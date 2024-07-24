أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات في 2025

تخيل قضاء وقت ثمين في جمع تقارير الحالة اليومية من كل فريق يعمل في مشروع ما، وتجميع تلك البيانات، وإنشاء التقارير، ومشاركتها مع أصحاب المصلحة. لا تترك العملية برمتها أي وقت للمهام الاستراتيجية.

ولكن مع الأتمتة، تقوم الأداة بجمع البيانات وتجميعها وتنسيقها وإنشاء التقارير ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي وإرسال الإشعارات إلى أصحاب المصلحة. وعلى الفور، يكون لديك المزيد من الوقت لتخصيصه لتخطيط المشروع والعصف الذهني ومناقشات الفريق.

هذا هو بالضبط سبب بحثي المستمر عن الأدوات التي تزيد من الكفاءة وإنتاجية الفريق!

من بين جميع أدوات الذكاء الاصطناعي التي اختبرتها خصيصًا لمحترفي تكنولوجيا المعلومات، برز عدد قليل منها فقط. فيما يلي قائمة مجمعة بالأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمحترفي تكنولوجيا المعلومات من تجربتي والبحث الشامل الذي أجراه فريق ClickUp. يمكن أن تساعدك هذه الأدوات في كل شيء بدءاً من تبسيط سير العمل إلى إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات المعقدة.

لنبدأ!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الذكاء الاصطناعي لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات؟

في هذا العصر المتطور تقنياً، يجب على محترفي تكنولوجيا المعلومات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.

إليك بعض الميزات الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار أداة ذكاء اصطناعي لفريق تكنولوجيا المعلومات لديك:

إمكانات التكامل: تحقق مما إذا كانت الأداة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تتكامل مع مجموعة التقنيات الحالية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك. بالإضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك مدى سهولة نشرها. تعمل بعض أدوات الذكاء الاصطناعي على تسريع عملية النشر باستخدام قوالب مدمجة، بينما تتطلب أدوات أخرى التخصيص لتناسب أغراضًا محددة

تحقق مما إذا كانت الأداة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تتكامل مع مجموعة التقنيات الحالية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك. بالإضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك مدى سهولة نشرها. تعمل بعض أدوات الذكاء الاصطناعي على تسريع عملية النشر باستخدام قوالب مدمجة، بينما تتطلب أدوات أخرى التخصيص لتناسب أغراضًا محددة قابلية التوسع: اختر أداة ذكاء اصطناعي يمكنها التعامل مع أحجام البيانات المتزايدة دون المساس بجودة الأداء. قم بتقييم بنية الأداة وميزاتها، مثل التوسع التلقائي

اختر أداة ذكاء اصطناعي يمكنها التعامل مع أحجام البيانات المتزايدة دون المساس بجودة الأداء. قم بتقييم بنية الأداة وميزاتها، مثل التوسع التلقائي أمان البيانات: قم بتقييم الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بميزات الخصوصية وأمان البيانات. هل تتوافق مع معايير الصناعة مثل HIPAA واللائحة العامة لحماية البيانات؟ هل توفر المنصة تشفيرًا شاملاً أثناء تحليل البيانات ومشاركتها؟ قم أيضًا بتقييم الميزات، مثل عناصر التحكم في الوصول والأذونات

قم بتقييم الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بميزات الخصوصية وأمان البيانات. هل تتوافق مع معايير الصناعة مثل HIPAA واللائحة العامة لحماية البيانات؟ هل توفر المنصة تشفيرًا شاملاً أثناء تحليل البيانات ومشاركتها؟ قم أيضًا بتقييم الميزات، مثل عناصر التحكم في الوصول والأذونات التخصيص: اكتشف ما إذا كانت أداة الذكاء الاصطناعي مرنة لحالة استخدامك. هل يمكنك تخصيص سير العمل وفقًا لمجال عملك وإجراءات التشغيل الموحدة؟ بهذه الطريقة، ستستوعب الأداة الاحتياجات المستقبلية لعملك المتنامي، ويمكنك توظيفها في مواقف مختلفة

## أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات في عام 2024

إليك أفضل اختياراتي لك:

1. ClickUp: الأفضل لأتمتة مهام تكنولوجيا المعلومات وإدارة المشروعات

أتمتة مهام وعمليات تكنولوجيا المعلومات باستخدام ClickUp

سواء كنت أقوم بتخطيط أو إدارة أو تسليم مشروع لتكنولوجيا المعلومات، يمكنني القيام بكل ذلك من خلال منصة واحدة. أحب ClickUp لسبب بسيط: إنه يجعل عملي بسيطًا وسلسًا. يومي كمدير لتكنولوجيا المعلومات يدور حول إدارة المهام. حل ClickUp الكل في واحد لتكنولوجيا المعلومات ومكتب إدارة المشاريع يجعل إدارة المهام والمشاريع المتعددة أمرًا سهلاً للغاية.

مع مهام ClickUp ، تعيين مهام المشروع اليومية أو المعقدة بسرعة وفعالية. يمكنني تخصيص مهام فردية لأعضاء الفريق، وإضافة مهام فرعية وحقول مخصصة، وربط المهام، وتحديد أنواع المهام.

علاوة على ذلك، من الرائع أن أتمكن من تعيين المهام مباشرة من دردشة ClickUp . تجمع هذه الميزة اتصالات فريقي تحت سقف واحد. يمكنني مشاركة التحديثات والروابط والموارد مع فريقي بأكمله دفعة واحدة. يمكنني أيضًا استخدام @الإشارات والتعليقات لإضافة أي شخص إلى المحادثات والحفاظ على سير العمل. تتبع الوقت في ClickUp تضمن لي ميزة تتبع الوقت تسليم جميع المشاريع في الوقت المحدد. فهي تبسّط تخطيط المشروع من خلال توفير جداول زمنية وتقديرات وتقارير زمنية، مما يتيح لي تفويض المهام بكفاءة.

تتبع الوقت المستغرق حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو أي نطاق مخصص باستخدام تطبيق ClickUp لإدارة الوقت

أستخدم أيضًا أتمتة ClickUp لإنشاء وظائف مخصصة تعمل على أتمتة المهام المتكررة مثل إرسال التذكيرات ورسائل البريد الإلكتروني وعمليات إرسال النماذج وجدولة العمليات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن خاصية ClickUp قوالب تكنولوجيا المعلومات تسمح لي بتوحيد سير العمل دون الحاجة إلى إنشائها من الصفر. إليك بعض قوالب ClickUp التي أحبها [مجربة ومختبرة]:

توحيد عمليات تكنولوجيا المعلومات لضمان جودة الخدمة باستخدام قالب إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من ClickUp

قالب ClickUp ITSM دارك تريس هي منصة أمنية تستخدم الذكاء الاصطناعي ذاتي التعلم للتخفيف من المخاطر الإلكترونية ومنع التهديدات. تراقب أداة الذكاء الاصطناعي هذه لمحترفي تكنولوجيا المعلومات وتحمي الأصول الرقمية عبر الأنظمة البيئية.

تعجبني على وجه الخصوص ميزات الذكاء الاصطناعي في Darktrace، والتي تمكّن محللي تكنولوجيا المعلومات من اكتشاف المطلعين الخبيثين في وقت مبكر، مما يمكّن الشركات من اتخاذ إجراءات في وقت مبكر. وبالتالي، فإن الأداة تمنع التأثير غير المسبوق للهجمات الإلكترونية، وتقلل من وقت الاستجابة للحوادث وتكلفتها، وتحسن الربحية.

أفضل ميزات Darktrace

أتمتة اكتشاف التهديدات وتحييدها والاستجابة لها باستخدام نظام المناعة المؤسسية المدعوم بالذكاء الاصطناعي

التصرف ضد الهجمات الإلكترونية في الوقت الفعلي مع حل الاستجابة المستقلة

اطلع على التهديدات التي تم تحديدها واحصل على اقتراحات مع أداة تصور التهديدات

قيود Darktrace

وظيفة البحث المتقدم غير واضحة المعالم

قد تنتج الأداة تنبيهات إيجابية كاذبة تشير إلى تهديدات محتملة غير ضارة

تسعير Darktrace

صغير: 30,000 دولار [حتى 300 ميغابايت في الثانية من متوسط عرض النطاق الترددي، 200 مضيف]

30,000 دولار [حتى 300 ميغابايت في الثانية من متوسط عرض النطاق الترددي، 200 مضيف] متوسط: 60,000 دولار [حتى 2 جيجابت في الثانية من متوسط عرض النطاق الترددي، 1000 مضيف]

60,000 دولار [حتى 2 جيجابت في الثانية من متوسط عرض النطاق الترددي، 1000 مضيف] كبير: 100,000 دولار [حتى 5 جيجابت في الثانية متوسط عرض النطاق الترددي، 10,000 مضيف]

تقييمات ومراجعات Darktrace

G2 : 4.4 من 5 (أكثر من 20 تقييمًا)

: 4.4 من 5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: مراجعات غير كافية

3. راسا الأفضل لبناء روبوتات ذكاء اصطناعي مخصصة

via

_ / href/ _https://forum.rasa.com/t/getting-action-listen-in-intent-response/14678 راسا /%href/

راسا عبارة عن منصة مفتوحة المصدر تتيح لك إنشاء روبوتات دردشة مخصصة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومساعدين افتراضيين لأعمالك. وهي تتميز بمحرك ذكاء اصطناعي مستقبلي وواجهة لا تحتوي على رموز برمجية تجعل من السهل إنشاء روبوتات، حتى بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم خبرة في البرمجة.

باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في Rasa، يمكنك تخصيص روبوتات لتحليل البيانات وإعداد التقارير، وحل استفسارات العملاء، وإرسال تذكيرات مخصصة لمواعيد الاستحقاق، وغير ذلك الكثير.

ميزات راسا الرئيسية

إنشاء روبوت دردشة آلي مخصص وفريد من نوعه يعمل بالذكاء الاصطناعي ومساعدين للمحادثة مع تحكم كامل في البيانات والمظهر والميزات

تعزيز تعاون الفريق الفعال من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام بالسحب والإفلات بدون تعليمات برمجية

التعامل مع أعداد كبيرة من المستخدمين والمحادثات دون التأثير على الأداء بفضل تصميمه القابل للتطوير

قيود راسا

التنقل في الأداة ليس سهل الاستخدام

ليست أفضل أداة ذكاء اصطناعي لبناء نماذج LLM؛ فهي تحتاج إلى المزيد من الدعم لقواعد البيانات المعقدة

تسعير راسا

إصدار المطور : ابدأ مجانًا

: ابدأ مجانًا النمو : بدءًا من 35000 دولار

: بدءًا من 35000 دولار المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات راسا

G2 : تقييمات ومراجعات غير كافية

: تقييمات ومراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

4. جيثب كوبيلوت الأفضل لتطوير البرمجيات: الأفضل لتطوير البرمجيات

via

GitHub_

GitHub Copilot هي أداة ذكاء اصطناعي للمطورين تعمل على تسريع عملية تطوير البرمجيات. استناداً إلى معالجة اللغة الطبيعية، فهي تقدم توصيات مخصصة وتحل الاستفسارات المتعلقة بالأخطاء واتساق التعليمات البرمجية وتصميم الميزات الجديدة وغير ذلك.

تعمل ميزات GPT-3 المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحسين إنتاجية الفريق من خلال تقديم اقتراحات برمجية في الوقت الفعلي وأتمتة المهام المتكررة مثل التعليمات البرمجية النمطية. كما أن لديه واجهة سهلة الاستخدام تسمح للمبتدئين بتجربة لغات برمجة متعددة.

الميزات الرئيسية لـ GitHub Copilot

الكشف عن أنماط LLM الضعيفة وتحسين عملية البرمجة وجودة التعليمات البرمجية والأمان باستخدام نظام الوقاية من الثغرات الأمنية

من خلال نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، احصل على إجابات لكل ما تطرحه - من أسئلة البرمجة العامة إلى استفسارات محددة عن قاعدة الأكواد البرمجية مع دردشة Copilot

ارتقِ بتجربتك في البرمجة وحسِّن جودة التعليمات البرمجية من خلال الاقتراحات القائمة على الذكاء الاصطناعي وإكمال التعليمات البرمجية تلقائياً في الوقت الفعلي

قيود برنامج Copilot Copilot GitHub Copilot

في بعض الأحيان، لا يفهم الذكاء الاصطناعي التعليمات بوضوح، مما يؤدي إلى مخرجات متكررة

في بعض الأحيان، تطرح الأداة نتائج غير دقيقة. قد يتطلب الأمر مطالبات متسلسلة للحصول على النتائج المرجوة

تسعير GitHub Copilot

Copilot Individual : 10 دولارات شهرياً

: 10 دولارات شهرياً Copilot Business : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Copilot Enterprise: 39 دولاراً شهرياً لكل مستخدم/مستخدم

تقييمات ومراجعات GitHub Copilot

G2 : 4.5 من 5 (أكثر من 130 تقييمًا)

: 4.5 من 5 (أكثر من 130 تقييمًا) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 20 تقييمًا)

5. كراود سترايك فالكون: الأفضل لأمن البيانات

via

_ / href/ _https://www.crowdstrike.com/products/endpoint-security/falcon-prevent-antivirus/ CrowdStrike /%href/

كراود سترايك فالكون هو أتمتة تكنولوجيا المعلومات برنامج يستخدم تدفقات عمل GenAI الأصلية لمنع انتهاكات البيانات. تجيب أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمنصة، شارلوت AI، على الاستفسارات التي تساعدك في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتغييرات السياسة وتحديثات الآلة.

كراودسترايك فالكون هي أداة قيّمة تجمع بين الأمن وتكنولوجيا المعلومات في منصة واحدة وتوفر أماناً إلكترونياً بسرعة الآلة.

الميزات الرئيسية لـ CrowdStrike Falcon

الكشف عن التهديدات السحابية والاستجابة لها من منصة موحدة مع أمن سحابي شامل

التعرف على أي خصوم واحتواء أي حادث من خلال التحقيق في التهديدات المستندة إلى المعلومات الاستخباراتية لمنع الهجمات المستقبلية

أتمتة فحص النص البرمجي IaC أثناء مراحل التطوير مع تكامل خط أنابيب CI/CD

قيود برنامج CrowdStrike Falcon

التكامل مع الأدوات الأخرى معقد

تسعير CrowdStrike Falcon

للشركات الصغيرة

فالكون جو : 4.99 دولار/جهاز/شهر

: 4.99 دولار/جهاز/شهر فالكون برو: 8.33 دولار/جهاز/شهرياً

للشركات

فالكون برو : 99.99 دولارًا/الجهاز سنويًا

: 99.99 دولارًا/الجهاز سنويًا فالكون إنتربرايز: 184.99 دولارًا/الجهاز سنويًا

تقييمات ومراجعات فالكون فالكون

G2 : 4.7 من 5 (أكثر من 250 تقييمًا)

: 4.7 من 5 (أكثر من 250 تقييمًا) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 30 تقييم)

6. فريش سيرفيس الأفضل لأتمتة سير العمل والتكامل

via

_ / href/ _https://support.freshservice.com/en/support/solutions/articles/50000002980-improve-team-alignment-with-team-dashboards Freshservice /%href/

Freshservice من Freshworks هي إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي لمحترفي تكنولوجيا المعلومات التي تعمل على أتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات. وتوفر أداة الذكاء الاصطناعي توفر ذكاءً اصطناعيًا مدمجًا وأتمتة سير العمل لمساعدتك على ميكنة المهام المتكررة والتركيز على المهام المهمة.

بفضل ميزات إدارة خدمة Freshservice وأدوات مدمجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك توفير الوقت من خلال أتمتة الاستفسارات الروتينية وإنشاء خدمة ذاتية للعملاء وتوفير حلول ورؤى سريعة للمديرين والوكلاء وأعضاء الفريق الآخرين.

الميزات الرئيسية لـ خدمة فريش سيرفيس

احصل على عرض موحد لقنوات متعددة مثل الرسائل النصية والتذاكر ورسائل البريد الإلكتروني

استخدم التحليلات التنبؤية للتنبؤ بالحوادث، وإنشاء ملخصات للحالات، وإجراء تحليل الأسباب الجذرية، ومنع تكرار الحوادث باستخدام الذكاء الاصطناعي

تشغيل المشاريع في نظام أساسي واحد لاكتساب رؤى قيّمة حولأهداف تكنولوجيا المعلومات وعبء العمل، وتتبع التقدم المحرز، وتعزيز إدارة المشروع

قيود الخدمة الجديدة

الافتقار إلى ميزات مهمة مثل الإصدار، والتنسيق المتقدم، والنسخ الاحتياطي والاستعادة، وما إلى ذلك.

تقارير تحليلات البيانات محدودة. وهي متوفرة تحت ثلاث فئات فقط: الحوادث والتغييرات والأصول

تسعير الخدمة الجديدة

البداية: 29 دولارًا/شهرًا لكل وكيل

29 دولارًا/شهرًا لكل وكيل النمو: 59 دولارًا/شهريًا لكل وكيل

59 دولارًا/شهريًا لكل وكيل المحترف: 115 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل

115 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل المؤسسة 145 دولارًا/شهرًا لكل وكيل

تقييمات وتقييمات الخدمة الجديدة

G2: 4.6 من 5 (أكثر من 1100 تقييم)

4.6 من 5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 4.5 من 5 (أكثر من 500 تقييم)

7. تابنين الأفضل لأتمتة البرمجة

via

_ / href/ _https://support.tabnine.com/hc/en-us/articles/6369465374097-Welcome-to-Tabnine-How-to-Get-Started Tabnine /%href/

تبنين هو مساعد شخصي للذكاء الاصطناعي للبرمجة. يقوم بإنشاء أكواد عالية الجودة وموثوقة للمطورين، وأتمتة مهام الترميز المتكررة. تغطي المنصة كل شيء بدءاً من شرح الأكواد البرمجية وإنشاء الأكواد البرمجية واختبار الأكواد البرمجية إلى إنشاء المستندات وإصلاح الأخطاء البرمجية وتطوير التطبيقات. وهي تتفهم كيفية كتابة الأكواد وتوصي بإكمالها لتتناسب مع تفضيلات الكود.

الميزات الرئيسية للمنصة

احصل على اقتراحات مدركة للسياق من الذكاء الاصطناعي بناءً على أنماط وأنماط الترميز الخاصة بك

بناء نموذج ذكاء اصطناعي مخصص مدرب على قاعدة الأكواد الخاصة بك

استفد من عدم الاحتفاظ بالأكواد البرمجية مع أمان وخصوصية متقدمين

قيود الذكاء الاصطناعي

تتضمن الخطط المدفوعة فقط اقتراحات إكمال التعليمات البرمجية للسطر الكامل والوظائف

اقتراحات الذكاء الاصطناعي ليست ذات قيمة دائمًا، وأحيانًا تكون اقتراحات الإكمال التلقائي غير صحيحة

تسعير Tabnine

أساسي : $0

: $0 محترف : 12 دولارًا/مستخدم/شهر [مجانًا لمدة 90 يومًا]

: 12 دولارًا/مستخدم/شهر [مجانًا لمدة 90 يومًا] المؤسسة: 39 دولارًا/مستخدم/شهريًا [تُدفع سنويًا ]

تقييمات ومراجعات **Tabnine

G2 : 4.2 من 5 (40 تقييم)

: 4.2 من 5 (40 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

8. الضباب الأفضل لإدارة الشبكة ومراقبتها: الأفضل لإدارة الشبكة ومراقبتها

via

_ / href/ _https://www.juniper.net/us/en/products/mist-ai.html Juniper /%href/

Mist من Juniper Networks هي أداة ذكاء اصطناعي متعددة الاستخدامات لإدارة الشبكة ومراقبتها. تعمل على تحويل أداء الشبكة وتجارب المستخدمين من خلال تدفقات العمل الآلية والإشعارات الاستباقية وعمليات مكتب المساعدة.

تدعم الشبكة اللاسلكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي المؤسسات التقنية لتحسين أنظمة التزويد والمراقبة والتنبيهات. يعمل مساعد الذكاء الاصطناعي من Mist، Marvis، على تبسيط عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها عبر نطاقات الشبكة المحلية اللاسلكية وشبكة SD-WAN. يحافظ Marvis على تشغيل الشبكة بسلاسة، ويعمل على إصلاح المشاكل تلقائياً قبل أن تؤثر على المستخدمين.

ميزات Mist الرئيسية

يسهّل على الفريق حل المشكلات والحصول على رؤى غنية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها باستخدام Marvis - مساعد الشبكة الافتراضي من Mist

حل المشكلات المحتملة بشكل أسرع مع التوصيات التنبؤية

تحسين تجربة المستخدم وأداء الشبكة باستخدام خوارزميات التعلم الآلي

قيود Mist

تساعد ميزة تحليلات البيانات على بدء التحليل وليس استكشاف الأخطاء وإصلاحها

البرنامج باهظ الثمن هناك بدائل مناسبة للميزانية لتلبية احتياجات الاتصال اللاسلكي الأساسية واحتياجات الأمان

تسعير ضبابي

غير متوفر على الموقع الإلكتروني

تقييمات ومراجعات الرذاذ

G2 : لا توجد تقييمات ومراجعات كافية

: لا توجد تقييمات ومراجعات كافية Capterra: لا يوجد

9. روبريك: الأفضل لأمن البيانات

via

_ / href/ _https://www.rubrik.com/products Rubrik /%href/

Rubrik هو أحد أفضل تطبيقات أمن البيانات وإدارتها. فهو يعمل على أتمتة تحليل البيانات والنسخ الاحتياطي والاسترداد والحماية عبر البيئات باستخدام خوارزميات التعلم الآلي.

توفر المنصة نسخة احتياطية للأجهزة الافتراضية والخوادم الفعلية ومركز البيانات بالكامل، مما يتيح لك المرونة في استرداد البيانات من أي مكان. توفر الأداة أيضاً تتبع الأصول, إدارة الأصول, تحليل البيانات, حوكمة تكنولوجيا المعلومات والامتثال عبر السحابة ومراكز البيانات.

ميزات روبريك الرئيسية

بيانات النسخ الاحتياطي لمكونات الأجهزة والبرامج في منصة موحدة

أتمتة الاستجابة للحوادث السيبرانية للتركيز على المشكلات الأمنية ذات الأولوية القصوى واستعادة البيانات الأساسية باستخدام حلها المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تحديد وتنبيه المستخدمين من الهجمات الإلكترونية المحتملة من خلال الكشف المتقدم عن الحالات الشاذة

قيود روبريك

خيارات تخصيص التقارير محدودة

أفاد المستخدمون أن نموذج الترخيص لجميع الميزات معقد للغاية. من الصعب فهم الميزات التي يتم تضمينها في عملية الشراء الأساسية

أسعار روبريك

غير متوفر على الموقع الإلكتروني

تقييمات ومراجعات روبريك

G2 : 4.6 من أصل 5 (أكثر من 80 تقييمًا)

: 4.6 من أصل 5 (أكثر من 80 تقييمًا) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 40 تقييم)

10. AppDynamics: الأفضل لمراقبة أداء التطبيقات: الأفضل لمراقبة أداء التطبيقات

via

AppDynamics_

AppDynamics من Cisco عبارة عن منصة مراقبة متكاملة تتيح مراقبة أداء التطبيقات السحابية في الوقت الفعلي. وهي تساعد على تتبع تنفيذ التعليمات البرمجية وتحليلها وتكوينها واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بمساعدة خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

مع وكلاء ووحدات تحكم AppDynamics، لديّ رؤية على مستوى التعليمات البرمجية وكلاء ووحدات تحكم ديناميكية على مستوى التعليمات البرمجية، ولديّ رؤية على مستوى التعليمات البرمجية على التطبيق إلى جانب رؤى حول مقاييس الأداء. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الأداة بأتمتة جمع مقاييس استكشاف الأخطاء وإصلاحها، مما يوفر الوقت للمهام الاستراتيجية.

الميزات الرئيسية لـ AppDynamics

مراقبة أداء كود التطبيق وسلوكه ووقت تشغيله باستخدام Smart AppDynamics

تصوّر الأداء باستخدام الاكتشاف التلقائي لطلبات حركة المرور المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وإنشاء خريطة طوبولوجيا

حل المشكلات قبل أن يلاحظها العملاء من خلال اكتشاف الشذوذ والتنبيهات التلقائية

نشر البرنامج بسرعة من خلال دمجه مع خطوط أنابيب CI/CD ومنصات السحابة الحالية

قيود AppDynamics

يحتوي AppDynamics على إعداد معقد؛ فهو يتطلب خبرة محددة

ترقيات وكيل المنصة يدوية. لا توجد ميزة ترقية الهواء من وحدة التحكم

تسعير AppDynamics

إصدار مراقبة البنية التحتية: 6 دولارات شهريًا لكل وحدة معالجة مركزية أساسية

6 دولارات شهريًا لكل وحدة معالجة مركزية أساسية الإصدار المميز: 33 دولاراً شهرياً لكل وحدة معالجة مركزية أساسية

33 دولاراً شهرياً لكل وحدة معالجة مركزية أساسية إصدار المؤسسات : 50 دولاراً شهرياً لكل وحدة معالجة مركزية أساسية

: 50 دولاراً شهرياً لكل وحدة معالجة مركزية أساسية إصدار المؤسسات لحلول SAP®: 95 دولارًا شهريًا لكل وحدة معالجة مركزية أساسية

95 دولارًا شهريًا لكل وحدة معالجة مركزية أساسية مراقبة المستخدم الحقيقي: $.06 دولار/شهرًا لكل 1000 رمز مميز

$.06 دولار/شهرًا لكل 1000 رمز مميز تطبيق سيسكو الآمن: 13.75 دولار/شهرًا لكل وحدة معالجة مركزية أساسية

تقييمات ومراجعاتAppDynamics

G2: 4.3 من 5 (أكثر من 350 تقييم)

4.3 من 5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.6 من 5 (أكثر من 30 تقييمًا)

إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك بفعالية مع ClickUp

بينما تضمن أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى أمان البيانات، وتساعد على إنشاء مساعدين مخصصين للذكاء الاصطناعي، وإدارة دعم تكنولوجيا المعلومات، فإن أداة إدارة المشاريع مثل ClickUp ستساعدك على تحقيق النتائج بكفاءة وفعالية.

بدءًا من إنشاء المهام الفردية، وتحديد الأهداف، وإدارة أعباء العمل، والحصول على الملاحظات في الوقت الفعلي، وصولاً إلى أتمتة مهام تكنولوجيا المعلومات، تعمل ClickUp على تبسيط مشروعك من البداية إلى النهاية. جرّب ClickUp مجاناً لتحسين كفاءة فريق تكنولوجيا المعلومات لديك!