أفضل 11 أداة لأتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي لعام 2025

سيغير الذكاء الاصطناعي الطريقة التي نعمل بها وندير بها أعمالنا بالطريقة نفسها التي غيّر بها إدخال الإنترنت

ريتشارد بوتر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بيك

العمل المتكرر هو قاتل للإنتاجية - لا أحد يشترك في مهام يدوية لا نهاية لها، ومع ذلك يبدو أنها تتراكم بأسرع مما يمكنك إنجازها.

لحسن الحظ، مثل معظم القطاعات الأخرى، يحمل الذكاء الاصطناعي إمكانات كبيرة لإحداث ثورة في أتمتة سير العمل .

تعمل حلول أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي على تبسيط حياة مديري المشاريع وقادة الأعمال وعشاق الإنتاجية من خلال تحسين عمليات الأعمال وأتمتة الموافقات وتقليل الأخطاء البشرية.

بدءاً من معالجة اللغة الطبيعية إلى التحليلات التنبؤية، فإن أحدث أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي أدوات التفكير المستقبلي لجعل العمل سهلاً بالنسبة لك.

إنشاء عمليات أتمتة مخصصة لسير العمل باستخدام أوامر اللغة الطبيعية باستخدام ClickUp

تستكشف هذه المقالة أفضل أدوات أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعدك على التركيز على النتائج بدلاً من العمليات من أجل تعزيز الإنتاجية .

⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي قائمة بأدوات أتمتة الذكاء الاصطناعي الرائدة التي يمكن أن تعزز إنتاجية مؤسستك:

ClickUp : الأفضل لإدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع أتمتة سير العمل

الأفضل لإدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع أتمتة سير العمل Bardeen.ai: الأفضل لإدخال البيانات وإدارتها

الأفضل لإدخال البيانات وإدارتها Copy.ai: الأفضل لأتمتة مهام التسويق والمبيعات

الأفضل لأتمتة مهام التسويق والمبيعات N8N: الأفضل لأتمتة سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي للأشخاص البارعين تقنيًا

الأفضل لأتمتة سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي للأشخاص البارعين تقنيًا Aisera: الأفضل لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات

الأفضل لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات Taskade: الأفضل لبناء وكلاء ذكاء اصطناعي مدربين

الأفضل لبناء وكلاء ذكاء اصطناعي مدربين كيسفلو: الأفضل لبناء تطبيقات مخصصة بدون كود

الأفضل لبناء تطبيقات مخصصة بدون كود Zapier: الأفضل لأتمتة تكامل التطبيقات

الأفضل لأتمتة تكامل التطبيقات HubSpot: الأفضل لأتمتة CRM

الأفضل لأتمتة CRM جاما: الأفضل لإنشاء العروض التقديمية والمواقع الإلكترونية

الأفضل لإنشاء العروض التقديمية والمواقع الإلكترونية Pipefy: الأفضل لأتمتة العمليات التجارية

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ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات سير عمل الذكاء الاصطناعي؟

يعد اختيار أدوات سير عمل الذكاء الاصطناعي المناسبة أمرًا بالغ الأهمية لتحسين العمليات وتقليل الجهد اليدوي وزيادة الإنتاجية. فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب مراعاتها لضمان تلبية الأداة لاحتياجاتك:

سهولة الاستخدام: اختر الأدوات ذات الواجهة البديهية، مثل أدوات إنشاء الأتمتة بالسحب والإفلات، لتبسيط إنشاء سير العمل وضمان سرعة تبني الفريق لها

اختر الأدوات ذات الواجهة البديهية، مثل أدوات إنشاء الأتمتة بالسحب والإفلات، لتبسيط إنشاء سير العمل وضمان سرعة تبني الفريق لها التخصيص والمرونة: اختر الأدوات التي تسمح لك بتخصيص سير العمل وفقًا لاحتياجاتك الخاصة والتكيف مع العمليات المتغيرة دون الحاجة إلى إعادة تشكيل واسعة النطاق

اختر الأدوات التي تسمح لك بتخصيص سير العمل وفقًا لاحتياجاتك الخاصة والتكيف مع العمليات المتغيرة دون الحاجة إلى إعادة تشكيل واسعة النطاق تكامل الذكاء الاصطناعي: تأكد من أن الأداة تستفيد من الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام، مثل إنشاء سير العمل وإنشاء المحتوى وتلخيص البيانات، مما يوفر الوقت

تأكد من أن الأداة تستفيد من الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام، مثل إنشاء سير العمل وإنشاء المحتوى وتلخيص البيانات، مما يوفر الوقت التكامل مع التطبيقات الأخرى: ابحث عن أداة تتصل بسلاسة مع برامجك الحالية، مثل قواعد البيانات وتطبيقات الاتصالات، لتمكين سير العمل بسلاسة

ابحث عن أداة تتصل بسلاسة مع برامجك الحالية، مثل قواعد البيانات وتطبيقات الاتصالات، لتمكين سير العمل بسلاسة ميزات التعاون: اختر ما يلي التعاون متعدد الوظائف في الوقت الفعلي والوصول متعدد المستخدمين، وأدوات الاتصال المدمجة، والتي تعتبر ضرورية لتعزيز العمل الجماعي والتنسيق

اختر ما يلي التعاون متعدد الوظائف في الوقت الفعلي والوصول متعدد المستخدمين، وأدوات الاتصال المدمجة، والتي تعتبر ضرورية لتعزيز العمل الجماعي والتنسيق قابلية التوسع والأداء: اختر أداة تنمو مع عملك وتتعامل مع أعباء العمل المتزايدة بكفاءة مع تقديم رؤى حول مقاييس الأداء

اختر أداة تنمو مع عملك وتتعامل مع أعباء العمل المتزايدة بكفاءة مع تقديم رؤى حول مقاييس الأداء الأمن والامتثال: إعطاء الأولوية للأدوات ذات الميزات الأمنية القوية والامتثال التنظيمي لحماية البيانات الحساسة وتخفيف المخاطر

إعطاء الأولوية للأدوات ذات الميزات الأمنية القوية والامتثال التنظيمي لحماية البيانات الحساسة وتخفيف المخاطر التحليلات المتقدمة: ابحث عن ميزات المراقبة في الوقت الفعلي وميزات إعداد التقارير الشاملة لتتبع أداء سير العمل وتحديد مجالات التحسين

💡 نصيحة احترافية: عند تنفيذ أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي، ابدأ بالعمليات منخفضة المخاطر وعالية التأثير لإظهار القيمة بسرعة وبناء الدعم الداخلي لمزيد من التبني.

أفضل 11 أداة لسير العمل بالذكاء الاصطناعي

سواء كنت تبحث عن دعم الذكاء الاصطناعي لإدخال البيانات أو تحتاج إلى أتمتة عمليات الأعمال، فإن أدوات أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي هذه لديها الحل المناسب لك:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع أتمتة سير العمل)

تصور وإدارة جميع مهام سير العمل والمهام المرتبطة بها في مكان واحد باستخدام ClickUp ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. بفضل ميزاته القوية مثل ClickUp Brain والأتمتة المتقدمة، يمكنك إدارة العمليات بشكل أكثر ذكاءً وكفاءة.

سواءً كنت تعمل على تحسين سير العمل أو تصور الأفكار أو التعاون بسلاسة، يوفر ClickUp المرونة والقدرة على تركيز كل شيء في منصة واحدة قوية. أتمتة ClickUp تبسيط عبء العمل الخاص بك عن طريق أتمتة المهام المتكررة. يمكنك بسهولة إعداد الإجراءات والمحفزات المستندة إلى قواعد محددة مسبقاً لتنفيذ المهام داخل ClickUp.

قم بإعداد مشغلات الإشعارات وأتمتة تحديثات العمليات والاتصالات دون عناء باستخدام أتمتة ClickUp

على سبيل المثال

تحديث المهام، وتعيين الموارد، وإرسال الإشعارات تلقائياً

إنشاء عمليات تلقائية مخصصة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات فريقك الخاصة

تخلص من العمليات اليدوية الدنيوية، مما يسمح لفريقك بالتركيز على الأهداف ذات الأولوية القصوى

📮ClickUp Insight: اكتشفنا مؤخرًا أن حوالي 33% من العاملين في مجال المعرفة يراسلون من 1 إلى 3 أشخاص يومياً للحصول على السياق الذي يحتاجون إليه.

ولكن ماذا لو كان لديك جميع المعلومات الموثقة والمتاحة بسهولة؟ مع وجود مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain إلى جانبك، يصبح تبديل السياق شيئاً من الماضي.

جرّب ClickUp مجاناً

ClickUp Brain يرتقي بإدارة المشروع من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لربط مهام شركتك ووثائقها وأشخاصها ومعرفتها. تتيح هذه الشبكة العصبية المتقدمة ما يلي:

مهام سير العمل الآلي: إنشاء مهام سير عمل مخصصة استنادًا إلى تعليمات اللغة الإنجليزية البسيطة باستخدام أداة إنشاء الأتمتة (معالجة اللغة الطبيعية)، مما يوفر الوقت ويقلل من الجهد

إنشاء عمليات أتمتة مخصصة باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية باستخدام ClickUp Brain

تواصل مدعوم بالذكاء الاصطناعي : تحدث مع الذكاء الاصطناعي لتلخيص الموضوعات والإجابة عن الأسئلة، وحتى إنشاء عناصر إجراءات من سجل الدردشة داخل ClickUp

: تحدث مع الذكاء الاصطناعي لتلخيص الموضوعات والإجابة عن الأسئلة، وحتى إنشاء عناصر إجراءات من سجل الدردشة داخل ClickUp رؤى ذكية: احصل على إجابات فورية للأسئلة المتعلقة بالمهام والمستندات وأعضاء الفريق في مساحة دردشة ClickUp الخاصة بك. ينشئ ClickUp Brain أيضًا ملخصات وتقارير الفريق ويساعد في كتابة المهام، مما يتيح التواصل بشكل أكثر ذكاءً

مع ClickUp Brain، ستحصل مع ClickUp Brain على مدير مشروع بالذكاء الاصطناعي يدير المهام ويحدثها تلقائيًا، و مدير معرفة بالذكاء الاصطناعي يقدم إجابات من خلال تحليل المستندات والمهام وبيانات الفريق، و كاتب بالذكاء الاصطناعي لصياغة محتوى مخصص وثاقب بسهولة.

الكل في واحد.

استخدم ClickUp Brain للحصول على نصائح حول كيفية أتمتة كل عنصر من عناصر سير العمل وتحسينه

مساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp بديهي وسهل الاستخدام. فهو مبني على البرمجة اللغوية العصبية ويفهم المطالبات النصية البسيطة، لذلك ليست هناك حاجة إلى ترميز أو مدخلات معقدة.

يمكن استخدامه لتطبيقات متنوعة، مثل إنشاء المحتوى، أو إجراء الأبحاث، أو تلخيص البيانات، أو إنشاء مهام سير العمل دون عناء.

وبالإضافة إلى ميزات الذكاء الاصطناعي، يوفر ClickUp ميزات تخطيطية لكل شيء بدءًا من إنشاء مخططات سير العمل للعصف الذهني والتخطيط

العصف الذهني التعاوني : استخدام التفاعلية انقر فوق السبورات البيضاء لتوليد الأفكار ومشاركتها بشكل مرئي مع فريقك

: استخدام التفاعلية انقر فوق السبورات البيضاء لتوليد الأفكار ومشاركتها بشكل مرئي مع فريقك التخطيط المنظم : ارسم خريطة للاتصالات وتصور مسار مشروعك باستخدام انقر فوق الخرائط الذهنية مزيد من الوضوح : احصل على نظرة عامة واضحة لمشروعك باستخدام هذه الأدوات، مما يساعد فريقك على مزامنة الجهود والبقاء على المسار الصحيح

: ارسم خريطة للاتصالات وتصور مسار مشروعك باستخدام انقر فوق الخرائط الذهنية

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

ابدأ بسهولة، بغض النظر عن خبرتك التقنية، بفضل واجهة ClickUp سهلة الاستخدام

تخصيص مساحة العمل الخاصة بك مع مجموعة متنوعة من طرق العرض، بما في ذلك القوائم واللوحات وكانبان والتقويمات

استخدم الحقول المخصصة والحالات المخصصة وعمليات التكامل مع أدواتك المفضلة لتكييف المنصة مع احتياجاتك الفريدة

استفد من قوالب تخطيط العمليات و قوالب سير العمل لتصور العمليات وتصميمها وتحسينها

قيود ClickUp

يجد بعض المستخدمين أن وظيفة الاستيراد في ClickUp غير موثوق بها، ويبلغون عن وجود أخطاء وتناقضات

يمكن أن تكون مجموعة الميزات الواسعة للمنصة مربكة، مما يؤدي إلى الارتباك ومنحنى تعليمي حاد

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

لقد جربنا منصات أخرى، ولكن لم يقدم أي منها مستوى التخصيص والأتمتة الذي كنا بحاجة إليه. يتيح لنا ClickUp تشغيل عملية شفافة

أوسكار أغيلار، مدير عمليات التسويق, سيمكس 👀 هل تعلم؟ وفقًا لشركة Deloitte، فإن أكبر عائقين لاعتماد الأتمتة في مكان العمل هما تجزئة العمليات وجاهزية تكنولوجيا المعلومات.

2. باردين (الأفضل لإدخال البيانات وإدارتها)

عبر باردين باردين هو نظام سحابي برنامج أتمتة سير العمل أداة يمكن للشركات من جميع الأحجام استخدامها لأتمتة العمليات الآلية.

يمكن لباردين أتمتة العديد من المهام، بما في ذلك إدخال البيانات، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. كما يوفر أيضًا أداة تجريف الويب المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يمكنها استخراج البيانات من صفحة الويب الحالية، أو إثراء البيانات من قائمة الروابط، أو تشغيل الأتمتة عند حدوث تغيير في موقع الويب.

باردين أفضل الميزات

إنشاء مصنفات مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك. حدِّد معاييرك، وسيتولى Bardeen عملية التصنيف لبياناتك بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني، والعملاء المحتملين، وما إلى ذلك.

أتمتة المهام الشاقة باستخدام إمكانات التعلُّم الآلي في Bardeen. تصفية العملاء المحتملين وتوجيه رسائل البريد الإلكتروني وتنظيم استفسارات الدعم دون عناء

إعطاء الأولوية لأمن البيانات بفضل شهادة Bardeen's SOC 2 من النوع الثاني، مما يضمن بقاء معلوماتك الحساسة محمية

استفد من الأتمتة القوية دون إجهاد ميزانيتك بفضل أسعار باردين المرنة

قيود باردين

منحنى تعلم أكثر حدة مقارنة بأدوات الاستماع الاجتماعي الأخرى

يتطلب معرفة تقنية لإعداد عمليات الأتمتة المتقدمة

أسعار باردين

مجاني

المحترف: 60 دولارًا شهريًا

60 دولارًا شهريًا الشركات: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: أسعار مخصصة

باردين التقييمات والمراجعات

G2: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

🧠حقيقة ممتعة: يتعلم باردين بينما يراقبك أثناء عملك. إنه قادر على اقتراح الأتمتة بناءً على عاداتك - حتى قبل أن تعرف أنك بحاجة إليها.

3. Copy.ai (الأفضل لأتمتة مهام التسويق والمبيعات)

عبر Copy.ai من خلال الاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة, Copy.ai تمكين المستخدمين من إنشاء محتوى عالي الجودة دون عناء.

سواء كنت مسوقًا متمرسًا أو كاتبًا مبتدئًا أو رائد أعمال مشغول، يمكن أن يساعدك Copy.ai في التغلب على مشكلة الكتابة وتبسيط سير عملك وإنتاج محتوى مقنع يلقى صدى لدى جمهورك المستهدف.

أفضل ميزات Copy.ai

الوصول إلى مكتبة واسعة من النماذج المدعومة بالذكاء الاصطناعي لبدء عملية الكتابة وتوفير الوقت

تلقي اقتراحات وتحسينات في الوقت الفعلي لتحسين أسلوبك في الكتابة ونبرة الصوت والوضوح

قم بتخصيص المحتوى الذي تم إنشاؤه وفقًا لصوت علامتك التجارية وأسلوبها وتفضيلات جمهورك

ترجمة المحتوى الخاص بك إلى لغات متعددة للوصول إلى جمهور عالمي

اختبر الأشكال المختلفة للمحتوى الخاص بك لتحديد النهج الأكثر فعالية

قيود Copy.ai

قد يبدو المحتوى عامًا للغاية في بعض الأحيان

يتطلب تدقيقًا مكثفًا للحقائق

تسعير موقع Copy.ai

مجاناً

المبتدئ: 49 دولارًا في الشهر

49 دولارًا في الشهر متقدم: 249 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

249 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

Copy.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (180+ تقييم)

4.7/5 (180+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Copy.ai؟

_Copy.ai يمكن أن يكون موفرًا للوقت عند إنشاء محتوى قصير مثل أوصاف المنتجات أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل الإخبارية أو أي شكل آخر من أشكال المواد التسويقية. إنه سهل الاستخدام ويوفر ميزات أتمتة سير العمل التي تعتبر رائعة لتبسيط عملية إنشاء المحتوى مراجعة Capterra 4. N8N (الأفضل لأتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي الأصلي للأشخاص البارعين تقنيًا)

عبر N8NN8N هو مصدر مفتوح إدارة سير العمل أداة مصممة خصيصًا للمستخدمين التقنيين. توفر منصة قوية ومرنة لربط التطبيقات والخدمات المختلفة وأتمتة المهام وتحسين سير العمل.

يمكنك تثبيت N8N وتشغيله على الخادم الخاص بك أو البنية التحتية السحابية كحل ذاتي الاستضافة. يمنحك هذا تحكمًا كاملاً في بياناتك وسير العمل.

N8N أفضل الميزات

الاندماج مع خدمات الذكاء الاصطناعي الشائعة مثل TensorFlow وOpenAI لإنشاء تدفقات عمل تتضمن قدرات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي

العمل مع الإضافات القائمة على التعليمات البرمجية باستخدام JavaScript وPython. يتيح لك ذلك توسيع وظائف N8N لأتمتة حتى أكثر المهام تعقيدًا

إدارة حجم كبير من عمليات تنفيذ سير العمل، مما يجعلها مناسبة للمؤسسات الكبيرة وسيناريوهات الأتمتة المعقدة

لا تقلق بشأن الأمان مع ميزات مثل التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار والتوافق مع SOC 2

استخدام N8N وتعديله بحرية، حيث إنه مشروع مفتوح المصدر برخصة عادلة الكود

قيود N8N

مكتبة تكامل مبنية مسبقًا أصغر مقارنةً بالمنصات الأخرى، وغالبًا ما تتطلب عقدًا مخصصة لخدمات معينة

خيارات الدعم الرسمي محدودة، حيث تعتمد بشكل أساسي على دعم المجتمع والتوثيق

تسعير N8n

المبتدئين: 24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المحترف: 60 دولارًا شهريًا

60 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

N8N التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

👀 هل كنت تعلم؟ يمكن تتبع التاريخ الحديث لسير العمل إلى فريدريك تايلور وهنري جانت، على الرغم من أن مصطلح "سير العمل" لم يكن يستخدم على هذا النحو خلال حياتهما. في الواقع، كانت إحدى أقدم الحالات التي استخدم فيها مصطلح "سير العمل" في مجلة هندسة السكك الحديدية من عام 1921 .

5. أيسيرا (الأفضل لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات)

عبر أيسيرا من بين الحلول المتخصصة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي (ITSM), أيسيرا تبرز

من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتقدمة، فإن أيسيرا برنامج أتمتة المهام أتمتة المهام الروتينية، وتحسين أوقات حل الحوادث، وتعزيز كفاءة تكنولوجيا المعلومات بشكل عام.

تُمكِّن منصة Aisera فرق تكنولوجيا المعلومات من تقديم تجارب خدمة استثنائية من خلال أتمتة تصنيف التذاكر وتحديد أولوياتها وحلها.

وبفضل الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات تحديد المشكلات المحتملة بشكل استباقي وتقليل وقت التوقف عن العمل وتحسين رضا المستخدمين.

أفضل ميزات Aisera

تصنيف التذاكر وترتيب أولوياتها تلقائياً، وتحديد السبب الجذري للحوادث، والتوصية بالحلول - أو أتمتتها

استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الحوادث المحتملة بشكل استباقي قبل أن تؤثر على المستخدمين، مما يسمح لفرق تكنولوجيا المعلومات باتخاذ إجراءات وقائية

الاستفادة من مساعدة الوكلاء لمساعدة الوكلاء على إكمال المهام بشكل أسرع من خلال تزويدهم بالمعلومات ذات الصلة والحلول المقترحة

التكامل مع أنظمة إصدار التذاكر وقنوات الاتصال الحالية لتوفير واجهة محادثة للمستخدمين لإرسال الطلبات والحصول على المساعدة

قيود Aisera

يمكن أن يكون الإعداد الأولي والنشر الأولي معقدًا وعرضة للمشاكل على الرغم من مساعدة مديري نجاح العملاء

صعوبات في توفير نتائج بحث دقيقة للاستعلامات المعقدة، مما يؤثر على جهود استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تسعير Aisera

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات أيسيرا

G2: 4.4/5 (أكثر من 110 تقييمات)

4.4/5 (أكثر من 110 تقييمات) Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Aisera؟

تستخدم Aisera الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول الخدمة الذاتية، مثل روبوتات الدردشة الآلية والوكلاء الافتراضيين، والتي يمكنها إدارة مجموعة واسعة من استفسارات المستهلكين بفعالية. وهذا يقلل من الاعتماد على الوكلاء البشريين ويوفر نفقات التشغيل.

توفر المنصة توافرًا متسقًا وهو أمر بالغ الأهمية لمؤسسات التجارة الإلكترونية التي تعمل على مستوى العالم ولديها عملاء في عدة مناطق زمنية. مراجعة G2 التي تم التحقق منها 6. Taskade (الأفضل لبناء وكلاء ذكاء اصطناعي مدربين)

عبر تاسكاد في حين أنه أداة لإدارة المشاريع في المقام الأول, تاسكاد يمكن أن يدعم التدريب على الذكاء الاصطناعي من خلال تنظيم البيانات وتسهيل التعاون وتوفير الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي. وتساعد هيكلة مجموعات البيانات داخل لوحات ومهام تاسكاد على تبسيط تعلم الذكاء الاصطناعي، بينما تتيح ميزات التعاون الخاصة بها مشاركة المعرفة والتغذية الراجعة، مما يخلق بيئة تدريب أكثر تفاعلية.

أفضل مزايا تاسكاد

تجميع البيانات من مصادر مختلفة مثل المستندات والملفات وموارد الويب وحتى مقاطع فيديو YouTube لتدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي

منح وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك إمكانية الوصول إلى المشاريع المباشرة. يسمح ذلك للوكيل بالتعلم في الوقت الفعلي أثناء عملك على مشاريعك

قيود تاسكاد

قد لا يلبي التخصيص للجماليات والتخطيط احتياجات جميع المستخدمين

يوفر توقيت المهام الأساسية ولكنه يفتقر إلى ميزات شاملة لتتبع الوقت

تسعير #### تسعير تاسكاد

مجاني

Taskade Pro: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم تاسكاد للفرق: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تاسكاد #### تقييمات ومراجعات تاسكاد

G2: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

💡 نصيحة للمحترفين: اجمع بين أدوات أتمتة سير العمل مع روبوتات الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة دعم العملاء من البداية إلى النهاية، بما في ذلك إنشاء التذاكر وحلها.

7. Kissflow (الأفضل لإنشاء تطبيقات مخصصة بدون كود)

عبر كيس فلوكيس فلو هي عبارة عن منصة ثورية لتطوير التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية/بدون تعليمات برمجية تمكن أي شخص، بغض النظر عن خبرته التقنية، من إنشاء تطبيقات أعمال مخصصة.

تعمل واجهة Kissflow البديهية ووظيفة السحب والإفلات على التخلص من الحاجة إلى الترميز المعقد، مما يسمح لمستخدمي الأعمال والمطورين المواطنين بإنشاء تطبيقات قوية تعمل على تحسين سير العمل وأتمتة المهام وتحسين كفاءة الأعمال بشكل عام.

أفضل ميزات Kissflow

صمم تخطيط تطبيقك ووظائفه وسير العمل بصريًا دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية

استفد من مكتبة من القوالب المعدة مسبقًا لتطبيقات الأعمال النموذجية، مثل نماذج طلبات الإجازات وتقارير النفقات وسير عمل الموافقة

تخزين بيانات التطبيق وإدارتها بأمان مع إمكانات قوية لإدارة البيانات تمنحك التحكم في وصول المستخدم والأذونات

التكامل مع أنظمة الأعمال الحالية مثل إدارة علاقات العملاء وتخطيط موارد المؤسسات ومنصات التخزين السحابية

النشر بمرونة حسب ما يناسبك، مما يسمح لك باستضافة تطبيقاتك في مكان العمل أو في السحابة

قيود Kissflow

قد يؤدي دعم واجهة برمجة التطبيقات المحدود إلى إعاقة الشركات التي تحتاج إلى قدرات تكامل واسعة النطاق

تواجه لوحة التحكم من حين لآخر مواطن الخلل، مما يؤثر على سهولة الاستخدام

تسعير كيس فلو

الأسعار الأساسية: 1,500 دولار شهريًا (تشمل 50 مستخدمًا)

1,500 دولار شهريًا (تشمل 50 مستخدمًا) المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كيس فلو

G2: 4.3/5 (أكثر من 580 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 580 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 50 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Kissflow؟

توفر عمليات التكامل الخاصة به واجهات مبنية مسبقًا لأتمتة عمليات محددة وتبادل البيانات بين الأنظمة، كما أن عمليات سير العمل سهلة الاستخدام بشكل لا يصدق، حتى بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم خبرة في التطوير. مراجعة Capterra 8. Zapier (الأفضل لأتمتة تكامل التطبيقات)

عبر زابير إذا كنت تبحث عن أتمتة مهام سير العمل أثناء توصيل تطبيقاتك المفضلة, زابير لديه حل رائع.

تخيّل عالماً تتدفق فيه البيانات بسهولة بين نظام إدارة علاقات العملاء ومنصة التسويق عبر البريد الإلكتروني وأداة إدارة المشاريع، مما يلغي الإدخال اليدوي للبيانات ويتيح لك التركيز على مهام أكثر استراتيجية.

يجعل Zapier هذا الأمر ممكناً بفضل مكتبة واسعة تضم أكثر من 7000 تطبيق مدعوم، تشمل كل شيء بدءاً من أدوات الإنتاجية إلى منصات التسويق.

أفضل ميزات Zapier

استخدم قوة "Zaps"، وهي عبارة عن تدفقات عمل تلقائية تقوم بإنشائها باستخدام واجهة سحب وإفلات بسيطة، لتخفيف الأعمال المزدحمة عن كاهلك

ودِّع الترميز المعقد! يعطي Zapier الأولوية لسهولة الاستخدام. من خلال واجهته البديهية، يمكن لأي شخص إنشاء أتمتة قوية

أتمتة مهام مثل إضافة عملاء محتملين جدد إلى CRM الخاص بك من عمليات إرسال النماذج أو إرسال رسائل بريد إلكتروني للمتابعة بناءً على تفاعلات العملاء

تخصيص Zaps مع المنطق الشرطي والفلاتر والتأخيرات لتلبية احتياجاتك الخاصة

قيود Zapier

يفتقر Zapier إلى تطبيق للأجهزة المحمولة، مما يمنع إنشاء عمليات تكامل التطبيقات على الهواتف أو الأجهزة اللوحية

يزيد السعر مع زيادة عدد عمليات التشغيل التلقائي والزابات، مما قد يرهق الميزانيات المحدودة

تسعير Zapier

مجاني

المحترف: 29.99 دولارًا في الشهر

29.99 دولارًا في الشهر الفريق: 103.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر

103.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات زابير

G2: 4.5/5 (1,300+ تقييم)

4.5/5 (1,300+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,900 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: استخدم المنطق الشرطي (إذا-ثم-قواعد) داخل أدوات سير عمل الذكاء الاصطناعي لإنشاء مهام سير عمل ديناميكية تتكيف تلقائيًا مع التغييرات في البيانات أو العمليات.

9. HubSpot (الأفضل لأتمتة CRM)

عبر هبسبوت ال مركز عمليات HubSpot هو أداة لتغيير قواعد اللعبة بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى أتمتة عمليات المبيعات وتعزيز كفاءة سير العمل.

تتجاوز هذه المجموعة إدارة جهات الاتصال الأساسية، حيث تقدم ميزات أتمتة قوية لتحسين خط أنابيب المبيعات ورعاية العملاء المحتملين وإتمام الصفقات بشكل أسرع.

أفضل ميزات Hubspot

إنشاء مهام سير عمل تلقائية تقوم بتشغيل الإجراءات بناءً على معايير محددة. على سبيل المثال، تعيين عملاء محتملين تلقائيًا لمندوبي المبيعات أو إرسال رسائل بريد إلكتروني للمتابعة

حافظ على تحديث خط أنابيب المبيعات الخاص بك مع القدرة على سحب وإسقاط العملاء المحتملين إلى المراحل الصحيحة. تتبع تقدم الصفقات، وأتمتة التحديثات، واكتساب رؤى قيمة حول أداء مبيعاتك

قم بإشراك العملاء المحتملين باستخدام تسلسلات البريد الإلكتروني المخصصة التي يتم تشغيلها من خلال إجراءات محددة. عزِّز العملاء المحتملين بمحتوى قيِّم لتظل في صدارة اهتماماتك طوال رحلة الشراء

جدولة الاجتماعات دون عناء مع روابط الاجتماعات المدمجة والجدولة الدورية

احصل على رؤى قيّمة حول أداء مبيعاتك من خلال التقارير ولوحات المعلومات التفصيلية. تتبع المقاييس مثل معدلات تحويل الصفقات ومصادر العملاء المحتملين

قيود Hubspot

لا تتضمن الخطط ذات المستوى الأدنى ميزات اختبار A / B، مما يحد من قدرات التجريب

يفتقر HubSpot إلى الأعمدة أو المتتبعات الخاصة بالصناعة، مما يجعله أقل ملاءمة للمتطلبات المتخصصة

تسعير Hubspot

مجاني

Operations Hub Hub Starter: 20 دولارًا شهريًا لكل مقعد

20 دولارًا شهريًا لكل مقعد منصة عملاء المبتدئين: 20 دولارًا شهريًا لكل مقعد

20 دولارًا شهريًا لكل مقعد Operations Hub Professional: 800 دولار/شهرًا (يشمل مقعدًا واحدًا؛ وتبدأ أسعار المقاعد الإضافية من 50 دولارًا في الشهر)

800 دولار/شهرًا (يشمل مقعدًا واحدًا؛ وتبدأ أسعار المقاعد الإضافية من 50 دولارًا في الشهر) منصة العملاء المحترفين: 2,000 دولار شهريًا (تشمل مقعدًا واحدًا؛ وتبدأ تكلفة المقاعد الإضافية من 75 دولارًا شهريًا)

تقييمات ومراجعات Hubspot

G2: 4.5/5 (أكثر من 460 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 460 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 260 تقييم)

10. جاما (الأفضل لإنشاء العروض التقديمية والمواقع الإلكترونية)

عبر جاما أصبح التصميم السهل أكثر سهولة من أي وقت مضى مع جاما هي أداة تصميم مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على إنشاء عروض تقديمية ومواقع ويب مذهلة.

من خلال الاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تقوم Gamma بتحليل المحتوى الخاص بك، وإنشاء تخطيطات جذابة بصريًا، واقتراح عناصر التصميم، وتحسين المحتوى لتحقيق أقصى قدر من التأثير.

جاما أفضل الميزات

استفد من قوة الذكاء الاصطناعي لإنشاء تخطيطات جميلة واحترافية لعروضك التقديمية ومواقعك الإلكترونية تلقائيًا

استيراد المحتوى من العروض التقديمية أو المستندات الموجودة، مما يوفر الوقت

إشراك جمهورك بعناصر تفاعلية مثل المعارض ومقاطع الفيديو والمخططات

تخصيص الخطوط والألوان والتخطيطات والصور لضمان أن يعكس المحتوى الخاص بك هوية علامتك التجارية الفريدة

تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي على العروض التقديمية والمواقع الإلكترونية. شارك المشاريع، واترك التعليقات، واعملوا معاً دون الحاجة إلى الدردشة ورسائل البريد الإلكتروني

قيود جاما

يمكن أن تكون إدارة عدد كبير من المستخدمين والمشاريع معقدة، مما يجعلها أقل مثالية للفرق الكبيرة

أدوات أتمتة الذكاء الاصطناعي مثل جاما قد تحتفظ بالتحيزات الثقافية من بيانات التدريب الخاصة بها، مما قد يؤثر على حيادية المحتوى

تسعير #### جاما

مجاناً

بالإضافة: 10 دولارات شهرياً لكل مقعد

10 دولارات شهرياً لكل مقعد الإيجابي: 20 دولاراً شهرياً لكل مقعد

جاما التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

🧠 حقيقة ممتعة: يمكن للذكاء الاصطناعي الآن أتمتة مهام سير عمل تحرير الفيديو بالكامل من خلال اكتشاف المشاهد الرئيسية وتطبيق الانتقالات وحتى إنشاء التسميات التوضيحية تلقائيًا.

11. Pipefy (الأفضل لأتمتة العمليات التجارية)

عبر بيبفيبايبفي هو رائد أتمتة العمليات التجارية (BPA) منصة مصممة لتمكين المؤسسات من جميع الأحجام من تحسين سير العمل والقضاء على الاختناقات وتحقيق التميز التشغيلي.

على عكس حلول أتمتة سير العمل التقليدية الجامدة في مجال أتمتة عمليات الأعمال، تقدم أداة أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي من Pipefy نهجًا سهل الاستخدام وبدون تعليمات برمجية يسمح لأي شخص بإنشاء وإدارة عمليات سير عمل مخصصة في دقائق.

أفضل ميزات Pipefy

تصميم مهام سير العمل بشكل مرئي مع مراحل قابلة للتخصيص، ومهام مؤتمتة، ومنطق مشروط مع واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام

احصل على رؤى قيمة حول سير عملك من خلال التقارير ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي. تتبع التقدم المحرز، وحدد الاختناقات، واتخذ قرارات قائمة على البيانات

توسَّع مع أعمالك مع خطط مرنة وخيارات تخصيص مرنة لتلبية احتياجاتك الخاصة

التكامل مع ميزات الأمان على مستوى المؤسسات والتحكم في وصول المستخدم لتحقيق الأمان الأمثل للبيانات

قيود Pipefy

لا يمكن البحث في جميع الحقول، مما قد يؤدي إلى تعقيد عملية العثور على بطاقات أو بيانات محددة بسرعة

قد يكون التنقل صعبًا، وقد تبدو الأتمتة داخل الأنابيب معقدة للغاية

تسعير Pipefy

المبتدئين: مجانًا

مجانًا الشركات: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة غير محدود: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Pipefy

G2: 4.6/5 (أكثر من 220+ تقييم)

4.6/5 (أكثر من 220+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 310 تقييمات)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Pipefy؟

_ أنا معجب بواجهة Pipefy البديهية وسهلة الاستخدام. كان من السهل البدء واستخدام الميزات المعقدة دون الشعور بالإرهاق! وبفضل هذه الأداة الفعالة، تمكنت بسرعة من إنشاء مخططات انسيابية وظيفية تمثل فكرتي أو خطتي بدقة - وهو مورد لا يقدر بثمن للعارضين المحترفين مثلي مراجعة G2 التي تم التحقق منها لا تكتفي بالتخصيص. قم بتحسين سير عملك باستخدام ClickUp

عندما يكون الوقت هو الأساس، فإن الأتمتة أكثر من مجرد ميزة. تعتمد على الذكاء الاصطناعي أدوات أتمتة العمليات أحدثت تحولاً في طريقة عملنا من خلال تولي المهام المتكررة، مما وفر الوقت للفرق للتركيز على الأولويات الاستراتيجية التي تقود النجاح.

من بين هذه الأدوات، يجمع حل الأتمتة متعدد الاستخدامات من ClickUp بين ميزات الذكاء الاصطناعي القوية وواجهة سهلة الاستخدام لتلبية احتياجات العمل المختلفة.

يوفر ClickUp منصة شاملة لتحسين سير العمل وتعزيز تعاون الفريق وزيادة الإنتاجية. باستخدام ClickUp Brain، يمكنك بسهولة إنشاء مهام سير عمل مخصصة، وأتمتة المهام المتكررة، وربط المهام والمستندات ورؤى الفريق - كل ذلك في مكان واحد. اشترك في ClickUp اليوم واكتشف كيف يمكن لسير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي تحسين إنتاجيتك!