للمعلومات التجارية وتوليد العملاء المحتملين)

عبر ZoomInfo

عندما يتعلق الأمر بقواعد بيانات B2B، فإن ZoomInfo هي المفضلة في هذا المجال بفضل تغطيتها الواسعة للبيانات ومعدلات الدقة المذهلة. لكن ما يميزها حقًا هو محرك الرؤى المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

تقوم هذه الميزة بتحويل بيانات الاتصال الخاصة بك إلى معلومات مفيدة، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً واستنارة لاستهداف العملاء المحتملين والفرص المناسبة.

أفضل ميزات ZoomInfo

تتبع التحديثات في الوقت الفعلي من خلال نظام تحديث البيانات المستمر

استخرج تفاصيل الاتصال مباشرة من LinkedIn ومواقع أخرى

أنشئ قوائم عملاء محتملين مستهدفين باستخدام عوامل التصفية وقم بمزامنتها مع نظام CRM الخاص بك

قيود ZoomInfo

قد تكون هذه الأداة باهظة الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة مقارنة ببدائل ZoomInfo الأخرى

تأتي مجموعة الميزات الشاملة مع منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد

أسعار ZoomInfo

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ZoomInfo

G2 : 4. 5/5 (8,700+ تقييم)

Capterra: 4. 1/5 (290+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ZoomInfo؟

إليك ما تقوله مراجعة Capterra:

كان التنفيذ بسيطًا، وخدمة العملاء رائعة، وجودة الحلول مطابقة تمامًا للمتطلبات.

كان التنفيذ بسيطًا، وخدمة العملاء رائعة، وجودة الحلول مطابقة تمامًا للمتطلبات.

عبر RocketReach

👀 هل تعلم؟ يقضي مندوبو المبيعات أقل من ثلث أسبوعهم (28٪) في البيع الفعلي. وتستغرق المهام المتنوعة مثل إدارة الصفقات وإدخال البيانات معظم وقتهم.

هل تريد الوصول إلى معلومات الاتصال التي تم التحقق منها بسرعة؟ RocketReach يوفر لك ما تريد.

بفضل الوصول إلى أكثر من 700 مليون متخصص و35 مليون شركة حول العالم، أصبح من السهل العثور على عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المباشرة، والتي غالبًا ما يتم استخراجها مباشرة من ملفات LinkedIn. يمكنك أيضًا إنشاء قوائم مخصصة للعملاء المحتملين يتم تحديثها تلقائيًا، وتتبع التكنولوجيا المستخدمة في الشركات وإشارات الشراء، والحصول على وصول فوري إلى أرقام الهواتف المحمولة والخطوط المباشرة التي تم التحقق منها.

إنها أداة مفيدة للفرق التي لا ترغب في قضاء وقت ثمين في البحث عن البيانات وتفضل التركيز على البيع الفعلي.

أفضل ميزات RocketReach

استخدم امتداد Chrome لسحب معلومات الاتصال أثناء تصفح LinkedIn أو مواقع الشركات

ادمجها مع أنظمة إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce أو HubSpot للحفاظ على مزامنة بيانات جهات الاتصال الخاصة بك

الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات RocketReach لإنشاء سير عمل مخصص وأتمتة عملية توليد العملاء المحتملين

تتبع فتح الرسائل الإلكترونية والنقرات عليها لمعرفة ما الذي ينجح وما الذي يجذب الانتباه

قيود RocketReach

قد تصبح إدارة قوائم الاتصال المتعددة داخل الأداة أمرًا صعبًا

أفاد بعض المستخدمين أن الأداة باهظة الثمن للاستخدام الفردي

أسعار RocketReach

الأساسيات : 99 دولارًا شهريًا

Pro : 165 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Ultimate: 300 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات RocketReach

G2 : 4. 5/5 (750+ تقييم)

Capterra: 4. 1/5 (130+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن RocketReach؟

تحقق من تقييم Capterra:

لم أواجه سوى تجارب إيجابية، وهذا المنتج يعمل بشكل مثالي مع نظام المبيعات الخاص بي.

لم أواجه سوى تجارب إيجابية، وهذا المنتج يعمل بشكل مثالي مع نظام المبيعات الخاص بي.

11. Adapt. io (الأفضل في مجال ذكاء البيانات)

هل تحتاج إلى طريقة للتركيز على الأشخاص المناسبين دون أن تضيع في بحر من جهات الاتصال؟ Adapt. io يساعدك على اكتساب العملاء بسلاسة.

تتيح لفرق المبيعات والتسويق الوصول إلى مجموعة ضخمة تضم أكثر من 250 مليون جهة اتصال تجارية و 100 مليون ملف تعريفي للشركات. ما يجعلها مفيدة هو قدرتها على البحث عن عناوين البريد الإلكتروني لصانعي القرار والتحقق منها في الوقت المناسب.

تكييف أفضل الميزات

أنشئ قوائم جهات اتصال مستهدفة باستخدام أكثر من 25 نقطة بيانات

حافظ على تحديث بيانات CRM الخاصة بك من خلال الإثراء التلقائي

اعثر على عناوين البريد الإلكتروني التجارية التي تم التحقق منها على الفور باستخدام ملحق LinkedIn Chrome

تكييف القيود

يشعر بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم بحاجة إلى تحسين

في بعض الأحيان، لا يتم ملء بعض جهات الاتصال بالبيانات

تكييف الأسعار

مجانًا

مبتدئ : 49 دولارًا شهريًا

الأساسي : 99 دولارًا شهريًا

مخصص: أسعار مخصصة

قم بتكييف التقييمات والمراجعات

G2 : 4. 5/5 (2,700+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (50+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Adapt؟

أحد المراجعين على G2 يسلط الضوء على:

Adapt. io هي أداة رائعة للعثور على تفاصيل اتصال دقيقة ومحدثة. لقد وفرت الكثير من الوقت في عملية توليد العملاء المحتملين، كما أن التكامل السلس مع CRM يجعلها أفضل. يمكن أن تكون الواجهة أكثر سلاسة، ولكن البيانات الموثوقة والدعم الرائع يعوضان ذلك.

Adapt. io هي أداة رائعة للعثور على تفاصيل اتصال دقيقة ومحدثة. لقد وفرت الكثير من الوقت في عملية توليد العملاء المحتملين، كما أن التكامل السلس مع CRM يجعلها أفضل. يمكن أن تكون الواجهة أكثر سلاسة، ولكن البيانات الموثوقة والدعم الرائع يعوضان ذلك.

12. Hunter. io (الأفضل للتحقق من البريد الإلكتروني والبحث عن النطاقات)

باعتبارها قاعدة بيانات اتصال B2B رائدة، تساعدك Hunter.io في العثور على عناوين البريد الإلكتروني المهنية والتحقق منها على نطاق واسع. ومن أفضل ميزاتها البحث عن النطاق، الذي يتيح لك اكتشاف كل عناوين البريد الإلكتروني العامة المرتبطة بموقع ويب الشركة في ثوانٍ معدودة.

أضف إلى ذلك واجهة مستخدم بسيطة وأدوات تحقق موثوقة، وستحصل على مصدر موثوق للبيانات المهمة.

أفضل ميزات Hunter.io

جدول اتصالاتك الباردة مباشرةً عبر المنصة

قم بإجراء عمليات تحقق جماعية من صحة البريد الإلكتروني باستخدام أداة Email Verifier

استيراد وتصدير بيانات B2B بسلاسة من خلال عمليات التكامل

احصل على درجة الثقة لكل بريد إلكتروني لتقييم قابلية التسليم

قيود Hunter.io

قد تكون عمليات البحث الشهرية في الخطة المجانية مقيدة للفرق

في بعض الأحيان، لا تحتوي عناوين البريد الإلكتروني المشتركة على لقب، مما يجعلها أقل فائدة

أسعار Hunter.io

مجانًا

مبتدئ : 49 دولارًا شهريًا

النمو : 149 دولارًا أمريكيًا في الشهر

السعر: 299 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Hunter.io

G2 : 4. 5/5 (550+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (680+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Hunter.io؟

مباشرة من مراجعة Capterra:

يستطيع Hunter العثور على عناوين البريد الإلكتروني عندما لا تكون منشورة على مواقع الويب. مفيد للغاية!!

يستطيع Hunter العثور على عناوين البريد الإلكتروني عندما لا تكون منشورة على مواقع الويب. مفيد للغاية!!

13. Seamless. ai (الأفضل لتوليد العملاء المحتملين بسرعة)

إذا كنت ترغب في أن يكون البحث عن العملاء المحتملين أقل اعتمادًا على التخمين وأكثر اعتمادًا على محرك بحث مخصص، ففكر في Seamless. ai. تساعد هذه الأداة الفرق على إنشاء قوائم موجهة بدقة دون الحاجة إلى البحث في المعلومات القديمة.

تتمثل إحدى أفضل ميزاته في محرك البحث في الوقت الفعلي الذي يبحث في مصادر متعددة للعثور على جهات اتصال جديدة وذات صلة أثناء عملك. وهو مصمم لضمان السرعة والدقة والبقاء متقدمًا بخطوة على البيانات القديمة.

أفضل ميزات Seamless.ai

حدد أولويات العملاء المحتملين باستخدام الرؤى التي تولدها الذكاء الاصطناعي

تعاون مع أعضاء الفريق من خلال قوائم العملاء المحتملين المشتركة

تتبع إشارات الشراء من خلال ميزات بيانات نوايا المشترين

احصل على تحديثات يومية لرصيدك وأدوات تنظيمية متقدمة

Seamless. ai القيود

مشكلات جودة البيانات مع وجود معلومات قديمة أو غير دقيقة في بعض الأحيان

نظام تجديد تلقائي معقد يتطلب إشعارًا مسبقًا قبل فترة طويلة للإلغاء

أسعار Seamless.ai

مجاني

Pro : أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تصنيفات وتقييمات Seamless.ai

G2 : 4. 4/ 5 (4,690+ تقييم)

Capterra: 3. 7/5 (160+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Seamless.ai؟

يشارك أحد مستخدمي Capterra:

أنا معجب جدًا بالتكامل بين Seamless و Sales Navigator/LinkedIn وأتطلع إلى التكامل مع Zoho عندما تسنح لي الفرصة.

أنا معجب جدًا بالتكامل بين Seamless و Sales Navigator/LinkedIn، وأتطلع إلى التكامل مع Zoho عندما تسنح لي الفرصة.

14. Lead411 (الأفضل لفرق المبيعات التي تراعي الميزانية)

عبر Lead411

Lead411 هي منصة فعالة من حيث التكلفة توفر معلومات اتصال وتفاصيل شركة تم التحقق منها دون تكلفة باهظة. وهي تتميز بنظام رصيد متجدد، حيث لا تنتهي صلاحية أرصدة التصدير غير المستخدمة طالما ظل اشتراكك نشطًا.

أفضل ميزات Lead411

الوصول إلى سجلات الاتصال التي تم التحقق منها مع أرقام الهواتف المباشرة وعناوين البريد

تواصل بسهولة مع أكثر من 25 منصة CRM وأداة SaaS

جدولة حملات التوعية وإدارتها دون تدخل يدوي

قيود Lead411

يشعر المستخدمون أن خيارات التصفية يمكن أن تكون أكثر تفصيلاً

أسعار Lead411

Basic Plus Unlimited : 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Lead411

G2 : 4. 4/5 (460+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Lead411؟

فيما يلي بعض النقاط البارزة من مراجعة Capterra:

أفضل ما يميز هذه الأداة هو تكاملها مع موجه المبيعات وامتداد Chrome المفيد لمعرفة معلومات العملاء المحتملين من خلال زيارة صفحتهم على الويب.

أفضل ما يميز هذه الأداة هو تكاملها مع موجه المبيعات وامتداد Chrome المفيد لمعرفة معلومات العملاء المحتملين من خلال زيارة صفحتهم على الويب.

🧠 حقيقة ممتعة: بدأت صناعة قواعد بيانات جهات الاتصال B2B الحديثة في التبلور في التسعينيات مع ظهور الأدوات الرقمية لإدارة البيانات. كانت شركة Dun & Bradstreet (D&B)، التي تأسست في عام 1841، من أوائل الشركات التي أنشأت قاعدة بيانات كبيرة لجهات الاتصال B2B. وهي لا تزال موجودة حتى اليوم!

15. 6sense (الأفضل للمعلومات المبيعية المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر 6sense

تخيل أنك تعرف الشركات التي من المرجح أن تشتري قبل أن تصل إلى موقعك الإلكتروني. هذا ما تساعدك 6sense في تحقيقه. فهي تتخطى الأمور السطحية وتعمق البحث باستخدام تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن نوايا الشراء الحقيقية.

تتمثل إحدى أفضل ميزاتها في أنها ترسم خريطة رحلة المشتري حتى تتمكن من التدخل في اللحظة المناسبة تمامًا دون الحاجة إلى كرة بلورية.

أفضل ميزات 6sense

تتبع كلمات رئيسية غير محدودة على مستوى الموضوعات والكلمات الرئيسية

الوصول إلى بيانات الاتصال التي تم التحقق من صحتها

احصل على رؤى أعمق من قاعدة بيانات CRM التي تراكمت على مر السنين

أتمتة الحملات بناءً على مرحلة الشراء

قيود 6sense

قد تبدو الواجهة بطيئة وغير سهلة الاستخدام عند تحديث البيانات

تحتاج تفاصيل الاتصال الخاصة بصناع القرار أحيانًا إلى التحقق اليدوي

أسعار 6sense

مجاني

الفريق : أسعار مخصصة

النمو : أسعار مخصصة تشمل 6sense Intent

المؤسسات: أسعار مخصصة مع ميزات AI متقدمة

تقييمات ومراجعات 6sense

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (20+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن 6Sense؟

إليك رأي أحد مستخدمي G2 حول هذه الأداة:

تساعدنا 6sense في العثور على الحسابات المناسبة في الوقت المناسب حتى نتمكن من تركيز جهودنا على الأمور الأكثر أهمية. أفضل ما يميز 6sense هو أنها تظهر لنا الشركات التي تبحث فعليًا عن حلول مثل حلولنا.

تساعدنا 6sense في العثور على الحسابات المناسبة في الوقت المناسب حتى نتمكن من تركيز جهودنا على الأمور الأكثر أهمية. أفضل ما يميز 6sense هو أنها تظهر لنا الشركات التي تبحث فعليًا عن حلول مثل حلولنا.

16. SalesIntel (الأفضل من حيث دقة البيانات)

عبر SalesIntel

بعض منصات قواعد البيانات الشاملة تتركك في حيرة من أمرك. أما SalesIntel، فهي تركز على توفير الدقة التي يمكنك الاعتماد عليها بالفعل. ما هي الميزة البارزة فيها؟ كل جهة اتصال يتم التحقق منها بواسطة أشخاص حقيقيين، لذا لن تضيع وقتك في البحث عن جهات غير صالحة.

أضف إلى ذلك رؤى النوايا في الوقت الفعلي، والبيانات الحديثة من خلال خدمة البحث حسب الطلب، والتكامل السلس مع CRM، وستحصل على أداة تضمن وصولك إلى الهدف المنشود.

أفضل ميزات SalesIntel

أعط الأولوية للتواصل باستخدام إشارات النوايا المخصصة لسوقك المستهدف

احصل على تغطية تزيد عن 95% من صانعي القرار في مختلف القطاعات

ثري سجلات CRM الحالية ببيانات الاتصال المحدثة

قم بتصفية العملاء المحتملين حسب السمات التقنية والشركاتية

قيود SalesIntel

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود معلومات اتصال قديمة في بعض الأحيان

قد تؤدي الأسعار المرتفعة إلى زيادة الميزانيات بالنسبة للفرق الصغيرة

أسعار SalesIntel

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SalesIntel

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (30+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SalesIntel؟

تقول إحدى مراجعات G2:

توفر لي جهات الاتصال التي تم التحقق منها بواسطة البشر الوقت الذي كنت أضيعه في البحث عن البيانات غير الصحيحة، وتساعدني الفلاتر في التركيز على ICP دون الحاجة إلى البحث في الكثير من المعلومات غير المهمة.

توفر لي جهات الاتصال التي تم التحقق منها بواسطة البشر الوقت الذي كنت أضيعه في البحث عن البيانات غير الصحيحة، وتساعدني الفلاتر في التركيز على ICP دون الحاجة إلى البحث في الكثير من المعلومات غير المهمة.

17. Snov. io (الأفضل لتوليد العملاء المحتملين عبر قنوات متعددة)

يجمع Snov. io بين التنقيب والتواصل والأتمتة، مما يسهل إدارة مسار المبيعات من البداية إلى النهاية. تساعدك أفضل ميزاته في العثور على العملاء المحتملين ونقلهم عبر مسار التحويل بأقل جهد.

أفضل ميزات Snov. io

استخرج بيانات الاتصال من النطاقات و LinkedIn، ثم تحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني

قم بإجراء عمليات تحضير غير محدودة للبريد الإلكتروني على خطط Pro لزيادة معدلات التسليم

شارك قوالب CRM وبيانات B2B المحتملة عبر فريقك

قيود Snov. io

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود بعض العيوب الصغيرة والمزعجة في الواجهة

يتطلب إعداد حملات التسويق بالتنقيط جهدًا إضافيًا، خاصة للمبتدئين

أسعار Snov. io

الباقة المبدئية : 39 دولارًا شهريًا

خطط Pro: تبدأ من 99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Snov. io

G2 : 4. 6/5 (440+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Snov.io؟

مباشرة من مراجعة G2:

أنا أحب بشكل خاص امتداد Chrome، الذي يتيح لي العثور على رسائل البريد الإلكتروني ببضع نقرات فقط ويساعدني كل يوم. فريق دعم العملاء لديهم رائع ومستعد دائمًا للمساعدة في أي أسئلة.

أنا أحب بشكل خاص امتداد Chrome، الذي يتيح لي العثور على رسائل البريد الإلكتروني ببضع نقرات فقط ويساعدني كل يوم. فريق دعم العملاء لديهم رائع ومستعد دائمًا للمساعدة في أي أسئلة.

💡 نصيحة احترافية: عند اختيار قاعدة بيانات جهات اتصال B2B، تأكد من أنها تتكامل جيدًا مع أدوات CRM والتسويق الحالية لديك. سيساعد ذلك في تبسيط إدارة البيانات وتقليل التعقيد، مما يتيح لك التركيز على تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء فعليين.

يعد العثور على قاعدة بيانات جهات الاتصال B2B المناسبة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المبيعات. ومع ذلك، بمجرد حصولك على البيانات، فإن التحدي الحقيقي يكمن في إدارة جهات الاتصال هذه وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء فعليين. وهنا يأتي دور نظام CRM قوي مثل ClickUp.

مع ClickUp، تحصل على أكثر من مجرد إدارة جهات الاتصال — يمكنك أتمتة إدخال البيانات وتبسيط التعاون بين أعضاء الفريق والحفاظ على كل شيء في مكان واحد. إنه الحل المثالي لمساعدتك على البقاء منظمًا ومركزًا على إبرام الصفقات.

هل أنت مستعد لجعل إدارة جهات الاتصال أسهل من أي وقت مضى؟

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