أفضل تقويمات إطلاق المنتجات لتخطيط وتنفيذ عمليات إطلاق ناجحة

تهدف قوائم مراجعة إطلاق المنتجات وقوالب طرح المنتجات في السوق (GTM) وخرائط الطريق إلى الحفاظ على سير العمل على المسار الصحيح، ولكن لنكن صادقين، فغالبًا ما تكون هذه الأدوات متناثرة في كل مكان. تستخدم الفرق أدوات مختلفة، ويتم تحديث المستندات بشكل منفصل، وقد يبدو تحديد أحدث إصدار مهمة شاقة تستغرق وقتًا طويلاً.

وهنا يمكن لتقويم إطلاق المنتجات أن ينقذ خططك. فهو يوفر لك جدولًا زمنيًا واضحًا ومبسطًا لإطلاق منتجك، بدءًا من استراتيجيات إطلاق المنتج الأولية وحتى طرحه النهائي. وبذلك، يمكن لمديري المنتجات (PM) ومديري تسويق المنتجات (PMM) التنسيق فيما بينهم وتحقيق الأهداف الرئيسية والحفاظ على سير العمل.

دعنا نستعرض لك في هذا المقال بعضًا من أفضل أدوات تقويم إطلاق المنتجات المتوفرة. تعرف أيضًا على كيفية مساعدة هذه الأدوات في إدارة المواعيد النهائية وتتبع التقدم وتنفيذ استراتيجية GTM من البداية إلى النهاية.

👀 هل تعلم؟ 72% من مديري المنتجات يذكرون عدم التوحيد القياسي كسبب رئيسي لتوحيد الأدوات.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تقويمات إطلاق المنتجات؟

يتيح لك تقويم إطلاق المنتجات المناسب تتبع المعالم الرئيسية والتعاون بين الفرق والتكيف بسرعة مع أي تغييرات في تاريخ الإطلاق.

فيما يلي بعض الميزات التي يجب الانتباه إليها:

قوالب قابلة للتخصيص: تقويمات تتيح لك إنشاء قوالب بناءً على احتياجات الإطلاق المحددة، سواء كانت لمنتجات جديدة أو لإطلاق ميزات جديدة

التعاون في الوقت الفعلي: تقويمات تدعم التعاون بين أعضاء الفريق، مما يتيح لأصحاب المصلحة تحديث المعلومات والتعليق عليها وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي

تتبع المعالم الرئيسية والتنبيهات: أدوات لمراقبة المعالم الرئيسية مثل حملات التسويق واختبارات الإصدار التجريبي، مع تنبيهات تلقائية للمواعيد النهائية المهمة

التكامل متعدد الوظائف: تقويمات تتكامل مع الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل، مثل Slack أو Trello أو Jira، للحفاظ على جميع البيانات في مكان واحد

التحكم في الإصدارات لتعديل الجدول الزمني: ميزات تتيح تتبع التغييرات دون فقدان الإصدارات السابقة، مما يساعد على الحفاظ على الاتساق بين الفرق

ترابط المهام: الأدوات التي تدير التسلسلات الحرجة مثل الموافقات على التصميم أو إنشاء أصول التسويق، مما يساعد على منع التأخير في عملية الإطلاق

🧠 حقيقة ممتعة: أقدم تقويم معروف، تم اكتشافه في اسكتلندا ويعود تاريخه إلى حوالي 8000 قبل الميلاد، كان يتتبع مراحل القمر والتغيرات الموسمية. ويكشف عن كيفية إدارة الحضارات القديمة للوقت قبل ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي بوقت طويل.

أفضل تقويمات إطلاق المنتجات في لمحة

فيما يلي نظرة على أفضل تقويمات إطلاق المنتجات التي يمكنك الاختيار من بينها:

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp تخطيط وإطلاق المنتجات الشامل لفرق العمل من جميع الأحجام طرق عرض مخصصة، وسير عمل آلي، وذكاء اصطناعي مدمج، وتتبع المعالم والمواعيد النهائية، وتعاون الفريق يتوفر خطة مجانية؛ تتوفر أسعار مخصصة للمؤسسات Notion الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبحث عن مساحة عمل متصلة للوثائق والمشاريع تتبع الحالة والمشروع، وعروض مخصصة، والتوثيق، وترحيل الملفات من أدوات أخرى. يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Trello تصور على غرار لوحة كانبان للأفراد والفرق الصغيرة إدارة السباقات السريعة، خرائط طريق المنتجات، Power Ups للتوسع يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم Asana إدارة العمل للفرق الكبيرة والمتوسطة الحجم تتبع تقدم المشروع، وإدارة الموارد، ولوحات معلومات التقارير، وسير عمل الذكاء الاصطناعي يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم Pipefy إدارة العمليات للفرق غير التقنية في الشركات الكبيرة إدارة المهام، أتمتة سير العمل، وكلاء الذكاء الاصطناعي، تتبع طلبات الخدمة، إدارة التوقيعات يتوفر خطة مجانية؛ الخطط المدفوعة بأسعار مخصصة CoSchedule التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوكالات والفرق متوسطة الحجم تخطيط حملات وسائل التواصل الاجتماعي، وجدولتها، ونشرها، وقياسها، وإدارة الجداول الزمنية الخاصة بالعملاء، والعصف الذهني، والبريد الوارد الاجتماعي يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Aha! إدارة المنتجات والتخطيط الاستراتيجي للفرق الكبيرة خرائط طريق المشاريع، وسجل الإصدارات، وإنشاء قاعدة المعرفة. لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 11 دولارًا شهريًا Jira تتبع المشكلات والمشاريع للمؤسسات إدارة المشاريع المرنة، لوحات سكرم، تتبع قصص المستخدمين، تقارير مفصلة. يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8.60 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم Monday. com تتبع المشاريع للشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة المهام، والجداول الزمنية، والمعالم، ومخططات جانت، ولوحات كانبان، وسير العمل الآلي. يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ProductPlan التخطيط الاستراتيجي للمنتجات ووضع خارطة الطريق للفرق الكبيرة إدارة خارطة الطريق، تقييم التكلفة والفوائد، تقييم المخاطر، تتبع التقدم، التعاون بين أعضاء الفريق أسعار مخصصة Productboard إدارة المنتجات التي تركز على العملاء لفرق المؤسسات خرائط طريق تعاونية للمنتجات، وتحديد أولويات الأفكار، وتتبع مسار المنتج، ورؤى الذكاء الاصطناعي يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

أفضل 11 تقويم لإطلاق المنتجات

لقد جمعنا أفضل خيارات تقويم إطلاق المنتجات لمساعدتك على إدارة الجداول الزمنية والمهام ومراحل الإطلاق الرئيسية بكفاءة في هذه القائمة. دعنا نلقي نظرة:

1. ClickUp (الأفضل لتخطيط إطلاق المنتجات وتنفيذها بشكل شامل)

نظم بسهولة وجهات نظر الفريق وسير العمل والأتمتة باستخدام ClickUp لفرق المنتجات

تتطلب استراتيجية إطلاق منتج قوية عملية سلسة تغطي كل شيء بدءًا من التحضير قبل الإطلاق وحتى التحليل بعد الإطلاق. وهنا تبرز أهمية ClickUp، التطبيق الشامل للعمل.

إنه أكثر من مجرد برنامج أساسي لجدولة المهام، فهو يوفر للفرق مساحة مركزية للعمل بشكل أكثر ذكاءً وسرعةً ودون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات.

باستخدام برنامج إدارة المنتجات من ClickUp، يمكن لفرق المبيعات والمنتجات والتسويق البقاء على اتصال من البداية إلى النهاية. سواء كنت تخطط للمراحل المهمة أو توزع المهام أو ترد على التعليقات في اللحظة الأخيرة، فإن ClickUp يبقي كل شيء تحت السيطرة.

ميزة واحدة مميزة؟ تقويم ClickUp.

انقل تقويم إطلاق المنتج إلى مكان عملك — يقوم تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي تلقائيًا بجدولة الاجتماعات وإنشاء المهام والتكيف مع أولوياتك

هذا التقويم المدعوم بالذكاء الاصطناعي لا يعرض جدولك فحسب، بل يساعدك على تحسينه. فهو يقوم تلقائيًا بتحديد أولويات المهام وحجز أوقات التركيز وتعديل الاجتماعات والحفاظ على سير يومك بسلاسة دون إهمال أي شيء.

عندما تتغير الأمور (كما هو الحال دائمًا أثناء الإطلاق)، يتغير تقويم إطلاق المنتج معك. اعتبره مساعدًا ذكيًا بارعًا في إدارة الوقت.

ثم هناك ClickUp Tasks، التي يمكنك من خلالها تقسيم عملية الإطلاق إلى خطوات أصغر، وتحديد حالات المهام، وتعيين مستويات الأولوية. وهذا يوجه الانتباه على الفور إلى العناصر ذات الأولوية العالية.

يمكن لحقول ClickUp المخصصة تخزين تفاصيل إضافية، مثل الروابط أو المستندات، مما يوفر سياقًا لكل مهمة.

حدد بسرعة المهام التي تحتاج إلى اهتمامك وقم بترتيبها حسب الأولوية باستخدام ClickUp Tasks

للحفاظ على تماسك الفرق، يمكنك استخدام لوحات معلومات ClickUp وأدوات إعداد التقارير. تتيح هذه الأدوات للفرق تتبع التقدم المحرز ومراقبة أداء الحملة وقياس نجاح كل مرحلة من مراحل الإطلاق.

راقب الحملات وحوّل مقاييس الأداء إلى عناصر مرئية بسيطة باستخدام لوحات معلومات ClickUp

تتيح لك سير العمل القابل للتخصيص في ClickUp أيضًا تخصيص كل مرحلة من مراحل الإطلاق، بدءًا من تصميم المنتج واختباره وحتى حملات التسويق.

هل تريد أن تبدأ مبكرًا؟ تحقق من قوالب الإطلاق المعدة مسبقًا لتسريع الإعداد، وأضف بعض سحر ClickUp Automations لتخليصك من المهام المتكررة.

إليك واحدة لتبدأ بها: يساعدك قالب ClickUp Calendar Planner أنت وفريقك على تتبع المهام والمواعيد النهائية في مكان واحد.

احصل على نموذج مجاني خصص وقتًا للالتزامات، وقم بترميز المهام بالألوان حسب الفريق، وتتبع التقدم في مكان واحد باستخدام قالب مخطط التقويم ClickUp

يتضمن هذا النموذج كل ما تحتاجه للبقاء على اطلاع على المعالم الرئيسية، وتقسيم مشاريع الإطلاق إلى مهام، وإدارة الموارد بفعالية.

أو جرب نموذج قائمة مراجعة إطلاق المنتج من ClickUp. إنه مصمم لوضع النظام في الفوضى من خلال تنسيق فريقك والجداول الزمنية والمهام والموارد. وإذا كنت تدير عمليات إطلاق منتجات متعددة أو تعمل على عدة مشاريع، فإن نموذج إدارة الإصدارات من ClickUp يرتقي بمستوى عملك إلى مستوى أعلى.

بفضل التعاون في الوقت الفعلي، تعمل الفرق دائمًا من نفس الدليل. تتم التعليقات والتحديثات ومشاركة الملفات في مكان مركزي واحد — دون الحاجة إلى البحث في رسائل البريد الإلكتروني أو متابعة التقويم.

لذا، سواء كنت تدير فريقًا متعدد الوظائف، أو تستجيب لمواعيد نهائية متغيرة، أو تحاول فقط الحفاظ على تركيز الجميع على نفس الهدف، فإن ClickUp يدعمك. لا يتعلق الأمر فقط بالوصول إلى يوم الإطلاق، بل بالوصول إلى هناك بوضوح وسرعة وبأقل قدر من الفوضى.

📮 ClickUp Insight: وفقًا لاستطلاعنا، لا يزال ما يقرب من 88٪ من القادة يعتمدون على عمليات التحقق اليدوية أو لوحات المعلومات أو الاجتماعات للحصول على التحديثات. ما هي التكلفة؟ ضياع الوقت وتغيير السياق، وغالبًا ما تكون المعلومات قديمة. كلما زادت الطاقة التي تبذلها في متابعة التحديثات، قل ما لديك من طاقة للتصرف بناءً عليها. تُظهر أداة Autopilot Agents من ClickUp، المتوفرة في القوائم والدردشات، التغييرات في الحالة ومواضيع المناقشة المهمة على الفور. لن تضطر أبدًا إلى مطالبة فريقك بإرسال "تحديثات سريعة". 👀 نتائج حقيقية: حسّنت Pigment كفاءة التواصل بين أعضاء الفريق بنسبة 20% باستخدام ClickUp، مما ساعد على تحسين التواصل والتناسق بين أعضاء الفريق.

أفضل ميزات ClickUp

قم بتصور وإدارة المهام والاجتماعات والمواعيد النهائية حسب التاريخ باستخدام عرض التقويم في ClickUp

دمج تقويمات Google و Outlook و Apple لتجنب تعارض المواعيد

خصص حالات المهام ومستويات الأولوية لتركيز انتباه الفريق على المهام الحاسمة

حدد تبعيات المهام لضمان تنفيذ العمل بالترتيب الصحيح

استفد من ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي المدمج، لكتابة ملاحظات الإصدار وتحديثات التقدم والصفحات المقصودة والمزيد

تتبع أداء الفريق وتقدم عملية الإطلاق باستخدام لوحات المعلومات والتقارير

خطط ونفذ كل مرحلة باستخدام قوالب إطلاق المنتجات وقوائم المراجعة

قيود ClickUp

قد يتطلب إتقان مجموعة الميزات الواسعة بعض الوقت

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,430+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد المراجعين في G2:

لقد أحدث ClickUp تغييرًا جذريًا في فريقنا، حيث حوّل سير العمل القديم في كل من تتبع الأخطاء وتطوير المنتجات الجديدة. بفضل القدرة على إنشاء حالات منظمة تعكس بدقة تقدم المهام، تمكنا من القضاء على الالتباس وتحسين الرؤية عبر المشاريع. كان نظام تتبع الأخطاء لدينا، الذي كان موجودًا في Redmine، يبدو منفصلاً ويفتقر إلى الرؤية. بعد إنشاء نظامنا الجديد في ClickUp، تم الإطلاق بسلاسة ونواصل العمل بسير عمل رائع من الفرز إلى الحل، مما يضمن عدم إغفال أي شيء. لقد قمنا بتنفيذ عمليات أتمتة بسهولة لتوفير الوقت الذي كان يقضيه فريقنا في الأعمال اليدوية، مما وفر علينا الكثير من الوقت أيضًا.

لقد أحدث ClickUp تغييرًا جذريًا في فريقنا، حيث حول سير العمل القديم في كل من تتبع الأخطاء وتطوير المنتجات الجديدة. بفضل القدرة على إنشاء حالات منظمة تعكس بدقة تقدم المهام، تمكنا من القضاء على الالتباس وتحسين الرؤية عبر المشاريع. كان نظام تتبع الأخطاء لدينا، الذي كان موجودًا في Redmine، يبدو منفصلاً ويفتقر إلى الرؤية. بعد إنشاء نظامنا الجديد في ClickUp، تم إطلاقه بسلاسة ونواصل العمل بسير عمل رائع من الفرز إلى الحل، مما يضمن عدم إغفال أي شيء. لقد قمنا بتنفيذ عمليات أتمتة بسهولة لتوفير الوقت الذي كان يقضيه فريقنا في الأعمال اليدوية، مما وفر علينا الكثير من الوقت أيضًا.

📖 اقرأ أيضًا: كيف تنظم عملك باستخدام تقويم إدارة المشاريع

2. Notion (أفضل مساحة عمل متصلة للوثائق والمشاريع)

عبر Notion

باستخدام Notion، يمكن لفرق المنتجات تتبع حالة الميزات، ويمكن للمهندسين تمييز الأخطاء ذات الأولوية العالية، ويمكن للمديرين التنفيذيين الاطلاع على تقويم إطلاق المنتجات في لمحة.

تتيح لك المنصة أيضًا إنشاء طرق عرض مخصصة تناسب كل قسم، مما يجعل التعاون أكثر سلاسة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك نقل جميع ملفاتك بسرعة وبدون أي متاعب باستخدام أدوات الاستيراد من Notion و Google Docs و Asana و Trello.

أفضل ميزات Notion

قسّم المشاريع المعقدة إلى مهام ومهام فرعية مع تحديد المسؤولين عنها ومواعيد تسليمها بوضوح

قم بتحميل الصور وتضمين مقاطع الفيديو وإضافة الملفات لمزيد من السياق داخل كل صفحة

احصل على أكثر من 10,000 نموذج للعمل أو الدراسة أو المشاريع الشخصية

قم بالعصف الذهني وتوليد الإجابات وملء الجداول تلقائيًا في الوقت الفعلي باستخدام Notion AI

قيود Notion

قد تجعل طريقة عرض الصفحة الأولى في التطبيق من الصعب على المستخدمين الجدد البدء في استخدامه

قد يتطلب تخصيص الأنظمة وقتًا وجهدًا

أسعار Notion

مجاني

إضافة: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : أسعار مخصصة

Notion AI: مضمنة في خطط Business و Enterprise

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4. 7/5 (أكثر من 6700 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 2500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion؟

مراجعة Capterra تقول:

أستطيع أن أقول بثقة أن Notion أداة رائعة! هناك بعض الصعوبات في البداية بسبب كثرة الخيارات المتاحة لتخصيص لوحة التحكم، ولكن بعد أن تتعلمها، ستتمكن من التخطيط بكفاءة! أحب أنني أستطيع مشاركة لوحات التحكم مع أعضاء الفريق الآخرين بالإضافة إلى لوحات التحكم الخاصة بي. ميزة أخرى هي أنه يمكنني ربط المستندات الخارجية بحيث يكون كل شيء في مكان واحد ويسهل الوصول إليه.

أستطيع أن أقول بثقة أن Notion أداة رائعة! هناك بعض الصعوبات في البداية بسبب كثرة الخيارات المتاحة لتخصيص لوحة التحكم، ولكن بعد أن تتعلمها، ستتمكن من التخطيط بكفاءة! أحب أنني أستطيع مشاركة لوحات التحكم مع أعضاء الفريق الآخرين بالإضافة إلى لوحات التحكم الخاصة بي. ميزة أخرى هي أنه يمكنني ربط المستندات الخارجية بحيث يكون كل شيء في مكان واحد ويسهل الوصول إليه.

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3. Trello (الأفضل لتصور نمط لوحة Kanban)

عبر Trello

هل تريد طرح منتجك في السوق بشكل أسرع؟ Trello هو خيار شائع لفرق إدارة المنتجات، حيث يسهل إدارة السباقات السريعة وطرح التحديثات بأقل قدر من المتاعب.

تصميمه على غرار Kanban بسيط للغاية. يتيح لك نقل المهام عبر مراحل مثل "المهام المطلوبة" و"قيد التنفيذ" و"تم التنفيذ" بمجرد السحب والإفلات. يوفر Trello أيضًا قوالب مسبقة الصنع تساعدك على تتبع كل شيء بدءًا من خرائط طريق المنتج وحتى ملاحظات العملاء.

باستخدام Trello Power-Ups، يمكنك التكامل مع أكثر من 150 أداة مثل Google Drive و Calendar. وهذا يمنح الفرق الأخرى رؤية أوضح لتطور منتجك وتقدمه.

أفضل ميزات Trello

احصل على نظرة عامة سريعة على المشروع من خلال تصميم بسيط على غرار Kanban

تصور المشاريع باستخدام اللوحات والتقويمات والجداول والجداول الزمنية

قم بمركزية بيانات المشروع مثل تفاصيل الأعضاء ومواعيد الاستحقاق والمرفقات

خصص بطاقات Trello بحقول مخصصة لاحتياجات عملك

أتمتة مهام إطلاق المنتجات باستخدام Butler، مساعد الذكاء الاصطناعي من Trello

قيود Trello

تفتقر إلى الدردشة في الوقت الفعلي والإشعارات الذكية

لا يسمح مباشرة باستخدام Agile أو Scrum sprints

نظام البطاقات ليس مثاليًا للمشاريع المعقدة

أسعار Trello

مجاني (حتى 10 متعاونين)

قياسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Premium : 12.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 210 دولارات أمريكية سنويًا لكل مستخدم

تقييمات وتقييمات Trello

G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,600 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 23,400 تقييم)

4. Asana (الأفضل لإدارة العمل)

عبر Asana

باعتبارها منصة لإدارة العمل، تم تصميم Asana لمساعدتك على إطلاق ميزات جديدة على نطاق واسع حتى تظل على اطلاع على كل شيء، بغض النظر عن حجم فريقك. سواء كنت تقوم بتسجيل 10 أو 200 مستخدم، فإن Asana تدعم ذلك.

يمكنك بسهولة ربط كل مشروع أو مهمة بأهداف عملك الأكبر، مما يضمن تركيز الجميع على الأعمال الأكثر أهمية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يلبي جميع احتياجاتك في مجال الأمان والامتثال.

تساعدك المحافظ على مراقبة مبادرات متعددة، بينما تعمل لوحات المعلومات المخصصة على تبسيط إعداد التقارير عبر الفرق. بالإضافة إلى ذلك، تساعد Asana AI الفرق على توفير الوقت من خلال الأتمتة والمزيد.

أفضل ميزات Asana

اعرض المشاريع في اللوحات والقوائم والجداول الزمنية والتقويمات ومخططات جانت

تتبع إطلاق منتجات متعددة مع Portfolios

أتمتة سير العمل باستخدام النماذج والقواعد والحزم والقوالب

إدارة الموارد باستخدام أدوات تتبع عبء العمل والوقت

اتصل بأكثر من 200 تطبيق (بما في ذلك ClickUp) واستخدم مشاريع وتخزين ملفات غير محدود

قيود Asana

تفتقر إلى مجموعة شاملة من قوالب إدارة المشاريع

Asana AI غير متاح في الخطة المجانية

أسعار Asana

شخصي: مجاني إلى الأبد

مبتدئ : 13.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم : 30.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : أسعار مخصصة

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Asana

G2: 4. 4/5 (11,900+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (13, 300+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Asana؟

تقول مراجعة G2:

أكثر ما أقدره في Asana هو قدرتها على تنظيم المشاريع المعقدة التي تضم عدة فرق وتوضيحها. كشركة تعمل في عدة وحدات أعمال، توفر لنا Asana منصة موحدة حيث يمكننا توزيع المهام وتحديد الأولويات ومراقبة التقدم في الوقت الفعلي. تعتبر طرق عرض الجدول الزمني والتقويم مفيدة بشكل خاص للحفاظ على رؤية واضحة للنتائج الرئيسية والمواعيد النهائية. كما أنها تشجع على المساءلة والشفافية داخل الفريق، مما أدى إلى تحسين التنفيذ والمتابعة بشكل عام.

أكثر ما أقدره في Asana هو قدرتها على تنظيم المشاريع المعقدة التي تضم عدة فرق وتوضيحها. كشركة تعمل في عدة وحدات تجارية، توفر لنا Asana منصة موحدة حيث يمكننا توزيع المهام وتحديد الأولويات ومراقبة التقدم في الوقت الفعلي. تعتبر طرق عرض الجدول الزمني والتقويم مفيدة بشكل خاص للحفاظ على وضوح النتائج الرئيسية والمواعيد النهائية. كما أنها تشجع على المساءلة والشفافية داخل الفريق، مما أدى إلى تحسين التنفيذ والمتابعة بشكل عام.

5. Pipefy (الأفضل لإدارة العمليات)

عبر Pipefy

Pipefy هي أداة لإدارة العمليات بدون كود تساعد فرق تسويق المنتجات على تبسيط سير العمل في جميع مراحل إطلاق المنتج.

بفضل سير العمل القابل للتخصيص، يمكن للفرق تنظيم المهام والموافقات والجداول الزمنية على منصة واحدة. يتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي للمنصة المهام المتكررة، مما يحافظ على سير العمل وضمان الالتزام بالمواعيد النهائية.

من التخطيط إلى ما بعد الإطلاق، تعمل Pipefy على مركزية المعلومات وأتمتة العمليات وتعزيز الكفاءة، مما يسهل إدارة عمليات إطلاق المنتجات المعقدة بأقل جهد يدوي.

أفضل ميزات Pipefy

دمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وقواعد البيانات والحلول الرأسية من السحابة الخاصة أو الأنظمة المحلية

أنشئ سير عمل مخصصًا بنقاط بدء محددة ومراحل وتكاملات ضرورية

استخدم Kanban و Scrum لإدارة سير العمل

قم بإدارة المهام المتكررة وتحسين كفاءة العمليات باستخدام Pipefy AI Agents

قيود Pipefy

تؤدي خيارات تصفية البيانات المحدودة إلى الاعتماد المفرط على وضع العلامات

واجه بعض المستخدمين مشكلات في خدمة دعم العملاء

أسعار Pipefy

مجاني

الأعمال التجارية والمؤسسات واللا حدود: أسعار مخصصة

تقييمات Pipefy ومراجعاتها

G2: 4. 6/5 (220+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 300 تقييم)

👀 هل تعلم؟ مصطلح "الإطلاق التجريبي" نشأ في قطاع الضيافة، حيث كانت المطاعم والفنادق تفتح أبوابها بهدوء لعدد محدود من الزبائن قبل الافتتاح الكبير. سمح هذا النهج لهم باختبار العمليات وجمع التعليقات في بيئة خالية من الضغوط

6. CoSchedule (أفضل تقويم للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجميع الفرق)

عبر CoSchedule

إذا كنت بحاجة إلى تقويم شامل للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن يساعدك CoSchedule في تخطيط استراتيجيتك الاجتماعية وجدولتها ونشرها وقياسها.

بالنسبة للوكالات، يتيح لك تقويم الوكالة إدارة الجداول الزمنية الخاصة بالعملاء، بينما يوفر تقويم المحتوى للفرق متوسطة الحجم رؤية كاملة للمهام والمشاريع

تربط مجموعة أدوات التسويق كل شيء معًا، مما يحسن التنسيق بين الفرق والمشاريع. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي المدمج لكتابة أو تحسين نصوصك على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام قوالب المطالبات المخصصة للذكاء الاصطناعي لتوليد الأفكار والمحتوى.

أفضل ميزات CoSchedule

اعرض جميع جهودك التسويقية في مكان واحد باستخدام لوحة معلومات تقويم التسويق

تعاون بفعالية في جدولة المهام لضمان الالتزام بالمواعيد النهائية في جميع الفرق

قم بعصف ذهني لموضوعات منشورات وسائل التواصل الاجتماعي الجذابة لجمهورك باستخدام توليد الأفكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أنشئ صورًا لمنشوراتك باستخدام أداة إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي

قيود CoSchedule

يجد بعض المستخدمين أن عدم وجود مشاريع وحملات متعددة التواريخ يؤدي إلى تكرار الإدخالات

أسعار CoSchedule

مجاني

تقويم اجتماعي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Agency Calendar: 69 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقويم المحتوى: أسعار مخصصة

Marketing Suite: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات CoSchedule

G2: 4. 4/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن CoSchedule؟

تقول مراجعة TrustRadius:

أستطيع أن أقول دون أدنى شك أن CoSchedule يحل أكثر من مشكلة واحدة، بعضها قد لا تعرف حتى أنك تعاني منها. يجعل CoSchedule جدولة المنشورات وتتبع تقويم المحتوى الخاص بك أمرًا في غاية السهولة.

يمكنني القول دون أدنى شك أن CoSchedule يحل أكثر من مشكلة واحدة، بعضها قد لا تعرف حتى أنك تواجهه. يجعل CoSchedule جدولة المنشورات وتتبع تقويم المحتوى الخاص بك أمرًا في غاية السهولة.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات التسويق للشركات الناشئة

7. Aha! (الأفضل لإدارة المنتجات والتخطيط الاستراتيجي)

تقدم Aha! مجموعة أدوات قوية لإدارة المنتجات تبسط دورة حياة المنتج بالكامل. على سبيل المثال، تتيح لك Aha! Roadmaps عرض المشاريع من زوايا مختلفة. توفر خارطة طريق المحفظة نظرة عامة على التقدم المحرز، بينما تركز خارطة طريق الميزات على مهام وجداول زمنية محددة.

بالنسبة لفرق الهندسة، يرتبط Aha! Develop مباشرة بخريطة الطريق، مما يحافظ على تزامن مهام التطوير مع الاستراتيجية العامة للمنتج. تتيح لك المنصة إدارة سجل الإصدارات وإنشاء قاعدة معرفية مخصصة، بحيث يكون فريق إطلاق المنتج على نفس الصفحة.

أفضل ميزات Aha!

اجمع الأفكار ونظمها باستخدام Aha! Ideas وحدد أولوياتها بناءً على تعليقات المستخدمين الحقيقية

أنشئ تقارير مخصصة وتابع الأداء من خلال الرسوم البيانية والجداول

يمكنك الوصول إلى مركز المعرفة الذي يحتوي على أفضل الممارسات والأدلة والنصائح لإدارة المنتجات

شارك مستندات المنتج، وأنشئ شبكة إنترانت للمنتج، وتعاون في إنشاء المحتوى

Aha! القيود

يجد بعض المستخدمين أن Aha! معقدة في البداية

من الصعب إجراء تعديلات سريعة على الخطط

أسعار Aha!

Aha! Develop : يبدأ من 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Aha! Knowledge: يبدأ من 23 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Aha! Whiteboards : يبدأ من 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Aha! Ideas : يبدأ من 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Aha! Discovery : يبدأ من 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Aha! Roadmaps: تبدأ من 74 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Aha!

G2: 4. 4/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (550+ تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: غالبًا ما تجري فرق المنتجات "تحليلات ما قبل الفشل" قبل الإطلاق. تتضمن هذه الاستراتيجية تخيل فشل المنتج والعمل بشكل عكسي لتحديد الأسباب المحتملة، مما يسمح للفرق بمعالجة المخاطر بشكل استباقي.

8. Jira (الأفضل لتتبع المشكلات والمشاريع)

عبر Atlassian

تعد Jira من Atlassian أداة مفضلة للمطورين لإدارة المشاريع المرنة. تتيح لك لوحات Scrum في Jira تقسيم المشاريع المعقدة وتتبع قصص المستخدمين. يمكنك تصور التقدم المحرز وإعداد سباقات السرعة وحتى الغوص في تقارير مفصلة.

يتيح لك Jira أيضًا تتبع جميع المهام المرتبطة بتقويم إطلاق المنتج، بغض النظر عن الفريق الذي يعمل عليها. يمكنك تهيئته ليناسب العمليات وسير العمل واللغة الفريدة لفريقك. بالإضافة إلى ذلك، احصل على عرض في الوقت الفعلي لتواريخ الإصدار وتصميمات Figma والمزيد، كل ذلك داخل Jira.

أفضل ميزات Jira

أنشئ لوحات سكرم لتقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام أصغر قابلة للتنفيذ

تتبع تقدم المشروع باستخدام لوحات معلومات معدة مسبقًا وتقارير مفصلة

بسّط عملك باستخدام البحث والدردشة والوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي

وفر للمطورين رؤية واضحة لتطوير الكود والوصول إلى المستودع

ادمج Jira مع Atlassian وأدوات الشركاء عبر إعداد Open DevOps

قيود Jira

تبدو أنظمة البحث والتصفية معقدة وتحتاج إلى تحسين

تجعل الواجهة الصارمة وقلة المرونة عملية التخصيص صعبة

أسعار Jira

مجاني

قياسي : يبدأ من 8.60 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Premium : يبدأ من 17 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jira

G2: 4. 3/5 (أكثر من 6300 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (15,200+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jira؟

تقول مراجعة G2:

في مكتبي، نستخدم jira لإدارة المهام وإدارة الوقت، مما يساعدنا في مشاريع الفريق التي تتضمن أجزاء متحركة متعددة. جعلت المهام والمهام الفرعية من السهل جدًا تتبع الأمور، كما أن التحسينات الأخيرة في واجهة المستخدم مفيدة للغاية.

في مكتبي، نستخدم jira لإدارة المهام وإدارة الوقت، مما يساعدنا في مشاريع الفريق التي تتضمن أجزاء متحركة متعددة. جعلت المهام والمهام الفرعية من السهل جدًا تتبع الأمور، كما أن التحسينات الأخيرة في واجهة المستخدم مفيدة للغاية.

9. Monday.com (الأفضل لتتبع المشاريع بمرونة)

يوفر Monday.com منصة مرنة لإدارة إطلاق ميزات المنتجات، وتلبية احتياجات الفرق من جميع الأحجام. تتيح لك واجهته البديهية الإشراف على المهام والجداول الزمنية والمراحل الرئيسية بأقل جهد.

يمكنك تصور مشروعك باستخدام مخططات جانت أو التقويمات أو لوحات كانبان، بما يتناسب مع تفضيلات سير عمل فريقك. للاحتياجات الأكثر تقدمًا، توفر الخطط الأعلى مستوى إمكانية الوصول إلى ميزات التكامل والأتمتة.

أفضل ميزات Monday.com

خصص لوحات المعلومات باستخدام أكثر من 30 أداة مصغرة لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً

استخدم مساعد Monday AI لأتمتة المهام وإنشاء المحتوى

اتخذ قرارات دقيقة من مصدر واحد موثوق لجميع بيانات إطلاق المنتجات

تعاون في الوقت الفعلي باستخدام السبورة البيضاء والمستندات المضمنة وقسم التحديثات

قيود Monday.com

يواجه المستخدمون منحنى تعلم حاد

لا تتضمن ميزة التقاط الشاشة المدمجة، مما قد يؤثر على الفرق البعيدة التي تعتمد على التواصل المرئي

ينخفض الأداء عند التعامل مع كميات كبيرة من البيانات، مما يتسبب في تأخير وتباطؤ

أسعار Monday.com

مجاني

الأساسي: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

قياسي: 14 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Monday.com

G2: 4. 7/5 (أكثر من 13,600 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (5,400+ تقييم)

👀 هل تعلم؟ يتم إطلاق أكثر من 30,000 منتج استهلاكي جديد سنويًا، ولكن 40% فقط من المنتجات المطورة تصل إلى السوق، ومن بينها، 60% فقط تحقق إيرادات.

10. ProductPlan (الأفضل للتخطيط الاستراتيجي للمنتجات ووضع خارطة الطريق)

عبر ProductPlan

إذا كنت تعمل في إدارة المنتجات، فإن ProductPlan يسهل عليك تنظيم وعرض خرائط الطريق الخاصة بك بوضوح. يبدأ الأمر بـ Parking Lot—مساحة مخصصة لجمع وتخزين أفكار المنتجات حتى تصبح جاهزة للمضي قدمًا.

يتيح لك ProductPlan استخدام بيانات خارطة الطريق لوضع خطط فعالة لإطلاق المنتجات. أنشئ قوائم مراجعة لمهام ما قبل الإطلاق والإطلاق وما بعد الإطلاق، وقم بتعيين المسؤولين والحالات لكل منها لضمان الشفافية بين الفرق.

يمكنك أيضًا مشاركة تحديثات التقدم وإبراز المخاطر في التقارير الموجهة إلى أصحاب المصلحة للحفاظ على تنسيق الجميع.

أفضل ميزات ProductPlan

حافظ على تواصل فرق المنتجات وأصحاب المصلحة من خلال تحديد المسؤوليات والمواعيد

تعاون مع فريقك عبر التعليقات

امنح أصحاب المصلحة نظرة مفصلة على جميع حالات إطلاق المنتج

تصور خرائط طريق متعددة في عرض واحد

قيود ProductPlan

بالمقارنة مع Jira أو Trello، يوفر ProductPlan خيارات أقل للتخصيص فيما يتعلق بسير العمل والحقول والتكاملات

أسعار ProductPlan

أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات ProductPlan

G2: 4. 4/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

11. Productboard (الأفضل لإدارة المنتجات التي تركز على العملاء)

عبر Productboard

Productboard هو ما تحتاجه إذا كنت تبحث عن أداة لإنشاء خارطة طريق لمنتجك وإبقاء الجميع على اطلاع.

إنها طريقة رائعة لتصور الجداول الزمنية وتحديد الأولويات وتتبع مسار كل منتج من البداية إلى النهاية. يمكنك البدء من الصفر أو الاختيار من قوالب خطط إطلاق المنتجات مثل خطط السباق السريع أو الإطلاقات الشهرية أو خطط الإصدار أو خرائط طريق Kanban.

ما يميز Productboard هو تصنيف مستويات الوصول. لديك "صانعو خرائط الطريق" الذين يقومون بإنشاء كل شيء وتحريره ومشاركته. ثم هناك "المشاهدون" الذين يمكنهم رؤية تقويم إطلاق المنتج ولكن لا يمكنهم إجراء تغييرات، و"المساهمون" الذين يمكنهم ترك تعليقات.

أفضل ميزات Productboard

حدد أولويات ميزات المنتج المناسبة باستخدام ملاحظات العملاء

قم بإنشاء خرائط طريق تعاونية تتوافق مع أهداف العمل

أتمتة سير العمل وتوحيد العمليات لزيادة الكفاءة

راقب التقدم، وتتبع التبعيات، وقم بتمييز أي مخاطر في الوقت المناسب

خطط لإطلاق منتجات مؤثرة من خلال تخطيط إصدار الميزات

ادمجها مع أدوات مثل Slack و Microsoft Teams و Jira و Zapier

قيود Productboard

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في التأخير والمزامنة على المنصة

أسعار Productboard

المبتدئين: مجاني

الأساسيات: 25 دولارًا شهريًا لكل صانع

المزايا: 75 دولارًا شهريًا لكل مصنعين

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Productboard

G2: 4. 3/5 (250 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Productboard؟

تقول إحدى تقييمات G2:

تساعدنا Productboard على تبسيط عملية تحديد أولويات منتجاتنا، وأنا أحب ذلك. إنها سهلة الاستخدام للغاية، ويمكن لفريقي تنفيذها دون الحاجة إلى تدريب مكثف. من خلال التكامل مع أدوات أخرى مثل Slack و Jira، أصبحت أكثر اندماجًا في سير عملنا. كما أن فريق الدعم كان سريعًا للغاية في الرد على أي أسئلة طرحتها. إنها أداة نستخدمها كثيرًا للتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة فيما يتعلق بأهدافنا.

تساعدنا Productboard على تبسيط عملية تحديد أولويات منتجاتنا، وأنا أحب ذلك. إنها سهلة الاستخدام للغاية، ويمكن لفريقي تنفيذها دون الحاجة إلى تدريب مكثف. من خلال التكامل مع أدوات أخرى مثل Slack و Jira، أصبحت أكثر تكاملاً مع سير عملنا. كما أن فريق الدعم كان سريع الاستجابة للغاية لأي أسئلة طرحتها. إنها أداة نستخدمها كثيرًا للتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة فيما يتعلق بأهدافنا.

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حقق أقصى تأثير لإطلاق منتجك باستخدام ClickUp

يعد إطلاق المنتج عملية ديناميكية تتطلب تخطيطًا وتنسيقًا وتنفيذًا فعالين. توفر كل أداة من الأدوات المذكورة هنا مزايا فريدة، سواء كان ذلك تقويم التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من CoSchedule أو إمكانات وضع خارطة الطريق من ProductPlan.

ولكن إذا كنت بحاجة إلى أداة تدمج كل شيء بسلاسة في منصة واحدة، فإن ClickUp هو الحل الأمثل لك.

تحول ClickUp تخطيط إطلاق المنتجات وتنفيذه إلى عملية مبسطة وتعاونية وقائمة على البيانات، مما يجعلها الأداة المثالية للفرق التي تهدف إلى إطلاق منتجات ناجحة في الوقت المحدد وبالشكل المطلوب.

يوفر نظام إدارة المشاريع الشامل هذا قوائم مراجعة لإطلاق المنتجات جيدة التنظيم، وسير عمل قابل للتخصيص، والقدرة على التعاون بين الفرق، مما يزيد من التأثير ويقدم قيمة دائمة لعملائك.

تجعله مجموعة ميزاته القوية الخيار الأمثل لأولئك الذين يسعون إلى إدارة كل مرحلة من مراحل إطلاق المنتج من مساحة عمل واحدة.

هل أنت مستعد لإطلاق منتجك بنجاح؟ اشترك في ClickUp اليوم.