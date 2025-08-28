16 نموذجًا مجانيًا لقائمة المواد للتصنيع وإدارة المخزون

لديك أوامر الشراء في جدول بيانات واحد.

أما متتبعو الفواتير؟ فهم موجودون في صندوق بريد شخص ما، ولا توجد طريقة حقيقية لمعرفة ما تم طلبه أو تنفيذه أو دفع ثمنه دون إجراء عشرات المتابعات.

نعم، إنها فوضى. وعندما تؤدي هذه الفوضى إلى إبطاء العمليات والتشغيل، أو تؤثر على التدفق النقدي، أو توتر العلاقات مع الموردين، فإنها تصبح مكلفة.

لتجنب هذا الضغط مرة واحدة وإلى الأبد، تحتاج إلى قوالب جاهزة للاستخدام.

بدلاً من البدء من الصفر في كل مرة تحتاج فيها إلى معالجة طلب أو تقييم مورد، تساعدك هذه القوالب المعدة مسبقًا على إنشاء هيكل وتتبع التقدم والتعاون في الوقت الفعلي.

في هذا المدونة، سنستعرض قائمة مختارة من القوالب الأكثر عملية لإدارة المشتريات والمخزون، بالإضافة إلى كيفية مساعدة كل منها في إدارة العمليات بشكل أكثر سلاسة وبأقل قدر من المتاعب.

هيا بنا! 🏃

ما هي قوالب قوائم المواد؟

قالب قائمة المواد هو مستند أو جدول بيانات موحد يسرد جميع المكونات والمواد الخام والأجزاء والتجميعات الفرعية اللازمة لبناء أو تصنيع منتج ما.

إنها نقطة مرجعية مهمة في عملية تخطيط الإنتاج والمشتريات، حيث تساعد الفرق على فهم ما يجب شراؤه، وبأي كميات، ومن أي موردين.

يتضمن نموذج قائمة المواد النموذجي الحقول التالية 👇

حقل الوصف رقم الجزء معرف فريد لكل مكون اسم الجزء الاسم الوصفي للجزء أو المادة الكمية عدد الوحدات المطلوبة للمنتج النهائي وحدة القياس على سبيل المثال، القطع، الأمتار، الكيلوغرامات الوصف مزيد من التفاصيل حول المكون المورد المورد أو المصنع للقطعة التكلفة لكل وحدة للميزانية والمشتريات التكلفة الإجمالية الكمية × التكلفة لكل وحدة مُحدد المرجع (في مجال الإلكترونيات) يحدد مكان استخدام القطعة في المخطط التخطيطي المستوى يعرض التسلسل الهرمي إذا كانت قائمة المواد متعددة المستويات ملاحظات أي معلومات إضافية

نظرة عامة على أفضل قوالب قوائم المواد

ما الذي يجعل نموذج قائمة المواد جيدًا؟

إذن، ما الذي يميز قائمة المواد المتوسطة عن القائمة الممتازة؟ فيما يلي العناصر الأساسية التي تجعل نموذج قائمة المواد فعالاً عبر الفرق:

هيكل وتسلسل هرمي واضحان : نموذج قائمة المواد الجيد ينظم البيانات بطريقة منطقية وسهلة القراءة. يجب أن يدعم قوائم المواد متعددة المستويات ويوضح العلاقة بين التجميعات والتجميعات الفرعية

الحقول الجاهزة للمشتريات : تشمل أسماء الموردين وأرقام الأجزاء ومدد التسليم والتكلفة لكل وحدة. وهذا يضمن حصول فريق المشتريات على جميع المعلومات التي يحتاجها لتوريد المواد دون الحاجة إلى البحث عن تفاصيل إضافية

التحكم في الإصدارات والتتبع : يجب أن يكون كل تغيير في قائمة المواد قابلاً للتتبع من خلال أرقام الإصدارات والتواريخ ومعلومات المحرر. وهذا يمنع حدوث أخطاء مكلفة أثناء التغييرات في التصميم أو الإنتاج

توافق الأدوات : يمكن توصيل قائمة المواد الصلبة : يمكن توصيل قائمة المواد الصلبة بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو إدارة دورة حياة المنتج (PLM) أو أنظمة المخزون بأقل قدر من إعادة العمل. يجب أن يكون من السهل تصديرها بتنسيق CSV أو XML لدمجها في سير عمل أكثر تعقيدًا

قابلية الاستخدام عبر الفرق: تستخدم الفرق المختلفة قائمة المواد بطرق مختلفة — الهندسة والتصنيع والمشتريات وحتى الشؤون المالية. يوازن قالب قائمة المواد الجيد بين التفاصيل والوضوح حتى يحصل الجميع على ما يحتاجون إليه

يمكن أن تحدث حقول المشتريات المدعومة بالذكاء الاصطناعي فرقًا كبيرًا في نموذج قائمة المواد الجيد:

💡 نصيحة احترافية: قم بتطوير نظام تعليقات تعاوني في قائمة المواد الخاصة بك حيث يمكن لأعضاء الفريق إضافة ملاحظات سياقية وأسباب التغييرات السابقة وأسس التصميم مباشرة داخل المستند.

16 نموذجًا لقائمة المواد

إذا كنت تعمل في مجال التصنيع أو الهندسة أو تصميم المنتجات أو المشتريات، فأنت تعلم مدى السرعة التي يمكن أن تتدهور بها الأمور بدون نظام واضح.

يمكن أن يؤدي طلب واحد مفقود أو عرض أسعار قديم أو خطأ واحد في التتبع إلى إرباك جدول الإنتاج بأكمله.

إذا كان فريقك يرغب في تقليل عمليات التتبع اليدوية وزيادة وضوح عملياتك، فإن هذه القوالب مصممة لمساعدتك على تحقيق ذلك.

دعونا نلقي نظرة 👇

1. قالب المشتريات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني اعرض جميع طلبات المشتريات والموردين والعقود في لوحة تحكم واحدة منظمة باستخدام قالب المشتريات من ClickUp

قالب ClickUp للمشتريات سهل الاستخدام للمبتدئين هو مساحة عمل جاهزة للاستخدام لتبسيط كل جزء من عملية الشراء. يأتي مع عروض محددة مسبقًا لإجراءات التشغيل القياسية (SOP) وأدلة الموردين وإدارة المخاطر.

ستجد جداول بديهية تصنف الموردين حسب المستوى ومستوى المخاطر، مما يساعدك على تحديد الشركاء المهمين أو نقاط الضعف المحتملة بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد القوائم المخصصة مثل طلبات الاستلام ومفاوضات العقود على تتبع الطلبات وردود RFx وشروط العقود في مكان واحد. في الواقع، توفر قواعد التوجيه والترتيب التلقائية الوقت وتقلل من المتابعة اليدوية، بينما تتيح النظرة العامة المرئية لفريق العمليات الخاص بك متابعة كل نقطة اتصال في عملية الشراء.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

تركز طلبات المشتريات وبيانات الموردين والعقود في لوحة تحكم واحدة سهلة التصفح

يعمل على أتمتة التوجيه والمتابعة، مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء اليدوية

توفر رؤية واضحة لمستويات الموردين ومستويات المخاطر لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً

✅ مثالي لـ: مديري المشتريات أو فرق العمليات أو الشركات الناشئة التي تبني أول عملية رسمية للموردين

2. قالب خطة مشروع التصنيع من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع تقدم خطة التصنيع الخاصة بك قسمًا بقسم في قالب خطة مشروع التصنيع من ClickUp

قالب خطة مشروع التصنيع من ClickUp هو القالب المثالي لإدارة المشاريع الكبيرة والمتعددة الطبقات دون فوضى.

يبدأ الأمر بعرض قائمة بسيط، حيث يمكنك رسم خطة مشروعك الكاملة، مقسمة حسب القسم والإدارة والأولوية. تأتي كل مهمة مع حقول مخصصة لمستوى الجهد ومستوى التأثير والفريق المسؤول.

هل تحتاج إلى إرفاق مورد أو مستند مرجعي؟ ما عليك سوى وضعه في حقل "الملفات" حتى يبقى كل شيء في مكان واحد.

يعد هذا الإعداد مفيدًا بشكل خاص عندما تساهم عدة فرق في إنتاج منتج نهائي واحد، مما يتيح للجميع رؤية التبعيات والمسؤوليات والجداول الزمنية.

من هناك، يمكنك التبديل إلى عرض لوحة تقدم التخطيط، حيث تصبح كل نشاط بطاقة على لوحة كانبان قابلة للسحب والإفلات. والأفضل من ذلك، أن النموذج ليس جامدًا. يمكنك تعديل هيكل القسم أو ضبط تقييمات الجهد أو تغيير مهام الأقسام بنقرة واحدة.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

يقسم مشاريع التصنيع المعقدة إلى أقسام وأولويات يمكن إدارتها

تساعد الحقول القابلة للتخصيص وعروض Kanban على تنسيق عمل الفرق ومرونة سير العمل

يسهل تتبع التبعيات والمسؤوليات والجداول الزمنية عبر الأقسام

✅ مثالي لـ: فرق التصنيع، ومديري العمليات، أو أي شخص ينسق مشاريع متعددة المراحل عبر الأقسام

🌼 هل تعلم: في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، كان المصنعون يديرون قوائم المواد باستخدام البطاقات المثقوبة أو الأساليب الورقية، والتي كانت مملة وعرضة للأخطاء. بحلول أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، أتاح معالج قائمة المواد (BOMP) من IBM —الذي تطور لاحقًا إلى معالج قائمة المواد قاعدة البيانات (DBOMP) في عام 1965— تخزينًا أكثر تقدمًا للبيانات الهرمية لقوائم المواد على أقراص، مما أدى إلى بدء عصر جديد من الأتمتة.

3. قالب إدارة المخزون من ClickUp

احصل على نموذج مجاني نظم وتتبع المخزون حسب الحالة باستخدام قالب إدارة المخزون من ClickUp

بفضل سير العمل البسيط والمنظم، يساعد نموذج إدارة المخزون من ClickUp في مراقبة مستويات المخزون وتتبع احتياجات إعادة الطلب وتقليل أوجه القصور المتعلقة بالمخزون. سواء كنت تدير سلعًا مادية أو مكونات أجهزة أو لوازم مكتبية، يمنحك هذا النموذج رؤية كاملة لما هو متاح وما يحتاج إلى إعادة التخزين وما تم سحبه من الخدمة.

داخلها، يمكنك الوصول إلى عرض اللوحة، المنظم حسب المتوفر في المخزون وغير المتوفر في المخزون ولم يعد مستخدمًا، لترى حالة كل عنصر على الفور. تمثل كل مهمة عنصرًا فرديًا في المخزون، مما يتيح لك تعيين المسؤولية وإرفاق الملفات ذات الصلة وتضمين معلومات المنتج الرئيسية مثل الكمية والمورد أو توقيت إعادة الطلب.

بفضل طرق العرض الإضافية مثل الجدول والجدول الزمني والقائمة وتحديثات الطلبات، يمكنك التبديل بين النظرة العامة على العمليات وتخطيطات التخطيط الأكثر تفصيلاً بناءً على احتياجات فريقك.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

اعرف حالة المخزون على الفور من خلال عرض اللوحة المرئية للمنتجات المتوفرة وغير المتوفرة والمتوقفة عن الإنتاج

قم بتعيين المسؤوليات وإرفاق الملفات مباشرة بكل عنصر من عناصر المخزون لتتبعها بسلاسة

تتيح لك طرق العرض المتعددة (جدول، جدول زمني، قائمة) التبديل بين التخطيط الشامل والتخطيط التفصيلي

✅ مثالي لـ: مديري العمليات أو فرق التنفيذ أو قادة سلسلة التوريد الذين يحتاجون إلى مكان مركزي لتتبع المخزون في الوقت الفعلي

4. قالب المخزون من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع عناصر المخزون وتفاصيل الموردين وحالات الدفع باستخدام نموذج المخزون من ClickUp

يمكن أن يساعدك قالب المخزون من ClickUp في إدارة مخزون المواد وتبسيط عمليات الشراء وتسهيل إدارة المشاريع من البداية إلى النهاية. سواء كنت تعمل مع عدة موردين خارجيين أو تتعامل مع المخزون عبر الفرق، فإن هذا القالب يوضح بيانات المخزون ويساعدك على تجنب تحديات الشراء.

ابدأ بـ عرض قائمة المخزون، الذي يعرض جميع عناصر المخزون والتفاصيل الأساسية مثل الكمية ونقاط إعادة الطلب والتكلفة لكل وحدة ومعلومات المورد. يمكنك حتى إعداد صيغ لإبقاء أرقامك محدثة تلقائيًا.

لفهم بياناتك من زوايا مختلفة، قم بالتبديل إلى طرق العرض مثل حسب حالة الدفع أو حسب المورد. أفضل جزء؟ في نموذج المخزون هذا، يمكنك الوصول إلى عرض خريطة موقع المورد لتصور الموقع الجغرافي للمورد، مما يساعد في الإشراف على سير عمل إدارة علاقات الموردين بالكامل.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

ينظم جميع تفاصيل المخزون ومعلومات الموردين وحالات الدفع في مكان واحد

تساعدك الصيغ المدمجة وطرق عرض الخرائط على تصور مواقع الموردين وأتمتة الحسابات

يمكنك بسهولة تصفية المخزون وتحليله حسب حالة الدفع أو المورد أو حقول رئيسية أخرى

✅ مثالية لـ: فرق المشتريات، ومديري المخزون، أو أي شخص يدير المخزون عبر الموردين الخارجيين

5. نموذج سجل المخزون التجاري من ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم قالب سجل المخزون التجاري من ClickUp لتسجيل تفاصيل العناصر ومراقبة مستويات المخزون وتتبع احتياجات إعادة الطلب باستخدام عروض النماذج والقوائم والملخصات

يوفر نموذج سجل المخزون التجاري من ClickUp للشركات الصغيرة والفرق المتنامية طريقة بسيطة وموثوقة لتتبع مستويات المخزون وتجنب النقص والاستعداد لإعادة الطلب.

يبدأ الأمر بنموذج نموذج عنصر المخزون الذي يساعد فريقك على تسجيل المخزون الجديد بطريقة موحدة. تضمن الحقول مثل اسم العنصر ورقم التخزين والمورد والحد الأدنى لكمية الطلب والمهلة الزمنية الحصول على البيانات الصحيحة مسبقًا. ماذا أيضًا؟ ما عليك سوى مشاركة النموذج باستخدام زر نسخ الرابط والسماح لأعضاء الفريق بإرسال التحديثات مباشرةً.

بمجرد إرسالها، تظهر العناصر في عرض قائمة المخزون، مجمعة حسب الفئة لتسهيل التصفح. يمكنك تعديل الحقول مباشرةً أو تحديث الكميات أو إضافة علامات للرجوع إليها بسرعة. وهذا يجعل إدارة قائمة المنتجات المتزايدة أمرًا سهلاً دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

تسهل النماذج البسيطة على أي شخص تسجيل المخزون الجديد وتحديث مستويات المخزون

تعمل طرق عرض القوائم المجمعة والحقول القابلة للتحرير على تبسيط إدارة المنتجات مع نمو أعمالك

خفيفة الوزن لكنها قوية — مثالية للفرق الصغيرة التي تحتاج إلى الكفاءة دون تعقيد

✅ مثالي لـ: الشركات الصغيرة، وتجار التجزئة، أو أي فريق يبحث عن طريقة بسيطة ولكنها فعالة لإدارة المخزون

قم بتحميل أي ملف بيانات إلى ClickUp Brain واطلب منه تقسيم المحتويات لك!

6. نموذج طلب الشراء والمخزون من ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج أمر الشراء والمخزون من ClickUp لتتبع الطلبات من خلال حالات قابلة للتخصيص

قالب ClickUp لأوامر الشراء والمخزون هو مساحة عمل متعددة العروض مصممة لتبسيط أوامر الشراء وتتبع مستويات المخزون والحفاظ على تنسيق فريقك بشأن ما سيصل وما هو موجود بالفعل في المخزون.

تستخدم عرض اللوحة المجمعة حسب الحالة، مما يسهل تصور مسار كل عنصر — من للطلب إلى معلق، جاهز للمراجعة، وما بعد ذلك. يمكنك إنشاء مهام لكل أمر شراء، وتعيينها لأعضاء الفريق، وإرفاق الملفات، ونقلها عبر 14 حالة قابلة للتخصيص تعكس سير عملك.

ما يميز هذا النموذج هو التوازن بين الهيكل والمرونة. يمكنك مراقبة حركة المخزون وتسجيل تفاعلات الموردين والتأكد من مراجعة كل عنصر وتقديمه وتسليمه دون أي تخمين.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

تصور مسار كل أمر شراء باستخدام لوحات حالة قابلة للتخصيص

يتتبع حركة المخزون وتفاعلات الموردين لضمان شفافية كاملة للعملية

يوازن بين الهيكل والمرونة، ويتكيف مع سير عمل المشتريات الفريد الخاص بك

✅ مثالي لـ: مسؤولي المشتريات وفرق المستودعات ومديري العمليات الذين يحتاجون إلى عملية واضحة وتعاونية للتعامل مع أوامر الشراء وتحديثات المخزون

حوالي 43٪ من العمال يرسلون 0-10 رسائل يوميًا. على الرغم من أن هذا يشير إلى محادثات أكثر تركيزًا أو مدروسة، إلا أنه قد يشير أيضًا إلى عدم وجود تعاون سلس، حيث تجري المناقشات المهمة في أماكن أخرى (مثل البريد الإلكتروني).

7. نموذج طلب منتج ClickUp

احصل على قالب مجاني استخدم نموذج طلب المنتج من ClickUp لجمع الطلبات من العملاء وتتبع تنفيذها ومعالجة مشكلات التسليم من خلال التحديثات التلقائية ولوحة معلومات الطلبات المباشرة

نموذج طلب المنتج من ClickUp هو نموذج موجه للعملاء ونظام إداري في آن واحد. يساعد الشركات على جمع الطلبات وإدارة التنفيذ وتتبع مشكلات الطلبات دون الحاجة إلى التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات والأدوات غير المتصلة.

تبدأ بمشاركة نموذج طلب المنتج مباشرة مع عملائك عبر الموقع الإلكتروني أو المتجر الإلكتروني أو رابط بسيط.

بمجرد إرسالها، تظهر الطلبات الجديدة على الفور في عرض قائمة الطلبات الجديدة. يعرض هذا العرض الإدخالات الجديدة فقط. يمكنك أيضًا إضافة صيغ مقترحة، مثل السعر الإجمالي (سعر الوحدة × الكمية) وعدد الأيام منذ الطلب، لتوفير رؤية فورية لقيمة الطلب وتوقيته — وهو مثالي لتحديد الأولويات أو المتابعة.

ولجعل الأمور أكثر سلاسة، تتولى أتمتة ClickUp المدمجة إجراء التحديثات نيابة عنك. على سبيل المثال، عند إضافة رقم التتبع، يتم تحديث الحالة إلى قيد النقل.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

يجمع طلبات العملاء باستخدام نموذج قابل للمشاركة ويتتبع تنفيذها في الوقت الفعلي

يعمل على أتمتة تحديثات الحالة وتتبع الطلبات، مما يقلل من العمل اليدوي

توفر لوحات المعلومات المباشرة والصيغ المقترحة رؤى فورية حول قيمة الطلبات وتوقيتها

✅ مثالية لـ: المتاجر الإلكترونية، والشركات القائمة على المنتجات، أو فرق تنفيذ الطلبات التي تريد طريقة موثوقة وقابلة للتطوير لإدارة الطلبات الواردة وتتبعها في كل خطوة من خطوات العملية

8. نموذج فاتورة ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ فواتير احترافية باستخدام قالب فاتورة ClickUp

قالب فاتورة ClickUp هو قالب ذو تصميم بسيط واحترافي مصمم لمساعدة الشركات على تتبع الخدمات القابلة للفوترة وإدارة شروط الدفع وعرض تكاليف المشروع بوضوح.

يبدأ هذا النموذج على غرار المستندات بأقسام واضحة لمعلومات الشركة والعميل، والفواتير وتواريخ الاستحقاق، وجدول منظم جيدًا لتفصيل الرسوم. يمكنك تجميع التكاليف حسب المشروع، وعرض المجاميع الفرعية لكل قسم، وإضافة الرسوم أو الخصومات. كما أنه يستوعب أوامر التغيير، مما يجعله مثاليًا للأعمال الجارية أو متعددة المراحل.

ما يجعل هذا النموذج مفيدًا بشكل خاص هو مرونته. ينقسم كل قسم إلى تفاصيل على مستوى المهمة، ويمكنك إصدار الفواتير حسب الكمية أو الساعات أو السعر حسب الخدمة. يمنح المجموع الفرعي الجاري وإجمالي الرصيد المستحق العملاء رؤية شفافة لما يدينون به.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

تصميم احترافي وواضح لعرض الفواتير المفصلة للعملاء

خيارات فوترة مرنة — حسب الكمية أو الساعات أو السعر — تناسب أي خدمة أو مشروع

أقسام مدمجة لأوامر التغيير وإجماليات فرعية جارية تحافظ على شفافية كل شيء

✅ مثالية لـ: المستقلين والوكالات والفرق القائمة على الخدمات التي ترغب في تقديم فواتير احترافية مع تفاصيل مفصلة للمشاريع

9. نموذج تتبع الفواتير من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع الفواتير حسب الحالة وتاريخ الاستحقاق باستخدام نموذج تتبع الفواتير من ClickUp

يوفر نموذج تتبع الفواتير من ClickUp للشركات طريقة بسيطة لكنها فعالة لمراقبة المدفوعات الواردة. سواء كنت تدير فواتير العملاء أو المشاريع المستقلة أو الفواتير عبر سلسلة التوريد الخاصة بك، يساعدك هذا النموذج على مستوى القائمة في تنظيم كل شيء، من تواريخ الاستحقاق إلى معلومات الأسعار، في لوحة تحكم واحدة واضحة.

تسجل كل مهمة التفاصيل المهمة مثل اسم العميل وتفاصيل الاتصال ونوع الدفع والسعر باستخدام الحقول المخصصة. بدلاً من التعامل مع جداول البيانات أو سلاسل الرسائل الإلكترونية، يمكنك إدارة جميع فواتيرك باستخدام حقول منظمة يسهل تصفية وفرز وتحديثها.

استخدم عرض القائمة لتتبع كل فاتورة في مكان واحد، بما في ذلك عرض مركّز على الدخل المدفوع. إذا كنت تفضل سير عمل مرئيًا، فانتقل إلى عرض اللوحة حيث يمكنك سحب وإفلات الفواتير بين الحالات مثل غير مدفوع ومتأخر ومدفوع. إنها طريقة سريعة لمعرفة حالة المدفوعات.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

ينظم جميع الفواتير حسب الحالة وتاريخ الاستحقاق والعميل في لوحة تحكم واحدة

تسجل الحقول المخصصة كل التفاصيل، مما يجعل الفرز والتصفية أمرًا سهلاً

تتيح لك طريقة العرض المرئية للوحة سحب وإفلات الفواتير بين الحالات للحصول على تحديثات سريعة

✅ مثالي لـ: المستقلين، وفرق الشؤون المالية، والشركات التي تتعامل مع العملاء والتي تحتاج إلى إدارة الفواتير عبر عدة جهات اتصال أو مشاريع أو أقسام

10. نموذج تنفيذ الطلبات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع أوامر الشراء والمواد الخام باستخدام قالب تنفيذ الطلبات من ClickUp مع لوحات معلومات مباشرة وتتبع التقدم المحرز

قالب تنفيذ الطلبات من ClickUp هو مساحة عمل جاهزة للاستخدام تساعدك على إدارة دورة الطلبات بالكامل، بدءًا من تتبع المواد الخام وأوامر الشراء وحتى مراقبة التقدم والمواعيد النهائية.

تم تصميم النموذج بناءً على قائمتين أساسيتين: أوامر الشراء والمواد الخام. تمثل كل مهمة ضمن هاتين القائمتين طلبًا أو عنصرًا ماديًا وتأتي مع حقول قابلة للتخصيص مثل نوع الدفع واسم العميل والسعر وتاريخ الاستحقاق. يمكنك أيضًا إنشاء مهام متكررة للمشتريات المتكررة، حتى لا تضطر إلى البدء من الصفر كل شهر.

تجمع لوحة المعلومات العامة كل شيء معًا. فهي توفر لك لمحة مباشرة عن مسار تنفيذ الطلبات، مع أشرطة التقدم وعلامات الأولوية وتواريخ البدء/الانتهاء في جميع القوائم. ستجد أيضًا أقسامًا للمستندات المرجعية والأنشطة الحديثة وملكية المهام.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

تدير دورة الطلبات بالكامل، من المواد الخام إلى أوامر الشراء، في مساحة عمل واحدة

تسهل الحقول القابلة للتخصيص والمهام المتكررة عمليات الشراء المتكررة والتتبع

توفر لوحات المعلومات المباشرة نظرة عامة فورية على تقدم التنفيذ والعقبات

✅ مثالي لـ: فرق سلسلة التوريد أو مديري المستودعات أو قادة العمليات الذين يسعون إلى تحسين رؤية الطلبات وتقليل الاختناقات وتتبع أداء التنفيذ

11. نموذج قائمة مراجعة إدارة الموردين من ClickUp

احصل على نموذج مجاني يساعد نموذج قائمة مراجعة إدارة الموردين من ClickUp في تقييم علاقات الموردين وتنظيمها وتحسينها.

يساعد نموذج قائمة مراجعة إدارة الموردين من ClickUp في تقييم علاقات الموردين وتنظيمها وتحسينها.

ابدأ باستخدام نموذج تقييم الموردين المدمج. يجمع النموذج التفاصيل الأساسية عن الموردين مثل هيكل الشركة ومعلومات الاتصال وجودة العمليات. يستخدم المقيّمون نظام تقييم موحد (من أقل من المعيار إلى يفوق التوقعات) عبر معايير متعددة، مما يضمن عملية مراجعة متسقة ومدعومة بالبيانات.

بمجرد إرسال النموذج، يتم إضافة المورد كمهمة في قائمة تقييمات الموردين، تحت حالة للمراجعة. من هناك، يمكنك نقل المهمة إلى قيد المراجعة، ثم حساب النتيجة الإجمالية للمورد باستخدام حقل صيغة مسبق الإنشاء.

بالنسبة للشركات التي تستخدم أدوات تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، يوفر هذا النموذج جسراً بين تقييم الموردين وسير عمل المشتريات المنظم.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

توحيد تقييم الموردين باستخدام النماذج المدمجة وأنظمة التقييم

يتتبع حالة الموردين وأدائهم لاتخاذ قرارات شراء أفضل

يسد الفجوة بين تقييم الموردين وسير عمل تخطيط موارد المؤسسة

✅ مثالي لـ: فرق المشتريات ومديري الموردين وقادة العمليات الذين يرغبون في تحسين اختيار الموردين وتقليل مخاطر سلسلة التوريد والحفاظ على معايير الجودة

12. نموذج طلب عرض أسعار ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج طلب عرض أسعار ClickUp لإرسال طلبات عرض أسعار مفصلة تتضمن الأسعار وشروط الشحن والدفع

يساعد نموذج طلب عرض الأسعار من ClickUp على توحيد وتبسيط عملية طلب الأسعار من الموردين (حتى تتمكن من مقارنة العروض بسرعة). سواء كنت تبحث عن مواد أو معدات أو خدمات، فإن نموذج طلب عرض الأسعار هذا يحافظ على اتساق التفاصيل وتنظيمها واحترافها.

تم تصميم هذا النموذج بتنسيق واضح على غرار المستندات، ويشمل جميع العناصر الأساسية في طلب عرض أسعار جيد التنظيم: تفاصيل الشركة، وفترة صلاحية عرض الأسعار، ورقم أمر الشراء، وطريقة الشحن، وشروط الدفع.

بالتمرير إلى الأسفل، ستجد جدولًا بسيطًا لتسجيل كمية العناصر والأوصاف وسعر الوحدة والتكاليف الإجمالية. وهذا يسهل إنشاء عروض أسعار للعملاء في غضون دقائق.

ولتحسين الصفقة، يمكنك تكييفها مع المشتريات لمرة واحدة أو العلاقات المستمرة مع الموردين، وتضمين حسابات الضرائب أو الرسوم، وحتى دمجها في سير عمل المشتريات أو إدارة الموردين الأوسع نطاقًا في ClickUp.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

تبسيط عملية إنشاء طلبات عروض الأسعار باستخدام تنسيق واضح واحترافي لجميع التفاصيل الأساسية

يسهل مقارنة عروض أسعار الموردين جنبًا إلى جنب لاتخاذ قرارات أسرع

قابلة للتكيف مع المشتريات لمرة واحدة أو المستمرة، مع جداول مدمجة لتفاصيل التكاليف

✅ مثالي لـ: فرق المشتريات ومديري سلسلة التوريد وأقسام الشؤون المالية التي تطلب عروض أسعار من موردين خارجيين بشكل متكرر

13. قوالب قوائم المواد في Excel من Project Manager

عبر مدير المشروع

يمكن أن يساعدك نموذج قائمة المواد في Excel من Project Manager في إدارة الأجزاء والمكونات والمواد المستخدمة في عملية الإنتاج. وقد تم تصميمه ليعكس سير عمل التصنيع في العالم الحقيقي، باستخدام حقول تتجاوز الكمية والتكلفة.

يتضمن كل جزء من قائمة المواد تفاصيل مثل اسم الجزء ورقم الجزء والوصف وتكلفة الوحدة والتكلفة الإجمالية. هناك أيضًا حقل مستوى قائمة المواد، الذي يساعدك على تتبع مكان كل عنصر في التسلسل الهرمي.

نظرًا لأن النموذج يتضمن المواد الخام ومعلومات التجميع وتفاصيل التكاليف، فإنه مناسب أيضًا لفرق إدارة المخزون والموارد. يمكنك تتبع الكميات والتكاليف الإجمالية لكل عنصر، مما يسهل تخطيط عمليات الإنتاج دون الإفراط في التخزين أو الإنفاق.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

تتبع كل قطعة ومكون ومادة باستخدام حقول تفصيلية لسير العمل في العالم الواقعي

تتضمن مستويات قائمة المواد وتفاصيل التكاليف لتخطيط الإنتاج بدقة

يعمل بشكل جيد مع إدارة المخزون وتخصيص الموارد في Excel

✅ مثالي لـ: المهندسين ومخططي مشاريع التصنيع ومستخدمي تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الذين يديرون التجميعات أو المكونات أو المواد الخام في Excel

📌 نصيحة سريعة: قم بتبسيط تخطيط موارد مؤسستك باستخدام نفس النموذج لتتبع جميع الأجزاء المادية، سواء كنت تدير هيكل قائمة مواد معياري أو تتعلم من خلال سير عمل على غرار جامعة Excel.

14. قالب قائمة المواد في Excel من Katana

عبر Katana

يمكن أن يكون نموذج قائمة المواد في Excel من Katana مفيدًا للمصنعين الذين يسعون إلى تنظيم قطع الغيار والتجميعات الفرعية والتكاليف وعملية التصنيع بأكملها في مكان واحد.

إذا كنت تعمل مع العديد من أنواع المنتجات أو تريد فقط طريقة أكثر وضوحًا لتخطيط مكوناتك، فإن نموذج Excel للمواد هذا يوفر نهجًا بسيطًا ولكنه منظم.

إذا كنت تبحث عن قوالب Excel للتصنيع، فهذه القالب واضحة وجاهزة للاستخدام. سواء كنت تقوم بإعداد قائمة مواد كاملة أو بدأت للتو في تتبع المواد باستخدام Excel، فإن هذا القالب يوفر لك أساسًا قويًا.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

ينظم أجزاء الإنتاج والتجميعات الفرعية والتكاليف في جدول بيانات واضح وجاهز للاستخدام

يدعم العديد من أنواع المنتجات المختلفة وتخطيط قوائم المواد المنظمة

بسيطة بما يكفي للمبتدئين، لكنها قوية لتلبية احتياجات التصنيع المعقدة

✅ مثالية لـ: فرق التصنيع والمهندسين ومصممي المنتجات الذين يديرون تجميعات متعددة وتكاليف المواد في Excel

15. قالب قائمة المواد في Excel/Google Sheets من Vertex42

عبر Vertex42

قالب قائمة المواد من Vertex42 هو جدول بيانات مرن مصمم لتتبع الأجزاء بسهولة، والمراجع المرئية، والتحكم في الإصدارات.

يتضمن النموذج قائمة قطع قابلة للتخصيص لإضافة أسماء القطع وأرقام التعريف والأسعار وحتى الصور. بمجرد تحديد رقم تعريف القطعة في ورقة قائمة المواد الرئيسية، يتم ملء باقي المعلومات تلقائيًا باستخدام صيغ VLOOKUP.

في إصدار Google Sheets، يمكنك تضمين الصور مباشرة داخل الخلايا باستخدام ميزة Image in Cell (صورة في الخلية).

تساعد ورقة عمل سجل المراجعات المنفصلة على تتبع التغييرات التي تطرأ على تصميمات منتجاتك. على الرغم من أن هذا ليس حلاً كاملاً لإدارة متطلبات المواد (MRP)، إلا أن تتبع المراجعات يعد ميزة رائعة للفرق الصغيرة التي تحاول إدارة التحديثات دون حدوث فوضى في الإصدارات.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

قائمة قطع قابلة للتخصيص مع ميزة الملء التلقائي ودعم الصور لتسهيل تتبع القطع

يساعد سجل المراجعات المدمج في إدارة تحديثات المنتجات والتحكم في الإصدارات

مرنة للاستخدام مع كل من Excel و Google Sheets، مثالية للفرق الصغيرة

✅ مثالي لـ: مصممي المنتجات أو المهندسين أو صغار المصنعين الذين يقومون بإنشاء قوائم مواد خفيفة الوزن في Excel أو Google Sheets

🧠 حقيقة ممتعة: منذ أواخر القرن السابع عشر، بدأت البحرية الملكية البريطانية في إضفاء الطابع الرسمي على معايير بناء السفن من خلال ما كان يُعرف باسم " معايير الأبعاد". وقد حددت هذه المعايير معايير إلزامية للسفن — مثل طول سطح المدافع، والعارضة، والعرض، وحتى سماكة الألواح — وتم تحديثها بمرور الوقت (لا سيما في أعوام 1706 و1719 و1733 و1741 و1745).

16. قالب قائمة المواد في Excel من TemplateLAB

عبر TemplateLAB

تم تصميم نموذج قائمة المواد في Excel من TemplateLAB للفرق التي تعمل على تصنيع الأجهزة الإلكترونية أو الأجهزة المعدنية التفصيلية. ويقدم تحليلاً شاملاً لكل مكون مستخدم في المشروع، بما في ذلك الكمية والمساحة ورقم القطعة ومعلومات المورد.

يتم سرد كل عنصر حسب رمزه، متبوعًا بوصف تفصيلي ورقم القطعة ومعلومات التوريد من عدة موردين. هناك أيضًا عمود لوضع علامة على ما إذا كانت القطعة موجودة بالفعل على اللوحة، مما يساعد أثناء التجميع والفحص.

الميزة البارزة هي تركيزها على التوريد من عدة موردين. يتضمن كل صف ما يصل إلى ثلاثة موردين مع روابط نشطة للأجزاء، مما يساعدك على مقارنة التوافر والأسعار.

يتضمن هذا النموذج أيضًا حالة "ملء" وقسم ملاحظات "التنسيب"، مما يسهل التنسيق بين فرق التصميم والتوريد والتجميع.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

تفصيل شامل للمكونات والموردين ومعلومات التوريد لتصنيع الأجهزة الإلكترونية

تسهل أعمدة الموردين المتعددين وروابط الأجزاء النشطة مقارنة الأسعار والتوافر

يتضمن حالة التعبئة وملاحظات الترتيب لتجميع وفحص سلس

✅ مثالي لـ: مهندسي الإلكترونيات ومصممي PCB وفرق الإنتاج التي تعمل في مجال توريد المكونات وبناء النماذج الأولية وتجميع اللوحات

أضف الوضوح إلى سير عملك باستخدام ClickUp

تتسم إدارة المشتريات والإنتاج والمخزون بدرجة كافية من التعقيد.

ولكن القوالب المناسبة يمكن أن تقلل من عبء العمل بشكل كبير، مما يمنحك هيكلًا واضحًا ورؤية أفضل ويقلل من الأخطاء.

إذا سئمت من التعامل مع جداول البيانات غير المترابطة والتحديثات بين الفرق، فإن ClickUp يجمع كل شيء تحت سقف واحد. من قوائم المواد ومراقبة المخزون إلى تتبع الطلبات وسير عمل التنفيذ، تم تصميم قوالب ClickUp القابلة للتخصيص لتعمل بنفس طريقة عمل فريقك.

يمكنك أيضًا إقرانها مع Brain وChat وAutomation لتوفير أقصى درجات الوضوح لجميع سير العمل لديك.

