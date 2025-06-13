أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Quickbase في عام 2025

يشهد سوق المنصات منخفضة الكود ازدهارًا كبيرًا، وتعد Quickbase اسمًا كبيرًا في هذا المجال.

لكن ليس الجميع معجبًا به. ربما تبدو الواجهة غير سهلة الاستخدام، أو الأسعار باهظة، أو أنك تحتاج فقط إلى شيء أكثر مرونة. مهما كان الحال، فأنت لست مقيدًا بمنصة واحدة لتطوير التطبيقات.

هناك الكثير من البدائل الرائعة، من البرامج القوية المليئة بالميزات إلى الخيارات المناسبة للميزانية. لذا، دعنا نتعرف على أفضل منافسي Quickbase ونجد المنصة المناسبة لعملك.

ما هو Quickbase؟

عبر Quickbase

Quickbase هي منصة منخفضة الكود تتيح لك إنشاء تطبيقات مخصصة دون الحاجة إلى التعامل مع أكواد معقدة. سواء كنت ترغب في أتمتة سير العمل أو إدارة المشاريع أو مواجهة تحديات عمل محددة، يمكنك القيام بكل ذلك ببضع نقرات.

يقوم باستخراج البيانات من أنظمة متعددة، مما يمنحك رؤى في الوقت الفعلي في مكان واحد، دون الحاجة إلى التنقل بين جداول البيانات. تعمل الأتمتة على معالجة الأعمال المتكررة، مما يعزز كفاءة فريقك. كما أن أداة الإنشاء السهلة الاستخدام التي تعمل بالسحب والإفلات تجعل تصميم تطبيقات الأعمال المخصصة أمرًا بسيطًا.

هل أنت دائم التنقل؟ Quickbase لديه تطبيق جوال لأجهزة iOS و Android ليبقي الجميع على اتصال. وفي الوقت نفسه، يمكن للمسؤولين إدارة المستخدمين بسهولة وفرض الأمان وضمان سلامة البيانات بينما تعمل الفرق بشكل أكثر ذكاءً باستخدام التقارير التفاعلية والرؤى القابلة للتنفيذ.

قيود Quickbase

Quickbase أداة قوية لإنشاء تطبيقات مخصصة، ولكنها لا تخلو من العيوب. فيما يلي بعض المشكلات التي قد تواجهها:

قيود صندوق الحماية : تتيح ميزة صندوق الحماية في Quickbase، المتوفرة فقط في خطط محددة، صندوق حماية واحد فقط لكل تطبيق مباشر ولا تدعم الإجراءات أو webhooks أو الجداول المتصلة

تحديات استرداد البيانات : غالبًا ما يكون سحب البيانات من الجداول المتصلة أمرًا معقدًا، مما يجعل الحصول على رؤى سريعة أمرًا محبطًا

إعداد النماذج الديناميكية : يتطلب تكوين النماذج التي تتغير بناءً على مدخلات المستخدم مجهودًا ووقتًا إضافيين

تصدير التكوينات : لا يعد تلخيص إعدادات تكوين التطبيق أو تصديرها أمرًا سهلاً، مما يجعل التوثيق أكثر صعوبة

ثغرات في تطبيق الهاتف المحمول : تفتقر النسخة المحمولة إلى ميزات أساسية في تطبيق الويب، مما قد يشكل عائقًا للمستخدمين أثناء التنقل

منحنى التعلم: على الرغم من كونها منصة لا تتطلب كتابة أكواد برمجية، إلا أن Quickbase قد تكون صعبة الإتقان، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بقاعدة البيانات أو تطوير التطبيقات

قد تدفعك هذه المشكلات إلى البحث عن منافسين لـ Quickbase يناسبون سير عمل فريقك تمامًا.

👀 هل تعلم؟ وفقًا لوزارة العمل والإحصاءات الأمريكية، ستنمو وظائف مطوري البرمجيات بنسبة 17٪ في العقد المقبل (أسرع بكثير من المتوسط)!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Quickbase؟

عند اختيار بديل Quickbase، ركز على أهدافك.

هل تقوم ببناء سير عمل بسيط أم تحتاج إلى منصة يمكنها التعامل مع العمليات التجارية المعقدة؟ هل تبحث عن سهولة التخصيص أم أن الأمان هو أولويتك القصوى؟

مهما كانت احتياجاتك، إليك العوامل الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار:

سهولة الاستخدام والتخصيص : لا أحد يرغب في التعامل مع إعدادات معقدة. يجب أن تتيح لك منصة رائعة لا تتطلب كتابة أكواد برمجية إنشاء سير عمل ونماذج ولوحات معلومات بسهولة باستخدام أدوات السحب والإفلات

قابلية التوسع والأداء : مع نمو أعمالك، يجب أن تنمو منصة تطوير التطبيقات الخاصة بك معك. لا ينبغي أن يؤدي التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة وقواعد البيانات المخصصة والعمليات المعقدة إلى إبطاء العمل

التكامل والأتمتة : يجب أن توفر منصة قوية منخفضة الكود تكاملاً سلسًا مع أنظمة CRM و ERP و Google Workspace وقواعد بيانات SQL وأدوات الجهات الخارجية لإدارة البيانات بشكل مبسط

التعاون وإدارة المستخدمين : العمل الجماعي في الوقت الفعلي، والوصول القائم على الأدوار، وسير عمل الموافقة، والإشعارات تحافظ على تواصل فريقك وتقدم مشاريعك

الأمان والامتثال : تحتاج تطبيقات عملك إلى حماية من الدرجة الأولى. ابحث عن أذونات قائمة على الأدوار والتشفير وسجلات التدقيق والامتثال لمعايير SOC 2 و HIPAA و GDPR

التقارير والتحليلات : لا يقتصر دور حلول البرامج التجارية الرائعة على إدارة البيانات فحسب، بل تساعدك أيضًا على فهمها. تعمل أدوات إعداد التقارير ولوحات المعلومات وأدوات تصور البيانات المدمجة على تحويل البيانات الأولية إلى رؤى

إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة : لا يتم العمل دائمًا على مكتب. يضمن لك التطبيق المُحسّن للأجهزة المحمولة مع إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت البقاء على اتصال أينما كنت

الأسعار والترخيص: لا أحد يحب الرسوم الخفية. الأسعار الشفافة التي تتناسب مع حجم أعمالك، دون تكاليف مفاجئة للتكامل أو المستخدمين الإضافيين أو الميزات المتقدمة، هي أمر لا بد منه

نظرة عامة على بدائل Quickbase

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار ClickUp إدارة المشاريع والمهام، سير العمل المخصص، أتمتة برمجة بسيطة، وكلاء الذكاء الاصطناعي، أكثر من 15 طريقة عرض، عرض الجدول، قوالب، تتبع الوقت، أكثر من 1000 تكامل إدارة المشاريع وسير العمل المخصص مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا Airtable مزيج من جدول البيانات وقاعدة البيانات، حقول مخصصة، جداول مرتبطة، أتمتة، طرق عرض متعددة، تكامل، تطبيق جوال إنشاء وإدارة قواعد البيانات المخصصة مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Zoho Creator أداة إنشاء التطبيقات منخفضة الكود، Zia AI، تحليلات BI، تكامل الدفع، واجهات برمجة تطبيقات REST، وقت تشغيل بنسبة 99.9 إنشاء تطبيقات منخفضة الكود وأتمتة سير العمل يبدأ من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Smartsheet واجهة على غرار جداول البيانات، وعروض الشبكة/البطاقة/جانت/التقويم، وأتمتة سير العمل، وDataMesh، وBrandfolder، وأمان CMEK إدارة المشاريع باستخدام جداول البيانات مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Appian تنسيق العمليات، RPA، الذكاء الاصطناعي، بنية البيانات، التقارير الديناميكية، التطبيقات الجاهزة للأجهزة المحمولة، إدارة الحالات أتمتة العمليات التجارية المعقدة أسعار مخصصة منصة Mendix IDE متقدم، مساعد AI، بنية قابلة للتركيب، تكاملات مسبقة الصنع، نشر سريع تطوير التطبيقات السريع وأتمتة العمليات مجاني؛ يبدأ من 1,027 دولارًا أمريكيًا في الشهر Caspio أداة إنشاء تطبيقات بدون برمجة، مساعد ذكي، واجهة برمجة تطبيقات REST، وظائف SQL، تكامل الدفع، FileStor CDN الشركات الصغيرة التي تبني تطبيقات قواعد بيانات مخصصة يبدأ من 100 دولار شهريًا Oracle APEX أداة إنشاء تطبيقات الويب منخفضة الكود، تقارير تفاعلية، مساعد ذكي، بيانات REST، دعم PWA، توطين تطبيقات على مستوى المؤسسات مع Oracle Cloud مجاني دائمًا؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 122 دولارًا شهريًا Monday. com سير عمل قابل للتخصيص، وصفات أتمتة، أكثر من 200 تكامل، إطار عمل للتطبيقات، تحليلات في الوقت الفعلي، أدوات الذكاء الاصطناعي إنشاء سير عمل قابل للتخصيص مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم الواحد شهريًا Kintone تطبيقات مخصصة، أكثر من 25 نوعًا من حقول البيانات، أذونات دقيقة، أتمتة سير العمل، مخططات، سجل المراجعات تطبيقات وسير عمل مخصص للشركات الصغيرة يبدأ من 16 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

أفضل 10 بدائل لـ Quickbase

هل أنت مستعد للتغيير؟ يمكن أن تساعدك هذه البدائل العشرة لـ Quickbase في إنشاء تطبيقات مخصصة دون عناء البرمجة:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع وسير العمل المخصص)

قم بتركيز بياناتك ومشاريعك وكل ما بينهما باستخدام ClickUp، وهي منصة واحدة لجميع احتياجات إدارة المشاريع

إذا كنت تبحث عن بديل لـ Quickbase يوفر إدارة المهام وسير العمل المخصص والأتمتة بدون كود، فقد يكون ClickUp هو الخيار الأمثل لك. إنه مصمم للفرق التي تريد أدوات قوية منخفضة الكود دون متاعب منصات قواعد البيانات التقليدية.

تتميز ClickUp حقًا في أتمتة العمليات ذات الكود المنخفض والوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي. باستخدام الأتمتة، يمكنك إعداد قواعد مخصصة لتعيين المهام تلقائيًا أو تحديث الحالات أو إرسال الإشعارات دون الحاجة إلى كتابة أي كود.

يسهل منشئ الأتمتة المرئية على أي شخص تبسيط العمليات والتخلص من الأعمال المتكررة. ولكن هذا ليس كل شيء: تعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp، المتوفرة في القوائم و ClickUp Chat، على الارتقاء بالأتمتة إلى المستوى التالي. يمكن لهؤلاء المساعدين الأذكياء التعامل مع المهام الروتينية والإجابة على الأسئلة وحتى المساعدة في إدارة المشاريع نيابة عنك، مما يتيح لفريقك التركيز على الأمور الأكثر أهمية.

استخدم وكيل الذكاء الاصطناعي من ClickUp لأتمتة المهام المتكررة

وأفضل ما في الأمر أن كل هذا متكامل تمامًا مع ClickUp Tasks. يمكنك إنشاء مهام بتفاصيل غنية وحقول مخصصة وتبعيات وقوائم مراجعة، مما يضمن تتبع كل جانب من جوانب المشروع وإدارته بكفاءة. تدعم المنصة التصفية والفرز والتجميع المتقدم، مما يتيح للفرق تخصيص مساحة العمل الخاصة بهم لتناسب العمليات الفريدة واحتياجات إعداد التقارير.

بسّط سير عملك — أنشئ كل مهمة وتابعها وأدرها من داخل ClickUp

علاوة على ذلك، تخطو إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp خطوة إلى الأمام، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في كيفية تخطيط العمل وتتبعه وتنفيذه. هل تفضل مخططات جانت للجدول الزمني؟ هل تحتاج إلى عرض حجم العمل لموازنة الموارد؟ هل تريد لوحة كانبان بسيطة؟ لديك خيارات متعددة — أكثر من 15 طريقة لتصور مشاريعك، على وجه الدقة.

إذا كان تنظيم البيانات يمثل أولوية بالنسبة لك، فإن طريقة عرض الجدول في ClickUp تحول ClickUp إلى قاعدة بيانات مخصصة، وهي مثالية لنظم إدارة علاقات العملاء أو تتبع أي شيء آخر يحتاجه فريقك. وبفضل القوالب الجاهزة، يكون الإعداد سريعًا، بحيث يمكنك التركيز على العمل بدلاً من التنسيق.

أنشئ جداول بيانات فائقة السرعة وقواعد بيانات مرئية ديناميكية باستخدام عرض الجدول في ClickUp

كما أن التعاون أصبح سهلاً للغاية. تساعد التعليقات داخل التطبيق ومشاركة الملفات والإشارات على وضع المناقشات في سياقها الصحيح، بينما تساعدك قوالب خطط الاتصال على البدء في غضون دقائق. وبفضل تكامل Slack و Google Workspace، يمكنك ضمان بقاء كل شيء متصلاً.

وبالطبع، هناك ClickUp Project Time Tracking — لأن معرفة أين تقضي فريقك ساعات العمل لا تقل أهمية عن إدارة العمل نفسه. قم بإنشاء التقارير وتحديد العقبات والحفاظ على سير العمل بسلاسة، حتى يتم استغلال كل دقيقة على النحو الأمثل.

أفضل ميزات ClickUp

حسّن سير عملك باستخدام الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain ، وقم بتخصيصها لتناسب احتياجات فريقك تمامًا

حافظ على محادثات مشروعك مع مهامك باستخدام ClickUp Chat . قم بتمييز أعضاء الفريق وربط المشاريع وحافظ على المناقشات في صلب الموضوع

تتبع أهدافك وحققها باستخدام ClickUp Goals ، سواء كانت يومية أو أسبوعية أو ربع سنوية أو سنوية، في مكان واحد بسيط

خطط الاستراتيجيات والعمليات في ClickUp Whiteboards ، ثم اربطها مباشرة بمهامك ومشاريعك لتبسيط سير العمل

جهز نفسك للنجاح باستخدام قوالب إدارة المشاريع الجاهزة، وقم بتخصيصها وفقًا لاحتياجات فريقك بالضبط

قيود ClickUp

بعض طرق عرض ClickUp غير متوفرة بعد على تطبيق الهاتف المحمول

يمكن أن تؤدي المجموعة الواسعة من الميزات إلى صعوبة التعلم للمستخدمين من رجال الأعمال

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (9,500+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أحب ClickUp والطريقة التي يمكنها بها أتمتة العمليات، من تغيير الملكية بناءً على حالة المهمة إلى تتبع الوقت الذي يقضيه المستخدمون في مهمة ما. لقد كانت أداة رائعة للتعاون عبر المشاريع التي تتطلب عدة أشخاص، بما في ذلك أطراف ثالثة.

أنا أحب ClickUp والطريقة التي يمكنها بها أتمتة العمليات، من تغيير الملكية بناءً على حالة المهمة إلى تتبع الوقت الذي يقضيه المستخدمون في مهمة ما. لقد كانت أداة رائعة للتعاون عبر المشاريع التي تتطلب عدة أشخاص، بما في ذلك أطراف ثالثة.

📮ClickUp Insight: 88% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية، لكن أكثر من 50% يتجنبون استخدامه في العمل. ما هي العوائق الثلاثة الرئيسية؟ عدم التكامل السلس، والثغرات المعرفية، والمخاوف الأمنية. ولكن ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي مدمجًا في مساحة العمل الخاصة بك وآمنًا بالفعل؟ ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، يجعل هذا حقيقة واقعة. فهو يفهم المطالبات بلغة بسيطة، ويحل جميع المخاوف الثلاثة المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي بينما يربط الدردشة والمهام والمستندات والمعرفة عبر مساحة العمل. اعثر على الإجابات والأفكار بنقرة واحدة!

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية اختيار نظام CRM لشركتك

2. Airtable (الأفضل لإنشاء وإدارة قواعد البيانات المخصصة)

عبر Airtable

باعتبارها منصة SaaS قائمة على الويب، تسهل Airtable إنشاء قواعد البيانات من البداية وتخصيص الحقول وربط الجداول وأتمتة العمليات. فهي تجمع بين سهولة استخدام جداول البيانات وقوة قواعد البيانات، مما يجعلها بديلاً قوياً لـ Quickbase.

بفضل الحقول القابلة للتخصيص والجداول المرتبطة والأتمتة، يعمل هذا البرنامج على تحسين سير العمل دون تعقيد. سواء كنت تتعامل مع المشاريع أو قنوات المبيعات أو جداول المحتوى، فإن برنامج قاعدة البيانات هذا يحافظ على تنظيم كل شيء وسهولة الوصول إليه وإدارته، دون الحاجة إلى معرفة واسعة في البرمجة.

أفضل ميزات Airtable

أنشئ قواعد بيانات واربطها بواجهة سهلة الاستخدام تشبه جداول البيانات

أتمتة المهام باستخدام سير العمل القائم على المشغلات وإدارة العمليات الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قم بالتبديل بين طرق العرض Kanban و Gantt والتقويم والشبكة للحصول على رؤية أفضل

يمكنك التكامل مع Salesforce وSlack وGoogle Workspace والمزيد باستخدام اتصالات أصلية وواجهة برمجة تطبيقات مفتوحة

يمكنك الوصول إلى قواعد البيانات وتحديثها من أي مكان باستخدام التطبيق المحمول

قيود Airtable

تسمح خطة الفريق بحد أقصى 50,000 إدخال لكل قاعدة، مع حد أقصى 50,000 سجل لكل جدول

لا يمكن تحرير خلايا متعددة أو تحديد بيانات غير متجاورة، مما يؤدي إلى إبطاء العمل

أسعار Airtable

مجاني

فريق : 20 دولارًا شهريًا

الأعمال : 45 دولارًا شهريًا

حجم المؤسسة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Airtable

G2 : 4. 6/5 (2,700+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (2,100+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Airtable؟

تقول إحدى تقييمات G2:

تعد مرونة Airtable أكبر نقاط قوتها. لقد استخدمناها في كل شيء بدءًا من تتبع مشاريع العملاء إلى أتمتة المهام. أحد الأمثلة البارزة على ذلك هو عندما قمنا بإعداد تكامل Stripe مخصص لعميل باستخدام ميزات البرمجة النصية وwebhook في Airtable، حيث عملت بشكل مثالي ووفرت لنا الكثير من الوقت.

تعد مرونة Airtable أكبر نقاط قوتها. لقد استخدمناها في كل شيء بدءًا من تتبع مشاريع العملاء إلى أتمتة المهام. أحد الأمثلة البارزة على ذلك هو عندما قمنا بإعداد تكامل Stripe مخصص لعميل باستخدام ميزات البرمجة النصية وwebhook في Airtable، حيث عملت بشكل مثالي ووفرت لنا الكثير من الوقت.

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Airtable

3. Zoho Creator (الأفضل لإنشاء تطبيقات منخفضة الكود لأتمتة سير العمل)

عبر Zoho Creator

ماذا لو كان بإمكان تطبيقك ذي الكود المنخفض القيام بأكثر من مجرد تنفيذ الأوامر؟ يوفر Zia AI من Zoho Creator تنبؤات ذكية وتحليلات للمشاعر ورؤى حول البيانات مباشرة في سير عملك، بحيث لا تعمل تطبيقاتك فحسب، بل تتعلم أيضًا.

تتكامل خدمات الدفع المدمجة مثل PayPal و Razorpay مع المعاملات بسلاسة؛ دون الحاجة إلى أدوات إضافية. هذه ميزة تفوق Quickbase، الذي يعتمد على تكامل خدمات الدفع عبر Zapier أو Pipedream.

أفضل ميزات Zoho Creator

بسّط عملية تطوير التطبيقات باستخدام منصة بسيطة الاستخدام ولكنها قوية بما يكفي لتنفيذ مهام العمل المعقدة

احصل على رؤى في الوقت الفعلي من خلال تحليلات ذكاء الأعمال (BI) ولوحات المعلومات التفاعلية

اتصل بالأدوات الحالية باستخدام التكاملات المسبقة وواجهات برمجة التطبيقات REST

ضمان الموثوقية مع وقت تشغيل بنسبة 99.9% وأمان على مستوى المؤسسات

قيود Zoho Creator

قد تؤدي القيود المفروضة على استيراد النماذج الفرعية وحقول الصيغ وتحميل الملفات إلى تعقيد البيانات المعقدة

تتميز ميزات الذكاء الاصطناعي مثل التنبؤات و OCR و AR بحدود استخدام، مما يقيّد سير العمل المتقدم

أسعار Zoho Creator

قياسي : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي : 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : 37 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

مرن: أسعار مخصصة؛ متاح سنويًا

تقييمات ومراجعات Zoho Creator

G2 : 4. 3/5 (170+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (160+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho Creator؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أفضل ما يميز Zoho Creator هو منصته التي لا تتطلب كتابة أي أكواد برمجية، مما يتيح لنا إنشاء تطبيقات لأعمالنا وفقًا لاحتياجاتنا دون الحاجة إلى كتابة أسطر ثابتة من الأكواد البرمجية. كما أنه طريقة سهلة للحصول على البيانات من النماذج وإنشاء رسوم بيانية منها، كما لو كان لديك عدة نماذج مرتبطة ببعضها البعض ويمكنك استخراج المعلومات من جميعها.

أفضل ما يميز Zoho Creator هو منصته التي لا تتطلب كتابة أي أكواد برمجية، مما يتيح لنا إنشاء تطبيقات لأعمالنا وفقًا لاحتياجاتنا دون الحاجة إلى كتابة أسطر ثابتة من الأكواد البرمجية. كما أنه طريقة سهلة للحصول على البيانات من النماذج وإنشاء رسوم بيانية منها، كما لو كان لديك عدة نماذج مرتبطة ببعضها البعض ويمكنك استخراج المعلومات من جميعها.

4. Smartsheet (الأفضل لإدارة المشاريع باستخدام جداول البيانات)

عبر Smartsheet

يوفر Smartsheet واجهة سهلة الاستخدام على غرار جداول البيانات مع طرق عرض الشبكة والبطاقة وجانت والتقويم المدمجة مباشرةً، دون الحاجة إلى إعدادات إضافية. تساعد ميزة تتبع المسار الحرج الفرق على تحديد الاختناقات على الفور، وهي ميزة أساسية لا تتوفر في Quickbase.

يبسط Smartsheet أيضًا أتمتة سير العمل من خلال قواعد بدون كود للتنبيهات والموافقات وتعيين المهام، مما يحافظ على سير العمليات دون بذل جهد يدوي. وهذا يجعله بديلاً منظمًا ومرئيًا وسهل الاستخدام لنهج Quickbase الذي يعتمد بشكل أكبر على قواعد البيانات، خاصةً للفرق التي تتعامل مع عدة مشاريع في وقت واحد.

أفضل ميزات Smartsheet

أتمتة سير العمل ومزامنة البيانات عبر التطبيقات باستخدام Bridge للحصول على عمليات أكثر ذكاءً

قم بتعيين مجموعات البيانات الكبيرة وربطها عبر الأوراق والتقارير باستخدام DataMesh

قم بتحميل البيانات وتفريغها وتركيزها من أنظمة CRM و ERP وقواعد البيانات باستخدام Data Shuttle

قم بإدارة الأصول الرقمية بسهولة باستخدام Brandfolder لتنظيم وتوزيع سلس

قم بتأمين البيانات الحساسة باستخدام مفاتيح التشفير التي يديرها العملاء (CMEK) للتحكم الكامل

قيود Smartsheet

يفتقر إلى بعض الإمكانات المتقدمة المتوفرة في Excel أو Google Sheets، مثل تكرار الأعمدة أو إدراج البيانات في خلايا متعددة في وقت واحد

قد يكون التطبيق المحمول به أخطاء، وغالبًا ما يتطلب إعادة التثبيت لإصلاح الأعطال

أسعار Smartsheet

مجاني

Pro : 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : أسعار مخصصة

إدارة متقدمة للعمل: أسعار مخصصة

تقييمات Smartsheet وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 4/5 (19,300+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (3,400+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Smartsheet؟

تقول إحدى تقييمات G2:

يعجبني تنوع Smartsheet وإمكانية استخدامه في العديد من التطبيقات المختلفة. أحيانًا أستخدمه كنسخة أكثر تقدمًا وتفاعلية من Excel، وأحيانًا أخرى أستفيد من لوحة التحكم ووظائف الأتمتة لإنشاء أدوات قوية للغاية تجعل العمل أسهل وأكثر تنظيمًا.

يعجبني تنوع Smartsheet وإمكانية استخدامه في العديد من التطبيقات المختلفة. أحيانًا أستخدمه كنسخة أكثر تقدمًا وتفاعلية من Excel، وأحيانًا أخرى أستفيد من لوحة التحكم ووظائف الأتمتة لإنشاء أدوات قوية للغاية تجعل العمل أسهل وأكثر تنظيمًا.

➡️ اقرأ أيضًا: قوالب جداول بيانات مجانية في Excel و ClickUp

5. Appian (الأفضل لأتمتة العمليات التجارية المعقدة باستخدام أتمتة العمليات الروبوتية)

عبر Appian

تتميز Appian بتنسيق العمليات، مما يضمن التنسيق السلس بين المهام البشرية والأتمتة الرقمية. تجعل واجهة السحب والإفلات إنشاء تطبيقات المؤسسات أمرًا سهلاً، بينما تعمل تقنية بنية البيانات على توحيد البيانات من مصادر متعددة دون الحاجة إلى ترميز معقد.

تتميز الأداة أيضًا بمعالجة المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة الحالات المتقدمة، مما يجعلها خيارًا قويًا للمؤسسات التي تتعامل مع سير عمل معقد. بفضل الأتمتة المدمجة للموافقات وتعيين المهام والتكامل مع أدوات المؤسسات الكبرى، تعمل على تبسيط العمليات مع الحفاظ على ترابط كل شيء.

أفضل ميزات Appian

أتمتة سير العمل باستخدام RPA و AI و IDP لتنفيذ أسرع

قم بتوحيد بيانات الأعمال باستخدام بنية بيانات متكاملة

احصل على رؤى في الوقت الفعلي من خلال التقارير الديناميكية وذكاء العمليات

حسّن تجربة المستخدم من خلال التطبيقات الجاهزة للاستخدام على الأجهزة المحمولة والبوابات الإلكترونية

إدارة الحالات المعقدة باستخدام تطبيقات معيارية وقابلة للتطوير

قيود Appian

يلزم معرفة البرمجة للاستفادة من الميزات المتقدمة

لا توجد إمكانية لتعيين تعليقات لأعضاء فريق معينين

أسعار Appian

أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Appian

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (70+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Appian؟

تقول مراجعة Capterra:

من السهل إعداد عمليات التكامل مع أنظمة الجهات الخارجية، كما أن التخطيطات القياسية المعدة مسبقًا ومكونات واجهة المستخدم وقدرات نموذج العمليات القوية ممتازة.

من السهل إعداد عمليات التكامل مع أنظمة الجهات الخارجية، كما أن التخطيطات القياسية المعدة مسبقًا ومكونات واجهة المستخدم وقدرات نموذج العمليات القوية ممتازة.

👀 هل تعلم؟ تتوقع Accenture أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم أو يزيد 40% من ساعات العمل! في تطوير التطبيقات المخصصة منخفضة الكود، هذا يعني سير عمل أسرع وأتمتة أكثر ذكاءً وأقل عمل يدوي.

6. منصة Mendix (الأفضل لتطوير التطبيقات السريعة وأتمتة العمليات)

عبر Mendix

يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات الأخرى أتمتة 60 إلى 70٪ من أنشطة العمل، مما يقلل من المهام المتكررة مثل إدخال البيانات وتنظيم الملفات. تخطو Mendix خطوة إلى الأمام مع Maia، مساعدها الذكي الذي يقترح تدفقات صغيرة وأدوات ومكونات منطقية لتسريع عملية التطوير.

تضمن بنيته القابلة للتركيب قابلية التوسعة، مما يتيح للفرق تجميع مكونات التطبيقات وإعادة استخدامها بسرعة، مما يسهل التكيف مع احتياجات العمل المتغيرة.

أفضل ميزات منصة Mendix

أنجز المهام المعقدة بسهولة باستخدام بيئة تطوير متكاملة (IDE) وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

قم ببناء مؤسسة قابلة للتركيب باستخدام التكاملات والقوالب والإضافات المعدة مسبقًا

تسريع التطوير باستخدام الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونماذج التعلم الآلي المخصصة

انشر في أي مكان بنقرة واحدة — سحابة عامة أو خاصة أو مختلطة

قيود منصة Mendix

تتضمن شبكة البيانات رؤوسًا للفرز، ولكنها لا تدعم الإجراءات التي تتم بالنقر، لذا لا يمكن فتح التفاصيل في نافذة منبثقة مباشرة من الجدول

أسعار منصة Mendix

مجاني

قياسي : 1027 دولارًا أمريكيًا شهريًا (900 يورو شهريًا)

Premium: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات منصة Mendix

G2 : 4. 4/5 (190+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (20+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن منصة Mendix؟

تقول إحدى تقييمات G2:

Mendix هي منصة رائعة منخفضة الكود وبدون كود تتمتع بإمكانيات كبيرة لتمكين نموذج تطوير التطبيقات السريع داخل الشركة. أفضل ما يعجبني في Mendix هو وقت إنجاز المشروع (TAT). بمساعدة Mendix، يمكننا بسهولة تقديم تطبيق في غضون 3 أسابيع من البداية وحتى النهاية، بدءًا من التطوير وحتى النشر، وهو ما يستغرق عادةً شهورًا في حالة البرمجة التقليدية.

Mendix هي منصة رائعة منخفضة الكود وبدون كود تتمتع بإمكانيات كبيرة لتمكين نموذج تطوير التطبيقات السريع داخل الشركة. أفضل ما يعجبني في Mendix هو وقت إنجاز المشروع (TAT). بمساعدة Mendix، يمكننا بسهولة تقديم تطبيق في غضون 3 أسابيع من البداية وحتى النهاية، بدءًا من التطوير وحتى النشر، وهو ما يستغرق عادةً شهورًا في حالة البرمجة التقليدية.

🧠 حقيقة ممتعة: تعود جذور التطوير منخفض الكود إلى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي مع ظهور أدوات التطوير السريع للتطبيقات (RAD) مثل Delphi و PowerBuilder من Borland و Visual Basic من Microsoft.

7. Caspio (الأفضل للشركات الصغيرة التي تريد إنشاء تطبيقات قواعد بيانات مخصصة دون الحاجة إلى مهارات البرمجة)

عبر Caspio

يوفر Caspio تجربة حقيقية بدون كود، مما يسهل على المستخدمين غير التقنيين إنشاء تطبيقات قواعد البيانات عبر الإنترنت. يتفوق على Quickbase في الأتمتة — فكر في مشغلات قواعد البيانات والمهام المجدولة وwebhooks التي تحافظ على تدفق البيانات في الوقت الفعلي دون بذل أي جهد.

وعندما يتعلق الأمر بالتكامل، فإن واجهة برمجة التطبيقات REST الأصلية من Caspio تلغي الحاجة إلى الحلول البديلة المملة التي غالبًا ما يواجهها مستخدمو Quickbase.

أفضل ميزات Caspio

سرّع عملية التطوير باستخدام مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتخطيط التطبيقات وتصميمها

قم بتوسيع الوظائف باستخدام REST API ووظائف SQL

قم بمعالجة المدفوعات عبر الإنترنت بأمان من خلال التكامل المدمج مع PayPal و Stripe

قم بتخزين الملفات وإدارتها باستخدام FileStor CDN وخدمات التخزين السحابي

استفد من قاعدة بيانات SQL على مستوى المؤسسات مع قابلية عالية للتوسع والأمان

قيود Caspio

يجد بعض العملاء أن حد DataPage مقيدًا، حتى في الخطط المدفوعة التي تتطلب عددًا كبيرًا من الصفحات

يبلغ الحد الأقصى لحجم رسائل Webhook 10 ميغابايت

أسعار Caspio

Lite : 100 دولار شهريًا

إضافة : 300 دولار شهريًا

الأعمال : 600 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Caspio

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Caspio؟

تقول مراجعة Capterra:

كانت منصة Caspio سهلة الاستخدام، وتمكنت من بدء تشغيل أحد التطبيقات في غضون أسبوع من تعلم البرنامج. خدمة العملاء رائعة ومستعدة دائمًا للمساعدة في أي مشكلة أواجهها.

كانت منصة Caspio سهلة الاستخدام، وتمكنت من بدء تشغيل أحد التطبيقات في غضون أسبوع من تعلم البرنامج. خدمة العملاء رائعة ومستعدة دائمًا للمساعدة في أي مشكلة أواجهها.

8. Oracle APEX (الأفضل لإنشاء تطبيقات على مستوى المؤسسات مع تكامل Oracle Cloud)

عبر Oracle

Oracle APEX هي منصة منخفضة الكود مصممة لإنشاء تطبيقات ويب آمنة وقابلة للتطوير، مع الحد الأدنى من الترميز. ومن أبرز ميزاتها التقارير التفاعلية، التي تتيح للمستخدمين تصفية البيانات والبحث فيها وفرزها وتخصيصها لتناسب احتياجاتهم.

تتضمن المنصة أيضًا إمكانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك APEX AI Assistant، الذي يساعد المطورين على إنشاء استعلامات SQL وتحسينها وتصحيحها وصقل HTML وJavaScript وPL/SQL.

أفضل ميزات Oracle APEX

قم بتحرير عدة صفوف على الفور باستخدام الشبكات التفاعلية — انقر، وحرر، واحفظ، تمامًا مثل جدول البيانات

قم بتصور البيانات باستخدام مخططات Oracle JET — شريطية، دائرية، خطية، والمزيد

استعلام عن مصادر بيانات REST ومعالجتها باستخدام SQL؛ دون الحاجة إلى روابط قواعد بيانات

قم بتمكين وظيفة PWA في خطوة واحدة للوصول دون اتصال بالإنترنت وتحسين الأداء على الأجهزة المحمولة

قم بالترجمة بسهولة باستخدام الترجمة المستندة إلى XLIFF وتنسيق الأرقام ودعم RTL

قيود Oracle APEX

قد يجعلك APEX تشعر بأنك مهمش إذا كنت خارج نظام Oracle البيئي

يتطلب بعض الوقت للتعلم، خاصة إذا لم تكن على دراية ببيئة Oracle

أسعار Oracle APEX

مجاني دائمًا

خدمة تطوير التطبيقات APEX : 122 دولارًا أمريكيًا في الشهر

APEX مع قاعدة بيانات مستقلة: 502 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات وتصنيفات Oracle APEX

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Oracle APEX؟

تقول مراجعة Capterra:

الميزات المفضلة لدي هي تحويل جداول البيانات إلى تطبيقات، ومشاركة البيانات الخارجية، والقدرة على توسيع نطاق التطبيقات ونشرها سواء على السحابة أو محليًا.

الميزات المفضلة لدي هي تحويل جداول البيانات إلى تطبيقات، ومشاركة البيانات الخارجية، والقدرة على توسيع نطاق التطبيقات ونشرها سواء على السحابة أو محليًا.

9. Monday.com (الأفضل لإنشاء سير عمل قابل للتخصيص)

على عكس Quickbase، الذي يتطلب ترميزًا لتخصيص متقدم، يتيح إطار عمل التطبيقات من Monday.com للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة ولوحات معلومات وتكاملات دون الحاجة إلى ترميز أو مع القليل منه.

تتولى وصفات الأتمتة الخاصة به المهام المتكررة، مما يقلل الحاجة إلى البرمجة النصية، بينما يتكامل أكثر من 200 تكامل أصلي بسلاسة مع أدوات مثل Slack وGoogle Workspace وSalesforce.

أفضل ميزات Monday.com

خطط ونفذ المهام بفعالية من خلال تحديد أولويات الميزات وتصور خارطة الطريق

أتمتة مهام المطورين للتخلص من الأعمال اليدوية المجهدة وزيادة الإنتاجية

تتبع التقدم المحرز باستخدام التحليلات في الوقت الفعلي واكتشف الاتجاهات عبر السباقات السريعة

قم بمواءمة الفرق من خلال خرائط طريق قابلة للمشاركة ومواقع ويكي تعاونية للمنتجات

ادمج مع GitHub و GitLab و Jira و Bitbucket و Slack و Zapier و Zendesk والمزيد لمزامنة الكود وتتبع المشكلات وأتمتة سير العمل ومركزية التعاون

استخدم أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتصنيف الأخطاء وتلخيص المستندات وتعيين المهام على الفور

قيود Monday.com

قد تكون خيارات الأتمتة والتكامل مربكة، مما يجعل من الصعب على المستخدمين الجدد التنقل بينها

لا يمكن للمستخدمين عرض جميع الملاحظات المرتبطة بمهمة ما دون فتح كل منها على حدة، مما قد يؤدي إلى إبطاء سير العمل

أسعار Monday.com

مجاني

الأساسي : 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

قياسي : 14 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Pro : 24 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Monday.com

G2 : 4. 7/5 (12,500+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 5000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Monday؟

تقول إحدى تقييمات G2:

تتطلب بعض الميزات إعدادًا متقدمًا لتعمل بكفاءة، مثل التبعيات أو الأتمتة المعقدة، مما قد يؤدي إلى إبطاء عملية انضمام المتعاونين الجدد. كما أن التطبيق المحمول لا يعمل بسلاسة عند التعامل مع اللوحات الكبيرة أو التحديثات الضخمة، مما يحد من المرونة أثناء التنقل.

تتطلب بعض الميزات إعدادًا متقدمًا لتعمل بكفاءة، مثل التبعيات أو الأتمتة المعقدة، مما قد يؤدي إلى إبطاء عملية انضمام المتعاونين الجدد. كما أن التطبيق المحمول لا يعمل بسلاسة عند التعامل مع اللوحات الكبيرة أو التحديثات ذات الحجم الكبير، مما يحد من المرونة أثناء التنقل.

🧠 حقيقة ممتعة: استخدمت شركة Forrester Research مصطلح "التطوير منخفض الكود" لأول مرة في تقرير صدر عام 2011 تناول منصات الإنتاجية الجديدة للتطبيقات المخصصة.

10. Kintone (الأفضل لإنشاء تطبيقات مخصصة وسير عمل للشركات الصغيرة)

عبر Kintone

يحافظ Kintone على جميع الاتصالات داخل سير العمل الخاص بك، مما يضمن عدم ضياع أي شيء في خضم العمل.

ميزة أخرى رائعة؟ إعدادات الأذونات التفصيلية. يمكن للمسؤولين التحكم في الوصول على مستوى الحقول والسجلات والتطبيقات، بما يتجاوز أذونات Quickbase القائمة على الأدوار. هل تحتاج إلى إخفاء حقول معينة أو ضبط الرؤية بناءً على الشروط؟ Kintone يجعل ذلك سهلاً، ويمنح الفرق مزيدًا من المرونة في إدارة البيانات الحساسة مع الحفاظ على سلاسة التعاون.

أفضل ميزات Kintone

قم بتخصيص أكثر من 25 نوعًا من حقول البيانات مع شروط

أنشئ طرق عرض فريدة وقم بتصور البيانات باستخدام المخططات والرسوم البيانية

اربط التطبيقات ذات الصلة لتجنب تكرار العمل وتركيز المعلومات

أتمتة سير العمل، وقم بإعداد التذكيرات، وتلقي الإشعارات في الوقت الفعلي

تحكم في الوصول باستخدام أذونات دقيقة وتتبع التغييرات باستخدام سجل المراجعات

قيود Kintone

قد يؤدي تحديد عدد كبير جدًا من شروط التصفية إلى منع فتح شاشة "عرض"

يقتصر حجم المرفقات الفردية على 1 جيجابايت كحد أقصى

أسعار Kintone

المحترفون: 16 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

مخصص: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يلزم التزام بحد أدنى 5 مستخدمين)

تقييمات Kintone وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 6/5 (240+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Kintone؟

تقول إحدى تقييمات G2:

كنا بحاجة إلى نقل نظام التنبؤ والتسعير من Excel إلى تنسيق قاعدة بيانات. يعجبني أننا نتمتع بجميع وظائف Excel مع جميع أذونات ومرونة قاعدة البيانات. تمكنا من تنفيذ نظام يعمل بكامل طاقته في جزء صغير من الوقت مع الاحتفاظ بجميع ميزات المرونة التي أحببناها في Excel. سارت عملية الترحيل بشكل جيد للغاية، وكان الإعداد سهلاً للغاية. لقد أخبرت العديد من أصدقائي في المجال بأنهم يجب أن يطلعوا على Kintone. نستخدمه يوميًا مع فريقنا بأكمله وندمجه في نظام Domo الخاص بنا لإعداد التقارير.

كنا بحاجة إلى نقل نظام التنبؤ والتسعير من Excel إلى تنسيق قاعدة بيانات. يعجبني أننا نتمتع بجميع وظائف Excel مع جميع أذونات ومرونة قاعدة البيانات. تمكنا من تنفيذ نظام يعمل بكامل طاقته في جزء صغير من الوقت مع الاحتفاظ بجميع ميزات المرونة التي أحببناها في Excel. سارت عملية الترحيل بشكل جيد للغاية، وكان الإعداد سهلاً للغاية. لقد أخبرت العديد من أصدقائي في المجال بأنهم يجب أن يطلعوا على Kintone. نستخدمه كل يوم مع فريقنا بأكمله وندمجه في نظام Domo الخاص بنا لإعداد التقارير.

اعثر على البديل المثالي لـ Quickbase لفريقك

Quickbase رائع للتطبيقات المخصصة، ولكن قد يكون الوقت قد حان للتغيير إذا كانت قيوده — الأسعار أو الثغرات في التكامل أو منحنى التعلم الحاد — تعيقك.

يجب أن يتناسب البديل المناسب مع سير عملك، ويتناسب مع حجم أعمالك، ويوفر المرونة دون هياكل صارمة.

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