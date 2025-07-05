أفضل 8 أدوات الذكاء الاصطناعي لمهندسي الشبكات في عام 2025

من حل مشكلات انقطاع الخدمة في الساعة 2 صباحًا إلى معالجة أخطاء التكوين، يتطلب دورك كمهندس شبكات تحقيق التوازن المستمر بين ملايين الأمور.

ولكن ماذا لو كانت أدوات AIOps (الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات) قادرة على تخفيف عبء العمل عنك؟

يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة المهام المملة، والتنبؤ بالأعطال قبل حدوثها، والمساعدة في إدارة التهديدات السيبرانية. وأفضل ما في الأمر؟ لا تحتاج إلى إصلاح نظامك بالكامل. يمكن دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في برامج الشركة الحالية.

في هذا الدليل، قمنا بتجميع أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لمهندسي الشبكات لتحسين خدمات الشبكة وأدائها، مع ذكر مزاياها وعيوبها وأسعارها وتقييمات المستخدمين الفعلية. دعنا نلقي نظرة!

فيما يلي ملخص سريع لأفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لمتخصصي شبكات تكنولوجيا المعلومات:

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp – تقارير الحوادث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحديد أولويات المهام، والأتمتة – حالات المهام المخصصة لسير عمل الشبكة – المستندات، واللوحات البيضاء، ولوحات المعلومات للعمل التعاوني – دعم Multi-LLM (ChatGPT، Claude، Gemini) فرق تكنولوجيا المعلومات والشبكات الصغيرة والمؤسسات التي تدير المشاريع وسير العمل والوثائق في مكان واحد يتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Juniper Mist AI – مساعد الذكاء الاصطناعي "Marvis" لتحليل الأسباب الجذرية – تحسين شبكات Wi-Fi و SD-WAN – عمليات الشبكة الذاتية القيادة – واجهة محادثة للتشخيص فرق الشبكات التي تستخدم أجهزة Juniper وتحتاج إلى شبكات لاسلكية وأتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجربة مجانية (مقتصرة على الولايات المتحدة)؛ أسعار مخصصة SolarWinds Network Performance Monitor – تحليل مسار الشبكة الهجينة – خرائط مرئية ولوحات معلومات مخصصة – تنبيهات الشذوذ القائمة على AIOps – اكتشاف اختناقات الأداء في الوقت الفعلي فرق تكنولوجيا المعلومات متوسطة الحجم التي تدير شبكات مختلطة أو محلية تحتاج إلى رؤية واضحة وإنذارات مبكرة أسعار مخصصة مركز Cisco DNA – التحكم في الوصول استنادًا إلى السياسات باستخدام ISE – اكتشاف التهديدات المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومحلل 3D اللاسلكي – استكشاف الأخطاء وإصلاحها ومراقبة حالة الشبكة في الوقت الفعلي الشركات الكبيرة التي تستخدم أجهزة Cisco وتحتاج إلى شبكات قائمة على النوايا وتخفيف التهديدات بشكل استباقي أسعار مخصصة NetBrain – تخطيط ديناميكي مباشر/تاريخي للشبكة – قابلية المراقبة بمساعدة الذكاء الاصطناعي + إصلاح التذاكر تلقائيًا – فحوصات الامتثال + تحليل التأثير – سير عمل استكشاف الأخطاء وإصلاحها بدون برامج فرق الشبكات المتوسطة إلى الكبيرة التي تدير السحابة المختلطة/SDN والتي تحتاج إلى رؤية في الوقت الفعلي أسعار مخصصة Arista CloudVision – إدارة موحدة عبر مركز البيانات والشبكة الواسعة (WAN) والسحابة – محرك AVA للتحليلات التنبؤية والاستعداد للتدقيق – اكتشاف الانحرافات القائم على القياس عن بُعد – تنسيق السياسات عبر المجالات فرق المؤسسات التي تعمل عبر شبكات مختلطة ومتعددة السحابة وتحتاج إلى قابلية مراقبة عميقة وأتمتة الامتثال أسعار مخصصة Auvik – خرائط طوبولوجيا في الوقت الفعلي وتنبيهات مسبقة التكوين – الوصول عن بُعد (محطة طرفية، نفق، متصفح) – نسخ احتياطية تلقائية وتكامل مع أدوات ITSM – صيانة تنبؤية مع استعادة سريعة من حالات التكوين الخاطئة فرق تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تحتاج إلى إدارة عن بُعد واستعادة البيانات من النسخ الاحتياطية أسعار مخصصة ManageEngine OpManager – تخطيط الطبقة الثانية، ومراقبة النطاق الترددي، وتحليل شبكة WAN – اكتشاف الانحرافات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والإصلاح الذاتي – خرائط مرئية لمراكز البيانات ودعم IPSLA فرق تكنولوجيا المعلومات التي تدير أجهزة شبكات وخوادم متنوعة تحتاج إلى اكتشاف الأعطال + مراقبة الأداء أسعار مخصصة

يمكن لأداة مراقبة الشبكة المدعومة بالذكاء الاصطناعي اكتشاف أنماط حركة المرور غير العادية من جهاز تم تكوينه بشكل خاطئ. وهي تعمل تلقائيًا على تحسين التوجيه وحل المشكلة في غضون ثوانٍ.

يجب عليك اختيار نظام الذكاء الاصطناعي بعناية بحيث يتكامل مع DevOps ويولد رؤى تنبؤية ويدير مشاريع الشبكة بكفاءة.

ابحث عن:

استكشاف الأخطاء وإصلاحها تلقائيًا: اكتشف مشكلات الشبكة وشخصها وحلها دون تدخل بشري

التحليلات التنبؤية: تحليل البيانات التاريخية لتوقع الأعطال أو التحديات قبل حدوثها تحليل البيانات التاريخية لتوقع الأعطال أو التحديات قبل حدوثها واتخاذ قرارات أفضل

كشف الحالات الشاذة: مراقبة حركة مرور الشبكة باستمرار لتحديد الأنشطة غير العادية مثل الأجهزة التي تم تكوينها بشكل خاطئ أو الارتفاعات غير المتوقعة في الاستخدام

الأمان والامتثال: التعرف على السلوكيات المشبوهة، مثل محاولات الوصول غير المصرح بها، من خلال ميزة الكشف عن التهديدات المدمجة

تحسين الشبكة: إدارة النطاق الترددي، وتحديد أولويات التطبيقات الهامة، وتقليل الازدحام، واقتراح مسارات التوجيه المثلى

لوحات تحكم سهلة الاستخدام: احصل على تنبيهات في الوقت الفعلي ومقاييس الأداء وتوصيات قابلة للتنفيذ في واجهة واضحة وبديهية

سير العمل الآلي: قم بتبسيط مهام إدارة الشبكة الروتينية مثل تحديثات التكوين وتطبيق السياسات والاستجابة للحوادث، مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء البشرية

👀 هل تعلم: 51% من المهنيين تعرضوا لخسائر مالية إجمالية بلغت مليون دولار بسبب انتهاكات البيانات. يمكن أن تساعد أدوات أمان الشبكات القائمة على الذكاء الاصطناعي في تعزيز أمان البيانات!

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

عند إعداد أجهزة التوجيه والمحولات وجدران الحماية والشبكات اللاسلكية، تحتاج إلى التأكد من أن كل شيء يعمل بسلاسة وأمان.

يمكن لأداة سير العمل المناسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي أن تعزز الأداء وتشدد الأمان وتحافظ على تدفق البيانات بسلاسة. اطلع على هذه القائمة لتجد الأداة الأنسب لاحتياجاتك!

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات والشبكات)

جرب ClickUp Brain الآن أنشئ أدلة أمان الشبكة وجمع الأفكار لتنفيذ عمليات شبكة آمنة بمساعدة الذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain

ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، يجمع بين إدارة المعرفة وإدارة المشاريع والتعاون الجماعي في واجهة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق أقصى قدر من كفاءة سير العمل. كما يمكنه تكييف نفسه ليناسب احتياجات إدارة الشبكة لديك.

يواجه مهندسو الشبكات تحديات متكررة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل الحوادث وتوثيقها. ولكن بدلاً من توثيق مشكلات الشبكة يدويًا، يمكن أن يساعدك ClickUp Brain في إنشاء تقارير منظمة لمهام الصيانة من البيانات الأولية مع السجلات السابقة والأنماط والملخصات.

أنشئ تقارير حوادث منظمة، ولخصها، وحوّل النقاط المهمة إلى بنود عمل باستخدام ClickUp Brain

تقوم ClickUp AI أيضًا بتحديد أولويات مهامك. إذا تم تكليف مهندس بمهام متعددة، مثل تغيير تكوين VLAN وتدقيق أمني مهم للشبكة، توصي ClickUp AI بالمهمة التي يجب معالجتها أولاً بناءً على درجة الخطورة والتأثير.

لتخفيف العبء عنك، تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي من ClickUp على أتمتة المهام المتكررة مثل تعيين وتحديث حالات مهام صيانة الشبكة وجدولة المواعيد النهائية لمراقبة تحديثات النظام.

باستخدام ClickUp Automations، يمكنك تخصيص التذاكر تلقائيًا بناءً على نوع المشكلة (على سبيل المثال، "تكوين جدار الحماية" يذهب إلى فريق الأمان، و"عدم استقرار BGP" إلى الشبكة الأساسية). يمكنك حتى إعداد سير عمل كامل يعمل دون تدخل يدوي.

✅ مثال: عندما يتم وضع علامة "عاجل" على مهمة ClickUp جديدة في الأولوية + "مركز البيانات" في الحقل المخصص للموقع، فإنها ترسل إشارة إلى المهندس المناوب في Slack، وتضيف المهمة إلى لوحة عمليات مركز البيانات، وتنشئ مهمة فرعية مرتبطة للتوثيق.

أتمتة مهام الصيانة المتكررة وتخصيص التذاكر باستخدام ClickUp Automations

الشيء الرائع حقًا في الذكاء الاصطناعي من ClickUp هو أنه يمكنك العمل مع العديد من LLMs مثل ChatGPT وClaude وGemini مباشرة من مساحة العمل الخاصة بك. بفضل هذه الإمكانية، يمكنك الاستفادة الكاملة من الذكاء الاصطناعي وتوديع الأخطاء البشرية والقيود. قم بالتبديل بين عدة LLMs باستخدام ClickUp Brain وقم بتحسين النموذج للمهمة المطلوبة

يمكن لـ ClickUp أيضًا التكامل مع أدوات المراقبة التابعة لجهات خارجية لتوحيد بيانات الشبكة في لوحات معلومات ClickUp من أجل التحليل واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي.

وعندما يتعلق الأمر بالتعاون بين أقسام الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والأمن والموردين، تتوفر لديك أدوات متعددة لتسهيل إدارة مشاريع الشبكات:

: قم برسم تخطيطات طوبولوجيا الشبكة أو مخططات الهندسة عالية المستوى، ثم قم بتحويل العقد مباشرة إلى مهام قابلة للتنفيذ ClickUp Whiteboards: قم برسم تخطيطات طوبولوجيا الشبكة أو مخططات الهندسة عالية المستوى، ثم قم بتحويل العقد مباشرة إلى مهام قابلة للتنفيذ

نظم مهامك بصريًا باستخدام ClickUp

: قسّم المشاريع الكبيرة إلى مهام ومهام فرعية يمكن إدارتها. ناقش تغييرات التكوين أو خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها مباشرة في المهمة، باستخدام @mentions والتعليقات المخصصة ومرفقات الملفات للسياق. يمكنك تعيين مهام ClickUp: قسّم المشاريع الكبيرة إلى مهام ومهام فرعية يمكن إدارتها. ناقش تغييرات التكوين أو خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها مباشرة في المهمة، باستخدام @mentions والتعليقات المخصصة ومرفقات الملفات للسياق. يمكنك تعيين حالات المهام المخصصة لتحديد مراحل المهام مثل "مراقبة الشبكة" و"تم تحديد المشكلة" و"جاري الإصلاح" و"تم حل المشكلة". وهذا يضمن توافق سير العمل مع المتطلبات الفريدة لمشاريع إدارة الشبكات

مع أذونات: حافظ على إجراءات التشغيل القياسية (SOP) ووثائق عناوين IP وبروتوكولات الأمان وقوائم التحقق من الامتثال ومصفوفات تصعيد الموردين وما إلى ذلك، في مستندات خاضعة للتحكم في الإصدارات ومرتبطة بالمهام ClickUp Docsمع أذونات: حافظ على إجراءات التشغيل القياسية (SOP) ووثائق عناوين IP وبروتوكولات الأمان وقوائم التحقق من الامتثال ومصفوفات تصعيد الموردين وما إلى ذلك، في مستندات خاضعة للتحكم في الإصدارات ومرتبطة بالمهام

من خلال دمج سير العمل في منصة واحدة، يلغي ClickUp الأنظمة المجزأة، مما يتيح لفرق تكنولوجيا المعلومات التركيز على تحسين أداء الشبكة.

أفضل ميزات ClickUp

قم تلقائيًا بإنشاء سجل تغييرات مفصل باستخدام ClickUp AI كلما تم تحديث تكوين الشبكة أو تغيير البنية التحتية، وقم بتخزينه مباشرة في ClickUp Doc المركزي للرجوع إليه باستمرار والاستعداد للتدقيق

أنشئ مهام متكررة في ClickUp للصيانة المجدولة مثل تحديثات جدار الحماية وفحوصات النسخ الاحتياطي وتدقيقات الأمان

اعرض تنبيهات أمان الشبكة وتحليلات وقت التعطل في عرض مركزي واحد باستخدام لوحات معلومات ClickUp

استخدم Slack أو Microsoft Teams أو التنبيهات عبر البريد الإلكتروني لإبقاء المهندسين على اطلاع بمشكلات الشبكة في الوقت الفعلي من خلال أكثر من 1000 تكامل مع ClickUp

📮 ClickUp Insight: 47% من المشاركين في استطلاعنا لم يسبق لهم استخدام الذكاء الاصطناعي للتعامل مع المهام اليدوية، لكن 23% ممن استخدموا الذكاء الاصطناعي قالوا إنه خفف عبء العمل بشكل كبير. قد يكون هذا التباين أكثر من مجرد فجوة تكنولوجية. ففي حين يحقق المستخدمون الأوائل مكاسب ملموسة، قد يقلل الغالبية من شأن قدرة الذكاء الاصطناعي على إحداث تحول جذري في تقليل العبء المعرفي واستعادة الوقت. 🔥 ClickUp Brain يسد هذه الفجوة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في سير عملك. من تلخيص المواضيع وصياغة المحتوى إلى تقسيم المشاريع المعقدة وإنشاء المهام الفرعية، يمكن لذكائنا الاصطناعي القيام بكل ذلك. لا حاجة للتبديل بين الأدوات أو البدء من الصفر. 💫 نتائج حقيقية: خفضت STANLEY Security الوقت المستغرق في إعداد التقارير بنسبة 50٪ أو أكثر باستخدام أدوات إعداد التقارير القابلة للتخصيص من ClickUp، مما أدى إلى تقليل تركيز فرق العمل على التنسيق وزيادة تركيزهم على التنبؤ.

قيود ClickUp

قد يشعر المبتدئون بالارتباك بسبب مجموعة الميزات الواسعة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp

تقرير TrustRadius يشارك:

باستخدام ClickUp، يمكننا إضافة مهام تابعة وتعيينها لفرق مختلفة. وهذا يجعل شرح المهام من البداية أسهل بكثير، حيث أن جميع البيانات موجودة بالفعل ضمن تلك المهمة المحددة.

باستخدام ClickUp، يمكننا إضافة مهام تابعة وتعيينها لفرق مختلفة. وهذا يجعل شرح المهام من البداية أسهل بكثير، حيث أن جميع البيانات موجودة بالفعل ضمن تلك المهمة المحددة.

🧠 حقيقة ممتعة: أول فيروس كمبيوتر على الإطلاق كان يُعرف باسم "الزاحف"

2. Juniper Mist AI (الأفضل للشبكات اللاسلكية والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Juniper Mist AI

يعمل مساعد الشبكة الافتراضية Marvis من Juniper Mist AI كطيار مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمهندسي الشبكات. فهو يشخص مشكلات الشبكة ويحسن البنية التحتية للشبكة ويقلل من تدخل الإنسان في استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

كما يتيح لمهندسي الشبكات الاطلاع على رؤى شاملة حول تجارب المستخدمين من خلال جمع البيانات من نقاط الوصول والمحولات والموجهات وجدران الحماية من Juniper وتحليلها.

أفضل ميزات Juniper Mist AI

ضمان أداء فائق لشبكات Wi-Fi والسلكية و SD-WAN من خلال إدارة موارد الراديو القائمة على الذكاء الاصطناعي

قلل من الزيارات الميدانية واستكشاف الأعطال يدويًا بفضل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قم بتمكين الترابط التلقائي للأحداث، وتحديد الأسباب الجذرية بدقة، وتنفيذ عمليات الشبكة الذاتية القيادة

اجمع رؤى عميقة وإرشادات قابلة للتنفيذ باستخدام واجهة محادثة بلغة طبيعية

قيود Juniper Mist AI

إن نقطة الوصول المجانية إلى Juniper Mist وتجربة ضمان Wi‑Fi لمدة 90 يومًا محدودة في الولايات المتحدة فقط

أسعار Juniper Mist AI

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Juniper Mist AI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Juniper Mist AI

أبرز ما ورد في مراجعة على Reddit:

أعمل في شركة MSP، ونستخدم Cisco و Aruba Central و Meraki و Ruckus و Mist لعملاء وحلول متنوعة. Mist هي المفضلة لديّ حتى الآن بسبب سهولة إعدادها ودعمها. لا يزال أمامهم طريق طويل في مجال التبديل والتوجيه، لكنهم يحققون تقدماً كبيراً.

أعمل في شركة MSP، ونستخدم Cisco و Aruba Central و Meraki و Ruckus و Mist لعملاء وحلول متنوعة. Mist هي المفضلة لديّ حتى الآن بسبب سهولة إعدادها ودعمها. لا يزال أمامهم طريق طويل في مجال التبديل والتوجيه، لكنهم يحققون تقدماً كبيراً.

3. SolarWinds Network Performance Monitor (الأفضل لتوفير رؤية عميقة لحالة الشبكة وحركة المرور)

عبر SolarWinds Network Performance Monitor

ليس من السهل مواكبة الشبكة، سواء كانت داخلية أو مختلطة أو متعددة الموردين. يعمل SolarWinds Network Performance Monitor (NPM) على تبسيط العملية، مما يمنح المهندسين رؤية في الوقت الفعلي لمقاييس الأداء دون الحاجة إلى أتمتة معقدة. بدلاً من الغرق في البيانات، تحصل على رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ لإصلاح المشكلات قبل أن تتفاقم.

أفضل ميزات SolarWinds Network Performance Monitor

أنشئ خرائط مرئية ذكية للشبكات الهجينة والشبكات المحلية لتبسيط المراقبة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

تتبع المسارات الحرجة للشبكة وحللها في الوقت الفعلي لتحديد الاختناقات والأسباب الجذرية لتدهور الأداء

استخدم التنبيهات القائمة على الحالات الشاذة والإشعارات المدعومة بـ AIOps للاستجابة للمشكلات قبل أن تعطل العمليات

أنشئ لوحات معلومات مخصصة تسلط الضوء على مؤشرات أداء الشبكة الرئيسية الأكثر صلة باحتياجات مؤسستك

قيود SolarWinds Network Performance Monitor

واجهة المستخدم والمرئيات أساسية

قد يبدو المنتج والأداء قديمين

لا يمكنك استخدامه لمراقبة شبكة VPN الخاصة بك أو من يدخل ويخرج من شبكتك

أسعار SolarWinds Network Performance Monitor

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SolarWinds Network Performance Monitor

G2: 4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (60+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SolarWinds Network Performance Monitor

يقول أحد المستخدمين على Capterra:

يوفر رؤية واضحة لشبكتنا في الوقت الفعلي، مما يسهل اكتشاف المشكلات وإصلاحها قبل أن تتسبب في تعطل كبير.

يوفر رؤية واضحة لشبكتنا في الوقت الفعلي، مما يسهل اكتشاف المشكلات وإصلاحها قبل أن تتسبب في تعطل كبير.

4. Cisco DNA Center (الأفضل للشبكات القائمة على النوايا والتخفيف الاستباقي للتهديدات)

عبر Cisco DNA Center

لماذا تضيع الوقت في إدارة الشبكة يدويًا؟ يعمل Cisco Catalyst Center على أتمتة تكوينات الأجهزة وتتبع حالة الشبكة وتعزيز الأمان.

بفضل اكتشاف الانحرافات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والرؤى الأمنية المتعمقة، يكتشف التهديدات قبل أن تتحول إلى كوارث، مما يمنحك راحة البال ومزيدًا من الوقت للتركيز على ما يهم.

أفضل ميزات Cisco DNA Center

قم بتنفيذ التحكم في الوصول والتجزئة استنادًا إلى السياسات باستخدام Cisco Identity Services Engine (ISE) لتقييد الوصول غير المصرح به إلى الشبكة

استخدم خوارزميات التعلم الآلي في الوقت الفعلي لاكتشاف مشكلات الشبكة واستكشافها وإصلاحها قبل أن تؤثر على المستخدمين

دعم Wireless 3D Analyzer لرسم خرائط تغطية شبكة Wi-Fi واكتشاف التداخلات وتحسين مشكلات الأداء اللاسلكي

قيود مركز Cisco DNA

متوافق فقط مع أجهزة شبكات Cisco

قد تكون البنية وواجهة المستخدم معقدة بالنسبة لبعض المستخدمين

قد تواجه مشكلة في زمن الاستجابة في ارتباط البيانات

أسعار Cisco DNA Center

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Cisco DNA Center

G2: 4. 3/5 (40+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Cisco DNA Center

مقتبس مباشرة من تقييم G2:

يعد Cisco DNA Center منصة قوية، ولكن قد يكون تعلمها واستخدامها معقدًا. كما أن التكلفة عامل يجب أخذه في الاعتبار.

يعد Cisco DNA Center منصة قوية، ولكن قد يكون تعلمها واستخدامها معقدًا. كما أن التكلفة عامل يجب أخذه في الاعتبار.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية تنفيذ إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

5. NetBrain (الأفضل لتصور البنية التحتية للشبكات المعقدة في الوقت الفعلي)

عبر NetBrain

لا ينبغي أن تفاجئك مشكلات الشبكة. مع NetBrain، يمكنك منع المشكلات بدلاً من الاستجابة لها. فهو ينشئ خرائط شبكة ديناميكية في الوقت الفعلي تقضي على التخمينات.

سواء كنت تعمل في بيئات سحابية مختلطة أو بيئات SDN، فإنها توفر لك رؤية شاملة، حتى تتمكن من استكشاف الأخطاء وإصلاحها بسرعة وتبقى متقدمًا على المشكلات.

أفضل ميزات NetBrain

أنشئ خرائط شبكة حية وتاريخية ومسارات ذهبية للحصول على رؤية كاملة للسحابة الهجينة و SDN

اكتشف المشكلات المؤقتة، وقم بالتشخيص التلقائي للمشكلات، وأغلق التذاكر المتكررة تلقائيًا باستخدام قابلية المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قم بإجراء تقييمات مستمرة على مستوى الشبكة لاكتشاف المخاطر قبل أن تعطل العمليات

خطط واختبر ونفذ التغييرات باستخدام تحليل التأثير المدمج لمنع الأخطاء في التكوين والمخاطر الأمنية

قم بتشغيل سير العمل التلقائي لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها ومعالجتها والامتثال دون الحاجة إلى كتابة نصوص برمجية يدوية

قيود NetBrain

قد تتباطأ الأداة أثناء بعض العمليات

قد يكون التنفيذ صعبًا

قد يكون الأمر مكلفًا للفرق الصغيرة وذوي الميزانية المحدودة

أسعار NetBrain

أسعار مخصصة

تقييمات NetBrain وتعليقات المستخدمين

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن NetBrain

تقييم G2 يمنح الأداة تقييمًا إيجابيًا:

يوفر التعيين الديناميكي وتحليل المسار في الوقت الفعلي واستكشاف الأخطاء وإصلاحها على مستوى البروتوكول. يمكن تنزيل الخرائط/المسارات في Vision لأغراض التوثيق والتدقيق. يمكن التحقق من صحة جميع التغييرات التي تطرأ على الشبكة من خلال NetBrain قبل تنفيذها فعليًا.

يوفر التعيين الديناميكي وتحليل المسار في الوقت الفعلي واستكشاف الأخطاء وإصلاحها على مستوى البروتوكول. يمكن تنزيل الخرائط/المسارات في Vision لأغراض التوثيق والتدقيق. يمكن التحقق من صحة جميع التغييرات التي تطرأ على الشبكة من خلال NetBrain قبل تنفيذها فعليًا.

6. Arista CloudVision (الأفضل للعمليات عبر البيئات الهجينة والمتعددة السحابة)

عبر Arista CloudVision

تعد Network Data Lake (NetDL™) من Arista CloudVision بمثابة آلة زمنية لشبكتك. فهي تجمع البيانات على مستوى الشبكة وتحللها وتربطها ببعضها البعض، مما يوفر رؤى تاريخية وفي الوقت الفعلي. من تشخيص الأسباب الجذرية إلى تعزيز الأمان، إنها أداة قوية للمهندسين الذين يحتاجون إلى رؤية عميقة.

أفضل ميزات Arista CloudVision

دمج شبكات مراكز البيانات والحرم الجامعي والشبكات الواسعة (WAN) والشبكات السحابية في منصة إدارة واحدة

استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد الحالات الشاذة وتحسين تكوينات الأجهزة وتقليل المخاطر الأمنية عبر الشبكات الهجينة والسحابية

نسق سياسات التجزئة الدقيقة وراقبها عبر مجالات شبكية متعددة

استخدم محرك Autonomous Virtual Assist (Arista AVA™) لتحليل بيانات القياس عن بُعد، مما يوفر تحليلات تنبؤية ورؤى قابلة للتنفيذ

حافظ على عرض الوقت الفعلي لامتثال الأجهزة، وتلقى تنبيهات بشأن نقاط الضعف، وأتمتة عمليات التدقيق لضمان الامتثال لمعايير وسياسات الأمان

قيود Arista CloudVision

تتطلب الأداة متطلبات محددة من الأجهزة والبرامج لتحقيق أقصى أداء، مما يؤدي إلى تكاليف إضافية لترقية النظام

أسعار Arista CloudVision

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Arista CloudVision

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Arista CloudVision

يشارك أحد المراجعين على Reddit:

يمكننا أن نرى بالثانية بالضبط متى تتعطل واجهة سيئة أو تنقطع، ومتى تعود للعمل مرة أخرى، وهو أمر قد يفوته جامع SNMP عادي.

يمكننا أن نرى بالثانية بالضبط متى تتعطل واجهة سيئة أو تنقطع، ومتى تعود للعمل مرة أخرى، وهو أمر قد يفوته جامع SNMP عادي.

7. Auvik (الأفضل للإدارة عن بُعد والاستعادة السريعة من الأخطاء في التكوين)

عبر Auvik

يضمن النسخ الاحتياطي التلقائي للتكوين وتتبع الأجهزة من Auvik أن تتمكن فرق تكنولوجيا المعلومات من التعافي من الأخطاء في التكوين والتهديدات الأمنية بأقل وقت تعطل.

تضع إدارة الشبكات المدعومة بالسحابة في المقدمة، وتوفر استكشاف الأخطاء وإصلاحها تلقائيًا، وتحسين الشبكة، والصيانة التنبؤية.

أفضل ميزات Auvik

تصور أتمتة شبكتك بالكامل باستخدام خرائط طوبولوجيا في الوقت الفعلي تدعم المزامنة في الوقت المحدد

استخدم أكثر من 64 تنبيهًا مسبقًا التكوين وقابل للتخصيص لاكتشاف المشكلات ومعالجتها قبل أن تؤثر على المستخدمين

قم بتوصيل Auvik بأنظمة إدارة تكنولوجيا المعلومات المفضلة لديك لتحسين سير العمل والعمليات

الوصول إلى ميزات الإدارة عن بُعد مثل المحطة الطرفية داخل التطبيق والمتصفح عن بُعد والنفق عن بُعد لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشكلات

قيود Auvik

قد يكون تعديل التقارير الحالية والحصول على البيانات أمرًا شاقًا في بعض الأحيان

يعد الإعداد والتكوين أمرًا صعبًا حتى في المستويات الأولية

أسعار Auvik

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Auvik

G2: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (70+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Auvik

على G2، يشارك أحد المستخدمين:

توفر Auvik سهولة النشر والإدارة والمراقبة المستمرة. وهي تعمل باستمرار على تحسين المنصة لزيادة الأمان وسهولة الاستخدام والوظائف.

توفر Auvik سهولة النشر والإدارة والمراقبة المستمرة. وهي تعمل باستمرار على تحسين المنصة لزيادة الأمان وسهولة الاستخدام والوظائف.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية إتقان إدارة حوادث تكنولوجيا المعلومات

8. ManageEngine OpManager (الأفضل لدمج الأداء والأمان واكتشاف الأعطال)

عبر ManageEngine OpManager

هل تواجه صعوبات في التعامل مع خدمات السحابة وأجهزة الشبكة وأداء الخادم؟ ManageEngine OpManager يضع كل شيء تحت السيطرة. تعمل تقنية اكتشاف الأعطال والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تقليل عمليات استكشاف الأعطال المملة، بحيث يمكن للمهندسين التركيز على المشاريع الأكثر أهمية بدلاً من إطفاء الحرائق.

أفضل ميزات ManageEngine OpManager

احصل على رؤية واضحة لحالة جميع الأجهزة القائمة على بروتوكول الإنترنت وتوافرها وأدائها لضمان سلاسة العمليات

قلل وقت التعطل باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في اكتشاف الانحرافات، والتنبيه الذكي، وسير عمل الإصلاح التلقائي

استخدم خرائط الطبقة الثانية وعروض الطوبولوجيا الافتراضية ومخططات الطوابق ثلاثية الأبعاد لمراكز البيانات لفهم التبعيات الشبكية

حلل استخدام النطاق الترددي، واستكشف الأخطاء المحتملة، وعزز موثوقية اتصال شبكة WAN باستخدام تقنية IPSLA من Cisco

قيود ManageEngine OpManager

تتطلب عمليات التكامل مع أطراف ثالثة تكوينًا إضافيًا للشبكة ودعمًا فنيًا

قد تتسبب التحديثات في حدوث مشكلات عرضية في استقرار البرنامج

تخصيص عميق محدود بدون نصوص برمجية ويفتقر إلى خيارات القوالب

أسعار ManageEngine OpManager

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ManageEngine OpManager

G2: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

👀 هل تعلم؟ 70% من المستهلكين يرون فجوة واضحة بين الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل جيد وتلك التي لا تستخدمه.

حسّن إدارة الشبكة ومراقبتها باستخدام ClickUp

مع تزايد تعقيد عمليات الشبكات، يحتاج مهندسو الشبكات ومتخصصو تكنولوجيا المعلومات إلى منصة مركزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة المهام وأتمتة سير العمل وتنظيم الوثائق.

تساعد العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في أتمتة الشبكات وأمنها وتحسين أدائها. لكن ClickUp تبرز كأقوى منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات والشبكات.

فهي تقلل من النفقات الإدارية وتوفر أدوات تعمل على تبسيط سير العمل وتعزيز التعاون وتحسين الإنتاجية بشكل عام.

سواء كنت تدير أمن الشبكة أو تشرف على عمليات الترحيل إلى السحابة أو تضمن وقت تشغيل النظام، فإن ClickUp ينجز العمل بشكل أسرع وأذكى وبأخطاء بشرية أقل.

جرب ClickUp مجانًا!